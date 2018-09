Dešiniojo sparno prezidentas po savo inauguracijos rugpjūčio 7 dieną suteikė marksistų judėjimui ELN vieno mėnesio terminą, per kurį kovotojai turi jį įtikinti, kad rimtai nori nutraukti sukilimą, sudėti ginklus ir grįžti į civilinį gyvenimą. Terminas baigėsi penktadienį. Atsisakydama pripažinti susitarimus, pasiektus valdant I. Duque pirmtakui Juanui Manueliui Santosui „ir vienašališkai įvesdama nepriimtinas sąlygas, vyriausybė ... nutraukia dialogo procesą“, kuriuo siekiama taikos susitarimo, sakoma ELN derybininkų Havanoje pareiškime. Jame raginama derybas atnaujinti „be jokių tolesnių atidėliojimų“. I. Duque šeštadienį pareikalavo paleisti visus ELN įkaitus – kaip manoma, 16 asmenų – kad būtų galima atnaujinti taikos derybas. ELN, turinti maždaug 1,5 tūkst. kovotojų, yra paskutinė Kolumbijoje veikianti pripažįstama ginkluota sukilėlių grupuotė. Pareigūnai mano, kad ji finansuojama iš narkotikų kontrabandos ir nelegalios kasybos. J. M. Santosas pelnė Nobelio taikos premiją, 2016 metais pasirašęs istorinį susitarimą su daug didesnių Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC) sukilėliais. Pagal susitarimą ši ginkluota grupuotė po daugiau kaip 50 metų vykdyto ginkluoto sukilimo virto politine partija.

