„Deja, mūsų oponentas, Rusijos Federacijos vadovybė, nenori leistis į kalbas apie neteisėtai tarptautiniuose vandenyse sulaikytus jūrininkus“, - žurnalistams sakė Jurijus Lucenka.

„Mūsų ištekliai mainams - pakankami. Yra daugiau nei 300 asmenų, nuteistų už antivalstybinę veiklą“, - naujienų agentūra „Ukrinform“ citavo generalinį prokurorą.

Rusijos pakrantės apsauga Kerčės sąsiauryje prieš kiek daugiau nei savaitę apšaudė ir užgrobė tris Ukrainos laivus bei sulaikė 24 jų įgulų narius. Be to, po incidento Rusija iš esmės užblokavo prieigą prie dviejų svarbių Ukrainos uostų, antradienį teigė Ukrainos vyriausybė.

„Berdiansko ir Mariupolio uostai šiuo metu iš dalies atblokuoti“, - informuojama Ukrainos infrastruktūros ministro Volodymyro Omeliano pranešime.

„Kaip ir anksčiau, Rusija stabdo ir tikrina laivus, bet eismas (per Kerčės sąsiaurį) iš dalies atkurtas“, - pridūrė ministras.

Konfrontacija jūroje paskatino Kijevą šalies pasienio regionuose įvesti karo padėtį, o Vakarų šalis - raginti Rusiją grąžinti sulaikytus Ukrainos laivus ir jūreivius.

Kremlius pakrantės apsaugos tarnybos panaudotą jėgą pateisino tvirtindamas, kad Ukrainos laivai neteisėtai įplaukė į Rusijos teritorinius vandenis. Be to, Maskva neigė blokavusi laivų eismą per sąsiaurį.