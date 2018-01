Rusų gamybos sraigtasparniu MI-17, kuris nukrito kaimo vietovėje, skrido šeši keleiviai ir keturi įgulos nariai, sakoma pranešime. „Mums labai skaudu patvirtinti, ... kad 10 orlaivyje buvusių žmonių žuvo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė armijos vadas generolas Ricardo Gomezas. Anksčiau kariškiai skelbė, kad žuvo septyni ir dingo dar trys žmonės. Sraigtasparnis skrido virš regiono, kuriame veikia narkotikų kontrabandininkai ir Nacionalinės išvadavimo armijos (ELN) sukilėliai, tačiau pareigūnai neužsimena, kad sraigtasparnis būtų buvęs numuštas.

