„Kinija griežtai tam nepritaria ir tvirtai ragina Jungtines Valstijas Kinijos rimtą ir teisingą poziciją laikyti labai svarbia“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Jis buvo paskelbtas po to, kai užsienio reikalų viceministras Le Yuchengas iškvietė ambasadorių Terry Branstadą. „Huawei“ vyriausioji finansinių operacijų pareigūnė ir įmonės įkūrėjo dukra Meng Wanzhou gruodžio 1-ąją buvo suimta Kanadoje ir gali būti išduota Jungtinėms Valstijoms, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Ji buvo sulaikyta Amerikos tarnyboms pranešus apie tyrimą dėl šios įmonės neva įvykdytų Iranui paskelbtų sankcijų pažeidimų. JAV pareigūnai jau anksčiau susidomėjo šios bendrovės veikla ir padarė išvadą, kad ji kelia grėsmę Amerikos nacionaliniam saugumui. Šis įvykis smarkiai supykdė Pekiną, neseniai pasiekusį paliaubas prekybos kare su Jungtinėmis Valstijomis.

