Tai šeštadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Atsargiai, naujienos“.

Kanalo duomenimis, laivo posvyris – 1-2 laipsniai, įgula nenukentėjo. Drono smūgis tanklaiviui sukėlė detonaciją, kuri buvo matoma iš Krymo pusiasalio. Incidentas įvyko už 32 mylių nuo Kerčės sąsiaurio. Tanklaivis buvo išmetęs inkarą. Kelis žmones nesunkiai sužeidė stiklo šukės.

Kanalas paskelbė tanklaivio jūreivių pokalbius. Įgula teigia, kad laivas laikosi ant vandens, bet negali judėti. Į pagalbą atplaukė kateris „Merkurijus“.

„Mes patys negalime judėti. Be vilkiko. Mašinų skyrius užtvindytas. Nežinome, ką ten vadovybė nuspręs. Mums reikia į kažkokią įmonę. Mes nieko nesumažinome, jis pats sustojo (vanduo). Kiek pritekėjo, tiek pritekėjo. Laivas su balastu. Visi krovinių rezervuarai tušti. Laivas plūduriuoja. Vanduo pakilo iki vaterlinijos lygio ir daugiau nebekyla“, – pranešė įgula.

„Ukrinform“ primena, kad „Sig“ yra komercinis tanklaivis, plaukiojantis su Rusijos vėliava. Pranešama, kad jis iš Krymo į Siriją gabeno aviacinius degalus ir dėl to buvo įtrauktas į JAV sankcijų sąrašus.

Tai nėra civilinis laivas ir jam taikomas Ukrainos gynybos ministerijos draudimas gabenti karinės paskirties krovinius.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Žvalgyba: Kremliaus propaganda siekiama pakirsti pasitikėjimą tarp Ukrainos ir partneriųPagrindiniai Rusijos propagandos tikslai dabartiniu etapu – sugriauti vienybę Ukrainos visuomenėje ir pakirsti Ukrainos ir jos partnerių pasitikėjimą. Apie tai interviu portalui „civilmedia.mk“ pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Vadimas Skibitskis, praneša „Ukrinform“ korespondentas, remdamasis valdybos spaudos tarnyba.V. Skibickio teigimu, Kremliaus propagandos pastangomis siekiama pakurstyti mitą, neva šiandieninė Rusija vis dar išlaiko gebėjimą vystytis. V. Skibitskis paminėjo, kad nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, Ukraina pradėjo aktyviau kovoti su Rusijos propaganda.„Pagrindinis mūsų ginklas šiame procese yra tiesa. Pavyzdžiui, Ukrainos gynybinė žvalgyba tapo atviresnė: skelbiame faktus, tam tikrą žvalgybos informaciją, kuri atskleidžia agresoriaus ketinimus, paviešiname Rusijos karo nusikaltimų įrodymus“, – aiškino V. Skibitskis.Anot jo, toks metodas pasirodė esąs veiksmingas: Rusija negali pasiekti savo pagrindinių tikslų, todėl pralaimi informacinį karą.

Pranešama, kad Rusija šaudo raketas iš BaltarusijosPrieš kurį laiką pranešta, kad Kijeve ir Zaporožėje buvo paskelbti oro pavojaus signalai ir pranešimai apie sprogimus, tačiau panašu, kad Rusijos atakos prieš Ukrainos teritoriją yra daug platesnio masto, rašoma Sky News.Daugybė šaltinių praneša apie sprogimus ir pavojaus signalus kitose vietose, o Ukraina tvirtina, kad Rusija apšaudo miestus balistinėmis raketomis ir raketomis „Kinzhal“ – kai kuriuose pranešimuose nurodoma, kad Rusijos pajėgos šaudo raketomis iš Baltarusijos teritorijos vidaus. „Šiuo metu raketomis atakuojami Kijevo, Vinutsko, Žytomyro, Čerkasų regionai. Tačiau pavojus yra visoje Ukrainoje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė prezidento V. Zelenskio atstovė spaudai Julija Mendel. Šaltiniai Chmelnyckio srityje taip pat praneša apie atakas, o Zaporožėje toliau girdimi sprogimai. Tai vyksta po to, kai Rusijos gynybos ministerija vakar pažadėjo reaguoti į dronų atakas prieš laivus Juodojoje jūroje.

Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios be žinios dingusiais laikomi 1 074 vaikaiNuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje be žinios dingusiais laikomi iš viso 1 074 vaikai. Atitinkamą pareiškimą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ombudsmeno tarnyba, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Remiantis valstybinio portalo „Karo vaikai“ 2023 m. rugpjūčio 5 d. duomenimis, iš viso 1 074 vaikai buvo paskelbti dingusiais be žinios, 15 757 – surasti“, – teigiama ataskaitoje.Primenama, kad Rusijos transporto ministerija padeda deportuoti 400 ukrainiečių vaikų iš Donecko srities į Rusiją ir laikinai okupuotą Krymą.

Po dronų smūgių Juodojoje jūroje Rusija žada atsakąRusija reaguos į tai, ką ji vadina „teroristiniu išpuoliu prieš civilinį laivą“ Kerčės sąsiauryje, ir nubaus atsakingus asmenis, teigia Gynybos ministerija.Tai buvo padaryta po to, kai praėjusią naktį maždaug už 17 mylių (27 km) į pietus nuo Kerčės tilto, jungiančio okupuotą Krymą ir Rusiją, dronas smogė laivui.Atsakomybę už išpuolį prisiėmė Ukrainos saugumo tarnyba; pasak pareigūno, išpuoliui buvo panaudotas jūrinis dronas, pripildytas 450 kg trotilo.Pasmerkusi išpuolį, Gynybos ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad Rusija „atsakys“ į išpuolį. „Tokiems barbariškiems veiksmams negali būti jokio pateisinimo, jie neliks be atsako, o jų autoriai ir vykdytojai neišvengiamai bus nubausti“, – sakė ji.

Kremlius teigia, kad Rusija perėmė JAV žvalgybinį dronąRusijos gynybos ministerija teigia, kad ji perėmė JAV žvalgybinį droną, pažeidusį jos sieną prie Juodosios jūros. Rusijos įgula atpažino, kad tai buvo JAV oro pajėgų žvalgybinis dronas „MQ-9A Reaper“, pranešė ministerija.

Saudo Arabijoje prasideda tarptautinės derybos dėl taikos UkrainojeKelių valstybių saugumo pareigūnai šeštadienį Saudo Arabijoje pradėjo derybas, kuriomis siekiama rasti politinį sprendimą dėl karo Ukrainoje, pranešė Saudo Arabijos valstybinė televizija.Raudonosios jūros mieste Džidoje vykstančiame nacionalinio saugumo patarėjų susitikime siekiama rasti sprendimus dėl Ukrainos ir Rusijos krizės, pridūrė transliuotojas „al-Ekhbariya“.Susitikime, kurį vienas Saudo Arabijos diplomatijos pareigūnas pavadino „konsultaciniu“, dalyvauja Vakarų valstybių ir besivystančių šalių pareigūnai.„Juo siekiama pasikeisti dalyvaujančių šalių nuomonėmis apie galimus taikius krizės sprendimo būdus, o pagal Kopenhagos susitikimo [surengto birželio mėnesį] nuostatas susitikimo pobūdis nereikalauja, kad būtų skelbiamas bendras pareiškimas“, – naujienų agentūrai dpa teigė pareigūnas, prašęs neminėti jo pavardės.Saudo Arabija pareiškė, kad jos rengiamos derybos „tęsia humanitarines iniciatyvas ir pastangas“, kurias nuo pat pirmųjų krizės dienų vykdo kronprincas Mohammedas bin Salmanas ir „jo komunikacija su tiek Rusijos, tiek Ukrainos vadovais“.Rijadas palaiko gerus santykius ir su Rusija, ir su Ukraina.Saudo Arabija nenurodė šalių, kurioms atstovaujama Džidos susitikime.Kiek anksčiau šią savaitę šaltiniai teigė, kad susitikime turėtų dalyvauti pareigūnai iš maždaug 30 valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas, Europą, Turkiją ir Egiptą.Tačiau Rusija nedalyvaus. Pasak Kremliaus atstovo, Maskva stebės susitikimą iš tolo.Planuota, kad dalyvaus Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio patarėjas užsienio politikos klausimais Simonas Mordue.Vokietijai atstovauja Jensas Plötneris, šalies kanclerio Olafo Scholzo patarėjas užsienio politikos klausimais, ir Tjorven Bellmann, užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė, teigia vyriausybės atstovai.Saudo Arabija ne kartą siūlė tarpininkauti tarp Rusijos ir Ukrainos. Praėjusiais metais Rijadas teigė padėjęs išlaisvinti karo belaisvius.Gegužės mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo kasmetiniame arabų šalių viršūnių susitikime, surengtame Saudo Arabijoje.Naftos turtinga karalystė ir jos Persijos įlankos kaimynės, nuo tada, kai Maskva daugiau kaip prieš septyniolika mėnesių pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, iki šiol priešinasi Vakarų spaudimui nutraukti ryšius su Rusija.

Vokietijos ekspertas: derybos su V. Putinu – pavojingas absurdasVladimiro Putino režimas pasirengęs taikai tik savo sąlygomis, todėl bet kokie lūkesčiai dėl susitarimų su Rusijos lyderiu yra ne tik tušti, bet ir pavojingi. Vokietijos ekspertas, žurnalistas ir publicistas Richardas Herzingeris išsakė šią savo nuomonę komentuodamas naujienų agentūrai „Ukrinform“.„Pati idėja, esą įmanoma vesti kokias nors taikos derybas su Putinu, yra tiek absurdiška, tiek nepaprastai pavojinga. Šis režimas kasdien skelbia, kad nėra pasirengęs vesti jokių derybų, jei Vakarai ir Ukraina nesilaikys jo sąlygų. O tai reiškia, kad jie ne tik nori valdyti Ukrainą, bet ir siekia, kad NATO ir ES žlugtų. Todėl nėra absoliučiai jokio pagrindo jokioms deryboms“, – įsitikinęs R. Herzingeris.Jo manymu, Vokietija nepakankamai įvertina tą faktą, kad Rusija siekia ne tik užkariauti Ukrainą, bet ir vykdo genocidinį, totalinį naikinimo karą. Šiems žmonėms nėra kompromisų, jų neįmanoma sustabdyti, ir jie supranta, kad jei nepasieks savo tikslų, tai reikš paties režimo pabaigą.Pareikšdami, kad jei jie nesunaikins Ukrainos, pastaroji sunaikins Rusiją, jie elgiasi labai panašiai, kaip kadaise elgėsi Adolfas Hitleris, pažymėjo R. Herzingeris.Kartu ekspertas atkreipė dėmesį į tai, kad jo tėvynainiams sunku priimti argumentą, jog šiandieninė Rusija primena 1933-1945 m. Vokietiją, nes visuomenei sunku suvesti tokias paraleles. Anot jo, vokiečių „susitaikymas su praeitimi“ turi labai keistą atvirkštinę pusę, savo praeities nusikaltimų pripažinimas virto priešprieša – įsitikinimu, kad tik Vokietija galėjo vykdyti tokius žiaurumus, tokį genocidą ir kad to negalima lyginti su niekuo kitu.Tokio palyginimo vengimas tapo savotišku Vokietijos unikaliu įvaizdžio produktu: „mes esame tie, kurie įvykdė sunkiausius nusikaltimus, niekas negali su mumis konkuruoti, bet taip pat niekas negali taip gerai kaip mes įveikti padarinių“, – aiškino publicistas.Tačiau jis pats, kaip ir daugelis kitų, mato, kad Rusijos pusės sistemingai vykdomi nusikaltimai yra labai panašūs į nacių vykdytus nusikaltimus.Tačiau R. Herzingerio nuomone, Vokietijos politikai kol kas visiškai neįvertino viso iš Rusijos kylančios grėsmės masto. Tačiau šią klaidą daro ne tik Vokietija, bet ir apskritai Vakarai, įskaitant Jungtines Valstijas.„Faktiškai žmonės labiau bijo, kad Rusija žlugs, nei kad Ukraina pralaimės. Todėl jie remia Ukrainą, bet tik tiek, kad išvengtų tokio Rusijos pralaimėjimo, kai būtų sunaikinta Rusijos valstybė“, – mano ekspertas.Jis šį fenomeną vadina „stabilumo manija“. Tačiau blogiausias įmanomas nestabilumas kyla būtent iš dabartinės Rusijos, pažymėjo R. Herzingeris. Todėl jis baiminasi, kad „anksčiau ar vėliau (partneriai) ieškos supuvusio kompromiso“.Kaip skelbta, šį savaitgalį Saudo Arabijoje rengiamas susitikimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pateiktam taikos planui aptarti, į kurį Rusija nebuvo pakviesta.

Rusijos karinis jūrų laivynas sunaikino droną jūroje netoli KrymoŠį rytą Rusijos karinis jūrų laivynas jūroje prie Sevastopolio (Krymas) krantų atpažino ir sunaikino „antžeminį droną“. Rusijos paskirtas regiono gubernatorius savo „Telegram“ kanale pranešė, kad netoliese esančių paplūdimių lankytojai neturėtų nerimauti ir turėtų likti ten, kur yra. “[Droną] sunaikino laivyno pajėgos dideliu atstumu nuo kranto Sevastopolio jūros zonoje“, – sakė jis.

Iš Medvedevo pasipylė nauji grasinimaiBuvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas užsiminė, kad Maskva suduos daugiau smūgių Ukrainos uostams, atsakydama į jų išpuolius prieš Rusijos laivus Juodojoje jūroje per pastarąją parą.D. Medvedevas, kuris yra Rusijos saugumo tarybos, kuriai pirmininkauja Vladimiras Putinas, pirmininko pavaduotojas, turėjo omenyje Ukrainos dronų atakas prieš Rusijos karo laivą Novorosijsko uoste ir prieš tanklaivį netoli Krymo, kurį Rusija 2014 m. aneksavo nuo Ukrainos.Penktadienį V. Putinas pirmininkavo Saugumo Tarybos posėdžiui, kuriame D. Medvedevas dalyvavo po išpuolio prieš Novorosijską.„Vargšai ir keistuoliai supranta tik žiaurumą ir jėgą.„Matyt, jiems neužteko smūgių Odesoje, Izmailyje ir kitose vietose“, – pareiškė D. Medvedevas netrukus po to savo oficialiose socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime.„Jei Kijevo padugnės nori sukelti ekologinę katastrofą Juodojoje jūroje, tegul ją gauna toje savo teritorijos dalyje, kuri netrukus atiteks Lenkijai ir kuri po to smirdės šimtmečius.„Tai jiems bus galutinis nuosprendis dėl grūdų sandorio“.

„Belaruski Gajun“: po sraigtasparnių Baltarusijos teritoriją paliko devyni Rusijos naikintuvaiPo sraigtasparnių šeštadienį apie 13 val. 30 min. iš Baranovičių aerodromo į Rusiją išskrido ir devyni priešo naikintuvai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“.Gautomis žiniomis, naikintuvai perskrido Mogiliovo sritį ir kirto sieną su Rusija. Dauguma jų Baltarusijoje išbuvo 202 dienas.„Vėliau, apie 14 val., iš Mačuliščų pakilo Mi-24, mūsų duomenimis, paskutinis Rusijos aviacijos grupės sraigtasparnis, buvęs šiame aerodrome“, – pridūrė „Belaruski Gajun“.Sraigtasparnis pasuko į rytus ir tikriausiai taip pat skrenda į Rusijos teritoriją.Apibendrindama stebėjimo rezultatus, grupė pažymėjo, kad šeštadienį Baltarusijos teritoriją paliko keturi sraigtasparniai Mi-8, septyni sraigtasparniai Mi-24, devyni naikintuvai Su-34 ir Su-30SM.Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Maskva naudojo Baltarusijos teritoriją atakoms prieš Ukrainą. Baltarusijoje tęsiasi Rusijos kariškių pratybos ir rotacija, laikoma jų technika ir ginkluotė.

Žiniasklaida: Ukraina atvėrė naują karo su Rusija frontąNaktį Juodojoje jūroje netoli Kerčės sąsiaurio įvykdyta Rusijos tanklaivio ataka jūrų bepiločiu lėktuvu rodo, kad Kijevas yra pasirengęs atakuoti Maskvai itin svarbų naftos eksportą. Apie tai rašo amerikiečių leidinys „Politico“, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Nakties metu Juodojoje jūroje įvykdyta naktinė jūrų dronų ataka prieš Rusijos tanklaivį signalizuoja apie galimą naują Ukrainos karo frontą – Kijevas pateikė iki šiol stipriausią signalą, kad yra pasirengęs atakuoti Maskvai itin svarbius naftos ir degalų tiekimus.Publikacijos autoriai pažymi, kad tanklaivio ataka prie Kerčės įvyko praėjus vos dienai po to, kai kitas jūrų dronas nusitaikė į Rusijos karinių jūrų pajėgų bazę netoli Novorosijsko uosto ir smarkiai apgadino ten esantį karo laivą.„Politico“ pažymi, kad saugumo padėtis Juodojoje jūroje pablogėjo po to, kai Rusija pasitraukė iš JT tarpininkaujamos Juodosios jūros grūdų iniciatyvos ir pradėjo raketomis atakuoti Ukrainos uostus Juodosios jūros pakrantėje ir Dunojaus upėje, sunaikindama dešimtis tūkstančių tonų ukrainietiškų grūdų.

Ukraina paskelbė Rusijos Juodosios jūros uostų akvatoriją karinės grėsmės zonaUkraina paskelbė apie karinę grėsmę laivybai šešių Rusijos Juodosios jūros uostų akvatorijoje.Atitinkamas pranešimas publikuojamas Valstybinės hidrografijos tarnybos svetainėje, rašo „Ukrinform“.„Karinė grėsmė. Anapos, Novorosijsko, Gelendžiko, Tuapsės, Sočio, Tamanės uostų vidaus ir išorės reidų akvatorija", – sakoma pranešime.Pažymima, kad toks skelbimas publikuojamas remiantis Ukrainos karinių jūrų pajėgų 2023 metų rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 5.Kaip anksčiau buvo pranešta, Ukrainos gynybos ministerija perspėjo, kad nuo 2023 metų liepos 21 d. visi laivai, plaukiantys Juodosios jūros akvatorijoje link Rusijos jūrų uostų ir Ukrainos jūrų uostų, esančių laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, gali būti laikomi gabenančiais karinės paskirties krovinius su visa iš to išplaukiančia rizika.

Džidoje prasideda derybos dėl taikos Ukrainoje sprendimų: Rusija jose nedalyvauja Saudo Arabijoje šeštadienį, rugpjūčio 5 d., prasideda dvi dienas truksiančios derybos dėl taikos sprendimo Ukrainoje. Rusija į susitikimą Džidoje nebuvo pakviesta, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Rusijos nedalyvavimas aiškinamas tuo, kad derybose bus aptariamos taikos sąlygos, kurios Maskvai atrodo nepriimtinos. Kalbama apie sąlygą perduoti Ukrainai teritorijas 1991 m. sienų ribose.Derybose dalyvauja Ukrainos, Vakarų šalių, taip pat besivystančių šalių atstovai. Iš viso susitikime dalyvaus apie 40 šalių, tarp jų JAV, Kinijos, Indijos, Brazilijos, Indonezijos, Egipto, Meksikos, Meksikos, Čilės ir Zambijos, atstovai.Susitikimas Džidoje yra birželio pabaigoje Kopenhagoje prasidėjusio derybų proceso tęsinys. Tada Danijos sostinėje vykusiame susitikime Ukrainos, G7 šalių ir pasaulio pietų šalių atstovai aptarė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytos Ukrainos taikos formulės „tolesnį įgyvendinimą“.Šioje formulėje, be kita ko, numatyta perduoti Ukrainai teritorijas 1991 m. sienų ribose ir Rusijai sumokėti reparacijas.

Jūrų dronų ataka: Rusijos tanklaivyje – dviejų metrų skylėRusijos žiniasklaida teigia, kad išpuolio metu tanklaivyje buvo 11 žmonių. Atakos prieš tanklaivį „Sig“ metu antžeminis dronas jame paliko dviejų metrų skylę, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Pasak „Baza“ , po drono atakos „Sig“ dešiniajame borte maždaug 20 cm atstumu virš vandens lygio susidarė 2x1 metro dydžio skylė. Anksčiau buvo informacijos, kad „Sig“ gavo skylę mašinų skyriaus zonoje.Per sprogimą tanklaivyje buvo 11 žmonių, dauguma jų patyrė įbrėžimų nuo sudužusio stiklo, tačiau visi, išskyrus virėją, medicininės pagalbos atsisakė. Moteris jautėsi blogai ir jai prireikė medikų pagalbos.Po bepiločio lėktuvo smūgio į tanklaivį buvo pažeistas mašinų skyrius, į jį prasiskverbė vanduo.

„Telegram“ kanalai skelbia, kad Baltarusiją paliko beveik visi Rusijos sraigtasparniai Iš Baltarusijos iš Rusijos sraigtasparnių išskrido 10 kariškių. Grupė pakilo iš Mačiuliškių aerodromo rugpjūčio 5 d. rytą. Tikriausiai dabar Baltarusijos Respublikos teritorijoje yra tik vienas Rusijos sraigtasparnis, skelbia Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Pasak „Telegram“ kanalų, grupę sudarė 4 Mi-8 ir 6 Mi-24 sraigtasparniai, kuriuose buvo apie 20 įgulos narių. Sraigtasparniai skrido rytų / pietryčių kryptimi ir vėliau buvo pastebėti virš Mogiliovo srities sienos su Rusijos Federacija kryptimi, kurią vėliau kirto. Dauguma sraigtasparnių Baltarusijoje praleido 209 dienas (nuo 2023 m. sausio 08 d.). Vėliau visi 10 sraigtasparnių nusileido Sešos aerodrome (Briansko sritis). Rusijos Federacijos aviacijos grupė Baltarusijoje gerokai sumažėjo. Iki šiol Baltarusijoje buvo mažiausiai 11 Rusijos sraigtasparnių. Dabar, matyt, liko tik vienas.

Rusijos tanklaivio apgadinimas – didelė pergalė Ukrainai Nukentėjo Rusijos didelis desantinis laivas ir tai yra, pasak ekspertų, didelė Ukrainos pergalė jūroje, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Rusijos okupantai supranta, kad Ukrainos pusė yra pajėgi suduoti smūgius jūriniais bepiločiais lėktuvais beveik visose Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno bazėse“, – „FreeDom“ kanalo eteryje sakė buvęs Ukrainos karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, atsargos 1-ojo rango kapitonas Andrejus Ryženko .„Tai buvo pirmas kartas, kai Ukraina projektavo savo karines jūrų pajėgas 740 km atstumu nuo savo pietinės pakrantės, nuo Odesos rajono...“, - pabrėžė ekspertas.1-ojo rango atsargos kapitonas pažymėjo, kad Ukrainos jūrų dronai turi labai rimtą kovinę galvutę – vienų šaltinių duomenimis, ji yra 300 kg, kitų – 400 kg, todėl net didelis desantinis laivas dėl jų panaudojimo gali būti rimtai pažeistas.

Zaporožėje rusams reikia pastiprinimo Nepaisant daugiasluoksnių įtvirtinimų, rusų nuostoliai labai dideli, todėl tenka naudoti rezervus.Okupantai traukia rezervus Zaporožės kryptimi, kad kompensuotų nuostolius, taip pat manevruoja su turimomis pajėgomis Chersono srityje. Tai pranešė Pietų gynybos pajėgų spaudos sekretorė Natalija Gumeniuk, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“„Jie užėmė labai tvirtą gynybą, tačiau aktyvūs mūsų dalinių veiksmai vis dar verčia juos atitraukti tam tikrus rezervus ten (į Zaporožės kryptį - UNIAN)“, - sakė Gumeniuk..Pasak jos, Chersono srityje gynybos pajėgos toliau valo nuo rusų juostą palei kairįjį Dniepro krantą. Savo ruožtu priešas nesiliauja apšaudyti dešiniojo kranto.

Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną raketnešį su keturiomis raketomis „Kalibr“ Rugpjūčio 5-osios ryto duomenimis, Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėją, kurio bendra salvė – iki keturių raketų.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pranešė Pietų operatyvinės karinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, kuria remiasi „Ukrinform“.„Priešo laivų grupuotę Juodojoje jūroje sudaro iki 13 laivų, vienas stebi antvandeninę situaciją Azovo jūroje. Juodojoje jūroje budi tik vienas povandeninis raketnešis. Jis turi keturias „Kalibr“ tipo raketas. Raketų pavojus išlieka, tačiau jis gresia nuolat. Priešas laiko savo pajėgas ir priemones parengtas“, – sakė N. Humeniuk.Ji pažymėjo, kad neseniai buvo paskelbtas oro pavojus ir vėl buvo užfiksuota priešo strateginės aviacijos veikla. Anot jos, tai gali būti ir judėjimas, ir kažkokie manevrai, ir tiesiog įtampos palaikymas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 5 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino apie 249 110 okupantų rusų, iš jų 620 – pastarąją parą.

Po rusų tanklaivio apgadinimo, britų žvalgyba įvertino pasekmes Rusijos laivynuiRusijos didelio desantinio laivo apgadinimas po jūrų bepiločių lėktuvų atakos buvo rimtas smūgis Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivynui, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis. Pasak jos, naktį iš 2023 m. rugpjūčio 3-4 d. į 2023 m. rugpjūčio 3 d. Rusijos karinių jūrų pajėgų desantinis laivas po smūgio į Juodosios jūros laivyno bazę Novorosijske beveik neabejotinai patyrė rimtų nuostolių.Tuo pat metu laivo nuotraukos su 30-40 laipsnių sąrašu rodo, kad buvo pradurti keli vandeniui nelaidūs skyriai arba kad įgulos pastangos pašalinti žalą buvo neveiksmingos.Šis laivas, kuris paprastai priskiriamas Rusijos Šiaurės laivynui, sustiprino Juodosios jūros laivyną po Rusijos invazijos į Ukrainą ir dažnai gabeno karinius ir civilinius krovinius tarp Rusijos ir okupuoto Krymo, kai per išpuolius buvo susprogdintas Kerčės tiltas.3 600 tonų sveriantis ir 113 metrų ilgio laivas yra didžiausias Rusijos karo laivynas, kuris buvo smarkiai apgadintas arba sunaikintas po to, kai 2022 m. balandžio 13 d. nuskendo raketinis kreiseris „Moskva“.

Pasak „BBC News Ukraine“ šaltinio, ataka prieš Rusijos tanklaivį „Sig“ yra bendra SBU ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų specialioji operacija. Oficialiai Kyjivas kol kas neprisiėmė atsakomybės už tai, kas įvyko.Pasak „BBC News Ukraine“ šaltinio SBU, operacija buvo įvykdyta naudojant antžeminį droną su 450 kg trotilo.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 249 110 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 620 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 249 110 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 232 tankų, 8 251 šarvuotosios kovos mašinos, 4 943 artilerijos sistemų, 704 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 466 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 116 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 422 automobilių, 730 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Žiniasklaida: pirmoji Ukrainos pilotų grupė yra pasirengusi mokytis valdyti naikintuvus F-16Pirmoji aštuonių Ukrainos pilotų grupė jau pasiruošusi mokytis valdyti amerikietiškus naikintuvus F-16.Tai pranešė leidinys „Politico“, remdamasis JAV pareigūnu, prašiusiu neskelbti jo pavardės.„Kai tik sąjungininkai patvirtins rengimo planą, pilotai nedelsdami pradės treniruotes. Tačiau mokymų pradžios data kol kas nežinoma", – sakė pareigūnas.Taip pat pranešama, kad jau šį mėnesį dar 20 Ukrainos pilotų išeis specialų anglų kalbos kursą Didžiojoje Britanijoje. Iš viso planuojama parengti 32 lakūnus – tiek žmonių užteks dviem eskadrilėms.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas pareiškė, kad ukrainiečių pilotai išvyks į Europą mokytis skraidyti naikintuvais F-16 iki vasaros pabaigos.

Maliar: Ukrainos pajėgos iš dalies pralaužia pirmąją Rusijos gynybos linijąKai kuriose vietose Ukrainos kariuomenė jau pralaužė pirmąją Rusijos gynybos liniją pietuose. Atitinkamą pareiškimą išsakė Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar, praneša „Ukrinform“.„Kalbant apie pietus, mūsų pajėgos ten ir toliau atkakliai vykdo puolimo veiksmus, nepaisant labai stipraus priešo pasipriešinimo. Pirma, tai reiškia nuolatines artilerijos atakas ir, antra, kasybos pastangas. Tačiau mūsų kariai pietuose kai kuriose vietose jau pralaužė pirmąją gynybos liniją ir persikėlė į vadinamąją tarpinę liniją“, – pasakojo Maliar.Jos teigimu, tarpinėje linijoje rusai savo pagrindinėse aukštumose įrengė betoninius inžinerinius įtvirtinimus, o tai apsunkina Ukrainos pajėgų judėjimą.

Praėjusią parą tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos karių įvyko trisdešimt karinių susirėmimų. Atitinkamą pareiškimą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, praneša „Ukrinform“.Per pastarąsias 24 valandas Rusijos įsibrovėliai surengė 39 oro antskrydžius, panaudojo du šaudmenis „Shahed 136/131“ (abu buvo sunaikinti) ir 43 kartus atidengė ugnį iš kelių paleidimo raketų sistemų (MLRS). Po Rusijos teroristinių išpuolių buvo pranešta apie civilių gyventojų aukas, taip pat padaryta žala gyvenamiesiems namams ir kitai civilinei infrastruktūrai.Generalinio štabo teigimu, Rusijos raketų ir oro smūgių grėsmė išlieka visoje Ukrainoje.

Iš Turkijos grįžę „Azovo“ pulko kovotojai vėl rengiasi tarnybai„Azovo“ pulko vadas Denisas „Redis“ Prokopenka jau grįžo į tarnybą, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos spaudos tarnyba.„Azovo“ pulko kariai surengė taktines pratybas. Pagrindinis jų tikslas – išsiaiškinti mūšio planavimo ir organizavimo puolime ir gynyboje, vadovavimo koviniams daliniams ir jų visapusiškos paramos praktinius klausimus. Brigados vadas Denisas „Redis“ Prokopenka taip pat jau yra jų gretose“, – sakoma pranešime.Kaip pranešta anksčiau, liepos 8 dieną į Ukrainą iš Turkijos grįžo vadai, vadovavę „Azovstal“ gynybai Mariupolyje.Į namus grįžo „Azovo“ pulko vadas D. Prokopenka („Redis“), jo pavaduotojas Sviatoslavas Palamaras („Kalyna“), vyresnysis karininkas Olegas Chomenka, laikinai einantis 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados vado pareigas Serhijus Volynskis („Volyna“) ir Ukrainos nacionalinės gvardijos 12-osios brigados vadas Denisas Šleha.Liepos 16 dieną D. Prokopenka susitiko su personalu ir pranešė apie grįžimą į tarnybą.Liepos 31 dieną Nacionalinės gvardijos vadas Oleksandras Pivnenka sakė, kad penki „Azovo“ vadai, kurie liepos 8 dieną buvo grąžinti iš Turkijos į Ukrainą, ruošiasi ir vykdys užduotis kaip ir visi kiti.

JAV žiniasklaida: Putinas galbūt nori išlaikyti karą Ukrainoje iki JAV prezidento rinkimų 2024 metaisJAV ir Europos pareigūnai nerimauja, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas į savo karo Ukrainoje planus įtraukė 2024 metų JAV prezidento rinkimus, pranešė CNN.V. Putinas puoselėja viltį, kad kitais metais JAV prezidentas Joe Bidenas pralaimės ir tai privers JAV sumažinti paramą Ukrainai bei pagerins Rusijos derybines pozicijas, CNN teigė keturi JAV pareigūnai.Vienas JAV pareigūnas sakė, kad jie „neabejoja“, jog V. Putinas „bando išsilaikyti“ iki 2024 metų rinkimų.Kitas su žvalgybos informacija susipažinęs šaltinis sakė: „Putinas žino, kad Trumpas jam padės. Tą žino ir ukrainiečiai bei mūsų partneriai Europoje. Taigi, nors ir nematėme nieko aiškaus, kas tai patvirtintų, reikia manyti, kad visi apie tai galvoja“.Vienas iš Europos diplomatų CNN sakė, kad, jų nuomone, Rusijos bandymas išlaikyti karą prieš Ukrainą iki pat rinkimų JAV „yra būtent Putino planas“.Tačiau JAV kol kas neturi aiškių žvalgybos duomenų apie V. Putino mąstyseną ir apie tai, ar jis sąmoningai vilkina karą tikėdamasis Donaldo Trumpo ar kokio kito respublikono pergalės prezidento rinkimuose.Vis dėlto kitais metais vyksiantys rinkimai išlieka svarbiausiu veiksniu, kuris, pasak aukštų Vakarų nacionalinio saugumo, žvalgybos ir diplomatijos pareigūnų, turės įtakos V. Putino sprendimams Ukrainoje, taigi mažėja vilties, kad karas baigsis iki kitų metų pabaigos, priduria CNN.JAV prezidento rinkimai vyks kitų metų rudenį. Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas, kuris laikomas pagrindiniu buvusio prezidento Donaldo Trumpo konkurentu Respublikonų partijoje, teigė, kad, jei jis laimėtų, nenorėtų, jog Amerikos kariai dalyvautų Rusijos kare prieš Ukrainą.

„United24" lėšomis Kyjivo regione atstatoma 13 daugiabučių namų

Kyjivo srityje jau vyksta 13 nuo Rusijos agresijos nukentėjusių daugiabučių namų rekonstrukcija, o artimiausiu metu darbai prasidės dar penkiose vietose.

Apie tai feisbuke pranešė Kyjivo regioninės karinės administracijos vadovas Ruslanas Kravčenka, praneša „Ukrinform".

„Kyjivo srityje jau pradėjome 13 daugiabučių namų rekonstrukciją. Artimiausiu metu darbai prasidės penkiose aikštelėse", – sakė K. Kravčenka.

K. Kravčenka pažymėjo, kad pirmųjų trijų pastatų rekonstrukcija prasidėjo gegužę, o visus darbus tikimasi baigti iki metų pabaigos.

Iš viso projekto „United24" platformoje surinktomis lėšomis bus atkurta 18 objektų. Visi šie pastatai buvo apgadinti dėl Rusijos agresijos.

Kinija dalyvaus Saudo Arabijoje vyksiančioje Ukrainos taikos konferencijojeKinija paskelbė, kad jos specialusis pasiuntinys Eurazijos reikalams Li Hui dalyvaus Saudo Arabijoje vyksiančioje Ukrainos taikos konferencijoje. Liaudies Respublika nori prisidėti prie tarptautinių pastangų rasti politinį sprendimą, Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas. Saudo Arabija pakvietė virtinę šalių į taikos konferenciją savaitgalį.Šios konsultacijos esą yra tęsinys proceso, kuris birželį buvo pradėtas Kopenhagoje. Susitikimas vyks šeštadienį ir sekmadienį Džidoje patarėjų nacionalinio saugumo klausimais lygiu. Be kita ko, Džidoje laukiama Ukrainos, JAV, ES, Didžiosios Britanijos, taip pat Čilės, Indonezijos, Egipto ir Turkijos atstovų. Rusija susitikime nedalyvaus.Ukrainos prezidento administracija taip pat patvirtino planuojamą susitikimą. Susitikime bus kalbama apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio „taikos formulės“, skirtos konfliktui išspręsti, įgyvendinimą. Šios formulės esmė yra reikalavimas išvesti Rusijos karius iš Ukrainos.

Duda: „Wagner“ kovotojai Baltarusijoje yra Rusijos keliama grėsmėRusijos privačios kariuomenės „Wagner“ kovotojams Baltarusijoje, pasak Lenkijos vadovybės, ir toliau visiškai vadovauja. Maskva. Tai pareiškė prezidentas Andrzejus Duda, penktadienį lankydamasis Lenkijos karinio laivyno operaciniame centre Gdynioje. Jis čia buvo informuotas apie Baltijos jūroje vykstančias Rusijos karines pratybas.„Wagner“ atveju iš tikrųjų negalima kalbėti apie privačią kariuomenę, pažymėjo A. Duda. „Neturiu abejonių, kad akcijoms, kurias vykdo „Wagner“, iš tiesų vadovauja Rusijos valstybė“, – kalbėjo jis. Todėl Lenkija samdinių sutelkimą Baltarusijoje laiko Rusijos grėsmės dalimi.Po žlugusio „Wagner“ vadeivos Jevgenijaus Prigožino maišto tūkstančiai ginkluotų kovotojų buvo nusiųsti į kaimyninę šalį, kur jų statusas ir užduotis nėra aiški. Lenkija ir Lietuva mano, kad šiuo metu Baltarusijoje yra apie 4 000 „vagneriečių“.

Kyjivas: Ukrainos pajėgos daro pažangą į pietus nuo BachmutoUkrainos kariuomenė, Gynybos ministerijos Kyjive duomenimis, pasiekė naujų teritorinių laimėjimų prie Rusijos kontroliuojamo Bachmuto miesto. „Pietiniame flange mūsų ginkluotosios pajėgos, nepaisydamos intensyvios artilerijos ugnies ir minų, toliau žingsnis po žingsnio juda į priekį“, – penktadienį „Telegram“ tinkle rašė gynybos viceministrė Hanna Maliar apie padėtį Rytų Ukrainoje. Konkrečių duomenų ji nepateikė.Tačiau Generalinio štabo pranešimuose netiesiogiai teigiama, kad Kliščijivkos vietovė į pietus nuo Bachmuto nebėra visiškai kontroliuojam rusų. Be to, esą atremtos Rusijos atakos į šiaurę nuo Bachmuto ir Kupjansko, Lymano bei Svatovės atkarpose.„Vyksta smarkios kovos“, – teigė H, Maliar. Rusų pajėgos, anot jos, mėgina atsikovoti pernai prarastas teritorijas. Pietų Ukrainos fronto ruožuose Ukrainos kariuomenė, nepaisydama „nuožmaus pasipriešinimo“, toliau juda į priekį. Veržimąsi sunkina minos ir betoniniai įtvirtinimai.Ukraina daugiau kaip 17 mėnesių ginasi nuo Rusijos invazijos. Prieš beveik du mėnesius Kyjivas pradėjo kontrpuolimą, kuris kol kas nepateisina didelių lūkesčių.

Ukraina – po atakos Novorosijske: nauji ukrainiečių dronai visiškai pakeis žaidimo taisykles Jūrinio drono smūgis rusų desanto laivui „Olenegorskij Gorniak“ Juodosios jūros Novorosijsko uoste yra didelis nuostolis okupantų flotilei. Tai per Ukrainos televiziją pareiškė karinės žvalgybos HUR atstovas Andrijus Jusovas. „Ukrainai tai gera ir teisinga žinia, – sakė jis penktadienį. – Tai bus tęsiama“. A. Jusovas pažymėjo, kad būtent šie desantiniai laivai kelia pavojų Ukrainai. Rusų propagandai tai tragedija, kalbėjo jis. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad ataka prieš Juodosios jūros laivyną buvo atremta. Vis dėlto vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti pasviręs laivas. Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas tviteryje rašė, kad nauji ukrainiečių jūriniai dronai visiškai pakeis žaidimo taisykles.

TATENA: ant Zaporižios AE 3 ir 4 reaktorių stogų sprogmenų neaptiktaJT atominės energetikos priežiūros agentūra penktadienį pranešė, kad, jos ekspertai, patekę ant rusų kontroliuojamos Zaporižios atominės elektrinės stogo ir į turbinų sales, nepastebėjo jokių minų ar sprogmenų.Didžiausias Europos branduolinis objektas pateko į Rusijos pajėgų rankas netrukus po invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasarį, o Kyjivas ir Maskva nuo to laiko kaltina vieni kitus planuojant incidentus objekte.Ukrainos kariai anksčiau teigė, kad „ant trečiojo ir ketvirtojo reaktorių išorinio stogo“ buvo padėti „pašaliniai objektai, panašūs į sprogstamuosius įtaisus“.„Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, vakar popiet gavę galimybę pateikti ant Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės 3-iojo ir 4-ojo blokų reaktorių pastatų stogų ir į turbinų sales, nepastebėjo jokių minų ar sprogmenų“, – sakoma agentūros pranešime.Liepos 23 dieną TATENA ekspertai buferinėje zonoje tarp vidinio ir išorinio teritorijos perimetro barjerų pastebėjo priešpėstines minas.Po pakartotinio raginimo leisti be apribojimų patekti į elektrinę, „komanda galėjo nekliudomai patekti ant dviejų reaktorių blokų stogų ir aiškiai matyti turbinų salių stogus“, priduriama pranešime.TATENA toliau prašys leisti apžiūrėti kitų keturių elektrinės reaktorių stogus.„Savalaikis, nepriklausomas ir objektyvus faktų pateikimas objekte yra labai svarbus siekiant tęsti TATENA pastangas palaikyti branduolinę ir kitokią saugą karinio konflikto šalyje metu“, – sakė TATENA vadovas Rafaelis Mariano Grossi.Patekusi į Rusijos rankas, didžiausia Europos elektrinė buvo apšaudoma ir kelis kartus buvo atjungta nuo elektros tinklo, taip sukeliant baimę, kad gali įvykti didelė branduolinė avarija.Visi šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino maždaug penktadalį Ukrainos elektros energijos, jau daug mėnesių yra sustabdyti.

Japonija darys spaudimą Iranui netiekti Rusijai dronųJaponijoje lankantis Irano užsienio reikalų ministrui Amirui Abdollahianui, Tokijas ragins Teheraną nebetiekti Rusijai ginklų. Apie tai pranešė stotis TBS, remdamasi keliais vyriausybės atstovais.A. Abdollahianas sekmadienį Japonijoje susitiks su savo kolega, taip pat ministru pirmininku Fumio Kishida.Vakarai ir Ukraina kaltina Iraną aprūpinant Rusiją bepiločiais. Ukraina vis skelbia numušusi iranietiškos gamybos „Shaded“ dronų.

Bulgarija pirmą kartą perduos Ukrainai šarvuočiųBulgarija pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios perduos Kyjivui sovietų gamybos šarvuočių. NATO ir ES šalies vyriausybė penktadienį Sofijoje patvirtino atitinkamą susitarimą, kuris bus pasirašytas su Ukraina.Remiantis juo, buvusi Rytų bloko šalis Bulgarija perduos Ukrainai šarvuočių iš Vidas reikalų ministerijos atsargų. Neoficialia informacija, tai maždaug 100 šarvuočių, kurių šaliai nebereikia.Tai bus pirmas kartas, kai Bulgarija perduos Ukrainai sunkiosios karinės ginkluotės. Dėl to, be kita ko, susitarta per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio apsilankymą Bulgarijoje liepą.Naujoji provakarietiška vyriausybė Sofijoje pažadėjo Ukrainai daugiau karinės paramos nei prieš tai buvusi pereinamojo laikotarpio vyriausybė. Prorusišku laikomas prezidentas Rumenas Radewas, kuris prieš naujus rinkimus paskyrė pereinamojo laikotarpio kabinetą, nesutinka, kad Ukrainai būtų tiekiama ginkluotė ir amunicija. Buvęs naikintuvo pilotas ir ginkluotųjų oro pajėgų vadas nemano, kad kare galimas karinis sprendimas.

Ukrainos saugumo šaltinis: ataka prieš Rusijos laivą Juodosios jūros bazėje sėkmingaUkrainos drono ataka prieš Rusijos desantinį laivą Novorosijsko karinėje jūrų bazėje Rusijos pietuose buvo „sėkminga“, penktadienį AFP sakė vienas Ukrainos saugumo šaltinis.Į klausimą, ar Ukraina taikėsi į desantinį laivą „Olenegorskij Gorniak“, šaltinis atsakė: „Taip, šis konkretus karo laivas buvo smūgio taikinys“.

Ukraina: Rusija planuoja provokaciją Baltarusijoje, bus pasitelkti „Wagner“ samdiniaiUkrainos saugumas skelbia išsiaiškinęs, kad Rusija nori „Wagner“ samdinius pasitelkti bandymams įvelti Baltarusiją į šalies karą Ukrainoje, savo „Telegram“ kanale skelbia Ukrainos saugumo taryba.Specialiųjų Ukrainos tarnybų turimais duomenimis, Rusija strateginiame objekte Baltarusijoje ruošia provokaciją, kuriai prisidengs „svetima vėliava“. Konkrečiai kalbama apie Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pareigūnai pateikia ir atitinkamas palydovines nuotraukas.Skelbiama, kad už pasirengimą teroristiniam aktui atsakinga Rusijos ginkluotųjų pajėgų diversijų ir žvalgybos grupė bei Rusijos specialiosios pajėgos, kurios į Baltarusiją prasmuko kaip „Wagner“ samdiniai.Pranešama, kad rusai, „apsimetę diversantais iš Ukrainos“, Baltarusijos gamykloje planuoja įvykdyti provokaciją. Norėdama į karą įvelti ir Baltarusiją, Rusija ketina dėl išpuolio apkaltinti Kyjivą.Skelbiama, kad informacijos apie planuojamą provokaciją Ukrainos saugumo tarnyba gavo net iš kelių šaltinių. Vienas iš jų – Rusijos karys, kurį Ukrainos kariai Zaporižios kryptimi paėmė į nelaisvę.Ukrainos saugumo kibernetinio saugumo specialistai nustatė ir išanalizavo informaciją, aptiktą į nelaisvę paimto rusų kario telefone. Paaiškėjo, kad jis anksčiau dalyvavo kariniuose veiksmuose Ukrainos pietuose, o visai neseniai jam buvo duotas įsakymas persikelti į Baltarusiją kaip „Wagner“ samdiniui.Jau keisdamas tarnybos vietą Rusijos karys gavo informacijos apie „specialią misiją“ Mozyriaus naftos perdribimo bendrovėje. Jo telefone Ukrainos saugumo kibernetinio saugumo specialistai rado ištrintą susirašinėjimą su kitais išpuolio vykdytojais, objekto nuotraukų ir informacijos apie operaciją.https://t.me/SBUkr/9169

Dokumentas: Rusija dvigubina išlaidas gynybaiRusija šiais metais numato gynybai skirti daugiau kaip 100 mlrd. dolerių – tai dvigubai didesnė suma nei pradžioje planuota. Tai rodo vyriausybės dokumentai, kuriuos pavyko pamatyti agentūrai „Reuters“.Jau pirmąjį metų pusmetį Rusija išleido 12 proc. daugiau nei 54 mlrd. dolerių (4,98 trln. rublių), kurie buvo numatyti visiems metams. Gynybai teko trečdalis valstybės išlaidų. Nei Rusijos vyriausybė, nei Finansų ministerija kol kas nereagavo į prašymus pateikti komentarą.Didesnės išlaidos karui Ukrainoje gali dar labiau padidinti skylę Rusijos biudžete. Deficitas gali padidėti iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto, neseniai pareiškė finansų ministras Antonas Siluanovas.Jau pirmąjį pusmetį deficitas dėl to padidėjo iki 2,8 trln. rublių. Dėl Vakarų įvestų sankcijų kartu sumažėjo įplaukos iš energijos išteklių eksporto. Tačiau Rusija turi užtektinai resursų, kad galėtų padengti planuojamas išlaidas, sakė A. Siluanovas žinių portalui „Argumenty i Fakty“.

Visoje Ukrainoje šią popietę paskelbtas oro pavojaus signalasTo priežastis – Rusijos naikintuvo MiG-31K kilimas.Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi oro pavojaus žemėlapiu.

Penktadienį dalis Kyjivo liko be elektrosKai kuriuose Kyjivo rajonuose užgeso šviesos. Energetikos inžinieriai įspėja apie avarinius išjungimus Svjatošinskio rajone ir Borščiagovkoje.Tai pranešė „RBC-Ukraine“.Avarinis išjungimas įvyko apie 13.20 val. Energetikai atnaujina elektros tiekimą 120 namų Južnaja Borščiagovkoje, sostinės Svjatošinskio rajone.Šiuo metu Ukrainos sostinėje be elektros liko 6850 vartotojų.

Žiniasklaida: Kuleba gali trauktis iš Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba gali atsistatydinti. Prezidento biuro pasitikėjimas 42 metų diplomatu sumažėjo, teigia portalas „zn.ua“.Kaip rašo leidinys, nors prezidentas Volodymyras Zelenskis yra palankus D. Kulebai, užsienio reikalų ministro įtaka ambasadorių skyrimo ir užsienio politikos sprendimų priėmimo klausimais sumažėjo.„Užsienio reikalų ministro įtakos mažėjimo priežastis yra ta, kad Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas laiko D. Kulebą konkurentu ne tik užsienio politikos srityje, bet ir teikiant informaciją V. Zelenskiui“, – teigia „zn.ua“.D. Kulebą gali pakeisti Prezidento biuro vadovo pavaduotojas Andrijus Sibiga. Alternatyvus kandidatas – Aukščiausiosios Rados Užsienio politikos ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkas Oleksandras Merežka.„O. Merežkos paskyrimas naujuoju Užsienio reikalų ministerijos vadovu parodytų, kad prezidento nepasitikėjimas diplomatine tarnyba tęsiasi, tačiau ši figūra visiškai tinka A. Jermakui dėl lojalumo“, – pažymi leidinys.D. Kuleba tapo Ukrainos URM vadovu 2020 metų kovo mėnesį. Jo tėvas Ivanas Kuleba yra žinomas Ukrainos diplomatas, jis buvo Ukrainos ambasadorius Armėnijoje.

Ukraina susigrąžino dar 44 žuvusių gynėjų palaikusIš laikinai okupuotų teritorijų pavyko susigrąžinti dar 44 žuvusių Ukrainos gynėjų palaikus.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė ypatingomis aplinkybėmis dingusių be žinios asmenų reikalų įgaliotinis Olehas Kotenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Perduoti karių, atidavusių savo gyvybes už Ukrainą, palaikai. Šiandien pavyko šeimoms grąžinti 44 gynėjų kūnus", – pažymėjo jis.Palaikų repatriacija iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų vyko padedant Reintegracijos ministerijai, dingusių be žinios asmenų reikalų įgaliotiniui ir bendradarbiaujant su Ukrainos saugumo tarnybos Jungtiniu centru, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Civilinio ir karinio bendradarbiavimo tarnyba, kitomis jėgos struktūromis, žinybomis ir tarptautinėmis organizacijomis.„Žuvusių Ukrainos karių kūnų grąžinimo procesas tęsiamas. Jis vyksta pagal Ženevos konvencijos normas“, - pažymėjo O. Kotenka.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukraina liepos 14 d. susigrąžino 62 gynėjų palaikus.

Pareigūnas: Rusija vėl bandys atakuoti energetikos sistemą, Ukraina tam ruošiasiOkupantai rusai gali vėl mėginti palikti ukrainiečius be šviesos ir šilumos šaltuoju metų laikotarpiu, tačiau Ukraina tam ruošiasi.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovu Vadymu Skibickiu.„Akivaizdu, jog Rusija rudenį ir žiemą vėl bandys naikinti mūsų energetikos sistemą, kad paliktų ukrainiečius be šviesos ir šilumos, demoralizuotų mūsų visuomenę ir sukeltų naują priverstinės emigracijos bangą“, – sakė pareigūnas interviu leidiniui „Civilmedia“.Anot V. Skibickio, rusai dabar atlieka žvalgybą, kad nustatytų prioritetinius energetikos sistemos objektus. Ukraina ruošiasi galimoms priešo atakoms.„Mes žinome apie šiuos priešo planus ir jau vasarą ruošiamės žiemai. O Ukrainos puolimas, kaip jau esu sakęs, tęsiasi. Tad iki žiemos pamatysime, kas bus“, – pridūrė žvalgas.Pareigūnas pabrėžė, kad nesikeičiantis Ukrainos tikslas – visų teritorijų išlaisvinimas nuo grobikų rusų, nuolatinė taika ir saugumo garantijos.Portalas primena, jog anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad Rusija aktyvina sparnuotųjų raketų Ch-50 gamybą. Tai tikriausiai rodo, kad okupantai rudenį ruošiasi suintensyvinti raketų atakas.Be to, žinoma, kad Rusija savo teritorijoje pradėjo montuoti bepiločius orlaivius „Shahed“, kuriuos anksčiau pirkdavo Irane.

Ukrainos gynybos pajėgos reaguoja į sprogimus Feodosijoje: jie gali pasikartotiSprogimai okupuotoje Feodosijoje, panašūs į tuos, kurie įvyko praėjusią naktį, gali pasikartoti, interviu „Laisvės radijui“ minėjo Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.Ji pažymėjo, kad rusai okupuotoje Feodosijoje įrengė naftos saugyklą, kurioje būtų galima laikyti reikšmingas atsargas, reikiamas Rusijos Juodosios jūros laivynui. N. Humeniuk užsiminė, kad naktiniai sprogimai Feodosijoje primena tuos, kurie neseniai įvyko netoli Sevastopolio.„Akivaizdu, kad jie gins šią kryptį. Ir priešo logistika tam tikru mastu sutelkta šiose srityse. Degalų užtikrinimas yra esminis kovinės parengties komponentas“, – sakė ji.

Lenkijos pareigūnai sulaikė 16-ąjį asmenį, įtariamą šnipinėjimu Rusijos naudaiVidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 16-ąjį asmenį, įtariamą šnipinėjimu Rusijos naudai. Tai penktadienį pranešė Lenkijos ministras – specialiųjų tarnybų koordinatorius, Vidaus reikalų ir administracijos ministerijos vadovas Mariuszas Kamińskis.„ABW sulaikė dar vieną, jau 16-ąjį, asmenį, įtariamą priklausius Rusijos šnipų tinklui. Baltarusis Michailas A. prisidėjo prie karinių objektų ir uostų stebėjimo. Taip pat vykdė propagandinę veiklą Rusijos naudai. Jis suimtas“, - parašė tviteryje M. Kamińskis.Jis pridėjo grotažymę „#Efektyviai saugome Lenkiją“.Ministro – specialiųjų tarnybų koordinatoriaus spaudos tarnyba priminė, kad anksčiau šioje byloje buvo sulaikyta penkiolika asmenų. Jie visi teismo sprendimu suimti.„Intensyvūs ABW veiksmai leido išaiškinti šnipų tinklą“, – pažymėjo spaudos tarnyba.Rusijos agentai turėjo žvalgyti karinius ir kritinės infrastruktūros objektus Lenkijos teritorijoje, stebėti ir dokumentuoti transporto priemones su karine ir humanitarine pagalba Ukrainai. Jie taip pat turėjo ruoštis vykdyti diversijas prieš traukinius, gabenančius pagalbą Ukrainai, deginti nekilnojamąjį turtą ir automobilius, griebtis smurto prieš žmones.Grupės nariai taip pat turėjo vykdyti propagandinę veiklą, kurios tikslas – kurstyti Lenkijoje nuotaikas prieš ukrainiečių tautą ir prieš Lenkijos pagalbą Ukrainai.Neatmetama, kad asmenų, sulaikytų tiriant šią bylą, skaičius gali dar išaugti.

„Reuters“: Rusija padvigubino karines išlaidas 2023 metamsVykstant plataus masto invazijai į Ukrainą, Rusija savo tikslines išlaidas gynybai 2023 metams padvigubino iki daugiau nei 100 milijardų dolerių. Jos sudaro trečdalį visų vyriausybės išlaidų.Cituodama Rusijos vyriausybės dokumentą, agentūra „Reuters“ praneša, kad vien per pirmąjį 2023 metų pusmetį Rusija gynybai išleido 12 proc., arba 600 mlrd. rublių, daugiau nei iš pradžių planavo 4,98 trilijono rublių (54 mlrd. dolerių).

Britų žvalgyba: smūgiuodama prie NATO sienų Rusija didina „apetitą rizikuoti“Per pastarąsias dvi savaites Rusija surengė keletą smūgių į Ukrainos uostus prie Dunojaus upės, panaudojusi Irane pagamintus kovinius dronus, sakoma kasdien atnaujinamoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Labai tikėtina, kad Rusija siekia priversti tarptautinę laivybą nutraukti prekybą per šiuos uostus“, – sakoma pranešime.Dronai smogė į taikinius vos už 200 metrų nuo Rumunijos sienos, o tai rodo, kad Rusija vis labiau linkusi rizikuoti, smūgiuodama netoli NATO teritorijos. „Yra reali galimybė, kad Rusija naudoja nepilotuojamus orlaivius smogti šiai zonai, manydama, kad jie sukels mažesnę eskalavimo riziką nei sparnuotosios raketos. Greičiausiai Rusija laiko juos pakankamai tiksliais, jų kovinės galvutės daug mažesnės nei sparnuotųjų raketų“, - teigia britų žvalgyba.Pranešta, kad Rusija koviniais dronais puolė pietinius Odesos srities rajonus, kilo gaisrai uosto ir pramonės infrastruktūros objektuose, apgadintas elevatorius. Dronai buvo paleisti iš Azovo jūros per Juodąją jūrą. Pietų operatyvinės vadovybės kariškiai pridūrė, kad priešas mėgina sugriauti uostų prie Dunojaus upės infrastruktūrą, taikosi į elevatorius ir grūdų saugyklas.Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas pasmerkė Rusijos atakas prieš infrastruktūrą prie Dunojaus upės Pietų Ukrainoje, pavadino jas karo nusikaltimu.

Rusai rotuoja medikus okupuotose Zaporožios srities teritorijoseRusai į laikinai okupuotas Ukrainos Zaporožios srities teritorijas atvežė gydytojų ir kito medicinos personalo. Jie apgyvendinti užgrobtuose ukrainiečių namuose, pranešė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras.Pranešama, kad laikinai okupuotose teritorijose rusai susiduria su medicinos personalo trūkumu, nes dauguma specialistų yra išvykę.„Laikinai okupuotose Zaporožios srities žemėse priešas įvykdė medicinos personalo rotaciją. Konkrečiai, į regioną buvo atgabenta gydytojų ir viduriniojo medicinos personalo grupė“, – nurodė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras.

Rusijos pajėgos per praėjusią parą pražudė 2 žmones, sužeidė 14Rusijos pajėgos per pastarąją parą atakavo devynias sritis, žuvo mažiausiai du žmonės, dar 14 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.Buvo užpultos Dnipropetrovsko, Donecko, Chersono, Zaporožios, Charkivo, Luhansko, Mykolajivo, Sumų ir Černihivo sritys.Dnipropetrovsko srityje per Rusijos smūgius buvo sužeisti du gyventojai, pranešė gubernatorius Serhijus Lysakas.Rusų pajėgos apšaudė Nikopolio miestą rugpjūčio 3 dienos vakare ir naktį ir sužeidė 85 metų moterį ir 35 metų vyrą. Abiems nukentėjusiesiems teikiama medikų pagalba.Donecko srityje du žmonės žuvo ir dar du buvo sužeisti, pranešė gubernatorius Pavlo Kyrylenka.Devyni žmonės buvo sužeisti per Rusijos smūgius prieš Chersono sritį, sakė gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Ekspertė: reintegruoti į Ukrainą Krymą gali būti lengviau nei DonbasąKaras Donbase, dėl kurio didžioji dalis proukrainietiškų gyventojų paliko regioną, po išlaisvinimo apsunkins jo reintegraciją į Ukrainą, sakė Demografijos ir socialinių tyrimų instituto vadovė Ella Libanova, pranešė „Ukrinform.Pasak jos, Krymas ir Donbasas skiriasi. Valdyti Krymą Ukrainai bus kur kas lengviau, jei Rusijos kariuomenė bus iš ten pašalinta, o didelė dalis proukrainietiškų gyventojų liks. „Po Krymo aneksijos ten karo nebuvo, todėl daugelis žmonių, nepaisydami jausmų, iš ten neišvyko. Kitas Krymo ypatumas yra tas, kad ten yra proukrainietiški Krymo totoriai“, – sakė E. Libanova.Donbase padėtis iš esmės skiriasi. Ten buvo „pralietas kraujas“, „formaliai Rusijos kariuomenės ten nebuvo“, tačiau dėl karo veiksmų dauguma proukrainietiškų žmonių pasitraukė. Pasak ekspertės, Ukraina turėtų būti pasirengusi, kad Donbaso deokupacija sukels tų, kurie nuo 2014 m. gyveno Rusijos valdžioje, pasipriešinimą. O tai savo ruožtu kelia prorusiškos vyriausybės atsiradimo pavojų per vietos rinkimus.E. Libanova sakė negalinti įsivaizduoti, kaip Ukraina galės suorganizuoti Donbase vietos ar visuotinius rinkimus. Didžiausią nerimą kelia vietos rinkimai. „Ar mes ten turėsime prorusišką vyriausybę? Būdami XXI amžiaus europiečiai, negalime pasielgti su gyventojais, kaip buvo pasielgta su Sudetų vokiečiais, kurie buvo susodinti į traukinius arba išvyko patys. Taigi jokio recepto, kiek man žinoma, nėra“, – sakė E. Libanova.

Humeniuk: Rusija išvedė į Juodąją jūrą povandeninį laivą su raketomis „Kalibr“Rusijos karinio jūrų laivyno grupuotę Juodojoje jūroje sudaro 15 laivų, tarp jų – povandeninis laivas su keturiomis raketomis „Kalibr“.Tai penktadienį per nacionalinį televizijos maratoną pranešė Pietų operatyvinės karinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, kuria remiasi „Ukrinform“.„Priešo laivų grupuotė tikrai didelė. Dabar Juodojoje jūroje yra 15 laivų, vienas tradiciškai yra Azovo jūroje. Labai tikėtina, kad Juodojoje jūroje įsibrovėliai ruošiasi provokacijoms ir bando išsklaidyti savo laivus, kad jie nebūtų susitelkę vienoje vietoje. Kalbant apie raketnešius, dabar liko budėti vienas povandeninis laivas. Jis turi keturias „Kalibr“ tipo raketas, paruoštas naudoti", - sakė N. Humeniuk.Anot jos, raketų atakos grėsmės lygis išliks aukštas.Kaip buvo pranešta, praėjusią parą Rusija laikė Juodojoje jūroje 17 laivų, tarp jų – antvandeninį ir povandeninį raketų „Kalibr“ nešėjus, kurių bendra salvė sudarė 12 raketų.

Rusijos kariuomenė pranešė, kad karo zonoje Ukrainoje lankėsi gynybos ministras ŠoiguRusijos kariuomenė penktadienį pranešė, kad gynybos ministras Sergejus Šoigu apsilankė kovos zonoje Ukrainoje, apžiūrėjo vadavietę ir susitiko su aukštais karininkais.Pranešime sakoma, kad S. Šoigu gavo naujausią informaciją apie padėtį fronte ir „padėkojo vadams ir kariams (...) už sėkmingas puolimo operacijas“ Lymane Rytų Ukrainoje, tačiau nieko nepasakyta, kada įvyko šis vizitas.Televizijos parodytuose vaizduose buvo matyti, kaip uniformuotas S. Šoigu klausosi Centrinio karinio dalinio Ukrainoje vado generolo Andrejaus Mordvičiovo pranešimo. Ministras taip pat parodytas lipantis į švedišką šarvuotį CV90 ir sakoma, jog tai neva „vienas iš daugelio per kovas perimtų šarvuočių“.Pastarąjį kartą pranešta, kad S. Šoigu fronte lankėsi birželio pabaigoje po nesėkmingo Rusijos karinės grupuotės „Wagner“, kovojusios Ukrainoje išvien su Maskvos pajėgomis, maišto.

Rusija puola Ukrainą raketomis, gautomis iš Kyjivo sumokant skolą už dujasRusija puola Ukrainą raketomis Kh-55, kurias mainais gavo iš Kyjivo grąžinant skolą už 1999 m. sunaudotas gamtines dujas, rodo „Laisvosios Europos radijo“/Laisvės radijo“ projekto „Schemos“ atliktas tyrimas, pranešė „Ukrinform“.Žurnalistai gavo sutarties tekstą ir perduotų raketų numerių sąrašą ir palygino su raketų Kh-55, kurias Rusijos kariuomenė pradėjo naudoti prieš Ukrainą per plataus masto invaziją, numeriais. Aptikta mažiausiai dešimt sąraše esančių raketų, kurias Rusija paleido į Ukrainos miestus, kai kurias jų numušė Ukrainos oro gynybos pajėgos, kitos pataikė į gyvenamuosius pastatus.Problema susijusi su Valerijaus Pustovoitenkos vadovaujamo Ukrainos ministrų kabineto ir Vladimiro Putino vadovaujamos Rusijos vyriausybės 1999 m. Jaltoje pasirašytu susitarimu. Pagal susitarimą Kyjivas perdavė Maskvai aštuonis bombonešius Tu-160 ir tris Tu-95MS, taip pat 575 sparnuotąsias raketas Kh-55. Už tai Rusija nurašė 275 mln. grivinų vertės Ukrainos skolą už rusiškas dujas.Trys raketos, Ukrainos oro gynybos perimtos šiemet sausį, gegužę ir balandį Kyjive ir Kyjivo regione, buvo įtrauktos į 1999 m. Maskvai perduotų raketų sąrašą. 2022 m. pabaigoje dar viena raketa Kh-55 pataikė į daugiabutį Ukrainos sostinėje, žuvo moteris. Kita raketa pataikė į namą Kyjivo srityje ir sužeidė vaiką.Dar kelios raketos buvo identifikuotos raketų nuolaužų su numeriais nuotraukose, gautose iš teisėsaugos šaltinių.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 248 490 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 640 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 248 490 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 228 tankų, 8 249 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 911 artilerijos sistemų, 704 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 466 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 104 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 392 automobilių, 724 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Zelenskis: rusai jau paleido į Ukrainą mažiausiai 1961 droną „Shahed“Rusija jau paleido į Ukrainą mažiausiai 1 961 kovinį droną „Shahed“, dauguma jų buvo numušti, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vėlaus vakaro vaizdo kreipimąsi 526-osios karo dienos pabaigoje.Pasak V. Zelenskio, daug šių dronų buvo numušti, bet „deja, ne visi“. Ukraina stengiasi jų numušti kuo daugiau ir siekia įgyti daugiau oro gynybos sistemų. „Tai kiekvieno mūsų ambasadoriaus, visų Ukrainos atstovų užduotis“, – sakė prezidentas. Jis padėkojo Nacionalinės gvardijos 15-osios operatyvinės brigados kariams iš Melitopolio sektoriaus ir Izmailo pasieniečių būrio kariams, kurie kartu su karinio jūrų laivyno padaliniais atremia Rusijos atakas dronais „Shahed“.V. Zelenskis sakė, kad vyksta sunkios kovos su okupantais, kurie visomis išgalėmis stengiasi sustabdyti Ukrainos pajėgas. Jis paminėjo įnirtingus mūšius Kupiansko, Lymano, Bachmuto, Marjinkos, Avdijivkos, Pietų kryptimis.

Žiniasklaida: Ukraina naudoja rezervus, kad pasiektų proveržį pietų frontePer kontrpuolimą pietiniame fronte Ukraina naudoja rezervus, bet didesnio proveržio kol kas nepasiekė, rašo „The Washington Post“.„Šią savaitę pietryčių Ukrainoje vyko intensyvios kovos, Kyjivas tęsė puolimą, kad susigrąžintų teritoriją, su nauja Vakarų apmokytų ir aprūpintų karių injekcija, tačiau kol kas didelio proveržio ženklų nėra“, – sakoma JAV dienraščio straipsnyje, pranešė „Ukrinform“.Straipsnyje teigiama, kad svarbiausias Ukrainos pajėgų tikslas yra prasiveržti į pietus ir nutraukti susisiekimą Krymo tiltu, kuris yra pagrindinis karinio tiekimo iš Rusijos kelias.„Ukrainos kariuomenė šioje fronto linijoje pradėjo gauti papildomos naudos, pakeitusi metodą: vietoj nedidelių grupelių pėsčiomis judėjusių karių pasiuntė didesnes pajėgas iš Ukrainos 10-ojo korpuso rezervų ir naudoja tankus bei šarvuočius“, – rašo „The Washington Post“.Straipsnyje sakoma, kad įnirtingos kovos tęsiasi aplink Robotino kaimą, anksčiau Rusijos pajėgų valdytą zoną, esančią mažiau nei už dviejų kilometrų nuo pagrindinės Rusijos gynybos linijos.„Remiantis keliais pranešimais, ten vykstantis mūšis yra greičiausias ir labiausiai įmanomas Ukrainos kelias pralaužti Rusijos liniją, pareigūnai jį apibūdina kaip didelės „strateginės vertės“, – rašoma straipsnyje.Anksčiau kitas JAV dienraštis „The New York Times“ parašė, kad Vakarų apmokytos Ukrainos brigados per puolimą fronto linijoje nustojo naudoti amerikiečių karo taktiką ir, užuot puolusios per apšaudomus minų laukus, sutelkė dėmesį į Rusijos pajėgų alinimą artilerijos ir tolimojo nuotolio raketomis.

Per naują išpuolį Chersone smogta medicinos centruiPo ryto intensyvių apšaudymų Rusijos pajėgos vėl smogė Chersonui rugpjūčio 3 d. vakare, sakė srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.Per paskutinį apšaudymą pataikyta į prekybos centrą ir medicinos įstaigą. Apie aukas nepranešta.Anksčiau rugpjūčio 3 d. per Rusijos ataką buvo sužeisti keli žmonės, įskaitant greitosios pagalbos darbuotojus. Išpuoliai buvo nukreipti į gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą.https://t.me/olexandrprokudin/1067

Rusijos kariuomenė sunkiąja artilerija apšaudė NikopolįRusijos pajėgos du kartus atakavo Nikopolį Dnipropetrovsko srityje, panaudodamos sunkiąją artileriją, per „Telegram“ sakė gubernatorius Serhijus Lysakas.Anot jo, per apšaudymą apgadinta vietos komunalinių paslaugų įmonė. Civiliai gyventojai per išpuolius nenukentėjo.

Šmyhalis: Ukraina 2023 metais ginkluotosioms pajėgoms išleis 48 mlrd. doleriųUkraina 2023 metais gynybos ir saugumo pajėgoms išleis 1,8 trilijono grivinų (apie 48 mlrd. dolerių) iš valstybės biudžeto, sakė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.Jis pridūrė, kad humanitarinėms ir socialinėms išmokoms Kijevas gavo pagalbą iš tarptautinių partnerių. Ukraina šiais metais gavo 28 milijardus dolerių tokių lėšų, o 2022 metais – 31 milijardą dolerių.„Svarbu, kad Ukraina išlaikytų makrofinansinį stabilumą. Tai suteikia mums pagrindą greitam atsigavimui po karo pabaigos ir galimybę papildyti biudžetą ginkluotosioms pajėgoms paremti“, – sakė premjeras.Anot jo, Ukraina per pirmuosius karo metus prarado apie 30 proc. savo ekonomikos.„Tačiau nuostoliai ekonomikai buvo mažesni, nei prognozuota. Verslas prisitaikė ir tai daro toliau. Jam reikia mūsų pagalbos. Šiais metais tikimės net nežymaus padidėjimo“, – pridūrė D. Šmyhalis.

Rumunija tiria pranešimus apie Rusijos bepiločių orlaivių liekanas, nukritusias į jos teritorijąRumunijos gynybos ministerija rugpjūčio 3 dieną informavo pradėjusi tyrimą dėl pranešimų apie Rusijos bepilotį orlaivį, kuris sudužo Rumunijos teritorijoje per ataką Odesos srityje.Pranešama, kad Rumunijos oro pajėgos patikrino vietą netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos, bet iki šiol nerado jokių „konkrečių elementų“, kurie patvirtintų kaltinimus.Meras Tudoras Cernega anksčiau naujienų kanalui „Digi 24“ sakė, kad Rusijos bepilotės skraidyklės įskrido į komunos teritoriją per rugpjūčio 2 d. ataką Ukrainos Izmailo mieste. Jis citavo vietos gyventojus, sakančius, kad dronai praskriejo virš žmonių namų, o vienas iš jų nukrito miške.Rumunijos gynybos ministerija pridūrė, kad sustiprino saugumo priemones, nuolat stebi situaciją ir bendradarbiauja su NATO, kad sustiprintų gynybą visame rytiniame flange.

Sužeistas norvegų savanorisKetvirtadienį Chersone į apšaudymą pateko norvegų savanoris. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono regiono karinė administracija.„Apie 16.50 val. rusų kariuomenė vėl atakavo centrinę miesto dalį. Vienas savanoris patyrė lengvų sužeidimų“, – rašoma pranešime.Pasak pranešimo, sužeistas savanoris buvo nuvežtas į vietos ligoninę. Vyrui suteikta būtina medicininė pagalba. Šiuo metu jo gyvybei pavojus negresia.

Danilovas: Ukraina du kartus atakavo Krymo tiltąNacionalinio saugumo ir gynybos sekretorius Oleksijus Danilovas šiandien pareiškė, kad Kyjivas du kartus smogė Krymo tiltui, rašo "Sky News". Abiejose atakose dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba (SBU).Kerčės tiltas, jungiantis okupuotą Krymą su Rusija, pirmą kartą buvo apgadintas per sprogimą 2022 m. spalio 8 d. Atakos metu sugriuvo kelios tilto atkarpos, todėl buvo uždarytas eismas.Dar viena ataka buvo surengta šių metų liepos 17 d. Ukraina tuo metu neprisiėmė atsakomybės už nė vieną incidentą.Tačiau SBU vadovas Vasylis Maliukas buvo pripažinęs, kad saugumo tarnybos buvo susijusios su spalio mėnesio incidentu.„Krymo tilto sunaikinimas yra vienas iš mūsų laimėjimų“, – sakė jis.

Misija į Zaporožės atominę elektrinę buvo nutraukta aptikus minųPranešama, kad Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) specialistai buvo priversti atidėti savo misiją į Zaporožės atominę elektrinę, rašo „Sky News“.Misijos nariai keliavo į okupuotą vietą, tačiau kelyje buvo aptiktos Rusijos minos, sakė Ukrainos operatyvinės grupės vadas Oleksandras Tarnavskis.Minos buvo neutralizuotos ir misija galėjo judėti į priekį, pranešė jis. Atominė elektrinė Rusijos buvo okupuota nuo 2022 metų kovo.

Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos stabdė rusų puolimus, užfiksuota 30 mūšių per dienąKetvirtadienį, rugpjūčio 3 dieną, buvo užfiksuota apie 30 mūšių tarp Ukrainos pajėgų ir Rusijos kariuomenės; Ukrainos pajėgos stabdė itin aršų priešo puolimą Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos kryptyse.Apie tai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė vakariniame atnaujintame pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.Generalinis štabas nurodė, kad per dieną Rusija surengė dar vieną oro ataką prieš Ukrainą, naudodama iranietiškus bepiločius orlaivius „Shahed-136/131“.„Oro pajėgų kariai ir technika, bendradarbiaudami su kitų gynybos pajėgų elementų oro gynyba, sunaikino visus 15 priešo „Shahedus“. Be to, priešas surengė vieną raketos smūgį, 47 oro smūgius ir paleido 23 salves iš daugkartinių raketų paleidimo įrenginių į mūsų karių pozicijas ir gyvenamas vietoves. Deja, yra nukentėjusių civilių gyventojų“, – sakoma pranešime.Tikimybė, kad priešas toliau rengs raketų ir oro smūgius Ukrainai, išlieka didelė.

JAV įvedė sankcijas Rusijos mokslų akademijos institutamsJAV Iždo departamentas paskelbė papildomas sankcijas Rusijai, be kita ko, ir Rusijos mokslų akademijos (RMA) mokslo įstaigoms. Taip teigiama JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro pranešime.Į JAV sankcijų sąrašą įtraukti RMA Prochorovo bendrosios fizikos institutas, RMA Kazanės mokslinis centras ir RMA Kietųjų kūnų fizikos institutas.Taip pat į šį sąrašą įtraukti du asmenys iš Rusijos ir JAE, susiję su „Vega Strategic Services“ ir Čečėnijos vadovu Ramzanu Kadyrovu, du krovininiai laivai ir viena jachta.JAV nuosekliai vykdo sankcijų ir kitų apribojimų Rusijai ir su ja susijusiems asmenims bei organizacijoms politiką dėl agresyvios Kremliaus politikos ir karo, kurį šis vykdo prieš Ukrainą.

Pranešama apie sprogimus Rusijos amunicijos sandėlyje TokmakeRugpjūčio 3 d., ketvirtadienį, laikinai okupuotame Tokmako mieste, Zaporožės srityje, pasigirdo sprogimai.Tai pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka „Telegram“ įraše, rašo „Ukrinform“.https://t.me/andriyshTime/12239

Blinkenas apkaltino Rusiją „išpuoliu“ prieš pasaulinę maisto sistemąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį JT Saugumo Taryboje užsipuolė Rusiją, kaltindamas Maskvą „šantažu“ dėl jos neseniai įvykusio pasitraukimo iš svarbios grūdų iniciatyvos.JAV diplomatijos vadovas, pirmininkavęs Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke vykusiam posėdžiui dėl maisto trūkumo, 15 narių turinčiai Tarybai sakė, kad „badas neturi būti paverstas ginklu“.Jis išskyrė Rusiją, sakydamas, kad jos invazija į Ukrainą praėjusiais metais kartu tapo ir „išpuoliu“ prieš pasaulinę maisto sistemą.A. Blinkenas priekaištavo Maskvai dėl to, kad ji praėjusį mėnesį pasitraukė iš vadinamosios Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, kuri leido eksportuoti ukrainietiškus grūdus per jūrą karo tarp abiejų šalių metu.Maskva atsisakė pratęsti susitarimą, todėl grūdų kainos smarkiai išaugo ir kirto skurdesnėms valstybėms.„Kiekvienas šios tarybos narys, kiekvienas Jungtinių Tautų narys turėtų pasakyti Maskvai, kad gana išnaudoti Juodąją jūrą savo šantažui“, – sakė A. Blinkenas. – Užteks pažeidžiamiausius pasaulio žmones versti spaudimo priemone. Užtenka šio nepateisinamo, nesąžiningo karo“.A. Blinkenas sakė, kad nuo Rusijos pasitraukimo iš susitarimo grūdų kainos visame pasaulyje išaugo daugiau kaip aštuoniais procentais.JAV valstybės sekretorius pirmininkavo posėdžiui, Jungtinėms Valstijoms antradienį perėmus mėnesinį pirmininkavimą Saugumo Tarybai.Vašingtonas ketina paskelbti „bendrą komunikatą, smerkiantį maisto kaip karo ginklo naudojimą“, kuris buvo priimtas per papildomą susitikimą už posėdžio ribų ir kurį jau pasirašė 91 šalis, sakė A. Blinkenas „ABC News“.A. Blinkenas taip pat paskelbė apie 362 mln. dolerių naują finansavimą programoms, skirtoms kovai su maisto trūkumu ir nepakankama mityba dešimtyje Afrikos šalių ir Haityje, sakė vienas JAV pareigūnas.Apie 345 mln. žmonių 79 šalyse kenčia nuo didelio maisto trūkumo. Tarp daugelio bado pasaulyje priežasčių, be ginkluotų konfliktų, yra ir klimato kaitos padariniai.

Valstybinis tyrimų biuras: kariškis padėjo šaukiamojo amžiaus vyrams išvengti mobilizacijosValstybinis tyrimų biuras rugpjūčio 3 d. pranešė sulaikęs Kijevo miesto karinės administracijos pareigūną, kuris esą padėjo šaukiamojo amžiaus vyrams išvengti mobilizacijos.Tyrimo duomenimis, pareigūnas, einantis vadovaujamas pareigas ir Ukrainos Sausumos pajėgų štabe, iš kiekvieno „kliento“ paimdavo po 10 tūkst. dolerių.Teisėsauga pareigūną sulaikė, kai jis trims asmenims perdavė suklastotus dokumentus, suteikiančius teisę išvykti iš Ukrainos. Už tai jis gavo 30 tūkst. dolerių.Valstybinis tyrimų biuras atliko kratas įtariamojo kabinetuose bei gyvenamojoje vietoje ir iš jo konfiskavo daugiau nei 48 tūkst. dolerių.

Medvedevas: 2023 metais Rusija užverbavo daugiau kaip 230 tūkst. kariųNuo metų pradžios Rusija į kariuomenę papildomai užverbavo daugiau kaip 230 tūkst. karių, ketvirtadienį pranešė Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.„Gynybos ministerijos duomenimis, nuo sausio 1 iki rugpjūčio 3 dienos... iš viso į kontraktinę tarnybą priimta daugiau kaip 231 tūkstantis žmonių“, – sakė D. Medvedevas, 2008-2012 metais ėjęs prezidento pareigas.Praėjusį rugsėjį prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė „dalinę“ karinę mobilizaciją – pirmąją Rusijoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų – ir sukėlė šoką visoje šalyje, nes į kariuomenę buvo pašaukti tūkstančiai vyrų.Nenorėdama skelbti antrosios mobilizacijos, Maskva vietoj to pasirinko masinę viešųjų ryšių kampaniją, tikėdamasi suvilioti rusus finansinėmis paskatomis.Valdžios institucijos neatskleidė savo tikslų, tačiau įvairiais vertinimais Maskva gali bandyti užverbuoti 400 tūkst. savanorių.Gynybos ministras Sergejus Šoigu pernai sakė, kad Maskvai tęsiant puolimą Ukrainoje, Rusijos kariuomenės dydis bus padidintas iki 1,5 mln. žmonių.

Rusijoje įkalintas karą nutraukti reikalavęs verslininkasRusijos verslininkas, išgarsėjęs dėl savo proukrainietiškos pozicijos, ketvirtadienį buvo nuteistas kalėti pusantrų metų už Rusijos kariuomenės „diskreditavimą“.Verslininkas ir aktyvistas Dmitrijus Skurichinas savo parduotuvės Rusko-Vysockojės kaime netoli Sankt Peterburgo fasadą panaudojo tam, kad išreikštų savo nepritarimą Maskvos invazijai, ir padengė jį užrašais „Taika Ukrainai, laisvė Rusijai“.Ketvirtadienį Sankt Peterburgo teismas pranešė, kad 48 metų D. Skurichinui skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.2022 metų rugsėjį valdžios institucijos pradėjo tyrimą prieš penkių vaikų tėvą dėl jo antikarinių plakatų.Antrasis baudžiamasis tyrimas prieš jį buvo pradėtas po to, kai vasario mėnesį, minint pirmąsias Kremliaus invazijos pradžios metines, jis atsiklaupė priešais savo parduotuvę laikydamas užrašą „Atsiprašau Ukrainos“.Pernai jis taip pat buvo gavo baudą už tai, kad socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame reikalavo nutraukti Maskvos karą prieš Ukrainą.D. Skurichino advokatas Dmitrijus Gerasimovas sakė, kad aktyvistas du mėnesius iki teismo praleido kalėjime, o vėliau jam buvo skirtas namų areštas.Advokatas sakė AFP, kad verslininkas teisme elgėsi „labai drąsiai“. „Jis nemanė, kad bus įkalintas, – sakė D. Gerasimovas. – Bet jis taip pat sakė „Aš negalėjau to [protesto] nedaryti“.Nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, bet kokia vieša Maskvos puolimo kritika yra uždrausta. Už protestus prieš Maskvos vykdomą karą buvo sulaikyti tūkstančiai rusų, o kai kurie garsiausi aktyvistai, tokie kaip Aleksejus Navalnas, Vladimiras Kara-Murza ir Ilja Jašinas, šiuo metu yra už grotų.

ES įvedė naujas sankcijas BaltarusijaiEuropos Sąjungos Taryba ketvirtadienį įvedė naujas sankcijas Baltarusijai dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir dėl Minsko dalyvavimo šioje agresijoje.Europos Komisijos interneto svetainėje skelbiama, kad naujuoju sankcijų paketu užtikrinamas glaudesnis ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai koordinavimas ir tai padės užtikrinti, kad Rusijai skirtų sankcijų nebūtų galima apeiti per Baltarusiją.Be to, naujomis sankcijomis uždraudžiama į Baltarusiją eksportuoti įvairias itin jautrias prekes ir technologijas, kurios prisideda prie šalies karinės ir techninės pažangos.Taip pat įvedamas papildomas draudimas eksportuoti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, prekes ir technologijas, tinkamas naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje.„Šios ribojamosios priemonės įvedamos paspartinta tvarka dėl skubaus poreikio kovoti su tam tikroms prekėms ir technologijoms, pasižyminčioms dideliu slaptumu, taikomų sankcijų apėjimu“, – sakoma pranešime.Jame ES konstatuoja, kad „ES sankcijos Rusijai yra veiksmingos“, apriboja Rusijos galimybes kariauti prieš Ukrainą, įskaitant naujų ginklų gamybą ir esamų remontą, taip pat trukdo jai gabenti karines atsargas.Taip pat „ES toliau užtikrina, kad jos sankcijos neturėtų poveikio energijos ir žemės ūkio bei maisto produktų eksportui iš Rusijos į trečiąsias šalis“.ES jau anksčiau įvedė sankcijas Baltarusijos lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai ir jo aplinkai, visų pirma dėl paramos Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Be to, ekonomines, prekybos ir transporto sankcijas Baltarusijai taip pat įvedė ir Jungtinė Karalystė.

Šmyhalis: Ukraina nori apdrausti laivus, kurie plauks „grūdų koridoriumi“ Ukraina apdraudė visus prekybos laivus, eksportuojančius ir importuojančius prekes per Dunojaus uostus, ir svarsto galimybę apdrausti laivus, kurie plauks grūdų koridoriumi. Apie tai pranešė ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis Ukrainos ambasadorių konferencijoje.„Ukraina yra apdraudusi visus prekybinius laivus, kurie eksportuoja ir importuoja prekes per Dunojaus uostus. Dabar diskutuojame vyriausybėje ir, esu tikras, mes priimsime sprendimą apdrausti laivus ir atitinkamas bendroves, kurios plauks per „grūdų koridorių“, – sakė D. Šmyhalis.Pasak jo, su Juodąja jūra susijusi rizika yra akivaizdi.„Vieną kartą tai suveiks. Suprantame, kad jei rusai nuskandins ar susprogdins kokį nors prekybinį laivą, tai labai apsunkins mūsų darbą su partneriais grūdų koridoriuje. Todėl, žinoma, mums reikia partnerių paramos, kad taip neatsitiktų. Tačiau mes iš savo pusės tokią riziką draudžiame iš savo biudžeto“, – pridūrė premjeras.Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis primygtinai reikalauja užtikrinti tvarų ir saugų „grūdų koridoriaus“ Juodojoje jūroje veikimą, kuris nepriklausytų nuo Rusijos vadovo nuotaikų ir užgaidų.

Rusija Kazachstane verbuoja vyrus į savo kariuomenę: siūlo tūkstančius eurųRusija Kazachstane verbuoja vyrus į savo kariuomenę, žadėdama 5 000 eurų vienkartinę išmoką ir pastovų mėnesinį atlyginimą. Atitinkamuose skelbimuose internete, kuriuos matė agentūra „Reuters“, pavaizduotos Rusijos ir Kazachstano vėliavos bei užrašas „Petys petin“.Už sutarties su Rusijos kariuomene pasirašymą siūloma 5 000 eurų vienkartinė išmoka ir mažiausiai 1 850 eurų mėnesinė alga. Be to, žadama neįvardytų papildomų lengvatų.Kazachstanas pasienyje yra daugiau kaip 3 mln. etninių rusų tėvynė ir tradiciškai viena artimiausių Maskvos sąjungininkių. Vis dėlto vyriausybė Astanoje neremia Rusijos karo Ukrainoje ir ragina siekti taikos.Skelbimai Kazachstane veda į interneto svetainę, kuri potencialiems naujokams siūlo į Rusijos kariuomenę stoti Sachalino regione Rusijos rytuose.Kazachstano įstatymai draudžia dalyvauti kariniuose konfliktuose užsienyje už užmokestį.

Vokietija kol kas neperduos Ukrainai sparnuotųjų raketų „Taurus“Vokietija ir toliau neketina tiekti Ukrainai sparnuotųjų raketų „Taurus“. „Mes vis dar laikomės nuomonės, kad tai nėra svarbiausias mūsų prioritetas“, – ketvirtadienį pareiškė šalies gynybos ministras Borisas Pistorius.Jis pažymėjo, kad šių sparnuotųjų raketų netiekia ir sąjungininkai amerikiečiai, o abejonės dėl jų tiekimo yra akivaizdžios.Ukraina reikalauja iš Berlyno „Taurus“ tipo sparnuotųjų raketų, kad galėtų atakuoti rusų pajėgų pozicijas ir toli už fronto linijos. Vokietijos vyriausybė nenori tiekti raketų, nes jos gali pasiekti ir Rusijos teritoriją.B. Pistorius kategoriškai neatmetė, kad Vokietija reikalaujamų ginklų pristatys ateityje. „Laikas sprendimui dar neatėjo“, – pridūrė jis.Daugelis iš Bundesvero turimų 600 raketų yra parengtos naudoti. Stringant Ukrainos kontrpuolimui, dabar, anot kai kurių ekspertų, būtų tinkamas metas jų tiekimui. Sparnuotosios raketos gali padėti pralaužti Rusijos kariuomenės logistikos grandines ir taip sutrikdyti amunicijos tiekimą.

Rusijos kolonijose kalinčios moterys masiškai verbuojamos į karąRusijos kolonijose kalinčios moterys masiškai verbuojamos į karą Ukrainoje. Jos lengviau negu vyrai sutinka stoti į tarnybą, kadangi propaganda joms daro didesnį poveikį.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalu „Možem objasnit“ („Galime paaiškinti“).„Nuteistų ir nenuteistų moterų noras kariauti yra labai didelis“, – sakė žurnalistams projekto „Rus sidiaščiaja“ („Sėdinti Rusija“) įkūrėja Olga Romanova.Pasak jos, iki pastarojo meto moterys buvo aktyviai verbuojamos okupuotose teritorijose. Žmogaus teisių gynėjos duomenimis, apie 50 moterų buvo užverbuota iš kolonijos okupuotoje Snižnėje (Donecko sritis), dar 100 nuteistųjų buvo paimta iš Pietų Rusijos kolonijų.„Skirtingai nei vyrai, moterys kalėjime yra itin jautrios propagandai. Galime tikėtis naujienų iš kitų zonų. Ir moterys netgi labiau nori kariauti", – sakė aktyvistė.Anot jos, dar apie 30 nuteistų moterų buvo užverbuota į karą pataisos kolonijoje Lipecko srities Novougliankos gyvenvietėje, jos pasirašė sutartį su Rusijos gynybos ministerija.Beje, daugelis į karą Ukrainoje užverbuotų kalinių rusių pasirenka šaukinį „Vilkė“.

Ukrainos puolimas: nacionaliniai gvardiečiai pasistūmėjo 650 metrų į Rusijos gynybos gilumąVienos iš Nacionalinės gvardijos operatyvinės paskirties brigadų daliniai pasistūmėjo 650 metrų į priešo gynybos gilumą ir įsitvirtino užimtose pozicijose.Kaip rašo ketvirtadienį „Ukrinform“, Ukrainos nacionalinė gvardija tai pranešė „Telegram“ kanale.„Vienos iš Nacionalinės gvardijos operatyvinės paskirties brigadų daliniai pasistūmėjo apie 650 metrų į priešo gynybos gilumą pusantro kilometro ilgio fronto ruože ir įsitvirtino užimtose pozicijose“, – sakoma pranešime.Šia kryptimi gvardiečiai tęsė puolamuosius veiksmus smogiamųjų grupuočių sudėtyje.Marjinkos ir Berdiansko kryptimis Nacionalinės gvardijos pajėgos ir priemonės išlaiko gynybos linijas, neleisdamos priešui pasiekti teigiamo rezultato.Kupiansko kryptimi Nacionalinės gvardijos pajėgos ir priemonės patikimai gina užimtas linijas, o specialiosios paskirties daliniai tęsia žvalgybą iš oro.Sumų srities pasienio rajonuose nacionaliniai gvardiečiai imasi priemonių, kad iš anksto atskleistų priešo diversinių ir žvalgybinių grupių kėslus ir užkirstų kelią jų veiklai Ukrainos teritorijoje.Chersono srityje Nacionalinės gvardijos daliniai tęsia humanitarinio išminavimo ir stabilizavimo veiksmus, atlieka kitas užduotis, kad paremtų Gynybos pajėgų operacijas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Berdiansko ir Melitopolio kryptimis tęsiasi Gynybos pajėgų puolamoji operacija, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis – gynybinė. Kiekvieną parą okupantai netenka 2-3 kuopų, per pastarąją parą taip pat buvo sunaikinti 6 priešo amunicijos sandėliai.https://t.me/mvs_ukraine/28139

Rusija įtraukė Norvegiją į „nedraugiškų valstybių“ sąrašą Rusijos vyriausybė įtraukė Norvegiją į užsienio valstybių, kurios „imasi nedraugiškų veiksmų prieš Rusijos diplomatines ir konsulines atstovybes užsienyje“, sąrašą. Tai ketvirtadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Rusijos ministrų kabineto informacija „Telegram“ kanale. Maskva primena, kad į tokį sąrašą įtrauktoms diplomatinėms atstovybėms ribojama galimybė samdyti į ambasadas, konsulatus, valstybinių institucijas atstovybes darbuotojus, esančius Rusijos teritorijoje. Sprendimas priimtas įgyvendinant Rusijos prezidento įsaką. Vyriausybės patvirtintame sąraše, be šalių pavadinimų, nurodomas fizinių asmenų, su kuriais tokių šalių diplomatinės misijos gali sudaryti darbo sutartis, skaičius. Norvegijai nustatytas 27 žmonių limitas. Pažymima, kad patvirtintas sąrašas gali būti plečiamas „atsižvelgiant į priešiškus užsienio šalių veiksmus prieš Rusiją, kurie tęsiasi“. Kaip buvo pranešta, anksčiau panašūs ribojimai buvo įvesti JAV, Čekijos, Graikijos, Danijos, Slovėnijos, Kroatijos ir Slovakijos diplomatinėms misijoms.

Šimtai perversmo šalininkų su Rusijos vėliavomis susirinko į mitingą Nigerio sostinėjeŠimtai perversmą Nigeryje palaikančių žmonių ketvirtadienį susirinko į masinį mitingą sostinėje, kai kurie mojo milžiniškomis Rusijos vėliavomis, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.Demonstrantai susirinko Nepriklausomybės aikštėje miesto centre, Nigeriui minint 1960 m. šalies nepriklausomybės nuo Prancūzijos atkūrimo dieną.63-ųjų Nigerio nepriklausomybės metinių dieną JAV prezidentas Joe Bidenas paragino nedelsiant paleisti išrinktą Nigerio prezidentą Mohamedą Bazoumą ir išsaugoti demokratiją šalyje. „Raginu nedelsiant paleisti prezidentą Bazoumą ir jo šeimą ir išsaugoti sunkiai Nigeryje įgytą demokratiją“, – sakoma ketvirtadienį paskelbtame J. Bideno pareiškime.„Šiuo kritišku metu Jungtinės Amerikos Valstijos palaiko Nigerio žmones, gerbia mūsų dešimtmečius trukusią partnerystę, grindžiamą bendromis demokratinėmis vertybėmis, ir remia civilių vadovaujamą valdymą“, – pareiškė J. Bidenas.63 metų M. Bazoumą prieš savaitę nuvertė jo paties sargybiniai, perversmą pasmerkė JAV, Europos šalys ir Jungtinės Tautos. „Nigerio žmonės turi teisę išsirinkti savo lyderius, – sakė J. Bidenas. – Jie pareiškė savo valią per laisvus ir sąžiningus rinkimus – ir tai privalu gerbti“.M. Bazoumas 2021 m laimėjo rinkimus, pirmą kartą valdžia Nigeryje buvo perduota taikiai. Nuo 1960 m., kai šalis atgavo nepriklausomybę nuo Prancūzijos, joje buvo įvykdyti keturi perversmai. Sekmadienį Vakarų Afrikos regioninis blokas ECOWAS pareikalavo, kad perversmo lyderiai per savaitę sugrąžintų į valdžią M. Bazoumą, kitaip, kaip „paskutinės išeities“, gali tekti griebtis karinės intervencijos.

Borrellis įspėja besivystančias šalis dėl priklausomybės nuo rusiškų grūdųEuropos Sąjunga (ES) įspėja besivystančias šalis dėl priklausomybės nuo rusiškų grūdų.„Pasauliui kovojant su tiekimo trūkumais ir augančiomis kainomis, Rusija pažeidžiamoms šalis pateikia dvišalius pasiūlymus tiekti grūdus sumažintomis kainomis ir dedasi sprendžianti problemą, kurią pati sukėlė“, – sakoma ES užsienio politikos įgaliotinio Josepo Borrellio laiške. – Tai ciniška politika, kai maisto produktai sąmoningai naudojami kaip ginklas, kad būtų sukurta nauja priklausomybė – didinant ekonominį pažeidžiamumą ir pasaulinį maisto trūkumą“.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę Afrikos šalių lyderiams pareiškė, kad Rusija gali pakeisti ukrainietiškų grūdų eksportą į Afriką ir taip atlikti savo vaidmenį užtikrinant pasaulio aprūpinimą maistu.

Apklausa: Ukrainoje liko mažiau kaip 5 proc. Stalino šalininkų, Rusijoje jų daugiau nei 60 proc.2023 metais tik 4 proc. ukrainiečių teigiamai vertina Staliną, neigiamai – 61 proc. Rusijos teritorijoje situacija yra priešinga.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KTSI) surengtos apklausos duomenimis.Kaip pažymi sociologai, iki Orumo revoliucijos Ukrainoje Stalino atžvilgiu buvo teigiamai nusiteikę 23 proc. šalies gyventojų. Iki 2021 metų situacija iš esmės nesikeitė, nors jo garbintojų skaičius po truputį mažėjo.Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, visuomenės nuomonė išsikristalizavo – praėjusių metų vasarą 64 proc. respondentų neigiamai vertino Staliną, o teigiamai – 5 proc. 2023 metais 61 proc. respondentų neigiamai vertina Staliną (jų skaičius šiek tiek sumažėjo, abejingųjų skaičius išaugus nuo 23 proc. iki 26 proc.), teigiamai – tik 4 proc.KTSI pateikia Levados centro apklausų duomenis apie Rusijos gyventojų požiūrį į Staliną. Rusijos teritorijoje 2012–2023 metais teigiamai Staliną vertinančių respondentų skaičius išaugo nuo 28 proc. iki 63 proc.Kaip pažymėjo KTSI direktorius Antonas Hrušeckis, požiūris į Staliną – ryškus vertybinis kriterijus, rodantis bedugnę tarp ukrainiečių ir rusų.Anot sociologo, paaiškėjo, kad Rusijos visuomenė yra moraliai degradavusi, nepajėgia sveikai mąstyti ir kritiškai vertinti realybės, veikiama propagandos, kuri formavo teigiamą diktatoriaus įvaizdį.„Matome, kad net ir jauni rusai teigiamai atsiliepia apie vieną baisiausių ir žiauriausių tironų žmonijos istorijoje. Todėl nenuostabu, kad dauguma rusų pritaria karui prieš Ukrainą ir ukrainiečius", – konstatavo A. Hrušeckis.

Zelenskis siekia didesnės tarptautinės paramos oro gynybos srityje Rusijai vis atakuojant Ukrainos uostų infrastruktūrą ir grūdų sandėlius, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paragino teikti didesnę tarptautinę paramą, kad šalis galėtų gintis nuo oro smūgių. „Kartu su savo partneriais darome viską, ką galime, kad būtų padidintas oro gynybos sistemų tiekimas“, – sakė V. Zelenskis trečiadienio vakarą savo vakariniame kreipimesi. „Kiekviena ataka yra bendra problema. Ne tik Ukrainos, bet ir visų tų, kurių stabilumą bando sugriauti Rusija“, – pažymėjo prezidentas. Anot jo, Maskva savo karu nori sukelti „pasaulinę katastrofą“. Rusijos užpuolikai tikisi pasipelnyti iš krizės maisto produktų rinkoje ir augančių kainų, tęsė V. Zelenskis. Tai esą „labai, labai pavojingi lūkesčiai“. Daugiau kaip prieš 17 mėnesių Ukrainą užpuolusi Rusija liepą pasitraukė iš ukrainietiškų grūdų eksporto susitarimo ir nuo tada vis atakuoja Ukrainos uostus.

Ukraina sužlugdė keturis diversantų iš Rusijos mėginimus kirsti šiaurinę sienąLiepą Ukrainos gynybos pajėgos sužlugdė keturis Rusijos diversantų mėginimus kirsti sieną Sumų ir Černihivo srityse, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinės kariuomenės vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas.„2023 m. liepą Šiaurės operatyvinės ir strateginės kariuomenės grupės atsakomybės zonoje buvo aptikti ir atremti keturi priešo diversantų ir žvalgų grupių mėginimai įsiskverbti į Ukrainos teritoriją“, – „Telegram“ kanale sakė S. Najevas ir pridūrė, kad diversantai iš Rusijos mėgino kirsti Ukrainos sieną Černihivo ir Sumų srityse.Tai vyko naktį, bet nesutrukdė pasieniečiams stebėjimo postuose laiku pastebėti diversantus ir atidengti į juos ugnį. S. Najevas pabrėžė, kad atsakomąsias priemones prieš diversantų ir žvalgybos grupes aktyviai vykdė ir Teritorinės gynybos pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos, minosvaidžių daliniai, kovos su diversantais rezervai, Specialiųjų operacijų centro „A“ specialiosios pajėgos.Pasak jo, šiuo metu prie šiaurinės sienos vyksta vaizdo stebėjimo sistemų tobulinimo darbai, valdomomis priešpėstinėmis minomis minuojami galimi sienos kirtimo keliai, miškuose statomos nepraeinamos užtvaros.

Rusija verčia ukrainiečius okupuotose teritorijose priimti Rusijos pilietybęRusija, anot JAV tyrimo, daro didelį spaudimą ukrainiečiams okupuotose teritorijose, kad šie priimtų Rusijos pilietybę. Jeilio universiteto pranešime kalbama apie „grasinimus, bauginimus, humanitarinės pagalbos ir pagrindinių poreikių ribojimus, taip pat galimą įkalinimą ar deportaciją“, praneša agentūra „Reuters“.Šie asmenys neturi kito pasirinkimo, kaip priimti rusišką pasą, jei nori išgyventi, sakė Jeilio humanitarinių tyrimų laboratorijos vadovas Nathanielis Raymondas.Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas gegužę teigė, kad nuo spalio beveik 1,5 mln. žmonių Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono srityse gavo rusiškus pasus.

Rusai smogė cerkvei Chersone, sužeisti trys žmonėsOkupantai rusai apšaudė cerkvę Chersono centre, sužeisti trys žmonės. Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi UNIAN.„Trys troleibuso, važiavusio pro katedrą rusų smūgio metu, keleiviai buvo sužeisti, juos greitosios medicinos pagalbos automobilis nugabeno į ligoninę“, – pažymėjo pareigūnas.Pasak O. Prokudino, 39 metų moteriai ir 53 metų vyrui teikiama pagalba, jie apžiūrimi.„74 metų senukas patyrė sunkius krūtinės ląstos sužeidimus ir uždarą galvos smegenų traumą, gydytojai kovoja dėl jo gyvybės“, – pridūrė Chersono srities karinės administracijos vadovas.Kaip praneša „Ukrinform“, ugniagesiams gesinant gaisrą, kurį sukėlė cerkvės apšaudymas, rusai vėl paleido ugnį ir sužeidė keturis gelbėtojus.Rugpjūčio 1 d., apie 11 val., rusai apšaudė Chersoną ir pataikė į miesto klinikinę ligoninę. Žuvo jaunas otorinolaringologas Dmytro Belas iš Poltavos. Tai buvo pirmoji jo darbo diena naujoje vietoje.https://t.me/olexandrprokudin/1065

Rusija teigia numušusi šešis bepiločius orlaivius mažiau nei už 200 kilometrų nuo MaskvosKetvirtadienį Rusija pareiškė numušusi šešis bepiločius orlaivius Kalugos regione, mažiau nei už 200 kilometrų nuo Maskvos, tokių į sostinę nukreiptų išpuolių padaugėjo.Gynybos ministerija teigė sužlugdžiusi „teroristinį išpuolį su bepiločiais orlaiviais“ Kalugoje.„Šią naktį šeši dronai, mėginę kirsti Kalugos regioną, buvo priešlėktuvinės gynybos sistemų numušti“, – „Telegram“ kanale sakė regiono gubernatorius Viačeslavas Šapša. Jo teigimu, aukų nebuvo.Antradienį Rusija teigė atrėmusi bepiločių orlaivių atakas Maskvoje, tačiau vienas jų atsitrenkė į pastatą sostinės verslo centre, tokia pati ataka buvo įvykdyta praėjusį savaitgalį.

Žiniasklaida: Ukrainos kariuomenė per kontrpuolimą nebenaudoja JAV taktikosUkrainos ginkluotųjų pajėgų brigados, apmokytos NATO teritorijoje, puldamos įsiveržusią Rusijos kariuomenę nustojo naudoti amerikiečių karybos taktiką ir perėjo prie kur kas jiems geriau pažįstamos taktikos, rašo JAV dienraštis „The New York Times“.Straipsnyje sakoma, kad Ukrainos karinė vadovybė pakeitė taktiką, sutelkdama dėmesį į Rusijos pajėgų alinimą artilerija ir tolimojo nuotolio raketomis, atsisakiusi veržtis per apšaudomus minų laukus. Kariuomenė puola šalies pietuose, o per antrąją Vakarų apmokytų pajėgų bangą daugiausia rengiamos nedidelio masto atakos siekiant prasiskverbti į Rusijos gynybos linijas.Tačiau pirminiai naujos taktikos taikymo rezultatai nevienareikšmiai, sakoma straipsnyje. Nepaisant to, kad Ukrainos kariai atkovojo keletą kaimų, jie dar nepasiekė didelio masto laimėjimų, tokių kaip Chersono ir Charkivo srityse pernai rudenį.„Pats kontrpuolimas nežlugo; jis tęsis kelis mėnesius ir rudenį“, – sakė Michaelas Kofmanas, Karnegio tarptautinio taikos fondo vyresnysis bendradarbis, neseniai apsilankęs fronto linijose.JAV pareigūnai nerimauja, kad Ukrainos grįžimas prie ankstesnės taktikos gali lemti, jog bus eikvojamos brangių šaudmenų atsargos, tai gali pasitarnauti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir būti neparanku Ukrainai tebesitęsiančiame alinimo kare.Kai kurie analitikai abejoja, ar ši antroji puolimo banga, grindžiama mažesnių dalinių atakomis, sukurs pakankamai kovinės galios ir impulso, kad Ukrainos pajėgos galėtų pramušti Rusijos gynybos linijas.Kiti ekspertai mano, kad Ukraina gali grįžti prie didelio masto atakų, tačiau dabar svarbu pralaužti Rusijos gynybą, nes puolimo pastangos visada atsieina brangiau nei gynyba.Kai kurie kariniai ekspertai teigia, kad Ukraina gali grįžti prie amerikietiško karo būdo, jei pralauš Rusijos gynybą.Pasak anonimiškumo pageidavusio Vakarų pareigūno, rusų pajėgos ištįsusios dideliame plote ir vis dar patiria problemų dėl logistikos, tiekimo, personalo ir ginklų. „Ukrainiečiai dabar yra tokioje padėtyje, kai aiškiai žino, kaip nori panaudoti savo pajėgas, – sakė į pensiją išėjęs keturių žvaigždučių oro pajėgų generolas Philipas M. Breedlove'as, buvęs NATO pajėgų vadas Europoje. – Pradedame matyti, kaip rusai traukiasi“.„Ukrinform“ pranešė, kad šiuo metu vyksta Ukrainos gynybos pajėgų puolimo operacija Melitopolio ir Berdiansko srityse. Ginkluotosios pajėgos užima daugiau teritorijos ir įsitvirtina, vyksta artilerijos mūšiai.

Rusija Juodojoje jūroje laiko du raketnešius, jų bendra salvė – 12 raketų „Kalibr“Rusijos kariuomenė laiko Juodojoje jūroje 17 laivų, tarp jų – antvandeninį ir povandeninį raketų „Kalibr“ nešėjus, kurių bendra salvė – 12 raketų.Pietų operatyvinės karinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, kuria remiasi „Ukrinform“, tai pranešė ketvirtadienį per nacionalinį televizijos maratoną.„Laivų grupuotė gana galinga – 17 laivų yra Juodojoje jūroje, o vienas laivas paprastai budi Azovo jūroje. Kovinį budėjimą tęsia du raketnešiai – antvandeninis ir povandeninis. Kartu jie gali gabenti 12 „Kalibr“ tipo raketų. Tai rodo, kad po ilgos pauzės raketnešiai buvo išvesti budėti iškart po „šahedų“ atakos prieš vieną iš uostų. Analizė leidžia daryti išvadą, kad po dronų atakos priešas naudoja raketas, remdamasis duomenimis, gautais išnagrinėjus ankstesnę ataką. Todėl Gynybos pajėgos yra pasirengusios, mes žinome apie pavojų ir įspėjame apie jį gyventojus“, – sakė N. Humeniuk.Ji paragino piliečius oro pavojaus atveju kuo greičiau vykti į slėptuves.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, trečiadienį Rusija laikė Juodojoje jūroje vieną sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėją, kurio bendra salvė buvo iki keturių raketų.

Ukraina: jau sunaikinta apie 247 850 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 620 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 247 850 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 224 tankų, 8 234 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 892 artilerijos sistemų, 704 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 465 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 077 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 372 automobilių, 721 specialiosios technikos vieneto.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZmLppCqFbVHvAfaUxv8B2WLH8bjBHKdGvNsPTWn6hwFSpeiu7gMrYSvSw3QxRJ9Hl

Danilovas: niekas nedraudžia Ukrainai smūgiuoti į Rusiją savos gamybos ginklaisNėra draudimo naudoti savos gamybos ginklus smogiant į taikinius Rusijos teritorijoje, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, pranešė „Ukrinform“.„Koks gali būti draudimas, jei valstybė agresorė vykdo prieš mus didžiulę karinę kampaniją? Jie žudo mūsų vaikus beveik kiekvieną dieną, apie kokius tabu kalbame?“, - klausė O. Danilovas.Jo teigimu, Ukraina yra susitarusi su partnerėmis, kad nenaudos jų ginklų prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Tai būtina, kad partnerės nebūtų apkaltintos neva dalyvaujančios Rusijos kare prieš Ukrainą. Tačiau šis draudimas netaikomas Ukrainos karinės pramonės sukurtiems ginklams. O. Danilovas pabrėžė, jog iš to Ukraina turi ir kai kurios naudos, bet ne viską galima atskleisti. Jis sakė, kad Ukrainos jūriniai dronai, apie kuriuos sužinojo CNN žurnalistai, yra tokie ginklai, kurių turi tik „labai ribotas skaičius šalių“. Šie ginklai, pasak jo, labai gerai atlieka kovines užduotis.Manoma, kad jūriniai dronai buvo panaudoti pastarąjį kartą Ukrainai smogus į Krymo tiltą per Kerčės sąsiaurį. Per pastarąsias kelias dienas nepilotuojamais orlaiviais kelis kartus atakuota Rusijos sostinė, dronai du kartus pataikė į tą patį pastatą Maskvos verslo rajone.

Naktinis oro pavojus Kyjive truko lygiai 3 valandasUkrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės aptiko ir sunaikino apie 15 oro taikinių, kurie artėjo prie Kyjivo.Tai ketvirtadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Kyjivo miesto karine administracija.„Aštunta iš eilės dronų „Shahed“ ataka prieš Kyjivą. Ir vėl, kaip ir vakar, ataka buvo masinė. Oro gynybos pajėgos ir priemonės aptiko ir sunaikino beveik 15 oro taikinių, artėjusių prie Kyjivo“, – informavo Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.Pasak jo, aukų ir sugriovimų Ukrainos sostinėje išvengta.Pareigūnas pridūrė, kad naktinis oro pavojus Kyjive truko lygiai 3 valandas ir buvo 820-asis sostinėje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios.„Už kiekvieną iš šių pavojų priešas tikrai sumokės! Tikėkite Pergale!“, - pabrėžė S. Popko.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, aptikus Rusijos smogiamuosius dronus, iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Kyjivo ir Černihivo srityse, o vėliau – Kyjive, Poltavos ir Čerkasų srityse.

Rusijos paleistame drone rado Čekijoje pagamintą variklį

Ukrainos karys rugpjūčio 2 d. pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuotas netoli Bachmuto numuštas rusų bepilotis orlaivis „Lancet", ant kurio variklio yra užrašas „Pagaminta Čekijoje".

Čekijos kompanijos „Model Motors" ženklinimą karys rado nuėmęs lipnios juostos sluoksnį. Be šio variklio dronas „tiesiog nebūtų skridęs, todėl ši kompanija prisiima didelę kaltę už mūsų nužudytus žmones", – rašė jis.

Remiantis „Model Motors" svetaine, bendrovė daugiausia dėmesio skiria „aukštos kokybės AXI variklių ir skraidančių modelių priedų kūrimui ir gamybai", taip pat „kai kurioms pramonės reikmėms".

Naktinis puolimas: artėjant link Kyjivo oro gynyba sunaikino apie 15 „šahedų“Oro erdvėje prie Kyjivo per naktinę priešo ataką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgomis ir oro gynybos priemonėmis buvo sunaikinti visi oro taikiniai – tai yra beveik 15 „Shahed“ tipo bepiločių orlaivių.Tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Kyjivo miesto karinės administracijos (KGVA) vadovo Serhijaus Popko „Telegram“ įrašu.Pareigūnas pažymėjo, kad dabartinė UAV ataka Kyjive buvo aštunta iš eilės ir, kaip ir praėjusią naktį, buvo didžiulė.„Oro gynybos pajėgos ir priemonės artėjant prie Kyjivo aptiko ir sunaikino apie tuziną oro taikinių“, – sakė jis.Duomenų apie žalą ir aukas kol kas nėra.„Beje, šis paskutinis aviacijos antskrydis sostinėje truko lygiai 3 valandas. Kyjivui tai buvo 820-asis antskrydis nuo plataus masto invazijos pradžios. Už kiekvieną aliarmą priešas tikrai sumokės!“ – pabrėžė S. Popko.

Rytinėje Ukrainos dalyje paskelbtas oro pavojus, pranešama apie pakeltus Rusijos bombonešius.

Rusai smogė Nikopoliui tris kartus per dienąPriešo armija sunkiąja artilerija smogė Nikopolio miestui ir Marhanetso bendruomenei.„Nikopolio rajonas. Okupantai vėl trenkė. Tris kartus per dieną. Iš sunkiosios artilerijos. Jie smogė Nikopolio miestui ir Marhanetso bendruomenei“, – rugpjūčio 2 d. per „Telegram“ paskelbė Dniepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, praneša „Ukrinform“.Kaip pažymėta, Nikopolyje buvo apgadinti du privatūs namai ir elektros linijos. Sugriautas vienos iš įstaigų pastatas ir vietos gyventojo motociklas.Priešo apšaudymas apgadino namą ir ūkinį pastatą bendruomenėje. Žmonės nenukentėjo.https://t.me/dnipropetrovskaODA/6402

Brazilija: nei Rusija, nei Ukraina nėra pasiruošusios kalbėti apie taikąBrazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva pareiškė, kad jo šalis siekia taikos Ukrainoje, tačiau nei jos lyderis, nei Rusija nėra pasirengę kalbėti apie taiką, rašo „The Guardian“.„Nei Putinas, nei Zelenskis nėra pasiruošę“, – per spaudos konferenciją sakė Lula ir pridūrė, kad taikos pasiūlymai, kurių jis siekia su kitomis šalimis, bus paruošti, kai Rusija ir Ukraina norės derėtis. „Brazilijos vaidmuo yra bandyti kartu su kitais pasiekti taikos pasiūlymą, kai to nori abi šalys.“Lula bandė suformuoti neutralių šalių grupę, kad taikos derybos vyktų. Jis buvo kritikuojamas dėl teiginio, kad Ukraina ir Rusija yra vienodai atsakingos už karą.Kairiųjų pažiūrų prezidentas, kuris pernai buvo išrinktas trečiai kadencijai iš eilės, kritikavo tai, kaip Vakarų valstybės remia Ukrainą.

Skelbiama apie Mariupolyje apnuodytus 17 rusų kariųPasak vietos pareigūno, proukrainietiški aktyvistai apnuodijo Rusijos karininkus okupuotame Mariupolyje.Ukrainiečių miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka sakė, kad 17 Rusijos karių buvo išvežti į ligoninę sunkios būklės, iki šiol du mirė.Manoma, kad šie apnuodijimai įvyko maiste paslėptu cianidu ir pesticidais, o tai galėjo būti vadinamosios Mariupolio proukrainiško pasipriešinimo judėjimo Y grupės darbas.Andryuščenka pridūrė, kad kariai buvo „masiškai“ nunuodyti Rusijos kariuomenėje.

Zelenskis: prie G7 deklaracijos dėl saugumo garantijų Ukrainai jau prisijungė 12 šaliųDvylika šalių jau prisijungė prie G7 deklaracijos dėl saugumo garantijų Ukrainai.Tai pasakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikime su užsienio diplomatinių institucijų vadovais, informavo „Ukrinform“.„Saugumo garantijos Ukrainai pakeliui į NATO. Šių metų antrąjį pusmetį mūsų šalies saugumo garantijų paketas taps gana konkretus. Iki šiol 12 šalių partnerių [jau] yra prisijungusios prie bendros deklaracijos su NATO grupe. Tai Belgija, Danija, Airija, Islandija, Ispanija, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Suomija, Čekija, Švedija“, – sakė Zelenskis.Jis pažymėjo, kad dvišalių susitarimų su partneriais darbas prasidės šią savaitę. Pasak jo, JAV yra pirmoji šalis, su kuria Ukraina bendradarbiaus.JAV šią savaitę patvirtino derybų su Ukraina dėl saugumo garantijų pradžią.G7 lyderiai liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose susitarė dėl bendros paramos Ukrainai deklaracijos.

Zelenskis: Ukrainos pilotų mokymai su F-16 prasidės šį mėnesįŠį mėnesį prasidės Ukrainos karinių ginkluotųjų pajėgų mokymai su amerikiečių naikintuvais F-16.Tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu.„Naikintuvai F-16. Mūsų ukrainiečių pilotų mokymai prasidės šį mėnesį“, – pabrėžė prezidentas.Anot jo, dabar verta šimtu procentų dirbti su šalimis, kurios turi šiuos orlaivius ir kurios po mokymų galės juos perkelti į Ukrainą.„Tai galinga, sunki užduotis. Mūsų pilotams turėtų būti kuo greičiau pristatyti ir pradėti mokymai su naikintuvais F-16. Ir jūs suprantate, apie kurias šalis kalbame“, – pridūrė šalies vadovas, kreipdamasis į JAV ambasadorius.

Jungtinė Karalystė paskyrė naują ambasadorių RusijojeJungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija trečiadienį paskelbė, kad naujuoju ambasadoriumi Rusijoje, su kuria santykiai vis labiau prastėja, paskirtas Nigelas Casey.54 metų N. Casey lapkričio mėnesį pakeis nuo 2020 metų šias pareigas ėjusią Deborah Bronnert. Jis yra karjeros diplomatas, 1991 metais pradėjęs dirbti Užsienio reikalų ministerijoje ir pastaruoju metu ėjęs specialiojo ministro pirmininko atstovo Afganistane pareigas.Taip pat jis yra dirbęs JK vyriausiuoju įgaliotinių Pietų Afrikoje ir ambasadoriumi Bosnijoje ir Hercegovinoje. 2003-2006 metais N. Casey dirbo Maskvoje.Praėjusį mėnesį Maskva paskelbė kelionių apribojimus Rusijoje dirbantiems britų diplomatams, o tai yra naujausias požymis, liudijantis apie vis blogėjančius tarpusavio santykius.Išskyrus kelias išimtis, diplomatai turės iš anksto pranešti valdžios institucijoms apie savo judėjimą po šalį ir išsamiai nurodyti planuojamą maršrutą.Maskva pareiškė, kad šios priemonės yra atsakas į „priešiškus Londono veiksmus“, pavyzdžiui, „trukdančius normaliai Rusijos užsienio atstovybių Jungtinėje Karalystėje veiklai“.JK svarbi Ukrainos sąjungininkė nuo tada, kai prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo karą šioje provakarietiškoje šalyje. Londonas tiekia Kyjivui tolimojo nuotolio ginklus ir kovinius tankus, taip pat įvedė sankcijas Rusijos įmonėms ir asmenims.

Ukrainoje be žinios dingusiais laikomi 1 044 vaikaiUkrainoje, policijos duomenimis, nuo karo pradžios be žinios dingusiais laikomi 1 044 vaikai. 19 546 vaikai buvo pagrobti, 15 610 – surasti, 386 – sugrąžinti. 13 vaikų tapo seksualinio smurto aukomis.Per Rusijos pajėgų atakas, oficialiais duomenimis, iki šiol žuvo 499 vaikai ir 1 090 buvo sužeisti. Šie duomenys nėra galutiniai.

Ukraina: per Rusijos ataką sunaikinta 40 tūkst. tonų grūdų Rusija sunaikino beveik 40 tūkst. tonų grūdų per naktinį smūgį pietų Ukrainos uostams prie Dunojaus upės, trečiadienį pranešė Kyjivo infrastruktūros ministras.„Rusai atakavo sandėlius ir grūdų elevatorius – sunaikinta beveik 40 tūkst. tonų grūdų“, – sakė ministras Oleksandras Kubrakovas socialiniame tinkle paskelbtame pranešime anglų kalba.O. Kubrakovas pridūrė, kad grūdai buvo skirti kai kurioms Afrikos šalims, Kinijai ir Izraeliui, ir apkaltino Rusiją, kad išpuoliui įvykdyti ji pasitelkė Irano bepiločius orlaivius.„Tai yra tie patys uostai, kurie šiandien tapo pasaulinio aprūpinimo maistu pagrindu“, – sakė jis.Nuo liepos, kai pasitraukė iš svarbaus Juodosios jūros grūdų eksporto susitarimo, Rusija suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos grūdų gabenimui gyvybiškai svarbius objektus.Pagal šį susitarimą iš Ukrainos uostų buvo galima saugiai išvežti apie 33 mln. tonų grūdų, taip sumažinant nuogąstavimus dėl pasaulinio maisto trūkumo.Kadangi Juodosios jūros maršrutas faktiškai užblokuotas, anksčiau mažai girdėti Ukrainos Izmailo ir Reni uostai prie Dunojaus tapo labai svarbūs eksportui.

Rusijos karinis laivynas pradeda pratybas Baltijos jūrojeRusijos karinis laivynas, pasak Gynybos ministerijos, pradeda pratybas Baltijos jūroje, kuriose dalyvauja 30 laivų ir maždaug 6 000 karių. Pratybų „Vandenyno skydas 2023“ tikslas yra patikrinti flotilės pasirengimą ginti Rusijos nacionalinius interesus svarbiame regione, trečiadienį Maskvoje pranešė ministerija. Kiek pratybos truks, neskelbiama.Be karo laivų į pratybas pasiųsta ir aprūpinimo dalinių bei lėktuvų. Pratybose be karinio laivyno dalyvaus ir įvairūs kiti ginkluotųjų pajėgų daliniai.Pavyzdžiui, bus mokomasi priemonių, skirtų apsaugoti jūrų radijo ryšį, pakrančių regionus ir karinių prekių gabenimą. „Iš viso planuojama įvykdyti daugiau kaip 200 kovinių pratybų, įskaitant praktinį ginklų naudojimą“, – teigiama toliau ministerijos pranešime. Pasibaigus pratyboms karo laivai esą grįš į savo uostus, o lėktuvai – į savo bazes.Rusija yra paskelbusi, kad, be kita ko, dėl Suomijos priėmimo į NATO stiprins savo buvimą Baltijos jūros regione.Rusijos ginkluotosios pajėgos ne tik kariauja prieš Ukrainą, bet ir nuolat rengia manevrus įvairiose didžiausios pagal plotą šalies dalyse.

Rusija pranešė, kad dronu mėginta atakuoti jos karo laivąUkraina, pasak Gynybos ministerijos Maskvoje, mėgino dronu atakuoti Rusijos karo laivą. Šis bepilotį numušė, pranešė valstybinė naujienų agentūra RIA, remdamasi ministerija.Karo laivas esą Juodojoje jūroje lydėjo civilinį krovininį laivą.

Kremlius: Putinas paprašė Erdogano padėti eksportuoti rusiškus grūdus į AfrikąPrezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį paprašė Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano padėti Rusijai eksportuoti grūdus į Afrikos šalis, kuriose trūksta maisto, pranešė Kremlius.„Per abiejų lyderių pokalbį buvo išreikštas noras bendradarbiauti su Turkija ir kitomis suinteresuotomis valstybėmis šiuo klausimu“, sakoma Kremliaus pranešime, paskelbtame po Maskvos sprendimo atsisakyti Turkijos tarpininkaujamo susitarimo, leidžiančio Ukrainai eksportuoti maisto produktus per Juodąją jūrą.

Žiniasklaida: Baltarusijos poligone „Wagner“ kovotojai stato įtvirtinimus Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ kovotojai aktyviai vykdo statybos darbus Baltarusijoje – stato įtvirtinimus Repiščės poligone netoli Osipovičių, Mogiliovo srityje.Taip teigia „Laisvės“ radijo baltarusių tarnyba, išanalizavusi išskirtines palydovines šio poligono nuotraukas, kurias 2023 metų liepos 31 dieną padarė bendrovė „Planet Labs“.Repiščės poligonas yra už 15 km nuo „Wagner“ samdinių stovyklos, esančios Celio kaime. Nuotraukoje matyti, kad statoma daugybė įtvirtinimų, galbūt blindažų. Šalia jų matyti objektai, panašūs į lengvuosius automobilius ir šviesiai pilkus UAZ mikroautobusus, dirba buldozeriai.Liepos 29 dieną Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad šiame poligone 51-oji artilerijos brigada surengs bendras pratybas su „Wagner“ instruktoriais.Neseniai su „Wagner“ samdiniais siejamame „Telegram“ kanale pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti įtvirtintos miško stovyklos statyba. Ten esančiuose blindažuose įrengtos nedidelės krosnelės, taigi stovykla gali būti tinkama gyventi šaltuoju metų laiku. Tikslesnės filmavimo vietos nustatyti nepavyko.Atskirose stovėjimo aikštelėse stovi statybinė technika ir platformos jai gabenti. Šios platformos pagal spalvas visiškai sutampa su „Belarus Brain“ „Telegram“ kanalo vaizdo įrašu, kurį anksčiau patikrino „Laisvės“ radijas. Jis darytas Bobruisko aplinkkelyje, kai traukinys kirto Berezinos upę.Kaip pranešta anksčiau, birželio 24 dieną „Wagner“ grupuotės lyderis Jevgenijus Prigožinas paskelbė apie „teisingumo žygį“ prieš Rusijos karinę vadovybę, ypač prieš Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu.Save laikantis Baltarusijos lyderiu Aliaksandras Lukašenka surengė derybas su J. Prigožinu, po kurių šis pareiškė, kad grupuotės kovotojai nutraukia žygį į Maskvą ir grįžta į savo lauko stovyklas.Po to Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Wagner“ pajėgos gali pasirašyti sutartį su Rusijos gynybos ministerija arba vykti į Baltarusiją.Rugpjūčio 1 dieną į Baltarusiją atvyko 14-oji „Wagner“ samdinių kolona.

Lenkija tikslinga provokacija vadina Baltarusijos įvykdytą oro erdvės pažeidimąLenkijos gynybos ministerija Baltarusijos sraigtasparnių įvykdytą oro erdvės pažeidimą vadina tikslinga provokacija prieš Lenkiją ir NATO rytinį flangą. Tai trečiadienį Varšuvoje pareiškė gynybos viceministras Wojciechas Skurkiewiczas.„Tai visiškai pavojinga. Jei tokių situacijų bus ir jos aštrės, mūsų reakcija bus adekvati pavojui“, – viceministrą cituoja agentūra PAP.Ministerija antradienio vakarą patvirtino, kad koviniai sraigtasparniai iš kaimyninės šalies ryte prie Belovežo kirto Lenkijos oro erdvę. Lenkija apie incidentą informavo NATO ir nusprendė į Baltarusijos pasienį nusiųsti daugiau pajėgų. Ten bus dislokuota ir papildomų sraigtasparnių, sakė W. Skurkiewiczas.Baltarusijos gynybos ministerija atmeta kaltinimus dėl oro erdvės pažeidimo, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Belta“.Lenkija yra sunerimusi dėl Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ buvimo kaimyninėje Baltarusijoje. „Mes sakėme, jog tikimės provokacijų, ir tai buvo trumpalaikė provokacija“, – teigė vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas. Pastaraisiais metais esą iš Baltarusijos pusės jau būta provokacinių incidentų.

Erdoganas paragino Putiną nedidinti karo įtampos UkrainojeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį telefonu paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną toliau nedidinti įtampos po to, kai Maskva smogė objektams, svarbiems grūdų gabenimui iš Ukrainos.R. T. Erdoganas buvo vienas iš svarbiausių dabar žlugusio susitarimo, sudariusio sąlygas saugiai gabenti Ukrainos grūdų krovinius Juodąja jūra, veikėjų ir laiko save konflikto tarpininku.Turkijos vadovas sakė, kad „neturėtų būti imamasi jokių žingsnių, kurie didintų įtampą Rusijos ir Ukrainos kare“. Jis pabrėžė grūdų susitarimo, kurį pavadino „tiltu į taiką“, svarbą, pranešė jo biuras.Pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo Turkija ir Jungtinės Tautos, Ukraina galėjo eksportuoti grūdus per Juodosios jūros uostus, tačiau praėjusį mėnesį Maskvai pasitraukus, susitarimas nutrūko.Ukraina trečiadienį pranešė, kad Rusija smogė Ukrainos pietinio Odesos regiono uostų infrastruktūrai, taikydamasi į objektus, reikalingus grūdų eksportui. Dėl atakos buvo apgadinti arba sunaikinti grūdų elevatorius, grūdų bokštai ir sandėliai, pranešė prokurorai.R. T. Erdoganas sakė V. Putinui, kad ilgalaikis grūdų susitarimo neveikimas „niekam nebus naudingas“ ir kad dėl to labiausiai nukentės šalys, kurioms jis labiausiai reikalingas, pranešė Turkijos prezidentūra.R. T. Erdoganas taip pat sakė, kad grūdų kainos, kurios galiojant susitarimui buvo sumažėjusios 23 proc., per pastarąsias dvi savaites išaugo 15 proc.Jis pažadėjo, kad Turkija toliau dės „intensyvias pastangas“ ir vykdys diplomatiją, kad susitarimas būtų atkurtas.Abu lyderiai taip pat susitarė dėl V. Putino vizito į Turkiją, pranešė R. T. Erdogano biuras, tačiau datos nebuvo nurodytos.

Rusijos žurnalistas pralaimėjo apeliaciją dėl 22 metų įkalinimo Trečiadienį Rusijos Aukščiausiasis Teismas atmetė žinomo tiriamosios žurnalistikos atstovo Ivano Safronovo apeliaciją dėl jam skirtos 22 metų laisvės atėmimo bausmės už valstybės išdavystę.33 metų žurnalistas I. Safronovas pernai buvo nuteistas už tai, kad neva perdavė Rusijos karinę informaciją Čekijos žvalgybai ir Rusijos bei Vokietijos politikos mokslininkui, šiuos kaltinimus jis neigia.Apeliacinis posėdis nebuvo viešas, žurnalistai buvo pakviesti tik išklausyti teismo sprendimą, kuriuo nuosprendis liko nepakeistas, pranešė Rusijos naujienų agentūros.I. Safronovui skirtą kalėjimo bausmę kritikuoja žmogaus teisių grupės ir buvę kolegos, jų teigimu, į žurnalistą nusitaikyta dėl jo straipsnių apie gėdingus incidentus Rusijos kariuomenėje.I. Safronovas dirbo Rusijos laikraščio „Kommersant“ specialiuoju korespondentu, rašė apie Rusijos gynybos sutartis ir ginklų tiekimą. Patyręs vis didesnį vadovybės spaudimą, 2019 m. jis išėjo iš darbo laikraštyje ir trumpai dirbo patarėju valstybinėje kosmoso agentūroje „Roskosmos“, 2020 m. buvo suimtas.Nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto karo veiksmus Ukrainoje, Rusija suaktyvino pastangas sunaikinti nepriklausomą žurnalistiką. Dešimtys žurnalistų išvyko iš šalies, vis sunkiau pranešti apie opias problemas, tokias kaip karas Ukrainoje ir padėtis Rusijos kariuomenėje.I. Safronovas laikomas Rusijos kariuomenės ekspertu. Jo tėvas Ivanas Safronovas vyresnysis taip pat rašė kariniais klausimais, jis mirė 2007 m., iškritęs per langą iš savo buto Maskvoje.

Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną raketnešį su keturiomis raketomis „Kalibr“Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėją, kurio bendra salvė – iki keturių raketų.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos tai pranešė trečiadienį savo „Facebook“ paskyroje.„Rugpjūčio 2 d. 11 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budi šeši priešo laivai, tarp kurių – vienas sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki keturių raketų“, – sakoma pranešime.Be to, Rusija laiko Azovo jūroje laiko vieną laivą, Viduržemio jūroje budi aštuoni laivai, tarp jų – du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 24 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos gynybos ministerija teigia, kad buvo bandoma atakuoti Rusijos Juodosios jūros laivyno patrulinius laivus „Sergej Kotov“ ir „Vasilij Bykov“.

Dar 14 Čekijos piliečių gali legaliai kariauti Ukrainos pusėjeDar 14 Čekijos piliečių gali legaliai kariauti Ukrainos pusėje. Tai trečiadienį pranešė Čekijos prezidento atstovė spaudai Markéta Řeháková.Čekijos piliečiai, norintys legaliai stoti į kovą Ukrainos pusėje, iš pradžių turi paprašyti prezidento leidimo tarnauti užsienio ginkluotosiose pajėgose. Jeigu išvyktų į Ukrainą be valstybės vadovo sutikimo, jie gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tiesa, jie galėtų atgaline data kreiptis dėl abolicijos, kurią pasirašo prezidentas ir ministras pirmininkas. Pasak leidinio „iRozhlas“, iki šiol dar niekas tokio prašymo nepateikė.Čekijos prezidento leidimą prisijungti prie ukrainiečių, atremiančių Rusijos invaziją, jau turi 146 čekai. 132 jį gavo iš Petro Pavelo pirmtako Milošo Zemano. Pirmieji čekų savanoriai į frontą išvyko tepraėjus mėnesiui nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios. Nežinoma, kiek žmonių, gavusių leidimą, galiausiai nesiryžo vykti į Ukrainą. Taip pat nežinoma, kiek čekų išvyko į Ukrainą, neprašydami prezidento leidimo.

Rumunija: Rusijos atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą prie Dunojaus yra nepriimtinosTrečiadienį, Maskvai smogus pietiniam Odesos regionui, įskaitant gyvybiškai svarbius grūdų eksportui naudojamus uostus, Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas „nepriimtinomis“ pavadino pasikartojančias Rusijos atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą prie Dunojaus, netoli Rumunijos.„Tęstinės Rusijos atakos prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą prie Dunojaus, netoli Rumunijos, yra nepriimtinos“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė K. Iohannisas.„Tai yra karo nusikaltimai ir jie dar labiau paveikia (Ukrainos) galimybes siųsti savo maisto produktus tiems, kam jų reikia pasaulyje“.

Socialiniai tinklai: per parą Rusijoje mėginta padegti apie 20 karinių komisariatųAntradienį Rusijoje buvo mėginta padegti mažiausiai 20 karinių komisariatų įvairiuose šalies regionuose, taip pat ir Maskvoje.Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Mash“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Maskvos Kuzminkos rajone karinį komisariatą padegė 62 metų pensininkė. Ji atsisakė duoti parodymus. Iškelta baudžiamoji byla dėl chuliganizmo naudojant daiktus kaip ginklus, jai gresia iki 7 metų kalėjimo.Dar vieną karinį komisariatą Rusijos sostinėje, Otradnojės rajone, mėgino padegti 69 metų pensininkas. Jo krepšyje buvo penki buteliai su degiu skysčiu. Karinio komisariato darbuotojams pavyko jį sulaikyti. Atliekamas tyrimas.Antradienio popietę 31 metų moteris Kazanėje sviedė du Molotovo kokteilius į tarnybinį automobilį, stovėjusį prie karinio komisariato. Sulaikyta ji teigė veikusi telefoninių „pareigūnų“, kurių anksčiau nepažinojo, nurodymu. Jai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir iškelta baudžiamoji byla dėl pasikėsinimo į svetimą turtą.Antradienio vakarą 82 metų pensininkė buvo sulaikyta dėl pasikėsinimo padegti karinį komisariatą Volgograde. Pas ją buvo rastas butelis su padegamuoju mišiniu ir dagčiu. Iškelta baudžiamoji byla dėl pasikėsinimo iš chuliganiškų paskatų sunaikinti turtą jį padegant (iki 5 metų).18-metė vaikiškų prekių parduotuvės pardavėja iš Ufos bandė padegti karinį komisariatą Baškirijos respublikos Išimbajaus mieste. Ji išpylė prieangyje degaus skysčio, jį padegė ir pabėgo. Apsaugininkai ugnį užgesino. Mergina po valandos buvo rasta viename iš kiemų už 500 metrų nuo nusikaltimo vietos.„Telegram“ kanalas „Baza“ praneša apie dar kelis bandymus antradienį padegti Rusijos karinius komisariatus.Sestrorecke, Sankt Peterburgo priemiestyje, sulaikyta 53 metų Natalija K. Ji su trimis Molotovo kokteiliais įėjo į karinio komisariato pastatą ir pareiškė, kad ketina viską aplinkui sudeginti. Moteris buvo išvesta į lauką ir ten sulaikyta.Karinio komisariato padegėja sulaikyta ir Stavropolyje. O Tolimųjų Rytų Nachodkos mieste vyras rugpjūčio 2-osios naktį metė į karinio komisariato langą du butelius su padegamuoju mišiniu ir pabėgo. Dabar jo ieškoma.Taip pat pranešama apie mėginimą padegti karinį komisariatą Adygėjos respublikos sostinėje Maikope. 21 metų Viktorija M. į šią įstaigą atėjo su keturiais Molotovo kokteiliais, tačiau ją sulaikė policijos pareigūnai.Rusijos „Telegram“ kanalai teigia, kad beveik visi sulaikytieji tapo telefoninių sukčių aukomis. Jie buvo įsitikinę, kad savo veiksmais padeda gaudyti nusikaltėlius.Antradienį buvo pranešta apie devynis mėginimus padegti karinius komisariatus Rusijoje liepos 31 d.Maskvai pradėjus plataus masto agresiją prieš Ukrainą ir paskelbus mobilizaciją, daugelyje Rusijos regionų buvo padegti kariniai komisariatai, policijos skyriai ir administraciniai pastatai. Žinoma apie daugiau kaip 100 tokių incidentų. Tačiau tais atvejais apie telefoninius sukčius, kurstančius padeginėti, nebuvo pranešama.

Pirmoji oro linijų bendrovė dėl dronų atakų sustabdė skrydžius į MaskvąTurkmėnijos oro linijos paskelbė, kad nuo rugpjūčio 1 d. sustabdė skrydžius maršrutu tarp Ašchabado ir Maskvos, pranešė „Turkmenportal“.Bendrovės pranešime sakoma, kad „dėl padėties Maskvos oro zonoje, remiantis rizikos vertinimu ir siekiant garantuoti skrydžių saugumą, nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. visi „Turkmenistan Airlines“ skrydžiai tarp Ašchabado ir Maskvos bus sustabdyti“. Priduriama, kad skrydžiai į Rusiją bus vykdomi maršrutu iš Ašchabado į Kazanę.Anksčiau pranešta, kad Rusijos sostinėje liepos 30 d. ir rugpjūčio 1-ąją pasigirdo sprogimai, Maskvos Sičio verslo centre antrą kartą dronai pataikė į tą patį daugiaaukštį, kuriame įsikūrusios kelios Rusijos ministerijos.

Britų žvalgyba: Rusija pradėjo formuoti naujus didelius karinius junginius Per pastaruosius du mėnesius Rusija greičiausiai pradėjo formuoti naujus didelius karinius junginius, kad sustiprintų savo sausumos pajėgas. Tai pasakytina ir apie 25-ąją kombinuotųjų ginklų armiją, sakoma tviteryje paskelbtoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos duomenų suvestinėje, pranešė „Ukrinform“. Britų žvalgyba pabrėžia, kad į Ukrainą įsiveržusi Rusija daugiausia dislokavo mobilizuotus rezervistus, kad užpildytų sudarytas formacijas arba kaip teritorinės gynybos pėstininkų pulkų dalį. Ji retai steigė naujas, visą ginkluotę turinčias organizacijas, tokias kaip kombinuotų ginklų armija, galinti veikti kaip savarankiška jėga. Išimtis buvo 2022 m. vasarą sukurtas, bet prastai pasirodęs 3-asis armijos korpusas. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pridūrė, kad greičiausiai Rusija kaip rezervines pajėgas dislokuos Ukrainoje kokį nors naują junginį. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje Rusija siekia sustiprinti savo pajėgas prieš NATO. Britų žvalgų manymu, be didelės naujos privalomos mobilizacijos Rusija vargu ar ras pakankamai naujų karių, kad aprūpintų bent vieną naują armiją. Ankstesnėje ataskaitoje britų žvalgyba nurodė, kad Pietų Ukrainoje kovojančiai Rusijos kariuomenei trūksta artilerijos šaudmenų ir rezervų.

Mariupolio mero patarėjas: partizanai nunuodijo du rusų kariškiusRusijos kariškiai, švęsdami Karinio jūrų laivyno dieną viename iš karinių objektų Mariupolyje, masiškai apsinuodijo.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė šio Ukrainos miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka.„Į ligoninę sunkios būklės paguldyta 17 rusų kariškių, du iš jų vakar mirė. Kitų 15 likimas dar neaiškus“, - parašė jis.„Okupantai įtaria, kad į maistą buvo įmaišyta cianido ir pesticidų. Mūsiškiai su šypsena sako: „Žiurkėms visada reikia nuodų“, - pridūrė patarėjas.Jo pranešimo antraštė – „Naujas Mariupolio pasipriešinimo grupės „I“ sabotažo faktas“.

Ataka Odesos regione: Rusija neįprasta trajektorija paleido dronąŠią naktį Rusija dar kartą atakavo Ukrainą su Irano bepiločiais orlaiviais. Tačiau šiandien „šahedai“ buvo paleisti neįprasta trajektorija, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos operatyvinės komandos „Pietūs“ informacija.„Naktinė „Shahed-136“ tipo bepiločių orlaivių ataka, paleista iš Azovo jūros per Juodąją jūrą, buvo nukreipta į Odesos regiono pietus. Akivaizdu, kad priešo taikinys buvo regiono uostas ir pramonės infrastruktūra“, – rašoma pranešime.Verta paminėti, kad rusai bepiločius orlaivius dažniausiai paleidžia iš vienos jūros krantų. Tačiau tą naktį „šahedai“ buvo paleisti iš Azovo per Černoją.

Naktį ir rytą rusai apšaudė Chersono centrą: taikėsi į namus, yra sužeistųRusijos įsibrovėliai nesiliauja apšaudyti Chersono. Naktį ir ryte mieste buvo nuolat puolami gyvenamieji pastatai, du žmonės buvo sužeisti.Tai paskelbė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, praneša „RBC-Ukraina“.„Naktį Rusijos kariuomenė vėl užpuolė centrinę Chersono dalį“, – sakė jis.Apie 3:20 val. įsibrovėliai smogė gyvenamajam rajonui. O. Prokudino teigimu, smūgio vietose kilo gaisrai, kuriuos gelbėtojai greitai užgesino.„Du žmonės buvo sužeisti. Vidutinės būklės 56 metų moteris paguldyta į ligoninę, o 59 metų vyrui medikai suteikė pagalbą vietoje“, – sakė jis.Ryte Chersono centro apšaudymas tęsėsi.„Įsibrovėliai pataikė į banko patalpas, taip pat į 78 metų Chersone gyvenančios moters namą“, – pridūrė O. Prokudinas.Pažymėjo, kad pastatas buvo apgadintas, per stebuklą moteris nenukentėjo.

Pateikti nauji įrodymai apie Baltarusijos vyriausybės nusikaltimus prieš Ukrainos vaikusBaltarusijos opozicijos atstovas Pavelas Latuška perdavė Ukrainos valdžiai papildomų įrodymų, kad Aliaksandro Lukašenkos režimas Baltarusijoje pažeidė Ukrainos vaikų teises.Tai sakoma Ukrainos ombudsmeno tarnybos pranešime, paskelbtame po jos atstovo Oleksandro Kononenkos susitikimo su Baltarusijos Jungtinio pereinamojo laikotarpio kabineto vadovo pavaduotoju P. Latuška.„Per susitikimą buvo aptarti Baltarusijos valdžios institucijų padaryti Ukrainos vaikų teisių pažeidimai ir dalyvavimas juos deportuojant. P. Latuška pateikė papildomų Baltarusijos valdžios įvykdytų karo nusikaltimų įrodymų“, – sakoma pranešime. Šalys susitarė toliau bendradarbiauti siekiant išsamiau atskleisti Baltarusijos dalyvavimą nusikalstamoje veikloje, kurią Rusijos Federacija vykdo Ukrainos teritorijoje.P. Latuškos teigimu, ne visi iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Baltarusijos vasaros stovyklas išvežti vaikai grįžo namo.Gegužės pabaigoje per „Ukrinform“ surengtą spaudos konferenciją apie Baltarusijos vaidmenį neteisėtai išvežant vaikus iš Ukrainos P. Latuška sakė, kad mažiausiai 2150 vaikų iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų buvo priverstinai išvežti į Baltarusiją, ten jiems buvo peršami antiukrainietiški pasakojimai ir rašistinė ideologija.Liepos 18 d. Europos Parlamento nariai kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT) Hagoje, kad jis išduotų A. Lukašenkos arešto orderį. Europos Parlamento užsienio reikalų komiteto patvirtintame dokumente teigiama, kad Baltarusija atsakinga už Ukrainai padarytą žalą ir jos teritorijoje įvykdytus nusikaltimus. Europarlamentarai taip pat pabrėžė A. Lukašenkos režimo vaidmenį neteisėtai deportuojant Ukrainos vaikus.Kovo 17 d. TBT išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Rusijos vaiko teisių komisarės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Abu įtariami neteisėtomis vaikų deportacijomis iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat liepą Baltarusijos Raudonojo Kryžiaus vadovas prisipažino prisidėjęs prie vaikų iš Ukrainos išvežimo.

Generalinis štabas: Ukrainos ginkluotosios pajėgos išmušė priešą iš pozicijų prie AvdijivkosUkrainos ginkluotosios pajėgos išmušė rusus iš pozicijų į pietus nuo Avdijivkos.Tai trečiadienį per televizijos maratoną pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovas spaudai Pavlo Kovalčukas.„Gynybos pajėgoms vykdant puolimo operacijas, priešas buvo priverstas trauktis iš savo pozicijų rajone į pietus nuo Avdijivkos“, – pažymėjo jis.P. Kovalčukas pridūrė, kad Bachmuto kryptimi Ukrainos kariai tęsia puolimą į pietus nuo šio miesto. Pasak atstovo, priešas nesėkmingai bandė atgauti prarastas pozicijas į šiaurę ir vakarus nuo Kliščijivkos, taip pat į šiaurės vakarus nuo Kurdiumivkos. Gynybos pajėgos taip pat sulaiko priešą Kupiansko ir Lymano ruožuose.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų kariuomenės ir artilerijos daliniai praėjusią parą pataikė į 14 priešo ugnies pozicijų, keturias radioelektroninės kovos stotis, keturias vadavietes ir daug kitų svarbių objektų.

Naktinė dronų ataka: kur buvo padaryta daugiausia žalosDėl Rusijos bepiločių orlaivių naktinės atakos didžiausia žala buvo padaryta Ukrainos pietuose. Tai paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Dar viena karo naktis, dar viena mūsų didvyriškos oro gynybos darbo naktis. Ginamės maksimaliomis turimomis pajėgomis. Buvo numušta daug „šahedų“. Laimei, aukų nebuvo. Deja, yra žalos. Didžiausia yra šalies pietuose. Rusijos teroristai vėl smogė uostams, dėl grūdų, dėl pasaulinio aprūpinimo maistu“, – sakė šalies vadovas.V. Zelenskis pridūrė, kad visos Ukrainos operatyvinės tarnybos dirbo efektyviai.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 247 230 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 540 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 2 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 247 230 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 217 tankų, 8 213 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 866 artilerijos sistemų, 700 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 463 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 042 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 349 automobilių, 718 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusai „šahedais“ smogė Odesos srities infrastruktūrai, nukentėjo elevatoriusOdesos srities pietuose dėl Rusijos kariuomenės atakų kilo gaisrai uostų ir pramonės infrastruktūros objektuose, nukentėjo elevatorius.Kaip rašo „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.„Naktį priešas nukreipė smogiamuosius dronus į Odesos srities pietus. Dėl atakos kilo gaisrai regiono uostų ir pramonės infrastruktūros objektuose, buvo apgadintas elevatorius“, – parašė jis.Visos atitinkamos tarnybos dirba vietoje, pridūrė regiono vadovas.Anot jo, iki 5 val. 30 min. pranešimų apie nukentėjusius žmones nebuvo gauta.„Galutinius kovinio darbo duomenis ir rezultatus pateiks karinė vadovybė“, – pažymėjo O. Kiperis.Kaip buvo pranešta, trečiadienio naktį agresoriai rusai atakavo pietinius Odesos srities rajonus smogiamaisiais dronais.

Naktį Rusija Ukrainoje paleido bepiločius orlaiviusRusijos pajėgos virš Ukrainos paleido kelias nepilotuojamų orlaivių grupes. Tai buvo pranešta oficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų „Telegram“ kanale. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas Donecko, Charkivo ir Sumų regionuose.

Stebėjimo grupė: 14-oji „Wagner“ kolona atvyksta į BaltarusijąStebėjimo grupės „Belarusian Hajun“ duomenimis, 14-oji Rusijos samdinių „Wagner“ kolona į Baltarusiją atvyko rugpjūčio 1 d.Buvo pastebėta, kad vilkstinė juda M5 greitkeliu iš Asipovičių kaimo link stovyklos, esančios Celės kaime.Šią koloną sudaro maždaug 15 transporto priemonių, daugiausia sunkvežimių, gabenančių didelius geležinius konteinerius, primenančius jūrinius konteinerius, kurie, kaip teigiama pranešime, buvo modifikuoti neatskleistais tikslais. Visi transporto priemonių numeriai buvo pašalinti arba uždengti.

Du Baltarusijos sraigtasparniai pažeidė Lenkijos oro erdvęAntradienį du Baltarusijos sraigtasparniai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Šie dalyvavo karinėse pratybose prie sienos.Pasak Lenkijos gynybos ministerijos spaudos tarnybos, Baltarusijos pusė anksčiau pranešė Varšuvai apie pratybas. Tuo pat metu agentūra anksčiau neigė faktą, kad sieną kirto Baltarusijos sraigtasparniai.

Danilovas: Ukraina prieš agresorius naudos savo gamybos ginklus ir neprašys niekieno leidimoUkraina panaudos savo šalyje pagamintus ginklus, kad sunaikintų agresorių ten, kur manys esant būtina. Tai per Ukrainos televiziją pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, komentuodamas dronų atakas prieš Rusiją.„Tai reiškia, kad neleisime šiems teroristams ilsėtis, kol jie nepaliks mūsų šalies teritorijos. Mes niekieno neklausime, kaip panaudoti mūsų šalies teritorijoje pagamintus ginklus, kad sunaikintume agresorių ten, kur, mūsų nuomone, tai būtina – ar tai būtų Maskva, ar Sankt Peterburgas, ar kurios nors kitos apgyvendintos vietovės. Mes neprašysime niekieno leidimo, mūsų reikalas yra veikti taip, kaip manome esant reikalinga. Nes mums reikia pergalės. Ir būtų neteisinga manyti, kad viskas vyks tik mūsų žemėje“, – sakė O. Danilovas.Paklaustas, kodėl dronų atakoms pasirinktas Maskvos verslo centras, kuriame įsikūrusios trys Rusijos ministerijos, O. Danilovas sakė, kad tai yra tam tikras simbolizmas.„Žinote, tai taip pat yra simbolių karas. Buvo kreiseris „Maskva“, dabar tai yra „Moscow City“. Viskas, kas susiję su Maskva, su miestu, iš kurio visi tie niekšai priima sprendimus žudyti mūsų piliečius, turėtų nustoti egzistuoti“, – sakė jis.Anksčiau buvo pranešta, kad rugpjūčio 1 dieną, anksti ryte, Rusijos sostinę atakavo keli bepiločiai lėktuvai, vienas iš jų pataikė į verslo centro „Moscow City“ pastatą.Šeštadienį, liepos 30 dieną, Maskvoje aidėjo sprogimai. Per dronų ataką buvo apgadintas „IQ-Quarter“ komplekso pastatas „Moscow City“ verslo centre.

UNESCO: nuo karo pradžios Ukrainoje apgadinti 274 kultūros objektai Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) pranešė, kad nuo karo pradžios iki liepos 26 d. Ukrainoje buvo apgadinti 274 kultūros objektai. Tarp jų yra 117 religinių vietų, 27 muziejai, 98 istorinės ar meninės vertės pastatai, 19 paminklų, 12 bibliotekų ir archyvas.Daugiausiai objektų apgadinta Donecko srityje (78). Toliau eina Charkivo sritis (55), Kyjivas (33), Luhanskas (33), Černihivas (17), Zaporižia (12), Sumai (12), Mykolajivas (8), Odesa (8), Chersonas (6), Žytomyrai (3), Vinycia (2), Lvivas (1) ir Dniproeptrovskas (1).Po Rusijos atakų prieš Odesos istorinį centrą, kurį metų pradžioje UNESCO paskelbė pasaulio kultūros paveldu, organizacija atkreipė dėmesį į tai, kad tyčinis kultūros vietų naikinimas gali būti prilygintas karo nusikaltimui – „kaip tai pripažino ir Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, kurioje Rusijos Federacija yra nuolatinė narė“.

Lenkija ir Ukraina išsikvietė viena kitos ambasadoriusLenkijos užsienio reikalų ministerija antradienį tviteryje parašė, kad dėl Ukrainos valdžios atstovų pareiškimų į URM buvo iškviestas Ukrainos ambasadorius Lenkijoje.Anksčiau tą pačią dieną Lenkijos ambasadorius Kyjive Bartoszas Cichowskis buvo iškviestas į Ukrainos URM dėl Lenkijos prezidento patarėjo Marcino Przydaczo komentarų, kad Ukraina turėtų parodyti daugiau dėkingumo už paramą, kurią gavo iš Lenkijos.

JAV: „Wagner“ nekelia ypatingos grėsmės Lenkijai ar kitoms NATO sąjungininkėms„Wagner“ samdiniai, anot Jungtinių Valstijų, nekelia ypatingos grėsmės Lenkijai ar kitoms NATO sąjungininkėms. Vašingtonas įdėmiai seka padėtį Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby‘is, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Wagner“ grupuotės samdiniai šiuo metu yra Baltarusijoje ir čia treniruoja baltarusių specialiąsias pajėgas. NATO narė Lenkija dėl to prie sienos sustiprino savo ginkluotąsias pajėgas.

Rusija teigia virš Sevastopolio numušusi dronąRusija skelbia virš Sevastopolio miesto Kryme numušusi droną. Po numušimo driokstelėjo sprogimas, užsidegė žolė ir krūmai, „Telegram“ kanale pranešė Rusijos paskirtas gubernatorius Michailas Michailas Razvožajevas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

Sprogimas okupuotame SevastopolyjeOkupuotame Sevastopolyje rugpjūčio 1 d. vietos gyventojai išgirdo sprogimą. Jo priežastys vis dar nežinomos.Tai pranešė RBC-Ukraine.Kaip pranešama, sprogimą Sevastopolyje išgirdo net už maždaug 30 kilometrų esančio Bachčisarajaus gyventojai.Taip pat iš Bachčisarajaus gyvenvietės buvo matomas dūmų „grybas“ Sevastopolio kryptimi.

„Ten degs rusai“: HIMARS raketos galingai smogė okupantams prie DžarylgachoUkrainos kariuomenė atakavo įsibrovėlių pozicijas Džarylgacho saloje, naudodama artilerijos sistemą HIMARS.Tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Nacionalinio pasipriešinimo centru.Paskelbtoje medžiagoje matyti, kad bepilotis orlaivis užfiksavo okupuotų Chersono regiono dalyje buvusių užpuolikų pozicijas. Ukrainos kariai juos atakavo penkis kartus raketomis HIMARS.Nuo apšaudymo rusai bandė slėptis krūmuose ir mokomuosiuose apkasuose, tačiau būtent ten pataikė raketa.Pažymėtina, kad atstumas nuo Džarylgacho iki artimiausių Ukrainos kontroliuojamų teritorijų yra apie 70 km. Nuo salos nerijos – apie 60 km.Taiklų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbą Džarylgache pakomentavo prezidento kanceliarija. Kaip pažymėjo Andrijus Jermakas, rusai susidegins okupuotoje saloje.„Mūsų Džarylgachas. Ten rusai degs“, – komentavo jis.

Ukraina nuo milžiniškos skulptūros Kyjive nuima pjautuvą ir kūjįUkrainos sostinėje antradienį darbininkai nuėmė pjautuvo ir kūjo simbolį nuo milžiniškos skulptūrinės figūros, stūksančios virš Kyjivo. Tai dar vienas sovietinių simbolių šalinimo kampanijos, suaktyvėjusios po Maskvos invazijos praėjusiais metais, etapas.62 metrų aukščio plieninė moters, vienoje rankoje laikančios skydą su kūju ir pjautuvu, o kitoje – kardą, figūra buvo atidengta 1981 metais kaip paminklas sovietų pergalei Antrajame pasauliniame kare.Stovinti ant karo muziejaus pastato, ji ukrainietiškai vadinama „Batkivščyna-Matj“ („Motina-Tėvynė“).Ukrainos kultūros ministerija pritarė planui skulptūrai suteikti naują skydą su šalies ženklu – trišakiu.Nuo praėjusio mėnesio darbininkai, dirbantys ant skydo viršaus pakabintame lopšyje, po truputį nupjauna sovietinio herbo grūdų ir juostų elementus ir virvėmis leidžia juos žemyn.Visas skydas bus pakeistas nauju skydu su trišakiu.Statula yra Nacionalinio Ukrainos Antrojo pasaulinio karo metų istorijos muziejaus dalis. Muziejaus direktorius Jurijus Savčukas paragino statulą pervadinti „Motina Ukraina“.Skydo pakeitimo projektas turėtų kainuoti 28 mln. grivinų (758 tūkst. JAV dolerių), tačiau Ukrainos pareigūnai pabrėžia, kad už jį bus apmokėta ne valstybės, o įmonių paaukotomis lėšomis.Praėjusį mėnesį atsistatydino projektą parėmęs ministras, sulaukęs oficialios kritikos dėl meno projektų išlaidų karo metu. Tačiau pernai Kultūros ministerijos užsakymu atlikta apklausa parodė, kad 85 proc. ukrainiečių pritaria pjautuvo ir kūjo pašalinimui.Po Rusijos invazijos Ukraina paspartino sovietinės istorijos ir Rusijos kultūros nuorodų pašalinimo iš geografinių pavadinimų procesą, o šią vasarą įsigaliojo dekolonizacijos įstatymas.Panašių didžiulių skulptūrinių figūrų yra ir kitų miestų sovietiniuose karo memorialuose, įskaitant Volgogradą (Rusija) ir Brestą (Baltarusija).

Ukraina pranešė sulaikiusi rusų šnipęUkrainos vidaus slaptoji tarnyba praneša sulaikiusi spėjamą rusų šnipę. Apie tai rašo „Kyiv Independent“.Anot duomenų, sulaikyta moteris rusų žvalgyboms perdavinėjo informaciją apie Rusijos oro smūgių padarinius. Remiantis pranešimu, tai verslininkė, kuri informaciją apie atakas prieš infrastruktūrą teikė prorusiškam tinklaraštininkui, dirbančiam Rusijos vidaus slaptajai tarnybai. Įtariamajai dabar gresia kalėjimas iki gyvos galvos.

Rusijos generalinio štabo vadas Gerasimovas aplankė dalinius ZaporižiojeRusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas aplankė dalinius okupuotoje Rytų Ukrainos Zaporižios srities dalyje. Jis apžiūrėjo vadavietę, pranešė Gynybos ministerija Maskvoje ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame V. Gerasimovas studijuoja žemėlapius ir lipa į sraigtasparnį, informuoja agentūra „Reuters“.V. Gerasimovas įraše pabrėžė, kokie svarbūs yra prevenciniai smūgiai prieš Ukrainos pajėgas. V. Gerasimovas ir gynybos ministras Sergejus Šoigu buvo smarkiai kritikuojami Rusijos samdinių vadovo Jevgenijaus Prigožino, kuris kaltino juos nekompetencija, norėjo nuversti ir tuo tikslu birželio 23 ir 24 dienomis įsakė surengti trumpai trukusį „Wagner“ samdinių maištą.Po to V. Gerasimovas tik praėjus dviem savaitėms pasirodė viešumoje liepos 10 d. – tai sukėlė spėliones, kad generalinio štabo vadas, kuris vadovauja ir karinei operacijai Ukrainoje, gali būti nušalintas.

Islandija sustabdė ambasados Rusijoje veikląIslandija antradienį pranešė, kad sustabdė savo ambasados Rusijoje darbą – tai pirmoji Europos šalis, žengusi tokį žingsnį, komerciniams, kultūriniams ir politiniams santykiams smukus iki „žemiausio lygio“.Šiaurės šalis apie savo diplomatinės misijos uždarymą paskelbė birželio mėnesį.„Sprendimas sustabdyti Islandijos ambasados Maskvoje veiklą nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo“, – sakoma Islandijos užsienio reikalų ministerijos antradienio pareiškime. – Kai tik sąlygos leis, Islandija pirmenybę teiks veiklos atnaujinimui“.Birželį paskelbtame pranešime Užsienio reikalų ministerija teigė, kad komerciniai, kultūriniai ir politiniai ryšiai su Rusija yra „pasiekę žemiausią lygį“ ir ambasados Maskvoje veiklos palaikymas „nebepateisinamas“.„Esant dabartinei padėčiai, nedidelei Islandijos užsienio reikalų tarnybai tiesiog neapsimoka turėti ambasadą Rusijoje“, – tuomet sakė užsienio reikalų ministrė Thordis Gylfadottir.Kitą dieną Rusija į tai reagavo pareikšdama, kad toks sprendimas „neišvengiamai paskatins atsaką“. „Mes atsižvelgsime į šį nedraugišką sprendimą, kai ateityje užmegsime santykius su Islandija“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.Be Rusijos, ambasada Maskvoje taip pat atstovavo Islandijai Armėnijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Moldovoje, Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane.Nuo šiol atstovavimu rūpinsis Islandijos užsienio reikalų ministerija Reikjavike.Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Islandija turi 18 ambasadų užsienio valstybių sostinėse, „teikdama pirmenybę jų buvimo vietoms pagal ekonominių, politinių ir kultūrinių ryšių arba vystomojo bendradarbiavimo mastą“.

Zelenskis: Ukraina stovi pirmoji Rusijos terorizmo kelyje, bet Putinas pasirengęs eiti tolynUkraina yra pirmoji šalis, stovinti Rusijos pasaulinio terorizmo kelyje, tačiau Vladimiras Putinas pasirengęs žengti toliau, ir pasaulis turi tai suprasti. Taip kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu Brazilijos žiniasklaidos grupei „Globo“.„Ukraina stovi pasaulinio terorizmo, kurį Putinas skleidžia mūsų žemėje, kelyje, ir ji stovi pirmoji. O jis eis vis toliau ir toliau“, – sakė V. Zelenskis.Jis kalbėjo, kad V. Putinas dabar yra neadekvatus žmogus, toks pat, kaip ir jo aplinka, kuri uždirba didelius pinigus iš karo ir tokių veiksmų kaip grūdų susitarimo blokada.„Tai yra didelis pragmatiškų žmonių ratas [Putino aplinkoje – red. past.], kurie ten gyvena ir, kol tęsiasi karas, iš jo uždirba daug pinigų. Maža to, pats Putinas yra radikaliai nusiteikęs išnaikinti žmones Ukrainoje“, – pabrėžė V. Zelenskis.Kalbėdamas apie grūdų susitarimą V. Zelenskis interviu pažymėjo, kad aprūpinimas maistu yra svarbi Ukrainos taikos formulės nuostata. O aprūpinimas maistu, pasak jo, numato laisvą grūdų judėjimą Juodosios jūros koridoriumi, kurį dabar „vienas asmuo blokuoja grasinimais, apšaudymu ir karo laivais“.Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad iš dabartinės padėties naudos turi tik V. Putinas.„Atsikratydama Ukrainos kaip konkurentės, Rusija duoda pasauliui brangesnį produktą ir kartu daro įtaką tam tikroms Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos valstybėms“, – pažymėjo V. Zelenskis.Jo teigimu, Rusija pripažįsta tik jėgos taisyklę. Niekas daugiau šiai šaliai neegzistuoja – nei humanizmas, nei tarptautinė teisė. Todėl, prezidento V. Zelenskio nuomone, Turkija ir Jungtinės Tautos taip pat turėtų pasinaudoti jėgos teise ir daryti spaudimą Rusijai. Atitinkamai ir kitos šalys, kenčiančios nuo bado grėsmės, taip pat turėtų daryti spaudimą Rusijai.Į klausimą, ar užtenka Ukrainai pasaulio pagalbos, V. Zelenskis atsakė: „Jei karas baigtųsi, jos užtektų. Kol karas tęsiasi, nieko negali užtekti. Tai reiškia, kad visada kažko trūksta. Pagalba – tai ne tik ginklai, bet ir informacinė parama bei humanitarinė pagalba“, – sakė jis.Pasak jo, pasibaigus karui, prasidės kitas: dėl Ukrainos atstatymo, žmonių medicininės ir psichologinės reabilitacijos, politinės pagalbos.„Labai svarbu, kad Ukraina laimėtų. Svarbu, kad pasaulis suprastų ir pajustų, jog jis ne šiaip sau padeda. Svarbu, kad Ukrainos gyventojai išliktų, o Ukrainai svarbu ginti pasaulines ir europines vertybes“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis tiki, kad jei pasaulio žmonės susivienys, bus šansų atkurti taiką ir nekils Trečias pasaulinis karas.Atsakydamas į klausimą, kodėl Rusijos karo prieš Ukrainą tema taip dažnai „siejama“ su Amerika, V. Zelenskis pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos teikia Ukrainai didžiausią pagalbą.„Kodėl yra tiek kalbama apie amerikiečius? Todėl, kad jie padeda daugiausiai. Ir tame yra teisingumo. Kai jie mums davė mažai, aš pagrįstai prašiau jų pagalbos. Ir jeigu šiandien ir per visą šį karą Jungtinės Valstijos yra pagalbos lyderės, tai nereiškia, kad čia yra jų karas. Ne, tai nereiškia. Tai reiškia, kad jos yra pagalbos lyderės“, – sakė prezidentas.„Ukrinform“ anksčiau pranešė, kad liepos 25 dieną JAV Gynybos departamentas paskelbė apie papildomą karinės pagalbos Ukrainai paketą, kuriame numatyta nedelsiant tiekti ginkluotę ir įrangą iš Pentagono atsargų, įskaitant raketas „Patriot“, NASAMS, HIMARS ir kitoms sistemoms.

Ukrainoje trečią kartą per parą paskelbtas oro pavojaus signalasAntradienio, rugpjūčio 1 d., popietę visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.Apie tai pranešė RBC-Ukraina.Dėl priešo naikintuvo MiG-31K pakilimo Rusijos oro erdvėje buvo paskelbtas išankstinis oro pavojaus signalas. Tai potencialus hipergarsinės raketos Ch-47m2 „Kinžal“ nešėjas, kurį Ukrainos oro gynybos sistemoms sunku perimti.Tai jau trečias didelio masto oro pavojus per dieną.

Ukrainą pasiekė du savaeigiai pabūklai „Zuzana 2“ nuo trijų ES šaliųUkrainai buvo perduoti pirmieji du savaeigiai artilerijos pabūklai „Zuzana 2“. Jų gamybą finansavo trys ES šalys.Tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Slovakijos ministro pirmininko Ludovito Odoro pareiškimu.„Pagalba Ukrainai yra bendros pastangos siekiant ilgalaikės taikos, pagarbos laisvėms ir vertybėms“, – sakoma pareiškime.Ministras pirmininkas padėkojo Vokietijai, Danijai ir Norvegijai už slovakų „Zuzana 2“ savaeigių ginklų siuntimą į Ukrainą.Iš viso pagal šį bendrą projektą Ukrainos gynybos pajėgos gaus 16 savaeigių 155 mm „Zuzana 2“.https://twitter.com/LudoOdorPM/status/1686322008605261824

Žvalgyba: Kryme okupantai bando nuslopinti gyventojų pasipriešinimąRusijos įsibrovėliai bando nuslopinti vietinių Krymo gyventojų pasipriešinimą. Užpuolikai persekioja ir terorizuoja proukrainietiškų pažiūrų civilius.Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Gynybos ministerijos Pagrindiniu žvalgybos direktoratu.Žvalgyba pažymi, kad atakos prieš karinius objektus naudojant vadinamuosius Molotovo kokteilius Kryme tapo sistemingos. Jų organizatoriai dažniausiai yra civiliai, palaikantys Ukrainą.Siekiant atremti tokius išpuolius, Rusijos kariuomenėje buvo paskelbta aukšta karinė parengtis. Užpuolikai stebi „įtartinus asmenis“, kurie gali būti susiję su sabotažu. Be to, kariškiams buvo leista naudoti fizinę jėgą ir ginklus. Vyksta masiniai sulaikymai ir areštai.Žvalgybos teigimu, nemažai piliečių, kurie atsisakė gauti Rusijos pilietybę, po areštų laikomi „dingusiais“. Likusiems laisvėje gresia administracinė nuobauda, ​​didelės baudos ir priekabiavimas. Žmonės atleidžiami iš darbo, atimami turtai ir verslas.

Plataus masto oro antskrydis Ukrainoje – antrą kartą per dienąŠiandien popiet visoje Ukrainoje vėl paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Priežastis – Rusijos naikintuvo MiG-31K kilimas.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi oro pavojaus žemėlapiu.

Rusijoje per vieną parą mėginta padegti devynis karinius komisariatusPer pastarąją parą Rusijoje buvo mėginta padegti mažiausiai devynis karinių komisariatų pastatus.Tai praneša „Telegram“ kanalas „Baza“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Bandymai padegti karinius komisariatus buvo užfiksuoti įvairiuose regionuose – sričių centruose Sankt Peterburge, Kazanėje, Omske, Kalugoje, taip pat Možaiske, Podolske (Maskvos sritis), Verchneuralske, Kopeiske (Čeliabinsko sritis), Rosošėje ( Voronežo sritis).Pasak leidinio, beveik visi padegėjai teigė, kad esą tai padaryti juos paskatino telefoniniai sukčiai. Daugeliu atvejų padegti karinius komisariatus mėgino moterys.Pavyzdžiui, rugpjūčio 1-osios naktį už bandymą padegti Kopeisko karinį komisariatą buvo sulaikyta Čeliabinsko metalo konstrukcijų gamyklos darbuotoja 54 metų Irina R., kuri metė Molotovo kokteilį į karinio komisariato pastate esantį medicinos kabinetą.Po dviejų valandų buvo bandoma padegti Verchneuralsko karinį komisariatą. Įvykio vietoje sulaikyta 34 metų vietos gyventoja Darja Š. Dar vieną karinį komisariatą buvo mėginama padegti Kalugoje. Ten už pasikėsinimą buvo sulaikyta 78 metų pensininkė.Laisvės radijas praneša apie kitus incidentus. Možaiske už bandymą padegti karinį komisariatą sulaikytas vietos gyventoja, Kazanėje - 62 metų pensininkė.Voronežo srities Rosošės mieste istorijos mokytoja buvo sulaikyta su buteliu padegamojo mišinio. Ji teigia, kad sukčiai prisistatė Centrinio banko darbuotojais. Iš pradžių jie pasakojo, kad jos vardu mėginama įforminti paskolą, o paskui įkalbėjo ją padegti karinį komisariatą, kad būtų sulaikytas ten neva pasislėpęs apgavikas.Panašiomis aplinkybėmis okupuotame Kryme buvo sulaikyta rusų kalbos mokytoja. Teigiama, kad ši Feodosijos gyventoja gavo nurodymą padegti karinį komisariatą iš kažkokio „kuratoriaus“.Maskvai pradėjus plataus masto agresiją prieš Ukrainą ir paskelbus mobilizaciją, daugelyje Rusijos regionų buvo padegti kariniai komisariatai, policijos skyriai ir administraciniai pastatai. Žinoma apie daugiau kaip 100 tokių incidentų.Iš pradžių baudžiamosios bylos dėl padegimo buvo nagrinėjamos pagal straipsnius dėl svetimo turto sugadinimo ar chuliganizmo. Vėliau Rusijos valdžia informavo, kad tokie veiksmai bus laikomi teroristiniais išpuoliais, o bausmė už juos gali siekti 15 metų kalėjimo. Dešimtys žmonių jau buvo nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis.

Kyjivas ir Zagrebas susitarė panaudoti Kroatijos uostus Ukrainos grūdams eksportuotiUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ir Kroatijos užsienio ir Europos reikalų ministras Gordanas Grličius Radmanas susitarė dėl Kroatijos uostų panaudojimo Ukrainos grūdams eksportuoti.Ukrainos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rusijai pasitraukus iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos Ukrainos maisto produktų eksportas buvo svarbi ministrų derybų tema.„Sutarėme dėl galimybės išvežti Ukrainos grūdus per Kroatijos uostus prie Dunojaus upės ir Adrijos jūros. Dabar dirbsime ieškodami kuo veiksmingesnių maršrutų į šiuos uostus ir maksimaliai išnaudosime šią galimybę. Kiekvienas indėlis atblokuojant eksportą, kiekvienos atvertos durys yra realus ir veiksmingas įnašas į pasaulio aprūpinimą maistu. Dėkoju Kroatijai už konstruktyvią pagalbą“, – pabrėžė D. Kuleba.Ministrai taip pat aptarė Zagrebo saugumo pagalbą Kyjivui. Pasak D. Kulebos, ginklai buvo viena svarbiausių temų, bet išsamesnės informacijos Ukrainos užsienio reikalų ministras nepanoro pateikti dėl „akivaizdžių priežasčių“. „Pasakysiu tik tai, kad sudaryti konkretūs susitarimai, kurie netrukus bus įgyvendinti“, - sakė D. Kuleba ir pridūrė, jog Kroatijos teikiama pagalba yra itin rimta. Aukščiausi abiejų šalių diplomatai daug dėmesio skyrė pasirengimui Tarptautinei donorų konferencijai dėl minų šalinimo Ukrainoje, ji spalio mėnesį vyks Zagrebe. D. Kuleba padėkojo Kroatijai, prisiėmusiai vienos iš pasaulio lyderių vaidmenį išminuojant Ukrainą.Nemažą derybų dalį ministrai skyrė prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės įgyvendinimui. Pasak D. Kulebos, Kroatija patvirtino esanti pasirengusi dalyvauti įgyvendinant Taikos formulės punktus dėl aprūpinimo maistu, energetinio saugumo, pagarbos JT Chartijai atkuriant Ukrainos teritorinį vientisumą, Rusijos patraukimo atsakomybėn už Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus.

Rusai apšaudė medicinos įstaigą Chersone, žuvo gydytojasRusijos kariškiai apšaudė medicinos įstaigą Chersone, žuvo gydytojas, sužeista slaugytoja.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Smogta vienai iš sveikatos priežiūros įstaigų, žuvo jaunas gydytojas, dirbęs vos kelias dienas, sužeista slaugytoja, dėl kurios gyvybės dabar kovoja mūsų medikai“, - pažymėjo pareigūnas.Chersono srities prokuratūros duomenimis, Rusijos kariškiai apšaudė Chersono centrą apie 11 val. Apgadintas ligoninės pastatas, transporto priemonės. Gydytojas patyrė daugybę su gyvybe nesuderinamų skeveldrinių sužeidimų. Nukentėjusiųjų skaičius tikslinamas.Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Chersono srityje buvo užfiksuota daugiau nei 50 apšaudymų, keturi žmonės žuvo, dar 18 buvo sužeisti.https://t.me/roman_mrochko/1909

Rusijos vaikų stovykloje išprievartautos keturios moksleivės iš UkrainosRusijos vaikų stovykloje pedofilas išprievartavo penkias moksleives. Tarp nukentėjusiųjų - keturios ukrainietės, išvežtos iš okupuotos Donecko srities dalies. Tai pranešė Rusijos leidinys „Shot“, kuriuo remiasi UNIAN.Incidentas įvyko liepos 29 d. vaikų stovykloje „Laiminga vaikystė“ Anapoje, Krasnodaro krašte. Preliminariais duomenimis, 49 metų amžiaus bedarbis Voronežo srities gyventojas užėjo į poilsio kambarį ir atliko seksualinio pobūdžio veiksmus penkių 10-12 metų moksleivių atžvilgiu. Keturios nukentėjusiosios yra iš Donecko srities, penktoji – iš Maskvos srities. Pasak leidinio, pedofilas jau sulaikytas, dabar su juo dirba tyrėjai. Iškelta baudžiamoji byla pagal Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnius „Tvirkinamieji veiksmai“ ir „Smurtiniai seksualinio pobūdžio veiksmai“ nepilnamečių atžvilgiu.Rusijos pareigūnai aiškinasi, kaip vyras atsidūrė vaikų stovykloje. Teigiama, kad jis praeityje jau buvo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už įsilaužimą į gyvenamąjį namą, alkoholio vartojimą draudžiamose vietose ir narkotikų vartojimą.

Žiniasklaida: trys užsienio šalių laivai atplaukė į Ukrainos uostą, lydimi NATO lėktuvųLiepos 30 d. į vieną iš Ukrainos grūdų terminalų Dunojaus deltoje atplaukė trys krovininiai laivai, priklausantys Graikijos, Izraelio bei Turkijos ir Sakartvelo kompanijoms.Tai pranešė „Forbes“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pažymima, jog tai pirmasis užsienio laivų apsilankymas Ukrainos uostuose Rusijai atsisakius pratęsti „grūdų susitarimą“.„Forbes“ duomenimis, Graikijos ir Izraelio laivai Izmailo uosto kryptimi plaukė per Bosforą, o Turkijos ir Sakartvelo laivas – iš Šiaurės Turkijos. Jie plaukė su įjungtais atsakikliais, neslėpdami savo kurso.Pranešama, kad laivų plaukimą stebėjo keturi NATO žvalgybiniai orlaiviai: JAV karinių jūrų pajėgų patrulinis lėktuvas P-8, karinis lėktuvas „Challenger“ su paviršiaus skenavimo radaru, JAV karinių oro pajėgų dronas RQ-4 ir NATO išankstinio įspėjimo lėktuvas E-3.Nė vienas iš jų neturėjo ginklų, tačiau Rumunijoje budėjo NATO naikintuvai, tarp jų – Italijos „Eurofighters“ ir Rumunijos F-16.„Pranešimas, kad trys civiliniai laivai netrukdomi pasiekė Ukrainą, gali rodyti, kad Rusija šiuo metu nenori arba negali apieškoti laivų“, – cituoja Karo studijų institutą (ISW) leidinys.Kaip pranešė „Ukrinform“, liepos 17 d. Rusija paskelbė nutraukianti sutartį su Turkija ir JT dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Po to Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad laivus, plaukiančius į Ukrainos uostus, laikys kariniais taikiniais.Pasitraukusi iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, Rusija vykdo karo nusikaltimus, apšaudydama Ukrainos uostamiesčius ir grūdų sandėlius. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per devynias dienas valstybė agresorė sunaikino 180 000 tonų grūdų, 26 uosto infrastruktūros objektus ir penkis civilinius laivus.

Karinė administracija: liepą rusai paleido į Kyjivą 16 dronų „Shahed“Pasak Kyjivo miesto karinės administracijos, liepą Rusijos kariuomenė puolė Ukrainos sostinę su16 bepiločių orlaivių „Shahed“.„Lyginant su pragariška geguže, šis skaičius atrodo nereikšmingas. Nei vienos sparnuotosios raketos „Kinžal“ ar balistinės raketos. Tiesą sakant, tokių buvo (kitur Ukrainoje), jų skaičius nesumažėjo. Kryvyj Rihe, Odesoje, Charkive, Lvive, Dnipre, Zaporižioje, Žytomyro srityje, Chmelnickio rajone (...) šioms vietovėms teko visa rašistų ginkluotė“, – „Telegram“ kanale parašė miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.Jis prašė Kyjivo gyventojų nesidžiaugti liepos mėnesio atakų prieš miestą statistika, nes priešas vis dar turi pakankamai raketų. „Jie puola Ukrainą kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną smūgiai gali būti nukreipti į Kyjivą! Neignoruokite oro antskrydžių perspėjimų. Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais! Ir tikėkite mūsų Pergale!“, - parašė S. Popko.Antradienį pranešta, kad naktį Rusija smogė dronais „Shahed“ į mokyklą ir sporto kompleksą Charkive.

Chersono srityje per apšaudymą žuvo keturi žmonėsPraėjusią parą Chersono srityje užfiksuota daugiau kaip 50 apšaudymų, keturi žmonės žuvo ir 18 buvo sužeisti.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Dėl Rusijos agresijos žuvo keturi žmonės, dar 18 buvo sužeisti, tarp jų – vaikas“, – informavo pareigūnas.Pasak O. Prokudino, praėjusią parą Rusijos kariuomenė surengė 51 apšaudymą, iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, dronų ir aviacijos buvo paleista 260 sviedinių. Į Chersoną priešas paleido 61 sviedinį.Okupantai rusai nusitaikė į srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, administracinį pastatą ir švietimo įstaigą Chersono rajone, įmonės teritoriją Beryslavo rajone.

JAV senatorius apie Rusijos branduolinius grasinimus Ukrainai: tai būtų NATO užpuolimas JAV senatorius Lindsey Grahamas sureagavo į Rusijos Saugumo Tarybos vadovo pavaduotojo Dmitrijaus Medvedevo grasinimą panaudoti branduolinius ginklus prieš Ukrainą.„Mano draugams rusams, kurie kalba apie branduolinių ginklų panaudojimą Ukrainoje: turite suprasti, jog tai būtų ataka prieš NATO, atsižvelgiant į Ukrainos artumą NATO teritorijai“, – tviteryje parašė L. Grahamas.Jis taip pat pridūrė: „Laikas išblaivėti ir suvokti, kad jūsų barbariška invazija į Ukrainą neveikia, pasitraukti ir išgelbėti daug jaunų rusų nuo beprasmės mirties.“Liepos 30 d. D. Medvedevas pareiškė, kad Rusija „turės“ panaudoti branduolinius ginklus, jei Ukrainos puolimas bus sėkmingas ir Ukrainos pajėgos išlaisvins Maskvos užgrobtas teritorijas.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 499 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 499 vaikai, daugiau kaip 1 090 buvo sužeisti. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų rugpjūčio 1 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 589 vaikai - 499 žuvo ir daugiau kaip 1 090 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 483 vaikai, Charkivo srityje – 298, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 117, Zaporižios srityje – 97, Mykolajivo srityje – 95, Dnipropetrovsko srityje – 94, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Liepos 31 d. priešui raketomis apšaudžius Kryvyj Riho miestą, žuvo 10 metų mergaitė, dar aštuoni 4-17 metų amžiaus vaikai buvo sužeisti.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 246 690 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 500 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 1 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 246 690 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 216 tankų, 8 205 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 839 artilerijos sistemų, 699 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 462 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 027 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 324 automobilių, 718 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusija teigia atrėmusi dronų ataką prieš Juodosios jūros patrulinius laivusAntradienį Rusija pranešė naktį atrėmusi bepiločių orlaivių ataką, nukreiptą į jos patrulinius laivus Juodojoje jūroje.„Buvo sunaikinti trys karinio jūrų laivyno priešo dronai“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime ir pridurdama, kad laivai buvo atakuoti už 340 kilometrų į pietvakarius nuo Sevastopolio, Rusijos Juodosios jūros laivyno bazės aneksuotame Krymo pusiasalyje.

Mūšiuose už Ukrainą žuvo keturi Konstantino Kalinausko baltarusių pulko kovotojaiMūšiuose už Ukrainą žuvo keturi Konstantino Kalinausko baltarusių pulko kovotojai, nuostolių patyrė „Litvino“ ir „Volato“ batalionai, praneša UNIAN.„Žuvo keturi mūsų didvyriai. Mes palaikome ryšį su žuvusiųjų artimaisiais. Kovotojų šaukiniai ir ypač vardai neskelbiami dėl jų saugumo“, - sakoma pranešime pulko „Telegram“ kanale.Trys kritę kariai kovojo „Litvino“ bataliono sudėtyje, vienas priklausė „Volato“ batalionui.„K. Kalinausko pulkas gedi kartu su visa baltarusių tauta, kuri sudėjo dar vieną auką. Auką kare už Ukrainos ir Baltarusijos nepriklausomybę. Mes niekada nepamiršime savo brolių ir, nieko nepaisydami, toliau eisime keliu į pergalę prieš kruviną imperiją. Anksčiau ar vėliau žuvusiųjų vardai išdidžiai nuskambės gimtojoje Baltarusijoje! Jie skambės ir gatvių pavadinimuose, ir istorijos vadovėliuose, ir gimtosios tautos dainose“, – pažymėjo pulko atstovai.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Konstantino Kalinausko baltarusių batalionas buvo suformuotas 2022 metų kovo mėnesį. Praėjusių metų gegužę jis buvo reorganizuotas į pulką, kurį sudaro „Litvino“ ir „Volato“ batalionai.Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka pavadino pulko kovotojus „išprotėjusiais piliečiais“.

Charkive dronas smogė švietimo įstaigaiRusų dronai naktį smogė Charkivo pedagogikos ir technikos mokyklai. Anot Charkivo srities policijos vado Volodymyro Tymoško, tai nėra karinis objektas, o rusai chaotiškai smogia į miestą, objektus, kuriuos gali pasiekti.Regioninės prokuratūros atstovas Dmitrijus Čubenka pridūrė, kad dronai buvo paleisti iš Rusijos Federacijos Belgorodo srities.Dėl išpuolio buvo sužalotas sporto komplekso apsaugininkas, jis paguldytas į ligoninę, pridūrė apygardos prokuratūros atstovas.

Zelenskis papasakojo, kur rusai smogė Kryvyj RiheUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo, kaip Rusijos įsibrovėliai surengė kruvinas raketų atakas prieš Kryvyj Rihą, kur žuvo 6 žmonės, o 69 buvo sužeisti.„Šiandien septintą vakaro buvo baigta gelbėjimo operacija Kryvyj Rihe, Rusijos raketų smūgio vietoje. Tai buvo dvi raketos „Iskander“. Balistinės raketos prieš gyvenamąjį namą – viename buvo sunaikinti aukštai nuo ketvirto iki devinto. Tik prieš civilius, paprastus žmones, prieš vaikus. Tai terorizmas, kurio niekas pasaulyje kitaip nepavadins“ – sakė V. Zelenskis.

Pasitraukusi iš Grūdų iniciatyvos Rusija sunaikino 180 tūkst. tonų Ukrainos grūdųPer devynias dienas trukusį apšaudymą Rusija sunaikino 180 tūkst. tonų grūdinių kultūrų, 26 uosto infrastruktūros objektus ir penkis civilinius laivus. Apie tai tviteryje pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.Pasak pranešimo, pasitraukusi iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, Rusija įvykdė dar vieną karo nusikaltimų seriją – apšaudė Ukrainos uostamiesčius ir grūdų sandėlius.„Privalome sustabdyti bado žaidynes ir nedelsiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu“, – teigė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.Liepos 17 dieną Rusija paskelbė nutraukianti susitarimą su Turkija ir JT dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Po to Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad į Ukrainos uostus plaukiančius laivus laikys kariniais taikiniais.

Ukrainos nacionalinės gvardijos vadas: neturime kitos išeities, tik pasiekti 1991-ųjų sienasUkrainos nacionalinės gvardijos vadas Oleksandras Pivnenka sakė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos gynybos pajėgos atkurs šalį 1991 metais buvusiose ribose, tačiau tam prireiks laiko. Tai jis pasakė interviu portalui „Ukrainska pravda“.Paklaustas, kada Ukrainos puolimas gali duoti tam tikrų rezultatų, o. Pivnenka sakė, kad tai, jog Ukrainos kariuomenė juda į priekį, jau yra rezultatas.„Mums kiekvienas metras jau yra rezultatas. Mes judame į priekį. Pamatysite, kad ateis laikas ir mes padarysime proveržį tam tikra kryptimi. [...] Rasime spragą, įeisime, ir viskas bus gerai. Ir jie [rusų okupantai] praras daug mūsų teritorijų“, – sakė O. Pivnenka.Jis pridūrė: „Mes žinome, kad neturime kitos išeities – tik pasiekti 1991 metų sienas. Tam reikia laiko“."Vertindamas agresorių pasirengimą, O. Pivnenka sakė, kad labiausiai apmokyti iš tų, su kuriais jam teko susidurti, buvo „Wagner“ grupės samdiniai.„Tačiau ten taip pat yra niuansų: yra šturmo dalinių, yra mobilizuotų belaisvių, kurie tęsia gynybines operacijas. Jų požiūris yra griežtesnis, jie nevertina žmogaus gyvybės“, – sakė jis.Pasak O. Pivnenkos, tai, kad „Wagner“ kovotojų šiandien nėra fronte, supaprastina Ukrainos pajėgų užduotį.Kartu, pasak jo, rusai nuolat keičia savo taktiką.„Tačiau viskas priklauso nuo dalinių. Yra paprastų karinių formuočių, yra naujai mobilizuotų karių, yra „Wagner“, yra „Achmat“ ir taip toliau. Jie turi daug artilerijos. Daugybės žmonių ir artilerijos sąskaita jie atlieka didžiąją dalį užduočių ir naikina [ukrainiečių] pozicijas. Mums reikia manevruoti, atsitraukti, nuolat keisti taktiką“, – sakė jis.Kalbėdamas apie padėtį Svatovės sektoriuje, O. Pivnenka pažymėjo, kad „ten nėra nieko itin nerimą keliančio“. „Jie [Rusijos kariai] vienu metu nepasiekė Charkivo, o dabar jie nepasieks net šios [Oskilo] upės, kurią nori pasiekti“, – sakė jis.

Rusai apšaudė Chersono regioną: yra aukųChersone keturi žmonės žuvo ir 17 buvo sužeisti dėl apšaudymų per dieną, sakė regioninės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.Pasak jo, Rusijos kariuomenė nuo liepos 31-osios ryto „negailestingai apšaudo“ Chersono regioną. „Šis apšaudymo intensyvumas yra susijęs su priešo karių sukimusi kairiajame [Dniepro] krante“, – „Telegram“ rašė A. Prokudinas.

Ukrainos žvalgybos atstovas: rusai per mėnesį pagamina dešimtis „Kalibr“ raketųRusai per mėnesį pagamina dešimtis „Kalibr“ sparnuotųjų raketų. Apie tai televizijos tilto „Jungtinės žinios“ eteryje pranešė Ukrainos gynybos žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas.„Pagaminama dešimtys „Kalibrų“. Kalbant apie kitų tipų ginklus – pavyzdžiui, „Kinžal“, „Iskander“ – jų skaičius yra daug mažesnis, vos keletas“, – sakė A. Jusovas.Kalbėdamas apie „Iskander“ raketas, A. Jusovas sakė, kad Rusija yra sukūrusi jų gamybą ir stengiasi ją padidinti.„Bet... iš tikrųjų viską, kas dabar gaminama, Rusijos teroristai iš karto paleidžia Ukrainoje po tam tikrų pauzių, kurios reikalingos [raketoms] sukaupti ir pasiruošti kitiems teroristiniams išpuoliams“, – pažymėjo žvalgybos atstovas.Pasak jo, svarbu, kad Rusija pozicionuoja save kaip valstybę, kuri nori būti ginklų rinkos ir ginklų pardavimo lyderė.„Ir, žinoma, šie incidentai („smūgiai“ Maskvai – red.), kai V. Putino režimas negali apsaugoti net svarbiausių taškų, susijusių su rusiškų ginklų verslo perspektyvomis, jiems nekelia didelio optimizmo", – sakė jis.Pasak Ukrainos žvalgybos atstovo, Rusijoje kuriamas alternatyvus vaizdas, kuris vis labiau skiriasi nuo tikrovės. „Žinoma, kai kurios grupės, įskaitant gana įtakingas, pradeda tai pastebėti“, – sakė jis, pridurdamas, kad Rusijoje režimas kreipia dėmesį tik į „Maskvos, sostinės regiono ir Sankt Peterburgo gyventojų nuomonę. Niekas kitas režimui nerūpi“.Kaip buvo pranešta anksčiau, sprogimai Maskvoje ir Maskvos srityje įvyko liepos 30-osios. naktį. Pirminiais duomenimis, Rusijos sostinę atakavo nežinomi bepiločiai orlaiviai, o priemiesčiuose veikė oro gynybos sistemos.

Zelenskis papasakojo apie gelbėjimo operaciją Kryvyi Riho mieste Pagalbos operacijose Rusijos atakos vietoje Kryvyi Rihe dalyvauja daugiau kaip 350 žmonių, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Preliminariai, dvi balistinės raketos. Ketvirtojo gyvenamojo namo aukštai buvo visiškai sunaikinti. Darbas sunkus: statinio dalys krito į sunaikintą namo įėjimą“, – parašė jis „Telegram“ kanale. Pasak jo, Rusijos raketų taikinys taip pat buvo universiteto pastatas ir administracinis pastatas. „Šiuo metu žinoma apie penkis mirusiuosius, tarp jų vaiką ir jo motiną. Mano užuojauta šeimai. Dešimtys žmonių yra sužeisti, visiems, pasirodo, yra būtina pagalba", – pridūrė V. Zelenskis. Naujausiais duomenimis, šeši žmonės žuvo ir 75 buvo sužeisti dėl Rusijos smūgio Kryvyi Rihui. https://t.me/V_Zelenskiy_official/7217

Žuvusiųjų per Rusijos raketų ataką Kryvyj Rihe skaičius išaugo iki penkiųPer naujausią Rusijos įvykdytą raketų ataką prieš Kryvyj Riho miestą žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių. Pranešama, kad tarp aukų yra 10 metų mergaitė.Atitinkamą pareiškimą „Telegram“ paskelbė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas.„Jau pranešta apie penkis žmones, žuvusius per Rusijos įvykdytą teroristinį išpuolį Kryvyj Rihe, tarp jų – 10 metų mergaitė. Ji su motina gyveno 8 aukšte, į kurį ryte atskriejo raketa. 53 žmonės buvo sužeisti, tarp jų penki vaikai. Trijų sužeistųjų būklė sunki. Šalis žudikė atsakys teisme už tai, ką padarė“, – rašė D. Lubinecas.Portalas „Unian“ citavo „Telegram“ kanalą „Svoi“, kuris paskelbė rusų okupantų aukų nuotrauką. Pasak vietos žurnalistų, žuvusios 45 metų moters vardas buvo Natalija, o jos 10-metės dukters – Daša. „Natalija ir Daša. Mama ir dukra. Šiandien jas nužudė Rusija“, – rašė „Svoi“.Pasak D. Lubineco, per paieškos ir gelbėjimo operaciją apgadintas pastatas sugriuvo. Gali būti, kad po griuvėsiais dar liko įstrigusių aukų. Pagalbos ir paieškos darbai tęsiami.„Ukrinform“ primena, kad pirmadienio rytą Rusijos okupantai surengė raketų ataką prieš Kryvyj Riho miestą, pataikė į gyvenamąjį namą ir švietimo įstaigą. Preliminariais duomenimis, rusai naudojo balistines raketas.

Kremlius: dronų atakos prieš Maskvą yra Kyjivo „desperacijos aktas“Kremlius naujausias dronų atakas prieš Maskvą ir kitas šalies dalis pavadino Ukrainos „desperacijos aktu“. Kyjivui per kontrpuolimą nepavyksta pasiekti laimėjimų ir todėl jis imasi teroristinių išpuolių prieš civilinę infrastruktūrą, pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūros. Per dronų ataką Rusijos sostinėje naktį į sekmadienį buvo apgadintas biurų kompleksas.„Akivaizdu ir tai, kad milijardiniai resursai, kuriuos NATO šalys perdavė Kyjivo režimui, iš tiesų nėra efektyviai panaudojami. O tai kelia daug klausimų ir didelį nepasitenkinimą Vakarų sostinėse ir tarp Vakarų šalių mokesčių mokėtojų“, – kalbėjo D. Peskovas.Rusų komentatoriai po dronų atakų teigė, kad Kyjivas taip mėgina Vakarų donorams pademonstruoti bent kažkokią sėkmę. D. Peskovas pasmerkė tikslinius smūgius prieš civilinę infrastruktūrą, pavadindamas juos „bjauriais“. Pati Rusija raketomis ir dronais intensyviai naikina Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Per tokias atakas žūva arba būna sužeidžiama daug civilių.Pasak D. Peskovo, dėl atakų sustiprintos saugumo priemonės. „Imamasi visų įmanomų priemonių, kad reikalingu lygiu būtų organizuota apsauga nuo besitęsiančios Kyjivo režimo teroristinių smūgių grėsmės civiliams objektams ir gyvenamosioms teritorijoms“, – sakė D. Peskovas. Tai esą liečia ne tik Maskvą, bet ir kitus regionus, kurie susiduria su tokiomis atakomis.

Rusija nepakviesta į tarptautinę konferenciją dėl UkrainosRusijos vadovybė santūriai komentuoja žiniasklaidos pranešimą, kad Saudo Arabija planuoja tarptautinę konferenciją dėl padėties Ukrainoje. Pirmiausiai reikia suprasti, kokie yra planuojamų pokalbių tikslai ir kas bus aptariama, sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.JAV laikraštis „Wall Street Journal“ šeštadienį pranešė, kad Saudo Arabija rugpjūčio 5 ir 6 dienomis Džidoje ketina surengti konsultacijas su Vakarų valstybių, Ukrainos ir pagrindinių besivystančių šalių atstovais. Vyriausybė Kyjive ir Vakarų sąjungininkės iš pokalbių tikisi tarptautinės paramos taikos sąlygoms, kurios palankios Ukrainai. Agresorė Rusija susitikime nedalyvaus.D. Peskovas pirmadienį pakartojo Maskvos poziciją, kad šiuo metu Rusija nemato pagrindo taikos deryboms su Kyjivu.

Ukraina: sužeistųjų skaičius Kryvyj Rihe išaugo iki 53Rusijos raketų atakos prieš Kryvyj Rihą aukų skaičius išaugo iki 53, sakė miesto Gynybos tarybos pirmininkas Oleksandras Vilkulas. Tarp sužeistųjų yra trys vaikai.Gelbėtojai toliau ardo griuvėsius. Pasak O. Vilkulo, šiuo metu žinoma apie keturis mirusius – moterį, jos 10-metę dukrą ir du vyrus.Trys iš sužeistųjų, pasak jo, yra sunkios būklės, o dar viena yra labai sunkios būklės.Pasak Ukrainos pareigūnų, pirmadienio rytą viena raketa pataikė į gyvenamąjį daugiaaukštį pastatą Kryvyj Riho mieste, kita – į keturių aukštų universiteto pastatą.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas sakė, kad, remiantis preliminariais duomenimis, miestas buvo užpultas balistinėmis raketomis.

JAV nusprendė pasidalyti su TBT įrodymais apie Rusijos karo nusikaltimusJAV žvalgyba pasidalins su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu (TBT) informacija apie Ukrainos teritorijoje Rusijos įvykdytus karo nusikaltimus, interviu „Ukrinform“ sakė Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas.„Galiu patvirtinti šią informaciją. Tai geras signalas. Dar praėjusių metų gruodį JAV parlamentas priėmė atitinkamą įstatymą, suteikiantį teisę bendradarbiauti su TBT. Ir tai yra mūsų bendravimo su daugeliu partnerių, įskaitant kolegas iš JAV Teisingumo departamento, Valstybės departamento, Senato ir Atstovų rūmų, rezultatas. Mūsų bendromis pastangomis toks sprendimas buvo priimtas ir yra įgyvendinamas“, – sakė A. Kostinas, jis komentavo atitinkamą JAV prezidento Joe Bideno nurodymą.A. Kostino teigimu, dėl šio JAV lyderio sprendimo TBT gaus papildomos informacijos apie karo nusikaltimų Ukrainoje vykdytojus. „Kalbame ne tik apie tuos, kurie vykdė įsakymą, bet apie visą vadovavimo grandinę iki aukščiausiosios Rusijos vadovybės. Šios informacijos mums tikrai reikia“, - sakė jis.Paklaustas, ar tai reiškia, kad netrukus gali būti išduoti nauji aukščiausiųjų Rusijos pareigūnų arešto orderiai už Ukrainos civilinės infrastruktūros apšaudymą, A. Kostinas atsakė, kad vyksta bendras intensyvus darbas su TBT dėl didelio masto karo nusikaltimų.Liepos 26 d. „The New York Times“ pranešė, kad J. Bidenas įsakė JAV vyriausybei pradėti dalytis su Hagoje įsikūrusiu TBT įrodymais apie Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje. Buvo sakoma, kad Amerikos žvalgybos agentūros surinko išsamią informaciją, įskaitant Rusijos pareigūnų sprendimus tyčia smogti civilinei Ukrainos infrastruktūrai ir priverstinai deportuoti tūkstančius ukrainiečių vaikų iš okupuotos teritorijos.Kovo mėnesį TBT išdavė Rusijos vaikų teisių apsaugos kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderius dėl Ukrainos vaikų deportacijų.

Į Ukrainą atvyko Kroatijos užsienio reikalų ministrasPirmadienį į Ukrainą atvyko Kroatijos užsienio reikalų ministras Gordanas Grlicas Radmanas, jis pradėjo vizitą Kyjivo Hostomelio priemiestyje, pranešė „Ukrinform“.„Hostomelyje pradėjau savo vizitą Ukrainoje. Bendradarbiaudama su UNICEF, Kroatijos vyriausybė nupirko 50 generatorių mokykloms ir ligoninėms visoje šalyje, įskaitant darželį „Veselka“, - tviteryje parašė G. G. Radmanas.Pasak jo, itin svarbu garantuoti svarbiausių institucijų ir įstaigų, tenkinančių būtiniausius vaikų poreikius ir teikiančių paslaugas, veiklos tęstinumą. Todėl Kroatijos valdžia kartu su labdaros organizacija „Caritas“ padovanojo darželiui įrangos.Anksčiau Kroatija pasiūlė savo geležinkelių tinklą ir Adrijos jūros uostus Ukrainos grūdams vežti alternatyviais maršrutais, tokių kelių dabar ieškoma Rusijai pasitraukus iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos.

Ukrainos žvalgyba: užgrobtose teritorijose Rusija jėga mobilizavo apie 60 tūkst. vyrųNuo 2022 m. pradžios laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose Rusija priverstinai mobilizavo nuo 55 tūkst. iki 60 tūkst. vyrų, pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Černiakas.„Tai smurtinė mobilizacija: okupantai gaudė žmones gatvėje, atėjo į kelias dar veikiančias įmones ir jėga juos išvežė, tiesiog perrengė kitais drabužiais ir pasiuntė į frontą. Žadėjo, kad jie bus antrojoje ar trečiojoje linijoje, bet žmonės atsidūrė priešakinėje fronto linijoje“, – sakė A. Černiakas.Pasak jo, Rusija okupuotose teritorijose mobilizuoja ir studentus. „Rytą žmogus eina mokytis, o po dviejų dienų jau kariauja. Rusija nelaiko Donecko ir Luhansko sričių gyventojų žmonėmis, todėl okupantams tai nerūpi, įstatymai negalioja. Vienintelė reali galimybė (išgyventi) - nedelsiant, pirmai progai pasitaikius, pasiduoti“, – sakė A. Černiakas.

Žuvusiųjų skaičius per ataką Kryvyj Rihe išaugo iki dviejųApšaudžius Kryvyj Rihą žuvo du žmonės, dar mažiausiai 20 buvo sužeisti, atnaujintą informaciją pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Ministro teigimu, po griuvėsiais gali būti dar nuo penkių iki septynių žmonių.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 498 vaikai, daugiau kaip 1 081 patyrė sužeidimųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 498 vaikai, daugiau kaip 1 081 buvo sužeisti. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 31 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 579 vaikai - 498 žuvo ir daugiau kaip 1 081 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 483 vaikai, Charkivo srityje – 298, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 116, Zaporižios srityje – 97, Mykolajivo srityje – 95, Dnipropetrovsko srityje – 85, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Liepos 30 d. priešui apšaudant Donecko srities Kostiantinivkos miestą buvo sužeistas 13 metų berniukas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio duomenimis, nustatyta mažiausiai 20 tūkst. į Rusiją deportuotų vaikų, daugiau kaip 4,5 tūkst. jų turi našlaičio statusą arba yra netekę tėvų globos.

Ukrainos gynybos pajėgos per savaitę išlaisvino daugiau kaip 14 kvadratinių kilometrų šalies pietuose ir rytuoseBachmuto ruože Ukrainos gynybos pajėgos per savaitę išvadavo iš okupantų rusų du kvadratinius kilometrus, o pietuose – daugiau kaip 12 kvadratinių kilometrų teritorijos.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar tai pranešė „Telegram“ kanale.Pareigūnės duomenimis, pagrindinės įsibrovėlių pastangos tebėra sutelktos Kupiansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis, tęsiasi sunkūs mūšiai.Praėjusią savaitę šiomis kryptimis įvyko daugiau kaip 170 Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos kariuomenės mūšių.Bachmuto ruože įsibrovėliai praėjusią savaitę iš visų jėgų bandė sustabdyti Ukrainos puolimą, tačiau gynybos pajėgos pamažu stūmėsi į priekį.„Prie Bachmuto iš viso išlaisvinti 37 kvadratiniai kilometrai. Per savaitę išvaduoti 2 kvadratiniai kilometrai", – sakė viceministrė.Pietuose Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.Zaporižios srities Mala Tokmačkos – Robotynės kryptimi pasiekta laimėjimų, Ukrainos kariai įsitvirtina pasiektose pozicijose.„Išvaduotos teritorijos plotas pasiekė 204,7 kvadratinio kilometro. Per savaitę jis padidėjo 12,6 kvadratinio kilometro“, - pareiškė H. Maliar.Šiose teritorijose tęsiami išminavimo darbai.

Karą palaikantys tinklaraštininkai keičia retorikąKarą palaikantys ultranacionalistinių pažiūrų Rusijos informacijos kanalai, atrodo, ėmė jungtis prie Kremliaus pastangų vaizduoti Ukrainos kontrpuolimą kaip nesėkmę: jie ėmė gerokai perdėti Ukrainos nuostolius ir daug mažiau nei iki šiol rašyti apie Rusijos netektis bei iššūkius. Apie tai rašo Karo studijų institutas (ISW).Žinomų karo įvykius nušviečiančių Rusijos tinklaraštininkų ataskaitose Ukrainos kontrpuolimo operacijos vis dažniau klaidingai vaizduojamos kaip virtinė nesėkmingų atakų visoje sąlyčio linijos atkarpoje.Liepos 29 d. minėti tinklarštininkai su užmoju viešino filmuotą medžiagą ir teigė, kad tie kadrai aiškiai liudija, kaip vienas Rusijos pajėgų tankas įveikia visą grupę Ukrainos šarvuočių, tarsi tai būtų pastarojo meto įvykis. Iš tikro tas vaizdas buvo nufilmuotas birželio 7 d. ir jame matyti, kaip Rusijos artilerijos daliniai smūgiuoja į ukrainiečių koloną.Siekdami pagrįsti savo kalbas apie tai, kad Ukraina netenka daug šarvuotųjų automobilių, Rusijos informacijos šaltiniai ir anksčiau yra publikavę seną filmuotą medžiagą. Liepos 29 d. išplatinti kadrai dar kartą patvirtina, kad seni vaizdo įrašai perduodami tyčia, norint paremti Kremliaus kuriamą naratyvą.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai yra pareiškęs, kad per kelias dienas trukusią kova Zaporižios srities vakaruose Ukrainos pajėgos neteko 39 šarvuotųjų automobilių. Šis pareiškimas – akivaizdus kontrpuolimą vykdančios Ukrainos nuostolių padidinimas.Remiantis ISW pateiktu įvertinimu, Kremlius veikiausiai kečia karo apžvalgų strategiją, siekdamas sumenkinti sėkmingo Ukrainos kontrpuolimo tikimybę ir priskirti sau pagrindinio karo eigos vadovo vaidmenį.Rusijos tinklaraštininkai ir toliau praneša apie pavienius Ukrainos proveržius ir kai kurias problemines rusų gynybines operacijas, tačiau platesnis Ukrainos kontratakų vaizdavimas ima vis labiau sutapti su pakitusia Kremliaus pozicija nušviečiant kontrpuolimą.

Rusija pranešė, kad Ukrainos dronas smogė policijos nuovadaiNaktį Ukrainos bepilotis orlaivis pataikė į policijos nuovadą Rusijos pasienio Briansko regione, tačiau aukų nebuvo, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius.„Ukrainos pajėgos naktį atakavo Trubčevskio rajoną“, – „Telegram“ kanale sakė Aleksandras Bogomazas. Jo teigimu, šiame rajone dronas pataikė į policijos nuovadą, aukų nėra, bet apgadinti langai ir stogas.Rusija sekmadienį pranešė numušusi Ukrainos dronus, kurie buvo nukreipti į Maskvą ir Krymo pusiasalį, per atakas nukentėjo du biurų daugiaaukščiai sostinėje, trumpam buvo uždarytas tarptautinis oro uostas.Vienas į Maskvą skriejęs bepilotis orlaivis buvo numuštas miesto pakraštyje, o kiti du buvo sutrikdyti elektroninėmis kovos priemonėmis ir sudužo į biurų kompleksą, pranešė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad sužeistųjų nėra.Šiais metais surengtos jau kelios dronų atakos prieš Maskvą ir jos apylinkes, maždaug už 500 kilometrų nuo Ukrainos sienos.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 246 190 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 490 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 31 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 246 190 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 211 tankų, 8 188 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 816 artilerijos sistemų, 699 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 460 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 017 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 292 automobilių, 715 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Netoli Rusijos oro bazės nukrito dronasRusijoje, netoli Taganrogo, nukrito dronas, skelbia regiono gubernatorius Vasilijus Golubevas „Telegram“ kanale. Pranešama, kad buvo apgadintas privataus namo stogas ir automobilis, aukų neužfiksuota.Tuo metu vietiniai „Telegram“ kanaluose skelbia, kad po stipraus sprogimo dingo elektra, kilo gaisras.Vieta, kurioje nukrito orlaivis, yra netoli Taganrogo oro bazės.https://t.me/rian_ru/210652

Rusai per parą 68 kartus apšaudė Chersono sritį, penki žmonės sužeistiRusijos kariuomenė praėjusią parą 68 kartus apšaudė Chersono sritį ir sužeidė penkis taikius gyventojus.Kaip rašo „Ukrinform“, Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas tai pranešė „Telegram“ kanale.Tik per vieną parą okupantai paleido į regioną 358 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Grad“, tankų ir dronų. 36 iš jų – į patį Chersoną.Pareigūno duomenimis, Rusijos kariškiai taikėsi į regiono gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, gamyklos ir įmonės Chersone teritoriją ir pastatus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 31-osios naktį Rusijos kariuomenė septynis kartus atakavo Dnipropetrovsko srities Nikopolio rajoną.

Rusai naktį į pirmadienį septynis kartus apšaudė Nikopolio rajonąNaktį Rusijos kariuomenė atakavo Nikopolio rajoną Dnipropetrovsko srityje.Kaip rašo „Ukrinform“, Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas tai pranešė „Telegram“ kanale.„Naktį priešas terorizavo Nikopolio rajoną. Jį apšaudė septynis kartus. Smogė Marhaneco bendruomenei ir pačiam Nikopoliui. Apšaudytos teritorijos apžiūrimos – nustatomi atakų padariniai“, – sakoma pranešime.S. Lysako duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Dnipro mieste žmonių, sužeistų per Rusijos raketų ataką liepos 28 d., skaičius išaugo iki dešimties.

A. Jermakas: Saudo Arabija surengs susitikimą, skirtą Ukrainos taikos formulės įgyvendinimuiKitas nacionalinio saugumo patarėjų ir valstybių vadovų patarėjų politiniais klausimais posėdis dėl Ukrainos iniciatyvų atkurti ilgalaikę ir teisingą taiką įgyvendinimo vyks Saudo Arabijoje, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.Jis patvirtino, kad tarptautinių atstovų viršūnių susitikimas Saudo Arabijoje vyks šią savaitę, per susitikimą bus kalbama apie prezidento Volodymyro Zelenskio „taikos formulės“ įgyvendinimą. Formulės esmė – reikalavimas išvesti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos. Rusija neįtraukta į saugumo garantijų suteikimą ir nedalyvaus susitikime Saudo Arabijoje.Praėjusią savaitę JAV laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad rugpjūčio 5 ir 6 dienomis Saudo Arabija surengs taikos derybas su 30 šalių atstovais Džidos mieste.„Ukrainos taikos formulėje yra dešimt esminių punktų, kurių įgyvendinimas ne tik užtikrins taiką Ukrainai, bet ir sukurs mechanizmus, padėsiančius atremti būsimus konfliktus pasaulyje“, – sekmadienį sakė A. Jermakas. Pasak jo, kiekvienas prezidento V. Zelenskio taikos formulės punktas šiuo metu beveik kas savaitę aptariamas individualiai ir grupėse su daugiau nei 50 šalių atstovais.„Pirmąjį tokį susitikimą suorganizavome bendradarbiaudami su kolegomis iš Danijos. Jis vyko Kopenhagoje birželio mėnesį. Kitas susitikimas įvyks netrukus ir jį surengs Saudo Arabijos miestas. Dėkojame abiem karalystėms už vadovavimą ir tvirtą paramą Ukrainos iniciatyvoms“, – sakė prezidentūros vadovas. Ukraina siekia įtraukti kuo daugiau šalių, kurios gerbia tarptautinę teisę ir JT Chartiją, pabrėžė A. Jermakas.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis gegužės 19 d. lankėsi Saudo Arabijoje.

Žiniasklaida: Kryme sulaikyta mokytoja, mėginusi padegti karinį komisariatąKryme sulaikyta mokytoja, mėginusi padegti karinį komisariatą.Gautomis žiniomis, moteris metė Molotovo kokteilį į karinio komisariato pastatą Feodosijoje, pusiasalio pietryčiuose.Kaip pabrėžia Laisvės radijas, Maskvai pradėjus plataus masto agresiją prieš Ukrainą ir paskelbus mobilizaciją, daugelyje Rusijos regionų buvo padegti kariniai komisariatai, policijos skyriai ir administraciniai pastatai. Žinoma apie daugiau kaip 100 tokių incidentų.Iš pradžių baudžiamosios bylos dėl padegimo buvo nagrinėjamos pagal straipsnius dėl svetimo turto sugadinimo ar chuliganizmo. Vėliau Rusijos valdžia informavo, kad tokie veiksmai bus laikomi teroristiniais išpuoliais, o bausmė už juos gali siekti 15 metų kalėjimo. Dešimtys žmonių jau buvo nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis.

Naktį atakuotas CharkivasNaktį į pirmadienį Rusijos kariai užpuolė Charkivo sritį, rašo „Unian“.Apie tai savo kanale „Telegram“ paskelbė Charkivo regiono valstybės administracijos vadovas Olegas Synegubovas. „Okupantai puola. Charkivo miesto ir regiono gyventojų dėmesiui, laikykitės prieglaudose“, – rašė jis.Pranešama, kad okupantai smogė Charkivo regionui ir Charkivui. Charkivo meras Igoris Terechovas pranešė, kad miestas vėl apšaudytas: „Buvo girdėti du skrydžiai. Anksčiau jie trenkėsi į negyvenamąsias patalpas. Kilo gaisras. Šiuo metu informacijos apie aukas nėra.“„Vidurnaktį okupantai rusai iš Belgorodo srities teritorijos paleido į mūsų regioną raketų S-300“, – informavo žinybos atstovas Dmytro Čubenka.Pasak jo, Charkivo Novo Bavarskio rajone užfiksuotas smūgis vienos iš komercinių įmonių sandėliui. 200 kvadratinių metrų plote kilo gaisras. Netoli sprogimo epicentro buvęs vyras buvo sužeistas.Be to, Charkivo srityje dar viena raketa pataikė į privačios namų valdos teritoriją Velikij Burluko kaime. Anot D. Čubenkos, šiuo atveju niekas nenukentėjo.Naktį oro pavojus buvo paskelbtas visoje Ukrainoje.

Ukrainos kariai numušė Rusijos lėktuvąPranešama, kad kariai numušė Rusijos lėktuvą.Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip krenta numuštas Rusijos orlaivis. Kritimo metu du pilotai katapultavosi. Numušimo vieta ir laikas kol kas nežinomi.

Rusija teigia sutrukdžiusi Ukrainos bepiločių orlaivių atakoms Maskvoje ir KrymeRusija sekmadienį pranešė numušusi Ukrainos bepiločius orlaivius, nukreiptus į Maskvą ir Krymo pusiasalį, per atakas, kurios apgadino du biurų bokštus sostinėje ir trumpam uždarė tarptautinį oro uostą.Vienas į Maskvą nusitaikęs bepilotis orlaivis buvo numuštas miesto pakraštyje, o kiti du buvo „nuslopinti elektroninėmis priemonėmis“ ir sudužo į biurų kompleksą ankstyvą sekmadienio rytą, pranešė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad sužeistųjų nėra.Maskva ir jos apylinkės, esančios maždaug 500 kilometrų nuo Ukrainos sienos, per konfliktą Ukrainoje retai tapdavo išpuolių taikiniais iki keleto bepiločių orlaivių atakų šiais metais.Po atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad prie Rusijos artinasi „karas“.„Pamažu karas grįžta į Rusijos teritoriją – į jos simbolinius centrus ir karines bazes, ir tai yra neišvengiamas, natūralus ir absoliučiai teisingas procesas“, – sakė V. Zelenskis, viešėdamas Ukrainos vakaruose esančiame vakariniame Ivano Frankivsko mieste.Rusija neseniai patyrė daugybę bepiločių orlaivių atakų, įskaitant Kremlių ir Rusijos miestus prie sienos su Ukraina, dėl kurių Maskva apkaltino Kyjivą.Rusijos gynybos ministerija pasmerkė „bandymą įvykdyti teroristinį išpuolį“, kuris, anot užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, būtų buvęs „neįmanomas be JAV ir jų NATO sąjungininkų Kyjivo režimui suteiktos pagalbos“.Valstybinė Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad sostinės Vnukovo oro uostas „uždarytas, skrydžiai nukreipiami į kitus oro uostus“, tačiau atrodė, kad po valandos oro uosto veikla normalizavosi.Atakos prieš Maskvą surengtos praėjus kelioms savaitėms po to, kai prasidėjo Ukrainos atsakomasis puolimas, skirtas susigrąžinti Rusijos nuo 2022 m. vasario mėnesio užgrobtą teritoriją.

Ukrainos vyriausybė jau ruošiasi žiemaiMinistrų kabinetas skyrė lėšų Ukrainos energetikos objektų atstatymui, remontui ir apsaugai, todėl svarbu įgyvendinti visas numatytas priemones laiku.Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalas tai pareiškė per Vietos ir regionų valdžios kongreso prie Ukrainos prezidento posėdį, kuris vyko Ivano Frankivske, vadovaujant Volodymyrui Zelenskiui, praneša „Ukrinform“, remdamasi vyriausybės portalu.Pasak pranešimo, D.Šmyhalas savo kalboje pabrėžė tris iššūkius: pasiruošimą žiemai, visų lygių biudžetų įgyvendinimą ir Ukrainos integracijos į ES ir NATO spartinimą.Jis prisiminė, kad Vyriausybės būstinė, skirta pasiruošimui šildymo sezonui, veikia nuo gegužės mėnesio.Kalbėdamas apie integracijos į ES ir NATO spartinimą ministras pirmininkas pažymėjo, kad Europos Komisija labai vertina Ukrainos reformų pažangą įgyvendinant septynias rekomendacijas."Darome viską, ką galime, kad iki metų pabaigos būtų pradėtos pasirengimo narystei derybos. Tuo pat metu rengiame vadinamąjį Ukrainos planą pagal Europos Komisijos paskelbtą Ukrainos priemonės programą", – pridūrė D.Šmyhalas.

Zelenskis įspėjo apie rimtą grėsmę Ukrainai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos okupantai šią žiemą gali toliau smogti Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Valstybės vadovas tai pasakė kreipdamasis į ukrainiečius po Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso posėdžio.„Rusijos agresija patyrė nesėkmę mūšio lauke. Šiandien yra 522-oji vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“, kurią Rusijos vadovybė skaičiavo savaitę ar dvi, diena. Ukraina stiprėja. Karas pamažu grįžta į Rusijos teritoriją, į jos simbolinius centrus ir karines bazes. Ir tai yra neišvengiamas natūralus ir visiškai teisingas procesas“, – pabrėžė V. Zelenskis.„Tačiau turėtume suvokti, kad, kaip ir pernai bei šią žiemą, Rusijos teroristai vis dar gali smogti mūsų energetikos sektoriui. Į kritinės svarbos objektus. Šiandien su bendruomenėmis aptarėme dabartinę pasirengimo visiems galimiems scenarijams būklę“, – pabrėžė prezidentas.

Zelenskis: Pasaulio dvasinių lyderių reakcija į Ukrainos grūdų naikinimą „labai svarbi“Pasaulio dvasinių lyderių reakcija į Rusijos raketų terorą ir Ukrainos žemės ūkio produktų naikinimą yra nepaprastai svarbi, sako prezidentas V. Zelenskis.Pasak „Ukrinform“, jis taip teigė savo žinutėje tviteryje.„Popiežiaus Pranciškaus raginimas Maskvai atkurti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą yra svarbus. Pasaulio religinių lyderių reakcija į Rusijos vykdomą raketų terorą ir Ukrainos žemės ūkio produktų naikinimą yra nepaprastai svarbi siekiant apsaugoti visą pasaulį, o ypač Afrikos tautas ir Aziją, kuri labiausiai kenčia nuo bado grėsmės, nuo maisto krizės“, – tviteryje rašė V. Zelenskis.Prezidentė pabrėžė, kad Ukraina yra ir liks pasaulio aprūpinimo maistu garantas. „Dabar svarbiausia sustabdyti Rusijos terorą ir visiškai įgyvendinti Taikos formulę“, – sakė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 17 d. Rusija pasitraukė iš susitarimo su Turkija ir JT dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Po to Rusijos Federacijos gynybos ministerija paskelbė, kad laivus, vykstančius į Ukrainos uostus, laikys teisėtais kariniais taikiniais.Popiežius Pranciškus per sekmadienio pamokslą Vatikane kreipėsi į Rusiją, prašydamas atkurti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą, kuri leido Ukrainai saugiai gabenti grūdus.

Putinas: Rusijos karinis laivynas gaus 30 naujų laivųRusijos karinis jūrų laivynas šiais metais gaus 30 naujų laivų. Sekmadienį apie tai paskelbė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris Sankt Peterburge dalyvavo Karinio jūrų laivyno dienos renginyje, informuoja dpa.Karinių laivų paradą Sankt Peterburge taip pat stebėjo Rusijos gynybos ministras Sergėjus Šoigu ir Afrikos valstybių lyderiai, kurie ketvirtadienį ir penktadienį dalyvavo susitikime antrajame pagal dydį Rusijos mieste.Paradą transliavo televizija, o jame plaukė 33 karo laivai, įskaitant 4 povandeninius laivus, ir iš viso dalyvavo apie 3 000 jūreivių.Sekmadienį Maskvą puolė trys Ukrainos dronai, todėl rusai nerimavo, kad bepiločiai orlaiviai gali pasirodyti ir parado Sankt Peterburge metu. Tačiau renginiai praėjo be trikdžių tiek ten, tiek kituose miestuose.Savo kalboje V. Putinas minėjo, kad Rusijos karinis Baltijos ir Juodosios jūros laivynai bei kiti daliniai „drąsiai vykdo“ savo užduotis. Tačiau jis neužsiminė apie karą Ukrainoje, kur nuostolių patyręs Juodosios jūros laivynas nuolat leidžia raketas į Ukrainą.Rusijos žiniasklaida skelbė, kad laivų paradą stebėjo Malio, Burkina Faso, Eritrėjos, Kongo Respublikos ir kitų Afrikos valstybių prezidentai. Rusija yra viena pagrindinių ginklų tiekėjų Afrikos šalims.

Rusija apšaudė Ukrainos miestus ir sužalojo dešimtis žmoniųRusų pajėgos šeštadienį apšaudė Ukrainos miestus ir sužalojo dešimtis žmonių, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.Pastarąją parą rusai sudavė iš viso 77 smūgius 20 Ukrainos gyvenviečių. Tam buvo panaudoti ir dronai bei aviacija. Gautas 31 pranešimas apie sugriautus pastatus ir infrastruktūros objektus.Šeštadienį rusai paleido raketą į Sumus, kuri pataikė į švietimo įstaigą. Sprogimas suniokojo ir aplinkinius namus.Sumų miesto taryba paskelbė, kad atakos metu žuvo du žmonės, o medicininės pagalbos prireikė 20-ai gyventojų. Trys iš jų buvo paguldyti į ligoninę, o jų būklė vidutinio sunkumo.Įvykio vietoje gelbėtojai apieškojo apgriautus pastatus, o speciali technika demontavo apgadintas pastatų konstrukcijas.Rusija taip pat raketomis apšaudė Zaporižią, kur žuvo du žmonės – 35 metų moteris ir 45 metų vyras. Į ligoninę buvo nugabentos 36 ir 55 metų lengvai sužeistos moterys, kurioms suteikta medicininė pagalba.Sprogimas apgadino švietimo įstaigą, maisto prekių parduotuvę ir išdaužė greta esančių gyvenamųjų daugiabučių langus.Dar viena 33 metų moteris sekmadienį nukentėjo rusams apšaudžius Chersono sritį. Ji buvo paguldyta į ligoninę, o jos būklė vidutinio sunkumo.Be to, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusijos aviacija atakavo Gyvačių salą ir numetė dvi bombas. Rusai iš šios salos pabėgo 2022 m. birželio 30 d.Rusai taip pat paleido dronus kamikadzes iš rytinės Azovo jūros pakrantės, jie turėjo smogti Chersono ir Dniepropetrovsko srities žemės ūkio bendrovėms, bet visus 4 dronus „Shahed“ numušė Ukrainos oro gynyba.

Rusijos karas pražudė beveik 500 ukrainiečių vaikųDėl Rusijos agresijos Ukrainoje žuvo ar buvo sužeisti 1 578 vaikai, praneša „Ukrinform“.Liepos 30 d. duomenimis, dėl Rusijos karo veiksmų 498 ukrainiečiai vaikai žuvo, o 1 080 buvo sužaloti. Tokius duomenis socialiniame tinkle „Telegram“ sekmadienį pateikė Ukrainos generalinė prokuratūra.Šie skaičiai negalutiniai ir yra nuolat atnaujinami siekiant nustatyti tikrąjį aukų skaičių vietovėse, kur vyksta mūšiai, taip pat laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Dauguma vaikų žuvo Donecko (482), Charkivo (298), Kyjivo (129), Chersono (116), Zaporižios (97), Mykolajivo (95), Dniepropetrovsko (85), Černyhivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Rusija atakavo švietimo įstaigą Sumuose: vienas žmogus žuvo, sužeista 17Liepos 29 d. Rusijos kariai pradėjo raketų ataką prieš Sumus ir pataikė į švietimo įstaigą. Žuvo vienas žmogus ir 17 buvo sužeisti, pranešė Sumų miesto taryba.Per ataką smarkiai apgadintas keturių aukštų pastatas.Pasak pranešimo, į ligoninę paguldyti dar trys žmonės. Gelbėtojai toliau dirba išpuolio vietoje.

Maskva giriasi Kryme numušusi 25 ukrainiečių dronusRusijos gynybos ministerija sekmadienį paskelbė, kad Ukraina bandė smogti Rusijos aneksuotam Krymo pusiasaliui panaudodama 25 bepilotes skraidykles, informuoja AFP.„Oro gynyba sunaikino 16 Ukrainos bepiločių orlaivių. Dar 9 dronai buvo neutralizuoti panaudojus karinę elektroninę įrangą ir nepasiekę tikslo nukrito Juodojoje jūroje“, – paskelbė Rusijos gynybos ministerija, pridėdama, kad niekas nenukentėjo.Rusija Ukrainos Krymo pusiasalį aneksavo 2014 m. Po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą 2022 m., ukrainiečių pajėgos nuolat atakuoja Kryme esančias rusų pajėgas ir karinius objektus. Pastarosiomis savaitėmis atakos suintensyvėjo, o Ukraina žada išlaisvinti ir susigrąžinti Krymą.Ukraina taip pat paskelbė šeštadienį smogusi Čonharo tiltui, jungiančiam Rusijos laikinai okupuotą pietinę Ukrainą ir aneksuotą Krymą. Šis tiltas raketomis buvo atakuotas ir birželio mėnesį.Be to, kaip praneša dpa, Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar atskleidė, kad Zaporižios srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos „palaipsniui, bet užtikrintai“ stumiasi pirmyn Melitopolio ir Berdiansko miestų kryptimi bei pasistūmėjo dar toliau į priekį pietuose prie Bachmuto miesto.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį, Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dienos proga, lankėsi fronto linijoje netoli Bachmuto ir dėkojo kariams už jų ryžtą bei įteikė jiems apdovanojimus.

JK žvalgyba: Baltarusijoje gali būti bent keli tūkstančiai „Wagner“ kovotojųJungtinės Karalystės žvalgybos vertinimu, nuo liepos vidurio Baltarusijoje veikiausiai įsikūrė bent keli tūkstančiai Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ kovotojų, praneša naujienų agentūra PAP.Naujausią žvalgybos ataskaitą socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija. Joje teigiama, kad, sprendžiant iš palydovinių nuotraukų, karinė stovykla netoli Celių, centrinėje Baltarusijoje, buvo beveik tuščia, bet nuo liepos vidurio ten atvyko šimtai transporto priemonių.Atskirose ataskaitose nurodoma, kad daugumą transporto priemonių sudaro sunkvežimiai ir mikroautobusai, o šarvuotų kovos mašinų yra nedaug. Kol kas neaišku, kas nutiko su sunkiąja ginkluote, kurią „Wagner“ naudojo Ukrainoje. Gali būti, kad ją teko grąžinti Rusijos kariuomenei.Gynybos ministerijos pranešime taip pat nurodoma, kad „Wagner“ kovinis efektyvumas ateityje labiausiai priklausys nuo to, ar ji turės sunkiąją ginkluotę ir oro transportą.2023 m. kovo 14 d. priimtoje rezoliucijoje Lietuvos Seimas konstatavo, kad Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner“ yra teroristinė organizacija.

Putinas neatmeta taikos derybų su Ukraina galimybėsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigia neatmetantis taikos derybų su Ukraina galimybės, praneša BBC.Kalbėdamas spaudos konferencijoje po susitikimo su Afrikos lyderiais Sankt Peterburge, V. Putinas sakė, kad Afrikos ir Kinijos iniciatyvos gali prisidėti siekiant taikos.Tačiau, anot jo, paliaubas įgyvendinti būtų sunku nes Ukrainos kariuomenė puola.Anksčiau tiek Ukraina, tiek Rusija skelbė, kad prie derybų stalo sėstųsi tik su tam tikromis išankstinėmis sąlygomis.Ukraina siekia atstatyti tokias šalies sienas, kokios buvo 1991 m., o Kremlius tam itin priešinasi. Maskva aiškina, kad norėdamas taikos derybų Kyjivas turėtų pripažinti „naują teritorinę realybę“.Spaudos konferencijos metu vėlų šeštadienio vakarą V. Putinas pareiškė, kad kol kas neplanuojama suaktyvinti karo veiksmų Ukrainos fronte.Jis taip pat teisinosi, kad Kremliaus kritikus reikia suimti, nes kai kurie žmonės neva kenkia Rusijai iš vidaus.Be to, Rusijos prezidentas pridėjo, kad Maskva įvykdė „prevencinius smūgius“ po to, kai anksčiau šią liepą įvyko Kerčės tilto sprogdinimas. Tačiau Ukraina oficialiai atsakomybės už sprogimą neprisiėmė.Kaip anksčiau pranešta, Rusija pasitraukė iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto Juodąja jūra ir atakavo Ukrainos Odesos uostą, kur saugoma dalis eksportui paruoštų grūdų.

Rusija kare prieš Ukrainą neteko apie 245 700 kareiviųPastarąją parą Ukrainoje žuvo apie 480 Rusijos kareivių, praneša „Ukrinform“.Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 30 d. Rusija kare prieš Ukrainą prarado apie 245 700 kareivių, sekmadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Per parą ukrainiečiai sunaikino 14 priešo tankų, 11 šarvuočių, 9 artilerijos sistemas, 1 oro gynybos sistemą, 4 dronus, 28 transporto priemones ir 1 specialiosios technikos priemonę.Iš viso karo metu buvo sunaikinti 4 205 rusų tankai, 8 178 šarvuočiai, 4 795 artilerijos sistemos, 698 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 459 oro gynybos sistemos, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 011 dronų, 1 347 sparnuotosios raketos, 18 laivų ir katerių, 7 275 transporto priemonės ir 711 specialiosios technikos vienetų.

Ukrainos pajėgos smogė Čonharo tiltui į KrymąUkrainos pajėgos šeštadienį smogė Čonharo tiltui, jungiančiam pietų Ukrainą ir jos Krymo pusiasalį, kurie yra laikinai okupuoti rusų, praneša Ukrinform.Apie tai feisbuke paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado biuro Strateginės komunikacijos departamentas.„Ukrainos gynybos pajėgos sėkmingai smogė Čonharo tiltui anksti liepos 29 d.“, – sakoma kariuomenės pranešime.Vladimiras Saldo, Rusijos statytinis gubernatorius okupuotoje Chersono srities dalyje, pareiškė, kad šeštadienį Ukrainiečiai panaudojo „Storm Shadow“ raketas atakai prieš geležinkelį, kuris jungia rusų okupuotą Krymą ir Chersono regioną. Jis aiškino, kad rusų oro gynyba neva numušė 12 raketų.Socialiniame tinkle „Telegram“ ėmė sklisti pranešimai, kad, pasak liudininkų, eismas Čonharo tiltu buvo uždraustas.

Putinas: afrikiečių ar kinų taikos iniciatyvos galėtų būti pagrindas užbaigti karąVladimiras Putinas šeštadienio vakarą kalbėjosi su žurnalistais, susitikęs su Afrikos lyderiais Sankt Peterburge.Rusijos prezidentas kalbėjo apie karą, sakydamas, kad Maskva neatmetė derybų dėl Ukrainos ir kad Afrikos taikos iniciatyva, taip pat Kinijos iniciatyva galėtų būti taikos pagrindas.Jis pridūrė, kad paliaubas sunku įgyvendinti, kol Kyjivo kariai puola, o fronto linijoje „rimtų pokyčių“ nebuvo.

Sumų regione – ataka prieš švietimo įstaigą Rusai surengė raketų ataką prieš švietimo įstaigą Sumuose. Tai teigia Sumų regiono karinė administracija, praneša „Ukrinform“.„Rusijos teroristai surengė raketų ataką prieš švietimo įstaigą Sumuose. Smūgio vietoje dirba visos reikalingos tarnybos“, – sakoma pranešime.Informacija apie sunaikinimo mastą ir aukas tikslinama.

Pranešama apie sprogimą Mariupolio srityjeLiepos 29 d. Donecko srities Mariupolio rajone pasigirdo sprogimo garsas.Tai „Telegram“ įraše pareiškė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, praneša „Ukrinform“.„Sprogimo garsas girdimas Mariupolio rajone. Tuo pat metu prie AS2 [autobusų stoties] Mariupolyje kyla dūmų debesis“, – rašoma pranešime.Smulkmenos tikslinamos, sakė Andriuščenka.https://t.me/andriyshTime/12062

Pranešama apie Ukrainos progresą prie BachmutoUkrainos gynybos pajėgos išsiveržė į priekį pietiniame flange netoli Bachmuto, Donecko srityje. Tai skelbia Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar žinutėje „Telegram“, praneša „Ukrinform“.„Šiandien toliau judėjome į priekį pietiniame flange aplink Bachmutą. Yra tam tikrų laimėjimų. Kalbant apie šiaurinį flangą, kovos tęsiasi nekeičiant pozicijų“, – sakė ji.Maliar teigimu, Rusijos įsibrovėliai perkelia papildomas pajėgas ir išteklius į Bachmuto sektorių. Bachmuto mieste apšaudymas tęsiasi iš abiejų pusių.

Pranešama apie apgadintą Čongaro tiltąŠeštadienio rytą Ukrainos gynybos pajėgos atakavo Čongaro tiltą ant Krymo ir Chersono srities administracinės sienos, skelbia „Unian“.Antskrydžius „Telegram“ patvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginė vadovybė. Pažymima, kad ataka buvo sėkminga – buvo apgadintas tiltas.„Nuostabu. Ukrainos gynybos pajėgos sėkmingai smogė Čongaro tiltui liepos 29 d. ryte. Pagarba Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – rašoma pranešime.

Virtinė sprogimų Donecke: taikomasi į rusų amunicijąŠeštadienio vakarą Donecke nugriaudėjo virtinė sprogimų. Viename iš miesto rajonų susprogdinami okupantų šoviniai.Vietos žiniasklaida praneša, kad keliuose miesto rajonuose nuaidėjo sprogimai. Visų pirma, jie buvo aiškiai girdimi Kyjivo ir Kuibyševo rajonuose.Kaip pranešė „Typovy Donecko“, po virtinės sprogimų Azotny rajone pasigirsta amunicijos detonacijos garsai.

Per ataką Zaporižioje žuvo du žmonės Rusijos kariai pradėjo raketų ataką Zaporižioje, žuvo du žmonės.„Priešo raketa pataikė į atvirą zoną. Deja, vyras ir moteris žuvo. Dar viena moteris buvo sužeista“, – „Telegram“ paskelbė Zaporižios miesto mero pareigas einantis Anatolijus Kurtjevas.Sprogimo banga išdaužė daugiaaukščių namų langus, apgadino mokymo įstaigą ir prekybos centrą.https://t.me/uniannet/106479

Zelenskis apie Rusijos puolimo prieš Dniprą: nepamiršime ir neatleisimeUž kiekvieną ataką prieš civilinę infrastruktūrą, už visą terorą Rusija tikrai pajus teisingumo jėgą. Ukraina nieko ir niekam neatleis.„Dnipras. Vakarykščio raketos smūgio vietoje darbai ryte jau buvo baigti. Sužeisti devyni žmonės, tarp jų du vaikai ir paaugliai. Visiems buvo suteikta reikiama pagalba. Už kiekvieną tokį smūgį, už visą Rusijos terorą priešas tikrai pajus teisingumo jėgą. Nieko nepamiršime ir neatleisime“, – savo vaizdo kreipimęsi sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Rusijos puolimą Dnipro mieste.V. Zelenskis pažymėjo, kad šiandien yra Olenivkos, vieno bjauriausių ir žiauriausių Rusijos nusikaltimų, metinės.„Tegul kiekviena Rusijos netektis bus atpildas už jos blogį, ir tegul kiekvienas okupantas, kiekvienas Rusijos žudikas, visi atsakingi už terorą prieš Ukrainą ir ukrainiečius žino – kol jie dar gyvi – kad teisingumas laimi“, – sakė jis.Kaip pranešama, vakar apie 20.30 val. Dnipro miete nugriaudėjo sprogimas. Vėliau tapo žinoma, kad įsibrovėliai smogė į daugiabutį ir Ukrainos saugumo tarnybos pastatą, sužeisdami devynis žmones.

JK ambasadorė: rusai grobia ukrainiečių vaikus, siekdami, kad neliktų naujos kartos Ukrainos gynėjųDidžiosios Britanijos ambasadorė Ukrainoje Melinda Simmons mano, kad rusai grobia ukrainiečių vaikus, siekdami, kad neliktų naujos kartos Ukrainos gynėjų.Ji taip teigė savo interviu „ArmyInform“, praneša „Ukrinform“.Paklausta apie Rusijos vykdomą Ukrainos vaikų grobimą, ambasadorė atsakė: „Gana aišku, kad jei vagiate vaikus iš šalies, tai darote tam, kad pakirstumėte idėją, jog auga perspektyvi naujoji karta, kuri gins tą šalį. Tai baisu visais lygmenimis“.„Manau, kad emociškai sunku kalbėti apie tokį dalyką. Visi žinome, kad Rusija vykdo hibridinę invaziją prieš Ukrainą. Štai kodėl kliudymas grūdų eksportui yra šio karo dalis, invazijos dalis. Tai ne tik miestų bombardavimas“, – pridūrė ji.Ambasadorė teigė, kad vaikų grobimas taip pat yra Rusijos invazijos dalis. Ji pridūrė, kad iš tikrųjų skaudu apie tai šnekėti tokiu požiūriu, nes kalbama apie žmonių vaikus.Kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau daug metų, vaikų atėmimo klausimas nėra naujiena, sakė M. Simmons. Pagrobimas, be kita ko, sukuria psichologinį barjerą tarp vaikų ir jų tėvų. „Žinome, kad yra vaikų, kurie grįžta įtikėję, jog kovoti su Ukraina yra teisinga“, – pridūrė britų diplomatė.Ji paaškino, kad būtent todėl Ukraina šiuo atveju turi spręsti ne tik vieną, o dvi problemas: viena – būtinybę grąžinti vaikus į šeimas, kita – dirbti su jų psichologija, siekiant panaikinti rusų smegenų plovimo padarytą žalą.Kovo 17 dieną Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderius Rusijos prezidentui Putinui ir vaiko teisių komisarei Lvovai-Belovai. Jie įtariami karo nusikaltimais – gyventojų, įskaitant vaikus, trėmimu ir neteisėtu pervežimu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.

Morawieckis: „Wagner“ juda link Suvalkų koridoriausBaltarusijoje grupė privačios karinės bendrovės „Wagner“ narių buvo išmesta link vadinamojo Suvalkų koridoriaus, rašo „Unian“.Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis mano, kad tai yra „žingsnis tolesnės hibridinės atakos link Lenkijos teritorijoje“, praneša RMF FM. Pareigūno teigimu, „vagneriečiai“ gali būti persirengę Baltarusijos pasieniečiais, o prisidengę tokia priedanga gali bandyti padėti nelegaliems imigrantams patekti į Lenkiją ir sujudinti situaciją šalyje iš vidaus.Pasak Lenkijos vyriausybės vadovo, PMK nariai, prisidengę nelegalais, gali bandyti patekti į Lenkijos žemę ir patys.Premjeras pridūrė, kad per 2023 metus buvo užfiksuota 16 000 bandymų nelegaliai kirsti Lenkijos sieną.Moravetskis pabrėžė, kad padėtis dabar darosi dar pavojingesnė. „Turime informacijos, kad daugiau nei 100 „Wagner“ grupės samdinių pajudėjo link Suvalkų koridoriaus prie Gardino Baltarusijoje“, – sakė pareigūnas.

UNESCO misija atvyko į rusų raketų nuniokotą OdesąŠeštadienį, liepos 29-ąją, į Odesą atvyko UNESCO misija. Ekspertai įvertins žalą, kurią miestui padarė rusų atakos.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis Odesos srities karinės administracijos vadovu Olehu Kiperiu.Šeštadienį vietos valdžia susitiko su UNESCO atstovais. Ekspertai dirbs Odesoje keturias dienas. Jie fiksuos ir dokumentuos Rusijos teroristinių išpuolių padarinius.„Jie atvyko į Odesą su misija išsamiai įvertinti žalą, kurią liepos 19-23 dienomis padarė Rusijos raketų smūgiai kultūros ir religijos objektams“, – sakoma pranešime.Pasitraukusi iš „grūdų susitarimo“, Rusija pradėjo apšaudyti Ukrainos uostus. Priešas smogė ir Odesai, jos istoriniam centrui.Intensyviausia ataka buvo surengta liepos 23-iosios naktį. Tada okupantai paleido 19 įvairaus tipo raketų, iš kurių pavyko numušti tik 9.Rusijos raketos pataikė į miesto istorinį centrą. Nukentėjo daugiau kaip 20 paminklų, iš dalies buvo sugriauta Išganytojo Atsimainymo katedra.

VRM: savanoriai iš Vokietijos kariauja Ukrainoje, tarp jų – 61 potencialus ekstremistasNuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daug savanorių iš Vokietijos išvyko į karo veiksmų zoną.Tai šeštadienį pranešė leidinys „Welt“, remdamasis VFR vidaus reikalų ministerijos duomenimis, rašo „Ukrinform“.VRM atsakyme į leidinio paklausimą pažymima, kad iš viso iš Vokietijos išvyko 61 asmuo, „susijęs su ekstremizmu ar politiškai motyvuotais nusikaltimais“. 39 iš jų paliko Vokietiją, „ketindami dalyvauti karo veiksmuose“. Iš jų 27 - Rusijos pusėje, 12 – Ukrainos pusėje. Vokietijos teisėsaugos institucijos turi informacijos, kad jie dalyvavo karo veiksmuose.Pasak Vidaus reikalų ministerijos, omenyje turimi tiek dešinieji, tiek kairieji ekstremistai.Pažymima, kad Ukrainoje kariaujančių savanorių vokiečių iš tikrųjų yra daugiau, tačiau Vokietijos valdžia renka duomenis tik apie asmenis, susijusius su ekstremizmu.Be to, nemažai buvusių Vokietijos kariškių prisijungė prie Tarptautinio legiono Ukrainoje.Pasak Vokietijos teisingumo ministerijos atstovės, už dalyvavimą karo veiksmuose Ukrainoje nėra baudžiama tol, kol asmenys veikia ne kaip samdiniai, o kaip reguliariųjų ginkluotųjų pajėgų ar ekvivalentiškų savanorių dalinių nariai.Kaip jau buvo pranešta, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 132 čekai gavo savo šalies valdžios leidimą kariauti Ukrainos kariuomenės pusėje.

Zelenskis aplankė karius prie BachmutoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį aplankė Specialiųjų operacijų pajėgų karius prie Bachmuto, praneša UNIAN.Apie tai valstybės vadovas informavo „Telegram“ kanale.„Bachmuto kryptis, priešakinės Specialiųjų operacijų pajėgų pozicijos. Šiandien esu čia, kad pasveikinčiau mūsų karius su jų profesine diena, pagerbčiau jų jėgą. Išklausiau vado raportą, kalbėjausi su kariškiais. Labai galingi, labai rezultatyvūs. Ačiū!“, - parašė V. Zelenskis.„Nors detalių apie dabartines operacijas negalima atskleisti – tik vėliau, bet jūs, vaikinai, tikrai didvyriškai vykdote užduotis dėl Ukrainos. Šlovė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgoms! Garbė!“, - pabrėžė prezidentas.Liepos 29-ąją Ukrainoje pažymima Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų dieną.Pasak V. Zelenskio, šie kariškiai dalyvauja sudėtingiausiose ir rizikingiausiose operacijose. Jie naikina rusų logistikos objektus, vykdo diversijas prieš okupantus ir remia Ukrainos pasipriešinimo judėjimą.Amerikos karo studijų instituto analitikai pažymi, kad Ukrainos kariuomenė tęsia kontrpuolimo operacijas šiauriniame ir pietiniame Bachmuto flanguose ir pasiekia laimėjimų.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1685260288868704256

Žiniasklaida: Ukrainos kariai apšaudė rusų pozicijas Šiaurės Korėjoje pagamintomis raketomisUkrainos ginkluotosios pajėgos apšaudė rusų pozicijas Šiaurės Korėjoje pagamintomis raketomis, praneša UNIAN.Kaip rašo „The Financial Times“, Šiaurės Korėjoje pagamintus sviedinius reaktyvinės salvinės ugnies sistemoms „Grad“ Ukrainos kariai naudojo prie Bachmuto. Kaip teigiama straipsnyje, dauguma šaudmenų buvo pagaminti Šiaurės Korėjoje praėjusio amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose.Šie sviediniai dažnai užsikerta arba nesprogsta, jie labai nepatikimi, bet Ukrainos gynėjams reikalinga kiekviena raketa, kurią pavyksta gauti.Pasak publikacijos autorių, Šiaurės Korėja yra viena iš nedaugelio Rusijos sąjungininkių, tad vargu ar Pchenjanas pats tiekė šiuos šaudmenis Ukrainai.Ukrainos kariškiai teigia, kad šias raketas „konfiskavo laive“ viena draugiška šalis. Išsamesnės informacijos jie nenorėjo suteikti.Anksčiau Baltieji rūmai pareiškė, kad Šiaurės Korėja perdavė Rusijai artilerijos sviedinių.

Generalinis štabas: okupantai bando rinkti duomenis apie Ukrainos gynėjusRusijos įsibrovėliai bando rinkti Ukrainos teritorinės gynybos kovotojų asmeninius duomenis naudodami netikrą, pačių sukurtą „Google“ formą, rašo UNIAN.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų teritorinės gynybos pajėgų vadovybė perspėja, kad priešas bando gauti kariškių asmens duomenis dėl tariamos programinės įrangos „Krapiva“ kūrėjų reikalavimo užpildyti „Google“ formą.Tuo pačiu metu priešas tam panaudojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariuomenės logotipą.„Pabrėžiame, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio personalo asmens duomenų rinkimas yra draudžiamas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų teritorinės gynybos pajėgų vadovybė tokių duomenų nerenka“, – teigiama pranešime.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariškiai turi būti budrūs ir nepalikti asmens duomenų bei duomenų apie tarnybinius dalinius.

Ukrainos žvalgyba: Kazokų įlankoje netoli Sevastopolio susprogdintas okupantų šaudmenų sandėlisPenktadienio vakarą Kazokų įlankoje netoli okupuoto Sevastopolio buvo susprogdintas rusų šaudmenų sandėlis.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiąja žvalgybos valdyba.Žvalgybos duomenimis, apie 22 val. vakaro Kazokų įlankoje „buvo triukšminga“. Iš pradžių nugriaudėjo du sprogimai, o paskui prasidėjo šaudmenų detonacija. Į incidento vietą buvo nusiųstos kelios greitosios pagalbos ir policijos mašinos.Pasak Ukrainos pareigūnų, Kazokų įlankos rajone dislokuota Rusijos jūrų pėstininkų 810-oji atskiroji brigada.Portalas primena, kad liepos 24-osios rytą Veselės gyvenvietėje Kryme nugriaudėjo sprogimai kariniame aerodrome ir šaudmenų sandėlyje. Rusai pareiškė, kad buvo surengta dronų ataka.https://www.facebook.com/100069042885845/videos/299255359275946/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list

Ryte vėl atakuota Chersono sritis: sužalota moterisRusų įsibrovėliai ryte smogė kaimui Chersono srityje. Sužalota 69 metų moteris, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Chersono regioninės karinės administracijos „Telegram“ kanalu.OVA duomenimis, rusai smogė gyvenamiesiems pastatams.„Nukentėjusioji sužalota minų, krūtinės ląstos ir galūnių sužeidimai, išvežta į ligoninę. Gydytojai jai suteikia būtinąją pagalbą“, – informavo spaudos tarnyba.

Humeliuk: Ukrainos ginkluotosios pajėgos ėmėsi priemonių apsaugoti Ukrainos uostusUkrainos gynybos pajėgos ėmėsi priemonių apsaugoti uostų infrastruktūrą. Kariuomenė neatmeta naujų Rusijos išpuolių, apie tai pranešė "RBC-Ukraina", Ukrainos Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeliuk.Ji paaiškino, kad taikomos karinės priemonės turėtų užtikrinti maksimalią oro gynybos operaciją.„Tikimės, kad priemonės, kurių buvo imtasi, bus gana veiksmingos, tačiau pastebėję, kad priešas padarė tam tikrą pauzę, galime daryti išvadą, kad jis ruošiasi kitoms atakoms, naudodamas galbūt naują taktiką“, – aiškino N. Humeliuk.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 498 vaikai, dar 1 080 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 498 vaikai, o dar 1 080 buvo sužeisti. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 29 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 578 vaikai - 498 žuvo ir daugiau kaip 1 080 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 482 vaikai, Charkivo srityje – 298, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 116, Zaporižios srityje – 97, Mykolajivo srityje – 95, Dnipropetrovsko srityje – 85, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Liepos 27 d. priešui apšaudant Mykolajivo srities Očakivo rajoną buvo sužeista 16 metų mergina.Liepos 28 d. per Dnipro apšaudymą raketomis įvairaus sunkumo sužeidimus patyrė du 14 ir 17 metų paaugliai.

Chersono srityje per apšaudymą sužeisti keturi žmonėsPraėjusią parą okupantai rusai 29 kartus apšaudė Chersono sritį, sužeisti keturi taikūs gyventojai.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas surengė 29 apšaudymus, iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, lėktuvų ir dronų paleido 126 sviedinius... Dėl Rusijos agresijos sužeisti 4 žmonės“, – parašė pareigūnas.Jis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė į Chersoną paleido 11 sviedinių.Įsibrovėliai apšaudė srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, grūdų terminalo teritoriją Beryslavo rajone.Kaip jau buvo pranešta, liepos 27 d. Rusijos kariuomenė Chersono sritį apšaudė 28 kartus, vienas žmogus buvo sužeistas.

„Energoatom“: Rusija pagrobė ir kankina Zaporožės AE inžinieriųRusija nuo birželio mėnesio neteisėtai nelaisvėje laiko Zaporožės atominės elektrinės inžinierių Serhijų Potynhą ir jį kankino, pranešė Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos įmonė „Energoatom“.„Prieš daugiau nei mėnesį, 2023 m. birželio 23 d., įsibrovėliai pagrobė laikinai užimtos Zaporožės atominės elektrinės Centrinio techninio ir administracinio skyriaus darbo apsaugos inžinierių Serhijų Potynhą, kuris buvo likęs dirbti stotyje“, – rašoma pranešime. Darbuotojas yra nuolat kankinimas ir patiria fizinį smurtą. Pranešama, kad okupacinė valdžia po kiekvieno kankinimo jį paguldo į ligoninę, kad vyras nemirtų. S. Potynho okupacijos sąlygomis gyvenantys artimieji patvirtino, kad jis gyvas, informavo „Energoatom“.Pasak įmonės, vyras buvo pastebėtas policijos nuovadoje, kur okupacinė valdžia laikė kitus gamyklos darbuotojus ir vietos gyventojus.https://t.me/energoatom_ua/14162

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 245 220 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 390 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 29 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 245 220 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 191 tanko, 8 167 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 786 artilerijos sistemų, 698 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 458 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 007 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 247 automobilių, 710 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Per ataką Dnipre nukentėjo devyni žmonės, tarp jų – du vaikaiDnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas pranešė, kad sužeistųjų skaičius Dnipre nepasikeitė.„Devyni žmonės, tarp jų – du vaikai. Nukentėjo administraciniai pastatai ir daugiaaukščiai gyvenamieji namai, septyni automobiliai. Po trečios valandos nakties gelbėtojai baigė paieškos ir gelbėjimo darbus. Po to darbo ėmėsi komunalinių tarnybų darbuotojai“, – informavo Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį apie 20 val. 30 min. Dnipro mieste nugriaudėjo sprogimas, buvo paskelbtas oro pavojus. Vėliau paaiškėjo, kad įsibrovėliai pataikė į daugiaaukštį gyvenamąjį namą ir Ukrainos saugumo tarnybos pastatą.

Naktį rusai sunkiąja artilerija daužė Nikopolio rajonąNaktį į šeštadienį Rusijos kariuomenės sunkioji artilerija smogė Marhaneco bendruomenei ir Nikopoliui.Kaip praneša „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale parašė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.„Sunki sričiai naktis... Iš pradžių raketų smūgiai Dniprui. O jau naktį priešas tęsė savo terorą. Lankiausi Nikopolio rajone. Sunkioji artilerija smogė pačiam Nikopoliui ir Marhaneco bendruomenei. Padarinius aiškinamės. Bet svarbiausia – vietos gyventojai nenukentėjo“, – pažymėjo pareigūnas.

Budanovas: Ukrainos kariai netrukus įžengs į KrymąUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas teigia, kad Ukrainos kariai netrukus įžengs į Krymą.Kaip praneša „Ukrinform“, jis tai pareiškė televizijos kanalui TSN.Atsakydamas į klausimą apie galimą Ukrainos kariuomenės įžengimą į Krymą, Ukrainos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad tai įvyks „netrukus“.Tiesa, pareigūnas neįvardijo konkrečios pusiasalio išvadavimo datos, tačiau patvirtino, kad tai įvyks greitai.Jis taip pat pavadino grėsmę iš Baltarusijos nerealia ir patikino, kad „Wagner“ samdinių dislokavimas Baltarusijoje nė kiek negąsdina Ukrainos gynybos pajėgų.Pasak K. Budanovo, nepastebima, kad Rusijos okupacinės kariuomenės rezervai didėtų.„Jų kiek buvo, tiek ir yra. Tačiau nuolatinė mobilizacija leidžia Rusijai kompensuoti patirtus nuostolius", – sakė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos žvalgybos duomenimis, šiuo metu didelės grėsmės iš Baltarusijos nėra.

Dnipre smogta dar vienam daugiaaukščiam namuiPenktadienio vakarą Volodymyras Zelenskis pasidalino vaizdo įraše, kuriame matomas dar vienas nukentėjęs daugiaaukštis namas – jau antras per vieną vakarą.Ukrainos prezidentas sakė, kad buvo užpultas Ukrainos saugumo tarnybai priklausantis pastatas.„Vėl Rusijos raketų teroras“, – rašė jis. „Padarysime viską, kad Rusija būtų visiškai nubausta už agresiją ir terorą prieš mūsų žmones. <...> Niekšai atsakys.“https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1685001044269387776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1685001044269387776%7Ctwgr%5E92ccb74a8d3d41b4baae8a65e038b3d7dd24ee6d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-possible-reason-putin-is-letting-wagner-boss-sit-easy-attacks-near-nato-border-worrying-putin-to-visit-china-12541713

Dnipre – virtinė sprogimų, smogta į gyvenamąjį daugiaaukštįPenktadienio vakarą Dnipre nuaidėjo virtinė sprogimų.„UNIAN“ teigimu, įvyko mažiausiai du galingi sprogimai. Vėliau nuskambėjo oro antskrydžio pavojaus signalas.Prieš tai Karinių oro pajėgų vadovybė perspėjo apie balistinių raketų panaudojimo grėsmę.Dnipro meras Borysas Filatovas užsiminė, kad rusai užpuolė miestą.Liaudies deputatas Oleksandras Bakumovas pranešė, kad Rusija užpuolė daugiaaukštį gyvenamąjį namą.„Dnipras. Teroristinė valstybė pradėjo raketų ataką prieš gyvenamąjį daugiaaukštį namą. Greitosios pagalbos tarnybos pradėjo darbą, siekdamos išgelbėti žmones ir pašalinti pasekmes. Tai karo nusikaltimas, įžūlus karo įstatymų ir papročių pažeidimas“, – rašė liaudies deputatas.Tuo tarpu vietos žiniasklaidoje pasirodė vaizdo įrašai apie atakos prieš namą Dnipre pasekmes. Filmuotoje medžiagoje matyti, kad raketa pataikė į viršutinius pastato aukštus. Daugelis butų buvo sugriauti ir apgadinti. Šiuo metu duomenų apie aukas ir galimas aukas nėra. Trims asmenims medikai teikia pagalbą.https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1684995420739469312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1684995420739469312%7Ctwgr%5E5553a9e11f724f1a989e9384c4aa743a24bf5044%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-possible-reason-putin-is-letting-wagner-boss-sit-easy-attacks-near-nato-border-worrying-putin-to-visit-china-12541713

Rusijos kariuomenės artilerija vėl smogė NikopoliuiRusijos kariuomenės artilerija penktadienį vėl smogė Nikopoliui, laimė, šįsyk aukų nėra.Tai pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupacinė armija vėl smogė Nikopoliui. Apšaudė miestą iš sunkiosios artilerijos. Laimė, nėra nei žuvusiųjų, nei sužeistųjų. Atakos padariniai dar tikslinami“, – sakė jis.Kaip pažymėjo S. Lysakas, penktadienį kituose regiono miestuose ir rajonuose apšaudymų neužfiksuota.

Rusai platina melagieną, kad esą Ukrainoje planuojama mobilizuoti 80 proc. vyrųPriešas mėgina sužlugdyti mobilizacines priemones Ukrainoje, platindamas melagingus „perspėjimus“, kad esą šalyje bus paskelbta „visiška mobilizaciją“ ir kad šaukimus gaus visi šaukiamojo amžiaus vyrai.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado biuro Strateginės komunikacijos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Nustatyta, kad kai kuriuose „Telegram“ kanaluose platinama dezinformaciją apie „visišką mobilizaciją“ Ukrainoje, per kurią neva planuojama mobilizuoti 80 proc. vyrų.Per „Telegram“, „Viber“, „WhatsApp“ priešas siuntinėja tokias žinutes: „Laba diena! Rytoj nuo ryto ir iki vakaro keliai bus blokuojami, vyks reidas, policija ir kariškiai tikrins dokumentus, visiems šaukiamojo amžiaus vyrams bus įteikti šaukimai“.Strateginės komunikacijos valdyba perspėja: tokios publikacijos ir pranešimai yra dezinformacija, jų tikslas – diskredituoti mobilizacijos priemones Ukrainoje ir kelti paniką tarp ukrainiečių.

Ukraina keičia Kalėdų datą: siekia dar labiau atsiriboti nuo RusijosUkraina perkėlė savo oficialią Kalėdų šventę į gruodžio 25 d., atsitraukiant nuo Rusijos stačiatikių bažnyčios, kuri jas švenčia sausio 7 d.Penktadienį prezidento Volodymyro Zelenskio pasirašytame įstatymo projekte pabrėžiamas vis stiprėjantis nesutarimas tarp Kyjivo ir Maskvos bažnyčių po Rusijos invazijos.„Negailestinga ir sėkminga kova už savo tapatybę prisideda prie kiekvieno ukrainiečio noro gyventi savo gyvenimą pagal savo tradicijas ir šventes“, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte parlamento svetainėje.Bažnyčia Kalėdas tradiciškai švenčia sausio 7 d., tuo pačiu metu kaip Maskvos patriarchatas, palaiminęs Putino puolimą Ukrainoje. Patriarchas Kirilas, Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas, yra žymus Putino rėmėjas ir yra sakęs, kad žuvę Rusijos kariai bus apvalyti nuo visų savo nuodėmių. Praėjusiais metais Ukrainos stačiatikių bažnyčia leido maldininkams Kalėdas švęsti gruodžio 25 d.

Maskva tvirtina virš Pietų Rusijos perėmusi dvi Ukrainos raketasPenktadienį Rusija pareiškė perėmusi dvi Ukrainos raketas virš pietinės su Ukraina besiribojančios Rostovo srities.Maskvai tęsiant invaziją į Ukrainą, Rusijos pasienio regionai nuolat patiria dronų smūgius ir apšaudymą, bet dar niekada nebuvo apšaudyti raketomis.Vieną raketą Rusija teigia numušusi ore virš Taganrogo, turinčio maždaug 250 tūkst. gyventojų, jos nuolaužos nukrito ant miesto. Pasak ministerijos, pirmoji raketa S-200 buvo nukreipta į Taganrogo „gyvenamąją infrastruktūrą“.Netrukus ministerija pranešė, kad netoli Azovo miesto numušė antrąją raketą S-200, jos nuolaužos nukrito negyvenamoje vietovėje.Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas sakė, kad per sprogimą netoli kavinės „Čechovo sodas“ Taganrogo centre 15 žmonių nuo šukių patyrė „lengvų sužalojimų“. Pasak jo, įvykio vietoje dirbo gelbėtojai, žuvusiųjų nėra, devyni žmonės nuvežti į ligoninę, vienam jų prireikė operacijos.Pasak V. Golubevo, „sprogimo epicentras“ buvo Taganrogo meno muziejuje, už kelių šimtų metrų nuo kavinės. Jis sakė, kad sugriuvo muziejaus siena, stogas ir priestatai. Nuo smūgio buvo apgadinti gretimo trijų aukštų daugiabučio langų rėmai.Taganrogas yra Azovo jūros pakrantėje, maždaug už 40 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Per jį taip pat eina kelias į Mariupolio uostamiestį, pernai po apgulties užimtą Rusijos pajėgų.

Rusijos kariškiai apšaudė dvi Chersono srities bendruomenes, yra sužeistųjųPenktadienį Rusijos kariškiai apšaudė Chersono srities Beryslavo ir Nova Kachovkos bendruomenes, du žmonės sužeisti, pradėtas tyrimas.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Chersono srities prokuratūra.„Vadovaujant Chersono srities prokuratūrai, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo“, – sakoma pranešime.Pasak pareigūnų, liepos 28 d., apie 15 val. 15 min., Rusijos kariuomenė vėl apšaudė taikius Beryslavo bendruomenės gyventojus. Preliminariais duomenimis, ugnis buvo paleista iš minosvaidžių. Viename iš kaimų per apšaudymą nukentėjo 41 metų vietos gyventojas, kuris buvo nugabentas į ligoninę.Taip pat pranešama, kad Rusijos kariuomenė, preliminariais duomenimis, iš aviacijos, atakavo Nova Kachovkos bendruomenę. Buvo sužeistas 57 metų vyras.Per apšaudymą nukentėjo privačios namų valdos ir vienos iš įmonių objektai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė praėjusią parą 28 kartus apšaudė Chersono sritį. Iš minosvaidžių, artilerijos, reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Grad“, aviacijos ir bepiločių orlaivių į regioną buvo paleistas 181 sviedinys.

Rusija kaltina Kijevą teroristiniu išpuoliu TaganrogeRusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame kaltina Ukrainą dėl sprogimo Rusijos Taganrogo mieste.Jame teigiama, kad Rusija numušė Ukrainos raketą virš miesto, esančio maždaug 30 mylių nuo Ukrainos sienos.Pareiškime rašoma: „Kijevo režimas surengė teroristinį išpuolį priešlėktuvine oro gynybos sistemos S-200 raketa, paversta smogiamąja versija prieš Taganrogo miesto, Rostovo srities, gyvenamąją infrastruktūrą. Rusijos oro gynybos sistemos aptiko Ukrainos raketą ir perėmė ją ore“.Jame tęsiama: „Ant Taganrogo teritorijos nukrito numuštos Ukrainos raketos fragmentai. Dėl Kijevo režimo įvykdyto teroristinio išpuolio buvo apgadinti keli pastatai, taip pat buvo nukentėjusių tarp civilių“.

Baltieji rūmai: JAV nesvarsto galimybės Juodojoje jūroje lydėti laivų su ukrainietiškais grūdaisJungtinės Amerikos Valstijos nediskutuoja su sąjungininkėmis apie galimą laivų su Ukrainos grūdais palydą Juodojoje jūroje, sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, pranešė „Ukrinform“, cituodama „Amerikos balsą“.Šiuo metu nėra aktyvių diskusijų apie karo laivų siuntimą į Juodąją jūrą. Tai tik padidins įtampą ir galimo konflikto tarp Vakarų ir Rusijos tikimybę, JAV to nenori, sakė J. Kirby.Jis pabrėžė, kad JAV nori, jog grūdai būtų išvežami iš Ukrainos ir patektų į užsienio rinkas, kad grūdų sandoris būtų pratęstas.Pasak J. Kirby, JAV bendradarbiaus su sąjungininkėmis ir partnerėmis ieškodamos kitų sausumos ar galbūt upių kelių grūdų eksportui iš Ukrainos.

Ukraina: Rusija rengia provokacijas prieš savo gyventojus Rusijos valdžia planuoja diversijas ir provokacijas prieš savo gyventojus. Jos bus vykdomos su Ukraina besiribojančioje Briansko srityje, rajone tarp Novyje Jurkovičių ir Belaja Beriozkos gyvenviečių. Tai penktadienį pranešė UNIAN, remdamasis Ukrainos nacionaliniu pasipriešinimo centru (NPC). Pasak NPC atstovų, dabar vyksta informacinis pasirengimas operacijai. Vietos gyventojai pasakoja, jog pastarosiomis dienomis Rusijos valdžia juos įspėjo apie galimas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų diversinių ir žvalgybinių grupių diversijas prieš civilius. Be to, imituojant kovą su šiomis grupėmis, į rajoną permetami Rusijos kariškiai. „Atkreipiame dėmesį, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nekariauja prieš civilius gyventojus ir neplanuoja jokių teroristinių išpuolių Rusijos teritorijoje“, – pažymi NPC. Kaip rašo UNIAN, Rusija mėgina atitraukti savo gyventojų dėmesį nuo pralaimėjimų ir nesėkmių fronte. Penktadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 244 830 kareivių.

Putinas: Rusija pasirašė karinius susitarimus su 40 Afrikos valstybiųRusija pasirašė karinio bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 40 Afrikos šalių, penktadienį Sankt Peterburge paskelbė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.„Siekdami sustiprinti žemyno šalių gynybinius pajėgumus, plėtojame karinio ir karinio-techninio bendradarbiavimo partnerystes su daugiau nei 40 Afrikos valstybių“, – sakė V. Putinas antrąją ir paskutinę antrojo Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikimo dieną.V. Putinas pareiškė, kad Afrikos valstybės gavo platų ginklų ir technologijų asortimentą, kai kuriuos – nemokamai. „Kai kurios šių siuntų bus pristatomos neatlygintinai, siekiant sustiprinti šalių saugumą ir suverenitetą“, – sakė V. Putinas.Afrikos šalių atstovai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti Rusijos organizuojamuose kariniuose forumuose, kuriuose nagrinėjami ginklų techniniai aspektai, taip pat manevruose, skirtuose susipažinti su įranga ir jos panaudojimu.Ketvirtadienį V. Putinas taip pat paskelbė, kad Rusija teiks pagalbą šalims jų pastangose išsivaduoti iš „kolonializmo liekanų“. Kremliaus vadovas pakartojo, kad Rusija ir toliau bus patikima grūdų tiekėja Afrikos šalims.Rusija taip pat siekia plėsti savo įtaką Afrikoje atidarydama naujus konsulatus ir ambasadas bei padidindama esamų diplomatinių atstovybių darbuotojų skaičių. Rusija turi perteklinį personalą, kai apie 600 Rusijos atstovų buvo išprašyti iš Vakarų šalių, daugiausia dėl šnipinėjimo.Per susitikimus su Afrikos valstybių ir vyriausybių vadovais V. Putinas siekė pademonstruoti, kad jis nėra tarptautiniu mastu izoliuotas. Penktadienį bus paskelbta viršūnių susitikimo deklaracija ir surengta spaudos konferencija.Kremliaus teigimu, į susitikimą atvyko 49-ių iš 54-ių žemyno šalių atstovai, bet tik 17-ai Afrikos šalių atstovauja valstybių ar vyriausybių vadovai – mažiau nei per pirmąjį susitikimą 2019 metais.

CNN: ukrainiečiai pirmą kartą priartėjo prie kritiškai svarbios Rusijos gynybos linijosCNN skelbia, kad ukrainiečiams pirmą kartą pavyko pasiekti kritiškai svarbią Rusijos gynybos liniją.Rusiškuose kanaluose socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame įamžintos Ukrainos pajėgos, pirmą kartą nuo karo pradžios pasiekusios vieną iš Ukrainos pietinėje dalyje rusų įrengtų ilgų „drakono dantų“ gynybos linijų.CNN nustatė, kur buvo padarytas videoklipas, – tai šiek tiek į rytus nuo Zaporižės srityje įsikūrusių Novės ir Charkovės kaimelių esanti teritorija.Iš rusų pozicijų nufilmuotoje medžiagoje užfiksuota ukrainiečių karinė transporto priemonė, važiuojanti lauku griovio link. Priekyje matyti vadinamieji drakono dantys – piramidės formos gelžbetonio konstrukcijos, turinčios sulėtinti tankų judėjimą. Kas yra drakono dantys? Sprendžiant iš ne vieną mėnesį darytų palydovinių nuotraukų, rusai pristatė drakono dantų jų kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje. Drakono dantys išdėstyti trimis eilėmis, besidriekiančiomis šimtus kilometrų. Be to, abiejose drakono dantų eilės pusėse rusai iškasė didžiulius prieštankinius griovius.Karinei transporto priemonei pasiekus griovį, pakyla didelis dulkių ir dūmų kamuolys. Po keleto sekundžių transporto priemonės priekinė dalis, regis, įstringa griovyje.Žiūrint vaizdo įrašą, sunku susigaudyti, kas vyksta. Ukrainą palaikantys kanalai tvirtina, kad taip ukrainiečiai bando karinę techniką, ar ja galima įveikti griovį ir drakono dantis. Tuo tarpu prorusiški kanalai teigia, kad videoklipe užfiksuota jų kariuomenės surengto smūgio auka.Užtat aišku viena – Ukrainos kontrpuolimas pietinėje šalies dalyje pastarosiomis dienomis davė ženklių rezultatų. Tiesa, rusų gynybos linija yra rimta kliūtis, ir ukrainiečiams reikės rasti būdą jai įveikti. https://t.me/voynareal/67268

Rusijos gynybos ministerija skelbia pažangą Svatovo kryptimiRusijos kariuomenė teigia, kad jiems pavyko žengti į priekį dviejose srityse Luhansko srities vakaruose. Kaip sakė oficialus Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos atstovas generolas Igoris Konašenkovas, Svatovo kryptimi netoli Sergeevkos kaimo, Rusijos vienetai galėjo judėti 1,5 km, o Zhitlovkos kaimo rajone - 3 km.Jis taip pat paskelbė apie sėkmingą „aukštesnių priešo pajėgų“ atbaidymą Zaporožėje – Rabotino ir Uspenivkos gyvenviečių, taip pat Staromajorsko rajone.Šių teiginių neįmanoma greitai patikrinti.Dieną prieš tai Ukrainos kariuomenė paskelbė apie Staromajorsko kaimo išlaisvinimą – šią informaciją patvirtina ir vaizdo įrašai, ir Rusijos „kariniai korespondentai“.„Po daugiau nei mėnesį trukusių kovų Rusijos kariai pasitraukė iš Staromajorko. Iš paties kaimo praktiškai nieko neliko, gyvenvietė buvo sugriauta iki žemės, o pasitraukimas iš ten buvo dėl to, kad nebuvo jokių gynybinių įtvirtinimų“, - pranešė Rusijos „Telegram“ kanalas „Rybar“.

Pareigūnas: sprogimų prie Zaporižios AE priežastis galėjo būti anksčiau padėtų minų detonacijaSprogimai rusų užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės rajone, apie kuriuos pranešė laikinai einantis Valstybinės atominės energetikos reguliavimo tarnybos vadovo pareigas Olehas Korikovas, remdamasis TATENA misijos stebėtojais, gali būti anksčiau okupantų padėtų minų detonacijos padarinys.Tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, atsakydamas į atitinkamą naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento klausimą.„Gali būti, kad kažkas sprogo. Mes žinome, kad pakrantė buvo užminuota dar prieš Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimą – galbūt kažkas detonavo“, – pažymėjo J. Malaška.Anot pareigūno, okupantai rusai naudoja Zaporižios AE kaip ginklų sandėlį, taip pat iš ten apšaudo Ukrainos miestus ir gyvenvietes, suprasdami, jog Ukrainos kariai nesmogs atsakomųjų smūgių, kad nepažeistų konvencijos.Anksčiau laikinai einantis Valstybinės atominės energetikos reguliavimo tarnybos vadovo pareigas O. Korikovas informavo, kad liepos 26–27 dienomis TATENA misijos stebėtojai girdėjo sprogimus netoli Zaporižios AE.

Vokietija perdavė Ukrainai naują pagalbos paketąVokietija perdavė Ukrainai naują pagalbos paketą, kurį sudaro žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai, savaeigiai artilerijos pabūklai „Gepard“ ir tūkstančiai jiems skirtų šaudmenų.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Vokietijos Vyriausybe.Į naują pagalbos paketą įeina: 6 savaeigiai artilerijos pabūklai „Gepard 1A2“ ir daugiau kaip 15 tūkst. šaudmenų; 20 žvalgybinių dronų „RQ-35 Heidrun“; 13 žvalgybinių dronų „Vectror“; 10 vikšrinių visureigių „Bandvagn 206“; 2,6 tūkst. dūminių sviedinių.Ukrainos kariams taip pat perduota greitosios medicinos pagalbos automobilių ir stomatologijos sterilizatorių.Vokietija reguliariai siunčia Ukrainai karinės pagalbos paketus.Neseniai Ukraina gavo iš Vokietijos pirmuosius 10 tankų „Leopard 1A5“.Be to, šiemet Ukraina gaus iš Vokietijos dvi modernias oro gynybos sistemas „Skynex“.

Podoliakas: Ukrainai reikia 10-12 sistemų „Patriot“, kad apsaugotų visą šalįUkrainai reikia 10–12 sistemų „Patriot“, kad apsaugotų šalies teritoriją, interviu britų dienraščiui „The Guardian“ sakė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas, pranešė „Ukrinform“.„Rusijos taktika aiški: jie naudoja masines bepiločių orlaivių atakas, kad perkrautų mūsų priešlėktuvines sistemas, o tada lygiagrečiai turi galimybę panaudoti balistines raketas, nutaikytas į infrastruktūrą. Neturime pakankamai modernių priešlėktuvinių sistemų, tokių kaip „Patriot“, galinčių numušti naujausios kartos Rusijos raketas, pavyzdžiui, „Oniks“ ir „Kinžal“. Šių sistemų trūkumas reiškia, kad negalime uždengti visos šalies“, – sakė M. Podoliakas.Pasak jo, Ukrainai reikia 10–12 sistemų „Patriot“ ar panašių sistemų, kad ji galėtų apginti visą šalį. Jis pridūrė, kad pastarieji smūgiai Odesai parodė, jog oro gynybos sistemų stiprinimas buvo teisingas tiek ekonominiu, tiek moraliniu požiūriu. „Vėliau visa tai sutvarkyti bus daug brangiau, nei suteikti sistemą „Patriot“, kuri apgintų pietus“, – sakė M. Podoliakas.Jo teigimu, raketų atakomis prieš Ukrainos miestus Rusija siekia priversti Ukrainos sąjungininkes susimąstyti, kaip įtikinti Kyjivą pradėti derybas.„Mes suprantame, kad jei esate toli nuo karo ir jūsų rinkėjai sako, kad kainos yra svarbesnės, sunku galvoti apie karą (...) Bet jūs galite tiesiog paimti popieriaus lapą ir suskaičiuoti, kas būtų pigiau: padėti Ukrainai laimėti karą ar turėti įšaldytą konfliktą su visa rizika ir nestabilumu, kuris tęsis artimiausiais metais. Aiškiname tai savo partnerėms, bet sprendimai priimami ne taip greitai, kaip norėtume. Šie sprendimai priimami gana chaotiškai. Manau, kad turėtų būti moderavimo centras, kuriame sąjungininkės galėtų priimti sprendimus, ko reikia šią akimirką, ir koordinuotu būdu nustatyti pristatymo grafikus“, – pridūrė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau sakė, kad valstybė ieško būdų, kaip sustiprinti Odesos ir visų Ukrainos pietų oro gynybą.

Ukraina: Rusijos kariai „prilimpa prie kiekvieno centimetro“ Ukrainos pajėgos tęsia puolimą netoli Bachmuto miesto, bandydamos žengti į šiaurę ir pietus nuo miesto, sakė Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, pavadindamas situaciją „labai įtempta“.„Priešas kabinėjasi prie kiekvieno centimetro, vykdo intensyvią artilerijos ir minosvaidžių ugnį, – penktadienį per spaudos konferenciją aiškino O. Syrskis. – Mes pamažu žengiame į priekį ir išlaisviname savo kraštą.“Tokiomis sudėtingomis sąlygomis svarbu kruopščiai valdyti karius fronte ir palaikyti juos priešpriešine baterija, pridūrė jis. „Norėdamas paremti savo karius Kleshcheevkos, Kurdyumivkos ir Andriivkos srityje, priešas sutelkė didelį kiekį artilerijos, kurios sunaikinimas yra viena iš pagrindinių mūsų karių užduočių“, - sakė O. Syrskis.Pasak Ukrainos generalinio štabo, Ukrainos pajėgos atrėmė Rusijos kontrataką į vakarus ir pietus nuo Kleshcheevkos.Karo sąlygomis BBC negali greitai patikrinti karių atstovų pareiškimų tikslumo.

JAV pareigūnai: ukrainiečiai nustatė silpnąsias vietas rusų gynybos linijose Praėjus dviem lėto Ukrainos kontrpuolimo mėnesiams, panašu, kad jo tempas greitėja, rašo CNN. Ukrainiečiai dislokuoja papildomų karių pietiniame fronte ir signalizuoja naujo operacijos etapo pradžią, pareiškė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Rusijos pareigūnai. Ukraina perkėlė daugiau pajėgų į pietrytinę šalies dalį. Tai ženklas, kad Kyjivas nustatė potencialias silpnąsias vietas rusų gynybos linijose, CNN sakė du JAV pareigūnai. Ukraina vis nesiuntė į mūšius daug apmokytų karių (kai kurie iš jų apsiginklavę galingesniais vakarietiškais ginklais) nuo tada, kai kontrpuolimo operacija prasidėjo birželio mėnesio pradžioje. Anot JAV pareigūno, dabar ukrainiečiai dislokavo pagrindinę kontrpuolimui skirtų pajėgų dalį, tačiau pasiliko šiek tiek rezervo. Tokia taktika, regis, davė rezultatų. Ukrainos kariai prasiveržė pro tam tikrus rusų gynybos linijų elementus šalies pietryčiuose, pareiškė JAV pareigūnas, o rezerviniai daliniai naudojasi atsiradusia proga. Rusijos karinis pareigūnas pripažino, kad Ukrainos pajėgoms trečiadienį, liepos 26 d., pavyko „įsisprausti į“ tris Rusijos pirmosios gynybos linijos atkarpas Zaporižės fronte. Zaporižės fronte „prasidėjo antroji [Ukrainos] kontrpuolimo banga“, pareiškė regiono okupacinės karinės ir civilinės administracijos narys Vladimiras Rogovas. Ukrainos kareiviams pavyko prasiveržti „po keleto atakų bangų, pasitelkus daugiau nei 100 šarvuotosios technikos vienetų“, pridūrė jis ir nurodė, kad pietiniame fronte vyksta intensyvūs mūšiai. Ukrainos kariuomenė išsamiai nepakomentavo situacijos ir tepasakė, kad jos puolamosios pajėgos pietiniame fronte „palaipsniui stumiasi į priekį“.

Putinas: Rusija „atidžiai“ nagrinėja Afrikos pasiūlymus, kaip užbaigti karą UkrainojeRusijos Prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad Maskva „atidžiai“ nagrinėja kai kurių Afrikos šalių lyderių pasiūlymus, kaip užbaigti karą Ukrainoje.„Gerbiame jūsų iniciatyvas ir atidžiai jas nagrinėjame“, – sakė V. Putinas antrąją Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo Sankt Peterburge dieną.„Ankstesnes tarpininkavimo iniciatyvas monopolizavo vadinamosios išsivysčiusios demokratijos šalys. Dabar Afrika taip pat pasirengusi padėti spręsti problemas, kurios iš pažiūros nepriklauso jos prioritetų sričiai“, – sakė jis.Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas po to, kai Rusija pasitraukė iš Juodosios jūros grūdų susitarimo, pagal kurį Ukrainai buvo leista eksportuoti Ukrainos grūdus, ir tai sukėlė Afrikos valstybių susirūpinimą.Birželio mėnesį afrikiečių delegacija iš pradžių nuvyko į Ukrainą, o paskui į Rusiją su pasiūlymais tarpininkauti konflikte.Afrikos pasiūlymai apėmė karinį deeskalavimą, saugumo garantijas abiem pusėms ir abipusį suvereniteto pripažinimą.Ukraina atmetė pasiūlymą, teigdama, kad tai įšaldys konfliktą neužtikrinant, jog Rusijos kariai paliks Ukrainos teritoriją.Kremlius anksčiau taip pat teigė, kad Afrikos pasiūlymus būtų „labai sunku įgyvendinti“.

Į išlaisvintą Staromajorskę įžengę Ukrainos gynėjai nesulaikė emocijų Ukrainos gynėjai parodė filmuotą medžiagą iš išlaisvinto Ukrainos pietryčiuose esančio Staromajorskės kaimo. Joje matyti, kuo virto rusų anksčiau okupuota gyvenvietė. Į atkovotą Staromajorskę įžengę Ukrainos gynėjai nesulaikė emocijų. Eidami per sugriautą kaimą, kariai su apgailestavimu konstatuoja, kad nebeįmanoma sugrąžinti dėl okupacijos prarastų žmonių gyvybių. Vaizdo klipą „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos žurnalistas Andrijus Caplienka. Kyjivas ketvirtadienį pranešė, kad jo pajėgos išlaisvino Staromajorskės kaimą Ukrainos pietryčiuose. „Mūsų pietūs! Mūsų vaikinai! Šlovė Ukrainai!“ – ketvirtadienio vakarą platformoje „Telegram“ parašė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pasidalino kitu vaizdo įrašu, kuris galimai buvo nufilmuotas atkovotame kaime. Jame matyti keli Ukrainos vėliavą laikantys kariai, prisistatantys kovotojais iš 35-osios brigados. Vienas iš jų pareiškia, kad jie visiškai išvadavo Staromajorskę. Ukraina jau 17 mėnesių stengiasi atremti Rusijos agresijos karą. Prieš kiek daugiau nei septynias savaites šalis pradėjo kontrpuolimą, siekdama išlaisvinti okupuotas teritorijas.

Odesos profesinių sąjungų rūmuose įvyko sprogimas, vienas žmogus žuvo Odesos profesinių sąjungų rūmuose įvyko sprogimas. Kaip informuoja Krašto policijos komisariato apygardos spaudos tarnyba, viskas nutiko šiandien.„Pirminiais duomenimis, sprogo granata. Dėl sprogimo vienas žmogus žuvo“, – pranešė teisėsaugininkai.Visos įvykio aplinkybės tikslinamos. Detalesnę informaciją žadama pateikti vėliau.

Kelias dienas iš eilės prie Zaporožės AE buvo girdėti sprogimaiRusijos okupuotos Zaporožės atominės elektrinės teritorijoje kelias dienas iš eilės buvo girdėti sprogimai. Juos užfiksavo TATENA stebėtojai. Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos branduolinio saugumo agentūros vadovu Olegu Korikovu.Jis pažymėjo, kad TATENA ekspertai užfiksavo sprogimus liepos 26 ir 27 dienomis. Stebėtojai stoties teritorijoje aptiko ir minų.„Neseniai gavome informacijos iš TATENA atstovų, kurie nuolat yra Zaporožės AE, kad minos buvo identifikuotos. Paskutinė gauta informacija, kad liepos 26 ir 27 dienomis jie girdėjo sprogimus“, – sakė O. Korikovas.

Britų žvalgyba: į susitikimą Rusijoje dėl grūdų eksporto susitarimo neatvyko daugiau kaip 20 Afrikos šalių lyderiaiDėl Rusijos pasitraukimo iš Ukrainos grūdų eksporto susitarimo į prezidento Vladimiro Putino viršūnių susitikimą neatvyko daugiau kaip 20 Afrikos šalių lyderiai.Kaip praneša „Ukrinform“, tai savo naujausioje, penktadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.„2023 m. liepos 27 d. Sankt Peterburge vyko Rusijos-Afrikos konferencija, kurioje dalyvavo 17 Afrikos šalių vadovai, lyginant su 43 praeitą kartą. Renginys buvo surengtas praėjus 10 dienų po to, kai Rusija pasitraukė iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos“, – sakoma suvestinėje. Joje pažymima, kad ši iniciatyva leido į Afriką eksportuoti 30 mln. tonų ukrainietiškų grūdų, užtikrinant labai svarbų maisto tiekimą į tokias šalis, kaip Etiopija, Kenija, Somalis ir Sudanas.„Be tiesioginio tiekimo sutrikdymo Rusijos vykdoma Ukrainos blokada taip pat kursto grūdų kainų augimą“, – nurodė ministerija ir pridūrė, kad karo Ukrainoje poveikis beveik neabejotinai artimiausius dvejus metus Afrikoje neigiamai veiks aprūpinimą maistu.

Humeniuk: Rusija kaupia pajėgas Ukrainos infrastruktūros ir pakrantės zonos atakomsRusija kaupia pajėgas, kad sustiprintų atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą ir pakrantės zoną, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovės Natalijos Humeniuk pareiškimu.„Priešas kaupia pajėgas, kad sustiprintų atakas prieš mūsų infrastruktūrą, pakrantės zoną ir t.t. Iš radijo perklausų girdime, kad okupantai perspėja civilius laivus jūroje, kad negalima plaukti į Ukrainos uostus“, – sakė ji.N. Humeniuk taip pat pridūrė, kad pastarosiomis dienomis kilusi galinga audra į Juodosios jūros pakrantę atnešė daug rusiškų minų.„Per pastarąsias dvi dienas prie mūsų krantų buvo susprogdinta daugiau nei 10 priešo minų. Tik dvi iš jų buvo sunaikintos kontroliuojamomis minomis. Dėl to ukrainiečiai turi ribotą prieigą prie pakrantės, niekas nenukentėjo“, – kalbėjo ji.Pareigūnės tikinimu, pavojus gresia ne tik dėl audros, bet ir dėl to, kad okupantai pradėjo dėlioti daugiau minų.

Ukrainos gynėjai parodė, kaip atkovojo svarbų kaimą Donecko srityjeUkrainiečiai atkovojo Staromajorskės kaimą Donecko srityje ir įsitvirtina šiame ruože.Kontradmirolo Michailo Ostrogradskio vardo 35-oji atskiroji jūsų pėstininkų brigada parodė filmuotos medžiagos, kaip vyko gyvenvietės kontrolės perėmimas.35-ojoje atskiroji jūrų pėstininkų brigada pranešė, kad išlaisvinant gyvenvietę dalyvavo ir 7-asis atskirasis batalionas „Andrej“.„Kai iš gyvenvietės išėjo paskutinis okupantas, ukrainiečiai gynėjai oficialiai pakabino Ukrainos vėliavą deokupuotoje teritorijoje. Šlovė Ukrainai! Šlovė jūrų pėstininkams“, – teigė kariai.https://t.me/uniannet/106334

Japonija išplėtė sankcijas RusijaiJaponija penktadienį pranešė, kad plečia sankcijas Ukrainą užpuolusiai Rusijai.Maskva dėl savo visapusiškos invazijos į Ukrainą yra susilaukusi daugybės sankcijų, kurias jai pritaikė įvairios pasaulio šalys. Tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai vis ragina imtis prieš Rusiją griežtesnių priemonių.Tokijas jau yra įšaldęs tam tikrų Rusijos subjektų turtą ir uždraudęs eksportuoti prekes Rusijos karinėms organizacijoms bei apribojęs statybos ir inžinerijos paslaugų eksportą. Penktadienį Japonijos vyriausybė išplėtė draudžiamų eksportuoti prekių sąrašą ir į jį, be kita ko, įtraukė elektromobilius, plieną, plastiko gaminius ir elektroninius komponentus.„Praėjus daugiau kaip metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, vis plečiame sąrašą prekių“, kurioms taikomas eksporto draudimas, žurnalistams nurodė prekybos ministerijos pareigūnas Noriyuki Kuroda. Pasak jo, panašūs embargai jau buvo pristatyti JAV ir Europos Sąjungoje (ES).Pranešama, kad naujosios sankcijos, kurioms penktadienį pritarė premjero Fumio Kishidos vyriausybė, įsigalios rugpjūčio 9 d.

Zelenskis apsilankė Odesos katedroje, nukentėjusioje per Rusijos atakąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį aplankė istorinę katedrą Odesoje, praėjus kelioms dienoms po to, kai ji buvo apgriauta per Rusijos ataką, pranešė prezidento kanceliarija.„Volodymyras Zelenskis apžiūrėjo Atsimainymo katedros sugriovimus, kuriuos sukėlė neseniai vykę masiniai civilinės infrastruktūros ir Odesos istorinio miesto centro bombardavimai“, – sakoma jo kanceliarijos pranešime.„Valstybės vadovas buvo informuotas apie bažnyčios viduje esančius sugriovimus ir dabartinę jos būklę“, – sakoma jame.Rusija ėmė pulti Odesą – šimtmečius skaičiuojantį miestą ant Juodosios jūros kranto ir vieną pagrindinių Ukrainos uostų – nuo tada, kai pasitraukė iš grūdų susitarimo, kuris leido Kyjivui eksportuoti grūdus nepaisant karo.Kristaus Atsimainymo katedra stovi istoriniame Odesos miesto centre, kurio dalis įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ji buvo pastatyta 1794 metais, valdant Rusijos imperijai. Sovietų Sąjungos vadovo Josifo Stalino laikais 1936 metais ji buvo nugriauta, o žlugus Sovietų Sąjungai, dešimtajame dešimtmetyje – vėl atstatyta.https://www.facebook.com/100007211555008/videos/120560257774561/

Pranešta apie sprogimus okupuotame KrymeVėlų liepos 27 d. vakarą laikinai okupuoto Krymo rajone nugriaudėjo sprogimai. Remiantis pranešimais, incidento metu buvo suaktyvintos oro gynybos sistemos, rašo kanalas „Crimean Wind“.Liudininkai teigia, kad okupantai, greičiausiai naudodami zenitinių raketų ir pabūklų kompleksą „Pantsir-S“, šaudė į nenustatytą oro taikinį.

Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 244 830 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 28 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 244 830 karių, įskaitant 560 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai penktadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per minėtą laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 190 Rusijos tankų (+4 per pastarąsias 24 val.), 8 161 (+14) šarvuotąją kovos mašiną, 4 775 (+30) artilerijos sistemas, 698 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 458 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 7 240 (+11) automobilių, 18 laivų, 4 007 (+11) dronus, 709 (+1) specialiosios technikos vienetus ir 1 347 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Rusija tvirtina, kad Maskvos regione atrėmė Ukrainos drono atakąRusijos gynybos ministerija penktadienį pareiškė, kad naktį Maskvos regione esą buvo atremta Ukrainos drono ataka.„Droną sunaikino oro gynyba“, – platformoje „Telegram“ nurodė ministerija ir pridūrė, kad žmonės nenukentėjo, taip pat nepridaryta žalos.Maskvos meras Sergejus Sobianinas kiek anksčiau jau buvo informavęs apie šią ataką. Jis nekalbėjo apie tikslias atakos koordinates.Apie tai pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina prisiėmė atsakomybę už dronų ataką Maskvos centre. Pirmadienį čia, netoli gynybos ministerijos pastato sudužo bepilotis. Dar viena skraidyklė pataikė į biurų pastatą kitame rajone.Nors Maskva ir jos apylinkės yra už maždaug 500 km nuo Ukrainos sienos, šįmet čia būta keleto dronų atakų. Gegužę per vieną jų netgi buvo nusitaikyta į Kremlių.Anksčiau šį mėnesį Rusija tvirtino numušusi penkis ukrainiečių dronus, kurie sutrikdė Maskvos Vnukovo oro tarptautinio uosto veiklą.

Ukrainos pajėgos tęsia kontrpuolimo operacijas mažiausiai 3 kryptimisUkrainos pajėgos tęsė puolimo operacijas prie Donecko ir Zaporožės srities sienos ir liepos 27 d. pajudėjo į priekį, rašoma Karo studijų instituto naujausiame atnaujintame pranešime.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kad Ukrainos pajėgos išlaisvino Staromaiorską, esantį maždaug už devynių kilometrų į pietus nuo Velyka Novosilkos vakarinėje Donecko srityje po intensyvių kautynių šioje srityje, skelbia kyivindependent.com.Liepos 26 d. paskelbta geografinė medžiaga rodo, kad Ukrainos pajėgos taip pat nežymiai žengė į šiaurę nuo Kliščiivkos (septyni kilometrai į pietvakarius nuo Bachmuto). Filmuota medžiaga taip pat leidžia manyti, kad Ukrainos pajėgos padarė papildomą veržimąsi į rytus nuo Robotynės (esančios 10 kilometrų į pietus nuo Orichovo, Zaporižės srityje) per puolimo operacijas liepos 26 d.ISW pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos Vakarų Zaporižės srityje greičiausiai pažengė toliau, nei institutas iki šiol galėjo vizualiai patvirtinti.Liepos 27 d. paskelbta geografinė medžiaga rodo, kad vienas Ukrainos šarvuotas automobilis pasiekė Rusijos prieštankines pozicijas į šiaurės vakarus nuo Verbovės (17 km į pietryčius nuo Orichovo), maždaug 3,5 kilometro už ISW šiuo metu vertinamos fronto linijos.„Faktas, kad ši vienintelė Ukrainos mašina taip toli pajudėjo Rusijos gynybinių linijų link, matyt, nepaliesta Rusijos ugnies, rodo, kad Ukrainos pajėgos galėjo pasistūmėti į pietryčius nuo Orichovo esančioje apylinkėje, kurios ISW dar nepastebėjo vizualaus patvirtinimo“, – rašoma pranešime.

Rusija apšaudė devynias Sumų srities gyvenvietes, vienas žmogus sužeistasRusijos pajėgos liepos 27 d. apšaudė devynias Sumų srities bendruomenes ir iš įvairių ginklų paleido daugiau nei 80 šūvių, pranešė Sumų srities karinė administracija.Rusijos kariuomenė naudojo minosvaidžius ir artileriją, kad nusitaikytų į Bilopilio bendruomenę, kuri dažnai kenčia nuo apšaudymų. Per išpuolį sunaikinta ferma ir nužudyta daugiau nei 50 gyvulių.Per ataką Junakivkos gyvenvietėje kilo gaisras, apgadintas kviečių derlius ir privatus namas. Vienas civilis per apšaudymą buvo sužeistas.Sumų sritis yra prie Ukrainos šiaurės rytų sienos su Rusija. Nuo tada, kai 2022 m. balandžio pradžioje kai kurios srities buvo išlaisvintos iš Rusijos kariuomenės, ji buvo kasdienių Rusijos apšaudymų ir atakų iš už sienos taikinys.

Žiniasklaida skelbia, kada pirmieji JAV tankai „Abrams“ pasieks UkrainąJungtinės Valstijos tikisi, kad pirmieji „Abrams“ tankai į Ukrainą atkeliaus rugsėjį.Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi „Politico“ .Pasak kelių šaltinių, susipažinusių su JAV tankų pristatymo planu, „Abrams“ tankai greičiausiai atvyks į Ukrainą rugsėjį. Rugpjūčio mėnesį kelis tankus „Abrams“ planuojama išsiųsti į Vokietiją, kur bus atliktas galutinis remontas ir modernizavimas. Kai šis procesas bus baigtas, pirmoji „Abrams“ partija bus išsiųsta į Ukrainą.Leidinio teigimu, Joe Bideno administracija ketina kuo greičiau pristatyti Ukrainai daugiau žadėtų ginklų, kad padėtų kontrpuolimui ir ilgainiui sustiprintų šalies gynybą. Pranešama, kad pirmąją partiją sudarys nuo šešių iki aštuonių vienetų. Iš viso JAV planuoja išsiųsti 31 tanką.„Mes tikrai stengiamės, kad jie (tankai – red.) kuo greičiau pasiektų Ukrainą“, – sakė Pentagono atstovas pulkininkas Martinas O’Donnellas.Kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėtų pradėti eksploatuoti tankus, jos turi baigti 10 savaičių trukmės mokymo kursą su 31 mokomuoju tanku bazėje Vokietijoje. Pentagono šaltinio teigimu, Ukrainos kariai „Abrams“ mokymus turėtų baigti rugpjūtį.Šaltinių teigimu, pirmieji tankai į Ukrainą gali atvykti net rugpjūtį, tačiau šios datos pernelyg optimistinės.

Podoliakas: Ukrainai reikia daugiau oro gynybos sistemų, kad apsaugotų savo miestusUkrainai reikia daugiau oro gynybos sistemų iš savo partnerių, kad savo didžiuosius miestus apsaugotų nuo Rusijos raketų grėsmės, interviu „Guardian“ sakė Ukrainos patarėjas Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mykhailas Podoliakas.Anot jo, pastarieji smūgiai Odesai atskleidžia Rusijos taktiką atakuoti Ukrainos miestus, įveikiant jų oro gynybą.„Rusijos taktika aiški: jie naudoja masines dronų atakas, kad perkrautų mūsų priešlėktuvines sistemas, o tada lygiagrečiai jie turi galimybę panaudoti balistines raketas, kad nusitaikytų į infrastruktūrą“, – Kijeve „The Guardian“ sakė prezidento patarėjas.Nors Ukrainos sostinė yra geriau apsaugota dėl sudėtingos oro gynybos sistemos, kurioje naudojama Vakarų ginkluotė, Odesa yra labiau pažeidžiama.Ukrainos gynybai reikia papildomų modernių oro gynybos sistemų, tokių kaip „Patriots“, kad galėtų apsiginti nuo iš oro paleidžiamų balistinių raketų Kh-47 „Kinžal“ arba sparnuotųjų raketų „Onyx“, sakė M. Podoliakas.„Neturime pakankamai modernių priešlėktuvinių sistemų, tokių kaip „Patriot“, galinčių smogti naujausios kartos Rusijos raketoms, tokioms kaip „Oniks“ ir „Kinžal“, – šių sistemų trūkumas reiškia, kad negalime aprėpti visų šalies dalių“, – sakė jis.

Maliar: yra ženklų, kad okupantams darosi vis sunkiau Ukrainos kariuomenė ir toliau silpnina rusų galimybes gintis. Jau dabar yra ženklų, kad jiems darosi vis sunkiau atsilaikyti. Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos gynybos ministro pavaduotojos Annos Maliar pareiškimu.Anot jos, kiekvieną savaitę Ukrainos kariai sunaikina dešimtis ginklų sandėlių, per dieną likviduoja šimtus rusų įsibrovėlių ir jų technikos.„Jau dabar matome ženklų, kad priešui darosi vis sunkiau pasipriešinti. O mūsų gynėjai pilni jėgų, kad galėtų judėti toliau“, – sakė A. Maliar.Jos tikinimu, Ukrainos kariai nuolat juda į pietus nuo Bachmuto.

Okupantai apšaudė Kupjansko rajoną, penki žmonės buvo sužeistiRusų įsibrovėliai dar kartą smogė Charkivo srityje esančiam Kupjansko rajonui. Per apšaudymą buvo sužeisti penki žmonės. Tai pranešė Charkivo srities administracijos (OVA) vadovas Olegas Sinegubovas, rašo „RBC-Ukraina“.Rusų įsibrovėliai kaimą apšaudė apie 21.15 val. Per išpuolį buvo sužeisti penki civiliai: trys moterys ir du vyrai.Viena iš moterų dėl daugybinių žaizdų paguldyta į ligoninę.

Ekspertas įvardijo datą, kada rusams ruoštis visuotinei mobilizacijaiPo kelių mėnesių Rusija gali paskelbti visuotinę mobilizaciją. To priežastis – priešo nusivylimas įvykiais fronte. Tai pasakė Rusijos opozicijos lyderis ir žmogaus teisių aktyvistas Vladimiras Osečkinas, rašo UNIAN.Jis pažymėjo, kad artimiausiomis savaitėmis Rusija turės išteklių karui.„Yra kelios naujai suformuotos divizijos, kurias meta į kovos lauką“, – sakė ekspertas.

Humeniuk: Ukraina po 2-3 mėnesių gali likti be uostųDėl Rusijos atakų Ukraina po 2-3 mėnesių gali likti be uostų, todėl šaliai reikia naujų oro gynybos sistemų. Tai pareiškė Ukrainos Pietų gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „RBC-Ukraina“.„Mums reikia priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos. Sustiprintos, galingos, modernios, galinčios atlaikyti tokio tipo raketas, kurias prieš mus naudoja priešas“, – pabrėžė N. Humeniuk.Ji pažymėjo, kad Ukrainos kariuomenei, be kita ko, reikia naikintuvų F-16, nes jie gali smogti Rusijos ginkluotei ir laivams, kurių pagalba priešas paleidžia raketas.

Ukrainiečiai išlaisvino gyvenvietę Donecko srityjeUkrainos pajėgos išvadavo Staromajorskos gyvenvietę, esančią Donecko srityje.Tai Ukrainos kariai pasakojo vaizdo įraše, kurį ketvirtadienio vakarą paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po įrašu jis rašė: „Mūsų Pietūs! Mūsų vaikinai! Šlovė Ukrainai!“Ukraina jau 17 mėnesių stengiasi atremti Rusijos agresijos karą. Prieš kiek daugiau nei septynias savaites šalis pradėjo kontrpuolimą, siekdama išlaisvinti okupuotas teritorijas.https://t.me/V_Zelenskiy_official/7141

Okupantai rusai apšaudė bendruomenę Mykolaivo srityje, sužeisti vaikinas ir merginaKetvirtadienio vakarą okupantams rusams apšaudant Mykolajivo srities Kucurubo bendruomenę, buvo sužeisti du žmonės – 20 metų vaikinas ir 15 metų mergina.Tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolajivo srities policijos vadovas Serhijus Šaichetas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pažymima, kad per rusų apšaudymą Kucurubo bendruomenės Dmitrivkos kaime jaunuolis ir mergina patyrė apatinių galūnių skeveldrinius sužeidimus. Nukentėjusieji nuvežti į ligoninę, kur jiems teikiama kvalifikuota medicinos pagalba.Kaip anksčiau buvo pranešta, okupantai rusai kasdien apšaudo Mykolajivo srities Očakivo ir Kucurubo bendruomenes.

Mariupolyje rusai išmetė merginą iš devinto aukštoLaikinai okupuotame Mariupolyje įsibrovėliai rusai išmetė merginą iš devinto aukšto. Krisdama ji užsikabino už balkono, jai buvo nuplėšta koja.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šįryt civiliai okupantai išmetė merginą iš pastato Metalurgų prospekte devinto aukšto. Krisdama ji koja užsikabino už balkono žemiau esančiame aukšte, koja buvo nuplėšta. Mergina neišgyveno, didelis kraujo klanas ir nutraukta galūnė“, – parašė jis.Pasak P. Andriuščenkos, policija kūno apžiūros protokole parašė, kad įtariamieji „nežinomi“, nors nusikaltimą padarę vyrai stovėjo netoliese.„Siaubas apima mano miestą...“, – pridūrė mero patarėjas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos armijos okupuotame Mariupolyje suimta daugiau kaip 10 tūkst. civilių, o jų laikymo vietos ir tolesnis likimas nežinomi.

Rusijos agresijos prieš Ukrainą aukomis jau tapo 66 žurnalistaiDonecko srityje žuvo žiniasklaidos agentūros ASS fotokorespondentas, videoperatorius Maksymas Švarcmanas (šaukinys „Marvel“).Tai ketvirtadienį feisbuke paskelbė jo žmona Marina Švarcman, praneša „Ukrinform“.„Karas turi ypatingų būtų kankinti tuos, kurie laukia... Aš laukiau savo Gynėjo. Dabar jis gins mus iš dangaus", - parašė moteris.Atsisveikinimo su žuvusiuoju ceremonija įvyks liepos 29 d. Černivcų centrinių kapinių Šlovės alėjoje.Velionis paliko du vaikus.Masinės informacijos instituto duomenimis, M. Švarcmanas tapo 66-uoju žiniasklaidos darbuotoju, žuvusiu dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

Ukrainos generolas: Vakarų technika kovoja su Rusijos gynybaAukštas Ukrainos generolas sako, kad Rusijos minų laukai ir sustiprinta gynyba yra sudėtinga kliūtis kariams, vykdantiems kontrpuolimo operacijas pietų Ukrainoje.Generolas Oleksandras Tarnavskis BBC sakė, kad stipri Rusijos gynyba apsunkina įrangos, įskaitant Vakarų tankus ir šarvuočius, judėjimą į priekį.„Todėl daugumą užduočių turi atlikti kariai“, – sakė jis transliuotojui.Rusijos pajėgų „profesinės savybės“ neleido Ukrainai „greitai žengti į priekį“, sakė jis ir pridūrė: „Nenuvertinu priešo“.Vakarų kariniai analitikai įvertino, kad „reikšminga“ Ukrainos karių kontrpuolimo operacija vakar pralaužė Rusijos gynybines pozicijas pietuose.

Ukraina praneša apie sprogimą Zaporižėje, Rusija – apie Tokmako apšaudymąPasak Ukrainos žiniasklaidos, Zaporižėje buvo girdimas sprogimas, apie jo pasekmes dar nebuvo pranešta. Mieste paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio.Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida, cituodama okupacinės valdžios atstovus, rašo apie raketų ataką prieš Tokmako miestą Zaporižės regione.Tokmakas yra svarbus Rusijos kariuomenės transporto ir logistikos centras, pasak Vakarų žurnalistų, būtent šio miesto kryptimi Ukrainos kariai dabar bando žengti į priekį.Okupuoto Tokmako operatyvinių tarnybų atstovai Rusijos naujienų agentūroms sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos į miestą paleido keturias raketas, dėl kurių mažiausiai vienas žmogus buvo sužeistas.

Ukraina teigia stokojanti gynybos nuo Rusijos smūgių į grūdų infrastruktūrąKyjivui trūksta priemonių apsiginti nuo Rusijos smūgių į Ukrainos grūdų infrastruktūrą, pasitraukusi iš grūdų eksporto susitarimo Rusija blokuoja „beveik visus“ Ukrainos uostus, naujienų agentūrai AFP sakė kariuomenės atstovė.„Mums reikia raketinės ir oro gynybos. Sustiprintos, galingos, modernios ir galinčios atremti tokio tipo raketas, kurias prieš mus naudoja priešas“, - trečiadienį interviu AFP sakė Ukrainos kariuomenės atstovė Natalija Humeniuk.

Putinas apie Ukrainos kontrpuolimą Zaporižios regione: „Karo veiksmai gerokai suintensyvėjo“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjo dienos tema – naujas Ukrainos kontrpuolimo etapas, apie kurį anksčiau ketvirtadienį rašė Vakarų žiniasklaida.„Kalbant apie paskutines dienas, tai iš tiesų patvirtiname, kad kovingumas, veiksmai buvo gerokai suintensyvinti. Dideli susirėmimai praėjo, kaip sakoma Vakaruose, pagrindinio smūgio kryptimi – Zaporižios kryptis“, – sakė jis.V. Putinas reguliariai skelbia, kad Ukrainos priešprieša „nėra sėkminga“. Tai, kas šį kartą buvo nauja, buvo tai, kad V. Putinas netiesiogiai įvardijo Rusijos nuostolius, nes Maskva retai įvardija žuvusiųjų skaičių, be to, šie skaičiai prieštarauja tiek Kijevo, tiek ekspertų vertinimui.„Žinoma, priešas turi labai didelius personalo nuostolius – daugiau nei 200 žmonių [per dieną]. Deja, neapsiėjome be nuostolių. Bet skirtumas milžiniškas – kartais, daugiau nei 10 kartų mažiau nei priešas“, - teigė Rusijos lyderis.

JK ministras: Ukrainos kontrpuolimas vyksta pagal planąUkrainos kontrpuolimas vyksta pagal planą, žiemą parengtą su Didžiąja Britanija ir JAV, interviu britų dienraščiui „The Telegraph“ sakė Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey, pranešė „Ukrinform“.„Šiuo metu Ukraina pateisina mūsų lūkesčius. Jie iš esmės įgyvendina planą, kurį praėjusią žiemą parengė su mumis, amerikiečiais ir kitais“, – sakė ministras ir parlamento narys J. Heappey.Jo žodžiais, Ukraina elgiasi „atsargiai“, atsisakiusi siųsti į tankių Rusijos minų laukus daugybę vyrų ir Vakarų tiekiamų ginklų. „Tai ne Holivudo filmas, kai vieną akimirką muzikai užgrojus pradeda riedėti tankai, po to seka suvaidinto karo montažas, o pabaigoje – iki rugsėjo pasiekta pergalė“, – kalbėjo J. Heappey.Didžiosios Britanijos ministro teigimu, Ukrainos kariškiai dar turi pakankamai ugnies galios, kad reikiamu metu padarytų proveržį. „Mes vis dar laukiame, kada ukrainiečiai įjungs antrąjį ešeloną kokia nors kryptimi, kurią nuspręs pasirinkti“, – pridūrė J. Heappey.Pastarosiomis dienomis Vokietijos ir Ukrainos žiniasklaidoje virė diskusija dėl Vokietijos kariuomenės Bundesvero „slapto“ dokumento, kurį citavo bulvarinis leidinys „Bild“, jame neva kritikuojama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų taktika.

Rusai apšaudė kaimą Chersono srityje, yra nukentėjusiųjų Chersono srityje rusai apšaudė Tiahynkos bendruomenės Odradokamiankos gyvenvietę, yra nukentėjusiųjų.Tai ketvirtadienį pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Per Tiahynkos bendruomenės Odradokamiankos gyvenvietės apšaudymą buvo sužeistas žmogus“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad 57 metų vietos gyventojas nukentėjo nuo priešo smūgio savo namuose. Jam diagnozuoti kojos ir rankos sužeidimai. Nukentėjusysis nugabentas į ligoninę.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė praėjusią parą 40 kartų apšaudė Chersono sritį, iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, aviacijos ir dronų buvo paleisti 243 sviediniai.Liepos 27 d. Chersono srityje Rusijos kariškiai taip pat apšaudė Novooleksandrivkos bendruomenės Havrylivkos gyvenvietę. Rusų sviediniai pataikė į kapines ir kritinės infrastruktūros objektą.

Ukrainos parlamentas pratęsė karo padėties galiojimą iki lapkričio vidurioUkrainos parlamentas dar 90 dienų pratęsė karo padėtį ir mobilizaciją, įvestą po plataus masto Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį.Už atitinkamus įstatymus ketvirtadienį balsavo du trečdaliai parlamentarų, „Telegram“ kanale paskelbė keli Aukščiausiosios Rados nariai. Abi priemonės dabar galios iki lapkričio vidurio. Be pratęsimo karo padėtis būtų pasibaigusi rugpjūčio 18 dieną.Karinės padėties pratęsimas neleidžia surengti parlamento rinkimų, jie pagal Konstituciją numatyti spalio 29 d., „Telegram“ kanale parašė įstatymų leidėjas Oleksijus Hončiarenka. Dėl užsitęsusio karo gali būti atidėti ir prezidento rinkimai, pagal Konstituciją turintys vykti 2024 m. kovo 31 dieną.Ukraina atremia Rusijos puolimą daugiau nei 17 mėnesių. Karo padėtis buvo įvesta iškart po invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 dieną. 18–60 metų šauktinių amžiaus vyrams leidžiama išvykti iš Ukrainos tik išskirtinėmis aplinkybėmis.

Ekspertas: Putinas gali panaudoti „Wagner“ samdinius provokacijoms prieš Baltijos šalisŠiuo metu Baltarusijoje esantys Jevgenijaus Prigožino privačios karinės kompanijos „Wagner“ samdiniai kol kas nekelia jokios grėsmės artimiausiems kaimynams, taip pat ir Ukrainai. Tačiau jie gali būti panaudoti provokacijoms prieš Baltijos šalis ar Lenkiją.Tai ketvirtadienį „24-ojo kanalo“ laidoje pareiškė ukrainiečių karo ekspertas Romanas Svitanas, praneša UNIAN.„Greičiausiai jie ten buvo permesti tam tikroms provokacijoms vykdyti. Jie gali būti sutelkti pasienyje su Lenkija ir Baltijos šalimis, kad gautų „grąžos“, o tai tikrai įvyks, nes bet koks tokio kariškių skaičiaus judėjimas sienos link paskatins atsakomuosius veiksmus arba prevencinį smūgį šiems kariškiams, o Putinas jau galės tuo pasinaudoti, kad pakeltų Rusijos visuomenės dvasią kovai su baisiąją NATO, baisiaisiais Vakarais, kurie užpuolė nepavojingus „Wagner“ samdinius“, – sakė jis.Anot eksperto, ateityje užverbuotų samdinių skaičius priklausys „nuo pinigų maišo, ant kurio sėdi J. Prigožinas, dydžio“.„Kol kas jų yra iki 5 tūkst., tegul šis skaičius padvigubėja, kariniu požiūriu jie niekam nekelia grėsmės šiame rajone – nei Baltijos šalims, nei Lenkijai, nei Ukrainai. Visi pasiruošę pasitikti 100-150 tūkst. žmonių armiją, o ne saujelę „prigožininkų“. Jų skaičius neleidžia atlikti jokių kovinių užduočių“, – pridūrė R. Svitanas.UNIAN primena, kad „Wagner“ samdiniai atvyksta į Baltarusiją po maišto, kurį jie surengė birželio 24 d. Baltarusijos valdžia leido Mogiliovo srities Celio kaime įrengti „vagneriečių“ stovyklą, kurioje statomos palapinės beveik 9 tūkst. žmonių.

Humeniuk: priešas Juodojoje jūroje laiko 15 laivųRusijos kariuomenė laiko Juodojoje jūroje 15 laivų. Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Situacija išlieka sudėtinga, ją apsunkina ir oro sąlygos – šėlsta audra, ji gana galinga, audringi orai dar laikysis, gal net dvi paras, bet tai tikrai netrukdys priešo raketnešiams tęsti kovinį budėjimą. Šiuo atveju raketnešis yra povandeninis. Tas pats, kuris naktį paleido raketas ir dabar toliau budi. Turint omenyje tai, ką jis pridarė naktį, laive dar yra dvi raketos „Kalibr“. Labai galimas daiktas, kad jis plauks į bazavimosi punktą papildyti atsargų arba į jūrą bus išsiųstas kitas povandeninis laivas“, – sakė N. Humeniuk.Pareigūnė pridūrė, kad apie tai bus pranešta papildomai.N. Humeniuk taip pat pažymėjo, kad, nepaisydami audros, Juodojoje jūroje budi 15 priešo laivų. Anot jos, Rusija pranešė apie galimus laivybos sunkumus ir ruošia dar vieną provokaciją, dėl kurios perspėjo tarptautiniai partneriai.Pareigūnė taip pat teigė, kad priešui pietuose trūksta šaudmenų. Tai rodo sumažėjęs apšaudymų skaičius. Kartu ji konstatavo, kad nuo apšaudymų nukenčia civiliai gyventojai.Atsakydama į klausimą apie oro gynybos stiprinimą pietuose, N. Humeniuk pranešė, kad po galingų atakų prieš Ukrainos uostų infrastruktūrą dalis tarptautinių partnerių perduodamų priemonių bus skirta tų objektų, kurie yra kritiškai svarbūs, apsaugai.Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos gynybos pajėgos liepos 27-osios naktį sunaikino aštuonis dronus „Shahed-136/131“, kuriais įsibrovėliai rusai atakavo Ukrainą iš pietryčių. Per naktinę raketų „Kalibr“ ataką Odesos srityje buvo sugriautas uosto administracinis pastatas, apgadintos gamybinės patalpos, žuvo apsaugos darbuotojas.

Aukščiausioji Rada atleido Tkačenką iš kultūros ministro pareigųUkrainos Aukščiausioji Rada atleido Oleksandrą Tkačenką iš kultūros ir informacinės politikos ministro pareigų.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė parlamento deputatas Jaroslavas Železniakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Jis patikslino, kad O. Tkačenkos atleidimui pritarė 321 parlamentaras.J. Železniakas taip pat pažymėjo, kad naujo Kultūros ir informacinės politikos ministerijos vadovo skyrimo klausimo nėra parlamento ketvirtadienio darbotvarkėje.Kaip jau buvo pranešta, liepos 20 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė premjerui Denysui Šmyhaliui rasti nebiudžetinių lėšų aktualiems kultūros projektams ir apsvarstyti galimybę pakeisti kultūros ir informacinės politikos ministrą.Liepos 21 d. O. Tkačenka pareiškė atsistatydinąs dėl to, kad „nesuvokiama kultūros svarba karo metu“.Jis vadovavo Kultūros ir informacinės politikos ministerijai nuo 2020 metų birželio 4 d.

Ukrainoje sulaikytas Rusijos šnipas, padėjęs priešams rengti dar vieną oro smūgį CharkivuiUkrainos saugumo tarnybos SBU kontržvalgybos darbuotojai sulaikė priešo agentą, dalyvavusį rengiant kitą smūgį iš oro Charkivui, pranešė SBU spaudos tarnybaPaaiškėjo, kad priešų bendrininkas buvo vietos gyventojas, priklausęs Rusijos žvalgybos GRU tinklui.Šis asmuo pateko į Rusijos specialiųjų tarnybų akiratį per savo publikacijas socialiniuose tinkluose, paskelbtas prasidėjus plataus masto invazijai. Vykdydamas priešų užduotis įtariamasis keliaudavo po Charkivą ir slapta fiksuodavo Ukrainos karinių bazių vietas. Jis taip pat fiksuodavo geležinkelio mazgų, kur iškraunama karinė technika ir amunicija, koordinates. Agentas taip pat mėgino išsiaiškinti strateginių pramonės objektų, įskaitant vietos aviacijos bendroves, veikimo ypatumus. SBU darbuotojai jį sulaikė prie vieno iš tokių pramonės objektų Charkive, kur jis vykdė žvalgybą.Per kratą įtariamojo namuose teisėsaugininkai paėmė mobiliuosius telefonus ir kompiuterinę įrangą, kurią jis naudojo ryšiui su savo prižiūrėtojais palaikyti.SBU pareiškė įtariamajam baudžiamuosius kaltinimus išdavyste, teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Rusų agentui gresia kalėjimas iki gyvos galvos, jei jo kaltė bus įrodyta. Vyksta tyrimas, siekiant nustatyti visas nusikaltimo aplinkybes.

Per Rusijos ataką žuvo senolėUkrainos šiaurės rytiniame Charkivo regione Rusijos bomba apgadino gyvenamuosius pastatus, žuvo moteris, o dar keli žmonės buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius Olehas Synehubovas.Jis teigė, kad Kivšarivkos kaime „prie penkiaaukščio gyvenamojo namo buvo užfiksuotas smūgis, dėl kurio įgriuvo buto siena“.Pasak jo, per naktį surengtą išpuolį taip pat buvo apgadintas netoliese esantis devynių aukštų pastatas, o 74 metų moteris mirė.Dar trys 35, 71 ir 81 metų moterys ir 74 metų vyras buvo sužeisti, pranešė O. Synehubovas.„Sky News“ negali savarankiškai patikrinti mūšio lauko pranešimų.

Žiniasklaida: ukrainiečiai ėmėsi naujos taktikos, kuri jau duoda rezultatų Pirmuoju kontrpuolimo etapu patirtos nesėkmės privertė Ukrainą pakeisti taktiką, rašo „Financial Times“.Žurnalistų kalbinti kariškiai pirmąsias Ukrainos kontrpuolimo dienas apibūdino kaip chaosą. Pajėgų proveržius esą lydėjo draugiškos ugnies išprovokuoti incidentai, o atakas stabdė minų laukai, prieštankinės raketos ir Rusijos sraigtasparnių Ka-52 atakos, todėl mėginimai atakuoti virsdavo gelbėjimo operacijomis.Šiuo etapu Ukraina neteko maždaug penktadalio NATO suteiktų ginklų, rašo „Financial Times“.Taigi, Kyjivas nutarė keisti taktiką, todėl, kaip teigia ukrainiečių karo vadai, atrodo, pavyksta pasiekti apčiuopiamų rezultatų karo lauke.Užuot rengę atakas, ukrainiečių kariai pradėjo masiškai naudoti artileriją, nuotoliu ir taiklumu lenkiančią Rusijos artileriją. Šitaip pavyksta užsitikrinti priešakinių grupių judėjimą pirmyn ir, nepatiriant didelių nuostolių, pasiekti taktinių laimėjimų.„Smūgiuojame priešo pusėn, o tada pajuda pėstininkai, – aiškina amerikietiškų haubicų M777 baterijos vadas vardu Viktoras. – Pasistengiame sudaryti tokias sąlygas, kad mūsų pajėgų nuostoliai būtų minimalūs.“Vis dėlto Vakarų šalims kyla konkrečių su strategija susijusių klausimų. Visų pirma, ar sugebės Ukraina laikytis jos pakankamai ilgai arba pasiekti tokį karinį proveržį, kuris priverstų Maskvą sėstis prie derybų stalo? Girdisi būgštavimų, kad Ukrainos pajėgos pernelyg greitai eikvoja artilerijos atsargas, o kadangi kariai juda per lėtai, Rusijos pajėgos gali spėti įsitvirtinti ir apmokyti naujokus.Visgi trumpuoju laikotarpiu nauja taktika padėjo sumažinti Ukrainos nuostolius. Palyginti su dviem pirmosiomis kontrpuolimo savaitėmis, nuostolių sumažėjo sprendžiant ir pagal žuvusių karių, ir pagal apgadintų vakarietiškų tankų bei pėstininkų kovos mašinų skaičių. Be to, Ukraina sugebėjo pasiekti, kad ir nedidelių, tačiau stabilių laimėjimų, rašo „Financial Times“.

Britų žvalgyba: Rusija per karą prarado apie 40 kovinių sraigtasparnių Ka-52Nuo praėjusių metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, okupacinė kariuomenė neteko maždaug 40 žvalgybinių atakos sraigtasparnių Ka-52, dar vadinamų „Aligatoriais“.Apie tai socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) ketvirtadienį pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.„Ukrainos pajėgoms tęsiant dideles puolamąsias operacijas Zaporižios regione, viena iš svarbiausių Rusijos ginkluotės sistemų šiame sektoriuje yra atakos sraigtasparnis Ka-52 HOKUM“, – pažymi britų žvalgyba.Kartu pranešama, nuo invazijos Rusija neteko apie 40 sraigtasparnių Ka-52, tačiau būtent jie atnešė Ukrainai „didelių nuostolių“.Pastaraisiais mėnesiais Rusija, labai tikėtina, padidino pajėgas pietuose bent nedideliu skaičiumi visiškai naujų Ka-52M sraigtasparnių: tai smarkiai modifikuoti orlaiviai, pagrįsti Rusijos patirties Sirijoje pamokomis“, – rašoma JK gynybos ministerijos pranešime.Įrodymai, patvirtinantys M varianto naudojimą Ukrainoje, yra socialinėje žiniasklaidoje paskelbtos nuotraukos, kuriose „įgulos nariai pozuoja šalia naujų orlaivių ir dėkoja geradariams už jiems atsiųstus dalykus moralei pakelti“, rašoma santraukoje.Dar vienas svarbus Ka-52 parko patobulinimas – integruota nauja prieštankinė raketa LMUR, kurios veikimo nuotolis siekia beveik 15 km. „Aligatorių“ įgulos greitai pasinaudojo galimybėmis paleisti šiuos ginklus už Ukrainos oro gynybos veikimo zonos ribų, priduria žvalgybos agentūra.

V. Zelenskis apsilankė Dnipro mieste Ukrainos pietryčiuoseUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį apsilankė Dnipro mieste šalies pietryčiuose, praneša „Reuters“.„Darbo dieną pradėjome Dnipre“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis. Jis nurodė, kad kartu su kariuomenės vadais ir aukšto rango vyriausybės pareigūnais aptarė situaciją karo lauke, karinės įrangos tiekimą kariams ir oro gynybos stiprinimą.https://t.me/u_now/106562

Mūšiuose prie Bachmuto nukautas žinomas rusų tinklaraštininkasSkelbiama, kad liepos 26 d. mūšiuose prie Bachmuto buvo likviduotas žinomas okupantas šaukiniu „Karlsonas“.Jis turėjo gana populiarų (daugiau nei 40 tūkst. sekėjų) „Telegram“ kanalą, kuriame rašė apie karą.Apie okupanto mirtį pranešė jo kanalo administratorius.„Šiandien, liepos 26 d., vykdydamas kovinę užduotį žuvo „Karlsonas“. Jo vardas buvo Danilas“, – parašė administratorius.Okupantas, kaip skelbiama, buvo likviduotas netoli Kliščivkos. Tai pietinis Bachmuto flangas, dėl kurio dabar vyksta sunkiausios kovos. Ten Ukrainos ginkluotosios pajėgos veržiasi pro rusų gynybą, okupantai priešinasi, rašo dialog.ua.Kiek žinoma, „Karlsonas“ vadovavo bepiločių orlaivių būriui, priklausančiam čečėnų padaliniui „Achmat“.https://t.me/karlossnews/727

Ukrainos gynybos pajėgos naktį sunaikino 8 dronus „Shahed“Liepos 27 d. naktį Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino aštuonis dronus „Shahed-136/131“, kuriuos įsibrovėliai rusai paleido iš pietryčių krypties.Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.„2023 m. liepos 27 d. naktį Rusija atakavo iš pietryčių krypties, paleisdama dronus ir sparnuotąsias raketas. Iš viso užfiksuoti du „Kalibr“ raketų sistemos paleidimai iš povandeninio laivo Juodojoje jūroje ir aštuoni iranietiški dronai-kamikadzės „Shahed-136/131“ iš Primorsko-Achtarsko krypties“, – teigė oro pajėgos.Kaip teigiama, „Kalibrais“ buvo atakuota Odesos srityje esanti uostų infrastruktūra. Tuo metu visi bepiločiai buvo sunaikinti Chmelnyckio, Dnipropetrovsko ir Donecko srityse.

BBC: Prigožinui – problemos„Wagner“ grupuotės vadeiva Jevgenijus Prigožinas patiria rimtą finansinį išbandymą, pranešė BBC korespondentas gynybos temomis Gordonas Corera, remdamasis pareigūno iš Vakarų, kurio pavardės nenurodė, pateikta informacija.Anot šaltinio, J. Prigožinas, atrodo, pardavinėja savo turtą ir Rusijoje, ir už jos ribų, be to, mažina privačios karinės kompanijos sudėtį.„Atrodo, problemų jam kelia piniginės įplaukos“, – pasakė pareigūnas spaudos konferencijoje.Jis taip pat paminėjo, kad J. Prigožino kelionės pastarosiomis savaitėmis buvo ribojamos, tačiau Baltarusijoje jis lankėsi. J. Prigožino lėktuvas skraidė gana dažnai, bet kad jame visada buvo pats J. Prigožinas, tvirtinti negalima.

Šaltiniai: Ukraina pradėjo galingą puolimą pietuoseUkraina pradėjo galingą puolimą pietuose ir jos kontrataka prieš Rusiją įgauna vis platesnį mastą, nurodė vienas JAV pareigūnas, paprašęs neminėti jo pavardės aptarinėjant karinių operacijų detales.Puolimas pradėtas praėjus beveik dviem mėnesiams nuo veržimosi į gerai įtvirtintas rusų gynybines linijas pradžios, skelbia „Bloomberg“. Kol kas stipriai pasistūmėti nepavyko: progresą lėtina rusų pajėgų užminuoti laukai, tankų užtvaros ir kitokia gynyba.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino spėjimus, kad jo šalies pajėgos pradeda rimtą operaciją. Trečiadienį nesileisdamas į smulkmenas jis pasakė: „Šlovė visiems, kas gina Ukrainą! Beje, vaikinų fronte rezultatai šiandien labai geri. Puiku! Detalės bus vėliau.“ Apie galingą Ukrainos proveržį pranešė ir Rusijos pareigūnai.Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai nurodė, kad „Ukrainos pajėgos pradėjo reikšmingą mechanizuotą kontrpuolimo operaciją“ Zaporižios vakaruose ir „atrodo, kad sugebėjo pralaužti tam tikras iš anksto paruoštas Rusijos gynybines pozicijas“. Analitikai pridūrė, kad „Rusijos šaltiniai yra pateikę daugybę prieštaringų pranešimų ir apie puolimo mastą, ir apie ukrainiečių nuostolius“, todėl tikrieji rezultatai kol kas neaiškūs.Kad Ukraina pradėjo pagrindinę kontrpuolimo operaciją, patvirtina ir kiek anksčiau „The New York Times“ cituoti dviejų Pentagono pareigūnų žodžiai. Vis dėlto Ukrainos ambasados darbuotojas, taip pat paprašęs neminėti jo pavardės, įspėjo, kad jokio kontrpuolimo etapo nereikia vadinti lemiamu susirėmimu, o pasipriešinimą Rusijos invazijai pavadino ištisa virtine skirtingose fronto vietose rengiamų operacijų.„Mes visur kalbėjome, kad tai bus sunki kova, tai bus ilga kova su iššūkiais, sėkmėmis ir nesėkmėmis, – žurnalistams sakė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas. – Ukraina yra gerai pasirengusi ir apmokyta, kad pasiektų sėkmę“.„Jie stengiasi įveikti minų laukus ir kitas kliūtis, tačiau vis dar turi daug kovinės galios”, – pridūrė L. Austinas.JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas sakė, kad „dabar kyla klausimas, ar ukrainiečiai dislokuoja kai kuriuos savo sulaikytus dalinius ir ar paverčia visa tai kontrpuolimu. Ir aš tikrai nukreipiu jus į mūsų Gynybos ministeriją ir kitus ekspertus, kad jie tiksliai paaiškintų, kad ten vyksta“.Paneigdamas įspūdį, kad Ukrainos puolimas įstrigo, JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby žurnalistams sakė: „Jie jau pripažino, kad nepasistūmėjo taip toli ir taip greitai, kaip norėtų. Nepaisant to, jie juda. Tai nėra aklavietė. Jie nėra sustingę. Ukrainiečiai juda“.

Naktį atakuota Odesa, žuvo žmogusLiepos 27-osios naktį Ukrainos pietiniuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, surengta raketų ataka prieš Odesos uosto infrastruktūrą, rašo „Unian“.Kalibrinės raketos buvo paleistos iš povandeninio laivo Juodojoje jūroje kritiškai mažame aukštyje, o tai apsunkino aptikimą. Nukentėjus vienam iš uosto administracinių pastatų žuvo civilis darbuotojas. Vieno krovinių terminalo gamybos įranga sugadinta.Ataka surengta esant sunkioms oro sąlygoms, perkūnijos ir audros fone.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 244 270 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 27 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 244 270 karių, įskaitant 590 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai ketvirtadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per minėtą laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 186 Rusijos tankus (+9 per pastarąsias 24 val.), 8 147 (+11) šarvuotąsias kovos mašinas, 4 745 (+18) artilerijos sistemas, 698 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 457 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 7 229 (+18) automobilius, 18 laivų, 3 996 (+3) dronus, 708 specialiosios technikos vienetus ir 1 347 (+40) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Per pastarąją parą Ukraina 11 kartų smogė rusamsPer pastarąją parą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos surengė 11 smūgių priešo personalui, amunicijos ir karinės technikos spiečiams bei du kartus Rusijos raketų „žemė-oras“ sistemoms.Atitinkamą pareiškimą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, praneša „Ukrinform“.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028PqjxMWxbUpFNKDZxWveETtrNxpFeHHhRYFLPMf2usjErGWD2edjimwnMLahKeSLl

Bidenas įsakė perduoti Rusijos karo nusikaltimų įrodymus teismui HagojeJungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas slapta įsakė perduoti įrodymus apie Rusijos okupantų Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus Tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje.Kaip rašo laikraštis „The New York Times“, remdamasis informuotais šaltiniais, pareigūnų teigimu, tai yra rimtų pokyčių Amerikos politikoje rodiklis. Pareigūnai pabrėžia, kad Pentagonas anksčiau tam priešinosi, nes bijojo sukurti precedentą, kuris leistų patraukti baudžiamojon atsakomybėn Amerikos kariuomenę. Ir šis Joe Bideno sprendimas panaikina mėnesius trukusį pasipriešinimą. Tuo pačiu metu nėra tiksliai žinoma, kas paskatino Amerikos prezidentą priimti tokį sprendimą.„Teigiama, kad JAV žvalgybos agentūros surinko informaciją, įskaitant detales apie Rusijos pareigūnų sprendimą tyčia smogti Ukrainos civilinei infrastruktūrai ir priverstinai deportuoti tūkstančius ukrainiečių vaikų iš okupuotos teritorijos. Dalį šių įrodymų jos jau pasidalijo su Ukrainos prokurorais, tačiau susilaikė nuo jų pasidalijimo su Haga“, – rašoma straipsnyje.

Oro gynybos pajėgos numušė raketą virš Dnipropetrovsko sritiesTrečiadienio vakarą oro gynybos pajėgos virš Dnipropetrovsko srities numušė atskriejančią Rusijos raketą.Apie tai „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, praneša „Ukrinform“.„Šį vakarą virš regiono mūsų gynėjai numušė raketą. Dėl krentančių nuolaužų kilo gaisras, kurį gelbėtojai jau užgesino. Niekas nenukentėjo“, – rašoma pranešime.

Vakarinis Rusijos puolimas: Ukrainos gynėjai sunaikino 36 raketasŠiandien, liepos 26 d., Ukrainos kariuomenė sunaikino 36 sparnuotąsias raketas, kuriomis rusai bandė atakuoti šalį.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos karinių oro pajėgų vadu Nikolajumi Oleščiuku.„Šiandien Ukrainos oro gynyba sunaikino 36 oro taikinius: 3 „Kalibr“ sparnuotąsias raketas; 33 sparnuotąsias raketas Kh-101/X-555“, – rašė N. Oleščiukas.

Zelenskis apie Rusijos išpuolius: buvo keletas smūgių, tačiau įsibrovėlių įžūlumas buvo sunaikintasŠiandien, liepos 26 d. vakare, Rusija masiškai atakavo Ukrainą, tačiau įsibrovėlių įžūlumas buvo sunaikintas.Tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vakariniu pranešimu.Šalies vadovas pažymėjo, kad šiandien yra diena, kuri turėtų baigtis ypatingu dėkingumu visiems oro gynybos kariams už kiekvieną numuštą Rusijos raketą.V. Zelenskis akcentavo, kad, remiantis preliminariais pranešimais, vien per šiandieninį Rusijos bandymą smogti buvo sunaikinta daugiau nei 30 raketų, tai yra didžioji dauguma.

Pareigūnas: Ukrainos oro gynyba numušė dalį Rusijos raketų Kyjivo, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityseUkrainos oro gynybos pajėgos numušė okupantų rusų paleistas raketas Kyjivo ir Charkivo srityse, taip pat Dnipro mieste.Tai trečiadienį pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, kuriuo remiasi „Interfax-Ukraina“.„Jau gauta pranešimų apie numuštas sparnuotąsias raketas ir Kyjivo srityje, ir Dnipre. Kovinis darbas buvo dirbamas ir Charkivo srityje – taip pat gauta informacijos apie numuštas raketas", – sakė jis per nacionalinį televizijos maratoną.Anot J. Ihnato, kai kuriomis kryptimis okupantų paleistos sparnuotosios raketos dar stebimos, o kadangi raketas aptikti ne visada pavyksta, pavojus tebegresia visoms sritims.Jo duomenimis, rusai tikriausiai paleido raketų „Kinžal“, galbūt ir balistinių.Kaip anksčiau buvo pranešta, Chmelnyckio srityje buvo girdėti sprogimai, regiono karinė administracija informavo apie oro gynybos darbą.

Okupantai apšaudė Donecko sritį: yra aukųOkupantai rusai trečiadienį apšaudė kai kurias Donecko srities gyvenvietes. Per jų atakas vienas civilis žuvo, o dar šeši buvo sužeisti.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Donecko srities prokuratūra.Teisėsaugos pareigūnų duomenimis, priešas smogė Zaliznui. Sviediniui pataikius į privatų namą, buvo sužeista 71 metų moteris, o jos 45 metų sūnus nuo patirtų sužalojimų mirė iškart.Be to, apie 12 val. okupantai apšaudė Bachmuto rajono Vasiukivkos kaimą ir Krasnohorivkos miestą. Vasiukivkoje buvo sužeistas 35 metų vyras, kuris dėl skeveldrinės žaizdos nuvežtas į ligoninę. Jis yra komos būsenos. Krasnohorivkoje buvo sužeistas 21 metų vaikinas, jis nugabentas į ligoninę.Jau po pietų rusai smogė Toreckui, kur 70 metų moteris ir 43 metų vyras patyrė daugybinių sužeidimų.17 val. 15 min. priešas apšaudė Solovjevo kaimą, sviediniui pataikius į privatų namą, buvo sužeista 62 metų moteris.Preliminariais prokuratūros duomenimis, rusai visas gyvenvietes apšaudė iš artilerijos.Portalas primena, kad okupantai rusai reguliariai apšaudo į Donecko sritį. Nuo priešo smūgių labiausiai nukenčia pafrontės gyvenvietės, nes jas gali pasiekti Rusijos artilerija.

Maliar: priešas telkia pajėgas palei visą fronto linijąRusai telkia kariuomenę visomis kryptimis ir iš visų jėgų mėgina sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą.Tai trečiadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, praneša „Ukrinform“.„Pietuose, kaip ir rytuose, mūsų Gynybos pajėgos susiduria su labai stipriu okupantų pasipriešinimu. Rusai telkia kariuomenę visomis kryptimis. Be to, jie permeta į frontą savo profesionalius dalinius, kurie yra geriausiai parengti. Jie telkia techniką ir iš visų jėgų stengiasi sustabdyti mūsų puolimą“, – sakė H. Maliar.Ji pažymėjo, kad labai aktyvūs kovos veiksmai tęsiasi Bachmuto, Lymano ir Kupiansko kryptimis, jų imasi tiek priešas, tiek Ukrainos gynėjai.Ukrainos rytuose priešas bando veržtis Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis. Pasak H. Maliar, rusai beveik visiškai sunaikino Marjinką, bet neatsisako mėginimų ją užimti.

Oro antskrydžių perspėjimas įvairiuose Ukrainos regionuoseVisoje Ukrainoje jau paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio. Perspėjimus apie raketų smūgius skelbia Ukrainos oro pajėgos.Apie oro gynybos darbą jau pranešta iš Dniepropetrovsko, Chmelnyckio, Kirovogrado, Lvovo regionų. Visų pirma buvo pranešta, kad Ukrainos oro gynyba numušė dvi Rusijos „Kinzhal“ raketas.Taip pat buvo pranešta apie kruizinių raketų apšaudymą Vinnytsia, Mykolaiv ir Odesos regionuose.Pranešama, kad Rusijos raketos vis dar yra Ukrainos oro erdvėje ir gali pakeisti kursą.Ukrainos oro pajėgos prašo Kijevo, Žytomyro, Chmelnyckio, Lvovo ir Kirovogrado regionų gyventojų apsistoti slėptuvėse.Kol kas nepranešta apie jokias aukas ar žalą dėl raketų smūgių.

Ukrainos ir NATO Taryba griežtai pasmerkė Rusijos pasitraukimą iš „grūdų susitarimo“Ukrainos ir NATO Taryba trečiadienį griežtai pasmerkė Rusijos sprendimą pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų susitarimo.Tai praneša „Ukrinform“, remdamasi NATO pareiškimu.„Aljanso nariai ir Ukraina griežtai pasmerkė Rusijos sprendimą pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų susitarimo ir jos sąmoningus mėginimus sustabdyti Ukrainos žemės ūkio produkcijos eksportą, nuo kurio priklauso šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Jie taip pat pasmerkė Rusijos neseniai surengtas raketų atakas prieš Odesą, Mykolajivą ir kitus uostamiesčius, įskaitant cinišką Maskvos bepiločių orlaivių ataką prieš Ukrainos grūdų sandėlį Renio uostamiestyje prie Dunojaus, netoli nuo Rumunijos sienos“, – sakoma pareiškime.Aljanso nariai pažymėjo, kad nauja Rusijos įspėjamoji zona Juodojoje jūroje, Bulgarijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, kelia naują pavojų ir sudaro didelių kliūčių laivybos laisvei.Kaip jau buvo pranešta, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas Kyjivo prašymu liepos 26 d. sušaukė naujai įsteigtos Ukrainos ir NATO Tarybos posėdį, kuriame buvo konsultuojamasi dėl pastarųjų Rusijos veiksmų ir svarstomos galimybės gabenti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą.

Ukraina: pamažu žengiame į priekį„Reuters“ praneša, kad Ukrainos kariai pamažu žengia į priekį pietuose, o kariuomenė netrukus gaus 1 700 smogikų ir žvalgybinių bepiločių orlaivių siuntą, kad padėtų kontrpuolimui, trečiadienį pranešė pareigūnai.Gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar pranešė apie pažangą pietų, okupuotų Melitopolio ir Berdiansko miestų, esančių Azovo jūroje, link ir sakė, kad Kijevo kariai taip pat sėkmingai atakuoja rytuose okupuoto Bachmuto šonuose.Rusija turi daug teritorijų pietuose ir rytuose. Šią vasarą Ukraina ėmėsi didelio postūmio atgauti žemę, tačiau pažanga prieš įsitvirtinusias Rusijos pozicijas buvo lėta.H. Maliar pranešė apie Ukrainos „sėkmę“ pietryčiuose, įskaitant netoli Staromajorskės – kaimo netoli kaimelių sankaupos, kurią Ukraina šią vasarą atkovojo Donecko srityje.„Mūšiai tęsiasi netoli Staromajorskės, mūsų gynėjai turi sėkmių, jie įsitvirtino pasiektose sienose“, – sakė ji.Anot H. Maliar, rytuose Ukrainos pajėgos toliau atmušė Rusijos veržimąsi Kupiansko ir Lymano kryptimis, kuriuos Ukraina išlaisvino pernai.Pasak jos, įnirtingos kovos vyko netoli Kliščivkos, Kurdiumivkos ir Andriivkos kaimų pietiniame Bachmuto pakraštyje – nedideliame mieste, kuris tapo griuvėsiais per kruviną, mėnesius trukusį mūšį, dėl kurio Rusijos pajėgos kol kas leido kontroliuoti teritoriją.Nepaisant nuolatinės Vakarų karinės pagalbos, Ukrainos kariuomenės pareigūnai teigė, kad Rusija vis dar turi pranašumą artilerijos, tankų ir darbo jėgos srityje.Ministro pirmininko pavaduotojas Mykhailo Fedorovas sakė, kad 1700 dronų yra pakeliui į frontą padėti puolimui.„Dabar jie visi eina į frontą, kad apsaugotų mūsų kareivių gyvybes, kad mūsų artilerija būtų dar tikslesnė, sunaikintų priešą“, – sakė M. Fedorovas.

Sobjaninas: 20 tūkst. mobilizuotų maskviečių yra karo zonojeKare su Ukraina karo zonoje yra 20 tūkst. mobilizuotų maskviečių, pareiškime sakė Maskvos meras Sergejus Sobjaninas.„Jau 10 tūkstančių maskviečių užsiregistravo [sutartinei tarnybai], apie 20 tūkstančių mobilizuotų žmonių vis dar kovoja NWO [„specialiojoje karinėje operacijoje“]. Norėčiau padėkoti visiems už tokį pasirinkimą ir nesavanaudišką darbą“, – lankydamasis Vienmandatėje karo tarnybos atrankos centre sakė meras.Pranešama, kad prieš kameras S. Sobjaninas taip pat pristatė savo asmeninį „Yarygin“ pistoletą leitenantui, kuris netrukus turi eiti į karą.Maskvoje mobilizacija didžiąją laiko dalį nebuvo tokia visuotinė kaip provincijose. Žiniasklaida tai, be kita ko, priskyrė mero biuro pastangoms, kurios stengėsi, kad karas būtų kuo mažiau matomas maskviečiams.Pats S. Sobjaninas praėjusių metų gruodį argumentus apie ypatingą Maskvos padėtį mobilizacijos metu pavadino nesąmoningais.Rusijos valdžia nori pritraukti iki 400 tūkstančių žmonių tarnauti pagal sutartį, kovo pabaigoje pranešė „Bloomberg“.

Žurnalistai atskleidė „Wagner PMC“ vadovo Baltarusijoje tapatybęTiriamasis projektas „All Eyes On Wagner“ atskleidė samdinio, kurį Jevgenijus Prigožinas praėjusią savaitę pavadino „vyresniuoju Baltarusijos kryptimi“, tapatybę.„All Eyes on Wagner“ projektas, stebintis PMC veiklą, sužinojo, kad jo tikrasis vardas yra Sergejus Vladimirovičius Chubko.Jis esą gimė kariškių šeimoje Ukrainos mieste Černivciuose, netoli sienų su Rumunija ir Moldova. Jo tėvas kovojo Afganistane, o pats S. Chubko tarnavo pagal sutartį ir taip pat kovojo Čečėnijoje.2017 metais jis prisijungė prie „Wagner PMC“, kovojo Sirijoje, o vėliau Libijoje, kur vadovavo grupuotės būstinei.2021 m. liepą S. Chubko tapo PMC operacijų skyriaus vadovu Centrinės Afrikos Respublikoje. Po dvejų metų jis atvyko į Baltarusiją iš Rusijos kartu su likusiomis PMC kolonomis.

Ukraina prisiėmė atsakomybė už sprogimą ant Krymo tilto Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylas Maliukas patvirtino, kad Ukraina dalyvavo sprogime ant Krymo tilto 2022 metų spalį.„Yra daug įvairių specialiųjų operacijų. Apie kai kurias iš jų galėsime kalbėti po pergalės, apie kai kurias iš jų visai nekalbėsime ... Tai yra vienas iš mūsų įgyvendinimų, būtent: Krymo tilto sunaikinimas praėjusių metų spalio 8 d.“ – RBC-Ukraina cituoja V. Maliuką.Prieš tai Ukrainos valdžia tik užsiminė apie galimą dalyvavimą griaunant Krymo tiltą.Sprogimas ant Krymo tilto 2022 metais įvyko spalio 8-osios rytą, per šį išpuolį žuvo keturi žmonės, sugriuvo kelias ir užsidegė degias medžiagas gabenęs traukinys.

Ukrainos gyventojai perspėjami, kad rusai paleido raketų į šalies teritorijąUkrainos oro pajėgos perspėjo, kad Rusijos kariškiai paleido raketų į Ukrainos teritoriją.Oro pajėgos apie tai informavo „Telegram“ kanale, praneša „Ukrinform“.„Apytikslė sparnuotųjų raketų skrydžio iš Kaspijos jūros akvatorijos trukmė – nuo ​​vienos iki pusantros valandos! Oro pavojaus signalas pietiniams ir rytiniams regionams bus paskelbtas apie 17 val. 40 min.", – rašoma pranešime.Oro pajėgos taip pat pabrėžė, kad rusai gali paleisti sparnuotųjų raketų iš Juodosios jūros akvatorijos ir balistinių raketų iš Rusijos teritorijos ir laikinai okupuotų teritorijų.

Ukrainos ambasada JAV deda pastangas, kad lendlizas būtų pratęstasUkrainos diplomatai labai aktyviai dirba siekdami, kad JAV įstatymų leidėjai balsuotų už lendlizo iniciatyvos pratęsimą, „Laisvės“ radijui sakė Ukrainos ambasadorė JAV Oksana Markarova, pranešė „Ukrinform“.„Rugsėjo pabaigoje baigia galioti lendlizo įstatymas, šiuo metu labai aktyviai dirbame, kad būtų pratęstas šio įstatymo galiojimas“, – sakė ambasadorė. Pasak jos, Atstovų rūmai tam jau pritarė, dabar reikia Senato pritarimo.O. Markarova pareiškė viltį, kad diplomatams pavyks įtikinti kolegas papildomame biudžete skirti dotacijų lėšas Ukrainai, tačiau jei būtų vėluojama ar iškiltų sunkumų, labai svarbu, kad skolinimo ar ginklų finansavimo lėšos ir toliau būtų prieinamos. „Todėl dabar vyksta sudėtingas darbas visomis kryptimis“, – pridūrė Ukrainos ambasadorė.JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė lendlizo įstatymą pernai gegužės 9 d., jis palengvina ir paspartina ginkluotės tiekimą Ukrainai.

Apklausa: ukrainiečiai labiausiai pasitiki ginkluotosiomis pajėgomisIš socialinių institucijų ukrainiečiai labiausiai pasitiki ginkluotosiomis pajėgomis.Razumkovo centro sociologijos tarnybos direktorius Andrijus Byčenka tai pareiškė per spaudos konferenciją, pristatydamas apklausos rezultatus, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Tradiciškai Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra ukrainiečių pasitikėjimo lyderės“, – pažymėjo A. Byčenka.Tyrimo duomenimis, Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis visiškai pasitiki 87,3 proc. šalies gyventojų.Aukštą piliečių pasitikėjimo lygį pelnė ir kitos jėgos ir gynybos struktūros: savanorių batalionai (78,2 proc.), Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba (67,9 proc.), Ukrainos nacionalinė gvardija (64,9 proc.), Valstybinė pasienio tarnyba (61,5 proc.), Gynybos ministerija (55,8 proc.), Ukrainos saugumo tarnyba (41,8 proc.), Nacionalinė policija (30,6 proc.).Pasitikėjimo savanorių ir visuomeninėmis organizacijomis lygis siekia atitinkamai 71,7 proc. ir 34,6 proc. 30 proc. apklaustųjų pasitiki Bažnyčia.Tyrimo duomenimis, 28,7 proc. respondentų pareiškė, kad pasitiki savo miesto/gyvenvietės/kaimo vadovu, 21,3 proc. – vietos taryba.Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu visiškai pasitiki 64,9 proc. apklaustųjų.O štai pasitikėjimo Ukrainos nacionaliniu banku ir ombudsmenu lygis yra žemas – atitinkamai 8,3 proc. ir 7,6 proc.Apklausą Razumkovo centro sociologijos tarnyba surengė liepos 5–11 dienomis. Joje dalyvavo 2 017 vyresnių kaip 18 metų amžiaus respondentų.

Pareigūnė: Raudonasis Kryžius informavo Ukrainą, kad finansavimas mažėsRaudonasis Kryžius informavo Ukrainą apie finansavimo mažinimą. Kaip praneša „Ukrinform“, tai trečiadienį pareiškė Ukrainos vicepremjerė – laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.„Ekspertai sako, kad ši žiema bus sunkesnė nei praėjusi, nes tada buvo rezervų. Priešas tikslingai naikino mūsų jėgaines... Jis ruošiasi tai daryti ir šią žiemą“, – pažymėjo pareigūnė.Pasak jos, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas informavo apie finansavimo mažėjimą, todėl „turime ieškoti šaltinių, kurie mums padės regionuose, ypač tuose, kurie nukentėjo labiausiai – Charkivo, Chersono, Zaporižios srityse“.Vicepremjerė pažymėjo, kad viena iš organizacijų, padėsiančių ukrainiečiams žiemos laikotarpiu, yra Ukrainos Caritas.Ji išsakė pageidavimą, kad organizacijos specialistai ir toliau teiktų psichologinę pagalbą, pirmiausia – šalies viduje perkeltiems asmenims, žuvusiųjų šeimoms, veteranų vaikams.Ukrainos Caritas šalyje turi 42 centrus, kurie nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios suteikė 4 mln. paslaugų beveik 2,7 mln. žmonių.

Ukraina: jūros pakrantėje sprogo kelios audros atneštos minos, yra sugriovimųOdesos ir Mykolajivo sričių pakrantėje sprogo kelios nežinomos kilmės minos. Kaip praneša Pietų operatyvinė karinė vadovybė, kuria remiasi UNIAN, audringi orai Juodojoje jūroje padidino minų pavojų.Liepos 25-osios vakarą į Mykolajivo srities pakrante bangos išmetė nežinomo tipo mina, kuri sprogo. Nuo sprogimo bangos išbyrėjo kelios dešimtys poilsio objekto pastatų langų.Liepos 26-osios rytą netoli vieno iš Odesos srities paplūdimių vandenyje sprogo dar dvi minos, kurių tipo taip pat nepavyko nustatyti. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama.„Minų pavojus pakrantėje ir pakrantės vandenyse yra labai didelis, jį dar padidino technogeninio potvynio padariniai okupantams rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę. Tada į jūrą buvo atnešta daug sprogių objektų. Be to, dėl provokuojančio priešo elgesio Juodosios jūros akvatorijoje minų skaičius gali dar labiau išaugti“, – pažymėjo karinės vadovybės atstovai.Žmonės prašomi laikytis karo padėties teisinio režimo normų ir apribojimų.Socialiniuose tinkluose pasirodė minų nuotraukų ir vaizdo įrašų. Nuotraukose taip pat matyti sprogimų padaryta žala.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, kovo 26 d. į Juodosios jūros pakrantę Odesos srityje buvo išmestos dvi minos – vieną neutralizavo kariškiai, kita sprogo, padarydama žalos pajūrio pastatams.Gegužės pradžioje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinėms jūrų pajėgoms pavyko „perimti“ priešlaivinę miną, kurią audra atnešė į pakrantės zoną Odesos srityje. Manoma, kad ji buvo nuplėšta nuo inkaro.UNIAN primena, kad po teroro akto Kachovkos hidroelektrinėje Dniepro vandenys į Juodąją jūrą atnešė daug priešo minų.

Britų žvalgyba: Rusijos Juodosios jūros laivynas rengia blokadąMaskvai sustabdžius tarptautinį susitarimą dėl grūdų eksporto, Rusijos Juodosios jūros laivynas dislokuojamas blokuoti Ukrainos uostus, teigia britų gynybos analitikai.Moderni Rusijos korvetė „Sergejus Kotovas“ jau patruliuoja maršrute tarp Bosforo sąsiaurio ir Ukrainos Odesos uostamiesčio, trečiadienį sakoma kasdienėje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos suvestinėje apie karą Ukrainoje.Britų pranešime sakoma, kad „yra reali galimybė“, jog bus siekiama „perimti komercinius laivus, kurie, Rusijos manymu, plauks į Ukrainą“.Nepaisydama aštrios tarptautinės kritikos, Rusija praėjusią savaitę leido nustoti galioti tarptautiniam susitarimui dėl grūdų išvežimo iš Ukrainos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant garantuoti, kad grūdai iš karo draskomo regiono būtų tiekiami nuo jų priklausomoms šalims. Pagal susitarimo sąlygas Ukrainos grūdai buvo eksportuojami per Juodąją jūrą ir Turkijos Bosforo sąsiaurį. Dabar baiminamasi, kad badas skurdesnėse šalyse taps dar didesnis.Britų žvalgybos manymu, pasibaigus susitarimui dėl grūdų eksporto padidėjo galimybė, kad ginkluotas konfliktas Juodosios jūros regione taps intensyvesnis ir didesnio masto.Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly antradienį perspėjo, kad „Jungtinė Karalystė mano, jog Rusija gali eskaluoti savo kampaniją, siekdama sunaikinti Ukrainos maisto eksportą taikydamasi į civilius laivus Juodojoje jūroje“.

Per raketų ataką prie Chersono žuvo du žmonėsPietiniame Chersono regione vėl vyko intensyvūs Rusijos apšaudymai.Šį rytą regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas sakė, kad visame regione pataikė 55 sviediniai ir buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.Jis taip pat pranešė, kad du žmonės žuvo po to kai raketos pataikė į gyvenamąjį pastatą Kachovkos rajone, maždaug 40 mylių į šiaurės rytus nuo Chersono.

Pareigūnas: Ukrainos ginkluotosios pajėgos žengia į priekį trimis kryptimisUkrainos ginkluotosios pajėgos tęsia puolimą Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.Kaip praneša „Ukrinform“, tai per „United News“ telemaratoną pareiškė Generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas.„Ukrainos kariai toliau vykdo puolamąją operaciją Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimis, įsitvirtina prie pasiektų sienų ir iš artilerijos šaudo į nustatytus priešo taikinius“, – nurodė A. Kovaliovas. Pasak jo, Ukrainos kariuomenė pasiekė laimėjimų ties Staromajorske.Tuo metu okupantai nesėkmingai bandė susigrąžinti prarastas pozicijas į šiaurės rytus nuo Zaporižios srityje esančio Robotynės kaimo. Rusai toliau priešinasi, perdislokuoja savo dalinius ir aktyviai naudoja rezervą, tvirtino atstovas.A. Kovaliovas taip pat pažymėjo, kad Ukrainos gynybos pajėgos toliau stabdo Rusijos karių veržimąsi Kupjansko ir Lymano kryptimis.

Lukašenka neplanuotai užsibuvo pas PutinąPer neplanuotai dviem dienoms pratęstą Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos vizitą Sankt Peterburge Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau reiškė susirūpinimą dėl grėsmių, kurias galėtų kelti PKK „Wagner“ ir grupuotės finansininkas Jevgenijus Prigožinas. Kaip rašo Karo studijų instituto (ISW) analitikai, remiantis liepos 25 d. BBC Rusijos tarnybos pranešimu, per liepos 23 d. įvykusį susitikimą V. Putinas iš pat pradžių pasakė A. Lukašenkai, kad yra pasirengęs pakoreguoti savo darbo grafiką ir pratęsti A. Lukašenkos vizitą, kad juodu galėtų kuo išsamiau pasikalbėti svarbiomis temomis.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas liepos 25 d. pranešė, kad per susitikimo pratęsimą V. Putinas ir A. Lukašenka ketina „susitikrinti laikrodžius ir pasikeisti nuomonėmis“, bet jokio susitarimo pasirašyti neplanuoja. D. Peskovas taip pat nurodė, kad V. Putinas ir A. Lukašenka aptarinėja „Wagner“ ir Sąjunginės valstybės reikalus bei grėsmes, kylančias Rusios ir Baltarusijos pasienyje.V. Putino sprendimas pratęsti susitikimą su A. Lukašenka veikiausiai byloja apie nepraeinantį jo nerimą dėl „Wagner“, kurio A. Lukašenka taip ir nesugebėjo išsklaidyti.A. Lukašenka greičiausiai siekia pasinaudoti savo įtaka „Wagner“ grupei, kad priverstų V. Putiną ryžtis tam tikroms nuolaidoms. Kaip teigė šaltinis Rusijos viduje, grupė „Wagner“ tapo svarbiausia tema, gvildenta per V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimą, be to, A. Lukašenka siekė užsitikrinti didesnę ekonominę paramą Baltarusijai per Sąjunginės valstybės programas.Anot šaltinio, V. Putinas norėtų, kad Baltarusija labiau įsitrauktų į karą Ukrainoje. V. Putinas esą atmetė A. Lukašenkos kompromisinį pasiūlymą dėl Baltarusijos pajėgų galios demonstravimo funkcijos prie Baltarusijos sienos su Ukraina.Atrodo, kad viso vizito į Rusiją metu A. Lukašenka bando pasinaudoti V. Putino nerimu dėl „Wagner“, kad užsitikrintų palankias sąlygos Baltarusijos ir Rusijos santykių kontekste, taip pat atremtų V. Putino reikalavimus, susijusius su gilesne integracija į Sąjunginę valstybę ir didesniu Rusijos karo Ukrainoje palaikymu.

JAV patvirtino, kad perduos Ukrainai dar 400 mln. dolerių vertės karinės paramosJAV perduos Ukrainai dar maždaug 400 mln. dolerių (361 mln. eurų) vertės karinės paramos, antradienį paskelbė JAV kariuomenė.Kaip teigiama, naujasis paketas apima amuniciją, įskaitant raketas sistemoms „Patriot“ ir NASAMS.JAV yra svarbiausios Ukrainos rėmėjos šios kare su Rusija.Nuo Maskvos visapusiškos invazijos pradžios, Pentagono duomenimis, Vašingtonas yra pažadėjęs skirti ar jau skyręs Kyjivui paramos, kurios vertė viršija 43 mlrd. dolerių.

Ukrainos energetikos ministras: Zaporižios AE gali bet kada sprogti Rusijos ketinimai dėl Zaporižios atominės elektrinės, didžiausios Europoje, kelia rimtą susirūpinimą.Kaip praneša „Politico“, Ukrainos energetikos ministras Hermanas Galuščenka pažymi, kad okupantai visiškai atjungė Ukrainos pusę nuo situacijos ZAE stebėjimo, todėl Energetikos ministerija įsitikinusi, kad bet kurią akimirką elektrinėje gali įvykti sprogimas. „Jis (reaktorius – UNIAN“) gali bet kurią akimirką sprogti; tik nežinome kada. Rusai mus visiškai atjungė nuo saugumo stebėjimo sistemų. Pasitikime savo karine žvalgyba ir TATENA ekspertais vietoje. Bet mes nekontroliuojame stoties, ir tai kelia nerimą“, – sakė ministras.Jis taip pat priminė, kad Ukraina ne kartą perspėjo pasaulio bendruomenę apie galimus pavojus, susijusius su Rusijos vykdomu ZAE užgrobimu. Jis, be to, pažymėjo, kad Kachovkos užtvankos sunaikinimas pabrėžia, kad Maskva yra pasirengusi rizikuoti civilių gyvybėmis siekdama savo politinių ir karinių tikslų Ukrainoje.„Niekas mumis netikėjo, kad Rusija gali susprogdinti užtvanką. Ir pažiūrėkite, kas atsitiko. ZAE visada yra dėmesio centre, Rusija dar nebuvo nubausta. Jokios sankcijos jos atominės energetikos pramonei nebuvo pritaikytos“, – sakė Galuščenka.Ministras pridūrė, kad Ukrainos kariams pamažu žengiant į priekį Zaporižios regione, Kyjivo valdžia baiminasi, kad rusai gali bandyti sabotuoti ZAE, kad sustabdytų kontrpuolimą.Tarptautinė atominės energijos agentūra tebėra netvirtas garantas, kad ZAE pavyks išvengti užtvankos likimo.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 243 680 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 26 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 243 680 karių, įskaitant 460 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai trečiadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per minėtą laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 177 Rusijos tankus (+3 per pastarąsias 24 val.), 8 136 (+5) šarvuotąsias kovos mašinas, 4 727 (+22) artilerijos sistemas, 698 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 457 (+3) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 311 (+1) sraigtasparnių, 7 211 (+17) automobilių, 18 laivų, 3 993 (+16) dronus, 708 (+5) specialiosios technikos vienetus ir 1 307 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Rusams paleidus keturias raketas į Avdijivką vienas žmogus žuvo, vienas sužeistasRusijos kariuomenė antradienį paleido keturias raketas į Avdijivkos miestą Ukrainos rytiniame Donecko regione, per ataką žuvo vyras ir buvo sužeista moteris.Apie tai „Telegram“ pranešė miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.Jis sakė, kad 10.32 val. į Avdijivką Rusijos kariai paleido keturias raketas, iš kurių dvi pataikė į kokso chemijos gamyklą, o kitos dvi – į senąją miesto dalį.„Šiandien, be ryte sužeistos moters, per apšaudymą savo kieme Čystiakovo gatvėje žuvo 1954 metais gimęs vyras“, – sakė V. Barabašas.Pasak jo, Avdijivkoje liko daugiau kaip 1 700 žmonių. Jis paragino vietos gyventojus palikti miestą ir padėti tai padaryti kitiems ten dar esantiems, pažadėdamas pagalbą evakuojantis ir apsirūpinant būtiniausiais reikmenimis.„Svarbiausia – rasti noro persijungti iš „streso ir pavojaus“ režimo į „gyvenimas tęsiasi“ režimą, – sakė jis.

Rusija sugriovė 180 Ukrainos mokyklų, dar 1 300 – apgadinoRusijos kariuomenė visiškai sugriovė 180 Ukrainos mokyklų, o daugiau nei 1 300 švietimo įstaigų buvo apgadintos, spaudos konferencijoje pareiškė Ukrainos švietimo ir mokslo ministras Oksenas Lisovijus.„Šiandien turime 180 visiškai sugriautų mokyklų. Daugiau kaip 300 švietimo įstaigų buvo sunaikinta, o daugiau kaip 1 300 apgadinta ir turi būti atlikta ekspertizė, ar jas galima atstatyti, ar ne“, – sakė O. Lisovijus.Pasak jo, Ukrainos vyriausybė skyrė 1,5 mlrd. grivinų (apie 36,7 mln. eurų) bombų slėptuvėms įrengti iki kitų mokslo metų pradžios. Trys ketvirtadaliai mokyklų turi skirtingo lygio ir kokybės slėptuves nuo bombų.„75 proc. mokyklų yra įrengtos slėptuvės nuo bombų, tačiau tai nereiškia, kad 75 proc. mokinių galės tęsti mokslus. Tai maždaug 9 000 mokyklų, o iš viso turime 13 000 mokyklų. Mūsų prioritetas – atnaujinti gyvas pamokas ten, kur tai leidžiama saugumo sumetimais. Regionuose, esančiuose netoli karo veiksmų zonų, pamokos vyks internetu“, – pažymėjo ministras.Aukštosioms mokyklos ministerija taip pat rekomenduoja atnaujinti gyvas paskaitas, kur tai leidžia saugumo situacija. Daugelis tokių institucijų dėl savo architektūros ypatumų gali įsirengti slėptuves nuo bombų, tačiau kartais jos nėra pakankamai erdvios, kad priimtų visus studentus.Kita problema, anot ministro, gali būti dėstytojų migracija. Tai taip pat gali sudaryti kliūčių atnaujinti ne nuotolines studijas. Vadinasi, dėl tokių studijų pradžios savarankiškai spręs kiekvienos švietimo įstaigos vadovybė.

V. Zelenskis: Ukrainos Juodosios jūros uostų saugumas yra raktas į taikąArtėjančiame NATO-Ukrainos tarybos posėdyje dėmesys, be kita ko, turėtų būti skiriamas Ukrainos uostų saugumui ir grūdų eksportui, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Pasaulis žino, kad mūsų Juodosios jūros uostų saugumas yra raktas į taiką ir stabilumą pasaulinėje maisto rinkoje“, – antradienį savo vakariniame vaizdo kreipimesi nurodė V. Zelenskis.„Svarbu nuimti ryžto, ryžto užtikrinti saugumą derlių, kad vėliau Afrikos šalyse ar kituose žemynuose niekam netektų nuimti chaoso derlių, – pažymėjo valstybės vadovas. – Aprūpinimas maistu yra pasaulinis prioritetas ir Ukrainos taikos formulės dalis.“Naujai įsteigta NATO-Ukrainos taryba posėdžiaus trečiadienį.Anksčiau šį mėnesį Rusija paskelbė apie savo pasitraukimą iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, kuri padėdavo užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą.

Charkivo sritį naktį rusai atakavo „Shahed“ dronais, kilo gaisrasRusų įsibrovėliai liepos 26-osios naktį užpuolė Charkivo srities Pervomaisko gyvenvietę su Irano „Shahed“ tipo bepiločiais orlaiviais.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Pervomaisko miesto meras Nikolajus Bakšejevas. „Mūsų bendruomenė buvo užpulta „Shahed“ dronais. Nukentėjo pramonės objektai, dėl dronų atakos ten kilo gaisras“, – rašė meras, kuriuo remiasi UNIAN.Atakos vietose dirbo gelbėtojai, kol kas informacijos apie aukas ir sužeistuosius nėra.

Norvegija siunčia 24 mln. dolerių į ES fondą Ukrainai remtiNorvegija į Europos taikos fondą karinei pagalbai Ukrainai skyrė per 24 mln. dolerių, informavo Europos Sąjungos Taryba.„Reaguodama į Ukrainos poreikius, Norvegija šią sumą skyrė būtent šaudmenų ir atsarginių dalių, skirtų tankams „Leopard 2“, pristatymui“, – sakoma pranešime.

Rusams apšaudant Ukrainos uostą, nukentėjo Rumunijos laivasPirmadienio vakarą rusams apšaudant Ukrainos Renio uostą prie Dunojaus, šiek tiek nukentėjo Rumunijos laivas.Šią informaciją antradienį patvirtino Rumunijos užsienio reikalų ministerija, praneša portalas „HotNews.ro“.Rumunijos URM pareiškė, kad per šalies generalinio konsulato Odesoje, kuris laikinai dirba ministerijos centriniame biure, atstovus atliko incidento su Rumunijos laivu Renio uoste tyrimą.Preliminariais duomenimis, kuriuos Rumunijos konsulato atstovai gavo iš Ukrainos valdžios, laivas buvo apgadintas nežymiai ir tęsė savo reisą.Rumunijos URM taip pat pareiškė, kad per atakas prieš Ukrainos uostus prie Dunojaus nė vienas Rumunijos pilietis nenukentėjo.Liepos 24-osios naktį Rusijos kariuomenė vėl smogė Odesos sričiai. Ukrainos kariškių duomenimis, atakos taikinys buvo Dunojaus uosto infrastruktūra.Rumunijos prezidentas Klausas Iohannis pastaruosius rusų apšaudymus pavadino didele grėsme saugumui Juodojoje jūroje.

Ukraina iki metų pabaigos gaus iš Vokietijos papildomų oro gynybos sistemų „Skynex“Ukraina iki šių metų pabaigos gaus iš Vokietijos dar dvi modernias trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas „Skynex“. Tai savo svetainėje pranešė sistemų gamintojas koncernas „Rheinmetall“, kuriuo remiasi UNIAN.„2023 metų antroje pusėje Ukraina gaus dvi naujausias oro gynybos sistemas „Skynex“, įskaitant sprogdinimo ore amuniciją“, – sakoma pranešime.„Rheinmetall“ teigimu, „Skynex“ skirta oro gynybos veiksmams labai mažu atstumu, kai valdomos raketos yra neefektyvios.Sistema naudos 35 mm programuojamus šaudmenis „Ahead“, kuriuos „Rheinmetall“ sukūrė kaip tik šiuo tikslu. Tai atsieina kur kas pigiau negu naudojant analogiškas valdomų raketų sistemas. Be to, sviedinių neįmanoma atremti elektroninės kovos priemonėmis.Taip pat pažymima, kad sistemos „Skynex“ bus sumontuotos naujuose „Rheinmetall“ kariniuose sunkvežimiuose „HX 8x8“.Vasarį buvo pranešta, kad Ukraina iš Vokietijos gaus dvi trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas „Skynex“. Vokietijos kompanija „Rheinmetall“ jas pagamino specialiai Ukrainai. Buvo pažymėta, kad jų kaina sudaro 212 milijonų dolerių.Vėliau Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis patvirtino, kad šios sistemos jau yra Ukrainoje.Kaip pažymi ekspertai, ši sistema yra viena iš nemaloniausių staigmenų rusams. Ji iššauna 16 sviedinių per sekundę, kiekviename sviedinyje yra 150 naikinamųjų elementų. Jie sukuria debesį, per kurį 4 km spinduliu negali praskristi nei dronas, nei sraigtasparnis, nei raketa.Ekspertai taip pat pridūrė, kad ten, kur netikslinga naudoti milijonus kainuojančias raketas, „Skynex“ gali lengvai atlikti užduotį.

Rusija tvirtina, kad per parą jos kariuomenė Rytų Ukrainoje pasistūmėjo per du kilometrusAntradienį Rusija pareiškė, kad fronto atkarpoje Ukrainos rytinėje Donecko srityje jos pajėgos pasistūmėjo į priekį maždaug per du kilometrus.„Bendra mūsų dalinių pažanga maždaug keturių kilometrų ilgio fronto ruože siekia iki dviejų kilometrų“ Lymano kryptimi, sakoma Gynybos ministerijos pranešime. Kariuomenė taip pat teigė per „sėkmingus atsakomuosius veiksmus“ perėmusi Serhijivkos kaimo kontrolę. Nepriklausomai patikrinti šių pranešimų nebuvo įmanoma.Rusija pradėjo naują puolimą šiaurės rytiniame pusmėnulio pavidalo fronto linijos ruože po kelių savaičių, kai birželio pradžioje puolamuosius veiksmus toliau į pietus pradėjo Ukraina.Liepos 11 d. Maskva tvirtino per 1,5 kilometro pasistūmėjusi arčiau Lymano, spalį Ukrainos atkovoto geležinkelio mazgo.Panašu, kad rusai ketina priversti ukrainiečius atsisakyti veržimosi į užgrobtus miestus, tokius kaip Bachmutas, ir permesti pajėgas ginti Lymano frontą.

Spalį Putinas „ketina“ apsilankyti KinijojeSpalio mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas planuoja apsilankyti Kinijoje, antradienį pranešė Kremlius, Rusijai siekiant sustiprinti ryšius su viena iš artimiausių Maskvos sąjungininkių.„Yra žinoma, kad gavome kvietimą ir ketiname vykti į Kiniją, kai spalį vyks „Diržo ir kelio“ iniciatyvos forumas“, – sakė prezidento padėjėjas tarptautiniais klausimais Jurijus Ušakovas, pranešė Rusijos naujienų agentūros.

Cleverly: Rusija gali atakuoti Ukrainos civilinius laivus Juodojoje jūrojeDidžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly`is perspėjo, kad Rusija gali atakuoti Ukrainos civilinius laivus Juodojoje jūroje.Kaip praneša „Ukrinform“, jis tai parašė antradienį tviteryje.„Jungtinė Karalystė mano, kad Rusija gali eskaluoti savo kampaniją, kuria siekiama sužlugdyti Ukrainos maisto eksportą, nusitaikydama į civilinius laivus Juodojoje jūroje. JT Saugumo Taryboje akcentuosime šį nesąžiningą elgesį. Rusija turi nustoti laikyti pasaulines maisto atsargas įkaitėmis ir grįžti prie (grūdų) susitarimo“, - pabrėžė Didžiosios Britanijos diplomatijos vadovas.Kaip jau buvo pranešta, liepos 17 d. Rusija pareiškė, kad traukiasi iš Juodosios jūros „grūdų susitarimo“, pasirašyto praėjusių metų liepą Stambule. Po to Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad laivus, plaukiančius į Ukrainos uostus, ji laikys kariniais taikiniais.

JT: Ukrainos karo belaisvius Donecke nužudė ne raketaJT atmetė Rusijos teiginius, kad pernai Donecke nuo raketos žuvo mažiausiai 50 ukrainiečių karo belaisvių.Kaliniai buvo laikomi Rusijos kontroliuojamoje įkalinimo įstaigoje Olenivkoje ir pernai liepą žuvo per akivaizdų sprogimą.Nepatvirtintoje Rusijos žiniasklaidos vaizdo medžiagoje buvo matyti sudegusios kalėjimo liekanos ir apdegę kūnai, o Rusijos gynybos ministerija teigė, kad dėl to kaltas JAV pagamintos HIMARS raketos smūgis.Kijevas tvirtino, kad Rusija surengė sprogimą, kad nuslėptų netinkamą elgesį su viduje laikomais belaisviais ukrainiečiais.„Karo belaisviai, kurie buvo sužeisti arba žuvo Olenivkoje, ir jų šeimos nariai nusipelno, kad būtų žinoma tiesa, o už tarptautinės teisės pažeidimus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn“, – sakė JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas.

Rusijoje prasidėjo belaisvių iš „Aidar“ bataliono teismasRusijos Rostovo prie Dono mieste prasidėjo į nelaisvę paimtų Ukrainos bataliono „Aidar“ karių teismas, praneša UNIAN.Pasak Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS, bylą nagrinėja Pietų apygardos karo teismas.Kaip pažymi UNIAN, rusai teisia 18 belaisvių ukrainiečių, kaltinamų pažeidus „baudžiamąjį kodeksą“, kurį sugalvojo vadinamosios Donecko liaudies respublikos smogikai. Ukrainiečiams inkriminuojami veiksmai, kuriais buvo siekiama „prievarta užgrobti valdžią ir pakeisti DLR konstitucinę santvarką“, taip pat „dalyvavimas teroristinės organizacijos veikloje“.Rusijos žiniasklaida teigia, kad šie kaltinimai bus perkvalifikuoti pagal atitinkamus RF baudžiamojo kodekso straipsnius, nes Rusija praėjusiais metais prisijungė DLR.„Aidar“ bataliono spaudos tarnyba priminė, kad niekas nepamiršo į nelaisvę paimtų kovotojų, jie nėra palikti likimo valiai.„Karo belaisvių išvadavimo klausimas yra vienas iš prioritetinių bataliono vadovybės uždavinių. Mes patikiname, jog pasitelkiame visus turimus išteklius, išnaudojame visas galimybes, kad visi mūsų kariai kuo greičiau grįžtų namo", – sakoma bataliono pareiškime.Kaip papasakojo žurnalistams Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, šiuo metu Rusija kategoriškai atsisako apsikeisti belaisviais, pakliuvusiais į rusų rankas iki 2022 metų vasario 24 d. Kodėl taip yra, neaišku, tačiau nuo plataus masto karo pradžios iki šiol iš nelaisvės dar nebuvo išvaduotas nė vienas šiai kategorijai priklausantis ukrainietis.

Kuleba: naikintuvai F-16 padės Ukrainai eksportuoti grūdus jūraJeigu Ukrainai bus perduota vakarietiškų naikintuvų F-16, šalis nepriklausys nuo Rusijos šantažo grūdų eksporto srityje.Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu televizijos kanalui „France 24“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos vadovas Dmytro Kuleba.„Žinoma, kai gausime F-16, mes nebūsime priklausomi nuo Rusijos šantažo Ukrainos grūdų eksporto į pasaulio rinkas klausimu. Kuo greičiau jų gausime, tuo greičiau galėsime paleisti naują (grūdų) koridorių, kuris bus saugus ir efektyvus, veiks be jokių trikdžių. Į pasaulio rinkas bus pristatytos tonos Ukrainos grūdų, o tai leis stabilizuoti kainas ir jas sumažinti, padės žmonėms išvengti bado“, – sakė jis.Pasak D. Kulebos, svarbiausias to rezultatas bus tai, kad Rusija neteks galimybės šantažuoti pasaulį.Ministras taip pat pareiškė, kad kai kurių ES šalių reikalavimas pratęsti Ukrainos žemės ūkio produkcijos importo ribojimus po rugsėjo 15 d. yra nepriimtinas.„Kai kurių šalių reikalavimas pratęsti ES ribojimus (Ukrainos žemės ūkio produkcijos importui) po rugsėjo 15 d. prieštarauja ir jų interesams. Taip pat reikia nepamiršti, jog viena iš priežasčių, kodėl Rusija naikina Ukrainos grūdų infrastruktūrą, yra ta, kad norima išprovokuoti papildomą įtampą tarp Ukrainos ir jos gerbiamų kaimynų. Mes neturime žaisti Putino žaidimo. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su savo partneriais, draugais, kaimynais, kad išvengtume situacijos, kai Putinas trins rankas ir juoksis, o kitos šalys reikalaus, kad Ukrainos grūdai į jas nebūtų importuojami“, – pridūrė D. Kuleba.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Europos Sąjunga iki 2023 metų rugsėjo 15 d. pratęsė gegužę priimtas išskirtines priemones dėl Ukrainos grūdų importo į penkias ES šalis, besiribojančias su Ukraina.

Ukrainos viceministrė: mūsų kariai padarė stebuklų, kurie bus įrašyti į vadovėliusPer kontrpuolimą Ukrainos gynėjai padarė „stebuklų, kurie bus įrašyti į vadovėlius“, sako Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar. Anot jos, Ukrainos kontrpuolimas vyksta tokiomis aplinkybėmis, kurias karybos mokslas laiko nepalankiomis puolamosioms operacijoms.H. Maliar pabrėžė, kad Ukrainos kariai žengia į priekį, nors priešas turi ir daugiau ginklų, ir daugiau žmonių, o puolimas laikomas galimu, kai yra priešingai. „Ir pirmiausia reikėtų kelti klausimą ne apie kilometrus, o apskritai apie tai, ar judame į priekį, ar ne. Tai, kad judame priešo pranašumo akivaizdoje, yra mūsų gynėjų aukšto meistriškumo ir drąsos ženklas“, – sakė H. Maliar.Ji pabrėžė, kad Ukrainos pajėgos patiria ir kur kas mažiau nuostolių, nei okupantai.„Mūsų nuostoliai yra 8–9 [kartus] mažesni Bachmuto kryptimi, 5,3 karto mažesni Taurijos kryptimi. Tai yra dalykai, kuriuos tyrinės mokslininkai“, – teigė Ukrainos gynybos viceministrė.

Šmyhalis: Ukraina ragina partnerius stiprinti oro skydą virš šalies pietųUkrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis paragino tarptautinius partnerius padėti stiprinti pietinių šalies sričių oro gynybą.Tai jis pareiškė antradienį per Vyriausybės posėdį, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Rusija kelia grėsmę visoms Juodosios jūros regiono valstybėms. Mes raginame savo partnerius stiprinti oro skydą virš Ukrainos pietų“, – pažymėjo premjeras.D. Šmyhalis pabrėžė, kad Rusija pietinius Ukrainos regionus terorizuoja jau daugiau kaip savaitę. Anot jo, agresoriaus tikslas – įbauginti žmones, sunaikinti Ukrainos uostų infrastruktūrą, padaryti kuo didesnę žalą Ukrainos žemės ūkio produkcijos eksportui ir sukelti pasaulinę maisto krizę.Vyriausybės vadovas priminė, kad Odesoje nukentėjo mažiausiai 28 architektūros paminklai. Rusų padaryta žala dar vertinama, taip pat laukiama mieste dirbsiančios UNESCO komisijos išvadų.„Priešas tikrai už viską sumokės, o mes tikrai atstatysime Odesą ir kitus mūsų Ukrainos miestus bei kaimus“, – įsitikinęs premjeras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusija kasdien apšaudo Pietų Ukrainą.Liepos 23-iosios naktį Rusijos kariuomenė surengė masinę ataką prieš Odesą ir Odesos sritį. Rusai paleido 19 įvairaus tipo raketų. Nuo smūgio nukentėjo istorinis Odesos centras, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Ukrainos tankai naudoja degalus, pagamintus iš Rusijos naftosTai karo paradoksas: Ukrainos tankai vis dažniau naudoja degalus, pagamintus iš rusiškos naftos. Mat Ukraina vis daugiau dyzelino importuoja iš Vengrijos ir Turkijos, kurių naftos perdirbimo įmonės daugiausia perdirba naftą iš Rusijos.Kaip rašo antradienį leidinys „Handelsblatt“, Ukrainos muitinė praneša apie gerokai išaugusį dyzelino importą. Per pastaruosius šešis mėnesius Vengrijos grupė MOL savo produkcijos pardavimą Ukrainai padvigubino. Kompanija turi specialų Europos Sąjungos leidimą aprūpinti savo įmones rusiška nafta. Degalai Ukrainai daugiausia tiekiami geležinkeliu per Lenkiją, į kurią jie pumpuojami vamzdynu iš Slovakijos ir Vengrijos.Anot „Handelsblatt“, iš esmės tankai gali naudoti įvairius naftos produktus. „Karinių mašinų varikliai paprastai yra universalūs ir labai tolerantiški degalams“, – sakė leidiniui Lenkijos karo ekspertas Damianas Ratka.

Rusijos gynybos ministras lankosi Šiaurės KorėjojePasak oficialių šaltinių, Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu išvyko į Šiaurės Korėją paminėti 70-ųjų Korėjos karo pabaigos metinių.Jis ten praleis tris dienas iki liepos 27-osios, dalyvaus įvairiuose „Korėjos tautos pergalės Tėvynės išlaisvinimo kare 1950–1953 m.“ šventiniuose renginiuose, „Telegram“ kanale pranešė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė. kad S. Šoigu vizitas į Pchenjaną padeda stiprinti Rusijos ir Šiaurės Korėjos karinį bendradarbiavimą ir yra svarbus žingsnis plėtojant dvišalį bendradarbiavimą.JAV įtaria Šiaurės Korėją ginklais remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą. Teigiama, kad kartu su Rusijos reguliariosiomis pajėgomis kovojusias „Wagner“ samdinių pajėgas ginklais aprūpino ir Pchenjanas.Šiaurės Korėja dėl savo branduolinių raketų programos iš esmės yra izoliuota tarptautiniu mastu, tačiau palaiko ryšius su dviem nuolatinėmis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narėmis Kinija ir Rusija.Nuo šeštojo dešimtmečio šalį valdo Kimų dinastijos diktatoriai. Liepos 27-oji, žyminti Korėjos karo pabaigą, Pchenjane švenčiama kaip Pergalės diena. Karas baigėsi paliaubomis, padalijusiomis Korėją į dvi valstybes palei 38-ąją lygiagretę. Įvairiais skaičiavimais, per 1950–1953 m. karą žuvo nuo 2 mln. iki 4 mln. korėjiečių

Pakeliui į Ukrainą – „Leopard 2“ tankaiPasak CNN, tankai „Leopard 2“ yra tarp karinės įrangos ir humanitarinės pagalbos paketo, pakeliui į Ukrainą iš Ispanijos.Siunta išgabenta iš Santander uosto Kantabrijoje ir turėtų atvykti į Ukrainą rugpjūčio pradžioje, pranešė naujienų agentūra, remdamasi Ispanijos gynybos ministerija.Nurodoma, kad siuntą sudaro: keturi „Leopard 2A“ tankai, 10 šarvuočių M-113, 10 krovininių sunkvežimių, viena šarvuota daugiafunkcė transporto priemonė, penki greitosios pagalbos automobiliai, įskaitant du šarvuotus.

Ukraina praneša apie nedidelę pažangą pietuose ir aplink BachmutąUkrainos kariuomenė pranešė apie nedidelę pažangą prieš Rusijos pajėgas pietinėse Ukrainos dalyse ir į pietus nuo Bachmuto rytuose.Kijevo kariai bando sugrąžinti Rusijos pajėgas į Rytų Ukrainą ir veržtis į pietinę pakrantę, kad nutrauktų sausumos tiltą tarp Rusijos ir Krymo, vykdydami savo atsakomąjį puolimą.Pažanga buvo lėtesnė, nei tikėtasi, tačiau Ukraina pareiškė, kad bando sumažinti aukų skaičių, nes jos pajėgos susiduria su sustiprintomis Rusijos gynybinėmis linijomis.Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas sakė, kad Ukrainos kariai pajudėjo į priekį Donecko srities pietrytinio Staromajorske kaimo kryptimi.Jis pridūrė, kad Ukrainos kariai stiprina užimtas pozicijas, o Rusijos pajėgos surengė stiprų pasipriešinimą.Anot jo, rytuose Ukrainos kariai išvijo Rusijos dalinius iš pozicijų netoli Andriivkos kaimo į pietvakarius nuo daugiausiai sunaikinto Bachmuto miesto.Pasak jo, Ukrainos pajėgos taip pat vykdė puolimo operacijas į šiaurę ir į pietus nuo Bachmuto.

ES išmokėjo Ukrainai 1,5 mlrd. eurų infrastruktūrai tvarkytiEuropos Sąjunga antradienį išmokėjo Ukrainai 1,5 mlrd. eurų, skirtų „padėti išlaikyti veikiančią valstybę ir tvarkyti infrastruktūrą“, tviteryje pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.Ši išmoka yra dalis ES finansinės pagalbos Kyjivui programos, kurios vertė 2023 metais siekia 18 mlrd. eurų.U. von der Leyen taip pat pareiškė, kad griežtai smerkia Rusijos smūgius Ukrainos grūdų sandėliavimo ir eksporto infrastruktūrai.„Rusijai tęsiant negailestingą karą, mes toliau remiame Ukrainą“, – rašė ji, pridurdama, kad paramos „bus dar daugiau“.

Ukrainos gynybos ministras rusų šaudmenų sandėlius Kryme ir Kerčės tiltą vadina oficialiais taikiniaisTiek Rusijos amunicijos sandėliai laikinai okupuotame Kryme, tiek Kerčės sąsiaurio tiltas yra oficialūs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų taikiniai. Tai interviu CNN pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Visi šie objektai yra oficialūs taikiniai, nes tai sumažins jų galimybes kovoti prieš mus (ir) padės išsaugoti ukrainiečių gyvybes“, – sakė O. Reznikovas.Paklaustas, ar Ukrainos tikslas yra visam laikui išvesti iš rikiuotės Kerčės sąsiaurio tiltą, O. Reznikovas atsakė: „Tai normali taktika – sugriauti priešo logistikos linijas, kad jie nebeturėtų galimybių gauti daugiau amunicijos, daugiau degalų, daugiau maisto ir t. t. Štai kodėl mes naudosime šią taktiką prieš juos“.O. Reznikovas taip pat apkaltino Rusiją, kad ji veikia kaip teroristinė valstybė, turėdamas omenyje neseniai Rusijos įvykdytas atakas Odesos regione.„Toks elgesys absurdiškas, bet jis realus, todėl tai naujas įrodymas, kad jie yra teroristinė valstybė“, – pridūrė O. Reznikovas.Maskva teigė, kad atakų padažnėjimas yra atsakas į anksčiau šį mėnesį įvykusį mirtiną sprogimą ant strategiškai svarbaus Kerčės sąsiaurio tilto.„(Rusija) bandė aiškinti, kad tai atsakas į kai kuriuos sprogimus jų teritorijoje, bet jie kovoja su civiliais gyventojais. Todėl aš juos vadinu plėšikais, prievartautojais ir žudikais“, – pabrėžė O. Reznikovas.Paklaustas, ar Ukraina, keršydama už tai, planuoja sustiprinti atakas prieš Rusijos laivus Juodojoje jūroje, ministras pažymėjo: „Mes turime pajėgumų. Turime ginklų, kuriuos panaudojome ir prieš kreiserį „Maskva“, ir jei jie mums grasins Juodojoje jūroje, turėsime atsakyti“.2023 metų liepos 17-osios naktį sugriuvo Kerčės sąsiaurio tilto tarpatramis. Prieš tai buvo girdėti sprogimas.

Rusija teigia atrėmusi dronų ataką prieš savo patrulinį laivąRusija antradienį pareiškė, kad Juodojoje jūroje atrėmė naktinę dronų ataką prieš savo karinį patrulinį laivą.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos naktį dviem jūriniais dronais nesėkmingai atakavo patrulinį laivą „Sergejus Kotovas“, – tvirtino Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad laivas nebuvo apgadintas ir tęsia savo misiją.

Britų žvalgyba paaiškino, kodėl Rusija intensyvina raketų atakas prieš Pietų UkrainąĮvykus Rusijos pasitraukimui iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, Kremlius veikiausiai jaučiasi mažiau politiškai suvaržytas ir bando atakuoti taikinius Odesoje, nes yra įsitikinęs, kad Ukraina ten laiko karinius išteklius. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo naujausioje, tviteryje paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.„Nuo 2022 m. rugpjūčio iki 2023 m. birželio, kuomet vis dar galiojo Juodosios jūros grūdų iniciatyva, Rusija susilaikydavo nuo atakų prieš pietiniuose uostuose esančią civilinę infrastruktūrą. Kadangi Rusija neatnaujino susitarimo, Kremlius veikiausiai jaučiasi mažiau politiškai suvaržytas ir bando atakuoti taikinius Odesoje, nes yra įsitikinęs, kad Ukraina ten laiko karinius išteklius“, – pažymima suvestinėje.Ministerija nurodo, kad nuo 2023 m. liepos 18 d. fiksuojamos dažnesnės Rusijos ilgojo nuotolio atakos prieš Odesą ir kitas vietoves Ukrainos pietuose. Joms buvo pasitelktas neįprastas raketų „AS-4 KITCHEN“ skaičius. Šie 5,5 tonos sveriantys sviediniai buvo sukurti lėktuvnešiams naikinti, sakoma suvestinėje.Rusijos taikinyje atsidūrė grūdų saugyklos Čornomorsko uoste ir Odesos istorinis centras.Ministerija priduria, kad nuo pat karo pradžios Rusijos atakų kampanijai būdinga prasta žvalgyba ir neveiksmingas taikinių nustatymo procesas.

Žiniasklaida: JAV perduos Ukrainai dar 400 mln. dolerių vertės karinės pagalbosJungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno administracija perduos Ukrainai dar 400 mln. dolerių (361 mln. eurų) vertės karinės pagalbos. Tai pranešė agentūra AP, remdamasi amerikiečių pareigūnais.Kaip teigiama, naujasis Vašingtono paramos paketas apima amuniciją, įskaitant raketas sistemoms HIMARS ir NASAMS, taip pat „Javelin“ ir „Stinger“. JAV kartu siunčia haubicų artilerijos sviedinių, 32 šarvuočius „Stryker“, griovimo įrangos, minosvaidžių, raketų „Hydra-70“, 28 mln. šovinių lengviesiems ginklams ir žvalgybinių dronų „Hornet“.Ši pagalba teikiama naudojantis prezidento suteiktais įgaliojimais, kurie leidžia Pentagonui atsigręžti į nuosavas ginkluotės atsargas ir greitai pristatyti jas Ukrainai.JAV pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes apie šį paketą oficialiai dar nepaskelbta.

Analitikai: po asmeninio pažeminimo – Putino reakcijaNaujas Rusijos prezidento Vladimiro Putino straipsnis apie Rusijos ir Afrikos santykius tikriausiai yra jo bandymas sušvelninti žalą, padarytą Rusijos pozicijoms ir jo reputacijai Afrikoje, Rusijai pasitraukus iš grūdų susitarimo bei atakavus Ukrainos grūdų saugyklas ir uostų infrastruktūrą. Straipsnis taip pat yra jo reakcija į negalėjimą dalyvauti šių metų BRICS viršūnių susitikime, įvyksiančiame Pietų Afrikos Respublikoje (PAR), dėl arešto orderio, išduoto Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT). Karo tyrimų institutas (ISW) daro prielaidą, kad V. Putinas pasijuto pažemintas ir dabar bando sušvelninti situaciją.Straipsnyje jis nurodė Rusijos tikslus užmezgant „partneriškus santykius“ su Afrika ir paragino tęsti „tradiciškai glaudų bendradarbiavimą pasaulinėje arenoje“. V. Putinas taip pat akcentavo Rusijos prekybą su Afrikos ekonominiais partneriais ir „nenutrūkstamo maisto tiekimo“ svarbą „Afrikos valstybių politinio stabilumo palaikymui“. Rusijos Federacijos (RF) vadovas apkaltino „kolektyvinius Vakarus“ neva naudojant grūdų susitarimą savo naudai Rusijos ir tokių šalių kaip Etiopija, Sudanas ir Somalis „sąskaita“.ISW analitikai mano, kad šis V. Putino straipsnis neatsitiktinai pasirodė netrukus po Rusijos pasitraukimo iš grūdų susitarimo ir įvykdytų atakų, kurių metu buvo sunaikinta dešimtys tūkstančių tonų ukrainietiškų grūdų ir infrastruktūros objektų, būtinų norint gabenti grūdus į tuos Afrikos rajonus, kurie yra labai nuo jų priklausomi.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 497 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 25 d. Ukrainoje jau žuvo 497 vaikai. Dar 1 077 buvo sužeisti.Tai antradienio rytą tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (481), Charkivo (298), Kyjivo (129), Chersono (116), Zaporižios (97), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (83), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Praėjusią parą per Rusijos atakas Donecko regione žuvo du žmonės, 10 sužeistaRusų okupantai pirmadienį nužudė du Ukrainos rytinio Donecko regiono gyventojus ir dar dešimt sužeidė. Apie tai „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Liepos 24 dieną rusai nužudė du Donecko regiono gyventojus – Kostiantynivkoje. Dar dešimt žmonių buvo sužeisti per praėjusią parą“, – rašė jis.P. Kyrylenka teigė, kad šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus nukentėjusiųjų Mariupolyje ir Volnovachoje skaičiaus.Pirmadienį, apie 19 val., rusų kariuomenė paleido kasetinius šaudmenis į Kostantynivkos mieste esantį vandens telkinį, ant kurio kranto ilsėjosi žmonės, ir žuvo du žmonės, tarp jų – 10 metų vaikas.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 243 220 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 25 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 243 220 karių, įskaitant 600 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai antradienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 174 Rusijos tankus (+12 per pastarąsias 24 val.), 8 131 (+13) šarvuotąją kovos mašiną, 4 705 (+30) artilerijos sistemas, 698 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 454 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 7 194 (+12) automobilius, 18 laivų, 3 977 (+14) dronus, 703 (+5) specialiosios technikos vienetus ir 1 307 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

TATENA ekspertai savo akimis pamatė minas prie Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai patvirtino, kad netoli Zaporižios atominės elektrinės, kurią kontroliuoja Rusijos kariuomenė, yra minų.Pareiškime, kuriame cituojamas TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi, agentūra nurodė, kad sekmadienį per patikrinimą jos komanda pamatė „keletą minų, esančių buferinėje zonoje tarp objekto vidinio ir išorinio perimetro barjerų“.Agentūra teigė, kad minos buvo riboto patekimo zonoje, į kurią negali patekti elektrinės personalas, ir kad jos komanda nepastebėjo jokių minų „vidiniame aikštelės perimetre“.„Kaip jau informavau anksčiau, TATENA žinojo apie anksčiau už aikštelės perimetro, taip pat tam tikrose vietose jos viduje padėtas minas. Mūsų komanda iškėlė klausimų dėl šio konkretaus radinio elektrinei ir jiems buvo atsakyta, kad tai yra kariuomenės sprendimas ir kariškių kontroliuojamoje teritorijoje“, – sakė R. Grossi.„Tačiau tokių sprogmenų buvimas aikštelėje neatitinka TATENA saugos standartų ir branduolinio saugumo gairių ir sukuria papildomą psichologinį spaudimą elektrinės darbuotojams – net jei TATENA, remdamasi savo stebėjimais ir elektrinės paaiškinimais, iš pradžių įvertino, kad šių minų sprogimas neturėtų daryti įtakos aikštelės branduolinės saugos ir kitoms saugumo sistemoms. Komanda toliau bendraus su elektrine“, – pridūrė jis.Ukraina apkaltino Rusiją, kad ši atominėje elektrinėje pridėjo sprogmenų, o Maskva savo ruožtu apkaltino Kyjivą, kad šis planuoja atakuoti elektrinę raketomis ir dronais kamikadzėmis.Didžiausią Europoje atominę elektrinę Rusija kontroliuoja nuo 2022 metų kovo pradžios, netrukus po Maskvos invazijos. Visi šeši reaktoriai buvo sustabdyti nuo rugsėjo mėnesio.

Ukrainoje – nauja dronų ataka: Kyjive ir dar 10 regionų buvo paskelbtas oro pavojusUkrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos praneša, kad antradienio naktį keli Ukrainos regionai, tarp jų ir Kyjivo sritis, vėl buvo atakuojami Rusijos nepilotuojamų orlaivių.Sostinėje ir dar 10 regionų buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, informuoja BBC.Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko sakė, kad „regione, Kyjivo pakraštyje, veikia oro gynyba“. „Būkite saugūs, kol oro antskrydis bus baigtas“, – rašė jis.Prieš tai S. Popko perspėjo dėl smūginių bepiločių orlaivių naudojimo Kyjive grėsmės ir paragino gyventojus rasti saugų prieglobstį.Vėliau pareigūnas sakė, kad Ukrainos oro gynyba sėkmingai sunaikino Rusijos bepiločius orlaivius pakeliui į Kyjivą.„Šiuo metu turimais duomenimis, aukų ar sunaikinimų sostinėje nebuvo“, – sakė S. Popko ir patikslino, kad šie duomenys dar gali keistis.Irane pagamintų „Shahed“ tipo dronų ataka truko tris valandas ir buvo jau šeštoji liepą.

Rusai į Kostantynivką pataikė kasetiniais sviediniais: žuvo vaikas, daug sužeistaPirmadienio, liepos 24 d., vakarą rusai kasetiniais sviediniais apšaudė Donecko srityje esančią Kostantynivką. Dėl smūgio žuvo vienas vaikas, taip pat yra sužeistų, tarp jų dar trys vaikai.Tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavelas Kirilenko. "Per Kostantynivkos apšaudymą buvo sužeisti mažiausiai septyni civiliai. Tarp sužeistųjų yra keturi vaikai: 5, 11 ir 12 metų mergaitės ir 11 metų berniukas. Vieno vaiko būklė sunki", – sakė jis.Vėliau P. Kirilenko informaciją atnaujino ir pridūrė, kad sunkiai sužeisto vaiko išgelbėti nepavyko. Pažymima, kad priešas pataikė į poilsio zoną.

Prie Bachmuto sužeistas AFP žurnalistasNaujienų agentūros AFP žurnalistas, 35 metų amerikietis Dylanas Collinsas pirmadienį buvo sužeistas per bepiločio orlaivio ataką, kai rengė reportažą iš Ukrainos artilerijos pozicijų netoli Bachmuto.Tai tviteryje pranešė jo kolega, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Dylanas Collinsas, JAV pilietis, gyvenantis Libane, bet vykdantis užduotį Ukrainoje, per ataką miškingoje vietovėje netoli Bachmuto patyrė daug skeveldrinių žaizdų“, – sakoma pranešime.Vyras buvo nugabentas į artimiausią ligoninę, kur jam buvo suteikta pirmoji pagalba.Medikai teigia, kad žurnalisto sveikatai pavojus negresia: jis yra sąmoningas, palaiko ryšį su kolegomis.„Tiriame visas šio incidento aplinkybes. Mūsų mintys yra su Dylanu ir jo artimaisiais", – sakė AFP atstovė Christine Buhagiar.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos žurnalistas ir kariškis Volodymyras Mukanas balandžio 29 d. žuvo Bachmute, vykdydamas kovinę užduotį.

Humeniuk: Rusija gali tęsti „uostų ir grūdų terorą“Rusijos okupacinė kariuomenė gali tęsti raketų atakas prieš Odesą, smogdama uostų infrastruktūrai.Tai pirmadienį per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, atsakydama į klausimą, ar Odesa ruošiasi kitoms galimoms priešo atakoms, praneša „Ukrinform“.„Žinoma, visi yra pasirengę, žinoma, yra supratimas, kad priešas tęs vadinamąjį uostų ir grūdų terorą, nes jie patys akcentuoja šią temą ir mėgina daryti spaudimą būtent Odesos ir Mykolajivo sritims, kaip uostų regionams, kurie gali būti labai naudingi grūdų sandoriui“, – pažymėjo N. Humeniuk.Ji pabrėžė, kad priešas greičiausiai ir toliau didins spaudimą, nors kol kas raketnešių nėra laivų grupuotėje.„Visi raketnešiai yra bazavimosi punktuose. Tai gali reikšti, kad jie pasiruoš ir grįš budėti artėjant vidurnakčiui. Tokia praktika jau buvo, mes stebime šią situaciją“, – paaiškino pareigūnė.Ji taip pat pažymėjo, kad šiuo metu priešas rengia mišrias atakas, kurios gali būti vykdomos tiek iš jūros, tiek iš oro.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 23-iosios naktį Rusijos kariuomenė surengė masinę ataką prieš Odesą ir Odesos sritį. Rusai paleido 19 įvairaus tipo raketų. Nuo smūgio nukentėjo istorinis Odesos centras, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Per ataką buvo apgadinti 25 architektūros paminklai.

Ispanija išsiuntė Ukrainai keturis tankus „Leopard“ ir dešimt šarvuotųjų automobiliųIspanijos gynybos ministerija paskelbė, kad Ukrainai išsiųsta dar viena humanitarinės ir karinės pagalbos partija, įskaitant keturis tankus „Leopard 2A4“.Tai pranešama žinybos svetainėje, kuria remiasi „Ukrinform“.„Dar keturi tankai „Leopard 2A4“, kuriuos perdavė Ispanijos vyriausybė, jau iškeliavo iš Santandero uosto į Lenkiją“, – rašoma pranešime.Pagalbos paketą taip pat sudaro dešimt šarvuotųjų automobilių TOA M-113, dešimt sunkvežimių, daugiafunkcinis šarvuotasis automobilis, trys civiliniai greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir šarvuotasis medicinos automobilis BMR, taip pat šarvuotasis civilinis greitosios pagalbos automobilis (pasienio tarnybai).Anksčiau Ispanija perdavė Ukrainai šešis tankus „Leopard 2“.Kaip anksčiau buvo pranešta, Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles per 12-ąjį Ramšteino formato susitikimą informavo, kad Ukrainai bus perduoti keturi pagrindiniai kovos tankai „Leopard 2“ ir šarvuotųjų transporterių partiją.

Mariupolyje okupantai rusai užminavo visus tiltusMariupolyje okupantai rusai užminavo visus tiltus ir prie kiekvieno iš jų įrengė gynybinius įtvirtinimus.Kaip praneša „Ukrinform“, Mariupolio miesto vadovo patarėjas Petro Andriuščenka apie tai informavo „Telegram“ kanale.„Mariupolyje okupantai užminavo visus tiltus, prie kiekvieno įrengė gynybinius įtvirtinimus. Dabar judėjimas per tiltus ribojamas, o gynybinių įtvirtinimų teritorija aptverta“, – parašė P. Andriuščenka.Anot jo, rusai taip ruošiasi neišvengiamoms kautynėms dėl Mariupolio.Įnirtingi mūšiai dėl Mariupolio tęsėsi kelis mėnesius nuo pirmųjų plataus masto karo dienų. Galiausiai 2022 metų gegužės 20 d. okupantai rusai visiškai užėmė miestą.Žuvo daugiau kaip 20 tūkstančių miesto gyventojų. Iš 400 tūkstančių žmonių, gyvenusių Mariupolyje iki plataus masto karo pradžios, mieste liko apie 120 tūkstančių.

Žiniasklaida: kompleksas „Pancir“ ant Rusijos gynybos ministerijos stogo neįstengė atremti drono atakosOro gynybos kompleksas „Pancir-S1“ ant Rusijos gynybos ministerijos stogo neįstengė numušti drono, nors buvo nuo jo smūgio taško už mažiau kaip 300 metrų.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Laisvės radiju.Kaip matyti iš publikacijų socialiniuose tinkluose ir palydovinių nuotraukų, 2022 metų pabaigoje ant Gynybos ministerijos stogo pastatytas trumpojo nuotolio oro gynybos kompleksas „Pancir-S1“ tebėra ten.Pažymima, kad nuo šio taško iki drono smūgio vietos Komjaunimo prospekte yra mažiau kaip 300 metrų.„Tačiau liudininkai pirmadienio rytą nepastebėjo jokių „Pancir“ darbo įrodymų“, – rašoma publikacijoje.Portalas primena, kad naktį į pirmadienį Maskvą atakavo du dronai. Vienas iš jų pataikė į verslo centrą, o kitas nukrito netoli nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos Kibernetinės žvalgybos būstinės.Rusijos gynybos ministerija pareiškė „perėmusi du dronus“ ir apkaltino Ukrainą dėl išpuolio.Vėliau „rbc.ua“ pranešė, kad naktinė bepiločių orlaivių ataka prieš Maskvą buvo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialioji operacija.

Ukraina identifikavo dar 11 Rusijos karių, įtariamų žiaurumais BučojeUkrainos saugumo tarnyba (SBU) paskelbė, kad žino dar 11 pavardžių Rusijos kariuomenės karių, kurie per Bučos okupaciją žudė civilius pernai kovą. Nedidelis miestelis Kijevo regione tapo Rusijos kariuomenės žiaurumų Ukrainoje simboliu.„Saugumas identifikavo dar 11 Rusijos karių, kurie įvykdė nusikalstamą veiklą per laikiną Kijevo regiono dalies okupaciją. Jie pasirodė esą 1-osios atskiros motorizuotos šaulių brigados 37-ojo būrio kariai iš Rusijos (Kyakhta, Buriatijos Respublika)“, – sakoma pranešime, paskelbtame SBU „Telegram“ kanale.Maskva iki šiol neigia kaip nors dalyvavusi civilių žudynėse, bet savo pozicijos įrodymų ji nepateikė.Nustatyta, kad viename iš „reidų“ šie kaltinamieji persikėlė į Rusijos Federacijos šarvuotų transporto priemonių koloną ir atidengė ugnį į du automobilius su civiliais. Per priešo apšaudymus žuvo šeši ukrainiečiai – tiek vairuotojai, tiek keleiviai.Ataskaitoje taip pat pateikiami pareigūnų ir kareivių, kurie, pasak specialiųjų tarnybų, davė įsakymus šaudyti į civilius gyventojus ir tiesiogiai juos vykdė, vardai.Remdamiesi surinktais įrodymais, SBU tyrėjai informavo Rusijos kariuomenę apie įtarimus pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo kartu su iš anksto apgalvota žmogžudyste.

Skelbiamos naujos „Wagner“ stovyklos Baltarusijoje palydovinės nuotraukos Internete pasirodė naujų „Wagner“ samdinių grupuotės stovyklos Baltarusijoje palydovinių nuotraukų, praneša „Ukrinform“.Bendrovės „Maxar Technologies“ nuotraukas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė „The New York Times“ žurnalistas Christianas Tribertas.Nuotraukose matyti objektas Celio kaime, vadinamas „Wagner“ stovykla.„Nuotraukose, darytose šiek tiek pasvirusiu kampu, matyti šimtai automobilių, nedidelių sunkvežimių ir maždaug 35 priekabos“, – pažymima įraše.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Baltarusijos valdžia leido Mogiliovo srities Celio kaime įrengti „vagneriečių“ stovyklą, kurioje statomos palapinės beveik 9 tūkst. žmonių.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas pareiškė, kad „Wagner“ samdinių veiksmais Baltarusijoje siekiama daryti psichologinį spaudimą Ukrainos gyventojams ir juos įbauginti.

Berdiansko kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos pasistūmėjo 1,4 kilometroPer puolamąją operaciją Berdiansko kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos pasiekė laimėjimų ir pasistūmėjo į priešo okupuotos teritorijos gilumą nuo 350 metrų iki 1,4 kilometro.Tai pirmadienį feisbuke pranešė Taurijos krypties gynybos pajėgų jungtinis spaudos centras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Berdiansko kryptimi pasiekta dalinė sėkmė, pasistūmėta į priešo okupuotos teritorijos gilumą nuo 350 metrų iki 1,4 kilometro“, – rašoma pranešime.Spaudos centras taip pat pažymėjo, kad dėl Staromajorskės vyksta įnirtingi mūšiai. Melitopolio kryptimi pokyčių nėra.„Ukrainos kariai imasi išminavimo priemonių ir apšaudo priešą. O kiti smogiamieji daliniai įsitvirtina užimtose linijose ir yra pasirengę tolesniems puolamiesiems veiksmams", – informavo spaudos centras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo 35 kvadratinius kilometrus teritorijos.

Rusija perspėjo, kad reaguodama į dronų atakas imsis „griežtų atsakomųjų priemonių“Pirmadienį Rusija pareiškė, kad bepiločių orlaivių atakos Maskvos centre ir aneksuotame Kryme užsitrauks griežtą atsaką. Prieš tai Ukraina prisiėmė atsakomybę dėl dronų atakos prieš Rusijos sostinėje.„Tai, kas nutiko, vertiname kaip dar vieną teroristinių metodų panaudojimą ir civilių gyventojų bauginimą, kurį vykdo Ukrainos karinė ir politinė vadovybė“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.„Rusijos Federacija pasilieka teisę imtis griežtų atsakomųjų priemonių“, – sakoma jame.

Rusai apšaudė Charkivo sritį, sužeisti keturi žmonėsCharkivo srityje per apšaudymus buvo sužeisti keturi žmonės, tarp jų – 12 metų vaikas.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Rašistai atakuoja civilius Kupiansko rajono gyventojus. Piščanės kaime per priešo apšaudymą buvo sužeistas 12 metų berniukas. Taip pat nukentėjo dvi moterys – 31 ir 48 metų. Gydytojų teigimu, visų sužeistųjų būklė yra lengva", – rašoma pranešime.Be to, per Dvoričnos gyvenvietės apšaudymą buvo sužeistas 60 metų vyras. Skeveldros jam pataikė į krūtinę ir koją, jis nugabentas į ligoninę.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Charkivo srityje valdoma bomba FAB-250 smogė Kupiansko rajono Kučerivkos kaimui. Nukentėjo mažiausiai 13 privačių gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Sužeista 70 metų moteris.

Ukrainos partizanai: rusai permeta karinę techniką iš Melitopolio į KrymąOkupantai iš laikinai okupuoto Zaporižios srities Melitopolio miesto permeta į laikinai okupuotą Krymą sunkvežimius, vilkikus ir kitą karinę techniką.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė partizaninis judėjimas „Ateš“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Po dar vienos sėkmingos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacijos prieš okupantus Melitopolyje Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo gabenti techniką į Krymą. Šį kartą mūsų agentai užfiksavo karinių sunkvežimių, vilkikų ir kitos technikos judėjimą iš Melitopolio į Krymą“, – sakoma pranešime.Partizanai pažymi, kad okupantai aprūpina savo kariuomenę, naudodamiesi Krymu, tačiau „tai tęsis neilgai“.Kaip anksčiau buvo pranešta, Melitopolyje buvo susprogdintas vadinamasis laikinasis statybos ministro pavaduotojas.

Britų žvalgyba: Rusija įveda mokyklose kovines pamokasDidžiosios Britanijos žvalgybos ekspertų teigimu, Maskva planuoja įskiepyti Rusijos visuomenei karingą požiūrį ir tuo tikslu įveda mokyklose pamokas apie ginklus ir dronus moksleiviams nuo 15 metų.Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos pirmadienį paskelbtoje naujausioje žvalgybos suvestinėje cituojamas Rusijos politikas, pareiškęs, kad pamokose rusų moksleiviai bus mokomi „atlikti reljefo žvalgybą“ ir atremti kovinius dronus.Nuo rugsėjo 1 d. vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai gaus pamokas, per kurias bus mokomi šaudyti, įgis įgūdžių naudoti rankines granatas ir teikti pirmąją pagalbą kovos sąlygomis, sakoma pranešime.Tačiau, pasak britų žvalgybos, siekiama ne tiek ugdyti tikrus įgūdžius, kiek Rusijos gyventojų „sukarinto patriotizmo kultūrą“.Nepaisant to, moksleivių mokymo naudoti dronus įtraukimas į programą rodo, kad Rusija laiko taktinių dronų naudojimą Ukrainoje svarbiu ir ilgalaikiu šiuolaikinio karo komponentu.

Į Odesą atvyks UNESCO misija, kuri įvertins kultūros objektams padarytą žaląArtimiausiomis dienomis į Odesą atvyks UNESCO misija, kuri preliminariai įvertins kultūros paveldo objektams padarytą žalą.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Organizacija pabrėžė, kad tyčiniai smūgiai kultūros objektams ir jų naikinimas gali būti prilyginami karo nusikaltimui. Tačiau Rusija vis dar yra UNESCO narė“, – pažymima pranešime.Ministerija tikisi, kad bus imtasi aktyvių veiksmų siekiant išsaugoti ir atkurti kultūros paveldą, ir ragina pašalinti Rusiją iš UNESCO.Kaip pranešė „Ukrinform“, naktį iš liepos 22-osios į 23-iąją Rusijos kariuomenė surengė masinę ataką prieš Odesą ir Odesos sritį. Rusai paleido 19 įvairaus tipo raketų.Nuo smūgio nukentėjo istorinis Odesos centras, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.Ministerijos duomenimis, per ataką Odesoje buvo apgadinti 29 nacionalinės ir vietinės reikšmės paminklai.

Ukrainos pareigūnas: „Wagner“ neturi jėgų ir priemonių, kad keltų grėsmę LenkijaiUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas įsitikinęs, jog privati ​​karinė kompanija „Wagner“ neturi jėgų ir priemonių, kad keltų grėsmę Lenkijai.Jis tai pareiškė pirmadienį per televizijos maratoną, atsakydamas į klausimą dėl apsišaukėlio Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos žodžių, kad esą „Wagner“ kovotojai rodo iniciatyvą pulti Lenkiją, praneša UNIAN.Pareigūnas pažymėjo, kad tai „nuspėjami dalykai“. Anot A. Jusovo, nuo pat pradžių, kai tik pasirodė informacija apie galimą „vagneriečių“ permetimą į Baltarusiją, buvo aišku, kad viena iš jų panaudojimo krypčių – „nuolat erzinti ir nervinti“ kaimynes – NATO ir Europos Sąjungos šalis.„Jeigu kalbėsime apie šių grėsmių rimtumą, tai „Wagner“ grupuotė neturi pakankamai jėgų ir priemonių, kad realiai keltų grėsmę, pavyzdžiui, Lenkijai“, – pabrėžė Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas.Jis pridūrė, jog jei toks žingsnis būtų žengtas, šiai struktūrai tai būtų savižudybė.„Esu įsitikinęs, kad Lenkijos kariuomenė greitai išspręstų visas šias problemas“, – sakė A. Jusovas.Liepos 23 d. A. Lukašenka Sankt Peterburge per susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pareiškė, kad esą „vagneriečiai“ nori surengti „ekskursiją“ į Lenkiją.

Putinas penkeriais metais padidino rezervistų amžiųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, padidinantį amžių, iki kurio gali tarnauti rezervo kariai.Remiantis pirmadienį oficialiame Rusijos vyriausybės portale paskelbtu pranešimu, įstatymas numato penkeriais metais padidinti maksimalią visų rangų ir kategorijų atsargos karių amžiaus ribą. Kariai, jūreiviai ir seržantai dabar gali būti šaukiami į atsargos tarnybą iki 55 metų.Karininkų iki kapitono laipsnio amžiaus riba nuo šiol bus 60 metų, o aukštesnieji karininkai tarnaus iki 65 metų. Generolai gali būti pašaukti į tarnybą iki 70 metų amžiaus.Sprendimas priimtas Rusijai jau 17 mėnesių tęsiant karą Ukrainoje. Pernai rudenį V. Putinas įsakė dalinę mobilizaciją, oficialiais duomenimis, Rusija mobilizavo į frontą Ukrainoje 300 tūkst. karių. Tačiau mobilizacija atskleidė rimtas bėdas Rusijos kariuomenėje, daug rusų vengdami karinės tarnybos pabėgo į užsienį.Maskva oficialiai neigia bet kokius ketinimus vykdyti dar vieną mobilizaciją, tačiau, pasak ekspertų, dėl nuolatinių problemų fronte tikėtina nauja šaukimo banga.

Kremlius: dronų atakų prieš Rusiją intensyvumas didėjaBepiločių orlaivių atakų bandymai prieš Rusiją „didėja“, perspėjo Kremliaus atstovas.Dmitrijus Peskovas sakė, kad „imamasi priemonių“, kad atakos būtų sužlugdytos, tačiau nepateikė jokių detalių, ar buvo patobulintos Rusijos oro gynybos sistemos.„Vyksta labai intensyvus 24 valandų darbas“, – sakė jis.Jo komentarai pasirodė po to, kai Rusija pareiškė, kad Ukraina ankstų rytą bandė įvykdyti dronų ataką prieš Maskvą.Rusijos gynybos ministerija taip pat tvirtino, kad Ukraina per naktį bandė atakuoti Krymą naudodama 17 bepiločių orlaivių. Tačiau atakos buvo sužlugdytos ir aukų nebuvo, pridūrė ji.

Ukrainos šaltinis: dronų ataka prieš Maskvą buvo ukrainiečių „specialioji operacija“Pastaroji dronų ataka prieš Rusijos sostinę Maskvą buvo Ukrainos pajėgų surengta „specialioji operacija“. Tai naujienų agentūrai AFP pareiškė Ukrainos šaltinis.„Šiandieninė dronų ataka prieš Maskvą buvo specialioji GUR operacija“, – nurodė šaltinis, omenyje turėdamas Ukrainos karinę žvalgybą.Anksčiau pranešta, kad ankstyvą pirmadienį virš Maskvos buvo numušti du bepiločiai. Per ataką mieste buvo apgadinti du pastatai.

Rusai daugiau nei šimtą Ch-22 raketų modernizavo į Ch-32 ir jomis apšaudė OdesąRusai daugiau kaip šimtą raketų Ch-22 modernizavo į raketas Ch-32, kuriomis liepos 23-osios naktį buvo apšaudyta Odesa.Apie tai televizijos tilto „Jungtinės žinios“ eteryje informavo Pietų operatyvinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.„Turėdami dideles raketų Ch-22 atsargas, jie bando jas tobulinti, nes iki šiol matėme, kaip jos buvo naikinamos ore. Akivaizdu, kad nuo pat plataus masto invazijos pradžios jie išnaudojo gana dideles raketų atsargas. Skirtingai nei Ukraina, jie ruošėsi šiam procesui. Jie sąmoningai didino savo pajėgumus, didino jų skaičių pagal savo strateginius planus, ir dabar, kiek žinau, kalbame apie daugiau nei šimtą šių raketų“, – sakė ji, atsakydama į klausimą apie raketų Ch-32 skaičių.Kaip pranešta anksčiau, liepos 23-osios naktį Rusijos kariai pradėjo masinę ataką Odesos mieste ir regione. Užpuolikai paleido 19 įvairaus tipo raketų. Atakos metu nukentėjo Odesos istorinis centras, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.Per išpuolį buvo nukentėjo 25 architektūros paminklai, įskaitant Atsimainymo katedrą.Raketa Ch-22 „Buria“ yra sovietų gamybos viršgarsinė didelio nuotolio iš oro paleidžiama sparnuotoji raketa. Ji buvo skirta naikinti lėktuvnešiams ir lėktuvnešių smogiamosioms grupėms, tačiau 2022–2023 metais Ch-22 tapo daugybės karo nusikaltimų ginklu. Vienas iš tokių nusikaltimų buvo įvykdytas šių metų sausio 14 dieną, kai iš Rusijos bombonešio Tu-22M3 paleista Ch-22 raketa pataikė į gyvenamąjį namą Dniepro mieste.

Vakarų ekspertai: Maskvoje smogta ypatingiems taikiniamsVakarų ekspertai publikuoja pirmus dronų atakos Maskvoje, dėl kurios Rusijos valdžia kaltina ukrainiečių kariuomenę, vertinimus. Specialistų nuomone, vienas bepilotis nukrito prie Rusijos Gynybos ministerijos komplekso ir veikiausiai šiek tiek apgadino vieną pastatą.JAV Užsienio politikos tyrimų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Robas Lee rašo tviteryje, kad Komjaunimo pr. 17, kur, rusų pareigūnų duomenimis, aptiktos drono nuolaužos, yra „mažiau nei už 200 metrų nuo Rusijos Gynybos ministerijos Nacionalinio valdybos centro“.Žinomas žurnalistas tyrėjas Christo Grozevas rašo, kad adresas Komjaunimo prospekte yra „tiesiai priešais Vyriausiosios žvalgybos valdybos (VŽV) kibernetinio saugumo pajėgų centrinį biurą, kur be įvairių padalinių yra ir [kibernetinio šnipinėjimo] grupė „FancyBear“.Pasak Ch. Grozevo, ten „yra ir Gynybos ministerijos Karinis universitetas bei keli visiškai slapti VŽV objektai, taip pat ir jų nelegalų (t. y. siuntimo į užsienį agentų, kurie apsimeta vietos gyventojais] programos. „Jeigu Ukraina pataikė į šį pastatų kompleksą, simbolinė žala Gynybos ministerijai ir VŽV bus labai ryški“, – mano Ch. Grozevas.Jo teigimu, sprendžiant iš nuotraukų, VŽV / Gynybos ministerijos kompleksui padaryta minimali žala, regis, buvo išdaužti langai.Ukraina įprastai neigia ataka Rusijos teritorijoje, tačiau jos oficialūs asmenys tokiais atvejais dažnai pareiškia, kad „susidomėję stebi“, kas vyksta.

Ukraina praneša, kad per praėjusią savaitę susigrąžino daugiau kaip 16 kvadratinių kilometrų teritorijosUkraina pirmadienį pranešė, kad per praėjusią savaitę jos pajėgos susigrąžino daugiau kaip 16 kvadratinių kilometrų Rusijos rankose buvusios teritorijos šalies pietuose ir rytuose.„Išlaisvinta teritorija (pietuose) per savaitę padidėjo 12,6 kvadratinių kilometrų“, – nurodė gynybos viceministrė Hanna Maliar ir pridūrė, kad Ukrainos kariai rytuose atkovojo dar 4 kvadratinius kilometrus teritorijos.

V. Zelenskis: trečiadienį bus surengtas NATO-Ukrainos tarybos posėdisTrečiadienį bus surengtas NATO-Ukrainos tarybos posėdis. Tai sekmadienį savo naktiniame kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį cituoja CNN.Apie tai pranešta praėjus dienai po to, kai V. Zelenskis paprašė skubaus susitikimo su Aljansu ir nurodė, kad taryba turėtų susiburti ir aptarti krizę, kilusią dėl Rusijos pasitraukimo iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Ukrainos lyderis teigė, kad tarybai reikėtų nuspręsti dėl galimų žingsnių „atblokuoti ir užtikrinti stabilų grūdų koridoriaus veikimą“.NATO-Ukrainos taryba buvo įsteigta per Aljanso viršūnių susitikimą Vilniuje. Šis formatas yra paramos ir garantijų paketo, priartinančio Ukrainą prie NATO, dalis.

Analitikai pastebėjo Putinui nebūdingą elgesįAnot Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) ekspertų, susitikęs su Baltarusijos vadovu Aliaksandru Lukašenka, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pasitelkęs „simbolizmą ir kūno kalbą“, parodė savo „tebesamus nuogąstavimus“ dėl galimos Jevgenijaus Prigožino ir „Wagner“ samdinių jam keliamos grėsmės. ISW pareiškė, kad sekmadienį, liepos 23 d., Sankt Peterburge įvykusio susitikimo metu Rusijos prezidentas „padarė keletą reikšmingų simboliškų gestų“. Pavyzdžiui: su A. Lukašenka apsilankė istoriniu požiūriu svarbioje saloje-tvirtovėje Kronštate, po kurią vaikštinėjo su Sankt Peterburgo gubernatoriumi Aleksandru Beglovu ir Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu jaunesniąja dukra. Tiek A. Beglovas, tiek S. Šoigu yra asmeniniai J. Prigožino priešai.Pasirodymas viešumoje Kronštate „beveik neabejotinai turėjo signalizuoti V. Putino ir jam lojalių žmonių pergalę numalšinant V. Prigožino sukilimą ir pergalę prieš Sankt Peterburge esančius jo šalininkus“, teigia ISW.Lankydamasis Kronštate, V. Putinas taip pat mielai fotografavosi su vietos gyventojų miniomis, įskaitant vaikus, nors toks elgesys jam nebūdingas. Tikriausiai Rusijos prezidentas norėjo save pateikti kaip populiarų ir mylimą lyderį.Simboliški gestai rodo, kad V. Putinas nerimauja dėl savo populiarumo, režimo saugumo ir aukščiausiuose Rusijos valdžios ešelonuose dėl valdžios kovojančių įvairių frakcijų.Praėjusį mėnesį J. Prigožinas surengė trumpai trukusį maištą prieš Maskvos karinę vadovybę, o paskui priėmė pasiūlymą, kurį išsiderėjo A. Lukašenka: „Wagner“ samdiniams kaltinimai bus panaikinti, jeigu J. Prigožinas išvyks į Baltarusiją.

Per sprogimus Kryme nukentėjo šaudmenų sandėlisRusijos vis dar okupuoto Krymo okupacinės administracijos vadovas Sergejus Aksionovas skundėsi galinga nepilotuojamų orlaivių ataka, rašo „Unian“.Rusijos „Telegram“ kanaluose teigiama, kad 11 bepiločių orlaivių buvo numušti danguje virš pusiasalio. Pranešama, kad nukentėjo šaudmenų sandėlis. S. Aksionovas taip pat teigia, kad drono nuolaužos esą apgadino privatų namą Kirovo rajone.Saugumo sumetimais apribotas eismas geležinkeliu, taip pat greitkelyje. Anksčiau buvo pranešta, kad Kryme naktį girdėjosi šūviai ir sprogimai.

Skelbiama apie naują ataką KrymeKrymo valdžia skelbia apie drono ataką, vaizdo įrašuose fiksuojami sprogimai šaudmenų sandėlyje netoli Džankojaus.https://t.me/mediazzzona/12303

ISW: „Wagner“ nekelia grėsmės Lenkijai ir UkrainaiNėra jokių ženklų, rodančių, kad Baltarusijoje dislokuoti „Wagner“ padaliniai turėtų sunkiosios ginkluotės, reikalingos rimtam puolimui prieš Ukrainą ar Lenkiją. Tai teigiama JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.„Putinas ir Lukašenka taip pat sustiprino informacines operacijas, nukreiptas į Vakarus. Lyderiai sustiprino savo melagingus teiginius, kad Ukrainos kontrpuolimas žlugo, – sakoma pranešime. – Lukašenka ir Putinas taip pat pakartojo informacinę operaciją, kad „Wagner“ grupė kelia grėsmę Lenkijai.“Vyresnieji Vakarų ir Ukrainos lyderiai ir ISW ir toliau mano, kad dar per anksti vertinti Ukrainos kontrpuolimą, nes Ukraina vis dar turi daug nepanaudotų pasirengusių pajėgų ir išlaiko galimybę pradėti ryžtingas operacijas kada ir kur tik panorės.„Nėra jokių požymių, kad „Wagner“ kovotojai Baltarusijoje turi sunkiosios ginkluotės, reikalingos rimtai puolimui prieš Ukrainą ar Lenkiją be reikšmingo perginklavimo, nes Putino ir Prigožino susitarimo, užbaigiančio ginkluotą maištą, sąlyga buvo, kad „Wagner“ atiduotų tokius ginklus Rusijos gynybos ministerijai“, – pažymėjo ISW.Karo studijų institutas paskelbė pagrindinės „Wagner“ bazės Tselyje Osypovyčių mieste nuotrauką, kurioje matyti, kad bazėje ir aplink ją stovi daugiausia šimtai lengvųjų automobilių, nedidelių sunkvežimių ir apie 35 puspriekabės.„Wagner“ pajėgos Baltarusijoje nekelia jokios karinės grėsmės Lenkijai ar Ukrainai, kol jos nebus aprūpintos mechanizuota įranga“, – pabrėžė ISW analitikai.Kaip pranešama, vakar, liepos 23 d., į Baltarusiją atvyko dešimtoji Wagnerio pajėgų kolona.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 242 620 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 24 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 242 620 karių, įskaitant 660 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 162 Rusijos tankus (+11 per pastarąsias 24 val.), 8 118 (+13) šarvuotųjų kovos mašinų, 4 675 (+17) artilerijos sistemas, 697 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 452 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 7 182 (+10) automobilius, 18 laivų, 3 963 (+5) dronus, 698 (+2) specialiosios technikos vienetą ir 1 307 (+9) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Odesoje sunaikintas grūdų sandėlis, sužeisti 4 žmonėsPranešama, kad naktį į pirmadienį sprogimai aidėjo Kryme ir Odesoje. Rusijos naktinė bepiločio orlaivio ataka pietiniame Ukrainos Odesos uoste sunaikino grūdų sandėlį ir sužeidė keturis uosto darbuotojus, praneša „Reuters“.Remiantis preliminaria informacija, per atakas buvo sunaikinti trys dronai.

Pranešama apie dronų ataką MaskvojeLiepos 24-osios rytą Rusijos sostinę užpuolė nežinomi bepiločiai orlaiviai. Apie tai praneša Rusijos „Telegram“ kanalai. 112 duomenimis, apie sprogimus pranešė daugelio Maskvos rajonų gyventojai. Komsomolskio prospekte, miesto centre, aptikti drono fragmentai, rašo propagandistai.„Mash“ žiniomis, drono fragmentai buvo rasti prie pastato, esančio netoli Rusijos Federacijos gynybos ministerijos. Kambaryje išdaužyti langai, į įvykio vietą atvyko greitoji pagalba. Pranešama, kad aukų nėra.Maskvos meras Sergejus Sobianinas sakė, kad apie 4 val. ryto buvo užfiksuoti „bepiločių orlaivių smūgiai į du negyvenamuosius pastatus“. Didelių sužalojimų ar sužalojimų nebuvo.Kaip rašo „Ukrinform“, vienas dronas pataikė į verslo centrą.https://t.me/UaOnlii/56609

Kuleba: Ukraina ir Lenkija visada laikysis išvienUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sekmadienį pareiškė, kad Kyjivas ir Varšuva „visada laikysis išvien“, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai apkaltinus Lenkiją, jog ji esą turi teritorinių ambicijų.„Putino bandymai įvaryti pleištą tarp Kyjivo ir Varšuvos yra tokie pat bergždi, kaip ir jo žlunganti invazija į Ukrainą“, – nurodė D. Kuleba, Rusijos ir Baltarusijos vadovams pareiškus, kad Lenkija neva turi ambicijų užgrobti dalį Vakarų Ukrainos.

UNESCO pasmerkė rusų ataką prieš OdesąSekmadienį UNESCO pasmerkė „įžūlią“ Rusijos ataką prieš organizacijos saugomą Ukrainos Odesos miestą.Paryžiuje įsikūrusi UNESCO išplatintame pranešime nurodė, kad yra „labai susirūpinusi ir griežtai smerkia įžūlią Rusijos pajėgų ataką“, kurios taikinyje atsidūrė „keli kultūros objektai“, esantys į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktame istoriniame Odesos centre.Šis išpuolis pareikalavo dviejų gyvybių.UNESCO vadovė Audrey Azoulay tvirtino, kad tai žymi „smurto prieš Ukrainos kultūros paveldą eskalaciją“.Per naujausią Rusijos smūgį, be kita ko, buvo apgadinta 1794 m. pastatyta Atsimainymo katedra. 1936 m. ji buvo sugriauta, tačiau vėliau atstatyta.

JAV valstybės departamentas apskaičiavo, kiek gali trukti Ukrainos kontrpuolimasJungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Anthony Blinkenas pareiškė, kad Ukraina jau atgavo apie 50 proc. teritorijos, kurią Rusija užgrobė per visą karą, ir toliau tęsia kontrpuolimąJis sakė, kad JAV tikisi, jog vykstantis kontrpuolimas dar tik prasideda ir artimiausiais mėnesiais nesibaigs.„Jau atgauta apie 50 proc. to, kas iš pradžių buvo užimta. Tai palyginti ankstyvos kontrpuolimo dienos. Per ateinančią savaitę ar dvi Ukraina nepraras jėgų. Dar laukia, manau, keli mėnesiai“, – sakė Blinkenas.

Zelenskis: Ukrainai reikalingas visavertis dangaus skydasUkrainai reikalingas visavertis dangaus skydas. Tai sekmadienį pareiškė šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Ukrainai reikalingas visavertis dangaus skydas – tai yra vienintelis būdas įveikti Rusijos raketų terorą. Mes jau parodėme, kad galime numušti net ir tas Rusijos raketas, kuriomis teroristai gyrėsi“, – tinkle „Telegram“ parašė V. Zelenskis.Valstybės vadovas pažymėjo, kad dėl partnerių suteiktos pagalbos ir Ukrainai perduotų oro gynybos sistemų padangių gynėjai jau išgelbėjo tūkstančius gyvybių.„Tačiau mums reikia daugiau oro gynybos sistemų visai mūsų teritorijai, visiems mūsų miestams ir bendruomenėms. Pasaulis neturi priprasti prie Rusijos teroro – terorą reikia įveikti. O tai yra įmanoma!“, – akcentavo V. Zelenskis.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, operatyvinė vadovybė „Pietūs“ nurodė, kad per liepos 23 d. naktį surengtą raketų ataką priešas sudavė Odesos sričiai bent penkių tipų raketomis – „Kalibr“, „Oniks“, „Kh-22“, „Iskander-K“ ir „Iskander-M“. Dėl šio išpuolio vienas žmogus žuvo, o dar 22 buvo sužeisti.

Per Rusijos atakas Odesoje padaryta žala 25 architektūros paminklamsPer naktinę rusų ataką Odesoje buvo padaryta žala 25 architektūros paminklams.„Preliminariais duomenimis, praėjusią naktį Odesoje nuo rusų atakų nukentėjo 25 architektūros paminklai. Tarp jų yra 19 ir 20 amžiaus pastatų: Čyževičiaus namas, Papudovos namas, Zabludovskio namas, Haharino namas, Janušo namas, Ždanovos namas, Raselo del Turko namas, Maso namas, Manuk-Bėjaus dvaras, Kovalevskio namas, Porro namas, Maševskio namas ir kiti“, – „Telegram" paskelbė Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperas.Tai informacija, gauta iki 14 val., pažymėjo O. Kiperas. Rusijos nusikaltimai yra užfiksuoti, ekspertai dirba įvykio vietoje.„Rusai sąmoningai nukreipė savo raketas į istorinį Odesos centrą, kuris yra saugomas UNESCO! Viską, ką sunkiu darbu sukūrė puikūs architektai, dabar naikina ciniški laukiniai“, – pabrėžė O. Kiperas.

Rusai kasetiniais šaudmenimis apšaudė Donecko regiono Časiv Jaro miestąSekmadienio rytą Rusijos okupantai kasetiniais šaudmenimis apšaudė Donecko regiono Časiv Jaro miestą. Priešo sviediniai sunaikino kultūros namus, kurie buvo naudojami kaip humanitarinės ir medicininės pagalbos centras.Apie tai „Telegram“ paskelbė Donecko regiono karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Rašistai Časiv Jare sunaikino kultūros namus, kurie buvo naudojami kaip vietos humanitarinės ir medicininės pagalbos centras. Okupantai miestą atakavo auštant, naudodami kasetinius šaudmenis. Kilo gaisras“, – rašė P. Kyrylenka.Pasak jo, gelbėtojai skubėjo į įvykio vietą, tačiau dėl nuolatinio priešo apšaudymo turėjo sustabdyti darbus.Sudegė kultūros namų pastatas. Ugnis sunaikino dalį humanitarinės pagalbos ir medicinos įrangos. Laimei, apie nukentėjusius žmones nepranešta.Anksčiau buvo pranešta, kad šeštadienį per Rusijos vykdomą Donecko regiono apšaudymą žuvo keturi civiliai gyventojai ir 11 buvo sužeista.

Į Baltarusiją atvyko dešimtoji „Wagner“ kolona: pakeitė maršrutąSekmadienio rytą, liepos 23 d., į Baltarusijos teritoriją atvyko dešimtasis konvojus su Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ nariais, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Pažymėtina, kad naujoji samdinių kolona pakeitė maršrutą – skirtingai nei ankstesnės, samdiniai ties Čerikovu pasuko Mogiliovo kryptimi ir tada pradėjo važiuoti link Bobruisko, pranešama baltarusiškuose „Telegram“ kanaluose. Analitikai pridūrė, kad konvojų lydėjo Baltarusijos valstybinė kelių eismo inspekcija.

Arestovičius: ukrainiečių kontrpuolimas vyksta pagal planąBuvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas O. Arestovičius papasakojo, kokiame etape yra Ukrainos išsivadavimo puolimas kare su Rusijos okupantais.„Amerikiečiai sakė, kad vos tik pagrindinės Ukrainos pajėgos įsitrauks į mūšį, situacija gali kardinaliai pasikeisti. Jie taip pat pripažino, kad mes neįjungėme didelės dalies savo pajėgų, nes nesudarėme sąlygų jas panaudoti. Šias sąlygas kuria pirmosios linijos brigados, dabar vyksta formavimo operacija, kalbant NATO karine kalba. Mūsų formuoja sąlygas pagrindinių pajėgų įvedimui į mūšį“, - sakė O. Arestovičius, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Jis pažymėjo, kad rusams baigiasi rezervai, o ukrainiečių kontrpuolimas vyksta pagal planą.

Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą žuvo 10 žmonių, 43 sužeistiPer Rusijos atakas Ukrainos teritorijoje pastarąją parą žuvo dešimt civilių ir 43 buvo sužeisti. Apie tai „Telegram“ paskelbė Karinės žiniasklaidos centras, remdamasis Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis.„Ukrainos gynybos ministerijos Situacijų centro duomenimis, per pastarąją parą Rusijos kariuomenė atakavo 10 Ukrainos regionų. Pirminiais duomenimis, žuvo 10 civilių ir 43 buvo sužeisti“, – rašė Karinės žiniasklaidos centras.Rusijos okupantai, naudodami rankinius ginklus, granatsvaidžius, minosvaidžius, tankus, patrankas, daugkartinio paleidimo raketų sistemas, raketų „žemė-oras“ sistemas, prieštankines sistemas, pakrantės gynybos raketų sistemas „Bastion“, dronus-kamikadzes, karo laivus, strateginius ir taktinius orlaivius, apšaudė 133 gyvenvietes ir 141 infrastruktūros objektą.

Rusijos raketa pataikė į žymiosios Odesos Atsimainymo katedros altorių Rusijos raketa sunaikino Odesos Atsimainymo katedros centrinį altorių, dėl to šventovė buvo iš dalies sugriauta, teigia Ukrainos stačiatikių bažnyčios (Maskvos patriarchato) Odesos vyskupija.„2023 metų liepos 23-sios naktį per Rusijos teroristų ataką Odesos mieste priešo raketa pataikė į Atsimainymo katedrą. Raketa pataikė tiesiai į centrinį altorių, dėl to katedros pastatas ir trys apatiniai aukštai buvo iš dalies sugriauti, o interjeras ir ikonos smarkiai apgadintos“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad apatinėje katedros dalyje esančios tarnybinės patalpos buvo nuniokotos, be to, katedroje buvo sužeistas apsauginis.„Ukrainos Stačiatikių Bažnyčios Odesos vyskupija dar kartą smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą, šį teroro aktą prieš pagrindinę Odesos miesto šventovę ir dvasinę širdį – Šventojo Atsimainymo katedrą, aplink kurią gyvena taikūs civiliai gyventojai, o pati katedra niekaip nesusijusi su kariniais objektais“, – pridūrė vyskupija.„RBC-Ukraina“ rašo, kad Atsimainymo katedra yra didžiausia Odesos stačiatikių cerkvė. Ji taip pat vadinama pagrindine pietų Ukrainos katedra. Šventovė buvo pastatyta 1794 metais, tačiau buvo sugriauta valdant diktatoriui Stalinui. Ukraina katedrą atstatė 2005 metais.

Britų žvalgyba paaiškino, kodėl Rusijos Federacija surengė „didelį puolimą“ KupjanskeRusijos propaganda, siekdama nukreipti dėmesį nuo padėties Zaporožėje, bando skelbti apie didelį okupantų puolimą Kupjansko kryptimi. Pasak britų žvalgybos, rusams iš tikrųjų nesiseka, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Britų duomenimis, pastarosiomis dienomis agresorius gerokai suintensyvino artilerijos apšaudymą fronto zonoje Luhansko ir Charkivo sričių sandūroje. Apšaudymą lydėjo šiek tiek suintensyvėjusios Rusijos mažųjų dalinių atakos, tačiau tikrąjį šių operacijų mastą iškreipė Rusijos dezinformacija.„Rusija tikriausiai pasiekė tik nežymių laimėjimų, tačiau veiklos atnaujinimas šiaurėje pabrėžia šios vietos svarbą Kremliui, kai rusai tuo pat metu patiria didelį spaudimą pietiniame Zaporožės sektoriuje“, - teigė britų žvalgyba.Britai mano, kad Rusijos „Vakarų pajėgų grupei“ pavesta pasiekti Oskolio upę, kad būtų sukurta buferinė zona aplink Luhansko regioną. Kremlius, britų žvalgybos duomenimis, pastarosios užėmimą laiko vienu iš pagrindinių savo tikslų kare.

Zelenskis apie Rusijos raketų smūgius į Odesą: tikrai bus atsakas, jie tai pajusPrezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo Rusijos raketų smūgius į Odesą ir patikino, kad bus duotas atsakas, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Raketos nukreiptos į taikius miestus, gyvenamuosius namus, katedrą... Rusijos blogiui negali būti jokio pateisinimo. Kaip visada, šis blogis pralaimi. Ir atsako rusų teroristams už Odesą tikrai bus. Jie pajus šį atsaką“, - sakė V. Zelenskis.Anot jo, visiems, nukentėjusiems nuo pastarojo teroristinio išpuolio, yra padedama, ir padėkojo visiems, kurie padeda žmonėms.„Mes tai įveiksime. Mes sugrąžinsime pasaulį. O tam turime nugalėti Rusijos blogį“, - pabrėžė prezidentas.

Palydoviniai vaizdai rodo, kad Baltarusijoje daugėja „Wagner“ karinės technikosPalydoviniai vaizdai rodo, kad Baltarusijos centrinėje dalyje padaugėjo „Wagner“ grupuotės narių ir karinės technikos. Nuotraukas paskelbė CNN, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Iš nuotraukų matyti, kad per pastarąją savaitę kariniame garaže „Tsel“ padaugėjo technikos ir įrangos.Ankstesnėse liepos 16 d. „Maxar Technologies“ darytose nuotraukose matėsi tik apie 10 sunkvežimių ir penki autobusai viename sandėlyje.

Ukraina: Rusija tęs raketų atakas į pietus, nes dar nepasiekė savo tikslųRusija ir toliau terorizuos Pietų Ukrainą raketų atakomis, nes dar nepasiekė savo tikslų – peržiūrėti jai palankų susitarimą dėl grūdų, užvaldyti Juodąją jūrą ir sušvelninti sankcijas. Apie tai teletilto eteryje papasakojo organizacijos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinės vadavietės atstovė spaudai Natalija Gumeniuk, komentuodama šiandien naktį įvykdytą raketų ataką prieš Odesą, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Visų pirma ji pažymėjo, kad Rusija panaudojo apie dvi dešimtis penkių skirtingų tipų raketų – antžeminių, jūrinių ir oro.Ji taip pat pažymėjo, kad Juodojoje jūroje liko tik viena paleidimo priemonė, tai povandeninis laivas su keturiomis raketomis „Kalibr“, kurias visas ji panaudojo per naktinę ataką. Todėl tikėtina, kad vyks rotacija, tačiau kol kas tokio aktyvumo nepastebėta.Tuo pat metu pašnekovė perspėjo, kad rusai jau griebėsi taktikos, kai atakavo Ukrainą tiesiog iš įlankos, nepaleisdami raketos nešėjos į kovinę tarnybą atviroje jūroje. Todėl grėsmės lygis pietiniams regionams išlieka itin aukštas.Ji pažymėjo, kad priešas ir toliau terorizuos Odesos, Nikolajevo ir Chersono sritis.

Ukrainos atakos kenkia Rusijos logistikaiUkrainos kariuomenės smūgiai į karinius objektus Rusijos užnugaryje kenkia rusų logistikai ir priešraketinei gynybai, rašo Amerikos karo tyrimų instituto (ISW) analitikai. Apžvalgoje rašoma, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos praėjusią parą tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Ataskaitoje cituojami Ukrainos generalinio štabo raketinių pajėgų ir artilerijos bei bepiločių sistemų vyriausiosios valdybos viršininko pulkininko Serhijaus Baranovo žodžiai, kad iki 90 proc. rusų nuostolių tenka Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketinių ir artilerijos dalinių smūgiams. Jis sakė, kad Ukrainos kariuomenei pavyko sukurti tolimojo nuotolio „ugnies kumštį”, ir Rusijos kariai nebegali vykdyti veiksmingos atsakomosios ugnies.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinės vadavietės atstovė spaudai Natalija Gumeniuk taip pat sakė, kad smūgiai logistikos sandėliams didina Rusijos karių logistikos problemas.

Ukrainoje jau žuvo 241 960 Rusijos kariųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų liepos 23 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos eliminavo apie 241 960 Rusijos karių, įskaitant 630 karių per pastarąją parą, teigiama feisbuke paskelbtame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.Be to, Ukrainos kariai sunaikino 4 151 (+11 per praėjusią parą) priešo tanką, 8 105 (+9) šarvuočius, 4 658 (+29) artilerijos sistemas, 697 (+4) daugkartinio paleidimo raketų įrenginius, 451 (+3) oro gynybos sistemą, 315 orlaivių, 310 sraigtasparnių, 3 958 (+14) operatyvinių-taktinių bepiločių orlaivių, 1 298 sparnuotąsias raketas, 18 laivų ir (arba) katerių, 7 172 (+13) transporto priemones ir degalų cisternas, 696 (+5) specialiosios technikos vienetus.Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip pranešama, per praėjusią parą gynybos pajėgų aviacija sudavė 12 smūgių priešo personalo, ginkluotės ir karinės technikos telkiniams. Taip pat Ukrainos gynėjai sunaikino keturis žvalgybinius dronus. Raketų ir artilerijos daliniai pataikė į 21 artilerijos pabūklą šaudymo pozicijose, priešlėktuvinę raketų sistemą ir dar vieną svarbų priešo taikinį.

Lenkijoje pradėjo veikti Ukrainoje naudojamų tankų „Leopard“ remonto centrasLenkijoje baigtas statyti ir pradėjo veikti Ukrainoje naudojamų Vokietijos tankų „Leopard 2“ remonto centras, kurį paragino įkurti Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, pranešė jo kolega Lenkijoje Mariuszas Blaszczakas.„Remonto centras Glivicuose jau veikia! Į „Bumar“ gamyklą iš Ukrainos jau atvyko pirmieji du „Leopardai“, – šeštadienio vakarą tviteryje rašė M. Blaszczakas.B. Pistorius ir M. Blaszczakas dėl remonto centro steigimo susitarė balandžio mėnesį.Ginklų gamintoja „Bumar-Labedy“ šį centrą Glivicuose, Lenkijos Aukštutinėje Silezijoje, turėjo užbaigti gegužės mėnesį. Tačiau pažanga kuriam laikui sustojo.Anksčiau šį mėnesį lankydamasis Lenkijoje B. Pistoriusas kritikavo Lenkijos pusę, kad ši per lėtai dirba ir nebaigia statyti centro.

Per Rusijos raketų smūgį Odesos mieste vienas žmogus žuvo, 18 sužeista Praėjusią naktį Odesoje per priešo ataką vienas žmogus žuvo, 18 žmonių, įskaitant keturis vaikus, buvo sužeista.„Padaryta žala civilinei infrastruktūrai, gyvenamiesiems pastatams ir religinei įstaigai. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama“, – pranešė Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperas.Dėl sparnuotųjų raketų atakos Odesoje sekmadienio naktį žuvo vienas, sužeista 18 žmonių, tarp jų keturi vaikai. 14 žmonių, įskaitant 3 vaikus, buvo hospitalizuoti.Tuo tarpu internetinė žiniasklaidos priemonė „Dumskaja“ pranešė, kad dėl atakos buvo apgadinta Atsimainymo katedra, keli architektūros paminklai ir gyvenamieji namai.Kaip pranešta anksčiau, liepos 17-21 dienomis dėl Rusijos kariuomenės raketų ir dronų atakų Odesos regiono teritorijoje buvo sužeistas 21 žmogus; 14 iš jų, įskaitant du vaikus, buvo paguldyti į miesto ir srities ligonines.

JAV kol kas nesiųs ATACMS raketų į Ukrainą: nurodytos priežastysJAV kol kas neketina į Ukrainą siųsti tolimojo nuotolio ATACMS raketų. Kaip rašo „The Washington Post“, Pentagonas teigia, kad trūksta atsargų, o Ukrainai tolimojo nuotolio raketų tikrai nereikia.Joe Bideno administracija dabar yra tvirtai įsipareigojusi kol kas nesiųsti tolimojo nuotolio raketų į Ukrainą, nepaisant didėjančio JAV įstatymų leidėjų spaudimo ir Kyjivo vyriausybės prašymų, skelbia JAV pareigūnai.„Pentagonas mano, kad Kyjivas turi kitų, svarbesnių poreikių nei ATACMS, ir baiminasi, kad pakankamo ginklų kiekio siuntimas į Ukrainą, siekiant mūšio lauke pakeisti situaciją, smarkiai pakenktų JAV pasirengimui kitiems galimiems konfliktams“, – rašo leidinys, cituodamas ameriečių valdininkus.Pranešama, kad „Lockheed Martin“ per metus vis dar pagamina 500 ATACMS, tačiau visa ši produkcija skirta parduoti į kitas šalis. Nors tikslus skaičius, kiek jų yra JAV arsenale, įslaptintas, „Lockheed Martin“ pagamino tik apie 4000 vienetų, iš kurių daugelį JAV kariuomenė naudoja koviniuose veiksmuose, pratybose ir periodiniuose bandymuose.Iki 2023 metų pabaigos ATACMS JAV sandėliuose turėtų būti pakeista naujos kartos raketa „Precision Strike“, pavadinta „Prism“.

Didžioji Britanija Ukrainai perdavė kelias dešimtis „Wolfram“ mobiliųjų antžeminių platformų „Brimstone“ raketoms. Anksčiau šios raketos buvo pritaikytos paleisti iš sunkvežimių. https://t.me/uniannet/105756

Įtampa auga: Rusijos Federacija į Juodąją jūrą atgabeno raketnešįTapo žinoma, kad rusai į Juodąją jūrą atgabeno raketomis aprūpintą povandeninį laivą.Kaip skelbia operatyvinė vadovybė „Pietūs“, dabar Juodojoje jūroje, Rusijos kariuomenė padidino laivų grupę iki dviejų dešimčių vienetų.„Koviniam budėjimui priešas atgabeno povandeninį raketnešį, aprūpintą iki keturių „Kalibr“ tipo raketų. Artėjant nakčiai gana tikėtinas įtampos padidėjimas“, – pažymi vadovybė.Žmonių prašoma nepanikuoti, o atitinkamai reaguoti į oro antskrydžio signalus, ypač esant reikalui, prisiglausti.

Odesos karinės administracijos vadovas Olegas Kiperis parodė rusų sunaikintų grūdų nuotraukas„Užauginti su sirenomis. Surinkti po raketų ugnimi. Sudeginta ne žmonių. Šiandien Rusija – tai žudikai, teroristai ir veidmainiai, kurie mano, kad gali palikti visą pasaulį ant bado slenksčio. Tačiau ukrainiečių valia nenugalima. Viską atstatysime ir viską iš naujo užauginsime“, – teigė O. Kiperis.https://t.me/uniannet/105724

Ekspertai prognozuoja: Ukrainos išminavimas užtruks kelis šimtmečiusPer pusantrų karo metų minos kartu su bombomis ir artilerija bei kitais nesprogusiais sviediniais užteršė Ukrainos teritoriją, savo plotu prilygstančią Amerikos valstijai Floridai ar Afrikos valstybei Urugvajui. Išminavimas gali užtrukti šimtus metų ir kainuoti milijardus dolerių, rašo „The Washington Post“.Rusija intensyviai minavo fronto liniją, tikėdamasi Ukrainos vykdomo atsako puolimo, ir praeityje aktyviai naudojo plačiai uždraustas priešpėstines minas. „Human Rights Watch“ tyrimai parodė, kad Rusijos kariai naudojo mažiausiai 13 rūšių priešpėstinių minų, taip pat minas-spąstus.Remiantis naujausia GLOBSEC analitinio centro ataskaita, apie 30 proc. Ukrainos, daugiau nei 107 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, yra užteršta sprogmenimis. Dėl to šalis yra labiau užteršta nei labiausiai užminuotos pasaulio valstybės, tokios kaip Afganistanas ar Sirija.GLOBSEC apskaičiavo, kad vienas sapieris per dieną gali išvalyti nuo 15 iki 25 kvadratinių metrų, priklausomai nuo reljefo ir sprogmenų koncentracijos. Užminuotos Ukrainos teritorijos yra tokios didžiulės, kad kai kurie ekspertai skaičiuoja, jog dabar dirbančioms 500 išminuotojų komandų užbaigti darbą prireiks 757 metų.Be to, išminavimas yra ne tik lėtas, bet ir brangus procesas. Pasaulio bankas skaičiuoja, kad Ukrainos išminavimas kainuoja nuo 2 iki 8 USD už kvadratinį metrą, o per ateinančius 10 metų kainuos apie 37,4 mlrd. Vien šiais metais JAV išminavimui Ukrainai skyrė 95 mln.Sprogmenys jau padarė didelių nuostolių. Nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį iki 2023 m. liepos Jungtinės Tautos užfiksavo 298 civilių mirtis nuo sprogmenų (žuvo 22 vaikai), 632 civiliai buvo sužeisti. Tarptautinė išminavimo organizacija HALO Trust užfiksavo daugiau nei 2300 ginkluotės incidentų, kuriuos reikia pašalinti, ir šie skaičiai yra gerokai neįvertinti.

„Lenkijoje pradėjo veikti „Leopard“ tankų remonto servisas. Pirmieji du Ukrainos tankai jau atkeliavo remontui“, – sakė Lenkijos gynybos ministras, kurį „Telegram“ kanale cituoja „Insaider UA“. https://t.me/insiderUKR/59020

„Insaider UA“ savo „Telegram“ kanale praneša, kad prie Bachmuto Ukrainos kariai iš tanko apšaudė vieną iš buvusių prorusiškų kovotojų Donbase vadų Aleksandrą Borodajų ir jo komandą. https://t.me/insiderUKR/59015

Penkiose karščiausiose Rytų Ukrainos vietose 30 susirėmimų Rusijos okupacinės pajėgos telkia savo pagrindines pastangas penkiomis kryptimis – į Kupjanską, Lymaną, Bachmutą, Avdejevką ir Marinką. Šiose penkiose srityse per dieną užfiksuota trisdešimt kovinių susirėmimų.Taip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, praneša „Ukrinform“.„Priešas telkia savo pagrindines pastangas Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdejevkos ir Marinkos kryptimis, kur vyksta sunkūs mūšiai. Per dieną įvyko apie 30 kovinių susirėmimų“, – rašoma feisbuke paskelbtame pranešime.Pažymima, kad operatyvinė padėtis Voluinės ir Polisijos kryptimis iš esmės nepasikeitė, nes nepastebėta jokių priešo puolamųjų grupių formavimosi požymių.Kai kurie Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai vykdo įprastines užduotis teritorijose, besiribojančiose su Ukraina.

Kariuomenės šaltinis: Ukraina teigia atakavusi Rusijos „karinę struktūrą“ KrymeUkrainos kariuomenė patvirtino, kad prisidėjo prie šeštadieninio išpuolio, kurio metu buvo susprogdintas amunicijos sandėlis aneksuotame Krymo pusiasalyje.„Smūgį kariniams objektams laikinai okupuotoje Krymo teritorijoje sudavė Ukrainos pajėgos“, – naujienų agentūrai AFP teigė kariuomenės šaltinis, sutikęs kalbėtis su anonimiškumo sąlyga.

Stoltenbergas ir Zelenskis aptarė NATO klausimą ir Juodosios jūros grūdų iniciatyvos nutraukimąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį per pokalbį telefonu kalbėjo apie Rusijos pasitraukimą iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos ir apie Ukrainos santykius su NATO.Po pokalbio J. Stoltenbergas „Twitter“ socialiniame tinkle rašė: „Griežtai smerkiame Maskvos bandymą panaudoti maistą kaip ginklą. Sąjungininkai palaikys Ukrainą tiek, kiek reikės, o po NATO viršūnių susitikimo Ukraina yra arčiau NATO nei bet kada anksčiau.“V. Zelenskis „Twitter“ taip pat teigė, kad pokalbio metu buvo aptarti veiksmai, kurie leistų atnaujinti grūdų transportavimą per Juodąją jūrą ir užtikrintų ilgalaikį jų gabenimą, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.Rusija pirmadienį nutraukė tarptautinį susitarimą dėl grūdų, kuris nuo praėjusių metų vasaros leido Ukrainai parduoti užsienio rinkoms apie 33 mln. tonų grūdų ir maisto produktų, nepaisant tebesitęsiančios Rusijos invazijos į Ukrainą.Šis susitarimas buvo labai svarbus ne tik Ukrainos ekonomikai, bet ir pasaulinėms maisto tiekimo grandinėms. Nuo tada, kai jis buvo nutrauktas, Maskva rengia atakas prieš grūdų saugyklas Odesos uostamiestyje, viename iš uostų, per kurį Ukraina gabeno grūdus pagal tarptautinį susitarimą.

Maskva: Vakarai „atsakingi“ už rusų žurnalisto žūtį UkrainojeRusijos žurnalisto mirtis Ukrainoje buvo „baisus, iš anksto apgalvotas nusikaltimas“, kurį įvykdė Vakarų valstybės ir Kyjivas, šeštadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija ir pažadėjo „atsaką“ kaltininkams.„Viskas rodo, kad išpuolis prieš žurnalistų grupę buvo įvykdytas neatsitiktinai“, – teigė Rusijos ministerija.„Kompetentingos tarptautinės organizacijos, kaip ir anksčiau tokiais atvejais, mieliau užmerkia akis prieš tokį baisų nusikaltimą“, – pridūrė ji.Kaip jau skelbta, Ukrainos pietuose esančioje Zaporyžios srityje šeštadienį žuvo Rusijos naujienų agentūroje „RIA Novosti“ dirbęs karo korespondentas Rostislavas Žuravliovas. Jis gyvybės esą neteko per ukrainiečių surengtą smūgį.

Zelenskis su NATO vadovu aptarė grūdų koridoriaus „atblokavimą“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį aptarė su NATO vadovu Jensu Stoltenbergu Juodosios jūros grūdų koridoriaus „atblokavimą“, po to, kai Maskva pasitraukė iš itin svarbaus susitarimo, kuriuo siekiama užtikrinti saugų laivų praplaukimą.„Pasidalijome vertinimais apie dabartinę situaciją Juodojoje jūroje ir riziką, kurią ji kelia pasauliniam maisto saugumui, – po pokalbio telefonu su J. Stoltenbergu socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė V. Zelenskis. – Su J. Stoltenbergu taip pat nustatėme prioritetinius ir būsimus veiksmus, būtinus Juodosios jūros grūdų koridoriaus atblokavimui ir tvarioms operacijoms užtikrinti.“

Zelenskis: Juodoji jūra nepriklauso RusijaiJuodoji jūra nepriklauso Rusijai, nes prie jos yra ir kitų šalių, įskaitant Ukrainą, Turkiją, Rumuniją ir Bulgariją. Tai pažymėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, penktadienį per vaizdo konferenciją kalbėdamas 14-ajame metiniame Aspeno saugumo forume, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.„Ieškome būdų [atblokuoti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą – red.). Kalbėjomės su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi António‘umi Guterresu. Aš kalbėjausi su juo asmeniškai. Apie krizę kalbėjausi su prezidentu R. T. Erdoganu. Matome būdų, kaip ją įveikti. Jei mums pavyks, jei R. T. Erdoganui pavyks, jei JT taps dar stipresnės, manyčiau, visi sulauksime sėkmės“, – kalbėjo V. Zelenskis.Jis pabrėžė, kad Juodoji jūra nepriklauso Rusijos Federacijai: „Yra Ukraina, yra Turkija, Rumunija, Bulgarija. Mes kalbamės su visomis Juodosios jūros regiono šalimis. Su visais, išskyrus Rusiją, mus sieja esminiai pragmatiniai žmogiškieji santykiai ir, kas labai svarbu, teisiniai santykiai. Rusija mano, kad Juodoji jūra yra grynai Rusijos.“Kartu prezidentas pažymėjo, kad tiek Rusijos visuomenei, tiek kariuomenei trūksta motyvacijos ir vienybės, nes Rusijos Federacija neįstengia pasiekti nei kovinių pergalių, nei ekonominių pasiekimų.Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį neprarasti vienybės, kuri šių dienų realijose yra būtina sąlyga pergalei.Kaip žinoma, 2022 m. liepos 22 d. Stambule Ukraina, taip pat Rusija, Turkija ir Jungtinės Tautos pasirašė susitarimus dėl Ukrainos uostų atblokavimo ir Ukrainos grūdų eksporto atnaujinimo. Trys Ukrainos uostai – Odesos, Čornomorsko ir Pivdenio – buvo atblokuoti civiliniams laivams praplaukti. Pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą jūra buvo eksportuojami ne tik grūdai, bet ir mineralinės trąšos.Bendrai priežiūros ir koordinavimo tikslais Stambule buvo įkurtas Jungtinis koordinavimo centras (JKK), remiamas Jungtinių Tautų.Liepos 17 d. Rusija pareiškė stabdanti dalyvavimą susitarime su Turkija ir JT dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos.

Ukrainos pareigūnas: Baltarusijoje gali būti dislokuota apie 5 000 „Wagner“ samdiniųBaltarusijoje dislokuotų samdinių, priklausančių Rusijos privačioms karinėms bendrovėms, skaičius gali siekti apie 5 000. Tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.„Kai į Baltarusiją pradėjo atvykti samdiniai, jie buvo skaičiuojami šimtais. Tačiau dabar jų skaičius, atsižvelgiant į pasiekiamą informaciją apie privačių karinių bendrovių atstovus, žinoma, yra kitoks ir gali siekti apie 5 000“, – nurodė A. Demčenka.Pasak jo, toks Rusijos samdinių kiekis nekelia tiesioginės grėsmės Ukrainai. Nepaisant to, Ukrainos pasieniečiai esą yra pasirengę bet kokiam scenarijui, o padėtis pasienyje yra visiškai kontroliuojama.„Ukraina imasi visų reikiamų veiksmų, kad suprastų tikrąją grėsmę ir užtikrintų patikimą saugumą, kaimyninėje šalyje fiksuojant samdinių buvimą. Atitinkamai reaguojame“, – pridūrė A. Demčenka. Atstovas pabrėžė, kad vyksta Ukrainos sienų stiprinimo procesas.

Lenkija išsikvietė Rusijos ambasadoriųLenkija šeštadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių, norėdama išreikšti jam protestą dėl, Varšuvos teigimu, „provokuojančių“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino pastabų.V. Putinas penktadienį apkaltino Lenkiją, kad ši Ukrainos vakaruose ir Baltarusijoje tariamai turi teritorinių ambicijų. Kremliaus šeimininkas taip pat pareiškė, kad tam tikras teritorijas Lenkijai po Antrojo pasaulinio karo esą padovanojo buvęs Sovietų Sajungos vadovas Josifas Stalinas.Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pawelas Jablonskis nurodė, kad Rusijos ambasadorius buvo iškviestas reaguojant į „provokuojančius Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimus ir grasinimus bei kitus priešiškus Rusijos Federacijos veiksmus Lenkijos ir mūsų sąjungininkų atžvilgiu“.„Susitikimas buvo labai trumpas, – pridūrė P. Jablonskis. – Sienos tarp šalių yra absoliučiai neliečiamos ir Lenkija prieštarauja bet kokioms revizijoms.“Po V. Putino pastabų Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis penktadienį tviteryje parašė, kad „Stalinas buvo karo nusikaltėlis, atsakingas už šimtų tūkstančių lenkų mirtis“ Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo.

Ukrainos pietuose žuvo Rusijos karo korespondentasUkrainos pietuose išsidėsčiusioje Zaporižios srityje šeštadienį žuvo Rusijos naujienų agentūroje „RIA Novosti“ dirbęs karo korespondentas Rostislavas Žuravliovas, paskelbė Rusijos kariuomenė.Jis gyvybės esą neteko per ukrainiečių surengtą smūgį.„Dėl Ukrainos kariuomenės smūgio panaudojant kasetinę amuniciją įvairaus sunkumo sužeidimų patyrė keturi žurnalistai, – sakoma kariuomenės pranešime. – Vykdant evakuaciją nuo žaizdų, patirtų sprogus kasetinei amunicijai, mirė „RIA Novosti“ žurnalistas Rostislavas Žuravliovas.“

Podoliakas: šis karas turi tik du scenarijus, vienas jų veda prie trečio karo Jei Rusija nepralaimės karo prieš Ukrainą, pasaulis susidurs su visuotine destabilizacija ir Maskvos bandymais sunaikinti demokratiją. Tokią nuomonę interviu išsakė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Kompromisinio sprendimo šiame kare nėra. Šis karas, jei kalbame apie tikrąjį finalą, turi du sprendimus. Pirmasis – Ukrainos pergalė ir atitinkamai tada grįžtame prie tam tikrų taisyklių, tarptautinės teisės. Tada suprasime, kaip šis pasaulis vystosi toliau. Antrasis – Rusija nepralaimi, ji neužkariaus Ukrainos, bet ji nepralaimi“, - mano Podoliakas.Anot patarėjo, tada Ukrainos laukia dar viena padalijimo linija, dar vienas susitarimas Minsko 3.0 formatu ir pasirengimas kitam karo etapui.„Jei pasirinksime šį scenarijų, tuomet militarizacija yra labai svarbi, ir Rusija imsis militarizacijos. Rusija pradės vogti tam tikrus įrangos modelius. Ji kažkur pirks, bandys apeiti sankcijas. Tai yra sudėtinga situacija. Ši situacija bus įgyvendinta trečiajame karo etape po 5-6 metų“, - įsitikinęs jis.Tokiu atveju, Podoliako nuomone, Rusija taip pat suintensyvins pastangas, kuriomis siekiama destabilizuoti padėtį įvairiuose regionuose.„Tuo pat metu Rusija investuos pinigus į agresyvias šalis, mažas valstybes, kad jos išprovokuotų vietinius konfliktus. Tam, kad sukeltų tam tikras imigracijos bangas, pavyzdžiui, Afrikoje. Ji finansuos, palyginti, teroristinius išpuolius prieš Europos šalis. Ji finansuos, santykinai kalbant, ultradešiniųjų visiškai sušalusias partijas, kurios turės išeiti į gatves ir reikalauti prieš imigrantus nukreiptų įstatymų. Po to prasidės laukinė politika, ir tai priklausys ne nuo Ukrainos ir ne iki trečiojo karo etapo. Kai ne 5 proc. biudžeto, o investuoji 15 proc. yra šiek tiek kitokia situacija, kalbant apie ekscesų skaičių, kurie susilies į pilnavertę upę, kuri visiškai sunaikins demokratiją kaip sistemą. Yra du scenarijai ir jūs galite pasirinkti bet kurį iš jų“, - pridūrė jis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad smogė rusų sandėliams ir naftos saugyklai Kryme Ukrainos gynybos pajėgos pridarė bėdų Rusijos Federacijos kariniuose sandėliuose ir naftos saugykloje Oktiabrske, esančioje laikinai okupuoto Krymo Krasnogvardijos rajone, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino Rusijos kariuomenės naftos sandėlį ir sandėlius laikinai okupuotame Oktiabrskyje (Krymo Autonominės Respublikos Krasnogvardijos rajonas). Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms!“, - "Telegram" praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginės komunikacijos departamentas.Direktoratas taip pat išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas rusų sandėlių ir naftos bazių Oktiabrske sunaikinimas.

Bepiločiai lėktuvai atakavo aerodromą ir naftos saugyklą Kryme, paskelbta evakuacija Okupuotame Kryme bepiločiai lėktuvai atakavo Rusijos karinius objektus. Tikėtinas atakos taikinys buvo karinis aerodromas Krasnogvardijos rajone, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Priešas, naudodamas bepiločius orlaivius, bandė surengti reidą į Krymo Respublikos Krasnogvardijos rajono infrastruktūros objektus. Nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojai yra vietoje, kad likviduotų galimus padarinius. Dirba visos specializuotos tarnybos“, - sakė Sergejus Aksenovas , Krymo okupacinės administracijos vadovas.Vietos telegramų kanalai taip pat skelbia vaizdo įrašus, kuriuose matomas juodų dūmų stulpas ir vadinamosios antrinės detonacijos garsai – chaotiški sprogimai, būdingi degančiam šaudmenų sandėliui. Taip pat pranešama apie gaisrą naftos sandėlyje. Pranešama, kad buvo užpulti objektai Oktiabrskojės gyvenvietėje.Kiek vėliau Krymo okupacinės administracijos vadovas Sergejus Aksionovas patvirtino, kad dronai pataikė į šaudmenų sandėlį, ir paskelbė apie evakuaciją.„Dėl priešo bepiločio lėktuvo atakos Krasnogvardijos rajone įvyko sprogimas šaudmenų sandėlyje. Preliminariais duomenimis, žalos ir aukų nepadaryta. Priimtas sprendimas evakuoti gyventojus 5 kilometrų spinduliu nuo avarijos vietos į laikinus apgyvendinimo punktus. Siekiant sumažinti riziką, taip pat buvo nuspręsta sustabdyti eismą Krymo geležinkeliais“, - sakė jis.

Antrą kartą šiandien blokuojamas transporto priemonių judėjimas Krymo tiltuAntrą kartą per dieną laikinai užblokuotas automobilių judėjimas Krymo tiltu, praneša telegramų kanalas, kuris nušviečia situaciją automobilių įvažiavimuose į tiltą, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Ryte eismas jau buvo blokuotas apie valandą.Anksčiau aneksuoto Krymo okupacinės valdžios vadovas Sergejus Aksionovas paskelbė sustabdantis eismą Krymo geležinkeliais po sprogimo amunicijos sandėlyje, įvykusio dėl bepiločio lėktuvo atakos Krymo Krasnogvardijos rajone.

Kryme esančiame šaudmenų sandėlyje įvyko sprogimasRusijos okupuotame Kryme esančiame šaudmenų sandėlyje įvyko sprogimas, kurį sukėlė bepiločio lėktuvo smūgis, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Rusijos aneksuoto pusiasalio administracijos vadovas Sergejus Aksionovas sakė, kad, preliminariais duomenimis, dėl, jo žodžiais tariant, „detonacijos“ įvyko sunaikinimas, aukų nėra.Tuo tarpu socialiniuose tinkluose jau pasirodė vaizdo įrašas iš įvykio vietos, kuriame matyti didelis dūmų debesis ir sprogimų garsai, kurie gali būti antrinis šaudmenų detonavimas gaisro metu.Aksionovas įsakė evakuoti gyventojus penkių kilometrų spinduliu nuo sandėlio, taip pat sustabdyti traukinių judėjimą Krymo geležinkeliu.

Gubernatorius: Ukrainos kariuomenė Rusijos Belgorodo srityje panaudojo kasetinę amuniciją Ukrainos kariuomenė Rusijos Belgorodo srityje penktadienį panaudojo kasetinę amuniciją. Tai šeštadienį pareiškė šios srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.Pasak jo, taikinyje esą atsidūrė pasienyje esantis Žuravliovkos kaimas. „Belgorodo srityje (Ukrainos kariuomenė) į Žuravliovkos kaimą paleido 21 artilerijos sviedinį ir tris kasetinius sviedinius, iššautus iš daugkartinio paleidimo raketų sistemos“, – tinkle „Telegram“ tvirtino V. Gladkovas.

Pareigūnai: atnaujintas eismas Krymo tiltuPo trumpos pertraukos atnaujintas eismas Krymo tiltu, pranešė pareigūnai, kuriais remiasi „Sky News“.Kiek anksčiau šeštadienį buvo skelbta, kad dėl neaiškių priežasčių eismas šiuo tiltu buvo laikinai užblokuotas.

Rusijos statytinis Kryme teigia, kad Ukraina esą bandė surengti dronų ataką prieš pusiasalio infrastruktūrąUkraina esą bandė surengti dronų ataką prieš Krymo infrastruktūrą. Tai pareiškė Rusijos statytinis pusiasalyje Sergejus Aksionovas, kurį cituoja „Sky News“ ir „The Guardian“.Pasak jo, taikytasi į objektus Krasnogvardeiskij rajone, esančiame į šiaurę nuo Simferopolio.„Įvykio vietoje dirba avarinių tarnybų personalas, kad būtų pašalinti galimi padariniai“, – tvirtino S. Aksionovas.

Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ praneša apie socialiniuose tinkluose pasirodžiusias rusų žinutes. „Transporto priemonių judėjimas Krymo tiltu laikinai sustabdytas. Esančių ant tilto ir patikrinimo zonoje prašome išlikti ramiems ir vykdyti transporto apsaugos darbuotojų nurodymus", - rašoma pranešime.Apie šį tilto uždarymą iš anksto nebuvo paskelbta, jo priežastys ir laikas kol kas nežinomi.

Rusijos žiniasklaida: laikinai blokuojamas eismas Krymo tiltuEismas Krymo tiltu buvo laikinai užblokuotas. Tai šeštadienį pranešė stotis „Sky News“, remdamasi Rusijos valstybine naujienų agentūra TASS.Tenykštė situacija išlieka neaiški. „Sky News“ pažymi, kad negalėjo patvirtinti TASS paskelbtos informacijos.Pastarosiomis dienomis ant tilto jau būta eismo sutrikimų. Pirmadienį per sprogimus ten žuvo du žmonės.Kyjivas neigė savo sąsajas su šiuo incidentu ir savo ruožtu teigė, kad tai gali būti pačios Rusijos provokacija.Pareigūnai tinkle „Telegram“ ragino ant tilto ir patikrinimo zonoje esančius žmones išlikti ramius.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 496 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 22 d. Ukrainoje jau žuvo 496 vaikai. Dar 1 068 buvo sužeisti.Tai šeštadienio rytą tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (474), Charkivo (297), Kyjivo (129), Chersono (116), Zaporižios (97), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (83), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Donecke per rusų apšaudymą žuvo šeši žmonėsPraėjusią parą Ukrainos Donecko srityje per rusų apšaudymą žuvo šeši civiliai. Dar penki žmonės buvo sužeisti. Tai tinkle „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„2023 m. liepos 21 d. rusai Donecko srityje pražudė šešis civilius – keturi žuvo Niujorke, o du Družboje. Sužeisti dar penki žmonės“, – parašė P. Kyrylenka.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos kariai Donecką apšaudo nuolat. Čia vis pranešama apie nukentėjusius civilius. Srityje naikinami gyvenamieji namai, mokyklos, ligoninės ir infrastruktūros objektai.

Ukrainos pietuose sunaikinti penki dronai „Shahed“ Ukrainos oro gynybos daliniai pietinėje operatyvinėje zonoje perėmė penkis naktį į šeštadienį Rusijos paleistus dronus „Shahed“. Tai pranešė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Stebime intensyvėjantį žvalgybinių dronų dislokavimą, o tai leidžia manyti, kad priešas padarė tam tikrą pauzę, jog galėtų susirinkti informacijos. Tačiau net ir šią pauzę užpildė „Shahed'ų“ garsai mūsų operatyvinėje zonoje. Tris iš jų, skriejusių per Mykolajivo sritį centrinės Ukrainos dalies link, sunaikino Ukrainos gynybos pajėgos. Visi trys buvo sunaikinti virš Kirovogrado ir Mykolajivo sričių teritorijos, o dar du buvo numušti virš Dnipropetrovsko srities. Tai nedidelė „Shahed'ų“ banga, kurios tikslas yra išžvalgyti mūsų oro gynybos atsaką“, – tvirtino N. Humeniuk.Atstovės teigimu, tai liudija, kad priešas mėgina surinkti daugiau žvalgybinės informacijos, be kita ko, apie vietinę Ukrainos uostų infrastruktūrą.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, ankstų šeštadienį rusai prieš Ukrainą inicijavo naujas raketų atakas ir antskrydžius.

JAV suteiks Ukrainai naują 400 mln. dolerių pagalbos paketąKaip pažymėjo „Reuters“, JAV planuoja jau antradienį paskelbti naują pagalbos paketą, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Jungtinės Valstijos jau antradienį planuoja paskelbti apie naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė sieks iki 400 mln. dolerių. Kaip praneša „Reuters“, remdamasi trimis JAV pareigūnais, jį sudarys artilerija, oro gynybos raketos ir antžeminė įranga.Tuo pat metu du pareigūnai su anonimiškumo sąlyga sakė, kad kasetiniai šaudmenys į šį JAV pagalbos paketą neįtraukti.Taigi, pasak pareigūnų, į paketą įtraukti keli šarvuočiai „Stryker“, išminavimo įranga, šaudmenys priešlėktuvinėms raketų sistemoms NASAMS, šaudmenys artilerijos raketų sistemoms HIMARS, prieštankiniai ginklai, įskaitant TOW ir „Javelin“, taip pat šaudmenys priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“ ir „Stinger“.Tuo pat metu šio pagalbos paketo formavimas vis dar baigiamas ir jo sudėtis gali keistis.

JAV Karo tyrimų institutas paneigė rusų pasiekimus Kupjansko srityjeRusai pareiškė, kad jie pasiekė rimtų laimėjimų prie Kupjansko, tačiau iš tikrųjų tai netiesa.Tai teigiama naujausioje Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje. Ataskaitoje pateikiami Rusijos okupantų duomenys, kad per mūšius Senkovkos ir Masjutovkos geležinkelio stočių rajone jie užėmė penkias Ukrainos tvirtoves ir dar keturis stebėjimo postus, taip pat pasistūmėjo į priekį Kupjansko rajone. Tačiau, kaip pabrėžia ISW, nė vienas iš šių teiginių nėra patvirtintas, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 241 330 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. liepos 22 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 241 330 karių, įskaitant 640 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai šeštadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 140 Rusijos tankų (+7 per pastarąsias 24 val.), 8 096 (+16) šarvuotąsias kovos mašinas, 4 629 (+19) artilerijos sistemas, 693 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 448 (+8) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 7 159 (+14) automobilius, 18 laivų, 3 944 (+11) dronus, 691 (+5) specialiosios technikos vienetą ir 1 298 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Rusai apšaudė Nikopolį, sužeisti trys žmonėsRusai iš artilerijos apšaudė Ukrainos Nikopolio miestą. Per ataką buvo sužeisti trys žmonės. Tai šeštadienio rytą pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Vakar vakare priešas apgaubė Nikopolį artilerijos ugnimi“, – tinkle „Telegram“ parašė S. Lysakas. Anot jo, sužalojimų patyrė 57 m. ir 42 m. vyrai bei 78 m. moteris. Apgadinti aštuoni privatūs namai, devyni komercinės paskirties objektai ir elektros linija.Ankstų šeštadienį miestas buvo apšaudytas dar kartą. Nukentėjo pramonės įmonė. Aukų išvengta.Rusai taip pat paleido droną, kuris buvo numuštas. Preliminariais duomenimis, tai buvo bepilotis „Shahed-136“.

Zelenskis – apie Krymo tiltą: tai – „tikslas, kurį reikia neutralizuoti“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai atakuotą Krymo tiltą pavadino taikiniu, kurį būtina neutralizuoti.„Mums tai yra priešiškas objektas, pastatytas ne pagal įstatymus, už tarptautinės teisės ir galiojančių normų ribų. Todėl toks yra mūsų tikslas ir bet koks tikslas, kuris atneša karą, ne taiką, turi būti neutralizuotas“, – kalbėdamas Aspeno saugumo forume pabrėžė šalies vadovas, rašo „Unian“.

Michailas Podoliakas: Rusija jau laukiasi revoliucijos ir joje bus perversmas Po Jevgenijaus Prigožino sukilimo Rusijoje įvyks perversmas ne dėl to, kad valdžią užgrobtų kokia nors ginkluota grupuotė, o dėl chaoso. Tai telemaratono eteryje sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Rusijos Federacijoje įvyks perversmas, bet ne toks, kur yra lyderis, kuris atsiveda tam tikrą ginkluotą grupuotę ir jie užgrobia valdžią“, – sakė jis.Jis paaiškino, kodėl J. Prigožino perversmas baigėsi fiasko. Esą J. Prigožinas nenorėjo perimti valdžios, nenorėjo jos užgrobti. Kartu jis pažymėjo, kad J. Prigožinas yra kraujo verslininkas, kuris pats nesitikėjo tokio greito perėjimo iš Rostovo iki Maskvos.„Bet jis nenorėjo vykti į Maskvą ir perimti valdžią, nes yra mažo mastelio, jis nėra politikas. Šiuo metu nėra susikūrusi politinė grupė, kuri norėtų perimti valdžią ir būti vietoj Putino“, – pabrėžė M. Podoliakas.Pasak jo, perversmas susidės iš to, kad Rusija taps chaotiška – atsiras daug mažų grupuočių, kurios „eis ir ką nors pasiims sau – tai bus revoliucinis procesas Rusijos Federacijoje“.M. Podoliakas pažymėjo, kad šiandien V. Putinas Rusijos gvardijai perduoda ne tik sunkiąją ginkluotę, bet perkelia ten specialiąsias Vidaus reikalų ministerijos pajėgas, bandydamas sukurti antrąją armiją vidiniam naudojimui, kuri turėtų jį apsaugoti.„Jis klysta. Ši armija puls ir V. Putiną. Nes Rusijoje mėgsta, kai yra stiprus caras, jai nepatinka Nikolajus II, ji myli Aleksandrą I. Putinas po nesėkmingo Prigožino maišto įrodė, kad jis ne caras, o juokdarys, bailus žmogus, kuris nepriima sprendimų, bėga, Putinas jau nebemylimas“, – konstatavo M. Podoliakas.Kartu jis pabrėžė, kad Rusija jau „laukiasi privalomo tipo revoliucija“.M. Podoliakas teigė, kad Rusijoje bus tai, kas atsitiko 1991 m., „bus baigtas antrasis Sovietų Sąjungos žlugimo etapas“. Rusijoje atsiras „mažos aistringos grupelės“, kurios kovos tarpusavyje ir gaus galimybę suformuoti pereinamąją vyriausybę.M. Podoliakas pažymi, kad Rusija po karo neišnyks, bet bus šalimi, kuri turės tam tikrų žaliavų, išteklių, pinigų, tik neturės įtakos pasaulinei politikai.

Rusijos kariai surengė tris oro antskrydžius Niujorko kaimeRusijos kariai surengė tris oro antskrydžius Niujorko kaime, Ukrainos rytiniame Donecko srityje.Apie tai Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pranešė „Telegram“ įraše, rašo „Ukrinform“.„Rusai įvykdė tris antskrydžius Niujorko kaime Donecko srityje. Vienas vyras ir trys moterys buvo sužeisti“, – rašė A. Jermakas.Liepos 21 d. Donecko srityje rusai apšaudė Torecko bendruomenės Družbos kaimą, nužudydami 10 metų berniuką ir 16 metų mergaitę. Taip pat per apšaudymą sužalota moteris.

Generolas: Ukrainos gynybos pajėgos daro pažangą Tavrijos kryptimiUkrainos gynybos pajėgos Tavrijos kryptimi sistemingai stumia priešą iš jo pozicijų ir daro pažangą. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pareiškė Tavrijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.„Gynybos pajėgų kovinis darbas Tavrijos kryptimi tęsiasi. Mūsų kariai sistemingai stumia priešą iš jo pozicijų. Esama pažangos“, – teigė O. Tarnavskis.Anot jo, per pastarąją parą Ukrainos gynybos pajėgų artilerijos daliniai Tavrijos kryptimi surengė 1 316 šaudymo misijų. O. Tarnavskis nurodė, kad priešo žmogiškieji nuostoliai prilygo beveik dviem kuopoms, taip pat buvo sunaikinti 24 karinės technikos vienetai.

Bulgarija keičia savo politiką ir siunčia 100 šarvuočių UkrainaiBulgarija penktadienį nusprendė išsiųsti į Ukrainą apie 100 šarvuočių – tai pirmoji Balkanų šalies sunkiosios technikos siunta į Kyjivą.Parlamentas 148 balsais už ir 52 balsais prieš pritarė naujosios proeuropietiškos vyriausybės siūlymui perduoti transporto priemones kartu su ginkluote ir atsarginėmis dalimis.Devintajame dešimtmetyje šalies vyriausybė įsigijo įvairių modelių sovietų gamybos šarvuočių BTR, tačiau jie niekada nebuvo panaudoti.„Ši technika nebereikalinga Bulgarijos poreikiams ir gali būti rimta parama Ukrainai kovoje už šalies nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo išsaugojimą po nepagrįstos ir neišprovokuotos Rusijos agresijos“, – teigiama parlamento sprendime.ES ir NATO narė Bulgarija turi didelį kiekį sovietinių ginklų, kurių pageidauja Ukraina, ir gamina jiems skirtą amuniciją. Tačiau ši šalis istoriškai ir kultūriškai išlieka labai artima Maskvai ir yra labai susiskaldžiusi pagalbos siuntimo Ukrainai klausimu.Prorusiškos partijos „Vazraždane“ lyderis Kostadinas Kostadinovas penktadienio sprendimą pavadino „išdavikišku ir gėdingu“, socialistų partija BSP taip pat griežtai pasisakė prieš.Iki šiol Bulgarija Kyjivui išsiuntė tik vieną karinės pagalbos paketą, kuriame daugiausia buvo neperšaunamos liemenės ir šalmai.Birželio pradžioje į valdžią atėjusi proeuropietiška vyriausybė dabar rengia antrą paketą, į kurį, kaip pranešama, bus įtraukti šaudmenys ir ginklai, tačiau ji šios informacijos nepatvirtino.Šalies ginklų pramonė – pagrindinė sovietinių lengvųjų ginklų ir šaudmenų gamintoja – suklestėjo prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Tačiau gamyklos ginklus Kyjivui pardavinėjo tik per tarpines šalis – tokį sprendimą karo pradžioje rado tuometinis premjeras Kirilas Petkovas, o Ukraina jį gyrė.Po K. Petkovo nuvertimo 2022 metų viduryje Bulgariją valdė prorusiško prezidento Rumeno Radevo paskirti laikinieji ministrų kabinetai, kurie nepritarė tiesioginiam ginklų pardavimui Ukrainai.Tačiau gynybos ministras Todoras Tagarevas neseniai pareiškė esąs už tai, kad ši politika būtų pakeista ir pradėtas tiesioginis ginklų pardavimas Ukrainai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį mėnesį lankėsi Sofijoje ir prašė paramos.

Čekija planuoja įsigyti 77 vokiškus tankus „Leopard“ Čekija planuoja iš Vokietijos įsigyti 77 modernios 2A8 versijos pagrindinius kovos tankus „Leopard“, pranešė Čekijos gynybos ministrė Jana Černochova, penktadienį Prahoje viešint jos kolegai iš Vokietijos Borisui Pistoriusui.Tai labai geras ir labai svarbus žingsnis, pabrėžė B. Pistorius. „Mes tuo labai džiaugiamės, nes tai didina tarpusavio sąveiką, gebėjimą dirbti kartu“, – pažymėjo jis.Pasak jo, jau pasirašytas pradinis bendrasis susitarimas, pažymint, kad prie jo gali prisijungti ir kitos valstybės. Dėl detalių dar deramasi, pridūrė jis.„Jei prisijungs daugiau šalių, aukščiau bus tik dangus“, – sakė B. Pistoriusas. Komentuodamas dabartinį kaimyninės Lenkijos susirūpinimą dėl rusų „Wagner“ samdinių perkėlimo į Baltarusiją, B. Pistoriusas sakė: „Jei mūsų draugams lenkams prireiks paramos, jei atsitiks blogiausia, jie ją gaus“.Čekija jau gavo iš Vokietijos pirmąjį iš 14 senesnės 2A4 versijos tankų „Leopard“ pagal vadinamąjį žiedinio apsikeitimo susitarimą, pagal kurį Berlynas nesiunčia sunkiosios technikos Ukrainai tiesiogiai, o pakeičia sąjungininkų perduotą senesnę techniką.Tiekimas taip pat apima šarvuotą gelbėjimo mašiną „Buffalo“ ir turi būti baigtas iki kitų metų pradžios. Tokiu būdu NATO narė gaus modernią techniką vietoj Ukrainai pristatytų sovietų gamybos tankų T72.

Rusija sako „suprantanti“ Afrikos šalių susirūpinimą dėl grūdųRusija penktadienį pareiškė, kad esą supranta Afrikos šalių susirūpinimą, galėjusį kilti po jos pasitraukimo iš Ukrainos grūdų eksporto susitarimo, ir pažadėjo į jį atsižvelgti.Pasak Rusijos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Veršinino, vėliau šį mėnesį įvyksiančiame Rusijos ir Afrikos šalių lyderių susitikime bus pateikta patikinimų dėl žemės ūkio produktų, įskaitant grūdus, tiekimo.„Suprantame galimą mūsų draugų Afrikoje susirūpinimą, – žurnalistams tvirtino S. Veršinininas. – Bet noriu pasakyti, kad šis susirūpinimas ne tik suprantamas – į jį bus visiškai atsižvelgta.“Minėtas susitikimas turėtų įvykti Sankt Peterburge liepos pabaigoje.S. Veršinino pastabos paskelbtos praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija pasitraukė iš svarbios Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, padėdavusios užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą. Iki tol Maskva kelis mėnesius skundėsi, kad nebuvo įgyvendintas susijęs susitarimas dėl pačios Rusijos maisto produktų ir trąšų eksporto.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pareiškė, kad Rusija apsvarstytų galimybę grįžti į grūdų iniciatyvą, jei būtų įvykdyti visi jos reikalavimai.

Beshta: bandome atnaujinti grūdų susitarimą, tačiau eksportui vykdyti ieškome ir kitų alternatyvųŠią savaitę Rusijai paskelbus apie pasitraukimą iš susitarimo dėl grūdų eksporto, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Beshta teigia, kad Rusija, patirdama nesėkmes kariaujant, bando atsigriebti naikindama Ukrainos ekonomiką.„Grūdų sutartį, kuri turėjo būti pratęsta šių metų liepos 17-ąją, rusai sistemiškai naikino ilgą laiką. (...) Mes suprantame, kad dabar, kai Ukrainoje yra derliaus rinkimo laikas ir vėl bus daug eksportinių grūdų ir kitų prekių, jie stengiasi susprogdinti šitą eksportinį procesą“, – penktadienį LRT radijo laidoje sakė P. Beshta.Ambasadorius taip pat pažymėjo, kad toks Rusijos sprendimas yra ir tarptautinės teisės pažeidimas.„Paskelbus apie išėjimą, Rusijos Gynybos ministerija pasakė, kad nuo liepos 19 d. bet koks laivas, ar tai būtų humanitarinis, ar civilinis, kuris per Juodąją jūrą eina iki Ukrainos uostų, bus karinis taikinys. Ir tai yra tarptautinės teisės pažeidimas, tai yra Jūros konvencijos pažeidimas. (...) Tai reiškia, kad visa Juodoji jūra priklauso nuo Rusijos“, – teigė jis.Anot P. Beshtos, nepaisant pirmadienį Rusijos išsakytos pozicijos, Ukraina bandys atnaujinti šią grūdų sutartį. Taip pat, pažymėjo ambasadorius, imamasi ir kitų veiksmų – deramasi ir dėl naujo nuo Rusijos nepriklausomo eksporto koridoriaus sukūrimo.„Mes dirbame su Jungtinėmis tautomis, ir su Turkija, kad įtikintume skirtingais metodais Rusiją atnaujintą šią grūdų sutartį. (...) Tačiau taip pat dirbame ir dėl kitos iniciatyvos – tam, kad be Rusijos sukurtume humanitarinį koridorių Juodojoje jūroje, einantį Rumunijos ir Bulgarijos pakrantėje, kuris garantuotų ukrainietiškų grūdų ir kitų prekių eksportą“, – teigė jis.Paklaustas, ar negalėtų būti toks koridorius sukurtas Baltijos jūroje, P. Beshta teigė, kad apie alternatyvas kalbėti šioje situacijoje būtina, tačiau, pažymėjo jis, kad kol kas tam kliūtis sudaro neišspręstas tranzito klausimas.„Baltijos kryptis yra viena svarbiausių nuo pat pradžių, kai prasidėjo karas, kai buvo susprogdinti logistikos keliai. (...) Apskaičiavome, kad, vykdant eksportą per Baltijos uostus, tai galėtų būti 25 mln. tonų per metus, ir mes labai vertiname tokį palaikymą. Mes žinome, kad yra tokių siaurų logistikos problemų, kurios susijusios su geležinkeliu. Ir problema yra ne dėl to, kaip eksportuoti per uostą, o kaip užtikrinti tranzitą iki uostų“, – apgailestavo P. Beshta.ELTA primena, kad pirmadienį Rusija atsisakė pratęsti tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai sudarytą susitarimą, kuris padėdavo užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą. Po savo pasitraukimo iš grūdų iniciatyvos Maskva prakalbo apie rizikas ateityje gabenant grūdus Juodąja jūra.JT yra perspėjusios, kad dėl susitarimo griūties labiausiai nukentės pasaulio skurdžiausieji.

Pranešama apie sprogimą okupuotame Sevastopolyje. https://t.me/nexta_live/57378

Per Rusijos apšaudymą rytų Ukrainoje žuvo du vaikaiRytų Ukrainoje esančiame Družbos kaime penktadienį per Rusijos apšaudymą žuvo du vaikai – brolis ir sesuo, pranešė vietos valdžios atstovas.„Apie trečią valandą popiet rusai apšaudė kaimą iš artilerijos – vienas iš sviedinių pataikė į kiemą, kuriame buvo vaikai“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Donecko gubernatorius Pavlo Kyrylenka.Berniukui buvo 10 metų, o mergaitei – 16.Anksčiau penktadienį P. Kyrylenka sakė, kad Kostiantynivkos mieste nuo „Grad“ raketų ugnies taip pat žuvo pora.Ukrainos šiauriniame Černihivo regione gubernatorius Viačeslavas Čausas sakė, kad po Rusijos apšaudymo rastas negyvas kultūros centro darbuotojas.Pietinio Odesos regiono gubernatorius Olegas Kiperis pranešė, kad iš 21 žmogaus, sužeisto per pastarąsias keturias dienas per Rusijos raketų ir dronų atakas, keturi vis dar gydomi ligoninėje.

Paviešinti pirmieji po sulaikymo Igorio Strelkovo kadrai.https://t.me/shot_shot/54447

Erdoganas vis dar bando įtikinti Putiną dėl grūdų susitarimoTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas penktadienį pareiškė, kad nori įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną vėl prisijungti prie susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą, kurį Maskva atsisakė pratęsti.„Manau, kad galėsime užtikrinti (humanitarinio koridoriaus) tęstinumą išsamiai pasikalbėję su ponu Putinu“, – pasak valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“, sakė R. T. Erdoganas žiniasklaidai .Turkijos vadovas, kuris paragino „Vakarų šalis atsižvelgti į V. Putino lūkesčius“, sakė, kad kalbėsis su V. Putinu šiuo klausimu po to, kai jis pasipriešino susitarimo, pasirašyto 2022 metų liepą Stambule su Ukraina tarpininkaujant Turkijai ir JT, pratęsimui.Rusija teigia, kad yra pasirengusi grįžti prie susitarimo, kuriuo buvo leista eksportuoti beveik 33 mln. tonų grūdų iš Ukrainos uostų, jei jos reikalavimai bus įvykdyti „visa apimtimi“.Maskva tvirtina, kad jos pačios žemės ūkio produktų ir trąšų tiekimą stabdo Vakarų sankcijos.Abu lyderiai aptars grūdų susitarimą gyvai rugpjūčio mėnesį Turkijoje, „jei (Putino) vizitas įvyks“, – sakė jis, dukart paskelbęs, kad Rusijos prezidentas atvyks kitą mėnesį.Rusija trečiadienį pareiškė, kad dabar į Ukrainą Juodojoje jūroje plaukiančius laivus laiko „potencialiais kariniais laivais“, o jų vėliavos šalis – konflikto šalimis.

Strelkovo bendražygiai paragino jį paleisti į laisvę ir „paviešinti visus eilinės provokacijos užsakovus“Igorio Strelkovo-Girkino „Telegram“ kanale pasirodė jo bendražygių pareiškimas, kuriame jie ragina jį paleisti. Pranešime rašoma, kad I. Strelkovas „atvirai ir argumentuotai kritikavo valdžios atstovų veiksmus“, bet žodžio laisvė, kurią užtikrino valstybė, rodė tai, kad šalies vadovybė laikosi Konstitucijos 29-o straipsnio.I. Strelkovo bendražygiai pareiškė, kad po „Wagner“ maišto jis siekė, kad [privačios karinės] kompanijos ir jos vadovo Jevgenijaus Prigožino veiksmai būtų pasmerkti valstybinius lygiu, „tuo sukeldamas grėsmę savo adresu“.„Manome, kad šiandieninis sulaikymas kenkia šalies gyventojų pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, kad tai – nesąžiningos kovos su Igoriu Ivanovičiumi pratęsimas ir turi ypatingai negatyvių padarinių šalies stabilumui specialiosios karinės operacijos sąlygomis. Reiškiame besąlyginį palaikymą Igoriui Ivanovičiui, kaip „Įpykusių patriotų klubo“ lyderiui, reikalaujame teisėsaugos institucijų darbuotojų išleisti I. Strelkovą į laisvę ir paviešinti visus eilinės provokacijos užsakovus“, – rašoma pranešime.

Ukrainos žvalgybos atstovas: Girkino sulaikymas rodo vidines Kremliaus kovasBuvusio separatistų lyderio Igorio Girkino (Strelkovo) sulaikymas Rusijoje rodo, kad tarp Kremliaus bokštų prasidėjo aktyvios vidaus kovos.Tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GUR) atstovo Andrejaus Jusovo pareiškimu per naujienų telemaratoną.„Puškinas prisirašė, Gagarinas prisiskraidė, o Girkinas prisišnekėjo. Tai geros naujienos. Ten vorų stiklainyje ir toliau vyksta aktyvus judėjimas. Galime palinkėti sėkmės visiems proceso dalyviams“, – sakė A. Jusovas.Pasak jo, anksčiau tokie procesai Kremliaus viduje vyko labiau paslėpta forma, tačiau po privačios karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino bandymo maištauti jie „vis dažniau ėmė lįsti į viešumą“.A. Jusovas pastebėjo, kad situacija paradoksali, nes į Maskvą vyko ir lėktuvus numušinėjo Jevgenijus Prigožinas, o sulaikytas I. Girkinas. Tokia yra Vladimiro Putino režimo ypatybė.„Problema yra ne pats Girkinas. Jis ir anksčiau nesielgė kaip nepriklausoma figūra. Vadinasi, Kremliaus bokštų gyventojai pereina į aktyvią vidinės konfrontacijos fazę. Ir čia tikrai galima pasakyti, kas bus toliau“, – pridūrė GUR atstovas.„RBC-Ukraina“ primena, kad penktadienį Rusijos žiniasklaida pradėjo skelbti žinias apie I. Girkino sulaikymą.Buvusio separatistų lyderio žmona sakė, kad namus atvyko Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto atstovai jo sulaikyti. Pasak jos, I. Girkinas apkaltintas ekstremizmu pagal Rusijos baudžiamąjį kodeksą, jam gresia iki 20 metų kalėjimo.

Zelenskis nurodė imtis priemonių, kad būtų tęsiamas grūdų eksporto susitarimo įgyvendinimasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė imtis priemonių, kad būtų tęsiamas Juodosios jūros grūdų iniciatyvos įgyvendinimas.Kaip rašo „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai informavo tinkle „Telegram“ po Vyriausiojo kariuomenės štabo susitikimo.„Vyriausiajam (kariuomenės) vadui (Valerijui) Zalužnui, (karinių jūrų pajėgų) vadui (Oleksijui) Neižpapa ir ministrui (Oleksandrui) Kubrakovui (buvo nurodyta) parengti priemones, kad būtų užtikrintas tolesnis grūdų koridoriaus veikimas. Užsienio reikalų ministerijai (buvo nurodyta) žengti atitinkamus diplomatinius žingsnius“, – teigė V. Zelenskis.Pasak jo, vyksta sisteminis darbas siekiant apsaugoti grūdų iniciatyvoje dalyvaujančius Ukrainos uostus ir infrastruktūrą. „Suprantame riziką, grėsmes, perspektyvas“, – pridūrė V. Zelenskis.Liepos 17 d. Rusija paskelbė apie savo pasitraukimą iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Dėl jos buvo susiderėta tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai. Šis susitarimas padėjo nutraukti pernai kelis mėnesius Rusijos vykdytą Ukrainos grūdų eksporto blokadą.V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos susitarimas su Turkija ir JT dėl žemės ūkio produktų eksporto yra galiojantis.

Ekspertė apie Strelkovo sulaikymą: atėjo ilgai laukta akimirkaI. Strelkovas „peržengė visas įmanomas ribas“ ir jau seniai buvo ieškomas saugumo pajėgų, teigia politikos analizės projekto „R Politik“ įkūrėja Tatjana Stanovaja.„Šios akimirkos nekantriai laukė daugelis „silovikų“. I. Strelkovas seniai peržengė visas įmanomas ribas, ir visos saugumo pajėgos, – pradedant Federaline saugumo tarnyba, baigiant karo vadais, – troško jį sulaikyti.I. Strelkovo suėmimas neabejotinai atitinka Gynybos ministerijos interesus. Tai – tiesioginė J. Prigožino maišto pasekmė – kariuomenės vadas dabar turi didesnę politinę įtaką sutriuškinti savo oponentus visuomenėje. Vargu, ar bus masinių represijų prieš „įpykusius patriotus“, bet karščiausių disidentų gali laukti persekiojimas, kuris bus įspėjimas kitiems“, – rašė ji tviteryje.

Putinas švaistosi grasinimais: Maskva panaudos „visas turimas priemones“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad Kyjivo kontrpuolimas, pradėtas siekiant išstumti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos pietų ir rytų, žlunga, nepaisant Vakarų šalių karinės ir finansinės paramos.„Bet kokiu atveju kol kas nėra jokių kontrpuolimo rezultatų“, sakė V. Putinas per Kremliaus Saugumo tarybos posėdį, kurį transliavo televizija.Kyjivas, sukaupęs Vakarų ginklų atsargų, praėjusį mėnesį pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą.„Nepadeda nei milžiniški ištekliai, kurie buvo perpumpuoti Kyjivo režimui, nei vakarietiškų ginklų, tankų, artilerijos, šarvuočių ir raketų atsargos“, – sakė V. Putinas.Maskvos pajėgos tebėra užėmusios dideles pietų ir rytų Ukrainos teritorijas, o didelės fronto atkarpos yra įšaldytos.Anksčiau šią savaitę aukšto rango prezidento padėjėjas Kyjive AFP sakė, kad operacija bus „ilga ir sunki“, ir paragino sąjungininkus siųsti daugiau šarvuočių ir ginklų.Lenkija, viena iš tvirčiausių Ukrainos sąjungininkių, tiekia Kyjivui ginklų ir priima pabėgėlius. Tačiau ji nerodo intereso siųsti karius į Ukrainą.V. Putinas išskyrė Lenkiją ir apkaltino jos vadovus bandymu „tiesiogiai įsikišti į konfliktą“ ir užimti Ukrainos žemes.Lenkija sustiprino savo gynybą pasienyje Baltarusija, į kurią po nutraukto maišto Rusijoje persikėlė samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojai.Baltarusijos teritorija, kuri ribojasi su Ukraina, ES ir NATO narėmis Lenkija ir Lietuva, tapo Rusijos puolimo Ukrainoje placdarmu. Be to, dabar Rusija pradėjo gabenti į Baltarusiją taktines branduolines galvutes.V. Putinas perspėjo, kad Maskva panaudos „visas mūsų turimas priemones“, kad apsaugotų Baltarusiją užpuolimo atveju. „Agresija prieš Baltarusiją reikš agresiją prieš Rusijos Federaciją“, – sakė jis.

Lenkija perkels daugiau karių į rytus dėl „Wagner“ buvimo BaltarusijojeLenkija planuoja perkelti daugiau karių į rytus prie sienos su Baltarusija, penktadienį pranešė vyriausybė, nerimaujanti dėl Rusijos „Wagner“ samdinių buvimo kaimyninėje šalyje.Tačiau karių skaičiaus vyriausybės atstovas nenurodė, pranešė naujienų agentūra PAP.Šiuo metu kariniame poligone netoli Bresto Baltarusijoje, vos už kelių kilometrų nuo sienos su NATO ir ES nare Lenkija, vyksta pratybos, kuriose „Wagner“ kovotojai moko Baltarusijos karius.„Bendros Baltarusijos kariuomenės ir grupuotės „Wagner“ pratybos neabejotinai yra provokacija“, – sakė Lenkijos vyriausybės saugumo komiteto sekretorius Zbigniewas Hoffmannas. Pasak jo, galima tikėtis įvairių Rusijos ir Baltarusijos veiksmų.Lenkija turi 418 km ilgio sieną su Baltarusija.Rytinėje šalies dalyje jau yra dvi lenkų brigados. Padėtis ten įtempta ir dėl to, kad pabėgėliai iš pasaulinės krizės židinių, padedami Baltarusijos valdžios institucijų, bando pereiti sieną į Lenkiją.

Kremlių palaikančio politologo versija apie Putiną nepatikėjo net SkabejevaKremliaus poziciją palaikantis politologas Sergejus Markovas Olgos Skabejevos vedamos tiesioginės laidos „60 minučių“ eteryje paaiškino Rusijos piliečiams, kad Vladimiro Putino sprendimas neskristi į Pietų Afrikos Respubliką jokiu būdu nėra susijęs su grėsme, kad gali būti suimtas ir deportuotas į Tarptautinį Teisingumo Teismą Hagoje.Mėgindamas pateisinti Rusijos prezidento bailumą, S. Markovas pareiškė, kad JAV ir Didžioji Britanija neva raketomis gali numušti V. Putino lėktuvą.Visgi S. Markovo versija atrodė tokia absurdiška ir mažai tikėtina, kad net O. Skabejeva nebeišlaikė: ji ėmė juoktis ir pertraukė laidą paskelbdama reklamą. Šis laidos epizodas buvo paviešintas „Telegram“ kanale „Ukraina 365“.Kremlius oficialiai pranešė, kad V. Putinas nevyks į Pietų Afrikoje vyksiantį BRICS viršūnių susitikimą ir taip faktiškai patvirtino tarptautinę V. Putino izoliaciją. V. Putino arešto orderis gerokai riboja jo keliones už Rusijos Federacijos ribų: rusų lyderis baiminasi, kad gali būti suimtas ir nusiųstas į Hagą už Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus.https://t.me/Ukraine_365News/57763

Žiniasklaida: Rusijoje sulaikytas Igoris StrelkovasRusijos teisėsaugos pareigūnai sulaikė Igorį Strelkovą Girkiną, RBC informavo du šaltiniai.Jų žiniomis, I. Strelkovą iš jo namų teisėsaugininkai išsivedė apie vidurdienį. Jo bute Tyrimų komiteto pareigūnai esą atlieka kratą.Preliminariais duomenimis, I. Strelkovas buvo sulaikytas pagal buvusio PKK „Wagner“ nario skundą.I. Strelkovas palaiko karą Ukrainoje, tačiau nuolat kritikuoja šalies karinę vadovybę, taip pat asmeniškai Vladimirą Putiną.Tai gali reikšti, kad valdžia persvarstė nerašytą taisyklą, leidusių už karą Ukrainoje pasisakantiems tinklaraštininkams išsakyti bet kokią kritiką valdžios adresu.Tai pirmas atvejis, kai jėgos struktūrų personalas sulaiko žinomą už karą pasisakantį tinklaraštininką. I. Strelkovas palaikė karą Ukrainoje, tačiau reguliariai kritikavo šalies karinę vadovybę ir netgi patį V. Putiną.„Šiandien maždaug 11.30 val. (vietos laiku) pas mus atvyko Tyrimų komiteto atstovai. Manęs tuo metu namie nebuvo. Netrukus, kaip sakė durininkas, jie išvedė mano vyrą ir išvežė nežinoma kryptimi. Per draugus pavyko išsiaiškinti, kad vyrui pateikti kaltinimai pagal RF baudžiamojo kodekso 282 straipsnį (dėl ekstremizmo)“, – sakė I. Strelkovo žmona.Apie tai, kad valdžia veikiausiai pradėjo kovoti su karą palaikančiais, bet Rusijos vadovybę kritikuojančiais tinklaraštininkais, paaiškėjo po to, kai silovikai pamėgino nutraukti I. Strelkovo pasisakymą Sankt Peterburge veikiančiame knygyne „Listva“, kuriame renkasi ultradešinieji. Apie tai rašo „Agentsvo“.

Humeniuk: rusai septyniomis raketomis smogė infrastruktūros objektui Odesos srityjeRusijos okupacinė kariuomenė septyniomis įvairių klasių raketomis smogė infrastruktūros objektui Odesos srities Dniestro Bilhorodo rajone. Informacija apie sugriovimų mastą ir nukentėjusiuosius tikslinama.Tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Priešas tęsia atakas prieš Odesos sritį. Septynios įvairių klasių raketos buvo paleistos į infrastruktūros objektą Dniestro Bilhorodo rajone. Objektas nukentėjo, sugriovimų mastą aiškinamės, informacijos apie nukentėjusius žmones negauta“, – sakė pareigūnė.Anot jos, tai dar vienas įrodymas, kad priešas nesustos ir tęs teroristinius išpuolius. Ji paragino visus regiono gyventojus būti labai atsargius ir, paskelbus oro pavojų, būti slėptuvėse.Atsakydama į klausimą, kokia ginkluote pastarosiomis dienomis okupantai atakuoja Odesą, N. Humeniuk pažymėjo, kad priešas naudoja visą turimą ginklų ir technikos arsenalą – strateginę ir taktinę aviaciją, pakrančių raketinius kompleksus, dronus, antvandeninius ir povandeninius laivus.Pareigūnė įsitikinusi, kad Rusijos kariuomenė tęs masinį Pietų apšaudymą ir ieškos naujų būdų, kaip kovoti su Ukrainos oro gynyba. Ji taip pat pabrėžė, kad Ukrainai reikia papildomų oro gynybos sistemų, nes priešas tęsia masinę raketų gamybą, nors jam taikomos sankcijos.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 20-osios naktį priešas raketomis atakavo Odesą. Miesto centre buvo sugriauta daug pastatų, žuvo 21 metų vyras. Nukentėjo ir Odesos archeologijos muziejaus pastatas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo šios savaitės pradžios Rusijos kariuomenė į Ukrainos teritoriją paleido beveik 70 įvairaus tipo raketų ir 90 smogiamųjų dronų, nuo atakų labiausiai nukentėjo pietiniai šalies regionai.

Vokietija perdavė Ukrainai pirmuosius 10 tankų „Leopard 1“Ukraina gavo iš Vokietijos pirmuosius dešimt tankų „Leopard 1A5“. Iš viso Berlynas turėtų pristatyti Ukrainos gynėjams daugiau kaip 100 tokių tankų.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Vokietijos vyriausybe.Be tankų, Vokietija perdavė Ukrainai 20 kulkosvaidžių MG3 tankams „Leopard 2“, pėstininkų kovos mašinoms „Marder“ ir inžineriniams tankams „Dachs“.Į naująjį pagalbos paketą taip pat įeina: 1035 155 mm kalibro sviediniai; 1064 155 mm kalibro dūminiai šaudmenys; tilto sistema ir 12 priekabų; 10 antžeminio stebėjimo radarų; 16 sunkvežimių „Zetros“; 4 automobiliai sienai patruliuoti; 100 tūkstančių pirmosios pagalbos vaistinėlių.Vokietija pažadėjo iki 2023 metų pabaigos perduoti Ukrainai daugiau kaip 100 tankų „Leopard 1“.https://twitter.com/front_ukrainian/status/1682322577136467969/photo/1

Černihivo srityje rusų raketa smogė kultūros centruiPenktadienį rusų paleista raketa pataikė į kultūros centrą Černihivo srityje. Preliminariais duomenimis, aukų nėra.Tai „Telegram“ kanale pranešė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Nuo raketos smūgio vienoje iš Černihivo srities gyvenviečių nukentėjo kultūros centro pastatas. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra. Kita informacija tikslinama", – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį rusai raketomis atakuoja Černihivo sritį.https://twitter.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1682307673394479106/photo/1

Britų žvalgyba: likviduota 20 tūkst. „Wagner“ naujokųBritų žvalgyba patvirtino, kad per kelis karo prieš Ukrainą mėnesius žuvo iki 20 tūkst. privačios karinės bendrovės „Wagner“ naujokų. Remdamasi Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos duomenimis tai praneša „RBC – Ukraina“.Pažymima, kad artimiausiomis dienomis karinė bendrovė „Wagner“ greičiausiai atleis iš tarnybos paskutinius pasamdytus nuteistuosius. Nuteistųjų verbavimo pagal „Projektą K“ schema savo piką buvo pasiekusi 2023 metų pradžioje. Pagal ją buvo pasamdyta mažiausiai 40 tūkst. vyrų.Žvalgyba mano, kad nemažai nuteistųjų, kuriems buvo suteikta malonė, veikiausiai sutiks su pasiūlymu pratęsti tarnybą karinėje bendrovėje „Wagner“ kaip profesionaliems samdiniams. Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija perėmė „Wagner“ kalinių verbavimo kalėjimuose konvejerį. Didžioji Britanija priduria, kad šios schemos pabaiga žymi svarbų „Wagner“ ir Rusijos karo Ukrainoje istorijos etapą. Pavyzdžiui, pagal „Projektą K“ sutelktos karių pajėgos leido Rusijai užimti Bachmutą, kuris buvo tapęs vienu iš nedaugelio jos pastarojo meto laimėjimų.„Šis projektas pavertė „Wagner“ organizacija, kuri praėjusį mėnesį metė tiesioginį iššūkį prezidento Putino valdžiai. Jis taip pat susijęs su vienu kruviniausių epizodų šiuolaikinės karybos istorijoje, kai per kelis mėnesius žuvo iki 20 tūkst. naujai užverbuotų nuteistųjų“, – pažymi analitikai.

Macrono patarėjas: Kinija tiekia Rusijai karinę įrangąKinija tiekia karinę įrangą Rusijai, kad ši ją naudotų kare prieš Ukrainą. Tai televizijos kanalui CNN pareiškė Prancūzijos prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais Emmanuelis Bonne.„Taip, yra požymių, jog jie daro tai, ko nenorėtume, kad jie darytų. Na... karinė technika... kiek mums žinoma, Rusijai tiekiami didžiuliai kariniai pajėgumai“, – atsakė E. Bonne, paklaustas apie Kinijos karinę pagalbą Rusijai kare prieš Ukrainą.Vėliau Prancūzijos pareigūnai žurnalistams patikslino, kad E. Bonne turėjo omenyje dvejopos paskirties technologijas ir nemirtiną pagalbą, tokią kaip šalmai ir šarvuotosios liemenės.Kinija teigia, kad laikosi neutralumo Rusijos ir Ukrainos karo atžvilgiu, ir tikina, kad neketina tiekti ginklų nė vienai pusei. Tuo pat metu diplomatiniu lygiu Kinija susilaiko nuo Rusijos agresijos kritikos ir iš esmės kartoja Kremliaus naratyvus.

Pareigūnas: rusų diversantai mėgino prasiveržti per sieną Ukrainos šiaurėjeRusijos diversinės-žvalgybinės grupės mėgino patekti į Ukrainos teritoriją pasienyje esančiose Sumų ir Černihivo srityse.Kaip pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas, Rusija neatsisako mėginimų rasti silpnų Ukrainos gynybos vietų Černihivo ir Sumų ruožuose, praneša UNIAN.Pasak generolo, pasienyje fiksuojamas priešo diversinių-žvalgybinių grupių skverbimasis, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi.„Mes imamės visų reikiamų priemonių gynybiniams pajėgumams stiprinti, glaudžiai bendradarbiaudami su karinių administracijų vadovais. Didiname inžinerinių užtvarų skaičių, taip pat įrengiame papildomas stebėjimo kameras“, – sakė jis.S. Najevas taip pat patikino, kad priešo mėginimai kirsti bet kurią valstybinės sienos atkarpą šalies šiaurėje bus nesėkmingi.„Jei grėsmės lygis augs, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas sustiprins mūsų kariuomenę, kad priešas neįstengtų įsiveržti į Ukrainą“, – pridūrė jis.Kaip jau buvo pranešta, į Baltarusijos teritoriją permetus „Wagner“ samdinių, Ukraina vėl sustiprino saugumo priemones pasienyje.Pavyzdžiui, Černihivo srityje tik viename iš ruožų buvo iškasta daugiau kaip 40 km prieštankinių griovių ir įrengta daugiau kaip 30 tūkst. minų spąstų.

Humeniuk: Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis su penkiomis sparnuotosiomis raketomisJuodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis su penkiomis sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.Kaip praneša „Ukrinform“, tai penktadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk .„Jūroje budi mažasis raketinis laivas, kuris surengė ataką ir panaudojo tris raketas, dabar jis turi penkias“, – informavo ji.Pasak N. Humeniuk, labai tikėtina, kad prie šio raketnešio gali prisijungti ir kiti laivai. Jie papildė savo atsargas bazavimosi punktuose ir po 2–3 valandų gali pradėti kovinį budėjimą.Kartu ji pažymėjo, jog šiuo metu Rusijos laivai nėra aktyvūs, nes „suvokia, kad jūra yra smarkiai užminuota“.Anot pareigūnės, dabar pagrindinis Rusijos laivybos tikslas – pagrobti iš Azovo jūros uostų tai, ką galima išgabenti, įskaitant grūdus.„Jei bus aptikti kariniai taikiniai, plaukiantys į Rusijos uostus, tada, kaip sakoma, žinosime, ką daryti, turime atitinkamus potvarkius ir reaguosime, atsižvelgdami į priimtą sprendimą“, – pabrėžė N. Humeniuk.Kaip jau buvo pranešta, nuo 2023 metų liepos 21 d. Ukrainos gynybos ministerija visus laivus, plaukiančius Juodosios jūros akvatorija į Rusijos Federacijos jūrų uostus ir Ukrainos jūrų uostus, esančius Rusijos laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, laikys kariniais taikiniais.

Okupantai Očakive apšaudė biblioteką, kilo gaisrasLiepos 21-osios rytą Rusijos kariai apšaudė Očakivą, Mykolajivo srityje. Dėl to vietos bibliotekoje kilo gaisras, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Mykolajivo srities policijos vadovo Serhijaus Šaiheto informacija.„Šį rytą orkai vėl apšaudė Očakivą. Šį kartą jų taikinys buvo vietinė biblioteka“, – rašė S. Šaihetas.Anot jo, gelbėtojai greitai lokalizavo kilusį gaisrą. Aukų išvengta.

Zaporižios srityje per apšaudymą žuvo keturi žmonėsRusams smogus infrastruktūros objektui Zaporižios srities Polohų rajone, žuvo keturi žmonės, o dar du buvo sužeisti.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Dėl Rusijos kariškių smūgio infrastruktūros objektui Polohų rajone žuvo keturi 29, 30, 33 ir 43 metų amžiaus darbuotojai, dar du buvo sužeisti, jie nugabenti į gydymo įstaigą“, – rašoma pranešime.Iš viso praėjusią parą priešas smogė 80 smūgių 20-čiai Zaporižios srities gyvenviečių. Artilerija 63 kartus apšaudė Huliaipolę, Levadnę, Biloghirią, Čarivnę, Huliaipilkę, Malynivką, Červonę, Ščerbakus, Stepnohirską, Piatichatkus ir kitus pafrontės kaimus.Gauti 33 pranešimai apie nukentėjusius piliečių gyvenamuosius namus ir infrastruktūros objektus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai naktį į penktadienį vėl smogė raketomis „Kalibr“ Odesos srities grūdų terminalams, du žmonės buvo sužeisti.

Vaizdo įraše – per rusų atakų bangą besislepianti ukrainietėJauna ukrainietė per Rusijos raketų atakų bangą Odesos mieste slepiasi savo buto vonioje.https://twitter.com/visegrad24/status/1682101065427173379

Ekspertas apie Patruševo ultimatumą: jam tai kritiškai svarbuIki smūgio Krymo tiltui Rusija ketino „išlošti“ iš grūdų susitarimo su Ukraina – ji planavo Europos Sąjungai (ES) iškelti sąlygą dėl banko „Rosselchozbank“.Nuo 2023 metų birželio 14 dienos ši įstaiga oficialiai buvo atjungta nuo mokėjimų sistemos SWIFT. Tai sukėlė nepatogumų Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo šeimai, kontroliuojančiai „Rosselchozbank“ – kadangi buvo užblokuotas šaltinis, kuriame kai kurios Rusijos valdžios viršūnėlės ir Federalinė saugumo tarnyba (FSB) plaudavo pinigus, laidoje „Argument“ pažymėjo politikos technologas Michailas Šeitelmanas.„Visa ši intriga, pratęsti ar nepratęsti sandorį, iki istorijos su tiltu skambėjo taip: „Mes pratęsime, o jūs atidarysite SWIFT „Rosselchozbank“. Tai svarbiausia“, – teigė rašytojas.Pasak M. Šeitelmano, net ir dabar, kad atliktų „atbulinį ėjimą“, Kremlius neigia, jog sprendimas nutraukti susitarimą yra susijęs su įvykiais Kryme. Kiek anksčiau apie tai pasisakė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Gazprom“ kontroliuoja Putino šeima, o šį („Rosselchozbank“ – „Unian“ past.) kontroliuoja Patruševo šeima. Todėl visos šios „grūdų sandorio“ sąlygos yra iškeltos Patruševo, o ne Rusijos. Tokio žaidėjo kaip Rusija nėra... Mes maišto metu įsitikinome, kad tokio dalyko kaip Rusijos valstybinis interesas nėra“, – įsitikinęs politologas.Jis taip pat atkreipė dėmesį į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guteresso nuolaidžiavimą, kuris, anot „Reuters“, buvo sutikęs į tarptautinę SWIFT sistemą grąžinti „Rosselchozbank“ antrinę įmonę.„Jie nusamdė Guteressą kaip „Rosselchozbank“ lobistą. Jis ėjo pas Vakarų šalis, kurios turi galimybę atidaryti SWIFT, sakydamas: „Atidarykite SWIFT „Rosselchozbank“. Tai Guteresso reikalas, jis šiuo atveju yra ypač suinteresuotas. Todėl jis neuždaro šių durų“, – pažymėjo jis.

Rusai vėl raketomis grūdų terminalus Odesos srityje, yra nukentėjusiųjųPenktadienį Rusijos kariuomenė vėl apšaudė sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ grūdų terminalus Odesos srityje.Kaip rašo „Ukrinform“, Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis tai pranešė „Telegram“ kanale.„Tai jau ketvirtoji šalies teroristės ataka prieš Odesos sritį per savaitę. Auštant rusai paleido "Kalibr" tipo raketų iš raketnešio, kuris naktį budėjo Juodojoje jūroje", – pareiškė jis.Pasak O. Kiperio, buvo pataikyta į vienos iš Odesos srities žemės ūkio įmonių grūdų terminalus. Priešas sunaikino 100 tonų žirnių ir 20 tonų miežių.Per sprogimą nukentėjo du žmonės. Juos sužeidė stiklo šukės. Jiems buvo suteikta visa reikiama medicinos pagalba, pabrėžė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 20-osios naktį priešas raketomis atakavo Odesą. Miesto centre buvo sugriauta daug pastatų, žuvo 21 metų vyras. Nukentėjo ir Odesos archeologijos muziejaus pastatas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo šios savaitės pradžios Rusijos kariuomenė į Ukrainos teritoriją paleido beveik 70 įvairaus tipo raketų ir 90 smogiamųjų dronų, nuo atakų labiausiai nukentėjo pietiniai šalies regionai.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta 240 690 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 680 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 240 690 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 133 tankų, 8 080 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 610 artilerijos sistemų, 692 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 440 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 3 933 dronų, 1 298 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 145 automobilių, 686 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Baltieji rūmai: Ukraina gali gauti naikintuvų F-16 iki šių metų pabaigos Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby`is mano, kad naikintuvai F-16 gali pasiekti Ukrainą iki šių metų pabaigos.Kaip praneša „Ukrinform“, jis tai pareiškė interviu televizijos kanalui „Fox News“.Kartu J. Kirby`iss pažymėjo, kad dabar Ukrainai labiausiai reikia artilerijos, oro gynybos sistemų ir šarvuotosios technikos.„Jiems iš tikrųjų reikia artilerijos, amunicijos, oro gynybos sistemų ir šarvuočių, tankų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, visa tai JAV tiekia „neregėtu greičiu“, įskaitant ir naujausią karinės pagalbos paketą.„F-16 jie tikriausiai gaus artėjant metų pabaigai... Tačiau vien F-16 nepakaktų situacijai pakeisti“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas, pabrėždamas Ukrainos aprūpinimo artilerija svarbą.„Todėl prezidentas priėmė sunkų sprendimą – tiekti kasetinius šaudmenis. Tai yra laikinas sprendimas, nes mes didiname įprastinių artilerijos sviedinių gamybos pajėgumus“, – aiškino J. Kirby`is.Atsakydamas į klausimą apie taikos derybų tarp Ukrainos ir Rusijos galimybę, jis pabrėžė, kad „Putinas nerodo absoliučiai jokio noro sėsti prie derybų stalo... Priešingai“. Kaip to įrodymą J. Kirby`is priminė pastarųjų dienų Rusijos oro smūgius Ukrainai, dėl kurių, be kita ko, buvo sunaikinta 60 tūkst. tonų grūdų.„Jis deda visas pastangas, kad šis karas tęstųsi“, – pridūrė Nacionalinio saugumo tarybos koordinatorius.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pentagonas paskelbė, kad JAV suteiks Ukrainai papildomų karinės pagalbos paketų.

Gynybos ministerija: Rusijos karinis jūrų laivynas Juodojoje jūroje surengė „gyvos ugnies pratybas“Rusijos karinis jūrų laivynas surengė „gyvos ugnies pratybas“ Juodosios jūros šiaurės vakaruose, penktadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija, praėjus kelioms dienoms, kai Kremlius pareiškė, kad į Ukrainą plaukiantys laivai yra potencialūs kariniai taikiniai.Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad Juodosios jūros laivynas „iššovė priešlaivines sparnuotąsias raketas į nusitaikytą laivą kovinio parengimo poligone Juodosios jūros šiaurės vakarinėje dalyje (...) ir taip pat ėmėsi priemonių sulaikyti laivą pažeidėją“.

Ministras: užminavimo lygis Zaporižios srityje dešimtis kartų aukštesnis nei kituose regionuoseUžminavimo lygis Zaporižios srityje yra dešimtis kartų aukštesnis nei Sumų ar Černihivo srityse. Tai ketvirtadienį paskelbtame interviu Laisvės radijui pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, praneša „Interfax—Ukraina“.„Toks užminavimas, kurio priešas griebiasi Zaporižios srities teritorijoje, ir puolimas dabar tai parodo, dešimtis kartų viršija užminavimą, pavyzdžiui, Černihivo ar Sumų srityse, kur priešas taip pat minavo teritorijas“, – sakė I. Klymenka.Pasak ministro, „šiandien turime visiškai užminuotą teritoriją“.Pareigūnas pažymėjo, kad Kyjivo srityje išminuotojai tęsia darbą, ir ten gyventojų aktyvios gyvybinės veiklos teritorija jau beveik išvalyta, tačiau tūkstančius hektarų laukų dar reikia išminuoti.„Todėl mes laukiame mechaninio išminavimo mašinų darbui laukuose“, – sakė jis.Anot I. Klymenkos, išminavimo trukmė priklauso nuo žmogiškųjų išteklių ir aprūpinimo reikiama įranga.Kaip pabrėžė ministras, Ukrainos VRM specialistų neutralizuotų minų skaičius jau siekia beveik pusę milijono.

CNN: dalis Vakarų ginklų, pernai atgabentų į Ukrainą, buvo pavogtiKai kuriuos Vakarų į Ukrainą išsiųstus ginklus 2022 metais pavogė nusikaltėliai ir ginklų prekeiviai, kol jie nepasiekė Ukrainos karių, teigiama JAV gynybos departamento generalinio inspektoriaus pranešime, kurį gavo CNN.Ukrainos žvalgybos tarnybos sugebėjo atgauti pavogtus ginklus ir įrangą, teigiama pranešime.2022 m. spalio 6 d. ataskaitoje, pavadintoje „DoD atsakomybė už Ukrainai suteiktą įrangą“, išsamiai aprašomi keli nusikalstami sąmokslai pavogti ginklus, amuniciją ir mūšio lauko įrangą.Pasak pranešimo, 2022 metų birželį vienas Rusijos pareigūnas, vadovavęs nusikalstamai organizacijai, suklastojo dokumentus, kad galėtų prisijungti prie savanorių bataliono. Tuomet neįvardytas pareigūnas pavogė granatsvaidį, kulkosvaidį ir daugiau nei 1000 šovinių. Ukrainos žvalgybos tarnybos sužlugdė šį planą.Ukrainos žvalgybos tarnybos taip pat sužlugdė ginklų prekeivių sąmokslus perparduoti iš pietų fronto linijos pavogtą įrangą, sakoma pranešime. Tarnybos atskleidė grupę Ukrainos nusikaltėlių, apsimetusių pagalbos darbuotojais, kad pavogtų neperšaunamas liemenes, susekė savanorių bataliono narius, kurie pavogė šautuvus ir šaudmenis, kurie greičiausiai buvo skirti parduoti juodojoje rinkoje.

Baltieji rūmai: JAV atidžiai stebės Rusijos veiksmus Juodojoje jūrojeJungtinės Amerikos Valstijos atidžiai stebės Rusijos veiksmus Juodojoje jūroje. Tai pareiškė Baltųjų rūmų strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby.„Akivaizdu, kad ir toliau raginame Rusiją grįžti prie „grūdų susitarimo“ ir labai atidžiai stebėsime, kaip jie nuspręs elgtis“, – „Ukrinform“ citavo J. Kirby.Be to, jis pažymėjo, kad civiliai laivai Juodojoje jūroje bando pristatyti maistą žmonėms, kuriems jo reikia.„Nėra teisinio pagrindo pulti civilinį laivą, kuris plaukia maisto į Ukrainos uostą“, – pabrėžė J. Kirby.

Odesos regione neramumai tęsiasi: nugriaudėjo keli sprogimaiŠiąnakt, liepos 21 d., Odesos regione pasigirdo mažiausiai du sprogimai, po kurių buvo paskelbtas oro pavojus.Po pranešimų apie sprogimus regione Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos perspėjo apie priešo grėsmę, panaudojant raketinius ginklus regione.Maždaug po valandos Odesos srityje vėl pasigirdo keli sprogimai. Jų priežastys ir pasekmės kol kas neaiškios. Rusai jau ketvirtą naktį iš eilės puola Odesos sritį.

Situacija fronte: kai kuriose kryptyse yra Ukrainos laimėjimųVyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas telefonu kalbėjosi su JAV Jungtinio štabo vadų pirmininku generolu Marku Milley. Apie tai jis pranešė „Telegram“ kanale.Jis pažymėjo, kad M. Milley išsamiai papasakojo apie operatyvinę situaciją visoje fronto linijoje.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos, nepaisydamos itin sudėtingų priešo minų laukų, prieštankinių užtvarų ir ugnies naikinimo sistemų, metodiškai naikina priešo pajėgas ir toliau vykdo puolimo operacijas, siekdamos deokupuoti mūsų teritoriją. Mums sekasi keliose srityse. Mūsų kariai yra didvyriai“, – sakė vyriausiasis vadas.Taip pat, pasak V. Zalužno, jie su M. Milley aptarė karinės pagalbos Ukrainai, ypač įrangos ir amunicijos, teikimo klausimus.Generalinio štabo duomenimis, priešas rusai pastangas telkia prie Kupjanskio, Limano, Bachmuto, Avdejevkos ir Marinkos. Per dieną šiose vietovėse įvyko 20 susidūrimų.Prie Kupjansko Ukrainos kariuomenė sėkmingai atmušė priešo atakas į pietvakarius nuo Masiutivkos, Charkivo srityje. Prie Bachmuto, stipriai apšaudant rusams, Ukrainos kariuomenė sėkmingai atmušė priešo atakas pietvakariniame Kliščijivkos pakraštyje.Prie Avdijivkos ukrainiečiai sėkmingai atmušė Rusijos kariuomenės atakas Nevelsko srityje. Prie Maryinkos ukrainos kariai ir toliau stabdo Rusijos kariuomenės veržimąsi Donecko srities Novomykolajivkos ir Maryinkos rajonuose.Prie Zaporižios ir Chersono rusai sutelkia pagrindines pastangas, kad būtų užkirstas kelias tolesniam Ukrainos kariuomenės veržimuisi į priekį. Ukrainos kariai toliau vykdo puolimo operaciją Melitopplio ir Berdiansko kryptimis.

Baltieji rūmai patvirtino, kad JAV kasetinius šaudmenis Ukraina jau naudojaBaltieji rūmai patvirtino, kad kasetinius šaudmenis, kuriuos JAV perdavė Ukrainai, mūšio lauke jau naudoja pastarosios šalies gynėjai.Baltųjų rūmų strateginės komunikacijos koordinatoriaus Johno Kirby teigimu, Kyjivas kasetinius šaudmenis naudoja „efektyviai ir tinkamai“, rašo „Reuters“.„Gavome pradinių atsiliepimų iš ukrainiečių ir jie tuo naudojasi gana efektyviai“, – per trumpąją spaudos konferenciją sakė J. Kirby.Jis pridūrė, kad kasetiniai šaudmenys veikia Rusijos gynybines pozicijas ir manevrus. J. Kirby tvirtina, kad Ukraina per pastarąsias septynias dienas pradėjo naudoti JAV tiekiamą kasetinę amuniciją.Kaip CNN informavo anoniminis šaltinis, JAV vis dar laukia naujienų iš Ukrainos kariuomenės apie amunicijos efektyvumą mūšio lauke.

Rusijos kariuomenė apšaudė kaimą Charkivo srityje, du žmonės sužeistiRusijos kariuomenė apšaudė Petrivkos kaimą Charkivo srityje ir sužeidė du vyrus. Taip teigia Charkivo regioninė karinė administracija, pranešė „Ukrinform“.„Šiandien 15:10 rusai iš artilerijos apšaudė Bohoduchivo rajono Petrivkos kaimą. Per priešo pusę buvo sužeisti du vyrai, gimę 1954 m. ir 1970 m.“, – rašoma pranešime.Karinės administracijos duomenimis, taip pat buvo apgadintas dviejų aukštų daugiabutis ir administracinis pastatas. Dėl apšaudymo kaime nutrūko elektros tiekimas.Kaip pranešė „Ukrinform“, liepos 20-osios rytą Rusijos kariai apšaudė Vovčansko miestą Charkivo srityje ir žuvo civilis.

ES planuoja įsteigti 20 mlrd. eurų dydžio Ukrainos gynybos fondąEuropos Sąjunga (ES) planuoja įsteigti 20 mlrd. eurų dydžio fondą, kurio lėšomis ketverius metus būtų finansuojamos Ukrainos pastangos atremti Rusijos invaziją, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.Po ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo Briuselyje bloko diplomatijos vadovas Josepas Borrellis pareiškė, kad ES „paverstų esamą paramą ilgalaikiu įsipareigojimu Ukrainos saugumui ir atsparumui“.„Siūlome sukurti specialų Europos taikos priemonės segmentą, kad per ateinančius ketverius metus Ukrainos gynybos reikmėms kasmet būtų skirta iki 5 mlrd. eurų, – nurodė J. Borrellis. – Tai yra tas pats įrankis, puikiai veikianti Europos taikos priemonė, kurią mes naudosime ir toliau, tačiau esant specialiam segmentui.“Diplomatai patvirtino, kad kalbama apie 5 mlrd. eurų karinės paramos sumą per metus nuo 2024 m. iki 2027 m., tačiau vienas iš jų perspėjo, jog derybos yra „ankstyvame etape“.ES užsienio reikalų ministrai ketvirtadienį buvo supažindinti su naujaisiais siūlymais, tačiau išsamesni pokalbiai vyks rugpjūčio 31 d. jų susitikime Ispanijos Toledo mieste.Šiai idėjai gali paprieštarauti tam tikros ES šalys narės, kaip Vengrija. Galutinio politinio pritarimo nesitikima iki Europos lyderių susitikimų metų pabaigoje.

Zelenskis pirmą kartą telefonu kalbėjosi su Etiopijos premjeruUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Etiopijos ministru pirmininku Abiy Ahmedu Ali aptarė Rusijos vykdomą jūrų laivybos blokadą, pasitraukimą iš grūdų susitarimo ir Ukrainos apšaudymą, taip pat pasirengimą Pasaulio taikos aukščiausiojo lygio susitikimui.Visa tai buvo aptarta per pirmąjį dvišalių santykių istorijoje aukščiausio lygio pokalbį telefonu, „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybės vadovas. Jis taip pat pakvietė Etiopijos premjerą apsilankyti Ukrainoje.V. Zelenskis taip pat pažymėjo dialogo su Afrikos šalimis platformos kūrimo poreikį. „Etiopijos, Afrikos Sąjungos, visos Afrikos balsas mums labai svarbus“, – pabrėžė jis.Kartu jis sakė, kad Ukraina išsiuntė beveik 300 tūkst. tonų maisto produktų į Etiopiją pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą ir dar 90 tūkst. tonų grūdų pagal atskirą iniciatyvą „Grūdai iš Ukrainos“.V. Zelenskis patikino savo kolegą, kad Ukraina yra pasirengusi išlikti pasaulinio aprūpinimo maistu saugumo garantu, taip pat suinteresuota plėtoti dvišalius santykius su Etiopija saugumo, skaitmeninimo ir kitose srityse.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 17 dieną Rusija paskelbė nutraukianti susitarimą su Turkija ir JT dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos.Susitarimas buvo sudarytas 2022 metų liepą. Šiuo tikslu buvo pasirašyti du dokumentai: vienas – dalyvaujant JT, Turkijai ir Ukrainai, o kitas – JT, Turkijai ir Rusijai. Susitarimas buvo kelis kartus pratęstas.

Ukraina iškvietė Kirgizijos ambasadorių pasiaiškinti dėl įtartinos prekybos su RusijaUkrainos užsienio reikalų ministerija pranešė iškvietusi Kirgizijos ambasadorių Idrisą Kadyrkulovą, kad gautų paaiškinimus dėl informacijos apie naudojimąsi Kirgizijos jurisdikcija siekiant apeiti sankcijas Rusijai.Kaip pažymima, visų pirma kalba eina apie dvejopos paskirties produktų ir aukštųjų technologijų komponentų bei gaminių, kurie gali būti naudojami ginklams gaminti, tiekimą.Atkreiptas diplomato dėmesys į tai, kad Kirgizija, kaip tarptautinės bendruomenės narė, turėtų būti atsakinga už sankcijų politikos Rusijai laikymąsi. Buvo pabrėžta, kad prekių, kurios gali būti naudojamos kariniam tikslams, reeksportą iš Kirgizijos į Rusiją Ukraina vertins kaip nedraugiškus veiksmus, kuriais siekiama paremti Rusijos agresyvų karą prieš ją.Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidento Joe Bideno administracija rengia naujas ekonomines ribojamąsias priemones Kirgizijai, siekdama priversti šalį nutraukti prekybą su Rusija prekėmis, kurioms taikomos sankcijos. Kirgizijos vyriausybės vadovas pareiškė, kad po šių pranešimų jo šalis imsis priemonių, kad sankcionuotos prekės nepatektų į Rusiją.AFP pranešė, kad Kirgizija ketvirtadienį paneigė padedanti Maskvai apeiti sankcijas, įvestas dėl invazijos į Ukrainą, tačiau neatmetė galimybės, kad prie to prisidėjo privačios bendrovės.Kirgizijos saugumo agentūra pareiškė, kad „nei pati Kirgizijos valstybė, nei kokios nors valstybinės struktūros ir bendrovės nepažeidinėja JAV ir Vakarų šalių Rusijai įvestų sankcijų laikymosi režimo“.Tačiau ji pripažino „galimą privačių bendrovių dalyvavimą“, sakydama, kad jos galėjo pažeisti sankcijas, nors „galbūt nežinojo, kas gali būti jų tiekiamos produkcijos galutinis klientas ir vartotojas“. Ji pridūrė, kad pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama „nustatyti ir sustabdyti tokią veiklą“.Kirgizijos muitinės duomenimis, bendras Kirgizijos eksporto į Rusiją kiekis 2022 metais, palyginti su ankstesniais metais, išaugo net 145 proc.O vietos žiniasklaida neseniai pranešė, kad netoli Kirgizijos sienos su kaimyniniu Kazachstanu buvo sulaikyta 14 kiniškų žemės ūkyje naudojamo modelio dronų, teigiant, kad jie buvo skirti Rusijai.Tačiau Kirgizijos ekonomikos ministerija trečiadienį pareiškė, kad tai buvo „eksporto kontrolės pažeidimas“.Pastaraisiais mėnesiais JAV ir ES diplomatai lankėsi Vidurinės Azijos šalyse, kurios tebelaiko Rusiją pagrindine regiono galia, ir įspėjo apie galimas antrines sankcijas siekiant panaikinti galimybę naudotis prekybos spragomis.Vašingtonas neseniai įvedė sankcijas vienai Kirgizijos bendrovei, o ES į juodąjį sąrašą įtraukė dar dvi Uzbekistane įsikūrusias bendroves.

Nufilmavo momentą, kaip okupuotame Kryme sprogo dronas https://t.me/uniannet/105560

„Ryanair“ investuos 3 mlrd. dolerių ir po karo atnaujins skrydžius į UkrainąDidžiausia Europos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ planuoja investuoti daugiau kaip 3 mlrd. dolerių į Ukrainos aviacijos pramonės atkūrimą, kai baigsis karas ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) paskelbs, kad skrydžiai į Ukrainą ir iš jos vėl yra saugūs.„Ryanair“ vadovas Michaelas O‘Leary ketvirtadienį po kelionės į Kyjivą taip pat pažadėjo greitai atnaujinti skrydžius Ukrainoje pasibaigus karui.„Ryanair“ atnaujins skrydžius praėjus aštuonioms savaitėms po to, kai vėl bus atverta oro erdvė, sakė bendrovė po susitikimo su Ukrainos vyriausybės atstovais.Kyjivo, Lvivo ir Odesos oro uostuose bus įkurdinta iki 30 lėktuvų, o į 20 ES sostinių bus siūloma 600 skrydžių per savaitę, vizito metu sakė M. O‘Leary.Per penkerius metus pasiūlą ketinama padvigubinti nuo pradinių penkių iki 10 mln. vietų per metus.„Ryanair“ teigė, kad prieš invaziją ji buvo antra pagal dydį oro transporto bendrovė Ukrainoje.Ketinama grįžti ir į Charkivo bei Chersono oro uostus, kai tik bus atkurta infrastruktūra, sakoma M. O‘Leary pranešime.Oro bendrovės vadovai susitiko su Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoju, atsakingu už Ukrainos atstatymą, ir infrastruktūros ministru Oleksandru Kubrakovu. Taip pat jie aptarė pagrindinių Ukrainos oro uostų – Kyjivo, Lvivo ir Odesos – padėtį Borispolio tarptautiniame oro uoste, ten juos pakvietė šio oro uosto vadovas Oleksijus Dubrevskis.

Navalnas teisme kritikavo Rusijos „beprasmišką karą“ Įkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ketvirtadienį per teismo posėdį, kuriame prokurorai prašė įkalinti šį patyrusį teisininką dviem dešimtmečiams dėl kaltinimų ekstremizmu, pasmerkė plataus masto Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje. Rusija „skęsta arba purvo, arba kraujo klane, su sulaužytais kaulais, su skurdžiais ir apiplėštais gyventojais, o šalia guli dešimtys tūkstančių žmonių, nužudytų per kvailiausią ir beprasmiškiausią 21 amžiaus karą“, – kalbėjo A. Navalnas per uždarą posėdį, sakoma padėjėjų išplatintame pranešime. Rusijos prokurorai paprašė skirti dar 20 metų laisvės atėmimo bausmę jau įkalintam Kremliaus kritikui dėl naujų kaltinimų „ekstremizmu“, ketvirtadienį pranešė jo šalininkai. Jie sakė, kad teismas skelbs nuosprendį rugpjūčio 4 dieną po uždaro teismo proceso, kuris vyksta griežto režimo kalėjime, kur 47 metų A. Navalnas atlieka devynerių metų laisvės atėmimo bausmę pagal kaltinimus, kuriuos jo šalininkai laiko bausme už jo politinę veiklą. Jam, be kita ko, pateikti kaltinimai ekstremistinės veiklos finansavimu, viešu ekstremistinės veiklos kurstymu ir „nacistinės ideologijos reabilitavimu“. Ryškiausias Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikas šalies viduje A. Navalnas kadaise organizavo masinius antikremliškus protestus. Jis buvo suimtas 2021 metais, kai parvyko į Maskvą iš Vokietijos, kur gydėsi po apsinuodijimo, dėl kurio kaltino Kremlių.

ES pratęsė sankcijas Rusijai iki 2024 m. sausio 31 d.Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį nusprendė pratęsti Rusijai dėl jos karinės agresijos prieš Ukrainą įvestas sankcijas dar šešiems mėnesiams, iki 2024 m. sausio 31 d.Kaip informuoja „Ukrinform“, tai sakoma Europos Vadovų Tarybos (EVT) tinklalapyje paskelbtame pranešime.„Šiandien Taryba nusprendė šešiais mėnesiais, iki 2024 m. sausio 31 d. pratęsti ribojamąsias priemones, nukreiptas prieš konkrečius Rusijos Federacijos ekonomikos sektorius. Šios 2014 m. pirmą kartą dėl Rusijos destabilizuojančių veiksmų Ukrainoje pritaikytos sankcijos nuo 2022 m. vasario buvo reikšmingai išplėstos, reaguojant į Rusijos neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš Ukrainą,“ – sakoma pranešime.Šios sankcijos šiuo metu apima platų sektorinių priemonių spektrą, įskaitant suvaržymus prekybai, finansams, technologijoms, dvejopos paskirties prekėms, pramonei, transportui ir prabangos prekėms. Negana to, ES taip pat yra uždraudusi importuoti jūra gabenamą rusišką naftą ir nuo SWIFT atjungusi kelis Rusijos bankus. Dar buvo pristatytos specialios priemonės, kuriomis siekiama pažaboti sankcijų apeidinėjimą.Nuo 2022 m. vasario 24 d. ES yra priėmusi 11 precedento neturinčių griežtų sankcijų Rusijai paketų.

Rusija įvedė apribojimus britų diplomatų kelionėms šalies vidujeMaskva ketvirtadienį paskelbė, kad Rusijoje dirbantys britų diplomatai turės iš anksto pranešti valdžios institucijoms apie savo judėjimą po šalį.Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad iškvietė Jungtinės Karalystės reikalų patikėtinį Tomą Doddą ir informavo jį apie „pranešimų apie Didžiosios Britanijos diplomatinių atstovybių darbuotojų judėjimą mūsų šalies teritorijoje tvarką“.Pareiškime sakoma, kad šios priemonės yra atsakas į Londono, svarbaus Ukrainos sąjungininko, „priešiškus veiksmus“ ir britų priemones, „trukdančias normaliai Rusijos užsienio misijos Jungtinėje Karalystėje veiklai“.Ši procedūra bus privaloma JK ambasados Maskvoje ir generalinio konsulato Jekaterinburge „akredituotiems darbuotojams“, bet nebus taikoma ambasadoriui bei keliems kitiems aukšto rango diplomatams.Diplomatai turės informuoti valdžios institucijas mažiausiai prieš penkias darbo dienas apie keliones už „120 km (75 mylių) laisvo judėjimo zonos ribų“, sakė ministerija. Jie turės pateikti „informaciją apie kelionės laiką, tikslą ir pobūdį, planuojamus dalykinius kontaktus, lydinčius asmenis, transporto rūšį, vizito ir apgyvendinimo vietas, taip pat kelionės maršrutą“.

Ukraina įspėjo, kad visi laivai, plaukiantys į Rusiją ir okupuotą Ukrainą, bus laikomi karinių krovinių vežėjaisNuo 2023 metų liepos 21 dienos visus laivus, Juodąja jūra plaukiančius į Rusijos uostus ir Ukrainos uostus laikinai okupuotose teritorijose, Ukraina gali laikyti potencialiais karinės įrangos vežėjais su visa atitinkama rizika.Tai sakoma Ukrainos gynybos ministerijos spaudos tarnybos pareiškime, paskelbtame „Telegram“.„Rusijos Federacija dar kartą brutaliai pažeidė visuotinę viso pasaulio teisę į laisvą laivybą ir sąmoningai kenkia maisto saugumui, pasmerkdama milijonus žmonių badui. Atvirai grasindamas civiliniams laivams, gabenantiems maistą iš Ukrainos uostų... Kremlius pavertė Juodąją jūrą pavojinga zona pirmiausia Rusijos laivams... Visa atsakomybė už visus pavojus tenka Rusijos vadovybei“, – sakoma pareiškime.Ministerijos teigimu, raketinio kreiserio „Moskva“ likimas įrodo, kad Ukrainos gynybos pajėgos turi reikiamų priemonių Rusijos agresijai jūroje atremti.Ukrainos gynybos ministerija įspėjo, kad nuo 2023 metų liepos 21 dienos, 0.00 val. visus Juodojoje jūroje esančius okupacinės šalies laivus Ukraina laikys potencialiais karinių krovinių vežėjais. Taip pat skelbiama, kad nuo liepos 20 dienos 5.00 val. dėl pavojų uždrausta laivyba Ukrainos šiaurės rytinės Juodosios jūros dalies rajonuose ir Kerčės-Jenikalės sąsiauryje.Ministerija pažymėjo, kad atitinkama navigacinė informacija jūrininkams jau buvo paskelbta viešai.

Kryme dviejų aerodromų apylinkėse nugriaudėjo sprogimaiLaikinai okupuotame Kryme liepos 20 dieną dviejų aerodromų apylinkėse vietos gyventojai girdėjo sprogimus.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Krymskij veter“ („Krymo vėjas“).Nepatvirtintais duomenimis, sprogimai nugriaudėjo Gvardeiskoje ir Novofedorovkos gyvenvietėse. Jose yra įsikūrę aerodromai.Tuo pat metu netoli Novofedorovkos danguje matyti oro gynybos sistemų darbo pėdsakai.Nei oficialūs šaltiniai, nei vadinama pusiasalio „valdžia“ šių sprogimų kol kas nekomentuoja.https://t.me/Crimeanwind/37028

Mariupolyje suimta daugiau kaip 10 tūkst. civilių, jų buvimo vieta nežinomaRusijos laikinai okupuotame Mariupolio mieste buvo suimta daugiau kaip 10 000 tūkst. civilių gyventojų, o jų buvimo vieta ir tolesnis likimas nežinomi.„Kiekvieną savaitę Mariupolyje tikrinant ir ieškant diversantų sulaikoma dešimtys žmonių... Iš viso okupantai suėmė daugiau kaip 10 tūkst. Mariupolio civilių gyventojų, o jų buvimo vieta ir tolesnis likimas nežinomi“, – „Telegram“ paskelbė miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka.Kaip pažymima, okupantai tiesiog sulaiko paprastus žmones už susirašinėjimą su evakuotais Mariupolio gyventojais ir Ukrainos naujienų kanalų skaitymą. Jie sulaikomi remiantis tiesiog įtarimais ir gandais ar skundais.Mero patarėjas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti kankinimų kamera Mariupolyje, kurioje laikoma dauguma suimtųjų.„Absoliuti dauguma atsiduria čia. Pagrindinė Mariupolio kankinimo kamera yra buvusiame Centriniame rajono policijos departamente. Čia žmonės „prisipažįsta“, pasirašo kažkokius dokumentus, o tada geriausiu atveju lieka stebimi, blogiausiu – dingsta visiems laikams“, – rašė jis.Mariupolio miestas patyrė vieną didžiausių humanitarinių katastrofų, kurias sukėlė Rusijos agresija. Dėl priešo apšaudymo miestas sugriautas beveik 90 proc., jame vis dar nėra normalaus elektros, vandens ir dujų tiekimo. Be to, užpuolikai griauna subombarduotus namus, kad paslėptų savo nusikaltimų pėdsakus.Mariupolyje partizanai platina Ukrainos simboliką ir skrajutes, raginančias rusų karius pasiduoti. Priešas miestą ir aplinkinius kaimus verčia kariniu logistikos centru.

Tarp „Wagner“ samdinių ir Baltarusijos pasieniečių – konfliktasBaltarusijoje, Gomelio srityje, santykius aiškinosi vietos pasieniečiai ir privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai, po nesėkmingo maišto deportuoti iš Rusijos Federacijos (RF).Apie tai praneša portalas „RBK Ukraina“, remdamasis Nacionalinio pasipriešinimo centro informacija.Vadovaujantis vietos pogrindžio pranešimais, netoli Gomelio srityje esančio miesto Naroulia prasidėjo „Wagner“ priešakinėms grupėms skirtų patalpų įrengimo darbai.„Teroristai jau liepos 19 d. atliko žvalgybinius veiksmus prie gyvenvietės Diatlik, esančios netoli sienos su Ukraina“, – teigiama pranešime.Nacionalinio pasipriešinimo centro darbuotojai pridūrė, kad įvyko konfliktas tarp samdinių ir Baltarusijos pasieniečių. Galų gale pastarieji atsitraukė ir „netrukdė“ samdiniams dirbti.

Ukrainoje užfiksuotas elektros suvartojimo rekordas per vasarąUkrainos energetikos sistemoje liepos 19 dieną užfiksuotas elektros vartojimo rekordas per vasarą. Ukrainiečiai raginami taupiai naudoti elektrą, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi „Ukrenergo“.Liepos 19 d., 21.40 val., Ukrainoje užfiksuotas elektros suvartojimo rekordas per vasarą. Jis buvo 1 proc. didesnis nei karščiausią dieną, liepos 6 d.„Ukrenergo“ duomenimis, vartojimo pikas grįžo į vakaro valandas – nuo ​​21 iki 22 val. O tai ypač padidina elektros sistemos apkrovą.Taip pat, lyginant su savaitės pradžia – elektros suvartojimas vakare išaugo 4 proc.

Sprogimai amunicijos sandėlyje Kryme: palydoviniai vaizdai atskleidė nuostoliusLiepos 19-osios rytą laikinai okupuoto Krymo poligone nugriaudėjo sprogimai ir buvo detonuota amunicija. Internete pasirodė palydovinės nuotraukos, kurios atskleidė nuostolius, pranešė „RBC-Ukraina“.„Rusijos amunicijos sandėlis netoli Krynyčkų kaimo, Kryme. Jį sunaikino galingas sprogimas“, – „Twitter“ rašė Tokijo universiteto profesorius.https://twitter.com/hwtnv/status/1681870484751941634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681870484751941634%7Ctwgr%5E6936b05bd76bde8dfe042b25d19561bff0d4f88b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Fukr%2Fnews%2Fvibuhi-skladi-boepripasiv-krimu-z-yavilisya-1689846719.html

Per Odesos apšaudymą apgadintas Kinijos konsulato pastatasNaktį per Odesos apšaudymą buvo apgadintas Kinijos Liaudies Respublikos konsulato pastatas. Apie tai kalbėjo Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis, praneša „RBC-Ukraina“.„Agresorius tyčia smogė uosto infrastruktūrai – buvo apgadinti aplink esantys administraciniai ir gyvenamieji pastatai, taip pat Kinijos Liaudies Respublikos konsulatas. Tai rodo, kad priešas į nieką nekreipia dėmesio“, – rašė jis.https://t.me/ukrinform_ru/14605

Lenkijos gynybos ministerija apie pratybas Baltarusijoje: stebime situaciją, šalies sienos saugiosPasirodžius pranešimams apie „Wagner“ samdinių ir Baltarusijos armijos pratybas Bresto poligone, Lenkijos nacionalinės gynybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad situacija stebima, o šalies sienos yra saugios.„Lenkijos sienos saugios. Mes nuolat stebime situaciją mūsų rytiniame pasienyje ir esame pasirengę bet kokiai įvykių raidai“, - pabrėžė žinybos atstovai.Anksčiau Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“ pranešė, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos tęsia bendras treniruotes su privačios karinės kompanijos „Wagner“ kariškiais Bresto poligone, kuris yra už 40 km nuo Ukrainos sienos ir už 30 km nuo Lenkijos sienos.Praėjusią savaitę apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad „vagneriečiai“ jau atvyko į Baltarusiją ir treniruoja šalies teritorinės gynybos pajėgas.

Rusija: rengiamas labdaros koncertas, už gautus pinigus bus perkama lavonmaišiųRusijos Tolimuosiuose Rytuose nuspręsta surengti labdaros koncertą, už surinktus pinigus bus perkama lavonmaišių Ukrainoje kariaujantiems rusams.Tai ketvirtadienį pranešė UNIAN, remdamasi leidiniu „Newsweek“.Gautomis žiniomis, koncertas turėtų įvykti šį savaitgalį Amūro srities Blagoveščensko mieste. Jame dalyvaus roko grupės, šokių ansamblis, sportininkai, taip pat bus parodytas lėlių spektaklis.Šalia koncerto reklamos buvo įrašas, supažindinantis, kaip bus panaudoti per renginį surinkti pinigai. Už juos ketinama pirkti pagalvių, repelentų, drėgnų servetėlių, termosų, drabužių, vaistų, šiukšlių maišų ir lavonmaišių. Vėliau įrašas buvo paredaguotas, pažymi leidinys.Ketvirtadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko daugiau kaip 240 tūkst. kareivių.

Naktinis smūgis Odesoje: padaugėjo aukų, tarp jų yra gelbėtojųOdesoje padaugėjo aukų, tarp jų yra gelbėtojų, rašo UNIAN. Anot Odesos regiono karinės administracijos, per naktinį išpuolį mieste buvo sužeisti 8 žmonės, tarp jų trys pagalbos tarnybos darbuotojai.„Trys nukentėjusieji paguldyti į miesto ligonines. Visų trijų būklė yra vidutinio sunkumo, tarp jų yra gelbėtojas. Žmonės buvo sužeisti skeveldrų ir apsinuodijo degiais produktais“, – rašoma pranešime.

Bresto poligone vyksta bendros Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų ir „Wagner“ samdinių pratybosBaltarusijos ginkluotosios pajėgos tęsia bendras treniruotes su privačios karinės kompanijos „Wagner“ kariškiais. Tai ketvirtadienį pranešė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.Artimiausią savaitę Baltarusijos specialiųjų operacijų pajėgų daliniai kartu su „Wagner“ atstovais treniruosis atlikti mokomąsias ir kovines užduotis Bresto poligone.Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, susiklosčius dabartinei geopolitinei situacijai, reali „Wagner“ kovinė patirtis suteikia galimybę toliau modernizuoti Baltarusijos armiją ir diegti šiuolaikinių karinių konfliktų patirtį į kariškių rengimo programą.Bresto poligonas yra už 40 km nuo Ukrainos sienos ir už 30 km nuo Lenkijos sienos.Kaip jau buvo pranešta, pastarosiomis dienomis Baltarusijoje fiksuojamas „Wagner“ samdinių karinės technikos judėjimas.

Ukrainos pasieniečiai: Rusija išvedė iš Baltarusijos beveik visus kariškius, kurie ten buvo rengiamiSituacija pasienyje su Baltarusija kontroliuojama, Rusija išvedė iš Baltarusijos beveik visus savo kariškius, kurie ten buvo rengiami.Kaip praneša „Ukrinform“, tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.„Situacija pasienyje tebėra visiškai kontroliuojama. Palei savo sieną nefiksuojame karinės technikos ir personalo judėjimo – nei Rusijos armijos dalinių, nei Baltarusijos armijos dalinių. Žinoma, mūsų ir apskritai Ukrainos ir gynybos pajėgų dėmesys sutelktas į situaciją, susijusią su Rusijos samdinių judėjimu Baltarusijos teritorijoje. Atsižvelgdami į vadinamosios Baltarusijos valdžios ir Rusijos retoriką, mes ir anksčiau neatmetėme galimybės, kad šie samdiniai bus perkelti į Baltarusiją. Ir dabar fiksuojame privačios karinės kompanijos „Wagner“ grupių permetimą į Baltarusijos teritoriją, bet jos vyksta į savo dislokavimo vietą netoli Asipovičų“, – sakė A. Demčenka.Anot pasieniečių atstovo, tikslus į Baltarusiją jau permestų samdinių skaičius kol kas nežinomas, jie vyksta neginkluoti, be sunkiosios technikos.Jis taip pat pažymėjo, kad jų skaičius nekelia grėsmės Ukrainai. Pasak A. Demčenkos, samdiniai gali prisijungti prie Baltarusijos armijos dalinių, taip pat čia rengiamų Rusijos dalinių mokymų.Kartu pasieniečių atstovas pažymėjo, kad iki šiol Rusija išvedė iš Baltarusijos beveik visus savo kariškius, kurie anksčiau čia buvo rengiami.„Galiu pridurti, kad Rusija išvedė beveik visus savo dalinius, kurie iki šiol treniravosi Baltarusijos teritorijoje ir buvo jos poligonuose. Gali būti, kad po kurio laiko ten bus permesta naujų pajėgų, tačiau šiuo metu Baltarusijos teritorijoje Rusijos reguliariosios armijos dalinių beveik nėra“, – sakė A. Demčenka.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, trečiadienį Baltarusijoje greitkelyje buvo pastebėta jau devintoji „Wagner“ samdinių kolona, ​​kurią sudarė tik sunkvežimiai.

Rusijos žiniasklaida praneša, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rugpjūčio 23 d. per BRICS šalių viršūnių susitikimą Pietų Afrikos Respublikoje kreipsis nuotoliniu būdu.Anksčiau buvo paskelbta, kad Pietų Afrikos ir Rusijos „abipusiu susitarimu“ V. Putinas nevyks į viršūnių susitikimą, nes Pietų Afrika gali būti įpareigota imtis veiksmų pagal TBT orderį dėl Rusijos lyderio arešto.

Per naktinį Mykolajivo apšaudymą taip pat žuvo žmogusPer naktinį rusų išpuolį Mykolajive žuvo žmogus. Jo kūnas buvo ištrauktas iš namo griuvėsių, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi vietos žiniasklaida.Gelbėtojai velionio kūną ištraukė iš griuvėsių Mykolajivo centre.

Per išpuolį Odesoje žuvo žmogusŠiandien per Rusijos naktinį išpuolį Odesoje žuvo 21 metų vyras, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Odesos regioninės karinės administracijos vadovu Olehu Kiperiu.„Deja, dėl Rusijos naktinio išpuolio Odesoje žuvo vienas žmogus. Žuvusysis buvo pastato apsaugos darbuotojas, gimęs 2002 m.“, – rašė jis.

Sevastopolyje ir Feodosijoje nugriaudėjo sprogimaiKetvirtadienį, liepos 20 d., okupuotame Kryme nugriaudėjo sprogimai. Jie buvo girdėti Sevastopolyje ir Feodosijoje, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi vietiniais „Telegram“ kanalais.Okupuoto Sevastopolio gyventojai praneša, kad sprogimų garsus išgirdo Gagarinskio rajone. Taip pat stiprus sprogimas nugriaudėjo ir Feodosijoje. Vėliau Krymo „Telegram“ kanalai, remdamiesi okupacine valdžia, pranešė, kad mieste esą vyksta šaudymo pratybos.

Britų žvalgyba: Rusija jau seniai planavo pasitraukti iš grūdų eksporto sutartiesRusijos valdžia jau seniai planavo pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos ir tai maskavo dezinformacija, sakoma Jungtinės Karalystės tviteryje paskelbtoje naujausioje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Liepos 17 d. Rusijai nepavyko atnaujinti savo dalyvavimo Juodosios jūros grūdų iniciatyvoje. Tai iš esmės panaikino saugumo susitarimą, kuris, nepaisant karo, leido Ukrainos grūdus eksportuojantiems laivams saugiai plaukti. Rusija siekia atgrasyti visą prekybą laivais iš Ukrainos uostų. Tikėtina, kad Rusija prieš kurį laiką priėmė sprendimą pasitraukti iš susitarimo, nes nusprendė, jog sandoris nebeatitinka jos interesų“, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, kad šį sprendimą Rusija slėpė skleisdama dezinformaciją ir tvirtindama, jog jos pasitraukimą lėmė susirūpinimas dėl Ukrainos minų keliamo pavojaus civiliniams laivams bei tai, kad Ukraina kariniais tikslais naudojasi grūdų koridoriumi. Jokių šių teiginių įrodymų Rusija nepateikė.„Liepos 19 d. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad laikys, jog visi prie Ukrainos artėjantys laivai veža ginklus. Tikėtina, kad dabar Rusijos Juodosios jūros laivynas imsis aktyvesnio vaidmens ir trikdys bet kokią prekybą, jei ji būtų tęsiama. Tačiau Rusijos Juodosios jūros laivyno vykdomos blokavimo operacijos bus rizikingos dėl Ukrainos nepilotuojamų antvandeninių transporto priemonių ir pakrančių gynybos sparnuotųjų raketų“, – sakoma suvestinėje.Pirmadienį Rusija paskelbė pasitraukianti iš Juodosios jūros grūdų eksporto sutarties, pasirašytos pernai liepos 22 d. Stambule ir galiojusios 120 dienų, o po to kelis kartus pratęstos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad grūdų iniciatyva gali būti tęsiama ir be Rusijos dalyvavimo, savo veiksmais Rusija nutraukė savo susitarimus su Turkija ir Jungtinėmis Tautomis, Ukraina neturi jokių sutarčių su rusais.Trečiadienį Rusija raketomis puolė grūdų terminalus Ukrainos uostuose, nukentėjo tarptautinių ir Ukrainos prekybininkų bei vežėjų infrastruktūra. Rusijai apšaudžius Čiornomorsko uosto infrastruktūrą sunaikinta 60 tūkst. tonų grūdų.

Žiniasklaida: Ukrainos kontrpuolimas – kitoks, ne veltui kovotojai labai motyvuotiUkrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas pasižymi tam tikromis ypatybėmis – paprastai kariai eina ten, kur juos siunčia vadai, bet Ukrainos armija daro išimtį: žmonės, kurie buvo priversti palikti gimtąsias vietas įsiveržus Rusijos Federacijai (RF), gali pasiprašyti dalyvauti jų išlaisvinimo mūšiuose.Todėl kontrpuolime dalyvaujančių karių gretose yra ypač motyvuotų kovotojų, rašo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dienraštis „The New York Times“. „Daug geriau, kad brigadoje būtų žmonių, žinančių vietovę, kad vadai leistų kovoti jūsų namų kryptimi“, – sakė papulkininkis Dmitrijus.Vienas iš tokių karių – eilinis Jevgenijus iš laikinai okupuoto Berdiansko, esančio Zaporižės srityje (miestas įsikūręs prie Azovo jūros). „Labiausiai ilgiuosi jūros“, – prisipažino pašnekovas.

Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešisKetvirtadienio 9 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budi septyni Rusijos laivai, tarp jų – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – viena raketa.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas, o Viduržemio jūroje budi iki aštuonių priešo laivų, įskaitant vieną sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėją, kurio bendra salvė – 16 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pareiškė, kad šiuo metu vyksta Rusijos laivų grupuotės rotacijos procesas, liepos 20-osios rytą Juodojoje ir Azovo jūrose buvo pastebėta mažiausiai 11 priešo laivų.

Ketvirtadienio rytą okupantai smogė Charkivo sričiai, žuvo žmogusLiepos 20-osios rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Charkivo srities Volčansko miestą. Per ataką žuvo žmogus.Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„Šįryt okupantai rusai vėl apšaudė Čuhujivo rajono Volčansko miestą. Deja, žuvo 40 metų civilis. Gelbėjimo tarnybos išvyko į vietą“, – sakė jis.Ckarkivo srities karinės administracijos duomenimis, praėjusią parą okupantai apšaudė Bohoduchivo, Charkivo, Kupiansko ir Čuhujivo rajonų gyvenvietes. Rusai naudojo minosvaidžius, vamzdinę ir reaktyvinę artileriją, kitą ginkluotę.Trečiadienį Rusijos kariuomenė taip pat kelis kartus apšaudė Volčanską. Nukentėjo mažiausiai 4 privatūs namai, ūkiniai pastatai, kilo gaisrų.Naktį į ketvirtadienį rusai atakavo Ukrainos pietus ir šiaurę. Okupantai paleido 19 raketų ir tiek pat Irane pagamintų bepiločių orlaivių. Oro gynybos pajėgos numušė 13 dronų „Shahed“ ir 5 raketas.Odesoje per apšaudymą buvo sužeisti keturi žmonės, o Mykolajive – 19.

Per naktį Ukrainos pajėgos sunaikino 18 Rusijos dronų ir raketųPer naktį Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 18 priešo oro taikinių, sakoma Ukrainos oro pajėgų pranešime „Telegram“ kanale, pranešė „Ukrinform“.Ankstyvomis ketvirtadienio valandomis Rusija vėl puolė pietinius Ukrainos regionus. Rusijos raketos smogė Odesai ir Mykolajivui. Iš viso priešai paleido 19 sparnuotųjų raketų ir 19 kamikadzėmis vadinamų bepiločių orlaivių.Septynios sparnuotosios raketos „Oniks“ buvo paleistos iš pakrančių gynybos raketų sistemos „Bastion“ laikinai okupuotame Kryme.Iš aštuonių bombonešių Tu-22M3 Juodosios jūros rajone buvo paleistos keturios sparnuotosios raketos Kh-22.Tikėtina, kad iš povandeninio laivo Juodojoje jūroje buvo paleistos trys sparnuotosios raketos „Kalibr“.Rusai iš Krymo paleido penkias antžemines sparnuotąsias raketas „Iskander-K“.Devyniolika bepiločių orlaivių „Shahed-136/131“ puolė Ukrainą iš dviejų krypčių – pietų (Čaudos Kryme) ir šiaurės rytų (Kursko).Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė 18 oro taikinių, įskaitant dvi raketas „Kalibr“, tris „Iskander-K“ ir 13 kovinių dronų „Shahed-136/131“.Šiandien ir vakar Ukrainos oro pajėgų orlaiviai surengė daugiau nei 20 antskrydžių į okupantų iš Rusijos objektus, technikos ir personalo koncentracijos vietas.https://t.me/kpszsu/3449

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 494 vaikai, dar 1 067 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 494 vaikai, o dar 1 067 buvo sužeisti. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 20 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 561 vaikas – 494 žuvo ir daugiau kaip 1 067 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 474 vaikai, Charkivo srityje – 297, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 116, Zaporižios srityje – 97, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 83, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Trečiadienį Odesos srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą buvo sužeisti du 9 ir 12 metų amžiaus vaikai.Ketvirtadienį rusams apšaudant Mykolajivą, nukentėjo penki vaikai, kurių amžius – nuo 1 mėnesio iki 12 metų.

Ukraina: jau sunaikinta daugiau kaip 240 tūkst. okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 530 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 240 010 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 129 tankų, 8 065 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 592 artilerijos sistemų, 692 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 433 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 3 918 dronų, 1 293 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 134 automobilių, 685 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Humeniuk: per Odesos apšaudymą nukentėjo mažiausiai keturi žmonėsOdesoje per naktinę rusų ataką buvo sužeisti keturi žmonės.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos Pietų gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Odesoje, miesto centre, sugriautas administracinis pastatas. Padariniai dar tikslinami, nes sprogimo banga apgadino daug aplinkinių pastatų. Jau gauta informacijos apie mažiausiai keturis nukentėjusiuosius, kuriems buvo suteikta medicinos pagalba", – sakė pareigūnė.Ji pridūrė, kad taip pat buvo smogta sandėliams Odesos srityje.„Buvo pataikyta į logistikos objektus – sandėlius. Kol kas informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Galutiniai duomenys tikslinami“, – pareiškė N. Humeniuk.Pietų gynybos pajėgų atstovė papasakojo, kokia ginkluote rusai apšaudė Odesą ir regioną.„Mes žinome, kad buvo panaudotos įvairaus bazavimo raketos. Prie atakos prisijungė ir Juodojoje jūroje budėjęs povandeninis laivas. Taip pat buvo panaudota strateginė aviacija, paleidusi raketas Ch-22, pakrantės raketų kompleksai „Oniks“ ir tikriausiai „Iskander“, – sakė N. Humeniuk.Kaip jau buvo pranešta, naktį į ketvirtadienį priešas raketomis atakavo Odesą, mieste griaudėjo sprogimai.

Baltieji rūmai: Rusija gali nusitaikyti į civilinius laivus Juodojoje jūroje ir dėl to apkaltinti UkrainąPo Kremliaus sprendimo pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos Rusija gali nusitaikyti į civilinius laivus Juodojoje jūroje ir dėl to apkaltinti Ukrainą.Tai trečiadienį pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Adamas Hodge'as, praneša televizijos kanalas CNN.Pasak Amerikos pareigūno, rusai padėjo papildomų jūrinių minų Ukrainos uostų prieigose.Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad bet kuris laivas, plaukiantis į Ukrainos uostą, bus laikomas potencialiai gabenančiu karinius krovinius.„Manome, kad tai yra koordinuotos pastangos pateisinti bet kokias atakas prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje ir dėl šių išpuolių apkaltinti Ukrainą“, – sakė A. Hodge'as.Juodosios jūros grūdų iniciatyva, prieš metus sudarytas Turkijos ir Jungtinių Tautų susitarimas, leidžiantis eksportuoti Ukrainos grūdus, nustojo galioti pirmadienio vidurnaktį. Sutartis garantavo saugų Ukrainos grūdus gabenančių laivų plaukimą Juodąja jūra į Turkijos kontroliuojamą Bosforo sąsiaurį.Pastarosiomis dienomis, pasibaigus grūdų sandorio galiojimui, Rusija raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakuoja Odesos uostamiestį, ji niokoja žemės ūkio produkcijos infrastruktūrą ir sunaikino 60 000 tonų grūdų, sakė A. Hodge'as.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad smūgiai Odesai buvo stipriausi nuo karo pradžios, ir apkaltino Rusiją mėginimais panaudoti badą kaip ginklą ir destabilizuoti pasaulinę maisto rinką.

Mykolajive nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki 18, iš griuvėsių išgelbėti du žmonėsŽmonių, nukentėjusių per naktinę rusų ataką prieš Mykolajivą, skaičius išaugo iki 18, tarp jų – penki vaikai.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Iš viso nukentėjo 18 žmonių, devyni nugabenti į ligoninę, tarp jų – penki vaikai“, – parašė jis.Anot srities vadovo, iš griuvėsių išgelbėti du žmonės.„Stebuklas, kad juos pavyko išgelbėti“, – pažymėjo V. Kimas.Mykolajivo meras Oleksandras Senkevyčius patikslino, kad buvo išgelbėti vyras ir moteris.„Kol kas į vietą išvažiavo komunalininkai. Pradedame valyti teritoriją. Žmonėms įkurdinti turime dvi vietas. Su gyventojais dirba rajono administracijos atstovai“, – pranešė miesto vadovas.Anksčiau V. Kimas pareiškė, kad per apšaudymą Mykolajive nukentėjo devyni žmonės.Pareigūnas taip pat pranešė, kad yra aukų, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo.https://t.me/uniannet/105466

Okupacinė Krymo valdžia apkaltino Ukrainą dėl drono atakosRusijos vis dar okupuoto Krymo okupacinės administracijos vadovas Sergejus Aksionovas tvirtina, kad susiklostė nauja nepaprastoji padėtis – dėl Ukrainos paleisto drono smūgio buvo apgadinta daug „administracinių pastatų“. Anot jo, drono ataka buvo surengta Krymo šiaurės vakaruose, rašo UNIAN.„Dėl priešo drono smūgio vienoje iš gyvenviečių buvo apgadinti keturi administraciniai pastatai. Toje vietoje dirba specializuotos tarnybos“, – per „Telegram“ pranešė S. Aksionovas.Jis taip pat sakė, kad dėl išpuolio tariamai žuvo paauglė.

Okupuotame Mariupolyje degė kultūros centrasOkupuotame Mariupolyje buvo padegtas kultūros centras „Ukrainiečių namai“, pranešė Mariupolio miesto taryba.Nepaisant Rusijos pajėgų tvirtinimų, kad gaisrui gesinti buvo dislokuotos šešios ugniagesių brigados, pranešama, kad tik viena brigada atvyko į įvykio vietą. Ištremta miesto administracija apie gaisrą sužinojo iš vietos gyventojų.Pranešama, kad gaisras kilo dėl sprogmens, kurį į pastatą įnešė nenustatyti asmenys.https://t.me/KyivIndependent_official/21337

Rusija smogė ir Mykolajivui, sužeisti devyni žmonėsRusijos pajėgos liepos 20 d. atakavo ir Mykolajivą, pranešė regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas.Smūgis buvo nukreiptas į miesto centrą, dėl kurio gaisras kilo garaže ir trijų aukštų gyvenamajame name. Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai.Pirminiais duomenimis, per išpuolį buvo sužeisti devyni. Keturi suaugusieji ir penki vaikai buvo nuvežti į ligoninę. Vėliau V. Kimas pridūrė, kad įvykio vietoje yra ir žuvusiųjų, tačiau informacijos nedetalizavo. Oro pavojaus signalas liepos 20 d. buvo įjungtas beveik tris valandas. Oro pajėgos naktį buvo perspėjusios apie galimas bepiločių orlaivių atakas.https://t.me/uniannet/105466

Rusija vėl smogė Odesai: miesto centre kilo gaisras, yra sužeistųjųRusijos įsibrovėliai šiąnakt raketomis atakavo pietinius Ukrainos regionus. Buvo paleistos raketos Kh-22 ir „Onyx“, taip pat dronai „Shahed“.Rusijos okupacinė kariuomenė vėl smogė Odesai ir jos regionui. Dėl Rusijos puolimo Odesos centre kilo 300 kvadratinių metrų gaisras. Pranešama, jog du žmonės buvo paguldyti į ligoninę.

Kasčiūnas: Rusija atakuodama Odesą sunaikino grūdus, kurių dauguma turėjo būti išgabenti į KinijąSeimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tvirtina, kad praėjusią naktį Rusija raketomis ir dronais atakuodama Odesos uostą sunaikino apie 60 tūkst. tonų grūdų, kurių didžioji dalis turėjo būti išgabenti į Kiniją.Pasak jo, tai dar vienas įrodymas, kad Rusija nesiskaito su visomis šalimis, taip pat ir su savo partnerėmis.„Padaryta didelė žala krovinių terminalams ir sunaikinta apie 60 tūkst. tonų grūdų buvusių uoste krovai į laivus. Didžioji dalis šių sunaikintų grūdų laivais turėjo būti išgabenti į Kinijos Liaudies Respubliką, bent oficialiai puoselėjančią „draugystę be ribų” su agresore Rusijos Federacija. Eilinis įrodymas visiems, tame tarpe ir Rusijos partnerėms, kad Maskva nesiskaito su niekuo ir iš jos tegalima tikėtis tik problemų bei nelaimių“, – savo feisbuko paskyroje teigė politikas.Kyjivas trečiadienį pareiškė, kad per naktinius Rusijos smūgius aplink Odesos uostą buvo sunaikinta 60 tūkst. tonų eksportui skirtų grūdų.Rusijos raketos į Pietų Ukrainos Odesos sritį skriejo dvi naktis iš eilės.Čia buvo nusitaikyta į Juodosios jūros pakrantėje esančius uostus. Atakos buvo surengtos po to, kai Maskva pasitraukė iš Ukrainos grūdų eksporto susitarimo.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš tai buvo pareiškęs, kad Rusija „sąmoningai taikosi į grūdų susitarimo infrastruktūrą“.Pirmadienį Rusija atsisakė pratęsti tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai sudarytą susitarimą, kuris padėdavo užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą. Po savo pasitraukimo iš grūdų iniciatyvos Maskva prakalbo apie rizikas ateityje gabenant grūdus Juodąja jūra.JT yra perspėjusios, kad dėl susitarimo griūties labiausiai nukentės pasaulio skurdžiausieji.

Zelenkis: „Ukrainos dangaus skydas turi būti sustiprintas“Volodymyras Zelenskis kreipėsi į šalis, prašydamas sustiprinti Ukrainos „dangaus skydą“ po šiandienos atakos prieš Odesą.Savo naktinėje kalboje Ukrainos prezidentas sakė, kad „didžiausias dėmesys buvo skiriamas Rusijos puolimo uostamiestyje padarinių likvidavimui“.„Tai buvo bene didžiausias Rusijos bandymas sukelti skausmą Odesai per visą plataus masto karo laikotarpį“, – pridūrė jis.„Kiekvienu tokiu smūgiu mes vėl ir vėl kreipiamės į savo partnerius: Ukrainos dangaus skydas turi būti sustiprintas.Bepiločių orlaivių ir raketų atakos sužlugdė didelę dalį eksporto įrenginių Odesoje ir netoliese esančiame Choronmorske ir sunaikino 60 000 tonų grūdų.„Ši ataka įrodo, kad jų taikinys yra ne tik Ukraina, ir ne tik mūsų žmonių gyvybės. Šiandien atakuotuose uostuose saugoma apie milijonas tonų maisto", – pridūrė V. Zelenskis.„Kiekvienas pasaulyje turėtų būti suinteresuotas patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn dėl jos teroro“.

Kyjive apsilankęs Airijos premjeras pažadėjo remti Ukrainos stojimo į ES procesąUkrainoje besilankantis Airijos ministras pirmininkas Leo Varadkaras pareiškė, kad nuolat visiems primins Ukrainos stojimo į ES svarbą po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis jam pasakė, kad šis procesas padėtų sustiprinti karių moralę.L. Varadkaras sakė, kad Airija remia Ukrainą siūlydama mokymus, taip pat finansinę paramą nemirtinoms medžiagoms ir politinę paramą Ukrainos reikalui.Spaudos konferencijoje Kyjive L. Varadkaras žurnalistams sakė, kad Airijos, kaip neutralios valstybės ir ne NATO narės, pozicija suteikia pranašumą teigiant, kad Rusijos invazija į Ukrainą buvo agresyvus, imperialistinis išpuolis, o ne ginčas tarp Vakarų ir Rusijos.L. Varadkaras sakė, kad šiuo „pranašumu“ jis pasinaudojo kalbėdamas su Lotynų Amerikos šalių vadovais apie paramą Ukrainai, ir pažadėjo tą patį padaryti susitikęs su Afrikos šalių vyriausybių vadovais.Jis toliau sakė: „Mes buvome vieni iš didžiausių ES griežtų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai šalininkų, taip pat vieni iš didžiausių rėmėjų, kad Ukraina taptų šalimi kandidate į ES“.„Kitas žingsnis – kuris, mūsų nuomone, turėtų įvykti iki metų pabaigos – yra derybų pradžia, kad Ukraina galėtų tęsti savo europinį kelią, – tęsė Airijos premjeras. – Vienas dalykas, kurį man pasakė prezidentas [Volodymyras] Zelenskis ir kuris mane tikrai sujaudino, yra tai, kad šis žingsnis išties gali padėti sustiprinti karių, kovojančių fronto linijoje, moralę, nes jie žinotų, kad kovoja už ateitį Europoje ir kad Europa tiki, jog tai yra ir jos ateitis. Aš tikrai tai perduosiu savo kolegoms“.L. Varadkaras taip pat pranešė, kad trečiadienį paskelbta 5 mln. eurų humanitarinė parama papildė daugiau kaip 100 mln. eurų, kuriuos jau anksčiau skyrė Airija. Šalis taip pat padeda tvarkyti infrastruktūrą, pavyzdžiui, elektros tinklus ir vandens valymo įrangą.Be to, Airija padeda mokyti Ukrainos karius išminuoti vietoves, kurias V. Zelenskis pavadino savo šalies „prioritetu“, taip pat vykdo mokymus karo medicinos srityje.Apie 30 Airijos gynybos pajėgų karių dalyvavo mokant Ukrainos karius, kaip išvalyti buvusį mūšio lauką nuo sprogmenų, kai jis atsiduria už fronto linijos.

Du vaikai iš 10 buvo sužeisti per išpuolius DoneckeUkrainos nacionalinė policija pranešė, kad tarp 10 žmonių, sužeistų per Rusijos apšaudymo išpuolius Donecke, yra vienerių metų ir 13 metų jaunuolis.Visą dieną Rusijos kariuomenė taip pat puolė 14 gyvenviečių pietrytiniame regione, naudodama priešlėktuvinius pabūklus, artileriją ir tankus, rašoma pajėgų pranešime „Telegram“.Per išpuolį buvo apgadinti mažiausiai devyni pastatai ir geležinkelio bėgiai.Policijos pajėgos pasidalino šiais sunaikinimo vaizdais...

JAV praneša apie 1,3 mlrd. USD papildomos saugumo pagalbos UkrainaiJAV paskelbė apie papildomą saugumo pagalbą Ukrainai, iš viso apie 1,3 mlrd. USD, į paketą įtraukiant oro gynybos pajėgumus ir amuniciją.„Šis pranešimas reiškia sutarčių sudarymo proceso, siekiant suteikti Ukrainai papildomų prioritetinių pajėgumų, pradžią“, – sakoma Pentagono trečiadienį paskelbtame pranešime.

Rusija pareiškė, kad laivus Juodojoje jūroje laikys karinių krovinių vežėjaisRusija nuo ketvirtadienio visus laivus, plaukiančius per Juodąją jūrą į Ukrainos uostus, vertins kaip „potencialius karinių krovinių vežėjus“, taigi, kovojančius Kyjivo pusėje, pranešė Gynybos ministerija Maskvoje.Ministerija taip pat nurodė, kad jūros rajonai nuo šiol laikinai paskelbti pavojingais laivybai.Juodoji jūra yra didelis įtampos židinys per beveik 17 mėnesių trunkančią plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą.Naujoji eskalacija prasidėjo po to, kai Rusija šią savaitę nutraukė susitarimą, pagal kurį Ukraina galėjo saugiai eksportuoti grūdus krovininiais laivais per Juodosios jūros uostus, nepaisant Rusijos karinio jūrų laivyno blokados.Susitarimo nutraukimas sulaukė tarptautinio pasmerkimo, nes vėl kilo nuogąstavimų, kad išaugs grūdų ir maisto kainos. Nuo ukrainietiškų grūdų ypač priklausomos neturtingos Afrikos šalys.Ministerija pareiškė, kad naujoji Juodosios jūros politika įsigalios nuo ketvirtadienio vidurnakčio Maskvos laiku (trečiadienį 21.00 val. Grinvičo laiku).

Podoliakas: Kyjivo laukia ilgas ir sunkus kontrpuolimasUkrainos prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas trečiadienį interviu AFP sakė, kad praėjusį mėnesį Kyjivo pradėtas kontrpuolimas, kuriuo siekiama susigrąžinti Rusijos okupuotas teritorijas, greičiausiai bus labai sunkus.Praėjus penkioms savaitėms po ilgai lauktos Kyjivo operacijos pradžios didžioji fronto dalis – įšaldyta.M. Podoliakas pripažino, kad pažanga yra „lėtesnė, nei mes norėtume“ ir kad operacija bus gana sudėtinga, ilga ir užims nemažai laiko.Jis taip pat sakė, kad Kyjivas siekia bendro Juodosios jūros šalių karinio patruliavimo, norint tęsti grūdų eksportą iš Ukrainos uostų po to, kai Rusija pasitraukė iš svarbaus susitarimo, užtikrinančio krovininių laivų saugumą.Jis kalbėjo praėjus dviem dienoms po to, kai Maskva nutraukė susitarimą, o jos pajėgos dvi naktis iš eilės daužė Ukrainos Juodosios jūros uostų infrastruktūrą.„Derybos vyksta visais lygmenimis. Čia turėtų būti įtrauktas JT mandatas, kad būtų sukurtas karinis patrulis, kuriame dalyvautų šalys, turinčios sąlytį su regionu, pavyzdžiui, Turkija, Bulgarija ar bet kurios kitos“, – sakė M. Podoliakas.Apie problemas mūšio lauke jis sakė, kad Kyjivo kontrpuolimas yra sudėtingas dėl smarkiai užminuotų teritorijų, taip pat dėl logistikos problemų, įskaitant ir ginklų tiekimo.Pasak jo, Kyjivui reikia papildomų 200 tankų ir dešimčių naikintuvų F-16, kad būtų galima paspartinti pastangas išstumti Rusijos pajėgas iš įtvirtintų pozicijų šalies pietuose ir rytuose.„Žinoma, mums reikia papildomų šarvuotų mašinų – pirmiausia dviejų ar trijų šimtų tankų, – AFP žurnalistams sakė M. Podoliakas. – Mums reikia 60-80 lėktuvų F-16, kad galėtume gerai uždaryti dangų, ypač teritorijoje netoli fronto“.Tačiau jis teigė, kad Ukrainos kariuomenės vykdomų „puolamųjų operacijų“ skaičius „palaipsniui didėja“ ir kad ne visos kontrpuolimui parengtos brigados išsiųstos į frontą.Jis pabrėžė, kad bet koks kompromisas su Rusija siekiant užbaigti karą, „sunaikintų“ Kyjivo valstybingumą, nes Maskva „nekenčia“ Ukrainos ir siekia atkurti Sovietų Sąjungą.„Mums kompromisas neegzistuoja, nes Rusija mūsų nekenčia, ji atėjo sunaikinti Ukrainos valstybės koncepcijos“, – sakė Podoliakas.„Kompromisas vienaip ar kitaip vestų prie lėto Ukrainos ir jos valstybingumo praradimo“ ir „Sovietų Sąjungos sugrįžimo“, pridūrė jis.

Vokietija ir Prancūzija pasmerkė Rusijos vykdomą Odesos bombardavimąVokietija ir Prancūzija trečiadienį pasmerkė Rusijos smūgius Ukrainos Odesos uostui, sakydamos, kad jie buvo sąmoningai skirti grūdams naikinti ir dėl to nukentės skurdžiausi pasaulio žmonės.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „atima iš pasaulio bet kokią viltį dėl ukrainietiškų grūdų“, trečiadienį tviteryje parašė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock: „Kiekviena jo bomba taip pat smogia ir skurdžiausiems pasaulio žmonėms“.Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Rusija „dar kartą neatsakingai rizikuoja maisto tiekimo saugumu“, o jos smūgiai, Ukrainos teigimu, eksporto terminaluose sunaikino 60 tūkst. tonų grūdų.„Smūgiai, kuriais sąmoningai buvo taikytasi į civilinę infrastruktūrą, ypač grūdų atsargas, yra karo nusikaltimai“, – sakoma ministerijos pareiškime.Pirmadienį Rusija atsisakė pratęsti JT ir Turkijos tarpininkaujant sudarytą susitarimą, pagal kurį iš Ukrainos Juodosios jūros uostų buvo sudaromos sąlygos saugiai plaukti grūdus gabenantiems krovininiams laivams.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Vladimiras Putinas „nusprendė maistą paversti ginklu, ir manau, kad tai yra didžiulė klaida“.Rusija jau dvi naktis iš eilės smogė Odesai iš oro, o Rusijos gynybos ministerija teigė, kad taikėsi į degalų ir amunicijos sandėlius netoli šio Juodosios jūros uostamiesčio.

Rusijos įstatymų leidėjai pritarė išskirtiniam teisės teisės aktuiRusijos įstatymų leidėjai trečiadienį pritarė teisės aktui, kuris leidžia šalies Nacionalinei gvardijai pasitelkti sunkiąją ginkluotę, įskaitant tankus.Apie tokį žingsnį pranešta po Rusijoje neseniai įvykusio samdinių grupuotės „Wagner“ sukilimo.Nacionalinę gvardiją 2016 m. sukūrė prezidentas Vladimiras Putinas. Jai buvo pavesta pažaboti neramumus ir protestus Rusijoje. Vėliau šios pajėgos pradėjo vaidinti didesnį vaidmenį ir prisijungė prie Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą.Remiantis teisės aktu, kurį priemė parlamento žemieji rūmai, V. Putinui pavaldi Nacionalinė gvardija galės pasitelkti karinę įrangą, įskaitant sunkiąją ginkluotę. Įstatymas buvo priimtas po to, kai Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad po „Wagner“ surengto sukilimo perima kai kurią grupuotei priklausančią techniką.Naujasis teisės aktas patvirtintas Kremliui siekiant sustiprinti savo saugumo aparatą po „Wagner“ maišto. Grupuotės vadeivai Jevgenijui Prigožinui atšaukus sukilimą, Nacionalinės gvardijos vadas Viktoras Zolotovas nurodė, kad jo pajėgos galėtų gauti sunkiosios ginkluotės, įskaitant tankus. V. Zolotovas teigė, kad apie tai esą buvo kalbėtasi su V. Putinu.Tam, kad naujasis teisės aktas įsigaliotų, jam dar reikalingas parlamento aukštųjų rūmų ir V. Putino pritarimas. Tačiau tai laikoma tik formalumu.

Suomija ir Rusija uždaro viena kitos konsulatusNaujoji NATO narė Suomija, reaguodama į Rusijos sprendimą uždaryti Suomijos diplomatinę misiją Sankt Peterburge, uždarė Rusijos konsulatą Turku mieste.Konsulato pietiniame Suomijos mieste veiklos licencija bus panaikinta nuo spalio 1 dienos, trečiadienį Helsinkyje paskelbė Suomijos prezidentas Sauli Niinistö ir ministro pirmininko Petteri Orpo vyriausybė.Rusijos ambasadorius Suomijoje jau informuotas apie konsulato uždarymą, sakė jie.Birželio mėnesį Suomija išsiuntė devynis Rusijos ambasados Helsinkyje darbuotojus, apkaltinusi juos žvalgybine veikla. Tada Rusija liepos 6 dieną paskelbė, kad spalio 1 dieną išsiųs devynis Suomijos diplomatus ir uždarys Suomijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.S. Niinistö netrukus po to užsiminė, kad atsakydama į tai Suomija gali uždaryti Rusijos generalinį konsulatą Turku.Suomijos ir Rusijos bendros sienos ilgis siekia maždaug 1 340 km.

Pirmą kartą nuo žygio į Maskvą Prigožinas užfiksuotas vaizdo įrašePrivačios karinės kompanijos „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas pirmą kartą nuo nepavykusio maišto parodytas vaizdo įraše.Kaip galima spręsti iš „Telegram“ kanaluose plintančio vaizdo įrašo, J. Prigožinas pasakė kalbą samdomiems kariams Baltarusijoje.Artimi kariams kanalai išpublikavo reportažą, neva filmuotą stovykloje prie Asipovičių. Privačios karinės grupės „Wagner“ įkūrėjas pavadino tai, kas vyksta Ukrainos fronte, gėda ir pareiškė, kad samdomi kariai neturi tame dalyvauti.J. Prigožinas sakė, kad padarys Aliaksandro Lukašenkos kariuomenę antrąja pasaulio kariuomene, o jei prireiks, „apgins Baltarusiją“. Tik nepaaiškino, nuo ko.„Wagner“ įkūrėjas pareiškė, kad po mokymų samdomi kariai išvyks į Afriką. O perspektyvoje gali grįžti į karą Ukrainoje, bet tik tam tikromis sąlygomis.Antradienį skelbta, kad J. Prigožino lėktuvas buvo atskridęs į Baltarusiją.https://twitter.com/WarMonitors/status/1681650518479732737

Kyjivas: per ataką prieš Odesą sunaikinta 60 tūkst. tonų grūdųKyjivas trečiadienį pareiškė, kad per naktinius Rusijos smūgius aplink Odesos uostą buvo sunaikinta 60 tūkst. tonų eksportui skirtų grūdų.„Čornomorsko uoste (netoli Odesos) taip pat buvo sunaikinta 60 tūkst. tonų grūdų“, – nurodė Ukrainos žemės ūkio ministerija ir pridūrė, kad šie grūdai prieš 60 dienų turėjo būti išgabenti per grūdų koridorių.Rusijos raketos į Pietų Ukrainos Odesos sritį skriejo dvi naktis iš eilės. Čia buvo nusitaikyta į Juodosios jūros pakrantėje esančius uostus. Atakos buvo surengtos po to, kai Maskva pasitraukė iš Ukrainos grūdų eksporto susitarimo.„Pasauliniam aprūpinimui maistu vėl iškilo pavojus“, – pabrėžė ministerija.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš tai buvo pareiškęs, kad Rusija „sąmoningai taikosi į grūdų susitarimo infrastruktūrą“.Pirmadienį Rusija atsisakė pratęsti tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai sudarytą susitarimą, kuris padėdavo užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą. Po savo pasitraukimo iš grūdų iniciatyvos Maskva prakalbo apie rizikas ateityje gabenant grūdus Juodąja jūra.JT yra perspėjusios, kad dėl susitarimo griūties labiausiai nukentės pasaulio skurdžiausieji.

Rusija skelbia, kad Ukrainos šiaurės rytuose neva pasistūmėjo į priekį daugiau kaip 1 kmRusija trečiadienį pareiškė, kad ties fronto linija Ukrainos šiaurės rytuose įsikūrusioje Charkivo srityje jos pajėgos neva pasistūmėjo į priekį daugiau kaip 1 km.Remiantis Rusijos gynybos ministerijos pranešimu, per pastarąją parą rusų kariai padarė pažangą iki 2 km ilgio fronto atkarpoje ir prasiskverbė daugiau kaip 1 km į gilumą. „Į priekį žengiantys daliniai užėmė Charkivo srityje esančią Molčanovo geležinkelių stotį“, – tvirtinama pranešime.

Kuleba: Rusija pasitraukė iš grūdų iniciatyvos, kad padidintų savo grūdų kainasRusija pasitraukė iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, kad išprovokuotų grūdų kainų kilimą ir parduotų kuo daugiau savo grūdų didelėmis kainomis, maišydama juos su vogtais ukrainietiškais grūdais.Pasak „Ukrinform“ nuosavo korespondento Niujorke, taip kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, atsakydamas į žurnalistų klausimus JT būstinėje.„Rusai nori iš to užsidirbti pinigų, kad galėtų finansuoti savo karinę mašiną ir dar kažką įsidėti į kišenę savo jachtai. Tai šimtaprocentinė tiesa, nes matome, kad kol jie blokuoja Juodosios jūros koridorių, rusiški laivai su grūdai visu pajėgumu plaukia iš Rusijos per Juodąją jūrą į kitas rinkas“, – pabrėžė jis.Jo žodžiais tariant, Rusija visada derasi dėl dviejų dalykų – pinigų ir teritorijų: „Kremliuje sėdi verteivos ir kovoja dėl kiekvieno cento“.Ukraina žino apie Rusijos bandymus pasiekti alternatyvius susitarimus dėl humanitarinio grūdų tiekimo, kad parodytų, jog galima apsieiti be Ukrainos, paaiškino jis.„Mes žinome šios iniciatyvos turinį, žinome, kokioms šalims ji buvo pasiūlyta“, – sakė D. Kuleba, pažymėdamas, kad jei ji bus įgyvendinta, tai reikš, kad jos dalyvauja Rusijos apgaulingoje schemoje. Darome viską, kad taip neatsitiktų, sakė jis.Pasak D. Kulebos, jei yra politinė valia užtikrinti Ukrainos grūdų tiekimą į pasaulio rinkas, turi būti rastas ir būdas tai padaryti. Jei Rusija atsisakys laikytis susitarimo, Ukraina, Turkija ir JT arba bet kuri kita šalis ar šalių grupė „galėtų pateikti savo iniciatyvą (tęsti esamą arba sukurti naują tiekimo modelį)“, sakė jis.Jis teigė, kad saugumo klausimas, siekiant užkirsti kelią Rusijai pulti grūdus gabenančius laivus, svarstomas įvairiose sostinėse ir JT būstinėje. „Tai sudėtinga situacija. Turime kažkur rizikuoti. Tačiau turime parodyti, kad galime toliau gyventi be Rusijos“, – pridūrė jis.Rusijos elgesį jis apibūdino kaip paprasčiausią šantažą. Maskva užblokavo Ukrainos uostus, sukėlė pasauliui pasaulinės maisto krizės pavojų, ir jei jai „pavyks išsisukti nuo kai kurių savo nusikaltimų“, ji bus pasirengusi „panaikinti kai kuriuos apribojimus“.Kartu D. Kuleba perspėjo nevykdyti Rusijos reikalavimų. „Maskva pratęs iniciatyvą vienam mėnesiui, o kitą mėnesį pateiks naują reikalavimų sąrašą. Tai vadinama šantažu, o šantažas negali būti toleruojamas“, – pabrėžė ministras.D. Kuleba su darbo vizitu lankosi Niujorke, kur planuoja dalyvauti JT Saugumo Tarybos posėdyje ir atviruose JT Generalinės Asamblėjos debatuose dėl padėties Ukrainoje.Pirmadienį Rusija paskelbė, kad traukiasi iš Juodosios jūros grūdų susitarimo.

Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 114 kariųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 114 karių. 38 jų buvo pagerbti po mirties.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, atitinkamas dekretas Nr. 440/2023 buvo paskelbtas prezidento tinklalapyje.Dokumente pažymima, kad apdovanojimai buvo skirti „už asmeninę drąsą, pademonstruotą ginant Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, nesavanaudišką karinės tarnybos atlikimą.“Kariai buvo apdovanoti Bohdano Chmelnickio ir Danylo Halyckio ordinais bei medaliais „Už karinę tarnybą Ukrainoje“ ir „Tėvynės gynėjas“.

JK žvalgybos vadovas paragino prieš karą nusiteikusius rusus bendradarbiautiJungtinės Karalystės žvalgybos vadovas trečiadienį paragino rusus, „pasibaisėjusius“ savo šalies invazija į Ukrainą ir jos okupacija, „susivienyti su mumis“ – taip neįprastai viešai jis paskelbė naujų agentų paiešką.Čekijos sostinėje Prahoje sakydamas kalbą ir duodamas interviu MI6 vadovas Richardas Moore‘as priminė 1968 metais sovietinės kariuomenės sutriuškintą „Prahos pavasario“ judėjimą ir pasinaudojo tuo įvykiu kaip priemone verbuoti rusus.„Daug rusų šiandien tyliai šiurpsta matydami, kaip jų ginkluotosios pajėgos griuvėsiais verčia Ukrainos miestus, išvaro nekaltas šeimas iš namų ir grobia tūkstančius vaikų“, – sakė R. Moore‘as.„Matydami savo lyderių niekšiškumą, tarpusavio kovas ir paprasčiausią nekompetenciją, daugelis rusų sprendžia tas pačias dilemas ir jaučia sąžinės graužatį, kaip ir jų tėvai 1968 metais, – pridūrė jis. – Kviečiu juos padaryti tai, ką kiti jau padarė per pastaruosius 18 mėnesių, ir susivienyti su mumis. Mūsų durys visada atviros“.R. Moore‘as sakė, kad JK užsienio žvalgybos tarnyba „diskretiškai ir profesionaliai“ elgsis su bet kokiais tokio pobūdžio veiksmais, pabrėždamas, kad „jų paslaptys pas mus visada bus saugios“ ir kad „mūsų ištikimybė mūsų agentams galioja visą gyvenimą“.MI6 vadovas užsiminė, kad šnipinėjimo tarnyba jau sėkmingai panaudoja rusų agentus.Po savo kalbos tinklalapio „Politico“ surengtoje klausimų ir atsakymų sesijoje R. Moore‘as tvirtino, kad tokių išteklių apsauga yra „šventa“: „Jei negalėtume to padaryti, mes neužsiimtume šia veikla, o aš galiu jus patikinti, kad mes labai daug dirbame“.

Putinas nedalyvaus BRICS viršūnių susitikimeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nedalyvaus rugpjūtį Pietų Afrikos Respublikoe (PAR) vyksiančiame BRICS šalių viršūnių susitikime, trečiadienį pranešė šalies prezidentūra, užbaigusi mėnesius trukusias spėliones.„Abipusiu susitarimu Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas viršūnių susitikime nedalyvaus, Rusijos Federacijai atstovaus užsienio reikalų ministras (Sergejus) Lavrovas“, – sakoma prezidento Cyrilo Ramaphosos atstovo Vincento Magwenyos pareiškime.

Odesoje rusai apgadino grūdų ir aliejaus terminalusPer naktinę rusų oro ataką buvo apgadinti grūdų ir aliejaus terminalai Odesos srityje.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos generalinio prokuroro biuras tai pranešė „Telegram“ kanale.„Dėl raketų smūgių uosto infrastruktūros objektams nukentėjo grūdų ir aliejaus terminalai“, – sakoma pranešime.Per priešo ataką taip pat nukentėjo pramonės objektas, pramoninių prekių turgaus sandėliai ir prekybos paviljonai, prekybos centrai, daugiaaukščiai gyvenamieji namai, automobiliai, administraciniai pastatai. Žalos padaryta net ir Odesos kapinėms.Odesos srities Odesos ir Dniestro Bilhorodo rajonuose apgadinti privatūs namai, ūkiniai pastatai ir automobiliai.Kaip jau buvo pranešta, naktį į trečiadienį Ukrainos gynybos pajėgos šalies padangėje sunaikino 37 priešo oro taikinius.https://t.me/pgo_gov_ua/14506?

Rusija Ukrainoje turi naują užmojį: archeologams – „ypatinga“ užduotisLaikinai okupuotame Kryme senovinio graikų miesto Chersoneso vietoje tęsiami Ukrainos nacionalinės reikšmės paminklo kasinėjimai.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Nacionalinio pasipriešinimo centru (NPC).„Kasinėjimus atlieka Rusijos archeologai ir vietiniai kolaborantai, prižiūrimi kariškių. Svarbiausia užduotis, iškelta istorinio paminklo grobstytojams, – įrodyti, kad miestas priklausė Rusijai“, – rašo NPC.Kaip pažymi NPC spaudos tarnyba, Antrojo pasaulinio karo metais kasinėjimus pusiasalyje jau vykdė nacistai, kurie ieškojo įrodymų, kad esą Krymas yra vokiečių žemė, kur anksčiau dominavo gotų valstybė.„Šiuolaikiniai okupantai nori įrodyti, kad Chersonese iš tikrųjų gyveno slavai, o miestas vadinosi Korsune. Rusijos propaganda ketina nubrėžti šią liniją iki Kyjivo Rusios, kurios paveldėtoju save laiko Putino režimas“, - rašo spaudos tarnyba.Rusų sumanymu, kasinėjimai suteiks propagandai galimybę pagrįsti „teisę į pusiasalį“ ir sumenkinti Krymo totorių istoriją kaip „nereikšmingą Krymo istorijos etapą“.„Siekdami įvykdyti užduotį, Rusijos „istorikai“ gali griebtis mistifikacijų ir tyčinio graikų paveldo naikinimo. Daug artefaktų išvežama į Rusiją. Planingas paminklo plėšimas ir naikinimas tęsiamas. Bet visų su istorijos iškraipymu susijusių ir propagandai dirbančių nusikaltėlių vardai yra žinomi. Jie visi turės už tai atsakyti prieš teismą“, – pabrėžė Nacionalinio pasipriešinimo centras.Liepos pradžioje buvo sužinota, kad okupantai rusai ruošiasi apiplėšti Taurijos Chersoneso muziejų-draustinį laikinai okupuotame Kryme. Be kita ko, okupacinė „valdžia“ rengia „aktus“, pagal kuriuos 300 tūkst. eksponatų bus „perduota restauruoti ir eksponuoti už muziejaus ribų“.

Po naktinio Ukrainos apšaudymo priimti du svarbūs sprendimaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį surengė susirinkimą dėl didžiulio naktinio šalies apšaudymo. Buvo priimti du svarbūs sprendimai, pranešė „RBC-Ukraina“.„Per rytinį konferencinį pokalbį išgirdau informaciją apie Rusijos naktinius smūgius Odesai, Žytomyrui, kitiems mūsų regionams. Rusijos teroristai gana sąmoningai taikėsi į grūdų susitarimo infrastruktūrą“, – sakė jis.Pasak prezidento, kiekviena Rusijos raketa yra smūgis ne tik Ukrainai, bet ir visiems pasaulio žmonėms, siekiantiems normalaus ir saugaus gyvenimo.Kokie sprendimai buvo priimtiV. Zelenskio teigimu, jis nurodė kariuomenei stiprinti žmonių apsaugą ir uostų infrastruktūrą, o Užsienio reikalų ministerijai – intensyvinti ryšius su partneriais, siekiant padidinti spaudimą teroristinei valstybei ir tęsti įprastą Ukrainos grūdų eksportą.

„Pragaras“: Odesoje – stipriausia rusų ataka nuo pat karo pradžiosDaug praėjusią naktį prieš Odesą surengto bombardavimo liudininkų kalbėjo apie itin masyvią ataką. Vienas gyventojas sakė, kad tai buvo „stipriausia ataka nuo pat karo pradžios“. Jam antrino ir Ukrainos parlamento narys Oleksijus Gončarenka, kuris teigė, kad tai „veikiausiai buvo masiškiausia visų laikų ataka“.O. Gončarenka šias atakas apibūdino kaip „pragarą“.Tuo tarpu CNN žurnalistas Alexas Marquardtas pažymėjo, kad smūgiai truko daugiau nei valandą.„Šiąnakt Odesoje išskirtinis vaizdas, kaip oro gynyba bando atmušti dronų ir raketų atakas, kurios yra kur kas intensyvesnės, nei praėjusią naktį. Dangus nušviestas traserių ir blyksnių, nuo milžiniškų sprogimų įsijunginėja automobilių signalizacijos. Liovėsi maždaug prieš 20 minučių, bet tęsėsi daugiau nei valandą“, – pasakojo jis.Ukrainos oro gynybos sistemoms atremti Rusijos antpuolį ankstyvomis ryto valandomis teko antrą naktį iš eilės. Gyventojams buvo liepta nesiartinti prie langų ir nefilmuoti oro gynybos pajėgų darbo.

Kryme sproginėjimai tęsiasi jau 7 val.Okupuoto Krymo Kirovo rajone esančiame poligone jau keletą valandų aidi sprogimai. Sandėlyje, kur trečiadienį, liepos 19 d., ryte kilo gaisras, sproginėja šaudmenys.Rusijos naujienų agentūros TASS propagandistai rašo, kad užblokuoti į gaisro vietą vedantys keliai, o prie Senojo Krymo norima įkurti štabą. „Sprogimų garsai“ tęsiasi jau šešias valandas. Rusijos „Telegram“ kanalai rašė, kad pirmieji sprogimai nugriaudėjo apie 4.30 val. 11.40 val. sprogimai tebeaidėjo.Krymo okupacinės valdžios paskirtas „parlamento vadovas“ Vladimiras Konstantinovas sako, kad dabar situacija yra „dinamiška“, bet gyventojai bus išvežti „dienai ar dviem“.

Opozicija: į Baltarusiją „poilsiauti“ išvežti ukrainiečių vaikai dingsta Rusijos teritorijojeNeva į Baltarusiją poilsiauti išvežti ukrainiečių vaikai atgal negrįžta, jų pėdsakai dingsta Rusijos teritorijoje. Tai televizijos kanalui „Dožd“ pareiškė Baltarusijos opozicijos atstovas Pavelas Latuška, praneša UNIAN.„Pastarieji duomenys susiję su našlaičiais, kurie negrįžo į okupuotą Ukrainos teritoriją. Ir jie dingo, tai yra jų pėdsakai dingo Rusijos Federacijos teritorijoje. Mes neturime informacijos, kur jie šiuo metu yra“, - sakė Baltarusijos opozicijos aktyvistas.P. Latuška nepatikslino, kiek ukrainiečių vaikų galėjo taip dingti.Rusijos paskirta okupuotų Ukrainos teritorijų valdžia tvirtina, kad našlaičiai iš vaikų namų vežami į Baltarusiją „sveikatingumo tikslais“.Baltarusijos opozicionieriai teigia, kad vaikai apgyvendinami mažiausiai trijose sveikatingumo stovyklose, kur su jais dirbamas „ideologinis darbas“.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, šių metų gegužės duomenimis, į Rusiją buvo deportuoti mažiausiai 19 393 ukrainiečių vaikai. Tai tie vaikai, kurių vardai Ukrainai žinomi, nors bendras deportuotų vaikų skaičius gerokai didesnis.

Lenkijoje demaskuoti Rusijos agentai, planavę susprogdinti į Ukrainą vykstančius traukiniusLenkijoje buvo atskleistas Rusijos agentų tinklas, planavęs sabotažą geležinkeliuose, norint sustabdyti į Ukrainą vykstančius traukinius su ginklais ir humanitarine pagalba. Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi „Gazeta Polska“.Kaip rašo laikraštis, tarp 66 bylos tomų buvo aprašyti planai susprogdinti į Ukrainą vykstančius traukinius. Būtent rizika įvykdyti tokius išpuolius paskatino Lenkijos žvalgybos tarnybas pradėti areštus.„Išpuolių rizika buvo per didelė, kad būtų galima toliau stebėti grupės veiksmus“, - sakė anoniminis šaltinis, susipažinęs su bylos medžiaga.Žurnalistai taip pat sužinojo, kad Rusijos agentų tinklas buvo sukurtas šių metų pradžioje. Agentai gaudavo nurodymus tiesiai iš Rusijos, o už užduočių atlikimą jiems buvo apmokama kriptovaliuta.Kaip pažymi laikraštis, atskleistas agentų tinklas laikomas didžiausiu tokio pobūdžio dabartinėje Lenkijos istorijoje.

Ambasadorius įvardijo galimą naują Ukrainos grūdų eksporto maršrutąNaujas Ukrainos žemės ūkio produkcijos gabenimo maršrutas gali eiti per Bulgarijos ir Rumunijos teritorinius vandenis, tai padės sumažinti riziką Rusijai vienašališkai pasitraukus iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos, pareiškė Ukrainos ambasadorius Turkijoje Vasilijus Bodnaras.„Turkijos pozicija šiomis aplinkybėmis – jos pasirengimas derėtis su Rusijos Federacija - yra tradicinė šios šalies politika, kuria siekiama tenkinti savo interesus. Turkija pasiruošusi ir toliau teikti tarpininkavimo paslaugas, ji, kaip grūdų susitarimo tarpininkė, mėgina rasti aukso vidurį ir sumažinti riziką“, – sakė diplomatas per nacionalinį televizijos maratoną, praneša „Interfax-Ukraina“.Anot jo, rusai galbūt neįvykdys visų grasinimų, apie kuriuos kalba. Tačiau grėsmė išlieka, ir tai atsiliepia laivybos bendrovėms, draudimui ir kt.„Būkime atviri. Rusija, pasitraukusi iš susitarimo, pareiškė, kad ji neužtikrins saugumo. O tai reiškia, kad rusai apšaudys uostus, infrastruktūrą ir galbūt laivus. Čia ir yra rizika", – sakė ambasadorius.V. Bodnaras priminė, kad Ukraina įkūrė fondą prieš šias rizikas, tačiau yra tam tikrų sąlygų.„Mes taip pat turime galimybių pritraukti laivus ir kompanijas. Mūsų nuomone, tai galima realizuoti net nesinaudojant šiuo jau suderintu maršrutu, o per Rumunijos ir Bulgarijos teritorinius vandenis. Tai irgi galimas variantas, kad būtų sumažinta rizika“, – teigė jis.Kartu V. Bodnaras pabrėžė, jog būtina tarptautinės bendruomenės atsakomybė, kad, viena vertus, būtų padėta Ukrainai įgyvendinti tokį scenarijų, kita vertus, būtų daromas spaudimas Rusijai siekiant užkirsti kelią galimoms jos atakoms.

Žiniasklaida: ES nori sukurti fondą, skirtą paremti Ukrainos kariuomenęEuropos Sąjunga svarsto galimybę sukurti specialų fondą Ukrainos kariuomenei remti. Jį sudarytų iki 20 mlrd. dolerių. Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi „Politico“.Penki informuoti diplomatai leidiniui sakė, kad pasiūlyme nenumatyta, kad ES tiesiogiai mokėtų už Ukrainos ginklus. Vietoj to Briuselis padėtų šalims padengti išlaidas už amuniciją, raketas ir tankus, pirkimo ir siuntimo išlaidas. Tai taip pat padėtų apmokėti Ukrainos kariuomenės mokymus.Pasiūlymas dėl specialaus karinio fondo yra ES pastangų parodyti savo ilgalaikę paramą Ukrainai dalis. Europos išorės veiksmų tarnyba – ES diplomatinė tarnyba – taip pat parengė planą, kuriame siūlomi saugumo įsipareigojimai, kuriuos dėl Ukrainos ES artimiausiais metais galėtų prisiimti.Ši idėja taip pat papildo ES pasiūlymą 2024–2027 metais Ukrainai skirti 50 milijardų eurų nekarinės pagalbos. Naujasis pasiūlymas dėl finansavimo pirmadienį išsiųstas ES šalims svarstyti, o ES užsienio reikalų ministrai jį svarstys ketvirtadienį per susitikimą Briuselyje. Anot dviejų diplomatų, tikslas yra, kad pasiūlymas būtų priimtas iki rudens.

Kroatija siūlo Ukrainai alternatyvų maršrutą grūdų koridoriuiKroatija siūlo savo geležinkelių tinklą ir uostus Adrijos jūroje kaip alternatyvius Ukrainos grūdų gabenimo maršrutus Rusijai pasitraukus iš grūdų iniciatyvos.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Kroatijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus Frano Matušičiaus pareiškimu JT Generalinės Asamblėjos posėdyje.Kroatijos URM atstovas pabrėžė, kad Rusijos sprendimas nepratęsti susitarimo dėl grūdų provokuoja bado grėsmę daugelyje pasaulio rajonų.„Kroatija pasirengusi padėti ieškoti naujų Ukrainos grūdų eksporto kelių. Kroatijos geležinkeliai ir uostai Adrijos jūroje yra vienas iš galimų alternatyvių maršrutų", – sakė jis.Diplomatas taip pat pažymėjo, kad Kroatija nuo pirmųjų Rusijos invazijos dienų stojo į Ukrainos ir jos žmonių pusę ir yra pasirengusi remti Ukrainą tiek, kiek reikės.Liepos 18 d. Rusija pasitraukė iš grūdų susitarimo, galiojusio nuo 2022 metų liepos. Rusijos atstovai Jungtinėse Tautose pareiškė, kad prie sandorio nebus grįžta.Reaguodamas į tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Turkijai ir JT pratęsti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą be šalies agresorės. Rusija atsakė grasindama „rizikomis“, jei sandoris bus tęsiamas be jos.Draudimo kompanijos dėl neapibrėžtos situacijos Juodojoje jūroje jau nutraukė jūrinių krovinių iš Ukrainos draudimą.

Kryme kilus gaisrui Ukraina pareiškė įvykdžiusi sėkmingą operacijąTrečiadienį Ukraina pranešė, kad jos pajėgos įvykdė sėkmingą operaciją Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje, prieš tai pareigūnai pranešė, kad gaisras kariniame objekte paskatino masines civilių evakuacijas.„Okupuotame Kryme buvo surengta sėkminga operacija. Priešas slepia padarytos žalos mastą ir žmonių nuostolių skaičių“, – sakoma Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylo Budanovo pranešime.

Naktį įsibrovėliai užpuolė kurortinę zoną Mykolajivo srityjeNaktį per masinį Ukrainos puolimą Rusija užpuolė kurortinę zoną netoli Koblevo, Mykolajivo srityje. Du žmonės buvo sužeisti.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Mykolajivo srities karinės administracijos vadovo Vitalijaus Kimo „Telegram“ kanalu.Taigi, anot jo, dėl priešo išpuolio prieš Koblevo bendruomenę pakrantės zonoje buvo sunaikinti ir užsidegė rekreacinės infrastruktūros objektai.„Detalesnė informacija tikslinama. Sužaloti du žmonės, vienas iš jų paguldytas į ligoninę“, – pridūrė V. Kimas.

Naktį į trečiadienį Ukrainos padangėje buvo sunaikinti 37 priešo oro taikiniaiNaktį į trečiadienį Ukrainos gynybos pajėgos šalies padangėje sunaikino 37 priešo oro taikinius.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos tai pranešė „Telegram“ kanale.„2023 metų liepos 19-osios naktį okupantai rusai atakavo Ukrainą iš pietų, naudodami ore, sausumoje ir jūroje bazuojamas sparnuotąsias raketas, taip pat iranietiškus smogiamuosius dronus „Shahed-136/131“, – sakoma pranešime.Buvo atakuojami kritinės infrastruktūros objektai ir kariniai objektai, pagrindinė smūgio kryptis – Odesos sritis.Per kelias atakų bangas priešas panaudojo:16 jūroje bazuojamų sparnuotųjų raketų „Kalibr“, tikriausiai iš mažojo raketinio laivo „Ingušija“ ir fregatos „Admiral Essen“ Juodosios jūros akvatorijoje;aštuonias sparnuotąsias raketas Ch-22 iš tolimosios aviacijos lėktuvų Tu-22M3 Juodosios jūros akvatorijoje;šešias sparnuotąsias raketas „Oniks“ iš pakrantės raketų komplekso „Bastion“ Kryme;valdomą aviacinę raketą Ch-59 iš naikintuvo Su-35 Juodosios jūros akvatorijoje;32 smogiamuosius dronus „Shahed-136/131“ iš Čaudos poligono (Krymas) ir Primorsko-Achtarsko (Rostovo sritis).Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos sunaikino 37 oro taikinius: 13 sparnuotųjų raketų „Kalibr“, 1 valdomą aviacinę raketą Ch-59, 23 smogiamuosius dronus „Shahed-136/131“.Raketų Ch-22 ir „Oniks“ smūgiai buvo nukreipti į Odesos srities infrastruktūrą. Apie šių smūgių padarinius ir nukentėjusiuosius praneš vietos karinės administracijos.Ukrainos oro pajėgų lėktuvai per šią ir praėjusią parą smogė daugiau kaip 20 smūgių Rusijos kariuomenės objektams, technikos ir personalo susitelkimo vietoms.https://t.me/kpszsu/3411?fbclid=IwAR1mr3Vdimi9Q4884nmAvOIPU9AD2kCfo9saNQMfWiDAX4qSjODIIQ8ZbSI

Dėl atakos į Odesą yra sužeistųjųRusija naktį raketomis ir dronais atakavo pietų Ukrainą. Per apšaudymą apgadinti daugiabučiai, uostas ir kritinė infrastruktūra. Taip pat buvo sužeista daugiau nei 10 žmonių.Tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi operatyvinės vadovybės „Pietūs“ pranešėjo Vladislavo Nazarovo informacija.

Ukrainos karinė žvalgyba prisiėmė atsakomybę už gaisrą rusų poligone KrymeTrečiadienį Ukraina pranešė, kad jos pajėgos įvykdė sėkmingą operaciją Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje, prieš tai pareigūnai pranešė, kad gaisras kariniame objekte paskatino masines civilių evakuacijas.„Okupuotame Kryme buvo surengta sėkminga operacija. Priešas slepia padarytos žalos mastą ir žmonių nuostolių skaičių“, – sakoma Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylo Budanovo pranešime.

Britų žvalgyba: Ukraina sėkmingai naikina Rusijos laivus taktiniais dronaisUkrainos gynybos pajėgos sėkmingai naudoja taktinius dronus ir naikina motorines valtis, kuriomis plaukioja okupantai iš Rusijos, kova Dnipro upės deltoje stiprėja, sakoma Jungtinės Karaystės gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos suvestinėje apie karą, pranešė „Ukrinform“.„Labai tikėtina, kad nuo liepos pradžios sustiprėjo kautynės ties Dnipro žemupiu. Intensyvios kovos vyksta rytiniame krante aplink mažą Ukrainos placdarmą prie sugriauto Antonovo tilto, nedideli rusų ir Ukrainos daliniai taip pat kovoja dėl salų Dnipro deltoje. Abi šalys pasitelkia mažas, greitas motorines valtis, Ukraina sėkmingai panaudoja taktinius vienpusius kovinius dronus ir jais naikina Rusijos laivus“, – sakoma pranešime.Priduriama, kad Rusija susiduria su dilema – ji turi nuspręsti, ar reaguoti į šias grėsmes sustiprinant savo Dnipro pajėgų grupę palei fronto liniją nutįsusių dalinių, atremiančių Ukrainos kontrpuolimą Zaporižios srityje, sąskaita.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 494 vaikai, dar 1 060 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 494 vaikai, o dar 1 060 buvo sužeisti. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 19 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 554 vaikai - 494 žuvo ir daugiau kaip 1 060 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 474 vaikai, Charkivo srityje – 297, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 116, Zaporižios srityje – 97, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 83, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Antradienį Donecko srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą buvo sužeisti du 1 ir 13 metų amžiaus berniukai.

Bulgarijoje sulaikytas vyras, kuris grasino nužudyti gynybos ministrą dėl paramos UkrainaiAntradienį Sofijoje buvo sulaikytas 39 metų vyras, kuriam pateikti kaltinimai grasinus nužudyti Bulgarijos gynybos ministrą Todorą Tagarevą dėl jo požiūrio į karą Ukrainoje.Tai trečiadienį pranešė portalas „eurointegration“, remdamasis leidiniu „Euractiv“.T. Tagarevas yra naujosios Bulgarijos vyriausybės narys, politikas laikosi proeuropietiškų pažiūrų ir ryžtingai pasisako už karinę paramą Ukrainai. Iki pastarojo meto Bulgarijai vadovavo laikinoji vyriausybė, paskirta prezidento Rumeno Radevo, kuris ne kartą kritikavo ginklų tiekimą Ukrainai ir reiškė viltį, kad šalies ministrų kabinetas nebesiųs Kyjivui ginkluotės.Sofijos apygardos prokuratūra pranešė, kad liepos 4 d. įtariamasis grasino nužudyti ministrą, išsiųsdamas jam pranešimą socialiniame tinkle.Teigiama, jog vyras grasino T. Tagarevui todėl, kad jam nepatiko ministro pozicija dėl karo Ukrainoje. Įtariamasis prokuratūros sprendimu sulaikytas 72 valandoms.Prieš dešimt dienų prorusiški demonstrantai Sofijoje surengė protesto akciją, reikalaudami, kad Bulgarija neteiktų karinės pagalbos Ukrainai. Iš pradžių buvo planuota, kad jų „Eitynės už taiką“ pasieks T. Tagarevo rezidenciją, tačiau organizatoriai pakeitė maršrutą.Liepos 16 d. interviu televizijai T. Tagarevas sakė, kad Kremliaus politika ir propaganda Bulgarijoje sulaukia paramos. „Jas remia didelės visuomenės grupės, partijos ir tam tikru mastu prezidento institucija“, – pareiškė jis.Portalas primena, kad birželio pabaigoje Bulgarija patvirtino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą.Be to, Bulgarijos valdančioji partija nusprendė perduoti Ukrainai apie 100 šarvuočių.Bulgarija neseniai prisijungė prie ES projekto aprūpinti Ukrainą artilerijos sviediniais.

Ukraina: jau sunaikinta apie 239 480 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 470 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 239 480 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 123 tankų, 8 059 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 573 artilerijos sistemų, 689 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 430 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 3 885 dronų, 1 279 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 105 automobilių, 683 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Dėl gaisro kariniame objekte Kryme Maskvos primesta valdžia ketina evakuoti tūkstančius žmoniųTrečiadienį aneksuotame Kryme poligono lauke kilo gaisras, pranešė Maskvos primestas vietos pareigūnas, valdžia įsakė evakuoti daugiau nei 2 000 civilių.„Planuojama laikinai evakuoti keturių vietovių, besiribojančių su poligonu Kirovo rajone, gyventojus - daugiau nei 2000 žmonių“, – sakė Maskvos statytinis Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.Anksčiau pranešta, kad pusiasalio Kirovo rajone, senajame Krymo poligone, po smūgio detonavo amunicijos sandėlis. Eismas Taurijos greitkeliu buvo sustabdytas, pranešė kanalas „Crimean Wind Telegram“. S. Aksionovas „Telegram“ kanale pranešė, kad Taurijos greitkelis uždarytas dėl „gaisro“ poligone.Pirmadienį paryčiui per sprogimą buvo apgriautas tiltas per Kerčės sąsiaurį, gyvybiškai svarbus Rusijos kariuomenės Ukrainoje aprūpinimui.

Generolas Milley: Ukrainos kontrpuolimą lėtina minosJungtinės Amerikos Valstijos mano, kad Ukraina daro pažangą vykdydama kontrpuolimą prieš Rusijos užpuolikus, tačiau tai užtruks, nes Rusijos padėtos minos lėtina Ukrainos judėjimą, antradienį sakė aukščiausi JAV kariniai lyderiai.„Nepaisant didžiulės kainos, ukrainiečiai nuolat ir apgalvotai žengia į priekį, drąsiai kovodami žiauriuose ir kruvinuose mūšiuose, kad susigrąžintų savo tėvynę“, – žurnalistams sakė JAV jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley po susitikimo vaizdo ryšiu su karinę pagalbą koordinuojančia Tarptautine Ukrainos kontaktine grupe.Jis pripažino, kad kova vyksta lėtai, bet sakė, kad darbas valant Rusijos padėtas minas užtrunka. „Tai toli gražu nėra nesėkmė“, – pabrėžė generolas ir pridūrė, kad laukia dar daug kovų. Pasak jo, karas „bus ilgas, sunkus ir kruvinas“.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas tvirtino, kad Kyjivo sąjungininkės nenutrauks paramos Ukrainai. „Mūsų darbas tęsiasi ir darysime viską, ką galime, kad ukrainiečiams pavyktų“.Be to, Ukraina vis dar turi „reikšmingų“ rezervų, kurių dar nepanaudojo per kontrpuolimą, sakė generolas M. Milley. Kyjivo pajėgos susiduria su stipriai įtvirtintomis Rusijos pozicijomis, sudėtingais minų laukais, prieštankinėmis kliūtimis, spygliuota viela ir apkasais. „Šiuo metu jie tausoja savo kovinę galią“, sakė M. Milley, bet „dar turi nepanaudotą reikšmingą kovinę galią“.Kalbėdamas kartu su M. Milley per spaudos konferenciją po virtualaus Ukrainos tarptautinių rėmėjų susitikimo L. Austinas sakė, kad pastangos sustiprinti Kyjivo pajėgas toli gražu nėra baigtos. „Norėčiau jums priminti, kad (...) tai dar nesibaigė, mes ir toliau generuojame kovinę galią“, šiuo metu Vokietijoje apmokomos ir aprūpinamos trys brigados, „vyksta kiti mokymai“, sakė jis.Pasak A. Milley, tarptautinė Ukrainą remianti koalicija kontrpuolimui parengė daugiau nei 63 tūkst. karių. „Koalicija bendrai parengė 17 brigadų kovinių komandų šiam puolimui ir daugiau nei 63 tūkst. karių, vien Jungtinės Valstijos apmokė 15 tūkst. jų, vyksta daugiau mokymų“, – sakė M. Milley. Jo žodžiais, šie mokymai išugdė apčiuopiamus įgūdžius, padėjusius sukurti pajėgius Ukrainos lyderius ir dalinius, kurie šiandien daro „žymų poveikį mūšio lauke“.

Žiniasklaida: Kryme – smūgis poligonui, detonuoja amunicijos sandėlisTrečiadienį laikinai okupuoto Krymo Kirovo rajone buvo smogta Senojo Krymo poligonui, ten detonuoja amunicijos sandėlis, nutrauktas eismas Tauridės greitkeliu.Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Krimskij viter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Senojo Krymo poligone prie Krynyčkų pataikyta į šaudmenų sandėlį, detonacija tęsiasi“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad sprogimai girdėti net Feodosijos rajone, vietos gyventojai praneša apie garsią kanonadą.Rusijos statytinis Kryme Sergejus Aksionovas „Telegram“ kanale pranešė, kad Tauridės greitkelis uždarytas dėl gaisro poligone.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 17 d., apie ketvirtą valandą ryto, įgriuvo Kerčės tilto atkarpa. Prieš tai įvyko sprogimas.https://t.me/uniannet/105351

Ukraina numušė visus prie Kyjivo artėjusius dronus „Shahed“Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino visus bepiločius orlaivius, kuriuos trečiadienio naktį Rusija paleido į Ukrainos sostinę Kyjivą.Kyjivo karinė administracija pranešė, kad dronai buvo numušti jiems artėjant prie miesto, pranešė „Ukrinform“.„Sunki oro atakų naktis visai Ukrainai, ypač pietuose, Odesoje. Tačiau priešas nepamiršo ir Kyjivo. Jie dar kartą atakavo sostinę dronais „Shahed“. Bet veltui“, – sakė Kyjivo karinės administracijos viršininkas Serhijus Popko.Pasak pareigūno, oro gynybos padaliniai aptiko ir sunaikino visus priešo bepiločius orlaivius, jiems nespėjus pasiekti oro erdvės virš miesto. „Preliminariai aukų ar žalos nėra, tačiau pranešimai vis dar tikrinami“, – pridūrė S. Popko.Dėl Rusijos dronų atakos pavojaus sostinėje ir daugelyje regionų buvo paskelbtas oro antskrydžio perspėjimas.

Ryte sprogimai nugriaudėjo Kropivnyckio mieste Liepos 19-osios rytą Kropivnyckio mieste griaudėjo sprogimai. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi interneto leidiniu „Suspilne“.Sprogimai pasigirdo apie 7:00 val. ryte. Tuo metu regione buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.

Okupuotame Sevastopolyje griaudėjo garsūs sprogimaiLiepos 19-osios naktį laikinai okupuotame Sevastopolyje nuaidėjo virtinė sprogimų. Jie gali būti siejami su dar viena Rusijos raketų ataka Ukrainos miestuose.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi kanalu „Crimean Wind Telegram“.„Sevastopolio Kazachijos įlankos teritorijoje įvyko garsių sprogimų serija“, – rašoma leidinyje.Pažymima, kad šie sprogimai gali būti paaiškinti tuo, kad naktį Rusijos įsibrovėlių raketos buvo paleistos į žemyninės Ukrainos teritoriją.https://twitter.com/NatalkaKyiv/status/1681482167069679617

Rusai pataikė į kaimą Donecko srityje – sužeisti kieme žaidžiantys vaikai Liepos 18 dieną rusų įsibrovėliai iš artilerijos apšaudė kaimą Donecko srityje.Apygardos prokuratūros duomenimis, smūgis girdėtas apie 19.30 val., pranešė UNIAN.Greičiausiai paleistas iš raketinės artilerijos. Per apšaudymą buvo sužeisti penki žmonės, tarp jų – vienerių ir 13 metų berniukas, kurie žaidė privataus namo kieme.Sužalotos dvi moterys ir vyras nuo 34 iki 62 metų, jiems buvo suteikta medicinos pagalba.

Ekspertas: kasetiniai šaudmenys netaps lemiamu veiksniu kare, reikia kito ginkloKad laimėtų karą prieš Rusiją, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms reikia įvairios karinės technikos ir ginklų. Kasetiniai šaudmenys, kuriuos padovanojo JAV, nebus lemiamas veiksnys, rašo UNIAN. Kaip pažymėjo karo ekspertas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas Romanas Svitanas, kasetiniams šaudmenims patekus į fronto liniją, nebus jokio poveikio, kurį matėme po HIMARS sistemų aprūpinimo. Jis pabrėžia, kad kasetiniai šaudmenys nėra lemiamas veiksnys. Pokyčiai mūšio lauke įvyks po to, kai kariams bus pristatytos HIMARS ir M-31 raketos bei tolimojo nuotolio ATACMS raketos. Jomis gynybos pajėgos galės sunaikinti visas priešo logistikos grandis, per kurias vykdomas karinės produkcijos tiekimas į fronto liniją.

Naktį Rusija masiškai apšaudė Odesą, taikėsi ir į KyjivąLiepos 19-osios naktį Ukrainoje buvo paskelbtas didelio masto pavojaus signalas dėl raketų ir nepilotuojamų orlaivių paleidimo, rašo UNIAN.Pirmadienio vakare, 23:00 val., Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos užfiksavo „Shahed“ tipo dronų paleidimą iš pietų. Po vidurnakčio jie pranešė apie raketų grėsmę šiauriniuose, centriniuose ir rytiniuose regionuose dėl sparnuotųjų raketų paleidimo iš Tu-22M3 lėktuvo.00:56 val. buvo užfiksuoti sparnuotųjų raketų „Kalibr“ paleidimai iš Juodosios jūros. Vėliau Odesoje nuaidėjo virtinė sprogimų.Rusijos pajėgos Irane pagamintais bepiločiais orlaiviais į Kijevo sritį taikėsi apie 5 val. ryto vietos laiku. Pranešama, kad oro gynyba aptiko ir sunaikino visus Rusijos dronus.Preliminariais duomenimis, aukų ar žalos civilinei ir ypatingos svarbos infrastruktūrai nepadaryta.https://twitter.com/NatalkaKyiv/status/1681509775505326080

Lietuva buria Ukrainos išminavimo koalicijąLietuva buria išminavimo koaliciją ir kviečia prisidėti šalis, turinčias galimybes rengti išminuotojus ar aprūpinti ukrainiečių karius reikiama įranga. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas apie tai pranešė liepos 18 d. dalyvaudamas nuotoliniame Ramšteino formato Ukrainos rėmėjų susitikime, rašoma ministerijos pranešime.„Buriame išminavimo koaliciją su tikslu apjungti ir koordinuoti jau vykstančią bei būsimą paramą Ukrainai išminavimo srityje. Koalicija kuriama pagal Lietuvoje jau vykstančio ukrainiečių karių rengimo „mokyk ir aprūpink“ principą kartu su Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija ir ketinančia prisijungti Danija. Kviečiame šalis prisidėti prie šios koalicijos instruktoriais ir technika“, – sakė ministras.A.Anušauskas susitikimo metu taip pat pabrėžė, kad šiuo metu yra reikalinga didesnė ir skubesnė vakarų šalių parama Ukrainos kontrpuolimui, siekiant kuo greičiau užbaigti karą ir padėti Ukrainai laimėti. Gynybos ministrai pristatė naujausius savo šalių paramos Ukrainai paketus. Naujausio Lietuvos paramos paketo Ukrainai liepos mėnesį vertė – 24 mln. eurų.Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos birželio 27 d. pasirašė sutartį dėl oro gynybos sistemos NASAMS paleidėjų įsigijimo su Norvegijos kompanija „Kongsberg“. Juos Ukrainos kariuomenei planuojama perduoti rudenį.

Wallace'as: Rusija yra „daug trapesnė“, nei nori pripažinti, o Ukraina gali laimėtiRusija yra „daug trapesnė“, nei nori pripažinti šalis agresorė, o Ukrainos pergalė kare visai įmanoma. Kaip rašo „Sky News“, tokią nuomonę išsakė Didžiosios Britanijos gynybos ministro pareigas paliekantis Benas Wallace'as Tony Blairo globalių pokyčių instituto konferencijoje Londone.„Tikiu, kad [karą Ukrainoje] galima laimėti. Tikiu, kad Rusija yra daug trapesnė, nei nori pripažinti rusai... Rusijos kariuomenės hierarchijos skilimas yra gana realus, aukų skaičius yra baisus“, – sakė jis.Šiaurės Atlanto aljansas, pasak Wallace'o, vis dėlto pademonstravo savo gebėjimą atgrasyti Rusiją nuo puolimo.„Vis agresyvesnis prezidentas Putinas su nuolatiniais grasinimais raudonomis linijomis, kurios vėliau dažniausiai ištirpsta, nesiryžo prisiartinti prie NATO. Rusija labai labai atsargiai žiūrėjo į NATO teritoriją. Mes nematėme atakų prieš tokias teritorijas kaip Estija ar Latvija. Jie buvo absoliučiai atsargūs NATO atžvilgiu. Jie buvo labai labai atsargūs, kad neprovokuotų“, – sakė jis.

Vyriausias JAV generolas: Ukrainos kontrpuolimas toli nuo nepasisekusio, bet bus „ilgas ir kruvinas“Ukrainos atsakomoji puolima toli gražu nėra nesėkminga, tačiau laukianti kova bus „ilga ir kruvina“, pareiškė vyriausias JAV generolas, kurį cituoja „Sky News“.„Tai toli gražu ne nesėkmė... Manau, kad dar per anksti taip skambinti“, – sakė Jungtinio štabo viršininkų tarybos pirmininkas generolas Markas Milley.„Manau, kad liko daug kovų, ir aš liksiu prie to, ką sakėme anksčiau: tai truks ilgai. Bus sunku. Tai bus kruvina“, – kalbėjo jis.

Sunkūs mūšiai vyksta Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos kryptimis. Per dieną ten įvyko aštuoniolika kovinių veiksmų.Tai teigiama antradienio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“.Generalinio štabo teigimu, Rusijos įsibrovėliai ir toliau sutelkia savo pagrindines pastangas į šias fronto dalis.

H. Maliar: Ukrainos gynybos pajėgos perėmė iniciatyvą Kupjansko kryptimiRusijos karių puolimas Kupjansko kryptimi nėra sėkmingas, o iniciatyva jau yra Ukrainos gynybos pajėgų pusėje. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai antradienį pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.„Priešo puolimas Kupjansko kryptimi šiuo metu nėra sėkmingas. Kovos tęsiasi, tačiau iniciatyva jau yra mūsų pusėje“, – tinkle „Telegram“ teigė H. Maliar.Pasak jos, antradienį, kaip ir ankstesnėmis dienomis, Ukrainos daliniai pažengė į priekį pietiniame Bachmuto miesto flange. Šiauriniame flange būta mūšių.„Priešas mėgina susigrąžinti prarastas pozicijas. Mūsų kovotojams tenka susidurti su tankiai užminuotais laukais ir intensyvia priešo ugnimi“, – pažymėjo viceministrė.

Rusija ilgina karinio šaukimo amžių: gali kviesti asmenis, sulaukusius 70 metųRusijos parlamentas antradienį padidino karinio šaukimo amžių penkeriais metais – aukščiausio rango karininkų atveju iki 70 metų, rašo „The Guardian“.Praėjusį rugsėjį Rusija paskelbė apie savo pirmąją mobilizaciją po Antrojo pasaulinio karo, per chaotišką skubų projektą iškviesdama daugiau nei 300 000 buvusių karių padėti kare Ukrainoje.Jau dabar nuo 27 metų iki 30 metų padidinama vyrų, galinčių būti šaukiamų į privalomąją karo tarnybą, viršutinė riba.Antradienį priimtas įstatymas leidžia mobilizuoti vyrus, baigusius privalomąją tarnybą be jokių papildomų įsipareigojimų iki 40, 50 arba 55 metų amžiaus, priklausomai nuo jų kategorijos, savo tinklalapyje pranešė Valstybės Dūma. Visais atvejais amžiaus riba buvo padidinta penkeriais metais.Naujasis įstatymas reiškia, kad iš šio rezervo aukščiausius laipsnius turintys asmenys į tarnybą nuo šiol gali būti šaukiami iki 70 metų, o ne 65 metų, kiti vyresnieji – iki 65 metų, jaunesnieji karininkai iki 60 metų, o visi kiti – iki 55 metų vietoje 45.Gynybos ministras Sergejus Šoigu sakė planuojantis padidinti bazinį karių skaičių nuo 1,15 mln. iki 1,5 mln.

„Reuters“: JAV ruošia naują, 1,3 mlrd. dolerių vertės karinės paramos paketą UkrainaiJAV artimiausiomis dienomis planuoja paskelbti apie ketinimus nupirkti Ukrainai ginklų už 1,3 mlrd. dolerių (1,1 mlrd. eurų). Kaip informuoja „Ukrinform“, tai pranešė naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem JAV administracijos atstovais.„Jungtinės Valstijos naudoja savo Ukrainos saugumo paramos iniciatyvos (USAI) lėšas, kurios leidžia prezidento Joe Bideno administracijai pirkti ginklus iš pramonės, užuot atsigręžus į JAV ginkluotės atsargas“, – sakoma publikacijoje.Pasak vieno iš administracijos atstovų, naujasis paketas apims oro gynybos sistemas, antidronines sistemas, dronus ir amuniciją. Nurodoma, kad JAV, be kita ko, planuoja nupirkti Ukrainai oro gynybos sistemų VAMPIRE. Negana to, planuojama perduoti bepiločių „Phoenix Ghost“ ir „Switchblade“.

A. Anušauskas: liepos mėnesį Ukrainos karinei paramai Lietuva skirs 24 mln. eurųKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas tikina, kad liepos mėnesį Ukrainos karinei paramai Lietuva skirs 24 mln. eurų.„Lietuvos karinė parama Ukrainai liepos mėnesį bus suteikta už 24 mln. eurų“, – antradienį vykstant Ramšteino formato gynybos ministrų pasitarimui savo „Facebook“ paskyroje rašė A. Anušauskas.„Šiandien vyksta nuotolinis Ramšteino formato gynybos ministrų pasitarimas. Galiu tik konstatuoti, kad per daugiau kaip metus paramos Ukrainai turinys iš esmės pasikeitė. Nuo savaeigės artilerijos iki F-16 koalicijos. Iš savo pusės siūlome suburti „išminavimo koaliciją“, nes tokia šešių valstybių minikoalicija jau darbuojasi Lietuvoje rengdama ukrainiečių išminavimo specialistus. Bet reikia daug daugiau“, – rašė A. Anušauskas.ELTA primena, kad praėjusią savaitę Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas paskelbė, jog 11 šalių bendradarbiauja tam, kad apmokytų Ukrainos oro pajėgų personalą valdyti ir prižiūrėti naikintuvus F-16, jie, Kyjivo teigimu, yra esminis veiksnys atremiant Rusijos invaziją.„Tai oficialu: sudaryta Ukrainos oro pajėgų mokymų valdyti naikintuvus F-16 koalicija. Šiandien 11 valstybių partnerių ir Ukraina pasirašė memorandumą“, – praėjusią savaitę tviteryje paskelbė gynybos ministras O. Reznikovas.

Skelbiama, kad nušalintas liūdnai pagarsėjęs rusų generolasRusijos Federacijos (RF) gynybos ministras Sergejus Šoigu nuo pareigų nušalino 106-osios oro desanto divizijos vadą generolą majorą Vladimirą Seliverstovą. Apie tai praneša karą Ukrainoje palaikantis „Telegram“ kanalas „Voennij osvedomitel“ bei kanalas VČK-OGPU. Generolas majoras V. Seliverstovas vadovavo divizijai, kuri nuo šių metų sausio mėnesio kariavo Bachmute.Generolo majoro nušalinimo priežastys kol kas nežinomos, bet, remiantis kanalo „Voennij osvedomitel“ duomenimis, gali būti, kad šiam S. Šoigu sprendimui įtakos turėjo nepalenkiamas V. Seliverstovo charakteris ir jo nenoras tylėti sprendžiant su eiliniais kareiviais susijusius klausimus. Pažymima, kad V. Seliverstovas ne visada pritardavo Oro desanto pajėgų štabo sprendimams.Tulos srities gubernatoriaus Aleksejaus Diumino bandymas užsistoti generolą majorą jo vizito Maskvoje metu nepadėjo išvengti V. Seliverstovo nušalinimo, skelbia kanalas VČK-OGPU.Anot Ukrainos prezidento administracijos, 106-oji oro desanto divizija prisidėjo prie taikių gyventojų žudynių Kyjivo apylinkėse: Bučoje, Gostomelyje ir Irpinėje. V. Seliverstovo pavaldiniai įtariami 2022 m. kovo mėnesį įvykdę egzekuciją fotožurnalistui Maksui Levinui.

Ukrainoje likviduotas propagandistų liaupsintas okupantasUkrainoje likviduotas dar vienas rusų okupantas – brigados vadas Denisas Ivanovas (šaukiniu „Taškentas“), kurį liaupsino Rusijos propaganda.Apie jo žūtį pranešė Rusijos žiniasklaida.D. Ivanovas žuvo per drono – kamikadzės smūgį, kai važiavo automobiliu, skelbia apostrophe.ua.Šis brigados vadas geriau buvo žinomas tiesiog kaip „Taškentas“ – jį nuolat rodė ir juo naudojosi kanalo „Rossija“ propagandistai, įskaitant Olgą Skabejevą. Per vieną iš reportažų Rusijos karo korespondentas per „RosTV“ pasakojo apie „Taškento“ pasiekimus Ukrainos fronte ir demonstravo kažkokį trofėjų, kurį neva buvo užgrobęs D. Ivanovas. Garsioji propagandistė savo ruožtu pavadino „Taškentą“ legendiniu kombrigu ir perdavė šiltus linkėjimus nuo rusų propagandos.https://t.me/vchkogpu/40012

Netoli Mariupolio įvyko sprogimasNetoli okupuoto Mariupolio esančioje vietovėje, kurioje įsikūrę Jaltos ir Urzufo kaimai, įvyko sprogimas.Tai tinkle „Telegram“ pranešė šio Ukrainos miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Sprogimas Jaltos–Urzufo rajone. Po sprogimo į ten iš Mariupolio išskubėjo du kariniai laivai“, – parašė P. Andriuščenka.

Rusija teigia Krymo tiltą atstatysianti iki lapkričioVisas eismas per Krymo tiltą nebus atkurtas iki lapkričio mėn.Rusijos pareigūnas pripažino, kad po vakar įvykusių sprogimų bent vienas Kerčės tilto tarpas yra nepataisomas, rašo „Sky News“.Pranešama, kad per susitikimą su Vladimiru Putinu ministro pirmininko pavaduotojas Maratas Chusnulinas sakė, kad tiltas bus visiškai atidarytas eismui iki lapkričio mėn.Eismas keliuose po sprogimų iš dalies buvo atnaujintas, tačiau pirmadienį buvo matyti ilgos transporto spūstys.M. Chusnulinas sakė, kad vieną tilto pusę dvipusiam eismui ketinama atidaryti iki rugsėjo 15 d., o kitą pusę – lapkritį.Rusijos žiniasklaida citavo jį, sakiusį, kad vieną tilto atkarpą teks išmontuoti.

Rusija tvirtina, kad Ukrainos šiaurės rytuose esą pažengė į priekį 1,5 kmRusijos kariuomenė antradienį pareiškė, kad esą pažengė į priekį ties fronto linija Ukrainos šiaurės rytuose įsikūrusioje Charkivo srityje.„Kupjansko fronte Vakarų pajėgų grupės daliniai tęsia sėkmingas puolamąsias operacijas“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad pažanga buvo padaryta iki 2 km ilgio fronto atkarpoje ir buvo prasiskverbta iki 1,5 km į gilumą.Ministerija nenurodė, per kokį laikotarpį šie „laimėjimai“ buvo pasiekti.

„Belaruski Gajun“: Į Baltarusiją atvyko ketvirtoji „Wagner“ samdinių kolonaĮ Baltarusiją atvyko ketvirtoji privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdinių kolona. Ją sudaro daugiau nei 80 automobilių.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“.„Šiuo metu link Asipovičų ir stovyklos Celio kaime greitkeliu nuo Bobruisko važiuoja dar viena didelė „Wagner“ samdinių kolona“, – sakoma pranešime.Stebėjimo grupės duomenimis, kolonoje yra mažiausiai 80 įvairių modifikacijų transporto priemonių: vilkikų, sunkvežimių, pikapų, autobusų ir mikroautobusų. Vilkstinė nusidriekė apie 5 km.„Mūsų duomenimis, tai jau ketvirtoji J. Prigožino samdinių kolona, ​​atvykusi į Baltarusiją“, – pridūrė „Belaruski Gajun“.

„Belaruski Gajun“: Prigožino lėktuvas vėl atskrido į BaltarusijąPrivačios karinės kompanijos „Wagner“ vadeivos Jevgenijaus Prigožino lėktuvas vėl atskrido į Baltarusiją.Kaip praneša stebėjimo grupė „Belaruski Gajun“, kuria remiasi UNIAN, antradienį 11 val. 05 min. J. Prigožino lėktuvas „Embraer Legacy 600“ (registracijos numeris RA-02795) nusileido Mačuliščų kariniame aerodrome.Stebėtojų duomenimis, orlaivis atskrido į Baltarusiją iš Sankt Peterburgo.„Belaruski Gajun“ pažymi, jog tai jau ketvirtas kartas po „Wagner“ samdinių maišto numalšinimo, kai J. Prigožino lėktuvas atskrenda į Baltarusiją. Jis čia jau leidosi birželio 27 d., liepos 1 d. ir 11 d., kai J. Prigožinas nakvojo palapinių stovykloje netoli Asipovičų.Birželio 23-iąją J. Prigožinas apkaltino Rusijos reguliariąją kariuomenę smogus „Wagner“ samdinių užnugario stovykloms. Jis pasinaudojo šiuo incidentu kaip dingstimi surinkti savo samdinius ir traukti į Maskvą.Tačiau žygis į Maskvą nutrūko po J. Prigožino pokalbio su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.Antradienį Ukrainos pareigūnai pranešė, kad į Baltarusiją jau atvyko apie 700 „Wagner“ samdinių.

Kremlius apkaltino Ukrainą „koviniais tikslais“ naudojant grūdų koridoriųAntradienį, praėjus dienai po Rusijos pasitraukimo iš Jungtinių Tautų tarpininkauto susitarimo, leidusio saugiai plaukti krovininiams laivams, Kremlius apkaltino Ukrainą „koviniams tikslams“ panaudojus Juodosios jūros grūdų koridorių.Grūdų susitarimo „zoną Kyjivo režimas naudoja koviniais tikslais“, sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Kremlius taip pat paskelbė netiesioginį įspėjimą, jei grūdų eksportas iš Ukrainos uostų bus tęsiamas be Rusijos sutikimo.„Be atitinkamų saugumo garantijų čia iškyla tam tikros rizikos. Jei (būsimas susitarimas) bus įformintas be Rusijos, tuomet į šias rizikas reikėtų atsižvelgti“, – sakė D. Peskovas.

Rusija teigia Odesoje sunaikinusi objektus, panaudotus planuojant Krymo tilto puolimąAntradienį Rusija pareiškė įvykdžiusi „atsakomąjį smūgį“ į objektus Ukrainos Odesos uoste, kurie, jos teigimu, buvo panaudoti planuojant ataką prieš Maskvos tiltą į Krymą.„Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naktį surengė grupinį atsakomąjį smūgį didelio tikslumo jūriniais ginklais į objektus, kuriuose buvo rengiami teroro aktai prieš Rusiją panaudojant nepilotuojamus laivus“, – sakoma Rusijos kariuomenės pranešime.

Kryme ir Melitopolyje nugriaudėjo sprogimaiLaikinai okupuoto Krymo šiaurėje antradienį, liepos 18-ąją, vietos gyventojai rytą išgirdo sprogimus.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „Krimskij viter“.Gautomis žiniomis, stiprūs sprogimai nugriaudėjo Krasnoperekopske.Pasak vietos gyventojų, nuo sprogimų ore „buvo juntama vibracija“. Bet nei vadinamoji pusiasalio valdžia, nei oficialūs šaltiniai šio incidento kol kas nekomentuoja.Laikinai okupuotame Melitopolyje taip pat nugriaudėjo sprogimai. Okupantai praneša apie oro gynybos sistemų darbą.Portalas primena, kad okupuotame Kryme dažnai girdėti sprogimai. Paprastai jie siejami su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgiais Rusijos kariuomenės susitelkimo vietoms, jos technikai ir strateginiams objektams.Pirmadienio naktį sprogimai nugriaudėjo ant Krymo tilto. Jį antvandeniniais dronais atakavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

JK tyrinėja Ukrainoje perimtus Rusijos šarvuočiusPasak Didžiosios Britanijos kariuomenės vado, Jungtinė Karalystė ardo Ukrainoje perimtus Rusijos šarvuočius, kad daugiau sužinotų, kaip apsiginti nuo bet kokios būsimos atakos, remdamasi „Sky News“ pranešė „Ukrinform“.Admirolas seras Tony Radakinas sakė, kad karas Ukrainoje buvo „žadintuvo skambutis“ jo pajėgoms, reikalaujantis, kad jos būtų greitesnės ir geriau apsiginklavusios.„Kai gauname rusišką ar kitų valstybių techniką, galinčią ateityje kelti mums pavojų, dalinamės tomis žiniomis“, – sakė admirolas.Kadenciją baigiantis Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as apibūdino Ukrainą kaip „mūšio laboratoriją“ Ukrainos kariuomenei ir jos Vakarų sąjungininkėms, nes kovodami su įsibrovėliais iš Rusijos ukrainiečiai eksperimentuoja su naujais ginklais ir technologijomis.„Tačiau mes taip pat turime mokslininkų, kurie išardo kitų valstybių turimą techniką ir ištiria ją teismo ekspertizės lygiu, o tai padeda mums suprasti, kaip veikia jų įranga, kaip galime ją nugalėti, turėti dar geresnius šarvuočius, sutrikdyti jų ryšius ir pralaužti gynybą“, – sakė T. Radakinas.

JAV analitikai abejoja Rusijos gebėjimu padaryti reikšmingą proveržį Kupiansko sektoriujeRusijos pajėgos suaktyvino veiksmus Kupiansko kryptimi, siekdamos atitraukti Ukrainos rezervus nuo kritinių fronto zonų, tačiau vargu ar jos pasieks daugiau nei taktiškai reikšmingų laimėjimų ar operatyviniu požiūriu reikšmingą proveržį, teigia Vašingtone įsikūręs Karo studijų institutas, pranešė „Ukrinform“.Rusijos ir Ukrainos šaltiniai pranešė, kad Rusijos pajėgos per pastarąsias kelias dienas pradėjo aktyvias puolimo operacijas ir veržėsi į priekį Kupiansko srityje.Pasak Karo studijų instituto, Rusijos pajėgos greičiausiai vykdo puolimo operacijas šioje fronto dalyje, kad pasinaudotų Ukrainos operatyviniu dėmesiu, sutelktu kituose fronto sektoriuose, ir atitrauktų Ukrainos rezervus nuo kritinių karo teatro sričių prie Bachmuto ir vakarų Donecko, vakarinių Zaporižios srities rajonų, kur Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas.Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad šiuo metu šioje linijoje dislokuota Rusijos kariuomenė yra prastos kokybės ir sudėties, greičiausiai tai trukdys Rusijai pasiekti daugiau nei taktinių laimėjimų ar operatyviniu požiūriu reikšmingą proveržį.Tiek Ukrainos, tiek Rusijos šaltiniai pranešė apie nuteistųjų sudarytų „Štorm-Z“ puolimo būrių dislokavimą Kupiansko kryptimi. Anksčiau Karo studijų institutas teigė, kad „Štorm-Z“ padalinių operatyvinis veiksmingumas menkas dėl prastos moralės ir drausmės.Pirmadienį Ukrainos pajėgos taip pat tęsė kontrpuolimo operacijas prie Bachmuto, į pietus nuo Velyka Novosilkos, ir netoli Orichovo vakariniame Zaporižios srities rajone. Ukrainos gynybos pajėgos taip pat daugiau nei per vieną kilometrą pasistūmėjo viename rajone Berdiansko kryptimi.

Rusija laiko Juodojoje jūroje du laivus su raketomis „Kalibr“Antradienio 10.00 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budėjo aštuoni Rusijos laivai, tarp jų – du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – šešios raketos.Kaip rašo „Ukrinform“, tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas, o Viduržemio jūroje budi iki aštuonių priešo laivų, įskaitant vieną sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėją, kurio bendra salvė – 16 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį Ukrainos padangėje buvo sunaikinti 38 priešo oro taikiniai, tarp jų – šešios raketos „Kalibr“.

Karybos ekspertas: bus atakuoti dar du Rusijai svarbūs taikiniaiPo atakų prieš Krymo tiltą bus naujų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacijų. Yra dar keletas tiltų, į kuriuos nusitaikė ukrainiečiai. Jais priešas siunčia ginkluotę ir karinę techniką savo armijai.Kokie kiti tiltai gali būti atakuoti, „YouTube“ kanale „Utro fevralia“ paaiškino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas Romanas Svitanas. „Vadovaujantis karo teorija, artimiausiu metu turėtume pulti dar du tiltus, t. y. galutinai sugriauti Čongaro tiltą, galų gale jį pribaigti. Ir sunaikinti Taganrogo tiltą, esantį Rostovo srityje. Juo keliauja 2/3 karinės produkcijos“, – pareiškė jis.Anot R. Svitano, 30 proc. karinės technikos ir ginkluotės buvo gabenama būtent Krymo tiltu: 20 proc. geležinkeliu, 10 proc. – automobiliams skirtu keliu.„Automobilių kelio rusai neteko. Dabar pradės gabenti likusia juosta, greičiausiai, priešinga eismo kryptimi. Žiūrėsime, kaip jiems seksis“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas.Be to, R. Svitano teigimu, artimiausiu metu reikės pribaigti Krymo geležinkelio tiltą.

Žiniasklaida: tūkstančiai ukrainiečių vaikų išvežta į BaltarusijąNuo 2022 metų rugsėjo tūkstančiai ukrainiečių vaikų buvo deportuoti į Baltarusiją. Ten jie vežami į vaikų stovyklas, kur jiems plaunamos smegenys ir šlovinamas Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas.Tai antradienį rašo portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „The Telegraph“.Pasak leidinio, įrodymai, siejantys šiuos nusikaltimus su apsišaukėliu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka ir kitais baltarusių pareigūnais, buvo pateikti Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (TBT).Dokumentus TBT perdavusi Baltarusijos opozicijos grupė „Nacionalinis antikrizinis valdymas“ pareiškė, kad A. Lukašenka „yra pagrindinis priverstinio šių vaikų perkėlimo į Baltarusiją kaltininkas “, jis „tiesiogiai davė nurodymus organizuoti šių procesų finansavimą“.Leidinio duomenimis, nuo 2022 metų rugsėjo į Baltarusiją buvo išvežta apie 2 150 vyresnių kaip 6 metų amžiaus ukrainiečių vaikų, o iki rudens tokių vaikų skaičius gali pasiekti 3 000.Vaikai apgyvendinami Minsko ir Gomelio sričių sanatorijose ir stovyklose.Kaip pažymi žurnalistai, analogiškose stovyklose Rusijoje vaikai buvo priverstinai „perauklėjami“, mušami už nepaklusnumą, taip pat nuteikiami prieš Ukrainą. Kai kurie vaikai prievarta buvo įtraukti į karinį rengimą.„The Telegraph“ publikuoja ir vaizdo įrašą, neva nufilmuotą Dubravos sanatorijoje Baltarusijoje. Jame baltarusių dainininkės Gruzdevos koncertuoja ukrainiečių vaikams, linkėdamos Bidenui ir Zelenskiui „padvėsti“, o Putinui – „gyvuoti ir paimti į savo rankas visą Ukrainą“.Kyjivo regioninio žmogaus teisių centro teisininkės Jekaterinos Raševskos duomenimis, nuo 2023 metų kovo vos per du mėnesius iš okupuotų teritorijų į „perauklėjimo stovyklas“ okupuotame Kryme, Rusijoje ir Baltarusijoje buvo išvežtas 4 441 vaikas, „ir tai toli gražu nėra galutinis skaičius“.Kaip pažymėjo Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska, socialinių tarnybų duomenimis, Rusijos Federacija iš Ukrainos neteisėtai deportavo 19,5 tūkst. vaikų.Kaip jau buvo pranešta, kovo 17 d. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir vaikų teisių kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Jie įtariami karo nusikaltimais – neteisėtu vaikų deportavimu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgyba: Rusija normuoja amuniciją Pietų UkrainojeDidžiosios Britanijos karinių ekspertų teigimu, Rusijos okupacinės pajėgos Pietų Ukrainoje tikriausiai turi normuoti artilerijos amuniciją, kad išliktų operatyvinės.Nepaisant Ukrainos puolimo, mažai tikėtina, kad Ukrainos kariuomenė jau įsiveržė į pagrindines Rusijos gynybos linijas, sakoma antradienį paskelbtoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos kasdienėje žvalgybos informacijos suvestinėje.Ukrainos placdarmas Rusijos okupuotoje Dnipro upės pusėje Chersono srityje kelia papildomą iššūkį Rusijos vadams, sakoma pranešime. Karinėje strategijoje placdarmu vadinama teritorija ant žemės priešo kontroliuojamoje upės pusėje, sėkmingai ją užėmus galima užsitikrinti atramos punktą tolesnei pažangai.Rusijos vadai „greičiausiai yra susirūpinę dėl savo pietvakarinio flango pažeidžiamumo“, sakoma britų pranešime.

Naktį Ukrainos oro gynyba sunaikino 38 oro taikiniusNaktį į antradienį Ukrainos gynybos pajėgos šalies padangėje sunaikino 38 priešo oro taikinius.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos tai pranešė „Telegram“ kanale.Liepos 18-osios naktį rusai atakavo Ukrainą iš pietų šešiomis sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ ir 36 smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais „Shahed“.Manoma, kad raketos „Kalibr“ buvo paleistos iš Rusijos fregatos „Admiral Essen“, o dronai – iš Čaudos poligono laikinai okupuotame Kryme.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos sunaikino šešias raketas „Kalibr“, 31 smogiamąjį droną „Shahed-136/131“ ir vieną žvalgybinį droną.Sparnuotosios raketos „Kalibr“ ir dauguma bepiločių orlaivių kamikadzių buvo sunaikinti pietuose – Odesos ir Mykolajivo srityse, kiti smogiamieji dronai buvo numušti Donecko, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityse, informavo Ukrainos oro pajėgos.Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas „Telegram“ kanale pareiškė, jog okupantų rusų naktinė ataka prieš Odesą ir Mykolajivą naudojant raketas ir dronus „Shahed“ yra dar vienas įrodymas, kad Rusija ketina sukelti pavojų 400 mln. žmonių įvairiose šalyse, kurios yra priklausomos nuo Ukrainos maisto eksporto.https://t.me/kpszsu/3372

JAV analitikai: ataka prieš Kerčės tiltą turės tolesnių padarinių Rusijos logistikaiLiepos 17-osios ataka prieš Kerčės sąsiaurio tiltą greičiausiai turės tolesnių padarinių Rusijos logistikai Pietų Ukrainoje, teigia Karo studijų institutas, pranešė „Ukrinform“.Rusijos valdžia apkaltino Ukrainos specialiąsias tarnybas liepos 17-osios rytą surengus nepilotuojamų antvandeninių transporto priemonių ataką prieš tiltą per Kerčės sąsiaurį. Rusijos transporto ministerija tvirtino, kad smūgiai nepažeidė nei geležinkelio per tiltą, nei automobilių kelio atramų, ir kad eismas geležinkeliu per tiltą buvo atnaujintas po kelių valandų.Rusijos okupacinė valdžia nukreipė intensyvų civilių eismą iš okupuoto Krymo į Rusiją per laikinai okupuotą Pietų Ukrainą, Rusijos šaltiniai pranešė apie dideles transporto spūstis Krymo Džankojaus rajone ir okupuotoje Chersono sityje Melitopolio link.Karo studijų instituto teigimu, iš laikinai okupuoto Krymo bėgantys rusų turistai greičiausiai apsunkino eismą ir trukdė Rusijos logistikai iš Krymo į Zaporižios ir Chersono teritorijas. Rusijos okupacinė valdžia nukreipė civilius alternatyviais evakuacijos maršrutais, kad „sumažintų eismo problemas“.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas atsisakė komentuoti Ukrainos įsitraukimą į incidentą.Anksčiau Karo studijų institutas ir Ukrainos pareigūnai teigė, kad tiltas per Kerčės sąsiaurį ir karinės zonos okupuotame Kryme yra teisėti Ukrainos pajėgų kariniai taikiniai, ginantis nuo plataus masto Rusijos invazijos ir Ukrainos okupacijos.Pranešta, kad per sprogimą apie 4 val. pirmadienį vienas tilto tarpatramis įgriuvo, kitas buvo apgadintas.

Po Krymo tilto atakos – keisti Maskvos nurodymai: pati sau kasasi duobęAmerikos karo studijų institutas (ISW) savo ataskaitoje rašo, kad rusai turistai, kuriems po Krymo tilto sprogdinimo valdžia pasiūlė vykti į Krymą ir iš Krymo pafronte, okupuotomis Ukrainos teritorijomis, gali trukdyti aprūpinti karius pietų fronte.ISW pabrėžia, kad, sprendžiant iš rusų šaltinių pranešimų, pirmadienį Džankojaus rajone Krymo šiaurėje ir Melitopolio rajone keliuose susidarė didžiuliai kamščiai, o šie keliai yra svarbūs, aprūpinant ginkluote rusų karius.Suvestinės autorių nuomone, šiuo atveju Maskva gali turėti bėdos dėl neatsakingo savo požiūrio į žmones: „Tačiau rusų ir okupacinės valdžios atstovai toliau reklamavo okupuotą Krymą kaip turistinę zoną ir skatino rusų piliečius vykti per karinių veiksmų zoną, užuot patarę jos vengti, kaip būtų elgusis atsakinga valdžia.“Naktį į pirmadienį ant Krymo tilto nuaidėjo sprogimai. Pirmadienį vakare rusų valdžia pranešė, kad automobilių eismas ant tilto dalinai atnaujintas, t. y. apgadintoje tilto dalyje automobiliai vyksta viena juosta paeiliui tai į vieną, tai į kitą pusę.

Maskvoje nežinomas asmuo paleido į Lenino mauzoliejų Molotovo kokteilįNaktį į antradienį Maskvoje nežinomas asmuo paleido į Lenino mauzoliejų Molotovo kokteilį.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė „Telegram“ kanalas „Nexta“.„Naktį Maskvoje nežinomas asmuo metė į Lenino mauzoliejų Molotovo kokteilį. Butelis su padegamuoju mišiniu pataikė į tvorą, gaisras nekilo. Vyras buvo sulaikytas“, – sakoma pranešime.Kaip jau buvo pranešta, prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, įvairiuose Rusijos regionuose dažnai susiklosto ekstremalios situacijos ir kyla gaisrai. Neseniai Maskvos srities Chimkų mieste užsidegė buvusios baldų gamyklos sandėliai, gaisro plotas siekė tūkstantį kvadratinių metrų. Birželį kilo gaisras Maskvos centre esančio pastato antrame aukšte, o Rusijos sostinės Kuzminkos rajone užsidegė Centrinės remonto ir mechanikos gamyklos cechas.

Generalinis štabas: Ukrainos gynybos pajėgos pasiekia laimėjimų šalies pietryčiuoseUkrainos gynėjai įsitvirtina Mala Tokmačkos- Novopokrovkos ir Velika Novosilkos-Urožainės kryptimis.Tai antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio, Berdiansko ir Bachmuto kryptimis, įsitvirtina pasiektose linijose, imasi kontrbaterinės kovos priemonių. Mala Tokmačkos-Novopokrovkos ir Velika Novosilkos-Urožainės kryptimis jos pasiekė laimėjimų ir įsitvirtina pozicijose“, – rašoma pranešime.Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos tęsia puolamuosius veiksmus į šiaurę ir į pietus nuo šio miesto. Pažymima, kad vyksta sunkūs mūšiai: priešas įnirtingai priešinasi, naudoja rezervus, tačiau patiria didelių nuostolių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 18 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino apie 239 010 okupantų rusų, iš jų 710 – pastarąją parą.

Zelenskis: naktiniai smūgiai buvo susiję su Rusijos pasitraukimu iš „grūdų sandorio“Rusijos puolimas prieš Odesą ir Mykolajivą yra dar vienas įrodymas, kad Rusija nori pakenkti Ukrainos maisto eksportui. Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovu Andrijumi Jermaku.„Rusų naktinė ataka prieš Odesą ir Mykolajivą naudojant raketas ir „Shahed“ yra dar vienas įrodymas, kad teroristinė šalis nori sukelti pavojų 400 milijonų žmonių gyvybėms įvairiose šalyse, kurios priklauso nuo Ukrainos maisto eksporto“, – sakė A. Jermakas.

Ukraina: per Rusijos smūgius nukentėjo Odesos uostasPer naktį Rusijos suduotą smūgį nukentėjo Ukrainos Odesos uosto infrastruktūra, antradienį pranešė Kyiivo kariškiai. Smūgiai suduoti praėjus kelioms valandoms, kai Maskva atsisakė pratęsti susitarimą dėl grūdų eksporto iš regiono.„Numuštų raketų nuolaužos ir smūgių banga padarė žalos uosto infrastruktūrai“, – sakoma Ukrainos Pietų operatyvinės vadovybės pareiškime.Pranešta, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visas šešias raketas „Kalibr“, kuriomis rusai naktį puolė Odesą.„Naktį Odesa buvo užpulta šešiomis iš Juodosios jūros paleistomis raketomis „Kalibr“. Visas jas numušė oro gynybos pajėgos. Nuo numuštų raketų nuolaužų ir sprogimo bangos buvo apgadinti uosto infrastruktūros objektai ir keli privatūs namai. Savo namuose buvo sužeistas vyresnio amžiaus vyras, jis nuvežtas į ligoninę“, – „Telegram“ kanale paskelbė Odesos regiono karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčiukas.Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis pranešė, kad gynybos pajėgos sunaikino 21 priešų bepilotį orlaivį „Shahed-136“, dronai nuo jūros artėjo prie Odesos regiono.

Rusijos kariuomenė per parą pražudė tris Donecko srities gyventojusPraėjusią parą, liepos 17-ąją, Rusijos kariuomenė pražudė tris Donecko srities gyventojus, o dar keturis sužeidė.Kaip rašo „Ukrinform“, Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka tai pranešė „Telegram“ kanale.„Liepos 17 d. rusai pražudė tris Donecko srities gyventojus: Stepanivkoje, Makarivkoje ir Stepovėje. Dar keturi žmonės buvo sužeisti“, – pažymėjo jis.P. Kyrylenka pabrėžė, kad kol kas neįmanoma nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, okupantai rusai liepos 17-osios naktį smogė Donecko srities Kramatorsko miesto daugiabučiams namams, sužeisti du žmonės.https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8817

Generolas įvardijo, kur rusai sutelkė pagrindines pajėgasPadėtis rytinėje fronto dalyje sunki, bet kontroliuojama, „Telegram“ kanale sakė generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas, pranešė „Ukrinform“.O. Syrskio teigimu, gynybos pajėgos ir toliau vykdo užduotis rytų kryptimi, padėtis sudėtinga, bet kontroliuojama. „Priešas perkelia rezervus Bachmuto kryptimi, mėgindamas sustabdyti mūsų veržimąsi“, – pabrėžė jis. Pasak vado, tuo pat metu rusai sutelkė pagrindines pajėgas Kupiansko kryptimi, Ukrainos kariai laiko fronto liniją.Pranešta, kad Rusijos kariuomenė suintensyvino puolimą Kupiansko kryptimi, kad atgautų prarastas pozicijas ir atitrauktų Ukrainos pajėgas iš Bachmuto krypties.https://t.me/osirskiy/208

JT: daugiau nei 6,3 mln. ukrainiečių yra pabėgėliaiJungtinės Tautos (JT) skelbia, kad pasaulyje yra daugiau nei 6,3 mln. ukrainiečių pabėgėlių.„Šiuo metu daugiau nei 6,3 mln. ukrainiečių yra pabėgėliai, maždaug 5,1 mln. jų - perkelti šalies viduje“, – per JT Saugumo Tarybos posėdį sakė Rosemary DiCarlo, generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams ir taikos reikalams, pranešė „Ukrinform“.Nuo karo pradžios į savo namus grįžo apie 4,75 mln. ukrainiečių, įskaitant 1,1 mln. iš užsienio. „Nors dauguma pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų nori grįžti į savo kilmės vietas, daugeliui žmonių savanoriškas saugus ir orus grįžimas neįmanomas dėl esamos saugumo padėties“, – sakė JT diplomatė.Ji pridūrė, kad Ukraina „tapo viena iš labiausiai užminuotų šalių pasaulyje“, todėl JT teikia reikšmingą paramą sprogstamųjų įtaisų pašalinimui iš šalies teritorijos.

Rusija pareiškė virš Krymo numušusi 28 dronusRusijos pajėgos per naktį virš Krymo numušė 28 Ukrainos bepiločius orlaivius, antradienį pranešė Maskvos gynybos ministerija ir vietos pareigūnas.Septyniolika Ukrainos pajėgų per naktį pasiųstų bepiločių orlaivių buvo „sunaikinta“, o dar 11 buvo „sutrikdyti“ elektroninėmis priemonėmis, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime ir priduriama, kad aukų ar žalos nebuvo.Rusijos statytinis Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas „Telegram“ kanale sakė, kad per naktį buvo numušti arba sunaikinti 28 dronai, „aukų nėra“.Pastarosiomis savaitėmis Ukrainai vykdant atsakomąjį puolimą prieš Rusijos pajėgas dronų atakų Kryme padaugėjo. Kyjivas ne kartą sakė, kad planuoja atsiimti 2014 m. Rusijos aneksuotą pusiasalį.Pirmadienį vandens dronai smogė vieninteliam tiltui, jungiančiam Rusiją su Krymu, tai gyvybiškai svarbus tiekimo maršrutas Rusijos kariuomenei Ukrainoje.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 239 010 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 710 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 18 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 239 010 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 119 tankų, 8 051 šarvuotosios kovos mašinos, 4 542 artilerijos sistemų, 689 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 428 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 310 sraigtasparnių, 3 839 dronų, 1 273 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 086 automobilių, 677 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainos pareigūnas: „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje atliks dvi funkcijasApie 700 „Wagner“ samdinių, jau atvykusių į Baltarusiją, atliks dvi funkcijas – mokys kareivius ir „nervins“ NATO.Kaip praneša „Ukrinform“, tai per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas.„Nors pranešama apie kelias kolonas, kurios esą važiuoja ir važiuoja, mes turime omenyje šimtus žmonių – 500–700 smogikų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, samdiniai Baltarusijoje turės „žmonių, dėl kurių susitarė du diktatoriai“, statusą.Dalis jų tikrai bus instruktoriai. „Wagner“ samdiniai rengs Baltarusijos kariuomenę, o vėliau galbūt ir naujus mobilizuotų rusų dalinius, teigė A. Jusovas.„O dalis bus viešai ir sąmoningai pasitelkta, kad nervintų Lenkiją, kitas Aljanso ir Europos Sąjungos šalis“, – sakė Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas.Jis pabrėžė, jog šie samdiniai nekelia jokios grėsmės ES ir NATO šalims, tuo labiau, kad jie į Baltarusiją atvyksta nuginkluoti ir taip pat nuginkluoti dažniausiai palieka laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas.Anot A. Jusovo, Ukraina stebi padėtį, tačiau šiuo metu „Wagner“ samdinių atvykimas į Baltarusiją niekaip nekeičia saugumo situacijos.

JT: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo apie 9 300 civiliųPatvirtintais duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje žuvo apie 9 300 civilių ir daugiau kaip 16 300 buvo sužeista.Tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams reikalams Rosemary DiCarlo, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, (nuo Rusijos invazijos pradžios) žuvo 9 287 civiliai, o dar 16 384 buvo sužeisti, dauguma jų nukentėjo nuo ​​Rusijos kariuomenės ugnies“, – sakė R. DiCarlo.Anot jos, į šį skaičių įeina 537 žuvę ir 1 117 sužeistų vaikų.„Tai tik patvirtinti skaičiai. Tikrasis aukų skaičius greičiausiai yra kur kas didesnis“, – sakė pareigūnė.R. DiCarlo pridūrė, kad pernai Ukraina „tapo šalimi, kurioje buvo daugiausia nužudytų ir suluošintų vaikų“.„Ji taip pat tapo šalimi, kurioje buvo daugiausia mokyklų ir ligoninių apšaudymų“, – pažymėjo diplomatė.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JT žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje pareiškė, kad per pastarąsias 500 dienų šalyje žuvo tris kartus daugiau civilių nei per visus ankstesnius aštuonerius karo veiksmų Ukrainos rytuose metus.

Lietuva JT Saugumo Taryboje pasmerkė Rusijos vykdomus nusikaltimus prieš UkrainąPirmadienį vykusiame aukšto lygio Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje dėl taikos ir saugumo Ukrainoje Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė Baltijos valstybių vardu pasmerkė Rusijos vykdomus nusikaltimus ir agresiją prieš Ukrainą.Anot Vyriausybės kanclerės, Rusija toliau tęsia savo pradėtą karą ir nerodo jokių ženklų, kad norėtų jį užbaigti. „Jeigu Rusijos veiksmai bus ignoruojami ir legitimuojami šį kartą, daugelio šalių, kurios dėl taisyklėmis grindžiamos pasaulio tvarkos gali džiaugtis taika, klestėjimu ir suverenitetu, ateičiai iškils pavojus“, – teigė G, Balčytytė.„Bet koks taikos planas Ukrainai turi pirmiausiai remtis Prezidento Zelenskio taikos formule, o Ukraina turi tarti paskutinį žodį dėl taikos sąlygų“, – pažymėjo ji.Kaip skelbiama Vyriasybės pranešime, Baltijos valstybių vardu perskaitytame pareiškime taip pat pasmerkti Rusijos karo nusikaltimai prieš Ukrainą, Baltarusijos ir Irano pagalba Rusijos agresijai. Pasisakyme pabrėžta tęstinė Baltijos valstybių ir ES bei NATO parama Ukrainai, o tarptautinė bendruomenė paraginta toliau telkti visas pastangas, siekiant padėti Ukrainai laimėti Rusijos pradėtą karą.JT Saugumo Tarybos posėdyje Vyriausybės kanclerė pakartojo ir tvirtą Baltijos valstybių paramą Ukrainos iniciatyvai įsteigti Specialųjį tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą.Be kita ko, G. Balčytytė visų trijų Baltijos šalių vardu griežtai pasmerkė Rusijos sprendimą pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos.„Griežtai smerkiame Rusijos sprendimą vienašališkai pasitraukti iš Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Tai tik dar kartą įrodo, kad Rusijai visiškai nerūpi pasaulinė maisto saugumo krizė“, – teigė Vyriausybės kanclerė.

Kuleba atsakė į priekaištus dėl Krymo tilto paskirtiesRusų įsibrovėliai Kerčės tiltą daugiausia naudoja kariniams tikslams, todėl reikėtų jį tokiu ir laikyti.Tai per spaudos konferenciją Niujorke pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba, rašo CNN. „Kodėl manote, kad Kerčės tiltas yra civilinė infrastruktūra, turint omenyje, kad jis daugiausia naudojamas aprūpinti Rusijos kariuomenę okupuotame Kryme ir pietų Ukrainoje amunicija, kuru ir kita karine technika, reikalinga agresyviam karui prieš Ukrainą tęsti?“, – sakė jis. Ministras pažymėjo, kad ne kiekvienas tiltas pagal apibrėžimą yra civilinis. „Šis konkretus tiltas, visų pirma, buvo pastatytas nelegaliai. Jis egzistuoja už įstatymo ribų ir mes turime visada tai atsiminti. Antra, jis daugiausia naudojamas kariniams tikslams ir mes privalome jį traktuoti kaip tokį", – pridūrė D. Kuleba.

Rusija užpuolė Ukrainą: Odesoje ir Mykolajive nuaidėjo sprogimaiAntradienio, liepos 18-osios, naktį Rusija dar kartą atakavo Ukrainą „Shahed“ tipo dronais, rašo UNIAN.Iš pradžių sprogimai griaudėjo Mykolajive, o vėliau – Odesoje. Ukrainos oro pajėgos praneša apie kombinuotos atakos grėsmę Odesos, Mykolajivo, Zaporožės, Donecko, Dniepropetrovsko srityse.Tuo tarpu Poltavos, Čerkasų, Dniepropetrovsko, Charkivo, Kirovogrado srityse kyla balistinių ginklų panaudojimo grėsmė.