Antiimigracinės partijos organizuotas renginys vyko pastate, kur įsikūręs muziejus. Renginio metu pastate saugumo sumetimais budėjo policija. Kaip pranešė pareigūnai, kelios dešimtys demonstrantų „įsiveržė ant pakylos ir skanduodami šūkius išskleidė savo plakatus“. „Kilus dideliam sąmyšiui policijos pareigūnai nuvedė žmones nuo pakylos“, – rašoma policijos pranešime ir priduriama, kad pareigūnai susidūrė su pasipriešinimu. „Vienas pareigūnas buvo nustumtas nuo pakylos. Nukritęs jis patyrė rimtų sužalojimų“, – rašoma pranešime. Policininkas buvo nugabentas į ligoninę. Pranešime nepatikslinama, kaip jis susižalojo. Niekas nebuvo sulaikytas, tačiau pareigūnai užsirašė 40 žmonių, kurie bus patraukti atsakomybėn už susirinkimų įstatymo pažeidimą ir pasipriešinimą policijos pareigūnams, asmens duomenis. Vokietijoje dažnai įvyksta susirėmimų tarp ultradešiniųjų ir ultrakairiųjų radikalų. Vieni rimčiausių ultrakairiųjų radikalų išprovokuotų neramumų vyko per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Hamburge 2017 metais. Tarpu metu kraštutinių dešiniųjų aktyvistai šiais metais sukėlė ksenofobijos pakurstytas didžiulio masto riaušes rytiniame Chemnico mieste.

