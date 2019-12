Kazachstane vos pakilęs į statomą namą rėžėsi lėktuvas su 98 žmonėmis

Anksčiau skelbta apie 15 aukų.

„Per įvykį žuvo 12 žmonių, nukentėjo 49. [Jų] tapatybės nustatytos“, – sakoma komiteto pranešime.

Tarp aukų buvo ir orlaivio vadas Maratas Muratbaevas bei vietos žurnalistė Dana Kruglova. Iš viso lėktuve buvo 93 keleiviai ir penki įgulos nariai.

Kazachstano užsienio reikalų ministerija savo ruožtu informavo, kad lėktuvu skrido keturi užsieniečiai – du Ukrainos ir po vieną Kinijos ir Kirgizijos pilietį. Visi jie išgyveno.

Nepaprastųjų situacijų komitetas paskelbė 12 aviakatastrofos aukų sąrašą. Remiantis juo, aštuoni žmonės žuvo nelaimės vietoje, du mirė medikams teikiant pagalbą oro uoste, o dar du – ligoninėje.

Skelbiama, kad žuvusieji buvo gimę 1940–1986 metais.

Almatos miesto administracija taip pat patvirtino, kad nelaimė pareikalavo 12 gyvybių, nors vienas jos pareigūnas anksčiau pranešė apie 15 aukų.

Oro linijų „Bek Air“ lėktuvas „Fokker-100“, skridęs iš Almatos į Nur Sultaną penktadienio rytą pakilęs oro uoste prarado aukštį, rėžėsi į betoninį atitvarą ir dviaukštį pastatą ir nukrito gyvenamajame rajone.

DELFI trumpai Kazachstane netrukus po pakilimo Almatos oro uoste sudužo keleivinis lėktuvas Oro linijų „Bek Air“ lėktuvas „dingo iš radarų“ praėjus kelioms minutėms nuo jo pakilimo Almatoje Lėktuve „Fokker-100“ buvo 93 keleiviai ir penki įgulos nariai Kazachstano pramonės ministerija penktadienį pranešė, kad lėktuvo „Fokker-100“ modelis bus laikinai nenaudojamas, kol bus išsiaiškintos incidento priežastys

Oro linijų „Bek Air“ lėktuvas „dingo iš radarų“ praėjus kelioms minutėms nuo jo pakilimo Almatoje, informavo oro uosto atstovai.

T. Abildaevas pranešė, kad į miesto ligonines pristatyti 66 žmonės, nukentėję per incidentą. 50 iš jų buvo hospitalizuoti.

„Iš viso į ligonines buvo pristatyti 66 žmonės, 50 iš jų hospitalizuoti. 12 hospitalizuotųjų būklė sunki“, – sakė jis žurnalistams.

Penktadienį 7 val. 22 min. vietos (3 val. 22 min. Lietuvos) laiku oro linijų „Bek Air“ lėktuvas, skridęs iš Almatos į Nur Sultaną, kildamas prarado aukštį ir rėžėsi į betoninį užtvarą ir dviaukštį pastatą.

Kazachstano Nepaprastųjų situacijų komiteto paskelbtame vaizdo įraše matyti lėktuvo priekis, įsirėžęs į namą, kuris iš dalies sugriuvo, ir gelbėtojai, traukiantys iš po nuolaužų žmones.

Almatos Nepaprastųjų situacijų departamento vadovo pavaduotojas Erlanas Alibekovas pranešė, kad gelbėjimo darbai lėktuvo sudužimo vietoje jau baigti.

„Lėktuvas rėžėsi į statomą namą, jis buvo tuščias... Laimei, nesprogo degalų bakai“, – nurodė jis.

Šalies prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas pažadėjo, kad aukų artimieji gaus kompensacijas ir socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad atsakingieji už nelaimę „bus griežtai nubausti pagal įstatymus“.

K.-J. Tokayevas taip pat nurodė, kad tragedijos aplinkybes tiria vyriausybinė komisija.

Kazachstano pramonės ministerija penktadienį pranešė, kad lėktuvo „Fokker-100“ modelis bus laikinai nenaudojamas, kol bus išsiaiškintos incidento priežastys.

#UPDATE Nine people died when a plane with 100 people on board crashed shortly after takeoff from Almaty airport in Kazakhstanhttps://t.co/H4HCvzDYNS pic.twitter.com/FAL7iMEEYL — AFP news agency (@AFP) December 27, 2019









Note that altitude values broadcast in ADS-B data are uncorrected pressure altitudes above mean sea level, not altitude above ground level. Field elevation at Almaty listed at 2234 ft. https://t.co/dCbifJ4ckU #Z92100 pic.twitter.com/jEvdQ2eXYs — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2019