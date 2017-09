„2-asis terminalas uždarytas iki atskiro pranešimo: policija tiria keisto dydžio bagažą“, – tviteryje pranešė oro uostas. Oro uosto atstovas Mortenas Bro naujienų agentūrai AFP sakė, kad „įvyko incidentas“, bet plačiau nekomentavo. Tuo tarpu Kopenhagos policija „Twitter“ parašė: „Policija dirba Kopenhagos oro uoste, 2-asis terminalas yra blokuotas, todėl gali kilti eismo problemų. Trukmė nežinoma.“ 2-asis terminalas yra vienas iš dviejų pagrindinių oro uosto terminalų, aptarnaujantis ir tarptautinius, ir vidaus skrydžius. „Dėl to tikimės vėlavimų ir atšaukimų, – sakė M. Bro. – Prašome visų keleivių vadovautis policijos ir saugumo nurodymais.“ Vėliau pranešta, kad patikrinus įtartino bagažo turinį ir neradus ten įtartinų daiktų, oro uosto veikla buvo atnaujinta. ALERT Terminal 2 at Copenhagen Airport is closed until further notice - police are investigating odd size luggage https://t.co/xONE1eyoKt pic.twitter.com/4NbbXQ6FVF

