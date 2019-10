Kinijoje – pompastiška naujausios ginkluotės demonstracija

Apie 15 tūkst. karių kartu su tankais, raketomis ir pažangiais bepiločiais orlaiviais iškilmingai žygiavo Amžinosios taikos prospektu, Xi Jingpingui ir kitiems Komunistų partijos lyderiams stebint iš tribūnos Pekino Tiananmeno aikštėje.

Šiuo renginiu siekiama išliaupsinti Kinijos kelią nuo karo nuniokotos skurdžios valstybės iki antrosios pagal dydį pasaulio ekonomikos, nors Xi Jingpingas dabar susiduria su virtine iššūkių, tokių kaip prekybos karas su JAV ir jau kelis mėnesius trunkantys neramumui Honkonge.

„Mao stiliaus“ kostiumą vilkėjęs Xi Jinpingas perskaitė kalbą, skirtą tautinio atgimimo „Kinijos svajonei“ – jo ambicingam siekiui grąžinti šaliai tariamą praeities šlovę.

A few (expected) PRC 70th parade stats: 15,000 troops, 580 tanks, 160 fighter jets/bombers. Possibly 1st public unveiling of Dongfeng-41, world’s longest range ICBM. City is on lockdown, so far no blue sky... #China #tictocnews pic.twitter.com/TVBtDXy37v