Po 35 dienas, kiek truko Rusijos kariuomenės Hostomelio okupacija Kijevo regione, daugiau nei 400 žmonių laikomi dingusiais. Taip teigė Hostomelio kaimo karinės administracijos vadovas Tarasas Dumenko, praneša „Ukrinform“.

„Per 35 okupacijos dienas turime daugiau kaip 400 dingusių žmonių. Dabar kartu su Valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba ir patrulių policijos pareigūnais tikriname Hostomelio rūsius“, – sakė jis.

Jis pabrėžė, kad yra įrodymų – nuotraukų ir vaizdo įrašų apie žmonių mirtį, tačiau jų kūnų vis dar negalima rasti.

Irpinė, Buča, Hostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti nuo rusų įsibrovėlių. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose užregistruotos masinės okupantų vykdytos civilių žudynės.

Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova sakė, kad blogiausia padėtis gali būti Borodiankoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą pasakė kalbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, išdėstė Rusijos žiaurumų sąrašą. Rusija ir toliau neigia bet kokius karo nusikaltimus, o jos ambasadorius JT ne kartą atmetė teiginius apie kūnus, rastus Bučos gatvėse.

Europos Komisija pasiūlė naują sankcijų Rusijai paketą – numatomas anglies importo draudimas, tačiau apie gamtines dujas neužsimenama.

Tikimasi, kad JAV trečiadienį taip pat pratęs savo sankcijas Rusijai, kaip pranešama, jos palies ir dvi Putino dukteris bei didžiausią Rusijos banką.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Prie Turkijos krantų aptikta dar viena minaTurkijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad Juodojoje jūroje, prie šalies krantų, aptikta dar viena mina.Pasak ministerijos, į vietą buvo išsiųsti specialieji daliniai. Sprogmenį pastebėjo žvalgybinis lėktuvas. Jis plūduriavo už 140 km į šiaurės rytus nuo Stambulo.Kovo pabaigoje prie šalies krantų buvo aptiktos dar dvi minos. Kol kas neaišku, ar jos susijusios su Rusijos Ukrainoje sukeltu karu. Abi pusės kaltina viena kitą Juodojoje jūroje išdėsčius minų.

JT: per 24 valandas Ukrainą paliko dar 35 tūkst. žmoniųDar beveik 35 tūkst. ukrainiečių per 24 valandas pabėgo į Vakarus, kad išvengtų Rusijos karo savo šalyje, trečiadienį pranešė Jungtinės Tautos (JT).JT pabėgėlių agentūra UNHCR pranešė, kad nuo karo pradžios vasario 24 d. sienas kirto 4 278 789 ukrainiečiai, nuo antradienio šis skaičius padidėjo 34 194-iais. JT Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) skaičiuoja, kad Ukrainoje yra 7,1 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, palikusių savo namus, bet vis dar esančių Ukrainoje.TMO teigia, kad, be ukrainiečių pabėgėlių, išvyko ir daugiau nei 206 tūkst. ne ukrainiečių, gyvenusių, studijavusių ar dirbusių šalyje. Tai reiškia, kad iš viso daugiau nei ketvirtadalis gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Iki Rusijos invazijos Ukrainos vyriausybės kontroliuojamuose regionuose gyveno 37 mln. gyventojų, neįskaitant Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistinių regionų rytuose. 90 proc. išvykusiųjų iš Ukrainos yra moterys ir vaikai, vyrai nuo 18 iki 60 metų gali būti pašaukti į karinę tarnybą ir negali išvykti.JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Linda Thomas-Greenfield Niujorke JT Saugumo Tarybai sakė: „Ukrainos kaimynės neša didžiausios pabėgėlių krizės Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų naštą“. UNHCR duomenys apie pabėgėlius iš Ukrainos kaimyninėse šalyse:LenkijaJT duomenimis, į Lenkiją atvyko beveik šeši iš 10 ukrainiečių pabėgėlių, jų skaičius iki šiol pasiekė 2 490 447. Lenkijos pasieniečiai pranešė, kad antradienį jis pasiekė 2,5 milijono. Daugelis žmonių, atvykstančių į artimiausias vakarines Ukrainos kaimynes, keliauja į kitas Europos Šengeno atvirų sienų zonos valstybes. UNHCR trečiadienį pranešė, kad į Italiją dabar atvyko jau apie 83 tūkst. pabėgėlių.Lenkijos pasieniečiai teigia, kad nuo karo pradžios iš Lenkijos į Ukrainą išvyko 471 tūkst. žmonių.Dar prieš krizę Lenkijoje jau gyveno apie 1,5 mln. ukrainiečių, daugiausia migrantų darbininkų.RumunijaIš viso į šią Europos Sąjungos valstybę narę atvyko 654 825 ukrainiečiai, tarp jų nemažai iš Moldovos, įspraustos tarp Rumunijos ir Ukrainos. Manoma, kad didžioji dauguma išvyko į kitas šalis. L. Thomas-Greenfield, neseniai grįžusi iš Moldovos ir Rumunijos, Saugumo Tarybai sakė: „Savo akimis mačiau pabėgėlių krizę, kurią sukėlė protu nesuvokiamas Rusijos karas. Kalbėjausi su pabėgėliais, kurie man kalbėjo apie norą grįžti į savo namus“.MoldovaMoldovos siena yra arčiausiai didelio Ukrainos Odesos uostamiesčio. 399 039 ukrainiečiai persikėlė į šią Europos Sąjungai nepriklausančią valstybę, dažnai vadinamą viena skurdžiausių Europoje. Dauguma tų, kurie pateko į buvusią sovietinę 2,6 mln. gyventojų respubliką, iškeliavo kitur.VengrijaIš viso į Vengriją atvyko 394 728 ukrainiečiai.RusijaIki kovo 29 d. į Rusiją išvyko 398 932 žmonės. Ukraina teigia, kad Rusija prievarta deportuoja ukrainiečius, atima iš jų pasus. Maskva tai neigia.Be to, vasario 21–23 dienomis iš separatistų kontroliuojamų prorusiškų Donecko ir Luhansko regionų Rytų Ukrainoje į Rusiją pateko 113 tūkst. žmonių.SlovakijaIš viso 302 417 žmonių kirto Slovakijos sieną. Ši šalis turi trumpiausią sieną su Ukraina.BaltarusijaDar 17 317 pabėgėlių pasitraukė į šiaurę, į artimą Rusijos sąjungininkę Baltarusiją.

Luhansko srities gubernatorius praneša, kad po Rusijos apšaudymo Severodonecko mieste dega dešimt daugiaaukščių pastatų. Apie aukas informacijos kol kas nėra.

Okupantai tikslingai smogė Ukrainos naftos saugyklomsVisapusiškos Rusijos karinės invazijos į nepriklausomos Ukrainos teritoriją fone Ukrainos naftos perdirbimo kompleksas yra sąmoningai naikinamas.Apie tai „RBK-Ukraina“ pranešė Ukrainos energetikos ministras Germanas Galuščenka.Ministro teigimu, rusai dabar tikslingai niokoja naftos perdirbimo kompleksą.„Rusų okupantai dabar tyčia naikina naftos perdirbimo gamyklą. Bet mes jau nuo pirmųjų karo dienų turime diversifikuotą tiekimą. Taigi kuro poreikį užtikrinsime. Mes žinome, kaip tai padaryti, tiekimas bus“, – žadėjo G. Galuščenka.Kartu jis pažymėjo, kad dabar rinkoje keičiasi prekybos naftos produktais sąlygos.„Jau buvo tam tikrų pakeitimų – panaikintas akcizas ir sumažintas PVM. Jei reikės dar ką nors daryti, greitai priimsime sprendimą“, – sakė ministras.2022 metų balandžio 6-osios naktį rusai iš oro apšaudė Dnipropetrovsko sritį. Naftos saugykla buvo sunaikinta.https://t.me/uniannet/44667

Charkivo, Donecko ir Luhansko sričių gyventojų prašoma skubiai evakuotis. Tai pranešė Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk.

Ukraina kaltina Maskvą badą naudojant kaip ginkląUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį apkaltino Rusiją naudojant badą kaip karo ginklą ir sąmoningai nusitaikius į būtiniausias Ukrainos maisto atsargas.Kreipdamasis į Airijos įstatymų leidėjus V. Zelenskis sakė, jog Rusijos pajėgos „naikina dalykus, kurie palaiko gyvenimus“, įskaitant maisto saugyklas, jos blokuoja uostus, kad Ukraina negalėtų eksportuoti maisto, ir „deda laukuose minas“.„Jiems badas taip pat yra ginklas, ginklas prieš mus, eilinius žmones“, – nurodė jis, kaltindamas Rusiją „tyčia provokuojant maisto krizę“ Ukrainoje, vienoje pagrindinių pasaulio maisto produktų žaliavų, tokių kaip kviečiai ar saulėgrąžų aliejus, tiekėjų.Pasak Ukrainos prezidento, tai turės tarptautinių pasekmių, kadangi „trūks maisto, kils kainos“, ir su tokia realybe susidurs milijonai alkstančių žmonių, kuriems bus „dar sunkiau išmaitinti savo šeimas“.V. Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Airijos parlamento narius per bendrą abiejų parlamento rūmų sesiją. Tai buvo naujausias Ukrainos prezidento tarptautinis kreipimasis iš daugybės kitų, siekiant tarptautinės bendruomenės paramos Kyjivui.

Kinija: civilių gyventojų žūtis Bučoje kelia didelį nerimąKinija trečiadienį pavadino pranešimus apie civilių gyventojų žūtis Ukrainos Bučos mieste „keliančiais didelį nerimą“, tarptautinei bendruomenei vis garsiau smerkiant įvykius, kuriuos Kyjivas vadina genocidu.Pekinas lig šiol vengė smerkti jau penktą savaitę besitęsiančią Maskvos invaziją, kinų diplomatams siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp paramos savo artimai sąjungininkei ir ryšių su Vakarais palaikymo.Vis tik komentuodama pranešimus, kad savaitgalį Bučoje buvo rasti masinėse kapavietėse palaidoti dešimtys kūnų, Kinija pabrėžė, kad „pranešimai apie civilių gyventojų žūtį Bučoje ir atitinkami vaizdai kelia didelį nerimą“.Užsienio reikalų ministerijos atstovas Zhao Lijianas taip pat pareiškė, kad bet kokie „kaltinimai turėtų būti pagrįsti faktais“. Be to, bet kokia humanitarinė situacija neturėtų būti „politizuojama“, pridūrė pareigūnas.„Kol nėra tyrimo rezultatų, visos šalys turėtų elgtis santūriai ir vengti nepagrįstų kaltinimų“, – per eilinę spaudos konferenciją kalbėjo Zhao Lijianas.

Mariupolio miesto taryba teigia, kad Mariupolyje pradedami naudoti Rusijos mobilūs krematoriumai, siekiant nuslėpti Rusijos pajėgų nusikaltimus prieš civilius gyventojus. Liudininkų teigimu, rusų nukankintų ir nužudytų Mariupolio gyventojų kūnai renkami ir deginami, rašo UNIAN. „Žudikai slepia pėdsakus. Mariupolyje pradėjo veikti Rusijos mobilieji krematoriumai. Po didelio tarptautinio atgarsio sulaukusio genocido Bučoje Rusijos aukščiausia vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius savo kariuomenės nusikaltimų Mariupolyje įrodymus“, – rašoma miesto tarybos „Telegram“ kanale. Teigiama, kad prieš savaitę skaičiuota, jog Mariupolyje jau galėjo žūti apie 5000 žmonių. „Tačiau atsižvelgiant į miesto dydį, katastrofišką sunaikinimą, blokados trukmę ir stiprų pasipriešinimą, dešimtys tūkstančių Mariupolio gyventojų galėjo tapti įsibrovėlių aukomis. Štai kodėl Rusija neskuba uždegti žalios šviesos Turkijos misijai ir kitoms iniciatyvoms, siekiančioms išgelbėti ir visiškai evakuoti Mariupolį“, – teigia miesto raryba. Pasak jos, rusų kariai šiuos nešvarius darbus paliko kolaborantams. „Jie renka ir degina per Rusijos invaziją nukankintų ir nužudytų Mariupolio gyventojų kūnus. Šių grupuočių darbą tiesiogiai koordinuoja meru apsiskelbęs kolaborantas Konstantinas Ivaščenka. Daug metų jis su bendražygiais ne kartą bandė perimti valdžią, bet galiausiai jam pavyko tapti tik Mariupolio krematoriumo direktoriumi“, – teigia Mariupolio valdžia. Mariupolio meras Vadimas Boičenka pabrėžė, kad pasaulis nematė tokio masto tragedijos kaip Mariupolyje nuo tada, kai egzistavo nacių koncentracijos stovyklos. „Rašistai pavertė mūsų miestą mirties stovykla. Deja, baisi analogija vis labiau pasitvirtina. Tai jau ne Čečėnija ar Alepas. Tai naujasis Aušvicas ir Maidanekas“, – sakė meras.

Gubernatorius: Rusija po kelių dienų pradės plataus masto puolimą LuhanskeRusijos pajėgos greičiausiai pradės plataus masto puolimą rytiniame Luhansko regione „maždaug po kelių dienų“, sakė regiono gubernatorius.Serhejus Haidajus sakė „Sky News“, kad mirčių ir sunaikinimo mastai Luhanske gali būti didesni nei Mariupolyje, Bučoje ir Irpinėje.S. Haidajus kalbėjo apie nuolatinį apšaudymą Ukrainos tebevaldomose Luhansko teritorijose, kuriose buvo mokyklos ir ligoninės.„Neliko nė vienos ligoninės, kuri nebūtų apšaudyta“, – sakė jis.

Rusijos kariuomenė aktyviai veikia Iziume: Ukrainos ginkluotosios pajėgos neleidžia prasiveržtiRusijos kariuomenė aktyviai veikia Iziume, Charkivo srityje, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai išlaiko savo pozicijas. Tai paskelbė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Šalies agresorės Rusijos okupantai bando prasibrauti, tačiau jiems nesiseka. Priešas patiria didelių nuostolių.O vietos valdžia pataria Iziumo rajone gyvenantiems gyventojams laikinai išvykti. „Organizuojame evakuaciją, patariame sekti vietos valdžios žinutes ir, esant galimybei, vis tiek laikinai persikelti į saugesnes vietas“, – prašo O. Sinegubovas.Regiono valstybės administracijos vadovas taip pat prašo regiono gyventojų neliesti nesprogusių sviedinių, jų nenešioti ir nebandyti likviduoti patiems.Kaip pranešama, vakar, balandžio 5-ąją, netoli Iziumo Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė priešo modernų sraigtasparnį „Ka-52“. Brangų rusų sraigtasparnį numušė Ukrainoje pagaminta raketa „Stugna“. Be to, prie Iziumo Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino į Barvinkovę vykusius rusų tankus.https://t.me/synegubov/2821

Vuhledaro mieste buvo apšaudytas humanitarinės pagalbos skirstymo punktas, sakė Donecko srities vadovas Pavelas Kirilenko. Anot jo, du civiliai žuvo ir dar penki buvo sužeisti.

Naktį Charkivui smogta maždaug 27 kartus Apie tai „Telegram“ kanale skelbia Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas. „Naktį rusų įsibrovėliai smogė apie 27 smūgius iš įvairių ginklų į Charkivo gyvenamuosius rajonus. Priešas nori mus demoralizuoti ir toliau smogia chaotiškais smūgiais civilinei infrastruktūrai“, – rašo O. Sinegubovas. „Šiandien vyksta aktyvūs mūšiai Iziumo kryptimi. Rusai bando prasibrauti, bet nesiseka, patiria didelių nuostolių“, – teigia jis.

Žiniasklaida dalinasi vaizdo įrašu iš Černobylio. Atrodo, kad drono filmuota medžiaga rodo apkasus, kuriuos Černobylio draudžiamoje zonoje iškasė rusų kareiviai, rašo „Sky News“. Zonoje besilankančių žmonių prašoma neliesti grunto dėl radioaktyviųjų atliekų keliamo pavojaus.Invazijos pradžioje Rusijos pajėgos perėmė teritorijos kontrolę, tačiau pastarosiomis dienomis ją atsiėmė Ukraina.https://twitter.com/IntelDoge/status/1511602598394085380?ref_src=twsrc%5Etfw

Vinycios regione – raketų ataka Pranešama apie Rusijos raketų ataką Vinycios regione. Apie tai skelbia Vinycios regioninės karinės administracijos vadovas Sergejus Borzovas.„Vinycios regione vykdoma raketų ataka. Kreipiuosi į visus: nepadėkite priešui, neskelbkite socialiniuose tinkluose, kur nukrito raketa, neplatinkite nuotraukų ir vaizdo įrašų“, – sako jis.V. Borzovas pridūrė, kad informacija apie aukas ir žalą tikslinama. Gelbėjimo tarnybos dirba vietoje.Jis ragino neignoruoti oro pavojaus sirenų ir neliesti įtartinų daiktų, nuolaužų.

Trečiadienį Ukrainoje atidaroma 11 humanitarinių koridoriųTrečiadienį Ukrainoje atidaroma 11 įstrigusių civilių evakuacijai skirtų humanitarinių koridorių, tačiau iš Mariupolio norintys išvykti žmonės evakuotis galės tik nuosavais automobiliais, Ukrainos vicepremjerę Iryną Vereščiuk cituoja portalas „Sky News“.Prieš tai jau kelis kartus žlugo bandymai į Rusijos karių apsiaustą Mariupolį nusiųsti evakuacinių autobusų vilkstines. Jungtinės Karalystės (JK) žvalgybos tarnybų duomenimis, šiame mieste tebėra įstrigę 160 000 žmonių.Antradienį humanitariniais koridoriais sėkmingai evakuoti 3 846 žmonės.

Auga vaikų aukų skaičiusMažiausiai 167 vaikai žuvo Ukrainoje ir 279 buvo sužeisti per Rusijos invaziją, pranešė Ukrainos pareigūnai.Per apšaudymus ir bombardavimus apgriautos 927 mokyklos ir kiti švietimo pastatai, šį rytą skelbė Ukrainos generalinė prokuratūra.Daugiausia vaikų mirčių užregistruota Donecko srityje (81), Kyjivo regione (78) ir Charkivo srityje (64).Šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Ukrainiečiai teigia gavę slaptus rusų žemėlapius su planais užgrobti DonbasąUkrainos saugumo tarnyba gavo slaptus žemėlapius ir sąrašus rusų, kurie kovojo prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas Donbase, paskelbė atstovas spaudai Artiomas Dechtiarenka.Saugumo tarnybos duomenimis, gauti žemėlapiai buvo užregistruoti vasario 22 d.. Juose matyti rusų planai užgrobti visą Donecko srities teritoriją, rašo UNIAN.Donbase sumuštų dalinių personalo sąrašai rodo, kad V. Putinas į karą Ukrainoje siuntė Maskvos aukštesniosios karo vadovybės mokyklos kariūnus. Ši „komandiruotė“ buvo įforminta kaip praktika. Ukrainiečiai rado komandiruočių kuponus, karinius bilietus, Rusijos piliečių pasus ir t. t. „Rasti dokumentai bus pridėti prie baudžiamojo proceso medžiagos, kaip rusų ir V. Putino nusikaltimų įrodymas tarptautiniams teismams“, – sakė A. Dechtiarenka.

Ukraina skelbia apie nerimo ženklus iš PadniestrėsUkrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe neatmetama galimybė, jog priešas jau naudojasi Padniestrės teritorija palaikant puolimą Južnobugsko kryptimi. Apie tai skelbiama operatyvinėje štabo informacijoje. „Vienu metu priešas stengiasi pagerinti taktines pozicijas Južnobugsko kryptimi. Neatmetama galimybė, kad naudojamasi nepripažintos Pasdniestrės teritorija operacijos nurodyta kryptimi paramai. Tiraspolio aerodrome ruošiamasi priimti lėktuvų“, – teigiama pranešime.

Rusija atakavo degalų saugyklą centrinėje UkrainojeRusijos pajėgos praėjusią naktį smogė degalų saugyklai netoli centrinio Ukrainos Dnipro miesto, trečiadienį pranešė regiono valdžia. Tai buvo smūgis vietovėje, kuri iki šiol išvengė didžiausių mūšių.„Naktis buvo sunki ir nerami. Priešas atakavo mūsų regioną iš oro ir smogė naftos saugyklai bei gamyklai. Saugykla su degalais buvo sunaikinta“, – sakoma regiono gubernatoriaus Valentino Rezničenkos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Jis teigė, kad per išpuolį niekas nebuvo sužeistas ir kad ugniagesiai aštuonias valandas gesino kilusį gaisrą.Regiono tarybos vadovas Mykola Lukašukas sakė, kad Rusijos smūgiai buvo suduoti antradienį vakare Novomoskovske, esančiame maždaug už 25 km nuo Dnipro, ir pavadino išpuolius „ciniškais“, kadangi regione „nėra ukrainiečių karių“.Dnipras yra pramoninis miestas Ukrainos centre, į pietus nuo sostinės Kijevo, ir jam pavyko išvengti rimtų kovų, kurios suniokojo tokius miestus kaip Charkivas rytuose ir Mariupolis pietuose.Praėjusį mėnesį Rusijos smūgiai sunaikino Dnipro oro uostą.Ukrainos žiniasklaida taip pat jau anksčiau pranešė apie sprogimus Lvivo regione šalies vakaruose.Lvivo karinės administracijos vadovas gubernatorius Maksimas Kozyckis patvirtino sprogimus netoli Radechivo miesto į šiaurės rytus nuo Lvivo, antradienio vakarą pranešė „Ukrayinska pravda“. Pasak jo, apie aukas kol kas žinių nėra.

Bučos meras: rusų kariai sušaudė mažiausiai 320 civiliųBučos mero Anatolijaus Fedoruko teigimu, Rusijos kariai per laikiną miesto okupaciją sušaudė mažiausiai 320 civilių.Apie tai jis papasakojo BBC. Meras pridūrė, kad jis ir pats matė, kaip buvo sušaudyti keli gyventojai. „Pats mačiau kelis epizodus. Trys civilių mašinos bandė evakuotis Kyjivo link, bet buvo žiauriai sušaudytos. Ten buvo nėščia moteris, kurios vyras rėkė ir prašė nešaudyti į ją, bet jie žiauriai ją nušovė“, – pasakojo A. Fedorukas.Anot jo, Rusijos kariai „medžiojo“ vietos politikus.

Ukraina: Rusija keičia oro antskrydžių taktikąRusija, Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų duomenimis, vengia Ukrainos oro erdvės. „Priešas pakeitė savo kovinių veiksmų ore taktiką“, – pareiškė pajėgos „Telegram“ kanale.Rusai stengiasi nepatekti į mūsų oro gynybos zoną, sakoma pranešime. Vietoje to rusų karinės oro pajėgos esą dažniau leidžia raketas iš Baltarusijos teritorijos.Antradienį, Kyjivo duomenimis, ukrainiečių oro gynyba numušė aštuonias sparnuotąsias raketas.

Rusijos gubernatorius kaltina Ukrainą apšaudžius pasieniečių pozicijas Rusijos teritorijojeKursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas apkaltino Ukrainos pajėgas apšaudžius šalies pasieniečių pozicijas Kursko srityje netoli Ukrainos.„Vakar, balandžio 5 d., jie bandė apšaudyti minosvaidžiais mūsų pasieniečių pozicijas Sudžansko rajone“, – sakė R. Starovoitas.Jo žodžius cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“. Anot R. Starovoito, pasieniečiai sureagavo atsakomąja ugnimi, aukų nėra. Vakarų žiniasklaida rašo, kad kol kas šių teiginių nepriklausomai patikrinti nepavyko.

Britų žvalgyba praneša apie blogėjančią humanitarinę padėtį Mariupolyje Dėl besitęsiančių Rusijos karių atakų Ukrainos Mariupolio mieste daugiau kaip 160 000 žmonių vis dar neturi vandens, šildymo ir vaistų. Tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos skelbiamais žvalgybos tarnybų duomenimis. „Humanitarinė padėtis mieste blogėja. Didžioji dauguma iš 160 000 mieste likusių gyventojų neturi šviesos, ryšio, vaistų, šildymo arba vandens. Rusijos pajėgos iki šiol užkirto visą humanitarinės pagalbos prieigą, veikiausiai siekdamos spausti gynėjus pasiduoti“, – teigė ministerija. Kiek anksčiau ministerija buvo nurodžiusi, kad Mariupolis toliau lieka vienu pagrindinių Rusijos invazijos tikslų. Užėmus šį miestą, būtų suformuotas sausumos koridorius į Rusijos 2014 metais aneksuotą Krymo pusiasalį.

Baltieji rūmai: žiaurumai Bučoje gali būti tik ledkalnio viršūnėŽiaurumai Ukrainos Bučos miestelyje gali būti tik Rusijos karo prieš Ukrainą „ledkalnio viršūnė“, teigia Baltieji rūmai.Pasak Baltųjų rūmų atstovės spaudai Jen Psaki, Rusijos ginkluotosios pajėgos „galimai įvykdė žiaurumų“ ir kitose Ukrainos dalyse, kurių dar nepavyko pasiekti. „Deja, įvyko būtent tai, ką prognozavome, ir iki šiol galimai pamatėme tik ledkalnio viršūnę. Neturime prieigos prie didelės šalies dalies, kur jie galimai įvykdė daugiau žiaurumų“, – teigė J. Psaki.Atstovės spaudai teigimu, Jungtinės Valstijos prieš tai buvo perspėjusios, kad būtent toks buvo Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo šalies kariuomenės tikslas.Šį savaitgalį pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukraina ir JAV dėl to kaltina miestelį prieš tai okupavusius Rusijos karius. Maskva atsakomybės kratosi ir kaltinimus vadina nepagrįstais.Išaiškėjus žiaurumams, JAV prezidentas Joe Bidenas paragino teisti V. Putiną už karo nusikaltimus. Vašingtonas šią savaitę ketina pristatyti naujas sankcijas Rusijai.

Rusija: išvaduosime Mariupolį iš nacionalistųRusijos gynybos ministerija paskelbė apie naujus mūšius prieš Ukrainos dalinius Mariupolio uostamiestyje. „Režimas“ Kyjive nuolat ignoruoja raginimus nutraukti susirėmimus, antradienio vakarą Maskvoje sakė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Daliniai esą turi sudėti ginklus ir pasitraukti iš miesto per sutartus koridorius. Tačiau Kyjivas nėra suinteresuotas saugoti savo karių ar žmonių mieste gyvybes, teigiama ministerijos pranešime.„Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir Donecko liaudies respublikos daliniai išvaduos miestą iš nacionalistų“, - pažymėjo generolas majoras I. Konašenkovas. Jo kolega Michailas Mizincevas pareiškė, kad humanitariniai koridoriai praktiškai neveikia. Rusijos ir Ukrainos pusės vis kaltina viena kitą pažeidžiant paliaubas. Rusijos kariuomenė paskelbė mieste numušusi du Ukrainos kovinius sraigtasparnius. Šių duomenų patvirtinti negalima.Luhansko „liaudies respublikos“ daliniai, ministerijos Maskvoje duomenimis, taip pat tęsia savo atakas Rytų Ukrainoje. Nukauta apie 50 ukrainiečių kovotojų, sakė I. Konašenkovas. Raketomis taip pat sunaikinta vadavietė, degalų saugykla ir šarvuotos technikos remonto gamykla.

Rusijos pajėgos sutelkė savo pagrindines pastangas į „agresyvią“ operaciją, kuria siekiama visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sritis, rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo trečiadienio ryto pranešime, skelbia BBC.

Mariupolyje – smarkios kautynėsUkrainos Gynybos ministerija teigia, kad Mariupolyje, pietryčių Ukrainoje, tęsiasi smarkios kautynės ir Rusijos aviacijos antskrydžiai, praneša „Skynews“.Remiantis naujausiais duomenimis, mieste liko apie 160 000 gyventojų – dauguma be elektros, ryšio, vaistų, šilumos ar vandens.Rusijos pajėgos neleido humanitarinei pagalbai patekti į apsuptą miestą.

Ataka Dniepro regione: okupantai sunaikino naftos sandėlį, dega gamyklaBalandžio 6-osios naktį Dniepro regione rusų okupantai iš oro smogė gamyklai ir naftos sandėliui. Portalas tsn.ua skelbia, kad jau žinoma, jog yra aukų, tačiau jų skaičius vis dar tikslinamas.Apie tai pranešė regioninės karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenko. Anot jo, per oro ataką buvo sunaikintas naftos sandėlis su degalais. Ten kilo stiprus gaisras, degė degalai, nuo ryto įvykio vietoje pluša gelbėtojai.

Įsibrovėliai apšaudė Rubižnę: vienas žmogus žuvo, penki sužeistiDėl priešų apšaudymo Rubižnės kaime Luhansko srityje vienas žmogus žuvo, dar penki buvo sužeisti. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Luhansko regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus.„Tai yra vakarykščio Rusijos armijos apšaudymų iš Rubižnės, Lisichansko, Popasnos, Severodonetsko, Toškonkos gyvenamųjų kvartalų pasekmės. Rusų apšaudymas padarė žalos dviem daugiaaukščiams pastatams ir devyniems privatiems namams. Senojoje Severodonetsko dalyje kilo garažų gaisras, Rubižnėje – rezervuarai su azoto rūgštimi, preliminariai – be pasekmių“, – sakė jis.Pasak jo, per gaisrą žuvo Rubižnės gyventojas, dar penki buvo sužeisti. Septyniems pavyko ištrūkti gyviems iš po griuvėsių.

Beveik visoje Ukrainoje kaukė sirenosTrečiadienio naktį daugelyje Ukrainos regionų buvo girdėti perspėjimai apie oro antskrydžius, o Ukrainos gynėjai keliose vietovėse numušė priešų raketas.Apie tai pranešė vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denisenka, kalbėdamas keliems televizijos kanalams, skelbia „Ukrinform“.„Daugumoje Ukrainos regionų, beveik visoje Ukrainos teritorijoje, vėl buvo paskelbtas oro antskrydžių pavojaus signalas... Gauname informacijos, kad Rusijos raketos buvo numuštos keliuose regionuose“, – sakė jis.Tuo pačiu metu V. Denisenka informavo, kad yra vaizdo įrašų ir nuotraukų iš Dniepro regiono apie smūgį ir gaisrą, tačiau sakė negalintis pateikti konkretesnės informacijos. Jis taip pat pažymėjo, kad kol kas nėra informacijos apie aukas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad sudėtingiausia padėtis fronte išlieka Charkivo kryptimi, Donecko ir Luhansko regionuose.

Maskva nenori, kad Ukraina rengtų referendumą dėl šalies neutralumoRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo dėl Maskvos ir Kyjivo taikos derybų sabotavimo.Rusija nedalyvaus „katės ir pelės žaidime“, kaip tai darė ankstesniais metais dėl taikos plano rytų Ukrainai, sakė S. Lavrovas ministerijos išplatintame vaizdo įraše.Konkrečiai S. Lavrovas sakė, kad Rusija nenori referendumo dėl galimos Maskvos ir Kyjivo sutarties konfliktui išspręsti. Egzistuoja „labai didelė tikimybė“, kad referendumo „neigiamo rezultato“ atveju derybų procesas prasidėtų iš naujo, perspėjo S. Lavrovas.Tai buvo pirmas kartas, kai S. Lavrovas atvirai atmetė Ukrainos idėją po Rusijos karių išvedimo surengti referendumą dėl šalies neutralumo ir tai įtvirtinančios sutarties.

Lavrovas: Kyjivas kaltinimais Rusijai dėl žudynių Bučoje siekia sužlugdyti derybasRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad pranešimai apie Ukrainos mieste Bučoje rastus daugybę nužudytų civilių yra „provokacija“, kuria siekiama sužlugdyti Maskvos ir Kyjivo derybų procesą.„Kyla klausimas: kokia yra šios šios atviros, melagingos provokacijos, kurios tikrumo pagrįsti tiesiog neįmanoma, priežastis? – Rusijos televizijos parodytame vaizdo pranešime klausė S. Lavrovas. – Esame linkę manyti, kad priežastis yra noras rasti dingstį sužlugdyti dabar vykstančias derybas.“Rusijos ir Ukrainos diplomatijos vadovai praeitą mėnesį susitiko Turkijos kurorte Antalijoje. Šis susitikimas buvo pirmosios ministrų lygio derybos nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną. Vėliau abiejų konflikto šalių derybos buvo tęsiamos.Po kito susitikimo Stambule Rusija praeitą savaitę paskelbė smarkiai sumažinsianti karinius veiksmus Ukrainos šiaurinėje dalyje.Ukraina siūlo tarptautinį susitarimą, įtraukiant kitas šalis, kurios garantuotų jos saugumą. Mainais Kyjivas galėtų sutikti su Ukrainos neutraliu ir nebranduoliniu statusu, atsisakyti siekio įstoti į NATO ir neleisti šalyje steigti užsienio karinių bazių.Remiantis Ukrainos pasiūlymu, Rusija nesipriešintų Kyjivo stojimui į Europos Sąjungą.S. Lavrovas sakė, kad pranešimais apie padėtį Bučoje siekiama „nukreipti dėmesį nuo derybų proceso, nukreipti dėmesį nuo fakto, kad Ukrainos pusė po [susitikimo] Stambule pradėjo atsitraukinėti, mėgino kelti naujas sąlygas“.Vis dėlto jis pridūrė, kad Rusija „pasiruošusi“ derybas tęsti.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltino Rusijos pajėgas civilių žudynėmis Bučoje. Rusų pajėgoms atsitraukus iš šio miesto, esančio į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, buvo paskelbta nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kur matyti daugybė kūnų, gulinčių gatvėse.Tačiau Kremlius neigė bet kokią savo atsakomybę ir tvirtino, kad ši medžiaga yra suklastota.Rusija dar nepateikė oficialaus atsakymo į Ukrainos saugumo pasiūlymus. Derybos tęsiamos nuotoliniu būdu.

Macronas ir Zelenskis telefonu aptarė Bučos žudynių padariniusPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aptarė priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Bučoje įvykdytos žmogžudystės neliktų nenubaustos.Prancūzija Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sumokėjo specialią 490 tūkst. eurų įmoką, kad padėtų išaiškinti nusikaltimus, pranešė šaltiniai Eliziejaus rūmuose Paryžiuje po maždaug valandą trukusio prezidentų pokalbio. Prancūzija taip pat galėtų teismui deleguoti du teisėjus ir 10 policininkų.Pasak šaltinių, E. Macronas taip pat paminėjo, kad Prancūzija yra sukrėsta ir susijaudinusi dėl šių žiaurių nusikaltimų. Per pokalbį telefonu abu prezidentai taip pat kalbėjo apie prievartavimus, kuriuos Ukrainoje, kaip įtariama, įvykdė Rusijos kariai. Prancūzija pasirengusi nusiųsti į Ukrainą techninę komandą, kuri ištirtų įrodymus apie įvykdytus nusikaltimus.

Naujomis JAV sankcijomis bus uždraustos "visos naujos investicijos" RusijojePagal naujas sankcijas Maskvai JAV vyriausybė planuoja uždrausti „visas naujas investicijas“ Rusijoje.Be to, bus sugriežtintos galiojančios sankcijos Rusijos bankams ir valstybinėms bendrovėms, taip pat jos bus pritaikytos vis naujiems Rusijos vyriausybės pareigūnams ir jų šeimos nariams, sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki.Sankcijos būtų įvestos glaudžiai koordinuojant veiksmus su partnerėmis Europoje ir kitomis G7 grupei priklausančiomis valstybėmis. Tikimasi, kad išsami informacija bus paskelbta trečiadienį.„Šios priemonės susilpnins pagrindinius Rusijos valstybinės galios instrumentus, padarys didelę ir greitą ekonominę žalą Rusijai ir pareikalaus atsakomybės iš Rusijos kleptokratijos, kuri finansuoja ir remia Putino karą“, – sakė J. Psaki.

Hostomelyje dingo daugiau nei 400 žmoniųPo 35 dienas, kiek truko Rusijos kariuomenės Hostomelio okupacija Kijevo regione, daugiau nei 400 žmonių laikomi dingusiais.Taip teigė Hostomelio kaimo karinės administracijos vadovas Tarasas Dumenko, praneša „Ukrinform“.„Per 35 okupacijos dienas turime daugiau kaip 400 dingusių žmonių. Dabar kartu su Valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba ir patrulių policijos pareigūnais tikriname Hostomelio rūsius. Turime apie 1200 gyventojų, kurių ryšys yra patvirtintas ir kurie mus informuoja apie tam tikrų išvykusių žmonių buvimo vietą“, – sakė jis.T. Dumenko prisiminė, kad Hostomelyje rusų kariai nužudė kaimo vadovą Jurijų Prilipko, kartu su juo ir savanorius Ruslaną Karpenko ir Ivaną Zoryą, kurių kūnai buvo rasti.„Bučoje buvo rasti keli mūsų bendruomenės gyventojai. Turime suprasti, kad okupantai perkėlė žmones. Mes patvirtinome duomenis, kad žmonės iš Glebovkos pateko į Hostomelį, o tada ryšys su jais išnyko. Tačiau turime suprasti, kad okupantai taip pat slėpė savo nusikaltimų pėdsakus“, – sakė T. Dumenko. Jis pabrėžė, kad yra įrodymų – nuotraukų ir vaizdo įrašai apie žmonių mirtį, tačiau jų kūnų vis dar negalima rasti.Irpinas, Buča, Hostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti iš rusų įsibrovėlių. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės okupantų vykdytos civilių žudynės.Vėliau generalinė prokurorė Irina Venediktova sakė, kad blogiausia padėtis gali būti Borodjankoje.

Zelenskis: sankcijos turi būti proporcingos Rusijos kariuomenės įvykdytiems nusikaltimams UkrainojeVakarinėje vaizdo žinutėje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentavo, kad po žiaurumų Bučoje sankcijos Rusijai turėtų atitikti įvykdytų nusikaltimų sunkumą.„Ruošiame naują sankcijų paketą Rusijai už viską, ką ji padarė mūsų piliečiams“, – pabrėžė V. Zelenskis.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/526256748844057

Atakuota dar viena ligoninėLabdaringa medicinos organizacija „Gydytojai be sienų“ (Medecins Sans Frontieres, MSF) pranešė, kad balandžio 4 d. Mykolajivo ligoninė buvo atakuota tuo metu, kai joje lankėsi viena iš organizacijos komandų.Tai buvo onkologinė ligoninė, kurioje sužeistieji buvo gydomi nuo pat karo pradžios, sakė MSF misijos Ukrainoje vadovas Michelis-Olivier Lacharité.Darbuotojai atakos metu nenukentėjo, praneša BBC. https://twitter.com/MSF_Ukraine/status/1511376005151211526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511376005151211526%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1662762%2Frusijos-karas-pries-ukraina-nato-mano-kad-maskva-bandys-uzimti-visa-donbasa-nutiesti-sausumos-tilta-i-kryma

Rusijos okupuotuose Zaporižės regiono kaimuose žuvo iki 20 žmonių, tvirtina miesto gubernatorius Oleksandras Starukas. Per televiziją kalbėjęs gubernatorius neįvardino konkrečių įrodymų ir vietovių.

Iš Ukrainos evakuoti 3846 civiliaiAntradienį iš Ukrainos miestų humanitariniais koridoriais buvo evakuoti 3846 žmonės, pranešė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk.Šis skaičius, kuris yra šiek tiek didesnis nei vakar – 3376.

Johnsonas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos žmones: „Jūs nusipelnėte tiesos“Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos žmones jų gimtąja kalba. Anot jo, kad Rusijos visuomenė „nusipelnė tiesos ir faktų“.Šįvakar paskelbtoje vaizdo žinutėje ministras pirmininkas teigė, kad Rusijos pajėgų įvykdyti žiaurumai nuo jų invazijos į Ukrainą „sukrėtė pasaulį“.„Civiliai žudomi, šaudomi surištomis rankomis. Moterys prievartaujamos mažamečių vaikų akivaizdoje“, – sakė jis.Savo kalboje ministras pirmininkas taip pat paragino Rusijos žmones naudotis VPN interneto ryšiu, kad galėtų pasiekti nepriklausomą informaciją iš viso pasaulio.„Kai sužinosite tiesą, pasidalinkite ja“, – sakė B. Johnsonas.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511388515787055115%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-live-news-russia-putin-war-crimes-bucha-satellite-zelenskyy-12541713

Portugalija išsiunčia 10 Rusijos ambasados darbuotojųPortugalijos vyriausybė nusprendė paskelbti nepageidaujamais asmenimis 10 Rusijos ambasados Lisabonoje darbuotojų.Tai antradienį pranešė laikraštis „Diário de Notícias“, remdamasis Portugalijos užsienio reikalų ministerija.Pasak leidinio, Portugalijos URM mano, kad išsiunčiamų Rusijos ambasados darbuotojų veikla kelia pavojų šalies nacionaliniam saugumui. Rusams bus duotos dvi savaitės išvykti iš Portugalijos teritorijos.

Po Mykolajivo apšaudymo žuvo 12 civilių, 41 buvo sužeistas.Rusų pajėgos Mykolajivą balandžio 4 dieną apšaudė uždraustomis kasetinėmis bombomis, pranešė Generalinė prokuratūra.

Kinija paragina užmegzti dialogąKinijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Zhang Jun sakė, kad pranešimai ir vaizdai, kuriuose matyti civilių mirtys Bučoje, kelia nerimą, bei pridūrė, kad visos aplinkybės turėtų būti patikrintos ir bet kokie kaltinimai turi būti pagrįsti faktais, rašo „The Guardian“.Kalbėdamas JT Saugumo Tarybos posėdyje Niujorke, jis pakartojo Pekino poziciją, kad sankcijos nėra veiksmingos sprendžiant Ukrainos krizę.Jis taip pat paragino JAV, NATO ir ES užmegzti dialogą su Rusija.

Mariupolio meras: padėtis mieste „peržengė humanitarinės katastrofos ribą“Rusų pajėgų apsuptas Ukrainos pietryčiuose esantis Mariupolio uostas tapo „netinkamas gyventi“ nuo Rusijos invazijos į šalį pradžios vasario pabaigoje, antradienį naujienų agentūrai AFP sakė apgulto ir sugriauto miesto meras.„Manome, kad mieste liko maždaug 120 tūkst. miesto gyventojų. Mes jau peržengėme humanitarinės katastrofos ribą, nes pastarąsias 30 dienų šie žmonės neturi šildymo, vandens – nieko“, – sakė Vadymas Boičenka.Mariupolis jau ilgiau kaip mėnesį yra apsiaustas Rusijos pajėgų, o miesto gyventojai, netekę aprūpinimo būtiniausiomis atsargomis, stengiasi išgyventi siaubingomis sąlygomis, patirdami nesiliaujančias atakas, kurias pasmerkė tarptautinė bendrija.Maždaug už 200 km į šiaurės vakarus nuo Mariupolio esančioje Zaporižioje su žurnalistais kalbėjęs V. Boičenka sakė, kad tie, kas, nepaisant nuolatinio rusų pajėgų apšaudymo, liko mieste, gyvena baisiomis sąlygomis. „Labai svarbu visus juos evakuoti. Padėtis ten yra per daug pavojinga, netinkama gyventi. Mes bandome koordinuoti (pastangas) su įvairiais partneriais, kad išvežtume visus Mariupolio gyventojus“, – agentūrai AFP sakė miesto meras.Pasak jo, nuo kovo 13 dienos iš miesto į saugią vietą buvo perkelta maždaug 100 tūkst. civilių gyventojų.Anot V. Boičenkos, Rusijos pajėgos mieste bando įtikinti gyventojus, kad ukrainiečių pareigūnai juos paliko patiems pasirūpinti savimi.„Jie bando įtikinti žmones, kad valdžia juos paliko ir nieko nedaro, kad juos išgelbėtų, atsiųstų jiems pagalbą arba bandytų juos evakuoti“, – sakė jis. Rusijos pajėgos „izoliavo ir apsupo miestą. Gyventojai yra atskirti nuo mūsų vyriausybės informacijos, nebeturi interneto ryšio“, pridūrė meras.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK) jau kelias dienas bando nusiųsti komandą į Mariupolį, kuri padėtų užtikrinti saugų koridorių tūkstančiams išvykti norinčių civilių.Anksčiau šią savaitę V. Boičenka žurnalistams sakė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 90 procentų infrastruktūros mieste sunaikinta, 40 procentų – neatitaisomai.

Bučos masinėje kapavietėje gali būti iki 300 kūnųUkrainos žmogaus teisių ombudsmenė Liudmyla Denisova sakė, kad masinėje kapavietėje prie bažnyčios Bučos mieste gali būti nuo 150 iki 300 kūnų.Internetiniame įraše M. Denisova teigė, kad žuvusių civilių kūnus renka teisėsauga: „Šiuo metu žuvusiųjų kūnus renka teisėsaugos pareigūnai, kad galėtų atlikti reikiamus tyrimus“.

Didžioji Britanija sako įšaldžiusi 350 milijardų dolerių „iš Putino karo skrynios“Didžioji Britanija įšaldė apie 350 milijardų dolerių (321 milijardo eurų) turtą iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino „karo skrynios“, antradienį per vizitą Varšuvoje sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.„Iki šiol mūsų sankcijos turėjo žalingą poveikį tiems, kurie maitina ir finansuoja Putino karo mašiną. Šią savaitę paskelbsime, kad įšaldėme daugiau nei 350 mlrd. dolerių iš Putino „karo skrynios“, – sakė L. Truss.

Vokietija pasisako už papildomų ginklų tiekimą UkrainaiVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock (Analena Bėrbok) antradienį pasisakė už papildomų ginklų tiekimą Ukrainai, kad ši šalis galėtų apsiginti nuo Rusijos.„Žiūrime, kokie yra sprendimai, drauge su Europos Sąjunga, NATO ir, ypač, G-7 (Didžiojo septyneto) partnerėmis“, – sakė ministrė.Ji atmetė kritiką, kad Vokietija nepakankamai stengiasi apginkluoti Ukrainą, ir atkreipė dėmesį, kad „nėra daug kitų šalių, tiekiančių daugiau“ ginklų.

Estijos ambasadorius Ukrainoje grįžta į KijevąEstijos ambasadorius Ukrainoje Kaimo`as Kuuskas grįžta į buvimo šalies sostinę. Tai antradienį nacionalinio transliuotojo ERR portalui pranešė Estijos užsienio reikalų ministrė Eva-Maria Liimets.„Ambasadorius ruošiasi grįžti į Kijevą. Tai įvyks artimiausiomis dienomis“, - sakė Estijos diplomatijos vadovė.Vasario pabaigoje pablogėjus saugumo situacijai Ukrainos sostinėje K. Kuuskas persikėlė į Lvivą, o kovo pradžioje išvažiavo į Lenkiją, kur tęsė darbą.

Zelenskis palygino padėtį Ukrainoje su Gernikos sunaikinimuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, antradienį kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, palygino niokojantį Rusijos puolimą prieš jo šalį su nacių 1937 m. įvykdytu Ispanijos šiaurėje esančio Gernikos miesto bombardavimu.„Tai 2022 m. balandis, bet atrodo, lyg 1937 m. balandis, kai visas pasaulis išgirdo apie vieną iš jūsų miestų – Gerniką“, – sakė jis įstatymų leidėjams, turėdamas omenyje Hitlerio „Kondoro legiono“ lėktuvų kiliminį miestelio bombardavimą per 1936–1939 m. Ispanijos pilietinį karą paremiant Francisco Franco nacionalistines pajėgas. Šimtai žmonių žuvo, daugelis jų buvo savaitiniame turguje miesto centre – šis žiaurumas sukrėtė pasaulį ir buvo įamžintas nepamirštamame Pablo Picasso antikariniame paveiksle. Istorikai nurodo, kad žuvo nuo 150 iki 300 žmonių, bet baskų valdžia pateikia daug didesnį skaičių – 1654.V. Zelenskio 10 minučių trukmės kalba vaizdo ryšiu nuskambėjo po to, kai jis pirmą kartą kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, reikalaudamas išmesti Rusiją dėl jos žiaurios invazijos ir kad Maskva būtų patraukta atsakomybėn už savo žiaurumus prieš civilius.„Niekada nemanėme, kad dar kartą išvysime šokiruojančius bombardavimų ir nekaltų žmonių žudynių vaizdus Europos žemėje“, – po V. Zelenskio kalbos sakė Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.Naujausi Ukrainos lyderio kreipimaisi nuskambėjo po pasaulinio pasipiktinimo bangos dėl šiurpių civilių aukų atradimų Bučoje ir kituose miestuose netoli Kyjivo, kai iš jų pasitraukė Rusijos kariuomenė. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Kyjivo regione iki šiol rasta daugiau nei 400 civilių kūnų, daugelis jų buvo palaidoti masinėse kapavietėse.Kremlius neigia bet kokias civilių žudynes ir tvirtina, kad vaizdai yra suklastoti Ukrainos pajėgų arba kad žūtys įvyko po to, kai Rusijos kareiviai pasitraukė iš teritorijų. Ukrainos skaičiavimais, per didžiausią per pastaruosius dešimtmečius Europos konfliktą žuvo 20 tūkst. žmonių. Per Rusijos invaziją iš šalies pabėgo beveik 4,25 mln. ukrainiečių, o dar 7,1 mln. buvo perkelti Ukrainos viduje, antradienį pranešė JT.

Rusija kaltinimus vėl atmetėRusijos atstovas JT Saugumo taryboje Vasilijus Nebenzia, anot BBC, antradienio posėdyje kartojo nepagrįstus Rusijos kaltinimus, kad Ukrainos vyriausybė, vadovaujama žydo prezidento Zelenskio, yra naciai.V. Nebenzia taip pat tvirtino, kad Ukrainos ir Vakarų žiniasklaidos rodomoje žiaurumo Bučoje filmuotoje medžiagoje yra „akivaizdžių neatitikimų“.Jis sakė, kad Rusijos pajėgoms pasitraukus iš Bučos lavonų ten nebuvo, ir tikino, kad tai patvirtino keli vaizdo įrašai.V. Nebenzia aiškino, kad lavonai „jokiu būdu“ neprimena kūnų, kurie būtų gulėję gatvėje tris ar keturias dienas.Tačiau tiek BBC, tiek kita užsienio žiniasklaida šiuo teiginiu jau paneigė, tiesą įrodydamą palydovinėmis nuotraukomis.

Slovėnijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie 33 Rusijos diplomatų išsiuntimą, praneša meduza.io.

JT: yra „patikimų“ tvirtinimų, kad Rusija Ukrainoje panaudojo kasetines bombasAntradienį aukšto rango JT pareigūnė sakė 15-ai narių Saugumo Taryboje, įskaitant Maskvos pasiuntinį, kad yra „patikimų“ tvirtinimų, jog Rusija dešimtis kartų panaudojo kasetinius šaudmenis gyvenamose Ukrainos vietose.Jungtinių Tautų žmogaus teisių organizacija „OHCHR gavo patikimų kaltinimų, kad Rusijos pajėgos kasetinius šaudmenis panaudojo apgyvendintose vietovėse mažiausiai 24 kartus“, – per susitikimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams ir taikos kūrimo reikalams Rosemary DiCarlo.Ji sakė, kad pasaulinė organizacija yra „labai susirūpinusi dėl nuolatinio sprogstamųjų ginklų su plačiu smūgio plotu naudojimo“ ir teigė, jog tokie ginklai sukelia daugiausiai civilių žūčių per karą.

Zelenskis JT Saugumo tarybai rėžė tiesą į akis: turėtumėte išsiformuoti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakare kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo tarybą, kurios posėdis skubiai buvo sušauktas dėl Bučoje įvykdytų žudynių. Nors Ukrainos lyderio kalba buvo palydėta plojimais, jis šiai organizacijai pažėrė daug priekaištų. V. Zelenskis tvirtino, jog tai, kad JT Saugumo tarybos nare yra ir Rusija, turinti veto teisę, „kenkia visai pasaulinio saugumo architektūrai. Tai leidžia jiems likti nenubaustiems“.V. Zelenskis teigė, jog Saugumo taryba turėtų „pašalinti Rusiją kaip agresorę ir karo šaltinį, kad ji negalėtų blokuoti sprendimų dėl savo agresijos, savo karo“. Kita alternatyva, anot Ukrainos prezidento, reformuoti pačią tarybą: „Tuomet kitas variantas būtų atsistatydinti“.V. zwelenskis pabrėžė, jog JT Saugumo taryboje kalba visų Ukrauinoje žuvusių žmonių atminimui. „Viskas žuvusių civilių, kurie buvo nušauti ir nužudyti į pakaušį po kankinimų, atminimui“, – tęsė jis.„Kai kurie iš jų buvo nušauti gatvėse. Kiti buvo įmesti į šulinius. Taigi jie mirė, jie kentėjo, jie žuvo savo butuose, namuose, kuriuos susprogdino granatos. Civiliai buvo sutraiškyti tankų, sėdėdami savo automobiliuose, vidury kelio vien priešo malonumui. Jie nupjovė galūnes, perrėžė gerkles. Moterys buvo prievartaujamos ir žudomos jų vaikų akivaizdoje“, - karo nusikaltimus JT Saugumo tarybai vardijo V. Zelenskis. Jis tikino, kad visi jau iš anksto žino ir Rusijos atsakymą. „Aš žinau ir jūs puikiai žinote, ką atsakys Rusijos atstovai, reaguodami į kaltinimus dėl šių nusikaltimų. Jie tai yra sakę ne kartą. Kaltins visus, kad tik pateisintų savo veiksmus, sakys, kad yra įvairių versijų, skirtingų, kad neįmanoma nustatyti, kuri iš tų versijų yra tiesa. Jie netgi sakys, kad žuvusiųjų kūnai tariamai buvo išmesti, o visi vaizdo įrašai yra surežisuoti. Bet dabar 2022 m. Dabar turime įtikinamų įrodymų“, - teigė V. Zelenskis.

Čekija į Ukrainą pasiuntė tankų Čekijos naujienų portalas Echo24.cz rašo, kad šalis į Ukrainą pasiuntė kelias dešimtis nemodernizuotų tankų T-72 ir šarvuočių BMP-1. Tai pirmoji tankų siunta Ukrainai nuo karo pradžios, rašo „Wall Street Journal“, remdamasis Čekijos ir Slovakijos gynybos ministerijų atstovais. Čekijos gynybos ministrė Jana Černochova netiesiogiai patvirtino ginkluotės tiekimo faktą, tačiau detalių nepateikė – nenorėdama talkinti Rusijos armijai.„Patikėkite, mes savo draugams Ukrainoje siunčiame reikiamos karinės technikos. Darysime tą ir toliau, suprantu paprastą žmogišką smalsumą, tačiau daugiau detalių atskleisti negaliu“, – tviteryje parašė ministrė.

NATO vadovas baiminasi, kad Ukrainoje bus atrasta daugiau žiaurumųNATO vadovas Jensas Stoltenbergas antradienį pareiškė nuogąstaujantis, kad Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos vietovėse gali būti aptikta „daugiau žiaurumų“.„Kai jie išves, ir jei išves, kariuomenę ir Ukrainos kariuomenė perims teritorijas, bijau, kad ji pamatys daugiau masinių kapaviečių, daugiau žiaurumų ir daugiau karo nusikaltimų pavyzdžių“, – sakė jis per spaudos konferenciją.

Rusija raginama nebenaudoti sausumos minų kare prieš UkrainąTarptautinės sausumos minų uždraudimo kampanijos aukščiausio rango pareigūnė pirmadienį paragino Rusiją, kad jos jos pajėgos nebenaudotų Ukrainoje sausumos minių, nuo kurių pernelyg dažnai žūsta ar būna suluošinami civiliai gyventojai.Alicia Arango Olmos, Kolumbijos ambasadorė prie Jungtinių Tautų Ženevoje, šįmet pirmininkaujanti 1997 metų Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų gamybos ir naudojimo uždraudimo pasirašiusioms šalims, išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl žiniasklaidos pranešimų, kad Rusija kare prieš Ukrainą naudoja sausumos minas.Ji atkreipė dėmesį į tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) kovo 29 dienos pranešimą, kad ukrainiečių sprogstamųjų šaudmenų nukenksminimo specialistai ankstesnę dieną aptiko draudžiamų priešpėstinių minų rytinėje Charkivo srityje. HRW nurodė, jog žinoma, kad Rusija turi tokių minų, kokios buvo aptiktos Charkivo srityje, o Ukraina jų neturi.A. Arango Olmos per spaudos konferenciją pirmadienį, kai buvo minima Tarptautinė švietimo apie minų pavojų ir pagalbos, skirtos su išminavimu susijusiai veiklai, diena, sakė, kad Ukraina yra viena iš 164 šalių, pasirašiusių Otavos konvenciją, tačiau Rusija prie šio dokumento nėra prisijungusi.„Priešpėstinės minos tik žudo ir luošina žmones, jos nesprendžia jokių problemų“, – sakė A. Arango Olmos savo kreipimesi į Rusiją.„Todėl, rusai, prašau, nustokite jas naudoti, nes daugelis žmonių, nukentėjusių nuo sausumos minų, neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta tarp Ukrainos ir Rusijos“, – kalbėjo ji.Jordanijos princas Miredas bin Ra'adas bin Zeidas, specialusis pasiuntinys, dedantis pastangas, kad Otavos konvencija taptų visuotine, sakė, kad prieš šio dokumento jau prisijungė maždaug 80 proc. pasaulio valstybių.Pasak jo, prie konvencijos nėra prisijungusios 33 valstybės, tarp jų kai kurios šalys, kurios savo kariniuose sandėliuose bendrai gali turėti dešimtis milijonų priešpėstinių minų, o dar milijonus yra užkasusios žemėje. Kai kurios Otavos konvencijos nepasirašiusios šalys turi „galią iš esmės pakeisti padėtį ir eliminuoti šį siaubingą ginklą, pavyzdžiui, Kinija, Indija, Pakistanas, Rusija ir Jungtinės Valstijos“, sakė jis.„Norint pasiekti, kad prie konvencijos prisijungtų daugiau valstybių, reikia koordinuotų ir sutelktų pastangų aukščiausiu lygiu. Tai nebus lengva, bet įmanoma“, – pridūrė princas.

Arestovičius: aktyvioji Rusijos karo prieš Ukrainą fazė baigsis balandžio viduryjeUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksejus Arestovičius prognozuoja, kad aktyvioji Rusijos karo prieš Ukrainą fazė baigsis balandžio viduryje.Tai jis pareiškė televizijos kanale „Rada“, rašo UNIAN.O. Arestovičius mano, kad vėliau Rusijos kariuomenė turės dvi galimybes – sutikti su taikos sutartimi arba sustoti vietoje. Pastaruoju atveju, pasak patarėjo, prasidės partizaninis karas. „Taikos sutartį diktuosime mes“, – teigė O. Arestovičius.„Jei prasidės partizaninis karas, mes nužudysime visus iki vieno, jei jie nesutiks su taikos sutartimi. Tačiau ir tarp musiškių bus daug aukų. Todėl turime dvi galimybes: pribaigti juos aukų kaina arba susitarti dėl taikos. Pažiūrėsime, kas ir kaip bus“, – kalbėjo V. Zelenskio patarėjas.

NATO vadovas: Rusija siekia užimti visą Donbasą Rusija planuoja kariniu būdu užimti visą Donbaso regioną Rytų Ukrainoje, siekdama sukurti koridorių iš Rusijos į aneksuotą Krymą, antradienį sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas.Rusijos pajėgos tolsta nuo Kyjivo, kad kad „persigrupuotų, persiginkluotų ir papildytų atsargas, ir jos telkia dėmesį į rytus“, sakė jis per spaudos konferenciją prieš trečiadienį vyksiantį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą.„Artimiausiomis savaitėmis tikimės tolesnio Rusijos postūmio rytų ir pietų Ukrainoje bandant užimti visą Donbasą ir sukurti sausumos tiltą į okupuotą Krymą“, – sakė jis.

Vaizdo įraše – Rusijos pajėgų smūgis Mykolajivo vaikų ligoninei Mykolajivo meras Vitalijus Kimas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas Rusijos pajėgų smūgis vaikų ligoninei balandžio 4-ąją.Dėl apšaudymo pirmadienį žuvo 11 Mykolajivo gyventojų.https://t.me/mykolaivskaODA/977

Irpinėje rado nužudytų vaikų su prievartavimo ir kankinimo žymėmisIš okupacijos išlaisvintose Ukrainos teritorijose fiksuojami masiniai taikių gyventojų kankinimų atvejai. Apie tai feisbuke kalba ombudsmenė Liudmila Denisova.„Irpinėje rado iki 10-ies metų amžiaus nužudytų vaikų su prievartavimo ir kankinimo žymėmis“, – parašė ji.Be to, Kyjivo srityje esančios vaikų stovyklos „Prolisok“, kur prieš tris savaites buvo rusų armijos padalinio bazė, korpuso rūsyje rasti penki vyrų lavonai surištomis rankomis, skelbia „Ukrinform“. Juos kankino, paskui šaltakraujiškai nužudė. Vieno iš žuvusiųjų kaukolė itin žiauriai suknežinta šautuvo buože. Likusieji buvo nušauti į pakaušį arba krūtinę.Černihivo srities kaime Viktorovka, kuris buvo okupuotas 25 dienas, rusai laikė žmones rūsyje kaip įkaitus: nuo pagyvenusiųjų iki naujagimių. Be palydos neleisdavo parsinešti nė kibiro vandens. Neduodavo jokių vaistų net tiems, kurių gyvybė priklauso nuo tam tikrų medikamentų. Astma sirgęs žmogus mirė, jį palaidojo netoliese esančiame miške.

Ukraina įspėja, kad Rusija ruošia plataus masto provokaciją Mariupolyje Rusija ruošia plataus masto provokaciją Mariupolyje, praneša Ukrainos saugumo tarnyba. „Įsibrovėliai planuoja į vieną vietą surinkti pačių rusų nužudytus Mariupolio gyventojų kūnus ir pristatyti juos kaip Ukrainos kariuomenės aukas“, – rašo UNIAN. Anot Ukrainos pareigūnų, pagrindinis Rusijos propagandos uždavinys šiandien yra kuo labiau nukreipti tarptautinį ir vidaus dėmesį nuo pačios įvykdytų žiaurumų Ukrainoje. „Dėl to pastaruoju metu buvo paskleistos melagingos tezės, kad neva „ukrainiečiai naudoja civilius kaip žmonių skydus“. Nors tai yra visiška nesąmonė. Tiesą sakant, Rusijos kariai naikina mariupoliečius – dar kovo pradžioje jie jau buvo priversti laidoti mirusiuosius masinėse miesto kapavietėse“, – pabrėžia Ukrainos saugumo tarnyba.

Paaiškino, kodėl neseniai Kyjive buvo girdėti sprogimaiUkrainos ginkluotosios pajėgos paaiškino, kodėl neseniai Kyjive buvo girdėti sprogimai. Remiantis Ukrainos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų pranešimu, mieste dirba išminuotojai, valydami teritoriją.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/316849970547001&show_text=true&width=500

Ukrainos karinis jūrų laivynas artilerijos ginklu numušė priešo raketą „Kalibr“Balandžio 4 dieną Ukrainos karinių jūrų pajėgų pakrantės artilerijos kariai netoli Odesos numušė rusų jūrinę raketą „Kalibr“. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio jūrų laivyno spaudos tarnyba apie tai pranešė „Facebook“.„Sakote, yra kažkokia pasaulio armija „neturinti analogų“? Informuojame, kad balandžio 4 d., vienoje iš Ukrainos karinių jūrų pajėgų bazių įprastinis ir toli gražu ne naujas artilerijos ginklas numušė rašistų „Kalibr“. Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – sakoma pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, naktį iš balandžio 3 į 4 dieną rusai taip pat apšaudė Odesos sritį dvejomis raketomis iš raketų sistemos „Bastion“, dėl ko buvo pažeisti infrastruktūros objektai. Kai kurias priešo raketas numušė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Odesos apygardos prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą dėl Rusijos įvykdytų raketų atakų naftos perdirbimo gamyklos ir naftos saugyklų teritorijoje Odesoje. Pradėtas baudžiamasis procesas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis), – patikslino prokuratūra.https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/349119447255644&show_text=true&width=500

Netoli Charkivo okupantai panaudojo fosforą ir termobarinę ginkluotęCharkivo srityje, mūšiuose dėl Mažosios Rohanės, okupantai naudojo fosforą ir termobarinę ginkluotę.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos Rytų operatyvinis-teritorinis susivienijimas.„Mūšiuose dėl Mažosios Rohanės prie Charkivo rusų okupantai naudojo fosforą ir termobarinę ginkluotę. Tai liudija ne tik Ukrainos kariai, išdegintos žemės ir sugriauti pastatai, bet ir paimta priešo technika. Šie įrodymai yra labai svarbūs būsimam tarptautiniam tribunolui prieš šalį agresorę – rusijos federaciją“, – rašoma pranešime.Gvardiečiai rado termobarinių ir fosforinių užtaisų, skirtų paleidimo sistemai TOS-1A „Solncepiok“. Dėl visa griaunačio šių rūšių ginklų veikimo pobūdžio juos naudoti šalia gyvenvieičių draudžiama.Karo gydytojų liudijimu, jiems teko evakuoti kovotojus, kurie buvo sužeisti rusų okupantams panaudojus tokią amuniciją: buvo apdegę, dalis nukentėjo nuo baltojo fosforo garų, patekusių į kvėpavimo takus, poveikio. Rusai draudžiamais šoviniais pataikė ir į pieno gamyklą, esančią netoli Mažosios Rohanės.„Tačiau tokie žiaurūs ir nežmoniški ginklai niekaip neišgelbėjo rusų jaunimo, kuris buvo įvarytas į šią miško juostą Charkivo pakraštyje. Susitikimas su vienos iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų brigadų kovotojais ir Charkivo „Fraikora“ savanoriais daugeliui jų tap paskutiniu. Priešas spėjo tik iškasti negilius apkasus ir keletą kasyklų, tempti iš civilių pavogtą turtą, maistą ir alkoholį. Kitomis gynybinėmis struktūromis ir ryšio priemonėmis tarp pozicijų rusai nesirūpino. Tačiau jų negarbingos mirties vietoje buvo rasta daug propagandinės literatūros, sienlaikraščių „Gvardec“, „Čeburator“ ir „Objektiv“, – pažymi Ukrainos nacionalinė gvardija.https://www.facebook.com/ngu.east/posts/271738865127876&show_text=true&width=500

JT: visi ženklai rodo, kad Bučoje buvo tyčia taikomasi į civiliusJungtinės Tautos antradienį pareiškė, kad visi ženklai Bučoje rodo, jog šiame netoli Kyjivo esančiame miestelyje buvo sąmoningai žudomi civiliai gyventojai.JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro teigimu, iš Kyjivo šiaurės rytinio priemiesčio Bučos pasiekiantys vaizdai kelia itin didelį nerimą. Pabrėžiama, jog tarptautinė teisė draudžia bet kokius tyčinius išpuolius prieš civilius.Vakarų lyderiai vieningai reiškė įtūžį, kai Rusijos pajėgoms pasitrauktus iš suniokoto miesto jo gatvėse ir masinėse kapavietėse buvo rasta dešimtys žmonių palaikų, dar labiau išryškinančių 40 dienų trunkančio ir tūkstančius gyvybių nusinešusio karo siaubus.„Panašu, kad tai, apie ką mes čia kalbame, yra tiesioginis civilių žudymas ir taikymasis į juos Bučoje“, – Ženevoje žurnalistams sakė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovė Elizabeth Throssell.Ji atkreipė dėmesį į nuotraukas, kuriose nužudyti žmonės guli surištomis rankomis arba užfiksuoti apdegę pusnuogių moterų kūnai.„Tai kelia itin didelį nerimą ir tikrai labai akivaizdžiai rodo, kad į juos buvo tiesiogiai taikomasi kaip į asmenis, o pagal tarptautinę teisę – turime pabrėžti – tyčinis civilių gyventojų žudymas yra karo nusikaltimas“, – sakė ji.„Visi ženklai rodo, kad į aukas buvo taikomasi tyčia ir jos buvo tiesiogiai nužudytos“, – pridūrė atstovė.„Galima būtų teigti, kad viskas įvyko karo kontekste, pavyzdžiui, (žmogus žuvo) pataikius į pastatą; bet sunku suvokti tą karinį kontekstą, kai žmogus guli gatvėje su kulka galvoje arba jų kūnai yra sudeginti“, – kalbėjo E. Throssell.E. Throssell patikslino, kad JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro darbuotojų Bučoje nėra.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina rusų karius civilių gyventojų žudymu, tačiau Kremlius atsakomybę neigia. Maskvos teigimu, nuotraukos su lavonais Bučoje yra suklastotos.

Prancūzijos prokurorai inicijavo tris tyrimus dėl karo nusikaltimų UkrainojePrancūzijos prokurorai antradienį pranešė, kad inicijavo tris tyrimus dėl įtariamų karo nusikaltimų prieš Prancūzijos piliečius Ukrainoje.Pasak prokurorų, įtariami nusikaltimai įvykdyti Mariupolio, Hostomelio ir Černihivo miestuose.Šalyje prieš tai jau inicijuotas tyrimas dėl prancūzų–airių kilmės kanalo „Fox News“ operatoriaus Pierre'o Zakrewskio žūties netoli Kyjivo. Jis buvo nušautas, kai nušvietė karą.

Po Rusijos atakos Mariupolyje skęsta užsienio laivasUkrainos pasieniečių teigimu, Mariupolio miesto uoste skęsta užsienio krovininis laivas, kai dėl Rusijos atakos jame kilo gaisras.130 metrų ilgio krovininio laivo kapitonas išsiuntė nelaimės skambutį, nes mašinų skyriuje ir ant tiltelio kilo gaisras, pranešė pasienietis. Iš laivo buvo evakuota 12 narių įgula, tarp jų keli sužeisti žmonės.Donecko srities prorusiški separatistai patvirtino, kad kilo gaisras, tačiau dėl jo kaltino Ukrainą sakydami, kad uosto įrenginiai ir užsienio laivai naikinami dėl gresiančio neišvengiamo pralaimėjimo.„Azburgas“ švartuojasi Mariupolyje nuo vasario 22 d., jis ten atplaukė likus dviem dienoms iki invazijos pradžios.

Ukraina: civilių žudynes Bučoje vykdę Rusijos kariai vėl grįš kariauti į UkrainąUkrainos žvalgyba skelbia, kad Rusijos 64-oji motorizuotųjų šaulių brigada, kurios kariai vykdė žudynes ir civilių kankinimus Bučoje, bus grąžinta į Ukrainos teritoriją, rašo UNIAN.64-oji motorizuotųjų šaulių brigada vėl grįš į Ukrainą, todėl kituose miestuose gali pakartoti panašius nusikaltimus į įvykdytus Bučoje, įspėja Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiasis žvalgybos direktoratas.„Šie padarai masiškai priešinasi grįžimui į Ukrainą, suvokdami, kas jų laukia. Tačiau vadovybė juos ignoruoja ir grasina tribunolu, jei jie atsisakys toliau dalyvauti karo veiksmuose. Prašymai dėl atleidimo iš darbo nepriimami", – teigia žvalgybos direktoratas.Nuo balandžio 4 -osios brigada buvo atitraukta iš Ukrainos į Baltarusiją ir buvo įsikūrusi netoli Mozyro miesto. Ukrainiečių duomenimis, iki balandžio 6 dienos kariai bus geležinkeliu nuvežti į Rusijos Belgorodą. Po dviejų dienų poilsio jie planuoja grįžti į Ukrainą viename „karščiausių“ taškų (preliminariai – Charkivo kryptimi).„Toks grafikas nurodo, kad 64-ajai brigadai bus skirtos „specialios užduotys“. Pirmoji jų – įbauginti Ukrainos gyventojus“, – perspėja Ukrainos žvalgyba.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis dar šią savaitę ketina vykti į Kyjivą susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tai tviteryje pranešė ES atstovas.

Mariupolio uoste rusai apšaudė civilinį laivą su Dominikos Respublikos vėliavaMariupolio uoste, užblokuotame ordos, jų apšaudytas civilinis laivas su Dominikos Respublikos vėliava nyra po vandeniu. Yra sužeistų, praneša „Unian“ savo „Telegram“ kanale.„Naktį, per eilinį Mariupolio apšaudymą iš jūros, priešas pataikė į civilinį laivą, plaukiojantį su Dominikos Respublikos vėliava, buvusį vienoje iš krantinių“, – pranešė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.Nuo smūgio mašinų skyriuje kilo gaisras, sužeistas vienas ekipažo narys. Tarptautinio jūrų saugumo kanalo kapitonas pasiuntė signalą „SOS“ ir žinutę: „Dėmesio! Dėmesio! Laivas su Dominikos Respublikos vėliava buvo žiauriai sugadintas, viskas sugriauta, tiltelis sugriautas. Gaisras mašinų skyriuje. Yra sužeistų.“

Rubižnėje rusai pataikė į cisterną su azoto rūgštimiRubižnėje rusai pataikė į cisterną su azoto rūgštimi. Apie tai pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.Gretimų gyvenviečių gyventojų prašoma neišeiti iš slėptuvių, o esančius patalpose uždaryti duris ir langus, rašoma „Telegram“ kanale „Unian“.Azoto rūgštis pavojinga ją įkvėpus, prarijus ar, kai patenka ant odos bei gleivinių.Rūgšties garai dirgina kvėpavimo takus. Esant lengvam apsinuodijimui, atsiranda bronchito, lengvo bronchiolito, galvos svaigimo, mieguistumo požymių. Esant sunkiam apsinuodijimui – plaučių edema. Apsaugai nuo azoto rūgšties garų ir rūko naudojamos dujokaukės.Lokaliai patekusi į akis, azoto rūgštis sukelia didelį pažeidimą ir didelę ragenos ir junginės nekrozę, dėl kurios prarandamas regėjimas.Gyventojai raginami paruošti šlapias veido kaukes.https://t.me/uniannet/44390?single

Maskva: derybos su Kyjivu tęsiasi vaizdo formatu Nepaisant išaiškėjusių sunkių nusikaltimų prieš civilius Kyjivo apylinkėse, taikos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos, Maskvos duomenimis, tęsiamos. „Šiuo metu vyksta intensyvios derybos su Ukraina vaizdo formatu“, – antradienį interviu agentūrai „Intefax“ sakė Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenka. Tačiau kol nėra sutarimo dėl galutinio dokumento, esą per anksti kalbėti, pavyzdžiui, apie Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimą su kolega iš Ukrainos Dmytru Kuleba.S. Lavrovas ir D. Kuleba kovo 10 dieną buvo susitikę Antalijoje Turkijoje. Vėliau Turkijoje derėjosi ir abiejų šalių delegacijos.

Bučos meras: surengdama žudynes, Rusija kerštavo už Ukrainos pasipriešinimąSurengdama masines žudynes Ukrainos Bučos miestelyje, Rusija kerštavo už Ukrainos pasipriešinimą invazijai, interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Serra“ sakė šio miestelio meras Anatolijus Fedorukas.Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukrainos pareigūnai teigia, kad dėl to atsakingi miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi ir vadina šiuos vaizdus „inscenizuotais“.„Mano žmonės buvo sušaudyti savo malonumui arba iš įniršio, – „Corriere della Serra“ teigė A. Fedorukas. – Rusai šaudė į viską, kas juda: praeivius, žmones ant dviračių, automobilius su ženklu „vaikai“.„Buča yra Rusijos karių kerštas už Ukrainos pasipriešinimą“, – kalbėjo meras ir pridūrė, kad kai kurios miesto dalys buvo paverstos koncentracijos stovyklomis, kuriose nebuvo nei vandens, nei maisto, o „jas palikti išdrįsę žmonės buvo sušaudomi“.

Rusijos kariai smūgiavo Kramatorsko miestui Ankstų antradienį Rusijos kariai smūgiavo Ukrainos rytuose išsidėsčiusiam Kramatorsko miestui. Prieš tai Maskvos pajėgos paskelbė, kad dabar visą savo dėmesį skirs rytinei šalies daliai. Nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį mėnesį Kramatorskui pavyko išvengti smarkių smūgių, kurie fiksuoti kituose rytiniuose miestuose, pavyzdžiui, Charkive. Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad apie 3 val. vietos laiku per vieną iš atakų apgadinta miesto centre, netoli policijos komisariato, esanti mokykla. Pasak korespondento, po smūgių prie mokyklos buvo išmuštas maždaug 10 metrų skersmens krateris ir išdaužta daugybė pastato langų. Oficialių duomenų apie aukas ar sužeistuosius kol kas nėra, tačiau, anot vietos gyventojų, atakos metu mokykla buvo tuščia ir niekas nesusižeidė. Ukrainos vadovybė prieš tai perspėjo, kad kautynės Rytų Ukrainoje gali suintensyvėti, nes Maskva išvedė savo pajėgas iš sostinės Kyjivo apylinkių, kad galėtų susitelkti į Donbaso srities „išlaisvinimą“. Pirmosiomis invazijos dienomis vasario pabaigoje Kramatorske buvo surengtos kelios Rusijos raketų atakos, per vieną jų nusitaikyta į miesto oro uostą. Naktį iš pirmadienio į antradienį surengti smūgiai buvo pirmieji miesto centre per kelias savaites.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad jo susitikimas su Vladimiru Putinu gali ir neįvykti, tačiau net po civilių gyventojų žudynių Bučoje ir kituose Kyjivo srities miestuose būtina tęsti derybas su Rusija, sakė V. Zelenskis interviu Ukrainos žurnalistams. „Lengviau pasakyti – šiandien apie nieką nekalbėkime – taip yra lengviausia. Sunkiausia pasakyti, ką jie padarė, pripažinti juos priešais, bet tuo pačiu rasti galimybę susitikti, o tame susitikime rasti išeitį ir neprarasti savo teritorijos“, – sakė V. Zelenskis. Anksčiau per Ukrainos ir Rusijos derybas buvo keltas V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo klausimas.

Mykolajivo meras: civilių apgyvendintose miesto teritorijose naudojami kasetiniai šaudmenysRusijos kariai tęsia Ukrainos Mykolajivo miesto apšaudymą, transliuotojui BBC sakė šio miesto meras Oleksandras Senkevyčius.Pasak O. Senkevyčiaus, civilių apgyvendintose miesto teritorijose naudojami kasetiniai šaudmenys, kurie neturi jokios karinės reikšmės ir verčiau yra skirti pasėti paniką ir pasiruošti karinei sausumos operacijai.Meras kartu paragino visas moteris ir vaikus išvykti iš Mykolajivo, kad būtų išvengta kuo daugiau civilių aukų.„Mus bombarduoja kasdien. Vakar užfiksuoti du bombardavimai, – teigė O. Senkevyčius. – Kalbant apie vakarykštį bombardavimą, jie mus apšaudė kasetinėmis bombomis ir raketomis, kurios nukrito ant gyvenamųjų rajonų, kuriuose yra tik namai, kur žmonės eina miegoti, o ryte eina į darbą.“

Ukraina skelbia apie septynis evakuacinius koridorius antradienįUkraina paskelbė, kad antradienį bus atidaryti iš viso septyni humanitariniai koridoriai civilių evakuacijai. Tačiau iš apsiausto Mariupolio uostamiesčio gyventojai galės išvykti tik asmeniniais automobiliais, sakė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk, kurią cituoja agentūra „Ukrinform“.Vicepremjerė apkaltino rusų pajėgas, kad šios, priešingai nei žadėjo, toliau blokuoja prieigą prie Mariupolio pagalbos vilkstinėms. Kyjivas ir Maskva kaltina viena kitą sabotuojant civilių evakuaciją.I. Vereščuk duomenimis, Raudonojo Kryžiaus darbuotojai, kurie buvo sulaikyti į vakarus nuo Mariupolio esančioje Manhušo vietovėje, vėl yra laisvi. Raudonasis Kryžius antradienį dar kartą mėgins žmones autobusais išvežti į Zaporižios miestą.

Ukraina: Kyjivo srityje iki šiol užfiksuota daugiau kaip 7 000 karo nusikaltimųUkrainos generalinės prokuratūros duomenimis, Kyjivo srityje rusų kariai iki šiol galimai įvykdė daugiau kaip 7 000 karo nusikaltimų.Daugiausiai žmonių pražudyta į šiaurės vakarus nuo Kyjivo esančioje Borodiankoje, naujienų agentūra UNIAN cituoja generalinę prokurorę Iryną Venediktovą. Pasak jos, prokuratūra jau pradėjo tyrimus dėl karo nusikaltimų Irpinėje, Bučoje ir Vorzelyje.Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukraina teigia, kad dėl to atsakingi miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi ir vadina šiuos vaizdus „inscenizuotais“.Tuo metu Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis pažadėjo, kad žiaurumai Bučoje bus skubiai ištirti ir dokumentuoti. „Kai bus sutvarkyti tiltai, kuriuos rusai traukdamiesi susprogdino, ekspertai turės prieigą“, – ministras sakė Vokietijos dienraščiui „Tagesspiel“.Pasak D. Monastyrskio, renkant įkalčius jau talkina Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK), o prie tyrimo netrukus prisijungs ir daugiau tarptautinių ekspertų.

Balandžio 5-osios naktį pora rusų „Su-35“, atskridusių iš Baltarusijos teritorijos pradėjo ataką Ukrainos teritorijoje sparnuotosiomis raketomis.Ko gero, taikiniais turėjo tapti civilinės infrastruktūros objektai keliuose vakarų regionuose.Trys sparnuotosios raketos buvo sunaikintos oro gynybos priemonėmis, ketvirtoji apgadinta ir į taikinį nepataikė.https://t.me/uniannet/44354

Polohų mieste, Zaporižios srityje, Rusijos kariuomenė užėmė ir užminavo rajono ligoninę. Tai pranešė Zaporižios srities karinė administracija, rašoma „Uninian“ kanale „Telegram“.Medicinos personalui ir pacientams buvo uždrausta grįžti į pastatą.

Sumų srities gubernatorius Dmitrijus Živyckis pranešė, kad Sumų srities Konotopo rajone Ukrainos kariškiai rado mažiausiai trijų nukankintų civilių kūnus, rašo „The Guardian“. „Kyiv Independent“ praneša, kad jie rasti vietose, kur buvo dislokuotos Rusijos pajėgos.

Klyčko įspėja gyventojus kol kas negrįžti į Kyjivo priemiesčiusUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paragino namus palikusius priemiesčių gyventojus „dar mažiausiai savaitę“ negrįžti. „Kai kuriuose Kyjivo srities rajonuose visą parą galioja komendanto valanda“, –sakė jis pirmadienį. Be to, po rusų dalinių atsitraukimo „rasta daug sprogmenų, kurie gali kelti didelį pavojų“.K. Klyčko įspėjo ir dėl tolesnių raketų atakų. „Todėl prašau žmonių kiek palaukti ir negrįžti“, – sakė jis.Rusijos ginkluotosios pajėgos praėjusią savaitę paskelbė, kad smarkiai sumažins savo karinį aktyvumą aplink sostinę. Ukrainos kariuomenė tuo tarpu įspėja, kad tai gali būti apgaulingas manevras. Po rusų karių pasitraukimo iš kelių Kyjivo priemiesčių rasta daug nužudytų civilių, ypač – Bučoje.Dėl to Vakarų šalys kaltina rusus karo nusikaltimais. Maskva kaltinimus neigia.

Zelenskis kreipsis į JT Saugumo TarybąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį kalbės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje apie karą jo šalyje, pranešė Jungtinės Karalystės diplomatinė atstovybė. Tai bus pirmasis jo kreipimasis į JT instituciją nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į šalį.Po pirmadienio pranešimo JK, balandžio mėnesį pirmininkaujanti Tarybai, negalėjo pasakyti, ar kalba bus transliuojama tiesiogiai, ar įrašyta iš anksto.Antradienio posėdis buvo numatytas dar prieš paskelbiant apie V. Zelenskio pasirodymą; jame dalyvaus JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas.Dabar posėdyje tikriausiai dominuos savaitgalį aptikti negyvi kūnai civiliais drabužiais, išmėtyti Bučos miesto, esančio netoli Kyjivo, gatvėse. Siaubingi vaizdai, užfiksuoti nuotraukose, sukėlė tarptautinio Rusijos pasmerkimo bangą.„Tarybai pirmininkaujanti JK užtikrins, kad būtų išklausyta tiesa apie Rusijos karo nusikaltimus. Mes atskleisime (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino karą tokį, koks jis yra iš tikrųjų“, – savo oficialioje „Twitter“ paskyroje pranešė JK atstovybė JT.

Ukraina baiminasi „didelio“ rytinio Luhansko regiono puolimoRusijos ginkluotosios pajėgos, Ukrainos duomenimis, rengiasi „dideliam“ ukrainiečių dalinių puolimui rytiniame Luhansko regione. Gabenama technika ir degalai, stiprinamos pajėgos, pirmadienį sakė regiono gubernatorius Serhijus Gaidajus. „Manome, kad jie ruošiasi dideliam puolimui“, - pridūrė jis.„Bombardavimai tankėja“, - vaizdo žinutėje toliau kalbėjo S. Gaidajus. Jis paragino gyventojus kiek įmanoma greičiau išvykti iš regiono. „Nelaukite, kol jūsų namai bus subombarduoti“, - ragino jis žmones.Daug žmonų pirmadienį pajudėjo Vakarų kryptimi. Šimtai jų Kramatorsko – Donecko srities didmiesčio - geležinkelio stotyje laukė traukinių.Ukrainos institucijos mano, kad Rusijos pajėgos pasitraukė iš Ukrainos šiaurės tam, kad susitelktų į puolimą šalies rytuose ir pietuose.JAV gynybos ministerijos atstovas pirmadienio vakarą pranešė, kad du trečdaliai rusų pajėgų, kurios nuo karo pradžios buvo užėmusios pozicijas apie Kyjivą, atsitraukė į Baltarusiją. Tai esą veikiausiai yra persigrupavimas prieš naują puolimą kitoje Ukrainos vietoje.Rusija savo ruožtu neseniai paskelbė, kad puolimą sutelks į Donbasą, kur yra Luhanskas.

Ukrainoje rasti kaimo seniūnės ir dar keturių žmonių lavonai surištomis rankomisUkrainiečių pareigūnai kaime į vakarus nuo Kijevo aptiko penkių civilių surištomis rankomis lavonus. Tarp aukų yra kaimo seniūnė, jos vyras ir sūnus. Policija naujienų agentūros AFP žurnalistams parodė keturis lavonus, tarp jų kaimo seniūnės, gulinčius pusiau žemėmis užverstoje duobėje pušyne šalia moters namo Motyžyne. Penktas kūnas buvo surastas nedideliame šulinyje sode. Visoms aukoms, įskaitant du vyrus, kurie nebuvo seniūnės šeimos nariai, buvo už nugaros surištos rankos. 50-metė seniūnė Olha Suchenko, jos vyras ir sūnus buvo pagrobti rusų karių kovo 24 dieną, nurodė policija. Vietos gyventojai sakė, kad seniūnė ir jos vyras atsisakė bendradarbiauti su rusų pajėgomis. Kovo 11 dieną rusų kariai pagrobė pietinio Melitopolio merą Ivaną Fedorovą, tačiau po penkių dienų paleido jį į laisvę. Bučoje, esančioje už maždaug 30 km į šiaurę nuo Motyžyno, atsitraukus rusų pajėgoms buvo rasta daug brutaliai nužudytų civilių, kurių lavonai buvo palikti tiesiog gatvėse arba masinėse kapavietėse. Šie vaizdai išprovokavo įtūžį visame pasaulyje ir kaltinimus Rusijai dėl karo nusikaltimų.

Per rusų atakas Mykolajivo mieste žuvo mažiausiai 11 žmoniųPer Rusijos atakas Mykolajive, pietų Ukrainoje, žuvo mažiausiai 11 žmonių ir 62 buvo sužeisti, pirmadienį vakare „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Vitalijus Kimas.Meras Oleksandras Senkevičius anksčiau „Telegram“ buvo sakęs, kad žuvo 10 žmonių ir 46 buvo sužeisti.O. Senkevičius sakė, kad buvo šaudoma į namus, ligonines, vaikų darželius, mokyklas ir našlaičių globos namus. Pirmadienį iš miesto evakuacijos autobusais išvyko apie 120 žmonių.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Pirmadienį Avdijivkoje rytų Ukrainoje žuvo du žmonės, pranešė laikraštis „Ukrayinska Pravda“, remdamasis Donecko srities gubernatoriumi Pavlo Kirilenka.

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos kariai ruošiasi puolimui rytuoseUkrainos kariuomenė paskelbė savo kasdienės operacijos ataskaitą ir teigia, kad Rusija pergrupuoja karius puolimui Rytų Ukrainoje. Rusijos tikslas dabar yra nustatyti visišką Donecko ir Lugansko regionų kontrolę, teigiama ataskaitoje, kurią socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Priešininkas papildo maisto, degalų ir tepalų medžiagų bei šaudmenų atsargas“, – sakoma pranešime.Pranešime taip pat teigiama, kad Rusijos kariai pietiniame Mykolajivo mieste vykdė apšaudymą iš Ženevos konvencijos uždraustų ginklų. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, įskaitant vaikus.

JAV dar šią savaitę ketina įvesti naujas sankcijas Rusijai Po žiaurumų Ukrainos Bučos mieste JAV vyriausybė dar šią savaitę ketina paskelbti apie naujas sankcijas Rusijai. Šiuo metu derinami veiksmai su sąjungininkėmis ir šalimis partnerėmis, pirmadienį Baltuosiuose rūmuose sakė prezidento Joe Biden patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas. Tačiau jis nenorėjo įvardyti detalių apie planuojamas ar svarstomas naujas baudžiamąsias priemones.Atsakydamas į klausimą apie galimą rusiškos naftos ir dujų importo sustabdymą į Europą, J. Sullivanas sakė, kad ir su ES, ir su šalimis narėmis vyksta pokalbiai dėl „viso spektro sankcijų“. Esą siekiama konsensuso, kad būtų dar labiau padidintas spaudimas Maskvai.JAV, ES, Didžioji Britanija ir kitos sąjungininkės dėl Rusijos karo Ukrainoje jau įvedė Maskvai daugybę sankcijų. Sankcijų taikinys iki šiol, be kita ko, buvo Rusijos finansų sistema, technologijų sektorius bei aukšti politikai ir oligarchai, kurie laikomi Rusijos prezidento Vladimiro Putino rėmėjais.

Ateinančią savaitę į Lietuvos Seimą kreipsis V. ZelenskisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ateinančią savaitę kreipsis į Lietuvos Seimą. Šią šaltinių informaciją Eltai patvirtino užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ukrainos lyderis į Lietuvos parlamentą vaizdo ryšiu turėtų kreiptis balandžio 12-ąją vyksiančios Seimo sesijos metu.„Vertiname Ukrainos prezidento įkvepiančią lyderystę ginant ne tik Ukrainos laisvę, bet kartu ir Vakarų pasaulio pamatines vertybes – laisvę, demokratiją ir žmoniškumą. Todėl vertiname bei branginame mūsų valstybių tikrą ir nuoširdžią partnerystę, o kartu ir galimybę mūsų valstybės draugą ir tikrą sąjungininką išgirsti besikreipiantį į Lietuvos parlamentą“, – Eltai perduotame komentare teigė G. Landsbergis.

Buvęs Ukrainos ministras pirmininkas: Putinas pralaimės šį karąBuvęs Ukrainos ministras pirmininkas Arsenijus Jaceniukas sako, kad Ukrainoje vykstantis konfliktas yra dramatiškiausias įvykis nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.„Tai nėra tik katastrofa. Viskas, ką [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas ir jo bičiuliai bei jo kariai padarė Ukrainos žmonėms, tai yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui“, – sakė A. Jaceniukas CNN žurnalistui Jake'ui Tapperiui.Didžiausias klausimas, sakė A. Jaceniukas, yra tai, kas galiausiai nutiks V. Putinui ir jo kariuomenei.„Kaip patraukti atsakomybėn asmeniškai Putiną ir kiekvieną vadą grandinėje, ir kiekvieną karį, kuris įvykdė šiuos žiaurumus prieš Ukrainos žmones“, – detalizavo jis.Nors šiuo metu atrodo, kad Rusijos prezidentas veikia laisvai ir be jokių represijų, A. Jaceniukas prognozavo, kad V. Putino valdymas baigsis nesėkme.„Vis dar tikiu, kad Putinas pralaimės šį karą... Tai karas prieš laisvąjį pasaulį. Tai karas prieš faktiškai kiekvieną žmogų. Tai yra karas prieš laisvę“, – sakė jis. „Jis pralaimės šį karą, bet mes turime ruoštis jau dabar... Manau, kad turime skubiai pradėti veikti <...>, kad būtume pasirengę patraukti V. Putiną atsakomybėn ir pamatyti V. Putiną sėdintį už grotų.“

Ataskaita: Slavianskas – kitas svarbus Rusijos tikslas Rusijos kariai rengia puolimą prieš rytinį Slaviansko miestą, siekdami veržtis į rytus ir susijungti su kitomis pajėgomis Donbaso regione, teigiama naujausiame analitinio centro „Institute for the Study of War“ vertinime, kurį cituoja BBC.„Rusijos pajėgų pastangos iš Išumsko užimti Slaviaanską greičiausiai taps kitu lemiamu mūšiu kare Ukrainoje“, – sakoma ataskaitoje.Jei jiems to nepavyks padaryti, jų pastangos užimti rytines Donecko ir Luhansko sritis „greičiausiai žlugs“. Rusijos pajėgos ir toliau nedaro beveik jokios pažangos puolant šias sritis, teigia analitinis centras.Ukrainos kariai taip pat toliau laiko Mariupolį ir greičiausiai pridarys rusams didelių nuostolių.„Tikėtina, kad Rusijos pastangos iš rezervistų suformuoti atsargą ir įtraukti pažeistus dalinius iš šiaurės rytų Ukrainos į frontinius puolimus rytų Ukrainoje nepadidins jų sėkmės galimybių“, – priduriama ataskaitoje.

Rusijos ambasadorius JT: žiaurumai Bučoje „inscenizuoti“Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia gyventojų žudynes Ukrainos Bučos mieste pavadino „inscenizuota provokacija“. Tai „bjauri režimo Kyjive provokacija“, - sakė jis pirmadienį spaudos konferencijoje Niujorke. Rusų kariai, anot jo, nepadarė to, kuo yra kaltinami, jie nevykdė žiaurumų prieš civilius Ukrainoje. „To nėra, to nebuvo ir to niekada nebus“, - pažymėjo ambasadorius.Rusija turi visa tai patvirtinančių įrodymų, kuriuos kuo greičiau pateiks JT Saugumo Tarybai, kalbėjo V. Nebenzia. Rusija, anot jo, jau pirmadienį paprašė surengti specialų JT Saugumo Tarybos posėdį. Tačiau šiuo metu pirmininkaujanti Didžioji Britanija nusprendė tai palikti jau paskirtam posėdžiui antradienį – tai N. Nebenzia griežtai sukritikavo.Po Rusijos dalinių pasitraukimo iš Kyjivo Bučos priemiesčio civilių kūnų vaizdai gatvėse sukėlė siaubą užsienyje. Ukrainos pajėgos dėl žiaurumų kaltina rusų dalinius, kurie buvo užėmę miestą. Maskva kaltinimus neigia.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė esąs „labai šokiruotas“ ir pareikalavo nepriklausomo tyrimo.

Rusija ragina Ukrainos pajėgas Mariupolyje kapituliuotiRusija dar kartą paragino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas Mariupolyje sudėti ginklus. Ukrainos kariuomenės batalionai ir užsienio samdiniai antradienio rytą evakuaciniu koridoriumi galės saugiai palikti miestą Kyjivo vyriausybės kontroliuojamų teritorijų kryptimi, pirmadienį pareiškė generolas majoras Michailas Mizincevas iš Rusijos gynybos ministerijos. „Visiems, kurie sudės ginklus, bus garantuota gyvybė“, - pridūrė jis.Antradienį vėl turėtų būti mėginama iš miesto evakuoti ir civilius bei užsienio piliečius, kalbėjo M. Mizincevas. Anot jo, praėjusiomis dienomis Ukrainos pusė vis trukdė išvežti žmones iš Mariupolio.Savo vakarinėje ataskaitoje Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naujas atakas sunaikinti du amunicijos sandėliai ir degalų saugykla, taip pat dvi vadavietės. Be to, prorusiški separatistai Luhansko regione pasistūmėjo dar 2 km. Luhansko sritis, Rusijos duomenimis, 90 proc. nekontroliuojama Ukrainos.

Zelenskis teigia, kad Bučoje kankinta ir nužudyta daugiau kaip 300 civilių gyventojųV. Zelenskis apkaltino Rusijos pajėgas nužudžius ir kankinus daugiau kaip 300 civilių gyventojų buvusiame okupuotame Bučos mieste, kuriame aptikta įtariamų Rusijos karo nusikaltimų įrodymų.BBC negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio.„Mes ką tik pradėjome tyrimą dėl visko, ką padarė okupantai“, – sakė V. Zelenskis.„Šiuo metu turima informacijos apie daugiau kaip tris šimtus vien tik Bučoje nužudytų ir nukankintų žmonių. Tikėtina, kad, patikrinus visą miestą, aukų sąrašas bus daug didesnis. Ir tai tik vienas miestas.“„Jau dabar yra informacijos, kad Borodiankoje ir kai kuriuose kituose išlaisvintuose miestuose okupantų aukų skaičius gali būti dar didesnis“, – tęsė jis.„Daugelyje išlaisvintų Kijevo, Černigovo ir Sumų sričių rajonų kaimų okupantai darė tokius dalykus, kokių vietiniai gyventojai nematė net per nacių okupaciją prieš 80 metų. Okupantai už tai neabejotinai prisiims atsakomybę“.

Zelenskis pažadėjo patraukti Rusijos kariškius atsakomybėnUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo uoliai tirti kaltinimus dėl karo nusikaltimų, kuriais kaltinamos Rusijos pajėgos okupuotuose šalies regionuose.Kalbėdamas per savo naktinį kreipimąsi į Ukrainos žmones, V. Zelenskis sakė, kad tyrėjai padarys viską, kad nustatytų įtariamų žiaurumų kaltininkus.„Jau dabar darome viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau nustatytume visus su šiais nusikaltimais susijusius Rusijos kariškius“, – sakė jis.„Tai bus bendras mūsų valstybės darbas su Europos Sąjunga ir tarptautinėmis institucijomis, ypač su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu.“„Visi okupantų nusikaltimai yra dokumentuoti. Sudaroma būtina procesinė bazė, kad kalti Rusijos kariškiai būtų patraukti atsakomybėn už kiekvieną jų padarytą nusikaltimą.“

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad antradienį apie 23 valandą nugriaudėjo sprogimai Dnipre, Charkive, Zaporožėje, Rivnėje, Voliunėje. Kiek anksčiau pranešta, jog beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro antskrydžių pavojus.

Vaizdo reportažas apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pirmadienio apsilankymą Bučoje ir tai, kaip ji atrodo dabar, kaip buvo išlaisvinta iš Rusijos pajėgų. https://t.me/nexta_live/24596

Ukraina: Rusijos kariai ruošiasi užimti CharkivąRusijos agresoriai ruošiasi puolamiesiems veiksmams, kuriais siekiama užgrobti Charkivą. Tai per spaudos konferenciją sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzjanikas, praneša „Ukrinform“.„Pagrindinės priešo pastangos sutelktos į pasiruošimą puolamiesiems veiksmams, siekiant apsupti Jungtinių pajėgų grupuotę ir užimti Charkivo miestą“, – sakė O. Motuzjanikas.Gynybos ministerijos atstovas pridūrė, kad Rusija ir toliau naudoja didelio tikslumo ginklus, kad sunaikintų kritinę Ukrainos infrastruktūrą, imasi priemonių suformuoti ir perkelti papildomus dalinius iš rytinių ir centrinių Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinių rajonų, kad galėtų dalyvauti karo veiksmuose Ukrainos teritorijoje.Teigiama, kad Rusijos pajėgos stiprina vakarų ir pietų karinių rajonų karių grupę Slobozhanskio ir Donecko operatyvinėse teritorijose. Tai daroma tiek perkeliant karius iš kitų karinių rajonų, tiek pritraukiant mobilizacinio rezervo vienetus.Be to, Rusija kuria logistikos maršrutus karių grupavimui, kuria šaudmenų, raketų, kuro ir tepalų atsargas, taip pat rengia medicinos įstaigas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas perspėjo apie didelę oro ir raketų smūgių tikimybę Charkivui.

Smarkiai apšaudytas MykolajivasPirmadienį buvo smarkiai apšaudytas Ukrainos miestas Mykolajivas. Jo meras Aleksandras Senkevičius sakė, kad mieste per apšaudymus žuvo 10 žmonių, dar 46 buvo sužeisti.Nuo apšaudymo nukentėjo trys Mykolajivo medicinos įstaigos, 5 mokyklos ir iki 10 vaikų darželių, gyvenamieji rajonai bei vaikų globos namai. https://t.me/UkrainaOnlline/25185

Bučoje rasta kankinimų kameraVienos iš vaikų sanatorijų Bučoje rūsyje teisėsaugos pareigūnai rado vietą, kur Rusijos kariai kankino žmones. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Generalinė prokuratūra, skelbia „Ukrinform“.„Prokurorai kartu su Kijevo regiono policijos pareigūnais Bučos mieste rado kankinimų kamerą. Vienos iš vaikų sanatorijų rūsyje teisėsaugininkai rado penkių vyrų kūnus surištomis rankomis. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariai kankino beginklius civilius, o paskui juos žudė“, – sakoma ataskaitoje.Pranešama, kad nusikaltimo vietoje dirba prokurorai ir policijos pareigūnai. Imamasi visų priemonių, kad būtų nustatytos kiekvieno karo nusikaltimo aplinkybės ir asmenys, susiję su Rusijos agresija, siekiant patraukti juos atsakomybėn.

Ukraina: Rusijos pajėgos rengiasi didelei atakai Luhansko srityjeRusijos kariai ruošiasi dideliam puolimui rytiniame Ukrainos Luhansko regione, pirmadienį per „Telegram“ pranešė vietos gubernatorius Serhijus Haidajus.„Matome, kad įranga atvyksta iš įvairių krypčių, atvežama žmonių, degalų“, – vaizdo įraše sakė jis.„Suprantame, kad jie ruošiasi dideliam proveržiui“, – pridūrė jis.

Prancūzija sako išsiunčianti 35 Rusijos diplomatusPrancūzija pirmadienį paskelbė išsiųsianti 35 Rusijos diplomatus, vykdydama bendrus Europos veiksmus po Maskvos invazijos į Ukrainą.„Prancūzija šį vakarą nusprendė išsiųsti iš šalies nemažai Prancūzijoje dislokuotų diplomatinį statusą turinčių Rusijos darbuotojų, kurių veikla prieštarauja mūsų saugumo interesams“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime. Ministerijos šaltinis, kuris prašė neskelbti jo pavardės, sakė, kad bus išsiųsti 35 Rusijos diplomatai.

Kuleba: Rusijos nusikaltimai Bučoje yra tik ledkalnio viršūnėUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba sakė, kad „siaubas, kurį matėme Bučoje, yra tik visų nusikaltimų, kuriuos iki šiol įvykdė Rusijos kariuomenė“ Ukrainoje, viršūnė.D. Kuleba taip komentavo pirmadienį spaudos konferencijoje Varšuvoje, per kurią jis pridūrė, kad „Bučos, Mariupolio ir kitų vietovių siaubas“ reikalauja „rimtų G7 ir ES sankcijų“, rašo CNN. Kalbėdamas kartu su britų kolege Liz Truss, D. Kuleba paragino Rusijai įvesti griežčiausias sankcijas, taip pat reikalavo, kad Rusija būtų pašalinta iš JT Žmogaus teisių tarybos.Kreipdamasis į užsienio reikalų ministrus, kurie šią savaitę dalyvaus NATO, ES ir G7 susitikimuose, D. Kuleba sakė: „Jei kyla abejonių, nenoro ar kitų argumentų dėl būtinybės tęsti verslą su Rusija, pirmiausia eikite į Bučą, o tada pasikalbėkite su manimi“.Jis pridūrė, kad Ukraina „laimėjo mūšį dėl Kijevo“, bet dabar ruošiasi „naujam didelio masto Rusijos puolimui Rytų Ukrainoje“.„Neperdėdamas ir su dideliu liūdesiu galiu pasakyti, kad padėtis Mariupolyje yra daug blogesnė, palyginti su tuo, ką matėme Bučoje ir kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose netoli Kijevo“, – teigė užsienio reikalų ministras.

Ukrainos gubernatorius ragina gyventojus evakuotis iš regiono, kuriame laukiama Rusijos puolimoPadėtis Ukrainos kontroliuojamame rytiniame Donbaso regione „įtempta“, pirmadienį sakė regiono gubernatorius, prašydamas žmonių evakuotis, armijai ruošiantis Rusijos puolimui.Nuo tada, kai Rusija atitraukė savo kariuomenę nuo sostinės Kyjivo šiaurėje ir pareiškė, kad susitelks į Donbaso „išlaisvinimą“, gyventojai gyvena, baimindamiesi didelio karinio puolimo.„Mes tvirtai kontroliuojame visą teritoriją (...) bet padėtis visur įtempta“, – Kramatorsko mieste žurnalistams sakė rytinės Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko. „Sunkiausia padėtis yra Iziumo kryptimi, kur tikimės padėties paaštrėjimo“, – sakė P. Kyrylenko, turėdamas galvoje neseniai Rusijos pajėgų užimtą miestą kaimyniniame Charkivo regione. „Priešas bombarduoja visur (...) daugelis vietų palei kontrolės liniją sunaikintos bombardavimų“, – kalbėjo jis.Vyriausybė Kyjive pareiškė, kad laukia padėties pablogėjimo, nes Rusijos kariuomenė siekia apsupti Ukrainos pajėgas, nuo 2014 m. dislokuotas palei fronto liniją tarp Donecko pietuose ir Luhansko rytuose – dviejų prorusiškų atsiskyrusių to paties pavadinimo „respublikų“ sostinių – o dabar ir nuo Iziumo į šiaurės vakarus.Ukrainos kontroliuojamos Donecko dalies de facto sostinė Kramatorskas yra tarp Rusijos armijos žnyplių. „Aš tai sakiau anksčiau ir pakartosiu dar kartą: civiliai gyventojai turi palikti šią teritoriją dabar pat“, – sakė P. Kyrylenko. „Mes paskelbsime šių evakuacijų logistikos detales. Tai laipsniškas procesas, padaryti to per dieną negalime (...) bet situacija neabejotinai blogės“, – pridūrė jis.

Dėl Bučos žudynių – JT Saugumo tarybos posėdisJungtinė Karalystė, kuri balandį pirmininkauja Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, antradienį, balandžio 5 dieną, sušauks jos posėdį, kuriame bus aptartos Rusijos kariuomenės surengtos žudynės Bučoje Kijevo regione.Pasak „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuolatinė Didžiosios Britanijos atstovė Barbara Woodward.„Šį savaitgalį siaubingoje filmuotoje medžiagoje ir reportažuose iš Bučos matėme, kaip neginkluoti Ukrainos civiliai buvo šaudomi surištomis rankomis už nugaros. Daugiau nei 800 kūnų buvo palikti gatvėje arba išmesti į masines kapavietes. Moterys buvo išprievartautos savo vaikų akivaizdoje“, – sakoma jos „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše.Antradienį Saugumo tarybos posėdyje dėl Ukrainos bus aptarti karo nusikaltimų Ukrainos teritorijoje, įskaitant Bučą, įrodymai, sakė B. Woodward.„Mes naudojame savo pirmininkavimą (Saugumo taryboje), kad užtikrintume skaidrumą, atskaitomybę ir sąžiningumą“, – pridūrė ji.Anksčiau buvo pranešta, kad Rusija bandė sušaukti JT Saugumo tarybą diena anksčiau – pirmadienį, kad galėtų pateikti savo versiją apie neva numanomas „Ukrainos radikalų provokacijas“ dėl Rusijos žiaurumų Bučoje. Tačiau buvo nuspręsta, kad Rusijos Federacija turės galimybę paskelbti savo naratyvus antradienio posėdyje.Kaip pranešama, Irpinas, Buča, Gostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti nuo rusų įsibrovėlių. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės ukrainiečių civilių žudynės.

Per apšaudymą žuvo du žmonėsCharkovo regione esančiame Chuhuive per Rusijos artilerijos apšaudymą balandžio 4 dieną žuvo 38 metų vyras ir 63 metų moteris.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Charkovo apygardos prokuratūros spaudos tarnyba, praneša „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, 2022 metų balandžio 4 dieną Rusijos okupantai apšaudė Chuhuivo miestą Charkovo regione. Dėl to buvo apgadinti ir sugriauti keli namai. „Viename iš gyvenamųjų pastatų per apšaudymą žuvo 38 metų vyras ir 63 metų moteris“, – sakoma pranešime.Prokuratūra taip pat pranešė apie Barvenkovo miesto apšaudymą Izyumo regione. Incidentas įvyko pirmadienio popietę, apgadinti namai, automobiliai ir žemės ūkio technika.

Pentagonas: nuo Kyjivo atsitraukė du trečdaliai Rusijos pajėgųRusija atitraukė apie du trečdalius savo karių nuo Kyjivo, pranešė aukštas JAV gynybos pareigūnas. Likę kariai ir toliau dislokuoti prie Ukrainos sostinės, lieka neaišku, ar jie taip pat atsitrauks į šiaurę ir kada, sakė pareigūnas, norėjęs likti anonimiškas.„Mes ir toliau esame įsitikinę, kad šios pajėgos bus aprūpintos nauja įranga, tiekimais, galbūt netgi pastiprinimu ir tada išsiųstos atgal į Ukrainą tęsti karą kitur“, – sakė jis ir pridūrė, kad greičiausiai jos bus pasiųstos į Donbaso regioną.Žiaurumus Bučoje pareigūnas pavadino „pasibjaurėtinais“. „Mes jau anksčiau sakėme, kad rusai šioje invazijoje bus žiaurūs, ir jie įrodė, kad tokie yra“. Jis sakė, kad JAV vyriausybė mato Rusijos karo nusikaltimų požymius Ukrainoje, o tai, kas įvyko Bučoje, tik sustiprina šiuos būgštavimus.Anksčiau pirmadienį prezidentas Joe Bidenas paragino teisti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną už karo nusikaltimus.

Dėl Mariupolio Zelenskis tikisi ir Turkijos pagalbosPrezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad į Rusijos įsibrovėlių užblokuotas Mariupolis artimiausiomis dienomis bus atvertas taip, kad iš jo būtų galima evakuoti civilius, kurių beveik visiškai sugriautame mieste dar yra daugiau nei 130 tūkst. Taip V. Zelenskis sakė kalbėdamasis su žiniasklaidos atstovais per kelionę į Kijevo regioną, praneša „Ukrinform“, remdamasi Mariupolio miesto taryba.„Mariupolis. Viena sudėtingiausių situacijų. Visi realūs scenarijai, bijau, kad neturiu teisės jums pasakyti. Mes palaikome vaikinus, jiems labai sunku. Mes palaikome ryšį. Kalbame apie tarpininkavimą šioje misijoje su Turkija. Manau, kad artimiausiomis dienomis ir galbūt artimiausiomis valandomis turėsime atsakymą į jūsų labai sudėtingą klausimą, į kurį niekas negali rasti atsakymo. Viskas priklauso, deja, nuo ko priklauso“, – sakė V. Zelenskis.Atsakydamas į klausimą, ar vis dar yra galimybė panaikinti Mariupolio blokadą, prezidentas atsakė: „Mano atsakymas iš dalies yra atsakymas į šį klausimą“.

JAV gynybos pareigūnas: neturime jokios priežasties paneigti Ukrainos teiginių apie žiaurius veiksmus BučojeJAV kariuomenė negali nepriklausomai patvirtinti Ukrainos pasakojimų apie Rusijos pajėgų žiaurumus prieš civilius gyventojus Bučos mieste, pareiškė aukštas JAV gynybos pareigūnas.Tačiau pareigūnas teigė, kad taip pat nėra pagrindo paneigti šiuos pasakojimus.„Mes matome tuos pačius vaizdus, kaip ir jūs. Neturime jokios priežasties paneigti Ukrainos teiginių apie šiuos žiaurius veiksmus – akivaizdu, kad jie kelia didelį, gilų nerimą“, – sakė pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga. „Pentagonas negali to nepriklausomai ir vienasmeniškai patvirtinti, tačiau mes taip pat neturime jokios galimybės paneigti šių teiginių.“Kremlius neigė kaltinimus, susijusius su civilių gyventojų žudymu mieste. Sky News gynybos ir saugumo redaktorė Deborah Haynes buvo Bučoje ir pati matė žiauraus civilių žudymo ir kankinimo įrodymų.

Rusai kaltinami vėl naudoję draudžiamus sprogmenisMykolaivo meras Aleksandras Senkevičius sakė, kad miestas vėl buvo apšaudytas kasetiniais šaudmenimis, kurie yra draudžiami, skelbia mezuza.io.Tyrimų grupė „Conflict Intelligence Team“ (CIT) patvirtino, kad balandžio 4-osios rytą įvykusio apšaudymo padarytos žalos pobūdis rodo kasetinių šaudmenų naudojimą.„Nuotraukose matyti kasetinės amunicijos sprogimo ant kieto paviršiaus (šiuo atveju asfalto) pėdsakai“, – sakoma CIT pranešime.Anksčiau A. Senkevičius yra teigęs, kad po apšaudymo kovo 22 d. Mykolaive buvo rastos kasetinių sviedinių dalys.

Ukraina praneša apie tolesnes Rusijos artilerijos atakas prieš Charkivą Ukrainos kariuomenė pranešė, kad Rusijos artilerija ir toliau atakuoja apgultą rytinį Charkivo miestą. Taip pat yra tikimybė, kad iš oro ir raketomis puolami civiliniai taikiniai Charkive, pranešė Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Rusija sustiprino savo karių oro gynybą regione ir Belgorodo mieste Rusijoje, kitoje sienos pusėje. Praėjusią savaitę Belgorode degė degalų saugykla. Rusija pranešė, kad puolimą surengė Ukraina, saugyklą atakavo jos sraigtasparniai.Ukrainos generalinis štabas nurodė toliau stebintis Rusijos karių, išvestų iš Kyjivo pakraščių, judėjimą šiaurėje Baltarusijos link. Pasak jo, iš Baltarusijos daliniai bus perkeliami toliau į Rusiją, siekiant, tikėtina, vėl panaudoti šias pajėgas kovose Rytų Ukrainoje.

Į vakarus nuo apgulto Mariupolio miesto esančiame mieste sulaikomi Raudonojo Kryžiaus darbuotojaiAnksčiau pranešta, kad Mariupolio civiliams gelbėti skirti autobusai negalėjo pasiekti apgulto pietinio Ukrainos miesto.Dabar Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas patvirtino, kad pagalbos darbuotojai buvo sulaikyti netoliese esančiame Manhušo mieste, kuris yra už 20 km į vakarus nuo Mariupolio.Komandą sulaikė policija, daugiau informacijos nepateikta.Komanda buvo sustabdyta pirmadienį, kai vykdė humanitarinę veiklą, siekdama padėti nutiesti saugų koridorių civiliams gyventojams.

Vakarų pareigūnas perspėja, kad Rusija į Ukrainą išsiuntė 130 000 naujų šauktiniųRusija į savo kariuomenę priėmė daugiau kaip 130 000 naujų šauktinių, pareiškė Vakarų pareigūnas, rašoma Sky News.Pasak jo, laikas sutampa su ankstesniais „pavasariniais šaukimais“, tačiau tai yra „neįprastai didelis skaičius“.„Manome, kad yra reali galimybė, jog šie šauktiniai bus išsiųsti į Ukrainą, nors Rusijos gynybos ministerija teigė, kad į Ukrainą vyks tik profesionalūs kariai“, – perspėjo jie.Pareigūnas taip pat pakartojo prieš kelias dienas JK URM išsakytą įspėjimą, kad Rusija perkelia dalį savo pajėgų iš Gruzijos, kurios ten buvo nuo 2008 m., kad sustiprintų invaziją Ukrainoje.

Ukrainos gubernatorius teigia, kad Rusijos karių Žytomyre nebėraRusijos pajėgos paliko Ukrainos šiaurinį Žytomyro regioną, pareiškė miesto gubernatorius Vitalijus Bunečka.V. Bunečka sakė, kad į vakarus nuo Kijevo, prie sienos su Baltarusija, esančioje teritorijoje nebėra Kremliaus karių, kurie regione paliko dalį amunicijos.„Jie išvyko, palikdami dalį savo transporto priemonių, palikdami dalį savo amunicijos“, – sakė P. Bunečko internetiniame pranešime. Anksčiau šį mėnesį per Rusijos aviacijos smūgius Žytomyre buvo bombarduojami gyvenamieji pastatai ir ligoninės.Tuo metu kalbėdamas miesto meras Serhijus Suchomlynas sakė BBC: „Siekdami įbauginti Žytomyrą, jie smogia ir gyvenamiesiems, ir pramoniniams pastatams, taikydamiesi į infrastruktūrą“.

Generalinė prokurorė: Borodiankos miestas bus labiausiai nukentėjęs Kijevo regioneBorodiankos miestas labiausiai nukentės nuo Rusijos invazijos Kijevo regione, pareiškė Ukrainos generalinė prokurorė.Kalbėdama per Ukrainos televiziją, Iryna Venediktova sakė, kad aukų skaičius šiame mieste bus didesnis nei bet kur kitur, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Borodianka yra maždaug už 23 km į vakarus nuo Bučos, kur po Rusijos pasitraukimo nuotraukose matyti daugybė gatvėse gulinčių kūnų, kai kurie iš jų surištomis už nugaros rankomis.

Maskva atnaujina skrydžius į 52 „draugiškas“ šalis Rusija ketina atnaujinti oro susisiekimą su 52 šalimis, pirmadienį panaikinusi COVID-19 pandemijos apribojimus, tačiau tik su tomis, kurias Maskva, po įsiveržimo į Ukrainą susidurianti su virtine sankcijų, laiko „draugiškomis“.„Nuo balandžio 9 d. stabdome koronaviruso apribojimus, kurie apėmė reguliarius ir užsakomuosius skrydžius tarp Rusijos ir daugelio kitų šalių“, – pirmadienį per susitikimą su Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ atstovais sakė ministras pirmininkas Michailas Mišustinas.

Bidenas: Putinas turėtų būti teisiamas už karo nusikaltimusJAV prezidentas Joe Bidenas vėl pavadino Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu ir paragino Rusijos vadovą stoti prieš teismą dėl žudynių Bučoje, rašoma BBC.BBC reporteris mieste buvo nuvykęs į namo rūsį, kur buvo rasti penki kūnai - vyrai surištomis rankomis, kurie, atrodo, buvo nušauti.J. Baidenas sako, kad taip pat siekia, jog Rusijai būtų taikomos didesnės sankcijos dėl žiaurumų, kuriuos Maskva neigia įvykdžiusi.JAV prezidentas anksčiau sukėlė Maskvos pasipiktinimą, kai praėjusį mėnesį pirmą kartą apkaltino V. Putiną karo nusikaltimais.

Ukraina: paleisti kariai pasakoja apie nežmonišką rusų elgesį su jaisUkrainos Aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimams Liudmila Denisova sako, kad Rusijos elgesys su karo belaisviais pažeidžia Ženevos konvencijas.Pirmadienį paskelbtame „Facebook“ įraše L. Denisova teigė, kad paleisti Ukrainos kariai papasakojo apie nežmonišką Rusijos elgesį su jais: jie buvo laikomi lauke, duobėje, garaže. Periodiškai vieną išnešdavo: mušdavo šautuvo buožėmis, šaudydavo prie ausies, baugindavo.„Karo belaisviai buvo išvežti nežinoma kryptimi ir apgyvendinti palapinių stovykloje, esant -20 laipsnių temperatūrai, dėl to daug jų nušalo“, – tęsė L. Denisova. Ji pridūrė, kad kai kurie kelias dienas badavo.Ženevos konvencijos dėl karo belaisvių 13 straipsnyje teigiama, kad su karo belaisviais visada turi būti elgiamasi humaniškai.

Ukraina teigia turinti 600 rusų karo belaisvių, praneša „Reuters“.

ES siūlo tyrėjus karo nusikaltimams Ukrainoje ištirti Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) pasirengusi nusiųsti tyrėjų grupę rinkti įrodymų apie galimus karo nusikaltimus, kai netoli Kyjivo buvo aptikti žuvę civiliai.„ES yra pasirengusi sustiprinti šias pastangas, nusiųsdama į vietą tyrimų grupes padėti Ukrainos prokuratūrai. Eurojustas ir Europolas yra pasirengę padėti“, – sakė ji, turėdama omenyje ES teisėsaugos organizacijas.

Rusijos kariuomenė vėl apšaudo Mykolajivą kasetinėmis bombomisRusijos kariuomenė vėl apšaudo Mykolajivą kasetinėmis bombomis. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius.„Vėl kasetinės bombos. Laikykitės toliau nuo langų. Visą informaciją suteiksiu vėliau“, – rašė meras.Kaip pranešama, šįryt rusai apšaudė Mykolajivo gyvenamuosius rajonus ir socialinius objektus. Balandžio 3 d., per raketų ataką prieš Mykolajivą, vienas žmogus žuvo ir 14 buvo sužeista.

Analitikai: dideli Rusijos nuostoliai rodo, kad Ukraina kovoja efektyviau Rusija per pirmąsias 40 karo dienų prarado daugiau nei tris kartus daugiau karinės įrangos nei Ukraina, remdamiesi analitiniu tinklalapiu „Oryx“ rašo BBC.Remdamiesi vaizdiniais įrodymais, „Oryx“ nustatė, kad Rusija prarado 2 406 vienetus karinės įrangos, įskaitant tankus, šarvuočius ir karinius lėktuvus, o Ukraina – tik 677.Anot analitikų, tam tikru mastu tai atspindi didesnį Rusijos kariuomenės dydį, tačiau tai taip pat rodo, kad Ukrainos pajėgos iki šiol pasirodė esančios efektyvesnės kovoje.Tačiau „Oryx“ duomenys taip pat rodo, kad Rusija turėjo tam tikrą pasisekimą taikydamasi į Ukrainos oro gynybą. Yra vaizdinių patvirtinimų, kad Ukraina prarado 36 oro gynybos sistemas, tik šiek tiek mažiau nei Rusija (42). Šie skaičiai neapima nešiojamų oro gynybos sistemų „Manpads“.„Oryx“ priduria, kad per karą sunaikintos įrangos kiekis iš tiesų greičiausiai bus daug didesnis, nei komanda dokumentavo.

Meras: sunaikinta 90 proc. Mariupolio90 proc. Rusijos pajėgų apgulto Ukrainos Mariupolio uostamiesčio šalies pietryčiuose sunaikinta, pirmadienį pranešė miesto meras Vadymas Boičenko.„Liūdna žinia ta, kad sunaikinta 90 proc. miesto infrastruktūros, 40 proc. – nebeatstatomai“, – per spaudos konferenciją sakė V. Boičenko. Pasak jo, mieste lieka įstrigę apie 130 tūkst. žmonių.

JT: iš Ukrainos pabėgo per 4,2 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios iš šalies pabėgo daugiau kaip 4,2 mln. žmonių, ir vien per pastarąją parą į kaimynines šalis atvyko beveik 40 tūkst. žmonių, rodo Jungtinių Tautų pirmadienį paskelbti duomenys.Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) pranešė, kad iš Ukrainos jau pasitraukė 4 215 047 žmonės – 38 646 daugiau nei ankstesnę parą.„Humanitariniai poreikiai auga su kiekviena minute, nes vis daugiau žmonių bėga nuo karo Ukrainoje“, – nurodė JT Tarptautinė migracijos organizacija (TMO).Organizacijos duomenimis, be ukrainiečių pabėgėlių iš šalies taip pat išvyko beveik 205,5 tūkst. kitų šalių piliečių, gyvenusių, studijavusių ar dirbusių Ukrainoje.TMO tyrimo kovo 16 dienos duomenimis, pačioje Ukrainoje dabar yra 6,48 mln. žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus.Iki vasario 24 dieną Rusijos pradėtos invazijos Ukrainos kontroliuojamuose regionuose – neskaičiuojant Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistinių regionų šalies rytuose – gyveno 37 mln. žmonių.Apie 90 proc. iš Ukrainos išvykusių pabėgėlių yra moterys ir vaikai. Karinei tarnybai tinkamiems 18–60 metų amžiaus vyrams negalima išvykti iš šalies.Krizė itin neproporcingai paveikė vaikus. JT vaikų agentūra UNICEF kovo pabaigoje skelbė, kad namus buvo priversti palikti daugiau kaip pusė iš maždaug 7,5 mln. šalies vaikų – pustrečio milijono teko palikti namus šalies viduje, o du milijonai išvyko iš šalies.

Raudonajam Kryžiui vėl nepavyko pasiekti MariupolioNauji Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto bandymai pasiekti apgultą Mariupolį pirmadienį vėl žlugo, CNN sakė atstovas spaudai.„Dėl saugumo sąlygų mūsų komandai šiandien nepavyko pasiekti Mariupolio“, – teigiama pranešime.Komanda jau nuo šeštadienio bando patekti į miestą, kad suteiktų reikalingą humanitarinę pagalbą ir palengvintų civilių, įstrigusių mieste, kuris buvo pagrindinis Rusijos bombardavimo taikinys, evakuaciją.

„Artėja kažkas baisaus“Rytiniame Kramatorsko mieste moterys, vaikai ir senyvi žmonės stengiasi traukiniais išvažiuoti iš Donbaso regiono.„Sklinda gandai, kad artėja kažkas baisaus, – sakė savanorė Svitlana, padedanti žmonėms traukinių stoties platformoje.Rusija padvigubino pastangas užimti teritorijas Ukrainos pietuose ir rytuose, įskaitant sekmadienį surengtus kelis smūgius strategiškai svarbiam Juodosios jūros uostamiesčiui Odesai. Maskva nurodė, kad taikėsi į naftos perdirbimo įmonę ir degalų bazes.„Mus pažadino pirmasis sprogimas – tuomet pamatėme žybsnį padangėje, paskui dar vieną ir dar. Pamečiau skaičių“, – AFP pasakojo 22 metų vietos gyventojas Mykola.Šiaurės rytiniame Charkivo mieste septyni žmonės žuvo ir dar 34 buvo sužeisti sekmadienį per Rusijos pajėgų smūgį viename gyvenamajame rajone, sakoma vietos prokuratūros pranešime.Jungtinės Karalystės gynybos ministerija nurodė, kad pastarasis Rusijos veiksmų ore suaktyvėjimas yra sutelktas pietryčių Ukrainoje, ir pridūrė, kad įnirtingos kautynės tęsiasi smarkiai sugriautame ir apsuptame Mariupolio uostamiestyje.„Miestas toliau patiria intensyvius, beatodairiškus smūgius“, – sakoma ministerijos „Twitter“ žinutėje.JT vyriausiasis humanitarinių reikalų pasiuntinys Martinas Griffithsas turėtų atvykti į Kyjivą po sekmadienį surengto vizito Maskvoje, mėginant sustabdyti kautynes.Pirmadienį taip pat turėtų būti atnaujintos taikos derybos vaizdo ryšiu, bet Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis sakė, kad aukščiausio lygio susitikimą, kuriame dalyvautų V. Zelenskis ir V. Putinas, organizuoti dar per anksti.Pasak jo, Kyjivas perėjo prie „realistiškesnio“ požiūrio, kalbant apie Ukrainos neutralumą ir nebranduolinį statusą, bet dar nėra parengtas susitarimo projektas, kuris galėtų būti pateiktas pasirašyti per viršūnių susitikimą.Ukraina pasisiūlė atsisakyti siekio įstoti į NATO ir oficialiai pasiskelbti neutralia valstybe, jeigu užsitikrintų Vakarų šalių saugumo garantijas.Kyjivas taip pat siūlė laikinai atidėti Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo klausimą, taip pat sprendinį dėl dviejų separatistinių teritorijų Donbase, kurias Maskva pripažino nepriklausomomis valstybėmis.V. Medinskis sakė, kad Rusijos pozicija dėl Krymo ir Donbaso „išlieka nepakitusi“.

Zelenskis lankosi Bučoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį lankosi Bučoje, pasirodant vis daugiau įrodymų apie Rusijos pajėgų įvykdytus žiaurumus šiame mieste netoli Kyjivo. V. Zelenskis kalbėjosi su vietos gyventojais ir pakartojo, kad Rusija Ukrainoje vykdė karo nusikaltimus ir genocidą, rašo BBC. Žurnalistų paklaustas, ar su Rusija dar įmanoma diskutuoti apie taiką, Zelenskis atsakė: „Taip, Ukraina turi gyventi taikoje. Mes esame XXI amžiuje. Mes tęsime diplomatines ir karines pastangas.“

Sumų srityje išvaduotos visos gyvenvietėsUkrainos Sumų srities gubernatorius pranešė, kad Rusijos kariai nebeužima jokių gyvenviečių Sumų srityje, skelbia „Sky News“.Dmitrijus Živytskis sakė, kad rusų pajėgos daugiausia pasitraukė, o likusius dalinius išstuminėjo Ukrainos kariai.Pasak gubenatoriaus, Rusijos kariai regione, kuris ribojasi su Baltarusija, paliko daug technikos.

Charkive per apšaudymą žuvo 7 žmonės, 34 buvo sužeistiSeptyni žmonės žuvo, o mažiausiai 34 buvo sužeisti, įskaitant tris vaikus, sekmadienį atnaujinus Charkivo apšaudymą, pranešė Ukrainos pareigūnai.Ukrainos generalinė prokuratūra pirmadienį „Telegram“ paskelbė, kad po atakos, įvykusios apie 18 val. vietos laiku, vyksta tyrimas.Teigiama, kad Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamuosius pastatus Charkivo Slobidskio rajone.

Ukrainos pietuose Rusijos pajėgoms atakuojant du miestus žuvo aštuoni žmonės Pietų Ukrainoje sekmadienį Rusijos pajėgoms atakuojant du miestus žuvo aštuoni žmonės ir dar 34 buvo sužeisti, pranešė Kyjivo prokurorai, o Vakarai perspėjo Maskvą dėl sankcijų griežtinimo atsakant į civilių gyventojų žudymą. Rusijos ginkluotosios pajėgos užpuolė Očakivo ir Mykolajivo miestus. Artilerijos smūgiai apgriovė gyventojų namus, sugadino transporto priemonių ir civilinės infrastruktūros“, – pirmadienį sakoma Ukrainos generalinio prokuroro pranešime.„Priešui vykdant apšaudymą žuvo septyni Očakivo gyventojai, dar 20 buvo sužeista. Mykolajivo mieste žuvo vienas žmogus, 14 buvo sužeista, tarp jų vienas vaikas“, – priduriama jame.Mykokajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas sekmadienį pranešė, kad per priešo atakas Mykolajive žuvo vienas žmogus.Pekeliui į Odesą esantį Juodosios jūros Mykolajivo uostamiestį Rusijos kariuomenė smarkiai atakavo nesėkmingai mėgindama jį užimti invazijos į Ukrainą pradžioje.Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos raketai pataikius į regiono administracijos pastatą žuvo 36 žmonės.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino įvesti naujų sankcijų Maskvai po pranešimų apie jos pajėgų vykdytus žiaurumus netoli Kyjivo esančioje Bučoje.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios jau nukauta apie 18 300 Rusijos kariųNuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau nukauta apie 18 300 Rusijos karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Generalinio štabo duomenimis, Rusija neteko 647 tankų, 1 844 šarvuočių, 330 artilerijos sistemų, 107 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 54 oro gynybos sistemų, 147 lėktuvų, 134 sraigtasparnių, 1 273 transporto priemonių, 7 laivų, 76 degalų cisternų, 92 dronų ir 25 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Okupantai apšaudo Mykolajivą: meras parodė ligoninės naikinimo video įrašąSekmadienį, balandžio 3 d., Rusijos Federacijos kariuomenė apšaudė Mykolajivą: buvo apgadinta viena iš vietos ligoninių.Apie tai pranešė Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius.Miesto meras savo puslapyje socialiniame tinkle parodė, kaip dabar atrodo vienos miesto ligoninių ginekologijos skyrius. Vaizdo įraše išdaužti langai, apgadinti baldai ir įranga.„Laimė, nei gydytojai, nei pacientai nenukentėjo. Kai jums pasakys apie denacifikaciją, prisiminkite ir šį vaizdo įrašą“, – pabrėžė jis.Rusai sekmadienį, balandžio 3 d., apšaudė Mykolajivą ir Očakivą. Rusų žudikai sužeidė ir mirtinai sužeidė vietos gyventojus. Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas pažymėjo, kad į ligoninę buvo Tvežta 14 žmonių, 11 – iš jų hospitalizuoti, tarp kurių buvo 15 metų vaikas. Vėliau vienas žmogus mirė.Kaip pranešama, balandžio 4-osios naktį rusai ryte surengė kelias raketų atakas prieš Mykolajivą. Apie nukentėjusius ir aukas informacijos nėra.https://twitter.com/senkevich_alex/status/1510886498496823298?ref_src=twsrc%5Etfw

Ternopilyje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sutrukdė priešo oro atakąPraėjusią naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos virš Ternopilio neutralizavo ore esantį priešo objektą.Tai per trumpąją spaudos konferenciją pranešė srities karinės administracijos pirmininkas Vladimiras Trušas.„Įvyko pirmasis per karą priešo atskridimas, kurį neutralizavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Skeveldros pataikė į vieną iš infrastruktūros objektų, kuris dabar yra apleistos būklės. Valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos ir policijos specialistai atlieka skeveldrų atpažinimą vietoje. Aukų ar sužeistųjų nėra“, – sakė V. Trušas.Kaip pranešama, per dieną prieš Ternopilyje paskelbtą naktinį pavojaus signalą pasigirdo sprogimas. Vandens ir elektros tiekimas tęsiamas įprastu režimu.

Gubernatorius: dalis Rusijos karių liko Černihivo regione Dalis Rusijos karių pirmadienį liko Černihivo regione po to, kai atsitraukė iš pagrindinio regiono miesto, sakė regiono gubernatorius Viačeslavas Chausas, rašo „The Guardian“.Rusija praėjusią savaitę pareiškė smarkiai sumažinsianti karinę veiklą aplink Černihivą ir Ukrainos sostinę Kyjivą.

Ukraina: Luhansko srityje pastebėtas žymus Rusijos pajėgų padidėjimasLuhansko regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus pirmadienį sakė, kad Rusijos kariuomenė regione kaupia daug karių ir karinės technikos, akivaizdžiai ruošdamasi puolimui, rašo CNN.„Taip, galiu patvirtinti, kad yra daug karių ir karinės technikos, kuri ruošiasi dideliam veržimuisi [Luhansko srityje]“, – sakė jis, kalbėdamas per nacionalinę televiziją.„Šią naktį Rubižnėje buvo bandoma prasiveržti, mūsų gynėjai atrėmė puolimą. Mes laikomės, bet matome, kad karių yra daug“, – kalbėjo jis.Rusijos remiamų separatistų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ lyderiai anksčiau paskelbė apie „visišką mobilizaciją“ savo kontroliuojamose teritorijose.S. Haidajus teigė, kad mobilizacija vyksta, bet pridūrė, kad naujai mobilizuoti naujokai – nepatyrę ir „naudojami kaip patrankų mėsa“.

ES skubiai rengia tolesnes sankcijas Rusijai Europos Sąjunga (ES) „griežčiausiais įmanomais žodžiais“ smerkia Ukrainos Bučos miestelyje įvykdytus žiaurumus ir skubia“ rengia tolesnes sankcijas Rusijai. Tai pareiškė ES užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis, kurį cituoja portalas „Sky News“.J. Borrellis bloko vardu paskelbė pranešimą, kuriame teigiama: „ES griežčiausiais įmanomais žodžiais smerkia Rusijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytus žiaurumus daugelyje prieš tai okupuotų Ukrainos miestų. Šiurpūs daugelio civilių aukų bei civilinės infrastruktūros naikinimo vaizdai parodo tikrąjį Rusijos brutalaus agresijos karo prieš Ukrainą ir jos žmones veidą.“Pasak J. Borrellio, dėl šių žiaurumų atsakingos Rusijos valdžios institucijos. ES diplomatijos vadovas kartu išreiškė visapusišką ES paramą Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) inicijuotam tyrimui dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, taip pat Jungtinių Tautų (JT) tyrimui.J. Borrellis nurodė, kad už karo nusikaltimus atsakingi asmenys, įskaitant vyriausybės pareigūnus ir generolus, bus patraukti atsakomybėn. „ES toliau tvirtai palaikys Ukrainą ir skubos tvarka parengs tolesnes sankcijas Rusijai“, – pridūrė jis.

Okupantai blokuoja autobusų kolonas iš Berdiansko: nenori išleisti bet kokio amžiaus vyrųOkupantai iš Rusijos prie Vasilivkos blokuoja autobusų kolonas iš Berdiansko į Zaporižią.Tai pranešė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.Anot jo, rusų okupantai taip elgiasi, nes nenori praleisti bet kokio amžiaus vyrų. Užtat moterys nesutinka palikti savo vyrų. Be to, kiekviename patikros punkte Rusijos Federacijos kariuomenė verčia žmones visiškai iškrauti visus daiktus iš autobusų.„Tai dar vieni nusikaltimai prieš civilius gyventojus. Jie tikrai bus dokumentuoti ir nubausti. Kiekvienas teroristas, kiekviena būtybė, kuri tyčiojasi iš Ukrainos žmonių, bus atsakinga už savo veiksmus“, – pabrėžė miesto tarybos atstovas.Kaip pranešama, okupuotoje Zaporižios teritorijoje okupantai prie žmonių būstų palieka ginklus ir įrangą. Pažymima, kad rusai užsiima maroderiavimu ir plėšimais. Taip jie bando pagerinti savo finansinę padėtį vadinamųjų „trofėjų“ sąskaita.

Masinis kapas Bučoje atsirado dar kovo 10-ąjąBučoje masinėse kapavietėse rasta apie 280 mirusių vietos gyventojų.Privati ​​amerikiečių įmonė „Maxar Technologies“ pranešė, kad pirmieji masinio kapo požymiai Bučos prie Andriejaus pašauktojo ir visų šventųjų cerkvės palydovinėse nuotraukose užfiksuoti dar kovo 10 d.Apie tai rašo „Reuters“.Kovo 10 d. palydovinė nuotrauka rodo, kad cerkvės teritorijoje pradėti pirmuieji masinio kapo kasimai.Kovo 31 dienos palydovinėje nuotraukoje pietvakarinėje teritorijos dalyje prie bažnyčios matyti laidojimo vieta su maždaug 13,7 metro ilgio grioviu.„Reuters“ rašo, kad agentūra negalėjo iš karto patikrinti vaizdo.Primename, kad visą Kyjivo sritį, kuri buvo laikinai okupuota Rusijos, išlaisvino Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Kai Ukrainos kariai, žurnalistai ir gydytojai pateko į išvaduotus nuo okupantų miestus, tai, ką jie pamatė, šokiravo – įsibrovėliai Ukrainos teritorijoje surengė genocidą. Rusai plėšė žmonių namus ir ten kėlė riaušes, degino namus ir automobilius, marino civilius gyventojus badu, kankino, žudė ir prievartavo. Vien tik Bučoje, Kijevo srityje, okupantai žiauriai nužudė mažiausiai 300 civilių.Ukraina prašo Tarptautinio baudžiamojo teismo atvykti į Kyjivo sritį rinkti įrodymų apie Rusijos nusikaltimus: užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paskelbė apie Rusijos kariuomenės įvykdytas žudynes, kankinimus, plėšimus ir prievartavimus.Rusijos gynybos ministerija sureagavo į siaubingas civilių žudynes netoli Kyjivo. Jų pranešime laikoma, kad „kai kuriuos nusikaltimus padarė ne Rusijos kariai“.

Iš Ukrainos į Lenkiją jau pasitraukė beveik 2,5 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau pasitraukė 2 481 000 žmonių, Lenkijos sienos apsaugos tarnybą cituoja BBC.Tačiau pastarosiomis savaitėmis atvykėlių skaičiai kur kas sumažėjo. Sekmadienį sieną kirto 22 300 žmonių – 6 proc. mažiau nei šeštadienį ir gerokai mažiau nei kovo 6-ąją, kai atvyko 142 300 pabėgėlių. Prieš karo pradžią Lenkijos sieną kasdien kirsdavo vidutiniškai po 16 800 žmonių.Taip pat pranešama apie didėjančius į Ukrainą vykstančių žmonių skaičius. Pasak Lenkijos pasieniečių, nuo karo pradžios į Ukrainą iš Lenkijos išvyko 457 tūkst. žmonių, o vien sekmadienį tai padarė 15 tūkst. žmonių.Kai kurie iš Ukrainos pasitraukę žmonės jau išvyko iš Lenkijos. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,3–1,4 mln. žmonių iš Ukrainos.

Į Donbasą perkeliami Rusijos „Vagner“ samdiniai Jungtinės Karalystės gynybos ministerija praneša, kad Rusijos kariai ir „Vagner“ samdiniai perkeliami į Donbaso regioną, rašo „Sky News“.„Rusijos kariai ir toliau persitvarko, perorientuodami puolimą į Donbaso regioną Ukrainos rytuose“, – sakoma naujausiame ministerijos žvalgybos pranešime.JK anksčiau skelbė, kad „Vagner“, tikėtina, dislokuos daugiau nei 1000 samdinių, įskaitant aukštesniuosius vadovus, kurie dalyvaus kovinėse operacijose.

Pirmadienį atidaromas Kyjivą ir Černihivą jungiantis greitkelisNuo pirmadienio ryto veikiausiai vėl bus galima gabenti pagalbos krovinius tarp Ukrainos Kyjivo ir Černihivo miestų.10 val. vietos laiku abiem kryptimis atidaromas šiuos miestus jungiantis greitkelis, socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Černihivo srities gubernatorius Viačeslavas Čausas. Pasak jo, bus taikomas penkių tonų svorio limitas, o kai kur galimos spūstys.Praėjusią savaitę po derybų su Ukraina Rusija sutiko gerokai sumažinti savo karinį aktyvumą prie Kyjivo ir Černihivo. NATO ir Ukraina teigia, kad tai yra priedanga Rusijos karių pergrupavimui. Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Kyjivo priemiesčio Bučos, kur po rusų karinių pajėgų pasitraukimo buvo aptikti šimtų civilių lavonai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusijos karius genocidu.Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją šalyje jau žuvo 1 417 civilių, tarp jų – 121 vaikas. Sužeisti dar mažiausiai 2 038 žmonės. Pasak JT, tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni, nes duomenų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Karas Ukrainoje jau pražudė 161 vaikąNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 161 vaikas, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Anot prokuratūros, dar 264 vaikai patyrė sužeidimų.

Kuleba: planuojamos naujos ES sankcijos Rusijai - nepakankamosUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba mano, kad naujos ES sankcijos Rusijai bus „nepakankamos“.D. Kuleba teigė matęs planuojamą penktąjį ES baudžiamųjų priemonių projektą ir, pasak jo, „dabartinė jų formuluotė yra nepakankamas atsakas į Rusijos nusikaltimus ir Rusijos agresiją“.„ES sankcijos turi būti sugriežtintos“, – sakė ministras sekmadienį tiesioginėje transliacijoje socialiniame tinkle „Twitter“.Jis ypač ragino įvesti embargą Rusijos naftai, dujoms ir anglims, uždaryti ES uostus Rusijos laivams bei prekėms ir pašalinti dar likusius Rusijos bankus iš SWIFT tarpbankinės komunikacijos sistemos.D. Kuleba paragino ir Didžiojo septyneto (G7) šalis įgyvendinti tokias pat priemones.„Pamatęs vaizdus iš Bučos, pagalvojęs apie visas Ukrainos civilių gyventojų kančias, negaliu mandagiai „raginti“ ir „skatinti“, galiu tik reikalauti“, – sakė D. Kuleba.

Meras: sunaikinta 70 proc. ČernihivoPo Rusijos kariuomenės atakų sunaikinta 70 proc. Ukrainos Černihivo miesto, teigia jo meras Vladyslavas Atrošenka.„Padariniai yra rimti, kaip ir Bučoje ir Charkive bei galimai Mariupolyje“, – V. Atrošenką cituoja portalas „Ukrajinska Pravda“. Jis nurodė, kad dėl šildymo, miesto biudžeto ir vietos ekonomikos nerimauja tiek pat, kiek ir dėl oro antskrydžių.Černihive esama daugybės viduramžių bažnyčių ir vienuolynų, Ukraina prieš karą siekė, kad miesto centras būtų įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą. Prieš Rusijos invaziją čia gyveno daugiau kaip 285 tūkst. žmonių.

Britų žvalgybos vadovas: egzekucijos Ukrainoje – ne atsitiktinės, jas Putinas planavoBritų slaptosios žvalgybos tarnybos MI6 vadovas Richardas Moore’as nurodė, kad Vladimiro Putino įsiveržimo į Ukrainą planuose buvo ir egzekucijos, kurias turėjo vykdyti kareiviai ir žvalgybos tarnybų darbuotojai. Apie tai jis pranešė tviteryje, atsakęs į Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministrės Liz Truss žinutę.L. Truss pareiškė, kad kaltuosius dėl žvėriškų žudynių Bučoje, Irpinėje ir kituose Ukrainos miestuose būtina patraukti baudžiamojon atsakomybėn.„Putino režimui nebus leista nuslėpti savo kaltės dėl šių žiaurumų“, – pažymėjo ji.Anot R. Moore’o, britų žvalgyba žinojo, kad egzekucijos buvo Rusijos Federacijos (RF) prezidento planų dalis.„Žinojome, jog Putino įsiveržimo į Ukrainą planuose buvo egzekucijos, be teismo sprendimo vykdomos jo kareivių ir specialiųjų tarnybų. Iš išlaisvintų rajonų gaunama informacija apie nužudytus civilius kelia siaubą ir baimę“, – parašė jis.

Ukraina: Rusija pradėjo slaptą mobilizacijąRusijos Federacija pradėjo slaptą mobilizaciją ir planuoja į karą su Ukraina įtraukti dar apie 60 tūkst. žmoniųTokia informacija balandžio 4 d. ryte buvo nurodyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.Priešas planuoja naujus padalinius aprūpinti pasenusia technika, kuri nebuvo eksploatuojama ištisus dešimtmečius.Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Rusijos Federacijos (RF) valdžia pradėjo slaptą rezervistų mobilizaciją, kad juos paruoštų karui. Pirmenybė teikiama kovinės patirties turintiems asmenims. Mobilizuojami eiliniai, seržantai ir aukštesnio rango karininkai. Slapta mobilizuojami atskirų regionų gyventojai: Krasnodaro krašto ir Permės krašto bei Dagestano, Ingušijos ir Kalmukijos respublikų.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pažymėjo, kad pagrindiniu rezervistus motyvuojančiu veiksniu išlieka materialinė paskata. Rusijos gyventojai taip pat yra įsitikinę, kad karo su Ukraina dalyviai savo materialinę padėtį gali pagerinti vadinamųjų „trofėjų“ sąskaita, t. y. plėšikavimu ir marodieriavimu. RF karinė vadovybė tikisi mobilizuoti maždaug 60 tūkst. žmonių.„Aprūpinimas ginkluote ir karine technika bus atliekamas naudojant pasenusią įrangą. Kai kurie karinės technikos vienetai bazėse ir sandėliuose laikomi jau daugiau nei 30 metų“, – teigiama suvestinėje.

Balandžio 4 d. rytą Rusijos kariai surengė keletą raketų atakų prieš Mykolajivą.Apie tai „Telegram“ paskelbė miesto meras Aleksandras Senkevičius.Jis paprašė vietinių gyventojų neviešinti jokių nuotraukų ar vaizdo įrašų, kol to nepadarys oficialūs šaltiniai.

„Human Rights Watch“ aptiko įrodymų apie karo nusikaltimus UkrainojeŽmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) sekmadienį paskelbė, kad aptiko įrodymų apie Rusijos kariuomenės įvykdytus karo nusikaltimus prieš Ukrainos civilius. Tai praneša portalas „Sky News“.HRW nurodė, kad tokių atvejų užfiksuota Černihive, Charkive ir Kyjive. „Šie atvejai prilygsta nenusakomam, tyčiniam žiaurumui ir smurtui prieš Ukrainos civilius“, – teigė HRW Europos ir Vidurio Azijos padalinio vadovas Hughas Williamsonas ir pridūrė, kad jie turi būti tiriami kaip karo nusikaltimai.Pasak H. Williamsono, tarp jų – vienas pakartotinio išprievartavimo atvejis, du egzekucijos atvejai ir dar keli neteisėto smurto ir grasinimų civiliams atvejai. „Kariai taip pat susiję su civilių turto plėšimu, įskaitant maistą, rūbus ir malkas. Tai įvykdę žmonės atsakingi už karo nusikaltimus“, – pridūrė jis.

Karo aukų skaičius išaugo iki 3 455: 1 417 civilių žuvo, iš jų 121 vaikas; 2 038 sužeistųjų, iš jų 171 vaikas. Daugiausia nukentėjusiųjų dėl apšaudymo ir oro antskrydžių.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1510701799614910466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510701799614910466%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Faktualu%2Fpasaulis%2Fukraina-live-57-1662108

Zelenskis: žiaurumai Bučoje dar gali būti pranoktiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis baiminasi, kad Rusijos karių vis dar kontroliuojamose srityse „gali įvykti dar baisesnių dalykų“ nei Bučoje.„Nes toks yra į mūsų šalį įžengusios Rusijos kariuomenės būdas. Jie yra žvėrys, kurie nemoka elgtis kitaip“, – sekmadienio vakarą vaizdo kreipimesi teigė V. Zelenskis. Jis tikino norįs, kad kiekvieno rusų kario motina pamatytų nužudytųjų lavonus Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose.„Kuo jie nusikalto? Kodėl jie buvo nužudyti? Kuo nusikalto vyras, gatve važiavęs dviračiu?“ – klausė V. Zelenskis. – Kodėl buvo kankinami paprasti civiliai, gyvenę paprastame taikiame mieste? Kodėl moterys buvo smaugiamos, o iš jų ausų lupami auskarai? Kaip jie gali prievartauti moteris ir tada nužudyti jas jų vaikų akivaizdoje? Išniekinti jų kūnus net ir po jų mirties? Kodėl jie pervažiavo jų kūnus tankais? Ką Buča padarė Rusijai?“Visą pasaulį apskriejo nuotraukos iš netoli Kyjivo išsidėsčiusio nedidelio Bučos miestelio, kur po Rusijos karių pasitraukimo gatvėse buvo rasti daugybės civilių lavonai. Ukraina teigia, kad dėl to kalti miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi.V. Zelenskis pridūrė, kad Bučoje turėtų apsilankyti buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy ir pažiūrėti į savo žlugusios politikos Rusijos atžvilgiu padarinius. „Kviečiu ponią A. Merkel ir poną N. Sarkozy atvykti į Bučą ir pažiūrėti, ką lėmė 14 metų vykdyta nuolaidžiavimo politika“, – teigė V. Zelenskis.2008 metais NATO šalys svarstė priimti Ukrainą į Aljansą, tačiau dėl Rusijos tokio žingsnio atsisakė.

Žiniasklaida: Odesoje nugriaudėjo dar keli sprogimaiSekmadienio vakarą Ukrainos Odesos mieste nugriaudėjo dar keli sprogimai, praneša BBC.Šio strategiškai svarbaus miesto vadovybė dar nepatvirtino šių vietos žiniasklaidos ir agentūros „Reuters“ liudininko pranešimų.Odesa sekmadienio rytą buvo apšaudyta raketomis. Pasak vieno Ukrainos pareigūno, šios raketos pataikė į „kritinę infrastruktūrą“, tačiau žmonės nenukentėjo. Rusija vėliau pareiškė, kad šios atakos metu taikėsi į degalų talpyklas, kuriomis naudojosi Ukrainos karinės pajėgos.

Ukraina teigia, kad Rusijos kariai pradėjo trauktis iš SumųRusijos kariai pradėjo trauktis iš Ukrainos Sumų srities, pranešė vietos pareigūnai.Tačiau, pasak srities karinės administracijos vadovo Dmytro Žyvytskio, dar per anksti teigti, kad ji buvo išvaduota.D. Žyvytskio teigimu, praėjusią savaitę čia buvo fiksuojamas didelis Rusijos kariuomenės buvimas ir įvykdyta daugybė atakų prieš civilius.