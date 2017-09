„Įvertinus visus esamus įrodymus, ir jei pasitvirtins kelios papildomos aplinkybės, bus kreiptasi į prokuratūrą, kad baudžiamoji byla būtų perkvalifikuota pagal Ukrainos Baudžiamojo Kodekso straipsnį dėl teroro atakos“, – penktadienį nurodė pareigūnai. Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovas Artiomas Ševčenka sakė, kad penktadienį dėl šio incidento buvo pradėta baudžiamoji byla dėl „tyčinio nužudymo naudojant visuomenei pavojingą metodą“. Įvykio vietoje po sprogimo dirbo teisėsaugos pareigūnai, įskaitant tyrėjus, teismo medicinos ekspertus ir išminuotojus, nurodė policija. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį Kijevo centre sprogo „Toyota Camry“ markės automobilis su Gruzijos valstybiniais numeriais. Pranešama, kad jame buvo paslėptas sprogstamasis įtaisas. Per incidentą žuvo Gruzijos pilietis Timuras Machauris bei buvo sunkiai sužeista jo žmona. Automobilyje buvęs jųdviejų vaikas nenukentėjo. Keli asmenys, pažinoję T. Machaurį, televizijai „112 Ukraina“ sakė, kad jis priklausė savanorių būriui, kovojančiam Rytų Ukrainoje.

