Kaip pabrėžia analitikai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pažymėjo, kad Rusijos okupacinės pajėgos žengia į priekį Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis. Gynybos pajėgos bando išlaikyti pozicijas netoli Bakhmuto, o priešas iš artilerijos apšaudo į gyvenvietes, ypač Avdijivkoje.

Anot analitikų, 13 kilometrų zonoje netoli Bakhmuto – ties Opytnės kaimu ir Soledaro miestu, Wagner daliniai bando pralaužti Ukrainos gynybą. Ukrainos gynybos duomenys atskleidžia, jog civiliai gyventojai evakuojami iš Kleščivkos kaimo, esančio vos už devynių kilometrų nuo Bachmuto.

Minske apsilankęs Šoigu patvirtino karinį bendradarbiavimą su BaltarusijaRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu lankydamasis Minske patvirtino, kad Maskva siekia glaudaus karinio bendradarbiavimo su Baltarusija.Aštrėjant konfrontacijai tarp Vakarų ir Rusijos, ypač svarbu kurti bendrą gynybos erdvę, sakė S. Šoigu trečiadienį susitikime su kolega Viktaru Chreninu. Jau yra bendra karinė doktrina ir oro gynybos sistema, pridūrė S. Šoigu.Rusija pastaruoju metu į Baltarusiją – prie sienos su Ukraina – permetė tūkstančius karių, tankų ir sunkiosios technikos vienetų. Vyriausybė Kyjive ir Baltarusiją laiko karo šalimi, nes ji leido rusų daliniams savo karines bazes naudoti atakoms prieš Ukrainą. Pasak ministro V. Chrenino, Baltarusija ir Rusija pradėjo rengtis naujoms karinėms pratyboms 2023 metais, skirtoms sąjunginei valstybei apginti.S. Šoigu apkaltino NATO netoli sienos su Rusija kuriant didžiulę kolektyvinės gynybos sistemą. Vakarus ministras kaltino tiekiant Ukrainai ginklus ir amuniciją. NATO esą taip pat perduoda šaliai karinės žvalgybos duomenis ir siunčia į šalį savo karinius patarėjus. Ministras taip pat dar kartą pabrėžė, kad Vakarai, pavyzdžiui, sankcijomis mėgina sunaikinti Rusiją.

Rusija paskelbė grįžtanti į grūdų susitarimąRusija vėl grįžta į susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą, iš kurio pasitraukė šeštadienį. Tai trečiadienį Maskvoje pranešė Gynybos ministerija.Tarpininkaujant Turkijai, Ukraina esą patikino, kad nenaudos jūros koridoriaus kariniams veiksmams prieš Rusiją.Maskva paėjusį savaitgalį pareiškė, kad traukiasi iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto. Tokio žingsnio link Rusiją pastūmėjo tariama Kyjivo dronų ataka prieš jos Juodosios jūros laivynui priklausančius laivus, kurie esą dalyvavo padedant įgyvendinti eksporto susitarimo sąlygas.Šis liepą pasirašytas susitarimas laikomas gyvybiškai svarbiu, siekiant sušvelninti Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstytą pasaulinę maisto krizę. Pagal šią sutartį iš Ukrainos uostų iki šiol išgabenta daugiau kaip 9,5 mln. tonų grūdų.

Turkija: Rusija sako atnaujinanti susitarimą dėl grūdų gabenimoRusija sako atnaujinanti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų gabenimo Juodąja jūra, trečiadienį pranešė Turkija.Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sakė, kad laivai su ukrainietiškais grūdais trečiadienį, po turkų ir rusų gynybos ministrų pokalbio, vėl plaukia.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu paskambino kolegai Turkijoje Hulusi Akarui ir informavo jį, kad „grūdų gabenimas laivais tęsis nuo šiandienos 12 val., kaip ir planuota“, parlamente sakė R. T. Erdoganas.Tuo metu Kremlius trečiadienį paskelbė, kad tęsiami kontaktai dėl Rusijos sprendimo sustabdyti ukrainietiškų grūdų eksporto susitarimą.„Kontaktai tęsiasi“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Tačiau jis pridūrė, kad „šiuo metu Rusija vis dar yra sustabdžiusi savo dalyvavimą“ susitarime, „nes neįmanoma užtikrinti saugaus laivų plaukimo“.

Žiniasklaida: rusų generolai jau tarėsi dėl taktinio branduolinio ginklo panaudojimo UkrainojeAukšti Rusijos kariškiai neseniai per pokalbius tarėsi, kada ir kaip Maskva Ukrainoje galėtų panaudoti taktinį branduolinį ginklą, rašo „The New York Times“. Tai, anot kelių aukšto rango amerikiečių pareigūnų, sustiprino susirūpinimą Vašingtone ir sąjungininkių sostinėse.Prezidentas Vladimiras Putinas, anot pranešimo, nedalyvavo šiuose pokalbiuose, kurie vyko aštrėjant Rusijos branduolinei retorikai ir rusų pajėgoms patiriant nesėkmes mūšio lauke.Tačiau tai, kad aukšti Rusijos kariškiai apskritai apie tai kalbėjo, sukėlė J. Bideno vyriausybės nerimą, nes jie rodo, kokioje desperacijoje yra rusų generolai dėl nesėkmių Ukrainoje, rašo laikraštis. Tai esą taip pat yra ženklas, kad užslėpti V. Putino grasinimai panaudoti branduolinį ginklą galimai yra ne tik žodžiai.Vis dėl to amerikiečių pareigūnai pabrėžia neturintys įrodymų, kad rusai perkelia branduolinius ginklus ar imasi kitokių taktinių priemonių branduoliniam smūgiui pasirengti.

Ukrainos grūdų eksportas dėl karo sumažėjo trečdaliuDėl Rusijos invazijos Ukrainos grūdų eksportas, lyginant su ankstesniais metais, sumenko – nuo 19,7 mln. tonų iki beveik 13,4 mln. Tokius duomenis skelbia Žemės ūkio ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Šį sezoną, kuris tęsiasi nuo 2022 metų liepos iki 2023 metų birželio, iki šiol eksportuota 5,1 mln. tonų kviečių, 7,1 mln. tonų kukurūzų ir 1,1 mln. tonų miežių.Vyriausybė tikisi, kad Ukraina šiais metais nuims 50-52 mln. tonų grūdų derlių. 2021-aisiais buvo pasiektas rekordinis kiekis – 86 mln. tonų.

Generalinis štabas: per parą nukauta dar 800 rusų karių Ukrainos gynėjai smarkiai smogė Rusijos pajėgoms. Per vakaryštę dieną jie nukovė dar 800 rusų karių. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Pranešime teigiama, kad nuo karo pradžios, vasario 24 dienos, iki lapkričio antros dienos nukauta apie 73 270.Priešas taip pat neteko daugiau kaip 2 700 tankų ir per 5 500 šarvuotų automobilių. Ir orlaivių, ir lėktuvų numušta gerokai per 250. Nepriklausomas portalas „Oryx“ pateikia gerokai mažesnius sunaikintos karinės technikos skaičius. Jo duomenimis, Rusija neteko 1 417 tankų ir 2 500 šarvuotų automobilių. Aukų skaičiaus „Oryx“ neskelbia.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/448513750795042

Zelenskis: Ukrainos grūdų koridoriui reikia ilgalaikės apsaugosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį sakė, kad grūdų gabenimo iš jo šalies koridoriui, numatytam Rusijos dabar sustabdytame susitarime, reikia ilgalaikės apsaugos.„Grūdų koridoriui reikia patikimos ir ilgalaikės apsaugos, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi socialinėje žiniasklaidoje. – Rusija privalo aiškiai suprasti, kad sulauks griežto pasaulinio atsako į bet kokias priemones, trikdančias mūsų maisto eksportą“.Trečiadienį šiuo humanitariniu koridoriumi Juodojoje jūroje neplanuojama plukdyti ukrainietiškų grūdų prikrautų laivų, išvakarėse pranešė tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms sudaryto susitarimo įgyvendinimą prižiūrintis Stambule įsikūręs Jungtinis koordinavimo centras (JCC).

Ukraina: Kyjivas buvo apšaudomas ir naktįUkrainos sostinė Kyjivas, institucijų duomenimis, buvo apšaudomas ir naktį. Ukrainiečių pajėgos numušė 12 iš 13 Irano gamybos dronų, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.„Šiuo metu kalbamės dėl modernių oro gynybos sistemų tiekimo. Kiekvieną dieną dirbame šia kryptimi“, - pridūrė jis.

Londonas: rusų pajėgos Ukrainoje itin lėtai juda į priekįRusijos daliniai Ukrainoje, anot britų žvalgybos, tik labai lėtai juda į priekį. Gynybos ministerija Londone trečiadienį atkreipė dėmesį į samdinių grupuotės „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino pareiškimą, kuriuo remiantis, jo daliniai kasdien į priekį pasistumia 100-200 metrų. Pasak J. Prigožino, tai šiuolaikiniame kare yra normalu. Tačiau britų ministerija pabrėžia, kad Rusijos karinė doktrina numato 30 km prasiveržimą per dieną.Palyginimui: „Vasarį rusų pajėgos planavo per mėnesį Ukrainoje pasistūmėti 1 000 km. Rugsėjį Ukrainos daliniai per dieną prasiverždavo daugiau kaip 20 km“.Per praėjusius du mėnesius J. Prigožinas liovėsi apsimetinėjęs, kad neturi jokių ryšių su „Wagner“ grupuote ir pradėjo daug aiškiau kalbėti viešai, pažymi ministerija. „Jis tikriausiai bando sustiprinti savo patikimumą įtampą patiriančioje Rusijos nacionalinio saugumo sistemoje."

Kyjivas rengiasi tolesniems elektros energijos tiekimo sutrikimamsKyjivo institucijos, pasak mero Vitalijaus Klyčko, dėl rusų atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą svarsto įvairius scenarijus, kaip užtikrinti gyventojų aprūpinimą.„Blogiausia būtų, jei iš viso nebūtų elektros, vandens, centrinio šildymo, - rašė V. Klyčko „Telegram“ tinkle. – Tokiam atvejui mes ruošiame per 1 000 šildymo vietų mūsų mieste“. Šios vietos būtų aprūpintos generatoriais, jose būtų gyvybiškai svarbių atsargų, pavyzdžiui, vandens.Rusijos raketų ir dronų atakos iki šiol apgadino apie 40 proc. Ukrainos energetikos infrastruktūros.

Maskva: toliau atakuosime Ukrainos infrastruktūrąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad bus tęsiamos raketų atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą. Taip „efektyviai“ naikinami objektai ir mažinamas Ukrainos karinis potencialas, sakė S. Šoigu antradienį posėdyje Maskvoje.Pirmadienį Rusija apšaudė daug Ukrainos energetikos objektų.Ukraina kaltina Rusiją vykdant „energetinį terorą“. Daugelyje regionų dėl apgadintų elektrinių sutrikęs elektros energijos tiekimas.S. Šoigu posėdyje informavo ir apie tai, kad lapkričio 1-ąją į karinę tarnybą pradedami šaukti nauji kariai. Kartu ji pabrėžė, kad nauji šauktiniai nebus siunčiami į karą. Tokių pareiškimų būta jau karo pradžioje vasarį. Vėliau paaiškėjo, kad kare kovoja ir šauktiniai.

Analitikai: mūšis dėl Donbaso intensyvėja, rusai veržiasi į priekįKaro studijų instituto (ISW) ekspertai naujoje ataskaitoje atkreipia dėmesį į karo veiksmų suaktyvėjimą Donbase.Kaip pabrėžia analitikai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pažymėjo, kad Rusijos okupacinės pajėgos žengia į priekį Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis. Gynybos pajėgos bando išlaikyti pozicijas netoli Bakhmuto, o priešas iš artilerijos apšaudo gyvenvietes, ypač Avdijivkoje.Anot analitikų, 13 kilometrų zonoje netoli Bakhmuto – ties Opytnės kaimu ir Soledaro miestu, Wagner daliniai bando pralaužti Ukrainos gynybą. Ukrainos gynybos duomenys atskleidžia, jog civiliai gyventojai evakuojami iš Kleščivkos kaimo, esančio vos už devynių kilometrų nuo Bachmuto.

Zelenskis: valdžios institucijos padarys viską, kad šią žiemą žmonės būtų aprūpinti šiluma ir elektra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos valdžios institucijos padarys viską, kad šią žiemą ukrainiečiai būtų aprūpinti elektra ir šiluma.Tai jis pasakė savo vaizdo kreipimesi.„Padarysime viską, kad šią žiemą žmonės gautų elektrą ir šilumą. Tačiau turime suprasti, kad Rusija darys viską, kad sugriautų normalų gyvenimą. Jie neskaičiuoja energetinio teroro sąnaudų. Jei pažvelgtume į vakarykščio Rusijos smūgio kaštus, paaiškėtų, kad panaudotos raketos ir bepiločiai lėktuvai Rusijai kainavo daugiau kaip 2 mln. 300 tūkst. vidutinių Rusijos senatvės pensijų. Ir tai yra vienas smūgis! 2 mln. 300 tūkst. Rusijos pensininkų mėnesinės pajamos. Užuot įveikusi skurdą savo šalyje, Rusijos vadovybė daro viską, kad tik nepripažintų, kokią istorinę klaidą padarė kariaudama prieš Ukrainą“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Priverstinis išsiuntimas: okupantai pradės perkelti Chersono srities gyventojusRusijos kariai nuo lapkričio 6 d. nori pradėti vadinamąją priverstinę gyventojų evakuaciją iš laikinai okupuoto Chersono srities Kachovkos rajono.Apie tai pranešė Rusijos propagandinė žiniasklaida, remdamasi regiono okupacine valdžia.Chersono srities gauleiteris Volodymyras Saldo tvirtina, kad okupantai planuoja ukrainiečius deportuoti per tris dienas. Po to užpuolikai sustabdys per Dnieprą plaukiančius keleivinius laivus.

Donecko srityje numuštas okupantų sraigtasparnis Mi-8 ir dronasŠiandien Donecko srityje buvo numuštas Rusijos sraigtasparnis Mi-8 ir bepilotis taktinis dronas.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.

Kijevo regionas kelias savaites gali nematyti šviesosKyla didelė grėsmė, kad Kijevo regionas kelias savaites liks be šviesos. Oleksijus Kuleba tai sakė interviu.Pasak jo, blogiausias energetikos krizės scenarijus įvyks, jei Rusija ir toliau rengs raketų smūgius prieš svarbią infrastruktūrą, o Ukrainos oro gynyba nesugebės su tuo susidoroti.„Jei bus žalos, kurią galėsime ištaisyti per dvi savaites, tai bus ženklas, kad turime dvi savaites. Jei yra kitų pažeidimų, remonto procesas gali užtrukti ilgiau arba, atvirkščiai, trumpiau. Deja, turime tokį priešą, kad sunku nuspėti pralaimėjimo sąlygas. Taigi kyla reali grėsmė, kad be elektros energijos galime likti iki dviejų savaičių. Ir mes jau tam ruošiamės“, – sakė jis.

Charkovo regione deokupuotos 568 gyvenvietėsCharkovo srityje Ukrainos pajėgos jau išlaisvino 568 gyvenvietes iš Rusijos okupantų.Tai pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Kyryla Tymošenko, praneša „Ukrinform“ korespondentas.Pasak K. Tymošenko, siekiant operatyviai spręsti klausimus ir priimti sprendimus, Charkovo srityje įsteigta 21 karinė administracija.

JAV susirūpinusios dėl galimo Irano raketų tiekimo RusijaiBaltieji rūmai antradienį pareiškė, kad Iranas dalyvauja žudant ukrainiečius, tiekdamas Rusijai dronus jos pradėtam karui, ir sakė esą susirūpinę, kad Teheranas Maskvai taip pat gali siųsti raketas.Ginkluodamas rusus Irano režimas „dalyvauja žudant nekaltus ukrainiečius“, sakė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.„Iš esmės tai yra Teherano režimas, kuris atvirai ir noriai prisideda prie nekaltų ukrainiečių žudymo Ukrainos teritorijoje“, – pareiškė jis.J. Kirby atkreipė dėmesį į tai, kad Iranas tiekia Rusijai atakos dronus, kurie pastarosiomis savaitėmis buvo naudojami siekiant pakenkti Ukrainos infrastruktūrai.Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad Teheranas taip pat gali siųsti trumpojo nuotolio balistines raketas į Rusiją.„Mes tebesame susirūpinę dėl Irano galimybės aprūpinti Rusiją raketomis „žemė-žemė“, – žurnalistams sakė J. Kirby.„Kol kas tai nepasitvirtino, tačiau mums tai kelia susirūpinimą“, – sakė jis.

Putinas pareiškė norįs „realių“ Ukrainos garantijų, kad Rusija grįžtų prie grūdų eksporto susitarimoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, antradienį telefonu kalbėdamasis su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pareiškė norįs „realių“ Ukrainos garantijų, kad jo šalis grįžtų prie ukrainietiškų grūdų eksporto susitarimo.Pasak Kremliaus, V. Putinas pokalbio metu nurodė, kad Maskva nori, jog humanitarinis grūdų gabenimo koridorius nebūtų naudojamas kariniams tikslams.

JCC: trečiadienį neplanuojama plukdyti ukrainietiškų grūdų prikrautų laivųTrečiadienį Juodąja jūra neplanuojama plukdyti ukrainietiškų grūdų prikrautų laivų, pranešė tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms sudaryto susitarimo įgyvendinimą prižiūrintis Stambule įsikūręs Jungtinis koordinavimo centras (JCC).„JT Jungtinio koordinavimo centro sekretoriatas praneša, kad Ukrainos, Turkijos ir Jungtinių Tautų delegacijos susitarė lapkričio 2 dieną neplanuoti jokio laivų judėjimo pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą“, – sakoma antradienį paskelbtame pranešime, turint omenyje liepos mėnesį sudarytą susitarimą.Rusija šeštadienį pareiškė stabdanti savo dalyvavimą tarpininkaujant Turkijai ir JT pasiektame susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, ir apkaltino Ukrainą dronų atakomis prieš jos laivus okupuotame Kryme.Kyjivas Kremliaus kaltinimus pavadino „melaginga dingstimi“.Tuo metu Rusijos kariuomenė apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste. Londonas šiuos kaltinimus atmeta.Rusijai sustabdžius dalyvavimą susitarime, vėl kilo nerimas, kad pasaulyje gali pritrūkti maisto, nes grūdų susitarimas yra itin svarbus siekiant sušvelninti karo sukeltą pasaulinę maisto krizę.Visgi keli ukrainietiškų grūdų pakrauti laivai pirmadienį ir antradienį vėl pasinaudojo jūrų koridoriumi.Kremlius savo ruožtu pareiškė, kad tolesnis susitarimo vykdymas Rusijai nedalyvaujant būtų „pavojingas“.

Erdoganas telefonu kalbėjosi su V. PutinuTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį telefonu pasikalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pokalbio metu išreiškė įsitikinimą, kad galima „konstruktyviai“ išspręsti Ukrainos grūdų eksporto klausimą.Pasak R. T. Erdogano biuro, Turkijos prezidentas taip pat pareiškė manąs, kad radus sprendimą šiai problemai, galimai būtų pasistūmėta į priekį dėl Rusijos ir Ukrainos taikos derybų atnaujinimo.Šis prezidentų pokalbis vyko po to, kai praėjusį savaitgalį Rusija pareiškė, kad traukiasi iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto. Maskva tvirtino, kad tokio žingsnio link ją pastūmėjo tariama Kyjivo dronų ataka prieš jos Juodosios jūros laivynui priklausančius laivus, kurie esą dalyvavo padedant įgyvendinti eksporto susitarimo sąlygas.Šis liepą pasirašytas susitarimas laikomas gyvybiškai svarbiu, siekiant sušvelninti Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstytą pasaulinę maisto krizę. Pagal šią sutartį iš Ukrainos uostų iki šiol išgabenta daugiau kaip 9,5 mln. tonų grūdų.

Prancūzija apkaltino Rusiją keliant pavojų pasauliniam aprūpinimui maistuPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį apkaltino Rusiją keliant pavojų pasauliniam aprūpinimui maistu.Anot Eliziejaus rūmų, tai E. Macronas pareiškė telefonu kalbėdamasis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Rūmai nurodė, kad Prancūzijos prezidentas pokalbio metu „pasmerkė vienašališką Rusijos spendimą, kuris kenkia pasauliniam aprūpinimui maistu“.Čia E. Macronas omenyje turėjo praėjusį savaitgalį paskelbtą Maskvos pareiškimą, kad Rusija traukiasi iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto. Maskva tvirtino, kad tokio žingsnio link ją pastūmėjo tariama Ukrainos dronų ataka prieš jos Juodosios jūros laivynui priklausančius laivus, kurie esą dalyvavo padedant įgyvendinti eksporto susitarimo sąlygas.Šis liepą pasirašytas susitarimas laikomas gyvybiškai svarbiu, siekiant sušvelninti Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstytą pasaulinę maisto krizę. Pagal šią sutartį iš Ukrainos uostų iki šiol išgabenta daugiau kaip 9,5 mln. tonų grūdų.Kiek anksčiau antradienį Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu pranešė, kad šalies prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas „artimiausiomis dienomis“ pasikalbės su savo kolegomis iš Rusijos ir Ukrainos ir su jais aptars galimybę atkurti šį susitarimą.Anot Paryžiaus, E. Macronas per pokalbį su V. Zelenskiu taip pat pažadėjo, kad Prancūzija netrukus išplės karinę paramą Ukrainai, ypač „oro gynybos srityje“.

Rusija naktį pradėjo ugnies smūgius palei visą fronto linijąRusų pajėgos vykdė ugnies smūgius palei visą sąlyčio su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis liniją pietuose.Apie tai pranešė Vladislavas Nazarovas, vadovybės atstovas spaudai, komentuodamas situaciją nuo 12.00 val.„Naktį prieš mūsų karius buvo vykdomi ugnies smūgiai iš raketų paleidimo įrenginių, šaulių ginklų artilerijos ir minosvaidžių paleidimo įrenginių visoje kontakto linijoje“, – sakė jis.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau numušė apie 300 iranietiškų dronųUkrainos kariuomenė nuo visapusiško karo pradžios vasario 24 d. jau numušė apie 300 iranietiškų dronų „Shahed-136“, kuriuos paleido Rusijos pajėgos.Kaip rašo „Sky News“, tokį skaičių antradienį pateikė ukrainiečių karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas. Pasak jo, šešios tokios skraidyklės buvo numuštos naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d. „Deja, per pastarąsias 24 val. būta kelių tikslių smūgių“, – kalbėjo atstovas.Ukraina skaičiuoja, kad iki šios dienos Rusija kare iš viso yra panaudojusi apie 400 dronų „Shahed-136“. Manoma, kad Maskva iš Irano galimai yra užsisakiusi beveik 2,5 tūkst. tokio modelio bepiločių.

Medvedevas užsiminė, kad Rusija panaudos branduolinius ginklus, jei laimės UkrainaRusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas paskelbė naują „gąsdinančią žinią“ apie branduolinį smūgį, jei Rusija pralaimės Ukrainoje.Jis tai parašė „Telegramoje“.„Jei laimės ne Rusija, tai, matyt, Ukraina. Kijevo režimas įvardijo Ukrainos karo tikslą – grąžinti visas anksčiau jai priklausiusias teritorijas. Tai yra, atitolinti juos nuo Rusijos. Tai yra grėsmė mūsų valstybės egzistavimui ir dabartinės Rusijos dezintegracijai. Taigi, tai yra tiesioginis pagrindas taikyti Rusijos Federacijos valstybinės politikos principų 19 punktą branduolinio atgrasymo srityje“, – rašė D. Medvedevas.Jis užsiminė, kad „branduolinį konfliktą“ iš tikrųjų suplanavo Vakarai, o ne Rusija, kuri sistemingai kelia grėsmę civilizuotam pasauliui.„Kas tai yra, jei ne tiesioginė pasaulinio karo provokacija naudojant branduolinius ginklus. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Vakarų šalys stumia pasaulį į pasaulinį karą. Ir tik visiška ir galutinė Rusijos pergalė gali apsaugoti nuo pasaulinio konflikto“, – pridūrė D. Medvedevas.

Rusija skyrė baudą Vikipedijos savininkei už straipsnius, susijusius su karu UkrainojeRusijos teismas antradienį skyrė laisvosios interneto enciklopedijos Vikipedijos savininkei 2 mln. rublių (32,7 tūkst. eurų) baudą už straipsnius, susijusius su Maskvos karu Ukrainoje.Maskvoje įsikūrusi grupė, remianti Vikipedijos savininkės „Wikimedia“ projektus, pranešė, kad Maskvos Tagankos rajono teismas jai skyrė baudą už atsisakymą pašalinti du straipsnius, susijusius su Rusijos karine intervencija Ukrainoje.Maskvoje įsikūrusios „Wikimedia RU“ direktorius Vladimiras Medeika teigė, kad sprendimas bus apskųstas, ir pridūrė, kad „niekas nepašalins“ tų straipsnių.„Nemanau, kad „Wikimedia Foundation“ sumokės baudą“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.Anksčiau šiais metais Rusijos valdžios institucijos pareiškė, kad „Wikimedia“ turėtų sumokėti 5 mln. rublių (81,8 tūkst. eurų) siekiančias baudas už kelis panašius pažeidimus.Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimas vasario 24 dieną pasiųsti karius į Ukrainą dar labiau suvaržė žodžio ir žiniasklaidos laisvę šalyje ir paskatino nepriklausomų rusų žurnalistų išvykimą.Šalyje iš esmės uždrausta kritikuoti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje, ją vadinti „karu“ ar „invazija“.Rusijos institucijos Vakarų bendrovėms, įskaitant „Google“ ir „Telegram“, skyrė didžiules baudas už su Ukraina susijusį turinį.Liepą Maskvos teismas skyrė „Google“ 21 mlrd. rublių (344,6 mln. eurų) baudą už tai, kad nepašalino turinio, susijusio su Rusijos karine intervencija Ukrainoje.

Rusija teigia neketinanti skelbti atskiro dekreto, kuriuo oficialiai patvirtintų mobilizacijos pabaigąKremlius antradienį pareiškė, kad Maskva neketina skelbti atskiro dekreto, kuriuo būtų oficialiai patvirtinta „dalinės“ mobilizacijos pabaiga, praneša „Reuters“.„Atitinkamas dekretas nėra reikalingas, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Prezidento administracijos teisės skyrius priėjo prie išvados... kad dalinė mobilizacija yra baigta. Gynybos ministerija šaukimo biurams išsiuntinėjo telegramas su šia žinia, kad šie nutrauktų šaukimų dalijimą.“Maskva prieš tai jau buvo pareiškusi, kad baigė mobilizaciją ir į karo tarnybą pašaukė numatytą skaičių rezervistų – 300 tūkst. Tačiau iš pradinio prezidento Vladimiro Putino dekreto dėl mobilizacijos pradžios buvo išimta ir įslaptinta informacija apie galimus tikruosius šaukimo užmojus. Tai pakurstė būgštavimus, kad mobilizacija šalyje galimai dar nesibaigė.Tačiau Kremliaus atstovas tikino, kad tai yra „netiesa“. „Dekrete nurodytas konkretus skaičius – iki 300 tūkst. žmonių. Šio dekreto tikslai buvo įgyvendinti“, – teigė D. Peskovas. Paklaustas, ar šis dekretas vis dar galioja, atstovas atsakė: „Ne“.Anot gynybos ministro Sergejaus Šoigu, iš naujai mobilizuotųjų į karo zoną Ukrainoje jau išsiųsta 87 tūkst. vyrų.

Iranas pirmą kartą į Rusiją siunčia balistines raketas Irano valdžia į Rusiją ruošiasi išsiųsti apie 1000 ginklų, skirtų panaudoti kare prieš Ukrainą. Tarp jų - bepiločiai orlaiviai ir balistinės raketos.Būsima siunta iš Irano atidžiai stebima, nes tai bus pirmas kartas, kai į Rusiją bus išsiųstos pažangios valdomos raketos, rašo CNN, remdamasi vienos Vakarų valstybės, kuri prižiūri Irano ginklų programą, pareigūnais.Pašnekovai mano, kad Rusija krovinį gaus iki metų pabaigos.

Zelenskis telefonu kalbėjosi su MacronuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį telefonu pasikalbėjo su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.Kaip rašo „Sky News“, apie tai „Twitter“ pranešė pats V. Zelenskis. Pasak jo, tai buvo „labai svarbus“ ir „produktyvus“ pokalbis.Nors neturima jokių detalių, dėl ko galėjo susitarti abiejų šalių prezidentai, V. Zelenskis parašė, kad skambučio metu buvo kalbėtasi apie apgadintos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymą ir gynybos pajėgumų stiprinimą.Pastarosiomis dienomis Ukrainos pareigūnai daug kalba apie būtinybę atstatyti per Rusijos raketų smūgius apgadintus vietinės energetikos infrastruktūros objektus. Dėl šių atakų Ukrainoje fiksuojami masiniai energijos tiekimo trikdžiai.

R. T. Erdoganas kalbėsis su V. Putinu ir V. Zelenskiu apie grūdų susitarimąTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas artimiausiomis dienomis kalbėsis su Rusijos ir Ukrainos lyderiais, kad būtų atkurtas susitarimas, leidęs atnaujinti dėl invazijos nutrūkusį Ukrainos grūdų eksportą, antradienį sakė turkų užsienio reikalų ministras.„Mūsų prezidentas artimiausiomis dienomis kalbėsis su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu ir (Ukrainos prezidentu Volodymyru) Zelenskiu“, – žurnalistams sakė Mevlutas Cavusoglu.„Tikime, kad tai įveiksime... (susitarimas dėl grūdų) naudingas visiems“, – pabrėžė jis.Rusija šeštadienį pareiškė stabdanti savo dalyvavimą tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms pasiektame susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, ir apkaltino Ukrainą dronų atakomis prieš jos laivus okupuotame Kryme.Kyjivas Kremliaus kaltinimus pavadino „melaginga dingstimi“.Tuo pat metu Rusijos kariuomenė apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste. Londonas šiuos kaltinimus atmeta.Rusijai sustabdžius dalyvavimą susitarime, vėl kilo nerimas, kad pasaulyje gali pritrūkti maisto, nes grūdų susitarimas yra itin svarbus siekiant sušvelninti karo sukeltą pasaulinę maisto krizę.Visgi keli ukrainietiškų grūdų pakrauti laivai pirmadienį ir antradienį vėl pasinaudojo jūrų koridoriumi.Kremlius savo ruožtu pareiškė, kad tolesnis susitarimo vykdymas Rusijai nedalyvaujant būtų „pavojingas“.

Zelenskis sureagavo į naktį surengtas rusų atakas: „Ar tokias derybas mums siūlote?“Naktį iš pirmadienio į antradienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Nikopolio miesto apylinkes, Mykolajivo ir Kramatorsko miestus, Sumų ir Poltavos sritis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ kanale pasidalijo vaizdo įrašu iš Mykolajivo apšaudymo.„Ką ukrainiečiams duoda „rusiškas pasaulis“? S-300 raketas į gyvenamuosius pastatus, bendrabučius, universitetus. Skausmas, kančia ir niokojimas.Ar tokias derybas mums siūlote? Teroristai. Vienintelis galimas jūsų ciniškos taktikos rezultatas bus pralaimėjimas ir teisinga bausmė už visus nusikaltimus“, - rašė V. Zelenskis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/3847

ES pirmininkaujanti Čekija: svarstoma apie tolesnes sankcijas BaltarusijaiEuropos Sąjungai (ES) rotacijos principu pirmininkaujančios Čekijos premjeras Petras Fiala antradienį užsiminė apie galimas tolesnes sankcijas Baltarusijai dėl jos vaidmens Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą.Baltarusija leidžia Maskvos pajėgoms naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą. Nepaisant to, oficialusis Minskas tvirtina, kad Baltarusija kare tiesiogiai nedalyvauja.Pasak P. Fialos, blokas šiuo metu vertina Baltarusijos vaidmenį kare ir svarsto apie galimas baudžiamąsias priemones. „Baltarusijai jau taikomos tam tikros sankcijos, tačiau negalime leisti, kad ši šalis prisijungtų prie Rusijos vykdomos politikos ar kad Rusija naudotųsi tokiomis šalimis, kaip Baltarusija, kad galėtų išvengti sankcijų poveikio“, – sugrįžęs iš Kyjivo, kur susitiko su savo kolegomis ukrainiečiais, žurnalistams teigė P. Fiala.„Turime suvokti, kad atakos prieš Ukrainą vykdomos ir iš Baltarusijos oro erdvės, o Baltarusija tiekia ginkluotę Rusijai, – P. Fialai antrino čekų užsienio reikalų ministras Janas Lipavsky'is. – Duomenys rodo, sankcijos veikia, tad turime tęsti (sankcijų politiką).“Praėjusį mėnesį Minskas ir Maskva paskelbė apie steigiamas bendras tariamai „gynybines“ karines pajėgas, kurios tikslas – ginti Baltarusijos sienas. Ukraina neseniai perspėjo, kad prie jos sienų su Baltarusija rusai dislokuoja aviacijos dalinius.

Prie Volnovachos nugriaudėjo sprogimai, sunaikinta kadyrovcų slėptuvėAntradienį, lapkričio 1 d., netoli Volnovachos miesto esančiame „Achtamar“ viešbutyje nugriaudėjo sprogimai, pranešė Mariupolio mero patarėjas Petras Andriuščenka.„Apie Volnovachą. Mūsų šaltiniai teigia, kad greitkelyje Mariupolis-Doneckas nukentėjo viešbutis „Achtamar“, kur buvo dislokuoti kadyrovcai. Neutralizuota apie 10 karinės technikos vienetų“, – sakė jis.Šie skaičiai kol kas nėra oficialūs.https://t.me/andriyshTime/4086

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar trys laivai su grūdaisIš Ukrainos uostų antradienį išplaukė dar trys grūdus gabenantys krovininiai laivai, pranešė Stambule veikiantis ukrainietiškų grūdų eksporto koordinavimo centras.„Dėl šių laivų judėjimo susitarė Ukrainos, Turkijos ir Jungtinių Tautų (JT) delegacijos... Rusijos delegacija apie tai informuota“, – naujienų agentūrai AFP teigė koordinavimo centras.Apie tai pranešta po to, kai Rusija pareiškė, kad traukiasi iš liepą sudaryto susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto, kuris iš pradžių turėjo galioti iki lapkričio 19 d., tačiau be kurios nors šalies prieštaravimo jis būtų automatiškai pratęstas. Šis susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos buvo sudarytas tarpininkaujant Turkijai ir JT ir padėjo palengvinti ukrainietiškų grūdų eksportą, kuris buvo įstrigęs dėl Maskvos karo veiksmų prieš Ukrainą. Įstrigus grūdų eksportui, visame pasaulyje paaštrėjo maisto krizė. Atitinkamas susitarimas padėjo ją sušvelninti.Pagal šį susitarimą iš Ukrainos jūrų uostų nuo liepos išgabenta daugiau kaip 9,5 mln. tonų grūdų.Maskva pareiškė, kad traukiasi iš šios sutarties dėl tariamų Ukrainos dronų atakų prieš jos Juodosios jūros laivynui priklausančius laivus, kurie esą dalyvavo padedant įgyvendinti eksporto susitarimo sąlygas. Rusija aiškino, neva dabar nebegali užtikrinti grūdus gabenančių krovininių laivų saugumo, o šio susitarimo tąsa be jos dalyvavimo yra „sunkiai įsivaizduojama“.

TATENA pradėjo nepriklausomą tyrimą dėl Rusijos pareiškimųTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pirmadienį pranešė, kad pradėjo patikrinimus Ukrainoje, siekdama „nepriklausomai patikrinti“ Rusijos kaltinimus, esą Kyjivas gamina vadinamąsias nešvarias bombas.TATENA inspektoriai „pradėjo ir netrukus baigs tikrinimo veiklą dviejose vietose Ukrainoje“, sakoma agentūros pareiškime.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) sakė, kad vėliau šią savaitę pateiks „savo pirmines išvadas dėl naujausios patikrinimo veiklos abiejuose objektuose“, priduriama pareiškime.Patikrinimai atliekami gavus raštišką Ukrainos vyriausybės prašymą atsiųsti TATENA komandas.Kremlius apkaltino Ukrainą rengiantis panaudoti nešvarias bombas prieš Maskvos karius, tačiau Kyjivas įtaria, kad Rusija pati gali panaudoti nešvarią bombą ir tuo apkaltinti Ukrainą.Analitikų teigimu, tai galėtų būti pretekstas eskaluoti karą. Manoma, kad tokiu veiksmu Kremlius, negalintis pasiekti savo tikslų rytinėje ir pietinėje Ukrainos dalyse, pateisintų įprastų branduolinių ginklų panaudojimą.Praėjusią savaitę agentūra teigė „prieš mėnesį“ patikrinusi „vieną iš šių dviejų vietų ir ten nebuvo užfiksuota jokia nedeklaruota branduolinė veikla, nerasta jai vykdyti skirtų medžiagų“.Paprastai nešvari bomba būna tradicinė bomba su radioaktyviosiomis, biologinėmis ar cheminėmis medžiagomis, paskleidžiamomis sprogimo metu.Praėjusį ketvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino TATENA „kuo greičiau“ patikrinti Ukrainos branduolines vietas.Pirmadienio pareiškime TATENA taip pat paragino paleisti Zaporižios atominės elektrinės darbuotoją, kuris buvo sulaikytas maždaug prieš dvi savaites.Kovą, pirmosiomis invazijos dienomis, šią elektrinę – didžiausią branduolinį objektą Europoje - užėmė Rusijos kariai.R. Grossi dar kartą atkreipė dėmesį į „pavojingą padėtį“ elektrinėje, taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „vis sunkesnių ir vis labiau įtemptų elektrinės ukrainiečių eksploatacinio personalo darbo sąlygų“.Pareiškime teigiama, kad kitas maždaug prieš dvi savaites sulaikytas darbuotojas neseniai buvo paleistas.Ukraina teigia, kad Maskvos pajėgos „grobia“ elektrinės darbuotojus, ir neseniai pareiškė, kad „nelaisvėje“ laikoma apie 50 darbuotojų.Rusija ir Ukraina ne kartą kaltino viena kitą dėl šaudymo į elektrinę ir aplink ją. Apšaudymai sukėlė nuogąstavimų, kad gali įvykti branduolinė katastrofa.TATENA palaiko ryšius su Maskva ir Kyjivu dėl saugumo zonos aplink elektrinę sukūrimo.

Maskvos primesta valdžia plečia „evakuacijos zoną“ Chersono srityjeUkrainos pietinei Chersono sričiai Rusijos primesta valdžia antradienį pranešė, kad dėl Kyjivo kontrpuolimo iš regiono bus „evakuota“ dar dešimtys tūkstančių žmonių.Rusijos paskirtas Chersono srities vadovas Vladimiras Saldo teigė, kad apie 70 000 žmonių, gyvenančių 15 km ruože kairiajame Dnipro upės krante, bus perkelti giliau į regioną arba į Rusiją.Apie tai jis pranešė savo kanalu platformoje „Telegram“.Jo teigimu, perkėlimas vykdomas dėl Ukrainos pajėgų „masinės raketų atakos“ prieš vietos užtvanką pavojaus.Rusijos primesta okupacinė valdžia praėjusią savaitę pranešė, kad 70 000 civilių gyventojų paliko savo namus dešiniajame Dnipro upės krante.Pirmadienį V. Saldo teigė, kad naujausios evakuacijos leis Rusijos kariuomenei įrengti gynybines pozicijas ir atremti galimą Ukrainos puolimą.Kyjivas šiuos veiksmus lygina su sovietų laikais vykdyta žmonių tremtimi.Ukrainos pajėgos, pasiekusios didelių laimėjimų šalies rytuose ir pietuose, ruošiasi įnirtingam mūšiui, kad susigrąžintų pagrindinį regiono miestą Chersoną ir aplinkines vietoves dešiniajame Dnipro upės krante.Miestas, kuriame prieš karą gyveno apie 288 000 žmonių, buvo vienas pirmųjų, kurį užėmė rusų pajėgos, Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vasario mėnesį pasiuntus karius į kaimyninę šalį. Jo susigrąžinimas būtų svarbus pasiekimas Kyjivui.

Naktį Rusijos pajėgos taip pat apšaudė Mykolajivą, Kramatorską ir Sumų sritįNaktį iš pirmadienio į antradienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Mykolajivo ir Kramatorsko miestus bei Sumų sritį.Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai informavo šių teritorijų valdžios pareigūnai.Anot Mykolajivo mero Oleksandro Senkevyčiaus, mieste per apšaudymą raketomis „S-300“ sunaikinti keli civiliniai objektai, apgriauta švietimo įstaiga, su žeme sulygintas dviaukštis gyvenamasis namas. Per šią ataką žuvo moteris.Tuo metu Kramatorske, anot mero Oleksandro Hončarenkos, nukrito 14 raketų, tačiau čia, laimei, aukų išvengta.Sumų srityje numestos aštuonios minos, turimais duomenimis, visos jos pataikė į Znob-Novgorodskės miestelį. Šios srities gubernatoriaus Dmytro Žyvyckio teigimu, miestelyje niekas nenukentėjo, taip pat nefiksuota žalos infrastruktūrai.Prieš tai skelbta apie naktinę ataką prieš Nikopolį ir jo apylinkes, ten nukrito dešimtys Rusijos sviedinių.

Didžiosios Britanijos žvalgyba: Rusijos naikintuvai-perėmėjai „MiG-31“ jau BaltarusijojeBaltarusijoje netoli Minsko esančiame aerodrome buvo pastebėti du rusiški naikintuvai-perėmėjai „MiG-31“ ir talpykla, kuri greičiausiai bus naudojamas hipergarsinėms raketoms „Kinzhal“ laikyti, teigiama britų žvalgybos ataskaitoje.Ji paskelbė Rusijos naikintuvo nuotrauką, darytą spalio 17 dieną. Joje pastebimi du naikintuvai-perėmėjai MiG-31 ir didelė talpykla, sutvirtinta molio pylimu. Žvalgybos duomenimis, tikėtina, kad jame saugomos raketos „Kinzhal“.Pažymima, kad Rusija šias raketas naudoja nuo 2018 m., tačiau anksčiau jų nebuvo dislokavusi Baltarusijoje. Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusijos Federacija kare prieš Ukrainą naudoja raketas „Kinzhal“, tačiau šių raketų atsargos tikriausiai yra labai ribotos.Nepaisant to, anot žvalgybos, taip Maskva greičiausiai tesiekia nusiųsti žinutę Vakarams, mat dislokuodama tokias raketas Baltarusijoje ji neįgytų didelio pranašumo savo kare prieš Ukrainą.Baltarusija neretai apibūdinama kaip Rusijos marionetė. Ši šalis leidžia rusų pajėgoms naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1587325946985684993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1587325946985684993%7Ctwgr%5E9d36aa00547b5bb727a38f6e0d443f1484e8d4d1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1812761%2Frusijos-karas-pries-ukraina-jk-zvalgyba-rusija-i-baltarusija-galimai-perkele-dideliu-balistiniu-raketu

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 72 470 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 72 470 karių (+650 per pastarąją parą), antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki lapkričio 1-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 698 (+12) tankų, 5 501 (+16) šarvuotosios kovos mašinos, 1 730 (+2) artilerijos sistemų, 383 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 197 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 276 (+1) lėktuvų, 257 (+4) sraigtasparnių, 4 143 (+15) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 415 (+2) dronų, 154 specialiosios technikos vienetų ir 397 (+45) sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Klyčko: Kyjive visiškai atkurtas elektros ir vandens tiekimasUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad po pirmadienio raketų smūgių mieste visiškai atkurtas elektros ir vandens tiekimas.„Visiškai atkurtas vandens tiekimas Kyjivo gyventojų namams... Kyjive taip pat atkurtas elektros tiekimas“, – savo socialiniuose tinkluose parašė V. Klyčko.Prieš tai skelbta, kad po pirmadienio rytą prieš miestą surengtų atakų be elektros ir vandens liko dešimtys tūkstančių vartotojų.

Naktį Rusija į Nikopolį paleido 40 sviediniųNaktį iš pirmadienio į antradienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Nikopolio miesto apylinkes.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai pranešė Dnipro srities gubernatorius Valentynas Rezničenka. Pasak jo, apšaudytas pats Nikopolis ir Marhanecio miestas. Turimais duomenimis, panaudotos daugkartinio raketų paleidimo sistemos „Grad“ ir sunkioji artilerija.Anot V. Rezničenkos, Nikopolyje nukrito iš viso 40 sviedinių, kurie ten apgadino keturiolika daugiabučių ir privačių namų, vaikų darželį, vaistinę, kirpyklą, kelias parduotuves ir banką. Tuo metu Marhanecyje apgadinta elektros tiekimo linija ir sutrikdytas vandens tiekimas.Pranešta ir apie didžiulius elektros tiekimo trikdžius, tačiau, V. Rezničenkos teigimu, šios problemos jau pašalintos.https://t.me/tv_freedom/8904

Atakavo Poltavos sritįAnkstų lapkričio 1 dienos rytą Poltavos srityje buvo numušti trys rusiški bepiločiai orlaiviai. Tačiau regiono centre nuaidėjo sprogimai, po kurių kilo gaisras.Apie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Poltavos regioninės karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Luninas.Anot jo, keturi Rusijos dronai nukrito ant civilių objektų.

Zelenskis: buvusi „antroji pasaulio armija“ nebėra net dvidešimt antroji Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame pranešime kalbėjo apie mažą Rusijos kariuomenės efektyvumą. Anot jo, jei prieš prasidedant karui prieš Ukrainą ji buvo vadinama „antrąja pasaulio armija“, tai dabar ji jau net nėra dvidešimt antroji.„Jau dabar kas dešimčiai pataikymų teroristai turi išleisti apie keturis kartus daugiau raketų. Rusijos rezultatai dar prastesni kalbant apie bepiločius orlaivius, įskaitant tuos, kuriuos jai tiekia bendrininkai iš Irano. Pasaulis mato, kad „antroji pasaulio armija" nebėra net dvidešimt antra pagal savo veiksmingumą. Ir mes padarysime viską, kad ji nusmuktų į antrąjį šimtuką", – pabrėžė V. Zelenskis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/3844

Zalužnas: pirmadienį į civilinius taikinius Ukrainoje paleistos iš viso 78 raketosPirmadienį, spalio 31 d. į civilinius taikinius Ukrainoje paleistos iš viso 78 raketos.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, tokius duomenis pateikė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas. Pasak jo, be raketų šalyje prieš atitinkamus taikinius taip pat panaudoti penki dronai.„Kariaujame prieš šalį, kuri už mūsų didesnė 28 kartus, kurioje gyvena keturis kartus daugiau žmonių ir kurios karinis potencialas, palyginti su mūsų, yra kur kas didesnis. Kariaujame ant žemės, jūroje, kibernetinėje erdvėje ir t.t. Kariaujame ne aštuonis mėnesius, o aštuonis metus ir aštuonis mėnesius. Visa tai paliudija mūsų pasipriešinimą, mūsų drąsą ginti tai, kas priklauso mums ir mūsų tvirtą norą laimėti“, – sakoma „Telegram“ paskelbtame V. Zalužno pranešime.„Ar kitos šalys sugebėtų atlaikyti tokį spaudimą? Nes šiandien (spalio 31 d.) priešas prieš civilinius taikinius Ukrainoje panaudojo 55 sparnuotąsias raketas „Kh-101“, vieną valdomąją raketą „Kh-59“, 22 priešlėktuvines raketas „S-300“, keturis dronus „Shahed-136“ ir vieną bepilotę skraidyklę „Lancet-3“, – pareiškė V. Zalužnas.Jis pridūrė, kad iškovoti pergalę bus sunku, tačiau Ukraina tikrai laimės.Prieš tai skaičiuota, kad pirmadienį į Ukrainą buvo paleista apie 50 raketų. Daugelis jų buvo numuštos. Tačiau nukritusios vėl pridarė daug žalos vietinei energetikos infrastruktūrai.https://t.me/CinCAFU/297

Šaltiniai Pentagone patvirtino informaciją apie sprogimus SevastopolyjeJAV seka pranešimus apie tariamą išpuolį prieš Rusijos karinio jūrų laivyno laivus Sevastopolyje praėjusį savaitgalį ir patvirtina, kad buvo sprogimų, BBC sakė aukšto rango Pentagono pareigūnas.„Pagal mūsų skaičiavimus, būta sprogimų, bet nesiruošiu dalintis nei žalos įvertinimu, nei bet kokia papildoma informacija apie tai, kas galėjo sukelti šiuos sprogimų“, – sakė jis.Spalio 29 d. Rusija sustabdė dalyvavimą susitarime dėl grūdų eksporto iš Ukrainos uostų, kaltinant Kijevą užpuolus Juodosios jūros laivyno laivus Sevastopolyje. Ukraina neigė šiuos kaltinimus ir pavadino juos melagingu pretekstu suspenduoti grūdų koridorių.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį žurnalistams sakė, kad paskutiniai masiniai išpuoliai prieš Ukrainos energetikos sistemą yra atsakas į tai, kad kas įvyko Kryme (Rusija tai vadina teroristiniu išpuoliu).„Bet tai ne viskas, ką galėjome padaryti“, – pridūrė jis.

TATENA: „nešvarios bombos“ patikrinimas baigsis šią savaitęTai pirmadienį pareiškė TATENA (Atominės energijos agentūros prie JT) vadovas Rafaelis Grossi. Pasak jo, inspektoriai Ukrainos prašymu dabar dirba dviejuose objektuose, kuriuose tariamai galėtų būti surinkta „nešvari bomba“ - tai yra, derinant įprastus sprogimo komponentus ir radioaktyvias medžiagas.Rusija spalį apkaltino Ukrainą sukūrus tokią bombą. Gynybos ministras Sergejus Šoigu paskambino daugelio šalių, įskaitant JAV, gynybos ministrams ir apie tai kalbėjo. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjo apie tą pačią bombą. Leidinys „RIA Novosti“, per kurį buvo pranešimų, kad tokia bomba egzistavo, teigė, kad jos sprogimas gali įvykti Černobylio atominės elektrinės rajone.Ukrainos valdžia neigė net patį tokios bombos buvimo faktą ir nedelsdama paprašė TATENA inspektorių apsilankyti įmonėse, kuriose tokia bomba galėtų būti pagaminta.R. Grossi sakė, kad prieš mėnesį TATENA tikrino vieną iš šių įrenginių ir ten nebuvo jokių gaminimo pėdsakų.R. Grossi patikino, kad preliminarius naujojo patikrinimo rezultatus paskelbs vėliau šią savaitę.

JT atmeta Rusijos teiginį, kad atakoje Juodojoje jūroje dalyvavo grūdų laivasJungtinių Tautų humanitarinės pagalbos vadovas pirmadienį atmetė Rusijos teiginį, neva rengiant dronų ataką prieš Rusiją galėjo būti pasinaudota civiliniu krovininiu laivu, kuriuo buvo gabenami ukrainietiški grūdai.Martinas Griffithsas Saugumo Tarybai Niujorke pareiškė, jog šeštadienį atakos metu grūdų koridoriaus „saugiojoje zonoje“ Juodojoje jūroje nebuvo nė vieno tokio laivo.„Savaitgalį nė vienas laivas nepranešė apie jokį incidentą“, – pridūrė jis.Anot jo, „šis koridorius yra tiesiog linijos žemėlapyje: kai zonoje nėra iniciatyvos laivų, šis koridorius neturi jokio ypatingo statuso. Jis neužtikrina nei priedangos, nei apsaugos puolamiesiems ar gynybiniams kariniams veiksmams.“Rusija savaitgalį pareiškė stabdanti savo dalyvavimą susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, ir apkaltino Ukrainą dronų atakomis prieš jos laivus okupuotame Kryme.Maskva tuomet teigė, kad per dronų ataką buvo pasinaudota grūdų koridoriaus „saugiąja zona“, o bepiločiai orlaiviai galėjo būti paleisti iš civilinio laivo.Šiuos kaltinimus Rusijos ambasadorius pirmadienį pakartojo ir Saugumo Taryboje.Nepaisant šių Rusijos žingsnių, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pažadėjo toliau dėti pastangas, kad susitarimas išliktų galiojantis.Tad pirmadienį iš Ukrainos uostų išplaukė mažiausiai šeši laivai, įskaitant laivą „Ikaria Angel“, frachtuojami pagal Pasaulio maisto programą ir pakrauti 30 tūkst. tonų kviečių, rašoma jūrų eismą stebinčiame tinklalapyje.Tačiau Kremlius pareiškė, kad tolesnis susitarimo vykdymas Rusijai nedalyvaujant būtų „pavojingas“.Rusija „negali leisti, kad laivai laisvai judėtų be mūsų patikrinimų“, pareiškė Tarybai Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia.„Ir mums teks imtis savų priemonių kontroliuoti tai, ką leido Jungtinis koordinavimo centras be mūsų sutikimo“, – pridūrė jis.

Luhansko srityje jau išlaisvintos devynios gyvenvietėsUkrainos kariuomenė jau išlaisvino devynias Luhansko srities gyvenvietes nuo Rusijos okupantų. Tai pareiškė Luhansko OVA vadovas Serhijus Haidajus. „Iki šiol devynios gyvenvietės buvo išlaisvintos. Tikiuosi, kad mūsų gynėjai kiekvieną savaitę didins šį skaičių“, – pridūrė jis.Pasak S. Haidajaus, karštieji taškai priekinėje linijoje išlieka Belohorivkos sritis, taip pat Svatovo ir Kremennos sritys. Jis pažymėjo, kad rusai bando išstumti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas iš Belohorivkos, tuo pačiu metu Svatovo ir Kremennaya kryptimi Ukrainos pajėgos stumia priešą.

Ukrainos pajėgos per tris minutes sunaikino du Rusijos sraigtasparniusChersono srities Beryslavo rajone pirmadienio vakare Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino du Rusijos „Ka-52“ sraigtasparnius. Pasak „Ukrinform“, operatyvinė vadovybė „Pietūs“ apie tai praneša socialiniame tinkle „Facebook“.„Spalio 31 dieną nuo 18.45 iki 18.48 val. Beryslavo rajone Chersono srityje Odesos oro pajėgų vadavietės „Pietūs“ priešlėktuvinių raketų brigados dalinys numušė du rusų atakos sraigtasparnius „Ka-52“, – sakoma pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 31 d. duomenimis, bendri Rusijos karių koviniai nuostoliai yra apie 71 820 žmonių. Nuo visiško invazijos pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 2686 priešo tankus, 5485 šarvuotas kovines transporto priemones, 1728 artilerijos sistemas ir kitą įrangą.

Ukraina: okupuotame Berdianske nugriaudėjo galingas sprogimasPirmadienį rusų okupuoto Zaporižios srities Berdiansko miesto centre nugriaudėjo galingas sprogimas, yra nukentėjusiųjų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„Berdianskiečiai praneša apie sprogimą, kurį girdėjo visas miestas. Preliminariais duomenimis, sprogo dujotiekio vamzdis, kuriuo okupantai neseniai pradėjo pumpuoti žydrąjį kurą“, - parašė I. Fiodorovas.Pasak jo, pranešama apie nukentėjusiuosius. Vietos „Telegram“ kanalai rašo, kad nukentėjo mažiausiai vienas žmogus.

Rusijos gynybos ministerija paskelbė sustabdžiusi eismą grūdų koridoriumiPasak „Interfax“, eismas saugumo koridoriumi, apibrėžtu „Juodosios jūros iniciatyva“ (tai yra Susitarimas tarp Rusijos, Ukrainos, Turkijos ir JT), buvo sustabdytas, „kol bus išsiaiškintos Ukrainos atakos prieš laivus Sevastopolyje aplinkybės“.Rusijos Gynybos ministerija pridūrė, kad laivų judėjimas saugumo koridoriumi „yra nepriimtinas, nes Ukraina jį naudoja karo veiksmams prieš Rusiją vykdyti“.Nė viena kita vadinamojo grūdų sandorio šalis dar nepaskelbė apie laivų su produktais judėjimo sustabdymą.

Kijevas jau susitarė su 12 šalių dėl pagalbos atkuriant energetikos sistemąTai šiandien pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Pasak „Ukrainska Pravda“, susitarimai dėl įrangos tiekimo jau sudaryti su Izraeliu, Ispanija, Italija, Lietuva, Vokietija, Šiaurės Makedonija, Lenkija, Pietų Korėja, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Prancūzija.Susitarimai, sako D. Kuleba, buvo pasiekti tiek vyriausybių lygmeniu, tiek tiesiogiai su įrangą gaminančiomis įmonėmis. Tarp šalių, su kuriomis vis dar vyksta derybos, yra Švedija ir Kinija.„Neleisime, kad Rusijos teroras palaužtų mus ar mūsų partnerius. Esame dėkingi kiekvienam partneriui ir kiekvienai įmonei, kuri atsiliepė į mūsų skubų prašymą“, – D. Kulebą citavo „Ukrainska Pravda“.

Ukrainos žvalgyba: Putinas turi mažiausiai tris antrininkusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi mažiausiai tris antrininkus. Tai pirmadienį „Telegram“ kanale praneša Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Valdybos viršininkas generolas majoras Kyrylas Budanovas interviu leidiniui „Daily Mail“ pareiškė, jog anksčiau jau buvo aptikta Putino antrininkų, kurie jį pavaduodavo „ypatingais atvejais“, bet dabar tai jau „įprastinė praktika“.„Mes žinome apie tris asmenis, kurie nuolat pasirodo, bet kiek jų yra iš viso, neaišku. Jiems visiems atliktos plastinės operacijos, kad būtų panašūs. Bet juos išduoda ūgis. Tai matyti vaizdo įrašuose ir nuotraukose. Taip pat gestikuliavimas, kūno kalba ir ausų speneliai, kadangi jie unikalūs“, - sakė K. Budanovas.

Ukrainos generalinis prokuroras įvardijo šalies nuotolius Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas paskelbė, kiek aukų jau pareikalavo šis karas ir kokie yra sunaikinimo mastai. „Mūsų duomenimis, žuvo 7938 civiliai, įskaitant 430 vaikų. Sužeisti – 10 897. Bet norėčiau pabrėžti, jog tai tik oficialūs, patvirtinti duomenys, kurie yra baudžiamojo proceso medžiagoje. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma patekti į okupuotas teritorijas ir trūksta išsamaus vaizdo apie tai, kas ten įvyko, pavyzdžiui, Mariupolyje, ir vyksta dabar, galime tik daryti prielaidą, kaip didės šis baisus skaičius“, - teigė generalinis prokuroras. Kalbėdamas apie sunaikinimą ir sugadinimą, jis pažymėjo, jog oficiali statistika yra tokia, kad Ukrainoje per Rusijos atakas sunaikinta ar sugadinta 51 412 civilinės infrastruktūros objektų, iš kurių 41 184 yra gyvenamieji pastatai ir statiniai, 2688 yra švietimo ir auklėjimo įstaigos (331 yra visiškai sunaikintos), 389 yra medicinos įstaigos, 392 yra kultūros pastatai, 8 yra religiniai, 5051 yra tinklai, užtikrinantys gyvybiškai svarbią gyventojų veiklą (tai dujotiekiai, vandens vamzdynai, elektros tinklai) ir 2407 kiti objektai.

Moldova išsiunčia Rusijos diplomatą Pirmadienį Moldovos užsienio reikalų ministerija paskelbė vieną Rusijos ambasados darbuotoją nepageidaujamu asmeniu, praneša portalas „eurointegration“. Jis turės išvykti iš šalies.Apie savo sprendimą Moldovos URM informavo Rusijos ambasadorių Olegą Vasnecovą.„Per susitikimą buvo pareikšta, kad kaimyninės šalies apšaudymai raketomis didina grėsmę saugumui, o mūsų piliečiai vis labiau jaučia katastrofiškus karo padarinius. Taip pat buvo pažymėta, kad raketų atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą daro didžiulę ekonominę ir socialinę žalą visam Europos žemynui, įskaitant Moldovą“, – sakoma URM pranešime.Moldovos URM neatskleidžia išsiunčiamo Rusijos ambasados darbuotojo tapatybės, tik patikslino, jog tai – ne ambasadorius.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienio rytą Naslavčos gyvenvietėje Moldovos šiaurėje nukrito Rusijos raketa.Pasak Moldovos VRM pareigūnų, raketą numušė Ukrainos oro gynyba. Naujausiais duomenimis, žmonės raketos kritimo vietoje nenukentėjo, tik išbyrėjo kelių namų langų stiklai.

Rusijos ir Turkijos gynybos ministrai aptarė grūdų susitarimo sustabdymąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pirmadienį su savo Turkijos kolega Hulusi Akaru kalbėjosi apie Maskvos sprendimą sustabdyti dalyvavimą susitarime, kuris leido atnaujinti dėl invazijos nutrūkusį Ukrainos grūdų eksportą. „Buvo aptarti klausimai dėl Rusijos sustabdyto „Juodosios jūros grūdų iniciatyvos“ susitarimo dėl žemės ūkio produktų eksporto iš ukrainietiškų uostų įgyvendinimo“, – platformoje „Telegram“ pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Klyčko: 40 proc. Kyjivo gyventojų dar neturi vandensKyjive atnaujintas vandens tiekimas kairiajame Dniepro krante esantiems miesto rajonams, tęsiami darbai, kad jo gautų ir dešiniajame krante įsikūrę Ukrainos sostinės rajonai.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„Bendrovės „Kyjivvodokanal“ specialistai dirba, kad kuo greičiau stabilizuotų vandentiekio stočių veiklą. Juk rytą dėl energetikos objekto prie Kyjivo pažeidimo 80 proc. vartotojų sostinėje liko be vandens“, – sakoma pranešime.Šiuo metu vanduo dar netiekiamas 40 proc. vartotojų, informavo Kyjivo meras.Kaip jau buvo pranešta, spalio 31-osios rytą Rusijos kariuomenė vėl smogė stiprų smūgį Kyjivo kritinės infrastruktūros objektams, dėl to dalis miesto liko be šviesos ir vandens.

Ukrainos energetikai jau išnaudojo įrangos infrastruktūrai remontuoti atsargas Ukrainos energetikai, konkrečiai – bendrovė DTEK, jau išnaudojo įrangos energetikos infrastruktūrai atkurti atsargas. Tai pirmadienį pareiškė bendrovės vykdomasis direktorius Dmytro Sacharukas, praneša UNIAN.Pasak jo, įrangos stygius yra visų Ukrainos energetikų problema.„Deja, mes jau išnaudojome įrangos atsargas, kurias turėjome sandėliuose po dviejų pirmųjų priešo atakų, prasidėjusių spalio 10 d., bangų. Tam tikrą įrangos kiekį mums pavyko nusipirkti. Deja, jos kaina dabar matuojama šimtais milijonų dolerių“, – sakė D. Sacharukas.Anot direktoriaus, dabar kompanija deda pastangas, kad gautų reikiamos įrangos iš Ukrainos partnerių.

Ukraina neigia pranešimus apie ginklų kontrabandą į Suomiją Informacija apie ginklų kontrabandos iš Ukrainos į Suomiją kanalą – dar viena Kremliaus propagandos melagiena. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovai, praneša „Ukrinform“.„Kremliaus propagandininkai noriai skatina pavojingų mitų ir prasimanymų apie Ukrainoje vykstančius procesus kūrimą. Jie taip pat mielai naudojasi darbo vaisiais tų užsienio žurnalistų, kurie remiasi nepatikrintais šaltiniais, gandais iš interneto, nelogiškomis prielaidomis, su prorusiškomis jėgomis susijusių ekspertų nuomonėmis. Taip rengiamos tikros informacinės Putino režimo operacijos, kuriomis siekiama suteršti Ukrainos valstybės įvaizdį, pirmiausia – partnerių akyse. Naujausias tokios informacinės „daugelio ėjimų kombinacijos“, kuria siekiama akivaizdaus tikslo, pavyzdys pasirodė Suomijos žiniasklaidoje“, – pažymėjo žinybos atstovai.Pasak jų, omenyje turimas Suomijos centrinės kriminalinės policijos komisaro Christerio Ahlgreno interviu portalui „Yle“. Jame teigiama, jog Suomijos pareigūnai turi duomenų, kad esą Ukrainos kariškiams skirti ginklai galėjo patekti į Suomiją ir atsidurti organizuotų nusikaltėlių rankose. Anot Ch. Ahlgreno, buvo pavienių atvejų, kai Ukrainai skirtų šaulių ginklų rasta Švedijoje, Danijoje, Nyderlanduose.Ukrainos VRM jau susisiekė su kolegomis Suomijoje, kad išsiaiškintų, ar šioje publikacijoje pateikti duomenys atitinka tikrovę. Suomijos pareigūnai neigia turį faktų, kad šalies teritorijoje rasta „ukrainietiškos kilmės“ ginklų.Ukrainos VRM žiniomis, portalas „Yle“ jau rengia atitinkamą paneigimą.

Ukrainos premjeras: per rytinį apšaudymą oro gynyba sunaikino apie 80 proc. Rusijos raketų Ukrainos oro gynyba efektyviai dirbo per rytinį apšaudymą ir sunaikino apie 80 proc. Rusijos raketų.Tai pirmadienį Kyjive per bendrą su Čekijos vyriausybės vadovu Petru Fiala spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.„Šiandien beveik 80 proc. Rusijos paleistų raketų sunaikino mūsų oro gynyba. Tai, žinoma, padėjo išvengti infrastruktūros nuostolių, taip pat ukrainiečių žūčių ir žalos jų sveikatai. Deja, dalis raketų pasiekė savo taikinius. Tai turi katastrofiškų padarinių mūsų energetikos infrastruktūrai, vandens tiekimui. Bet noriu padėkoti mūsų gelbėtojams, mūsų energetikams, kurie tiesiog jau pirmosiomis minutėmis po apšaudymų skuba į darbą, gesina gaisrus, imasi atstatyti tai, kas sugriauta“, – sakė D. Šmyhalis.Jis dar kartą pabrėžė, kad rusai kryptingai naikina Ukrainos energetikos sistemą.Kaip jau buvo pranešta, spalio 31-osios rytą Rusijos kariuomenė vėl smogė stiprų smūgį kelių Ukrainos sričių energetikos sistemos objektams. Dalį rusų raketų numušė Ukrainos oro gynyba.

Kyjive bus teisiamas Rusijos agentas, turėjęs nužudyti Reznikovą ir Budanovą Ukrainos prokuratūra perdavė Kyjivo Pečorų rajono teismui kaltinamąjį aktą dėl Rusijos specialiųjų tarnybų agento, kuris turėjo likviduoti vieno iš Ukrainos kariuomenės dalinių vadą, o paskui – organizuoti užsakomuosius valstybės politikų ir viešųjų asmenų nužudymus.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, Luhansko srities gyventojas dalyvavo kovos veiksmuose Rusijos pusėje vadinamosios Luhansko liaudies respublikos milicijos gretose. Prasidėjus Rusijos plataus masto įsiveržimui į Ukrainą, jis buvo Rusijos teritorijoje, kur, tyrėjų duomenimis, jį užverbavo RF ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovai.Šių metų gegužę kuratoriai rusai davė vyrui užduotį organizuoti Ukrainos piliečio, vadovaujančio daliniui, kariaujančiam su agresoriais, nužudymą. Tai turėjo būti „testas“ prieš kitus užsakomuosius Ukrainos politikų ir viešųjų asmenų nužudymus. Tarp okupantų numatytų taikinių buvo Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kyrylas Budanovas, vieno iš ministrų patarėjas, kiti pareigūnai. Už kiekvieno iš jų nužudymą kuratoriai rusai žadėjo atlygį nuo 100 tūkst. dolerių.Per daugelio etapų specialiąją operaciją organizatorius buvo sulaikytas Voluinės srities teritorijoje. Jis suimtas.

Juodojoje jūroje atnaujintas ukrainietiškų grūdų eksportasKrovininiai laivai, prikrauti grūdų ir kitų žemės ūkio produktų, pirmadienį išplaukė iš Ukrainos uostų, nepaisant Rusijos sprendimo pasitraukti iš reikšmingo susitarimo, skirto pasaulinei maisto krizei sušvelninti.Mažiausiai šeši laivai, įskaitant laivą „Ikaria Angel“, frachtuojami pagal Pasaulio maisto programą ir pakrauti 30 tūkst. tonų kviečių – reaguojant į ekstremalią situaciją Afrikos Kyšulyje – pirmadienį išplaukė iš Ukrainos uostų, rašoma tinklalapyje, sekančiame jūrų eismą.„Civiliniai krovininiai laivai niekada negali būti karinis taikinys ar įkaitas. Maistas turi būti gabenamas“, – pirmadienį tviteryje parašė Jungtinių Tautų Juodosios jūros grūdų iniciatyvos koordinatorius Amiras M. Abdulla.Iš viso pirmadienį iš Ukrainos uostų turėjo išplaukti 12 laivų, o į šalį – keturi, nurodė Jungtinis koordinavimo centras (JCC), prižiūrintis susitarimą, kuriam tarpininkauja Turkija ir JT.Laivų judėjimas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija pranešė JT ir Turkijai stabdanti savo dalyvavimą susitarime dėl grūdų, Maskvai apkaltinus Ukrainą dronų atakomis prieš jos laivus okupuotame Kryme.Kyjivas Kremliaus kaltinimus pavadino „melaginga dingstimi“.Maskva taip pat atsisakė atlikti laivų patikrinimus, kurie buvo privalomi pagal susitarimą.Nepaisant Rusijos žingsnių, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pažadėjo toliau dėti pastangas, kad susitarimas išliktų galiojantis.„Nors Rusija elgiasi nedrąsiai... mes ryžtingai tęsime savo pastangas tarnauti žmonijai“, – kreipimesi per televiziją kalbėjo R. T. Erdoganas.Kremlius pirmadienį pareiškė, kad tolesnis susitarimo vykdymas jai nedalyvaujant būtų „pavojingas“.„Esant sąlygoms, kai Rusija kalba apie tai, kad neįmanoma užtikrinti laivybos saugumo šiuose rajonuose, toks susitarimas vargu ar įmanomas. Ir jis įgauna kitokį pobūdį, daug rizikingesnį, pavojingesnį“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Pirmadienio raketų ataka prieš Ukrainą Rusijai kainavo apie 600 mln. doleriųPirmadienio rytą įvykdyta raketų ataka prieš Ukrainą Rusijai kainavo apie 600 mln. JAV dolerių, praneša Ukrainos portalas „Guildhall“.50 raketų X-101 ir X-555, kurios buvo paleistos į Ukrainą ir nutaikytos į energetikos infrastruktūrą, kainavo nuo 400 iki 600 mln. dolerių.Portalas pažymi, kad vienos X-101 raketos kaina yra 13 mln. dolerių, o X-555 – 7,5 mln. dolerių.Pasak portalo, ši suma viršija trečio ir ketvirto pagal dydį Rusijos miestų Novosibirsko ir Jekaterinburgo metinius biudžetus.Pirmadienio rytą Rusija surengė naują masinę raketų ataką virš visų Ukrainos regionų, tačiau Ukrainos priešlėktuvinė gynyba paskelbė numušusi 44 iš 50 rusiškų raketų. Panaši masinė raketų ataka buvo surengta ir spalio 10 dieną.

Žiniasklaida: Moldovos kariškiai neužfiksavo šalies oro erdvės pažeidimo, kadangi jos teritorijoje nukrito tik Rusijos raketos fragmentaiMoldovos nacionalinės armijos oro stebėjimo sistemos neužfiksavo šalies oro erdvės pažeidimo raketomis, kadangi Naslavčos gyvenvietėje nukrito tik Rusijos raketos fragmentai, praneša portalas „NewsMaker“.„Dėl incidento informuojame, kad Moldovos nacionalinės armijos oro stebėjimo sistemos neužfiksavo jokių neteisėtų skrydžių šalies oro erdvėje. Pažymėsime, jog radiolokacijos stotys neaptiko numuštos raketos fragmentų dėl jų nedidelių matmenų ir mažo atspindinčiojo paviršiaus“, - paaiškino Gynybos ministerijos atstovai.Žinybos išminuotojai išvyko į incidento vietą apžiūrėti vietovės. Išsamesnę informaciją apie šį įvykį žadama pateikti vėliau.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienio rytą Naslavčos gyvenvietėje Moldovos šiaurėje nukrito Rusijos raketa.Pasak Moldovos VRM pareigūnų, raketą numušė Ukrainos oro gynyba. Naujausiais duomenimis, žmonės raketos kritimo vietoje nenukentėjo, tik išbyrėjo kelių namų langų stiklai.

Kremlius: susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto vykdymas be Rusijos būtų pavojingasKeliomis dienomis anksčiau paskelbusi, kad stabdo dalyvavimą susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, Rusija pirmadienį pareiškė, kad tolesnis susitarimo vykdymas jai nedalyvaujant būtų „pavojingas“.„Esant sąlygoms, kai Rusija kalba apie tai, kad neįmanoma užtikrinti laivybos saugumo šiuose rajonuose, toks susitarimas vargu ar įmanomas. Ir jis įgauna kitokį pobūdį, daug rizikingesnį, pavojingesnį“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Ankara yra „pasiryžusi“ toliau dėti pastangas, kad susitarimas gyvuotų.„Nors Rusija svyruoja,.. mes ryžtingai tęsime savo pastangas tarnauti žmonijai“, – sakė R. T. Erdoganas per televiziją, praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva pareiškė, kad stabdo savo dalyvavimą Turkijai ir Jungtinėms Tautoms tarpininkaujant pasiektame susitarime dėl Ukrainos grūdų eksporto, kaltindama tariamas dronų atakas prieš rusų laivus okupuotame Kryme.

Premjeras: per Rusijos atakas nukentėjo 18 objektų 10 Ukrainos regionųPer masinį Ukrainos apšaudymą Rusijos pajėgos pirmadienį apgadino 18 objektų 10-yje šalies regionų, dauguma jų – energetikos objektai, pranešė premjeras Denysas Šmyhalis.„Raketos ir bepiločiai orlaiviai pataikė į 10 regionų, kur buvo apgadinta 18 objektų, dauguma jų susiję su energetika. Septyniuose Ukrainos regionuose be elektros liko šimtai gyvenviečių. Pasekmės galėjo būti daug blogesnės. Tačiau dėl herojiško ir profesionalaus priešlėktuvinės gynybos darbo iš daugiau nei 50 į mūsų teritoriją paleistų raketų 44 raketos buvo numuštos“, – sakė jis platformoje „Telegram“.„Šiandien, kaip ir ankstesnėmis savaitėmis, svarbu, kad visi ukrainiečiai sąmoningai vartotų energiją ir mažintų tinklo apkrovą“, – ragino vyriausybės vadovas.Ukrainos sostinės meras pirmadienį pranešė, kad dėl Rusijos atakų Kyjive be vandens liko 80 proc. vartotojų, o 350 000 namų liko be elektros energijos.„Šiuo metu dėl netoli Kyjivo esančio energetikos objekto apgadinimo 80 proc. sostinės vartotojų lieka be vandens tiekimo“, – sakė Vitalijus Klyčko.„Specialistai daro viską, kad vanduo sugrįžtų į Kyjivo gyventojų butus“, – pridūrė jis.Tuo metu Rusijos kariuomenė sakė, kad smogė Ukrainos kariniams ir energetikos taikiniams.„Smūgio tikslai buvo pasiekti. Buvo pataikyta į visus paskirtus objektus“, – sakoma pranešime.

Kyjive be vandens liko 80 proc. vartotojų, be elektros – šimtai tūkstančiųUkrainos sostinės meras pirmadienį pranešė, kad dėl Rusijos atakų Kyjive be vandens liko 80 proc. vartotojų, o 350 000 namų liko be elektros energijos.„Šiuo metu dėl netoli Kyjivo esančio energetikos objekto apgadinimo 80 proc. sostinės vartotojų lieka be vandens tiekimo“, – sakė Vitalijus Klyčko.„Specialistai daro viską, kad vanduo sugrįžtų į Kyjivo gyventojų butus“, – pridūrė jis.Ukraina anksčiau pirmadienį apkaltino Rusiją dar vienu „masiniu išpuoliu“ prieš šalies energetikos infrastruktūrą.„Rusijos teroristai vėl surengė masinį išpuolį prieš elektros energijos įrenginius keliuose Ukrainos regionuose“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Ukrainos kariuomenė platformoje „Telegram“ sakė, kad rusai pirmadienio rytą paleido per 50 raketų.

Erdoganas: Turkija pasiryžusi toliau stengtis išsaugoti susitarimą dėl Ukrainos grūdųTurkija yra „pasiryžusi“ toliau stengtis, kad susitarimas dėl Ukrainos grūdų liktų galioti, nepaisant to, kad Rusija sustabdė savo dalyvavimą, pirmadienį pareiškė prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.„Nors Rusija dvejoja... mes ryžtingai tęsime savo pastangas tarnauti žmonijai“, – sakė R. T. Erdoganas per televiziją transliuotoje kalboje, praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva pareiškė stabdanti savo dalyvavimą Turkijos ir JT suderėtame susitarime dėl Ukrainos grūdų eksporto.

„Baza“: kariniame aerodrome netoli Rusijos ir Latvijos sienos sprogo du rusų sraigtasparniai„Baza“ skelbia, kad Rusijos Pskovo srities kariniame aerodrome sprogimas apgadino du sraigtasparnius „Ka-52“. Kiti šaltiniai šios informacijos kol kas nepatvirtino. Kol kas nežinoma, kas sukėlė sprogimą.Pasak „Baza“, sraigtasparniai stovėjo kariniame aerodrome, kuris yra netoli Rusijos ir Latvijos sienos. Sraigtasparniai, pasak leidinio, buvo netinkami eksploatavimui – juos remontavo.„Apie 22 val. vakare kariniame dalinyje buvę kariai išgirdo kelis sprogimus, paskui pamatė išmėtytas dviejų sraigtasparnių nuolaužas. Sprogimas buvo toks stiprus, kad korpusų nuolaužas išmėtė aplink 200 m atstumu. Nežinoma, dėl kokios priežasties sprogo „Ka-52“, – rašo „Baza“.

Rusijos paleista raketa nukrito MoldovojeSpalio 31-osios rytą Moldovoje nukrito Rusijos paleista raketa. Apie tai skelbia „Europeiskaja pravda“ su nuoroda į Moldovos vidaus reikalų ministeriją.Pranešama, kad raketa nukrito šalies šiaurėje esančiame kaime.Ministerija skelbia, kad raketą numušė Ukrainos oro gynybos sistemos, ji nukrito šiauriniame Naslavčos kaimo pakraštyje, kuris yra prie sienos su Ukraina.https://t.me/uniannet/78348

Rusija paleido į Ukrainą daugiau kaip 50 raketų Ukrainos kariuomenė platformoje „Telegram“ sakė, kad rusai pirmadienio rytą paleido per 50 raketų.„Spalio 31-ąją nuo 7 val. ryto Rusijos okupantai surengė keletą raketų atakų prieš svarbiausią Ukrainos infrastruktūrą“, – „Telegram“ pranešė Ukrainos kariuomenė ir pridūrė, kad iš Rusijos buvo paleista „daugiau kaip 50 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555“.Kyjivą pirmadienį sudrebino mažiausiai penki sprogimai, praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija apkaltino Ukrainą dėl „masinės“ dronų atakos prieš jos Juodosios jūros laivyną okupuotame Kryme.

BBC: rusai atakavo raketomis visą Ukrainą, išskyrus KrymąRusija pradėjo masinius raketų smūgius visoje Ukrainoje, įskaitant sostinę Kyjivą, praneša BBC. Dėl atakų nutrūko elektros energijos ir vandens tiekimas, pranešė Ukrainos pareigūnai.Kijeve užfiksuoti mažiausiai du sprogimai. Charkive nukentėjo svarbiausi infrastruktūros objektai, pranešė vietos valdžia. Pirmadienio rytą taip pat pranešta apie raketų smūgius centriniame Vinycios regione, taip pat pietrytiniuose Dniepropetrovsko bei Zaporižios regionuose ir Lvive vakarų Ukrainoje.Pranešama, kad taip pat nukentėjo Dniepro hidroelektrinės objektas Zaporižios regione.Kyjive buvo apgadintas 350 tūkst. butų energiją tiekiantis įrenginys, į ten buvo skubiai pasiųsti inžinieriai, kad atkurtų tiekimą.BBC paskelbė Ukrainos skaitmenizacijos ministerijos žemėlapį, kuriame nurodoma, kad raketų atakos vyko visuose Ukrainos regionuose, išskyrus aneksuotą Krymą.Gyventojai raginami likti slėptuvėse, baiminantis, kad gali būti daugiau smūgių.Smūgiai buvo suduoti po to, kai Rusija apkaltino Ukrainą dėl bepiločio lėktuvo atakos prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuotame Kryme.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas Ukrainos televizijai sakė, kad Rusija savo „masiniams“ smūgiams atlikti panaudojo strateginius bombonešius.Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad „Rusijos nevykėliai ir toliau kovoja prieš taikius objektus“.Rusija kol kas nekomentavo pranešimų apie naujausius smūgius.Šeštadienį Sevastopolio uostamiestyje per dronų ataką buvo apgadintas vienas Rusijos karo laivas, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Ji taip pat apkaltino Jungtinės Karalystės specialistus apmokius Ukrainos karius, kurie esą rengė atakas Kryme, tačiau nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti.Ukraina šio klausimo nekomentavo, o JK gynybos ministerija pareiškė, kad Rusija „platina epinio masto melagingus teiginius“.

Ukrainos pareigūnas: viena rusų raketa nutarė grįžti „namo“Kai kurie Ukrainos valdžios atstovai karo metu išsaugojo humoro jausmą. Šį rytą Mykolajivo gubernatorius Vitalijus Kimas paskelbė neilgą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip rusų raketa apsigręžia ore, skelbia „The Guardian“.„Viena (tik) iš Rusijos Federacijos raketų pasižymi kritiniu ir loginiu mąstymu. Apsvarsčiusi visus argumentus ir nusprendusi nepadaryti karo nusikaltimo, raketa nutarė sugrįžti „namo“, - socialiniame tinkle parašė V. Kimas.https://t.me/nexta_live/39871

Mobilizuoti rusai gavo „vos tinkamus naudoti“ ginklusTūkstančiai naujai mobilizuotų rezervistų, kuriuos Rusija dislokavo fronte, daugiausia gavo prastos būklės šautuvus, kurie yra „vos tinkami naudoti“, naujausioje žvalgybos ataskaitoje pranešė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija. Nuo spalio mėnesio vidurio Rusija Ukrainos fronte dislokavo tūkstančius naujai mobilizuotų rezervistų. Daugeliu atvejų jų ekipuotė yra prasta.Rugsėjo mėnesį Rusijos karininkai buvo susirūpinę, kad kai kurie neseniai mobilizuoti rezervistai į Ukrainą atvyksta neturėdami ginklų.Sprendžiant iš viešai prieinamų nuotraukų, mobilizuotiems rezervistams paprastai išduodami AKM (modernizuoti Kalašnikovo automatai), sukurti dar 1959 m. Dėl prastų laikymo sąlygų daugelis automatų yra vos tinkami naudoti.Rezervistų integravimas į pagal sutartį tarnaujančių karių ir karo veteranų sudėtį Ukrainoje reiškia, kad Rusijos logistikos specialistams į frontą reikės gabenti ne vienos, o dviejų rūšių šaudmenis, skirtus šaulių ginklams, skelbia britų žvalgyba.Dėl šios priežasties ir taip apkrautos Rusijos logistikos sistemos greičiausiai susidurs su dar didesne našta.

Iš Ukrainos uostų išplaukė du laivai su grūdaisIš Ukrainos uostų pirmadienį išplaukė du krovininiai laivai su grūdais ir kitais žemės ūkio produktais, skelbiama jūrų eismą stebinčioje svetainėje „Marine Traffic“.Laivai „Admiral de Ribas“ ir „Mount Baker“ išplaukė praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija sustabdė savo dalyvavimą susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, kaltindama tariamas dronų atakas prieš rusų laivus okupuotame Kryme.Pirmadienį iš Ukrainos uostų turėtų išplaukti dvylika laivų, pranešė Jungtinis koordinavimo centras (JKC), kuris prižiūri tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms sudarytą susitarimą.„Civiliniai krovininiai laivai niekada negali būti karinis taikinys ar įkaitas. Maistas turi būti gabenamas“, – pirmadienį tviteryje rašė JT koordinatorius Amiras M. Abdulla.Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą.Pagal jį jau leista eksportuoti daugiau kaip 9 mln. tonų ukrainietiškų grūdų.Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.

Rusija surengė masinį išpuolį prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrąUkraina pirmadienį apkaltino Rusiją dar vienu „masiniu išpuoliu“ prieš šalies energetikos infrastruktūrą, pareigūnams paskelbus apie nutrūkusį elektros ir vandens tiekimą sostinėje.„Rusijos teroristai vėl surengė masinį išpuolį prieš elektros energijos įrenginius keliuose Ukrainos regionuose“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Kyjivą pirmadienį sudrebino mažiausiai penki sprogimai, praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija apkaltino Ukrainą dėl „masinės“ dronų atakos prieš jos Juodosios jūros laivyną okupuotame Kryme.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paskelbė apie rusų puolimą prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.„Dalis sostinės yra be elektros. Kai kuriose vietovėse nėra vandens. Visos tarnybos dirba. Detalės – vėliau“, – rašė jis.

Puolama ypatingos svarbos infrastruktūraPasirodė daugiau informacijos apie naują raketų smūgių bangą Ukrainoje. Pranešama, kad puolama ypatingos svarbos infrastruktūra.Vinycios srityje numušta raketa pataikė į civilinį objektą, jis apgriautas, žuvusiųjų ir sužeistųjų nėra, pranešė gubernatorius Serhijus Borzovas.Charkivo srities valdžia taip pat tikslina naujo išpuolio detales: apie 8.00 val. ryto Charkivui buvo smogta S-300 raketomis.„Buvo pažeisti svarbios infrastruktūros objektai. Todėl galėjo būti elektros energijos tiekimo sutrikimų. Šiuo metu aukų nėra“, – sakė regiono karinės administracijos vadovas Olehas Sinegubovas.Taip pat buvo užpultas vienas iš ypatingos svarbos infrastruktūros objektų Čerkasų regione, pranešė regiono valdžios institucijos.Nukentėjo ypatingos svarbos infrastruktūros objektas Zaporižės srityje, pranešė vietos valdžios institucijos. Dėl išpuolio Zaporižės mieste nutrūko elektros energijos tiekimas, praneša naujienų agentūra UNIAN.Kyjivo srities administracijos vadovas Oleksijus Kuleba pranešė, kad regione suveikė oro gynybos sistemos.„Kyjivo srities gyventojai! Srityje veikia oro gynybos sistema. Likite slėptuvėse ir saugiose vietose“, – rašė O. Kuleba. Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paskelbė apie rusų puolimą prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.„Dalis sostinės yra be elektros. Kai kuriose vietovėse nėra vandens. Visos tarnybos dirba. Detalės – vėliau“, – rašė jis.

Po naktį priimto sprendimo Rusija pastatyta į nemalonią padėtįSpalio 31 d. iš Ukrainos uostų išplauks 12 laivų su grūdais, o dar du laivai įplauks į uostus. Jungtinių Tautų (JT), Turkijos ir Ukrainos delegacijos susitarė dėl atitinkamo plano, sakoma naktį į pirmadienį paskelbtame Koordinavimo centro Stambule pranešime.Šiais duomenimis, pirmadienį 12 laivų turėtų pajudėti koridoriumi Stambulo kryptimi, keturi – priešinga kryptimi. Rusijos delegacija esą apie tai informuota. Šiuo metu 21 iniciatyvoje dalyvaujantis laivas su 700 000 tonų grūdų yra trijuose Ukrainos uostuose arba netoli jų.Rusija šeštadienį „neribotam laikui“ sustabdė savo dalyvavimą grūdų eksporto susitarime. Dėl jo sutarta liepą tarpininkaujant Turkijai ir JT. Turkijos duomenimis, nuo tada laivais išgabenta 9,3 mln. tonų grūdų. Buvo sutarta, kad laivai ir jų kroviniai bus tikrinami, kai plauks per Bosforo sąsiaurį.Sutartis turėjo galioti iki lapkričio 19 dienos, tačiau, nepaprieštaravus nė vienai pusei, ji būtų automatiškai pratęsta.Rusija kol kas savo reakcijos nepateikė. Tačiau propagandinėje žiniasklaidoje pasirodė valdžios atstovų komentarų. „Izvestija“ pašnekovai iš Rusijos URM teigė, kad Rusija pristabdė dalyvavimą, apie tai buvo oficialiai pranešta koordinavimo centrui. „[Ten] be mūsų priimti sprendimai niekam neįpareigoja“, – sakė diplomatai, kurių pavardės neminimos.Kaip skelbia dialog.ua, šio pareiškimo prasmę sunku suprasti. Galbūt Rusija praleis ukrainiečių laivus, net ir po pareiškimo apie pasitraukimą iš susitarimo, arba pamėgins užblokuoti laivų su grūdais judėjimą, tikėtina, netgi kariniu būdu.Žurnalistas Ivanas Jakovina mano, kad bendras Ukrainos, Turkijos ir JTO sprendimas Maskvai yra nemalonus pasirinkimas: „Arba pulti taikius laivus su produkcija, rizikuojant sulaukti atsakomųjų veiksmų iš NATO, arba tiesiog susitaikyti su tuo, kad Rusijos grasinimų niekas nebetraktuoja rimtai.“

Ukrainos miestuose – nauji sprogimaiPirmadienį Ukrainos šaltiniai praneša apie sprogimus Zaporižės, Kirovohrado, Odesos srityse, oro gynybos sistemos suveikė Kyjivo, Vinycios, Dnepropetrovsko srityse.Pirmadienį Ukrainos šaltiniai praneša apie sprogimus Zaporižės, Kirovohrado, Odesos srityse, oro gynybos sistemos suveikė Kyjivo, Vinycios, Dnepropetrovsko srityse.BBC korespondentas praneša, kad Kyjieve buvo girdėti „daug sprogimų“.Anot jo, po sprogimų dingo elektra, nutrūko ryšys.Apie Kyjive girdimus sprogimus patvirtino ir AFP.Naujienų agentūra skelbia, kad Kyjivą pirmadienį sudrebino keli sprogimai, praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija apkaltino Ukrainą dėl „masinės“ dronų atakos prieš jos Juodosios jūros laivyną okupuotame Kryme.Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, nuo 8 val. (vietos ir Lietuvos laiku) iki 8 val. 20 min. Ukrainos sostinėje pasigirdo mažiausiai penki sprogimai.https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1586973250860773377

JAV ir Kinijos diplomatijos vadovai aptarė dvišalius santykius ir Rusijos karą UkrainojeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi sekmadienį aptarė dvišalius santykius ir Rusijos karą Ukrainoje, pranešė Valstybės departamentas.Diplomatijos vadovai kalbėjo apie būtinybę „atsakingai valdyti konkurenciją tarp mūsų dviejų šalių“, tviteryje parašė A. Blinkenas.Jie taip pat aptarė karą Ukrainoje bei būtinybę Pekinui ir Vašingtonui palaikyti atvirus ryšius, pranešė JAV valstybės departamentas.„Sekretorius aptarė būtinybę palaikyti atviras komunikacijų linijas ir atsakingai valdyti JAV ir KLR (Kinijos Liaudies Respublikos) santykius“, – pranešime teigė Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as ir pridūrė, kad A. Blinkenas „iškėlė Rusijos karo prieš Ukrainą ir jo keliamų grėsmių pasaulio saugumui ir ekonominiam stabilumui“ klausimą.Kinija vengia kritikuoti Rusiją už įsiveržimą į Ukrainą, o dėl karo kaltina Jungtines Valstijas ir NATO.Šis pokalbis įvyko Pekino ir Vašingtono santykiams smarkiai pašlijus dėl Taivano ir daugybės kitų klausimų; tai pirmas diplomatų pokalbis po to, kai A. Blinkenas perspėjo, kad Kinija nori užimti salą „daug greičiau“, nei buvo manoma anksčiau.Kinija dar nepaskelbė savo pranešimo apie diplomatijos vadovų pokalbį telefonu.

Kyjivas: rusų pajėgos rengiasi atitraukti sunkiąją artileriją iš ChersonoUkrainos generalinio štabo teigimu, Rusija ketina iš Chersono atitraukti sunkiąją artileriją, kad galbūt dalinius perkeltų į kitas fronto teritorijas.„The Guardian“ cituoja naujausią kariškų ataskaitą: „Remiantis turima informacija, priešas ruošiasi atitraukti artilerijos dalinius iš Chersono srities dešiniojo kranto. Jie tada galimai bus perkelti kitomis kryptimis“.

JT: laivai su grūdais toliau plauks Juodosios jūros koridoriumiNepaisant to, kad Rusija sustabdė susitarimą dėl grūdų eksporto iš Ukrainos, pirmadienį laivai turėtų ir toliau plaukti Juodosios jūros koridoriumi. Jungtinių Tautų (JT), Turkijos ir Ukrainos delegacijos susitarė dėl atitinkamo plano, sakoma naktį į pirmadienį paskelbtame Koordinavimo centro Stambule pranešime.Šiais duomenimis, pirmadienį 12 laivų turėtų pajudėti koridoriumi Stambulo kryptimi, keturi - priešinga kryptimi. Rusijos delegacija esą apie tai informuota. Šiuo metu 21 iniciatyvoje dalyvaujantis laivas su 700 000 tonų grūdų yra trijuose Ukrainos uostuose arba netoli jų.Rusija šeštadienį „neribotam laikui“ sustabdė savo dalyvavimą grūdų eksporto susitarime. Dėl jo sutarta liepą tarpininkaujant Turkijai ir JT. Turkijos duomenimis, nuo tada laivais išgabenta 9,3 mln. tonų grūdų. Buvo sutarta, kad laivai ir jų kroviniai bus tikrinami, kai plauks per Bosforo sąsiaurį. Sutartis turėjo galioti iki lapkričio 19 dienos, tačiau, nepaprieštaravus nė vienai pusei, ji būtų automatiškai pratęsta.

Zelenskis: elektros energijos gamybos deficitas vis dar išliekaPrezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainoje ir toliau turi būti taupiai vartojama elektros energija ir taikomi stabilizavimo apribojimai.Tai valstybės vadovas pasakė savo vaizdo kreipimesi 249-osios karo dienos pabaigoje.„Rusijos teroristai tęsė apšaudymą įvairiomis kryptimis: Černigovo srityje, Charkovo srityje, Donbaso srityje, Dniepropetrovsko srityje, Zaporožės srityje ir regione, Nikolajevo srityje ir regione. Atsakome gyventojams. Reaguojame apčiuopiamai“, – sakė jis.„Tačiau elektros energijos gamybos deficitas vis dar išlieka, todėl ir toliau reikia itin taupiai vartoti elektros energiją ir taikyti stabilizavimo apribojimus“, – pabrėžė prezidentas.

Ukrainoje užregistruota daugiau kaip 61 000 nusikaltimų per Rusijos invazijąIš viso teisėsaugos pareigūnai Ukrainoje užregistravo 61 640 nusikaltimų, kurie buvo Rusijos invazijos dalis.Atitinkamą pareiškimą „Telegram“ paskelbė Ukrainos generalinė prokuratūra, praneša „Ukrinform“ korespondentas.Visų pirma iš viso užregistruoti 43 003 agresijos ir karo nusikaltimai, kuriuos įvykdė Rusijos kariuomenė, t. y. 41 472 nusikaltimai, susiję su karo įstatymų ir papročių pažeidimu, 73 nusikaltimai, susiję su agresyvaus karo planavimu, rengimusi jam, jo pradžia ir vykdymu, 37 nusikaltimai, susiję su karo propaganda, ir 1 421 kitas nusikaltimas.

Pranešė apie naujus Rusijos nuostolius pietuosePer pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos šalies pietuose likvidavo 27 rusų užpuolikus ir daug priešo technikos.Apie tai pranešama operatyvinės vadovybės puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.Užpuolikai tris kartus atakavo Ukrainos pozicijas ir išvaduotas gyvenvietes Beryslavo regione, naudodami atakos lėktuvus ir sraigtasparnius.

Rusai susprogdino tiltą Luhansko srityjeUkrainos pareigūnas teigia, kad Rusija sekmadienį susprogdino tiltą per Krasnos upę rytinėje Luhansko srityje – tai akivaizdus bandymas sutrukdyti Ukrainos pajėgoms, pranešė „Sky News“.Luhansko regiono gubernatorius Serhijus Haidajus sakė, kad Rusijos pajėgos bijo, jog ukrainiečiai yra labai arti, nes tęsiasi kontrpuolimas regione.Pranešama, kad Rusijos pajėgos šeštadienį taip pat susprogdino kitą tiltą netoli Kreminos.Ukrainai veržiantis Rusijos okupuotų Svatovės ir Kreminos miestų link, Luhansko srityje vyksta įnirtingos kautynės.Anot Ukrainos valdžios, kelią tarp miestų didžiąja dalimi kontroliuoja Ukraina.Tiltas yra maždaug pusiaukelėje tarp dviejų miestų.

Ukraina: Rusijai sustabdžius dalyvavimą susitarime dėl grūdų eksporto sustabdyta 218 laivųKyjivas skelbia, kad po Rusijos sprendimo neribotam laikui sustabdyti dalyvavimą susitarime dėl Ukrainos grūdų eksporto 218 laivų užblokuoti Juodojoje jūroje. Apie tai pranešė Ukrainos infrastruktūros ministerija. Teigiama, kad iš šių laivų 95 yra pakrauti, išplaukė iš Ukrainos uostų ir laukia tolesnių patikrinimų. Dar 101 tuščias laivas laukia patikrinimų, kad galėtų grįžti į Ukrainos uostus, o 22 pakrauti laivai laukia išplaukimo iš Ukrainos uostų.

Turkija derasi su Ukraina ir Rusija, siekdama atgaivinti susitarimą dėl grūdųTurkijos pareigūnai bando sugrąžinti Rusiją į susitarimą dėl grūdų, iš kurio Maskva vakar pasitraukė, sakydama, kad tai įvyko dėl drono atakos Kryme.Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras pareiškė, kad abi pusės turėtų vengti bet kokių „provokacijų“, galinčių turėti įtakos susitarimui.Grūdų gabenimas iš Ukrainos Juodosios jūros uostų per Rusijos invaziją į Ukrainą buvo sustabdytas, tačiau susitarimas leido į pasaulį išgabenti tonas grūdų.

Turkija žada tęsti Ukrainos grūdų laivų patikras StambuleTurkija ketina tęsti grūdus iš Ukrainos gabenančių laivų patikrinimus Stambule, sekmadienį pranešė šalies gynybos ministerija.Tokį pareiškimą Ankara išplatino po to, kai Rusija šeštadienį pranešė stabdanti savo dalyvavimą susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, kaltindama tariamas dronų atakas prieš rusų laivus okupuotame Kryme.„Šiandien ir rytoj planuojama tęsti Stambule laukiančių grūdais pripildytų laivų patikrinimą“, – sakoma ministerijos pranešime.Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą.Pagal jį jau leista eksportuoti daugiau kaip 9 mln. tonų ukrainietiškų grūdų.Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.

Maskva teigia, kad per dronų ataką Sevastopolyje buvo pasinaudota grūdų koridoriaus „saugiąja zona“Maskva teigia, kad per dronų ataką buvo pasinaudota grūdų koridoriaus „saugiąja zona“, o bepiločiai orlaiviai galėjo būti paleisti iš civilinio laivo.Rusijos gynybos ministerija teigia, kad vienas iš bepiločių orlaivių galėjo būti paleistas „iš vieno iš civilių laivų, kuriuos Kijyvas ar jo Vakarų valdovai naudojo žemės ūkio produktams eksportuoti iš Ukrainos jūrų uostų“.Dėl šios atakos Maskva pareiškė sustabdžiusi savo dalyvavimą susitarime, pagal kurį buvo leistas gyvybiškai svarbus ukrainietiškų grūdų gabenimas jūra.Rusijos kariuomenė taip pat apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste.Rusija sako, kad duomenys iš vieno drono „navigacijos imtuvo“ parodė, jog šis buvo paleistas „iš pakrantės netoli Odesos“.Jungtinės Karalystės gynybos ministerija atmeta Rusijos kaltinimus. Gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Rusijos gynybos ministerija, norėdama nukreipti dėmesį nuo savo katastrofiško neteisėtos invazijos į Ukrainą valdymo, griebiasi melagingų, epinio masto teiginių.“Ukrainos diplomatijos vadovas Dmytro Kuleba sekmadienį pareiškė, kad Maskva jau seniai planavo pasitraukti iš susitarimo, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš karo draskomos šalies.Jis taip pat sakė, kad rusų kariuomenės kaltinimai Kyjivui dėl dronų atakos prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuotame Kryme yra melagingas pretekstas.Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms liepą pasiektas susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą.

Rusija teigia, kad laivyną Sevastopolyje atakavę dronai turėjo Kanadoje pagamintų daliųRusija sekmadienį pareiškė, kad kai kurie bepiločiai orlaiviai, panaudoti puolime prieš jos laivyną Sevastopolyje, turėjo „Kanadoje pagamintus navigacijos modulius“.Kaip pranešė Rusijos gynybos ministerija, jūroje rasta skraidyklių nuolaužų.Ji taip pat nurodė, kad specialistai „atliko Kanadoje pagamintų navigacijos modulių, sumontuotų nepilotuojamose jūrų transporto priemonėse, analizę“.

Ukrainos pareigūnas: Baltarusijos teritorijoje yra apie 4300 Rusijos kariškiųUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kyrylas Budanovas neatmeta Rusijos plataus masto įsiveržimo iš Baltarusijos teritorijos galimybės siekiant uždaryti kelius, kuriais Ukrainai tiekiama partnerių pagalba.„Atkirsti tiekimo iš Vakarų linijas yra strateginis priešo tikslas. Ir, galima sakyti, karšta Rusijos svajonė. Jeigu kalbėsime apie Rusijos karinę veiklą Baltarusijoje, tai dabar jos kariškių skaičius Baltarusijoje nėra didelis. Ten iš viso apie 4300 kariškių. Ir jų galimybės labai ribotos. Šiai grupuotei labai trūksta sunkiosios ginkluotės sistemų, dauguma kareivių – apie 80 proc. grupuotės – mobilizuotieji. Tad galiu teigti, kad dabartiniame etape įsiveržimo iš Baltarusijos pavojus negresia“, – pareiškė K. Budanovas interviu JAV leidiniui „The War Zone“.Bet, pasak jo, padėtis „gali labai greit pasikeisti, kai Rusija praras Chersoną“. „Iš Chersono apylinkių pasitraukusi grupuotė gali būti perdislokuota Zaporižios kryptimi, bet dalis jos gali būti permesta į Baltarusiją ir iš ten kelti grėsmę“, – pabrėžė Ukrainos karinės žvalgybos vadovas.

Suomijos policija: esama požymių, kad į Ukrainą siunčiami ginklai patenka į organizuotų nusikaltėlių rankasSuomijos pareigūnai turi duomenų, kad Ukrainos kariškiams skirti ginklai galėjo patekti į Suomiją ir atsidurti organizuotų nusikaltėlių rankose.Tai interviu portalui „Yle“ pareiškė Centrinės kriminalinės policijos komisaras Christeris Ahlgrenas.„Esama požymių, kad šių ginklų jau yra Suomijoje“, – sakė pareigūnas žurnalistams. Gauti duomenys susiję su šaulių ginklais. Komisaras teigė nenorįs atskleisti išsamesnės informacijos, kadangi šie duomenys dar pildomi ir tikslinami.Anot Ch. Ahlgreno, buvo pavienių atvejų, kai Ukrainai skirtų šaulių ginklų rasta Švedijoje, Danijoje, Nyderlanduose.Galimas daiktas, kad grupės, suinteresuotos nelegaliai gauti ginklų iš Ukrainos po karo, jau numatė tiekimo kanalus, apytikrius maršrutus ir kontaktus. Pasak komisaro, galimos klientės yra didžiausių pasaulyje baikerių gaujų kuopelės Suomijoje. Viena iš jų, „Bandidos MC“, esą turi „savo žmonių“ dideliuose Ukrainos miestuose. Ch. Ahlgrenas pažymėjo, jog ir per ankstesnius karus Europoje iškildavo ta pati problema – ginklai atsidurdavo nusikalstamų organizacijų rankose. Pavyzdžiui, per karus, kilusius byrant Jugoslavijai, Švedijos kriminalinės grupuotės įsigijo nemažai šaunamųjų ginklų ir granatų.„Ukrainai tiekiama labai daug ginklų, ir tai gerai. Bet mes dar ne vieną dešimtmetį turėsime reikalų su šiais ginklais ir mokėsime už tai“, – pridūrė komisaras.

Žiniasklaida: Italija perdavė Ukrainai daugiau kaip 20 savaeigių artilerijos pabūklųItalija perdavė Ukrainos armijai daugiau kaip 20 savaeigių artilerijos pabūklų M109L, praneša laikraštis „La Repubblica“.„Tai šarvuotos vikšrinės mašinos su 155 mm patranka, naudojančia NATO šaudmenis. Paskutiniais Šaltojo karo metais Italija pagamino šimtus tokių įrenginių, modernizavusi originalų amerikietišką modelį. Šio amžiaus pradžioje jie buvo išimti iš ginkluotės“, - sakoma pranešime.Po patikros savaeigiai artilerijos pabūklai bus išsiųsti į priešakines linijas.Pasak leidinio, ši siunta yra dalis karinės pagalbos paketo, kurį suderino ankstesnė Italijos vyriausybė, vadovaujama premjero Mario Draghi.

Naujasis Ukrainos ambasadorius palygino Vokietijos pagalbą su sportiniu automobiliu, riedančiu 30 km/h greičiuNaujasis Ukrainos ambasadorius Berlyne Oleksijus Makejevas paragino Vokietijos federalinę vyriausybę spartinti pagalbos Ukrainai teikimą, kad būtų galima atremti Rusijos agresiją.Tai Ukrainos diplomatas pareiškė interviu Vokietijos leidiniui „Bild“.„Kai žvelgiu į Vokietijos veiksmus šiame kare, tai kartais pagalvoju: štai vokiškas sportinis automobilis važiuoja greitkeliu 30 km/h greičiu“, – sakė Ukrainos ambasadorius.Anot O. Makejevo, užuot sparčiai tiekę Ukrainai tai, kas jai padėtų kovoti, Vokietijos atstovai ištisas savaites aiškina, kodėl negali to padaryti. Vokietija galiausiai suteikia pagalbą, „bet jau būna per vėlu“. „Jūs galėtumėte padaryti kur kas daugiau, kur kas greičiau“, – teigė diplomatas.Ambasadorius taip pat pabrėžė, kad Ukraina neves jokių derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. „Mūsų derybos per pastaruosius aštuonerius metus baigėsi tuo, kad jau ne 7, o 20 proc. mūsų teritorijos yra okupuoti Rusijos“, – sakė O. Makejevas.Jis taip pat įspėjo Vokietiją, kad nereikėtų priimti nuo mobilizacijos bėgančių rusų. Anot diplomato, šie jauni žmonės „dėl nieko neapgailestauja“ ir „nori išsisukti nuo karinės tarnybos“, o paskui jie važinės „Vokietijos miestuose automobilių kolonomis, mojuodami Rusijos vėliavomis“.„Šie rusai kelia grėsmę ne tik Vokietijai, bet ir visoms jaunoms ukrainietėms su vaikais, kurioms teks glaustis pabėgėlių priėmimo centruose kartu su šiais vyrais“, – pabrėžė O. Makejevas.

Pareigūnė: Vokietijoje suaktyvėjo užsienio žvalgybosVokietijos karinės kontržvalgybos tarnyba (MAD) įspėja, kad šalies teritorijoje suaktyvėjo užsienio, taip pat ir Rusijos bei Kinijos, žvalgybos.„Valstybės lygiu valdomos žvalgybos tarnybos naudoja visas turimas priemones, kad gautų informacijos, padidintų savo įtaką ir realizuotų savo šalių interesus“, - pareiškė sekmadienį interviu naujienų agentūrai DPA Martina Rosenberg, vadovaujanti MAD nuo 2020 metų spalio.Pasak jos, užsienio specialiųjų tarnybų veikla Vokietijoje buvo intensyvi dar iki vasario 24 d., Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, o dabar, kai saugumo situacija Europoje smarkiai pasikeitė, apsauga nuo šnipinėjimo įgauna ypač svarbią reikšmę.„Mūsų darbo tikslas – laiku išaiškinti visus mėginimus šnipinėti, ypač – Rusijos ir Kinijos specialiųjų tarnybų, ir kartu su mūsų nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais efektyviai juos atremti“, - pabrėžė MAD prezidentė.M. Rosenberg priminė, jog pastaruoju metu Vokietijoje ne kartą buvo fiksuojami mėginimai stebėti šalies ginkluotųjų pajėgų objektus. Pavyzdžiui, virš Bundesvero dalinių dislokavimo vietų, taip pat mokomųjų centrų, kur rengiami Ukrainos kariškiai, buvo pastebėta dronų, kurių skrydžių tikslo taip ir nepavyko nustatyti.

Ukrainos užsienio reikalų ministras: Rusija jau seniai nusprendė atnaujinti „bado žaidynes“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba mano, kad Rusija jau seniai nusprendė sužlugdyti susitarimą dėl grūdų ir dabar mėgina pateisinti šį savo žingsnį, praneša „Ukrinform“.„Stabdydama savo dalyvavimą grūdų susitarime prasimanyta dingstimi – dėl sprogimų už 220 kilometrų nuo grūdų koridoriaus, Rusija užblokuoja 2 mln. tonų grūdų 176-iuose laivuose, kurie jau yra jūroje. Šito kiekio pakaktų išmaitinti daugiau kaip 7 mln. žmonių. Rusija tai suplanavo iš anksto“, - parašė tviteryje Ukrainos diplomatijos vadovas.Pasak D. Kulebos, dabartinė laivų su grūdais eilė Juodojoje jūroje susikaupė nuo rugsėjo, kai Rusija ėmė sąmoningai vilkinti koridoriaus funkcionavimą ir žlugdyti susitarimą.„Rusija seniai nusprendė atnaujinti bado žaidynes ir dabar mėgina tai pateisinti“, - pabrėžė ministras.„Ukrinform“ primena, kad šeštadienį Rusija apkaltino Ukrainą ir Didžiąją Britaniją „teroro aktu prieš Juodosios jūros laivyno laivus, padedančius užtikrinti grūdų koridoriaus saugumą“, ir pareiškė, jog ji traukiasi iš grūdų eksporto iniciatyvos.Kaip jau buvo pranešta, šeštadienį Rusijos okupuotame Kryme, Sevastapolio įlankoje, nugriaudėjo galingi sprogimai.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.

Rusijos vyriausybė papildė nedraugiškų šalių ir teritorijų sąrašąRusijos vyriausybė išplėtė užsienio valstybių ir teritorijų, kurios imasi nedraugiškų veiksmų prieš Rusiją, jos kompanijas ir piliečius, sąrašą.Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos ministrų kabineto tinklalapiu.Į sąrašą įtraukta 11 Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijų: Bermuda, Britų Antarktidos teritorija, Britų teritorija Indijos vandenyne, Kaimanų salos, Folklendo salos, Montseratas, Pitkerno salos, Šventosios Elenos sala, Dangun Žengimo sala, Tristano da Kunjos sala, Pietų Džordžijos sala, Pietų Sandvičo salos, Akrotiris ir Dekelija, Terksas ir Kaikosas.Kaip pažymima pranešime, iš pradžių sąraše buvo trys Didžiosios Britanijos kontroliuojamos teritorijos – Angilija, Britų Mergelių salos ir Gibraltaras. Dabar į jį įtrauktos visos 14 Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijų.

Rusai uždraudė laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų gyventojams pereiti prie žiemos laikoLaikinai užgrobtose Zaporižios srities teritorijose okupantai rusai uždraudė gyventojams pereiti prie žiemos laiko.Tai sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė šio Ukrainos regiono Melitopolio miesto vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Egzistavimas už realybės ribų, diktatoriaus išgalvotame pasaulyje – firminis rusų stilius. Dabar okupantai nori, kad ir laikinai okupuotų teritorijų gyventojai būtų atskirti nuo viso pasaulio, todėl uždraudė jiems persukti laikrodžius pagal žiemos laiką“, - parašė jis.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad rusų užgrobto Melitopolio mokyklose moksleiviai kiekvieną rytą yra apieškomi.

Ukrainos kariai per parą nukovė apie 950 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki spalio 30 d. jau neteko apie 71 200 kareivių. Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Šis skaičius per parą išaugo 950.Be to, nuo plataus masto karo pradžios okupantai rusai neteko 2 672 tankų, 5 453 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 724 artilerijos sistemų, 383 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 197 priešlėktuvinių gynybos priemonių, 274 lėktuvų, 252 sraigtasparnių, 1 412 dronų, 352 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 120 automobilių, 154 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Rusijai sustabdžius dalyvavimą susitarime, sustojo Ukrainos grūdų eksportas laivaisRusijai dėl tariamų dronų atakų prieš jos laivus okupuotame Kryme sustabdžius savo dalyvavimą svarbiame susitarime, pagal kurį buvo leistas gyvybiškai svarbus ukrainietiškų grūdų gabenimas jūra, sekmadienį sustojo Ukrainos grūdų eksportas laivais.Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms liepą pasiektas susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą.Pagal jį jau leista eksportuoti daugiau kaip 9 mln. tonų ukrainietiškų grūdų. Susitarimas turėjo būti atnaujintas lapkričio 19-ąją.Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.Šeštadienį Maskva pareiškė stabdanti savo dalyvavimą, rusų kariuomenei apkaltinus Kyjivą „masine“ dronų ataka prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuotame Kryme. Ukraina visa tai pavadino „melagingu pretekstu“.JAV prezidentas Joe Bidenas šį žingsnį pavadino „visiškai skandalingu“, o valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad Maskva „maistą verčia ginklu“.Du milijonai tonų maistoSusitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto koridoriaus logistiką koordinuojantis Jungtinis koordinavimo centras (JCC) pareiškime nurodė, kad sekmadienį neplanuojamas joks laivų eismas.„JCC nebuvo pasiektas bendras susitarimas dėl spalio 30 dieną įplaukiančių ir išplaukiančių laivų judėjimo“, – teigiama pranešime.„Daugiau nei dešimt išvykstančių ir atvykstančių laivų laukia, kol galės įplaukti į koridorių“, – priduriama jame.Ukraina ir JT ragino, kad susitarimas liktų galioti.„Raginu visas valstybes pareikalauti, kad Rusija nutrauktų bado žaidynes ir vėl imtųsi vykdyti savo įsipareigojimus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ šeštadienį pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį Maskvos žingsnį pavadino „visiškai aiškiu Rusijos ketinimu sugrąžinti didelio masto bado grėsmę Afrikai ir Azijai“.„Vien šiandien jūroje yra daugiau kaip du milijonai tonų maisto. Tai reiškia, kad daugiau kaip septyniems milijonams vartotojų iš tikrųjų pablogėjo maisto prieinamumas“, – sakė jis savo naktiniame kreipimesi.JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas sakė: „Labai svarbu, kad visos šalys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Juodosios jūros grūdų iniciatyvai, kuri yra labai svarbi humanitarinė priemonė.“Rusijos kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste ir pareiškė, kad vienas iš jos laivų patyrė „nedidelę“ žalą.Anot Rusijos, nukentėjo jos laivai, dalyvavę Turkijos ir JT remiamame susitarime, kuriuo siekiama, kad Ukrainos grūdai patektų į užsienio rinkas ir sumažėtų pasaulinės maisto krizės tikimybė.JK gynybos ministerija atmetė Rusijos teiginius, esą britų specialistai dalyvavo išpuoliuose prieš dujotiekį „Nord Stream“ Baltijos jūroje ir Sevastopolyje, esančiame 2014 metais Rusijos aneksuotame Ukrainai priklausančiame Krymo pusiasalyje. Tarptautinė bendruomenė Krymo aneksijos nepripažįsta ir tebelaiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija.„Rusijos gynybos ministerija, norėdama nukreipti dėmesį nuo savo katastrofiško neteisėtos invazijos į Ukrainą valdymo, griebiasi melagingų, epinio masto teiginių“, – sakoma britų ministerijos pareiškime.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova šeštadienį pareiškė, kad Maskva JT Saugumo Taryboje kels klausimą dėl sprogimų, pažeidusių dujotiekį „Nord Stream“, ir tariamos dronų atakos.Britanijos gynybos ministerija pareiškė, kad ši „išgalvota istorija daugiau pasako apie Rusijos vyriausybėje vykstančius ginčus nei apie Vakarus“.

Numuštame iranietiškame drone „Mohajer-6“ rasta Ukrainoje pagaminta detalėUkrainos karių numuštame iranietiškame drone „Mohajer-6“ rasta Ukrainoje pagaminta detalė.Tai „Ukrainos karinės televizijos“ laidoje papasakojo šalies Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas, praneša UNIAN.Šį „Mohajer-6“ ukrainiečiai numušė prieš maždaug mėnesį virš Juodosios jūros. Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialistai jį išardė ir aptiko užrašų persų kalba, įrodančių jo iranietišką kilmę. Taip pat buvo nustatyta, kad didžioji skraidyklės detalių dalis pagaminta Jungtinėse Valstijose.„Taip pat yra detalių iš Japonijos, Kinijos, Švedijos, Austrijos. O vienas komponentas pagamintas Ukrainoje. Dabar mūsų tarnybos aiškinasi, kaip jis ten pateko“, - sakoma valdybos pranešime.Tiesa, šios detalės yra civilinės paskirties, todėl jų gali įsigyti bet kas.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.Maskva neigia, kad rusai naudoja iranietiškas bepilotes skraidykles, atakuodami objektus Ukrainos teritorijoje, o Iranas tvirtina nepardavęs Rusijai dronų.

Rusija surengė 13 atakų raketomis Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad per praėjusią parą Rusijos pajėgos įvykdė 13 atakų raketomis, per kurias į Ukrainos objektus buvo suduoti 29 smūgiai. Rusai atakavo daugiau nei 15 gyvenviečių Donecko, Dnipropetrovsko, Charkovo ir Chersono apskrityse.

Slovėnija perdavė Ukrainai 28 tankus M-55SSlovėnija perdavė Ukrainai 28 tankus M-55S. Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Slovėnijos portalu „24ur.com“.Anot Slovėnijos gynybos ministerijos, šie tankai sudarė šalies armijos rezervą. Mainais už juos Slovėnija gaus 40 karinių transporto priemonių iš Vokietijos.Žinyba patvirtino, kad tankai sėkmingai nugabenti į Ukrainą.„Ukrinform“ primena, kad tankas M-55S yra sovietinio tanko T-55 modernizuotas variantas. Jis ginkluotas 105 mm patranka, kulkosvaidžiu ir suporintu kulkosvaidžiu, turi ugnies valdymo ir gaisro gesinimo, radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos, lazerio spinduliuotės aptikimo sistemas. Manoma, kad M-55S yra pirmasis tankas, modernizuotas iki NATO standartų lygio.Anksčiau Slovėnija perdavė Ukrainai 35 šarvuotuosius transporterius BVP M-80A.

Žiniasklaida: rusai stiprina Chersono gynybąRusijos kariuomenė toliau stiprina Chersono gynybą. Tai skiriasi nuo rusų propagandininkų pareiškimų, kad esą ketinama palikti miestą, jei iškils tokia būtinybė, praneša „Ukrinform“, remdamasi sekmadienio rytą paskelbta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestine.Gautomis žiniomis, imdamiesi vadinamosios evakuacijos priemonių, okupantai išvežė kalinius iš 90-osios pataisos kolonijos Chersone. Šios įkalinimo įstaigos teritorijoje priešininkas dislokuoja kareivius ir karinę techniką.Gyvenvietėse Chersono apylinkėse priešas ruošiasi gynybai. Užfiksuota, kad iš Grozno (Čečėnija) į Kalančako gyvenvietę atvyko apie 100 Rusijos gvardijos kariškių.Naujosios Kachovkos teritorijoje Rusijos specialiosios tarnybos aktyviai klausosi vietos gyventojų pokalbių telefonu.Kaip konstatavo Didžiosios Britanijos žvalgyba, Rusijos kariuomenė, masiškai papildoma neparengtais kareiviais, beveik visame fronte perėjo į gynybą.Pietuose rusai laukia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo. Kelias pastarąsias savaites okupantai gabena iš Chersono srities materialines vertybes ir deportuoja gyventojus.

Šis Rusijos sprendimas – ne šiandieninisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Rusijos Federacijos pareiškimą apie pasitraukimą iš grūdų eksporto susitarimo pavadino nuspėjamu ir paragino pasaulį stipriai reaguoti.Vaizdo įraše prezidentas sako, kad iš tikrųjų tai nėra šiandieninis rusų sprendimas. „Rusija pradėjo sąmoningai aštrinti maisto krizę dar rugsėjį, kai užblokavo laivų judėjimą. Nuo rugsėjo iki šiandien grūdų koridoriuje susikaupė 176 laivai, kurie negali pasiekti savo maršruto. Šie laivai laukė trys savaites. Tai visiškai tyčinė Rusijos blokada, tai visiškai skaidrus Rusijos grasinimas sugrąžinti bado grėsmę į Afriką, Aziją. Tai maistas daugiau nei septyniems milijonams vartotojų. Alžyras, Egiptas, Jemenas, Bangladešas, Vietnamas – šios ir kitos šalys iš skirtingų pasaulio kampelių. Jas lygiai taip pat gali destabilizuoti šis Rusijos sprendimas blokuoti eksportą“, – sakė jis.

Ukraina skelbia numušusi daugiau nei 300 Irano dronųKaip skelbia „Freedom“, Ukraina jau numušė virš 300 Irano dronų. Kol kas nėra žinomas tikslus skaičius, kiek Rusija gavo šių dronų, bet spėjama, kad skaičius siekai beveik 3 tūkst. vnt.

Pasklido melaginga žinia apie rastą negyvą Rusijos generolą LapinąŠeštadienį po pietų pasirodė informacija, kad Rusijos generolas Aleksandras Lapinas yra nušalinamas nuo pareigų. Jis vadovavo karių grupei „Centras“ Rytų Ukrainoje.Po kelių valandų nuo nušalinimo „Insider“ pranešė, kad Maskvos upėje rastas jo kūnas. Visgi ši informacija nepasitvirtino.Tačiau žinia, kad jis nušalintas nuo pareigų, tiesa

Štai dar vienas vaizdo įrašas, kuris plinta Ukrainos žiniasklaidos priemonėse.Kaip jau Delfi rašė, teigiama, kad vaizdo medžiaga yra iš Sevastopolio. Matoma, kaip bepiločiai laivai atakuoja rusų laivus.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1586269146693926912?ref_src=twsrc%5Etfw

Paviešino vaizdo įrašą, kuriame matoma, kaip bepiločiai laivai atakuoja rusų laivus Teigiama, kad vaizdo medžiaga yra iš Sevastopolio. Tai ne tik svarbus uostas, bet ir didžiausias miestas Kryme. Šiuo vaizdo įrašu dalinasi Ukrainos žiniasklaidos priemonės, tačiau nepriklausomi šaltiniai kol kas jo nepatvirtino. https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1586358395933970433?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenė: rusai veža iš Chersono srities ligoninių įrangą ir medikamentusRusijos pajėgos išvežė daug sergančių ir sužeistų karių bei medicininės įrangos iš Ukrainos pietinės Chersono srities ligoninių, šeštadienį pranešė Ukrainos kariuomenės pareigūnai, ukrainiečių pajėgoms siekiant susigrąžinti regioną, kurį karo pradžioje užėmė rusai.Maskvos primesta valdžia pietiniame Ukrainos regione paragino gyventojus persikelti į dešinįjį Dnipro upės krantą, Ukrainos pajėgoms pasiekiant vis daugiau laimėjimų.Kyjivas šiuos veiksmus lygina su sovietų laikais vykdyta žmonių tremtimi.Kaip pranešama, Kremliaus primesta valdžia irgi paliko Chersono miestą.„Tęsiama vadinamoji įsibrovėlių evakuacija iš laikinai okupuotos Chersono srities teritorijos, įskaitant gydymo įstaigas“, – pranešime teigė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Iš Chersono ligoninių išvežama visa įranga ir medikamentai“, – priduriama jame.Kariuomenės teiginių negalima nepriklausomai patikrinti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį naktiniame vaizdo kreipimesi sakė, kad rusai Chersone ir kitose okupuotose teritorijose „ardo visą sveikatos apsaugos sistemą“.„Okupantai nusprendė uždaryti medicinos įstaigas miestuose, išvežti įrangą, greitosios pagalbos automobilius, tiesiog viską, – sakė V. Zelenskis. – Jie daro spaudimą gydytojams, kurie vis dar liko okupuotose teritorijose, kad šie persikeltų į Rusijos teritoriją.“Chersonas yra vienas iš keturių Ukrainos regionų, kuriuos praėjusį mėnesį neteisėtai aneksavo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kuriuose jis vėliau paskelbė karo padėtį. Kiti regionai yra Doneckas, Luhanskas ir Zaporižia.Kyjivas ir jo sąjungininkai pasmerkė šias aneksijas ir jų nepripažįsta.

JT ragina išsaugoti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto koridoriausJungtinės Tautos šeštadienį paragino išsaugoti susitarimą, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš karo draskomos Ukrainos, Maskvai pareiškus, kad stabdo savo dalyvavimą dėl tariamų dronų atakų prieš Rusijos laivus okupuotame Kryme.„Labai svarbu, kad visos šalys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Juodosios jūros grūdų iniciatyvai, kuri yra labai svarbi humanitarinė priemonė“, – sakė JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas, pabrėždamas, kad ši iniciatyva „daro teigiamą poveikį“ milijonų žmonių visame pasaulyje galimybėms gauti maisto.Jis pridūrė, kad JT vadovo biuras šiuo klausimu palaiko ryšį su Rusijos valdžios institucijomis.Rusijos kariuomenė anksčiau šeštadienį apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste ir pareiškė, kad vienas iš jos laivų patyrė „nedidelę“ žalą.Anot Rusijos, nukentėjo jos laivai, dalyvavę Turkijos ir JT remiamame susitarime, kuriuo siekiama, kad Ukrainos grūdai patektų į užsienio rinkas ir sumažėtų pasaulinės maisto krizės tikimybė.Tuo metu Ukraina sukritikavo Rusijos sprendimą dėl dalyvavimo sutartyje ir pareiškė, kad Maskvos metami kaltinimai dėl dronų atakų yra „melagingas dingstis“.„Maskva naudojasi melaginga dingstimi, kad užblokuotų grūdų koridorių, kuris užtikrina milijonų žmonių aprūpinimą maistu. Raginu visas valstybes pareikalauti, kad Rusija nutrauktų bado žaidynes ir vėl imtųsi vykdyti savo įsipareigojimus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.JK gynybos ministerija atmetė Rusijos teiginius, esą britų specialistai dalyvavo išpuoliuose prieš dujotiekį „Nord Stream“ Baltijos jūroje ir Sevastopolyje, esančiame 2014 metais Rusijos aneksuotame Ukrainai priklausančiame Krymo pusiasalyje. Tarptautinė bendruomenė Krymo aneksijos nepripažįsta ir tebelaiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija.„Rusijos gynybos ministerija, norėdama nukreipti dėmesį nuo savo katastrofiško neteisėtos invazijos į Ukrainą valdymo, griebiasi melagingų, epinio masto teiginių“, – sakoma britų ministerijos pareiškime.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova šeštadienį pareiškė, kad Maskva JT Saugumo Taryboje kels klausimą dėl sprogimų, pažeidusių dujotiekį „Nord Stream“, ir tariamos dronų atakos.Britanijos gynybos ministerija pareiškė, kad ši „išgalvota istorija daugiau pasako apie Rusijos vyriausybėje vykstančius ginčus nei apie Vakarus“.Atnešė reikalingą palengvėjimąUkrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka teigė, kad dėl „neatsargaus elgesio su sprogmenimis“ įvyko sprogimai keturiuose Rusijos Juodosios jūros laivyno karo laivuose.Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas, regis, užsiminė apie šį incidentą socialiniame tinkle „Twitter“.„Nepanikuokite. Tiesiog išjunkite kameras ne tik Sevastopolyje, bet ir visur okupuotoje teritorijoje. Po „neigiamo puolimo“ iki 1991 metais nustatytų sienų pasakykite savo z-pulkui, kad „laimėjote“ karą. O „Juodosios jūros laivynas“ paprasčiausiai išplaukė“, – parašė jis tviteryje anglų ir rusų kalbomis.Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą.Pagal jį jau leista eksportuoti daugiau kaip 9 mln. tonų ukrainietiškų grūdų.Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.Apie sprendimą stabdyti savo dalyvavimą susitarime Maskva paskelbė kitą dieną po to, kai JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino Rusiją ir Ukrainą pratęsti tą susitarimą. JT vadovas taip pat paragino kitas šalis, daugiausia Vakaruose, paspartinti kliūčių, trukdančių Rusijos grūdų ir trąšų eksportui, pašalinimą.A. Guterresas pabrėžė, kad būtina skubiai atnaujinti tarpininkaujant JT ir Turkijai liepą sudarytą susitarimą, kurio galiojimas baigiasi lapkričio 19 dieną, „siekiant prisidėti prie maisto saugumo visame pasaulyje ir sušvelninti kančias, kurias milijardai žmonių patiria dėl pasaulinės pragyvenimo išlaidų krizės“, sakė jo atstovas spaudai.Rusų ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia yra sakęs, kad prieš Maskvai sėdant aptarti susitarimo atnaujinimą, „Rusijai reikia, kad jos grūdai ir trąšos būtų eksportuojami į pasaulinę rinką, o to niekada nebuvo nuo pat sutarties galiojimo pradžios“.

Ukraina kaltina Rusiją naudojant „netikrą pretekstą“ blokuoti grūdų siuntasŠeštadienį Rusija sustabdė JT tarpininkaujant sudarytą grūdų eksporto susitarimą su Ukraina. Rusija teigia, kad susitarimas nutraukiamas dėl bepiločių orlaivių atakų Kryme.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba pakomentavo įvykius sakydamas, kad valstybės turėtų „reikalauti Rusijos nutraukti bado žaidimus“.D. Kuleba rašo, kad Ukraina anksčiau perspėjo Rusiją, kad nori nutraukti susitarimą, o dabar Maskva naudojasi „klaidingu pretekstu“ jį sustabdyti.

Rusija stabdo dalyvavimą susitarime dėl Ukrainos grūdų eksporto Rusija šeštadienį pareiškė stabdanti savo dalyvavimą susitarime, pagal kurį leidžiama eksportuoti grūdus iš Ukrainos, kaltindama tariamas dronų atakas prieš rusų laivus okupuotame Kryme. „Atsižvelgdama į teroro aktą, kurį Kyjivo režimas, dalyvaujant britų ekspertams, įvykdė prieš Juodosios jūros laivyno laivus ir civilinius laivus, dalyvaujančius užtikrinant grūdų koridorių saugumą, Rusija stabdo savo dalyvavimą įgyvendinant susitarimą dėl žemės ūkio produktų eksporto iš Ukrainos uostų“, – platformoje „Telegram“ paskelbė Rusijos gynybos ministerija. Rusijos kariuomenė anksčiau šeštadienį apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste ir pareiškė, kad vienas iš jos laivų patyrė „nedidelę“ žalą. Anot Rusijos, nukentėjo jos laivai, dalyvavę Turkijos ir Jungtinių Tautų remiamame susitarime, kuriuo siekiama, kad Ukrainos grūdai patektų į užsienio rinkas ir sumažėtų pasaulinės maisto krizės tikimybė. JK gynybos ministerija atmetė Rusijos teiginius, esą britų specialistai dalyvavo išpuoliuose prieš dujotiekį „Nord Stream“ Baltijos jūroje ir Sevastopolyje, esančiame 2014 metais Rusijos aneksuotame Ukrainai priklausančiame Krymo pusiasalyje. Tarptautinė bendruomenė Krymo aneksijos nepripažįsta ir tebelaiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija. „Rusijos gynybos ministerija, norėdama nukreipti dėmesį nuo savo katastrofiško neteisėtos invazijos į Ukrainą valdymo, griebiasi melagingų, epinio masto teiginių“, – sakoma britų ministerijos pareiškime. Ukraina viešai šeštadienio incidento nekomentuoja, bet prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas, regis, užsiminė apie jį socialiniame tinkle „Twitter“. „Nepanikuokite. Tiesiog išjunkite kameras ne tik Sevastopolyje, bet ir visur okupuotoje teritorijoje. Po „neigiamo puolimo“ iki 1991 metais nustatytų sienų pasakykite savo z-pulkui, kad „laimėjote“ karą. O „Juodosios jūros laivynas“ paprasčiausiai išplaukė“, – parašė jis tviteryje anglų ir rusų kalbomis. Kai vasario mėnesį Rusija įsiveržė į Ukrainą – svarbią grūdų eksportuotoją – ir užblokavo jos jūrų uostus, buvo baiminamasi pasaulinės maisto krizės. Susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, atnešė labai reikalingą palengvėjimą. Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.

Propagandinei Rusijos žiniasklaidos priemonei „Moscow Times“ šaltinis iš Rusijos Gynybos ministerijos patvirtino kalbas, kad iš pareigų traukiasi generolas Aleksandras Lapinas, vadovavęs Centrinei grupei, kuri kaunasi Rytų Ukrainoje. Šaltinis nedetalizuoja, ar generolas traukiasi savo noru, ar yra atleidžiamas. Kaip jau šeštadienį anksčiau rašė Delfi, A. Lapino pasitraukimo aktyviai reikalavo Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas ir Jevgenijus Prigožinas.

ES įšaldė rusų turto už maždaug 17 mlrd. eurų – eurokomisarasNuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Europos Sąjunga įšaldė rusų turto už maždaug 17 mlrd. eurų, šeštadienį paskelbtame interviu sakė už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas.Nuo liepos, kai D. Reyndersas skelbė apie maždaug 13,8 mlrd. eurų „iš oligarchų ir kitų subjektų“, ši suma išaugo.„Iki šiol įšaldytas 90 asmenų turtas, daugiau kaip 17 mlrd. eurų septyniose valstybėse narėse, įskaitant 2,2 mlrd. eurų Vokietijoje“, – sakė jis Vokietijos žiniasklaidos grupei „Funke“.Ukrainos pareigūnai ragino šį turtą panaudoti jų šaliai atstatyti po karo.„Jei tai yra ES konfiskuoti nusikaltėlių pinigai, juos galima pervesti į Ukrainai skirtą kompensacijų fondą“, – interviu sakė D. Reyndersas.„Šios sumos toli gražu nepakanka rekonstrukcijai finansuoti“, – pridūrė jis.Eurokomisaras pažymėjo, kad dėl Vakarų sankcijų taip pat buvo įšaldyta 300 mlrd. eurų Rusijos centrinio banko užsienio valiutos atsargų visame pasaulyje, ir sakė, kad tai gali būti panaudota kaip garantija.„Mano požiūriu, galima bent jau išlaikyti šiuos 300 mlrd. eurų kaip garantiją, kol Rusija savanoriškai dalyvaus atstatant Ukrainą“, – sakė jis.Nuo 2014 metų, kai Rusija aneksavo Krymą, buvo įšaldytas 1 236 asmenų, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą, taip pat oligarchų, tarp jų – Romano Abramovičiaus, turtas, jiems uždrausta atvykti į ES.

Ukraina paviešino vaizdo įrašą, kuriame matomi 52 iš rusų nelaisvės susigrąžinti ukrainiečių kariai. Vaizdo įraše matoma, kaip šie kariai meta lauk rusų duotus maisto davinius. https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1586338113311444994?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos kariuomenėje galimai vyksta drastiški pokyčiaiKaip informuoja „Unian“, iš pareigų atleistas generolas Aleksandras Lapinas, vadovavęs Centrinei grupei, kuri kaunasi Rytų Ukrainoje.https://twitter.com/RALee85/status/1586350383370117120?ref_src=twsrc%5Etfw Esą šio generolo atsistatydinimo reikalavo Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas ir Jevgenijus Prigožinas.

Per apsikeitimą belaisviais su Rusija į namo grįžo 52 ukrainiečiaiPer naujausią apsikeitimą belaisviais su Rusija namo grįžo 52 ukrainiečiai, tarp jų du kariai, vadovavę ukrainiečių pasipriešinimo simboliu tapusios Mariupolio metalurgijos gamyklos „Azovstal“ gynybai, ir jūreivis iš Gyvačių salos.Apie tai šeštadienį pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas, pasidalijęs nuotrauka ir vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti grįžtantys ukrainiečiai.„Mūsiškiai grįžta namo. Įvykdėme dar vieną apsikeitimą belaisviais. Pavyko išlaisvinti 52 mūsų žmones – karininkus, gydytojus, seržantus ir karius“, – sakė A. Jermakas, pridūręs, kad išlaisvinti ir du civiliai.Anot jo, namo grįžta „Azovstal“, Mariupolio gynėjai ir žmonės, gelbėję kitiems gyvybes.„Mes nesustojame ir toliau vykdome prezidento užduotį sugrąžinti visus ukrainiečius namo. Ačiū Koordinaciniam štabui karo belaisvių klausimais. Turime dar daug darbo, bet turime svarbų rezultatą – mūsiškiai namie. Visus sugrąžinsime“, – sakė A. Jermakas.

Rusija kaltina JK prisidėjus prie nuotėkius „Nord Stream“ dujotiekiuose sukėlusių sprogimųRusijos kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinę Karalystę „prisidėjus“ prie sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuose.„Šio britų karinio jūrų laivyno padalinio atstovai dalyvavo planuojant, rengiant ir vykdant teroristinį išpuolį Baltijos jūroje rugsėjo 26 dieną, per kurį buvo įvykdyti sprogdinimai dujotiekiuose „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.Ji taip pat apkaltino JK padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste ir pareiškė, kad šeštadienį paryčiais vienas iš jos laivų patyrė „nedidelę“ žalą.Nei Ukraina, nei JK kol kas nekomentuoja šių Gynybos ministerijos pareiškimų, kuriuose ji nepateikė jokių įrodymų.Rusija JK laiko „nedraugiška šalimi“, o jų santykiai nuo karo Ukrainoje pradžios pasiekė naujas žemumas.Rugsėjo pabaigoje netoli Danijos Bornholmo salos buvo aptikti nuotėkiai trijose iš keturių Rusijos eksporto dujotiekių gijų. Keli Skandinavijos šalių seisminiai institutai prieš tai šio vietovėje užfiksavo tai, kas, „labai tikėtina“, buvo sprogimai. Per incidentą buvo smarkiai pažeistos abi „Nord Stream 1“ gijos ir viena iš dviejų „Nord Stream 2“ gijų.Rusija skundėsi, kad Vakarų šalys neleido jai dalyvauti tarptautiniuose tyrimuose dėl šių incidentų.Maskva jau kelias savaites užsimena, kad jos specialiosios tarnybos turi kitokią versiją dėl sprogimų, o kai kurios Vakarų šalys tai vadina sabotažu ir beda pirštu į Rusiją.

Rusijos pajėgos raketomis apšaudė ZaporižiąŠeštadienį Rusijos pajėgos raketomis apšaudė Ukrainos Zaporižios miestą.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai informavo Zaporižios srities gubernatorius Oleksandras Staruchas.Pasak jo, per ataką sunaikintas pramoninės paskirties pastatas, tačiau žmonės nenukentėjo.

Rusijos gynybos ministerija: per dronų ataką Sevastopolio įlankoje apgadintas rusų laivasPer ankstų šeštadienio rytą Sevastopolio įlankoje surengtą dronų ataką apgadintas vienas Rusijos Juodosios jūros laivynui priklausantis laivas.Tai pareiškė Rusijos gynybos ministerija. Remiantis jos pranešimu, laivui padaryta žala esą yra „minimali“.Ministerija kartu dėl šios tariamai „teroristinės“ atakos kaltę suvertė Ukrainai ir Jungtinei Karalystei (JK). Ministerijos tvirtinimu, tie patys britų specialistai taip pat prisidėjo prie sprogimų, pažeidusių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekius.

Rusija: JAV mažina „branduolinę kartelę“Rusija pareiškė, kad Jungtinės Valstijos, spartindamos modernizuotų branduolinių ginklų dislokavimą Europoje, mažina „branduolinę kartelę“, praneša „Sky News“.Anksčiau šią savaitę įtakingas leidinys „Politico“ skelbė, kad amerikiečių pareigūnai uždarame NATO susitikime informavo, jog ankstina minėtos ginkluotės dislokavimą Europos karinėse bazėse – iš pradžių ją planuota atgabenti kitų metų pavasarį, tačiau dabar tai ketinama daryti jau šių metų gruodį.Reaguodama į šiuos pranešimus, Maskva pareiškė, kad turės į tai atsižvelgti.„Negalime ignoruoti planų modernizuoti branduolinius ginklus, šias laisvakrites bombas, esančias Europoje, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai RIA sakė šalies užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško. – JAV juos modernizuoja, didina jų tikslumą ir mažina branduolinio užtaiso galią, iš esmės paversdamos juos „karo lauko“ ginklais ir mažindamos branduolinę kartelę.“Apie JAV galimai vykdomą minėtos ginkluotės dislokavimo spartinimą pranešta po Rusijos grasinimų Ukrainoje panaudoti branduolinį ginklą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai pažadėjo keturias naujai aneksuotas Ukrainos sritis „ginti“ visomis turimomis priemonėmis.

Paprašė gyventojų socialinuose tinkluose neskelbti vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuota dronų ataka prieš miestąMaskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas paprašė gyventojų socialinuose tinkluose neskelbti vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuota dronų ataka prieš miestą, rašo „The Guardian“.„Visiems turėtų būti aišku, kad tokia informacija labai reikalinga Ukrainos naciams tam, kad jie suprastų, kaip kuriama mūsų miesto gynyba“, – sakė jis.Anksčiau šiandien Rusijos paskirtas pareigūnas sakė, kad Rusijos karinės jūrų pajėgos atrėmė dronų ataką vandenyse prie Sevastopolio uostamiesčio.Jokios „civilinės infrastruktūros“ nebuvo apgadinta, „Telegram“ paskelbė Razvožajevas. Dienraštis „The Guardian“ skelbia, negalėjęs patikrinti mūšio lauko pranešimų.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas: Rusija, nepaisant atliktos mobilizacijos, pažangos nedaroNepaisant atliktos mobilizacijos, Rusija savo kare prieš Ukrainą pažangos nedaro.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas, telefonu kalbėdamasis su JAV generalinio štabo viršininku generolu Marku Milley.Kaip rašoma V. Zalužno „Telegram“ kanale, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas pokalbio metu sakė M. Milley, kad nors Maskva turi daugiau ginklų ir karių, jai nepavyksta užimti naujų teritorijų.Rusijos gynybos ministerija penktadienį paskelbė dalinės 300 tūkst. rezervistų mobilizacijos pabaigą. Gynybos ministro Sergejaus Šoigu teigimu, 82 tūkst. mobilizuotų vyrų jau išsiųsti į frontą Ukrainoje.

Iranas pareiškė esąs pasirengęs tiesioginiams pokalbiams su Ukraina dėl dronųIranas yra pasirengęs tiesioginiams pokalbiams su Ukraina dėl prieš ją kare naudojamų iranietiškų dronų.Tai pareikšta Irano užsienio reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame po šios šalies diplomatijos vadovo Hosseino Amirabdollahiano pokalbio telefonu su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba. Anot pranešimo, H. Amirabdollahianas pokalbio metu pabrėžė, kad Teheranas yra „pasirengęs dvišaliams techniniams susitikimams su Kyjivu“.Pasak Irano užsienio reikalų ministro, jo šalis palaiko gerus santykius su Rusija ir jau kurį laiką bendradarbiauja su šia šalimi kariniais klausimais, tačiau Teheranas esą yra prieš karą Ukrainoje ir atmeta bet kokį tiesioginį dalyvavimą.Ukrainos ginkluotosios pajėgos penktadienį pranešė, kad jau yra numušusios daugiau kaip 300 Rusijos paleistų iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“. Ukrainos karinių oro pajėgų atstovo teigimu, manoma, kad Maskva iš viso yra užsisakiusi beveik 2,5 tūkst. tokių dronų.Irano vadovybė neigia, kad Rusijai tiekia šias bepilotes skraidykles.Teheranas nėra pasmerkęs Rusijos invazijos į Ukrainą ir netgi yra pareiškęs, kad tai yra „pateisinama atsakomoji priemonė“ reaguojant į NATO plėtrą rytų kryptimi.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 70 250 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 70 250 karių (+550 per pastarąją parą), šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki spalio 29-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 659 (+19) tankų, 5 401 (+23) šarvuotosios kovos mašinos, 1 708 (+9) artilerijos sistemų, 380 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 195 (+3) oro gynybos sistemų, 273 (+1) lėktuvų, 252 (+1) sraigtasparnių, 4 107 (+19) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 406 (+5) dronų, 152 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 351 sparnuotosios raketos.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Sevastopolyje girdimi sprogimai, Maskvos primesti pareigūnai tvirtina atrėmę dronų atakąRusijos okupuotame Kryme įsikūrusiame Sevastopolyje ankstų šeštadienį buvo girdėti sprogimai, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.Rusijos primesta valdžia savo ruožtu tvirtina, kad rusų karinis jūrų laivynas atrėmė dronų ataką Sevastopolio įlankoje.„Jokie miesto objektai nenukentėjo. Situacija kontroliuojama“, – per platformą „Telegram“ paskelbė Maskvos primestas gubernatorius Michailas Razvožajevas.2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį. Tarptautinė bendruomenė Krymo aneksijos nepripažįsta ir tebelaiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija.Šių metų vasarį invaziją pradėjusios Maskvos pajėgos puolė Ukrainą iš kelių krypčių, įskaitant Krymą.Anksčiau šią savaitę M. Razvožajevas sakė, kad dronas atakavo šiluminę elektrinę netoli Sevastopolio.Liepą bepilotis orlaivis taip pat atakavo uoste dislokuotą Rusijos Juodosios jūros laivyną. Maskva apkaltino dėl to Ukrainą, bet pastaroji tai neigia ir vadina rusų pranešimą provokacija.Ukrainos pajėgos šiuo metu vykdo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti žemes Rusijos okupuotuose šalies pietuose.

Maskvos statytinis: prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną Sevastopolio įlankoje surengta drono atakaAnkstų šeštadienio rytą prieš Sevastopolio įlankoje dislokuotą Rusijos Juodosios jūros laivyną surengta drono ataka, pareiškė Maskvos primestas laikinai okupuoto Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas.„Juodosios jūros laivynui priklausantys laivai Sevastopolio įlankoje bando atremti bepilotę skraidyklę“, – savo „Telegram“ kanale parašė M. Razvožajevas. Pasak jo, Sevastopolyje nenukentėjo jokie infrastruktūros objektai. „Padėtis kontroliuojama“, – tvirtino „gubernatorius“.

Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Dnipro sritįNaktį iš penktadienio į šeštadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Dnipro sritį, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi gubernatoriumi Valentynu Rezničenka.Pasak jo, nukentėjo Nikopolio ir Marhanecio miestai bei Myrovės kaimas. Nikopoliui smogta stipriausiai, čia sužeistas 39 m. vyras. Jis buvo hospitalizuotas.V. Rezničenkos teigimu, per apšaudymą apgadinti gyvenamieji namai, parduotuvės, baldų gamykla, dujų tiekimo vamzdis ir elektros tiekimo linijos. Vienoje degalinėje įsiplieskė gaisras, tačiau ugniagesiai jį suvaldė.Marhanecyje ir Myrovėje žmonės nenukentėjo.

Generalinis štabas: tęsiama vadinamoji evakuacija Chersone, rusų kariai persirenginėja civiliais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad per pastarąją parą Ukrainos pajėgos atrėmė išpuolius Vodianės, Kamjankos ir Nevelsko vietovėse Donecko srityje. „Priešas stengiasi išlaikyti laikinai užgrobtas teritorijas, sutelkia pastangas į gynybos pajėgų veiksmų suvaržymą tam tikrose teritorijose, neatsisako bandymų vykdyti puolamuosius veiksmus Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis“, – praneša štabas savo „Facebook“ įraše šeštadienio rytą. Nurodoma, kad, pažeisdama tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo veiksmų įstatymus ir papročius, Rusija ir toliau smogia svarbiausiai infrastruktūrai ir civiliams gyventojams. „Per praėjusią dieną priešas surengė 4 raketų ir iki 25 oro smūgių, atliko daugiau kaip 70 atakų iš kelių raketų paleidimo įrenginių. Priešas puolė daugiau kaip 35 gyvenviečių teritorijas. Tarp jų – Severskas ir Prečistivka Donecko srityje, Mali Ščerbaki Zaporižios srityje, Davydivas Bridas ir Mala Seidemynucha Chersono srityje ir Kobzarcai Nikolajevo srityje“, – nurodo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Taip pat skelbiama, kad raketų smūgiai ir bepiločių orlaivių naudojimas ir toliau fiksuojamas iš Baltarusijos teritorijos. Nurodoma, kad Rusija vykdė ir kitomis kryptimis: Siversko, Slobožansko, Kupjansko ir Lymano, Bachmuto, Avdijivkos sektoriuje, Novopavlovsko ir Zaporižios, Pivdenės kryptimi. „Dėl nestabilaus greitosios pagalbos oro transporto darbo, nepasirengimo Belgorodo srities medicinos infrastruktūrai ir pilno ligoninių apkrovimo priešas priverstas sužeistuosius evakuoti autobusais į kaimyninį Voronežą“, – rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo įraše. Skelbiama, kad Beryslavo kaime, Chersono srityje, rusų kariai persirenginėja civiliais drabužiais ir persikelia į privačius namus. „Tęsiama vadinamoji gyventojų, įskaitant medicinos įstaigas, evakuacija iš laikinai okupuotos Chersono srities teritorijos. Iš Chersono ligoninių išvežama visa įranga ir vaistai. Atsisakiusiems išvykti gydytojams draudžiama įeiti į ligoninių teritoriją, net ir dėl asmeninių daiktų“, – rašoma įraše. Skelbiama, kad dėl Ukrainos smūgių Mayorsko rajone žuvo apie 300 rusų karių, kurie ruošėsi kitam puolimui. „Kitą dieną į Horlivkos medicinos įstaigas buvo pristatyta dar apie 60 lengvai sužeistų žmonių. Luhansko srities Červonopopivkos vietovėje žuvo iki 20 priešo karių, o apie 30 gyventojų patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų“, – praneša generalinis štabas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zA7WcoqouVyFz1RQYLwQup2y62RaGPMw6Nb6ywuau9TCKU6bApiHJpGwY3HDs9n1l&show_text=true&width=500

Zelenskis: rusai uždarinėja Ukrainos ligonines ir vagia medicininę įrangą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per savo tradicinį kreipimąsi į tautą ir pasaulį pabrėžė, kad Rusijos pajėgos okupuotose teritorijose uždarinėja ligonines ir vagia medicininę įrangą. V.Zelenskis pabrėžė, kad rusai verčia Ukrainos medicininį personalą vykti į Rusiją. „Pasaulis privalo į tai reaguoti“, – sakė V.Zelenskis.

Ukraina paskelbė, kokią žalą per parą padarė Rusijai Ukrainos ginkluotojų pajėgų operacijų vadavietė „Pietūs“ pranešė, kad ukrainiečiams pietų Ukrainoje pavyko sunaikinti 3 amunicijos sandėlius. Ukrainos pajėgos taip pat nukovė 34 rusų kareivius, sunaikino dvi „Grad“ raketų paleidimo mašinas, 4 tankus, vieną savaeigį „Giatsint“ ginklą, tempiamą haubicą ir tris minosvaidžius.

JT vadovas ragina pratęsti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksportoJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas penktadienį paragino pratęsti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto.Pagal šį susitarimą, kurį liepą pasirašė JT, Ukraina, Rusija ir Turkija, iš Ukrainos jau eksportuota daugiau kaip 9 mln. tonų grūdų. Tai padėjo sušvelninti Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstytą pasaulinę maisto krizę, tačiau kilus neapibrėžtumui dėl tolesnio šios sutarties galiojimo, vėl buvo pastebėtas maisto kainų kilimas.Neapibrėžtumą dėl susitarimo tąsos lėmė Rusijos nusiskundimai, esą ji negali eksportuoti savo pačios grūdų ir trąšų, kaip buvo numatyta antrame tuo pat metu pasirašytame susitarime.„Raginame visas šalis dėti visas pastangas, kad būtų galima pratęsti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą ir visapusiškai įgyvendinti abu susitarimus, – pareiškė A. Guterreso atstovas žiniasklaidai Stephane Dujarric. – Nenuvertiname kylančių iššūkių, tačiau esame tikri, kad juos galima įveikti.“Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva sutiks pratęsti Ukrainos grūdų eksporto susitarimą tik tuo atveju, jei jai bus leista eksportuoti savo pačios grūdus ir trąšas. „Jau kurį laiką sakau, kad kliūtys išlieka tos pačios“, – tvirtino V. Nebenzia.Tačiau anksčiau šią savaitę JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas teigė, kad Rusijos sprendimas pasitraukti iš grūdų susitarimo pasaulyje būtų sutiktas su dideliu pasipiktinimu.

Tyrimas: Ukrainos viduje perkelta daugiau kaip 7 mln. žmoniųKaro draskomos Ukrainos viduje iki rugpjūčio buvo daugiau kaip 7 mln. perkeltų žmonių, rodo tarptautinių organizacijų atliktas tyrimas.Anot šio tyrimo, kurį kartu atliko Europos Sąjungos (ES) prieglobsčio agentūra, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), dauguma jų yra moterys, o beveik trečdalis šių žmonių buvo perkelti daugiau nei vieną kartą.Tačiau duomenys rodo, kad iki rugpjūčio į savo namus grįžo daugiau kaip 6 mln. šalies viduje perkeltų ar šalį apskritai palikusių asmenų.Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūros skaičiavimu, iš Ukrainos iki šiol išvyko apie 14,3 mln. žmonių. Trys ketvirtadaliai jų pasitraukė į kaimynines ES šalis Vengriją, Lenkiją, Rumuniją ir Slovakiją.

JAV skiria Ukrainai dar 275 mln. dolerių vertės karinę paramąJAV skiria Rusijos invaziją mėginančiai atremti Ukrainai dar 275 mln. dolerių vertės karinę paramą.Kaip penktadienį pranešė Valstybės departamentas Vašingtone, naujasis paramos paketas apima papildomą ginkluotę ir amuniciją iš JAV atsargų bei keturias palydovinio ryšio antenas.Pridėjus naujausią paramą, bendra JAV Ukrainai nuo prezidento Joe Bideno kadencijos pradžios skirtos karinės paramos suma padidėjo iki 18,5 mlrd. dolerių.Pasak JAV valstybės sekretoriaus Antony'io Blinkeno, šiuo metu taip pat siekiama pagerinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Diplomatas nurodė, kad šalį jau kitą mėnesį pasieks jai anksčiau pažadėtos oro gynybos sistemos NASAMS.

Zelenskis abejoja, kad mobilizacija Rusijoje iš tiesų baigtaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė abejojantis, kad dalinė mobilizacija Rusijoje yra baigta.Jis sakė, kad prasti Rusijos pajėgų rezultatai reiškia, kad gali prireikti daugiau karių.„Labai greitai Rusijai gali prireikti naujų žmonių, kurie būtų išsiųsti į karą“, – vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.Anksčiau penktadienį Kremlius tvirtino, kad rugsėjį paskelbta Rusijos rezervistų „dalinė mobilizacija“ baigta.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sakė, kad Ukrainoje jau yra 82 000 naujai mobilizuotų karių, o 218 000 baigia mokymus.

Kryme žuvo „Russia Today“ regioninio padalinio vadovėAnot Rusijos žiniasklaidos, per nelaimingą atsitikimą aneksuoto Krymo poligone žuvo Svetlana Babajeva, vadovavusi „Russia Today“ regioniniam padaliniui Simferopolyje.Smulkesnė informacija apie jos mirties aplinkybes nepateikiama. S. Babajevai buvo 50 metų ir ji pastaruosius du dešimtmečius dirbo įvairiose pareigose Kremliui artimose Rusijos žiniasklaidos priemonėse.

Kyjivas: tik nedidelė dalis Zaporižios AE darbuotojų pasirašė darbo sutartis su rusaisIš 6 700 Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės Pietų Ukrainoje darbuotojų apie 100 pasirašė darbo sutartis su rusų koncernu „Rosatom“. Tai penktadienį Kyjive pranešė Ukrainos branduolinių jėgainių operatorė „Enerhoatom“. Jos duomenimis, 4 300 didžiausios Europos branduolinės elektrinės darbuotojų pasitraukė į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.Iš minėtų 100 darbuotojų dauguma darbo sutartis su „Rosatom“ patronuojama įmone pasirašė tik spaudžiami, sakoma „Enerhoatom“ pranešime. Tačiau esą buvo ir savanorių iš aukštesnių vadovų, kurie tikėjosi paaukštinimo ar pinigų. Šių duomenų patikrinti nėra galimybės.Tačiau ir Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pripažino, kad AE personalas dirba streso sąlygomis. Keli aukšti darbuotojai buvo pagrobti rusų ir dingę kelioms dienoms.

Ukrainos URM vadovas sako Iranui „nedelsiant“ sustabdyti ginklų tiekimą Rusijai Ukrainos užsienio reikalų ministras savo Irano kolegai penktadienį pareiškė, kad Teheranas turi „nedelsdamas“ sustabdyti ginklų tiekimą Rusijai.Dmytro Kuleba tai pasakė per savo pirmąjį pokalbį telefonu su Irano URM vadovu nuo tada, kai Kyjivas pareiškė, kad Maskva naudoja Irane pagamintus dronus.„Šiandien sulaukiau Irano užsienio reikalų ministro Hosseino Amiro-Abdollahiano skambučio, kurio metu pareikalavau, kad Iranas nedelsdamas liautųsi tiekęs Rusijai ginklus, kurie naudojami civilių žudymui ir itin svarbios infrastruktūros naikinimui Ukrainoje“, – parašė D. Kuleba socialiniame tinkle „Twitter“.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai ne kartą kaltino Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irane pagamintus bepiločius orlaivius.Ukraina teigė, kad prieš civilius gyventojus jau panaudota apie 400 Irano bepiločių orlaivių, o Maskva jų užsakė apie 2 tūkstančius.Teheranas šį kaltinimą atmetė, o iraniečių užsienio reikalų ministras H. Amiras-Abdollahianas šią savaitę pareiškė: „Mes netiekėme Rusijai jokių ginklų ar dronų, kurie būtų naudojami kare prieš Ukrainą.“„Jei paaiškės, kad Rusija kare prieš Ukrainą naudojo Irano bepiločius orlaivius, mes tikrai neliksime abejingi šiam klausimui“, – pridūrė jis.Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga jau įvedė sankcijas Iranui dėl bepiločių orlaivių naudojimo Ukrainoje.Praėjusį mėnesį Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Maskvai.

Elektros tiekimas Kijeve bus atnaujintas per tris savaites Kijevo meras Vitalijus Klyčko teigia, kad Ukrainos sostinėje elektros energijos tiekimas greičiausiai nebus visiškai atkurtas mažiausiai tris savaites, rašoma Sky News.Rusija šį mėnesį atnaujino smūgius Kijevui, nukreiptus prieš pagrindinę infrastruktūrą, ir privertė Ukrainą įvesti nuolatinį elektros energijos tiekimo nutraukimą. V. Kličko sakė, kad šiuo metu mieste elektros energijos trūksta nuo 20 iki 50 proc.

Žiniasklaida: Kremlius pradeda ruoštis naujai Putino kadencijaiRusijos prezidento Vladimiro Putino administracija pradėjo rengtis 2024 m. prezidento rinkimų kampanijai, kurios nugalėtojas turėtų vėl tapti dabartiniu Rusijos Federacijos vadovu.Apie tai pranešė Rusijos laikraštis „Meduza“, remdamasis savo šaltiniais.Pasak laikraščio, V. Putino administracijos vidaus politinis blokas pradėjo rengti susitikimus dėl 2024 m. prezidento rinkimų kampanijos. Tokiuose susitikimuose dalyvauja su Kremliumi bendradarbiaujantys pareigūnai ir politiniai technologai.Šaltinių teigimu, šiuo metu Kremlius supranta tik bendrus būsimų rinkimų „kontūrus“. Tačiau jau dabar aišku, kad „kampanija bus skirta Vladimirui Putinui. Pabrėžiama, kad „jokie kiti kandidatai nėra svarstomi.„Nebus jokių liberalių kandidatų, net ir dėl išvaizdos“, – sakė Medūzos šaltinis.Tuo pat metu kitas prezidento administracijai artimas šaltinis teigė, kad paprastai Kremlius pradeda ruoštis prezidento rinkimams likus maždaug pusantrų metų iki rinkimų dienos. Tradiciškai jis rengiamas antrąjį kovo sekmadienį. Kremlius paprastai nustato kampanijos „kontūrus“, o tada parenka politinius strategus, kurie bus „atsakingi“ už balsavimą regionuose.

Putinas nori grįžti į vasario 23 d., kad Rusija nebūtų „atstumta“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas norėtų, kad jo šalyje būtų atkurta prieškarinė padėtis, buvusi vasario 23 d., kai Rusija nebuvo atstumtoji.Taip teigia Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Putinas grįžtų į 23/02, kur RF nebuvo atstumtoji. Tačiau mes esame spalio mėnesį: Putinas yra kruvinas tironas, RF yra teroristinė valstybė. Vokietijos prezidento kalba šiandien – nuosprendis ru-fantazijoms apie silpną Europą“, – tviteryje rašė Podoliakas.

„Ukrenergo“ įveda nepaprastosios padėties apribojimus„Ukrenergo“ įvedė skubius elektros energijos vartojimo apribojimus. Apie tai pranešama „DTEK Kyiv Power Grids“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.„Draugai, šalies energetikos sistema patyrė naujų nuostolių. Todėl Kijeve susidarė 30 % suvartojamos elektros energijos deficitas. Siekdama užkirsti kelią visiškam elektros energijos tiekimo nutraukimui Ukrainos sostinėje ir centriniuose regionuose, valstybinė energetikos bendrovė NEC „Ukrenergo“ taiko precedento neturinčius avarinius apribojimus“, – sakoma pranešime.

Iraniečiai Kyjive surengė solidarumo su Ukraina mitingą Kyjivo centre penktadienį susirinko kelios dešimtys iraniečių, kurie protestavo prieš tai, kad Rusijos pajėgos naudoja Irane pagamintus bepiločius orlaivius smūgiams Ukrainoje vykdyti, ypač nukreiptiems prieš energetikos infrastruktūrą.Vietos iraniečių bendruomenės raginimu demonstrantai susirinko Ukrainos sostinės širdyje esančioje Maidano aikštėje, laikydami Irano ir Ukrainos vėliavas.Kai kurie laikė plakatus su užrašais „Irano žmonės palaiko Ukrainą“.„Šalis, kurioje gimėme, ir šiuo metu valdantis režimas siunčia bepiločius lėktuvus žudyti mūsų ir mūsų draugų“, – naujienų agentūrai AFP sakė 34 metų architektas iranietis Maziaras Mianas.„Tai labai skausminga... Turėjome išreikšti savo nuomonę ir pasakyti, kad esame prieš“, – pridūrė jis.29 metų iranietė Nilu sakė atvykusi pasakyti ukrainiečiams, kad „mes, iraniečiai, esame atskiri nuo (Irano) Islamo Respublikos“.M. Mianas sakė, kad jis taip pat atvyko „išreikšti paramą Irano žmonėms, kurie jau daugiau kaip 40 dienų protestuoja prieš nusikalstamą režimą“.Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės apkaltino Iraną, kad šis tiekia Maskvai Irane pagamintus bepiločius orlaivius, kurie buvo naudojami išpuoliams visoje Ukrainoje, taip pat ir Kyjive.Iranas atmetė šiuos teiginius, o Maskva apkaltino Vakarus, kad šie kaltinimai naudojami „spaudimui“ Teheranui daryti.Ukrainos diplomatijos vadovas Dmytro Kuleba pasiūlė nutraukti diplomatinius ryšius su Iranu.Pasak vieno demonstracijoje dalyvavusio iraniečio, Irano vėliava vis dar buvo matoma virš diplomatinės atstovybės Kyjive, tačiau ambasadoje „neliko nė vieno žmogaus“.

Šoigu: Rusija mobilizavo 300 000 rezervistųRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu per televiziją transliuotame susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu pareiškė, kad šalis per daugiau nei mėnesį mobilizavo 300 000 rezervistų, kurie prisijungė prie Maskvos vykdomo karo Ukrainoje.„Užduotis pašaukti 300 000 žmonių įvykdyta“, – sakė S. Šoigu V. Putinui ir pridūrė, kad 41 000 žmonių buvo dislokuoti kariniuose daliniuose Ukrainoje.V. Putinas paprašė S. Šoigu padėkoti mobilizuotiems kariams už jų „patriotizmą“.Rugsėjo 21 dieną V. Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją visoje šalyje, kad paremtų Maskvos pajėgas Ukrainoje.Dalinės mobilizacijos paskelbimas išprovokavo protestus, daug šaukiamojo amžiaus vyrų išvyko iš Rusijos, be to, įvyko keli išpuoliai prieš įstaigas, atsakingas už šaukimą.Kremliaus atstovas anksčiau pažadėjo, kad valdžios institucijos nemobilizuos daugiau žmonių nei V. Putino nustatytas tikslas – 300 000 rezervistų.

Dešimtys tūkstančių žmonių Prahoje reikalavo nutraukti paramą UkrainaiČekijai minint Nepriklausomybės dieną, demonstrantai penktadienį reikalavo vyriausybės atsistatydinimo. Centrinėje Vencelio aikštėje Prahoje, policijos duomenimis, susirinko dešimtys tūkstančių žmonių. Mitingo moto buvo „Čekijos Respublika pirmiausiai“. Jo rengėjai reikalauja karinio neutralumo ir nutraukti paramą Ukrainai ginklais ir pinigais kare su Rusija. Be to, jie pasisako prieš imigraciją.Tarp mitingo oratorių buvo ir buvęs premjeras bei buvęs socialdemokratas Jiris Paroubekas. „Turime visi pagrįstai bijoti, kad nebus gamtinių dujų“, - kritikavo jis. Esą laukia didelė krizė.Prieš dvi dienas finansų ministras Zbynekas Stanjura pabrėžė, kad šią žiemą dujų nepritrūks. Šalies dujų saugyklos užpildytos 95 proc.Čekija iki šiol buvo smarkiai priklausoma nuo rusiškų dujų importo. Nuo gruodžio šią ES ir NATO šalį valdo penkių partijų koalicija, vadovaujama Petro Fialos.

Ukrainai – Medvedevo ultimatumasRusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad Rusijos armija gali liautis griovusi Ukrainos energetikos sistemą, jeigu Kyjivas sutiks su šalies teritorijų aneksija.Jeigu Ukraina iš Slovakijos pirks elektrą, tai lems kainų augimą tiek europiečiams, tiek ukrainiečiais, tačiau norimo stabilumo energijos sistemų veikloje neužtikrins, pareiškė D. Medvedevas.„Kelias į stabilų energijos tiekimą kitoks. Reikia pripažinti Rusijos reikalavimų „specialiosios karinės operacijos“ rėmuose teisėtumą ir ją pačią, kaip nurodyta mūsų Konstitucijoje. Ir tada šviesa bus...“ – mįslingai parašė Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas.Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas sureagavo į D. Medvedevo žodžius.„Fantastika! Kremlius Medvedevo lūpomis tiesiai šviesiai pareiškė: mes naikinsime jūsų energetikos sistemą ir terorizuosime milijonus žmonių tol, kol Ukraina nesutiks kapituliuoti. Faktiškai oficialus terorizmo valstybės lygmeniu pripažinimas. Apie kokius susitarimus čia galima kalbėti? Su kuo?“ – tviteryje parašė M. Podoliakas.Spalio 27 dieną Ukraina pirmą kartą bandymo režimu pabandė importuoti elektrą iš Slovakijos.Elektros Ukrainai trūksta po Rusijos apšaudymų: smūgiai pakenkė elektros infrastruktūrai. Praeitą savaitę daugelyje šalies regionų, taip pat ir Kyjive, reguliariai išjungiamas elektros tiekimas.

Garsioji Ukrainos snaiperė pranešė, kad laukiasiUkrainos snaiperė Jevgenija Emerald, kurią vadina Žana d’Ark, pranešė, kad laukiasi. 31-erių metų amžiaus karė visai neseniai ištekėjo ir prisipažino, jog nėštumą slėpė netgi nuo savo vyro.Apie tai ji parašė savo instagramo paskyroje.Moteris atskleidė, kad keletą mėnesių niekam nesakė, jog pastojo, net savo sutuoktiniui, nes davė žodį kariauti tol, kol iš gimtinės bus išvytas priešas.„Mano pilve – mažasis banderininkas. Kai prasidėjo plataus masto invazija, prižadėjau ukrainiečių tautai, kad šiame kare kovosiu tol, kol išvysime priešą. Pažado neištesėjau. Atleiskite man, draugai. Labai ilgai nesiryžau pasakyti. Nėščia snaiperė – skamba siurrealistiškai“, – parašė ji.J. Emerald pridūrė, kad taip jau išėjo, jog šiame kare iš dviejų kareivių meilės užsimezgė nauja gyvybė. Būsimasis (-oji) Ukrainos gynėjas (-a). Ir tai buvo vienintelė priežastis, kodėl snaiperė rugsėjo mėnesio pabaigoje paliko fronto liniją ir persikėlė į užnugarį.„Daug kas sako, kad kūdikis išgelbėjo man gyvybę. Pirmuosius du mėnesius nieko nesakiau nei vyrui, nei vadams ir toliau kariavau, gyniau tėvynę, bet galiausiai mane nukamavo toksikozė“, – prisipažino Ukrainos Žana d’Ark.Prieš karą J. Emerald buvo verslininkė ir juvelyrė. Ji nuo vaikystės domisi karyba ir norėjo vykti į frontą dar 2014 m. Bet jai neleido, nes tada moteris turėjo mažą dukrelę – mergaitei nebuvo nė dvejų metukų.Užtat 2022 m. ji iš karto išsiruošė ginti Ukrainos ir iš pradžių įstojo į teritorinės gynybos gretas, o paskui – į specialiosios paskirties pulką „Safari“. Dabar ji yra karininkė ir snaiperė.Spalio 14 d. J. Emerald ištekėjo tiesiog fronte – už kareivio, su kuriuo susipažino priešakinėje linijoje – Jevgenijaus Stipaniuko.

Ukraina: numušta daugiau kaip 300 Irano gamybos dronųUkraina, karinių oro pajėgų duomenimis, numušė daugiau kaip 300 Irano gamybos dronų. Tai pranešė pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.„Shahed 136“ bepiločiai pastaruoju metu aktyviai naudojami prieš Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus.Iranas atmeta Ukrainos ir Vakarų kaltinimus, kad tiekia Rusijai vadinamuosius dronus kamikadzes.

Rusijoje karys įvažiavo į šauktinių koloną: 2 žuvo, dar 11 – sužeistaArchangelsko srityje pagal sutartį tarnaujantis karys įvažiavo į 20 šauktinių koloną. Du žmonės žuvo, dar 11 – sužeista. Įvairių traumų patyrę nukentėjusieji nugabenti į ligoninę.Apie nelaimę praneša Rusijos žiniasklaida.Pažymima, kad vienas šauktinis mirė iš karto, kito gyvybė užgeso gydymo įstaigoje.Incidento priežastys kol kas nežinomos, jas aiškinasi kariniai tyrėjai.

Baltarusis atsisakė parduoti autodalių rusų kariams: išvadino okupantaisBaranovičiuose (Baltarusijoje) buvo iškelta baudžiamoji byla parduotuvės direktoriui, kuris atsisakė parduoti autodalių rusų kareiviams ir juos pavadino „okupantais“. Apie tai rašo provyriausybinis „Telegram“ kanalas „Beloruskij silovik“.Pagal kokį straipsnį iškelta byla, nepranešama. Žinutės autoriai tvirtina, kad sulaikytasis pervedinėjo pinigus Ukrainos kareiviams padėti ir 2020 m. dalyvavo Baltarusijoje vykusiuose protestuose.„Sulaikytas autodalių parduotuvės direktorius, atsisakęs parduoti atsarginių dalių Rusijos Federacijos kareiviams. Jis nurodė pardavėjui neparduoti „okupantams“ prekių“, – rašo „Beloruskij silovik“.

Chersone yra daugiau Rusijos karių nei civilių Pietiniame Ukrainos Chersono mieste, kurį šiuo metu kontroliuoja rusai, yra daugiau Rusijos karių nei civilių, penktadienį pranešė karinės administracijos vadovė Halyna Luhova.Taip ji kalbėjo Rusijos primestos valdžios pareigūnams paskelbus, kad baigė civilių „evakuaciją“, tęsiantis Ukrainos pajėgų kontrpuolimui.„Turiu pažymėti, kad rusams paskelbus apie evakuaciją iš laikinai okupuoto Chersono, žmonės pamažu paliko miestą. Be to, prisidengdami gyventojų evakuacija, daugelis rusų karių apsirengė civiliniais drabužiais ir taip pat paliko Chersoną“, – televizijos „Espreso“ eteryje kalbėjo H. Luhova.Anot jos, rusai masiškai išsiveža viską, ką pavyko pagrobti iš ukrainiečių.„Rusų kariai paliko Chersoną su savo šeimomis. Jie taip pat aktyviai išsivežė viską, ką pavyko išplėšti. Tačiau šiandien Chersone tebėra labai daug rusų karių. O okupuotose teritorijose žmonės, su kuriais bendrauju, sako, kad Rusijos kareivių Chersono gatvėse yra daugiau nei miesto gyventojų“, – pridūrė ukrainiečių pareigūnė.Tuo metu Maskvos aneksuoto Krymo prorusiškas vadovas, kartu su Kremliaus administracijos vadovo pirmuoju pavaduotoju Sergejumi Kirijenka apsilankęs regione, pareiškė, kad Rusijos pajėgų organizuotas civilių gyventojų perkėlimas iš okupuoto Chersono, vykstant Ukrainos kontrpuolimui, yra baigtas.„Darbai, susiję su gyventojų, išvykstančių iš kairiojo Dnipro kranto į saugius Rusijos regionus, organizavimu, baigti“, – vėlai ketvirtadienį per „Telegram“ pranešė Maskvos paskirtas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.Maskvos primesta valdžia pietiniame Ukrainos regione paragino gyventojus persikelti į dešinįjį Dnipro upės krantą, Ukrainos pajėgoms pasiekiant vis daugiau laimėjimų.

JK žvalgyba: Rusijos kariuomenė Ukrainos frontuose perėjo į visišką gynybąPer pastarąsias šešias savaites Rusijos sausumos pajėgos aiškiai perėjo į ilgalaikę gynybinę poziciją daugelyje Ukrainos fronto linijos dalių, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“.Kasdienėje žvalgybinės informacijos santraukoje penktadienį rašoma, kad tai greičiausiai susiję su labiau tikėtinu vertinimu, jog šiuo metu Ukrainoje esančios labai menkai sukomplektuotos ir prastai apmokytos pajėgos yra pajėgios vykdyti tik gynybines operacijas.JK žvalgybos duomenimis, net jei Rusijai pavyks sustiprinti savo ilgalaikes gynybos linijas, jos operatyvinė sąranga išliks pažeidžiama.„Norėdama susigrąžinti iniciatyvą, ji turės atkurti geresnes ir mobilesnes pajėgas, galinčias dinamiškai pasipriešinti Ukrainos proveržiui ir vykdyti savo plataus masto puolamąsias operacijas“, – sakoma pranešime.Tikėtina, kad Rusija kai kuriuos savo dalinius į vakarus nuo Dniepro upės papildė mobilizuotais rezervistais. Rugsėjo mėnesį rusų karininkai pranešė, kad kai kurias Chersono rajonuose esančias kuopas sudarė 6-8 vyrai, kai įprastai turėtų būti 100.

Blinkenas: pasibaisėtina, kad Rusija Ukrainoje naudoja iranietiškus dronusJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį „pasibaisėtinu“ pavadino faktą, kad Rusija Ukrainoje naudoja iranietiškus dronus, ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos ir sąjungininkai sieks užkirsti kelią tokioms siuntoms.Rusija bepiločiais lėktuvais „žudo Ukrainos civilius gyventojus ir naikina infrastruktūrą, nuo kurios jie priklauso, kad gautų elektrą, vandenį ir šilumą. Tai pasibaisėtina“, sakė A. Blinkenas vizito Otavoje metu.„Kanada ir Jungtinės Valstijos toliau dirbs su savo sąjungininkais ir partneriais, kad atskleistų, atgrasytų ir užkirstų kelią šių ginklų tiekimui iš Irano“, – pažadėjo jis.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai ne kartą kaltino Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irane pagamintus bepiločius orlaivius.Ukraina teigė, kad prieš civilius gyventojus jau panaudota apie 400 Irano bepiločių orlaivių, o Maskva jų užsakė apie 2 000.Teheranas šį kaltinimą atmetė, o iraniečių užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras-Abdollahianas šią savaitę pareiškė: „Mes netiekėme Rusijai jokių ginklų ar dronų, kurie būtų naudojami kare prieš Ukrainą.“„Jei paaiškės, kad Rusija kare prieš Ukrainą naudojo Irano bepiločius orlaivius, mes tikrai neliksime abejingi šiam klausimui“, – pridūrė jis.Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga jau įvedė sankcijas Iranui dėl bepiločių orlaivių naudojimo Ukrainoje.Praėjusį mėnesį Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Maskvai.

Kadyrovas pripažino, kad čečėnai patyrė daug nuostoliųČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas pripažino, kad po Ukrainos pajėgų artilerijos apšaudymo jo kovotojai patyrė daug nuostolių.„23 kovotojai žuvo ir 58 buvo sužeisti“, – ketvirtadienį vėlai vakare savo „Telegram“ kanale parašė R. Kadyrovas. Anksčiau šią savaitę šaltiniai Ukrainoje pranešė, kad Chersono regione esantis čečėnų dalinys nuotraukomis socialiniuose tinkluose išdavė savo buvimo vietą, todėl buvo apšaudytas artilerijos ugnimi.Paprastai Rusijos pareigūnai neskelbia duomenų apie savo patirtus nuostolius ir aukas. Gali būti, kad šiuo atveju R. Kadyrovas norėjo užginčyti dar didesnius Ukrainos pateiktus skaičius.Čečėnijos lyderis taip pat paragino savo tautiečius mobilizuotis karui Ukrainoje.Nuo Rusijos sukelto karo pradžios prieš daugiau nei aštuonis mėnesius R. Kadyrovas pasižymėjo kaip vienas aršiausių invazijos rėmėjų ir taip pat pasiuntė savo dalinius į Ukrainą.Jis nuolat kritikavo Rusijos kariuomenės vadovybę – dažnai kartu su privačios karinės bendrovės „Vagner“ įkūrėju Jevgenijumi Prigožinu – dėl pernelyg švelnaus elgesio. R. Kadyrovas taip pat yra raginęs prieš Ukrainą panaudoti branduolinį ginklą.

Maskvos paskirtas pareigūnas teigia, kad Chersono civilių evakuacija „baigta“Maskvos aneksuoto Krymo vadovas pareiškė, kad Rusijos pajėgų organizuota evakuacija iš okupuoto Chersono, vykstant Ukrainos kontrpuolimui, „baigta“. Jis lankėsi regione kartu su Kremliaus vidaus reikalų ministru Sergejumi Kirijenka.„Darbas organizuojant gyventojų, išvykstančių iš kairiosios Dniepro (upės) pusės į saugius Rusijos regionus, yra baigtas“, – ketvirtadienį vakare per „Telegram“ pranešė okupacinės Krymo valdžios vadovas Sergejus Aksionovas.

„Baykar“: „Bayraktar“ dronai netrukus galės šaudyti raketomis „oras-oras“Turkijos ginklų gamybos bendrovė „Baykar“ ketvirtadienį pareiškė viltį, kad jos gaminami „Bayraktar“ dronai jau netrukus galės stoti akistaton su Ukrainoje naudojamais iranietiškais bepiločiais.„Netrukus mūsų „Bayraktar“ TB2 ir „Akinci“ dronai galės šaudyti raketomis „oras-oras“ ir pulti ne tik kitus dronus, tačiau ir priešo orlaivius... atliekame bandymus“, – gynybos mugėje Stambule teigė „Baykar“ vadovas Halukas Bayraktaras.Pasak jo, karo lauke Rusijos naudojami Irane pagaminti dronai kamikadzės „Shahed-136“ yra lėti, garsiai veikia ir skrieja žemame aukštyje, o tai paverčia juos „lengvais taikiniais“.„Turite apsirūpinti atsakomosiomis priemonėmis... Visapusiškai palaikome Ukrainą, kuri gina savo suverenitetą“, – pridūrė H. Bayraktaras.Ukrainoje valstybiniu medaliu apdovanotas „Baykar“ vadovas taip pat nurodė, kad jo vadovaujama bendrovė siekia sustiprinti bendradarbiavimą su Kyjivu ir per ateinančius metus Ukrainoje atidarys gamyklą.Ukrainos ginkluotosios pajėgos, mėgindamos atremti Rusijos invaziją, sėkmingai pasitelkia „Bayraktar“ TB2 dronus.

Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Nikopolio apylinkesNaktį į penktadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Nikopolio miesto apylinkes.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai informavo Dnipro srities gubernatorius Valentynas Rezničenka.Pasak jo, rusai pasitelkė daugkartinio raketų paleidimo sistemas „Grad“. Turimais duomenimis, atakos metu pačiame Nikopolyje, Marhanecio kaime ir Červonogrigorjevkoje apgadinta daugybė gyvenamųjų namų, taip pat padaryta žalos elektros linijoms. Pastarojoje gyvenvietėje apie 1 tūkst. namų ūkių liko be elektros.V. Rezničenkos teigimu, per ataką žmonės nenukentėjo.Likusioje Dnipro srityje atakų nefiksuota, tačiau ten aidėjo apie oro pavojų perspėjančios sirenos.

Į Chersoną suvaryti mobilizuotieji, „kadyrovcai“ tyčia pasitraukė pirmiejiRusijos kariai minuoja laukus Chersono apylinkėse ir neplanuoja atiduoti miesto, ruošiasi gatvių mūšiams. Apie tai pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas. „Kadyrovcai buvo pirmieji, organizuotai traukęsi iš Chersono, ir dabar paaiškėjo, kokiu tikslu jie tai darė. Pirma, tai organizuotas ir akivaizdžiai pastebimas veiksmas. Antra, jiems atsirado pamaina. Šiuo metu okupantai masiškai minuoja Chersono apylinkes. Tai reiškia, kad fronto liniją, kuri yra už 30 kilometrų nuo Chersono, dabar visgi sustiprino mobilizuotųjų sąskaita. Jie neseniai atvyko ir yra faktiškai pirmoje linijoje. Kaip tik jiems už nugarų okupantai masiškai minuoja laikus, neminuoja tik kelių, t. y. iš fronto linijos sugrįžti galima tik keliais. Taigi, okupantai, minuodami rašistų antrąją gynybos liniją, faktiškai pakeitė kadyrovcus, kuriuos naudojo kaip užtveriamuosius dalinius“, – papasakojo S. Chlanas.Jis pažymėjo, kad mobilizuotuosius ties gynybos linija faktiškai paliko mirti. Jie neturi jokio kito varianto: taps patrankų mėsa ir bus tiesiog sunaikinti.„Okupantai iš tikrųjų kovos dėl Chersono ir kausis gatvėse. Jie kėlė isteriją, kaip tik provokuodami, kad kuo daugiau mūsų žmonių išvyktų iš Chersono. Jie siekė užtikrinti, kad partizaninis judėjimas nepadėtų mūsų ginkluotosioms pajėgoms ir nepultų jų iš nugaros. Norint įgyvendinti šį tikslą, buvo išprovokuota masinė evakuacija, stengiantis maksimaliai išvalyti miestą nuo civilių, neįskaitant rašistų. Nes taip jiems bus lengviau nustatyti pasipriešinimo judėjimo narius ir proukrainiškai nusiteikusius asmenis, laukiančius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų“, – pareiškė valdininkas.

JT teigia neturinčios jokių žinių apie, Rusijos tvirtinimu, Ukrainoje plėtojamas biologinių ginklų programasJungtinės Tautos (JT) ketvirtadienį pareiškė neturinčios jokių žinių apie, Rusijos tvirtinimu, Ukrainoje plėtojamas biologinių ginklų programas.„Žinome, kad Rusijos Federacija yra pateikusi oficialų skundą... susijusį su kaltinimais, kad Ukrainoje plėtojamos biologinių ginklų programos“, – JT Saugumo Tarybos posėdyje teigė JT nusiginklavimo reikalų vyriausiosios komisarės pavaduotojas Adedeji Ebo.„Kaip šių metų kovą ir gegužę Tarybą informavo vyriausioji komisarė Izumi Nakamitsu, JT neturi žinių apie jokias biologinių ginklų programas“, – pridūrė A. Ebo. Pasak jo, JT neturi mandato ar techninių pajėgumų atlikti tyrimą.

Ukrainiečių kariai apie padėtį Chersone: rusai keičia pozicijasTupėdamas piktžolėmis apžėlusiame irigaciniame kanale, kuriame nuo priešo dronų pridengia aukšti medžiai, ukrainiečių kareivis šaipėsi iš nuomonės, kad atkovoti Rusijos kontroliuojamą Chersono uostamiestį bus vieni juokai.„Situacija pačioje fronto linijoje – labai įtempta: priešas įsitvirtino savo pozicijose ir kol kas neatrodo, kad ketintų trauktis. Pastebėjome, kad jie stiprina savo slėptuves, apkasus ir įtvirtinimus. Naudojama sunkioji artilerija, sunkieji ginklai ir minosvaidžiai. Bet ir mes jiems neleidžiame nuobodžiauti, mūsų atsakas ne ką menkesnis. Tačiau priešas nėra kvailas ir supranta, kas yra karas, juk ir kariauja jau ne pirmus metus“, – sakė dalinio vadas, šaukiniu Nikiforas.Trečiadienį, spalio 26-ąją, Nikiforas ir kiti dalinio kariai, laikantys pozicijas į šiaurę nuo Chersono, naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistui sakė, kad rusų kariai ne ruošiasi trauktis, o stiprina savo linijas, padedami ką tik mobilizuotų šauktinių. Protarpiais pasigirsta artilerijos šūviai iš abiejų pusių virš plačių piktžolėmis apžėlusių laukų ir krūmynų, skiriančių Nikiforo vyrus nuo į pietus nuo Ukrainos kontroliuojamo Mykolajivo esančių rusų karių.„[Rusai] keičia pozicijas. Mūsų žvalgai patvirtino, kad jų pajėgas sustiprino daugybė naujokų, kurie padeda sutvirtinti flangus ir kasti apkasus. Jie bijo mūsų oro pajėgų, artilerijos ir karių“, – kalbėjo ukrainiečių karys, pravarde Angelas.Rusų pajėgoms spaudimą daro į priekį besistumiančių ukrainiečių artilerija ir raketos. Siekdamos atgauti Dniepro upės vakariniame krante įsikūrusį Chersoną su jo apylinkėmis, Ukrainos pajėgos į priekį brautis ėmė rugpjūčio viduryje.Praėjusią savaitę atsirado didesnių vilčių, kad rusų pajėgos atsisakys Chersono – vienintelio stambesnio miesto, kurį pavyko užgrobti per V. Putino vasarį pradėtą „specialiąją karinę operaciją“, mat Maskvos paskirta okupacinė miesto valdžia pradėjo evakuoti dešimtis tūkstančių gyventojų keltais į rytinį Dniepro krantą.Besivoliojantys surūdiję rusų šarvuočių korpusai liudija apie susidūrimus su Ukrainos kariais, kurie rugsėjį per dvi dienas pasistūmėjo apie 20 km, pasiekdami dabartinę savo liniją.Vienu metu žemai praskrido ukrainiečių sraigtasparnis, paleido raketų krušą rusų apkasų link ir padarė viražą, paleisdamas signalines raketas, kad suklaidintų jo kryptimi priešo paleistas priešlėktuvines raketas. Pastaruoju metu dėl gausaus lietaus šiame regione, kuriame gausu dirbamų žemių, provėžuoti keliai ir grioviai tapo slidūs nuo purvo. Apie šią problemą trečiadienį Kyjive surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo šalies gynybos ministras Oleksijus Reznikovas. Anot jo, dėl slidžių ir purvinų kelių sustojo veržimasis Chersono link.

JAV žada naują saugumo paramos paketą UkrainaiJAV netrukus perduos Ukrainai dar vieną saugumo paramos paketą. Kaip rašo CNN, apie tai pranešė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.„Kaip jau sakė prezidentas, paramą teiksime tiek, kiek reikės“, – teigė J. Kirby. Pasak jo, apie naujausias pagalbos priemones bus paskelbta „labai greitai“.Nuo Rusijos invazijos pradžios Vašingtonas jau yra perdavęs Ukrainai milijardų dolerių vertės paramos.

Karo analitikai: Putino tikslas – sunaikinti Ukrainos valstybęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau atmeta Ukrainos suvereniteto idėją, kuri iš esmės nesuderinama su visaverčių taikos derybų galimybe, teigia JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertai.Ketvirtadienį sakydamas kalbą Valdajaus diskusijų klubo posėdyje, V. Putinas ir toliau atmetė Ukrainos suvereniteto idėją, sakydamas, kad „vienintelė reali Ukrainos suvereniteto garantija“ gali būti tik Rusija, kuri „sukūrė“ Ukrainą. V. Putinas pakartojo, kad tai yra „istorinis faktas“, jog ukrainiečiai ir rusai iš esmės yra viena tauta, kuri per klaidą buvo padalinta į skirtingas valstybes.V. Putino pareiškimai esą atmeta juridinį faktą, kad Ukraina yra visiškai suvereni valstybė, kad Rusijos Federacija pripažino Ukrainos suverenitetą ir kad Ukrainos žmonės egzistuoja kaip atskira tauta.Tai, kad Putinas kartoja mintį, jog Ukraina ir Rusija yra viena tauta, dėl istorinių aplinkybių suskirstyta į skirtingas valstybes, liudija apie jo tikslą sunaikinti Ukrainos valstybę ir ištrinti Ukrainos tautos sampratą.

JT sako nežinančios apie jokią biologinių ginklų programą UkrainojeJungtinės Tautos nežino apie jokią biologinių ginklų programą Ukrainoje, ketvirtadienį Saugumo Tarybai pasakė už nusiginklavimą atsakingas pareigūnas, Rusijai apkaltinus Jungtines Valstijas „karine biologine veikla“ šioje šalyje ir paraginus JT atlikti tyrimą.„Žinome, kad Rusijos Federacija pateikė oficialų skundą... dėl įtarimų, kad Ukrainoje [vykdomos] biologinių ginklų programos“, – Saugumo Taryboje sakė JT vyriausiosios įgaliotinės nusiginklavimo klausimams pavaduotojas Adedeji Ebo.„Kaip šių metų kovą ir gegužę Tarybą informavo vyriausioji įgaliotinė Izumi Nakamitsu, Jungtinės Tautos nežino apie jokias tokio pobūdžio biologinių ginklų programas“, – sakė jis ir pažymėjo, kad JT neturi mandato ar techninių galimybių atlikti tyrimą.JAV ambasadorė prie JT Linda Thomas-Greenfield atmetė Rusijos pareiškimus dėl „karinės biologinės veiklos“ Ukrainoje ir pavadino tai „grynais prasimanymais“.„Visi žinome, kad šie pareiškimai yra gryni prasimanymai, pateikti be menkiausio įrodymo“, – sakė ji.

TATENA ekspertai Ukrainoje ieškos „nešvarių bombų“ pėdsakųTATENA ekspertai šią savaitę atliks patikrinimą dviejuose branduoliniuose objektuose Ukrainoje – po atitinkamo Kijevo prašymo ir Rusijos pareiškimų, kad Ukrainos valdžia neva kuria „nešvarią bombą“ ir yra pasirengusi ją panaudoti.Kaip teigė agentūros vadovas Rafaelis Grossi, inspektoriai ieškos bet kokios galimos nedeklaruotos branduolinės veiklos ir medžiagų, susijusių su „nešvarių bombų“ kūrimu.„Kai patikrinimai bus baigti, mes įvertinsime rezultatus ir pateiksime ataskaitas apie savo išvadas pagal mūsų standartinę praktiką. Tačiau, suprasdama šio klausimo susidomėjimą ir skubumą, agentūra taip pat pateiks mūsų išvadas TATENA valdytojų tarybai ir iškart po to visuomenei“, - teigė R. Grossi. TATENA taip pat pažymėjo, kad prieš mėnesį patikrino vieną iš dviejų objektų ir nerado nedeklaruotos branduolinės veiklos ar medžiagų.

Kadyrovas pripažino apie kovotojų žūtis Chersono regioneČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas pripažino, kad šios savaitės pradžioje Chersono regione vienas iš čečėnų dalinių buvo apšaudytas ir prarastas, jo duomenimis, žuvo 23 kovotojai ir 58 buvo sužeisti.

Rusai ryte ir vakare aktyviai apšaudė Sumų regioną: pažeistos elektros linijosRusijos okupantai ryte ir vakare aktyviai apšaudė Sumų regiono teritoriją.Apie tai „Telegram“ pranešė Sumų regiono karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živickis.„Ryte rusai paleido 25 sviedinius į vieną iš Novoslobodskajos savivaldybės kaimų. Dėl to buvo apgadinta elektros linija ir du civilių namai“, – sakoma pranešime.

Rusai vėl apšaudo Černigovo pasienio rajonus Rusijos kariai vėl apšaudė Černigovo srities pasienio rajonus. „Nuo 14:00 iki 15:20 iš Rusijos Federacijos teritorijos buvo suduota 30 smūgių, tikriausiai iš minosvaidžio, į Senkivkos rajoną“, – „Telegram“ paskelbė operatyvinė vadovybė.Vadovybės duomenimis, apie civilių ir kariškių aukas, karinės technikos ar civilinės infrastruktūros pažeidimus nepranešta.

Analizuodamos palydovinius vaizdus, JT fiksuoja Ukrainos kultūros objektams padarytą žaląJungtinės Tautos trečiadienį pranešė, kad lygina palydovinius vaizdus, kad galėtų stebėti Rusijos karo Ukrainoje padarytą žalą kultūriniams objektams.Taip pat pranešama, kad po kelių savaičių visuomenei bus pristatyta stebėjimo platforma.Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) teigia, kad nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją buvo padaryta žala 207 kultūros objektams Ukrainoje.Tarp jų – 88 religinės vietos, 15 muziejų, 76 istorinės ir (arba) meninės reikšmės pastatai, 18 monumentų ir 10 bibliotekų.Kultūriniai objektai, labiausiai nukentėję nuo rusų atakų, yra Rytų Ukrainoje, šalies sostinėje ir gretimuose miestuose. Donecko srityje buvo pažeisti 56 objektai, Charkivo – 51, Kyjivo – 30, o Luhansko – 25. „Mes darome išvadas, kad [padėtis] yra bloga, o ji gali blogėti ir toliau“, – spaudos konferencijos metu žurnalistams teigė UNESCO kultūros ir ekstremaliųjų situacijų direktorė Krista Pikkat.Žala „kultūros paveldui labai dažnai būna papildoma žala karo metu, bet kartais į jį yra taikomasi specialiai, nes tai yra šalių tapatybės esmė“, pridūrė ji. Didelės raiškos vaizdaiUNESCO suvienijo savo jėgas su JT palydovų centru UNOSAT, kad sukurtų platformą.Remdamasi ataskaitomis, gautomis iš Ukrainos skirtingų vietovių, UNESCO siunčia UNOSAT potencialiai pažeistų kultūros objektų sąrašą. Tada ji prašo komercinių tiekėjų, kad šie padarytų ir atsiųstų palydovinių vaizdų. UNESCO moka už labai didelės raiškos vaizdus privačioms JAV bendrovei „Maxar“ ir Europos aviacijos pramonės milžinei „Airbus“. Tai kainuoja apie 10 eurų už kvadratinį kilometrą.Nedidelė UNOSAT ekspertų komanda tiria nuotraukose matomus skirtumus prieš ir po smūgių. „Kasdien atliekame Ukrainos [objektų] analizę naudodami palydovines nuotraukas, kad geriau suprastume padėtį vietoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė vyresnysis vaizdų analitikas Manuelis Fiolas.Ekspertų komanda palygina vaizdus, analizuoja padarytos žalos laipsnį bei taip pat gali nurodyti kuriame laiko intervale ji buvo padaryta. Ar pavyks gauti vaizdą, priklauso nuo oro sąlygų. Manoma, kad artėjanti žiema apsunkins darbą Ukrainoje dėl vis dažnesnio debesuotumo ir sniego dangos.Teigiama, kad platforma turi duomenų paieškos bazę, o paveiktos vietos yra sužymėtos skaitmeniniame žemėlapyje. Pažymima, kad UNESCO iniciatyva sukurta platforma nesiima spręsti, kas atsakingas už Ukrainos kultūriniams objektams padarytą žalą.„Mes nesiekiame pasakyti, kas, ką padarė ir kodėl“, – teigė K. Pikkat. „Pagrindinė mūsų pareiga yra užtikrinti, kad turėtume informacijos apie objektus ir situaciją, kurioje jie yra, kad būtume pasirengę atnaujinimui“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji. „Tačiau žinome, kad ankstesnėmis aplinkybėmis ši [vaizdų] dokumentacija buvo naudojama šalies valdžios, šiai nagrinėjant kaltinimus dėl karo nusikaltimų“, – sakė K. Pikkat.UNESCO pasaulio paveldo objektaiK. Pikkat teigia, kad ši platforma buvo bandomasis projektas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar UNESCO galėtų naudingai rinkti tokio pobūdžio informaciją bei potencialiai išplėtoti šios platformos taikymo sritį už Ukrainos ribų. Taip pat siekiama, kad platforma ekspertams taptų realiu laiku prieinamu interaktyviu įrankiu.Teigiama, kad per aštuonis Kremliaus karinės invazijos mėnesius nei vienas Ukrainos kultūrinis ar religinis objektas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, nenukentėjo.Anksčiau šį mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis oficialiai paprašė UNESCO įtraukti istorinį Odesos uostamiestį į Pasaulio paveldo sąrašą, siekdamas apsaugoti jį nuo Rusijos oro smūgių.Šiuo metu UNESCO bendradarbiauja su Odesos valdžios institucijomis bei siekia užtikrinti, kad pagrindiniai uostamiesčio paminklai ir kultūros objektai būtų pažymėti mėlynu skydu – emblema, taip ginkluotų konfliktų metu nurodant kultūrines vertybes, kurios turi būti apsaugotos nuo atakų.Taip pat UNESCO bendradarbiauja su Ukrainos muziejais ir kolekcijomis, siekiant kovoti su grobstymo, kuris yra dažnas reiškinys karo akivaizdoje, grėsme.Organizacija taip pat yra aptarusi su Kyjivu galimybę karo laikotarpiu iš šalies išvežti kultūros paveldo objektus, tačiau K. Pikkat pripažino, kad tai buvo itin sudėtingas sprendimas. Buvo imtasi kitų veiksmų – kolekcijos pervežtos į saugesnes Ukrainos dalis.

JAV įspėja Rusiją dėl atakų prieš amerikiečių palydovusPo Rusijos grasinimų numušti amerikiečių palydovus, JAV įspėjo dėl tokių atakų. „Galiu pasakyti tik tiek, kad į bet kokią ataką prieš JAV infrastruktūrą bus reaguojama. Ir reakcija bus adekvati mūsų infrastruktūrai keliamai grėsmei“, - ketvirtadienį pareiškė Nacionalinės Saugumo Tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is.Rusija prieš tai pagrasino numušti komercinius JAV palydovus, jei jie Ukrainos kare toliau bus naudojami duomenų perdavimui Kyjivui.Tai pavojingas JAV žingsnis – naudoti komercinius palydovus kariniams konfliktams, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Konstantinas Voroncovas Jungtinėse Tautose, ketvirtadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.„Kvazi-civilinė infrastruktūra gali tapti teisėtu kontratakos taikiniu“, – perspėjo K. Voroncovas, sakydamas, kad Vakarai kelia pavojų civilinėms kelionėms į kosmosą, taip pat socialiniams ir ekonominiams projektams Žemėje.J. Kirby‘is į tai atsakė, kad pavojingas ir provokacinis yra karas, kurį Ukrainoje kariauja Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukraina esą bus remiama toliau, ir šis požiūris nesikeis. JAV ir toliau naudos priemones, kad demaskuotų Rusiją, atgrasytų ir pareikalautų atsakomybės, pabrėžė JAV pareigūnas.|Palydoviniai vaizdai vaidina svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Kelios Vakarų valstybės teikia Kyjivui palydovinius duomenis gynybos tikslais.Kadangi Rusijos palydovų tinklas nėra toks platus, Ukraina šioje srityje turi tam tikrą žvalgybinį pranašumą.Rusija neabejotinai gali smogti palydovams kosmose. Praėjusių metų lapkričio mėnesį šalis lazeriniu ginklu numušė vieną iš savo pačios nebereikalingų palydovų, sukeldama tarptautinį pasipiktinimą. JAV kritikavo šį žingsnį kaip „neapgalvotą“ žvanginimą ginklais.

Putinas kartoja kaltinimus Kyjivui dėl planų panaudoti „nešvarią bombą“ Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija turėtų „kuo greičiau“ patikrinti Ukrainos branduolinius objektus, ir pakartojo Maskvos teiginius, kad Kyjivas neva rengiasi panaudoti „nešvarią bombą“.„Kalbama, kad Tarptautinė atominės energijos agentūra nori atvykti ir patikrinti Ukrainos branduolinius objektus. Mes tam pritariame. Ir tai turėtų būti padaryta kuo greičiau“, – sakė V. Putinas per vadinamojo Valdajaus diskusijų klubo renginį.Rusijos prezidentas tvirtino, esą Kyjivas „daro viską, kad paslėptų šio pasirengimo pėdsakus“.Paprastai „nešvari bomba“ yra tradicinė bomba su radioaktyviosiomis, biologinėmis ar cheminėmis medžiagomis, paskleidžiamomis sprogimo metu.Rusija apkaltino Ukrainą rengiantis tokią „nešvarią bombą“ panaudoti prieš Maskvos karius.„Daviau (gynybos ministrui Sergejui) Šoigu įsakymą paskambinti visiems savo kolegoms ir informuoti juos“, – ketvirtadienį sakė V. Putinas.Pastarąją savaitę S. Šoigu pakartojo šiuos kaltinimus per pokalbius su daugeliu kolegų, įskaitant Prancūzijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kinijos ir Indijos atstovus.Prancūzija, JAV ir JK atmetė tokius kaltinimus, o NATO vadovas Jensas Stoltenbergas perspėjo, kad Rusija gali bandyti pasinaudoti šiuo teiginiu kaip pretekstu eskaluoti situaciją.Kyjivas įtaria, kad Rusija pati gali panaudoti „nešvarią bombą“ ir suversti kaltę ukrainiečiams, galbūt siekdama pateisinti įprastinių branduolinių ginklų panaudojimą, Maskvai patyrus keletą karinių pralaimėjimų Ukrainos pietuose ir rytuose.Ketvirtadienį V. Putinas pareiškė, kad branduolinių ginklų panaudojimas Ukrainoje mums „neturėtų jokios prasmės nei politine, nei karine prasme“.Jis tvirtino, kad Ukraina ir Vakarai kaltina Rusiją kariniu eskalavimu siekiant „paveikti neutralias šalis ir pasakyti joms: žiūrėkite į Rusiją! Nebendradarbiaukite!“V. Putinas per Valdajaus diskusijų klubo renginį taip pat pareiškė, kad ateinantis dešimtmetis bus „pavojingiausias“ nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.„Laukia bene pavojingiausias, nenuspėjamiausias ir kartu svarbiausias dešimtmetis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos“, – sakė V. Putinas ir pridūrė, kad padėtis yra „tam tikra prasme revoliucinė“.Jis taip pat tvirtino, kad Rusija stengiasi „apginti savo teisę egzistuoti“ nuo Vakarų pastangų „sunaikinti“ jo šalį.„Rusija nekelia iššūkio Vakarų elitui, ji tik bando apginti savo teisę egzistuoti“, – sakė Rusijos vadovas, apkaltinęs Vakarus bandymu Rusiją „sunaikinti, nušluoti ją nuo politinio žemėlapio paviršiaus“.Vakarų šalys įvedė Maskvai beprecedenčių sankcijų Maskvai, kai V. Putinas vasario 24 dieną pasiuntė pajėgas į Ukrainą.Vakarai taip pat teikia didelę karinę ir ekonominę pagalbą Kyjivui, kurio pajėgos įnirtingai stengiasi atremti Rusijos invaziją.

Ukrainos aviacija sudavė 14 smūgių priešų būriamsUkrainos gynybos pajėgų aviacija per dieną sudavė 14 smūgių į rusų gyvosios jėgos, ginklų ir karinės technikos telkinius. Buvo suduoti trys aviacijos smūgiai ir trys MLRS atakos.Kaip pažymima, priešas stengiasi išlaikyti laikinai užimtas teritorijas, daugiausia pastangų skiria gynybos pajėgų veiksmams tam tikromis kryptimis suvaržyti, o Bačmos ir Avdijivkos kryptimis tęsia puolamąsias operacijas.

Putinas: aš nurodžiau Šoigu paskambinti savo kolegoms Vladimiras Putinas pakomentavo naujausius Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu ir Generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo skambučius savo kolegoms iš kitų šalių, kai skambučių tikslas buvo įspėti, jog Kijevas neva nori detonuoti „nešvarią bombą“ Ukrainos teritorijoje.„Būtent aš nurodžiau Šoigu paskambinti visiems savo kolegoms ir apie tai informuoti“, – sakė V. Putinas.Pasak Rusijos prezidento, iš pradžių ši versija atėjo iš Rusijos specialiųjų tarnybų.„Neatsitiktinai paskelbėme specialiųjų tarnybų duomenis apie tai, kad jos rengia kažkokį incidentą su vadinamąja nešvaria bomba. Tai lengva padaryti. Mes net apytiksliai žinome, kur tai daroma“, – sakė jis.Rusiška „nešvarios bombos“ versija Kijeve paneigta. Ukraina pakvietė Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius apsilankyti šalyje ir įsitikinti, kad jos kontroliuojamoje teritorijoje nevyksta radioaktyviųjų medžiagų paruošimas koviniam naudojimui.

JAV išreiškė susirūpinimą dėl padėties UkrainojeJAV yra tikrai susirūpinusios dėl eskalacijos Ukrainoje, per spaudos konferenciją Pentagone sakė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, praneša CNN.„Kol mes turime atvirus komunikacijos kanalus ir galėsime bendrauti, žinote, kas mums svarbu, tol, manau, turime galimybę valdyti eskalaciją“, – sakė L. Austinas.Jis taip pat teigė, kad Rusijos branduolinio ginklo panaudojimas Ukrainoje sukeltų „labai reikšmingą tarptautinės bendruomenės atsaką“.„Mes ir toliau skelbsime, kad bet koks tokio tipo ginklo panaudojimas ar net kalbos apie tokio ginklo panaudojimą yra pavojingi ir neatsakingi“, – sakė L. Austinas ir pridūrė, kad jei Rusija jį panaudotų, ji „gali pakeisti dalykus tarptautinėje bendruomenėje“.„Rusija Ukrainoje be atodairos panaudojo tūkstančius puolamųjų raketų, – sakė aukšto rango gynybos pareigūnas. – Jų raketų naudojimas Ukrainoje rodo, kad turėtume tikėtis, kad šie ginklai taps įprastu XXI amžiaus konflikto bruožu.

Baltieji rūmai: jei Rusija atakuos komercinius palydovus, JAV reaguosJAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby atsakė į klausimą apie Rusijos grasinimus smogti JAV komerciniams palydovams kaip į kvazicivilinę infrastruktūrą.J. Kirby sakė, kad į bet kokią ataką prieš JAV infrastruktūrą bus tinkamai reaguojama. Jis taip pat pažymėjo, kad iš tiesų yra viešai prieinamų įrodymų, jog Rusija siekia pasinaudoti prieš palydovus nukreiptomis technologijomis.Anksčiau ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministerijos Neplatinimo ir ginklų kontrolės departamento vadovo pavaduotojas Konstantinas Vorontsovas JT sakė, kad Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės ginkluotų konfliktų metu kosmose naudoja civilinės infrastruktūros komponentus, įskaitant komercinius. „Kvazicivilinė infrastruktūra gali pasirodyti esąs teisėtas atsakomųjų veiksmų taikinys“, – sakė jis.

Putinas: ateinantis dešimtmetis bus pavojingiausias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad ateinantis dešimtmetis bus pavojingiausias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.„Laukia bene pavojingiausias, nenuspėjamiausias ir kartu svarbiausias dešimtmetis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos“, – sakė V. Putinas per vadinamojo Valdajaus diskusijų klubo renginį ir pridūrė, kad padėtis yra „tam tikra prasme revoliucinė“.Jis taip pat tvirtino, kad Rusija stengiasi „apginti savo teisę egzistuoti“ nuo Vakarų pastangų „sunaikinti“ jo šalį.„Rusija nekelia iššūkio Vakarų elitui, ji tik bando apginti savo teisę egzistuoti“, – sakė Rusijos vadovas, apkaltinęs Vakarus bandymu Rusiją „sunaikinti, nušluoti ją nuo politinio žemėlapio paviršiaus“.Vakarų šalys įvedė Maskvai beprecedenčių sankcijų Maskvai, kai V. Putinas vasario 24 dieną pasiuntė pajėgas į Ukrainą.Vakarai taip pat teikia didelę karinę ir ekonominę pagalbą Kyjivui, kurio pajėgos įnirtingai stengiasi atremti Rusijos invaziją.

Meloni per pokalbį su NATO vadovu patvirtino paramą UkrainaiNaujoji Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ketvirtadienį per savo pirmąjį pokalbį telefonu su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu dar kartą patvirtino paramą Ukrainai, pranešė jos biuras.„Ministrė pirmininkė Meloni pakartojo, kad Atlanto aljansas yra labai svarbus siekiant apginti saugumą ir bendras vertybes, apibūdinančias Vakarų tapatybę“, – sakoma pranešime.„Meloni dar kartą patvirtino visapusišką paramą Ukrainai kovojant su Rusijos agresija ir tai, kad pasauliniu mastu svarbu stiprinti NATO įsipareigojimą atremti įvairaus pobūdžio grėsmes, kylančias iš visų strateginių krypčių, įskaitant Pietų iššūkius“, – priduriama jame.„Twitter“ žinutėje J. Stoltenbergas teigė: „Italija yra atsidavusi sąjungininkė, svariai prisidedanti prie mūsų atgrasymo ir gynybos bei labai svarbi sąjungininkams teikiant paramą Ukrainai.“„NATO nesileis įbauginama ar atgrasoma nuo paramos Ukrainos savigynai – tiek, kiek reikės“, – pridūrė jis.

Putinas pradėjo metinį pasisakymą MaskvojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienio vakarą, po 17 val., pradėjo sako savo metinį pranešimą Maskvoje įsikūrusiame Valdajaus diskusijų klube.Tikimasi, kad kalboje jis išdėstys savo pasaulėžiūrą ir galbūt ketinimus dėl Ukrainos karo.Jis savo kalbą pradėjo sakydamas, kad Vakaruose „nėra vienybės“ ir pridūrė, kad pastaraisiais mėnesiais buvo žengti „keli žingsniai link eskalavimo“.„Jie kursto karą Ukrainoje, eskaluoja provokacijas aplink Taivaną, destabilizuoja pasaulio maisto ir energijos rinkas“, – teigė V. Putinas.Jis apkaltino Vakarus dalyvavus „pavojingame, purviname ir mirtiname“ žaidime.V. Putinas pridūrė, kad Vakarai „primeta savo vertybes, vartotojų modelius, jie siekia standartizuoti šiuos modelius“ pasauliui.Rusijos lyderis taip pat apkaltino Vakarus reikalaujant, kad visi priimtų savo vertybes „besąlygiškai“ – ir buvo „apakintas kolonializmo“.Vėliau V. Putinas įsitrauks į ilgą klausimų ir atsakymų sesiją.

Berdiansko okupacinė valdžia mieste įvedė karinės cenzūros režimąBerdiansko okupacinė valdžia pranešė, kad nuo spalio 27 dienos šiame Ukrainos mieste prasidėjo vadinamasis prevencinis piliečių patikrinimas pagal karinės cenzūros režimą.Anot BBC, praktiškai tai reiškia, kad saugumo pajėgos pasirinktinai tikrins piliečių mobiliuosius telefonus, ar jie nėra užsiprenumeravę ukrainietiškų naujienų. Žmonės, kurių telefonuose, kaip nustatyta, yra informacijos, kuri yra nepageidaujama Rusijos valdžios požiūriu, bus įtraukti į specialiųjų tarnybų dėmesį kaip galimi Kijevo režimo bendrininkai ir užsienio agentai.Pranešama, kad pirmą kartą jiems bus skirtas įspėjimas, tada seks baudos, o už kelis pažeidimus – baudžiamoji atsakomybė.Atrodo, kad ši praktika apima visą okupuotą Zaporožės regiono dalį.„Nuo šiandien Zaporožės regiono teisėsaugos pareigūnai pradėjo atsitiktinius prevencinius piliečių mobiliųjų telefonų patikrinimus“, – ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Rusijos sukurtos regioninės tarybos narys Vladimiras Rogovas.

Ukrainoje rasta dar viena masinė kapavietėCharkovo srities Borovsko rajone buvo aptikta dar viena masinė kapavietė, kurioje buvo rasta mažiausiai 17 civilių ir kariškių kūnų, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos nacionalinė policija.„Gyventojai tyrimui pasakojo, kad okupantai surinko žuvusiųjų kūnus visame rajone. Balandžio 13 dieną jie atvežė du sunkvežimius, ekskavatoriumi iškasė iki 3 metrų gylio duobę ir ten išmetė visus kūnus. Tada laidojimo vieta buvo išlyginta tankais“, – sakoma pranešime.Visi rasti kūnai bus siunčiami teismo ekspertizei mirties priežasčiai nustatyti, teigė pareigūnai.

Izraelio prezidentas pasakė, kodėl neperduoda ginklų Ukrainai: yra paslapčių, kurių negalime išduotiIzraelio prezidentas Izchakas Herzogas gina savo šalį nuo kritikos, kad nepakankamai remia Rusijos užpultą Ukrainą. „Mes suprantame didžiules ukrainiečių kančias ir skausmą“, - sakė jis interviu amerikiečių stočiai CNN. Tačiau, anot jo, yra ginklų, kurių negalima eksportuoti, „yra dalykų, kurių nenorime, kad jie patektų į mūsų priešų rankas, yra paslapčių, kurių negalime išduoti“.Ukraina ne kartą prašė Izraelio ginklų, ypač – kad galėtų sumažinti Rusijos atakų panaudojant iranietiškus dronus pavojų. Ukrainos pajėgos ypač norėtų modernios gynybinės sistemos „Iron Dome“, kuri saugo Izraelį nuo oro atakų iš palestiniečių teritorijų.Izraelio vadovybė smerkia Rusijos atakas prieš Ukrainą, tačiau atmeta ginklų tiekimą dėl savo pačios saugumo interesų. Izraelis neprisideda ir prie sankcijų Rusijai.

Maskva grasina atakuoti JAV komercinius palydovus, padedančius Ukrainai kariautiRusija grasina atakuoti JAV komercinius palydovus, jei jie ir toliau bus naudojami dalytis informacija su Kyjivu dėl karo Ukrainoje.Tai pavojingas JAV žingsnis – naudoti komercinius palydovus kariniams konfliktams, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Konstantinas Voroncovas Jungtinėse Tautose, ketvirtadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.„Kvazicivilinė infrastruktūra gali tapti teisėtu kontratakos taikiniu“, – perspėjo K. Voroncovas, sakydamas, kad Vakarai kelia pavojų civilinėms kelionėms į kosmosą, taip pat socialiniams ir ekonominiams projektams Žemėje.Palydoviniai vaizdai vaidina svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Kelios Vakarų valstybės teikia Kyjivui palydovinius duomenis gynybos tikslais.Kadangi Rusijos palydovų tinklas nėra toks platus, Ukraina šioje srityje turi tam tikrą žvalgybinį pranašumą.Rusija neabejotinai gali smogti palydovams kosmose. Praėjusių metų lapkričio mėnesį šalis lazeriniu ginklu numušė vieną iš savo pačios nebereikalingų palydovų, sukeldama tarptautinį pasipiktinimą. JAV kritikavo šį žingsnį kaip „neapgalvotą“ žvanginimą ginklais.Rusija tuomet atmetė kaltinimus kaip veidmainystę, o užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad JAV pačios siekia ginklavimosi varžybų kosmose.

Ukrainiečius įspėjo dėl dar griežtesnių elektros vartojimo apribojimųKetvirtadienio naktį Rusija vėl užpuolė Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pranešė Ukrainos prezidento administracija.„Buvo apgadinta įranga centriniuose regionuose. Siekdami užkirsti kelią visiškam centrinio regiono energijos išeikvojimui, energetikos inžinieriai yra priversti įvesti griežtesnius apribojimus“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenko.Jis pridūrė, kad bus papildomų elektros energijos vartojimo apribojimų Kijeve, jo regione, Černigovo, Čerkasų ir Žytomyro regionuose.Ukrainos elektros energijos tiekėjas YASNO pranešė, kad dėl rimto Kijevo regiono energetikos infrastruktūros sugriovimo po Rusijos smūgių spalio 27-osios naktį elektros deficitas sostinėje gali sudaryti beveik trečdalį viso suvartojimo.Todėl elektros energijos tiekimo nutraukimas sostinėje bus ilgesnis ir paveiks daugiau vartotojų.„Būtina neribotam laikui pasiruošti avariniams elektros energijos tiekimo nutraukimams“, – sakė Kijevo regioninės karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba.

Kremlius: Ukraina pasitraukė iš derybų su Maskva JAV nurodymuRusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigia, kad Ukraina pasitraukė iš taikos derybų su Maskva kovo mėnesį JAV „nurodymu“, ketvirtadienį pranešė Kremlius.„Tekstas buvo jau parengtas... Ir tada staiga Ukrainos pusė dingo iš akiračio, Ukrainos pusė pareiškė nenorinti tęsti derybas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pridurdamas, kad, V. Putino nuomone, „akivaizdu“, jog sprendimas nutraukti derybas „įvyko Vašingtono nurodymu“.

Peskovas: Putinas neperdavė Zelenskiui jokios žinutėsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas per Bisau Gvinėjos prezidentą neperdavė Volodymyrui Zelenskiui jokios ypatingos žinutės, sakė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Trečiadienį buvo pranešta, kad V. Putino žinią apie pasirengimą deryboms Bisau Gvinėjos prezidentas Oumaras Sissoku Embalo perdavė V. Zelenskiui.Pasak D. Peskovo, V. Putinas per susitikimą su Oumaru Sissoku Embalo patvirtino Rusijos pasirengimą deryboms su Ukraina, tačiau jis neperdavė jokios ypatingos žinutės Kijevui.„Dabar de facto Rusija nekeičia savo pozicijos, esame pasirengę užtikrinti savo interesus prie derybų stalo, mes to norime. Tačiau šiuo atveju kalbame apie visišką Ukrainos nenorą“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.„Mūsų kolega iš Afrikos valstybės išreiškė norą ir pasakė, kad jis turės kontaktų ir perduos šią V. Putino poziciją Ukrainos pusei. Šiuo atveju nėra jokios konkrečios žinios ir tai nebuvo aptarta“, – tvirtino D. Peskovas. Anksčiau Rusijos pareigūnai ne kartą yra pareiškę, kad yra pasirengę sėsti prie derybų stalo, tačiau tik Rusijos sąlygomis.Kijevas sakė, kad tokios derybos neatneš taikos, o paliaubos bus naudingos tik Rusijai, suteikiant jai laiko pasiruošti naujam puolimui.Pasak Ukrainos valdžios institucijų, tik visiškas visų Rusijos okupuotų teritorijų grąžinimas gali atnešti ilgalaikę taiką.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sakė esąs pasirengęs deryboms su Rusijos lyderiu, bet ne su V. Putinu, o su tuo, kas jį pakeis.

Rusijos primesta valdžia okupuotoje Zaporižioje įsakė tikrinti gyventojų telefonusRusijos primesta okupuotos Ukrainos Zaporižios srities valdžia ketvirtadienį paskelbė davusi įsakymą pradėti vietos gyventojų telefonų patikras.Taip šioje teritorijoje pradedama taikyti cenzūrą, kurią numato ten neteisėtai įvesta karo padėtis.„Šiandien Zaporižios srityje teisėsaugos pareigūnai pradėjo selektyvias prevencines gyventojų mobiliųjų telefonų patikras“, – pareiškė Maskvos statytinis šioje srityje Vladimiras Rogovas. Pasak jo, bus baudžiami asmenys, sekantys tariamus „propagandinius teroristinio Kyjivo režimo šaltinius“.

Ukraina didina karių skaičių pasienyje su BaltarusijaUkraina padidino karių skaičių pasienyje su Baltarusija, kad galėtų atremti galimas Rusijos atakas iš šios šalies teritorijos.Kaip rašo „Sky News“, apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Šiuo metu nematome ženklų, kad (Baltarusijoje) būtų kuriamos puolamosios pajėgos. Tačiau grėsmių yra ir jų bus, – reguliarioje spaudos konferencijoje teigė štabo pagrindinių operacijų skyriaus vadovo pavaduotojas Oleksijus Gromovas. – Mes reaguojame ir jau padidinome karių skaičių šiaurės kryptimi.“Rusijos artima sąjungininkė Baltarusija leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą. Pastarosiomis savaitėmis Rusija šioje šalyje dislokavo lėktuvų ir karių ir taip pakurstė būgštavimus, kad gali būti mėginama atverti naują karo frontą.Ukrainos kariuomenės generalinis štabas yra perspėjęs, kad puolimo iš Baltarusijos teritorijos atveju gali būti atkirsti vakarietiškų ginklų tiekimo keliai.

Rusija naktį dronais atakavo Kyjivo ir Odesos apylinkesAnkstyvą ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgos iš oro apšaudė Kyjivo apylinkes, pranešė Ukrainos valdžios institucijos.Buvo apšaudyta viena savivaldybė, „Telegram“ pranešė gubernatorius Oleksijus Kuleba, neįvardydamas nukentėjusio miesto. Į įvykio vietą buvo išsiųstos gelbėjimo tarnybos, pridūrė jis.Pasak gubernatoriaus, kai kurios raketos buvo perimtos.Naujos atakos surengtos po to, kai trečiadienį sostinėje keturis kartus suveikė oro pavojaus signalizacija.Kyjivo regiono policijos viršininkas Andrijus Nebitovas „Telegram“ rašė, kad rusai surengė šešias atakas iranietiškais dronais „Shahed-136“. Pasak jo, aukų ir nukentėjusių nėra, gelbėtojai likviduoja kilusį gaisrą.Policija taip pat paskelbė dronų, smogusių vienam iš regiono rajonų, nuolaužų nuotraukas.Pietų Ukrainoje per dvi valandas iki vidurnakčio Rusijos kariuomenė paleido daugiau kaip 20 Irano dronų, ketvirtadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. 19 dronų buvo numušti, dauguma jų – virš Odesos regiono, sakoma pranešime.

Arestovyčius: situacija nemaloniai keičiasiSituacija fronto atkarpoje Chersone „nemaloniai kinta“ Ukrainos atžvilgiu. Rusija minėtąja kryptimi perkėlė šešias bataliono taktines grupes, o po tokio sprendimo jų kiekis ten išaugo iki trisdešimties. Tokią informaciją pateikė Ukrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Dabar persikelkime Chersono kryptimi, ten situacija keičiasi ir mums ne į gerąją pusę. Ten pasiųstos papildomos taktinės grupės. Dabar jų ten iš viso trisdešimt, gal daugiau, gal mažiau. Tai labai didelė jėga, kurią palaužti bus labai sunku. Nemaloni istorija“, – pokalbyje su Marku Feiginu „YouTube“ kanale sakė O. Arestovyčius.Anot Ukrainos prezidento administracijos patarėjo, šiuo metu rusai rengia kontratakas Chersono kryptimi, tačiau Ukrainos artilerija priešų nepraleidžia, smogdama susitelkusioms Rusijos pajėgoms. Tam, kad galėtų Chersono rajone padidinti pajėgas, Rusijos karinei vadovybei teko atimti dalį pajėgų Zaporižioje. Ukrainos armijai trūksta ginkluotės ir karinės technikos, kad galėtų išspręsti stiprėjančių rusų pajėgų problemą, o taip yra todėl, kad partneriai karinę paramą teikia tik „pagal planą“, patikslino O. Arestovyčius. Ir užsiminė apie „gerėjančią situaciją“ Svatovo kryptimi, tačiau detalių nepateikė, nes Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas apie tai dar neskelbė jokios informacijos.

Ukraina: girti okupantai prisidarė bėdųDonecko srityje esančiame okupuotame Šachtarske mieste sprogo rusų okupantų kuro cisternos. Apie tai telegrame paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos tarnyba. „Okupuotame Šachtarske, Donecko srityje, dėl neatsargaus nuo alkoholio apsvaigusių stoties darbuotojų elgesio su elektriniais suvirinimo aparatais susprogo okupantų kuro talpyklos, kurios buvo skirtos visai Donecke veikiančių dalinių technikai aptarnauti“, – teigiama pranešime. „Anot vietoje buvusių liudininkų, sprogimo banga buvo tokia galinga, kad net sudrebino daugiaaukščius“, – sakoma žinutėje. Dalies Donecko srities okupacinė administracija patvirtino informaciją apie sprogimą Postnikovo geležinkelio stotyje. Okupantų duomenimis, vietiniai gyventojai iš pradžių išgirdo kelis sprogimus, po kurių stotyje įsiplieskė didelis gaisras. Okupacinė miesto administracija taip pat paskelbė, kad dėl apšaudymo užsidegė bazė, kurioje laikyti degalai ir tepalai. Vėliau „Donecko Liaudies Respublikos“ „Nepaprastųjų situacijų ministerijos“ atstovai spaudai paskelbė, kad informacija apie gaisrą Šachtarsko aglomeracijai priklausančioje Postnikovo geležinkelio stotyje gauta 21.39 val. vietos laiku. „Atvykus paaiškėjo, kad dėl sprogstamojo įtaiso užsiliepsnojo 12 degalų talpyklų, buvusių ant bėgių ir geležinkelio stoties stogo. Šiuo metu gaisrą likviduoja 10 ugniagesių autocisternų. Taip pat į įvykio vietą išvyko 54-ojo Ilovaisko priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo padalinio gaisrinis traukinys“, – rašoma okupantų išplatintame pareiškime. https://t.me/FastFocus/35709

„Politico“: JAV ankstina planus Europoje dislokuoti modernizuotas branduolines bombasJAV spartina tikslesnės savo pagrindinės branduolinės bombos versijos dislokavimą NATO bazėse Europoje, praneša portalas „Politico“, remdamasis JAV diplomatiniais kanalais ir dviejų su šiuo klausimu susipažinusių asmenų paliudijimu.Modernizuota iš oro numetama gravitacinė bomba B61-12 iš pradžių turėjo būti atgabenta kitų metų pavasarį, tačiau dabar planuojama tą padaryti dar šių metų gruodį, per uždarą susitikimą Briuselyje NATO sąjungininkams šį mėnesį pranešė JAV pareigūnai, sakoma pranešimuose.Šis žingsnis, kuriuo senesni ginklai keičiami naujesne versija įvairiose jų dislokavimo vietose Europoje, kad juos galėtų naudoti JAV ir sąjungininkų bombonešiai bei naikintuvai, vykdomas padidėjus įtampai po Rusijos grasinimų panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje ir augant susirūpinimui, kad Vakarai turėtų padaryti daugiau siekiant atgrasyti Maskvą nuo šios raudonos linijos peržengimo.Rugsėjo pabaigoje JAV respublikonų senatorius Lindsey Grahamas pareiškė, kad jei Rusija panaudos branduolinį ginklą prieš Ukrainą, tai reikš visos NATO užpuolimą. Pasak jo, po tokios Rusijos atakos radiacija neišvengiamai išplistų į kaimynines šalis, todėl atsakas turėtų būti „katastrofiškas Rusijai“.

Rusija grasina taikytis į Vakarų palydovusRusija pareiškė, esą aplink Žemę skriejantys Vakarų komerciniai palydovai gali tapti „teisėtais“ jos karinių pajėgų taikiniais, jei bus panaudoti Ukrainos kare.Kaip rašo „Sky News“, tokiu pareiškimu Jungtinėse Tautose (JT) pasidalino Rusijos užsienio reikalų ministerijos ginklų neplatinimo ir kontrolės departamento vadovo pavaduotojas Konstantinas Voroncovas.„Pseudocivilinė infrastruktūra gali tapti teisėtu atsakomojo smūgio taikiniu, – pareiškė K. Voroncovas. – Čia kalbame apie galimą JAV ir jų sąjungininkių civilinės, tarp jų ir komercinės kosmoso infrastruktūros elementų naudojimą ginkluotuose konfliktuose.“

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 69 220 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 69 220 karių (+320 per pastarąją parą).Tokiais duomenimis ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje pasidalino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo skaičiavimu, iki spalio 27-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 631 (+3) tanko, 5 364 (+13) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 690 (+4) artilerijos sistemų, 379 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 192 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 271 lėktuvo, 249 (+1) sraigtasparnių, 4 078 (+2) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 398 (+19) dronų, 150 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 351 (+1) sparnuotosios raketos.

Rusijos statytinis: naktį Kryme dronu užpulta šiluminė elektrinėRusijos statytinis neteisėtai aneksuotame Kryme pareiškė, kad naktį į ketvirtadienį pusiasalyje buvo dronu užpulta šiluminė elektrinė.„Šiąnakt būta drono atakos prieš Balaklavos šiluminę elektrinę“, – savo „Telegram“ kanale parašė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas. Jis pridūrė, esą atakos metu „minimaliai“ apgadintas transformatorius, o duomenų apie aukas nėra.Anot M. Razvožajevo, per ataką nukentėjęs transformatorius nebuvo įjungtas, nes buvo atliekami jo remonto darbai, tad grėsmės elektros tiekimui nėra. „Gubernatoriaus“ teigimu, dėl atakos kilęs gaisras buvo greitai užgesintas.Apie tai pranešta Ukrainos pietuose tęsiantis šios šalies ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimui. Pastarosiomis savaitėmis Rusijos kariai vykdė masines atakas prieš Ukrainos energetikos intrastruktūrą.

Liubliana: Rusija teiginiams dėl „nešvarios bombos“ panaudojo seną atvaizdą iš SlovėnijosRusijos užsienio reikalų ministerija pabandė kaip neva Ukrainos ruošiamos vadinamosios „nešvarios bombos“ įrodymą pateikti Slovėnijos radioaktyvių atliekų agentūros nuotraukų, darytų prieš dvylika metų.Ministerija tviteryje pasidalino Gynybos ministerijos įrašu, esą, tokią bombą kuria dvi Ukrainos bendrovės, o darbai „jau pasiekė paskutinį etapą“. Įraše skelbiamos ir nuotraukos su nežinomais branduoliniais objektais ir raketomis.Į įrašą tviteryje sureagavo Slovėnijos valdžia. Atstovai skelbia, kad viena iš nuotraukų priklauso šalies Branduolinių atliekų tvarkymo agentūrai, ji daryta dar 2010 metais. Kalbama apie nuotrauką, kurioje užfiksuoti balti cilindrai raketose, ant kurių užrašyta „radioaktyvu“, esą, juose gali būti urano ir plutonio.„Rusijos užsienio reikalų ministerijos įraše „Twitter“ panaudota nuotrauka yra ARAO (Slovėnijos branduolinių atliekų tvarkymo agentūros) 2010 metų fotografija“, – trečiadienį naujienų agentūrai AFP patvirtino Slovėnijos premjero Roberto Golobo patarėjas Draganas Barbutovskis.Nuotrauka buvo naudojama profesionalų prezentacijose kaip aiškinamoji medžiaga, bet ja rusai pasinaudojo be Slovėnijos branduolinių atliekų tvarkymo agentūros leidimo. Patikslinama, kad raketose yra dūmų jutikliai, „kuriuose yra radioaktyvios medžiagos, bet ne tos, kuri įvardijama lentelėje po nuotrauka“.Slovėnijos valdžios atstovai tikina, kad branduolinės atliekos saugomos patikimai, nuolat stebimos ir „nenaudojamos jokių nešvarių bombų gamybai“.Kaip paaiškėjo, dar kelios nuotraukos, kuriomis bandė pasinaudoti Rusijos užsienio reikalų ministerija, darytos TASS agentūros Belojarsko atominėje elektrinėje, esančioje Rusijos Sverdlovsko srityje.https://twitter.com/mfa_russia/status/1584547788335251462

Naktį Kramatorske apšaudyta pramonės įmonėNaktį į ketvirtadienį Rusijos pajėgos Ukrainos Kramatorsko mieste apšaudė pramonės įmonę.Kaip rašo „Ukrinform“, apie tai informavo šio miesto meras Oleksandras Hončarenka.„Nerami naktis Kramatorske – okupantai mieste apšaudė dar vieną pramonės įmonę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė O. Hončarenka.Mero teigimu, atakos metu žmonės nenukentėjo, tačiau pridaryta daug materialinės žalos.

JT: esame santykinai optimistiškai nusiteikę, kad bus pratęstas susitarimas dėl Ukrainos grūdų eksportoJungtinės Tautos (JT) trečiadienį pareiškė esančios „santykinai optimistiškai nusiteikusios“, kad bus pratęstas susitarimas dėl grūdų eksporto iš Rusijos užpultos Ukrainos.Jei nebus susitarta dėl tąsos, šis susitarimas baigs galioti lapkričio 19 d.„Norime matyti skubų susitarimo pratęsimą. Tai svarbu rinkoms, – teigė JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams klausimams Martinas Griffithsas. – Esu santykinai optimistiškai nusiteikęs, kad tai bus pasiekta.“Reaguodamas į M. Griffithso komentarus, Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia pareiškė, kad jį „džiugina“ toks optimizmas, tačiau prieš tai esą būtina atnaujinti Rusijos grūdų ir trąšų eksportą. Čia ambasadorius omenyje turėjo sutartį, pasirašytą kartu susitarimu dėl grūdų eksporto iš Ukrainos, pagal kurią susiderėta atnaujinti ne tik ukrainietišką eksportą, o taip pat ir maisto produktų bei trąšų eksportą iš Rusijos, nepaisant to, kad jį veikia Vakarų sankcijos.Pagal grūdų susitarimą, sudarytą tarpininkaujant JT ir Turkijai, iš Ukrainos jūrų uostų iki šiol eksportuota beveik 9 mln. tonų grūdų. Tai padėjo sušvelninti Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstytą pasaulinę maisto krizę.

Naktį Rusijos pajėgos apšaudė ir Zaporižios miestąNaktį į ketvirtadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos sostinės Kyjivo sritį ir Zaporižios miestą. Apie tai praneša „The Guardian“, remdamasis vietos pareigūnais.Apie atakas prieš Zaporižią pranešė šio miesto laikinasis meras Anatolijus Kurtiovas. Jis kalbėjo apie smūgius ne tik pačiam miestui, tačiau ir jo apylinkėms. Mero teigimu, po atakų įsiplieskė gaisras.

Bidenas su Izraelio prezidentu aptarė iranietiškų dronų naudojimą UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas ir Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas trečiadienį aptarė augančią grėsmę Ukrainai dėl Irano Rusijai tiekiamų kovinių dronų.I. Herzogas, kurio šalis spaudžiama padėti Kyjivui, po derybų reporteriams Baltuosiuose rūmuose sakė, kad daugiausia buvo aptarinėjami Irano branduolinė programa, protestų prieš griežtus Irano religinius įstatymus slopinimas ir iranietiškų dronų pardavimas Rusijai.Šie ginklai „žudo nekaltus Ukrainos piliečius“, – sakė I. Herzogas.Izraelis neskuba jungtis prie JAV vadovaujamo aljanso, padedančio provakarietiškai Ukrainai atremti kruviną Rusijos invaziją.Tačiau I. Herzogo kelionė į Vašingtoną atspindi Izraelio susirūpinimą didėjančiu Irano vaidmeniu šiame konflikte. Teheranas yra kaltinamas kovinių dronų, kuriuos Rusija naudoja prieš civilinius taikinius Ukrainoje, tiekimu.Antradienį I. Herzogas susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu ir paskelbė perduodantis Jungtinėms Valstijoms žvalgybinės informacijos, įrodančios, kad Iranas tiekia Rusijai dronus.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sveikino tai ir pareiškė Kyjivo santykiuose su Izraeliu matąs „teigiamą tendenciją“.„Po ilgos pertraukos matau, kad judame į priekį“, – pridūrė jis.J. Bidenas ir I. Herzogas taip pat aptarė Irano ginčą su tarptautine bendrija dėl jo branduolinės programos. Izraelis nepritaria J. Bideno administracijos pastangoms gelbėti daugiašalį susitarimą, pagal kurį Irane būtų atnaujintos tarptautinės inspekcijos mainais į sankcijų Teheranui sušvelninimą.„Jie tarėsi daugeliu abiem rūpimų pasaulinių ir regioninių klausimų, įskaitant Irano ir jo įgaliotinių keliamas grėsmes. Prezidentas akcentavo savo administracijos pažadą užtikrinti, kad Iranas niekada neįsigytų branduolinio ginklo“, – sakoma po derybų paskelbtame Baltųjų rūmų pareiškime.

Charkive ekshumuojama masinė kapavietė, kurioje, kaip manoma, palaidota 17 Ukrainos karių Ukrainos Charkivo srityje trečiadienį pradėti masinės kapavietės ekshumacijos darbai. Manoma, kad šioje palaidojimo vietoje iš viso yra 17 Ukrainos karių palaikai.Apie tai rašo „Sky News“.Pasak teismo medicinos eksperto Sergejaus Šiškovo, šie kariai žuvo balandį, per Rusijos pajėgų puolimą netoli Charkivo sienos su Luhansku. S. Šiškovas pridūrė, kad pareigūnus apie šią kapavietę informavo vietos gyventojai, kai ta vietovė buvo išlaisvinta iš okupacijos gniaužtų.Kaip pranešama, kapavietė buvo nežymėta.Saugumo sumetimais ekshumacijai buvo pasirinkta lietinga diena, nes palaidojimo vieta yra vos už keturių kilometrų nuo Rusijos pozicijų.

Rusija naktį atakavo Kyjivo sritį Kyjivo srities gubernatorius Oleksijus Kuleba pranešė, kad Rusijos pajėgos nusitaikė į vieną iš regiono bendruomenių. O. Kuleba neatskleidė atakos vietos, tačiau sakė, kad įvykio vietoje dirbo gelbėtojai. Pirminiais duomenimis, aukų nėra.

Zelenskiui perduota žinutė iš Rusijos: Putinas pasirengęs deryboms Bisau Gvinėjos prezidentas Umaras Sisokas Embalo perdavė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui žodinę Vladimiro Putino žinutę su pasiūlymu dėl derybų, skelbia meduza.io.U. S. Embalo tai pasakė bendroje spaudos konferencijoje su V. Zelenskiu trečiadienį Kyjive. „Vakar buvau Rusijoje, susitikau su prezidentu Putinu, kuris paprašė perduoti jums žinutę, pasikalbėti su jumis. <...> Jis man pasakė, kad yra pasirengęs deryboms su prezidentu Zelenskiu“, – sakė Bisau Gvinėjos vadovas.Komentuodamas V. Putino pasiūlymą, V. Zelenskis teigė, kad Rusija atakoms prieš Ukrainą jau panaudojo 400 Irano bepiločių orlaivių. „Tai yra dialogas, apie kurį kalbėjo prezidentas. Vietoj žodžių štai jums 400 raketų“, – pridūrė jis.Prieš atnaujinant derybas V. Zelenskis pasiūlė Rusijai liautis apšaudyti Ukrainos infrastruktūrą, blokuoti Ukrainos uostus Juodojoje jūroje ir grasinti branduoliniais ginklais.V. Zelenskis V. Putino norą pradėti pokalbį su Ukraina pavadino ne kuo kitu, o suplanuota retorika, kuri skirta Rusijos vidaus ir santykių su Rusija nenutraukusių šalių auditorijai.Rusija nepatvirtino Bisau Gvinėjos prezidento žodžių.

Zelenskis: nuožmiausios kovos dabar vyksta Donecko regioneDonecko regione, ypač Bachmuto kryptimi ir Avdiivkos mieste, tęsiasi nuožmiausios kovos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai sakė trečiadienį vaizdo žinutėje, praneša „Ukrinform“.„Situacija fronto linijoje nepatyrė didelių pokyčių. Sunkiausios kovos Donecko regione yra Bakhmuto kryptis, Avdiivka. Rusijos vadovybės beprotybė dabar ten labiausiai matoma. Diena iš dienos ištisus mėnesius jie varo žmones ten iki mirties, koncentruoja ten maksimalią artilerijos smūgių galią“, - sakė V. Zelenskis.Prezidentas pabrėžė, kad visi Ukrainos kariai, užimantys pozicijas šiose Donecko srities pozicijose, yra tik didvyriai.Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo spalio 26 dienos, pasak Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Vadymo Denisenko, Ukrainoje svarbiausi įvykiai fronte dabar vyksta netoli Bachmuto ir Avdiivkos, Donecko srityje.

Visoje Ukrainoje įsijungė pavojaus sirenos Visoje Ukrainoje vėlų trečiadienio vakarą ėmė kaukti apie oro antskrydžius perspėjančios sirenos. Skaičiuojama, jog apie pavojų trečiadienį taip pranešama jau penktą kartą. Pirmieji perspėjimai apie oro antskrydžius buvo ryte, po to 17:50, 18:30 ir 19:30 vietos laiku. Taigi, anot BBC, tai yra viena intensyviausių Rusijos išpuolių dienų nuo karo pradžios.„Ukrainska Pravda“ rašo, kad nemažai Rusijos „kovotojų“ pakilo iš Baltarusijos teritorijos. O Mykolaivo administracijos vadovas Vitalijus Kimas rašo, kad iš Juodosios jūros skraido trys Irano dronų grupės.

Blinkenas: Putinas asmeniškai įspėtas apie branduolinių ginklų panaudojimo pasekmesJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo asmeniškai įspėtas apie pasekmes Rusijai, jei branduolinis ginklas bus panaudotas prieš Ukrainą pradėtame kare.Valstybės departamento vadovas tai sakė interviu „Bloomberg“, praneša „Ukrinform“.„Mes tai labai aiškiai ir tiesiogiai pasakėme rusams, įskaitant prezidentą Putiną“, – sakė A. Blinkenas.Jis taip pat pabrėžė, kad Rusijos Federacijos pareiškimai apie tariamą Ukrainos pusės pasirengimą vadinamajai nešvariai bombai yra „dar vienas Kremliaus išradimas“. Valstybės sekretorius priminė, kad anksčiau buvo panašių pareiškimų iš Rusijos, kuri kaltino kitus tuo, ką ji ruošiasi daryti pati. Šiuo atžvilgiu JAV valstybės departamento vadovas Rusijos Federacijos veiksmus pavadino neatsakingais.Kaip pranešė „Ukrinform“, antradienį JAV Gynybos departamentas sakė neturintis informacijos, tiesiogiai rodančios Kremliaus lyderio pasirengimą panaudoti branduolinį ginklą ar vadinamąją „nešvarią bombą“ Ukrainos teritorijoje.

Vokietija perdavė Ukrainai karinę pagalbąVokietija Ukrainai perdavė šaudmenis, MLRS ir savaeigius ginklus. Apie tai buvo pranešta Vokietijos vyriausybės interneto svetainėje, skelbia UNIAN.Nurodoma, jog buvo perduotos 2 MARS II daugkartinio paleidimo raketų sistemos su šaudmenimis. Bendras perduotų sistemų skaičius pasiekė 5. Taip pat buvo perduoti 4 „Panzerhaubitzen 2000“ savaeigių artilerijos vienetai. Be to, Vokietija perdavė 155 mm artilerijos šaudmenis ir šaudmenis 40 mm granatsvaidžiams ir dviem dronams.Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris, antradienį apsilankęs Ukrainoje, teigė, kad Vokietija netrukus perduos Ukrainai dar dvi daugkartinio paleidimo raketų sistemas MARS II ir keturias haubicas „Panzerhaubitzen 2000“.

Australija suteiks Ukrainai dar 30 „Bushmaster“ šarvuočiųUžsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tviteryje parašė: „Esu dėkingas Australijai už naują pagalbos paketą, kuris apima mokymus mūsų kariuomenei ir 30 papildomų Bushmasterių. Šie šarvuočiai parodė puikius rezultatus mūšio lauke, o Ukraina paprašė papildomos partijos.“Pirmąją 20 „Bushmaster“ šarvuočių partiją Ukraina gavo balandžio mėnesį. Gegužę ir liepą Australija į Ukrainą išsiuntė dar 20 šarvuočių.

Zelenskis: Rusija panaudojo apie 400 Irano „Shahed“ dronųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija per visą karo laikotarpį panaudojo apie 400 Irano „Shahed“ dronų.„Apie 400 Irano dronų jau buvo panaudoti prieš civilius Ukrainos gyventojus. Nepaisant to, esu dėkingas mūsų kariuomenei, 60-70 proc. buvo numušta. Tai geras rezultatas, bet užjaučiu visus, kurie neteko artimųjų dėl Irano dronų atakų“, – sakė Ukrainos valstybės vadovas.Rusija reguliariai naudoja „Shahed“, kad smogtų taikiniams Ukrainos miestuose, įskaitant Bila Tserkva Kijevo regione, Odesoje ir Mykolaive. Spalio 11 dieną Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija iš Irano įsigijo 2400 tokių dronų. Rusijos ir Irano valdžios institucijos neigia panaudojusios šiuos bepiločius orlaivius prieš Ukrainą.

UNESCO užfiksavo karo padarytą žalą 207 Ukrainos kultūros objektamsJungtinės Tautos, naudodamos palydovines nuotraukas prieš ir po, užfiksavo, kad karo nuniokotoje Ukrainoje sugadintos arba visiškai sunaikintos 207 kultūros vietovės.Duomenys renkami specialiai sukurtoje internetinėje platformoje, kuri iš pradžių bus prieinama tik ekspertams, bet netrukus taps prieinama visuomenei, trečiadienį Ženevoje sakė JT švietimo ir kultūros agentūros UNESCO atstovė Krista Pikkat.Septyni Ukrainoje esantys UNESCO pasaulio paveldo objektai iki šiol išvengė žalos dėl prieš aštuonis mėnesius Rusijos pradėtos plataus masto invazijos, sakė ji.Kitų vietovių, pavyzdžiui, Mariupolio dramos teatro, likimas buvo kitoks. Šimtai civilių gyventojų ten ieškojo prieglobsčio kovo mėnesį, netrukus po to, kai prasidėjo karas. Kovo 16 dieną rusų bombos sunaikino didžiąją dalį pastato. UNESCO vertintos nuotraukos buvo darytos kovo 9 ir gegužės 12 dieną.Tarp šių 207 vietovių yra 88 religinės vietos, 15 muziejų, 76 istorinės ar meninės reikšmės pastatai, 18 paminklų ir 10 bibliotekų.Atlikdama nuotraukų vertinimą UNESCO bendradarbiauja su Ženevoje įsikūrusiu JTpalydovų centru (UNOSAT). Kai UNESCO gauna informacijos apie žalą, UNOSAT iš komercinių pardavėjų perka palydovines nuotraukas, padarytas iš kuo arčiau prieš ataką ir po jos.UNOSAT duomenimis, tokios nuotraukos kainuoja nuo 250 iki daugiau nei 1 000 eurų, priklausomai nuo jų gavimo būdo. Ekspertai apdoroja palydovines nuotraukas, kad būtų galima matyti tikslius sugriovimus.Vaizdai naudojami siekiant užfiksuoti sunaikinimo laiką ir mastą, rengiant atstatymo planus ir kita, sakė K. Pikkat.

JAV įvedė sankcijas moldavų oligarchams dėl korupcijos ir veikimo Rusijos naudai JAV trečiadienį įvedė sankcijas dviem Moldovos oligarchams ir kitiems asmenims už korupciją arba įtariamą veikimą Rusijos naudai siekiant pakenkti šios netoli karo zonos esančios šalies demokratijai.Sankcijos įvedamos, Vakarų valstybėms siekiant sustiprinti paramą Moldovai ir baiminantis, kad karas kaimyninėje Ukrainoje gali persimesti į kitas šalis, tuo labiau, kad Moldovos separatistiniame Padniestrės regione Rusija yra dislokavusi savo kariuomenę.JAV pareiškė, kad blokuoja bet kokį JAV esantį turtą ir kriminalizuoja sandorius su Ilanu Šoru, Izraelyje gimusiu verslininku, kuris Moldovoje buvo tapęs populistiniu politiku, o 2019 metais pabėgo iš šalies.Vedęs prezidento Vladimiro Putino apdovanotą popdainininkę I. Šoras buvo nuteistas už 1 mlrd. dolerių vagystę iš Moldovos bankų 2014 metais.JAV Iždo departamentas teigia, kad I. Šoras bendradarbiavo su Rusija, siekdamas sukurti aljansą prieš 2021 metų rinkimus, o vėliau derino veiksmus su Maskva, kad būtų susilpnintos Moldovos pastangos įstoti į Europos Sąjungą.Iždo departamentas taip pat įvedė sankcijas kitam įtakingam oligarchui Vladimirui Plahotniucui, kuris 2020 metais pabėgo iš šalies dėl įtarimų korupcija, ir kuriam jau neleidžiama atvykti į JAV.Valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad JAV „palaiko atsakomybę už sistemines pastangas kenkti Moldovos demokratinėms institucijoms ir rinkimams“.„Jungtinės Valstijos ir toliau reikalaus atsakomybės iš tų, kurie kelia grėsmę demokratijai užsienyje“, – sakoma jo pareiškime.Iždo departamentas taip pat skyrė sankcijas dar septyniems asmenims ir 12 subjektų dėl įtariamų Rusijos pastangų kištis į Moldovos politiką.

Stoltenbergas Putinui: NATO nesileis įbauginamaRusijos branduoliniai grasinimai, anot NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, nesulaikys Aljanso nuo tolesnės paramos Ukrainai. Aljansas nesileis įbauginamas ar atgrasomas remti Ukrainos teisę gintis tol, kol reikės, sakė J. Stoltenbergas trečiadienį spaudos konferencijoje su Rumunijos premjeru Nicolae Ciuca. Jis pasidžiaugė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos kiekvieną savaitę stiprėja.J. Stoltenbergas sakė, kad vienas paramos Ukrainai tikslų yra sudaryti kuo geresnes sąlygas vėlesnėms šalies deryboms su Rusija. „Dauguma karų baigiasi prie derybų stalo. Kartu mes žinome, kad tai, ką Ukraina gali pasiekti prie derybų stalo, visiškai priklauso nuo stiprybės mūšio lauke“, kalbėjo NATO vadovas. Kuo stipresnė Ukraina bus mūšio lauke, tuo esą labiau tikėtinas politinis sprendimas, kuris užtikrins Ukrainos, kaip suverenios nepriklausomos valstybės, išlikimą Europoje.Tai, anot J. Stoltenbergo, svarbu ir NATO. Rusijos prezidento Vladimiro Putino pergalė būtų katastrofa ukrainiečiams, tačiau ji labiau pažeidžiamais padarytų ir NATO sąjungininkes, nes Kremliaus vadovas nuspręstų, kad savo tikslus gali pasiekti karine jėga. Tai tuomet gali būti pamoka ir kitiems autoritariniams lyderiams pasaulyje, pridūrė J. Stoltenbergas.

70 tūkst. žmonių išvyko Chersono regiono, teigia okupacinės valdžios atstovas Per savaitę Ukrainos pietiniame Chersono regione savo namus paliko mažiausiai 70 tūkst. žmonių, trečiadienį pranešė Maskvos paskirtas regiono pareigūnas.„Esu įsitikinęs, kad per savaitę nuo tada, kai buvo suorganizuotos perėjos, išvyko daugiau kaip 70 tūkst. žmonių“, – regioniniam televizijos kanalui sakė Vladimiras Saldo, turėdamas omenyje prokremliškos regiono valdžios pastangas perkelti gyventojus į Rusijos kontroliuojamas teritorijas kairiajame Dniepro upės krante.Jis pridūrė, kad šis skaičius gali būti ir didesnis, nes žmonės galėjo per upę plaukti savo valtimis, o ne organizuotais keltais.Gyventojai buvo raginami palikti dešiniojo kranto rajonus, įskaitant pagrindinį regiono miestą Chersoną, Rusijos kariuomenei susiduriant su Ukrainos pajėgų kontrpuolimu.Kyjivas šį žmonių perkėlimą palygino su „deportacijomis“.Taip pat V. Saldo trečiadienį septynioms dienoms uždraudė vykti į dešiniojo kranto regiono teritoriją „dėl įtemptos padėties kontaktinėje linijoje“, sakoma jo pranešime socialinėje žiniasklaidoje.Jis teigė, kad kyla „tiesioginis potvynio pavojus“ ir „masinis civilinės infrastruktūros naikinimas“, sakydamas, kad Kyjivas rengia smūgį Rusijos kontroliuojamai Kachovkos užtvankai Dniepro upėje.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją, kad ji planuoja susprogdinti šį objektą – itin svarbų Maskvos aneksuoto Krymo pusiasalio aprūpinimui vandeniu – ir sukelti pražūtingą potvynį.

Indijos gynybos ministras įspėja Rusiją: nė viena pusė neturi panaudoti branduolinės bombos Indijos gynybos ministras Rajnathas Singhas įspėjo savo kolegą iš Rusijos Sergejų Šoigu, kad nė viena pusė konflikte Ukrainoje neturėtų panaudoto atominės bombos. R. Singhas per pokalbį telefonu pabrėžė, kad tai pažeistų žmogiškumo principą, trečiadienį Naujajame Delyje pranešė Gynybos ministerija.Kaip ir skambindamas į kitas sostines, S. Šoigu pareiškė būgštavimus, kad Ukraina gali kurti ir panaudoti vadinamąją „nešvarią bombą“.Indija laikosi neutraliai Rusijos karo akivaizdoje, nes palaiko glaudžius santykius su Vakarais ir su Rusija. Ji nėra prisijungusi prie Vakarų sankcijų ir ragina konfliktą spręsti dialogu.Pastaruoju metu Indija pirko daugiau palyginti pigios naftos iš Rusijos. Naujasis Delis smarkiai priklausomas ir nuo Maskvos karinės įrangos bei atsarginių dalių.Dėl tariamų Ukrainos branduolinių planų S. Šoigu trečiadienį skambino ir Kinijos gynybos ministrui Wei Fenghe. Savaitgalį jis telefonu taip pat kalbėjosi su kolegomis iš JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Turkijos.

Per apsikeitimą belaisviais Rusija Ukrainai perdavė 10 karių ir savanorio iš JAV kūnąKyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusija per apsikeitimą belaisviais grąžino JAV piliečio, kuris žuvo kovodamas su Maskvos pajėgomis Ukrainoje, palaikus.Be to, namo grįžo 10 ukrainiečių karių.„Taip pat buvo perduotas amerikiečio savanorio, JAV kariuomenės veterano Joshua Alano Joneso, kuris kovojo už Ukrainą ir žuvo mūšyje su okupantais, kūnas“, – sakė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Kremlius: Putinas stebėjo branduolinio atgrasymo pajėgų pratybasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį stebėjo strateginio atgrasymo pajėgų – karių, atsakingų už reagavimą į branduolinio karo grėsmę, – mokymus, pranešė Kremlius.„Vadovaujant... Vladimirui Putinui, vyko sausumos, jūrų ir oro strateginio atgrasymo pajėgų mokymai, per kuriuos buvo vykdomi praktiniai balistinių ir sparnuotųjų raketų paleidimai“, – sakoma Kremliaus pranešime.Valstybinė televizija rodė, kaip V. Putinas iš vadavietės stebi pratybas.Pratybų metu bandomosios raketos buvo paleistos iš Kamčiatkos pusiasalio Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir iš Barenco jūros vandenų Arktyje. Pratybose taip pat dalyvavo strateginiai bombonešiai Tu-95, teigiama pranešime.„Numatytos užduotys per strateginio atgrasymo pajėgų mokymus buvo visiškai įvykdytos, visos raketos pasiekė taikinius“, – teigė Kremlius.Rusijos „strateginės“ pajėgos skirtos reaguoti į branduolines grėsmes. Jose yra tarpžemyninių balistinių raketų, taip pat tolimojo nuotolio strateginių bombonešių, povandeninių laivų, antvandeninių laivų ir jūrų aviacijos.Pratybos surengtos tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje ir po pakartotinių Maskvos grasinimų panaudoti branduolinius ginklus.

Per rusų išpuolį Dnipre automobilyje sudegė nėščia moterisDnipre esančios degalinės, į kurią spalio 25 d. vakare pataikė rusų raketos nuolaužos, teritorijoje automobilyje gyva sudegė nėščia moteris.Apie incidentą informavo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos spaudos tarnyba.„Naktį surengtas smūgis nusinešė nėščios moters ir vyro gyvybes. Rusai raketa atakavo Dniprą. Degalinėje kilo gaisras. Į degalinę atvažiavusi nėščia moteris gyva sudegė automobilyje. Žuvo ir automobilių plovyklos operatorius“, – teigiama pranešime.Pažymima, kad raketų smūgis sunaikino degalinę ir jos teritorijoje stovėjusius automobilius.Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad Dnipro gelbėtojai likvidavo degalinėje kilusį gaisrą.„Iš pradžių gaisras buvo lokalizuotas 300 kvadratinių metrų teritorijoje, o paskui likviduotas“, – nurodoma pranešime.

Ką tik išvaduotose Ukrainos teritorijose ekshumuota apie tūkstantį žuvusių žmonių kūnųKą tik iš okupantų rusų išvaduotose Ukrainos teritorijose ekshumuota apie tūkstantį žuvusių žmonių kūnų.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerijos spaudos tarnyba, kuria remiasi UNIAN.Pranešime pažymima, kad Įgaliotinio dingusiųjų be žinios reikalams biuras aiškinasi žmonių laidojimo vietas išlaisvintose teritorijose. „Paieškos duoda rezultatų – jau ekshumuoti maždaug tūkstančio žuvusių didvyrių ir taikių piliečių palaikai. Beveik 450 kūnų ekshumuota Iziume, vienoje masiškiausių kapaviečių“, - sakoma pranešime.Ukrainos pareigūnai pažymi, kad „aiškėja sukrečiantys okupantų žvėriškumo faktai: tarp žuvusiųjų ne tik kariškiai, bet ir civiliai – suaugusieji ir vaikai“.

Šoigu tęsia skambučių maratoną užsienio lyderiamsRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu trečiadienį per vaizdo pokalbį su Kinijos kolega Wei Fenghe pakartojo teiginius, kad Ukraina rengia provokaciją ir ketina panaudoti „nešvarią bombą“, pranešė ministerija Maskvoje.„Buvo aptarta padėtis Ukrainoje. Kariuomenės generolas Sergejus Šoigu perdavė Kinijos kolegai susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“, – sakoma ministerijos pranešime.Atskirame pareiškime anksčiau trečiadienį ministerija teigė, kad S. Šoigu tokį patį „susirūpinimą“ išreiškė ir per pokalbį telefonu su Indijos gynybos ministru Radžnathu Singhu.Paprasčiausia nešvari bomba – tai įprastinė bomba su radioaktyviosiomis, biologinėmis ar cheminėmis medžiagomis, kurios paskleidžiamos sprogimo metu.Sekmadienį per pokalbius su keliais NATO kolegomis S. Šoigu apkaltino Ukrainą planuojant panaudoti „nešvarią bombą“, o Kyjivas šiuos teiginius atmetė kaip „pavojingą“ melą.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas trečiadienį žurnalistams sakė, kad Rusija turi informacijos, rodančios „egzistuojančią grėsmę“, kad Ukraina panaudos „nešvarią bombą“, ir kad Ukraina „ruošiasi tokiam teroristiniam sabotažo aktui“.„Mes ir toliau atkakliai aiškinsime savo požiūrį pasaulio bendruomenei, kad paskatintume ją imtis aktyvių veiksmų užkirsti kelią tokiam neatsakingam elgesiui“, – pridūrė D. Peskovas.

Ukraina: okupantai rusai išsivežė iš Chersono paminklus Ušakovui, Suvorovui ir PotiomkinuiOkupantai rusai Ukrainos Chersono mieste demontavo paminklą kunigaikščiui Grigorijui Potiomkinui.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis Chersono srities tarybos deputatu Serhejumi Chlaniu, tai jau trečias monumentas, rusų išvežtas iš okupuoto miesto.„Po Ušakovo ir Suvorovo iš Chersono „evakavosi“ ir Potiomkinas. Rusams beliko pasivogti iš katedros jo palaikus, įdomu, ar pasiims?“ – parašė „Facebook“ paskyroje S. Chlanis.„rbc.ua“ primena, kad anksčiau okupantai išvežė iš Chersono paminklą rusų admirolui Fiodorui Ušakovui ir karvedžiui Aleksandrui Suvorovui.Be to, rusai gabena iš miesto gelbėtojų techniką. Manoma, kad ji permetama į kairįjį Dniepro krantą.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, rusai taip pat evakuoja „valstybines įstaigas“ iš Chersono srities į Krymą.

Baltarusija Ukrainos kariams: neprovokuokite mūsųBaltarusijos gynybos ministerija paskelbė atsakomąjį kreipimąsi Ukrainos armijai, kuriame ragina Ukrainą neprovokuoti karui, nes priešingu atveju atsakas bus duotas nedelsiant. Vaizdo įrašą Gynybos ministerija paviešino savo oficialiame „Telegram“ kanale.Baltarusijos kariškiai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms skirtame kreipimesi prašo jų „neprovokuoti“, nes jie neva „nenori karo“.Kreipimesi sakoma, kad jeigu Ukrainos ginkluotosios pajėgos „nenori karo, jo ir nebus“. Taip pat Baltarusijos kariškiai kalba apie neva Ukrainoje esančią technologiją IPSO, kurios tikslas – Baltarusijos kariškių „bauginimas“.„Mūsų atsakymas kolegoms iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Jūsų IPSO (informacinė-psichologinė specialioji operacija) rodo patosinius filmukus, kuriuose kreipiamasi į baltarusius, bando mus kažkuo apkaltinti, kartais netgi įbauginti. Bet mes ir jūs esame kariškiai ir suprantame, kad bauginimas – silpnųjų taktika. Neblogai jau tai, kad prisiminėte, jog esame broliškos tautos, tai pozityvus signalas“, – teigiama pareiškime.„Jeigu nenorite karo – jo ir nebus! Neprovokuokite mūsų, nebandykite įbauginti, neeskaluokite konflikto, ir bus taip, kaip norite. Mes karo nenorime ir niekam negrasiname. Bet į iššūkius ir provokacijas atsakysime nedelsdami!“ – pareiškė Baltarusijos ginkluotosios pajėgos.https://t.me/modmilby/19326

Ukraina dar kartą prašo oro gynybos sistemųUkraina dar kartą paprašė perduoti oro gynybos sistemų, kurios padėtų jos ginkluotosioms pajėgoms atremti Rusijos raketų ir dronų atakas.Šį prašymą trečiadienį pakartojo šalies prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, Kyjive susitikęs su JAV, Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos lyderių patarėjais nacionalinio saugumo klausimais.A. Jermakas nurodė, kad sudaryta tarptautinė ekspertų grupė tęsia pokalbius dėl tolesnio Ukrainos egzistavimo Rusijos kaimynystėje. Prezidento kanceliarijos vadovo teigimu, oro gynybos sistemos galėtų tapti viena saugumo garantijų būsimam gyvenimui agresorės pašonėje.A. Jermakas kartu kaip nepagrįstus atmetė Rusijos kaltinimus, kad Ukraina rengiasi susprogdinti radioaktyvią vadinamąją „nešvarią bombą“. Pasak jo, tai yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino prieš Ukrainą nukreiptos dezinformacijos kampanijos dalis.

Žiniasklaida: pagalbos ieškanti Rusija rado naują taikinįAfganistano armijos elitinių komandosų pajėgų nariai, kuriuos Jungtinės Valstijos ir jų Vakarų sąjungininkai paliko praeitais metais į šalį grįžus Talibanui, sako sulaukiantys pasiūlymų prisijungti prie Rusijos okupantų kare Ukrainoje, skelbia savais šaltiniais besiremiantis „Foreign Policy“.Leidiniui šaltiniai iš Afganistano ginkluotųjų pajėgų ir saugumo tarnybų skelbia, kad Jungtinėse Valstijose apmokyti pėstininkai, daugiau nei dvidešimt metų dirbę kartu su amerikiečiais ir jų sąjungininkų specialiaisiais daliniais, gali suvaidinti lemiamą vaidmenį Rusijai siekiant užsibrėžtų tikslų karo lauke Ukrainoje.Daugiau – čia.

Ukrainoje per parą žuvo 11 civiliųUkrainos sričių karinių administracijų duomenimis, pastarąją parą ginkluotos Rusijos agresijos aukomis tapo 11 taikių gyventojų, o dar 14 buvo sužeisti.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, spalio 26 d. 9 val. duomenimis, per parą Dnipropetrovsko srityje žuvo du civiliai, keturi buvo sužeisti. Donecko srityje – penki žuvusieji (įskaitant keturis žmones, žuvusius anksčiau) ir keturi sužeistieji, Zaporižios srityje – du žuvusieji ir du sužeistieji, Charkivo srityje – vienas sužeistasis (sprogus minai), Chersono srityje – du žuvusieji ir trys sužeistieji.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai visą naktį apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio rajoną.

Britų žvalgyba: maža grupelė Rusijai pridarė daug problemųSpalio 26 dieną britų žvalgyba savo tradicinę ataskaitą skyrė diversijų Rusijos geležinkeliuose apžvalgai.2022 metų spalio 24 dieną Rusijos Belgorodo srities gubernatorius pranešė, kad sprogstamasis užtaisas pakenkė geležinkelio linijai Novozybkio gyvenvietės rajone, maždaug nuo penkiolikos kilometrų nuo Rusijos ir Baltarusijos sienos. Minima linija – pagrindinė geležinkelio jungtis tarp Rusijos ir Baltarusijos pietų.Atsakomybę už incidentą prisiėmė Rusijos antikarinė grupė „Ostanavite vagony“. Tai mažiausiai jau šeštas toks atvejis nuo liepos Rusijos geležinkeliuose, kuriais pasirūpina minima organizacija.Incidentų netrūksta ir Baltarusijos teritorijoje. Rusijos valdžia jau anksčiau bandė internete uždrausti bet kokią „Ostanavite vagony“ veiklą.Pajėgų perkėlimui į Ukrainą Rusijos armija iš esmės kliaujasi būtent geležinkelio transportu, tačiau valdžia negali užtikrinti saugumo kelių, kurie driekiasi daugiau nei 33 tūkst. kilometrų ir kurie daugiausia tęsiasi per negyvenamas vietoves.Sėkminga tokių nedidelių, tačiau veiksmingų antikarinių grupių veikla, daugiausia apimanti fizinį sabotažą, Rusijos valdžiai pastaruoju metu kelia vis daugiau problemų.

Rusijos propagandininkei Simonian uždrausta įvažiuoti į ArmėnijąRusijos propagandininkė, prokremliško televizijos kanalo RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonian pareiškė, kad jai uždrausta įvažiuoti į Armėniją, praneša portalas „rbc.ua“.Propagandininkė „Telegram“ kanale apgailestauja, kad Armėnija nebenori įsileisti ir Rusijos Valstybės Dūmos deputato Konstantino Zatulino, kuris, anot jos, „daug metų atkakliai rėmė Armėniją“.Anksčiau pats K. Zatulinas socialiniuose tinkluose pranešė gavęs laišką, kuriame rašoma, kad jo apsilankymas Armėnijoje yra „nepageidaujamas“. Laiške taip pat pažymima, kad Rusijos parlamentaro pastarojo meto pareiškimai daro žalą Armėnijai ir jos santykiams su Rusija.Armėnijos žiniasklaidos nuomone, K. Zatulinui uždrausta atvykti todėl, kad jis ne kartą kaltino dabartinę Armėnijos valdžią dėl pralaimėjimo 2020 metų kare Kalnų Karabache, kišosi į šalies vidaus reikalus ir reikalavo, kad atsistatydintų jos vyriausybės vadovas Nikolas Pašinianas.M. Simonian nepatikslino, kaip sužinojo, kad jai draudžiama įvažiuoti į Armėniją.

Arestovyčius: dėl Chersono viskas aiškuUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius antradienio vakarą pareiškė, kad strategiškai svarbioje pietinėje Chersono srityje laukia labai sunkios kovos.Kaip rašo „The Guardian“, šioje srityje esančios Rusijos karinės pajėgos pastarosiomis savaitėmis buvo priverstos pasitraukti iš kai kurių teritorijų ir dabar joms kyla grėsmė būti įspraustoms į kampą vietovėje į vakarus nuo Dnipro upės, kur išsidėstęs rusų laikinai okupuotas Chersono miestas. Maskvos statytiniai pradėjo vietos gyventojų evakuaciją į teritorijas į rytus nuo upės, tačiau, anot O. Arestovyčiaus, nematyti jokių ženklų, kad rusų kariai ir patys planuotų pasitraukti iš miesto.„Kalbant apie Chersoną, viskas yra aišku. Rusai apsirūpina įranga, stiprina savo buvimą, – teigė O. Arestovyčius. – Tai reiškia, kad niekas neketina atsitraukti. Priešingai, laukia labai sunki kova dėl Chersono kontrolės.“Iš keturių Rusijos neteisėtai aneksuotų Ukrainos sričių Chersonas laikomas strategiškai bene svarbiausiu. Per jo teritoriją suformuojamas vienintelis sausumos koridorius į Maskvos 2014 m. aneksuotą Krymą ir taip pat galima gauti prieigą prie per visą Ukrainą vinguojančios Dnipro upės žiočių.Neteisėtai nuverstos Chersono srities tarybos nario Jurijaus Sobolevskio teigimu, Maskvos statytiniai Chersono gyventojams daro vis daugiau spaudimo palikti miestą. „Intensyvėja paieškų ir filtravimo procedūros, taip pat automobilių ir namų kratos“, – savo „Telegram“ kanale rašė jis.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 68 900 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki spalio 26 d. jau neteko apie 68 900 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 628 tankų, 5 351 šarvuotosios kovos mašinos, 1 686 artilerijos sistemų, 379 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 192 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 271 lėktuvo, 248 sraigtasparnių, 1 379 dronų, 350 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 076 automobilių, 149 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Kadyrovas visą Ukrainą vadina Rusijos teritorija: priešą reikia degintiAgresyvus karo kurstytojas Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas savo „Telegram“ kanale paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame visą Ukrainą vadina Rusijos teritorija ir siūlo nebeimti ukrainiečių į nelaisvę, o juos sudeginti.„Mūsų teritorija nėra Zaporižė ar Chersonas, mūsų teritorija yra Odesa, Kyjivas, Charkivas, visi regionai ir visa Ukraina yra Rusijos teritorija“, – pareiškė R. Kadyrovas.„Mes neimsime į nelaisvę šių šaitanų, mes juos deginsime“, – grasino R. Kadyrovas, nepatikslindamas, ar kalba tik apie kariškius, ar apie visus piliečius.Regiono vadovas taip pat kritikavo mobilizuotus vyrus, kurie skundėsi dėl prasto aprūpinimo ir dėl to, kad jiems nebuvo suteiktos uniformos ir ginklai.„Mūsų priešai turi ginklų ir gerų uniformų, jie turi viską. Mes turėtume iš jų atimti, mes iš jų atimsime“, – ragino jis ir tikino esą rusai neturėtų „verkti, kai mūsų reikia tėvynei, valstybei, prezidentui“.Be to, išpažindamas meilę Rusijai, R. Kadyrovas dar kartą išreiškė nepasitenkinimą karo eiga ir pavadino Rusiją, kurioje neva egzistuoja žodžio laisvė ir galima laisvai studijuoti religiją, „geriausia vieta“ bet kuriam tikinčiajam.

Ukraina: per Dnipro apšaudymą du žmonės žuvo, o dar keturi buvo sužeistiNaktį į trečiadienį Rusijos kariuomenė raketomis apšaudė Ukrainos Dnipro miestą. Du žmonės žuvo, o dar keturi buvo sužeisti.Tai „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Tai buvo tragiška pusė paros... Į Dniprą atskridusi rusų raketa užmušė du žmones. Patikslintais duomenimis, keturi sužeisti. Tai dvi moterys ir du vyrai. Jie visi ligoninėje. Trys sužeistieji yra sunkios būklės“, - sakoma pranešime.Ant degalinės nukritusios rusų raketos nuolaužos sukėlė gaisrą.Naktį rusai apšaudė ir Nikopolį.

Rusija rado naują absurdišką priežastį karui tęstiRusijos Federalinė Saugumo Taryba surado naują priežastį karui tęsti: esą reikia sunaikinti neva Ukrainą užplūdusias sektas ir perauklėti šios šalies piliečius. Anot Saugumo tarybos sekretoriaus padėjėjo Aleksejaus Pavlovo, Ukraina esą virto „totalitarine hipersekta“: šalies valdžia neva verčia ukrainiečius atsisakyti dvasinių vertybių – stačiatikybės, islamo ir judaizmo. „Pasitelkusi masines manipuliacijas ir psichotechnologijas, naujoji valdžia Ukrainą pavertė totalitarine hipersekta. Kyjivo valdantieji buvo pirmieji, tapę karingai nusiteikusiais fanatikais, kurių pažiūros prieštarauja normalių žmonių pažiūroms“, – tvirtina A. Pavlovas. Rusų pareigūnas tikina, kad Ukrainoje neva veikia šimtai totalitarinių sektų, kurioms priklauso tiek eiliniai piliečiai, tiek ir politikos bei verslo elitas. Dėl šios priežasties jis primygtinai pareikalavo tęsti karą prieš Ukrainą, kurio vienas tikslų dabar turėtų būti šalies „desatanizacija“. „Arba, kaip labai taikliai pareiškė Čečėnijos respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas, jos „visiška dešaitanizacija (šaitanai: velniai ir demonai islamo mitologijoje)“, – sakė A. Pavlovas.

Bidenas Rusijai: bet kokia branduolinė ataka būtų „nepaprastai rimta klaida“JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį įspėjo Rusiją nenaudoti kare Ukrainoje branduolinio ginklo ir sakė, kad tokia eskalacija būtų labai rimta klaida.Reporterių paklaustas, ar, jo nuomone, Rusija rengia „nešvarios bombos“ ataką, dėl kurios paskui apkaltintų Ukrainą, J. Bidenas atsakė: „Rusija padarytų nepaprastai rimtą klaidą, jei panaudotų taktinį branduolinį ginklą.“Rusija šia savaitę pareiškė, kad Ukraina savo teritorijoje galėtų panaudoti vadinamąją nešvarią bombą.Paprastai nešvari bomba yra tradicinė bomba su radioaktyviosiomis, biologinėmis ar cheminėmis medžiagomis, paskleidžiamomis sprogimo metu.JAV ir jų sąjungininkės įtaria, kad Rusija pati galėtų panaudoti nešvarią bombą ir tuo apkaltinti Ukrainą, galbūt siekdama pateisinti galimą branduolinio ginklo panaudojimą šiame kare.J. Bidenas antradienį nurodė dar negalintis tiksliai pasakyti, kad Rusija rengia tokią operaciją siekdama apkaltinti Ukrainą. „Mes nežinome“, – sakė jis.

Ukrainoje kolaborantams iškelta beveik 1,8 tūkst. baudžiamųjų bylųUkrainos pareigūnai kolaborantams, sutikusiems bendradarbiauti su okupantais rusais, jau iškėlė 1 777 baudžiamąsias bylas.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pranešė vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Donecko srityje nuo rugsėjo pabaigos deokupuotose teritorijose demaskuota daugiau kaip 200 žmonių, kurie bendradarbiavo arba galėjo bendradarbiauti su okupacine valdžia. O iš viso dėl Ukrainos piliečių bendradarbiavimo su Rusijos Federacija faktų iškeltos 1 777 baudžiamosios bylos“, - sakė pareigūnas.J. Jeninas pažymėjo, kad po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pirmoji į išvaduotas iš rusų teritorijas įžengia policija. Pasak jo, imantis stabilizavimo priemonių, „atidaus teisėsaugininkų dėmesio sulaukia ir galimi kolaborantai“.„Pavyzdžiui, Charkivo srityje pastarąją parą į teritorinius policijos skyrius buvo pristatyta 14 tokių asmenų. Iziumo rajono Balaklijos miesto gyventojai buvo iškelta byla pagal atitinkamą straipsnį. Tyrėjai nustatė, kad ji sutiko bendradarbiauti su okupacine valdžia ir vadovavo licėjui“, - informavo Ukrainos VRM vadovo pavaduotojas.Kaip jau buvo pranešta, nuo karo pradžios Ukrainos nacionalinės policijos tyrėjai iškėlė daugiau kaip 39 tūkst. baudžiamųjų bylų dėl Rusijos ir Baltarusijos kariškių įvykdytų karo nusikaltimų.

NATO perspėjo Rusiją nesinaudoti prasimanytomis dingstimis eskaluoti karą UkrainojeNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas perspėjo Rusiją nesinaudoti prasimanytomis dingstimis eskaluoti karą Ukrainoje.„Rusija melagingai tvirtina, kad Ukraina planuoja savo pačios teritorijoje panaudoti radiologinę „nešvarią bombą“, – teigė J. Stoltenbergas. – NATO sąjungininkės atmeta šį akivaizdžiai melagingą pareiškimą.“NATO vadovas pabrėžė, kad Maskva dažnai kaltina kitus tuo, ką ketina daryti pati. „Tai jau esame matę ir anksčiau. Nuo Sirijos iki Ukrainos“, – kalbėjo J. Stoltenbergas. Jis pridūrė, kad pasaulis „atidžiai stebi“ šią situaciją.Rusija pastaruoju metu vis kaltina Ukrainą, neva ši planuoja susprogdinti radioaktyvią „nešvarią bombą“ ir dėl to kaltę suversti Maskvai.

Baltieji rūmai: Bidenas ir R. Sunakas sutarė remti Ukrainą, spręsti Kinijos iššūkius JAV prezidentas Joe Bidenas ir naujasis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas antradienį sutarė drauge remti Ukrainą ir spręsti Kinijos iššūkius, pranešė Baltieji rūmai.Abu lyderiai pirmą kartą telefonu pasikalbėjo kelios valandos po to, kai R. Sunakas tapo trečiu šiais metais JK ministru pirmininku ir iš 49 dienas valdžiusios savo pirmtakės Liz Truss „paveldėjo“ ekonominę krizę.J. Bidenas ir R. Sunakas taip pat patvirtino „ypatingus santykius“ tarp Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos, ir sakė drauge dirbsiantys dėl saugumo bei klestėjimo visame pasaulyje, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.„Lyderiai sutarė, kad svarbu drauge remti Ukrainą ir reikalauti Rusijos atsakomybės už jos agresiją [Ukrainoje]", – sakoma pranešime.J. Bidenas ir R. Sunakas taip pat sutarė „spręsti Kinijos keliamus iššūkius“. Kiniją Vašingtonas vadina šiuo metu pagrindine savo geopolitine ir ekonomine varžove pasaulio scenoje.Dauningo gatvė anksčiau paskelbė savo pranešimą apie lyderių pokalbį ir nurodė, kad jie „aptarė JK ir JAV bendradarbiavimo – dvišalio ir tokiuose regionuose kaip Indijos ir Ramiojo vandenynų regionas – mastą“, taip pat keblesnį Šiaurės Airijos klausimą.Dauningo gatvės pranešime nurodoma, jog J. Bidenas R. Sunakui pasakė, kad „JK išlieka artimiausia Amerikos sąjungininkė“.Anksčiau antradienį J. Bidenas socialiniame tinkle „Twitter“ pasveikino R. Sunaką tapus JK ministru pirmininku.Britanija yra svarbi JAV sąjungininkė apginkluojant ir remiant Ukrainos kariuomenę, bandančią atremti Rusijos vasario mėnesį pradėtą invaziją.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos per naktį sunaikino šaudmenų sandėlį ir dar vieną priešlėktuvinės gynybos sistemą pietų kryptimi. Apie tai pranešama naujoje ataskaitoje.„Situacija pietinėje Bugo kryptimi, Pietų Ukrainos gynybos pajėgų operatyvinėje zonoje, išlieka stabiliai įtempta, tačiau kontroliuojama. Priešas vykdo gynybinius veiksmus ir bando išlaikyti užimtas linijas. Priešas su mūsų kariais kovoja išilgai kontakto linijos naudodamas aviaciją, raketas MLRS, artileriją ir minosvaidžius. Taigi po pietų priešas puolė mūsų pozicijas iš dangaus. Mūsų aviacija tris kartus smogė į vietoves, kuriose buvo sutelkta žmonių, ginklų ir įrangos“, – teigiama ataskaitoje.

Dvi Putino „kilpos“: FSB pulkininkas paaiškino, kas gali lengvai privesti prie Rusijos subyrėjimoRusijos valdžios institucijos valdo regionus naudodamos dvi „gudrybes“ – finansinę ir administracinę, rašoma UNIAN.Rusijos lyderis Vladimiras Putinas į regionus paskyrė gubernatorius, teigia į pensiją išėjęs FSB pulkininkas Genadijus Gudkovas, Rusijos opozicijos aktyvistas, interviu laikraščio „Gordon“ įkūrėjui Dmitrijui Gordonui.Eksperto teigimu, Rusijos Federacija gali lengvai žlugti dėl gilių prieštaravimų tarp Maskvos ir regionų.„Dabar valdininkai virto idiotais, kurie imituoja triukšmingą veiklą, neturėdami tokios galimybės... Daugelis jų įsijungė į karo nusikaltėlių gretas ir pradėjo burtis į regioninius batalionus... Jie buvo režimo pakalikai, o dabar tapo karo nusikaltėliais. Jie patys norėjo tai padaryti, patys nusprendė tai padaryti – leiskite jiems atsakyti... Todėl prieštaravimai tarp regionų ir Maskvos yra tokie stiprūs ir gilūs, kad gali lengvai privesti prie Rusijos skilimo“, – sakė opozicionierius.

Zelenskis: kuo greičiau laimės Ukraina, tuo mažiau blogio Rusija galės atnešti į kitus regionusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kuo greičiau laimės Ukraina, tuo mažiau blogio Rusija turės laiko atnešti į kitus regionus.Prezidentas tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.Jis sakė, kad šiandien susitiko su Amerikos, Europos ir, žinoma, Izraelio žydų bendruomenės atstovais.„Kuo greičiau dėl Ukrainos pergalės mūsų žemėje bus pasiekta taika, tuo mažiau blogio Rusija turės laiko atnešti į kitus regionus, įskaitant Artimuosius Rytus, bendrininkaudama su Iranu. Tikiu, kad vieną dieną šią poziciją išgirs Izraelio politikai, kaip ją jau išgirdo Izraelio visuomenė – mes tai jaučiame“, – pridūrė valstybės vadovas.

Zelenskis pakomentavo rusų ataką Dnipre, per kurią žuvo nėščia moteris„Kiekvieną dieną mes kovojame su teroristais. Kurie žudo civilius, bombarduoja miestus, griauna ukrainiečių gyvenimus ir likimus“, – rašoma Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įraše feisbuke.„Šiandien įvyko dar viena raketų ataka. Dėl to Dnipre žuvo du žmonės. Tarp jų – nėščia moteris. Trys nukentėjusieji paguldyti į ligoninę. Niekada neatleisime. Atpildas bus teisingas ir neišvengiamas“, – sako V. Zelenskis

Pranešama apie sprogimus Dnipre, yra aukų Dnipro gyventojai praneša apie kelis sprogimus ir gaisrą miesto pakraštyje, „Telegram“ kanaluose dalinamasi filmuota medžiaga. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenko sakė, kad į ją pataikius rusų raketos skeveldrai užsidegė degalinė. Gaisras vis dar gesinamas.Dnipro meras pranešė, kad žuvo mažiausiai du žmonės.„Kol kas žinoma, kad žuvo mažiausiai du civiliai: vienas automobilyje, vienas plovykloje, esančioje šalia degalinės“, – savo „Telegram“ kanale rašė Borisas Filatovas.https://t.me/stranaua/71851

Indonezijos prezidentas paskelbė apie taikos Ukrainai iniciatyvą G20 viršūnių susitikime Indonezijos prezidentas Joko Widodas paskelbė apie taikos Ukrainai iniciatyvą lapkritį Balyje vyksiančiame G20 viršūnių susitikime. Indonezija viršūnių susitikime pakvies visus „susėsti ir pradėti konstruktyvų dialogą“, – sakė J. Widodas antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Berlyne vykstančios tarptautinės ekspertų konferencijos, skirtos Ukrainos atstatymui, dalyvius.Tai, anot prezidento, apima ir tuos, kurie stovi skirtingose pusėse. „Tik taip galime sukurti tvirtą pagrindą Ukrainos atstatymo procesui“, – pabrėžė jis.G20 viršūnių susitikimas Balyje vyks lapkričio 15–16 dienomis. J. Widodas vaizdo įraše sakė, kad taikos diplomatija yra aukščiausias prioritetas. „Karas turi baigtis“, – reikalavo jis. Ukrainos atstatymas ir ekonomikos atsigavimas esą neįmanomas, jei karas nesibaigs.

Kyjivas karo pabėgėliams: žiemą likite užsienyje Rusijos pajėgoms atakuojant civilinę infrastruktūrą, Ukrainos vyriausybė prašo pabėgėlių tik kitą pavasarį grįžti į tėvynę. „Jei yra galimybė, likite užsienyje ir praleiskite čia žiemą“, – antradienį per televiziją sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.Anot jos, energetikos sistemos dėl Rusijos atakų nėra stabilios. „Jūs matote, ką daro Rusija, visi tai mato. Jūs patys, jūsų vaikai, visi jūsų pagalbos reikalingi giminaičiai, kurie yra ligoti, sunkiai juda ar yra senyvo amžiaus, – kalbėjo I. Vereščuk. – Turime išgyventi šią žiemą“. Tačiau kitą pavasarį, ji tikisi, daug žmonių grįš namo, kad atstatytų tai, kas sugriauta, ir leistų vaikas į ukrainietiškas mokyklas.Rusų kariuomenė per raketų ir dronų atakas nuo spalio 10 dienos Ukrainoje sunaikino daug elektros ir šilumos infrastruktūros objektų. Kyjivo vyriausybė mano, kad taip Kremlius siekia nutraukti pajamas iš elektros eksporto, palaužti ukrainiečių valią priešintis ir sukelti naują pabėgėlių bangą, kuri ir Europai sudarytų sunkumų.JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos vasario 24 dieną kitose Europos šalyse registruota 7,7 mln. Ukrainos pabėgėlių. 4,4 mln. ukrainiečių suteiktas laikinosios apsaugos statusas. Dar milijonai pabėgėlių yra pačioje Ukrainoje.

TVF vadovas: Ukrainai per mėnesį gali prireikti iki 5 mlrd. dolerių 2023 m. Ukrainos išorės finansavimas sieks beveik 3 mlrd. dolerių per mėnesį – tai geriausias scenarijus, tačiau jis gali išaugti ir iki 5 mlrd. dolerių, jei Rusijos puolimas dar labiau suintensyvės.Taip teigė TVF vykdomoji direktorė Kristalina Georgijeva, kalbėjusi tarptautinėje ekspertų konferencijoje Berlyne, kurią globojo G7 pirmininkaujanti Vokietija ir Europos Komisija.Ši suma gali siekti 4 mlrd. dolerių, nes Ukrainai reikia toliau importuoti dujas ir atkurti infrastruktūrą, tačiau jei destrukcija taps dar „dramatiškesnė“, Ukrainai gali prireikti net 5 mlrd. dolerių, sakė K. Georgieva.

Ukraina teigia, kad JT branduolinės priežiūros ekspertai netrukus atvyks tirti teiginių apie nešvarią bombąŠiandien Ukraina pareiškė, kad nuolatiniai Rusijos teiginiai, jog Kijevas planuoja susprogdinti nešvarią bombą, leidžia manyti, kad Maskva pati planuoja surengti netikrą operaciją.Sakydamas, kad Ukraina niekada neplanavo kurti nešvarios bombos, užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba spaudos konferencijoje sakė, kad netrukus į Ukrainą atvyks JT branduolinės priežiūros tarnybos ekspertai, kuriems bus suteikta galimybė naudotis visomis teisėmis.Jis taip pat paragino Maskvą pademonstruoti tokį pat skaidrumą kaip ir Ukraina.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 13 priešo taikinių Chersono srityjeUkrainos gynėjai Chersono srityje sunaikino 13 priešo taikinių, įskaitant du šaudmenų sandėlius, tanką, daugiafunkcinį šarvuotą vilkiką ir šešias karines transporto priemones.„Chersono srityje 28-osios atskirosios mechanizuotosios brigados mobilusis dalinys ir Nacionalinės gvardijos dalinys sunaikino 13 okupantų taikinių. <...> Tarp šių objektų yra du šaudmenų sandėliai, tankas, universalus šarvuotas vilkikas, šešios karinės transporto priemonės, įskaitant keturis džipus, ir du požemiai, kuriuose slėpėsi personalas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė spaudos tarnyba.

Dešimtys JAV demokratų ragina Bideną derėtis su PutinuTrys dešimtys JAV Atstovų Rūmų demokratų paragino Joe Bideną keisti savo Ukrainos strategijos kursą, antradienį pranešė CNN. JAV prezidentas, anot jų, turėtų surengti tiesiogines diplomatines derybas su Rusija, kad būtų nutrauktas jau aštuonis mėnesius trunkantis karas.Laiške 30 demokratų giria ligšiolines J. Bideno pastangas remti Ukrainą ir vengti tiesioginio JAV įsikišimo vietoje. Tačiau, jų nuomone, būtinas energingas mėginimas užbaigti karą diplomatiniu keliu.„Turint omenyje šio karo žalą Ukrainai ir pasauliui bei katastrofiškos eskalacijos riziką, manome, kad Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir pasaulio interesas yra vengti ilgo konflikto“, - rašo Pramilos Jayapal vadovaujami kongresmenai. Dėl to jie prašo J. Bideną padvigubinti savo pastangas dėl paliaubų.Parlamentarų nuomone, būtina su Maskva pradėti diplomatines derybas.„Neturime iliuzijų, labai sunku užmegzti kontaktą su Rusija – dėl pasipiktinimą keliančios neteisėtos invazijos į Ukrainą ir jos sprendimų aneksuoti daugiau Ukrainos teritorijų“, - sakoma laiške.„Tačiau jei yra kelias nutraukti karą ir kartu išsaugoti laisvą ir nepriklausomą Ukrainą, Amerikos atsakomybė yra išnaudoti bet kokias diplomatines galimybes (...)“, - tęsiama laiške.Laiškas sulaukė griežtos kai kurių Demokratų partijos narų kritikos. P. Jaypal po to patvirtino savo paramą Ukrainai jos kovoje dėl demokratijos ir laisvės.Johnas Kirby‘is, Nacionalinės Saugumo Tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius, patvirtino, kad laiškas gautas ir padėkojo Kongreso nariams už išreikštas mintis.Kartu jis pareiškė, jog nėra ženklų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų pasirengęs rimtoms diplomatinėms pastangoms dėl karo nutraukimo.„Kai girdi jo retoriką, matai kitus dalykus – rusų vykdomus žiaurumus, karo nusikaltimus, oro antskrydžius prieš civilinę infrastruktūrą, tuomet tampa aišku, kad ponas V. Putinas nėra nusiteikęs derėtis“, - pabrėžė J. Kirby‘is.Be to, esą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turi nuspręsti, kada tinkamas metas diplomatinėms deryboms ir kokiomis sąlygomis. „Mes neketiname to diktuoti“, - pabrėžė J. Kirby‘is.

JAV gali perduoti Ukrainai „Hawk“ oro gynybos sistemų Jungtinės Valstijos, vyriausybės šaltinių duomenimis, svarsto perduoti Ukrainai senesnių „Hawk“ oro gynybos sistemų iš savo atsargų, kurios padėtų gintis nuo intensyvių Rusijos raketų ir dronų atakų, praneša agentūra „Reuters“.Prezidento Joe Bideno vyriausybė pasinaudotų “Presidential Drawdown Authority“ (PDA) schema, kuri leidžia, esant reikalui, greitai ir be Kongreso pritarimo perkelti gynybos įrangą ir paslaugas iš savo atsargų, sakė du su planais susipažinę asmenys.„Hawk“ raketos sustiprintų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos pajėgumus. Iki šiol Ukrainai buvo perduotos mažesnio veikimo nuotolio „Stringer“ raketos.„Hawk“ sistema paremta Vietnamo karo laikų technologija, tačiau jis keliskart modernizuota.Baltieji rūmai šios informacijos kol kas nekomentuoja.

Maskva toliau tvirtina, kad Ukraina ruošiasi panaudoti „nešvarią bombą“Nepaisant kategoriško Vakarų neigimo, Maskva toliau tvirtina, kad Ukraina kare ketina panaudoti „nešvarią bombą“. Kad JAV tokios grėsmės akivaizdoje į tai nekreipia dėmesio, yra nepriimtina, antradienį Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. „Tai nėra rimtas požiūris. Tai, sakyčiau, nederamas požiūris esant tokiam pavojui, apie kurį čia kalbame“, - pabrėžė D. Peskovas.Rusija sekmadienį metė kaltinimus Ukrainai, kad ji rengiasi panaudoti „nešvarią bombą“. Ukraina, taip pat JAV, Prancūzijai ir Didžiajai Britanija tai paneigė.JAV Nacionalinės Saugumo Tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is pirmadienį sakė, kad Rusijos kaltinimai visiškai neatitinka tikrovės. „Tai tiesiog nėra tiesa. Mes žinome, kad tai netiesa“, - teigė jis.

Į Ukrainą atvykusiam Vokietijos prezidentui teko pasėdėti slėptuvėjeUkrainoje besilankantis Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris susitikimą su šalies pareigūnais antradienį buvo priverstas rengti priešlėktuvinėje slėptuvėje mieste į šiaurės rytus nuo Kyjivo.Vos jam atvykus į Koriukivkos miestą, buvo paskelbtas oro pavojus, todėl prezidentas, miesto meras Ratanas Achmedovas ir grupė piliečių pasislėpė slėptuvėje.„Pirmąsias pusantros valandos praleidome slėptuvėje, – sakė F. W. Steinmeieris. –Tai leido mums itin ryškiai pajusti, kokiomis sąlygomis čia gyvena žmonės“.Pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, pavojaus signalas nuskambėjo dėl to, kad Rusijos kariuomenė kaimyninėje Baltarusijoje paleido 10 Irano gamybos kovinių bepiločių orlaivių.

U. von der Leyen: ES turėtų padengti trečdalį Ukrainos finansinio poreikioEuropos Sąjunga (ES), anot Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, turėtų padengti trečdalį Ukrainos finansinio poreikio kitiems metams. Tačiau reikalingas patikimas mechanizmas, sakė ji Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje Berlyne.Ukrainai per mėnesį reikia maždaug 3-5 mlrd., priklausomai nuo to, kiek ji pati gali eksportuoti. „Maždaug trečdalį turėtume finansuoti mes“, - kalbėjo U. von der Leyen. Tai būtų tiesioginė 18 mlrd. parama biudžetui per metus tol, kol truks Rusijos karas.Kartu, anot U. von der Leyen, ES tikisi, kad panašią sumą skirs JAV. Likusią dalį turėtų padengti tarptautinės finansinės institucijos, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas (TVF).Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas nurodė, kad biudžeto deficitas 2023 metais sieks 38 mlrd. eurų.

Patriarchas Kirilas pavadino Rusiją „laisvės sala“Praėjus aštuoniems mėnesiams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, Kremliui ištikimas rusų patriarchas Kirilas pavadino Rusiją „laisvės sala“.Šiame globalizacijos amžiuje, kai „nyksta ribos tarp gėrio ir blogio“, Rusijos misija yra padėti žmonijai išvengti apokalipsės, antradienį Maskvoje sakė Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.Etinių sprendimų klausimai, anot jo, šiandienos pasaulyje turi ypatingą svarbą. Jie lemia ir šalių bei tautų likimus. „Ir kol mūsų tėvynė bus laisvės sala, likusiam pasauliui išliks viltis pakeisti istorijos eigą ir išvengti globalios apokaliptinės pabaigos (...).“Patriarchas Kirilas laikomas vienu svarbiausių prezidento Vladimiro Putino karo prieš Ukrainą rėmėju.

Kadyrovas grasina Ukrainos miestus sulyginti su žemeČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas antradienį, spalio 25 d., paragino naikinti Ukrainos miestus, reaguojant į vis dažnesnes kontratakas pasienyje ir Ukrainos regionuose, kuriuos Vladimiras Putinas aneksavo. „Jau įvedėme karo padėtį, bet jie nebijo, jie šaudo, – savo „Telegram“ kanale paskelbtame garso įraše sakė Rusijos prezidento sąjungininkas R. Kadyrovas. – Esu labai nepatenkintas. Mūsų atsakas yra silpnas.“„Jeigu mūsų kryptimi, į mūsų regioną, atskries sviedinys, turime sulyginti [Ukrainos] miestus su žeme, kad jie daugiau nė negalvotų šaudyti į mūsų pusę“, – pridūrė jis.46-erių metų amžiaus R. Kadyrovas, tvirtas Rusijos invazijos į Ukrainą rėmėjas, reguliariai kritikuoja Rusijos kariuomenę, nereaguojančią į jo viešus raginimus imtis drastiškų priemonių mūšio lauke.Anksčiau šį mėnesį jis ragino naudoti mažesnės sprogstamosios galios branduolinius ginklus, Rusijos kariams atsitraukus iš strategiškai svarbaus miesto, kai Ukrainos pajėgos surengė kontrpuolimą šalies šiaurės rytuose ir pietuose.Maždaug tuo pačiu metu V. Putinas R. Kadyrovą paaukštino iki generolo pulkininko. Tai trečias aukščiausias rangas Rusijos kariuomenėje.Antradienį „Telegram“ paskelbtame garso įraše Čečėnijos lyderis sakė, kad „priimant sprendimus nereikia galvoti, kas bus rytoj“, tikriausiai turėdamas omenyje savo ankstesnius raginimus panaudoti branduolinį ginklą.Jo sunkiai suvokiami komentarai pasirodė tada, kai vis daugiau aukšto rango Rusijos pareigūnų pradėjo kaltinti Kyjivą planuojant panaudoti vadinamąją „purvinąją bombą“. Ukrainos sąjungininkai Vakaruose atmeta Maskvos teiginius kaip pretekstą Rusijai eskaluoti jau aštuonis mėnesius trunkantį konfliktą.„Jau buvo padaryta viskas, kas įmanoma. Blogiau nebus“, – 13 minučių trukmės įraše sakė R. Kadyrovas.

Scholzas: Ukrainai reikia „Maršalo plano“ dar iki karo pabaigosVokietijos kancleris Olafas Scholzas pasisakė už „Maršalo plano“ sukūrimą Ukrainos atstatymui, nors šalyje dar tebevyksta karas.„Tai yra užduotis ateities kartoms, bet ją reikia pradėti dabar“, – antradienį Berlyne vykusioje tarptautinėje atstatymo konferencijoje sakė O. Scholzas, turėdamas omenyje didžiules JAV investicijas į Vokietiją ir kitas Vakarų šalis po Antrojo pasaulinio karo.Privatūs ir valstybiniai investuotojai turi susivienyti ir kartu kurti šalies ateitį „ne tik artimiausiems mėnesiams, bet ir ateinantiems metams“, sakė O. Scholzas.O. Scholzas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Berlyne priima tarptautinius ekspertus, su kuriais aptars Ukrainos atstatymo klausimus. Susitikime taip pat dalyvauja Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis ir Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.

Ukrainos premjeras: šiuo metu 60 proc. valstybės biudžeto skiriama gynybaiUkraina 60 proc. valstybės biudžeto skiria gynybai, taip pat reikia pinigų šalies atstatymui.Tai Berlyne per Tarptautinę konferenciją Ukrainos atstatymo klausimais pareiškė šalies ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.„60 proc. mūsų biudžeto skiriama gynybai, dar 16 proc. – socialinėms reikmėms. Medicina ir švietimas – taip pat didelis straipsnis. Bet mums pastaruoju metu taip pat pavyko skirti 125 mln. eurų greitam atstatymui. Šito nepakanka, tai tik 5 proc. sugriautų objektų. Mums reikalinga jūsų pagalba“, - kreipėsi į auditoriją Ukrainos vyriausybės vadovas.Jis pabrėžė, kad atstatymo darbus reikia pradėti jau dabar, nelaukiant, kol baigsis karas.„Kodėl mes turime atstatyti šiluminę elektrinę, jeigu rytoj ją gali vėl sugriauti? Todėl, kad žmonės turi gyventi ir nešalti. Kodėl turime atstatyti įmones ir gamyklas, jeigu rytoj į jas gali pataikyti raketa? Todėl, kad žmonėms reikia darbo. Kodėl turime atstatyti ligonines, tiltus? Todėl, kad žmonėms reikalingos vietos, kur galima gydytis, keliai, kuriais automobiliai su humanitarine pagalba pasieks tuos, kuriems ji labiausiai reikalinga“, - sakė D. Šmyhalis.

ISW: Prigožinas ima kelti realią grėsmę PutinuiKaro studijų institutas (ISW) skelbia, kad J. Prigožinas ir toliau didina savo įtaką ir kuria karinę struktūrą, lygiagrečią Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, o tai gali kelti realią grėsmę V. Putino valdymui – bent jau informacinėje erdvėje. Rusijos karybos tinklaraštininkai skelbia, kad J. Prigožinas finansuoja „Vagner“ pagrindo savanorių batalioną, kurį telkia Rusijos karo nusikaltėlis ir buvęs Federalinio saugumo tarnybos pareigūnas Igoris Girkinas.I.Girkinas aktyviai kritikuoja Rusijos karinę vadovybę, be to, jis gerai Rusijos ultranacionalistams žinoma asmenybė, aktyviai dalyvavusi aneksuojant Krymą ar 2014 metais Rusijai gviešiantis Ukrainos teritorijų Donbase. Karybos tinklaraštininkai akcentuoja, kad Rusijos ginkluotųjų pajėgų struktūra ilgą laiką trukdė I. Girkinui formuoti savą savanorių batalioną, tam kišo koją išteklių stoka ir įvairūs biurokratiniai trikdžiai, o štai J. Prigožinas turi prabangą naudotis „Vagner“ pajėgomis be tiesioginės Rusijos gynybos ministerijos priežiūros.Karybos tinklaraštininkai pastebi, kad J. Prigožino ir I. Girkino bendradarbiavimas gali virsti galinga jėga, kuria J. Prigožinas galės naudotis siekdamas ambicingų tikslų kare Ukrainoje.J.Prigožinas Rusijos valstybės valdymo struktūroje ir informacinėje erdvėje užima unikaliai palankią poziciją, kuri jam leidžia Rusijoje didinti savo įtaką žymiai sparčiau nei liūdnai pagarsėjusi aukštesnio rango šalies karinė valdyba.V. Putino virėju vadinamas J. Prigožinas gerina savo įvaizdį aktyviai kritikuodamas Kremliaus pareigūnus ar Rusijos ginkluotąsias pajėgas, nebijodamas už tai susilaukti skaudžių pasekmių, skelbia ISW.V. Putinas priklausomas nuo „Vagner“ pajėgų Bachmute ir greičiausiai bando įsiteikti J. Prigožinui nepaisant fakto, kad pastarasis viešai taip menkina Rusijos kariuomenę. J. Prigožinas, pavyzdžiui, yra sarkastiškai per vieną interviu pareiškęs, kad jis tiesia „Vagner“ liniją tam, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos, besislėpdamos už „Vagner“ nugarų, jaustųsi saugios. J. Prigožinas taip pat dažnai kritikuoja Rusijos armiją per interviu Rusijos portalams bei su „Vagner“ susijusiose „Telegram“ kanaluose, kurie jam leidžia pasiekti auditoriją, neprieinamą Rusijos gynybos ministerijai, kuri savo viešuose pasisakymuose privalo filtruoti pateikiamą informaciją. J. Prigožinui labai naudinga dar ir tai, kad jis neužima jokio įpareigojančio posto. Jis nepriklauso vadovybės ašiai Ukrainoje, taip pat nėra atsakingas už jokias svarbesnes biurokratines užduotis. Jis gali netrukdomas kritikuoti valdžios pozicijas užimančius asmenis nesibaimindamas, kad kas nors jam prikiš ką nors, už ką jis buvo atsakingas, tačiau to nepadarė.J. Prigožinas atsiribojęs ir nuo Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo, taip įvyko po bendrai jų spalio pirmąją išsakytos kritikos Rusijos karinei vadovybei, kuri sulaukė nemenko ažiotažo. Toks retorinis pokytis gali byloti faktą, kad R. Kadyrovas praranda įtaką ir baiminasi prarasti Čečėnijos kontrolę, nes pastarosios visuomenė vis aktyviau nepritaria jo paramai V. Putino karui Ukrainoje.

Rusai iš Baltarusijos dronais atakavo UkrainąAntradienį 10.28 val. Kyjive ir jo apylinkėse paskelbtas oro pavojus. Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų duomenimis, rusai iš Baltarusijos teritorijos paleido dronus-kamikadzes „Shaked“.Apie tai informavo Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių tarnybos vadovas Jurijus Ihnatas, praneša „Ukrainska pravda“.Jo duomenimis, okupantai paleido 10 iranietiškų bepiločių orlaivių.

Zelenskis: lėšų Ukrainos atstatymui reikia jau dabarUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino skubiai investuoti tarptautines lėšas į šalies atstatymą.Kas investuoja į Ukrainos atstatymą, tas investuoja į būsimą ES valstybę narę, sakė jis antradienį Berlyne vykusioje tarptautinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje.„Apie Europą galima galvoti tik kartu su Ukraina“, – sakė jis. Ukraina yra pateikusi oficialią paraišką įstoti į ES.Investicijos į ligonines, mokyklas, transporto kelius ir kitą gyvybiškai svarbią infrastruktūrą yra ypač skubios, sakė V. Zelenskis.Pasak jo, daugiau nei trečdalis Ukrainos energetikos infrastruktūros buvo sunaikinta per raketų atakas. Jis teigė, kad šios atstatymo dalies negalima atidėti iki karo pabaigos.Ukrainai pinigų tam reikia dabar, o atstatymo fondas, kurį svarsto Didžiojo septyneto šalių grupė (G7), turi pradėti veikti jau kitą mėnesį, sakė V. Zelenskis.Jis sakė, kad ateinančiais metais valstybės biudžetui subalansuoti reikės 38 mlrd. dolerių.

„Vagner“ verbuoja kalinius, sergančius ŽIV ir hepatitu CPrivati karinė kompanija „Vagner“ Rusijos kalėjimuose masiškai verbuoja kalinius, sergančius sunkiomis infekcinėmis ligomis, pavyzdžiui, ŽIV ir hepatitu C.Tai antradienį pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Ukrainos žvalgybos duomenimis, procesas įgavo masinį pobūdį. Pavyzdžiui, vien tik iš 5-osios pataisos kolonijos Leningrado srities Metalostrojaus gyvenvietėje kompanija pasamdė daugiau kaip šimtą kalinių, kuriems diagnozuotas ŽIV arba hepatitas C.Infekuoti „kariai“ turi dėvėti apyrankes: raudonas – užsikrėtusieji ŽIV, baltas – hepatitu.„Kiti smogikai, priversti tarnauti šalia infekuotųjų, vis labiau nepatenkinti tokia situacija. Yra žinoma, kad Rusijos medikai dažnai atsisako teikti pagalbą sužeistiesiems, kuriems nustatytas hepatitas ar ŽIV“, - pažymi Vyriausioji žvalgybos valdyba.Tarp ukrainiečių paimtų belaisvių jau aptikta asmenų, sergančių ŽIV ir hepatitu. Jie patvirtina pranešimus apie masinį kalinių verbavimą į privačią karinę kompaniją „Vagner“.

Iranas gali perduoti Rusijai naujų dronų "Meraj-521"Iranas gali perduoti Rusijai naujų mažo gabarito dronų kamikadzių "Meraj-521". Tai antradienį pranešė Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, kuriuo remiasi UNIAN.Pirmadienį Teheranas pristatė šiuos dronus per Islamo revoliucijos sargybinių pratybas. Pasak Irano žiniasklaidos, pirmieji šių skraidyklių gaus specialiosios brigados „Saberin“ kariškiai.Pranešama, kad "Meraj-521" gali nuskristi 5 kilometrus ir nešti trijų tipų užtaisus nuo 0,5 iki 1 kilogramo.Anot J. Ihnato, „galima net neabejoti, kad Rusija gaus šių dronų“.„Rusijos lėktuvai nuolat skraido į Teheraną. Kitas klausimas, kiek tokių dronų turi Iranas. Vakarai turėtų pristatyti efektyvių priemonių jiems numušti“, - pareiškė Ukrainos oro pajėgų atstovas.Pasak jo, iranietiški dronai negali pakeisti karo eigos, bet jie sudarys problemų.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.Maskva neigia, kad rusai naudoja iranietiškas bepilotes skraidykles, atakuodami objektus Ukrainos teritorijoje, o Iranas tvirtina nepardavęs Rusijai dronų.

Rusija teiginius dėl „nešvarios bombos“ teikia svarstyti JT Saugumo TarybaiRusija šaukia Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl savo pareiškimo, kad Ukraina planuoja numesti „nešvarią bombą“ mūšio lauke, pirmadienį pranešė diplomatiniai šaltiniai Niujorke.Pasak šaltinių, debatai šiuo klausimu vyks už uždarų durų antradienį, po numatyto posėdžio dėl konflikto Sirijoje.Šalys, įskaitant nuolatines Saugumo Tarybos nares JAV, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, praėjusią savaitę atmetė Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu teiginius, kad Kyjivas planuoja panaudoti konvencinę bombą radioaktyvioms.Pasak Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, yra „konkrečios informacijos apie institutus Ukrainoje, kurie turi atitinkamas technologijas tokiai „nešvariai bombai“ sukurti“.JAV nacionalinio saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby pirmadienį pareiškė, kad Rusijos teiginys, jog Ukraina planuoja susprogdinti nešvarią bombą ir dėl to apkaltinti Rusiją, visiškai neatitinka tikrovės. „Tai paprasčiausiai netiesa. Mes žinome, kad tai netiesa“, – sakė J. Kirby.

Ukrainos prašymu TATENA tikrins du branduolinius objektusTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) Ukrainoje tirs du branduolinius objektus ir įtarimus dėl jų veiklos, pranešė jos vadovas Rafaelis Grossi.Pirmadienį paskelbtame pranešime R. Grossi teigė, kad TATENA gavo raštišką Ukrainos prašymą nusiųsti inspektorių grupes atlikti patikrinimo veiklą dviejose vietovėse, kurios nebuvo įvardytos.Pasak jo, abiejose vietovėse taikomos TATENA saugumo garantijos ir agentūros inspektoriai jose reguliariai lankėsi.„Prieš mėnesį TATENA patikrino vieną iš šių lokacijų ir visos mūsų išvados atitiko Ukrainos saugumo deklaracijas, – sakė M. Grossis. – Ten nebuvo rasta jokios nedeklaruotos branduolinės veiklos ar medžiagų“.TATENA atstovai artimiausiomis dienomis apsilankys šiose vietovėse, kad patikrintų, ar jose nėra galimai nedeklaruotos branduolinės veiklos ar medžiagų, sakė R. Grossis.

„Toliau bus tik karščiau“: okupuotame Melitopolyje nugriaudėjo sprogimasSpalio 25 dieną Melitopolyje nugriaudėjo sprogimas prie propagandistų televizijos kanalo būstinės ir Rusijos federalinės saugumo tarnybos bazės. Skelbiama, kad sprogo šalia pastato paliktas automobilis.Iš pradžių apie sprogimą prie „televizijos ir radijo kompanijos“ parašė Rusijos žiniasklaida. Tada Melitopolio meras Ivanas Fedorovas pakomentavo situaciją. Mero teigimu, Kremliaus propagandistai „nesėkmingai užsirūkė“ prie rusų saugumo tarnybos bazės. Tame pačiame pastate veikė ir propagandos skleidėjų biuras.Kaip skelbia Rusijos žiniasklaida, per sprogimą nukentėjo penki asmenys. Visgi Melitopolio meras šios informacijos nepatvirtino. I. Fedorovas pridūrė, kad „toliau bus tik karščiau“. Taip pat meras pasidalijo nuotraukomis, kaip dabar atrodo propagandistų biuras.https://twitter.com/nexta_tv/status/1584802726822948865

Gubernatorius: Ukrainos Bachmuto mieste žuvo septyni civiliaiUkrainos rytinės Donecko srities Bachmuto mieste žuvo septyni civiliai ir trys buvo sužeisti, antradienį pranešė regiono gubernatorius.Dviejose šio regiono vietose, kur jau kelis mėnesius vyksta intensyvūs mūšiai su Rusijos kariuomene, taip pat aptikti trys anksčiau nužudytų civilių kūnai, platformoje „Telegram“ pranešė gubernatorius Pavlo Kyrylenka.

„Kadyrovcų“ bazei – Ukrainos smūgisSpalio 24 d. vakare Ukrainos gynėjai sudavė smūgį Ramzano Kadyrovo kovotojų bazei Chersono srityje.Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Vooružennyje sili Ukrainy“, be kitos informacijos, pateikiantis ir priešo nuostolius mūšio lauke.Remiantis Ukrainos karininko Anatolijaus Štefano duomenimis, smūgio metu buvo sužeista daugiau nei 60 okupantų, dar apie 40 – likviduota.„Šiandien Ukrainos ginkluotosios pajėgos raketomis apšaudė bazę, kurioje buvo dislokuota „tiktokerių“. Vadovaujantis išankstine informacija, apie 40 „kadyrovcų“ baigė tarnybą ir daugiau nei 60 buvo sužeista“, – teigiama pranešime.Internete taip pat rašoma, kad „kadyrovcai“ buvo apsistoję mokykloje. Ten atskrido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerijos sviedinys.„Telegram“ kanaluose pasirodė ir informacijos, jog okupantai tradiciškai pradėjo filmuoti vaizdo įrašus socialiniams tinklams, išdavė savo buvimo vietą ir gavo „dovaną“.Ukrainoje „kadyrovcai“ gavo „TikTok karių“ pravardę, nes dažnai internete skelbia vaizdo įrašus. Tiesa, be socialiniams tinklams skirtų videoklipų filmavimo, jie garsėja ir tuo, kad atlieka užtvaros būrių vaidmenį – šaudo į nugaras Vladimiro Putino kariams, demonstruojantiems „nepakankamą drąsą“ fronte.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 68 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki spalio 25 d. jau neteko apie 68 420 kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 611 tankų, 5 321 šarvuotosios kovos mašinos, 1 674 artilerijos sistemų, 377 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 190 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 271 lėktuvo, 248 sraigtasparnių, 1 372 dronų, 350 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 054 automobilių, 149 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

„Motor Sič“ vadovas Boguslajevas gali būti iškeistas į karo belaisvius ukrainiečiusUkrainos pramonės milžinės kompanijos „Motor Sič“ prezidentas Viačeslavas Boguslajevas gali būti iškeistas į okupantų rusų rankose esančius karo belaisvius ukrainiečius.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėju Michailu Podoliaku.V. Boguslajevas turi Rusijos pilietybę.„Mes, jei reikės, padarysime visa, kad pasiimtume realius Ukrainos piliečius, o ne šiuos persirengėlius raudonuosius direktorius. Šie subjektai gali patekti į mainų sąrašą“, - sakė patarėjas.M. Podoliakas priminė, kad 215 karo belaisvių ukrainiečių buvo iškeisti į oligarchą Viktorą Medvedčuką.Spalio 23 d. Ukrainos saugumo tarnyba (UST) sulaikė bendrovės „Motor Sič“ vadovą V. Boguslajevą, figūruojantį byloje dėl neteisėto karinės paskirties prekių tiekimo Rusijos aviacijai.Vėliau UST pareigūnai paskelbė garso įrašą, kuriame V. Boguslajevas teisino Rusijos įsiveržimą į Ukrainą ir reiškė viltį, kad rusams pavyks sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą.Pirmadienį teismas leido jį suimti.„Motor Sič“ laikoma viena didžiausių pasaulyje lėktuvų ir sraigtasparnių variklių gamintojų.

Vokietijos prezidentas atvyko į KijevąVokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį atvyko į Kijevą, praneša „Reuters“, remdamasi Vokietijos televizijos kanalu NTV. Apie vizitą nebuvo iš anksto paskelbta, o tai būdinga Vakarų pareigūnams keliaujant į Ukrainos sostinę nuo karo pradžios.F. W. Steinmeierio ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio santykiai yra įtempti, nes Vokietijos vadovą Ukrainoje daugelislaikė prorusišku politiku, o prieš kelis mėnesius jis netgi buvo priverstas suprasti, kad jo niekas nenori Kijeve.Pasak NTV, F. W. Steinmeieris šį kartą susitiks su V. Zelenskiu. https://twitter.com/BPrSprecherin/status/1584766999380791301

Rusijos Briansko srityje susprogdintas geležinkelisBriansko srityje nežinomi asmenys susprogdino geležinkelį. Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė šio Rusijos regiono gubernatorius Aleksandras Bogomazas, kuriuo remiasi UNIAN.„Šįvakar tarpustotėje tarp Novozybkovo ir Zlynkos gyvenviečių suveikė nežinomas sprogstamasis įtaisas. Apgadintas geležinkelis. Nukentėjusiųjų nėra. Incidento vietoje dirba avarinės ir operatyvinės tarnybos“, - parašė valdininkas.Pasak Baltarusijos geležinkelininkų draugijos atstovų, vietos gyventojai girdėjo du per pusvalandį nugriaudėjusius sprogimus.„Tarpvalstybinė jungtis Zlynka (Rusija) – Zakopytjė (Baltarusija) laikinai užblokuota, traukiniai šia atkarpa nevažiuoja“, - pažymima pranešime.Ši tarpvalstybinė jungtis naudojama kariniams pervežimams tarp Rusijos ir Baltarusijos.UNIAN primena, jog balandį Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas poranešė, kad prie sienos su Ukraina smarkiai apgadintas geležinkelis.Rugpjūtį nežinomi asmenys susprogdino bėgius Kursko srityje.Be to, buvo pranešta, kad partizanai keturiose Rusijos srityse įvykdė diversijas prieš Rusijos geležinkelių objektus.Rusijos žiniasklaidos duomenimis, kovo-birželio mėnesiais šalyje nuo bėgių nuriedėjo 63 prekiniai traukiniai.https://t.me/UAonlii/40486

Karo analitikai: baigiasi Rusijos atsargos JAV Karo studijų instituto analitikai konstatavo, kad šios savaitės pradžioje Rusijos oro, raketų ir dronų smūgiai į Ukrainą buvo daug retesni nei ankstesnėmis dienomis – buvo paleistos tik dvi raketos. Išvada: atsargos baigiasi, o šių atakų veiksmingumas yra ribotas.Analitikai taip pat pabrėžė, jog „Wagner“ grupuotės savininkas Jevgenijus Prigožinas Rusijoje toliau įgyja jėgų ir kuria karinę struktūrą, lygiagrečią Gynybos ministerijai. Taigi, rašo ISW, kalbėdamas apie Z kanalus, būtent J. Prigožinas verbuoja savanorių batalioną, kuriame dabar dirba Igoris Girkinas, vienas iš prorusiško ginkluoto judėjimo Donbase įkūrėjų 2014 m. I. Girkinas yra žinomas dėl savo aštrios kritikos Rusijos Gynybos ministerijos vadovybei.Karo analitikai taip pat konstatavo, jog Rusija sustiprino savo informacinę operaciją, kaltindama Ukrainą rengiant „nešvarios bombos“ sprogimą. Tačiau pabrėžiama, jog Rusijos melagingos vėliavos operacija artimiausiu metu bus mažai tikėtina.

Nacionalinė policija: per karą Ukrainoje žuvo 430 vaikųPer apšaudymus ir atakas Ukrainoje žuvo 430 vaikų ir 820 buvo sužeisti. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė nacionalinės policijos vadovas Ihoris Klymenko.Jis pažymėjo, kad nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios buvo rasta 6915 dingusių vaikų, o dar 236 tebėra ieškomi.„Radome 6915 dingusių vaikų. 236 vis dar ieškomi. Iš viso dėl apšaudymo ir kovų žuvo 430 vaikų ir 820 buvo sužeisti“, – skaičius įvardijo I. Klymenko.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, spalio 23 dieną tapo žinoma, kad Rusijos užpuolikai išvežė vaikus iš našlaičių namų Chersono regione į okupuotą Krymą.Nuo Chersono okupacijos pradžios jie blokavo vaikų evakuaciją iš našlaičių namų į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.Rusija iš okupuotų Ukrainos teritorijų deportavo daugiau nei 1 milijoną 600 tūkst. gyventojų.

Spalį Rusija 51 kartą atakavo Ukrainos elektros energijos pramonės objektusNuo invazijos pradžios vasarį Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos įvykdė 85 išpuolius prieš Ukrainos elektros energijos pramonės įrenginius. Apie tai pranešama Generalinė prokuratūra, pabrėždama, kad vien spalį Rusijos okupantai tokius objektus užpuolė 51 kartą.Dauguma smūgių kritinės infrastruktūros objektams suduotai Dniepropetrovsko regione – 8, Lvove – 6, Vinnytsoje – 5, Sumuose – 4, Charkove – 4 ir Kijeve – 4.„Tai yra ukrainiečių naikinimo politika, sukuriant gyvenimui netinkamas sąlygas. Artėjant žiemai, Rusijos vadovybė sąmoningai atima iš žmonių pagrindinius dalykus: vandenį, elektrą, šilumą. Tai terorizmas ir karo nusikaltimas“, – sakė generalinis prokuroras Andrejus Kostinas.Jis paragino JT remti Tarptautinio agresoriaus tribunolo sukūrimą.Spalio 19 dieną ministro patarėjas energetikos klausimais Aleksandras Charčenka sakė, kad apie 40 proc. energetikos infrastruktūros jau yra smarkiai apgadinta.Nuo spalio 20 dienos visoje šalyje įvesti elektros energijos tiekimo apribojimai. Be to, ukrainiečiai raginami sumažinti elektros prietaisų naudojimą piko valandomis.Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši žiema bus sunkiausia Ukrainos istorijoje.

Zelenskis: ši žiema bus sunkiausia per visą mūsų istorijąPrezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ši žiema bus sunkiausia Ukrainos istorijoje.Valstybės vadovas tai pasakė savo vaizdo kreipimesi.Pasak jo, ukrainiečiai neturi teisės atsipalaiduoti, nes vis dar reikia eiti Ukrainos pergalės keliu, o tai yra „sunkus kelias“.„Išgyventi šią žiemą, kuri bus sunkiausia per visą mūsų istoriją. Rudenį, žiemą ir pavasarį atlikite būtiną darbo dalį, kad pasiektumėte valstybei reikalingų rezultatų. Siekiame, kad mūsų partneriai būtų maksimaliai sutelkti kovai už laisvę ir neleistume mūsų bendram priešui suskaldyti pasaulinės demokratijos šalininkų koalicijos“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Ukraina per 24 valandas jau numušė tris Rusijos sraigtasparnius Ka-52 Šiandien numuštas trečias Rusijos sraigtasparnis Ka-52. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.Pranešime sakoma, kad šiandien apie 21.30 val. Chersono priešlėktuvinės raketinės brigados padalinys Chersono srities Berislavo rajone numušė trečią Rusijos sraigtasparnį Ka-52, galbūt su Ukrainos gamintojo varikliais.

Žvalgyba: Rusijos naikintuvas Irkutske sudužo dėl prastos techninės priežiūrosRusijos naikintuvo „Su-20SM“ avariją, kai jis atsitrenkė į gyvenamąjį namą Irkutske ir jį padegė, lėmė neseniai atlikti nekokybiški remonto darbai.Taip teigia Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, praneša „Ukrinform“.„Per dviejų lėktuvų Su-30SM skrydžio bandymus virš Irkutsko vienas iš jų atsitrenkė į gyvenamąjį namą. Įgula žuvo. Žinoma, kad abu orlaiviai buvo bandomi po remonto darbų. Vienas iš jų, įvykdęs skrydžio planą, nusileido aerodrome, kitas – ne, o jo įgula 20 minučių tylėjo per radiją. Pirmasis lėktuvas vėl pakilo ir priartėjo prie nelaimės ištikto orlaivio. Pilotai vizualiai paliudijo, kad sudužusio lėktuvo įgula žuvo tikriausiai dėl sugedusios deguonies sistemos“, – rašoma pareiškime.

Medvedevas pažėrė naujų grasinimų Ukrainai Pirmadienį Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas Nižnij Tagile, korporacijos „Uralvagonzavod“, kuri, be kita ko, užsiima šarvuočių kūrimu ir gamyba, teritorijoje, pažėrė naujų grasinimų.D. Medvedevas teigė, kad Rusija per konfrontaciją su Ukrainos valstybe nepanaudojo visų turimų ginklų, ir išsakė naujus grasinimus.“...Skaitydamas priešų analitinę medžiagą ne kartą susidūriau su teiginiais, kad Rusijos karinė technika ir paklausūs ginklai greitai baigsis. Tarsi viskas būtų išnaudota. Nepuoselėkite vilčių. Ginklų ir specialiosios įrangos gamyba auga visose srityse: nuo tankų ir patrankų iki didelio tikslumo raketų ir dronų. Palaukite!“ – jis pagrasino.

NATO įspėja Rusiją pramanytų kaltinimų nenaudoti kaip preteksto eskalacijaiNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas įspėja Rusiją nenaudoti „melagingų teiginių“ apie purviną bombą kaip preteksto eskalacijai. „Mes ir toliau tvirtai remsime Ukrainą“, - pareiškė jis pirmadienį tviteryje.Rusija kaltina Ukrainą planuojant panaudoti vadinamąją „purviną bombą“. Stebėtojai mano, kad Rusija vis naujais grėsmės scenarijais nori pakirsti Vakarų paramą Ukrainai.

Ukraina kaltina Rusiją toliau vilkinant grūdų eksportąKyjivas kaltina Rusiją tyčia vilkinant 165 krovininių laivų, kurie Ukrainos uostuose turi pasikrauti grūdų, tolesnę kelionę iš Turkijos. Rusų inspektoriai „labai prailgino laivų tikrinimą“, pirmadienį pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija. Dėl to „daugiau kaip 165 laivai įstrigo eilėje netoli Bosforo sąsiaurio“. Laukiančių laivų skaičius esą didėja „kasdien“.Tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms (JT), Ukraina ir Rusija liepos 22 dieną pasirašė susitarimą dėl grūdų eksporto atnaujinimo jūrų keliu. Sutarta, kad grūdų gabenimui bus sukurti saugūs koridoriai Juodojoje jūroje.Laivai dabar laukia, kad būtų patikrinti, kaip tai numatyta susitarimuose. Nuo tada, kai sutartis rugpjūtį įsigaliojo, specialiai įsteigto Koordinavimo centro duomenimis, į Europą, Artimuosius Rytus ir Afriką išplukdyta daugiau kaip 6,9 mln. tonų grūdų.Jau penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją „tyčia vilkinant“ grūdų eksportą. „Dirbtinėje eilė“ laukia daugiau kaip 150 laivų, sakė V. Zelenskis.Užsienio reikalų ministerija Kyjive dabar pareiškė, kad dėl vėlavimų nebuvo eksportuota 3 mln. tonų grūdų. Ministerijos teigimu, vėlavimai yra „politiškai motyvuoti“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos stumia Rusijos pajėgas rytuoseUkrainos kariai išstūmė Rusijos pajėgas iš Luhansko srities Karmazynivkos, Mjasožarivkos ir Nevskės gyvenviečių bei Donecko srities Novosadovės gyvenvietės.Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.Kaip rašoma, rusų pajėgos stengiasi išlaikyti laikinai užimtas teritorijas ir pagerinti savo taktines pozicijas. Priešas daugiausia pastangų skiria gynybos pajėgų veiksmams suvaržyti atskiromis kryptimis, o į puolimą pereina Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.

Zelenskis paskyrė naują Kijevo karinės administracijos vadovąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeitė Kijevo miesto karinės administracijos vadovą. Tai nurodyta dekretuose, paskelbtuose valstybės vadovo interneto svetainėje.Vienu dekretu Mykola Žirnovas buvo atleistas iš Kijevo miesto karinės administracijos vadovo pareigų, į kurias jis buvo paskirtas šių metų kovo 1 dieną.Į šias pareigas savo dekretu V. Zelenskis dabar paskyrė Sergejų Popko.

JAV: nėra požymių, kad Rusija nusprendė panaudoti Ukrainoje branduolinį ginkląJungtinės Valstijos nemato jokių požymių, kad Rusija būtų nusprendusi panaudoti Ukrainoje branduolinius, cheminius ar biologinius ginklus, pirmadienį sakė vienas amerikiečių kariuomenės aukšto rango pareigūnas.„Vis dar nematėme nieko, kas rodytų, kad rusai priėmė sprendimą pasitelkti branduolinius ginklus“, – žurnalistams sakė pareigūnas. Vėliau jis pridūrė, kad tas pats pasakytina apie cheminius ir biologinius ginklus.Komentaras pasirodė po Rusijos įspėjimų, kad Ukraina gali panaudoti vadinamąją nešvarią bombą. Dėl tokių Maskvos pareiškimų imta nuogąstauti, kad ji gali eskaluoti savo karą Ukrainoje.

Rusijos kariuomenės vadas telefonu kalbėjosi su JAV generoluRusijos kariuomenės vadas pirmadienį paskambino savo kolegai JAV ir pareiškė, kad Kyjivo pajėgos rengiasi Ukrainoje panaudoti vadinamąją nešvarią bombą.Gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad Rusijos kariuomenės Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas kalbėjosi su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininku generolu Marku Milley ir kad „pokalbio metu... toliau buvo aptariama situacija, susijusi su galimu „nešvarios bombos“ panaudojimu Ukrainoje“.Maskva pirmadienį pareiškė, kad Ukraina jau beveik baigė kurti „nešvarią bombą“.Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės greitai atmetė Maskvos kaltinimus, o Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame atmetė „akivaizdžiai melagingus“ Rusijos teiginius.

Išlaisvintoje Donecko srities teritorijoje jau ekshumuotas 131 kūnasUkrainos išlaisvintoje Donecko regiono teritorijoje, kurią buvo okupavę rusai, iki šiol ekshumuotas 131 aukos kūnas, tačiau šis skaičius nėra galutinis.Apie tai pranešė Donecko regioninės karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenko per spaudos konferenciją.„Dabar pagrindinėse dviejose laidojimo vietose atlikta ekshumacija, 131 žmogus buvo rastas, bet ... Yra masinės kapavietės, kuriose kūnai buvo palaidoti tranšėjose, taip pat yra atskirų kapų, kurie taip pat randami kiemuose. Todėl šis skaičius nėra galutinis, deja, jis didėja“, – sakė OVA vadovas.Pasak jo, baudžiamajame procese atliekami atitinkami tyrimai, taip pat tiriami kankinimo atvejų nustatymo Limano ir Sviatogorsko bendruomenių teritorijoje faktai, siekiant pagrįstai nustatyti tiek civilių, tiek Ukrainos kariuomenės mirties priežastis.Kaip pranešta, spalio pradžioje išlaisvinto Donecko srities teritorijose buvo rasti 45 kapai, iš kurių 33 Sviatogorske ir 12 Limane. Kiekvieną dieną policija gauna informaciją iš gyventojų apie naujus kapus.

Rusija vėl įspėja pasaulį apie branduolinę ataką, kurią tariamai rengia KijevasKelios Rusijos žiniasklaidos priemonės praneša, kad Rusijos kariuomenės generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas paskambino Didžiosios Britanijos gynybos departamento vadovui admirolui Tony Radakinui, kad informuotų jį apie tariamai artėjantį branduolinį smūgį, kurį ketina suduoti Ukraina (labiau kalbama apie vadinamąją „nešvarią bombą“, nes pati Ukraina neturi branduolinių ginklų).Anksčiau Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apie tą patį kalbėjo telefonu aukšto rango Vakarų kariniams pareigūnams. Jis teigė, kad Ukraina rengia „nešvarios bombos“ smūgį savo teritorijoje, kad vėliau dėl to apkaltintų Rusiją.Savo ruožtu Vakarų analitikai linkę tai vertinti kaip pačios Maskvos manevrus, kurie tokiu būdu gali paruošti viešąją nuomonę savo provokacijai.

Zelenskis: Rusija iš Irano užsakė apie 2 000 bepiločių orlaiviųUkrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija iš Irano užsakė apie 2 000 bepiločių orlaivių, kokius, Kyjivo teigimu, Maskva naudoja pastarojo meto išpuoliams prieš Ukrainą.„Kiekvieną naktį mūsų danguje girdimas bjaurus iranietiškų dronų garsas. Mūsų žvalgybos duomenimis, Rusija iš Irano užsakė apie 2 000 „Shahed“ dronų“, – nurodė V. Zelenskis, sakydamas kalbą Izraelio laikraščio „Haaretz“ surengtoje konferencijoje.Iš karto nebuvo aišku, ar V. Zelenskis turėjo omenyje ankstesnius, ar naujus Rusijos pirkimus.Rusija atakas bepiločiais orlaiviais Ukrainoje suintensyvino pastarąjį mėnesį.Iranas iki šiol neigia perduodantis Maskvai dronus „Shahed“.

Ukrainos pajėgos skelbia Chersono srityje išlaisvinusios per 90 gyvenviečiųPer puolimą rusų okupuotoje Chersono srityje Ukrainos daliniai išlaisvino daugiau kaip 90 gyvenviečių. Apie tai pirmadienį pranešė Ukrainos gynybos ministerija.Šiose gyvenvietėse, ministerijos duomenimis, gyvena per 12 000 žmonių. Išvaduotuose kaimuose ir miestuose esą „vykdomos stabilizavimo priemonės“.

EK pristatė naują kovos su Rusijos propaganda priemonęEuropos Komisija pirmadienį paskelbė naują mokomąją priemonę, kuri padės žmonėms atpažinti netikras naujienas, įskaitant Rusijos propagandą apie karą Ukrainoje.Rusijos dezinformacijoje apie karą Ukrainoje bandoma „sukelti sumaištį ir nukreipti dėmesį nuo Rusijos agresijos ir jos karo nusikaltimų“, sakoma Komisijos pranešime.Tokia dezinformacija yra „manipuliacinio pobūdžio, vykdoma sąmoningai ir koordinuotai“, siekiant pakenkti politiniams procesams, teigia komisijos diplomatinė tarnyba.Naujajame euvsdisinfo.eu svetainės šaltinyje, pavadintame „Sužinok“ (Learn), aiškinama dezinformacijos taktika, supažindinant su Kremliaus žiniasklaidos sistema.Svetainės lankytojai gali gauti instrukcijų, kaip atpažinti dezinformaciją, taip pat sužinoti, kaip užkirsti kelią tolesniam melagingos informacijos skleidimui, rasti viktorinų ir žaidimų.Svetainė EUvsdisinfo.eu buvo sukurta dar 2015 metais, siekiant padėti ES nustatyti bei stebėti prieš bloką nukreiptas Rusijos manipuliacines kampanijas ir šviesti visuomenę, kaip į jas reaguoti.

Rytų ir Pietų Ukrainoje pranešama tik apie pavienius mūšiusPrieš tikėtiną didelį Ukrainos pajėgų puolimą pietinėje Chersono srityje, palei frontą vyksta tik pavieniai mūšiai. Tą galima spręsti iš Rusijos ir Ukrainos kariuomenių pirmadienį skelbiamų ataskaitų.Gynybos ministerija Maskvoje skelbia, kad atremtas ukrainiečių puolimas rytiniame Kupjansko ir Lymano regione bei į šiaurę nuo užimto Juodosios jūros uostamiesčio Chersono. Kyjivas savo ruožtu praneša apie atmuštas rusų atakas prieš Bachmuto ir Soledaro miestus. Jie Donbase yra dalis gynybos linijos priešais Slovjansko ir Kramatorsko aglomeraciją.Šiaurėje mūšiai vyksta prie Charkivo ir Luhansko sričių sienos ir iš dalies Donecke. Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas kalbėjo apie mūšius batalionų ir kuopų lygiu. Jis taip pat pasakojo apie esą nesėkmingą Ukrainos dalinių puolimą prieš kelis kaimus Chersono srityje.Karo šalių pateikiamų duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Spėjama, kad netrukus Ukraina gali pradėti didelį puolimą. Labiausiai tikėtina puolimo teritorija yra rusų placdarmas į šiaurės vakarus nuo Dnipro Chersono srityje, įskaitant srities sostinę. Čia rusų aprūpinimo keliai praktiškai blokuoti. Tačiau neatmetamas ir Ukrainos veržimasis Zaporižios srityje Azovos jūros kryptimi. Daugėja pranešimų apie dalinių koncentraciją abiejose pusėse.

Scholzas verslininkams: investuokite į Ukrainą kaip būsimą ES naręVokietijos kancleris Olafas Scholzas Berlyne surengtame verslo forume, skirtame Ukrainos atkūrimui, pasisakė už Ukrainos narystę ES.„Atstatydami Ukrainą, viską darykime turėdami omenyje Ukrainos tikslą tapti ES nare“, – sakė O. Scholzas.Transporto infrastruktūra, taip pat logistikos ir transporto sektorius turėtų būti plėtojami taip, kad šalis be jokių problemų galėtų prisijungti prie ES.„Kas šiandien investuoja į Ukrainos atstatymą, investuoja į būsimą ES valstybę narę, kuri bus mūsų teisinės bendrijos ir vidaus rinkos dalis“, – sakė O. Scholzas.Kancleris pažymėjo, kad Ukrainoje veikia daugiau kaip 2 000 Vokietijos įmonių, o kitos nori kuo greičiau sugrįžti.Jis paragino Ukrainos vyriausybę toliau gerinti pamatines sąlygas investicijoms ir sakė, kad tam reikia dar daugiau teisinės valstybės, daugiau skaidrumo ir dar ryžtingesnės kovos su korupcija.O. Scholzas taip pat pažadėjo tolesnę karinę pagalbą Ukrainai, ypač siekiant apsaugoti ją nuo atakų iš oro.

Iranas neigia, kad Kryme esančios šalies pajėgos padeda Rusijai kareTeheranas pirmadienį atmetė JAV kaltinimus, kad Rusijos okupuotame Kryme besibazuojantys Irano kariškiai padeda Maskvai vykdyti dronų atakas Ukrainoje.„Mes griežtai atmetame šias naujienas“, – žurnalistams sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanani, paklaustas apie Vašingtono kaltinimus.Ketvirtadienį Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby reporteriams pareiškė, esą Irano pajėgos, esančios Kryme, padeda Maskvos pajėgoms vykdyti atakas prieš Ukrainą iranietiškais dronais.Pasak jo, Rusijos okupuotoje teritorijoje yra iraniečių instruktorių ir techninės paramos darbuotojų, o pačius dronus, darančius didelę žalą Ukrainos infrastruktūrai, valdo rusai.Tuo metu N. Kanani pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas „siekia nukreipti visuomenės dėmesį nuo destruktyvaus vaidmens, kurį jis atlieka stovėdamas vienoje konflikto pusėje ir aktyviai eksportuodamas į Ukrainą ginklus bei įrangą“.Jungtinės Valstijos, taip pat Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga jau įvedė Iranui sankcijas, nes kartu su Kyjivu kaltina šią Vidurio Rytų šalį teikiant Rusijai bepiločių orlaivių, skirtų panaudoti kare prieš Ukrainą.J. Kirby teigė, kad „Teheranas dabar tiesiogiai dalyvauja siųsdamas savo žmones ir tiekdamas ginklus, darančius poveikį civiliams gyventojams bei civilinei infrastruktūrai Ukrainoje“.Iranas neigia aprūpinęs Maskvą ginklais, skirtais naudoti kare, o Kremlius apkaltino Vakarus tokiais kaltinimais siekiant daryti „spaudimą“ Teheranui.„Irano Islamo Respublika ne kartą paskelbė nedalyvaujanti kare Ukrainoje, – pridūrė N. Kanani. – Mes neeksportuojame ginklų nei vienai konflikto pusei.“Praėjusį mėnesį Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Maskvai.

Rusija teigia, kad Ukraina „baigia kurti nešvarią bombą“Maskva pirmadienį pareiškė, kad Ukraina beveik baigė gaminti „nešvarią bombą“. Kiek anksčiau Rusijos gynybos ministras per telefoninius pokalbius su NATO ministrais sakė, kad Kyjivo pajėgos planuoja panaudoti šį ginklą.„Pagal mūsų turimą informaciją, dvi organizacijos Ukrainoje turi konkrečius nurodymus sukurti vadinamąją „purviną bombą“. Šis darbas yra baigiamajame etape“, – pirmadienį pareiškė generolas leitenantas Igoris Kirilovas.Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tviteryje pareiškė, kad kalbėjosi su tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovu Rafaeliu Grossiu ir oficialiai paragino TATENA skubiai nusiųsti ekspertus į taikius objektus Ukrainoje, kuriuose, kaip melagingai teigia Rusija, kuriama nešvari bomba.Pasak D. Kulebos, R. Grossis sutiko.„Priešingai nei Rusija, Ukraina visada buvo ir yra skaidri. Mes neturime ko slėpti“, – sakė D. Kuleba.

Ukrainos žvalgyba nesitiki, kad rusų pajėgos pasitrauks iš ChersonoUkrainos karinė žvalgyba nesitiki, kad rusų daliniai pasitrauks iš okupuoto Chersono miesto Pietų Ukrainoje. Priešingai, Rusijos kariuomenė ruošiasi miesto gynybai, pirmadienį Kyjive sakė žvalgybos vadas Kyrylas Budanovas. „Rusų okupantai tik sudaro iliuziją, kad palieka Chersoną. Tačiau iš tikrųjų jie ten siunčia naujus karinius dalinius“, - kalbėjo jis portalui „Ukrajinskaja Pravda“. Nei šių duomenų, nei rusų pateikiamos informacijos apie padėtį Chersone nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.K. Budanovas sako, kad rusų informacija apie okupacinės administracijos ir Rusijos bankų pasitraukimą bei ligoninių evakuaciją veikiausiai yra mėginimas nukreipti dėmesį. Anot pareigūno, atvykstantys nauji daliniai paiso, kad ukrainiečių prasiveržimo atveju jiems liktų atviras kelias atgal per Dniprą.Lygiai prieš aštuonis mėnesius prasidėjusiame kare Chersonas yra vienintelė Ukrainos srities sostinė, patekusi į Rusijos rankas. Maskva yra paskelbusi, kad aneksavo miestą ir administracinę sritį. Tačiau jau kelias savaites Ukrainos pajėgos vis toliau veržiasi į rusų placdarmą šiaurės vakariniame Dnipro upės krante.

Ukrainoje paskelbta buvusio Nacionalinio banko vadovo paieškaUkrainos nacionalinis antikorupcinis biuras (UNAB) paskelbė buvusio Nacionalinio banko vadovo Kyrylo Ševčenkos paiešką.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, tai susiję su byla dėl banko „Ukrgazbank“ lėšų išeikvojimo.Taip pat paskelbta dviejų „Ukrgazbank“ darbuotojų paieška.Įtarimai šiems asmenims buvo pareikšti dar spalio pradžioje, bet specialiąja tvarka, kadangi buvo nežinoma, kur jie yra. Nuo to laiko įtariamieji ignoravo šaukimus atvykti pas tyrėjus, todėl ir buvo paskelbta jų paieška.„rbc.ua“ primena, jog spalio 4 d. K. Ševčenka pareiškė atsistatydinąs iš Nacionalinio banko vadovo pareigų savo noru dėl sveikatos problemų.

Kremlius: Paryžius ir Berlynas nerodo noro tarpininkauti taikos Ukrainoje derybomsKremlius pirmadienį pareiškė, kad Prancūzija ir Vokietija nerodo „jokio noro“ tarpininkauti taikos Ukrainoje deryboms, ir gyrė Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pasiūlymą surengti derybas.„Ankara laikosi kitokios pozicijos nei Paryžius ir Berlynas... ir pareiškė esanti pasirengusi tęsti tarpininkavimo pastangas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis „Macronas ir (Vokietijos kancleris Olafas) Scholzas neparodė jokio noro įsiklausyti į Rusijos poziciją ar dalyvauti tarpininkavimo pastangose“, pridūrė jis.NATO narė Turkija, kuri Rusijos karo Ukrainoje metu bando išlikti neutrali, palaiko gerus santykius su abiem savo Juodosios jūros kaimynėmis – Rusija ir Ukraina. Be to, ji susilaikė nuo prisijungimo prie Vakarų sankcijų Rusijai.Turkijoje įvyko dvejos Maskvos ir Kyjivo derybos, įskaitant kovą surengtą Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir Ukrainos diplomatijos vadovo Dmytro Kulebos susitikimą – pirmąsias aukšto lygio derybas po to, kai Maskva pasiuntė karius į Ukrainą.Visgi nuo to laiko taikos derybos įstrigo, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nesileis į jokias derybas su Vladimiru Putinu, Kremliui paskelbus apie keturių okupuotų Ukrainos teritorijų aneksiją.Turkija ir Jungtinės Tautos tarpininkavo sudarant svarbų susitarimą su Maskva ir Kyjivu, nutraukusį Rusijos blokadą ir leidusį Ukrainai iš trijų uostų pradėti gabenti grūdų krovinius.Tačiau Rusija kritikavo tą susitarimą, skųsdamasi, kad nukentėjo jos eksportas, ir be jokių įrodymų tvirtino, kad didžioji dalis grūdų pristatoma į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur jų labiausiai reikia.Turkija taip pat suvaidino svarbų vaidmenį viename didžiausių nuo Maskvos karo pradžios Rusijos ir Ukrainos apsikeitimų belaisviais, per kurį buvo paleista daugiau kaip 200 asmenų.

Ukrainos pareigūnai Rivnėje sulaikė apšaudymų raketomis koreguotojąUkrainos saugumo tarnybos (UST) darbuotojai sulaikė Rusijos raketų smūgių Rivnei koreguotoją. Tai „Telegram“ kanale pranešė UST, kuria remiasi „Ukrinform“.„UST kontržvalgyba demaskavo Rusijos specialiųjų tarnybų bendrininką apšaudant pasienio rajonus Ukrainos šiaurės vakaruose. Jis teikė priešui informaciją apie Ukrainos gynybos pajėgų dislokavimo vietas ir judėjimą regiono teritorijoje“, - sakoma pranešime.Be to, piktadarys rinko duomenis apie kritinės infrastruktūros objektus Rivnėje ir ragino rusus apšaudyti miestą raketomis.UST pareigūnai sulaikė vyrą Rivnėje, kai jis mėgino perduoti žvalgybos duomenis rusams.Pasak tyrėjų, sulaikytasis yra vietos gyventojas. Prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai, jis „Telegram“ kanale reiškė paramą okupantams ir teisino jų nusikaltimus.Sulaikytajam pareikšti įtarimai pagal kelis Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius. Jam paskirta kardomoji priemonė suėmimas.https://twitter.com/ServiceSsu/status/1584470871669846016

Apklausa: dauguma ukrainiečių pritaria tolesnei ginkluotai kovai su RusijaAbsoliuti dauguma apklaustų Ukrainos piliečių pritaria tolesnei ginkluotai kovai su Rusija, nepaisydami agresorės raketų smūgių.Tai rodo apklausos, kurią spalio 21-23 dienomis surengė Kyjivo tarptautinis sociologijos institutas, rezultatai, praneša UNIAN.Nors rusų apšaudymai griauna Ukrainos infrastruktūrą ir nusineša žmonių gyvybes, 86 proc. tyrimo dalyvių pareiškė, kad vis tiek reikia tęsti ginkluotą kovą. Iš jų 71 proc. visiškai pritaria tokiai nuomonei, o 15 proc. veikiau pritaria.Tik 10 proc. apklaustųjų mano, jog reikia pereiti prie derybų, kad kuo greičiau baigtųsi apšaudymai, net jei tektų daryti nuolaidų Rusijai. Dar 4 proc. respondentų neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.Už tolesnę kovą su okupantais yra 88 proc. apklaustųjų Ukrainos vakaruose, 89 proc. – centrinėje šalies dalyje, 86 proc. – pietuose ir 69 proc. – rytuose.Tarp respondentų, atsakymui pasirinkusių rusų kalbą, taip pat didžioji dauguma – 66 proc. – įsitikinę, kad reikia tęsti ginkluotą pasipriešinimą, net jei apšaudymai nesiliauja, ir tik 29 proc. mano, kad reikia pradėti derybas, net jei teks daryti nuolaidų Rusijai.Tarp ukrainietiškai atsakiusiųjų 89 proc. yra už tolesnę kovą. Pasak instituto direktoriaus pavaduotojo Antono Grušeckio, „žmonių sielvartas dėl netekčių ir sugriovimų virsta rūstybe ir neapykanta priešui“.„Ukrainiečių tauta tebėra vieninga ir pasirengusi kovoti iki pergalės“, - pabrėžė jis.Apklausa buvo surengta telefonu, joje dalyvavo 1 000 respondentų, vyresnių kaip 18 metų. Ji vyko visose Ukrainos srityse, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas.

RT atleido Kremliaus propagandistą už visas ribas peržengusius komentarus apie UkrainąRusijos valstybinis transliuotojas RT atleido Kremliaus propagandistą Antoną Krasovskį po to, kai neapykantą kurstančios jo pastabos apie Ukrainą sukėlė atgarsį šalyje ir užsienyje.„Antono Krasovskio pareiškimai yra barbariški ir žiaurūs“, – pirmadienį savo „Telegram“ kanale pareiškė RT vadovė Margarita Simonian.Būdamas RT programos rusų kalba vadovu, A. Krasovskis ne vieną mėnesį skelbė neapykantos kupinus komentarus apie Ukrainą. 47 metų vyras nuo vasario mėnesio yra ES sankcijų sąraše.Skandalas kilo dėl to, kad vienoje televizijos laidoje A. Krasovskis pareikalavo, kad ukrainiečių vaikus, manančius, jog Ukrainą okupavo Rusija, reikia įmesti į upę ir nuskandinti arba uždaryti į trobelę ir padegti.Jis taip pat neigė Ukrainos teisę egzistuoti, ragino šaudyti ukrainiečius ir menkino išprievartavimus.Ši laida sukėlė tarptautinį pasipiktinimą, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino visame pasaulyje uždrausti RT, kuri taip pat turi kanalą anglų kalba.M. Simonian sakė, kad A. Krasovskį ištiko „laikina beprotybė“ ir kad ji stabdo RT bendradarbiavimą su juo, kad „niekam nekiltų mintis, jog ji ar kiti RT darbuotojai pritaria tokiems kliedesiams“.A. Krasovskis, kuris kadaise buvo laikomas liberaliu žurnalistu, pastaraisiais metais ne kartą atkreipė į save dėmesį dėl smurto šlovinimo.Dar spalio pradžioje jis sakė, kad šlovina raketų smūgius prieš Ukrainą. „Aš šoku balkone su pižama, ant kurios užrašyta „Rusijos armija“, – sakė jis.Pirmadienį A. Krasovskis sakė, kad gailisi peržengęs ribą, ir pridūrė, kad kartais jį „užneša“ ir jis nebegali sustoti.

Ukrainos gyventojai įspėti dėl elektros išjungimoUkrainos gyventojai įspėti dėl elektros išjungimo. Šis žingsnis reikalingas stabiliam energetikos sistemos darbui palaikyti.Tai pirmadienį pranešė nacionalinės energetikos kompanijos „Ukrenergo“ spaudos tarnyba, kuria remiasi UNIAN.Pranešime pažymima, kad laikiną elektros energijos vartojimo ribojimą tenka įvesti Charkivo, Poltavos ir Sumų srityse, o labiausiai jos vartojimas bus ribojamas Kyjive ir Kyjivo srityje, taip pat Černihivo, Čerkasų ir Žytomyro srityse.Pasak energetikų, šis sprendimas padės sumažinti elektros tinklų krūvį ir duos laiko suremontuoti įrangą, nukentėjusią per teroristines rusų atakas.„Pasirūpinkite, kad jūsų telefonai būtų įkrauti, ir perduokite informaciją tiems, kurie nesinaudoja socialiniais tinklais. Atminkite, kad taupus energijos vartojimas gali padėti išvengti priverstinių išjungimų“, - apibendrina „Ukrenergo“ atstovai.

Ukrainos pareigūnas: taikinius pasiekia trečdalis iranietiškų dronųTaikinius Ukrainoje pasiekia apie 30 proc. Rusijos paleistų iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“.Tai interviu leidiniui „Ukrainska pravda“ pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas.Pasak pareigūno, Rusija nuolat užsisako šių dronų Irane. Iki šiol rusai užsisakė apie 1 700 visų tipų bepiločių skraidyklių, bet jas dar reikia pagaminti.Vieną pristatomą partiją sudaro apie 300 dronų. Dabar Rusija naudoja antrosios partijos dronus.Kaip pažymėjo K. Budanovas, spalio 22 d. duomenimis, rusai panaudojo apie 330 dronų, iš jų 222 buvo numušti, bet 30 proc. “tuo ar kitu mastu pasiekė savo taikinius“.Pasak pareigūno, Ukrainos „oro gynyba iš esmės susitvarko, numušta 70 proc. dronų“, bet „teroras juos naudojant dar gali ilgai tęstis“. O štai raketų rusai neturi tiek daug, kiek iranietiškų dronų.„Raketų „Iskander“ liko apie 13 proc., „Kalibr-PL“ ir „Kalibr-NK“ – apie 43 proc., raketų „Ch-101“ ir „CH-555“ – apie 45 proc.“, - teigė žvalgybas vadovas. Įvairiais vertinimais, Iranas pardavė Rusijai nuo 300 iki kelių tūkstančių dronų kamikadzių.

Po Šoigu skambučių – bendras trijų valstybių pareiškimasJungtinių Valstijų, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės paskelbė bendrą pareiškimą dėl Rusijos kaltinimų, kad Kyjivas neva ketina panaudoti „nešvariąją (radiologinę) bombą“. Šio dokumento tekstas paviešintas JAV Valstybės departamento interneto svetainėje. Savo pareiškime valstybės dar sykį patvirtino savo tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui. „Anksčiau mūsų šalių gynybos ministrai pasikalbėjo su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu pastarojo prašymu. Mūsų šalys leido aiškiai suprasti, kad atmetame akivaizdžiai melagingus Rusijos teiginius, jog Ukraina ruošiasi panaudoti nešvariąją bombą savo pačios teritorijoje. Pasaulis bet kokį bandymą pasinaudoti šiuo tvirtinimu matys kaip dingstį situacijai eskaluoti. Taip pat atmetame bet kokį pretekstą situacijai eskaluoti iš Rusijos pusės“, – sakoma pareiškime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino imtis vieningo tarptautinio atsako.„Jei Rusija skambina ir sako, kad Ukraina neva kažką ruošia, tai reiškia viena: Rusija visa tai jau paruošė“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi.„Manau, kad dabar pasaulis turėtų reaguoti kaip įmanoma griežčiau“, – teigė jis.Anksčiau sekmadienį D. Kuleba pasmerkė Maskvos kaltinimus kaip „absurdiškus“ ir „pavojingus“.„Pirma, Ukraina yra įsipareigojusi Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties narė: neturime jokių „nešvarių bombų“ ir neplanuojame jų įsigyti. Antra, rusai dažnai kaltina kitus tuo, ką patys planuoja“, – pareiškė jis.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta beveik 68 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki spalio 24 d. jau neteko apie 67 940 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 590 tankų, 5 295 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 673 artilerijos sistemų, 375 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 189 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 270 lėktuvų, 245 sraigtasparnių, 1 370 dronų, 350 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 044 automobilių, 149 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukrainos pareigūnas: reikėtų teisti ne tik Rusijos kariškius, bet ir jiems taikinius parenkančius energetikusPo Ukrainos pergalės kare su Rusija už savo nusikaltimus turėtų atsakyti ne tik Rusijos kariškiai, apšaudantys Ukrainą, bet ir energetikai, parenkantys jiems taikinius.Tai interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė Ukrainos nacionalinės energetikos kompanijos „Ukrenergo“ valdybos vadovas Volodymyras Kudrickis.Anot jo, Rusijos energetikai tiesiogiai prisidėjo prie Ukrainos objektų parinkimo okupantų atakoms.„Nežinau, kas konkrečiai, bet jie galėjo būti iš Rusijos sisteminio operatoriaus „Rosseti“. Po pergalės reikalausime, kad teisiamųjų suole atsidurtų ne tik Rusijos kariškiai, bet ir energetikai. Ne tik tie, kurie paspaudė mygtukus, bet ir tie, kurie parinko taikinius“, - pabrėžė valdybos vadovas.Dėl jų veiksmų žuvo nekaltų žmonių, tarp kurių buvo ir „Ukrenergo“ darbuotojų, sakė V. Kudrickis. Jis pranešė, kad per pastarąsias intensyvias rusų atakas žuvo trys kompanijos darbuotojai, o nuo vasario 24 d. – penki.

Ukrainos kariškiai: Baltarusijoje aktyviai tikrinami mobilizaciniai ištekliaiBaltarusijoje jau beveik mėnesį aktyviai tikrinami mobilizaciniai ištekliai. Tai sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime, kuriuo remiasi UNIAN.Generalinio štabo duomenimis, mobilizacinių išteklių tikrinimas Baltarusijoje vyksta nuo spalio pradžios.„Prie vietos vykdomosios valdžios organų sudarytos specialios grupės informacijai apie potencialius šauktinius tikrinti ir tikslinti. Tikslinama, koks šaukiamojo amžiaus vyrų veiklos pobūdis, kokios jų karinės įskaitinės specialybės ir šeiminė padėtis“, - sakoma pranešime.Dokumente pažymima, jog tebegresia raketų ir aviacijos smūgių Ukrainos kritinės infrastruktūros objektams iš Baltarusijos teritorijos, įskaitant iranietiškų dronų naudojimą, pavojus.Prasidėjus Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą, Baltarusija tapo placdarmu Rusijos armijai. Būtent iš ten buvo puolami Ukrainos šiauriniai regionai ir raketomis apšaudomi šalies miestai.

Ukrainos premjeras: požeminėse saugyklose pakanka dujų šildymo sezonui Nors Rusija tęsia apšaudymus, Ukrainoje prasidėjo šildymo sezonas. Daugelyje miestų jau įjungiamas šilumos tiekimas.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu.„Šiuo metu mūsų dujų saugyklose yra apie 14,2 mlrd. kubinių metrų dujų, ir šio kiekio visiškai pakanka, kad galėtume stabiliai peržiemoti“, – parašė Ukrainos premjeras „Facebook“ paskyroje.D. Šmyhalis taip pat priminė, kad okupantai rusai jau antrą savaitę apšaudo Ukrainos energetikos objektus. Jis pareiškė, kad priešui nepavyks išvesti Ukrainos energetikos sistemos iš rikiuotės.„Energetikai dirba 24/7. Galimi laikini elektros tiekimo išjungimai kai kuriose srityse, kad būtų paspartinti remonto darbai. Toliau taupome elektros energiją“, – parašė Ukrainos vyriausybės vadovas.Planuojama, kad minimali leistina temperatūra butuose per būsimą šildymo sezoną Ukrainoje sudarys 16 laipsnių.

JAV atmeta melagingus Šoigu pareiškimus, esą Ukraina ketina panaudoti „nešvarią bombą“Vašingtonas pavadino melagingais Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu žodžius, kad esą Ukraina ketina panaudoti „nešvarią bombą“ savo teritorijoje.Tai sakoma JAV valstybės departamento pranešime, paskelbtame naktį į pirmadienį po valstybės sekretoriaus Antony`io Blinkeno ir Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos pokalbio, praneša „Ukrinform“.„Valstybės sekretorius A. Blinkenas užsienio reikalų ministrui D. Kulebai pareiškė, jog atmeta aiškiai melagingus Rusijos gynybos ministro S. Šoigu tvirtinimus, kad esą Ukraina ketina panaudoti „nešvarią bombą“ savo teritorijoje“, – pažymima dokumente.Valstybės sekretorius pabrėžė, jog pasaulis atpažins visus Rusijos mėginimus pasinaudoti šiais kaltinimais kaip dingstimi eskalacijai.Šalys taip pat aptarė JAV ir tarptautinės bendrijos įsipareigojimus teikti Ukrainai beprecedentę gynybinę, ekonominę ir humanitarinę pagalbą tiek, kiek reikės, pranešė Valstybės departamentas.JAV ir Ukrainos užsienio politikos žinybų vadovai kalbėjosi sekmadienį.

Žiniasklaida: Izraelis suteikė Ukrainai žvalgybos duomenų, padedančių naikinti iranietiškus dronus Izraelis suteikė Ukrainai žvalgybos duomenų, padedančių naikinti iranietiškus dronus. Tai sekmadienį pranešė laikraštis „The New York Times“.Leidinys nepatikslina, kokie konkrečiai duomenys turimi omenyje, bet primena, kad spalio 17 d. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba kreipėsi į Izraelį, prašydamas perduoti jo šaliai oro gynybos sistemų. Izraelio gynybos ministras Benny`is Gantzas atmetė šį prašymą, kadangi Tel Avivas bendradarbiauja su Rusija Izraelio karinių oro pajėgų reidų Sirijoje klausimu. Bet Izraelis, pasak ministro, nusiųs Ukrainai ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuri padės atremti Rusijos naudojamų Irane pagamintų dronų atakas.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Sirijoje sunaikinta iranietiškų dronų surinkimo gamykla. Manoma, kad smūgius objektams Sirijoje naktį į šeštadienį smogė Izraelio karinės oro pajėgos.Rusija kare prieš Ukrainą naudoja iranietiškus dronus „Shahed-136“, „Shahed-13“ ir „Mohajer-6“.

Zelenskis sureagavo į Šoigu kaltinimusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu kaltinimų Ukrainai dėl tariamai ruošiamos „nešvarios bombos“ paragino imtis vieningo tarptautinio atsako.„Jei Rusija skambina ir sako, kad Ukraina neva kažką ruošia, tai reiškia viena: Rusija visa tai jau paruošė“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi.„Manau, kad dabar pasaulis turėtų reaguoti kaip įmanoma griežčiau“, – teigė jis.

Ekspertai: Šoigu skambučiai NATO narėms turėjo aiškų tiksląJAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai pakomentavo Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu žodžius apie tariamą „nešvarią bombą“ Ukrainoje. Šiuo pareiškimu jis bandė pristabdyti arba sustabdyti karinę pagalbą Ukrainai iš Vakarų, rašoma ISW pranešime.Ekspertai priminė, kad sekmadienį S. Šoigu skambino kolegoms iš Prancūzijos, Turkijos, Didžiosios Britanijos ir JAV. Pokalbių metu jis tvirtino, kad Kyjivas neva ruošiasi panaudoti „nešvarią bombą“, kad apkaltintų Rusiją naudojant masinio naikinimo ginklus.Savo ruožtu JAV, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos atstovai neigė ir pasmerkė S. Šoigu kaltinimus. Pasak ekspertų, melagingais teiginiais ir jų platinimu Rusija siekia įbauginti Vakarų valstybes, kad jos nutrauktų arba apribotų paramą Ukrainai, nes Rusijai gresia besitęsiančios karinės nesėkmės ir Vakarų Chersono netektis iki metų pabaigos.Pažymima, kad S. Šoigu raginimai greičiausiai yra dar vienas bandymas įbauginti šalis, kurios padeda Ukrainai, ir, galbūt, bandymas padidinti susiskaldymą NATO.

Ukraina Rusijos kaltinimus dėl „nešvarios bombos“ vadina „absurdiškais“, „pavojingais“Ukraina sekmadienį paneigė planuojanti panaudoti „nešvarią bombą“ prieš Rusijos pajėgas, apie ką Maskvos gynybos ministras užsiminė per pokalbius telefonu su kolegomis iš NATO šalių.„Rusijos melas apie tai, kad Ukraina neva planuoja panaudoti „nešvarią bombą“, yra toks pat absurdiškas, kaip ir pavojingas“, – socialiniame tinkle pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Pirma, Ukraina yra įsipareigojusi Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties narė: neturime jokių „nešvarių bombų“ ir neplanuojame jų įsigyti. Antra, rusai dažnai kaltina kitus tuo, ką patys planuoja“, – pareiškė jis.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sekmadienį telefonu pasikalbėjo su savo kolegomis iš NATO šalių ir aptarė padėtį Ukrainoje, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Pokalbių metu S. Šoigu išsakė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija anksčiau sekmadienį išplatino pranešimą, kuriame gynybos sekretorius Benas Wallace'as paneigė, jog Vakarų šalys siekia padėti Ukrainai eskaluoti konfliktą.Jis taip pat „įspėjo, kad tokie kaltinimai neturėtų būti naudojami kaip pretekstas didesniam eskalavimui“.Sekmadienį S. Šoigu taip pat aptarė padėtį Ukrainoje su Pentagono vadovu Lloydu Austinu. Tai buvo jų antrasis pokalbis nuo praėjusio penktadienio, tačiau tuomet Rusijos pusė savo pareiškime neminėjo tariamos „nešvarios bombos“ provokacijos.

Macronas: ukrainiečiai nuspręs, kada įmanoma taikaPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį pareiškė, kad ukrainiečiai nuspręs, kada yra galima taika.Nuo karo Ukrainoje pradžios vasario pabaigoje E. Macronas, skirtingai nei kiti Vakarų lyderiai, siekė, kad derybos su Rusijos Prezidentu Vladimiru Putinu liktų atviros.„Neleiskime, kad taika taptų Rusijos galios įkaite“, – pareiškė Prancūzijos vadovas, kalbėdamas Romoje prasidedant aukščiausiojo lygio susitikimui taikos klausimui Romoje.Susitikimą surengė Romoje įsikūrusi katalikiška labdaros organizacija „Sant'Egidio“.„Taika įmanoma, bet tik jie (ukrainiečiai) nuspręs dėl to, kai nuspręs. Taika bus kuriama kartu su kita puse, kuris šiandien yra priešas, prie vieno stalo“, – Prancūzijos prezidentas pareiškė aukščiausio lygio susitikime, kuriame dalyvavo šimtai politinių ir religinių lyderių iš viso pasaulio.E. Macronas taip pat pateisino Vakarų paramą Kijevui, kad „kad tam tikru momentu Ukrainos žmonės galėtų pasirinkti taiką... tokiomis sąlygomis, kokias jie patys nuspręs“.

Rusijos ir JAV gynybos ministrai telefonu aptarė padėtį UkrainojeRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sekmadienį aptarė padėtį Ukrainoje su Pentagono vadovu Lloydu Austinu, pranešė Rusijos gynybos ministerija.Tai buvo antrasis jų pokalbis per mažiau nei savaitę.„Gynybos žinybų vadovai aptarė padėtį Ukrainoje“, – nurodoma Rusijos ministerijos pranešime, išplatintame socialiniame tinkle.Anksčiau sekmadienį S. Šoigu kalbėjosi apie Ukrainą su kolegomis iš Prancūzijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės.Šių pokalbių metu, kaip ir per ankstesnius pokalbius, S. Šoigu išsakė savo susirūpinimą dėl esą galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“Be to, buvo aptarta padėtis Ukrainoje, kuri turi nuolatinę tendenciją toliau nekontroliuojamai eskaluotis.Rusijos ir JAV gynybos ministrai paskutinį kartą kalbėjosi praėjusį penktadienį.„Buvo aptarti aktualūs tarptautinio saugumo klausimai, įskaitant padėtį Ukrainoje“, – tuomet teigta Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.Tuo metu JAV gynybos departamentas nurodė, kad L. Austinas pabrėžė, jog „svarbu išlaikyti ryšių linijas vykstant karui prieš Ukrainą“.Tai buvo antras S. Šoigu ir L. Austino pokalbis nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios vasario 24-ąją.Ankstesnį kartą, gegužės 13 dieną, kalbėdamasis su S. Šoigu, L. Austinas paragino Maskvą „nedelsiant nutraukti ugnį“ Ukrainoje.Rusija to nepadarė, ir nuo to laiko Ukrainos pajėgos susigrąžino iš rusų kariuomenės teritorijų rytuose ir pietuose.Nuo karo pradžios Maskvos ir Vašingtono santykiai pasiekė naujas žemumas.Rusija apkaltino JAV siekiu pratęsti konfliktą teikiant finansinę ir karinę pagalbą provakarietiškai Ukrainai, o Vašingtonas pasmerkė Maskvos invaziją kaip neteisėtą.

JK atmeta Rusijos teiginius dėl eskalacijos UkrainojeJungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as sekmadienį atmetė Maskvos teiginius, kad Vakarų šalys padeda planuojamam karo Ukrainoje eskalavimui. Tai his pareiškė per itin retą pokalbį su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu.„Gynybos sekretorius paneigė šiuos teiginius ir įspėjo, kad tokie kaltinimai neturėtų būti naudojami kaip pretekstas didesnei eskalacijai“, – nurodoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos pranešime, kuriame pažymima, kad pokalbį inicijavo Maskva.S. Šoigu ir B. Wallace'as aptarė Ukrainos reikalus po ankstesnių Rusijos ministro pokalbių su kolegomis iš Prancūzijos ir Turkijos pranešė Rusijos gynybos ministerija.Kaip ir per ankstesnius pokalbius, S. Šoigu „išsakė britų kolegai savo susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“, – nurodoma ministerijos pranešime.Kiek anksčiau sekmadienį S. Šoigu apie Ukrainą kalbėjosi telefonu su Prancūzijos ir Turkijos atstovais, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešimuose.Juose nurodoma, kad su Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministru Sebastienu Lecornu „buvo aptarta padėtis Ukrainoje, kuri turi nuolatinę tendenciją toliau nekontroliuojamai eskaluotis“.Vėliau rusų gynybos ministras telefonu kalbėjosi su Turkijos kolega Hulusi Akaru.Abiejuose pokalbiuose S. Šoigu išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų, panaudojant „nešvarią bombą“.Penktadienį Rusijos gynybos ministras surengė retą pokalbį telefonu su Jungtinių Valstijų gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Abi šalys patvirtino, kad kalbėjo apie Ukrainą.Tai buvo tik antrasis ministrų pokalbis nuo tada, kai Maskva vasario 24 dieną išsiuntė karius į Ukrainą. Dar gegužę L. Austinas ragino Maskvą „nedelsiant“ paskelbti paliaubas.

Ukrainos lėktuvų variklių gamybos įmonės darbuotojai kaltinami bendradarbiavimu su RusijaUkrainos saugumo tarnyba SBU sekmadienį pranešė, kad sulaikė du Ukrainos lėktuvų variklių gamybos įmonės „Motor Sich“ darbuotojus, kurie yra įtariami bendradarbiavimu su Rusija.SBU „sulaikė pramonės milžinės „Motor Sič“ prezidentą, jis įtariamas bendradarbiavimu su Rusijos Federacija“, nurodoma tarnybos pranešime. SBU taip pat sulaikė bendrovės užsienio ekonominės veiklos skyriaus vadovą. Sulaikytųjų pavardės nenurodomos.Jų sulaikymas yra dalis teisėsaugos tyrimo dėl „neteisėto „Motor Sich“ vykdyto karinių prekių tiekimo Rusijos atakos lėktuvams“, nurodė SBU. Asmenys buvo sulaikyti įtariant juos „kolaboravimu“ ir „pagalba valstybei agresorei“.SBU skelbia, kad Ukrainos pietinėje Zaporižios srityje, kurios dalį kontroliuoja Rusijos pajėgos, veikiančios įmonės gamyklos vadovybė esą slapta buvo susimokiusi su Rusijos valstybiniu gynybos konglomeratu „Rostec“.„Įtariamieji sukūrė tarptautinį kanalą, kuriuo neteisėtai tiekė didmenines ukrainietiškų orlaivių variklių partijas šaliai agresorei“, – nurodė SBU ir patikslino, kad Rusija juos naudojo atakos sraigtasparniams gaminti ir remontuoti.Pasak SBU, šie sraigtasparnių modeliai buvo „masiškai naudojami“ per Rusijos invaziją į Ukrainą.Tarnyba taip pat pridūrė, kad įmonės vadovai apėjo sankcijas parduodami variklius Artimųjų Rytų, Europos ir Rytų Azijos bendrovėms, kurios teikė vadinamuosius užsakymus „užsienio šalies“ poreikiams.Bendrovė „Motor Sich“ gamina variklius sraigtasparniams ir orlaiviams, taip pat pramonines turbinas. Iki 2014 metų, kai Maskva aneksavo Krymą, Rusija buvo didžiausia šios bendrovės klientė.

Gubernatorius: Rusijos regione šalia Ukrainos įrengtos dvi „gynybos linijos“Su Ukraina besiribojančiame Rusijos Kursko regione įrengtos dvi gynybos linijos reaguojant į galimą puolimą, sekmadienį pranešė vietos gubernatorius.Gubernatoriaus Romano Starovoito socialinių tinklų paskyrose paskelbtose nuotraukose matyti statiniai, kurie atrodo kaip gynybinių bunkerių serija, kuriuose kariai gali laikyti šaudmenis ir šaudyti iš siaurų plyšių.„Šią savaitę Kursko srityje baigti dviejų sustiprintų gynybos linijų įrengimo darbai, – pranešė R. Starovoitas ir pridūrė, kad dar viena gynybos linija bus pastatyta iki lapkričio 5 d. – Esame pasirengę atremti bet kokį kėsinimąsi į mūsų teritoriją.“Kaimyninėje Belgorodo srityje, kuri taip pat ribojasi su Ukraina, gubernatorius šeštadienį pranešė, kad kai kuriose srities dalyse pradėtos gynybinių statinių statybos.Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai tą pačią dieną per išpuolį viename iš regiono miestų žuvo du žmonės, o 15 tūkst. žmonių, vietos valdžios duomenimis, kelioms valandoms liko be elektros energijos.„Belgorodo srities rajonuose pradėjome statyti gynybines statinius“, – socialiniame tinkle pranešė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, paskelbęs nuotraukų, kuriose matyti, kaip vieno kaimo pakraštyje stovi keli piramidės formos betoniniai blokai.Anksčiau šį mėnesį Rusija pranešė apie „gerokai padidėjusį“ apšaudymą jos teritorijoje iš ukrainiečių pusės ir nurodė, kad išpuoliai daugiausia buvo nukreipti į Belgorodo sritį ir kaimynines Briansko ir Kursko sritis.

Įvyko retas Rusijos ir JK gynybos ministrų pokalbis apie UkrainąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sekmadienį su Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriumi Benu Wallace'u aptarė Ukrainos reikalus, po ankstesnių ministro pokalbių su kolegomis iš Prancūzijos ir Turkijos pranešė Rusijos gynybos ministerija.Kaip ir per ankstesnius pokalbius, S. Šoigu „išsakė britų kolegai savo susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“, – nurodoma ministerijos pranešime.Kiek anksčiau sekmadienį S.Šoigu apie Ukrainą kalbėjosi telefonu su Prancūzijos ir Turkijos atstovais, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešimuose.Juose nurodoma, kad su Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministru Sebastienu Lecornu „buvo aptarta padėtis Ukrainoje, kuri turi nuolatinę tendenciją toliau nekontroliuojamai eskaluotis“.Vėliau rusų gynybos ministras telefonu kalbėjosi su Turkijos kolega Hulusi Akaru.Abiejuose pokalbiuose S. Šoigu išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų, panaudojant „nešvarią bombą“.Penktadienį Rusijos gynybos ministras surengė retą pokalbį telefonu su Jungtinių Valstijų gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Abi šalys patvirtino, kad kalbėjo apie Ukrainą.Tai buvo tik antrasis ministrų pokalbis nuo tada, kai Maskva vasario 24 dieną išsiuntė karius į Ukrainą. Dar gegužę L. Austinas ragino Maskvą „nedelsiant“ paskelbti paliaubas.

Kyjivas: rusų pajėgos Ukrainoje naudoja trijų tipų Irano dronusRusų pajėgos per savo atakas Ukrainoje naudoja trijų tipų Irano dronus – „Shahed-136“, „Shahed-13“ ir „Mohajer-6“. Tai sekmadienį kalbėdamas per televiziją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas, kurį cituoja „Ukrinform“.Anot atstovo, „Shahed-13“ gabenamas sprogmenų kiekis yra mažesnis nei „Shahed-136“, tačiau dronai kamikadzės yra labai tikslūs ginklai ir net mažas sprogmenų kiekis kritiškoje vietoje gali padaryti didelės žalos. Rusija, anot K. Ignato, naudoja ir kovinius dronus „Mohajer-6“. Mažiausiai keturis jų pavyko numušti, vienas buvo sunaikintas ir dabar jį tiria ekspertai.Atstovo duomenimis, nuo tada, kai rugsėjo 13 dieną prie Kupjansko Charkivo srityje buvo paleistas pirmasis dronas „Shahed-136“, numušti 273 tokie bepiločiai. Vis dėto daug jų savo taikinius pasiekė. Ginkluotosios oro pajėgos esą visomis turimomis priemonėmis naikina dronus, tačiau tam reikia didelių resursų. Problema buvo aptarta spalį „Ramsteino formate“ ir Ukraina tikisi, kad partneriai perduos nuo dronų saugančių sistemų.

Rusų gynybos ministras telefonu su Prancūzijos, Turkijos atstovais aptarė padėtį Ukrainoje (atnaujinta)Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu kalbėjosi telefonu su Prancūzijos ir Turkijos atstovais ir aptarė Ukrainos klausimą, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešimuose.Juose nurodoma, kad su Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministru Sebastienu Lecornu „buvo aptarta padėtis Ukrainoje, kuri turi nuolatinę tendenciją toliau nekontroliuojamai eskaluotis“.Vėliau sekmadienį ministerija pranešė, kad rusų gynybos ministras telefonu kalbėjosi su Turkijos kolega Hulusi Akaru.Abiejuose pokalbiuose S. Šoigu išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų, panaudojant „nešvarią bombą“.Penktadienį Rusijos gynybos ministras surengė retą pokalbį telefonu su Jungtinių Valstijų gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Abi šalys patvirtino, kad kalbėjo apie Ukrainą.Tai buvo tik antrasis ministrų pokalbis nuo tada, kai Maskva vasario 24 dieną išsiuntė karius į Ukrainą. Dar gegužę L. Austinas ragino Maskvą „nedelsiant“ paskelbti paliaubas.

Rusija baiminasi, kad Ukraina gali panaudoti vadinamąją purvinąją bombąRusija teigia esanti sunerimusi, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali panaudoti vadinamąją purvinąją bombą. Tai Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu per pokalbį telefonu pareiškė savo kolegai iš Prancūzijos Sebastienui Lecornu, Maskvoje pranešė gynybos ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.S. Šoigu, be to, sakė, kad konfliktas linksta į „tolesnę nekontroliuojamą eskalaciją“.Purvinojo bomba sprogdama paskleidžia radioaktyviąsias medžiagas.

Rusija teigia sunaikinusi Ukrainos sandėlį su 100 tūkst. tonų aviacinio kuroRusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė sunaikinusi centrinėje Ukrainoje esantį sandėlį, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 100 tūkst. tonų aviacinio kuro.„Netoli Smilos kaimo Čerkasų srityje buvo sunaikintas kuro sandėlis, kuriame buvo laikoma daugiau kaip 100 tūkst. tonų Ukrainos oro pajėgoms skirto aviacinio kuro“, – kasdieniniame pranešime teigė Gynybos ministerija.

Rusų karinis lėktuvas Irkutske rėžėsi į gyvenamąjį namąSibiro Irkutsko mieste, regiono gubernatoriaus teigimu, rusų karinis lėktuvas rėžėsi į pastatą. Tai dviejų aukštų gyvenamasis namas, „Telegram“ kanale rašo Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas.Apie galimas aukas kol kas nieko nežinoma. Rusų naujienų agentūros cituoja gelbėtojus, kad „Su-30“ tipo orlaivis sudužo per mokomąjį skrydį.

Rusų gynybos ministras per pokalbį telefonu su Prancūzijos kolega aptarė padėtį UkrainojeRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu kalbėjosi telefonu su Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministru Sebastienu Lecornu (Sebastjenu Lekorniu) ir aptarė Ukrainos klausimą, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.„Buvo aptarta padėtis Ukrainoje, kuri turi nuolatinę tendenciją toliau nekontroliuojamai eskaluotis“, – nurodė ministerija ir pridūrė, kad S. Šoigu išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų, panaudojant „nešvarią bombą“.

Po Rusijos smūgių Kyjive įvestas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimasKyjivo energetikos įmonė DTEK sekmadienį pranešė, kad po pakartotinių Rusijos smūgių šalies energetikos infrastruktūrai Ukrainos sostinėje pradėti planiniai „stabilizaciniai“ elektros energijos tiekimo nutraukimai.„Spalio 23 dieną nacionalinis energetikos operatorius „Ukrenerho“, siekdamas išvengti avarijų, Kyjive įvedė stabilizacinius energijos tiekimo sustabdymus“, – sakoma energetikos bendrovės DTEK pranešime, kuriame priduriama, kad tiekimo nutraukimas turėtų trukti „ne ilgiau kaip keturias valandas“, tačiau gali būti ilgesnis „dėl elektros energijos tiekimo sistemai padarytos žalos masto“.Energiją nustota tiekti 11 val. 13 min. vietos ir Lietuvos laiku, o vartotojai Kyjive buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms tiekimas bus „tam tikrą laiką atjungtas“, pranešė DTEK.Bendrovė dar kartą paragino gyventojus „taupiai“ naudoti elektros energiją, o įmones – apriboti išorinio apšvietimo naudojimą.Šeštadienį Rusijai sudavus smūgius energetikos objektams visoje šalyje, daugiau kaip milijonas Ukrainos namų ūkių liko be elektros energijos, pranešė Ukrainos prezidentūra.Pastarosiomis dienomis Rusija ne kartą kėsinosi į Ukrainos energetikos tinklą ir prieš žiemą sugriovė bent trečdalį šalies elektrinių.

Ukraina skelbia iki šiol likvidavusi per 67 400 Rusijos kariųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, Kyjivo duomenimis, likviduota per 67 400 rusų karių. Ukrainos kariuomenės duomenimis, praėjusią parą žuvo apie 400 Rusijos kareivių.Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nėra galimybės.

Per gaisrą amunicijos fabrike Rusijoj žuvo trys žmonėsPer gaisrą amunicijos fabrike milijoniniame Rusijos Permės mieste, vietos žiniasklaidos teigimu, žuvo mažiausiai trys žmonės. Taip pat yra sužeistųjų. Gaisras kilo šeštadienio vakarą, sekmadienį pranešė portalas 59.ru.Tai ne pirmas mirtinas incidentas valstybiniame amunicijos fabrike nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Gegužės 1-ąją čia per sprogimą žuvo trys darbuotojos. Buvo iškelta baudžiamoji byla dėl saugumo reikalavimų nepaisymo. Rugsėjį paskelbęs dalinę mobilizaciją, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino ir ginkluotės pramonę didinti gamybą. Minėtame fabrike, be kita ko, gaminami sviediniai „Grad“ ir „Smerč“ raketų paleidimo sistemoms, taip pat raketų „oras-oras“ užtaisai.

Rusija ketina tęsti bendradarbiavimą su Vakarais kosminėje stotyjeRusija, nepaisant įtampos su Vakarais dėl Ukrainos karo, svarsto iki 2028 metų tęsti bendradarbiavimą Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS).„Manome, kad įmanoma naudoti TKS minimalia konfigūracija, kol bus pastatyta Rusijos kosminė stotis, t. y. iki 2028-ųjų“, - sekmadienį sakė Rusijos vicepremjeras ir pramonės ministras Denisas Manturovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Prieš tai būta grasinimų iš Maskvos nutraukti bendradarbiavimą kosmoso srityje, kai 2024 metais baigsis dabar galiojanti sutartis.D. Manturovas argumentavo, kad Rusija, pratęsdama bendradarbiavimą, galės užtikrinti savo pilotuojamos kosmoso programos tęstinumą. Spalio pradžioje pilotuojamos kosmoso programos vadovas, buvęs kosmonautas Sergejus Krikaliovas pareikė viltį, kad Rusijos vyriausybė pratęs dabar galiojančią sutartį dėl bendros tolesnės TKS eksploatacijos. Prieš tai Kosmoso agentūros vadovas Jurijus Borisovas skelbė, kad bendradarbiavimas po 2024-ųjų bus nutrauktas. Tikslios datos jis tada nepasakė.

Ukraina: per rusų pajėgų atakas Donecke žuvo du civiliai, devyni - sužeistiPer Rusijos pajėgų atakas Donecko srityje, Ukrainos duomenimis, žuvo dar du civiliai. Gubernatorius Pavlas Kyrylenka „Telegram“ kanale pranešė, kad po vieną žmogų žuvo Kliščijivkos ir Torskės kaimuose. Dar devyni civiliai Donecko srityje šeštadienį buvo sužeisti. Rusija yra okupavusi dalį Donecko, taip pat Luhansko, Chersono ir Zaporižios ir po fiktyvių referendumo šias sritis aneksavo.

Dėl įtarimų tėvynės išdavyste suimtas buvęs Ukrainos turbinų gamintojos „Motor Sič“ vadovasPasak Ukrainos žiniasklaidos, Zaporižioje sulaikytas buvęs Ukrainos turbinų gamintojos „Motor Sič“ vadovas Viačeslavas Boguslajevas. Jis, anot pranešimų, kaltinamas tėvynės išdavyste, nes bendradarbiavo su Rusijos pajėgomis.Anot žiniasklaidos, kuri remiasi saugumo šaltiniais, V. Boguslajevo būste atlikta krata. Jis pats išvežtas į Kyjivą.Ukrainos žurnalistė Iryna Romaliyska feisbuke rašo, kad V. Boguslajevas žinomas savo prorusiškomis pažiūromis, jis įtariamas tiekęs Rusijai sraigtasparnių ir lėktuvų dalis. „Motor Sič“ laikoma viena didžiausių pasaulyje lėktuvų ir sraigtasparnių variklių gamintojų.

V. Zelenskis: Rusijos smūgiai prieš infrastruktūrą nesustabdys Ukrainos pajėgųNepaisant intensyvių Rusijos raketų atakų, Ukrainos ginkluotosios pajėgos, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, toliau žengia į priekį Maskvos okupuotose teritorijose. Ukrainiečių kariai kasdien fronte žengia pirmyn, Rusijos smūgiai infrastruktūrai negali jų sustabdyti, sakė jis savo tradiciniame vaizdo kreipimesi.V. Zelenskis paskelbė, kad, derinant su JAV, rengiamos sankcijos Kremliaus propagandistams. Rusija esą jau traukiasi mūšio lauke ir mato, kad pralaimi. Todėl agresorius mėgina atakomis prieš civilius ir infrastruktūrą imituoti karines pergales, įspėjo V. Zelenskis. Ukrainos duomenimis, šeštadienį surengta iš viso 40 raketų atakų. Be to, rusų pajėgos paleido 16 Irano dronų. 20 raketų ir 11 dronų buvo numušti.Dėl didelės žalos energetikos infrastruktūrai V. Zelenskis dar kartą paragino gyventojus taupyti elektros energiją. „Pagrindinis teroristų taikinys yra energetika“, - sakė prezidentas. Aprūpinimo stabilumas šalyje priklauso nuo kiekvieno miesto. Dalyje miestų elektros tiekimas jau atnaujintas.

Vokietija perdavė Ukrainai naują ginklų partijąVokietijos valdžios institucijos pranešė apie dar vienos karinės pagalbos siuntos perdavimą Ukrainai.Atitinkamas pareiškimas buvo paskelbtas Vyriausybės interneto svetainėje, rašo BBC. Kaip matyti iš pranešimo, Ukrainos pusė gavo penkias šarvuotas mašinas „Bergepanzer 2“, septynias sunkiąsias ir vidutines pontonines sistemas, taip pat 167 000 šovinių šaunamiesiems ginklams.Taip pat Ukrainos kariuomenė gavo 30 savaeigių priešlėktuvinių pabūklų „Gepard“, 500 priešlėktuvinių raketų „Stinger“, beveik 15 000 prieštankinių minų, 350 000 detonatorių, taip pat 10 patrankų ir 14 jutiklių bei duslintuvų kovai su bepiločiais orlaiviais..Anksčiau kalbėta, kad Vokietija perdavė Ukrainai naujausią vokišką priešlėktuvinių raketų sistemą IRIS-T.

Podoliakas: Rusija nori sukelti pabėgėlių bangą į EuropąRusija smūgiu Ukrainai ketina išprovokuoti dar vieną pabėgėlių bangą į Europą, o vienintelis būdas sustabdyti šią humanitarinę katastrofą – aprūpinti šalį priešlėktuvinės gynybos sistemomis, pareiškė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, rašo BBC.„Kremlius smūgiais kritinei Ukrainos infrastruktūrai nori išprovokuoti naują pabėgėlių bangą į Europą. Dabar tik nuo Europos sostinių vadovų priklauso, ar Putinui pavyks įgyvendinti savo planą. Vienintelis būdas sustabdyti humanitarinę katastrofą – skubiai perduoti priešlėktuvinės gynybos sistemas ir papildomas raketas“, - spalio 22 d., po serijos Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai, socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis.

Ukrainos tarnybos teigia, kad šeštadienio bombardavimo žala yra viena didžiausių šį mėnesįŠeštadienio atakų prieš Ukrainos energetikos objektus žala yra panaši arba dar didesnė nei Rusijos atakų anksčiau šį mėnesį, teigė valstybinė Ukrainos energetikos agentūra.Savo „Telegram“ kanale tarnyba „Ukrenergo“ palygino užtvaros poveikį su spalio 10-12 d. atakų padariniais, dėl kurių šalies elektros energijos gamybos pajėgumai sumažėjo apie 30 proc., rašo CNN.„Elektros energijos tiekimo apribojimai buvo įvesti Kyjive, Černigovo, Čerkasų, Žytomyro, Sumų, Charkivo, Poltavos, Dniepropetrovsko, Zaporožės ir Kirovohrado srityse“, - rašė energetikos įmonė.„Apribojimai būtini siekiant sumažinti tinklų apkrovą ir išvengti pakartotinių avarijų po to, kai elektros tinklai buvo pažeisti teroristinių raketų atakų.“Visoje šalyje vyksta remonto darbai. Viename pietiniame mieste, Mykolajive, elektros tiekimas jau atnaujintas, pranešė jo meras savo „Telegram“ kanale.„Pamažu šviesa atsiranda įvairiuose miesto rajonuose“, - sakė Oleksandras Senkevičius. „Dėkoju energetikams už jų darbą“.Anksčiau šeštadienį Ukrainos prezidento kanceliarijos atstovas sakė, kad po išpuolių daugiau kaip 1,5 mln. energijos abonentų liko be elektros energijos.

Per apšaudymą Rusijos regione netoli Ukrainos sienos žuvo du civiliai Per apšaudymą pasienyje su Ukraina esančioje Rusijos Belgorodo srityje žuvo du civiliai, šeštadienį pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. „Tarp civilių gyventojų yra du žuvusieji“, – parašė gubernatorius socialiniuose tinkluose. Pasak jo, apšaudžius „civilinę infrastruktūrą“ Šebekine, beveik 15 tūkst. žmonių liko be elektros.Miestas, esantis už kelių kilometrų į šiaurę nuo Ukrainos sienos, turi apie 44 500 gyventojų. Pasak Rusijos pareigūnų, dar 12 žmonių per apšaudymą Šebekine buvo sužeisti.Belgorodo srities sveikatos apsaugos departamento vadovas Andrejus Ikonikovas pranešė, kad sviediniams pataikius į miesto civilinę infrastruktūrą, žuvo vyras ir 14 metų berniukas. Srities gubernatorius V. Gladkovas dėl šios atakos apkaltino Ukrainą. Rusija anksčiau apkaltino Ukrainos pajėgas dėl daugybės smūgių civiliams gyventojams pasienyje esančiose Belgorodo ir Kursko srityse. Kyjivas oficialiai į šiuos kaltinimus neatsakė.

Kremliaus remiama Chersono valdžia anksčiau paskelbė planus per upę evakuoti visus Rusijos paskirtus pareigūnus ir net 60 000 civilių gyventojų, o vietos lyderis Volodymyras Saldo teigė, kad tai bus „organizuotas, laipsniškas perkėlimas“.Kitas Rusijos paskirtas pareigūnas šeštadienį suskaičiavo, kad per Dnieprą jau persikėlė apie 25 tūkst. žmonių iš viso regiono. Kirilas Stremousovas platformoje „Telegram“ teigė, kad gyventojai persikelia savo noru.„Žmonės aktyviai juda, nes šiandien prioritetas yra gyvybė. Mes nieko niekur netempiame“, – pareiškė jis, matyt, atsakydamas į Ukrainos ir Vakarų susirūpinimą dėl galbūt priverstinio gyventojų perkėlimo.Ukrainos pareigūnai ragina vietos gyventojus priešintis bandymams juos perkelti, o vienas vietos pareigūnas tvirtina, kad Maskva siekia paimti civilius įkaitais ir panaudoti juos kaip gyvuosius skydus.

Ukrainos kariuomenė teigia numušusi 18 sparnuotųjų raketų per Rusijos atakas prieš infrastruktūrąUkrainos kariuomenė pranešė, kad šeštadienį per virtinę atakų prieš energetikos infrastruktūrą visoje šalyje sunaikino keliolika Rusijos sparnuotųjų raketų.Šalies karinės oro pajėgos pranešė, kad „aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai ir mobiliosios ugnies grupės sunaikino 18 priešo sparnuotųjų raketų“. „Be to, rusai iš laivų Juodojoje jūroje atakavo sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“. Iš viso paleista 16“, - internete rašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos, kurias cituoja CNN. CNN teigia negalintii nepriklausomai patikrinti Ukrainos kariuomenės teiginių. Kelias raketas, šeštadienį skridusias link Kyjivo, taip pat numušė priešlėktuvinės gynybos pajėgos, atskirame pareiškime nurodė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

Zelenskis: rusai šiandien į Ukrainą paleido 36 raketas, daugumą jų numušė priešlėktuvinė gynyba Spalio 22 dieną Rusijos užpuolikai į Ukrainą paleido 36 raketas, kurių daugumą numušė priešlėktuvinės gynybos pajėgos. Tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ kanale, kurį cituoja „Ukrinform“.„Agresorius ir toliau terorizuoja mūsų šalį. Naktį priešas pradėjo masinį puolimą: dauguma raketų buvo numuštos. Ačiū visoms oro gynybos tarnyboms už darbą. Visoms tarnyboms, kurios dabar dirba smūgio vietose ir atkuria mūsų infrastruktūrą. Jūs esate mūsų didvyriai“, - rašė jis.

Prorusiška valdžia ragina Chersono gyventojus „nedelsiant“ palikti miestąUkrainiečių pajėgoms tęsiant kontrpuolimą, Ukrainos pietinės Chersono srities, kurią Maskva teigia aneksavusi, prorusiškos valdžios institucijos šeštadienį paragino pagrindinio srities miesto gyventojus „nedelsiant“ išvykti. „Dėl įtemptos padėties fronte, padidėjusio masinio miesto apšaudymo pavojaus ir teroristinių išpuolių grėsmės visi civiliai gyventojai turi nedelsiant palikti miestą ir persikelti į kairįjį Dniepro krantą“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Rusijos primestos valdžios atstovai.

Per apšaudymą Rusijos regione netoli Ukrainos sienos žuvo du civiliai – gubernatoriusPer apšaudymą pasienyje su Ukraina esančioje Rusijos Belgorodo srityje žuvo du civiliai, šeštadienį pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.„Tarp civilių gyventojų yra du žuvusieji“, – parašė gubernatorius socialiniuose tinkluose. Pasak jo, apšaudžius „civilinę infrastruktūrą“ Šebekino mieste, beveik 15 tūkst. žmonių liko be elektros.

Ukrainos ministras pirmininkas Šmyhalis perspėja apie pabėgėlių bangą ir prašo Vokietijos tęsti karinę paramąUkrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis perspėjo, kad dėl neseniai Rusijos surengtų oro smūgių jo šalyje gali kilti nauja pabėgėlių banga.„Jei Ukrainoje nebeliks elektros, šildymo, vandens, tai gali sukelti naują migracijos cunamį“, – sakė jis interviu Vokietijos laikraščio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sekmadienio numeriui, kurį iš anksto matė dpa.A. Šmyhalis apkaltino Rusiją, kad ji, atakuodama civilinę infrastruktūrą, nori „įstumti Ukrainą į humanitarinę katastrofą“. Ukrainai linkima šaltos žiemos, per kurią daugybė žmonių gali mirtinai sušalti.Motyvuodamas tuo jis paprašė „mobilios įrangos elektrai ir šilumai gaminti“, taip pat įrangos vandeniui valyti. Kuro generatoriams „šiuo metu dar yra..., bet jei bus didelio masto elektros energijos ir šildymo sutrikimų, [Ukrainai] reikės daugiau“, taip pat ir „elektros importo“ iš Vakarų.Taip pat D. Šmyhalis paprašė Vokietijos kuo greičiau suteikti tolesnę karinę pagalbą.Ukraina „nekantriai“ laukia naujos amunicijos, kurios reikia „dabar“, sakė jis, ir tai esąs „dienų klausimas“.Be to, pasak jo, reikia slopintuvų, kurie padėtų atremti „20-30 Irano dronų kamikadzių“, kuriuos Rusija kasdien paleidžia į Ukrainą. D. Šmyhalis gyrė neseniai pristatytą Vokietijos oro gynybos sistemą „Iris-T“, sakydamas, kad ji jau naudojama ir „jau išgelbėjo daug daug gyvybių“.D. Šmyhalis taip pat nori, kad Ukrainos atstatymui būtų panaudotas užsienyje įšaldytas Rusijos turtas. Jis sakė, kad Rusijos puolimo žala šiuo metu yra „daugiau kaip 750 mlrd. dolerių“. Tuo pat metu, pasak jo, yra įšaldyta nuo 300 iki 500 mlrd. dolerių vertės Rusijos turto. „Turėtume sukurti mechanizmą, kaip konfiskuoti Rusijos turtą“, – sakė jis.Pirmadienį D. Šmyhalis ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas planuoja Berlyne atidaryti Vokietijos ir Ukrainos ekonomikos forumą, kuriame aukščiausio lygio abiejų šalių atstovai aptars Ukrainos atstatymo klausimus. Keli Ukrainos ministrai atvyks į Berlyną arba prisijungs vaizdo ryšiu, pranešė organizatoriai.

Ukrainos ministras pirmininkas perspėja, kad žiemą gali kilti nauja pabėgėlių iš Ukrainos bangaUkrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis perspėjo, kad dėl neseniai Rusijos surengtų oro smūgių jo šalyje gali kilti nauja pabėgėlių banga.„Jei Ukrainoje nebeliks elektros, šildymo, vandens, tai gali sukelti naują migracijos cunamį“, – sakė jis interviu Vokietijos laikraščio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sekmadienio numeriui, kurį iš anksto matė dpa.A. Šmyhalis apkaltino Rusiją, kad ji, atakuodama civilinę infrastruktūrą, nori „įstumti Ukrainą į humanitarinę katastrofą“. Ukrainai linkima šaltos žiemos, per kurią daugybė žmonių gali mirtinai sušalti.Motyvuodamas tuo jis paprašė „mobilios įrangos elektrai ir šilumai gaminti“, taip pat įrangos vandeniui valyti. Kuro generatoriams „šiuo metu dar yra..., bet jei bus didelio masto elektros energijos ir šildymo sutrikimų, [Ukrainai] reikės daugiau“, taip pat ir „elektros importo“ iš Vakarų.

Londonas: Rusija baigė statyti laikiną tiltą per Ukrainos Dniepro upęJungtinės Karalystės gynybos ministerija (MO) pranešė, kad Rusija baigė statyti laikiną plaukiojantį tiltą per Ukrainos Dniepro upę, kad galėtų aprūpinti savo karius.Tiltas yra tarsi sugriauto Antonivskio tilto pakaitalas, sakoma šeštadienį ministerijos kasdien atnaujinamame žvalgybos pranešime.Ši upės perėja yra svarbiausia aprūpinant Rusijos karius okupuotame pietiniame Ukrainos Chersono mieste.„Nors sunkiasvorių baržų tiltų naudojimas beveik neabejotinai buvo įtrauktas į sovietmečio operacijų Europoje planavimą, tikėtina, kad tai pirmas kartas per pastaruosius dešimtmečius, kai Rusijos kariuomenei prireikė naudoti tokio tipo tiltą“, – tviteryje paskelbtoje atnaujintoje informacijoje.„Tikėtina, kad civilinių baržų naudojimas Rusijai, kuri per invaziją neteko daug karinės tiltų statybos įrangos ir inžinerinio personalo, suteikia papildomos materialinės ir logistinės naudos.Jei baržų tiltas bus apgadintas, beveik neabejotina, kad Rusija sieks greitai suremontuoti arba pakeisti apgadintus ruožus, nes jos pajėgos ir perėjimo per Dniepro upę punktai Chersone patiria vis didesnį spaudimą“, – sakoma pranešime.Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario pabaigoje JK gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos informacija, kasdien skelbia naujausią informaciją apie karo eigą. Taip JK vyriausybė stengiasi tiek atsverti Rusijos skelbiamas versijas, tiek informuoti sąjungininkus. Maskva kaltina Londoną kryptinga dezinformacijos kampanija.

„Ukrenergo“: šeštadienio ryto smūgių žalos mastas gali viršyti spalio 10-12 dienų padariniusŠeštadienį ryte Rusijos raketų atakų padarytos žalos energetikos objektams mastas gali viršyti spalio 10-12 dienomis įvykusių smūgių padarinius, „Telegram“ pranešė bendrovė „Ukrenergo“.„Šiandien, spalio 22 dieną, rašistai surengė dar vieną raketų ataką prieš energetikos objektus magistraliniuose elektros tinkluose vakariniuose Ukrainos regionuose. Žalos mastas panašus ar net gali viršyti tą, kuris buvo padarytas spalio 10-12 dienomis“, teigiama pranešime.Bendrovės „Ukrenergo“ remonto brigados pradės atstatymo darbus, kai tik gelbėtojai pašalins raketų atakų padarinius. „Ukrenergo“ specialistai imasi visų priemonių, kad elektros tiekimas į be šviesos likusius regionus būtų kuo greičiau atnaujintas, patikino bendrovė.Taip pat pranešama, kad elektros tiekimo apribojimai šiuo metu taikomi Kyjivo mieste, Kyjivo, Černihivo, Čerkasų, Žytomyro, Sumų, Charkivo, Poltavos, Dniepropetrovsko, Zaporižios ir Kirovohrado regionuose.„Apribojimai vartotojams būtini siekiant sumažinti tinklų apkrovą ir išvengti pakartotinių avarijų po to, kai elektros tinklai buvo pažeisti teroristinių raketų atakų“, – sakoma bendrovės pranešime.

Rusija smogė energetikos objektams Vakarų UkrainojeRusija šeštadienį smogė energetikos infrastruktūros objektams vakariniuose Ukrainos regionuose, paskelbė nacionalinis energetikos operatorius „Ukrenerho“.Anksčiau kelių Ukrainos regionų pareigūnai pranešė, kad po Rusijos smūgių nutrūko elektros tiekimas.Rusai „įvykdė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos vakarinių regionų pagrindinių tinklų energetikos objektus“, socialinėje žiniasklaidoje paskelbė „Ukrenerho“.„Žalos mastas prilygsta ar gali viršyti spalio 10–12 dienomis [vykdytos] atakos pasekmes“, – sakoma pranešime.Anksčiau šeštadienį pasirodė vietos žiniasklaidos ir pareigūnų pranešimų, kad po rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Lucko, Kovelio, Chmelnyckio, Rivnės miestuose.

Rusija vėl apšaudo raketomis taikinius visoje UkrainojeRusija šeštadienį ryte vėl apšaudė raketomis taikinius visoje Ukrainos teritorijoje, pranešė vietos žiniasklaida ir pareigūnai.Pranešimuose sakoma, kad visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai kuriose srityse griaudėjo sprogimai, Kyjivo ir Lvivo srityse suveikė oro gynybos sistemos.Pietinio Mykolajivo regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas pranešė, kad iš pietų buvo paleista priešo raketų, tikriausiai į centrinę ir vakarinę Ukrainos dalis.Ukrainos šiaurės vakaruose esančio Lucko regiono transliuotojas „Suspilne Luck“ pranešė apie virtinę sprogimų Lucko mieste. Po atakos kai kuriuose jo rajonuose nebuvo elektros.Taip pat pranešama apie sprogimus ir nutrauktą elektros bei vandens tiekimą Kovelio mieste šiaurės vakariniame Voluinės regione.Lucko miesto administracijos vadovas Ihoris Poliščukas patvirtino, kad buvo atakuoti energetikos objektai.Pietinio Rivnės regiono transliuotojas „Suspilne Rivne“ pranešė apie sprogimus šioje srityje, o Rivnės miesto gyventojai – apie elektros ir vandens tiekimo sutrikimus.Kyjivo srities administracijos vadovas Oleksijus Kuleba paskelbė, kad srityje suveikė oro gynybos sistema.Pietvakarinio Chmelnyckio regiono administracijos vadovas Serhijus Hamalijus informavo apie sprogimus, o Chmelnyckio taryba pranešė, kad miestas liko be elektros.Maždaug 9 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku), praėjus pusvalandžiui po pirmojo pranešimo apie sprogimus, S. Hamalijus pranešė, kad raketų ataka prieš sritį tęsiasi.Be to, vietos žiniasklaida pranešė apie sprogimus pietiniame Odesos regione.Socialiniuose tinkluose taip pat rašoma apie sprogimus vakarinėje Lvivo srityje, o srities administracijos vadovas Maksymas Kozyckis patvirtino, kad regione suveikė oro gynybos sistema. Raketų smūgius taikiniams visoje Ukrainos teritorijoje patvirtino šalies prezidentūra.

8 Ukrainos regionai vėl sulaukė rusų raketų atakųŠeštadienio rytą keliuose Ukrainos regionuose buvo surengta dar viena masinė raketų ataka, pranešė „RBC-Ukraina“.Apie sprogimus gauta pranešimų iš Voluinės, Chmelnyckio, Odesos, Rivnės ir Kirovohrado regionų. Kyjivo, Černivcių ir Lvivo regionai pranešė, kad priešo raketos buvo numuštos.Chmelnyckio miesto taryba pranešė, kad mieste nėra elektros, ir paragino gyventojus apsirūpinti vandens atsargomis, nes po valandos jis taip pat dings.Voluinės regiono Lucko miesto meras Ihoris Poliščukas sakė, kad sviedinys pataikė į energetikos objektą. Pasak jo, dalyje miesto nėra elektros. I. Poliščukas taip pat paragino miesto gyventojus apsirūpinti vandens atsargomis. Tokias pat rekomendacijas pateikė Voluinės regiono Kovelio miesto meras Ihoris Čaika.Kai kurių gyvenviečių Odesos ir Kirovohrado regionuose gyventojai taip pat pranešė, kad nebėra elektros.

Zelenskis: Ukrainos pajėgos demonstruoja „gerus rezultatus“ Chersono srityjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sveikino Ukrainos pajėgų veiksmus perimant rusų ginklų pietinėje Chersono srityje, kur ukrainiečiai vykdo kontrpuolimą, o Generalinis štabas paskelbė, kad rusai Chersono mieste rengiasi gatvių mūšiams.„Taip pat dėkoju 60-osios atskirosios pėstininkų brigados kariams... [Jų] junginiai demonstruoja gerus rezultatus Chersone“, – penktadienio vakaro kreipimesi sakė V. Zelenskis.Pasak jo, nuo spalio pradžios pajėgos perėmė daugiau kaip 30 rusų šarvuočių, tūkstančius sviedinių tankams, tris artilerijos pabūklus, „padėsiančius išvaduoti mūsų žemę“.Ukrainos pajėgų Generalinis štabas savo ruožtu šeštadienį ryte paskelbė, kad rusai okupuotame Chersono mieste rengiasi gatvių mūšiams, praneša ukrainiečių naujienų agentūra „Unian“.Rusų kariai keliasi į paliktus būstus ir persirengia civiliais drabužiais, nurodė ukrainiečių Generalinis štabas.„Priešas rengia Chersoną gatvių mūšiams“, – sakoma pranešime.

Rusijos pajėgos nuolat apšaudo Donecko regioną, žuvo dar 3 gyventojaiPenktadienį per Rusijos vykdomą Donecko regiono apšaudymą žuvo trys civiliai gyventojai ir dar dešimt buvo sužeista. Apie tai „Telegram“ rašė Donecko regiono karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Spalio 21 dieną rusai nužudė tris civilius Donecko regione – Bachmute. Dar dešimt žmonių buvo sužeista“, – rašė jis."Ukrinform" praneša, kad Donecko regione nesiliauja apšaudymai. Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios regione žuvo 1 073 civiliai gyventojai ir 2 451 buvo sužeistas. Pasak regiono gubernatoriaus, šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.„Ukrinform“ praneša, kad iki vasario 24 dienos Donecko regione nuolat gyveno 1 670 000 žmonių. Nuo tada regioną paliko daugiau kaip 1,2 mln. žmonių.

Zelenskis: Rusija sulaiko grūdų eksportą iš UkrainosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją tyčia sulaikant grūdų eksportą iš Ukrainos uostų į Afrikos bei Azijos šalis.„Šiandien daugiau kaip 150 laivų laukia eilėje, kol galės įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl mūsų žemės ūkio produktų tiekimo“, – vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.„Tai dirbtinai [sukelta] eilė. JI susidarė tik dėl to, kad Rusija tyčia sulaiko laivų plaukimą“, – sakė jis.V. Zelenskis konkrečiai nenurodė, kodėl susidaro eilės, bet sakė, kad tarp paveiktų šalių yra Alžyras, Bangladešas, Kinija, Egiptas, Indonezija, Irakas, Libanas, Marokas ir Tunisas.Jo teigimu, „dėl Rusijos sulėtinimo“, Ukraina negali eksportuoti „maždaug trijų milijonų tonų maisto“.„Rusija daro viską, kad mažiausiai šimtai tūkstančių žmonių taptų migrantais per prievartą, prašysiančiais prieglobsčio... ar mirsiančiais nuo bado“, – pridūrė jis.Liepos pabaigoje Turkija ir Jungtinės Tautos tarpininkavo istoriniam susitarimui su Maskva ir Kyjivu, pagal kurį nepaisant Rusijos blokados Ukraina gali iš trijų savo Juodosios jūros uostų eksportuoti grūdus.Tačiau Rusija kritikavo susitarimą, skundžiasi, kad nukentėjo jos pačios eksportas ir nepateikdama įrodymų teigia, kad dauguma Ukrainos eksporto keliauja į Europą, o ne į skurdžias šalis, kur grūdų reikia labiausiai.

JAV Kongreso delegacija atvyko į Kijyvą pareikšti paramos UkrainaiTrys JAV Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto nariai penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir apsilankė vietoje, kur neseniai buvo įvykdytos Irano gamybos bepiločių orlaivių atakos, pranešė CNN.Pasak delegacijos vadovo respublikono Jimo Himeso, vizito tikslas buvo parodyti solidarumą su Ukraina, kuri, anot jo, „kovoja už demokratiją, labai svarbią didelei pasaulio daliai".„Mes visi jautėme, kad tikrai svarbu atvykti čionai abiejų partijų atstovams ir nedviprasmiškai pareikšti, jog JAV žmonės ir JAV vyriausybė palaiko Ukrainos žmones ir vyriausybę“, – sakė J. Himesas.CNN paklaustas, ar JAV pagalba Ukrainai gali pasikeisti, jei respublikonai po lapkričio vidurio kadencijos rinkimų perims Atstovų Rūmų kontrolę, respublikonų atstovas Mike‘as Turneris pažymėjo, kad Ukrainą „tvirtai remia abi partijos, ir rems toliau“.Pasak jo, JAV ginklų ir žvalgybinės informacijos tiekimas Ukrainai keisis pagal tai, kaip keisis grėsmių pobūdis.„Ieškome tiek priešlėktuvinės gynybos, tiek ir būdų, kaip galėtume įveikti šiuos pavienius dronus. Tačiau tai turėsime atlikti kartu. Mūsų tikslai sutampa“, – pridūrė M. Turneris.Pentagonas anksčiau pareiškė, jog JAV tęs tarptautinį bendradarbiavimą siekiant aprūpinti Ukrainą oro gynybos sistemomis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atrėmė Rusijos atakas prie dešimties gyvenviečių Per pastarąją parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai atrėmė Rusijos atakas prie Ternovos Charkovo srityje, Bilohorivkos ir Zolotarivkos Luhansko srityje, Lymano, Ivanhrado, Soledaro, Novokalynovės, Ozarianivkos, Odradivkos ir Pervomajiskės Donecko srityje. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas tai nurodė spalio 22 d. 06.00 val. operatyvinėje informacijoje, kuri buvo paskelbta socialiniame tinkle „Facebook“. Generalinio štabo teigimu, okupantai rusai stengiasi išlaikyti laikinai užimtas teritorijas, daugiausia pastangų sutelkdami į bandymus sutrikdyti gynybos pajėgų veiksmus tam tikromis kryptimis ir vykdo puolamąsias operacijas Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis. Rusijos pajėgos apšaudo Ukrainos karių pozicijas palei kontaktinę liniją, tam tikromis kryptimis stiprina gynybines pozicijas ir vykdo oro žvalgybą. Okupantai ir toliau pažeidinėja tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo įstatymus ir papročius, puola civilinę infrastruktūrą ir civilių gyvenamuosius rajonus. Per pastarąją parą Rusija surengė 5 raketų atakas ir 19 oro smūgių, daugiau kaip 94 daugkartinio paleidimo raketų sistemų atakas. Rusijos ugnimi apšaudyta apie 20 gyvenviečių, tarp jų Charkovas, Kupianskas (Charkovo srityje); Bachmutas, Odradivka, Marijinka, Zelenopilja (Donecko srityje); Zaporožė; Novovoskresenskas (Chersono srityje). Rusų pajėgos smūgiams naudojo aviacijos ir priešlėktuvines valdomas raketas, taip pat Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed-136“, pridūrė Ukrainos kariuomenės generalinis štabas.

Jei Rusija susprogdins Chersono užtvanką, Ukraina „smogs dar stipriau“Ukrainos pajėgos „smogs dar stipriau“, jei Rusija sugriaus hidroelektrinę Chersono regione, kur Kyjivo kariai stumia lauk okupacines Rusijos pajėgas, penktadienį pagrasino Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas.Andrijus Jermakas tviteryje parašė, kad Maskvos „branduolinis šantažas“ nesugebėjo įbauginti Ukrainos ir jos sąjungininkių, todėl dabar „jie bando visus išgąsdinti susprogdindami“ Kachovkos elektrinę Dniepro upėje.„Ukraina nepasiduos taikai per prievartą ... Jie mūsų nepalauš. Mes smogsime dar stipriau“, – rašė jis.Tai buvo paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Rusija planuoja ataką prieš elektrinę, kuri ne tik sukeltų didelius elektros ir vandens tiekimo sutrikimus, bet ir potvynius, nuo kurių greičiausiai nukentėtų šimtai tūkstančių žmonių.„Rusija sąmoningai kuria pagrindą didelio masto nelaimei Ukrainos pietuose“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį vakare vaizdo kreipimesi per ES vadovų susitikimą.Pasak jo, jei Rusija iš tiesų rengia teroristinį išpuolį Kachovkos hidroelektrinėje, vadinasi, ji jau supranta, kad nesugebės išlaikyti užgrobtų Ukrainos pietų.

Ekspertai paaiškino, kokią riziką kelia galimas Kachovskos hidroelektrinės sugriovimas Okupantų iš Rusijos užminuotos Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sugriovimas Zaporožės atominėje elektrinėje sukeltų branduolinę katastrofą. Kadangi dėl sumažėjusio rezervuaro vandens lygio bus sutrikdytas reaktoriaus aušinimo infrastruktūros funkcionavimas. Tai buvo akcentuojama tautinio pasipriešinimo centre. Centro stebėsenos duomenimis, rusai nuotoliniu būdu valdomus sprogmenis uždėjo ant nuotekų ir kanalizacijos sistemų palei privažiavimo kelius prie Antonovskio tilto. Ekspertai pripažįsta, kad jie gali būti susprogdinti tuo metu, kai būriuosis civiliai gyventojai, kurie bandys patekti į kairįjį Dniepro krantą. „Priešas vėl griebiasi išdegintos žemės taktikos ir šiuo atveju laikosi posakio „po mūsų kad ir tvanas“. Tokie ketinimai rodo, kad okupantai nusprendė pasitraukti iš dešiniųjų Dniepro krantų, tačiau tuo pačiu padaryti maksimalius nuostolius Ukrainai ir trukdyti tolesniam judėjimui Krymo kryptimi“, – rašoma pranešime. Yra žinoma, kad hidroelektrinės užtvankoje yra 18 milijonų kubinių metrų vandens. Sumažėjus Kachovkos rezervuaro vandens lygiui, bus sutrikdytas Zaporožės AE reaktorių aušinimo infrastruktūros funkcionavimas. Tai gresia branduoline katastrofa, pažymi centras. Be to, suardžius užtvanką ar sunaikinus šliuzus, pasroviui bus užtvindyta 80 gyvenviečių, nukentės šimtai tūkstančių žmonių. Dėl to Šiaurės Krymo kanalas negalės funkcionuoti.

Rusijos pajėgos smogė NikopoliuiPranešama, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį smogė Nikopoliui. Per atakas buvo apgadinta daugiau nei 20 pastatų ir keli dujotiekiai. Dėl išpuolių beveik 1 tūkst. šeimų liko be elektros energijos.

Volodymyras Zelenskis: Rusija dirbtinai sudarė 150 laivų eilęRusija žlugdo sandorį dėl grūdų ir dirbtinai sudarė 150 laivų eilę. Jie negali patekti į Ukrainos uostus ir paimti žemės ūkio produkcijos.Tai penktadienio vakarą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“.„Vis labiau įtempta darosi situacija, susijusi su grūdų iniciatyva. Priešas daro visa, kad sustabdytų mūsų eksportą. Manau, jog šiais veiksmais Rusija visai sąmoningai kursto maisto krizę, kad ji būtų tokia pat skausminga, kaip ir pirmajame pusmetyje. Šiuo metu daugiau kaip 150 laivų stovi eilėje, laukdami, kada galės įvykdyti įsipareigojimus, numatytus sutartyse dėl žemės ūkio produkcijos tiekimo. Tai dirbtinai sudaryta eilė“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Pasak V. Zelenskio, ji atsirado todėl, kad Rusija stabdo laivų judėjimą. Pavyzdžiui, vėluoja eksportas į Egiptą, Alžyrą, Tunisą, Maroką, Libaną, Iraką, Kiniją ir Indoneziją.„Dėl Rusijos blokavimo mes negalėjome eksportuoti maždaug 3 mln. tonų maisto produktų. O jų juk pakaktų, kad visus metus galėtų maitintis 10 mln. žmonių“, – sakė Ukrainos prezidentas.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Sutartis galioja iki lapkričio 22 d., todėl šalys turi jį pratęsti.Anksčiau buvo pranešta, kad Turkija siūlo pratęsti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto pusmečiui arba metams.

Ukrainos kanalai praneša apie naują smūgį Antonovskio tilto rajonuiKeli Ukrainos kanalai „Telegram“ platformoje praneša apie sprogimus Antonovskio tilto rajone netoli Chersono.Kanalai skelbia telefonais nufilmuotus vaizdo įrašus, kuriuose girdimi tolimi sprogimai, matomos gyvenvietės šviesos ir kažkas panašaus į oro gynybos raketų paleidimus. Ar tai tikrai Chersonas ir tilto zona, vis dar neįmanoma tiksliai nustatyti, praneša BBC.Netoli Antonovskio tilto rusai įrengė pervažą, per kurią kariai ir dalis civilių gyventojų dabar evakuojasi iš dešiniojo Dniepro kranto – iš Chersono ir aplinkinių vietovių.Prieš naktį Ukrainos kariuomenė prie perėjos paleido raketų.

JT: per karą Ukrainoje žuvo daugiau nei 6 000 civiliųNuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, žuvo daugiau nei 6 000 civilių, o šis skaičius tikriausiai yra daug didesnis, nei galima pasakyti šiuo metu, teigia Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucija.„Spalio 18 d. Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras užfiksavo 15 956 civilių aukas: 6 322 žuvo ir 9 634 buvo sužeisti nuo vasario 24 d.“, - sakė Rosemary DiCarlo, generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams ir taikos kūrimo reikalams, kalbėdama JT Saugumo Tarybos posėdyje penktadienį.„Per karą žuvo mažiausiai 397 vaikai“, – sakė ji.JT taip pat nerimauja dėl kritinės energetikos infrastruktūros sunaikinimo, sakė R. DiCarlo.„Kartu su didėjančiomis dujų ir anglies kainomis, šių išpuolių sukeltas nepriteklius gresia tuo, kad šią žiemą milijonai civilių susidurs su ypatingais sunkumais ir net gyvybei pavojingomis sąlygomis“, – sakė R. DiCarlo, pabrėždama, kad atakos, nukreiptos prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, yra draudžiamos.Ji sakė, kad Nepriklausoma tarptautinė Ukrainos tyrimo komisija savo ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai pateikė šią savaitę.„Dokumente teigiama, kad yra pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad Ukrainoje buvo įvykdyti karo nusikaltimai ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai“, – sakė R. DiCarlo.Ji pridūrė, kad Komisija dokumentavo „greitai įvykdytų mirties bausmių, neteisėto įkalinimo, kankinimo, netinkamo elgesio, išžaginimo ir kitokio seksualinio smurto modelius, įvykdytus Rusijos ginkluotųjų pajėgų užimtose teritorijose“.

CNN: Rusijos samdinių grupė Ukrainoje stato prieštankinius įtvirtinimusBeveik 2 kilometrų ilgio įtvirtinimas buvo pastatytas už Rusijos okupuoto Hirske miesto rytų Ukrainoje, rodo nauji „Maxar Technologies“ palydoviniai vaizdai.Įtvirtinimas susideda iš keturių eilių cementinių piramidžių, kurios, kaip rusai tikisi, neleis Ukrainos transporto priemonėms ir tankams judėti į rytus. Už prieštankinių įtvirtinimų yra didelė tranšėja.Papildomi Europos kosmoso agentūros palydoviniai vaizdai rodo, kad tranšėjos kasimas buvo atliktas dviem dalimis: pirmoji tranšėjos dalis buvo kasama rugsėjo 25 d.; antra tranšėjos atkarpa buvo iškasta tarp rugsėjo 30 d. iki spalio 5 d.Dvi Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė apie įtvirtinimo vietą, kurią pavadino „Wagnerio linija“, turėdamas omenyje Rusijos samdinius „Wagner Group“. Rusijos kariuomenės žiniasklaida „Zvedza TV“ teigė, kad tai yra „antroji gynybos linija“, jei ukrainiečiai bandytų prasibrauti šioje srityje.Nors įtvirtinimas galėtų padėti apsiginti nuo fronto puolimo, niekas netrukdo Ukrainos pajėgoms tiesiog keliauti po įtvirtinimais, kurie tęsiasi tik 1,6 kilometro.Rusijos bulvarinis leidinys RIA/FAN trečiadienį paskelbė žemėlapį, kuriame teigiama, kad „Wagner“ grupuotė tęs savo „liniją“, kol ji tęsis į rytus nuo Rusijos ir Ukrainos sienos iki Kreminos, o paskui į pietus iki Svitlodarsko.CNN žemėlapio analizė parodė, kad toks ilgas įtvirtinimas tęstųsi maždaug 217 kilometrųTai ne pirmas kartas, kai „Wagner“ grupė panaudojo apkasus savo pozicijoms sustiprinti. 2021 m. samdinių grupė pastatė daugiau nei 70 kilometrų ilgio apkasus visoje Libijos dykumoje, kad sustabdytų antžemines atakas prieš jų pozicijas.

Zelenskis įvardijo, kur tęsiasi aktyvūs karo veiksmai: Ukrainos pajėgos išlaiko iniciatyvąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad aktyvūs karo veiksmai tęsiasi Ukrainos rytuose ir pietuose, Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko iniciatyvą. Jis tai penktadienio vajarą pasakė savo tradicinėje vaizdo žinutėje.„Šiandien, dienos metu, daugumoje Ukrainos regionų buvo paskelbtas oro perspėjimas. Yra naujų dronų ir priešo lėktuvų sunaikinimo. Aktyvūs karo veiksmai tęsiasi Ukrainos rytuose ir pietuose. Mūsų ginkluotosios pajėgos išlaiko iniciatyvą“, – sakė V. Zelenskis.„Ačiū 60-osios pėstininkų brigados kariams, kurių daliniai demonstruoja gerus rezultatus Chersono regione. Tik nuo spalio pradžios šie kovotojai „trofavo“ daugiau nei 30 vienetų Rusijos šarvuotų transporto priemonių, tūkstantį tankų korpusų ir tris Hiacinto ginklus. Visi šie ginklai tikrai padės išlaisvinti mūsų kraštą“, – sakė prezidentas.

Ukrainos ministras: per atakas nukentėjo daugiau nei pusė Ukrainos šilumos gamybos pajėgumųRusijos oro atakos smogė mažiausiai pusei Ukrainos šilumos gamybos pajėgumų, penktadienį pranešė Ukrainos energetikos ministras Germanas Galuščenka. Jis naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad Ukrainai gali prireikti elektros importo, kad ji išgyventų žiemą po atakų, kurios sukrėtė 30–40 proc. elektros infrastruktūros, o prekybininkai jau derasi su tiekėjais.Tai įvyko po to, kai Maskva praėjusią savaitę suintensyvino savo atakas, raketomis ir kita skraidančia amunicija taikydama į Kijevą ir svarbią infrastruktūrą.Vladimiras Putinas pareiškė, kad šie smūgiai buvo kerštas už, anot Rusijos, Ukrainos ataką prieš Kerčės tiltą, jungiantį Rusiją su aneksuotu Krymu.Paklaustas apie žalos mastą, G. Galuščenka atsakė: „Tai gana didelė žalia. Galiu pasakyti, kad tai... bent pusė šilumos gamybos pajėgumų, net daugiau“.Jis pridūrė, kad šią savaitę Rusija „taikėsi į keletą šiluminių elektrinių“ ir kad Ukraina dėl atakų prarado 4000 MW gamybos pajėgumų.Nuo spalio 10 d. per išpuolius žuvo penki energetikos darbuotojai, o 11 buvo sužeista, pranešė Energetikos ministerija.Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija bando sunaikinti visą šalies energetikos sistemą.Kai kuriose Ukrainos dalyse pastarosiomis dienomis taip pat trūko elektros energijos, trūko vandens, intensyvėjant Rusijos smūgiams.

Zelenskis: Rusija dirbtinai sudarė 150 laivų eilęRusija žlugdo sandorį dėl grūdų ir dirbtinai sudarė 150 laivų eilę. Jie negali patekti į Ukrainos uostus ir paimti žemės ūkio produkcijos.Tai penktadienio vakarą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“.„Vis labiau įtempta darosi situacija, susijusi su grūdų iniciatyva. Priešas daro visa, kad sustabdytų mūsų eksportą. Manau, jog šiais veiksmais Rusija visai sąmoningai kursto maisto krizę, kad ji būtų tokia pat skausminga, kaip ir pirmajame pusmetyje. Šiuo metu daugiau kaip 150 laivų stovi eilėje, laukdami, kada galės įvykdyti įsipareigojimus, numatytus sutartyse dėl žemės ūkio produkcijos tiekimo. Tai dirbtinai sudaryta eilė“, - pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Pasak V. Zelenskio, ji atsirado todėl, kad Rusija stabdo laivų judėjimą. Pavyzdžiui, vėluoja eksportas į Egiptą, Alžyrą, Tunisą, Maroką, Libaną, Iraką, Kiniją ir Indoneziją.„Dėl Rusijos blokavimo mes negalėjome eksportuoti maždaug 3 mln. tonų maisto produktų. O juk jų pakaktų, kad visus metus galėtų maitintis 10 mln. žmonių“, - pareiškė Ukrainos prezidentas.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Sutartis galioja iki lapkričio 22 d., todėl šalys turi jį pratęsti.Anksčiau buvo pranešta, kad Turkija siūlo pratęsti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto pusmečiui arba metams.

Rusai išvežė iš Chersono 46 vaikų namų auklėtinius, kuriems dar nėra ir penkerių metųOkupantai rusai išvežė iš laikinai okupuoto Chersono 46 vaikų namų auklėtinius. Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševičius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien okupantai greitosios pagalbos automobiliais išvežė į laikinai okupuotą Simferopolį 46 Chersono srities vaikų namų auklėtinius. Tai vaikai iki penkerių metų amžiaus. Okupantai vadina vaikų grobimą „evakuacija“, - rašo pareigūnas.Jis pabrėžė, jog mažieji ukrainiečiai turi būti kuo greičiau grąžinti į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, okupantai rusai iš užgrobtų Ukrainos teritorijų į Krymą išvežė beveik 2 tūkst. vaikų.

Reznikovas: Ukrainos oro gynyba jau numuša 60 proc. visų taikiniųUkrainos ginkluotųjų pajėgų kariuomenei pavyksta numušti 60 proc. visų Rusijos paleistų raketų. Tai pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas. Pasak jo, artimiausiais mėnesiais Ukraina gerokai sustiprins oro gynybą.„Noriu pasakyti, kad mūsų oro gynybos sistemos šiandien jau numušė 60 proc. oro taikinių. Tai taikoma kruizinėms ir balistinėms raketoms, o dronams - daug aukštesnėms ... Mes judėsime taip, kad procentas augtų. Manau, kad po kelių mėnesių mes gerokai sustiprinsime savo oro gynybą“, – sakė ministras.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Ukrainos oro gynyba dabar gali numušti nuo 50 iki 70 proc. Rusijos raketų. Dar neįmanoma užtikrinti 100 proc. oro gynybos efektyvumo.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strategas sakė, kad nuo karo pradžios Rusija į Ukrainą paleido 3,5 tūkstančio raketų.

Netoli sienos su Ukraina esančiame Rusijos mieste kilo didelis gaisrasSu Ukraina besiribojančios Rusijos Belgorodo srities Šebekino mieste penktadienį kilo didelis gaisras. Pasak vietos gyventojų, dega vietos įmonė.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Belgorodo srities gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.Pasak Rusijos valdininko, gaisras Šebekino įmonėje kilo, kai esą „į ją pataikė sviedinys“.Vaizdo įrašuose, kuriuos socialiniuose tinkluose skelbia vietos gyventojai, matyti virš miesto kylantis tirštų juodų dūmų stulpas.Nuotraukose taip pat matyti objektai, panašūs į degalų cisternas.„rbc.ua“ primena, jog trečiadienį V. Gladkovas pareiškė, kad į infrastruktūros objektą Belgorode „pataikė sviedinys“.Tą pačią dieną Belgorode užsidegė vieną iš elektros pastočių, dėl to dalis miesto liko be šviesos.

Ukrainos premjeras: Rusija per dešimt dienų sugadino daugiau nei 400 objektųUkrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas sakė, kad nuo spalio 10 iki spalio 20 dienos rusai raketomis ir dronais apgadino daugiau nei 400 objektų visoje Ukrainoje, įskaitant dešimtis energetikos sistemos įrenginių.D. Shmyhalas tai pasakė penktadienį vykusiame Vyriausybės posėdyje.Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Belgijos ir kitų šalių tinklo operatoriai dovanoja „Ukrenergo“ generatorius, transformatorius, laidus ir kitą įrangą, kuri leidžia Ukrainai greitai atkurti elektros tiekimą.Be to, pasak D. Shmyhalo, JAV skyrė 55 milijonus dolerių dujų vamzdžių, taip pat elektros generatorių ir „alternatyvių kuro šaltinių“ remontui ir priežiūrai, o dar 70 milijonų eurų toms pačioms išlaidoms žada Nyderlandai. Ukraina preliminariai susitarė su Norvegija ir Didžiąja Britanija dėl papildomo dujų tiekimo, jei jų prireiks žiemą.

Ukrainos premjeras ragina atsiųsti tarptautinę stebėjimo misiją prie Kachovkos užtvankosUkrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis penktadienį paragino atsiųsti tarptautinę stebėjimo misiją prie Kachovkos užtvankos, kurią, kaip teigia Kyjivas, Maskva rengiasi susprogdinti.„Raginame Jungtines Tautas, Europos Sąjungą ir kitas organizacijas organizuoti tarptautinę stebėjimo misiją į Kachovkos hidroelektrinę“, – pareiškė jis.„Reikia, kad į hidroelektrinę nedelsiant atvyktų tarptautiniai specialistai kartu su ukrainiečių personalu“, – pažymėjo premjeras per vyriausybės posėdį.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį apkaltino Rusiją užminavus hidroelektrinės pietinėje Chersono srityje užtvanką.Elektrinė yra Maskvos pajėgų kontroliuojamoje Ukrainos teritorijos dalyje.„Kaip rodo mūsų informacija, Kachovkos hidroelektrinės agregatą ir užtvanką užminavo rusų teroristai“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vakaro kreipimesi.„Jei užtvanka bus sunaikinta... Šiaurės Krymo kanalas tiesiog išnyks“ ir tai bus „didžiulio masto katastrofa“, pridūrė Ukrainos lyderis.Kachovkos hidroelektrinės užtvanka yra pastatyta Dnipro upėje. Šiuo metu netoli jos eina fronto linija.

Žiniasklaida: Ukrainoje žuvo keli iraniečiai, mokę Rusijos kariškius leisti dronusPastarąją savaitę dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgių žuvo 10 Irano piliečių, kurie treniravo Rusijos kariškius okupuotose Ukrainos teritorijose.Tai pranešė Izraelio radijo stotis „Kan“, remdamasi šaltiniu Ukrainoje. Išsamesnės detalės nepateikiamos.Apie instruktorius iraniečius Chersono srityje ir Kryme vienas pirmųjų pranešė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras.Laikraštis „The New York Times“, remdamasis JAV žvalgybos duomenimis, taip pat informavo, jog Iranas nusiuntė į okupuotą Krymą instruktorių, kurie moko Rusijos kariškius valdyti iranietiškus dronus.

Ukraina: Chersono regione atkovotos 88 gyvenvietes Ukrainos prezidentūra penktadienį pranešė, kad pietiniame Chersono regione, į kurį pastarosiomis savaitėmis įžengė Ukrainos pajėgos, atkovoti 88 miestai ir kaimai.„Chersono regionas: atkovotos 88 gyvenvietės“, – socialiniame tinkle paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka. Praėjusią savaitę Kyjivas teigė, kad regione išvaduoti 75 miestai ir kaimai.

Išvaduotose Charkivo ir Donecko sričių teritorijose rasta daugiau kaip 20 kankyklų Iš okupantų rusų išvaduotose Charkivo ir Donecko sričių teritorijose Ukrainos pareigūnai rado daugiau kaip 20 kankyklų.Tai penktadienį naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis.„Mes jau radome daugiau kaip 20 kankyklų, kurias rusai įrengė Charkivo ir Donecko srityse. Beveik visose didelėse gyvenvietėse mes randame vietų, kur (Rusijos kareiviai) kankino ir žudė žmones. Ekshumuotų žmonių kūnų skaičius jau viršija 600, iš jų mums pavyko identifikuoti maždaug pusę“, – sakė žinybos vadovas.Anot D. Monastyrskio, dėl kiekvieno rasto kūno teisėsaugos institucijų darbuotojai turi atlikti DNR ekspertizę.Spalio 17 d. Ukrainos VRM vadovas pareiškė, kad išvaduotose Charkivo srities teritorijose pareigūnai jau ekshumavo daugiau kaip 600 žuvusių civilių palaikus.

ES planuoja kitąmet kas mėnesį skirti Ukrainai po 1,5 mlrd. eurų ekonominės pagalbos Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen penktadienį pareiškė, jog Europos Sąjunga rengia planus, kad kitais metais Ukrainai suteiktų 1,5 mlrd. eurų per mėnesį ekonominės pagalbos.Kalbėdama po ES šalių vadovų susitikimo, U. von der Leyen sakė, kad Ukraina paprašė tarptautinių donorų užtikrinti „stabilų, patikimą ir nuspėjamą“ makroekonominės paramos srautą.

Rusijos ir JAV gynybos ministrai surengė retas telefonines derybasRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu penktadienį surengė retas telefonines derybas su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu, pranešė Gynybos ministerija.„Buvo aptarti aktualūs tarptautinio saugumo klausimai, įskaitant padėtį Ukrainoje“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje, nepateikiant išsamesnės informacijos.Tuo metu JAV gynybos departamentas nurodė, kad L. Austinas pabrėžė, jog „svarbu išlaikyti ryšių linijas vykstant karui prieš Ukrainą“.

Bulgarija neketina evakuoti savo ambasados Kyjive personalo Bulgarijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kostadinas Kodžabaševas penktadienį pareiškė, kad jo šalis šiuo metu neketina evakuoti savo ambasados Ukrainos sostinėje personalo, nors Rusija apšaudo miestą raketomis, praneša naujienų agentūra BTA.Pasak viceministro, Bulgarijos URM palaiko nuolatinį ryšį su diplomatine misija, kuri atnaujino darbą Kyjive dar rugsėjo 12 d.K. Kodžabaševas pranešė, kad Bulgarijos ambasados personalas yra pasirengęs tęsti darbą Ukrainos sostinėje. Anot jo, galimybė evakuotis bus svarstoma, jeigu padėtis dar labiau susikomplikuos.Pasak viceministro, ambasadoje yra visos reikiamos sąlygos normaliam personalo, kurį sudaro šeši žmonės, darbui.K. Kodžabaševas pabrėžė, kad Bulgarija griežtai smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą, taip pat intensyvius smūgius šalies miestams per dvi pastarąsias savaites, kurie pareikalavo žmonių aukų ir padarė beveik neatitaisomą žalą civilinei infrastruktūrai.

Rusai iki šių metų pabaigos gali neteisėtai išvežti iš Ukrainos 1,8 mln. tonų grūdų Rusija iki šių metų pabaigos iš okupuotų Ukrainos teritorijų gali išvežti 1,8 mln. tonų grūdų. Tokius vertinimus penktadienį pateikė Vokietijos transliuotojo NDR tyrimų skyrius, kuris remiasi turimais Rusijos dokumentais, palydovinėmis nuotraukomis ir informacija apie laivų judėjimą, praneša DW.Apie 1 mln. tonų grūdų jau išgabenta iš Rusijos aneksuoto Krymo uostų.Nuo karo pradžios iš Sevastopolio išplaukė apie 20 laivų su kviečiais ir kitokiais grūdais. Didžioji dalis krovinių išgabenta į Siriją, Rusiją ir Turkiją.Iš prekių sąrašų aiškėja, kad iki metų pabaigos planuojama dar beveik 40 reisų iš Sevastopolio. NDR duomenimis, okupantai rusai tikriausiai jau dabar pasirūpino logistika grūdams, kuriuos dar tik ketinama pavogti Ukrainos teritorijose, transportuoti.Jeigu planai bus realizuoti, tai Rusija iš nelegalaus grūdų eksporto gali gauti apie 612 mln. eurų pagal kainas pasaulinėje rinkoje šiais metais.Ukrainos vyriausybės duomenimis, omenyje turimas maždaug ketvirtadalis viso grūdų derliaus Rusijos okupuotose šalies teritorijose. Ukrainos ekonomikos plėtros, prekybos ir žemės ūkio ministro pavaduotojas Tarasas Vysockis pokalbyje su NDR įspėjo, kad grūdų vagystė gali turėti skaudžių socialinių padarinių tūkstančiams šalies ūkininkų.Dalį produkcijos paliko iš okupuotų teritorijų bėgantys Ukrainos žemdirbiai. Be to, grūdai buvo eksproprijuojami arba superkami dempingo kainomis. Rusijos laivų sekimą apsunkina tai, kad Krymo uostuose jie išjungia atsakiklius, pažymi NDR, bet kontroliuoti jų judėjimą vis tiek įmanoma naudojant palydovines nuotraukas ir kitus šaltinius.Tarptautinės teisės ekspertės Paulinos Starski iš Freiburgo universiteto nuomone, neteisėtą grūdų pasisavinimą stambiu mastu galima laikyti karo nusikaltimu.Rusijos ambasada Vokietijoje į NDR paklausimą atsakė, jog Rusijoje ukrainietiški grūdai neturi paklausos, kadangi „savo kokybe jie nusileidžia Rusijos produktui“. Sirijos ir Turkijos ambasados į paklausimus nereagavo.

Žvalgyba apie Rusijos okupantų planą: jau prikrauta sprogmenų, katastrofos mastas peržengs Ukrainos ribasOkupantai rusai užminavo Kachovkos hidroelektrinę dar balandžio mėnesį, o dabar atlieka šliuzų ir atramų minavimo darbus.Tai penktadienį pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Valdybos duomenimis, rusai prognozuoja, kad Ukrainos gynybos pajėgos netrukus išvaduos dešiniajame Dniepro krante esančius Chersono srities rajonus, ir ruošiasi vykdyti teroro aktus šioje teritorijoje. Be kita ko, gresia pavojus, kad bus sugriauta Kachovkos vandens telkinio užtvanka ir sunaikinti Kachovkos hidroelektrinės agregatai.„Susprogdinti užtvanką buvo numatyta gerokai anksčiau – pagrindiniai minavimo darbai buvo atlikti dar balandžio mėnesį. Šią savaitę buvo papildomai užminuoti Kachovkos hidroelektrinės šliuzai ir atramos. Ant užtvankos pastatyti du kariniai sunkvežimiai „KamAZ“ be vairuotojų. Abi mašinos prikrautos dėžių su sprogmenimis“, - patikslino valdybos atstovai.Pasak jų, jei šie planai bus realizuoti, stichijos smūgį patirs dešimtys Ukrainos gyvenviečių, tarp jų – Chersonas. „Ekologinės katastrofos mastas peržengs Ukrainos ribas, ji bus juntama visame Juodosios jūros regione“, - įspėjo Ukrainos žvalgybos pareigūnai.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad okupantai rusai užminavo Kachovkos hidroelektrinę ir rengia teroro aktą. Jis paragino nusiųsti į jėgainę tarptautinę stebėtojų misiją.

Ukrainiečiai per dvi savaites numušė 85 proc. Rusijos paleistų iranietiškų dronųPer dvi pastarąsias savaites Ukrainos kariškiai numušė 85 proc. Rusijos paleistų iranietiškų dronų „Shahed-136“.Kaip praneša UNIAN, tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas.„Jeigu kalbėsime apie mūsų pajėgų veiksmus prieš dronus per dvi pastarąsias savaites, tai jų rezultatyvumas šiandien siekia 85 proc. būtent pagal numuštų „Shahed-136“ skaičių“, - pažymėjo jis.Pasak J. Ihnato, Ukrainos kariškių veiksmų numušant iranietiškus dronus rezultatyvumo didėjimas buvo tik laiko klausimas.„Žinoma, nuo pirmojo šių dronų panaudojimo Kupianske rugsėjo 13 d. iki šiol kariškiai ir karinio valdymo organai sukaupė patirties, kaip organizuoti sąveiką, pridengti tam tikrus ruožus, kokiomis pajėgomis ir priemonėmis šiuos dronus iš pradžių aptikti, o paskui sunaikinti“, - sakė oro pajėgų atstovas.J. Ihnatas priminė, kad mėginimai numušti iranietiškus dronus automatiniais ginklais yra nelabai efektyvūs, o tankiai gyvenamose vietose – dar ir pavojingi.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.Maskva neigia, kad rusai naudoja iranietiškas bepilotes skraidykles, atakuodami objektus Ukrainos teritorijoje, o Iranas tvirtina nepardavęs Rusijai dronų.Nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 20 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 223 Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed-136“, kuriais Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainos teritoriją.Spalio 20 d. ES ir Didžioji Britanija paskelbė sankcijas trims Irano piliečiams ir vienai kompanijai už dronų tiekimą Rusijai.

Arestovyčius: Kinija Putinui pasakė labai griežtaiUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius interviu Rusijos žurnalistei Julijai Latyninai sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikriausiai nedrįstų panaudoti branduolinio ginklo prieš jo šalį. Anot jo, „sąjungininkė“ Kinija mainais į politinį prieglobstį, jei tokio V. Putinui prireiktų, kategoriškai uždraudė jam naudoti branduolinius ginklus. O. Arestovyčiaus turimais duomenimis, Rusijos prezidentas jau trečią kartą paprašė Pekino politinio prieglobsčio. Mainais į jį V. Putinui buvo kategoriškai uždrausta naudoti branduolinius ginklus, nes branduolinis karas būtų visiškai neparankus dviejų pagrindinių jėgų valdomam pasauliui, kurio siekia Kinija. „Kinai jam labai griežtai pareiškė: dėdule, o velniams reikalingas branduolinis karas dvipoliniame pasaulyje, kurį mes planuojame“, – sakė O. Arestovyčius. Jis taip pat teigia, kad, nepaisant puikavimosi dėl karo padėties įvedimo aneksuotose teritorijose, V. Putinas jau nusimatė sau ramią vietelę [Kinijos] Dangaus karalystėje, kurioje ketina rašyti savo „memuarėlius“. „Kodėl Kinija? Nes tai vienintelė valstybė, kuri neišduos jo amerikiečiams. Jis ten ruošiasi rašyti memuarėlius, toks yra tikrasis jo planas“, – tikina O. Arestovyčius.

JK prisideda prie ES sankcijų dėl Irano dronų UkrainojeJungtinės Karalystės vyriausybė ketvirtadienį įvedė sankcijas trims Irano generolams ir ginklų įmonei dėl to, kad Rusija puolė Ukrainą iranietiškais dronais, ir taip prisidėjo prie naujų Europos Sąjungos sankcijų.Iždo departamentas į sankcijų sąrašą įtraukė Irano dronų gamintoją „Shahed Aviation Industries“ ir tris aukšto rango Irano kariuomenės pareigūnus, aiškindamas sprendimą dronų tiekimu Rusijai, „kurie buvo naudojami neteisėtai invazijai į Ukrainą“.JK užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly sakė, kad „Irano parama žiauriam ir neteisėtam Putino karui prieš Ukrainą yra apgailėtina“.„Šiandien taikome sankcijas tiems, kurie tiekė dronus, kuriuos Rusija naudojo prieš Ukrainos civilius gyventojus“, – teigė jis.„Tai akivaizdus įrodymas, kad Iranas destabilizuoja pasaulio saugumą“, – sakė J. Cleverly po to, kai anksčiau ketvirtadienį ES pritaikė sankcijas tai pačiai ginklų gamybos įmonei ir asmenims.

Turkija nemato kliūčių pratęsti grūdų susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas teigia nematantis kliūčių pratęsti grūdų susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos. Jis sakė ketvirtadienio vakarą šia tema kalbėjęs su kolega iš Ukrainos Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putnu, pranešė stotis NTV, kuria remiasi agentūra „Reuters“.„Nėra kliūčių pratęsti eksporto susitarimą“, – sakė R. T. Erdoganas, grįždamas lėktuvu iš Azerbaidžano.Anot R. T. Erdogano, remiantis susitarimu, kuris pasiektas tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms (JT), ir kuris pasirašytas liepą, per Juodąją jūrą iš Ukrainos išgabenta daugiau kaip 8 mln. tonų grūdų ir kitų maisto produktų.

Ukraina kreipėsi į baltarusius: atsakas bus griežtasUkrainos gynėjai paragino Baltarusijos žmones nevykdyti šalies vadovybės įsakymų stoti į karą prieš Ukrainą ir taip nesidalyti atsakomybe už Rusijos okupantų jau įvykdytus nusikaltimus.„Jei Baltarusijos armija palaikys Rusijos agresiją, mes atsakysime. Atsakysime taip pat griežtai, kaip atsakome į visus įsibrovėlius Ukrainos teritorijoje. Mes to nenorime“, – sakoma pranešime.https://t.me/uniannet/77180

Rusijai padedantis Iranas siunčia skubų įspėjimą savo piliečiams Iranas paragino savo piliečius skubiai palikti Ukrainą. Kartu Irano užsienio reikalų ministerija dėl „karinės eskalacijos“ sugriežtino savo perspėjimą dėl kelionių į Ukrainą, penktadienį pranešė iraniečių žiniasklaida.Irano užsienio reikalų ministerija penktadienį rekomendavo savo piliečiams susilaikyti nuo kelionių į Ukrainą, o šiuo metu esantiems karo draskomoje šalyje rekomendavo iš ten išvykti.„Dėl karinio eskalavimo Ukrainoje visiems iraniečiams primygtinai rekomenduojama susilaikyti nuo kelionių į Ukrainą. Taip pat iraniečiams, gyvenantiems Ukrainoje, patariama palikti šalį dėl savo saugumo“, – pranešimą cituoja „Reuters“.Pastaruoju metu Rusijos kariuomenė Ukrainoje vis dažniau pasitelkia iranietiškus dronus „Shahed 136“ ir taikosi į vietinę energetikos infrastruktūrą. Per tokias atakas visoje šalyje jau žuvo daugybė civilių ir buvo smarkiai sutrikdytas elektros tiekimas. Teheranas neigia, kad Maskvai tiekia šiuos dronus.Europos Sąjungai (ES) rotacijos principu pirmininkaujanti Čekija ketvirtadienį pranešė, kad bloko šalys susitarė dėl sankcijų Irano fiziniams ir juridiniams asmenims, atsakingiems už dronų tiekimą Rusijai.Ketvirtadienį Baltieji rūmai pranešė, kad Irano personalas dirba Rusijos okupuotame Kryme ir padeda Maskvos pajėgoms vykdyti atakas prieš Ukrainą naudojant Iranietiškus bepiločius orlaivius.„Nustatėme, kad Kryme yra Irano karinio personalo ir jis padeda Rusijai vykdyti šias operacijas“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.Iraniečiai Kryme veikia kaip instruktoriai ir techninės pagalbos darbuotojai, o rusai valdo dronus, kurie daro didelę žalą Ukrainos infrastruktūrai.„Teheranas dabar tiesiogiai dalyvauja ir vietoje, ir tiekdamas ginklus, kurie daro poveikį civiliams gyventojams ir civilinei infrastruktūrai Ukrainoje“, – sakė jis.„Jungtinės Valstijos ketina imtis visų priemonių, kad atskleistų, atgrasytų ir pasipriešintų Irano veiksmams teikiant šią ginkluotę, nukreiptą prieš Ukrainos žmones, – sakė J. Kirby. – Ketiname ir toliau ryžtingai vykdyti visas JAV sankcijas tiek Rusijos, tiek Irano ginklų prekybai“.

Gynybos analitikas: karas Ukrainoje pereina į naują etapąGynybos analitikas Michaelas Clarke‘as „Sky News“ sakė, kad, artėjant žiemai, karas Ukrainoje pereina į naują etapą.Jo teigimu, šalies pietuose esančioje Chersono srityje „akivaizdžiai“ kažkas vyksta, tačiau iš Kyjivo nėra „jokių žinių“.„Paprastai jie taip elgiasi, kai vykdo puolimą ir galvoja, kad greitai galės kažką pranešti“, – nurodė prof. M. Clarke’as.„Rusai ne vieną savaitę socialiniuose tinkluose kalba, kad Ukrainos 63-ioji mechanizuotoji brigada buvo visiškai sunaikinta, nebeegzistuoja. Patikėkite, ji egzistuoja ir jai neblogai sekasi, – pridūrė jis. – Mes nekalbėsime apie tai, ką ji daro, bet jai gerai sekasi, gana sparčiai juda.“Anot profesoriaus, Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretoriaus Beno Wallace’o paskutiniu momentu priimtas sprendimas susitikti su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gynybos sekretoriumi yra dar vienas ženklas, kad „kažkas vyksta“.„Nežinome, kas, bet akivaizdu, kad rusai kalba apie civilių išgabenimą iš Chersono, turėdami omenyje rusus, kurie nori išvykti, ir tuos rusus, kurie galbūt bendradarbiavo su valdžios institucijomis. Prie keltų jau nusidriekė eilės, – kalbėjo M. Clarke’as. – Akivaizdu, kad rusai yra pasiruošę Chersone padaryti vieną iš dviejų dalykų: arba išvesti savo karius arba kautis dėl šios teritorijos. Nežinome, kurį variantą jie pasirinko.“Taip pat buvęs Karališkojo jungtinių paslaugų instituto vadovas pažymėjo, kad antrasis frontas, esantis šiaurės rytuose, yra „labai aktyvus“.„Žinoma, puolimas, kurį ukrainiečiai pradėjo rugpjūčio mėnesio pabaigoje, tęsiasi. Jie išlaisvino Charkivą, bet pagrindinis tikslas – Kremina“, – samprotavo jis.Profesorius sakė, kad mūšis vyksta dėl P66 – į šiaurę nuo Kreminos esančio greitkelio, kuriuo Rusija savo karius aprūpina reikmenimis.„Ten vyksta labai aktyvūs susirėmimai, aišku, visas mūsų dėmesys nukreiptas į Chersoną, kuris yra svarbesnis strateginiu požiūriu, – tvirtino jis. – Bet šiuo metu labai daug žmonių įnirtingai kovoja dėl P66. Karas įžengia į naują etapą. Artinantis žiemai, ukrainiečiai energingai puola, kad įtvirtintų savo pergales prieš prasidedant šaltajam metų laikui, nes tada kariauti bus truputį sunkiau.“

Zelenskis padėkojo Scholzui už Vokietijos perduotą oro gynybos sistemąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vaizdo ryšiu kalbėdama ES viršūnių susitikime Briuselyje, padėkojo Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui už perduotą oro gynybos sistemą „Iris-T“.„Ši vokiečių sistema saugo ne tik Ukrainos oro erdvę. Ji saugo Europos stabilumą, nes apriboja rusų terorą, kuris nukreiptas prieš mūsų šalį, o ateityje bus nukreiptas ir prieš jūsų šalis“, - kalbėjo V. Zelenskis 27 ES šalių lyderiams.Pirmąją „Iris-T“ sistemą Vokietija perdavė Ukrainai prieš savaitę. Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas tada kalbėjo apie „naują oro gynybos erą“.Vokietija pradžioje ketina perduoti Kyjivui keturias tokias sistemas, kurių kiekviena kainuoja 140 mln. eurų. Viena tokia sistema gali apsaugoti vidutinio dydžio miestą.

Rusija raketomis atakuoja Zaporižią ir CharkivąRusija penktadienį ryte raketomis atakavo Ukrainos pietuose esančią Zaporižią ir šiaurės rytuose esantį antrą pagal dydį šalies miestą Charkivą, pranešė ukrainiečių pareigūnai.Rusams raketomis apšaudžius Zaporižią, mieste griaudėjo sprogimai, pranešė Zaporižios srities administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.Kiek anksčiau rusai raketomis smogė Charkivui, kur nugriaudėjo „virtinė sprogimų“, platformoje „Telegram“ paskelbė miesto meras Ihoris Terechovas.Pasak jo, atakuota viena iš Charkivo įmonių.„Pradiniais duomenimis, pataikyta į administracinį ir gamybinį pastatą [įmonės] teritorijoje“, – sakė meras ir pridūrė, kad pastatas apgriautas.„Per okupantų ryte suduotus smūgius Charkivui buvo sužeisti penki žmonės. Apgriauta pramonės infrastruktūra. [Sprogimų] vietose dirba visos specialiosios tarnyb

Charkive nugriaudėjo serija sprogimų. Apie tai pranešė miesto meras.

Baltieji rūmai: iraniečiai Kryme padeda rusams kariautiRusijos okupuotame Kryme yra iraniečių, padedančių Maskvos pajėgoms vykdyti atakas prieš Ukrainą Irane pagamintais dronais, ketvirtadienį paskelbė Baltieji rūmai.„Nustatėme, kad Irano kariuomenės kadrų yra Kryme ir kad jie padeda Rusijai vykdyti šias operacijas“, – reporteriams sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.Pasak jo, Kryme yra iraniečių instruktorių ir techninės paramos darbuotojų, o pačius dronus, darančius didelę žalą Ukrainos infrastruktūrai, valdo rusai.Iranas dabar „tiesiogiai dalyvauja“ – ir būdamas karo zonoje, ir „tiekdamas ginklus, naudojamus prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą Ukrainoje“, sakė J. Kirby.Jungtinės Valstijos „visomis priemonėmis“ stengsis demaskuoti Irano ginklų tiekimą, atgrasyti nuo to ir tam priešintis, pabrėžė J. Kirby.„Toliau aktyviai taikysime visas JAV sankcijas ir Rusijos, ir Irano ginklų prekybai“, – pridūrė jis.

Žiniasklaida: Ukrainai – galimybė laimėti „pagrindinį karo prizą“JAV žvalgybos vertinimu, Ukrainos kariuomenė turi galimybę per ateinančias šešias savaites pasipriešinti Rusijos kariuomenei, jei sugebės tęsti puolimą pietuose ir šiaurės rytuose, kol purvinas gruntas ir debesys neprivers priešininkų kariuomenės sustoti ir persigrupuoti.Apie tai pranešė įtakingas JAV leidinys „The New York Times“, remdamasis neįvardytais Jungtinių Valstijų žvalgybos pareigūnais.JAV pareigūnai teigia, kad tikimybė, jog Rusijos pajėgos žlugs ir Ukraina galės išlaisvinti dar vieną didžiulę teritoriją, panašią į tą, į kurią ji pretendavo praėjusį mėnesį, yra nedidelė. Vis dėlto atskiri Rusijos daliniai gali palūžti nuo Ukrainos pajėgų puolimo, todėl Ukrainos kariuomenė galės toliau atkovoti Donbaso miestus ir galbūt išlaisvinti Chersoną, kurį NYT vadina „pagrindiniu karo prizu“.Nors JAV ir Ukrainos pareigūnai vengia daryti tikslias prognozes, jie teigia, kad kovos greičiausiai tęsis dar kelis mėnesius, nors pastaruoju metu mūšio lauke pranašumą turi Ukraina.

Kuleba su Izraelio premjeru kalbėjo apie savo šalies prašymą perduoti oro gynybos sistemųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba teigia su Izraelio premjeru Jairu Lapidu kalbėjęs apie savo šalies prašymą perduoti Kyjivui gynybos sistemų. Jis informavo J. Lapidą apie „neapsakomas kančias, prarastas gyvybes ir sugriovimus“ Ukrainoje dėl rusų raketų ir Irano gamybos dronų, ketvirtadienio vakarą tviteryje rašė D. Kuleba. Abu jie esą detaliai aptarė Ukrainos prašymą, kad Izraelis skirtų oro ir priešraketinės gynybos sistemų bei atitinkamų technologijų.Nepaisant rusų atakų Ukrainoje Irano gamybos dronais, Izraelis šią savaitę dar kartą atmetė Kyjivo prašymą perduoti ginklų, tačiau patikino, kad ir toliau teiks humanitarinę paramą. Be to, Izraelis esą gali padėti Ukrainai įrengti išankstinio perspėjimo sistemą, kuri galėtų išgelbėti žmonių gyvybes.Izraelio gynybos ministras Benny‘is Gantzas trečiadienį ES šalių ambasadoriams sakė, kad dėl to paprašė Ukrainos informacijos dėl jo poreikių perspėjimo apie oro pavojų srityje. Izraelis turi labai pažangių pajėgumų, nes pats vis yra atakuojamas raketų. D. Kuleba antradienį pareiškė prašysiąs Izraelio oro gynybos sistemų.

JAV: V. Putino paskelbta karo padėtis rodo ukrainiečių nenorą jungtis prie RusijosVladimiro Putino sprendimas paskelbti karo padėtį „aneksuotose“ Ukrainos teritorijose rodo, kad jo teiginys, esą žmonės nori prisijungti prie Rusijos, yra melas, ketvirtadienį pareiškė Jungtinės Valstijos.„Prezidentas Putinas aneksavo šiuos regionus teigdamas, jog šiuose regionuose yra individų, taip smarkiai troškusių gelbėtis nuo Ukrainos valstybės, kad net norėjusių prisijungti prie motinos Rusijos“, – reporteriams sakė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.„Dabar Putinas... įrodo melą paskelbdamas karo padėtį“, – pridūrė jis.Rusijos prezidentas trečiadienį paskelbė karo padėtį Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios srityse.Šiuos regionus Maskva skelbia aneksavusi, bet Vakarai to nepripažįsta.

Zelenskis Europai: Rusija verčia Ukrainos energetinę sistemą mūšio laukuUkrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį sakė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainos energetikos objektus visą šalies energetinę sistemą pavertė mūšio lauku.„Rusijos vadovybė davė įsakymą paversti pačią energetikos sistemą mūšio lauku. Pasekmės labai pavojingos... visiems mums Europoje“, – sakė V. Zelenskis, vaizdo ryšiu kreipdamasis į Europos Sąjungos Tarybą.Rusijos raketoms ir dronams per savaitę sunaikinus daugiau kaip 30 proc. Ukrainos elektros stočių, visoje šalyje imamasi energijos taupymo priemonių.„Rusija provokuoja naują ukrainiečių migracijos į ES šalis bangą“, – sakė V. Zelenskis.Jo teigimu, smogdama Ukrainos energetikos objektams Rusija siekia „sukurti kuo daugiau problemų Ukrainai dėl elektros ir šildymo šį rudenį ir žiemą“, kad „kuo daugiau ukrainiečių vyktų į jūsų šalis“.Ukrainiečių lyderis paragino Europos šalis reaguojant į Rusijos atakas tiekti Kyjivo kariuomenei daugiau ir modernesnių oro gynybos sistemų, be to, paskelbti Maskvai daugiau ekonominių sankcijų, kad būtų apribotos jos galimybės finansuoti savo karą.V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukrainos pasiūlymas jos teritorijoje prie Baltarusijos sienos vykdyti tarptautinę stebėjimo misiją „su kiekviena diena tampa vis aktualesnis“, ukrainiečių kariuomenei įspėjus dėl augančios rusų atakos iš Baltarusijos teritorijos grėsmės.

Zelenskis kaltina Rusiją Ukrainos pietuose užminavus didelę užtvanką Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį apkaltino Rusiją užminavus hidroelektrinės pietinėje Chersono srityje užtvanką.Elektrinė yra Maskvos pajėgų kontroliuojamoje Ukrainos teritorijos dalyje.„Kaip rodo mūsų informacija, Kachovkos hidroelektrinės agregatą ir užtvanką užminavo rusų teroristai“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vakaro kreipimesi.„Jei užtvanka bus sunaikinta... Šiaurės Krymo kanalas tiesiog išnyks“ ir tai bus „didžiulio masto katastrofa“, pridūrė Ukrainos lyderis.Anksčiau ketvirtadienį V. Zelenskis Europos Sąjungai pasakė, kad „Rusijos vadovybė davė įsakymą paversti energetikos sistemą mūšio lauku“.Kalbėdamas vaizdo ryšiu jis įspėjo, jog tai sukeltų naują ukrainiečių pabėgėlių migracijos į Europą bangą.„Pasekmės labai pavojingos... visiems mums Europoje“, – sakė V. Zelenskis Briuselyje į susitikimą susirinkusiems ES lyderiams.Kachovkos hidroelektrinės užtvanka yra pastatyta Dnipro upėje. Šiuo metu netoli jos eina fronto linija.

Arestovyčius: Baltarusijos išpuolis prieš Ukrainą tapo „šiek tiek labiau tikėtinas“ Baltarusijos išpuolis prieš Ukrainą tapo „šiek tiek labiau tikėtinas“, tačiau „toli gražu ne reali grėsmė“.Tai pareiškė prezidento kanceliarijos patarėjas Aleksejus Arestovyčius.Pasak A. Arestovyčiaus, Rusijos karių perdislokavimas į Baltarusijos teritoriją tęsiasi.„Yra grėsmių ir joms ruošiamasi. Pasirengimas vyksta visu tempu. Ten yra 9 tūkst. rusų, tai yra pusė to, kuo mes galime grasinti. Reikia turėti 20-25 ar 30 tūkst. žmonių. Kijeve jų buvo apie 40, bet tai buvo kiti kariniai daliniai, ir mes visi prisimename, kuo jie baigėsi“, – pridūrė jis.

Kuleba: susprogdinti Kakhovkos hidroelektrinę reiškia panaudoti masinio naikinimo ginkląUkraina jau stengiasi perduoti Rusijai aiškią žinią, kad net pasirengimas Kakhovkos hidroelektrinės sprogimui reikalauja atsakomybės. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Mes jau dirbame, kad labai konkrečiais dalykais perduotume Rusijai paprastą signalą, kad net ir pasiruošimas – ne įgyvendinimas, o net pasiruošimas – tokiam teroristiniam išpuoliui, tokiam nusikaltimui užtraukia atsakomybę. Nes susprogdinti Kakhovkos hidroelektrinę yra tas pats, kas panaudoti masinio naikinimo ginklus. Net ir už pasirengimą tokiam nusikaltimui būtina bausti, ir tai mes darome“, - sakė D. Kuleba.Jis pažymėjo, kad tokios grėsmės, žinoma, gąsdina, tačiau tuo pat metu jis patarė ukrainiečiams, nepaisant visko, išlikti optimistiškiems, „nes karus laimi tik optimistai, o mums tikrai reikia laimėti šį karą“.„Kad ir kokios baisios būtų naujienos ar kiti Rusijos planai, mes taip pat juos išgyvensime, įveiksime ir kalbėsime iš stiprios ir pasitikinčios tautos pozicijos“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.

Podolyakas: Rusija ketina užtvindyti pietų Ukrainą Rusijos Federacija rengia žmogaus sukeltą katastrofą, užtvindydama teritoriją pietų Ukrainoje, kad sustabdytų Ukrainos priešpriešą. Tai socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mykhailo Podolyakas, praneša „Ukrinform“.„Tikrasis „Surovikino planas“, susijęs su Kakhovkos HE: 1. Užtvankos ir transformatorių užminavimas. 2. Priverstinis ukrainiečių eksportas, nelojalių gyventojų perkėlimas į Rusijos Federaciją. 3. Užtvindyti teritoriją, kad sustabdytų priešpriešą ir blokuotų savo atsitraukimą. Rusija ruošiasi žmogaus sukeltai katastrofai“, – teigė M. Podolyakas.Kaip pranešama, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusijos užpuolikai užminavo Kakhovkos hidroelektrinės užtvanką ir rengia teroristinį išpuolį, ir paragino į hidroelektrinę pasiųsti tarptautinę stebėjimo misiją.

JAV apkaltino Iraną tiesioginiu dalyvavimu kare prieš UkrainąAtsižvelgiant į tai, kad Iranas perdavė kovinius dronus Rusijai, taip pat į tai, kad laikinai okupuotame Kryme yra Irano darbuotojų, kurie padeda nukreipti šiuos bepiločius orlaivius taikiuose Ukrainos miestuose, Jungtinės Valstijos mano, kad Teheranas tiesiogiai prisijungė prie Vladimiro Putino pradėto karo prieš Ukrainą.Šis vertinimas ketvirtadienį buvo išreikštas Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatoriaus Johno Kirby pranešime, praneša pats „Ukrinform“ korespondentas.„Mūsų skaičiavimais, Irano kariuomenė buvo tiesiogiai Kryme ir padėjo rusams jų operacijose (smogti Ukrainos miestams – red.)“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.Jis pabrėžė, kad rusai jau gavo bepiločių orlaivių partijas iš Irano ir, aišku, ateityje turės papildomų atsargų. J. Kirby taip pat pažymėjo, kad Rusija siekia iš Irano įsigyti kitų ginklų, pavyzdžiui, raketų, skirtų naudoti kovinėse operacijose prieš Ukrainą.JAV administracijos atstovas pabrėžė, kad Iranas ir Rusija gali meluoti visam pasauliui, tačiau faktų negalima paslėpti.„Ir faktas yra tas, kad Iranas dabar yra tiesiogiai susijęs, tiekia ginklus, kurie smogia civiliams gyventojams ir civilinei infrastruktūrai Ukrainoje, ir iš tikrųjų žudo paprastus žmones ir naikina civilinę infrastruktūrą Ukrainoje“, - sakė J. Kirby.

Zelenskis įspėjo apie Rusijos planus sukelti istorinę katastrofąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukrainos valdžia turi informacijos, jog Rusijos kariai užminavo Kakhovkos hidroelektrinės užtvanką.„Turime informacijos, kad Rusijos teroristai užminavo Kakhovkos hidroelektrinės užtvanką ir dalinius. Tai vienas didžiausių energetikos objektų. Šios hidroelektrinės užtvankoje telpa apie 18 milijonų kubinių metrų vandens. Jei Rusijos teroristai susprogdins šią užtvanką, daugiau nei 80 gyvenviečių, įskaitant Chersoną, bus sparčių potvynių zonoje“, – sakė V. Zelenskis, kalbėdamas vaizdo ryšiu per Europos Vadovų Tarybos viršūnių susitikimą Briuselyje.Kakhovkos HE užtvanka yra viena iš trijų Rusijos kontroliuojamų perėjų per Dnieprą. Neseniai Amerikos karo studijų instituto (ISW) analizėje teigiama, kad Rusijos kariuomenė, atsitraukdama iš Chersono, gali susprogdinti užtvanką, kad užtvindytų miestą ir jo apylinkes.Prieš dvi dienas Rusijos kariuomenės vadas Ukrainoje Sergejus Surovikinas sakė, kad atakas ant užtvankos planavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos. ISW tai vertina kaip ženklą, kad Rusija galbūt rengia „netikros vėliavos“ operaciją ir kaltina Ukrainą dėl galimos katastrofos.Zelenskis pabrėžė, kad užtvankos sprogimo atveju Zaporožės atominė elektrinė bus palikta be vandens aušinimui.„Mums reikia tarptautinės stebėjimo misijos į Kakhovkos HE. Būtina ten grąžinti Ukrainos personalą ir užtikrinti greitą ir profesionalų dalinių ir užtvankų išminavimą“, – sakė jis.

Rusijos primesta Chersono valdžia sako evakavusi 15 tūkst. žmoniųMaskvos primesta Pietų Ukrainos Chersono srities valdžia ketvirtadienį pareiškė, kad, ukrainiečių pajėgoms tęsiant kontrpuolimą, iš srities teritorijos, kurią Rusija skelbiasi aneksavusi, buvo evakuota apie 15 tūkst. žmonių.„Chersono srities vadovybės rekomendacijos [evakuotis] paklausė apie 15 tūkst. žmonių“, – platformoje „Telegram“ parašė Maskvos primestos Chersono srities administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas.Jis paragino žmones persikelti į kairįjį Dnipro upės krantą, kur, anot jo, yra saugu, ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti autobusų kolona.Apie vadinamosios evakuacijos pradžią Maskvos primesta Chersono valdžia paskelbė trečiadienį. Kyjivas šias priemones pasmerkė kaip Ukrainos civilių „deportaciją“ į Rusiją.Tačiau K. Stremousovas paragino Chersono gyventojus laikytis Maskvos remiamos evakuacijos nurodymų.„Suteikite kariuomenei šansą padaryti tai, ką ji turi padaryti“, – pareiškė jis ir patikino, kad Rusijos kariuomenė nepraras Chersono.„Atminkite, niekas neketina atsisakyti Chersono“, – pridūrė jis.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį paskelbė karo padėtį keturiose Ukrainos srityse, kurias jis skelbiasi aneksavęs: Chersono, Zaporižios, Luhansko ir Donecko.

Ukrainiečiai per parą numušė 15 iranietiškų dronųPer parą buvo numušta 15 iranietiškų dronų kamikadzių, kuriuos paleido Rusijos kariuomenė, naikinanti Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Tai sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime, kuriuo remiasi UNIAN.„Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per parą smogė šešis smūgius. Patvirtinta, kad buvo smogta dviem priešininko ginkluotės ir karinės technikos susitelkimo rajonams, dviem atraminiams punktams ir dviem zenitinių raketų kompleksų pozicijoms. Oro gynybos daliniai numušė 15 bepiločių skraidyklių „Shahed-136“, - pažymima pranešime.Iš viso per parą okupantai rusai į Ukrainos civilinę infrastruktūrą paleido 20 Irane pagamintų dronų, iš kurių 15 buvo numušti.

Ukraina: Rusija yra sutelkusi dėmesį į pietų kontrpuolimo sustabdymąAukštas Ukrainos pareigūnas sako, kad Rusijos pajėgų „užduotis numeris vienas“ yra išlaikyti pietinę fronto liniją, skelbia CNN.Rusai gilinasi ir siunčia daugiau išteklių, tikėdamiesi sulaikyti Ukrainos pajėgas, besiveržiančias Chersono link, sakė vyriausiasis kariuomenės generalinio štabo pareigūnas Oleksijus Hromovas.„Priešas planuoja įvykdyti šią užduotį pasitelkdamas pirmąją dalinės mobilizacijos bangą ir padidindamas savo karių skaičių vakariniame Dniepro upės krante“, – sakė jis.O. Hromovas teigė, kad dabar Chersono srityje yra daugiau nei 40 rusų bataliono taktinių grupių. Kiekvieną grupę paprastai sudaro apie 1000 darbuotojų.

Stebėtojai: rusai iš Tolimųjų Rytų perduoda šaudmenis į BaltarusijąKartu su Rusijos kariuomene į Baltarusiją taip pat pristatomi šaudmenys iš Tolimųjų Rytų. Apie tai praneša monitoringo projektas „Baltarusijos geležinkelio darbuotojų bendruomenė“, skelbia UNIAN.Pasak kanalo, šaudmenys į Baltarusiją atvežami su Rusijos kariuomenės ešelonais. Rugsėjo 26 d. iš Knorringo geležinkelio stoties (Rusija) buvo išsiųsta viena iš 10 vienetų automobilių grupių su ženklu VM – sprogstamosios medžiagos. Traukinys atvyko į Ilyino geležinkelio stotį (Nižnij Novgorodo regionas, Rusija). Ten prie karinių ešelonų pritvirtinti vagonai su šaudmenimis.Spalio 17 d. šis karinis traukinys su Rusijos kariuomenės kariais atvyko į Polonkos geležinkelio stotį (Bresto regionas, Baltarusija).

146 kūnai rasti didžiausioje masinio laidojimo vietoje deokupuotame LymanePolicija baigė ekshumacijos procedūras didžiausioje masinėje kapavietėje Donecko srities Lymano mieste. Iš viso rasta 111 civilių gyventojų ir 35 Ukrainos kariškių kūnai.„Policija baigė tyrimo veiksmus Lymano kapinėse, kur buvo aptiktos dvi masinės kapavietės po to, kai miestas buvo išvaduotas iš Rusijos agresoriaus. Vienoje vietoje buvo palaidoti civiliai gyventojai, kitoje – Ukrainos gynėjai. <...> Atlikę daugiau nei dvi savaites trukusius plataus masto darbus, tyrėjai rado 146 kūnus“, – teigiama pranešime.

Ukraina gali likti be vandens, elektros ir šilumos: ragina ukrainiečius būti pasirengusius Dėl Rusijos vykdomų svarbiausios infrastruktūros objektų apšaudymų Ukraina gali atsidurti tokioje padėtyje, kai kelias savaites ar net mėnesius nebus vandens, šviesos ir šilumos. Arestovičius tai sakė interviu Julijai Latyninai.„Ši situacija nėra lengva. nukentėjo 30 proc. mūsų kogeneracinių jėgainių arba elektros energijos gamybos įrenginių. Čia vykdomi atstatymo darbai. Jie nėra lengvi, tai sudėtingi dalykai, jų negalima sutvarkyti per dvi dienas (...)“, – sakė jis.

Putinas apsilankė mobilizuotųjų mokymo centre Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pirmą kartą po dalinės mobilizacijos paskelbimo apsilankė viename iš mobilizuotų rusų mokymo centrų.Rusijos valstybinės televizijos transliuotame reportaže matyti, kaip V. Putinas lankosi šaudymo centre Riazanės srityje į pietryčius nuo Maskvos.Juodu kostiumu vilkėjęs Rusijos prezidentas paleido kelis šūvius iš snaiperio šautuvo ir spaudė rankas kariškiams.

Kariškiai: okupantai pasirengę palikti Chersono sritį ir iškelti baltą vėliavą Rusų okupantai pasirengę bėgti iš Chersono, kad išsigelbėtų nuo mirties.Apie tai „Terra“ padalinio vadovas Nikolajus (Abdula) Volochovas sakė interviu radijui „Radio NV“.„Žinoma, jie pasiruošę bėgti, pasiruošę išsigelbėti. <..> Jie atvyko į mūsų žemę. Ir iš pokalbių įrašų žinau, kad jie visiškai nejaučia tokio gyvybinio poreikio, kokį jaučiame mes, stovėti čia iki galo ir mirti už šią žemę. Ir jie tikrai yra pasirengę veikti. Jiems tai tiesiog armija! Tai tik įsakymas. Jei jie gali bėgti, jie bėga. Jei jie gali iškelti baltą vėliavą, jie ją iškelia“, – sakė A. Volochovas.

Zelenskis pirmą kartą komentuoja Krymo tilto sprogdinimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą pakomentavo Krymo tilto sprogdinimą. Pasak jo, Ukraina su sprogimu nesusijusi.Zelenskis tai pasakė per pokalbį su Kanados žurnalistais, pranešė „CTV News“.„Mes tikrai to neįsakėme“, – sakė V. Zelenskis, komentuodamas neseniai įvykdytus sprogdinimus ant Krymo tilto.

Zelenskis ragina autorius rašyti apie „siaubą“, kurį Rusija sukėlė UkrainaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino rašytojus rašyti apie Rusijos pajėgų jo šaliai sukeltus „siaubus“.Šį raginimą V. Zelenskis išsakė vaizdo kreipimesi Frankfurto knygų mugėje.Jis sakė: „Užuot importavusi kultūrą, Rusija importuoja mirtį. Todėl prašau jūsų padaryti viską, kad žmonės sužinotų apie terorą, kurį Rusija atnešė Ukrainai. Žinios yra atsakymas. Knygos, dokumentinių filmų scenarijai, straipsniai, reportažai – tai yra atsakymai“.

Iš Rusijos vėl pilasi kaltinimaiRusija teigia, kad Vakarų Ukrainai tiekiami ginklai patenka į juodąją rinką, o vėliau – į ekstremistų ir nusikalstamų grupuočių Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Afrikoje ir Azijoje rankas, rašoma Sky News.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad NATO narės iš viso atsiuntė mažiausiai 700 artilerijos sistemų, 80 000 raketų sistemų, 800 000 artilerijos sviedinių ir 90 mln. šaudmenų.„Didelė dalis šių ginklų jau pateko arba netrukus pateks į juodąją rinką“, – žurnalistams Maskvoje sakė M. Zacharova.„Dabar su tuo susiduria pasaulio bendruomenė“.M. Zacharova nenurodė, kokiais įrodymais grindžiamas jos teiginys.„NATO kariniai kroviniai patenka į teroristų, ekstremistų ir nusikalstamų grupuočių rankas Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Afrikoje ir Pietryčių Azijoje“, – pridūrė M. Zacharova.

Ukrainos pareigūnas: nuo spalio 10 d. Rusija paleido į Ukrainą 154 raketasRusijos okupacinė kariuomenė smarkiai suintensyvino Ukrainos apšaudymą raketomis. Nuo spalio 10 d. iki spalio 20 d. grobikai paleido 154 raketas – septynis kartus daugiau negu per pirmąjį šio mėnesio dešimtadienį.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Oleksijus Hromovas, praneša „Ukrinform“.Pasak jo, priešas daugiausia naudojo ore bazuojamas sparnuotąsias raketas.Generalinio štabo atstovas patikino, kad Ukrainos oro gynybos efektyvumas tebėra gana aukšto lygio. Pavyko sunaikinti 64 proc. rusų raketų.O. Hromovas pažymėjo, kad priešas taip pat naudoja vis daugiau „Shahed-136“ tipo bepiločių skraidyklių.„Nuo spalio 10 d. rusai prieš objektus Ukrainos teritorijoje panaudojo 176 dronus, tai – 2,5 karto daugiau negu per ankstesnę dekadą“, – informavo pareigūnas.65 priešo dronai buvo nutaikyti į objektus Kyjive, 27 iš jų buvo paleisti iš Baltarusijos teritorijos.

Ukraina: auga grėsmė, kad Rusija pradės naują puolimą iš Baltarusijos Kyjivas ketvirtadienį pareiškė, kad vis daugiau priešiškų Minsko ir Maskvos pareiškimų ir bendrų pajėgų dislokavimas rodo „didėjančią“ grėsmę, kad Rusija pradės puolimą iš Baltarusijos.„Rusijos ir Baltarusijos karinės ir politinės vadovybės agresyvi retorika stiprėja... Auga grėsmė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos atnaujins puolimą šiauriniame fronte“, – per spaudos konferenciją sakė Ukrainos generalinio štabo viršininko pavaduotojas Oleksijus Hromovas.

Ukrainos pareigūnė: Rusija mobilizavo apie 200 tūkst. žmonių iš 300 tūkst. planuotųRusija mobilizavo apie 200 tūkst. žmonių iš 300 tūkst. planuotų. Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, praneša „Ukrinform“.„Rusijos vadovybė tęsia pirmąjį mobilizacijos etapą, jis vyks bent jau iki lapkričio 25 d. Iki spalio vidurio, mūsų žvalgybos duomenimis, pašaukta apie 200 tūkst. žmonių. Tai sudaro apie 66,7 proc. planuoto skaičiaus (300 tūkst.)“, – sakė pareigūnė.H. Maliar pažymėjo, jog dėl paspartintų mobilizacijos tempų priešininkas nespėja spręsti personalo įkurdinimo ir aprūpinimo problemų. Taip pat trūksta instruktorių mobilizuotiesiems rengti.Rugsėjo 21 d. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui paskelbus „dalinę mobilizaciją“, prie kai kurių kaimyninių šalių sienų nusidriekė ilgos nuo jos bėgančių rusų eilės.

Iranas neigia, kad siunčia ginklus Rusijai karui prieš Ukrainą Iranas atmeta teiginius, kad siunčia į Rusiją raketas ir bepiločius orlaivius, kuriuos rusų pajėgos panaudoja kare Ukrainoje.Iraniečių užsienio reikalų ministras Hosseinas Amirabdollahianas socialiniame tinkle „Twitter“ ketvirtadienį parašė, kad kalbėjosi apie tai telefonu su Europos Sąjungos diplomatijos vadovu Josepu Borrelliu.Teiginį, kad Iranas siunčia raketas ir dronus į Rusiją, ministras pavadino „nepagrįstu“.Jis pridūrė, kad „mes bendradarbiaujame su Rusija gynybos srityje, tačiau, be abejonės, ginklų ir dronų siuntimas [karui] prieš Ukrainą nėra mūsų politika“.Rusijos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu ketvirtadienį pareiškė, kad Vakarai siekia daryti „spaudimą“ Teheranui, kaltindami Maskvą, kad ji Ukrainoje naudoja Irane pagamintus bepiločius orlaivius.ES anksčiau ketvirtadienį paskelbė sankcijas trims asmenims ir vienam subjektui, atsakingiems už iranietiškų dronų, kurie naudojami kare Ukrainoje, tiekimą Rusijai.Sankcijos pritaikytos Irano dronų gamintojai „Shahed Aviation Industries“, Irano ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkui generolui majorui Mohammadui Hosseinui Bagheri, logistikos pareigūnui generolui Sayedui Hojatollah Qureishi ir Revoliucinės gvardijos Bepiločių skraidančių aparatų štabo viršininkui brigados generolui Saeedui Aghajani.„ES taip pat pasirengusi išplėsti šias sankcijas ir taikyti jas dar keturiems Irano subjektams, jau figūravusiems ankstesniame sankcijų sąraše“, – nurodoma ES pirmininkaujančios Čekijos pranešime.Ukraina palankiai įvertino bloko sankcijas trims generolams ir vienai ginklų bendrovei.„Sveikinu ES greitus veiksmus po mano pirmadienio raginimo įvesti sankcijas Iranui už tai, kad jis padeda Rusijai žudyti ukrainiečius ir kenkia mūsų energetikos infrastruktūrai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Ukraina apkaltino Rusiją panaudojus keturis Irane pagamintus dronus per Kyjivo bombardavimą pirmadienį ir sakė, kad ukrainiečių oro gynyba nuo rugsėjo vidurio iš viso numušė 223 iranietiškus bepiločius orlaivius.

URM: Ukraina tikisi gauti apie 600 energetikos įrenginių Ukrainos užsienio reikalų ministerija aktyviai dirba su tarptautiniais partneriais, kad šaliai būtų tiekiama energetikos įranga, kuri padėtų įveikti Rusijos teroristinių smūgių gyvybinės veiklos užtikrinimo sistemoms padarinius.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos URM spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Ukraina nusiuntė atitinkamos pagalbos prašymus NATO Euroatlantiniam reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui (EADRCC) ir Europos Sąjungos Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui (ERCC)“, – sakoma pranešime.Ukrainos diplomatai taip pat kreipėsi į kelias dešimtis tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų bei privačių kompanijų, prašydami atsiųsti generatorių, jų komplektavimo ir atsarginių dalių, taip pat įrangos dujų transportavimo sistemai.Kaip pranešė Ukrainos diplomatijos vadovas Dmytro Kuleba, jau sulaukta pirmųjų teigiamų atsakymų, kad reikiama įranga bus pristatyta artimiausiu metu.„Diplomatai operatyviai dirba ir jau susitarė dėl pirmųjų tiekimų iš Italijos, Prancūzijos, Lietuvos, Suomijos, Vokietijos ir Lenkijos. Pirmieji iš maždaug 600 įrenginių pasieks Ukrainą jau kitą savaitę“, – sakė ministras.Kaip jau buvo pranešta, Rusijos kariuomenė nuo spalio 10 d. sunaikino apie 30 proc. Ukrainos elektrinių.

Rusijos propagandistai gavo naujus nurodymus iš KremliausVladimirui Putinui paskelbus karinę padėtį okupuotose Ukrainos teritorijose, Rusijos propagandininkai gavo iš Kremliaus naujų metodinių nurodymų, ką žmonėms pasakoti apie naują jo įsaką, praneša portalas „Meduza“.Naujos „rekomendacijos“ prasideda esminiu paliepimu: „Svarbu nuraminti auditoriją – iš esmės niekas nepasikeitė.“ Propagandininkai turi sakyti, kad karinė padėtis paskelbta „tik keturiose teritorijose“, (t. y. aneksuotuose Ukrainos regionuose), kur ji jau arba buvo įvesta dar iki „prisijungimo prie Rusijos“, arba „galiojo dėl faktinės padėties“.O ribojimus, įvedamus Rusijos pasienio ir kituose regionuose, „rekomenduojama“ aiškinti rūpinimusi „kritiškai svarbia infrastruktūra“. Kremlius propagandininkams pataria lyginti karinės padėties įvedimą ir kovą su koronavirusu Rusijoje.„Remkitės kovos su koronavirusu patirtimi, kai viskas greitai keitėsi“, – pabrėžė instrukcijų autoriai.Spalio 19 d. Rusijos prezidentas V. Putinas paskelbė karinę padėti okupuotose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sričių teritorijose.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį Kremliaus žingsnį pavadino „draugų čekistų“ isterija.

Rusija patvirtino, kad Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai Rusija patvirtino, kad ketvirtadienį Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai.„Pataikyta į visus nustatytus taikinius“, – pareiškė Gynybos ministerijos Maskvoje atstovas Igoris Konašenkovas. Pasak jo, Rusijos kariuomenė atakavo objektus Charkivo, Donecko ir Chersono srityse.Atstovas pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau bando stumtis į priekį Chersone, tačiau rusų kariai tariamai sudavė jų daliniams „rimtų“ smūgių, neva privertusių juos trauktis. I. Konašenkovas tvirtino, kad Maskvos pajėgos neapleidžia savo pozicijų.Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti negalima.

ES perduos Ukrainai ir Moldovai papildomos humanitarinės pagalbos Europos Sąjunga (ES) netrukus perduos Ukrainai ir Moldovai papildomos humanitarinės pagalbos, kurios vertė siekia 175 mln. eurų, ketvirtadienį vizito Kyjive metu pranešė ES krizių valdymo komisaras Janezas Lenarčičius.Pasak J. Lenarčičiaus, šių lėšų tikslas – užtikrinti prieigą prie „švietimo, maisto ir vandens bei šaltą žiemą apsaugoti pažeidžiamiausius žmones“.Komisaras pridūrė, kad be humanitarinės pagalbos ES dar perduos Ukrainai laikinų šalčiui atsparių namelių, kurie nedelsiant bus įkurti Rivnėje, Bučoje ir Charkive.Europos Komisijos (EK) duomenimis, nuo visapusiškos Rusijos invazijos pradžios ES jau yra perdavusi Ukrainai humanitarinės pagalbos už 485 mln. eurų, o Moldovai – už 38 mln. eurų.

Žiniasklaida: vaizdas Baltarusijos aerodrome keičiasiNaujausios palydovinės nuotraukos liudija, kad pasienyje su Ukraina esančiame Baltarusijos Ziabrovkos aerodrome padaugėjo rusų technikos ir pajėgų.Apie tai skelbia „Laisvės radijo“ padalinio Baltarusijoje redakcija.Portalas atkreipia dėmesį, kad pastarąjį mėnesį Ziabrovkos karinis aerodromas, esantis netoli Gomelio, aktyviai keičiasi. Pastaruoju metu aerodrome atsirado daugiau rusų technikos ir kareivių.„Rusijos karinė technika ir gyvoji jėga atvyko į Ziabrovką prieš pusantros savaitės. Rusų ten yra nuo pavasario, bet iš pradžių jų buvo mažiau. Patekti į Ziabrovką iki šiol draudžiama. Kaip stovėjo, taip ir stovi Rusijos pajėgos, bet dabar daugiau technikos ir žmonių“, – kalbėjo Gomelio rajone gyvenantis šaltinis.https://t.me/radiosvaboda/53893

ES susitarė dėl sankcijų dronus Rusijai tiekiančiam IranuiEuropos Sąjungai (ES) rotacijos principu pirmininkaujanti Čekija ketvirtadienį pranešė, kad bloko šalys susitarė dėl sankcijų Irano fiziniams ir juridiniams asmenims, atsakingiems už dronų tiekimą Rusijai.Kaip rašo „The Guardian“, Praha nurodė, kad sankcijos įsigalios ketvirtadienio popietę, kai apie jas bus paskelbta ES oficialiajame leidinyje. Čekijos teigimu, bloko šalys nusprendė įšaldyti trijų fizinių ir vieno juridinio asmens turtą.

Ukrainoje žuvo naujai mobilizuotas rusų karys, karo zonoje praleidęs vos dvi dienas Ukrainoje neseniai žuvo naujai mobilizuotas rusų karys, karo zonoje praleidęs vos dvi dienas. Tai ketvirtadienį pranešė „Sky News“, remdamasis portalu 74.ru.Turimais duomenimis, tai buvo iš Čeliabinsko kilęs 24-erių Jaroslavas Bulajevas, prieš Rusijoje paskelbtą „dalinę“ mobilizaciją dirbęs lombarde. Nuo tada, kai jis buvo mobilizuotas iki jo žūties Ukrainoje buvo praėjusi vos savaitė. Jis neturėjo jokios realios karinės patirties, tačiau buvo atlikęs karo tarnybą šalies Nacionalinėje gvardijoje.Pasak jo tetos, prieš atsidūrimą karo zonoje J. Bulajevas buvo iššovęs iš ginklo vos penkis kartus ir tada visuomet šaudė tuščiomis šovinių tūtelėmis.Kaip teigia J. Bulajevo artimieji, jis žuvo Kryme. Viename atsiųstame laiške esą buvo nurodyta, kad jis žuvo spalio 7 d., o kitame – spalio 8-ąją. Jo palaikai spalio 14 d. buvo išgabenti į jo gimtąjį Čeliabinską. J. Bulajevas buvo palaidotas kapinėse šalia savo senelio.„Sky News“ negali nepriklausomai patvirtinti šių duomenų.

Ukrainos pareigūnė: rusų okupantai bėga iš Chersono prisidengdami civiliaisRusijos kariai, bandantys pereiti iš dešiniojo į kairįjį Dniepro upės krantą Chersono regione, bėgdami nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo, slepiasi už civilių gyventojų – tam jie ir paskelbė evakuaciją bei kelia sumaištį.Apie tai nacionalinio televizijos maratono „Ediny Novyny“ eteryje kalbėjo Pietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Niekam neaišku, ką ten kolaborantai sugalvojo su ta evakuacija. Žinoma, jų nuolatinė praktika – dangstytis taikiais gyventojais. Jiems baisu, jie išsigandę, jie supranta ir įsisąmonina, kad mūsų kariuomenės pajėgų proveržis yra neišvengiamas,... jie stengiasi kur nors pasislėpti, kur nors pertvarkyti savo gynybą, nes ji negali atsilaikyti prieš mūsų judėjimą dešiniajame krante. Todėl jie stengiasi persikelti į kairįjį krantą, kur, jų manymu, bus saugiau. Tačiau norėdami sukurti didesnį gyventojų tankumą, jie su savimi tempia ir civilius gyventojus“, – pažymėjo N. Humeniuk.Ji pridūrė, kad teisėta Ukrainos valdžia Chersone kreipėsi į piliečius, prašydama nepadėti okupantams kelti sumaišties ir sąmoningai reaguoti į jų melagingus pranešimus.N. Humeniuk paragino piliečius, vykstančius į vadinamąją evakuaciją, numatyti būdus, kaip iš jos grįžti, neatiduoti savo dokumentų rusams ir vengti ryšių su okupacine valdžia.„Ukrinform“ pranešė, kad, pasak Chersono regiono tarybos nario Serhijaus Chlano, Chersono gyventojai, kuriuos rusai neva planuoja „evakuoti“ į regiono dalį kairiajame krante, iš tikrųjų bus vežami net ne į Krymą, o į Rusijos Krasnodaro kraštą ir dar toliau, gal net už Uralo.

Supanikavę okupantai bėga iš EnerhodaroIš Zaporižios srityje esančio Enerhodaro – miesto, kuriame įsikūrę Zaporižios AE darbuotojai, – rusų okupantai išvežinėja ukrainiečiams priklausantį turtą.Apie tai pranešė kompanija „Energoatom“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Energodar“ išplatinta informacija.„Okupantai pradeda bėgti iš Enerhodaro. Panika, baimė ir pralaimėjimo nuojauta, apėmę okupantus Chersono ir Zaporižios srityse, pasiekė ir Enerhodarą. Vakar, spalio 19 d., taip pat šią naktį iš kompaktinio apgyvendinimo centrų, kuriuose įsikūrę rusų kariai ir okupacinė miesto „administracija“, pradėta išvežinėti pagrobtą turtą“, – skelbia „Energoatom“.Vietos gyventojai tapo viešbučio „Skifskaja“ masinio apiplėšimo liudininkais.Remiantis išplatintu pranešimu, rusų grobikai „nešėsi ir krovė į autobusus bei sunkvežimius viską, kas įmanoma: televizorius, šaldytuvus, baldus, virdulius ir kitus buityje naudojamus daiktus.“„Štai tokia evakuacija ir plėšimai arba eiliniu V. Putino nurodymu įteisintas marodieriavimas, prisidengiant įvesta „karo padėtimi“, vyksta laikinai Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose“, – nurodoma pranešime.

Ekspertai: dėl gėdingo atsitraukimo rusai turi planąRusai formuoja atakos Kachovkos hidroelektrinėje, kurią planuoja prisidengdami priešų vėliava, informacinį lauką, kad galėtų pateisinti arba pridengti savo atsitraukimą Chersono srityje.Rusijos karinė vadovybė akivaizdžiai pasidarė išvadas dėl ankstesnių nesėkmių Chersono srityje ir dabar visomis įmanomomis priemonėmis bando sušvelninti negebėjimo apsiginti nuo dar vieno sėkmingo Ukrainos kontrpuolimo pasekmes.Dabar Rusijos valdžia, galimas dalykas, bando sudaryti jai palankias informacines sąlygas Rusijos atsitraukimui ir dideliems teritoriniams nuostoliams Chersono srityje pateisinti. Rusijos ginkluotosioms pajėgoms Ukrainoje vadovaujantis Sergejus Surovikinas prabilo apie „sudėtingus sprendimus“ Chersono srityje bei apkaltino Ukrainą planuojant smūgius prieš Chersono infrastruktūros objektus.Chersono kolaborantas Vladimiras Saldo paskelbė apie „evakuaciją“, kuri būtina, esą, laukiant nuožmaus Ukrainos puolimo.Rusijos pajėgos daro prielaidą, kad žala užtvankai gali tapti priedanga jų atsitraukimui dešiniajame Dniepro krante ir sustabdyti ar bent jau pristabdyti Ukrainos pajėgų judėjimą. S. Surovikinas pareiškė turįs informacijos, esą, Kyjivas pasirengęs smogti Kachovkos hidroelektrinės užtvankai, dėl ko, jo nuomone, Chersone kiltų nemenkas potvynis.V. Saldo pakartojo tokią informaciją ir perspėjo, kad Ukrainos pajėgos neva pasirengusios smogti kiek aukščiau Chersono lygio, siekiant jį užtvindyti.ISW rašo, kad Kremlius gali naudoti tokią taktiką tam, kad nukreiptų dėmesį nuo žinios apie jau trečią gėdingą savo atsitraukimą. Be to, tokia ataka pasitarnautų Rusijos propagandai, bandančiai suformuoti Ukrainos kaip teroristinės valstybės įvaizdį.

Rusai atakavo Mykolajivą raketomis ir dronais Rusai ketvirtadienio rytą į Mykolajivo miestą paleido raketas S-300, pranešė regiono karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“.„Virš miesto praskrido raketos S-300. Aukų ir sugriovimų nėra. Tik vejas subjaurojo“, – rašė V. Kimas.Tačiau, kaip pažymi „Ukrinform“, ketvirtadienį, apie 9 val. ryto Mykolajivo gyventojai išgirdo kelis galingus sprogimus, o po kelių minučių suveikė oro pavojaus sirenos.Pranešama, kad ketvirtadienio naktį rusai vėl atakavo Mykolajivą dronais kamikadzėmis „Shahed-136“. Keturi bepiločiai orlaiviai pataikė į vieną iš miesto mokyklų. Dar vienas dronas nukrito uždaroje privačioje valdoje. Dėl to atvirose teritorijose kilo du gaisrai, tačiau jie buvo greitai likviduoti.

Rusijos pajėgos Zaporižios srityje raketomis apšaudė mokyklą Ankstų ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgų paleista raketa Ukrainos Zaporižios srityje smogė mokyklai.Kaip rašo „Sky News“, apie tai informavo Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Pasak jo, nelaimė įvyko Komyšuvachos kaime, apie 7 val. 20 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.Duomenų apie galimas aukas kol kas nėra.

Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Kryvyj Riho apylinkes, apgadintas energetikos infrastruktūros objektasNaktį į ketvirtadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Kryvyj Riho miesto apylinkes, ten, be kita ko, apgadintas vienas energetikos infrastruktūros objektas, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Dnipro srities gubernatoriumi Valentynu Rezničenka.„Nerami naktis Kryvyj Riho apylinkėse... rusai smogė pramonės įmonei ir energetikos infrastruktūros objektui“, – savo „Telegram“ kanale parašė V. Rezničenka.Įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.Kaip pranešama, likusioje Dnipro srityje praėjusią naktį buvo palyginti ramu.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 66 650 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 66 650 karių (+370 per pastarąją parą), ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki spalio 20-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 567 (+13) tankų, 5 255 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 646 (+9) artilerijos sistemų, 372 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 189 oro gynybos sistemų, 269 lėktuvų, 243 (+1) sraigtasparnių, 4 005 (+6) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 311 (+25) dronų, 147 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 329 (+6) sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ginklų gavę rusų kaliniai iš Ukrainos bėga atgal į RusijąKaliniai, kuriais rusų okupantai papildė savo pajėgas, gavę ginklų palieka savo dalinius ir bando sugrįžti atgal į Rusiją. Apie tai rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo išplatintoje žinutėje feisbuke. Pažymima, kad Rusijos okupacinių pajėgų patirtų žmogiškųjų nuostolių kompensavimais kaliniais sukėlė papildomų problemų vadovybei. „Iš laisvės atėmimo vietų užverbuoti kariai, jiems išdavus ginklus, palieka savo dalinius ir ieško galimybių sugrįžti į Rusijos Federacijos teritoriją“, – rašoma Generalinio štabo žinutėje. Remiantis turima informacija, spalio 17 d. ukrainiečių gynybos pajėgoms sudavus smūgį amunicijos sandėliui Chersono srityje, kai kurie jį saugojusių dalinių kariai buvo sužeisti, o likę pabėgo. „Rosgvardijos“ daliniai, prisidengdami kova su diversinėmis ir žvalgybos grupėmis, vykdo veiklą, kuria siekiama surasti dezertyrus“, – teigia Generalinis štabas.

Britų žvalgyba: iš Rusijos – labai neįprastas pareiškimasRusijos pripažinimas, kad Chersono regione „susiklostė sudėtinga situacija“, laikytinas labai neįprastu atveju, veikiausiai reiškiančiu, kad valdžia svarsto galimybę masiškai atitraukinėti pajėgas iš į vakarus nuo Dniepro upės esančios teritorijos, nurodo Didžiosios Britanijos žvalgyba.Apie „sudėtingą situaciją“ kiek anksčiau šią savaitę pranešė neseniai Maskvos paskirtas Ukrainoje dislokuotų Rusijos pajėgų vadas generolas Sergejus Surovikinas.Naujausioje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos ataskaitoje nurodoma štai kas: „Veikiausiai šitai rodo, kad Rusijos valdžia rimtai svarsto masinio savų pajėgų atitraukimo iš į vakarus nuo Dniepro upės esančios teritorijos galimybę.Didžiausiu iššūkiu Rusijai vykdant bet kokią atsitraukimo operaciją turėtų tapti tinkamas karių išvedimas ir jų turimos įrangos pargabenimas per upę.Turint omenyje, kad visi permanentiniai tiltai gerokai apgriauti, Rusija, labai tikėtina, mėgins naudotis pastarosiomis dienomis šalia Chersono užbaigtu laikinu tiltu, taip pat lig šiol keliose vietose veikiančiais kariniais pontoniniais keltais.“

Rusija pareikalavo netirti Ukrainai didelę žalą padariusių dronų kilmėsRusija trečiadienį įspėjo Jungtines Tautas netirti įtariamų Irane pagamintų bepiločių orlaivių smūgių Ukrainoje ir prisijungė prie Teherano, neigiančio ginklų kilmę, Europos Sąjungai rengiant naujas sankcijas.JAV, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė sušaukė uždarą JT Saugumo Tarybos posėdį dėl įtariamo dronų pardavimo Rusijai – jos jį įvardijo kaip JT ginklų apribojimų Iranui pažeidimą.ES ir JAV teigė turinčios įrodymų, kad Iranas tiekė nebrangius bepiločius orlaivius „Shahed-136“, kurie sprogsta nusileidimo metu, ir manoma, kad dėl jų pirmadienį Kyjive žuvo 5 žmonės, taip pat jie prisidėjo naikinant civilinę infrastruktūrą.Ukraina, nusprendusi nutraukti diplomatinius santykius su Teheranu, teigia, kad jos kariuomenė per kiek daugiau nei mėnesį numušė daugiau nei 220 Irano bepiločių orlaivių, be to, pasirodė nuotraukų, kuriose matyti sąsajos su Iranu.Tačiau Rusijos diplomatas Dmitrijus Polianskis pasmerkė „nepagrįstus kaltinimus ir sąmokslo teorijas“, kaip įrodymą pateikdamas, kad ant dronų, oficialiai vadinamų bepiločiais orlaiviais, buvo užrašytas rusiškas žodis „pelargonija“.„Rusijos kariuomenės Ukrainoje naudojami bepiločiai orlaiviai gaminami Rusijoje, – žurnalistams už Saugumo Tarybos ribų sakė D. Polianskis. – Rekomenduočiau nenuvertinti Rusijos bepiločių orlaivių pramonės technologinių galimybių“.Tačiau jis perspėjo, kad JT nesiimtų jokių tyrimų Ukrainoje, kurie būtų galiojančių sankcijų Iranui vykdymo užtikrinimo dalis.„Ši komanda neturi tokių įgaliojimų atlikti tyrimus; ji nėra sankcijų komiteto dalis. Taigi tai būtų absoliučiai neprofesionalu ir politiška“, – sakė jis.Jei JT sekretoriatas ar generalinis sekretorius Antonio Guterresas vis tiek tęs savo veiklą, „turėsime iš naujo įvertinti savo bendradarbiavimą su jais, o tai vargu ar atitinka kieno nors interesus“, – sakė D. Polianskis.Irano pasiuntinys JT Amiras Saeidas Iravanis taip pat atmetė „nepagrįstus teiginius“ dėl dronų perdavimo ir sakė, kad Teheranas – kuris susilaikė balsuojant dėl karo Ukrainoje – nori „taikaus sprendimo“ dėl karo.

Žiniasklaida: karinės padėties paskelbimas palies visą RusijąPrezidento Vladimiro Putino dekrete, kuriuo aneksuotose teritorijose skelbiama karo padėtis, yra punktas, leidžiantis karo padėties priemones taikyti visoje Rusijoje, rašo Rusijos portalas „The Insider“.Pirmieji regionai, kuriuose buvo pritaikytos kai kurios iš šių priemonių, buvo aneksuotas Krymas ir Sevastopolis, taip pat Krasnodaro kraštas, Voronežo, Belgorodo, Kursko, Briansko ir Rostovo sritys.Pagal Federalinį įstatymą Nr. 1 iš gyventojų gali būti paimamas turtas „kariuomenės reikmėms“, įvedama telefono ryšio cenzūra ir kontrolė, „priešiškos šalies“ piliečių izoliavimas ir draudimas išvykti iš Rusijos.Kitu dekretu, kurį V. Putinas priėmė tuo pačiu metu, kai buvo įvesta karo padėtis, Centrinės ir Pietų federalinių apygardų regionų vadovams suteikiami papildomi įgaliojimai, kuriais gubernatoriai gali savo nuožiūra įvesti karo padėties elementus „savo“ teritorijose.Regione, kuriame įvedama karo padėtis, skelbiamas specialus įvažiavimo ir išvažiavimo režimas, taikomi judėjimo laisvės apribojimai. Transporto priemonės gali būti stabdomos ir apieškomos be kliūčių.Pagal įstatymą piliečius galima įtraukti į darbus „gynybos reikmėms“: šalinti ginklų panaudojimo padarinius, atkurti sugadintus ir sunaikintus ūkio objektus, gyvybiškai svarbius ir karinius įrenginius, kovoti su gaisrais, epidemijomis ir kt.Taip pat piliečiams gali būti draudžiama tam tikru paros metu būti gatvėse ir kitose viešose vietose. Vietos valdžios ir teisėsaugos pareigūnai turi teisę atlikti žmonių, jų daiktų, namų ir transporto priemonių kratas ir sulaikyti juos iki 30 dienų.Įstatyme taip pat numatyta įvesti spaustuvių, kompiuterių centrų ir automatizuotų sistemų, taip pat žiniasklaidos priemonių kontrolę. Juos leidžiama naudoti gynybos tikslais. Draudžiama naudotis radijo stotelėmis.Taip pat įvedama karinė laiškų ir pranešimų, siunčiamų telekomunikacijų sistemomis, cenzūra ir telefoninių pokalbių kontrolė. Tuo rūpinsis specialiai sukurtos cenzūros institucijos.

Bidenas: Putinas yra nepaprastai sunkioje padėtyjeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį sakė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas yra „nepaprastai sunkioje padėtyje“ Ukrainoje ir kad jam nebeliko daug galimybių, tik bandyti brutaliai priversti civilius pasiduoti.„Galvoju, kad Vladimiras Putinas atsidūrė nepaprastai sunkioje padėtyje“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė J. Bidenas.„Atrodo, kad vienintelė jam prieinama priemonė yra brutaliai versti atskirus Ukrainos piliečius, bandyti įbauginti juos ir priversti pasiduoti. [Tačiau] jie to nedarys“, – pridūrė JAV prezidentas.

Ukraina po Rusijos smūgių apribojo elektros vartojimąUkraina paragino gyventojus nuo ketvirtadienio smarkiai riboti elektros vartojimą, Rusijos kariuomenei prieš žiemą sunaikinus trečdalį kaimynės elektros stočių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su energijos kompanijų atstovais sakė, kad rengiamasi „visiems įmanomiems scenarijams turint galvoje [artėjančią] žiemą“.Vakaro kreipimesi V. Zelenskis įspėjo, kad „Rusijos teroras bus nukreiptas į energetikos objektus“, ir paragino šalį nuo ketvirtadienio 7 val. ryto (ir Lietuvos laiku) taupyti elektrą.Vyriausybė „dirba, kad būtų įkurta mobilių elektros tiekimo punktų itin svarbiems infrastruktūros objektams miestuose ir kaimuose“, pridūrė prezidentas.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paprašė sostinės gyventojų nenaudoti didelių elektros prietaisų ir sakė, kad „net menkas sutaupymas ir elektros suvartojimo sumažinimas kiekviename būste padės stabilizuoti šalies energetinės sistemos darbą“.

Analitikai: Rusija planuoja perleisti ChersonąRusijos valdžia tikriausiai kuria informacines sąlygas, kad pagrįstų planuojamą savo karių atsitraukimą ir didelių Chersono srities teritorijų perdavimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.„Surovikino ir Saldo pareiškimais tikriausiai bandoma sudaryti informacines sąlygas visiškam rusų traukimuisi per Dnieprą, dėl ko Chersono miestas ir kitos reikšmingos Chersono srities teritorijos bus perleistos besiveržiantiems Ukrainos kariams“, – mano JAV karo studijų instituto analitikai.

Mariupolyje nuo pagrindinėje aikštėje esančių vėliavų stiebų dingsta Rusijos vėliavosRusijos pajėgų laikinai užgrobtame Mariupolyje, miesto centre esančioje Laisvės aikštėje, nuo vėliavų stiebų dingo Rusijos vėliavos.Tai teigia Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, praneša „Ukrinform“."Laisvės aikštėje visi rusiški skudurai staiga dingo nuo vėliavos stiebo. Galbūt tai neatsitiktinumas... Mariupolio rezistencija siunčia linkėjimus", – rašė P. Andriuščenka.

Visoje Ukrainoje bus įvesti elektros energijos apribojimaiNuo rytojaus visoje Ukrainoje bus įvesti elektros energijos tiekimo apribojimai, pranešė prezidento vyresnysis patarėjas, rašoma Sky News.„Šiandien, spalio 19 d., priešas, negalintis konkuruoti mūšio lauke su Ukraina, vėl užpuolė civilinę energetikos infrastruktūrą. Todėl rytoj vartotojams taikysime kontroliuojamus apskaičiuotus apribojimus, kuriuos privalome įgyvendinti, kad sistema veiktų subalansuotai“, – pabrėžiama pranešime.

Vidaus reikalų ministerija įspėja apie rimtą naujų Rusijos smūgių grėsmęRusija grasina toliau smogti Ukrainos kritinei infrastruktūrai. Vakarų sąjungininkai turėtų padėti ją apsaugoti.Tai interviu agentūrai UNIAN pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.„Tai reiškia, kad reikia duoti 20 kartų daugiau NASAMS arba IRIS-T oro gynybos sistemų nei iki šiol. <...>Rusija bijo NATO, Putinas bijo NATO. <...> Smūgiai bus tęsiami. Žiema bus sunki. Reikia tiesiai pasakyti visiems, kurie turi galimybę apsirūpinti elektros generatoriais, naudoti medieną ir optimaliai išnaudoti gyvenamąjį plotą. Tai nebus lengva“, – sakė jis.

Beveik 40 proc. Ukrainos energetikos infrastruktūros rimtai pažeista Apie 40 proc. Ukrainos energetikos infrastruktūros yra smarkiai pažeista.Pasak UNIAN korespondento, apie tai pranešė energetikos ministro patarėjas Oleksandras Charčenka.„Deja, naujausiais duomenimis, apie 40 proc. visos infrastruktūros yra smarkiai pažeista. Remonto ir prijungimo darbai tęsiami, tačiau šiandien ir rytoj reikėtų tikėtis gedimų. Bus ne tik avarinių, bet ir planinių išjungimų, kad būtų sumažinta tinklo apkrova“, – sakė A. Charčenka.

Pavasarį gali padidėti puolimo iš Baltarusijos grėsmėPavasarį gali padidėti puolimo iš Baltarusijos teritorijos grėsmė. Pasak UNIAN korespondento, tai per teletiltą pareiškė Ukrainos Jungtinių pajėgų vado padėjėjas Jevhenas Silkinas.„Tikimybė, kad pasikartos invazija į Ukrainą nuo šiaurinių sienų su Baltarusija, yra labai maža, tačiau ji nėra visiškai atmestina. Mūsų vertinimu, iki šių metų pabaigos priešas nesugebės sukaupti pakankamai pajėgų puolimui, tačiau pavasarį tokia grėsmė gali padidėti“, – sakė A. Silkinas.Jis pažymėjo, kad didžioji dalis Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų yra pasienio regionuose. Oficialiais duomenimis, šiuo metu Baltarusijos teritorijoje yra 10 000 mobilizuotų Rusijos karių, 170 tankų, 200 šarvuotų kovos mašinų ir 100 minosvaidžių.Nuo pat pirmųjų plataus masto invazijos dienų Lukašenka suteikė Putinui šalies teritoriją kaip karinį poligoną. Būtent iš Baltarusijos pirmieji okupantų tankai įvažiavo į Šiaurės Ukrainą.Šiuo metu Rusijos kariuomenė naudoja respublikos oro erdvę raketų smūgiams prieš Ukrainos miestus.

Dar vienas incidentas Belgorode – dalis miesto liko be šviesosTrečiadienį Rusijos mieste Belgorode, esančiame netoli sienos su Ukraina, užsidegė vieną iš elektros pastočių, dėl to dalis miesto liko be šviesos.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Belgorodo srities gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.Pasak valdininko, „dėl per aukštos įtampos“ pastotėje išsijungė transformatorius, dviejose gatvėse nėra šviesos. Incidento vietoje jau dirba avarinės brigados.Vietos „Telegram“ kanaluose pasakojama, kad gaisras susijęs su „technogeninio pobūdžio avarija“.Anksčiau trečiadienį V. Gladkovas pareiškė, kad į infrastruktūros objektą Belgorode „pataikė sviedinys“.„rbc.ua“ primena, kad spalio 14 d. vienoje iš Belgorodo elektros pastočių taip pat buvo kilęs gaisras, dėl jo mieste buvo dingusi šviesa.

EK skelbia naują žiemai pritaikytos pastogės programą ir skiria dar 175 mln. EUR humanitarinės pagalbos UkrainaiEuropos Komisija paskelbė apie naują skubią žiemos sąlygoms pritaikytos pagalbos programą Ukrainai, nes Rusijos karas ir toliau griauna civilinę infrastruktūrą. Be to, Europos Komisija skirs papildomą 175 mln. EUR humanitarinę pagalbą tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos Ukrainoje ir Moldovoje, pranešė Europos Komisija (EK).Už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Lenarčičius šiandien lankosi Ukrainoje, kad padėtų koordinuoti vieną iš plačiausių ES reagavimo į ekstremalias situacijas veiksmų. Vizito metu jis susitiko su Prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Ministro Pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Olga Stefanišyna, užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, vidaus reikalų ministru Denysu Monastyrskiu ir bendruomenių ir teritorijų ministru Oleksijumi Černyšovu, teigiama EK pranešime.EK duomenimis, teikiant ES humanitarinę pagalbą, bus sutelktas „ RescEU“ strateginis rezervas, kad Ukrainai būtų skirti prieglobsčio objektai, kurių bendra vertė – 62,3 mln. EUR. Apskritai kartu su antruoju Rumunijoje numatytu prieglobsčio rezervu, ES įgijo pajėgumų suteikti laikiną skubią pastogę iki 46 000 žmonių. Taip pat bus skirti papildomi 175 mln. EUR humanitarinės pagalbos pažeidžiamiausiems Ukrainos gyventojams. Iš jų 150 mln. EUR skiriama pagalbai Ukrainoje, o 25 mln. EUR – pagalbai Moldovoje. Pagrindinis prioritetas – suteikti žiemos sąlygoms pritaikytą pastogę. Kiti prioritetai yra švietimas ekstremaliųjų situacijų atvejais, sveikatos priežiūra. Kartu su šiuo papildomu finansavimu bendra ES humanitarinės pagalbos suma, reaguojant į Rusijos karą Ukrainoje, sudarys daugiau nei 500 mln. eurų.Europos Komisija ir Ukraina taip pat bendradarbiauja ruošdamosi Ukrainos prisijungimui prie ES civilinės saugos mechanizmo. Šis mechanizmas jau buvo pasitelktas pilnu pajėgumu, skiriant Ukrainai daugiau nei 70 000 tonų gyvybes gelbstinčių priemonių, kurios į Ukrainą pristatytos iš 31 skirtingų Europos šalių.

Indijos ambasada Kyjive paragino šalies piliečius kuo greičiau išvykti iš Ukrainos Indijos ambasada Kyjive rekomendavo šalies piliečiams susilaikyti nuo kelionių į Ukrainą, o ten esantiems – kuo greičiau iš jos išvykti.Tai sakoma tviteryje paskelbtame ambasados pareiškime, praneša „Ukrinform“.„Atsižvelgiant į saugumo situacijos blogėjimą ir karo veiksmų eskalavimą Ukrainoje, Indijos piliečiams nerekomenduojama vykti į Ukrainą. Indijos piliečiams, taip pat ir studentams, šiuo metu esantiems Ukrainoje, rekomenduojama kuo greičiau ją palikti prieinamais būdais“, - sakoma dokumente.Anksčiau Indijos ambasada patarė susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Ukrainą.„Ukrinform“ primena, kad anksčiau Kinijos ir Egipto ambadados taip pat rekomendavo savo piliečiams evakuotis iš Ukrainos.Ukrainos užsienio reikalų ministerija laiko šias rekomendacijas reakcija į Kyjivo ir kitų šalies miestų apšaudymą.Spalio 10-18 dienomis Rusijos kariuomenė atakavo 408 Ukrainos infrastruktūros objektus. Taip pat nukentėjo 180 gyvenamųjų namų.

JK žvalgybos vadovas: Putinui liko nedaug galimybiųJK žvalgybos vadovas teigia, kad Putino branduolinė retorika yra „silpnumo ženklas“.Vladimiro Putino branduolinė retorika kelia nerimą ir yra labai neatsakinga, tačiau tai yra silpnumo ženklas, todėl tarptautinė bendruomenė turi išlikti stipri ir vieninga, pareiškė Jungtinės Karalystės gynybos štabo viršininkas Tony Radakinas.„Jam [Putinui] liko nedaug galimybių. Taigi, branduolinė retorika“, – sakė jis per kalbą. „Ir nors tai kelia nerimą ir yra labai neatsakinga, tai yra silpnumo ženklas, būtent todėl tarptautinė bendruomenė turi išlikti stipri ir vieninga.“

Zelenskis: Ukraina kovoja už „laisvę, demokratiją“ Europos Parlamentui savo prestižinę Andrejaus Sacharovo premiją už minties laisvę paskyrus „drąsiai“ ukrainiečių tautai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį gyrė „ukrainiečių kovą su Rusija ginant demokratines vertybes“.„Ukrainiečiai mūšio su teroristine Rusijos Federacijos valstybe lauke kiekvieną dieną rodo atsidavimą laisvės, demokratijos vertybėms“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.Europos Parlamentas anksčiau trečiadienį paskelbė, kad šiųmetinė Andrejaus Sacharovo premija už minties laisvę atitenka „drąsiai“ ukrainiečių tautai, besipriešinančiai Rusijos invazijai.„Šis apdovanojimas skirtas kovojantiems ukrainiečiams. Tiems, kurie buvo priversti bėgti. Tiems, kurie neteko artimųjų ir draugų. Visiems tiems, kurie stojasi ir kovoja už tai, kuo tiki“, – pareiškė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, cituojama Parlamento pranešime žiniasklaidai.„Žinau, kad drąsūs Ukrainos žmonės nepasiduos, nepasiduosime ir mes”, – pridūrė ji.Ukrainiečių tautai atstovauja „jos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jos išrinkti atstovai ir pilietinė visuomenė“, sakė R. Metsola.Rusijai Ukrainoje vykdant „gryno teroro aktus“, sprendimas šių metų premiją skirti ukrainiečių tautai buvo priimtas Europos Parlamento politinių frakcijų bendru sutarimu, pridūrė ji.Sacharovo premiją už minties laisvę Europos Parlamentas kasmet skiria žmonėms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus teises ar demokratiją.Pernai Sacharovo premiją laimėjo kalinamas Rusijos opozicijos aktyvistas, prezidento Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas, 2020 metais išgyvenęs bandymą jį nunuodyti sovietų sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Rusijoje paskelbus mobilizaciją, prieglobsčio Suomijoje paprašė beveik 500 rusųRugsėjo pabaigoje Rusijos valdžiai paskelbus „dalinę mobilizaciją“, Suomijoje prieglobsčio paprašė 499 rusai.Tai pranešė Suomijos migracijos tarnyba Migri, kuria remiasi portalas „Yle“.Nuo šių metų pradžios Rusijos piliečiai pateikė 915 prašymų suteikti politinį prieglobstį Suomijoje. Tai kur kas daugiau negu per analogišką praėjusių metų laikotarpį.Pasak Migri atstovų, pastaraisiais metais prieglobsčio Suomijoje paprašydavo 200-500 rusų per metus.Rugsėjo 29 d. Suomija uždarė savo sieną su turistinėmis vizomis vykstantiems Rusijos piliečiams.Rugsėjo 21 d. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui paskelbus „dalinę mobilizaciją“, prie kai kurių kaimyninių šalių sienų nusidriekė ilgos nuo jos bėgančių rusų eilės.

Zelenskis dėkoja EP už Ukrainos žmonėms skirtą Sacharovo premijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Europos Parlamentui (EP) už jo šalies žmonėms skirtą šių metų Sacharovo premiją.„Ukrainiečiai kasdien karo lauke, akistatoje su teroristine Rusijos Federacija demonstruoja savo atsidavimą laisvės ir demokratinėms vertybėms“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė V. Zelenskis.

Žiniasklaida: dėl mobilizacijos iš Rusijos neišleista daugiau kaip milijonas žmoniųDėl mobilizacijos Rusijos valdžia uždraudė išvykti iš šalies daugiau kaip 1 mln. žmonių. Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos nepriklausomu žurnalistų projektu „Astra“.Pasak jo, paskelbus „dalinę mobilizaciją“, išvažiuoti iš šalies buvo uždrausta 1 025 703 rusams. Atitinkama informacija pateikiama Rusijos FSB Pasienio tarnybos duomenų bazėje.Antradienį Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „kol kas“ neketina nutraukti mobilizacijos, tačiau kai kuriuose šalies regionuose šis procesas jau baigtas.

Graikija Ukrainai perduoda sovietų šarvuočiusUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad Graikija pradėjo sovietų gamybos BMP-1 šarvuočių partijos perkėlimo į Kijevą procesą.Susitarimas dėl to buvo pasiektas vasarą, tačiau perkėlimas buvo atidėtas ir prasidėjo tik dabar, tai D. Kuleba patvirtino per bendrą spaudos konferenciją su Graikijos užsienio reikalų ministru Nikosu Dendiasu.„Labai svarbu, kad jau prasidėjo ilgai laukta šarvuotų pėstininkų transporto priemonių BMP-1 siunta Ukrainai iš Graikijos. Labai greitai jie atvyks į mūsų kariuomenę ir akimirksniu sustiprins mūsų šalies kovinius ir gynybinius pajėgumus“, – naujienų agentūros citavo D. Kulebą.Graikijos ketinimas suteikti Ukrainai kelias dešimtis BMP-1 buvo paskelbtas birželį, tačiau iki rugsėjo vidurio graikai derėjosi su Vokietija dėl sąlygų, kaip pakeisti šiuos senus šarvuočius modernesniais vokiečių gamybos „Marder“ šarvuočiais.Galiausiai Graikija ir Vokietija susitarė dėl šio keitimosi rugsėjo 16 d.: Graikija duos Ukrainai 40 BMP-1, o mainais gaus „Marders“.BMP-1 (pėstininkų kovos mašina) yra sovietinis lengvasis šarvuotis, sukurtas beveik prieš 60 metų ir kurio masinė gamyba buvo nutraukta beveik prieš 40 metų.

Maskvos paskirti pareigūnai apie padėtį Chersone: nebežaisime tų žaidimųUkrainos Chersono srities valdymą po karo padėties įvedimo perima administracija kartu su Rusijos kariškiais, trečiadienį Rusijos valstybinei žiniasklaidai „RIA Novosti“ sakė Maskvos paskirtas regiono gubernatorius Vladimiras Saldo, skelbia CNN.„Karo padėtis sako, kad valdžia regionuose turi būti perduota kariuomenei. Visą šį darbą atliekame kartu su kariuomene. Dabar jau beveik visą karinės-civilinės administracijos aparatą perkėlėme į kairįjį krantą, jie ten dirbs. Bus sutvarkytos visos gyvenimui reikalingos funkcijos“, – sakė V. Saldo.CNN primena, jog Chersono regionas, esantis pietų Ukrainoje, nėra visiškai Rusijos kontroliuojamas. Vakarų šalys pasmerkė Rusijos prezidento Vladimiro Putino aneksijas, kurios pažeidžia tarptautinę teisę, ir pažadėjo nepripažinti jų Rusijos teritorija.Rusijos paskirti Chersono regiono lyderiai trečiadienį pradėjo masiškai evakuoti žmones, perspėdami dėl Rusijos gebėjimo atlaikyti Ukrainos kontrpuolimą.Pasak V. Saldo, daugiau nei 7000 gyventojų jau paliko Chersono regioną.„Išvežame žmones, kad kariškiams būtų lengviau atlikti savo užduotis ir apsaugoti civilius gyventojus“, – sakė V. Saldo ir pridūrė, kad evakuacijos darbai vykdomi keliomis kryptimis.Pasak Rusijos remiamo Chersono regiono administracijos vadovo pavaduotojo Kirilo Stremousovo, karinės padėties įvedimas Chersono srities teritorijoje leis kariškiams lengviau vykdyti kovines misijas.„Karinės padėties įvedimas supaprastins kai kurias kariuomenės užduotis. Nebežaisime tų žaidimų, kuriuos žaidėme beveik septynis mėnesius. Daugiau jokių pokalbių su naciais nebus“, – trečiadienį Rusijos valstybinės televizijos pirmojo kanalo eteryje sakė M. Stremousovas.Anksčiau trečiadienį Putinas pasirašė dekretą, įvedantį karo padėtį keturiuose Ukrainos regionuose, kuriuos Kremlius tvirtina aneksavęs, pažeisdamas tarptautinę teisę.

Civilių evakuaciją iš Chersono prilygino deportacijaiCivilių evakuacija iš Chersono miesto, apie kurią antradienį paskelbė Rusija, prilygsta deportacijai, trečiadienį pareiškė Kyjivo paskirtas Ukrainos Chersono srities pareigūnas.Rusija antradienį paskelbė evakuosianti civilius gyventojus iš šio svarbaus pietų Ukrainos miesto, esančio vienoje iš sričių, kurias Rusija skelbiasi aneksavusi.„Mūsų nuomone, Chersone paskelbta evakuacija prilygsta deportacijai. Jos tikslas – Chersone sukelti tam tikrą paniką ir sukurti propagandinių vaizdų“, – per spaudos konferenciją pareiškė Chersono srities karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas.

Ukraina: mažiausiai 3 elektrinės per dieną nukentėjo nuo Rusijos smūgiųPasak Ukrainos regiono pareigūnų, trečiadienį buvo užpulti mažiausiai trys Ukrainos energetikos objektai, skelbia CNN.Naujausias pranešimas gautas iš Ivano Frankivsko srities vakarų Ukrainoje, kur regiono karinės administracijos vadovė Svitalana Onyshchuk sakė, kad nukentėjo anglimi kūrenama Burštyno elektrinė.„Deja, šiandien mūsų regionas buvo atakuotas raketomis. Šiandien nukentėjo mūsų Burštyno TPP [Šiluminė elektrinė]. Po smūgio kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Onyshchuk.„Visos pagalbos tarnybos dirba vietoje. Ačiū Dievui, aukų nėra“, – pridūrė vadovė.Anksčiau trečiadienį Vidurio Ukrainos Vinicos regiono ir rytinės-centrinės Dniepropetrovsko srities Krivyi Riho rajono pareigūnai pranešė apie smūgius energetikos objektams.

Pareigūnė: Ukrainos ginkluotosios pajėgos įsitvirtina išvaduotose Chersono srities teritorijoseUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau įsitvirtina išvaduotose Chersono srities teritorijose. Tai trečiadienį pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Mes toliau įsitvirtiname teritorijose, kurios jau išvaduotos. Yra planų judėti į priekį, bet kol kas informacija apie šios karinės operacijos dalies realizavimą visiškai slapta. Priešas tęsia apšaudymus iš didelio nuotolio ir aviacijos smūgius“, - sakė pareigūnė.Ji pridūrė, kad naktį į trečiadienį priešas mėgino atakuoti mūsų pozicijas sraigtasparniais Mi-8, o rytą ukrainiečiams pavyko numušti rusų sraigtasparnį Ka-52.„Išvaduotose gyvenvietėse sugriauta 40-80 proc. pastatų. Didžiulius plotus priešas traukdamasis užminavo. Todėl labai svarbu, kad žmonės neskubėtų grįžti į deokupuotas gyvenvietes, leistų užbaigti stabilizavimo priemones. Jie taip pat turėtų palaikyti ryšį su vietos administracija, kad žinotų, ar ten tiekiamos dujos, elektra, vanduo“, - aiškino N. Humeniuk.

Ukrainiečių tautai skirta EP Sacharovo premija Prestižinė Europos Parlamento Andrejaus Sacharovo premija už minties laisvę trečiadienį atiteko ukrainiečių tautai, skelbiama pranešime žiniasklaidai.„Šis apdovanojimas skirtas kovojantiems ukrainiečiams. Tiems, kurie buvo priversti bėgti. Tiems, kurie neteko artimųjų ir draugų. Visiems tiems, kurie stojasi ir kovoja už tai, kuo tiki. Žinau, kad drąsūs Ukrainos žmonės nepasiduos, nepasiduosime ir mes“, – sakė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.EP nariai pabrėžia, kad ukrainiečiai ne tik kovoja gindami savo namus, suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, bet ir gina laisvę, demokratiją, teisinę valstybę ir Europos vertybes „prieš brutalų režimą, kuris siekia pakenkti mūsų demokratijai, susilpninti ir suskaldyti mūsų Sąjungą“.Sacharovo premiją už minties laisvę Europos Parlamentas kasmet skiria žmonėms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus laisves.2022 metų A. Sacharovo premijos laureatas, kuriam taip pat atiteks 50 tūkst. eurų piniginė dalis, bus apdovanotas gruodžio 14 dieną per Europos Parlamento sesiją Strasbūre, Prancūzijoje.Pernai Sacharovo premiją laimėjo kalinamas Rusijos opozicijos aktyvistas, prezidento Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas, 2020 metais išgyvenęs bandymą jį nunuodyti sovietų sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Ketvirtadienį Kyjive prasidės šildymo sezonasŠildymo sezonas Kyjive prasidės ketvirtadienį. Visi pastatai bus prijungiami prie šilumos tiekimo sistemos pagal technologinį grafiką.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.Prieš pradėdamas šildymo sezoną, miestas 10 proc. padidino avarinių gelbėjimo tarnybų skaičių, įsigijo papildomos technikos ir medžiagų. Sprendimas dėl šildymo sezono pradžios buvo priimtas pirmiausia atsižvelgiant į oro sąlygas.Kyjivo gyventojai taip pat raginami taupyti elektros energiją, nenaudoti elektrinių šildytuvų ir kondicionierių, neperkrauti elektros tiekimo sistemos.Anksčiau buvo pranešta, kad minimali leistina temperatūra butuose per ateinantį šildymo sezoną sudarys 16 laipsnių.Antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį premjeras Denysas Šmyhalis pareiškė, kad butų fondas, ligoninės ir mokyklos šalies nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui

Rusija teigia, neva į jos teritoriją iš neteisėtai aneksuotų Ukrainos sričių jau pasitraukė 5 mln. žmonių Į Rusijos teritoriją iš neteisėtai aneksuotų Ukrainos Zaporižios, Chersono, Luhansko ir Donecko sričių iki šiol tariamai „pasitraukė“ beveik 5 mln. žmonių.Tai trečiadienį pareiškė Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas.„Rusijoje prieglobstį rado apie 5 mln. Donbaso ir pietrytinių Ukrainos sričių gyventojų“, – tvirtino N. Patruševas.

Ukrainos pareigūnas: Izraelis stebi ukrainiečių tautos genocidą Tie dronai, kuriais Rusija dabar atakuoja Ukrainą, buvo skirti Izraeliui. Tai trečiadienį interviu naujienų agentūrai UNIAN pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.„Noriu atvirai pasakyti: aš kategoriškai nepritariu Izraelio vyriausybės pozicijai. Jie mums išvis niekaip nepadeda. Jie nepaskelbė jokių sankcijų Rusijai. Jie draudžia parduoti mums ginklus ir technologijas, kurių turi labai daug. Šalies, nukentėjusios nuo žydų tautos genocido, vyriausybė tiesiog stebi ukrainiečių tautos genocidą. Tai ukrainiečių tautos Holokaustas. Jie mums niekuo nepadeda. Manau, kad tai neliks nepastebėta“, – pabrėžė A. Heraščenka.„Tie dronai, kuriais Rusija dabar bombarduoja Ukrainą, buvo skirti Izraeliui. Iranas niekada neslėpė, kad Izraelis – jo priešas“, – pažymėjo patarėjas.„Šių dronų skrydžio nuotolis – 1,5 tūkst. kilometrų, jie buvo skirti smūgiams Izraelio miestams. Ir net tai matydama Izraelio vyriausybė dedasi nepastebinti, kad ukrainiečių tauta naikinama jau aštuntą mėnesį. Kuo rusai atsiskaito su iraniečiais, aš nežinau. Dabar jie sąjungininkai. Blogai, kad tokia valstybė kaip Izraelis mūsų nepalaiko“, – apgailestavo A. Heraščenka.Izraelis atsisako tiekti bet kokią ginkluotę Ukrainai, būgštaudamas, kad tai gali neigiamai atsiliepti jo santykiams su Rusija, remiančia Sirijos režimą.Antradienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti Kyjivui oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Trečiadienį Izraelio gynybos ministras Benny‘is Gantzas pareiškė, jog nors Rusija atakuoja Ukrainą Irane pagamintais dronais, Izraelis vis tiek neketina tiekti ginklų Ukrainai.

Apie oro gynybos sistemų suveikimą taip pat praneša Kyjivo srities gubernatorius Oleksijus Kuleba. Šiaurės Ukrainos gynybos pajėgos savo „Facebook“ paskyroje parašė, kad dar dvi rusų raketos buvo numuštos kaimyninėje Černihivo srityje. Apie naujus smūgius taip pat skelbta Vinycioje, turimais duomenimis, ten smogta energetikos infrastruktūrai.

Mariupolyje okupantai rusai nugriovė paminklą Holodomoro aukoms Rusijos kariuomenės laikinai užgrobtame Mariupolyje okupantai nugriovė paminklą Didžiojo Ukrainos badmečio (Holodomoro) aukoms, stovėjusį netoli Dramos teatro.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto vadovo patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai Mariupolyje demontavo paminklą Holodomoro aukoms. Rusai toliau naikina visa, kas susiję su Ukraina, mūsų kultūra, istorija ir paveldu“, – parašė P. Andriuščenka, iliustruodamas pranešimą atitinkama nuotrauka.Pasak UNIAN, okupantai rusai pavadino paminklą Didžiojo Ukrainos badmečio aukoms „valstybinio lygio dezinformacijos simboliu“. Jie pareiškė, kad granitas bus panaudotas kaip statybinė medžiaga.Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje sovietų valdžios dirbtinai sukelto bado aukomis tapo milijonai ukrainiečių.

Klyčko: virš Kyjivo numuštos kelios Rusijos raketosUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko trečiadienį pranešė, kad mieste suveikė oro gynybos sistemos. Prieš tai naujienų agentūros AFP žurnalistai teigė sostinėje išgirdę mažiausiai du garsius sprogimus.Pasak V. Klyčko, oro gynybos sistemos numušė kelias Rusijos raketas. Meras paragino vietos gyventojus likti slėptuvėse.

Putinas aneksuotose Ukrainos teritorijose skelbia karo padėtįRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Saugumo tarybos posėdyje pranešė, kad pasirašė dekretą dėl karo padėties įvedimo keturiuose aneksuotuose Ukrainos regionuose – vadinamosiose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“, Zaporižės ir Chersono srityse. Nebuvo patikslinta, kuriam laikui buvo įvesta karo padėtis. Sprendimas esą priimtas dėl „terorizmo grėsmės iš Ukrainos“. Dekretas perduotas Federacijos tarybai, kad ji jį patvirtintų.Daugiau – čia.https://twitter.com/maxseddon/status/1582703139106410498

Kyjivo centre nugriaudėjo keli garsūs sprogimaiTrečiadienio popietę Ukrainos sostinės Kyjivo centre nugriaudėjo keli garsūs sprogimai, pranešė vietoje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai.Pasak jų, būta mažiausiai dviejų sprogimų. Jie pasigirdo maždaug 14 val. 20 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Ukrainos pareigūnai sulaikė okupantams padėjusį Bučos gyventojąUkrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai sulaikė Bučos gyventoją, kuris padėjo Rusijos kariuomenei okupacijos laikotarpiu, o paskui norėjo nuslėpti savo nusikaltimus ir įstojo į savanorių batalioną.Tai trečiadienį pranešė UST, kuria remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, šis išdavikas dalyvavo Rusijos kariškių baudžiamuosiuose reiduose ir padėjo nustatyti ir fiziškai naikinti pasipriešinimo judėjimo dalyvius.Jis pats pasiūlė savo pagalbą okupantams, kurie jam davė ginklą, rusiško pavyzdžio karinę uniformą ir instrukcijas, kokių veiksmų reikia imtis prieš Ukrainos gynėjus.Kolaborantas tikėjosi, kad, rusams užėmus Kyjivo sritį, jis gaus postą okupacinėje administracijoje.Demaskuotam išdavikui pareikšti įtarimai dėl kolaboravimo su priešu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Valstybinis tyrimų biuras nuo plataus masto Rusijos įsiveržimo pradžios iškėlė apie tūkstantį bylų išdavikams ir kolaborantams.

Kyjivas: Rusija bando išgąsdinti Chersono gyventojusUkrainiečių kariams vykdant kontrpuolimą, Kyjivas trečiadienį apkaltino Rusiją „bandymu išgąsdinti“ okupuoto Chersono gyventojus po to, kai Kremliui palankūs pareigūnai paskelbė apie miesto evakuaciją.„Rusai bando įbauginti Chersono gyventojus melagingais pranešimais apie neva mūsų kariuomenės rengiamą miesto apšaudymą, taip pat rengia propagandinį šou dėl evakuacijos“, – „Telegram“ platformoje rašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.„Gana primityvi taktika, turint omenyje, kad ginkluotosios pajėgos nešaudo į Ukrainos miestus – tai daro išskirtinai Rusijos teroristai, pas kuriuos net Rusijoje lėktuvai krenta ant gyvenamųjų pastatų, – pridūrė jis. – Propaganda nesuveiks. Viskas bus Ukraina.“Chersono sričiai, esančioje pietų Ukrainoje, Rusijos primesta valdžia anksčiau trečiadienį pranešė pradedanti civilių gyventojų perkėlimą iš regiono pagrindinio miesto.Kremliaus primestas aukšto rango pareigūnas Vladimiras Saldo išvakarėse įrašė kreipimąsi, kuriame pranešė, kad planuoja į kairįjį Dnipro krantą perkelti 50–60 tūkstančių gyventojų.Mykolajivo regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas savo ruožtu teigia, kad rusai ruošiasi apšaudyti laikinai jų užimtą Chersoną.Rusai „siuntinėja pranešimus „evakuokitės, Ukrainos ginkluotosios pajėgos apšaudys Chersoną“. Žinant rusų taktikas ir tai, kad jie kasa apkasus artilerijai Čaplinkos rajone, aš jaučiu, kad rusai ruošiasi smogti Chersonui“, teigė V. Kimas savo kanale platformoje „Telegram“.

ES rengia naujas sankcijas Iranui dėl Rusijai tiekiamų dronų Europos Sąjunga, surinkusi „pakankamai įrodymų“, kad Iranas tiekia Rusijai bepiločius lėktuvus, kuriuos ši naudoja karui Ukrainoje, rengia naujas sankcijas Teheranui, trečiadienį pranešė bloko atstovė spaudai.„Dabar, kai surinkome pakankamai įrodymų, Europos Vadovų Taryboje vyksta darbas siekiant aiškaus, greito ir ryžtingo ES atsako“, – sakė ES užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio atstovė spaudai Nabila Massrali.

Rusija: Ukraina Chersone pradėjo kontrpuolimą Maskvos aneksuotoje Chersono srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos, rusų okupantų duomenimis, pradėjo kontrpuolimą. Ukrainiečiai perėjo į puolimą Nova Kamjankos ir Beryslavo vietovių kryptimi, savo „Telegram“ kanale rašo Chersono okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas. Tačiau iki šiol esą visos atakos atremtos.Iš Ukrainos pusės informacijos apie tai nėra.Maskvos paskirtos administracijos vadovas Vladimiras Saldo pabrėžė, kad „niekas neatsisakys Chersono, kariuomenė žino ką daryti“.

„Vagner“ karinė bendrovė teigia stiprinanti gynybos liniją Rytų UkrainojeRusijos privati karinė bendrovė „Vagner“ rengia įtvirtintą gynybos liniją Ukrainos rytiniame Luhansko regione, kurį Maskva teigia aneksavusi, trečiadienį pareiškė bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas.„Kontaktinėje linijoje, paprastai vadinamoje „Vagnerio linija“, statomas įtvirtinimų kompleksas“, – prokremliškas verslininkas sakė savo bendrovės „Concord“ socialinėje žiniasklaidoje.„Tai daugiapakopė ir daugiasluoksnė gynyba“, – sakė jis, nepateikdamas detalių, ir gyrėsi, kad ši linija bendrovei net „nereikalinga“, nes „Vagner“ dalinio buvimas fronto linijoje jau savaime yra neįveikiama siena“.61 metų J. Prigožinui, dėl Kremliaus maitinimo kontraktų vadinamam „Putino virėju“, įvestos ES ir JAV sankcijos. Jis buvo kaltinamas tuo, kad vadovavo „trolių fabrikui“, kuris bandė kištis į 2016 metų JAV prezidento rinkimus.Rugsėjo pabaigoje jis prisipažino 2014 metais įkūręs „Vagner“ karinę bendrovę kovai Ukrainoje ir pripažino, kad ji veikia Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Lotynų Amerikoje.Jau daugelį metų buvo įtariama, kad „Vagner“ atlieka vaidmenį įgyvendinant Maskvos ambicijas užsienyje, o Kremlius neigė bet kokias sąsajas.Esama pranešimų apie jos buvimą konfliktų zonose, įskaitant Siriją, Libiją, Malį, Ukrainą ir Centrinės Afrikos Respubliką, kur ji buvo kaltinama piktnaudžiavimu ir valstybės valdžios užgrobimu.

Po pasisakymų apie Rusiją Ukraina atšaukia ambasadorių Kazachstane Ukraina atleidžia savo ambasadorių Kazachstane Petro Vrublevskį. Aiškios šio sprendimo priežasties prezidentūra Kyjive nenurodė.Paklaustas apie Rusijos karą prieš jo šalį, P. Vrubvleskis rugpjūtį citavo vieną kritusį Ukrainos kovotoją: „Mes mėginame jų (rusų) nužudyti kuo daugiau. Kuo daugiau rusų dabar nužudysime, tuo mažiau jų žudys mūsų vaikus“.Maskva į tai reagavo su pasipiktinimu ir pareikalavo išsiųsti P. Vrublevskį. Kazachstanas atsisakė tai padaryti, tačiau paprašė Ukrainos pakeisti diplomatą.

Ukraina teigia nuo rugsėjo vidurio numušusi 223 iranietiškus dronus Ukraina trečiadienį pranešė, kad jos kariuomenė per kiek daugiau nei mėnesį numušė 223 Irano gamybos bepiločius orlaivius.„Nuo rugsėjo 13 dienos, kai Ukrainos teritorijoje buvo numuštas pirmasis Irano gamybos dronas kamikadzė „Shahed-136“,... Oro pajėgos ir kiti Ukrainos gynybos pajėgų daliniai sunaikino 223 tokio tipo bepiločius orlaivius“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

„Enerhoatom“: apie 50 Zaporižios atominės elektrinės darbuotojų laikomi rusų nelaisvėje Ukrainiečių branduolinės energetikos agentūros „Enerhoatom“ vadovas trečiadienį pranešė, kad apie 50 Maskvos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės pietų Ukrainoje darbuotojų laikomi Rusijos nelaisvėje.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje „į nelaisvę pateko daugiau kaip 150 žmonių iš elektrinės personalo“, naujienų agentūrai AFP sakė Petro Kotinas ir pridūrė, kad „kai kurie iš jų vėliau buvo paleisti, tačiau yra ir tokių, kurių likimas vis dar nežinomas“.

Prorusiška administracija traukiasi iš Chersono miesto Prorusiška administracija, jos pačios duomenimis, visiškai traukiasi iš Pietų Ukrainos Chersono miesto. Chersono regiono prorusiškos administracijos vadovas Vladimiras Saldas trečiadienį Rusijos stočiai „Rossija 24“ sakė: „Nuo šiandien visos miesto valdžios struktūros, civilinė ir karinė administracija, visos ministerijos bus perkeltos į kairįjį (Dnipro) upės krantą“.Tačiau Rusijos kariuomenė mieste „iki mirties kovos“ su artėjančiomis Ukrainos pajėgomis.

Chersone prasidėjo civilių evakuacija Artėjant Ukrainos daliniams, Rusijos laikinai okupuotoje Chersono srityje Pietų Ukrainoje, prorusiškų institucijų duomenimis, prasidėjo civilių evakuacija. Chersono gyventojai perkeliami iš dešiniojo Dnipro upės kranto į kairįjį, internete paskelbė prorusiška Oleškių miesto administracija.Valstybinė Rusijos žiniasklaida rodė vaizdus, kaip žmonės keltais perkeliami į kitą upės pusę.Ukraina apie tai duomenų kol kas nepateikė.Rusijos Valstybės Dūma antradienį aptarė planus dėl Chersono gyventojų perkėlimo į Rusiją. Vicepremjeras Maratas Chusnulinas sakė, kad jiems bus siūlomi butai visoje Rusijoje ir Rusijos vyriausybė juos rems.Chersone prieš karą gyveno beveik 300 000 žmonių. Ukrainos žinybų vertinimu, apie pusė jų pabėgo iš miesto.

Ursula von der Leyen smūgius Ukrainos infrastruktūrai pavadino karo nusikaltimais Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos smūgius civilinei infrastruktūrai Ukrainoje pavadino karo nusikaltimais.„Vakar vėl matėme tikslines Rusijos atakas prieš civilinę infrastruktūrą, ir tai žymi naują etapą ir taip jau labai žiauriame kare“, – sakė U. von der Leyen trečiadienį kreipdamasi į Europos Parlamentą.„Tai yra karo nusikaltimai“, – sakė ji.„Tiksliniai išpuoliai prieš civilinę infrastruktūrą, kuriais aiškiai siekiama atkirsti vyrus, moteris, vaikus nuo vandens, elektros energijos ir šildymo artėjant žiemai, yra gryno teroro aktai“, – pažymėjo U. von der Leyen.Komisijos pirmininkė taip pat pakartojo, kad Europos Sąjunga rems Ukrainą „tiek, kiek reikės“.

Izraelis neketina tiekti ginklų UkrainaiNepaisant Rusijos atakų prieš Ukrainą Irano gamybos dronais, Izraelis ir toliau neketina tiekti ginklų Kyjivui. „Noriu aiškiai pasakyti, kad mes neparduosime Ukrainai ginklų“, – radijo stočiai „Kol Chai“ sakė gynybos ministras Benny Gantzas. Šaliai tiekiama tik medicininė ir humanitarinė pagalba. Taip esą liks ir toliau.B. Gantzas pabrėžė: „Esu gynybos ministras ir esu atsakingas už Izraelio ginklų eksportą.“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba antradienį paskelbė, kad prašys Izraelio oro gynybos sistemų. „Iranas – tai raudonoji linija Izraeliui, ir dabar, kai Iranas iš esmės tiesiogiai tapo nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą bendrininku, visos abejonės Izraelyje, padėti Ukrainai ar nepadėti, turėtų išsisklaidyti“, – teigė D. Kuleba.Per dronų ir raketų atakas praėjusiomis dienomis Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, žuvo daugiau kaip 70 žmonių.

Maskva teigia, kad Ukraina prie Chersono telkia dešimtis tūkstančių karių Ukrainos kariuomenė, siekdama išlaisvinti okupuotą Chersono sritį šalies pietuose, Rusijos duomenimis, telkia dešimtis tūkstančių kareivių. Kol kas padėtis „stabili“, galimas puolimas neprasidėjo, sakė okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS. Tačiau puolimo esą tikimasi.Chersonas kovo mėnesį netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą perėjo į rusų pajėgų rankas. Tai vienintelė okupuota Ukrainos srities sostinė.

Kyjivas kritikuoja Raudonojo Kryžiaus neveiklumą dėl ukrainiečių karo belaisviųKyjivas antradienį apkaltino Raudonąjį Kryžių „neveiklumu“ dėl Rusijoje laikomų ukrainiečių belaisvių, teigdamas, kad ribotas sulaikytų civilių ir karių lankymas reiškia, kad jie gali būti kankinami. „Deja, kiekvienų [belaisvių] mainų metu matome, kad Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto (TRKK) neveiklumas privedė prie to, kad mūsų karo belaisviai ir civiliai įkaitai kasdien buvo kankinami badu ir elektros šoku“, – prezidento pareiškime teigia Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas. Jis taip pat pridūrė, kad organizacija nesilaiko savo mandato lankyti nelaisvėje laikomus karius ir civilius karinio konflikto zonoje. Liepos mėnesį po smūgių Kremliaus pajėgų kontroliuojamam Donecko srityje Olenivkoje esančiam kalėjimui žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių.Po šių įvykių Maskva pareiškė, kad Ukraina esą smogė šiai įstaigai, siekdama atgrasyti savo karius, jeigu šie svarstytų pasiduoti. Tuo metu Kyjivas kaltina Rusiją įvykdžius „karo nusikaltimą“ ir subombardavus vietą, kurioje buvo laikomi belaisviai, siekiant nuslėpti jų kankinimus ir žudymus.Jungtinės Tautos įspėjo, kad įstaigoje likusių asmenų sanitarinės sąlygos yra siaubingos, o daugelis karo belaisvių, kaip pranešama, serga infekcinėmis ligomis, įskaitant hepatitą A ir tuberkuliozę. Kyjivas ne kartą prašė TRKK komandos, kad ši apsilankytų rusų kontroliuojamame kalėjime Olenivkoje. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas teigė, kad „Ukraina tikisi ir reikalauja iš TRKK tinkamo apsisprendimo gauti prieigą prie ukrainiečių kailinių Olenivkoje“. „Mes nematome, kad TRKK stengiasi apsaugoti mūsų kalinius“, – antradienį pridūrė A. Jermakas. TRKK naujienų agentūrai AFP teigė, kad supranta Kyjivo nusivylimą.„Žinome, kad už to slypi šeimų kančia dėl nežinios apie savo artimųjų likimą“, – sakė TRKK atstovas. „Pakartojame, kad niekada nesustosime reikalauti prieigos prie visų karo belaisvių, kol galėsime juos pamatyti kelis kartus, kur jie yra laikomi“, – pridūrė jis.Praeitą savaitę TRKK atstovas spaudai Ewanas Watsonas teigė, kad Raudonasis Kryžius nori apsilankyti Olenivkoje, bet, pirmiausiai, dar reikia palaukti, kol bus suteiktas leidimas ir saugumo garantijos, kurios užtikrins, kad komandai negresia joks pavojus. „Mes esame nusivylę dėl to, kad neturime prieigos prie visų karo belaisvių, laikomų tarptautiniame ginkluotame konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos“, – pridūrė E. Watsonas.„Galėjome aplankyti šimtus karo belaisvių iš abiejų pusių, bet yra dar tūkstančiai tų, kurių mums nepavyko pamatyti, ir mes esame susirūpinę dėl jų likimo“, – penktadienį žurnalistams teigė jis. TRKK paragino suteikti „skubią ir netrukdomą prieigą“.

Persigandęs kolaborantas įrašė vaizdo kreipimąsi: priėmiau sudėtingą sprendimąRusijos okupacinė valdžia, atstovaujama Vladimiro Saldo, paskelbė vadinamąjį savanorišką Chersono ir Chersono srities gyventojų perkėlimą į kairįjį Dniepro krantą. Kolaborantas V. Saldo, išbalęs ir persigandęs, dėstė neva Ukraina prieš Rusiją pradėjo „totalinį karą“, telkia „milžiniškas“ pajėgas, todėl būtina skubiai evakuotis į kairįjį krantą. Anot valdininko-išdaviko, Rusijos Federacijos (RF) armija suformavo grupę, kad neleistų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms atkovoti Chersono srities. O taikiems gyventojams, sako V. Saldo, rekomenduojama bėgti kertant upę, žadama netgi padėti.„Esant tokiai situacijai, priėmiau sudėtingą, bet teisingą sprendimą paskelbti organizuotą Beryslavo, Bilozerkos, Snigurivkos ir Oleksandrivkos savivaldybių gyventojų perkėlimą į kairįjį Dniepro krantą. Sprendimas priimtas todėl, jog buvo įrengti didelio masto gynybiniai įtvirtinimai, kad būtų atremtas bet koks puolimas. Ten, kur veikia kareiviai, civiliams gyventojams ne vieta. Tegul Rusijos armija atlieka savo užduotį, – sakė jis. – Dabartinėmis sąlygomis mūsų pagrindinis tikslas – išsaugoti žmonių gyvybes ir leisti Rusijos Federacijos pajėgoms efektyviai atlikti savo funkcijas ginant Chersono sritį. Mes organizuotai, palaipsniui išgabensime taikius gyventojus į kairįjį krantą.“Beveik kartu su V. Saldo pranešimu pasirodė Rusijos grupės vado Sergejaus Surovikino pareiškimas, kuriame jis, kalbėdamas apie situaciją aplink Chersoną, neatmetė „sunkių sprendimų“ priėmimo galimybės.https://t.me/Ukraine_365News/39146

Lymane rasti dar aštuonių civilių kūnai Neseniai išlaisvintame Ukrainos Lymano mieste rasti dar aštuonių civilių kūnai. Jie buvo nužudyti rusų okupantų, „Telegram“ kanale rašė Donecko gubernatorius Pavlas Kyrylenka. „Visi karo nusikaltėliai bus nubausti“, – pabrėžė jis.

TATENA vadovas ketina netrukus grįžti į Ukrainą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis pareiškė ketinąs vėl vykti į Ukrainą ir Rusiją derybų dėl saugumo zonos nustatymo apie Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. „Yra galimybė, kad grįšiu į Ukrainą ir Rusiją. Dėl to mes iš esmės susitarėme. Šiuo metu tęsiame pokalbius dėl apsaugos zonos nustatymo“, – sakė jis agentūrai „Reuters“ per kelionę į Argentiną.Šios derybos laikomos labai svarbiomis, siekiant sušvelninti nuo rugpjūčio didėjantį susirūpinimą dėl karinių veiksmų apie Zaporižią, didžiausią Europos atominę elektrinę. Rusija ir Ukraina dėl apšaudymų kaltina viena kitą.

Ukraina teigia praėjusią parą numušusi 10 dronų kamikadziųRusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, per antskrydžius praėjusią parą be raketų panaudojo ir 14 Irano gamybos vadinamųjų dronų kamikadzių. 10 jų buvo numušta, praneš Ukrainos kariuomenė.Ukraina kaltina Rusiją naudojant Irane gamintus bepiločius „Shaded 136“. Iranas neigia perdavęs tokių dronų, Rusija neigia juos naudojanti.

Iranas pasirengęs bendrauti su Ukraina dėl teiginių apie dronusTeheranas antradienį pareiškė, jog yra pasirengęs bendrauti su Kyjivu, kad išsiaiškintų dėl „nepagrįstų“ teiginių, jog Iranas tiekia Rusijai ginklus ir dronus, kurie naudojami kare prieš Ukrainą.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai kaltina Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irano gamybos dronus. Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus.Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanani, pavadinęs šiuos teiginius „nepagrįstais“ ir „paremtais melaginga informacija“, išreiškė „Irano pasirengimą derėtis ir diskutuoti su Ukraina, kad šie kaltinimai būtų išspręsti“, sakoma pareiškime.„Teiginiai, kad Islamo Respublika siunčia ginklus, įskaitant karinius dronus, kurie naudojami Ukrainos kare“, yra „neteisingi“, priduriama ministerijos pranešime.Anksčiau antradienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad pasiūlė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad Kyjivas nutrauktų diplomatinius ryšius su Iranu.Jis paminėjo, kad „Irano dronai padarė daug žalos“ Ukrainoje ir kad „Iranas gali toliau tiekti ginklus Rusijai“.Diena anksčiau D. Kuleba paragino Europos Sąjungą „įvesti sankcijas Iranui už tai, kad jis aprūpina Rusiją dronais“.Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad kaltinimai dėl ginklų tiekimo Rusijai yra „dalis kai kurių šalių žiniasklaidos organizacijų kuriamos tikslingos politinės atmosferos“, nukreiptos prieš Teheraną.Laikraštis „The Washington Post“, remdamasis Jungtinių Valstijų ir sąjungininkų saugumo pareigūnais, sekmadienį pranešė, kad Iranas planuoja suteikti Rusijai papildomų dronų, taip pat „raketų „žemė-žemė“.Irano atstovas N. Kanani sakė, kad „nuo pat konflikto pradžios Islamo Respublika... visada pabrėžė būtinybę nutraukti konfliktą ir išspręsti ginčus taikiomis priemonėmis“.JAV pirmadienį įspėjo, kad imsis veiksmų prieš įmones ir valstybes, bendradarbiaujančias su Irano dronų programa.Praėjusį mėnesį Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Rusijai.

Arestovyčius: dronų problema bus išspręsta per dvi savaitesMasinių atakų panaudojant iranietiškus dronus problema Ukrainoje bus išspręsta per dvi savaites, pareiškė ukrainiečių prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Ukraina netrukus gaus kelis šimtus dronų naikinimo stočių, o iki tol paprasčiausiai numušinėsime juos įprastinėmis priemonėmis“, – antradienį vakare per transliaciją „Youtube“ sakė O. Arestovyčius.Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama kruvinus išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irano gamybos dronus.Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus, o Teheranas paskelbė, jog yra pasirengęs išsiaiškinti su Kyjivu dėl „nepagrįstų“ teiginių, kad Iranas aprūpina Rusiją dronais.

Okupantai ruošiasi masiškai prievarta deportuoti Chersono gyventojus, teigia Melitopolio merasOkupantai siūlo Chersono gyventojams bėgti iš miesto, žadėdami pinigų ir būstą Rusijoje, sakė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, apie tai parašęs „Telegram“.„Nauja genocido apraiška okupuotose teritorijose... Rašistai ruošiasi prievartinei viso miesto deportacijai. Kol kas – tarp savanoriškos ir prievartinės, neva siekiant apsaugoti žmones nuo karo veiksmų“, – rašoma pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.I. Fiodorovas teigia, kad okupantai siekia apgyvendinti miestą kareiviais ir išdavikais, kad Chersonas taptų „rusų pasaulio“ kolonija Ukrainos pietuose.„Okupantai turi didelių planų ir dėl Melitopolio. Tačiau jie jau apsiskaičiavo. Nes Chersonas, Melitopolis, kaip ir visi kiti laikinai okupuotos teritorijos miestai ir miesteliai, yra Ukraina“, – rašė I. Fiodorovas.Okupantų paskirtas vadinamasis laikinai einantis gubernatoriaus pareigas Volodymyras Saldo padarė pareiškimą dėl visų Chersono regiono rajonų gyventojų evakuacijos į dešinįjį Dniepro krantą.„Kyla tiesioginis potvynių pavojus dėl planuojamo Kachovkos hidroelektrinės užtvankos griovimo ir vandens išleidimo iš Dniepro upės aukštupyje esančių elektrinių kaskados. Skelbiu savanorišką Beryslavsko Belozerskio, Oleksandrivsko ir Snehirevsko rajonų gyventojų perkėlimą ir evakuaciją. Visų šių veiksmų bus imtasi organizuotai“, – sakė V. Saldo.Spalio 18 dieną Rusijos „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje vadas Sergejus Surovikinas savo pirmajame didesniame pasirodyme žiniasklaidoje po paskyrimo į pareigas užsiminė, kad reikia priimti „sunkius sprendimus“ dėl Chersono.

Rusų pajėgos toliau atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrąRusijos pajėgos toliau smogia energetikos infrastruktūrai Ukrainoje. Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Oleksandras Vikulis „Telegram“ kanale pranešė, kad per oro antskrydį sunaikintas energetikos objektas Kryvyj Riho rajone Dnipropetrovsko srityje. Virtinė gyvenviečių esą liko be elektros energijos. Vyksta taisymo darbai.

Estija: Rusija savo kariuomenę gali atkurti per 2–4 metusRusijai tikriausiai prireiks 2–4 metų tokiems savo kariuomenės pajėgumams, kokie jie buvo prieš karą Ukrainoje, atkurti, antradienį sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras.Lankydamasis Vašingtone jis prognozavo ilgą karą ir ragino Vakarus remti Ukrainą, kol ji pasieks pergalę „laisvajam pasauliui“, bei toliau spausti Maskvą.Rusijai savo kare Ukrainoje, kaip manoma, pasitelkiant iranietiškus dronus kamikazes, H. Pevkuras sakė girdėjęs pranešimų, jog Maskvos arsenalas toks išeikvotas, kad ji savo oro gynybos sistemas S-300 naudoja kaip paprastas raketas ir kad rusų sviediniai sprogsta ore, nes yra tiesiog per seni.„Daugiau ar mažiau sutariama, kad Rusijai reikės nuo dvejų iki ketverių metų tam tikriems pajėgumams ar net tiems patiems pajėgumams, kuriuos jie turėjo [prieš karą], atkurti“, – per pokalbį su Valstybės departamento ir Pentagono korespondentais sakė H. Pevkuras.Jo teigimu, Vakarų sankcijos ypač pakenkė lėktuvų gamybai ir sraigtasparnių techninei priežiūrai, nes Rusija dabar stokoja svarbių komponentų.„Jei galime rasti naujų būdų, kaip daryti poveikį Rusijai sankcijomis, žinoma, turime tai daryti“, – sakė H. Pevkuras.Estų gynybos ministras, kuris buvo susitikęs su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu (Loidu Ostinu), įspėjo, kad Rusija vis tiek dar turi pajėgumų vykdyti atakas, taip pat prieš NATO nares, tokias kaip Estija.Tačiau, jo nuomone, branduolinio smūgio tikimybė nėra didelė, nors Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tuo pagrasino skelbdamas Ukrainos teritorijų aneksiją.Pasak H. Pevkuro, jis nematąs „jokios teigiamos papildomos vertės Rusijai“, jei būtų suduotas branduolinis smūgis.„Vienintelis nutikti galintis dalykas tas, kad jie dėl to prarastų savo tylius rėmėjus, tokius kaip Kinija ar kai kurios kitos šalys“, – sakė estų ministras.Po susitikimo paskelbtame Pentagono pareiškime sakoma, kad L. Austinas „gerai įvertino Estiją dėl jos aktyvios paramos Ukrainai“ ir „patvirtino JAV įsipareigojimą atgrasyti Rusijos agresiją NATO sąjungininkių atžvilgiu“.

Žiniasklaida: Iranas siunčia į Krymą instruktorius, kurie apmoko rusų pajėgas naudotis dronaisIranas, anot žiniasklaidos, nusiuntė instruktorius į Rusijos aneksuotą Juodosios jūros Krymo pusiasalį, kad apmokytų rusų pajėgas naudotis iranietiškais dronais. Apie tai antradienį pranešė „New York Times“, remdamasis dabartiniais ir buvusiais pareigūnais, susipažinusiais su konfidencialia informacija.Irano instruktoriai esą padeda rusams spręstis problemas, iškylančias naudojant iš Irano įsigytą dronų flotilę. Tai dar vienas didėjančio artumo tarp Irano ir Rusijos ženklas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą prieš aštuonis mėnesius.Rusų pajėgos praėjusiomis dienomis aktyviau naudojo iraniečių gamybos dronus „Shahed-136“, nukreipdamos juos į Ukrainos energetikos sektorių, o taip pat miestus. Tačiau ir Maskva, ir Teheranas neigia dronų sandorį. Tai, kad Rusija naudoja Irano dronus, anot Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, rodo Maskvos bankrotą.Pasak „New York Times“, Irano instruktoriai dirba Rusijos karinėje bazėje Kryme, kur dislokuoti iš Irano gauti dronai. Instruktoriai esą priklauso Irano revoliucinei gvardijai, kurią JAV įvardija teroristine organizacija.Irano instruktorių nusiuntimas sutampa su suintensyvėjusiu dronų naudojimu Ukrainoje. Tai esą rodo stipresnį Irano įsitraukimą į karą. Irano instruktoriai, anot pareigūnų, yra toli nuo fronto. Jų uždavinys yra išmokyti rusus, kaip leisti dronus. Nėra žinoma nei kiek instruktorių nusiųsta, nei tai, ar jie patys valdo dronus.Buvęs aukštas Pentagono ir CŽV pareigūnas Mickas Mulroy‘is laikraščiui sakė: „Dronų ir instruktorių nusiuntimas į Ukrainą smarkiai įtraukė Iraną į karą Rusijos pusėje ir tiesiogiai įpainiojo Teheraną į operacijas, per kurias žuvo ir buvo sužeisti civiliai“. Net jei tai tik instruktoriai ir taktiniai konsultantai, tai esą reikšminga. Nes tyčinės atakos prieš civilinius taikinius yra karo nusikaltimas, pabrėžė M. Mulroy‘is.

Zelenskis: Maskvos naudojimasis Irano dronais rodo „karinį ir politinį bankrotą“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad tai, jog Maskva plačiai naudoja Irano gamybos dronus per pastarojo meto atakas prieš jo šalį, yra Kremliaus „karinio ir politinio bankroto“ simbolis.„Pats faktas, kad Rusija kreipiasi į Iraną dėl tokios pagalbos, yra Kremliaus karinio ir politinio bankroto pripažinimas“, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame kreipimesi.Tačiau jis pridūrė, kad „strategiškai tai jiems vis tiek nepadės“.„Tai tik dar kartą įrodo pasauliui, kad Rusija eina link pralaimėjimo ir bando įtraukti ką nors kitą kaip savo teroro bendrininkus“, – teigė V. Zelenskis.Jis nepritarė antradienį jo užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos pateiktam pasiūlymui nutraukti Kyjivui diplomatinius ryšius su Iranu.„Mes neabejotinai užtikrinsime tinkamą tarptautinę reakciją į tai“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje dronų naudojimą.Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai apkaltino Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis, vykdydama išpuolius prieš Ukrainą, ji naudojo Irano gamybos dronus. Kremlius antradienį pareiškė neturintis žinių, kad jo kariuomenė naudotų tokius ginklus.Teheranas pareiškė, kad yra pasirengęs bendrauti su Kyjivu, kad išsiaiškintų dėl „nepagrįstų“ teiginių, jog Iranas aprūpina Rusiją dronais.

Iranas sutiko tiekti Rusijai dronus ir raketas, patvirtino diplomataiIranas pažadėjo aprūpinti Rusiją raketomis „žemė-oras“, taip pat perduoti daugiau bepiločių orlaivių, „Reuters“ sakė du aukšto rango Irano pareigūnai ir du diplomatai – tai žingsnis, kuris tikriausiai supykdys JAV ir kitas Vakarų valstybes.Susitarimas buvo sudarytas spalio 6 dieną, kai Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Mokhberas, du aukšto rango pareigūnai iš galingosios Irano revoliucinės gvardijos ir vienas Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos pareigūnas apsilankė Maskvoje deryboms su Rusija dėl ginklų tiekimo.„Rusai prašė daugiau dronų ir Irano padidinto tikslumo balistinių raketų, ypač „Fateh“ ir „Zolfaghar“ klasės“, – sakė vienas iš Irano diplomatų, kuris buvo informuotas apie kelionę.Tai patvirtino informuotas Vakarų pareigūnas, sakydamas, kad tarp Irano ir Rusijos sudarytas susitarimas dėl trumpojo nuotolio balistinių raketų „žemė-žemė“, įskaitant „Zolfaghar“, tiekimo.Vienas iš bepiločių orlaivių, kuriuos Iranas sutiko tiekti, yra „Shahed-136“ – trikampio formos ginklas, naudojamas kaip „kamikadzės“ tipo puolamasis „oras-žemė“ orlaivis. Jis neša nedidelę kovinę galvutę, kuri sprogsta smūgio metu.„Fateh-110“ ir „Zolfaghar“ yra Irano trumpojo nuotolio balistinės raketos „žemė-žemė“, galinčios smogti taikiniams 300-700 km atstumu.Irano diplomatas atmetė Vakarų pareigūnų teiginius, kad tokie perdavimai pažeidžia 2015 metų JT Saugumo Tarybos rezoliuciją.„Kur jie naudojami – ne pardavėjo problema. Mes nesame kurioje nors Ukrainos krizės pusėje kaip Vakarai. Mes norime, kad krizė būtų užbaigta diplomatinėmis priemonėmis“, – sakė diplomatas.JAV valstybės departamentas konstatavo, kad Irano dronai buvo panaudoti pirmadienį per ataką Ukrainos sostinėje Kyjeve, rytinio piko metu. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karinne Jean-Pierre taip pat apkaltino Teheraną melu, kai šis pareiškė, kad Rusija Ukrainoje nenaudoja Irano dronų.Vienas Europos diplomatas sakė, kad, jo šalies vertinimu, Rusijai sunkiau pačiai pasigaminti ginklų dėl jos pramonės sektoriui taikomų sankcijų, todėl ji renkasi importą iš tokių partnerių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja. „Dronai ir raketos yra logiškas kitas žingsnis“, – sakė jis.

Iranas nori išsklaidyti „nepagrįstus“ kaltinimus dėl dronų tiekimo RusijaiTeheranas teigia esąs pasirengęs pokalbiuose su Kyjivu išsklaidyti „nepagrįstus“ kaltinimus dėl dronų tiekimo Rusijai. „Iranas pasirengęs deryboms ir pokalbiams su Ukraina, kad išsklaidytų šiuos kaltinimus“, - antradienį Teherane pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. „Tvirtinimai, kad Islamo Respublika į karą Ukrainoje siunčia ginklus, įskaitant karinius dronus“, neatitinka tikrovės, pridūrė jis.Rusijos pajėgos per atakas Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, naudoja ir iranietiškus dronus kamikadzes. Užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba antradienį pranešė, jog prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl to pasiūlė nutraukti diplomatinius santykius su Teheranu.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį sakė „neturįs informacijos“ apie tai, kad rusų pajėgos Ukrainoje naudoja Irano dronus. Prieš tai JAV valstybės departamentas pagrasino sankcijomis įmonėms ir šalims, susijusioms su Irano bepiločių programa.

Rusija paskelbė iš svarbaus Chersono miesto evakuosianti gyventojus Rusija antradienį paskelbė evakuosianti civilius gyventojus iš vieno svarbiausių pietų Ukrainos miestų ir pripažino, kad jos karių padėtis Ukrainoje, atremiant kontrataką, yra „įtempta“.Generolas Sergejus Surovikinas, pastarąsias 10 dienų vadovavęs operacijoms Ukrainoje, sakė, kad kariuomenė ruošiasi evakuoti civilius iš Chersono miesto.Chersonas yra vienas iš keturių Ukrainos regionų, kuriuos Maskva neseniai pareiškė aneksavusi.Tai buvo pirmasis didelis Ukrainos miestas, atitekęs Rusijos pajėgoms po to, kai Kremlius vasario 24 dieną pradėjo invaziją.Tačiau vasaros pabaigoje Ukrainos pajėgos surengė kontrpuolimą pietuose ir vis labiau artėjo prie miesto.„Rusijos kariuomenė visų pirma užtikrins saugią Chersono gyventojų evakuaciją“, – sakė S. Surovikinas valstybinei televizijai „Rossija 24“, apibūdindamas situaciją kaip „labai sudėtingą“.Pasak jo, Ukrainos smūgiai, nukreipti į civilinę infrastruktūrą, „kelia tiesioginę grėsmę gyventojų gyvybei“.Taip pat Kremliaus paskirtas Chersono srities vadovas Vladimiras Saldo platformoje „Telegram“ paskelbė apie „organizuotą civilių gyventojų perkėlimą“ iš kelių srities savivaldybių į kairįjį Dnipro krantą.

Rusijos kariuomenė pripažįsta, kad jos karių padėtis Ukrainoje yra „įtempta“Rusijos kariuomenė antradienį pareiškė, kad po kelių didelių nesėkmių rytuose ir pietuose jos karių padėtis Ukrainoje, atremiant kontrataką, yra „įtempta“.„Situaciją specialiosios karinės operacijos srityje galima apibūdinti kaip įtemptą. Priešas neatsisako bandymų pulti Rusijos karių pozicijas“, – valstybinei televizijai „Rossija 24“ sakė generolas Sergejus Surovikinas, kuris jau 10 dienų vadovauja operacijoms Ukrainoje. S. Surovikinas pirmą kartą viešai įvertino padėtį fronte.Vasaros pabaigoje Ukrainos pajėgos surengė kontrpuolimą pietuose ir vis labiau artėjo prie Maskvos okupuoto Chersono miesto.Antradienį Rusijos karinių operacijų Ukrainoje vadas sakė, kad Rusijos kariuomenė ruošiasi evakuoti civilius gyventojus iš miesto.Tą pačią dieną rusai taip pat pranešė, kad atkovojo teritoriją Ukrainos rytiniame Charkivo regione – tai pirmieji laimėjimai šioje teritorijoje po to, kai Maskvos pajėgos buvo nustumtos atgal per plataus masto kontrpuolimą.

Daugiau nei 150 tūkst. Charkivo gyventojų dėl nuolatinių apšaudų prarado namusDėl nuolatinių apšaudymų daugiau nei 150 000 Charkovo gyventojų neteko stogo virš galvų, paskelbė meras Igoris Terekhovas."Šiandien stogą virš galvų prarado daugiau nei 150 tūkstančių žmonių. Daugelis jų laikinai išvyko iš miesto, dalis į Vakarų Ukrainą ar kitus regionus, dalis į užsienį. Kadangi Charkovas prieš karą buvo laikomas Ukrainos studentų sostine, tai turime nemažai bendrabučių, kuriuos šiandien suteikiame žmonėms, kurie neturi kur gyventi, taip pat aprūpiname juos viskuo, kuo reikia“, - sakė I. Terekhovas.

Per dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino tris okupantų sandėlius Per dieną pietuose Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino tris sandėlius, kuriuose buvo laikoma rusų karių amunicija, pranešė Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“.„Situacija Južnobugskio rajone reikšmingai nepasikeitė. Jį stabiliai kontroliuoja gynybos pajėgos. Priešas ginasi ir bando išlaikyti užimtas linijas. Jis ir toliau apšaudo mūsų pozicijas kovinio susidūrimo linijoje, naudodamas orlaivius, MLRS, pabūklų artileriją, minosvaidžius“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad siekiant išsiaiškinti Ukrainos kariuomenės padėtį ir pakoreguoti artilerijos ugnį, priešas aktyviai vykdo oro žvalgybą.

Zelenskis: daugiau nei dešimt Ukrainos regionų per dieną patyrė Rusijos teroristinius smūgiusPer dieną daugiau nei dešimt Ukrainos regionų patyrė teroristinius Rusijos smūgius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vėlų antradienio vakarą savo vaizdo žinutėje, praneša „Ukrinform“.„Per dieną daugiau nei 10 Ukrainos regionų patyrė teroristinius smūgius. Žytomyro ir Kijevo regionas, Sumų regionas, Dnipro ir Kryvyi Rih, Charkovo ir Zaporožės regionas, Mykolaivas ir kiti Pietų Ukrainos miestai, Donbasas“, – sakė V. Zelenskis.Jis patikino, kad, kur tik įmanoma, tęsiami spartesni atkūrimo darbai.Kartu prezidentas pabrėžė, kad bendra situacija vis dar reikalauja labai sąmoningo elektros energijos vartojimo.„Kuo sąmoningesnis mūsų namų ūkių elektros energijos vartojimas nuo 17 iki 22 val., tuo stabilesnė bus mūsų energetikos sistema. Visi, kurie laikosi šios paprastos taisyklės piko valandomis, padeda visai šaliai“, – pridūrė V. Zelenskis.Jis kreipėsi į ukrainiečius su prašymu tai paaiškinti artimiesiems, draugams ir kaimynams, kad „nukreiptų mūsų nacionalinę vienybę į bendrą ir labai reikalingą rezultatą“.Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo spalio 10 iki 18 dienos Rusijos Federacija užpuolė ir sunaikino 408 Ukrainos infrastruktūros objektus, iš kurių daugiau nei 45 energetikos infrastruktūros objektus, taip pat buvo apgadinta 180 namų.

Rusijos pajėgų vadas Ukrainoje: gali tekti priimti „sunkius sprendimus“Rusijos armijos generolas Sergejus Surovikinas, kuris prieš šiek tiek daugiau nei savaitę buvo paskirtas jungtinės Rusijos karių grupės Ukrainoje vadu, davė pirmąjį interviu, įvardindamas situaciją Chersono kryptimi įtempta ir sakydamas, kad jis neatmeta galimybės „priimti sunkius sprendimus“.Interviu su S. Surovikinu buvo transliuojamas televizijos kanale „Rusija-24“. Be kita ko, generolas pirmą kartą pripažino sudėtingą situaciją, kurioje Rusijos kariai atsidūrė netoli Chersono, apie kurią Ukrainos valdžia ir išorės stebėtojai kalbėjo jau kelias savaites.Pasak Rusijos vado, „NATO reikalauja puolamųjų operacijų iš Kijevo“ Chersono kryptimi, „nepaisant jokių aukų – tiek pačiose Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, tiek tarp civilių gyventojų“.Tolesni Rusijos planai dėl Chersono priklausys nuo besikeičiančios karinės-taktinės situacijos, sakė S. Surovikas ir pridūrė, kad neatmeta galimybės „priimti sunkius sprendimus“. Jis taip pat paminėjo jam prieinamus tariamus duomenis „apie galimą Kijevo draudžiamų karo metodų naudojimą Chersono rajone, raketų smūgio į Kakhovkos hidroelektrinės užtvanką parengimą“.Nepriklausomi stebėtojai ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, padedant amerikiečių HIMARS daugkartinio paleidimo raketų sistemoms, išmontavus kelis tiltus per Dnieprą ir jo intakus, rusų grupė vakariniame upės krante liko be normalaus tiekimo, o tai kelia abejonių dėl pačios galimybės Rusijos kariams laikyti Chersoną.

Ukrainos premjeras: nepafrontės bendruomenės šildymo sezonui pasirengusios beveik 100 proc.Butų fondas, ligoninės ir mokyklos Ukrainos nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui.Tai antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį pareiškė premjeras Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.Jis pabrėžė, jog nors Rusija griebiasi teroro, Ukrainoje toliau kruopščiai ruošiamasi šildymo sezonui.„Kaupiame išteklius. Formuojame rezervus. Dabar butų fondas, ligoninės ir mokyklos nepafrontės bendruomenėse beveik 100 proc. pasirengusios šildymo sezonui“, - informavo D. Šmyhalis.Pasak jo, požeminėse saugyklose sukaupti 14 mlrd. 135 mln. kubinių metrų dujų.Vyriausybės vadovas patikino, kad pajėgumai importui iš Europos Sąjungos šalių, jeigu jo prireiktų, taip pat parengti. Pasak jo, dabar anglių sandėliuose yra dvigubai daugiau negu pernai tuo pačiu metu.

Žiniasklaida: ketvirtadienį turėtų įvykti Ukrainos ir Izraelio pokalbis dėl oro gynybos sistemų tiekimoIzraelio ministras pirmininkas Yairas Lapidas ketvirtadienį kalbėsis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba dėl Ukrainos prašymo tiekti jai oro gynybos sistemas.Tai antradienį pranešė laikraštis „The Times of Israel“.Anksčiau antradienį D. Kuleba pareiškė, kad Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti Kyjivui oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Bet aukštas Izraelio saugumo tarnybos pareigūnas žurnalistams sakė abejojantis, kad šis pokalbis pakeis Izraelio poziciją.Izraelis, norėdamas apsaugoti savo jautrius santykius su Maskva, iki šiol nepaiso raginimų tiekti Kijevui gynybinę ar puolamąją ginkluotę.

Ukrainos generalinis štabas: daugiau nei pusė „Wagner“ kovotojų yra verbuojami kalėjimuoseKadangi Rusijos kariuomenė patiria didelių nuostolių Ukrainoje, rusų kariniai daliniai ir toliau papildomi iš kalėjimų, teigia Ukrainos generalinis štabas.„Spalio pradžioje iš visų aštuonių tūkstančių privačios karinės kompanijos „Wagner“ kovotojų daugiau nei pusė yra minėtos kategorijos samdiniai“, – teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo santraukoje.„Wagner PMC“ yra neoficialus ginkluotas padalinys, kurį 2014 m. sukūrė verslininkas Jevgenijus Prigožinas. Ilgą laiką J. Prigožinas neigė savo dalyvavimą „Wagner“ ir bet kokius ryšius su kovotojais, bet prieš mėnesį staiga prisipažino.Tai, kad masinis „savanorių“ verbavimas siųsti į karą Rusijos kolonijose ir kalėjimuose buvo vykdomas daugiau nei mėnesį, išsamiai rašė BBC Rusijos tarnyba.

Budanovas: Maskva iš Irano užsakė 1750 dronų, 70 proc. dronų numušė Ukrainos ginkluotosios pajėgosPirmasis užsakymas iš Maskvos Iranui buvo iš karto pagaminti 1750 dronų, sakė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento vadovas Kirilas Budanovas.„Po to sekė nauji užsakymai, tačiau jų gamybos ir pristatymo į Rusiją greitis, jūs turite suprasti, tai nėra vienkartinis procesas“, - paaiškino K. Budanovas“ „Jie [Rusijos kariai] pamažu juos išnaudoja, iraniečiai kuria naujus...“Jis atskirai paaiškino, kad septynis iš dešimties paleistų dronų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojams pavyksta numušti.Rusijoje savo raketų atsargos, pasak Ukrainos vyriausiojo karinės žvalgybos pareigūno, gerokai išseko. Pavyzdžiui, anot jo, jau panaudota 87 proc. prieškario „Iskander“ raketų atsargų.

Rusijos pareigūnas: sunkvežimiams leista važiuoti Krymo tiltuSunkvežimiams iki 40 tonų jau leidžiama važiuoti nuo sprogimo nukentėjusiu Krymo tiltu. Tai antradienį pareiškė Rusijos vicepremjeras, aneksuoto Krymo „kuratorius“ Maratas Chusnulinas, praneša „Ukrinform“, remdamasi portalu „krymr.com“.Pasak Rusijos pareigūno, du sugriautus tilto tarpatramius planuojama demontuoti iki šių metų gruodžio pabaigos.Pirmadienį buvo atnaujintas autobusų eismas tiltu.Sprogimas ant Krymo tilto nugriaudėjo spalio 8 d. Dėl šio incidento Rusija apkaltino Ukrainą ir asmeniškai Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovą Kirilą Budanovą.Penktadienį portalas „Meduza“, remdamasis Rusijos vyriausybės potvarkiu, pranešė, kad Rusijos valdžia planuoja atstatyti Krymo tiltą iki 2023 metų liepos 1 d.Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Vadymo Denisenkos nuomone, Rusija gali suremontuoti Krymo tiltą per 3-5 mėnesius.

Rusija pareiškė galinti sumažinti savo diplomatinį atstovavimą Vakarų šalyseRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad Maskva gali sumažinti savo diplomatinį atstovavimą Vakarų šalyse.„Be abejo, nematome jokios prasmės ir neturime jokio noro palaikyti tokį pat atstovavimą Vakarų šalyse... o trečiojo pasaulio valstybėms Azijoje ir Afrikoje, priešingai, reikia papildomo dėmesio“, – tvirtino S. Lavrovas.

NATO žada artimiausiomis dienomis perduoti Ukrainai antidroninių oro gynybos sistemųNATO artimiausiomis dienomis perduos Ukrainai antidroninių oro gynybos sistemų, kad ši šalis galėtų apsiginti nuo Rusijos naudojamų iranietiškų dronų atakų.Kaip rašo „Reuters“, apie tai antradienį pranešė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.

Kyjive elektros tiekimas atnaujintas 83 tūkst. šeimųUkrainos sostinėje 83 tūkst. šeimų atnaujintas elektros tiekimas, kuris nutrūko, antradienį rusams raketomis apšaudžius kritinės infrastruktūros objektą.Tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Kyjive atnaujintas elektros tiekimas 83 tūkst. šeimų, kurios liko be šviesos po kritinės infrastruktūros objekto apšaudymo šįryt“, - pareiškė miesto vadovas.Jis paaiškino, kad buvo pažeista kompanijos DTEK „Kyjivo elektros tinklai“ įranga.Specialistams pavyko viso labo per septynias valandas atlikti techninius darbus ir prijungti klientų būstus prie rezervinės maitinimo sistemos, kuria jie galės naudotis, kol bus remontuojama per apšaudymą nukentėjusi miesto infrastruktūra.V. Klyčko taip pat pranešė, kad daliai vartotojų Kyjive jau atnaujintas ir vandens tiekimas.

Lenkijos pareigūnas: pagalbos pabėgėliams sistema bus sugriežtintaLenkija ketina sugriežtinti pagalbos pabėgėliams sistemą, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, susijusio su lėšų mokėjimu.Tai antradienį interviu naujienų agentūrai PAP pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministro pavaduotojas, vyriausybės įgaliotinis karo pabėgėlių iš Ukrainos reikalams Pawełas Szefernakeris.„Šiuo metu Lenkijoje yra daugiau kaip milijonas pabėgėlių, todėl turime sudaryti tokias sąlygas, kurios leistų tiems žmonėms kuo geriau adaptuotis“, - sakė pareigūnas.„Lenkija atvira pabėgėliams, nori juos remti, todėl nepriimtina, kad yra žmonių, kurie tam tikru būdu apgaudinėja šią sistemą. Mes ją dar labiau sugriežtinsime, kad nebūtų jokių patologijų, susijusių su lėšų mokėjimu“, - pabrėžė P. Szefernakeris.Be to, pasak jo, asmenys, vis dar gyvenantys kolektyvinio įkurdinimo centruose, o jų yra apie 80 tūkst. iš milijono ukrainiečių, taip pat turėtų prisidėti prie savo išlaikymo.Vyriausybės įgaliotinis pažymėjo, kad dėl ekonomikos krizės tokių asmenų išlaikymas vis brangiau atsieina. Kartu jis pabrėžė, kad jau daugiau kaip pusė jų pradėjo legaliai dirbti Lenkijoje.Anot P. Szefernakerio, nuo ateinančių metų sausio 1 d. asmenys, gyvenantys tokiuose centruose ilgiau kaip 120 dienų, turėtų padengti 50 proc. savo išlaikymo išlaidų. Viceministras patikslino, kad šiuo metu nuo karo bėgantys ukrainiečiai centruose galės nemokamai gyventi 120 dienų.Oficialiais duomenimis, Lenkijoje oficialiai įsidarbino daugiau kaip 430 tūkst. ukrainiečių, atvykusių į Lenkiją po vasario 24 d.

Reznikovas: Gynybos ministerija kas mėnesį išleidžia tiek, kiek anksčiau išleidavo per metusUkrainos gynybos ministerija kas mėnesį išleidžia tiek, kiek anksčiau išleidavo per metus, pranešė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.Jis pabrėžė, kad šiandieninis Ukrainos Aukščiausiosios Rados sprendimas dėl lėšų gynybai didinimo leis iki metų pabaigos visiškai finansuoti visas prioritetines sritis.

Ukraina prašys Izraelį perduoti oro gynybos sistemų Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, kurioje bus prašoma skubiai perduoti oro gynybos sistemų ir pradėti bendradarbiavimą dėl reikiamų technologijų įsigijimo.Kaip praneša „Ukrinform“, tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Šiandien Ukraina nusiųs Izraelio vyriausybei oficialią notą, prašydama skubiai perduoti oro gynybos sistemų ir duoti pradžią kokybiškam bendradarbiavimui, kuris leistų Ukrainai gauti reikiamų technologijų“, – sakė URM vadovas.Anot jo, Ukraina seniai ir atkakliai ragina Izraelį bendradarbiauti oro gynybos srityje ir nemato jokių objektyvių priežasčių, kurios neleistų to daryti.„Iranas – tai raudonoji linija Izraeliui, ir dabar, kai Iranas iš esmės tiesiogiai tapo nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą bendrininku, visos abejonės Izraelyje, padėti Ukrainai ar nepadėti, turėtų išsisklaidyti“, – pabrėžė D. Kuleba.Ministro įsitikinimu, jeigu Izraelio politikos esmė – nuosekliai priešintis destruktyviems Irano veiksmams, tai atėjo metas atvirai stoti į Ukrainos pusę.„Šiandien neperdedant galima teigti, kad tokie pat dronai, kokie naikina Ukrainą, nutaikyti ir į Izraelį. Manau, kad tuo viskas pasakyta, manau, kad būtent tai turi būti starto pozicija Izraelio politikos rengimui“, – apibendrino Ukrainos URM vadovas.Anksčiau D. Kuleba pranešė, kad siūlo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su Iranu.

Kyjivas: po pastarųjų Rusijos atakų daugiau kaip 1 tūkst. Ukrainos miestų liko be elektros Po pastarųjų Rusijos kariuomenės atakų prieš Ukrainos energetikos objektus daugiau kaip 1 tūkst. šalies miestų ir kaimų liko be elektros.Tokius duomenis antradienį pateikė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.„Šiuo metu elektros tiekimo vis dar nėra 1 162 gyvenvietėse Dnipro, Kirovogrado, Žytomyro, Charkivo, Donecko, Zaporižios, Luhansko, Mykolajivo ir Chersono srityse“, – teigė tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžis.

Kuleba pasiūlė Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su IranuUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pasiūlė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su Iranu.Kaip praneša antradienį UNIAN, Ukrainos diplomatijos vadovas tai pareiškė per spaudos konferenciją.Pasak D. Kulebos, „Irano veiksmai – tai niekšybė ir melas, kurio mes nepakęsime“. „Juk Iranas įvykdė visus šiuos veiksmus tuo pat metu mums pasakodamas, kad esą jis yra prieš karą ir nerems ginklais nė vienos iš šalių“, – pabrėžė ministras.„Teheranui tenka visa atsakomybė už santykių su Ukraina sužlugdymą. Atsižvelgdamas į daugybę smūgių, kuriuos Irano dronai smogė Ukrainos civilinei infrastruktūrai, mirtis ir kančias, atneštas mūsų tautai, taip pat į pranešimus, kad Iranas gali tęsti ginklų tiekimą Rusijai, aš pateikiau Ukrainos prezidentui pasiūlymą nutraukti diplomatinius santykius su Iranu“, – pareiškė D. Kuleba.„Mes niekada nesilaikėme Iranui priešiškos pozicijos. Bet po to, kai Iranas tapo Rusijos agresijos ir nusikaltimų mūsų teritorijoje bendrininku, mes šiandien užimsime labai aiškią ir sąžiningą poziciją. Jei Iranas nustos tiekti ginklus Rusijai – kalbėsime apie viso santykių komplekso atkūrimą“, – pabrėžė Ukrainos URM vadovas.Rugpjūčio viduryje pasirodė pranešimų, kad Rusija įsigijo Irane tūkstančius dronų. Oficialusis Teheranas tebeneigia tiekiąs Rusijai bepilotes skraidykles.Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusija užsisakė Irane 2400 dronų.

Iškeisti rusų belaisviai sugadino „interviu“ propagandistuiKremliaus propagandistai bandė iš iškeistų rusų belaisvių išgauti kaltinimų Ukrainos gynėjams, bet „viskas pasisuko netinkama linkme“.Reportažo ištrauką paviešino interneto naudotojai, praneša nv.ua.Kalbėdamas su iš nelaisvės sugrįžusiais Rusijos kareiviais, melagienomis garsėjančio televizijos kanalo korespondentas pasiteiravo, ar ukrainiečiai tyčiojosi iš belaisvių, tačiau atsakymą gavo ne tokį, kokio tikėjosi.„Ne, ne, ne. Nieko panašaus nebuvo... Nesityčiojo“, – choru atsakė kariai ir sugadino reportažą apie „sužvėrėjusius“ ukrainiečius.Nusivylęs propagandistas, tikėjęsis pristatyti graudų siužetą apie bloguosius ukrainiečius, vos ne mirtinai nukankinusius į nelaisvę patekusius rusus, po tokių atsakymų tiesiog išjungė kamerą.https://twitter.com/buch10_04/status/1582283739542847490

Naujausių Rusijos atakų prieš Kyjivą aukų padaugėjo iki trijųNaujausių, antradienio rytą Rusijos kariuomenės surengtų atakų prieš Ukrainos sostinę Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų.Kaip rašo CNN, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo miesto meras Vitalijus Klyčko.„Per šiandienos atakas prieš Kyjivo kritinę infrastruktūrą žuvo trys žmonės, – teigė V. Klyčko. – Visi jie buvo vieno kritinės infrastruktūros objekto darbuotojai.“Mero teigimu, atakų metu buvo smarkiai apgadinti du infrastruktūros objektai.Kiek anksčiau buvo skelbta, kad smūgiai pareikalavo dviejų gyvybių.

Ukrainos oro gynyba sunaikina 85 proc. iranietiškų dronųUkrainos oro gynyba sunaikina 85 proc. iranietiškų dronų „Shahed-136“, kuriais Rusija atakuoja šalies teritoriją.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas.„Mūsų oro gynyba vis geriau naikina priešo dronus. Praėjo kelios savaitės nuo tos dienos, kai priešas pradėjo naudoti dronus kamikadzes „Shahed-136“. Pirmasis iš jų buvo numuštas Kupianske, kur jis skrido vienas. Vėliau rusai pradėjo leisti dronus poromis, paskui – grupėmis, įvairiomis kryptimis, keisdami kursą, kad apeitų mūsų oro gynybos sistemas. Jeigu skaičiuosime procentais, tai sunaikiname daugiau kaip 85 proc. iranietiškų dronų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, rusai dronus daugiausia leidžia iš pietų – Krymo ar okupuotos Chersono srities dalies, bet jau buvo dvi atakos iš Baltarusijos teritorijos ir Rusijos Kursko srities.Praėjusią savaitę Nacionalinio pasipriešinimo centro atstovai pranešė, kad Rusijos kariuomenė atsivežė į Krymą ir Chersono sritį nenustatytą skaičių instruktorių iraniečių, kurių užduotis – išmokyti rusus naudoti iranietiškus dronus.

Ukraina iš ES gavo pirmąją 2 mlrd. eurų paskolą pagal naują paramos paketąUkraina antradienį iš Europos Sąjungos (ES) gavo pirmąją 2 mlrd. eurų paskolą pagal rugsėjį patvirtintą 5 mlrd. eurų vertės makrofinansinės paramos paketą.Kaip rašo „Sky News“, apie tai savo „Twitter“ paskyroje pranešė Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis. Pasak jo, šios lėšos padės padengti neatidėliotinas biudžeto išlaidas.Tai yra dar vienas visapusiškos Rusijos invazijos akivaizdoje ES Ukrainai skirtas paramos paketas. Vasario 24 d. pastarojoje šalyje prasidėjęs plataus masto karas dar nerodo lėtėjimo ženklų.Spalio pradžioje Rusijos kariuomenė Ukrainoje pradėjo smarkiai smūgiuoti vietos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis, šalyje iki šiol sunaikinta apie 30 proc. elektrinių.Naujausios atakos pareikalavo daugybės civilių gyvybių.

Rusija pirmą kartą nuo Ukrainos kontrpuolimo pradžios pareiškė „atsikovojusi“ teritorijų Charkivo srityjeRusija antradienį pirmą kartą nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo pradžios pareiškė „atsikovojusi“ teritorijų rytinėje Charkivo srityje.„Vykdydami puolamąsias operacijas, Rusijos kariuomenės daliniai užėmė Gorobijivkos kaimą Charkivo srityje“, – teigė Gynybos ministerija Maskvoje ir kartu nurodė, neva šioje gyvenvietėje buvę ukrainiečių kariai patyrė „didžiulį pralaimėjimą“.

Rusija patvirtino, kad Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai Rusija patvirtino, kad antradienį jos pajėgos Ukrainoje vėl smūgiavo energetikos infrastruktūrai.„Pastarąją parą Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau smūgiavo Ukrainos karinėms vadavietėms ir energetikos sistemoms“, – pareiškė Gynybos ministerija Maskvoje ir pridūrė, esą atakose buvo pasitelkta ilgojo nuotolio ir didelio tikslumo ginkluotė.Kyjivo duomenimis, naujausi smūgiai pareikalavo mažiausiai dviejų gyvybių.

Ukraina: turime mažiau laiko pasiruoštiRusijos strateginė aviacija pradėjo pulti Ukrainą jau ne iš Kaspijos jūros regiono, bet iš Rostovo srities. Apie tai pranešė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ignatas.Jo teigimu, Rusijos strateginiai bombonešiai toliau apšaudo Ukrainą raketomis X-101 ir X-555, bet dabar tai daro iš Rostovo srities, o ne iš Kaspijos jūros regiono.„Tai yra iš arčiau. Mums lieka mažiau laiko sureaguoti į paleistą raketą“, – sakė J. Ignatas.Jis patikslino, kad raketa skrieja 900 kilometrų per valandą greičiu, ir jeigu ji paleidžiama iš Kaspijos jūros regiono, Ukrainos karinės oro pajėgos turi daugiau laiko sureaguoti, o žmonės – pasislėpti.J. Ignatas nurodė, kad šiuo metu pagrindinis rusų taikinys – svarbiausi Ukrainos energetikos infrastruktūros objektai.

Arestovyčius Girkinui prognozuoja liūdną likimąRusijos teroristą Igorį Girkiną (Strelkovą), kuris, esą, prisijungė prie vieno iš šalies batalionų ir ketina vykti kariauti į Ukrainą, gali nužudyti savi. Tokią nuomonę išsakė Ukrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius.Jis įsitikinęs, kad vargu, ar I. Girkinas Ukrainoje pateks į nelaisvę.„Nemanau, kad jis mums suteiks tokį malonumą, greičiau jau nusišaus pats. Galima jį vertinti kaip tik norisi, bet faktas lieka faktu – kiaušus jis turi... Žūti jis turi daugiau šansų nei atsidurti nelaisvėje. Ir Girkinas neprastai išmano karinius reikalus, todėl reikiamą akimirką sugebės atsitraukti ir netgi pabėgti, ką padaryti pavyko ne vienam Iziume ar Lymane. Jam gresia kitoks pavojus. Žymiai didesnė tikimybė, kad jį „nutildys“ saviškiai. Kur slypi didžiausia fronte atsiduriančių žinomų asmenų problema? Ten juos žymiai lengviau nužudyti, nei Maskvoje. Pasakys, kad prasidėjo apšaudymas... Tokia štai bėda bėdelė, kūnas sudegė. Todėl jis toks rizikuoti nebijantis dėdė“, – sakė O. Arestovyčius.Ukrainos prezidento administracijos patarėjas nemano, kad I. Girkino planas atsidurti kare Ukrainoje – jo asmeninė ar Rusijos Federacijos viešųjų ryšių akcija.

Putinas kol kas neketina Rusijoje nutraukti mobilizacijosPrezidentas Vladimiras Putinas „kol kas“ neketina nutraukti karinės mobilizacijos Rusijoje, tačiau kai kuriuose šalies regionuose šis procesas baigtas, antradienį pranešė Kremlius.„Kol kas prezidento įsako (dėl mobilizacijos nutraukimo) nėra“, – sakė V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Jis kalbėjo kitą dieną po to, kai Maskvos meras Sergejus Sobianinas paskelbė apie mobilizacijos sostinėje pabaigą ir uždaromus miesto šaukimo punktus.Rugsėjo 21 dieną V. Putinas paskelbė apie kariuomenės mobilizaciją visoje šalyje, siekdamas papildyti Maskvos pajėgas Ukrainoje, o tai sukėlė vyrų išvykimą ir tam tikrą nepasitenkinimą. Praėjusią savaitę jis sakė, kad siekia užbaigti šią kampaniją „maždaug per dvi savaites“.D. Peskovas teigė, kad kai kurie regionai jau pasiekė užsibrėžtus tikslus, tačiau neįvardijo, kurie. „Taigi dalinės mobilizacijos procesas baigiasi ir kai kuriuose regionuose jau užbaigtas“, – sakė jis.Jis taip pat pažadėjo, kad valdžios institucijos nemobilizuos daugiau nei V. Putino nustatytas tikslas, t. y. 300 tūkst. žmonių.

Per smūgius Kyjive žuvo du žmonės, padėtis Ukrainoje tampa kritinėPer Rusijos smūgius, kurių taikiniu tapo energetikos objektas Kyjive, žuvo mažiausiai du žmonės, antradienį pranešė pareigūnai. Be to, per apšaudymų bangą keliuose šalies miestuose nutrūko elektros energijos tiekimas.„2022 metų spalio 18 dieną Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos, naudodamos tarptautinės teisės draudžiamas karo priemones, surengė raketinę ataką prieš energijos tiekimo objektą kairiajame sostinės krante. Preliminariai žuvo du žmonės ir vienas buvo sužeistas“, – nurodė regiono prokuratūra.Be to, Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Donecko regione rusai paleido dvi raketas į Kurachovės šiluminę elektrinę. Taip pat jie pakartotinai apšaudė dvi bendrovei „DTEK Energo“ priklausančias šilumines elektrines. Dėl atakos vienas bendrovės darbuotojas žuvo, dar šeši buvo sužeisti.Ukrainos prezidentūra antradienį pareiškė, kad po Rusijos smūgių, nukreiptų prieš šalies energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, padėtis Ukrainoje yra „kritinė“.„Padėtis visoje šalyje dabar kritinė, nes mūsų regionai yra priklausomi vienas nuo kito... visai šaliai būtina pasirengti elektros energijos, vandens ir šildymo nutraukimams“, – Ukrainos televizijai sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.

Kremlius pareiškė nežinantis apie iranietiškų dronų naudojimą kare Ukrainoje Kremlius antradienį pareiškė „neturintis informacijos“, kad jo kariuomenė Ukrainoje naudotų iranietiškus dronus, Kyjivui ir Vakarams apkaltinus Maskvą tokių ginklų naudojimu kruviniems smūgiams.„Ne, mes neturime informacijos apie tai. Naudojama rusiška technika“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, per spaudos konferenciją paklaustas, ar Rusija naudoja iranietiškus dronus.Visus klausimus šia tema jis paragino užduoti Gynybos ministerijai.

Zelenskis: nebėra erdvės derybomsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia šiuo metu nematantis pagrindo deryboms dėl paliaubų. Atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą yra dar viena Rusijos teroristinių išpuolių rūšis, rašė jis antradienį tviteryje.Nuo spalio 10 dienos sugriauta 30 proc. Ukrainos elektrinių, dėl to visoje šalyje smarkiai sutriko elektros energijos tiekimas. „Nebėra erdvės deryboms“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Po virtinės nesėkmių Rusija imasi itin žiaurios taktikosRusijos Federacija vis aktyviau naudoja vadinamuosius dronus kamikadzes ir rengia raketines atakas prieš civilinius taikinius Ukrainoje. Spėjama, kad taip Maskva reaguoja dėl nesėkmių mūšio lauke, praneša Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.„Nuo spalio 10 dienos Rusija vis aktyviau smūgiuoja taikiniams visoje Ukrainoje. Atakos vykdomos sparnuotosiomis raketomis, zenitinėmis raketomis žemė-žemė, Irano tiekiamais skraidančiais aparatais „Shahed-136“, – teigiama ministerijos pranešime.„Labai galimas dalykas, kad pagrindinis šios atakų kampanijos tikslas yra smarkiai pakenkti Ukrainos energijos tiekimo sistemai. Kadangi Rusija nuo rugpjūčio mūšio lauke kenčia vien nesėkmes, labai galimas dalykas, kad atsirado didesnis noras smogti ne tik Ukrainos kariniams objektams, bet ir civilinei infrastruktūrai“, – teigiama dokumente.Panašiai savo ataskaitoje rašo ir JAV veikiančio Karo studijų instituto (ISW) analitikai.Pasak jų, užuot susitelkusi į fronto zonoje esančių teisėtų karinių taikinių sunaikinimą, Rusija, naudodamasi bepiločiais orlaiviais „Shahed-136“, atakuoja civilių gyvenamuosius rajonus.„Spalio 17 d. surengta bepiločių orlaivių ataka, nukreipta į Kyjivo gyvenamąją infrastruktūrą, visiškai atitinka platesnę Rusijos pajėgų veikimo schemą, kurios esmė – didesnis dėmesys psichologiniam terorui Ukrainoje, o ne apčiuopiamiems rezultatams mūšio lauke“, – teigiama pateiktoje ataskaitoje.

Rusijos pajėgos atakavo ir Charkivą Rusijos pajėgos antradienį atakavo ir Charkivo miestą. „Mieste per penkias minutes girdėjosi dvi sprogimų serijos“, – pranešė meras Ihoris Terechovas.Pirmaisiais duomenimis, pataikyta į pramonės įmonę. Metro nutraukė traukinių eismą ir vėl ėmė veikti kaip apsauginė slėptuvė.Be to, apšaudomas Kyjivas, Dnipropetrovsko, Mykolajivo ir Žytomyro regionai. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, atremta virtinė atakų.

Rusija raketomis vėl atakavo Mykolajivą, Žytomyrą, KyjivąAnkstyvą antradienio rytą Rusijos raketa pataikė į gyvenamąjį namą Mykolajivo mieste, „Reuters“ sakė įvykio liudytojas. Tai naujausias smūgis miestui praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV perspėjo, kad reikalaus Rusijos atsakomybės už karo nusikaltimus.Raketa, sukėlusi vieną iš trijų sprogimų, pasigirdusių pietiniame mieste ankstyvą antradienio rytą, visiškai sugriovė vieną pastato sparną miesto centre, palikdama didžiulį kraterį. Ugniagesių komanda iš griuvėsių ištraukė negyvo vyro kūną, sakė liudytojas.Tuo tarpu rbc.ua pranešė, kad Žytomyre, nukentėjus kritinei infrastruktūrai, nebėra nei šviesos, nei vandens. Suveikus pavojaus signalui prašoma iš mokyklų ir vaikų darželių išvesti vaikus.Apie tai pranešė miesto meras Serhijus Suchomlinas feisbuke. „Rytas prasidėjo nuo „atvykėlių“ visame Žytomyre. Dabar mieste nėra nei šviesos, nei vandens. Ligoninėse veikia rezervinis elektros tiekimas“, – pranešė jis, ragindamas miestiečius būti saugiose vietose.Taip pat pranešama iš Kyjivo, kad antradienį kairiajame sostinės krante preliminariai užfiksuoti trys raketų sukelti sprogimai.https://t.me/chanel24/58855

Ukraina: Rusija sudavė tris smūgius energetikos objektui KyjiveUkraina antradienį pranešė, kad trys smūgiai suduoti „energetikos objektui“ Kyjive, praėjus dienai po kruvinų Rusijos bepiločių lėktuvų smūgių sostinėje.„Preliminariai – trys smūgiai į elektros tiekimo objektą kairiajame Kyjivo krante“, – socialiniame tinkle pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyryla Tymošenka.

Ukraina: Rusija pagrobė du Zaporižios AE darbuotojusUkrainos valstybinė branduolinės energijos agentūra antradienį apkaltino Rusiją sulaikius du aukšto rango darbuotojus iš Rusijos kontroliuojamos Zaporižios atominės elektrinės pietų Ukrainoje.„Enerhoatom“ pareiškime socialinėje žiniasklaidoje teigiama, kad Rusijos pajėgos pirmadienį „pagrobė“ informacinių technologijų vadovą Olehą Kostiukovą ir elektrinės generalinio direktoriaus pavaduotoją Olehą Ošeką ir „išvežė juos į nežinomą vietą“.

Ukrainos miestuose – naujų atakų banga, pranešama ir apie sprogimą KyjivePraėjus vos dienai po to, kai Rusija surengė dronų smūgius, keliuose skirtinguose Ukrainos miestuose vėl aidi nauja sprogimų banga. Likus kelioms minutėms iki 9 val. ryto Kyjivo laiku, apie smūgius pranešė Kryvyj Riho, Dnipro, Charkivo ir Mykolajivo valdžia. Netrukus pranešta ir apie sprogimus Kyjive.Per ataką Mykolajivo mieste visiškai sugriautas vienas daugiabučio namo sparnas. Anot su naujienų agentūra „Reuters“ kalbėjusio liudininko, išpuolis pasiglemžė mažiausiai vieno žmogaus gyvybę. Dnipre atakuota energetikos infrastruktūra. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo Kyrylo Tymošenko teigimu, padaryta rimtos žalos. Apie išpuolius Kryvyj Rihe ir Charkive kol kas žinoma nedaug; šiuo metu laukiama daugiau informacijos apie padėtį šiuose miestuose. https://t.me/truexanewsua/63142

UNIAN skelbia apie naujus sprogimus Kyjive.

Zelenskis gruodį išleis savo karo meto kalbų knygąGruodžio 6 dieną bus išleistas Volodymyro Zelenskio karo metu pasakytų kalbų rinkinys su Ukrainos prezidento parašyta įžanga.Leidybos grupės „Penguin Random House“ padalinys „Crown“ pirmadienį paskelbė, kad knyga vadinsis „Žinia iš Ukrainos“ ir joje taip pat bus „The Economist“ redaktoriaus Rusijai ir Rytų Europai Arkadijaus Ostrovskio pratarmė.„Parama Ukrainai nėra tendencija, memas ar virusinis iššūkis, – „Crown“ išplatintame pareiškime sakė V. Zelenskis. – Tai nėra jėga, kuri greitai išplinta po visą planetą ir paskui taip pat greitai išnyksta. Jei norite suprasti, kas mes esame, iš kur esame, ko norime ir kur einame, turite daugiau sužinoti apie tai, kas esame. Ši knyga jums padės būtent tai padaryti“.Gautos lėšos bus skirtos iniciatyvai „United24“, kurią V. Zelenskis pradėjo siekdamas koordinuoti labdarą Ukrainai. Prezidentas pridūrė atrinkęs 16 kalbų, kurios, kaip jis tikisi, skaitytojams padės „suprasti ukrainiečius: mūsų siekius, principus ir vertybes“.Buvęs aktorius ir komikas prezidentu buvo išrinktas 2019 metais. Po Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį jis staiga virto karo meto lyderiu, o jo aistringa ir bekompromisė laikysena pakurstė palyginimus su, be kita ko, Winstonu Churchilliu.

Baltarusijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos kariųMaskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos karių ir apie 170 tankų, kad būtų sukurtos naujos bendros pajėgos, pirmadienį pranešė Baltarusijos gynybos ministerija.Apie naujų pajėgų, kurioms pavesta ginti Baltarusijos sienas nuo numanomos Ukrainos grėsmės, sukūrimą buvo paskelbta praėjusią savaitę po to, kai Rusija patyrė pralaimėjimų puolant Ukrainoje.Pasak platformoje „Telegram“ kalbėjusio Baltarusijos gynybos ministerijos patarėjo tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais Valerijaus Revenkos, „bendras (Rusijos karių), kurie atvyks į Baltarusiją, skaičius siekia 9 tūkst.“V. Revenka sakė, kad Rusija taip pat atsiųs į Baltarusiją „apie 170 tankų, iki 200 (kitų) šarvuočių ir iki 100 ginklų bei minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm“.Rusijos daliniai bus dislokuoti keturiuose poligonuose Baltarusijos rytuose ir centre, kur jie dalyvaus pratybose, kurių metu visų pirma bus vykdomas „kovinis ir priešlėktuvinių raketų šaudymas“, teigė V. Revenko.Baltarusija tvirtina, kad šios pajėgos bus išimtinai gynybinės ir skirtos jos sienoms apsaugoti.Praėjusią savaitę Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina rengia sąmokslą užpulti jo šalį, ir paskelbė apie bendras pajėgas su Maskva.Jis apkaltino Lenkiją, Lietuvą ir Ukrainą treniruojant baltarusių radikalus „vykdyti sabotažą, teroristines atakas ir organizuoti šalyje karinį sukilimą“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Didžiojo septyneto (G-7) susitikime antradienį apkaltino Rusiją „mėginant tiesiogiai įtraukti Baltarusiją į karą“.Jis ragino organizuoti tarptautinę stebėtojų misiją Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje.A. Lukašenka yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas ir jis leido Maskvos pajėgoms pasinaudoti Baltarusijos teritorija vasarį pradedant karinę operaciją prieš Kyjivą.Tačiau Baltarusijos pajėgos puolime iki šiol nedalyvavo.Baltarusija yra politiškai ir finansiškai priklausoma nuo Rusijos, savo pagrindinės sąjungininkės.Vasarą Rusija pažadėjo Baltarusijai, kad per kelis mėnesius pristatys raketas „Iskander M“, galinčias nešti branduolines kovines galvutes, ir modernizuos karo lėktuvus.

Ukrainos pajėgos sunaikino dar aštuonis Irano bepiločius orlaivius Ukrainos gynybos pajėgos pirmadienio vakarą numušė dar aštuonis Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed-136“.Apie tai „Telegram“ žinutėje pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, praneša „Ukrinform“.„Spalio 17 d. apie 21.00 val. oro pajėgų valdymo centro atsakomybės zonoje sunaikinti aštuoni Irano gamybos dronai kamikadzės „Shahed-136“, – sakoma pranešime.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 22 rusų okupantusUkrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 22 rusų okupantus, rašoma UNIAN.Rusijos kariuomenė toliau vykdo raketų smūgius prieš pasienio Bereznevatskaja gyvenvietę. Be to, Kucurubska gyvenvietė buvo apšaudoma iš sunkiosios artilerijos, o Velikij Oleksandrivską 4 kartus atakavo kariuomenė ir šturmo lėktuvai.Ukrainos aviacija atsakė 11 oro smūgių į priešo personalo ir ginklų sankaupas, taip pat priešo priešlėktuvinės gynybos pozicijas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų ir artilerijos daliniai atliko daugiau kaip 250 ugnies misijų.„Gavome patvirtinimą, kad priešas neteko 22 rašistų, 4 tankų, 2 minosvaidžių, savaeigės haubicos „Akacija“, raketų „žemė-oras“ sistemos „Tor-M2“ ir 3 šarvuočių“, – rašoma pranešime.Be to, ukrainiečių gynėjai sunaikino 2 amunicijos sandėlius Beryslavo rajone.Dar vienas tankas, savaeigė haubica „Msta-S“ ir daugkartinis raketų paleidimo įrenginys „Grad“ bei 4 šarvuočiai buvo apgadinti.

Sumų regionas apšaudytas raketomis: 5 žmonės žuvo, 14 buvo sužeistaDėl rytinių raketų smūgių Sumų regione žuvo 5 žmonės, dar 14 buvo sužeisti, rašo UNIAN.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis."... Pasienyje buvo tylu, bet turėjome raketų ataką prieš infrastruktūros objektą. 3 rusų raketos. 14 sužeistųjų ligoninėje, trys iš jų buvo išgelbėti gyvi iš griuvėsių. 5 žuvę... Gelbėjimo darbai tęsiasi“, – pažymėjo jis.

Paskelbta Irano įmonės, kurioje gaminami dronai kamikadzės, nuotraukaKompanija „The Intel Lab“ paskelbė Irano įmonės “Shahed Aviation Industries“, kurioje gaminami dronai kamikadzės, palydovinę nuotrauką.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis bendrovės „Twitter“ paskyra.Nuotraukoje nurodytos gamyklos koordinatės. Ji yra Isfahano mieste, Badro aviacijos bazės teritorijoje. Nuotraukoje matyti dirbtuvės, gamybiniai cechai, žaliavų laikymo vieta, taip pat galutinio dronų surinkimo cechas. Be to, padidintuose kadro fragmentuose galima pamatyti galingiausių dronų „Shahed-136“ komponentų.„rbc.ua“ primena, kad pirmadienį rusai iranietiškais dronais atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai keturi žmonės.https://twitter.com/TheIntelLab/status/1582010263619846144

Sudužus lėktuvui žuvo 2 žmonėsRusijos pietvakariuose netoli sienos su Ukraina esančio Jeisko miesto gyvenamajame rajone pirmadienį sudužo rusų karinis lėktuvas, pranešė Rusijos naujienų agentūros, remdamosi šalies gynybos ministerija.Išankstiniais duomenimis, žuvo mažiausiai du žmonės.Pasak ministerijos, naikintuvas-bombonešis „Su-34“ prie Azovo jūros esančiame mieste nukrito po to, kai pakilimo metu užsidegė vienas iš jo variklių.Ministerija nurodė, kad lėktuvas kilo mokomajam skrydžiui iš Pietinio karinio rajono karinio aerodromo.

Kijevo regione girdėti sprogimų garsaiTai paskelbė Kijevo regiono karinės administracijos pirmininkas Oleksijus Kuleba.„Kijevo srities gyventojai! Likite prieglaudose! Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. Regione „dirba“ oro gynybos pajėgos“, – sakė jis.https://twitter.com/danielboffey/status/1582068287092899841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582069088783781888%7Ctwgr%5E4069b15eb976447a7cde0cc7ed418ff742067a7d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-ukraina-pranesa-per-apsikeitima-belaisviais-su-rusija-islaisvintos-108-moterys-n1195402%3Fpriority%3D1

Raudonojo Kryžiaus atstovai neatvyko prie sienos su okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacijaTarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) atstovai neatvyko prie sienos su laikinai okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacija.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotiniu Dmytro Lubinecu.Gautomis žiniomis, vizitą prie skiriamosios linijos Ukrainos pareigūnai ketino surengti kartu su TRKK atstovais, norėdami paskatinti juos pareikalauti, kad Rusija leistų aplankyti Olenivkos kolonijoje laikomus karo belaisvius ukrainiečius.„Paaiškėjo, jog Raudonajam Kryžiui tai padaryti yra sunkiau negu skelbti savo tinklalapyje „raginimus abiem šalims“. Nors prašėme ir buvome pasiruošę surengti tokią kelionę, TRKK atstovų mes neišvydome“, - apgailestavo Ukrainos pareigūnas.Jis pažymėjo, kad rusai tebekankina Ukrainos gynėjus, o tarptautinės organizacijos tyli.„Taip, vyksta karas. Ir jis nėra saugus. Bet argi ne tam įsteigta TRKK misija ir ar ne jos veiklai viso pasaulio žmonės aukoja lėšas?“ – retoriškai klausė Ukrainos parlamento žmogaus teisių įgaliotinis.Jo manymu, jeigu organizacija neatlieka jai keliamų uždavinių ir savo tylėjimu skatina agresorius ir nusikaltėlius, tai ji turi būti likviduota.Naktį į liepos 29-ąją laikinai okupuotos Donecko srities Olenivkos gyvenvietėje, buvusios pataisos kolonijos teritorijoje, pastate, kur buvo laikomi karo belaisviai ukrainiečiai, nugriaudėjo galingas sprogimas. Rusijos duomenimis, per jį žuvo 50 Ukrainos kariškių, o dar daugiau kaip 70 buvo sunkiai sužeisti.

Ukraina: per apsikeitimą belaisviais su Rusija išlaisvintos 108 moterysUkraina pirmadienį paskelbė, kad per naują apsikeitimą belaisviais su Rusija buvo išlaisvinta daugiau kaip 100 ukrainiečių ir tai buvo pirmasis per beveik aštuonis karo mėnesius apsikeitimas vien moterimis.„Šiandien įvyko dar vienas didelis apsikeitimas karo belaisviais... Iš nelaisvės išvadavome 108 moteris. Tai buvo pirmasis apsikeitimas vien moterimis“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Ukraina: per Rusijos atakas Kyjive ir Sumuose žuvo 8 žmonėsPer Rusijos smūgius Ukrainos sostinei Kyjivui ir rytinei Sumų sričiai pirmadienį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, pranešė ukrainiečių pareigūnai.Pirmadienį ryte Kyjivą atakavo dešimtys Rusijos dronų-kamikadzių.Skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad dėl Rusijos atakų, per kurias buvo smarkiai apgadintas gyvenamasis namas, žuvusiųjų skaičius sostinėje padidėjo iki keturių.„Žuvo keturi žmonės, o trys buvo nuvežti į ligoninę“, – nurodė tarnybos ir pridūrė, kad taip pat buvo sužeisti du gelbėtojai.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad tarp žuvusiųjų Ukrainos sostinėje buvo nėščia moteris ir jos jaunas vyras.„Vyras ir žmona, kurie laukėsi kūdikio. Moteris buvo šešis mėnesius nėščia“, – parašė jis socialiniuose tinkluose.Tuo tarpu rytinės Sumų srities skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad per smūgius, per kuriuos, pasak srities administracijos vadovo, buvo taikytasi į energetikos infrastruktūrą, žuvo keturi žmonės, o dar keli buvo sužeisti.Pasak tarnybų, buvo apšaudyta elektros pastotė ir kilo gaisras, apgadinęs administracinį pastatą.„Žuvo keturi žmonės, o trys žmonės buvo ištraukti iš po griuvėsių“, – nurodė tarnybos.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose, įskaitant rytinę Sumų ir centrinę Dnipropetrovsko sritis, ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.Tuo tarpu skubios pagalbos tarnybos nurodė, kad per Rusijos raketų smūgius elektros infrastruktūrai centrinėje srityje buvo sužeistas vienas žmogus, o elektros tiekimas jau atkurtas.

Tvyrant įtampai dėl Rusijos, NATO rengia įprastas branduolines pratybasNATO pirmadienį pradėjo eilines branduolinio atgrasymo pratybas Vakarų Europoje.Įtampa dėl branduolinio ginklo išaugo dėl vis dažnesnių Rusijos prezidento Vladimiro Putino, patiriančio nesėkmes Ukrainoje, grasinimų. 30 valstybių aljansas pabrėžė, kad „įprastos, pasikartojančios pratybos“, kurios tęsis iki spalio 30 dienos, buvo suplanuotos dar prieš Maskvos invaziją į Ukrainą ir niekaip nėra susijusios su dabartine situacija.Pratybose dalyvaus JAV strateginiai bombonešiai B-52, o mokymai vyks virš Belgijos, Jungtinės Karalystės ir Šiaurės jūros. Planuojama, kad pratybose iš viso dalyvaus iki 60 orlaivių. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas atmetė bet kokius raginimus nutraukti pratybas po to, kai V. Putinas sugriežtino savo retoriką dėl branduolinio ginklo, jo kariams Ukrainoje patiriant pralaimėjimus. „Tai būtų labai neteisingas signalas, jeigu mes staigiai atšauktume įprastas, ilgai planuotas pratybas dėl karo Ukrainoje“, – praeitą savaitę teigė J. Stoltenbergas.„Turime suprasti, kad tvirtas, nuspėjamas NATO elgesys, mūsų karinė jėga yra geriausias būdas užkirsti kelia eskalacijai“, – pridūrė jis. NATO teigia, kad nepaisant Kremliaus griežtesnių kalbų, nepastebėjo jokių pokyčių Rusijos branduolinės pozicijos atžvilgiu. „Bet mes išliekame budrūs“, – teigia NATO vadovas.

Rusijos karinis lėktuvas nukrito ant gyvenamųjų namųKrasnodaro krašto Jeisko mieste sudužo bombonešis Su-34, jo pilotai katapultavosi. Tai pranešė Rusijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Interfax“.„2022 metų spalio 17 d. kildamas atlikti mokomojo skrydžio iš Pietų karinės apygardos aerodromo patyrė katastrofą lėktuvas Su-34. Orlaivis nukrito Jeisko miesto teritorijoje“, - sakoma pranešime.Pasak lakūnų, katastrofa įvyko todėl, kad kylant užsidegė vienas iš lėktuvo variklių.Lėktuvas nukrito ant devynių aukštų gyvenamojo namo. Nelaimės vietoje kilo smarkus gaisras, jį gesina didelės ugniagesių pajėgos.https://t.me/bazabazon/13952

Bulgarijos gynybos ministras aiškina, kodėl jo šalis netiekia ginklų UkrainaiBulgarija netiekia ginklų Ukrainai, bijodama susilpninti savo pačios gynybinį pajėgumą. Kaip praneša portalas „Novinite“, tai pareiškė Bulgarijos gynybos ministras Dimitaras Stojanovas.„Bulgarija neturi daug atliekamos ginkluotės, jau nekalbant apie tai, kad turime ne tiek jau daug tvarkingos ginkluotės. Jeigu jos būtų, armija nesusidurtų su tokiais sunkumais. Opi problema – technikos priežiūra, didelė jos dalis netvarkinga. Aš nematau, ką galėtume duoti iš tos tinkamos technikos, kurią turime. Tai sumažintų mūsų galimybes“, - teigė žinybos vadovas.„Jeigu mes perduosime ginkluotę, tai kaip vykdysime savo įsipareigojimus, susijusius su nacionaliniu saugumu?“ – sakė D. Stojanovas.Jis pripažino, kad Ukraina prašo Bulgariją padėti ginklais.Portalas „eurointegration“ primena, kad Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas atsisakė prisijungti prie devynių Vidurio ir Rytų Europos šalių prezidentų pareiškimo, kuriame smerkiama Rusijos įvykdyta Ukrainos teritorijų aneksija ir remiamas Ukrainos stojimas į NATO.

Pranešama, kad Maskvoje baigėsi atsargos karių šaukimas siekiant padidinti karių skaičių Ukrainoje.Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ citavo Maskvos vyriausiąjį šaukimo karininką Maksimą Loktevą.„Dalinės mobilizacijos priemonės Maskvoje baigtos“, – sakė jis.„Rusijos prezidento dekretu nustatyti tikslai ir Rusijos gynybos ministerijos užduotys visiškai įvykdyti. Maskvos mobilizuotų piliečių surinkimo punktai nuo spalio 17 d. 14 val. nustojo gauti mobilizacines priemones“.

Rusai bandė atakuoti Odesos regioną naudodami operatyvinį-taktinį dronąUkrainos kariuomenė numušė operatyvinį-taktinį droną, kurį priešas buvo nukreipęs į Odesos regioną, rašoma UNIAN.Apie drono numušimą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.„Priešlėktuvinės gynybos pajėgos virš jūros sunaikino operatyvinio-taktinio lygio priešo droną, pasiųstą į Odesos regioną“, – sakoma pareiškime.

Ukrainos pareigūnė paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar pirmadienį paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais.Kaip praneša „Ukrinform“, pareigūnė tai parašė „Telegram“ kanale.„Šiandien Ukrainą vėl atakavo iranietiški dronai kamikadzės. Vėliau kai kurie socialinių tinklų vartotojai paskelbė numuštų „Shahed“ nuolaužų nuotraukas. Lyg ir nieko tokio – mes didžiuojamės mūsų oro gynybos darbu. Bet. Mes turėtume po truputį mokytis mąstyti kariškai. Ir žvelgti šiek tiek į priekį“, – pabrėžė H. Maliar.Pasak jos, numuštų dronų nuotraukų skelbimas gali padaryti žalos, jeigu jose matyti objekto borto numeris. Be kita ko, iš šių duomenų priešas gali sužinoti, ar aparatas nuskrido iki taikinio.Be to, priešo žiniasklaida gali tai panaudoti ir propagandiniais tikslais.„Tad venkime nesąmoningai dalytis žvalgybine informacija“, – paragino Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja.

Ukrainos oligarchas Achmetovas jau perdavė kariams slėptuvių už 137,5 tūkst. eurų Ukrainos verslininkas Rinatas Achmetovas, realizuodamas savo iniciatyvą „Plieninis frontas“, jau perdavė šalies kariams 25 mobilius blindažus iš plieno, kurie padės išsaugoti jų gyvybes priešakinėse linijose, ir planuoja, kad ateityje Ukrainos gynėjams kas mėnesį bus perduodama po 30 tokių slėptuvių, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis kompanijos „Metinvest“ spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, toks blindažas yra visavertis būstas karo lauko sąlygomis: jame įrengta poilsio zona, sudarytos minimalios buitinės sąlygos, taip pat yra vieta krosnelei ir kaminui, vamzdžiai vandeniui nutekėti, atsarginis išėjimas su laiptais.Konstrukcija pagaminta taip, kad ją galima išardytą nugabenti į priešakines pozicijas ir ten surinkti. Viena slėptuvė kainuoja 200 tūkst. grivinų (5500 eurų), bet kariuomenei jos perduodamos nemokamai.Rugpjūtį Ukrainos milijardierius R. Achmetovas interviu Lenkijos leidiniui „Wiadomości“ pareiškė, kad jis yra pasirengęs finansuoti Mariupolio atstatymą, kai miestą vėl kontroliuos Ukraina.

Pušilinas: pirmadienį įvyks didelis apsikeitimas belaisviais Maskvos statytinis Ukrainos Donecko srityje Denisas Pušilinas pareiškė, kad pirmadienį tarp Rusijos ir Ukrainos įvyks didelis apsikeitimas belaisviais.Apie tai praneša „The Guardian“, remdamasis Rusijos valstybine naujienų agentūra „RIA Novosti“.Kaip skelbė „RIA“, D. Pušilinas savo „Telegram“ kanale parašė, kad apsikeitimas vyks santykiu 110:110 – tai reiškia, kad abi pusės viena kitai grąžins po 110 belaisvių. D. Pušilinas nurodė, kad „Kyjivui daugiausiai grąžinsime moteris“. Tuo metu Ukraina, anot D. Pušilino, Rusijai grąžins 80 jūrų pėstininkų ir 30 karių iš apsišaukėliškų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ bei tam tikrų Rusijos regionų.Kyjivas ir Maskva paskutinį kartą belaisviais keitėsi praėjusią savaitę. Tada abi pusės pranešė, kad paleido po 20 karių.

Rusija permes į Baltarusiją ne tik kariškių, bet ir tankų bei artilerijosBe 9 tūkst. kariškių, Rusija permes į Baltarusiją tankų, pėstininkų kovos mašinų ir artilerijos.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pareiškė Baltarusijos gynybos ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento viršininkas Valerijus Revenka, praneša portalas „Reform.by“.Pasak jo, Rusija atgabens į Baltarusiją iki 9 tūkst. kariškių, apie 170 tankų, iki 200 pėstininkų kovos mašinų ir iki 100 pabūklų ir minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm.Sekmadienį jis tik informavo, kad Baltarusijoje formuojamoje bendroje su Rusija kariuomenės grupuotėje tarnaus iki 9 tūkst. Rusijos kariškių.V. Revenka teigė, jog grėsmę kelia tai, kad „netoli Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sienų dislokuojama NATO grupuotė“.Spalio 10 d. autoritarinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dislokuoti šalyje bendrą regioninę kariuomenės grupuotę.

Podoliakas: Iranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymąIranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymą, vien sankcijų prieš jį jau nebepakanka. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Iranas tiesiogiai atsakingas už ukrainiečių žudymą. Šalis, slopinanti savo žmones, dabar perduoda ru-monstrams ginklus masinėms žudynėms Europos centre. Štai ką reiškia nebaigtas darbas ir nuolaidos totalitarizmui. Čia tas atvejis, kai sankcijų jau tikrai per maža“, – parašė tviteryje M. Podoliakas.„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Europos Sąjungą imtis sankcijų prieš Iraną.Pirmadienio rytą Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą 43 Irane pagamintais dronais kamikadzėmis.

Per Rusijos raketų smūgį Sumų srityje žuvo trys žmonės, sužeisti dar devyni Per ankstų pirmadienio rytą Rusijos pajėgų surengtą raketų smūgį Ukrainos Sumų srityje žuvo mažiausiai trys žmonės, o sužeisti dar devyni.Kaip rašo CNN, apie tai pranešė šios srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis.„5 val. 20 min. (vietos ir Lietuvos laiku) trys Rusijos raketos smogė civilinės infrastruktūros objektui. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Sužeisti devyni. Po griuvėsiais vis dar yra trys žmonės“, – savo „Telegram“ kanale parašė D. Žyvyckis.Anot gubernatoriaus, po smūgių be elektros liko daugiau kaip pusantro tūkstančio vietos gyventojų. Jis paragino žmones stengtis riboti elektros suvartojimą piko valandomis.

Už Girkino sulaikymą – 100 tūkst. dolerių atlygisUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba paskyrė 100 tūkst. dolerių atlygį už rusų kario Igorio Girkino sulaikymą arba perdavimą į nelaisvę, pranešė žinybos spaudos tarnyba.Ukrainoje I. Girkinas (jis žinomas ir kitomis pavardėmis, – Igoris Strelkovas, Sergejus Runovas, – bei pseudonimu Strelok) ieškomas už teroristinę veiklą, kankinimus, žmogžudystes ir valstybinio suvereniteto pažeidimą.Nyderlandai paskelbė tarptautinę jo paiešką dėl 2014 m. „Boeing 777“ (MH17) katastrofos bylos.Spalio 15 d. paaiškėjo, kad I. Girkinas užsirašė savanoriu į Rusijos kariuomenę ir išvyko kariauti prieš Ukrainą.Vėliau tviteryje pradėtas neoficialus pinigų rinkimas atlygiui už jo sulaikymą. Visuomenininkas, savanoris Sergejus Sternenko pirmas pažadėjo sumokėti 10 tūkst. dolerių tam, kuris paims į nelaisvę I. Girkiną.Tokią pačią sumą pažadėjo dainininkas Tarasas Topolia, rašytojas Valerijus Markusas, tenisininkas Sergejus Strachovskis, Luhansko karinės apygardos administracijos vadovas Sergejus Haidajus.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša dronąIšplatintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša droną. Šiuo įrašu internete pasidalijo Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovo spaudai Jurijaus Ichnato teigimu, šį rytą buvo numušta mažiausiai 13 dronų. Visi jie atskrido iš pietų. Ne vienas šaltinis praneša, kad išpuoliams rengti naudojami dronai yra pagaminti Irane. Tuo metu ši šalis neigia tiekianti bepilotes skraidykles rusams. Kalbėdamas netrukus po rytinių smūgių Ukrainos sostinei, Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis sakė, kad bus ieškoma „konkrečių įrodymų“ apie Irano dalyvavimą Rusijos pradėtame kare prieš Ukrainą. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581959594112262144

Ukraina: išlaisvintame Lymane jau ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų išlaisvintame Donecko srities Lymano mieste iki 17 d. ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pranešė Donecko srities policijos atstovas spaudai Oleksandras Havrilka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, palaikai ekshumuojami ir iš masinių, ir iš pavienių kapaviečių. Rastų kūnų skaičius kasdien didėja.O. Havrilka informavo, kad ten, kur buvo palaidoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai, ekshumavimo darbai jau baigti, o masinėse civilių kapavietėse ekspertai dar dirba. Preliminariais duomenimis, dar liko neištirti maždaug 40 kapų, per parą pavyksta ekshumuoti palaikus iš 12–14 kapaviečių.

ES skiria Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos Europos Sąjungos (ES) šalys pirmadienį susitarė skirti Rusijos invaziją mėginančiai atremti Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos, praneša „Sky News“.Bloko užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis teigė, kad šios papildomos lėšos „yra tik dar vienas įrodymas, jog ir toliau tvirtai remiame Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, ginančias savo šalį nuo eskaluojančios neteisėtos agresijos“. Pasak J. Borrellio, Rusijos naujausios atakos prieš civilius Ukrainoje ir tenykštę civilinę infrastruktūrą rodo tolesnę nepagarbą žmogaus teisėms, taip pat tarptautinei teisei.ES diplomatijos vadovas pridūrė, kad Bendrija teiks paramą Ukrainai „tiek, kiek reikės“.

Apklausa: 85 proc. pabėgėlių ukrainiečių ketina grįžti namo 85 proc. ukrainiečių, kurie dėl karo buvo priversti palikti savo namus, ketina grįžti į juos. Tai rodo sociologijos grupės „Reiting“ surengtos apklausos rezultatai.„85 proc. apklaustųjų išsakė ketinimą grįžti namo: 21 proc. – artimiausiu metu, 19 proc. – nori grįžti, bet dar palauks, 45 proc. – grįš, bet tik pasibaigus karui. Vos 6 proc. pareiškė jau negrįšią į namus. Palyginti su šių metų liepa padaugėjo tų, kurie ketina grįžti tučtuojau, ir sumažėjo tų, kurie grįš po karo arba apskritai negrįš“, – pažymi sociologai.Apklausa buvo surengta spalio 8–9 dienomis, joje dalyvavo 1 000 respondentų, vyresnių kaip 18 metų. Ji vyko visose Ukrainos srityse, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat rajonus, kur tyrimo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.

Į Kyjivą paleisti 28 dronai kamikadzės, 23 numuštiUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad pirmadienio rytą miestui iš viso smogė penki dronai kamikadzės.Kaip rašo BBC, meras prieš tai skelbė apie keturis miestui smogusius tokio tipo dronus.Turimais duomenimis, Kyjivo kryptimi iš viso buvo paleisti 28 dronai kamikadzės, tačiau 23 buvo numušti.

Sumų srities administracijos vadovas pranešė, kad šiame regione pirmadienį žuvo trys ir buvo sužeisti dar keli žmonės.„Ryte 5 val. 20 min. (ir Lietuvos laiku) trys rusų raketos pataikė į vieną civilinės infrastruktūros objektą. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Devyni sužeisti. Po griuvėsiais dar yra žmonių“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Dmytro Žyvyckis.

Per dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima: laukėsi pirmagimioUkrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad per pirmadienį Rusijos surengtą dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima. „34-erių Bohdanas ir Viktorija rasti negyvi. Skelbiama, kad pora po kelių mėnesių turėjo susilaukti naujagimio“, – tviteryje parašė A. Heraščenka.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581953823207145475

Rusija po smūgių Ukrainai: pataikyta į visus nustatytus taikinius Rusijos kariuomenė pirmadienį paskelbė pataikiusi „į visus“ savo taikinius Ukrainoje, kruviniems smūgiams Kyjivui ir kitiems regionams keliomis valandomis anksčiau nutraukus elektros tiekimą.„Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau rengė smūgius didelio tikslumo, tolimojo nuotolio... ginklais Ukrainos karinės vadovybės ir valdymo objektams, taip pat energijos sistemoms“, – sakoma Rusijos Gynybos ministerijos pareiškime.„Į visus nustatytus taikinius pataikyta“, – nurodoma jame.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.

Rusijos dronų atakos prieš Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų Rusijos dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų.Kaip praneša „Reuters“, tokį žuvusiųjų skaičių savo „Telegram“ kanale pateikė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Jis pridūrė, kad iš per pirmadienio ataką apgriauto daugiabučio Ševčenkos rajone griuvėsių išgelbėta 19 žmonių.Gelbėjimo ir paieškos operacija tęsiasi.https://t.me/uniannet/76594

Medvedevas perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pirmadienį perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai, sakydamas, kad bet koks žingsnis stiprinant Kyjivo pajėgas smarkiai pakenktų dvišaliams santykiams.„Panašu, kad Izraelis ruošiasi tiekti ginklus Kyjivo režimui. Tai labai neapgalvotas žingsnis. Tai sugriautų visus dvišalius santykius tarp mūsų šalių“, – sakoma buvusio prezidento ir ministro pirmininko pareiškime „Telegram“ kanale.

Maskvos meras paskelbė, kad mobilizacijos punktai mieste uždaromi Maskvoje pirmadienį bus uždaryti šaukimo į kariuomenę punktai, pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas, teigdamas, kad Kremliaus mobilizacijos kvotos verbuoti rezervistams kariauti Ukrainoje Rusijos sostinėje buvo įvykdytos.„Mobilizuotų žmonių surinkimo punktai užsidarys 2022 metų spalio 17 dieną, 14.00 val., – savo interneto svetainėje nurodė S. Sobianinas. Jis pridūrė, kad „dalinės mobilizacijos užduotys“ – paskelbtos prieš kiek mažiau nei mėnesį – mieste buvo „visiškai įvykdytos“.

Premjeras: Rusija smogė energetikos infrastruktūrai trijuose Ukrainos regionuose Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų. „Rusijos teroristai vėl atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą trijuose regionuose“, – sakė D. Šmyhalis, paminėdamas penkis smūgius Kyjive ir išpuolius Dnipropetrovsko ir Sumų regionuose. „Dėl išpuolio be elektros liko šimtai gyvenviečių“, – sakė jis. „Visos (vyriausybinės) tarnybos dirba siekdamos sutvarkyti apšaudymo pasekmes ir atkurti elektros tiekimą“, – teigė D. Šmyhalis. Ukrainos ministras pirmininkas perspėjo ukrainiečius sumažinti elektros suvartojimą, ypač piko valandų metu. Ukrainos prezidentūra sako, kad Rusijos raketoms sudavus smūgių kritinei šalies infrastruktūrai, keli asmenys žuvo, yra sužeistųjų. Dnipropetrovsko srityje buvo numuštos trys Rusijos raketos, bet viena iš jų pataikė į energetikos objektus.

Kyjive per dronų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad po Rusijos atakos Kyjive šįryt žuvo mažiausiai vienas žmogus, o trys buvo paguldyti į ligoninę.Apie tai jis paskelbė „Telegram“.„Žuvusios moters kūnas buvo ištrauktas iš namo griuvėsių Ševčenkos ​​rajone, kur po drono atakos įvyko sprogimas. Kitas žmogus vis dar yra po griuvėsiais. Paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiasi. Trys nukentėjusieji paguldyti į ligoninę“, – rašo V. Klyčko.https://t.me/uniannet/76591

Ukrainos prezidento patarėjas ragina pašalinti Rusiją iš G-20 Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas pirmadienį paragino pašalinti Rusiją iš Didžiojo dvidešimtuko (G-20), kuris kitą mėnesį rengia aukščiausiojo lygio susitikimą.Apie tai jis pareiškė po to, kai Kyjivui buvo suduota bepiločių lėktuvų smūgių.„Tie, kurie duoda įsakymus pulti ypatingos svarbos infrastruktūrą, versti šalti civilius gyventojus ir organizuoja visuotinę mobilizaciją, kad fronto linija būtų padengta lavonais, tikrai negali sėdėti prie vieno stalo su G-20 lyderiais... (Rusija) turi būti pašalinta iš visų platformų“, – sakoma M. Podoliako pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Žiniasklaida: iš Irano – nauji pavojaus signalai Ukrainai Iranas sutiko Rusijai tiekti ne tik dronų, bet ir žemė-žemė klasės raketų. Kaip pranešė „The Washington Post“ šaltiniai iš JAV ir jų sąjungininkių saugumo tarnybų, tokiu būdu Maskva atnaujins amunicijos, prarastos karo Ukrainoje metu, atsargas.Leidinio pašnekovai pranešė, kad dėl raketų tiekimo susitarta rugsėjo 18 d. – tada Teheranas pasiuntė savo atstovus į derybas Rusijoje. Vakarų žvalgybos atstovų teigimu, Iranas ruošia raketų „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“ partiją; tai raketos, galinčios pataikyti į taikinius atitinkamai 300 ir 700 km atstumu. Jei duomenys pasitvirtins, tai bus pirmas tokių raketų į Rusiją tiekimas nuo karo pradžios.Rugpjūtį šie leidinio šaltiniai pranešė apie Rusijai perduotus iranietiškus dronus „Shahed“ ir „Mohajer-6“, kuriuos Maskva ėmė naudoti Ukrainoje. Per kelias pastarąsias savaites Ukrainos ginkluotosios pajėgos aptiko ir užfiksavo šių dronų nuolaužų. „The Washington Post“ pašnekovai patikslino, kad bepiločių tiekimas toliau vyksta.Tačiau Teheranas ir Rusija toliau neigia šį faktą.„Irano Islamo Respublika netiekia ir netieks jokių ginklų, kurie būtų naudojami kare Ukrainoje. Manome, kad kiekvienos iš krizės šalių ginklavimasis pratęs karą“, – pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras Abdollahianas.„Perėjimas nuo bepiločių prie žemė-žemė klasės raketų gali suteikti rusams daugiau galimybių, tada padaugėtų apšaudymų“, – aiškino Vašingtono Artimųjų Rytų politikos instituto Irano ginklų ekspertas Farzinas Nadimi.Anksčiau Iranas tiekė tokių pačių raketų husitams Jemene. Husitai demonstravo jas kariniuose paraduose ir apšaudydavo jomis naftos perdirbimo gamyklas bei kitus civilinių gyvenamuosius objektus Persijos įlankos kaimyninėse srityse.Iranas turi vieną iš didžiausių ir įvairiausių mažo ir vidutinio nuotolio raketų arsenalą Artimuosiuose Rytuose.

Zelenskis: Rusijos smūgiai nepalauš ukrainiečiųPrezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo dronų ir raketų atakas visoje jo šalyje, tačiau šios atakos „nepalauš“ ukrainiečių.„Visą naktį ir visą rytą priešas terorizuoja civilius gyventojus. Dronai kamikadzės ir raketos atakuoja visą Ukrainą. Priešas gali pulti mūsų miestus, bet nesugebės mūsų palaužti“, – sakė jis.

Zaporižios AE ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio Zaporižios atominė elektrinė dėl Rusijos pajėgų apšaudymo ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio.Kaip praneša „The Guardian“, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Energoatom“.Anot operatorės, elektros tiekimas sutriko apie 4 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku. Tada AE buvo atjungta nuo paskutinės elektros linijos. Įvykus sutrikimui, elektrinėje buvo įjungti dyzeliniai generatoriai.„Energoatom“ įraše dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydama skubiai imtis priemonių, kad elektrinės teritorija būtų demilitarizuota ir objektą vėl visapusiškai kontroliuotų Ukraina.Šio „Energoatom“ pranešimo nepriklausomai patvirtinti negalima. Rusijos pajėgos dar nuo kovo kontroliuoja Zaporižios AE. Rusijai paskelbus apie neteisėtą srities, kurioje įsikūrusi ši elektrinė, aneksiją, šalies prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriame pareikšta, esą nuo šiol AE „priklauso“ Maskvai.

Po rusų atakos Kyjive du žmonės įstrigę po griuvėsiais Po šį rytą Kyjive Rusijos įvykdytos dronų atakos du žmonės tebėra po griuvėsiais, praneša Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Dar 18 žmonių buvo išgelbėti.„Dėl dronų kamikadzių atakos sostinės Ševčenkos rajone esančiame gyvenamajame name įvyko sprogimas. Šiuo metu iš pastato yra išgelbėta 18 žmonių. Preliminariais duomenimis, po griuvėsiais tebėra du gyventojai. Gelbėjimo darbai tęsiami“, – socialiniuose tinkluose rašo V. Klyčko.https://t.me/u_now/71703

Ukrainos pareigūnai: Kyjivui smogta 4 kartus, nukentėjo gyvenamasis namas Ukrainos pareigūnai pirmadienį pranešė, kad per ankstyvą rytą Rusijos surengtą Irano dronų ataką sostinei Kyjivui buvo smogta keturis kartus, buvo apgadintas gyvenamasis namas ir taikytasi į centrinę traukinių stotį.„Nuo 9.00 val. ryto (6.00 val. Grinvičo laiku) Kyjive užfiksuoti keturi smūgiai. Buvo smogta gyvenamajam pastatui Ševčenkos rajone. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama“, – pranešė kariuomenės pareigūnai sostinėje.Nacionalinių geležinkelių bendrovės vadovas patvirtino, kad buvo įvykdytos atakos „netoli“ sostinės centrinio geležinkelio mazgo. https://t.me/tvrain/58930

Ukraina: per parą nukauta 320 Rusijos karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 65 320 karių (+320 per pastarąją parą), praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki spalio 17-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 537 (+8) tankų, 5 205 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 599 (+10) artilerijos sistemų, 366 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 187 (+1) oro gynybos sistemų, 268 lėktuvų, 242 sraigtasparnių, 3 969 (+10) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 241 (+17) drono, 144 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 316 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainos pajėgų vadovybė: rusai mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimisRusijos pajėgos mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį anksti ryte.Jame pažymima, kad „priešas“ bando išlaikyti užimtas teritorijas, sustabdyti Ukrainos gynybos pajėgų veiksmus tam tikromis kryptimis ir pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.Rusai apšaudo Ukrainos pozicijas palei visą kontaktinę liniją, stiprina savo gynybines pozicijas ir linijas tam tikromis kryptimis, vykdo oro žvalgybą, smogia į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir civilių namus, pažeisdamas tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo įstatymus ir papročius, sakoma pranešime.Per praėjusią parą rusų pajėgos surengė du raketų smūgius, 26 oro smūgius, daugiau kaip 80 apšaudymų iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų. Buvo smogta daugiau kaip 20 gyvenviečių, įskaitant Bilopilią Sumų regione, Slovjanską, Pavlivką, Novosilką Donecko regione, Marhanecą Dniepropetrovsko regione, Pravdynę ir Bilohirką Chersono regione. Priešas atakavo Mykolajivą 15 dronų kamikadzių, 11 iš jų numušė Ukrainos gynėjai.

Dronų ataka Kyjive trunka jau ilgiau nei dvi valandas.Ukrainos sostinėje 06.23 val. paskelbtas oro pavojus, gyventojų prašoma likti slėptuvėse. Visą šį laiką Kyjive girdisi priešlėktuvinės gynybos sistemos ir šaunamieji ginklai, kuriais siekiama numušti dronus kamikadzes „Shahed-136“.Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka, Kyjive iranietiškas dronas pataikė į kelių aukštų daugiabutį. Oro pavojus neatšauktas, likite slėptuvėse, įspėjami gyventojai.A. Heraščenka patvirtino, kad Kyjive ataka įvykdyta geležinkelio stotyje. Anot jo, dronų tikslas buvo vienas iš svarbiausios infrastruktūros objektų netoli geležinkelio stoties. Pataikė „šalia to objekto“, tačiau jis funkcionuoja. Apgadintas pastatas, šalia kurio pataikė dronas.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad iranietiški dronai Kyjive pataikė į gyvenamąjį namą. Sostinės gyventojams patariama likti slėptuvėse.https://t.me/UAonlii/39824

Pranešama ir apie smūgius Odesai.

„The Guardian" skelbia apie dar daugiau atakų dronais kamikadzėmis. Reporteris Danielis Boffey pranešė, kad Kyjive nugriaudėjo mažiausiai 9 sprogimai.https://t.me/ru2ch_news/58186

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos drono kamikadzės liekanos po atakos Ukrainos sostinėje.https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1581875037191036928

Ukrainos pajėgos per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadziųUkrainos pajėgos sekmadienio vakarą per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“, per platformą „Telegram“ pranešė ukrainiečių oro pajėgos.Pranešime nurodoma, kad Ukrainos pietuose buvo vėl surengta dronų kamikadzių „Shahed-136“ ataka ir kad nuo 21 val. 30 min. iki 22 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku) oro pajėgos sunaikino devynis dronus.Dar po vieną droną sunaikino Nacionalinė gvardija ir sienų apsaugos tarnyba.Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro pranešime informavo, kad Donbase labai sunkūs mūšiai vyksta Soledare ir Bachmute.

Rusija smogė raketomis Sumų regione: pataikė į infrastruktūrą, yra aukųPirmadienį Rusija vėl smogė Sumų regionui. Nuo smūgių nukentėjo infrastruktūrą, jau žinoma ir apie sužeistus žmones.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regioninės valstybės administracijos pirmininkas Dmytro Zhyvitskis.„Romenskio rajonas. Raketų smūgis į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus po 5 val. ryto. Yra aukų. Išsami informacija vėliau“, – rašė jis.

ES užsienio reikalų ministrai patvirtins karinę pagalbą UkrainaiLiuksemburge pirmadienį susitiks Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, kad pasirašytų susitarimą dėl karinio mokymo misijos Ukrainai ir, tikėtina, didesnės finansinės karinės pagalbos.Praėjusią savaitę ES ambasadoriai jau pritarė ES karinio mokymo misijai Ukrainos kariams, o dabar ministrai turi oficialiai patvirtinti šią iniciatyvą.Ministrai taip pat turėtų paremti dar 500 mln. eurų (486,9 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos, todėl bendra nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesio skirta suma pasieks 3,1 mlrd. eurų.ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis neseniai paragino skirti daugiau lėšų ginklams ir kitai karinei įrangai, kuri būtų tiekiama Ukrainai.

Pirmadienio rytą Kyjive pasigirdo du sprogimaiPraėjus lygiai savaitei po Rusijos smūgių Ukrainos sostinei, pirmadienio rytą Kyjive vėl pasigirdo du sprogimai, pranešė AFP žurnalistai.Prieš pat du sprogimus, kurie įvyko apie 6.35 ir 6.45 val. ryto, sukaukė oro pavojaus sirenos.V. Klyčko teigimu, vienas sprogimas įvyko Ševčenkos rajone, sostinės centre. „Visos tarnybos vyksta į vietą. Daugiau – vėliau. Perspėjimas apie oro antskrydį tęsiasi. Likite slėptuvėse!“ – ragino V. Klyčko. Netrukus pranešta ir apie antrąjį sprogimą.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas sakė, kad sostinę Rusijos pajėgos užpuolė dronais kamikadzėmis.„Rusai galvoja, kad tai jiems padės, bet tokie veiksmai yra kaip agonija. Mums reikia kuo greičiau daugiau oro gynybos sistemų. Neturime laiko lėtam veiksmui. Daugiau ginklų, skirtų apsaugoti dangų ir sunaikinti priešą. Taip ir bus“, – sakė A. Jermakas.Spalio 10 ir 11 dienomis Rusijos kariai masiškai puolė Ukrainą, nukentėjo ir Kijevas, kuriame per apšaudymus žuvo šeši žmonės.https://twitter.com/dansabbagh/status/1581868453270417410

Tiek NATO, tiek Rusija surengs savo planuojamas branduolines pratybasTiek NATO, tiek Rusija ketina vykdyti ilgai planuotas savo branduolinių pajėgų pratybas.Pentagonas ir JAV žvalgybos bendruomenė stebi bet kokį branduolinių ginklų judėjimą į Rusiją per pratybas, kurios, JAV pareigūnų teigimu, planuojamos surengti iki mėnesio pabaigos.Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad Rusijos branduolinė retorika, taip pat sprendimas rengti pratybas karo su Ukraina įkarštyje yra neatsakingas.Pasak JAV, tokios Rusijos pratybos rengiamos kasmet ir, kaip sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, jos apims gyvų raketų paleidimus ir strateginių objektų dislokavimą.Savo ruožtu NATO pirmadienį pradės savo kasmetines branduolines pratybas, kuriose dalyvaus 14 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas.Jie apims orlaivius, galinčius nešti branduolines kovines galvutes, nors laive nebus karinių ginklų. Iš viso pratybose dalyvaus iki 60 orlaivių, įskaitant šiuolaikinius naikintuvus, žvalgybinius orlaivius ir tanklaivius.Skrydžiai vyks virš Belgijos, JK ir Šiaurės jūros.Pratybų tikslas – užtikrinti, kad NATO branduolinis atgrasymas išliktų "patikimas, efektyvus, saugus ir patikimas", sakė JAV Gynybos departamento atstovas.

Zelenskis: Soledaro ir Bakhmuto rajone vyksta sunkios kovosDėl Rusijos raketų teroro kai kuriuose Ukrainos miestuose ir regionuose energetikos inžinieriai turi apriboti elektros energijos tiekimą, sekmadienio vėlų vakarą savo tradicinėje kalboje teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis pridūrė, kad šių elektros tiekimo nutraukimo atvejų nebūtų galima padaryti, jei kiekvienas ukrainietis sąmoningai elgtųsi su elektros energijos suvartojimu piko metu.Pasak V. Zelenskio, pagrindiniai karo „karštieji“ taškai dabar Donbase yra Soledaras ir Bakhmutas, kur vyksta labai sunkios kovos.V. Zelenskis sakė, kad Rusija metė prieš Ukrainą „viską, ką galėjo, įskaitant du tūkstančius kalinių“, nuteistų už sunkius nusikaltimus, kurie laikomi priekyje su pinigais ir amnestijos pažadais.„Taip Rusijos valstybė remia terorą, ieško žudikų kalėjimuose ir žada jiems laisvę, jei jie vėl žudys“, – teigė V. Zelenskis.

JT: dėl karo Ukrainoje skurde atsidūrė 4 mln. vaikųDėl Rusijos invazijos Ukrainoje ir jos padarinių ekonomikai skurde atsidūrė 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje, pirmadienį paskelbė Jungtinių Tautų vaikų agentūra.„Vaikams tenka sunkiausia ekonominės krizės, kurią sukėlė karas Ukrainoje, našta“, – sakoma UNICEF pranešime.Konfliktas „ir didėjanti infliacija įstūmė į skurdą dar 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje; tai 19 proc. padidėjimas nuo 2021 metų“, – sakoma pranešime.UNICEF savo išvadas grindžia 22 valstybių duomenų studija.Maskvai vasario mėnesį užpuolus savo kaimynę, labiausiai nukentėjo Rusijos ir Ukrainos vaikai.