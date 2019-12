Šiuo žingsniu austrų rašytojui uždrausta atvykti į Kosovą ir Sarajevą. Savo sprendimą Bosnijos ir Hercegovinos sostinės Sarajevo pareigūnai aiškino tuo, kad P. Handkė neigė bosnių genocidą Srebrenicoje 1995 m. ir reiškė paramą buvusiam Serbijos lyderiui Slobodanui Milosevičiui, kuris mirė 2006 metais.

„Šiandien nusprendžiau paskelbti P. Handkę nelaukiamu Kosove. Nuo šiandienos jis nepageidaujamas asmuo. Nusikaltimų neigimas ir parama nusikaltėliams yra siaubingas nusikaltimas“, – teigė Kosovo užsienio reikalų ministras Behgjetas Pacolli.

Kosovo ministro teigimu, P. Handkė ir Nobelio premijas skirianti organizacija parodė nepagarbą genocido aukoms.

P. Handkė, be kita ko, nepritarė NATO antskrydžiams prieš Serbiją per Kosovo karą, o 2006 metais kalbėjo per S. Milosevičiaus laidotuves.