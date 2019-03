Kaip rašė laikraštis „South China Morning Post“, per sprogimą buvo sužeista 640 žmonių, kurių 21 būklė yra kritinė, o 73 – sunki. Dingusiais be žinios laikomi 28 žmonės. Šeštadienį vienas žmogus po griuvėsiais buvo surastas gyvas – praėjus maždaug 40 valandų po sprogimo. Sprogimas ketvirtadienį nugriaudėjo kompanijos „Tianjiayi Chemical“ gamykloje, kurios specializacija – pesticidų gamyba. Sprogimas buvo toks galingas, kad išdužo gretimų pastatų, įskaitant mokyklą, langai. Buvo apgadinta dešimtys šalia gamyklos pastatytų automobilių.

