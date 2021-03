A. Lukašenkos artimųjų ratui priklausančio A. Zingmano sulaikymas Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) tapo tikra intriga – užminė nemažai mįslių tarptautinei bendruomenei, rašo nepriklausomas Pietų Afrikoje įsikuręs naujienų portalas dailymaverick.co.za.

Kiek anksčiau A. Zingmano pavardė buvo paminėta žiniasklaidos pranešimuose apie prekybą ginklais Zambijoje ir Zimbabvėje. Įtarimus, kad užsiima tokia veikla, A. Zingmanas neigė.

Faktą, kad A. Zingmanas sulaikytas, patvirtino KDR prezidento Felixo Tshisekedi administracijai artimas šaltinis. Remiantis jo žodžiais, po susitikimo su J. Kabila A. Zingmanas išskrido iš Kinšasos į Lubumbašį, o čia buvo apklaustas policijos, bandžiusios išsiaiškinti, kokį verslą jis vykdo KDR. Anot šaltinio, A. Zingmanas nesugebėjo paaiškinti, ką veikia KDR.

A. Zingmanas turi dvigubą JAV ir Baltarusijos pilietybę, o jo sulaikymas sukėlė akivaizdų aktyvumą diplomatiniuose sluoksniuose. Kaip sakė šaltinis iš Kongo, tiek Jungtinių Arabų Emyratų, tiek Zimbabvės vyriausybės taiko spaudimą, kad A. Zingmanas būtų paleistas. Vis dėlto Kongo pareigūnai pareiškė kol kas tą žmogų pasilaikysią.

Kaip tvirtina kitas šaltinis iš KDR, A. Zingmanas pasiūlė buvusiam prezidentui pirkti ginklų. Minėtina, kad jo santykiai su įpėdiniu – ganėtinai įtempti. Anot šaltinio, nėra jokių įrodymų, kad J. Kabila buvo susitikimo iniciatorius arba sutiko sudaryti kokias nors ginklų pirkimo sutartis.

