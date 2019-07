Dešimtys žmonių buvo su didžiule jėga išmesti iš savo vietų, jų lėktuvui ketvirtadienį patekus į netikėtą ir smarkią turbulenciją virš Ramiojo vandenyno.

BBC pranešė, kad per incidentą nukentėjo 37 žmonės, devyni iš jų – sunkiai. Lėktuvui staiga kritus žemyn žmonės trenkėsi į bagažo spinteles virš galvų ar lubas praėjimuose.

Keleiviai pasakojo, kad „Air Canada“ priklausantis lėktuvas staiga prarado aukštį, patekęs į turbulenciją už 965 km nuo Havajų.

„Atrodė, kad lėktuvas tarytum nugrimzdo ir paskui šovė į viršų“, – sakė keleivė Sharon Thornton.

Pilotai buvo priversti apsisukti ir šiandien anksti ryte avariniu būdu nusileido Honolulu. Paramedikai suteikė pagalbą daugiau nei 30 sužeistųjų. Devyni keleiviai buvo nugabenti į artimiausią ligoninę.

„Nemažai žmonių atsitrenkė į lėktuvo lubas, visi garsiai klykė“, – pasakojo keleivis Michaelis Bailey.

Nutikus incidentui, didžioji 269 keleivių ir 15 įgulos narių dalis miegojo ilgo skrydžio iš Vankuverio į Sidnėjų metu.

„Priešais mane sėdėjusi mergina trenkėsi į plastikinę bagažo lentyną ir ją sulaužė. Regis, vieną iš orlaivio palydovių sunkiai sužeidė užvirtęs vežimėlis“, – teigė M. Bailey.

Atvejai, kai lėktuvui patekus į turbulenciją sužeidžiami keleiviai, yra reti. 2017 m. Federalinė aviacijos administracija pareiškė, kad iš viso nukentėjo tik 17 žmonių. Būtent dėl tokių incidentų orlaivio palydovės liepia užsisegti saugos diržus.

#BREAKING — #AirCanada flight heading to #Sydney makes emergency landing in #Honolulu after hitting unexpected turbulence over the ocean. 35 passengers treated for minor injuries. @KITV4 pic.twitter.com/Y0xwqcugTG

#aircanada Intense turbulence injured many people on Air Canada on route to Australia passengers on board hit the roof & everything fell down.The plane made an emergency landing in Honolulu.God saved them otherwise it would have been Black Friday. pic.twitter.com/iDyvCPldXu