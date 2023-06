„Kilo gaisras. Visos tarnybos dirba vietoje“, – patikslino jis.

Birželio 20-osios naktį daugelyje regionų skambėjo įspėjimas dėl oro pavojaus, ukrainiečiai buvo įspėti apie raketų grėsmę. Ryte Kyjive dirbo priešlėktuvinė gynyba, o Lvive buvo girdėti sprogimai.

Lvivo meras pakomentavo išpuolį: „Jūs patys viską labai gerai girdite. Lvive ir regione vyksta sprogimai. Likite slėptuvėje arba bent jau koridoriuje.“

Okupantai puolė ir Zaporižios sritį. Zaporižios karinė administracija teigė, kad išpuolio taikiniai buvo komunikacijos, žemės ūkio ir fermų turtas bei įranga, taip pat populiari poilsio vieta.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukraina skelbia sėkmingai išbandžiusi bepilotį, kurio skrydžio nuotolis – 1000 kmUkraina sėkmingai išbandė savo gamybos smogiamąjį bepilotį, kurio skrydžio nuotolis – 1000 kilometrų.Apie tai antradienį, birželio 20 d., feisbuke pranešė valstybinio koncerno „Ukroboronprom“ atstovė spaudai Natalija Sad.Ji socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką, kurioje įsiamžino kartu su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Valerijumi Zalužnu, Ukrainos karinių oro pajėgų vadu Nikolajumi Oleščiuku ir „Ukroboronprom“ direktoriumi Jurijumi Gusevu.„Po sėkmingo mūsų bepiločio, galinčio įveikti tūkstantį kilometrų, bandymo“, – teigiama nuotraukos prieraše. Spalio 17 d. „Ukroboronprom“ pranešė, kad baigiamas kurti ukrainietiškas smogiamasis bepilotis.„Skrydžio nuotolis – tūkstantis kilometrų, kovinės dalies svoris – 75 kilogramai. Baigiame kūrimą“, – tokios projekto smulkmenos tada buvo nurodytos feisbuke.Tą pačią dieną fondo „Vernys žyvim“ darbuotojai socialiniuose tinkluose parašė, kad kartu su Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiąja žvalgybos valdyba ruošia projektą, kurio negalutinis pavadinimas – „Chlopok v Maskve“ („Pokštelėjimas Maskvoje“).

Rusams Chersone apšaudžius gelbėtojus, vienas žmogus žuvo, o dar septyni buvo sužeistiRusijos pajėgoms Chersone apšaudžius gelbėtojus, kurie potvynių paveiktose teritorijose valė purvą, vienas žmogus žuvo, o dar septyni buvo sužeisti.Tai pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi „The Guardian“.„Rusijos kariuomenė Chersone apšaudė gelbėtojus, kurie valė purvą. Dėl apšaudymo vienas valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojas žuvo, o dar septyni darbuotojai buvo sužeisti. Šešių būklė yra sunki“, – tinkle „Telegram“ nurodė A. Jermakas.

ES šalys šiais metais apmokys 30 tūkst. Ukrainos kariųKyjivas antradienį pranešė, kad Europos Sąjungos valstybės narės šiais metais planuoja apmokyti iki 30 tūkst. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių, įskaitant Ukrainos teritorinės gynybos padalinių personalą.„2023 metais ES karinės pagalbos misija Ukrainai planuoja apmokyti 30 tūkst. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų personalo, įskaitant teritorinės gynybos pajėgų karius“, – sakoma Ukrainos gynybos ministerijos pranešime.

Scholzas paragino Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai dėl karo UkrainojeVokietijos kancleris Olafas Scholzas antradienį pareiškė, kad kreipėsi į Kinijos vyriausybę prašydamas daryti įtaką Rusijai dėl karo prieš Ukrainą.O. Scholzas tai pasakė po Vokietijos ir Kinijos vyriausybės konsultacijų ir per bendrą pasirodymą su Kinijos premjeru Li Qiangu kanceliarijoje Berlyne.Kaip nuolatinei JT Saugumo Tarybos narei Kinijai tenka „labai ypatinga užduotis“, sakė O. Scholzas.Jis pabrėžė, kad svarbu, jog Pekinas ir toliau netiektų ginklų „agresorei Rusijai“, ir priminė savo lapkričio mėnesio vizitą į Kiniją, kurio metu prezidentui Xi Jinpingui buvo aiškiai pasakyta, kad neturi būti jokios branduolinių ginklų grėsmės ir „tikrai jokio jų panaudojimo“.O. Scholzas pabrėžė Ukrainos teisę į teritorinį vientisumą ir suverenitetą. „Taikus sambūvis visame pasaulyje remiasi šia taisyklėmis grindžiama tarptautine tvarka, o ne stipriausiojo galia“, – sakė jis.Pasak jo, nė viena šalis neturėtų laikyti kitų šalių savo kiemu ir bandyti perkelti sienas jėga. „Imperializmas niekada nėra sprendimas“, – pridūrė jis.

ES kreipėsi į bloko šalis nares su prašymu skirti Ukrainai 50 mlrd. eurų dydžio paramos sumąEuropos Sąjunga (ES) antradienį kreipėsi į bloko šalis nares su prašymu per ateinančius ketverius metus skirti Rusijos užpultai Ukrainai 50 mlrd. eurų dydžio paramos sumą.„Šis finansinis rezervas leis mums pritaikyti mūsų finansinę paramą prie tenykštės situacijos raidos“, – pareiškė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.Šio EK pasiūlymo tikslas – pagerinti Kyjivo finansinę padėtį ir padengti skubiausias šalies rekonstrukcijos išlaidas. Milijardinę sumą, kurią planuojama išmokėti dotacijų ir paskolų forma, pasiūlyta skirti užsimojus peržiūrėti ES 2024–2027 metų biudžetą ir užglaistyti spragas, kurias jame paliko COVID-19 pandemijos ir karo padariniai. Skaičiuojama, kad Ukrainą kasmet pasiektų mažiau lėšų, palyginti su 18 mlrd. eurų suma, kurią ES yra pažadėjusi skirti šiai šaliai 2023 metais.ES iš savo biudžeto iš viso jau yra skyrusi Ukrainai 30 mlrd. eurų. Manoma, kad nauja parama bus susieta su Ukrainos įsipareigojimais įgyvendinti reformas šalies teismų sistemoje, taip pat kovoti su korupcija. Apie naująjį siūlymą pranešta likus savaitei iki Londone vyksiančios donorų konferencijos, kurios metu bus siekiama surinkti lėšų Ukrainos rekonstrukcijos darbams.Siūlydamas peržiūrėti biudžetą, Briuselis taip pat prašo papildomos 15 mlrd. eurų sumos tvarkymuisi su imigracija ir 10 mlrd. eurų svarbių pramonės šakų subsidijavimui.Galimybei padidinti bendrą biudžetą turi pritarti visos 27 ES šalys narės. Numatoma, kad šis pasiūlymas bus pasitiktas su prieštaravimais, bloko šalims vis dar tvarkantis su pandemijos ir karo padariniais. U. von der Leyen antradienį patikino, kad naujausias pasiūlymas yra „riboto masto“.

Dėl Krymo – Šoigu grasinimaiMaskva antradienį pareiškė, kad Ukrainos pajėgos planuoja Vakarų tiekiamomis raketomis smogti taikiniams Rusijoje ir aneksuotame Krymo pusiasalyje, ir pagrasino „nedelsiant imtis atsakomųjų veiksmų“.„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybė planuoja smogti Rusijos teritorijai, įskaitant Krymą, raketomis HIMARS ir „Storm Shadow“, – sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu per susitikimą su kariuomenės pareigūnais.S. Šoigu perspėjo apie greitą atsakomąjį smūgį, jei šie ginklai būtų panaudoti smogti taikiniams Rusijos viduje arba Juodosios jūros teritorijoje, kurią Maskva aneksavo 2014 metais.„Šių raketų panaudojimas už specialiosios karinės operacijos zonos ribų reikštų visišką Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos įsitraukimą į konfliktą ir taip pat neatidėliotinus smūgius sprendimų priėmimo centrams Ukrainoje“, – sakė S. Šoigu.JAV buvo karinės paramos Ukrainai iniciatorės, greitai sukūrusios tarptautinę koaliciją Kyjivui paremti po to, kai 2022 metų vasarį Rusija pasiuntė savo kariuomenę į Ukrainą, ir koordinavusios dešimčių šalių pagalbą.Maskva apkaltino Vakarų šalis, kad jos, ginkluodamos Ukrainą, tiesiogiai kariauja prieš Rusiją.Pastarosiomis savaitėmis dronų atakos smogė Rusijos miestams ir taikiniams Kryme, tačiau Kyjivas neprisiėmė atsakomybės už šiuos incidentus.

Kyjivas derasi su Vakarų ginklų gamintojais dėl ginklų gamybos UkrainojeUkraina derasi su Vakarų ginklų gamintojais, kad padidintų ginklų, įskaitant bepiločių orlaivių, gamybą savo teritorijoje, sutartys gali būti pasirašytos jau artimiausiais mėnesiais, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė Ukrainos strateginės pramonės viceministras Serhijus Bojevas, pranešė „Ukrinform“.Rusijai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina deda pastangas, kad turėtų ginklus nuo amunicijos iki raketų paleidimo įrenginių ir raketų. Pasak S. Bojevo, Ukraina derasi su Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Rytų Europos gamintojais, kad ginklai būtų gaminami pačioje Ukrainoje. Jis pridūrė esąs tikras, kad sutartys bus pasirašytos per kelis artimiausius mėnesius.S. Bojevo teigimu, derybos dėl bepiločių orlaivių gamybos gali užtrukti ilgiau, tačiau gamyba Ukrainoje galėtų būti veiksmingas būdas pasinaudoti šalies turima dronų patirtimi ir sukurti darbo vietas Vakarų ir Vidurio Ukrainoje.„Siekiant ateityje atgrasyti agresiją Ukrainai reikės stiprios gynybos pramonės, stiprių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Todėl manome, kad tarptautinių partnerių atvykimas į Ukrainą ir sukurta gamyba, Ukrainos įtraukimas į laisvojo pasaulio saugumo sistemą yra labai svarbūs“, – sakė S. Bojevas.Pirmadienį Paryžiaus aviacijos parodoje jis derėjosi ir su bepiločių orlaivių gamintojais, didelėmis tarptautinėmis gynybos pramonės bendrovėmis ir mažais tiekėjais, bet atsisakė atskleisti, su kokių bendrovių atstovais susitiko. „Diskutuojame apie skirtingus bendradarbiavimo lygius. Kai kurios įmonės sako, kad nori investuoti ir gaminti dronus“, – sakė S. Bojevas.„Ukrinform“ priminė, kad Turkijos dronų „Bayraktar“ gamintoja planuoja per dvejus metus pastatyti gamyklą Ukrainoje.

Ukrainos žvalgybos vadovas pasišaipė iš rusų melagienų apie jo mirtį: Ukrainoje sudaromas specialusis nemirtingųjų vadų būrysUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas generolas majoras Kyrylas Budanovas pasišaipė iš Rusijos propagandos melagienų apie tariamą jo mirtį, sužeidimą ir komą, praneša „Interfax-Ukraina“.„Dabar Ukrainoje sudaromas specialusis nemirtingųjų vadų būrys – Valerijus Zalužnas, aš, Stepanas Bandera, Symonas Petliūra, Ivanas Mazepa. Nemirtingųjų būrys naktimis sapnuosis Rusijos gyventojams, kurie norėjo užgrobti Ukrainą, ir taps jiems košmaru“, – pareiškė jis leidiniui „Kyiv Post“.Pasak jo, „ukrainiečių specialusis nemirtingųjų būrys“ garantuos rusams ir jų propagandistams „nervingą darbo aplinką“.

Rusija: Jaroslavlyje kilo didelis gaisras dažų ir lakų sandėlyjeAntradienį Rusijos Jaroslavlio mieste kilo didelis gaisras dažų ir lakų sandėlyje. Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „76.ru“.Ugnis įsiplieskė apie 6 val. Gaisras vis dar gesinamas, darbuose dalyvauja 25 specialiosios mašinos ir 75 ugniagesiai.Pranešama, kad sandėlis priklauso Jaroslavlio bendrovei „Krasku.RU“, gaminančiai kelių, šalčiui atsparius ir kitų rūšių dažus. Ji taip pat prekiauja emaliu, epoksidiniais dažais ir glaistu.Ugnis apėmė sandėliavimo ir gamybines patalpas, kurių bendras plotas – 2,5 tūkst. kvadratinių metrų.Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, įvairiuose Rusijos regionuose padaugėjo ekstremalių situacijų ir gaisrų.Pirmadienį Maskvos Kuzminkos rajone kilo gaisras Centrinės remonto ir mechanikos įmonės ceche.Sekmadienį Brianske didelis gaisras kilo karo ligoninėje.https://t.me/news76/26771

A. Duda: Lenkijos užsienio politikos tikslas – strateginis Rusijos pralaimėjimasLenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad Lenkijos užsienio politikos tikslas yra strateginis Rusijos pralaimėjimas kare prieš Ukrainą, nes tai taip pat yra ir Lenkijos saugumo klausimas.Prezidentas tai sakė pirmadienį ambasadoriams Lenkijoje per kasmetinį Užsienio reikalų ministerijos organizuojamą susitikimą.Pasak A. Dudos, tai svarbi akimirka Lenkijos istorijoje, nes „artimiausiais dešimtmečiais, o gal ir šimtmečiais iškilo pavojus Lenkijos valstybės likimui, jos padėčiai, saugumui ir svarbai“. Jis pridūrė, kad šalies užsienio tarnyba privalo siekti, kad Lenkijos balsas būtų labai aiškiai girdimas.Rusijos agresijos problema yra svarbiausia Lenkijos užsienio politikos tema, nes tai yra ir Lenkijos saugumo klausimas, sakė A. Duda. „Rusija laiko Lenkiją šalimi, kuri arba bus jai pavaldi ir nuo jos priklausoma, arba jos priešė“, – perspėjo A. Duda.„Rusų mentalitetas yra imperinis ir kolonijinis, nepripažįstantis jokių argumentų, tik jėgos argumentą. Tai turi baigtis kartą ir visiems laikams“, - sakė Lenkijos prezidentas ir pridūrė, kad imperializmo dvasia giliai įsišaknijusi visoje Rusijos visuomenėje. Vienintelis būdas pakeisti šį mentalitetą – visiškas Rusijos pralaimėjimas. „Rusai turi pajusti kartų pralaimėjimo skonį, kad liautųsi taip mastę apie pasaulį“, – sakė jis.Pasak A. Dudos, Ukraina privalo laimėti, nes „bet koks žeminantis kompromisas“ arba karo baigtis Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui „neprarandant veido“ bus tik konflikto įšaldymas, artimoje ateityje lemsiantis galbūt dar didesnės agresijos protrūkį.„Todėl mūsų užsienio politikos tikslas šiuo požiūriu yra atvesti į padėtį, kurioje Rusija patirs strateginį pralaimėjimą, Ukraina laimės, o karo šmėkla visam laikui bus pašalinta nuo mūsų sienų“, – sakė A. Duda.Jis taip pat pareiškė, kad Lenkijos diplomatija turi traktuoti Aliaksandro Lukašenkos režimo valdomą Baltarusiją kaip valstybę, kartu su Rusija atsakingą už V. Putino karą. „Baltarusija yra ne tik šalis, oficialiai remianti Rusiją, bet ir vienintelė de facto prisidėjusi prie karo veiksmų, suteikusi savo teritoriją kritišku karo etapu, kad Ukraina galėtų būti tiesiogiai užpulta iš šiaurės“, – sakė A. Duda ir pridūrė, kad todėl Lenkija privalo siekti, kad tarptautinė bendruomenė „įvestų ir sustiprintų visas įmanomas sankcijas Baltarusijai“.„Tuo pačiu metu negalime pamiršti baltarusių tautos, kuri, kitaip nei rusai, nėra apsinuodijusi imperializmo dvasia“, – sakė A. Duda.

JK žvalgyba: Prigožinas Šoigu užsipuolė pačiu netinkamiausiu metu„Vagner“ organizacijos savininkas Jevgenijus Prigožinas ir vėl užsipuolė Rusijos Federacijos gynybos ministeriją. Akivaizdu, kad pasirinktas laikas šalies gynybos ministrui Sergejui Šoigu itin nepalankus.Apie tai skelbia „RBK Ukraina“, remdamasis Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos tviterio įrašu. Skelbiama, kad birželio 19 dieną J. Prigožinas pareiškė laukiantis Rusijos gynybos ministerijos atsakymo dėl jo parengtos sutarties, kurią pats ministerijai perdavė prieš tris dienas.Tai įvyko po to, kai Rusijos gynybos ministerija „Vagner“ ir kitoms „savanoriškoms organizacijoms“ iškėlė ultimatumą iki 2023 metų liepos 1 dienos pasirašyti sutartis.„Labai galimas dalykas, kad tai dar vienas tikslingas bandymas pakenkti oficialiosios karinės vadovybės autoritetui. J. Prigožino tonas gynybos ministerijos atžvilgiu tapęs vienareikšmiškai konfrontaciniu. Gynybos ministerija mano, kad dabar tam labai netinkamas metas, nes reikia dėti visas pastangas Ukrainos kontrpuolimui atremti“, - teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atstovai.Delfi primena, kad Rusijos Federacijos gynybos ministerija nurodė, kad visi samdiniai privalo pasirašyti sutartis su Rusijos karine valdžia. O „Vagner“ galva J. Prigožinas pareiškė, kad jo samdiniai jokių sutarčių nepasirašinės. Anot jo, S. Šoigu nurodymų turi klausyti tik gynybos ministerija.Anot britų žvalgybos, per pastaruosius kelis mėnesius J. Prigožinas Rusijos gynybos ministerijai pažėrė daug kritikos, tačiau V. Putino valdžiai paklūsta. Visgi, nepaisant V. Putino komentarų, birželio 14 dieną J. Prigožinas pareiškė, kad „nė vienas iš „Vagner“ samdinių nėra pasiruošęs kartoti gėdos ir pasirašinėti kažkokių sutarčių“.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas per interviu „RBK Ukraina“ sakė, kad „Vagner“ savininko aktyvumas gali baigtis sumaištimi ar net sukilimu Rusijos teritorijoje, nes jis pirmasis suvokė naująją realybę.

Danija patvirtino 2,95 mlrd. eurų vertės karinės pagalbos Ukrainai paketąDanijos parlamentas patvirtino 2,95 mlrd. eurų vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą 2023–2028 metams.Tai antradienį tviteryje pranešė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Puikios naujienos iš Kopenhagos: Folketingas (Danijos parlamentas) patvirtino dar vieną karinės pagalbos Ukrainai paketą už 2,95 mlrd. eurų 2023-2028 metams. Ačiū mano brangiems draugams (gynybos ministrui) Mortenui Bødskovui, (ekonomikos ministrui) Troelsui Lundui Poulsenui ir danų tautai. Kiekvienas „Leopardo“ suriaumojimas ir CAESAR salvė yra saliutas jūsų garbei. O jūsų dalyvavimas „paukščių (lėktuvų) koalicijoje“ papildys šį orkestrą garsais iš dangaus, kurių mes trokštame“, – parašė O. Reznikovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Danijos vyriausybė yra pasirengusi perduoti Ukrainai naikintuvų F-16, tačiau tik tuo atveju, jei šiam žingsniui pritars šiuos lėktuvus gaminančios JAV.

Rusų kariams – nauja grėsmė: ištisi daliniai siunčiami į užnugarįPraėjus keletui savaičių po Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimo ir katastrofinio potvynio, Rusijos armijoje kilo choleros protrūkis, pranešė partizaninis judėjimas.Ukrainiečių ir Krymo totorių partizaninis judėjimas „Ateš“, turintis 41 tūkst. sekėjų socialiniame tinkle „Telegram“, rėmėsi „informatorių“ Chersono srities ir Krymo karo ligoninėse duomenimis: skelbiama, kad kasdien atvežama daug Rusijos kareivių, kuriems įtariama cholera – potencialiai mirtinai pavojinga bakterinė liga. Keletas rusų mirė, nurodė „Ateš“.Birželio 6 d. ryte buvo susprogdinta sovietmečiu pastatyta Kachovkos hidroelektrinės užtvanka, siekiant neleisti ukrainiečiams pradėti ilgai laukto kontrpuolimo okupuotoms teritorijoms atsikovoti. Birželio 13 d. Ukrainos valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos vadovas Olehas Pavlenka sakė, kad rytinėje Ukrainoje vandenyje aptikta choleros sukėlėjų ir e.coli bakterijų.„Okupantai kenčia nuo choleros epidemijos, – savo „Telegram“ kanale parašė judėjimas „Ateš“, rengiantis sabotažo operacijas prieš rusus ir kolaborantus. – Ištisi daliniai, dislokuoti Chersono kryptimi palei Šiaurės Krymo kanalą, [prarado] kovinį pajėgumą ir siunčiami į užnugarį gydymui. Keletas rusų kareivių mirė.“„Ateš“ teigė, kad choleros protrūkis greičiausiai prasidėjo rusams vartojant vandenį iš „atvirų šaltinių“, nes dėl potvynio „nelengva okupantams pristatyti vandens buteliuose are tiesiog išvalyto vandens“.

E. Macronas: sistema SAMP/T jau pristatyta į UkrainąPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad Ukraina jau gavo Prancūzijos ir Italijos gamybos vidutinio nuotolio priešraketinę sistemą SAMP/T.Prancūzijos prezidentas tai sakė per aviacijos renginį, pranešė „Ukrinform“, remdamasi laikraščiu „Le Monde“.Pasak E. Macrono, sistema jau pristatyta į Ukrainą, ji veikia ir „saugo svarbiausius objektus bei gyvybes“.Prancūzija vasario pradžioje pranešė suteiksianti Ukrainai šią priešraketinę gynybos sistemą, analogišką amerikiečių sistemai „Patriot“.SAMP/T „Mamba“ yra pirmoji Europoje sukurta vidutinio nuotolio priešraketinė sistema. Ji jau dislokuota Rumunijoje, siekiant apsaugoti strategiškai svarbų Juodosios jūros Konstancos uostą.SAMP/T gali sunaikinti orlaivius nuo 3 iki 100 kilometrų atstumu, o balistines raketas numuša nuo 3 iki 25 kilometrų atstumu tokiame pačiame aukštyje.

J. Ihnatas: Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių visai šalies teritorijai nuo Rusijos apšaudymų apsaugotiPriešo dronams „Shahed“ pavyko nuskristi iki Lvivo dėl oro gynybos priemonių stygiaus Ukrainoje.Tai Laisvės radijui pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, praneša „Ukrinform“.„Šiandien oro gynyba išdėstyta ten, kur jos labiausiai reikia saugant didelius miestus, infrastruktūros objektus, atominės energetikos objektus ir fronto liniją. Oro gynybos priemonių, švelniai tariant, neužtenka, kad tokią valstybę kaip Ukraina uždengtume gaubtu, kaip padarė Izraelio valstybė“, – sakė pareigūnas.Be to, mobilioms ugnies grupėms sunku naktį šaulių ginklais numušti dronus „Shahed“, kurie įvairiais maršrutais skrenda palei upių vagas, pridūrė J. Ihnatas.Kaip jau buvo pranešta, priešo dronai „Shahed“ birželio 20-ąją, apie 5 valandą ryto, atakavo Lvivą. Trys bepilotės skraidyklės pataikė į kritinės infrastruktūros objektą.

Dėl karo daugiau kaip aštuoni milijonai ukrainiečių tapo pabėgėliaisNuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau kaip aštuoni milijonai ukrainiečių tapo pabėgėliais, o daugiau kaip penki milijonai kreipėsi dėl laikinojo gyventojo statuso Vakarų Europos šalyse.Tai birželio 20-ąją, Pasaulinę pabėgėlių dieną, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šią dieną Jungtinės Tautos įsteigė, kad pagerbtų žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus, gelbėdamiesi nuo karo, persekiojimų, smurto ar stichinių nelaimių, stiprybę ir drąsą. Tai – galimybė suprasti tokių žmonių problemas ir įvertinti jų ištvermę atkuriant savo gyvenimą“, – pažymėjo pareigūnas.Pasak D. Lubineco, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios milijonai ukrainiečių turėjo palikti savo namus ir ieškoti saugumo tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų.„Esame dėkingi visoms valstybėms, kurios ne tik svetingai priėmė ukrainiečius, suteikė jiems prieglobstį, saugumo jausmą, bet ir visokeriopai padeda mūsų šaliai kovoti su priešu“, – pabrėžė įgaliotinis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pasaulio ukrainiečių kongreso prezidentas Pavlo Hrodas pareiškė, kad geriausias būdas užtikrinti ukrainiečių sugrįžimą iš užsienio į Tėvynę – išsaugoti jų ukrainietišką tapatybę.

Rusai grobia humanitarinę pagalbą, skirtą užtvindytų Oleškų gyventojamsLaikinai okupuotoje Chersono srityje kairiajame Dnipro krante Oleškų miestelyje įsibrovėliai iš Rusijos grobia humanitarinę pagalbą, skirtą nukentėjusiesiems nuo potvynių, sukeltų Rusijai susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, pranešė „Ukrinform“.„Padėtis kairiajame krante katastrofiška. Okupantai rusai apiplėšia ukrainiečius gyventojus laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, nukentėjusioje nuo potvynio, sukelto susprogdinus Kachovkos HE užtvanką. Prie patikros postų į Oleškus tikrinant transporto priemones okupantai atima humanitarinę pagalbą, siunčiamą nukentėjusiems gyventojams, jie ją pasiima savo reikmėms“, – per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas.Chersono srityje vyksta gelbėjimo darbai ir žmonių evakuacija iš teritorijų, užtvindytų Rusijos kariuomenei birželio 6-osios naktį susprogdinus užtvanką. Pranešta, kad Ukraina evakuoja žmones iš okupuoto kairiojo Chersono srities kranto visiško tylėjimo režimu. Manoma, kad per potvynį žuvo šimtai Oleškų gyventojų, nes rusai atsisako evakuoti tuos, kurie neturi Rusijos paso.

JT duomenimis, nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 9 tūkst. civiliųJungtinių Tautų duomenimis, nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios Ukrainoje nukentėjo 24 862 civiliai. Iš jų 9 083 žmonės žuvo ir 15 779 buvo sužeisti.Tai sakoma naujausioje JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.Šių metų birželio 1–18 dienomis Ukrainoje nukentėjo 557 civiliai: 112 žmonių žuvo, 455 buvo sužeisti.Daugumos mirčių ir sužeidimų priežastis buvo didelio naikinamojo ploto šaudmenų ir sprogmenų naudojimas, įskaitant apšaudymą sunkiosios artilerijos pabūklais ir reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis, taip pat raketų ir aviacijos smūgius.OHCHR pabrėžė, kad tikrasis Rusijos agresijos Ukrainoje aukų skaičius yra kur kas didesnis, nes sunku gauti informaciją iš aktyvių karo veiksmų vietų. Daugelį duomenų vis dar reikia patvirtinti.

V. Zelenskis: per vykstantį kontrpuolimą Ukraina neprarado nė vienos teritorijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kol kas Ukrainos kariuomenė per kontrpuolimą neprarado jokios teritorijos, jis tai sakė per vaizdo kreipimąsi pirmadienio vakarą.„Kai kuriose srityse mūsų kariai juda į priekį, o kai kur gina savo pozicijas ir priešinasi okupantų puolimui bei suintensyvėjusioms atakoms, – sakė V. Zelenskis. – Mes niekur nepraradome pozicijų. Tik išlaisvinome“.Prezidentas dar kartą pažadėjo ukrainiečiams, kad mėlyna ir geltona Ukrainos vėliava galiausiai vėl plevėsuos šiuo metu okupuotuose pietiniuose ir rytiniuose regionuose. Tuo pačiu metu Kyjivo pareigūnai praneša apie įnirtingą rusų pasipriešinimą ir „sudėtingą padėtį“ fronte.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 221 460 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 010 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 20 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 221 460 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 997 tankų, 7 750 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 888 artilerijos sistemų, 614 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 372 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 306 sraigtasparnių, 3 393 dronų, 1 214 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 645 automobilių, 531 specialiosios technikos vieneto.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

V. Zalužnas paskelbė susitikimo fronto štabe vaizdo įrašą Vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas paskelbė susitikimo vadovybės būstinėje prie fronto linijos vaizdo įrašą ir pranešė, kad Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimą, kaip numatyta, nors pripažino, kad padėtis fronte „sudėtinga“. Šalies pietuose rusų okupantai „įnirtingai priešinasi“, pirmadienį „Telegram“ kanale parašė V. Zalužnas. Jo teigimu, ukrainiečių pažangą stabdo rusų įtvirtinimai, tankūs minų laukai ir daug turimų atsargų, tačiau operacija vyksta pagal planą. V. Zalužnas taip pat parodė vaizdo įrašą, kuriame matyti jis ir Generalinio štabo viršininkas Serhijus Šaptalas vadovavimo štabe netoli fronto. Gali būti, kad taip V. Zalužnas atrėmė gandus Rusijos valstybinėje žiniasklaidoje, jau kurį laiką ne kartą tvirtinusioje, kad jis neva buvo sunkiai sužeistas per raketų ataką gegužės mėnesį. Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar pranešė apie „sudėtingą padėtį“ bei įnirtingas kovas ir Rytų Ukrainoje. Rusijos kariuomenė mėgina atgauti iniciatyvą prie Kupiansko Charkivo srityje ir prie Lymano gretimoje Luhansko srityje, sakė ji. Ukraina jau beveik 16 mėnesių atremia plataus masto Rusijos invaziją. Beveik prieš dvi savaites Ukrainos kariuomenė pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą. Nuo tada, pasak Kyjivo, buvo išlaisvinti aštuoni kaimai ir maždaug 113 kvadratinių kilometrų teritorijos.

Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 32 iš 35 rusų paleistų dronųBirželio 20-osios naktį Ukrainos oro gynyba numušė 32 iš 35 rusų paleistų smogiamųjų dronų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Naktį į antradienį priešas iranietiškais dronais „Shahed-136/131“ smogė Ukrainos kariniams ir infrastruktūros objektams.Bepilotės skraidyklės buvo paleistos iš šiaurės ir pietų – Rusijos Briansko srities ir rytinės Azovo jūros pakrantės.„Iš viso okupantai panaudojo 35 smogiamuosius dronus. Oro gynybos pajėgoms pavyko sunaikinti 32“, – sakoma pranešime.Kaip pažymėjo kariškiai, antradienį oro gynyba dirbo daugelyje Ukrainos regionų, tačiau pagrindinė iranietiškų dronų atakos kryptis buvo Kyjivo sritis. Čia buvo sunaikinta daugiau kaip dvi dešimtys bepiločių skraidyklių.Be to, naktį Rusijos kariuomenė smogė Zaporižiai balistinėmis raketomis „Iskander-M“/S-300.Ukrainos oro pajėgų atakos lėktuvai, bombonešiai ir naikintuvai tęsia smūgius rusų pozicijoms, technikai ir užnugariui.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį Ukrainos sostinėje ir daugelyje sričių buvo paskelbtas oro pavojus. Okupantai rusai vėl smogė masinį raketų ir aviacijos smūgį Ukrainai.

Per naktinę Rusijos ataką smogta kritinės infrastruktūros objektui LvivePirminiais duomenimis, po naktį į antradienį surengtos rusų atakos Lvive nukentėjo kritinės svarbos infrastruktūros objektas, skelbia „Unian“. Tai paskelbė Lvivo karinės administracijos vadovas Maksimas Kozytskis. Pasak jo, per puolimą žmonės nenukentėjo. „Kilo gaisras. Visos tarnybos dirba vietoje“, – patikslino jis.Birželio 20-osios naktį daugelyje regionų skambėjo įspėjimas dėl oro pavojaus, ukrainiečiai buvo įspėti apie raketų grėsmę. Ryte Kyjive dirbo priešlėktuvinė gynyba, o Lvive buvo girdėti sprogimai. Lvivo meras pakomentavo išpuolį: „Jūs patys viską labai gerai girdite. Lvive ir regione vyksta sprogimai. Likite slėptuvėje arba bent jau koridoriuje.“Okupantai puolė ir Zaporižios sritį. Zaporižios karinė administracija teigė, kad išpuolio taikiniai buvo komunikacijos, žemės ūkio ir fermų turtas bei įranga, taip pat populiari poilsio vieta.

Zelenskis papasakojo, kas dabar vyksta fronteUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos neturi prarastų pozicijų ir žengia į priekį, darydamos spaudimą priešui.Savo vakarinėje vaizdo žinutėje prezidentas kalbėjo apie pirmadienį vykusį Vyriausiojo vado štabo posėdį, kuriame buvo pranešimų apie padėtį fronto linijoje. „Kai kuriomis kryptimis mūsų kariai juda į priekį, kai kuriomis kryptimis jie gina pozicijas ir priešinasi okupantų puolimams bei intensyvesnėms atakoms. Mes neturime prarastos vietos. Tik tas, kurios yra išlaisvintos. Jie turi tik nuostolių. Ir apskritai, spaudimo situacija, mūsų spaudimas, kuris leidžia mums nutiesti kelią mūsų vėliavai“, – sakė V. Zelenskis.Prezidentas pažymėjo, kad štabas išsamiai apsvarstė naujų Nacionalinės gvardijos brigadų ir sienos apsaugos pareigūnų mokymą ir aprūpinimą įranga – tiems, kurie laukia karo veiksmų sparnuose.„Nėra tokių įtvirtinimų ar blogos valstybės rezervų, kurie sustabdytų Ukrainą. Nes mes esame savo žemėje, ir tai suteikia didžiausią jėgą. Dėkoju visiems mūsų kariams – kiekvienam kareiviui, kiekvienam seržantui, kiekvienam karininkui ir kiekvienam generolui, kurie dabar dalyvauja mūsų aktyviose puolamosiose ir gynybinėse operacijose. Ačiū už kiekvieną išlaisvintą ir apsaugotą poziciją“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Zalužnas: Ukrainos išlaisvinimo operacija tęsiama pagal planąVyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas sakė, kad operacija, kuria siekiama išlaisvinti Ukrainos teritoriją, tęsiasi pagal planą.„Kartu su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininku generolu leitenantu Serhijumi Shaptala atlikome darbą karių grupėse, kurios atlieka sunkiausias užduotis tose vietose, kur vyksta nuožmiausi mūšiai“, - sakė V. Zalužnas. Pasak jo, priešas bando užkirsti kelią Ukrainos gynybos pajėgų dalinių pažangai. Norėdami tai padaryti, jis įdiegė įtvirtinimų sistemą su tankiu teritorijos užminavimu ir daugybe rezervų.„Nepaisant nuožmaus okupantų pasipriešinimo, mūsų kariai daro viską, kas įmanoma, kad išlaisvintų Ukrainos teritoriją. Operacija tęsiama kaip planuota. Ačiū visiems, kurie priartina pergalę“, – teigė V. Zalužnas.

„Reuters“: Ukraina įvykdė 2 iš 7 rekomendacijų dėl narystės ESUkraina įvykdė dvi iš septynių sąlygų, kad būtų galima pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tai yra didelė sėkmė Rusijos sukelto karo kontekste. Apie tai agentūrai „Reuters“ pranešė šaltiniai, susipažinę su Europos Komisijos ataskaita, kuri bus pristatyta šią savaitę.Pasak šaltinių, įvykdytos sąlygos yra susijusios su teismų reforma ir žiniasklaidos įstatymu.„Progresas yra. Pranešimas bus nuosaikiai teigiamas. Kalbama ne apie realybės pagražinimą, o apie pažangos pripažinimą, pavyzdžiui, yra gerai žinomų antikorupcinių atvejų“, – sakė informuotas šaltinis.Pažymima, kad tarp sąlygų, kurias Ukraina dar turi įvykdyti, yra Konstitucinio Teismo reforma, teisėsaugos institucijų reforma, kovos su pinigų plovimu priemonės, įstatymų, kuriais siekiama pažaboti oligarchus ir apsaugoti tautinių mažumų teises, priėmimas.Tikimasi, kad trečiadienį visuomenei bus pristatyta tarpinė ataskaita apie Ukrainos pažangą siekiant narystės ES. Išsamesnis oficialus vertinimas paaiškės spalį.

Ukraina kalba apie „sudėtingą situaciją“ šalies rytuoseUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar „sudėtinga“ pavadino situaciją Rytų Ukrainoje. Rusija neatsisakė savo tikslo užimti visą Donbasą, pareiškė ji „Telegram“ kanale.„Padėtis rytuose šiuo metu labai sudėtinga. Priešas sustiprino savo pajėgas ir vykdo aktyvų puolimą Lymano ir Kupiansko kryptimi, kad perimtų iniciatyvą“, – rašė viceministrė. Intensyvūs mūšiai esą tęsiasi.„Priešas neatsisako savo planų pasiekti Donecko ir Luhansko sričių dienas“, – teigiama toliau. Tai dabar esą yra pagrindinė rusų dalinių puolimo linija.Tačiau Ukrainos pajėgos neleis priešui prasiveržti, pažymėjo H. Maliar.

Kryvyj Rihas po trijų savaičių gali likti be vandensNesilaikant griežtų taupymo priemonių, Kryvyj Rihas po trijų savaičių gali likti be vandens tiekimo. Apie tai „Telegram“ pranešė Kryvyj Riho miesto karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas.„Ar mes galime netaupyti vandens? Ne, negalime. Priešingu atveju jis garantuotai baigsis per tris savaites. Griežtai taupydami turime galimybę pasivyti vandens tiekimo projektų įgyvendinimą“, – sakė O. Vilkulas.Pasak jo, norint kompensuoti vandens tiekimą, prarastą dėl rusų susprogdintos Kachovkos HE, reikia 11 mln. kubinių metrų vandens per mėnesį. Po sprogimo nusekus rezervuarui, du trečdaliai Kryvyj Riho aglomeracijos – apie 550 tūkst. žmonių iš 800 tūkst. gyventojų – liko be Dniepro vandens.Šiuo metu įgyvendinami keturi techniniai sprendimai, skirti aprūpinti vandeniu miestą ir kaimyninius kaimus. Tačiau tam reikia laiko, pinigų ir medžiagų, todėl kyla pavojus, kad du trečdaliai miesto apskritai liks be vandens. Kritiškiausias laikotarpis yra rugsėjo-spalio mėnesiai.Todėl O. Vilkulas paragino Kryvyj Riho gyventojus taupyti vandenį. Pasak jo, to galima pasiekti iki minimumo sumažinus vandens tiekimą pramonės įmonėms, uždraudus eksploatuoti automobilių plovyklas, uždraudus laistymą žarnomis, sumažinus slėgį gyvenamajam sektoriui ir vandens tiekimo įmonei nuo 22 val. vakaro iki 5 val. ryto dirbant tik cirkuliacijos režimu.Dėl automobilių plovyklų veiklos karinės administracijos vadovas pažymėjo, kad draudimo pažeidėjams bus taikomos sankcijos.Kryvyj Riho gyventojai buvo įspėti 40 proc. sumažinti vandens suvartojimą. Nikopolio rajone vandens tiekimas jau sustabdytas Pokrovo, Marhaneco, dalyje Pokrovskos bendruomenės, Tomakivkos, Myrovkos ir Červonohryhorivkos bendruomenėse.

Stoltenbergas: liepą Kijevas negaus kvietimo į NATOKaip pirmadienį sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, liepą Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Ukraina nebus oficialiai pakviesta prisijungti prie Aljanso.„Viršūnių susitikime Vilniuje ir jam rengiantis oficialaus kvietimo klausimas nebus svarstomas, kalbėsime tik apie tai, kaip priartinti Ukrainą prie NATO“, – per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu Berlyne žurnalistams sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Jis pabrėžė, kad konsultacijos dėl Kijevo prašymo tebevyksta, tačiau apie jų rezultatus jis kol kas negali kalbėti.„Galiu tik pasakyti, kad sąjungininkai jau daug dėl ko susitarė“, – sakė NATO generalinis sekretorius, primindamas, kad ne Rusija, o pati Ukraina ir NATO narės turi nuspręsti, kada Kijevas prisijungs prie Šiaurės Atlanto aljanso.Per ankstesnius susitikimus su NATO generaliniu sekretoriumi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad Aljansas aiškiai apibrėžia stojimo procedūros terminą, visų pirma teigdamas, kad „Ukraina jau yra pasirengusi būti NATO ir tik laukia, kol pati NATO bus tam pasirengusi“.

Rusija vėl atakavo Chresono regionąRusijos kariai pirmadienį artilerija smogė Berislavo rajonui pietiniame Chersono regione ir sužeidė tris civilius, per „Telegram“ rašė regiono administracija, rašo „Kyiv Independent“.Teigiama, kad per išpuolį buvo apgadinti mažiausiai penki gyvenamieji pastatai, du privatūs namai ir administracinis pastatas.Šių teiginių nebuvo galima iš karto nepriklausomai patikrinti.

Rusija kaupia karius Zaporožėje ir BachmuteRemiantis Ukrainos ir Didžiosios Britanijos oficialiais šaltiniais, Rusija, vertindama visas aplinkybes, atitraukia personalą ir sunkiąją techniką iš kitų Ukrainos dalių ir siunčia karo veiksmų sritis Zaporožėje.Pasak Melitopolio mero Ivano Fiodorovo, kariai juda iš Kakhovkos ir Nova Kakhovka per Melitopolį link priekinės linijos Zaporožėje.Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje JK gynybos ministerija taip pat praneša apie didelę tikimybę, kad per pastarąsias 10 dienų Rusija pradėjo perdislokuoti pajėgas dalis Dniepro karių grupės iš rytinio Dniepro kranto, siekiant sustiprinti Zaporožės ir Bachmuto kryptis.Pasak britų kariuomenės, potencialiai kalbama apie kelių tūkstančių 49-osios armijos karių (įskaitant jos 34-ąją atskirą motorizuotą šautuvų brigadą, taip pat oro pajėgų ir jūrų pėstininkų vienetus) judėjimą.

Rusijos pajėgoms – neįprastas įsakymas Luhansko srityje Rusijos okupacinių pajėgų vadams, dislokuotiems Luhansko regione, buvo įsakyta atsitraukimo atveju palikti išdegintą“ žemę. Tokį nurodymą gavo priešo padalinių vadovai netoli Svatovės, Kreminos, Rubižnės ir Shchastjos.„Įsakymas, kad atsitraukimo atveju jie turi palikti „išdegintą“ žemę – sunaikinti beveik visą infrastruktūrą. Nuotekų valymo įrenginiai, pastotės, hidroelektrinės, užtvankos – visiškai sunaikinti visą civilinę infrastruktūrą, kuri bus palikta atsitraukimo metu“, - teigė Oleksandras Kovalenko, informacinio pasipriešinimo grupės karinis-politinis stebėtojas, kurį cituoja UNIAN. Ekspertas pažymėjo, kad tai, kodėl okupantai pirmieji gavo šį įsakymą Luhansko srityje, kelia klausimų. Tačiau tai reiškia, kad Rusijos rimtai svarsto galimą atsitraukimą.„Nežinau, kokių planų turi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Jei yra tokia tvarka, Rusijos vadovybė realiai atsižvelgia į pasitraukimo iš tam tikrų vietų tikimybę. Mes suprantame, dėl kokių įvykių tai gali įvykti“, - sakė O. Kovalenko.Per dvi savaites trunkantį kontrpuolimą Ukrainos kariai jau išlaisvino 8 gyvenvietes Berdiansko ir Melitopolio kryptimis. Pasak Ukrainos gynybos ministro pavaduotojos Hannos Maliar, pietuose išlaisvintų teritorijų plotas yra 113 kvadratinių kilometrų.Tuo pačiu metu rusai neatsisakė planų pasiekti Donecko ir Luhansko regionų administracines sienas. Pasak H. Maliar, padėtis rytuose yra sudėtinga, nes Rusijos pajėgos ten sutelkė nemažai savo pajėgų.

Dešimtys tarptautinių koncernų pažadėjo apmokyti ir įdarbinti 250 tūkst. ukrainiečiųDešimtys didelių tarptautinių įmonių pareiškė esančios pasirengusios Europoje apmokyti ir įdarbinti per 250 tūkst. iš Ukrainos pabėgusių moterų ir pabėgėlių iš kitų šalių. Tokį pažadą koncernai davė pirmadienį Paryžiuje per organizacijos „Tent Partnership for Refugees“ konferenciją. Šią organizaciją įsteigė kurdų verslininkas Hamdis Ulukaya, kuris emigravęs į JAV susikrovė milijardinį turtą. Vien tik didžiosios laikino įdarbinimo agentūros ketina pasiūlyti darbą apie 150 tūkst. pabėgėlių.Kadangi Rusijos invazijos į Ukrainą pabaigos nematyti, labai svarbu milijonams iš ten pabėgusių žmonių pasiūlyti ilgalaikę integraciją, įtraukiant juos į darbo rinką, sakė Europos Komisijos vicepirmininkas Margaritis Schinas. Įmonių įsipareigojimas esą leis dešimtims tūkstančių ukrainiečių pasirūpinti artimaisiais tėvynėje.„Pabėgėlėms iš Ukrainos ieškant darbo tenka įveikti daug kliūčių – nuo nepakankamų vietos kalbos žinių iki vaikų priežiūros“, – kalbėjo H. Ulukaya. Verslas esą turi padėti įveikti kliūtis ir suteikti galimybę įsilieti į darbo rinką. „Visi pabėgėliai, gaunantys darbo vietą, nuo to momento nebėra pabėgėliai“, – pažymėjo H. Ulukaya.Ypatingas iniciatyvos dėmesys skiriamas Lenkijai, kuri yra priėmusi daugiausiai ukrainiečių pabėgėlių – 1,5 mln.

Izraelyje viešinti Ukrainos pirmoji ponia tikisi pagalbos sveikatos srityjeIzraelyje viešinti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona pareiškė viltį, kad bus įgyvendinami nauji abiejų šalių bendradarbiavimo projektai sveikatos srityje. Tai ypač reikalinga psichinės sveikatos srityje, pirmadienį sakė Olena Zelenska. Jis atvyko į Izraelį prezidento Izchako Herzogo žmonos Michalos kvietimu.„Mums reikia psichinės sveikatos stiprinimo ir sužeistų piliečių, įskaitant vaikus, suaugusiuosius ir pagyvenusius žmones, reabilitacijos programų“, – kalbėjo O. Zelenska kartu su Izraelio pirmąja pone apsilankiusi Šibos ligoninėje netoli Tel Avivo. Ukrainos sveikatos sistema esą negali to padaryti viena. V. Zelenskio žmona ligoninėje, be kita ko, aplankė vaikų ir traumatologijos skyrius.„Esu dėkinga už šiltą priėmimą ir galimybę sustiprinti mūsų bendradarbiavimą“, – „Telegram“ kanale pareiškė O. Zelenska.Kelios dešimtys ukrainiečių Izraelyje atlieka fizinę ir psichologinę reabilitaciją, tačiau svarbiausias Izraelio specialistų tikslas – pasidalinti patirtimi, kad visos karo aukos galėtų reikiamą pagalbą gauti Ukrainoje.

JK taikys sankcijas Rusijai tol, kol Maskva sumokės kompensaciją UkrainaiJungtinė Karalystė pirmadienį priėmė teisės aktą, kuris leis jai taikyti sankcijas Rusijai tol, kol Maskva sumokės kompensaciją Ukrainai. Taip teigia Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija, pranešė „Reuters“.„Ukrainai toliau ginantis nuo Rusijos invazijos, baisūs Putino karo padariniai yra akivaizdūs. Ukrainos atstatymo poreikiai yra ir bus milžiniški“, — sakė JK užsienio reikalų ministras Jamesas Cleverly.„Šiandien naujomis priemonėmis stipriname Jungtinės Karalystės sankcijų metodą, patvirtindami, kad JK yra pasirengusi taikyti sankcijas, siekdama užtikrinti, kad Rusija sumokėtų už šalies, kurią taip beatodairiškai užpuolė, atstatymą“, – sakoma pareiškime.Pažymima, kad nuo praėjusių metų invazijos į Ukrainą pradžios JK įšaldė daugiau kaip 23 mlrd. dolerių vertės turto ir įvedė sankcijas daugiau kaip 1 550 rusų, įskaitant buvusį „Chelsea“ futbolo klubo savininką Romaną Abramovičių.JK vyriausybė taip pat pareiškė, kad sankcijų sulaukę rusai, kurie teigia palaikantys Ukrainą, nuo šiol turės naują būdą paaukoti savo įšaldytas lėšas Ukrainos atstatymui.„Tai bus savanoriškas procesas, kurio metu sankcijų sąrašuose esantys asmenys galės kreiptis su prašymu atlaisvinti lėšas konkrečiai siekiant paremti Ukrainos atsigavimą ir atstatymą“, – sakoma vyriausybės pareiškime.„Nebus jokio spaudimo asmenims skatinant juos pervesti lėšas, taip pat nebus jokių pasiūlymų dėl sankcijų sušvelninimo mainais už auką“, – pridūrė vyriausybė.Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis su JK ministru pirmininku Rishi Sunaku pirmadienį aptarė Ukrainos pajėgumų plėtimą mūšio lauke, pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, Ukrainos taikos formulės įgyvendinimą ir sankcijų spaudimo Rusijai didinimą.

NATO vadovas: sėkminga kontrataka sustiprins Ukrainos derybines pozicijasNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sako, kad sėkminga Ukrainos kontrataka yra stiprių derybinių pozicijų su Rusija pagrindas. „Kuo daugiau šalies ukrainiečiams pavyks išlaisvinti, tuo stipresni jie tada bus prie derybų stalo“, – pareiškė jis pirmadienį Berlyne spaudos konferencijoje su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.J. Stoltenbergas pridūrė: „Mes visi norime, kad šis karas baigtųsi. Tačiau teisinga taika negali reikšti konflikto įšaldymo ar pritarimo Rusijos diktuojamai taikai“. NATO yra Ukrainos pusėje ir remia jos teisę gintis, kaip tai įtvirtinta JT chartijoje, pažymėjo J. Stoltenbergas.

Šimtai Chersono regiono kairiojo kranto gyventojų žuvo rusams atsisakius juos evakuotiŠimtai užtvindytos Oleškų gyvenvietės Chersono regione gyventojų, preliminariais duomenimis, žuvo dėl to, kad rusai atsisakė evakuoti tuos, kurie neturėjo rusiško paso, teigia Nacionalinis pasipriešinimo centras.„Preliminariais duomenimis, daugiau kaip 500 laikinai okupuotų Oleškų, esančių kairiajame Chersono regiono krante, gyventojų žuvo rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę. Žmonės žuvo todėl, kad okupantai atsisakė evakuoti tuos, kurie neturėjo rusiško paso“, – sakoma centro pranešime.„Pažeisdami visas tarptautinės humanitarinės teisės ir bendražmogiškumo normas, rusai tiesiog paliko vietinius gyventojus mirti. Rusų veiksmai prieš civilius gyventojus turi visus genocido požymius, ir visi, kurie prisidėjo prie žiaurumų prieš ukrainiečius, bus pelnytai nubausti“, – pabrėžiama jame.Nacionalinio pasipriešinimo centras paragino vietos gyventojus pranešti turimą informaciją apie asmenis, kurie dalyvavo sprogdinant hidroelektrines ar smurtaujant prieš civilius okupuotose teritorijose, per „Telegram“ botą.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Chersono regione vykdomos gelbėjimo operacijos ir priemonės šio nusikaltimo padariniams likviduoti.

Rusija tikina, kad dėl saugumo problemų neįsileidžia JT atstovų į užtvindytas teritorijasPasak Kremliaus, Rusija dėl saugumo problemų neįsileidžia Jungtinių Tautų (JT) atstovų į potvynio regioną į pietus nuo sugriautos Kachovkos užtvankos Ukrainoje. „Viskas labai sudėtinga. Sunku užtikrinti jų saugumą, yra ir daug kitų niuansų“, – pirmadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Prieš tai JT skundėsi, kad negali patekti į rusų okupuotas užtvindytas teritorijas.D. Peskovas teigė nežinąs detalių. Kartu jis kaltino Kyjivą. Esą labai sudėtinga iš Ukrainos pusės patekti į Maskvos kontroliuojamą Dnipro krantą. „Vyksta nuolatinis apšaudymas, nuolatinės provokacijos, apšaudomi civiliniai objektai, žmonės ir gyventojai. Žmonės žūsta“, – kalbėjo prezidento Vladimiro Putino atstovas. Kyjivas savo ruožtu kaltina Rusiją boikotuojant Ukrainos gelbėjimo akcijas potvynių teritorijoje ir apšaudant gelbėtojus.Kachovkos užtvanka buvo sugriauta prieš beveik dvi savaites. Išsiliejęs Kachovkos tvenkinio vanduo užtvindė dešimtis gyvenviečių pirmiausiai Pietų Ukrainos Chersono srityje. Ukrainos duomenimis, iki šiol žinoma apie 17 žuvusiųjų. 13 jų prigėrė, 4 buvo nušauti. Maskvos paskirtas rusų okupuotos Chersono dalies pareigūnas Vladimiras Saldo sakė, kad jų upės krante žuvusiųjų yra 18.

Politikas: Rusiją palaikančios besivystančios šalys gali netekti Suomijos paramosUkraina gaus didžiąją dalį finansinės pagalbos, kurią Suomija teikia besivystančioms šalims.Tai pirmadienį pareiškė būsimasis Suomijos užsienio prekybos ir plėtros ministras Ville Tavio (partija „Tikrieji suomiai“).O šalys, remiančios Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, gali netekti Suomijos pagalbos.„Kai kurios Afrikos šalys reiškė paramą Rusijai. Mes jas stebėsime“, - sakė politikas.Anot jo, naujoji Suomijos vyriausybė planuoja sumažinti pagalbą besivystančioms šalims maždaug milijardu eurų.Be to, kaip pažymėjo V. Tavio, artimiausiais metais Suomija turės rasti naujų užsienio prekybos partnerių, kadangi prekybiniai santykiai su Rusija žlugo dėl Kremliaus sukelto plataus masto karo prieš Ukrainą.„Reikia rasti naujų partnerių, tegul jie bus Amerikoje ar Azijoje. Žinoma, prekyba Europos Sąjungoje bus mūsų prioritetas ir ateityje“, - pridūrė jis.

Rusai mėgina pulti Kupjansko kryptimi, pasitelkę vadinamąsias „Z“ šturmo grupesPer pastarąsias dvi savaites Rusija rengia puolimus Kupjansko kryptimi, pasitelkusi vadinamąsias „Z“ šturmo grupuotes, sudarytas iš nuteistųjų, tačiau nesėkmingai, per nacionalinį telemaratoną sakė Jurijus Fedorenka, 92-osios Ivano Sirko atskirosios mechanizuotosios brigados „Achilo“ kovinės kuopos vadas, pranešė „Ukrinform“.„Pastarąsias dvi savaites priešai mėgina veržtis Kupjansko kryptimi, pasitelkdami pajėgas ir priemones bei vadinamąsias „Z“ šturmo grupes. Tai asmenys, kalėję Rusijos Federacijos teritorijoje arba bausmės dar laukiantys nuteistieji, jie naudojami kaip puolimo pajėgos. Būtent jie siunčiami per minų laukus. Jų užduotis yra kuo labiau priartėti prie gynybos pajėgų. Šie kareiviai nepaimami, jei yra sužeisti, ir apskritai neskaičiuojami, Rusijos Federacija apsčiai turi šių išteklių“, – sakė J. Fedorenka.Jis pabrėžė, kad tokia taktika neskaičiuojant žmogiškųjų išteklių buvo prieš pusmetį naudojama Bachmute.„Tačiau mums pavyksta iš anksto aptikti priešo pajėgas dėl puikaus 92-osios brigados vadovybės, žvalgybos agentų darbo. Dalis priešo personalo ir technikos likviduojama koncentracijos zonose, kitus sunaikina mūsų pėstininkai apkasuose.Negana to, pėstininkai ne tik atmuša nuolatines priešo atakas, bet per tokias atakas pažengia į priekį ir užima palankesnes pozicijas“, – sakė J. Fedorenka.Pasak jo, „Z“ šturmo grupuotės veikia ne taip koordinuotai, kaip „Vagner“ samdiniai. „Tačiau Rusijos okupacinės pajėgos ir jų specialiosios tarnybos stengiasi padaryti viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad ši prievartos sistema, būdinga „Vagner“ samdiniams, būtų įdiegta ir „Z“ šturmo grupuotėms, nes kol kas jos kovoja prasčiau“, – pridūrė J. Fedorenka.Pranešama, kad karinės operacijos tęsiasi Kupjansko rajone, Charkivo srityje, ten laikinai okupuotos dar 29 gyvenvietės.

Ukrainos pirmoji ponia Zelenska vieši IzraelyjeUkrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pradėjo vizitą Izraelyje susitikusi su šalies prezidentu Isaacu Herzogu ir jo žmona Michal Herzog, pranešė „Ukrinform“.Pasak Ukrainos pirmosios ponios, darbotvarkė bus įtempta, nes Ukrainos ir Izraelio pirmosios ponios nuo pat plataus masto karo pradžios bendradarbiauja daugelyje psichikos sveikatos projektų.„Esu dėkinga už šiltą priėmimą ir galimybę sustiprinti mūsų bendradarbiavimą“, – „Telegram“ kanale paskelbė O. Zelenska.Pranešta, kad kelios dešimtys ukrainiečių Izraelyje atlieka fizinę ir psichologinę reabilitaciją, tačiau svarbiausias Izraelio specialistų tikslas – pasidalinti patirtimi, kad visos karo aukos galėtų reikiamą pagalbą gauti Ukrainoje.

„Tikras pragaras“: rusai skelbia apie didžiulius nuostolius mūšyje dėl Piatychatkų Rusijos propagandinis „Telegram“ kanalas „Rovenkovskoje soprotivlenije“ anksčiau pranešė, kad mūšio lauke žuvo bataliono „Štorm.Osetija“ vado pavaduotojas Techovas Aivengo.Remiantis šio šaltinio gauta informacija, Techovas Aivengo žuvo per susirėmimą su Ukrainos kariais Zaporižios srityje. Minėto bataliono vado pavaduotojas, kaip pranešama, kartu su sau pavaldžiu personalu pateko į apsuptį Piatychatkų kaime.„Nė vienas iš karių nesitraukė, nusprendė kautis iki galo. Taigi, žuvo beveik visas batalionas“, – teigiama pranešime.Reaguodami į pranešimą šio „Telegram“ kanalo sekėjai tuoj pat pažėrė kritikos Rusijos armijos adresu, kadangi minėto kaimo apylinkėse žuvo daugiau nei keli šimtai karių. Labiausiai komentatorius glumina tai, kad niekas nesuskubo Rusijos pajėgoms į pagalbą, kad batalionas buvo paliktas kautis vienas.„Batalionas? Visas batalionas? Kaipgi taip? Tai juk ne mažiau kaip 300 žmonių, be to, technika. Košmaras. Tikras pragaras. Kur buvo artilerijos parama ir mūsų oro asų pagalba? Visgi tikiuosi, kad tekste įsivėlė klaida“, – rašo kanalo administratoriai.„Delfi“ primena, kad Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar „Telegram“ kanale pranešė, kad per dvi puolamųjų veiksmų Berdiansko ir Melitopolio kryptimis savaites Ukrainos kariai išvadavo aštuonias gyvenvietes, tarp jų – Piatychatkų kaimą.Kaip rašė „Ukrinform“, ir rusai anksčiau pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėmė Piatychatkų kontrolę. Jei ukrainiečiai įsitvirtins Piatychatkų kaime, jie bandys smogti Žerebiankų kryptimi, o tai gali atverti kelią Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui Vasilivkos kryptimi.https://t.me/rovsop/29562

Rusai veža į Mariupolį ginklus remontuoti geležies ir plieno gamyklojeIljičiaus vardo geležies ir plieno gamyklos teritorijoje laikinai užgrobtame Mariupolyje rusų įsibrovėliai pradėjo remontuoti iš Berdiansko gabenamus pabūklus, „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.„Okupantai pradėjo remontuoti ginklus Iljičiaus geležies ir plieno gamyklos teritorijoje Mariupolyje. Maždaug kartą per savaitę remontuoti atvežami vidutinio kalibro pabūklai. Jie daugiausia atkeliauja iš Berdiansko“, - pranešė Ukrainos pareigūnas ir paskelbė mieste padarytą vaizdo įrašą.Jis taip pat pabrėžė, kad rajone palei Azovo jūrą pastebėti priešų šaudmenys ne įprastose žaliose, o natūralaus medžio spalvos dėžėse su nesuprantamais ženklais. „Tokia amunicija buvo jūra tiekiama į Berdianską. Galbūt tai ką tik pagaminti nauji sviediniai. Arba tiekimai iš (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui draugiškų šalių. Mes aiškinamės detales“, – pridūrė mero patarėjas.Anksčiau pranešta, kad įsibrovėliai iš Rusijos pavertė Mariupolį ir aplinkinius kaimus kariniu logistikos centru.

Gamykloje Maskvoje kilo gaisrasPirmadienį Maskvos Kuzminkos rajone kilo gaisras Centrinės remonto ir mechanikos įmonės ceche.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Mash“.Gautomis žiniomis, užsidegė pastato stogas, liepsnos apėmė 100 kvadratinių metrų plotą. Vėliau buvo pranešta, kad gaisras buvo lokalizuotas ir užgesintas. Degė bitumas ir izoliacija, dėl to buvo daug dūmų.Pirmadienį „Telegram“ kanalas „Shot“ taip pat pranešė apie incidentą, įvykusį birželio 17-osios naktį Udmurtijoje – ten netoli Sundukovo kaimo užsidegė geležinkelio įranga. Dėl to vėlavo penki traukiniai. Šiuo metu Rusijos specialiosios tarnybos atlieka ekspertizes ir aiškinasi gaisro priežastis.Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, įvairiuose Rusijos regionuose padaugėjo ekstremalių situacijų ir gaisrų.https://t.me/breakingmash/45113

Kryme sprogo automobilis, kuriuo važiavo žinomas kolaborantashttps://www.delfi.lt/news/daily/world/kryme-sprogo-zinomo-kolaboranto-automobilis.d?id=93696599

Ukrainos VRM: Chersono srityje tebėra apsemtos 22 gyvenvietėsPirmadienio duomenimis, Chersono srityje dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimo tebėra apsemtos 22 gyvenvietės, vandens lygis pamažu krenta.Tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.„Dnipre prie Chersono stebimas laipsniškas vandens lygio mažėjimas, nuo paros pradžios vanduo nuslūgo 7 cm. Dabar Chersono srityje dešiniajame Dnipro krante apsemtos 5 gyvenvietės (843 namai), o laikinai okupuotoje regiono dalyje – 17 gyvenviečių“, – sakoma pranešime.Buvo evakuoti 2 783 žmonės, tarp jų – 309 vaikai, 80 žmonių su judėjimo negalia ir 284 gyvūnai. Išgelbėta 716 žmonių, tarp jų – 30 vaikų ir 40 judėjimo negalią turinčių žmonių.Įkurta 14 evakuacijos punktų. Psichologinė pagalba suteikta 401 žmogui.Birželio 18 d. gelbėtojai iš 78 namų ir rūsių išpumpavo daugiau nei 23 tūkst. tonų vandens, o nuo darbų pradžios iš 497 namų ir rūsių išpumpuota daugiau kaip 132 tūkst. tonų vandens. Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Ukraina klastote vadina Rusijos propagandos teiginius, kad Lenkija „pažemino“ PAR delegacijąKyjivo teigimu, Rusijos žiniasklaidos pranešimai, kad Lenkija išprovokavo diplomatinį skandalą, kai Varšuvoje neleido Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidento saugumo tarnybai ir žurnalistams išlipti iš lėktuvo, yra melas.Tai sakoma „Telegram“ kanale paskelbtame Ukrainos Kultūros ir informacijos politikos ministerijos Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centro spaudos tarnybos pranešime, pranešė „Ukrinform“.Rusijos žiniasklaida rašė, kad lenkai išprovokavo diplomatinį skandalą, kai Varšuvoje neleido iš lėktuvo išlipti PAR prezidento saugumo tarnybai ir žurnalistams. Delegacija buvo pakeliui į Kyjivą su taikos misija, todėl Lenkijos veiksmai buvo žeminantys, tvirtino Rusijos žiniasklaida.„Tai – melas“, – sakoma Ukrainos institucijos pranešime, nes iš tikrųjų PAR delegacijos nariai pažeidė įvažiavimo į Lenkiją taisykles – turėjo ginklų, bet neturėjo leidimo juos įvežti. „Lenkijos sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad delegacijos nariams buvo leista išlipti iš lėktuvo, bet jie nusprendė verčiau jame likti, nei išsilaipinti be savo ginklų“, - pabrėžiama pranešime.Lenkijos vyriausybės įgaliotinis Stanisławas Żarynas sakė, kad jei delegacija būtų turėjusi reikiamus leidimus, problemų nebūtų buvę.Taip pat pranešta, kad PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa sakė, jog šalies valdžia diskutuoja Rusijos prezidento Vladimiro Putino dalyvavimą BRICS šalių viršūnių susitikime rugpjūtį, nors PAR įpareigota jį suimti pagal Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) orderį. Taikos misijai pasišovusios Afrikos šalys jau iškėlė mintį, kad siekiant didesnio pasitikėjimo TBT orderis areštuoti V. Putiną turėtų būti panaikintas.

Pareigūnas: visi Ukrainos kariuomenės turimi kompleksai „Patriot“ yra tinkami naudotiVisi Ukrainos kariuomenės turimi oro gynybos kompleksai „Patriot“ yra tinkami naudoti, geriausias to įrodymas - priešo raketų „Kinžal“ sunaikinimas Kyjivo prieigose birželio 16 d.Tai pirmadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas, praneša „Ukrinform“.„Visi oro gynybos kompleksai „Patriot“ yra darbinės būklės, dirba. Ir geriausias to įrodymas – birželio 16 d. sostinės prieigose sunaikintos raketos „Kinžal“, o šiuo metu niekas, išskyrus „Patriot“, to padaryti negali“, – sakė J. Ihnatas.Pareigūnas pridūrė, kad priešas ir ateityje skleis melagienas apie šių paleidimo įrenginių sunaikinimą, nes tokios „pergalės“ jam labai reikia.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 19-osios naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir keturis smogiamuosius dronus „Shahed-136/13“.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 490 vaikųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 490 vaikų, o dar 1 026 buvo sužeisti. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų birželio 19 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 516 vaikų - 490 žuvo ir daugiau kaip 1 026 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 465 vaikai, Charkivo srityje – 284, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 113, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 81, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Sekmadienį Sumų srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą žuvo penkerių metų berniukas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ombudsmeno biuro duomenimis, į užsienio šalis evakuoti 168 vaikų namai.

V. Zelenskis: mūsų kariuomenė žingsnis po žingsnio juda į priekįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio vakarą vaizdo įrašu kreipėsi į ukrainiečius ir pareiškė, kad Ukrainos pajėgos toliau veržiasi į priekį, žingsnis po žingsnio juda pirmyn, pranešė „Ukrinform“.V. Zelenskis sakė, kad praėjusi savaitė buvo labai svarbi gynybai ir puolimo veiksmams. Jis dėkojo visiems kariams ir minėjo, kad sunkiausia padėtis yra Taurijos kryptimi. V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad nebuvo sunaikinta nė viena gynybos sistema „Patriot“, kad ir ką sakytų Rusija. Šios sistemos „vis dar čia ir dirba, visos numuša rusiškas raketas kiek įmanoma efektyviau. Nė viena sistema „Patriot“ nebuvo sunaikinta!“.V. Zelenskis kalbėjo ir apie Afrikos lyderių delegacijos vizitą Ukrainoje ir paskui Rusijoje. „Delegacija turėjo galimybę įsitikinti, kas iš tikrųjų suinteresuotas taika, o kas pats įkūnija karą“, - sakė V. Zelenskis. Pasak jo, Ukrainoje buvo aptariama Kyjivo siūloma Taikos formulė, „visas jos turinys“, o Rusijoje buvo kalbama apie karą, „kaip toliau naikinti gyvybes“.V. Zelenskio žodžiais, vienintelis „teroristinės Rusijos valstybės“ rūpestis dabar turėtų būti, kaip parengti Rusijos visuomenę tam, kad „jie praras viską, dėl ko griauna savo valstybės ateitį“.„Rusija praras okupuotas teritorijas. Mūsų deokupacijos žingsniams alternatyvos nėra ir nebus. Mūsų kariuomenė žengia į priekį, pozicija po pozicijos, žingsnis po žingsnio judame pirmyn“, - kalbėjo V. Zelenskis ir pridūrė, kad dabar svarbiausias klausimas yra ginklų tiekimo greitis, kad „mūsų kariai turėtų viską, ko reikia“.

Ukrainoje jau išvaduotos aštuonios gyvenvietės Per dvi puolamųjų veiksmų Berdiansko ir Melitopolio kryptimis savaites Ukrainos kariai išvadavo aštuonias gyvenvietes, tarp jų – Piatichatkus. Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar tai pranešė „Telegram“ kanale. Pasak jos, per dvi savaites Berdiansko ir Melitopolio kryptimis jungtinės strateginės kariuomenės grupuotės „Taurija“ daliniai išlaisvino aštuonias gyvenvietes: Novodarivką, Levadnę, Storoževę, Makarivką, Blahodatnę, Lobkovę, Neskučnę ir Piatichatkus. „Iš viso daliniai Taurijos kryptimi pasistūmėjo iki 7 km. Pietuose išvaduota 113 kvadratinių kilometrų“, – informavo pareigūnė. Pietinėje Ukrainos dalyje praėjusią savaitę puolimas vyko keliomis kryptimis. Taurijos krypties gynybos pajėgų raketų ir artilerijos kariuomenės daliniai per savaitę įvykdė 10 125 ugnies užduotis, pažymėjo viceministrė. Anot jos, aktyvus Taurijos krypties gynybos pajėgų darbas tęsiamas. Kaip rašė „Ukrinform“, rusai anksčiau pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėmė Piatichatkų kontrolę. Jei ukrainiečiai įsitvirtins Piatichatkuose, jie bandys smogti Žerebiankų kryptimi, o tai gali atverti kelią Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui Vasilivkos kryptimi. https://twitter.com/NOELreports/status/1670681261302480897?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina skelbia apie reikšmingą pergalęUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar birželio 19 d. patvirtino, kad Ukrainos kariai išvadavo Zaporižės srityje esančią Piatichatkų gyvenvietę. Tai pirmoji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergalė šioje fronto dalyje nuo puolimo pradžios.Sekmadienį okupantai pranešė praradę Piatichatkas Zaporižės kryptimi, bet paskui šią informaciją paneigė. Tokie veiksmai gali reikšti, kad rusai panikuoja.Tokią nuomonę portalui „RBK-Ukraina“ išsakė Karo teisės tyrimų centro vadovas Oleksandras Musijenka.Kolaborantas Vladimiras Rogovas, Zaporižės srities rusų „administracijos“ narys, pareiškė, kad rusai prarado Piatichatkas Zaporižės kryptimi.Tiesa, vakare rusai šią informaciją paneigė ir nurodė, kad neva atrėmė visas atakas.https://t.me/uniannet/102150

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 220 450 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 630 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 220 450 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 989 tankų, 7 735 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 865 artilerijos sistemų, 610 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 370 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 305 sraigtasparnių, 3 383 dronų, 1 211 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 613 automobilių, 526 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Pranešama apie stiprų apšaudymą Rusijos miestePirmadienį, birželio 19 d., Rusija skundėsi gausiais apšaudymais.Belgorodo srityje (ribojasi su daugeliu Ukrainos regionų) esantis Valuikų miestas buvo smarkiai apšaudytas, pranešė kanalas „Baza Telegram“ ir parodė pasekmes. Kanalo duomenimis, gyventojai slapstosi rūsiuose.„Belgorodo srities Valuikų miestelis smarkiai apšaudytas“, – pabrėžiama pranešime.Mieste matėsi juodi dūmai, daug apgadintų automobilių, išdaužyti langai.Gautomis žiniomis, nuo sprogimų nukentėjo namai, automobiliai ir gatvių važiuojamoji dalis. Kai kuriuos automobilius sprogimo banga apvertė arba užmetė ant kitų mašinų. Vietos gyventojai praneša apie spėjamą apšaudymą. Oficialios informacijos apie incidentą regiono valdžia kol kas nepateikė.Valuikai – miestas pietinėje Belgorodo srities dalyje. Gyvenvietė yra už 15 kilometrų nuo sienos su Ukraina. 2021 metais mieste gyveno 33 tūkst. žmonių.Portalas „rbc.ua“ pažymi, kad pastaraisiais mėnesiais Belgorodo srities gyventojai vis dažniau praneša apie sprogimus ir tariamus apšaudymus.https://t.me/uniannet/102143

Rusai atakavo Odesos sritį raketomis „Kalibr“, ukrainiečiai jas visas sunaikinoNaktį į pirmadienį danguje virš Odesos srities Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino visas keturias Rusijos kariuomenės paleistas raketas „Kalibr“.Tai „Telegram“ kanale pranešė Piliečių tarybos prie Odesos srities karinės administracijos vadovas Serhijus Bratčukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Odesos sritis: naktinė raketų ataka iš Juodosios jūros akvatorijos. Kariškiai patvirtina: visos 4 raketos „Kalibr“ sunaikintos. Dėkojame oro gynybos pajėgoms!“ – parašė jis.Kaip buvo pranešta, naktį per oro pavojų Odesoje buvo girdėti sprogimai, valdžia pranešė, kad dirba oro gynybos pajėgos.

Žuvusiųjų dėl Kachovkos užtvankos sprogimo skaičius išaugo iki 17Birželio 18-osios vakaro duomenimis, Rusijos kariams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, žuvo 17 civilių.„Žuvo septyniolika žmonių. Trylika iš jų nuskendo, dar keturi evakuacijos metu gavo mirtinus šautinius sužalojimus. Trisdešimt vienas žmogus tebėra dingęs“, – „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.Ministras taip pat pažymėjo, kad 876 namai tebėra užlieti; iš viso iš pavojingų zonų buvo evakuoti 3614 piliečių, iš jų 474 vaikai ir 80 judėjimo negalią turintys asmenys.Klymenka pridūrė, kad Chersono regiono Novovoroncovkos bendruomenėje iš dalies atkurtas centralizuotas vandens tiekimas gyventojams.Ministras pažymėjo, kad geriamojo ir techninio vandens transportavimas buvo organizuotas į vietoves, kuriose vis dar nėra vandens tiekimo, ypač į 167 000 namų ūkių vien Dniepropetrovsko srityje. Jo duomenimis, Dniepropetrovsko srities gyventojams buvo atgabenta daugiau nei 11 000 tonų vandens.https://t.me/Klymenko_MVS/35

Ukrainiečiai numušė Rusijos sraigtasparnįUkrainos pajėgos sekmadienio popietę numušė dar vieną Rusijos „Ka-52“ sraigtasparnį „Aligator“, praneša Ukrainos generalinis štabas.

„Vagner“ vadovas teigia, kad atlikę karinę tarnybą į Rusiją sugrįžo 32 tūkst. buvusių kaliniųSekmadienį Rusijos privačios samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad atlikę karinę tarnybą Ukrainoje namo grįžo maždaug 32 tūkst. vyrų, užverbuotų Rusijos kalėjimuose. Jie pasirašė sutartis ir buvo dislokuoti kautynėse, sakė jis.Moterų ir žmogaus teisių organizacijų aktyvistai susirūpinę, kad tiek daug nusikaltėlių, įskaitant žudikus ir kitus smurtinius nusikaltimus įvykdžiusius asmenis, pirma laiko sulaukė malonės ir grįžo į Rusijos visuomenę. Kai kuriais atvejais nuteisti nusikaltėliai jau įvykdė naujas žmogžudystes.Tačiau „Vagner“ vadovas jų karinę tarnybą vertina kaip puikią sugrįžimo į visuomenę programą. „Telegram“ kanale paskelbtoje balso žinutėje J. Prigožinas tvirtino, kad paleistieji padarė iš viso tik 83 nusikaltimus - 80 kartų mažiau nei tie, kurie paleidžiami iki galo atlikę bausmę.Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui artimas J. Prigožinas pats užverbavo kalėjimuose kai kuriuos kalinius. Tų, kurie pasirašė sutartis į karą Ukrainoje ,V. Putinas pasigailėjo. Jiems iškelta sąlyga buvo dalyvauti kovos veiksmuose Ukrainoje mažiausiai šešis mėnesius.Kovą J. Prigožinas sakė, kad iš „Vagner“ gretų buvo paleisti 5000 buvusių kalinių. Užėmus Rytų Ukrainos Bachmuto miestą, jis sakė per mūšius praradęs 20 tūkst. vyrų, įskaitant 10 tūkst. buvusių kalinių. Jis teigė daugeliu atvejų siekęs garantuoti, kad nusikaltėliai būtų palaidoti su karine pagarba.Žmogaus teisių aktyvistų teigimu, Rusija ir toliau kalėjimuose masiškai verbuoja nusikaltėlius karinei tarnybai, bet dabar bausmių sistemą kovotojų verbavimui naudoja Rusijos gynybos ministerija.

Melitopolio meras: Rusija perdislokuoja techniką ir kareivius iš Chersono į Zaporižios sritįMelitopolio gyventojai užfiksavo Rusijos pajėgų karinės technikos ir personalo judėjimą per jų miestą iš Chersono srities Zaporižios srities link, per nacionalinį telemaratoną sakė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, pranešė „Ukrinform“.„Mūsų gyventojai praneša apie okupantų karinės technikos, sunkiosios ginkluotės ir personalo judėjimą iš Naujosios Kachovkos ir Kachovkos. Būtent iš ten užfiksuotas priešo pajėgų perdislokavimas į Zaporižios fronto liniją“, – sakė jis.I. Fiodorovas priminė, kad prieš kelias dienas Vasylivkos ir Melitopolio rajonų sankirtoje buvo sunaikinta priešo technikos vilkstinė, judėjusi iš Naujosios Kachovkos.Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą Rusijos kariuomenė iš įvairių rūšių ginklų 96 kartus puolė 20 Zaporižios srities gyvenviečių.

Chersono srities gubernatorius: vis dar užtvindytos 23 gyvenvietėsPasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, vidutinis vandens lygis Chersono regione šiuo metu siekia 93 centimetrus. Jis tai sakė „Telegram“ kanale, pranešė „Ukrinform“.„Chersono srityje 14 val. vanduo buvo pakilęs vidutiniškai 93 centimetrais. Užtvindytos 23 gyvenvietės, šešios jų dešiniajame (Dnipro upės) krante, o visos kitos - kairiajame krante“, - pranešė O. Prokudinas.Pasak pareigūno, Ukrainos kontroliuojamame Chersono srities dešiniajame krante vis dar užtvindyti 879 gyvenamieji pastatai.Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką birželio 6 d. rytą, tai sukėlė didžiulį potvynį.

Rusijoje didelis gaisras: Brianske dega karo ligoninėRusijoje, Brianske, dega statomas karo ligoninės pastatas.Vietos visuomenės teigimu, gaisras yra didelio masto, nes iš visų Briansko rajonų matomas storas juodas dūmų stulpas.Apie gaisro priežastis kol kas nepranešama.https://t.me/uniannet/102090

ES spartins ginklų tiekimą UkrainaiEuropos Sąjunga (ES) spartins ginklų tiekimą Ukrainai, kad paremtų šalies kontrpuolimą prieš rusų ginkluotąsias pajėgas. Tai Prancūzijos dienraščiui „Le Parisien“ pareiškė ES pramonės komisaras Thierry‘is Bretonas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Mes sustiprinsime savo pastangas tiekti ginklus ir šaudmenis – tai didelio intensyvumo karas, kuriame jie vaidina lemiamą vaidmenį“, – pabrėžė komisaras, paminėdamas pažadą per ateinančius 12 mėnesių pristatyti Ukrainai milijoną didelio kalibro šaudmenų. „Ruošiamės, kad karas truks dar kelis mėnesius ar net ilgiau“, – pridūrė jis.

JK padės Ukrainai apsiginti nuo Rusijos programišių atakųJK skirs 16 milijonų svarų (apie 20 milijonų JAV dolerių) Ukrainos kibernetinei gynybai stiprinti, ypač gebėjimui aptikti ir išjungti kenkėjiškas programas.Kaip rašo „Sky News“, tai paskelbė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas. Pažymima, kad ši pagalba leis Ukrainai geriau apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą nuo niokojančių Rusijos atakų.Ši parama bus pridėta prie praėjusiais metais pažadėtų 6,35 mln. svarų sterlingų (8 mln. JAV dolerių).

Britų žvalgyba: rusų pajėgų nuostoliai Ukrainos pietuose gali būti didžiausi nuo kovoPer smarkius mūšius Ukrainoje, pasak britų žvalgybos, ir Ukraina, ir Rusija šiuo metu patiria didelių nuostolių. Tai sakoma sekmadienį paskelbtame Gynybos ministerijos Londone pranešime.Rusų pajėgų nuostoliai Pietuose, anot britų karinių ekspertų, praėjusiomis dienomis tikriausiai yra didžiausi nuo mūšio dėl Bachmuto apogėjaus kovo mėnesį. Aukų skaičiaus ministerija neįvardijo.Anot duomenų, intensyviausi mūšiai vyksta Zaporižios srityje, Donecko srities vakaruose ir aplink Bachmutą. „Visose šiose teritorijose Ukraina toliau puola ir pasiekė nedidelių laimėjimų“, - sakoma toliau pranešime. Pietuose tuo tarpu Rusijai neretai pavyksta santykinai sėkmingos „gynybinės akcijos“.Britų gynybos ministerija, remdamasi žvalgybine informacija, nuo Rusijos invazijos pradžios kasdien skelbia duomenis apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

Ukraina galimai atsikovojo teritoriją Zaporižios fronteRusijos paskirtas pareigūnas pripažino, kad Ukrainos pajėgos atsikovojo gyvenvietę Zaporižios fronte. Tai Piatichatkų kaimas, „Telegram“ tinkle pareiškė Vladimiras Rogovas. Ukrainos pajėgos, pasak jo, įsitvirtino kaime, o jas apšaudo Rusijos artilerija. Smarkūs mūšiai rajone esą tęsiasi, praneša agentūra „Reuters“.Jei ši informacija pasitvirtins, tai bus pirmasis Ukrainos laimėjimas šioje fronto atkarpoje nuo neseniai pradėto kontrpuolimo.Ir Rusijos vyriausybė pareiškė, kad smarkiausias Ukrainos pajėgų puolimas šiuo metu vyksta Zaporižios fronte. Tai Maskvoje paskelbė Gynybos ministerija. Šios tikinimu, trijuose fronto ruožuose puolimas esą atremtas. Piatichatkų kaimas Zaporižios srityje nepaminėtas.Nepriklausomai patikrinti duomenų iš mūšių teritorijos nėra galimybės.

Bidenas aštriai pakomentavo Rusijos branduolinių ginklų perdavimą BaltarusijaiJAV prezidentas Joe Bidenas Rusijos branduolinių ginklų perkėlimą į Baltarusijos teritoriją pavadino „absoliučiu Rusijos neatsakingumu“.„Aš tai daug kartų komentavau – tai visiškai neatsakinga“, – sakė jis žurnalistams prieš išvykdamas į Filadelfiją, praneša „Sky News“.Be to, J. Bidenas atsakė į klausimą, ar JAV palengvins Ukrainos prisijungimą prie NATO.„Ne, nes jie turi atitikti tuos pačius standartus. Todėl neketinu per daug supaprastinti. Manau, jie padarė viską, kad parodytų karinio koordinavimo gebėjimą...“, – sakė J. Bidenas.

Ukrainos generalinis štabas: Rusija jau neteko 219 820 kariųRusija nuo invazijos į Ukrainą pradžios praėjusių metų vasarį neteko 219 820 karių. Vien šeštadienį žuvo apie 650 rusų okupantų, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, Ukraina iki šiol sunaikino 3 984 rusų tankus, 7 729 šarvuotas kovos mašinas, 6 571 automobilį ir degalų cisterną, 3 847 artilerijos sistemas, 640 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 364 oro gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 304 sraigtasparnius, 3 371 droną ir 18 laivų.

Ukraina teigia sunaikinusi amunicijos sandėlį Rusijos okupuotoje teritorijoje Ukrainos pajėgos skelbia sunaikinusios amunicijos sandėlį netoli Rusijos okupuoto Heničesko uostamiesčio Chersono srityje. Tai „labai reikšmingas“ sandėlis, pranešė karinė administracija Odesoje, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Rusija šios informacijos kol kas nekomentuoja.

Stoltenbergas įspėja dėl fiktyvios taikos UkrainojeNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas įspėjo dėl fiktyvios taikos Ukrainoje.„Mes visi norime, kad šis karas baigtųsi. Tačiau, kad taika būtų ilgalaikė, ji turi būti teisinga, – sakė jis Vokietijos laikraščiui „Welt am Sonntag“. – Taika negali reikšti konflikto įšaldymo ir pritarimo Rusijos diktuojamam susitarimui. Tik Ukraina gali nustatyti sąlygas, kurios yra priimtinos“.J. Stoltenbergas šiame kontekste pažymėjo, kad kariniai laimėjimai karo lauke sustiprins Ukrainos derybines pozicijas: „Kuo daugiau okupuotų teritorijų Ukraina išvaduos, tuo geresnes kortas ji turės prie derybų stalo, kad pasiektų teisingą ir ilgalaikę taiką“.Kalbėdamas apie Ukrainos siekį tapto NATO nare, J. Stoltenbergas pažymėjo: „Ukrainos ateitis yra NATO, tačiau prioritetas dabar yra, kad Ukraina apgintų suverenumą ir nepriklausomybę – priešingu atveju nėra galimybės diskutuoti apie narystę“. Jis pridūrė: „Turime užtikrinti, jog pasibaigus šiam karui turėtume patikimų susitarimų dėl Ukrainos saugumo, kad Rusija negalėtų iš naujo apsiginkluoti ir vėl pulti ir kad Rusijos agresijos ciklas būtų nutrauktas“.J. Stoltenbergas pareiškė, kad Aljansas liepą Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime priims kelerių metų paramos paketą, kuris padės priartinti Ukrainą prie NATO standartų. Be to, bus stiprinami politiniai ryšiai. „Tai priartins Ukrainą prie NATO“, – pažymėjo J. Stoltenbergas.

Peskovas: Rusijos tikslas „demilitarizuoti“ Ukrainą iš esmės įgyvendintasKremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas tvirtino, kad Rusijos tikslas „demilitarizuoti“ Ukrainą iš esmės buvo įgyvendintas.Kalbėdamas kanalui RT Arabic jis sakė, kad Ukraina buvo „labai militarizuota“ plataus masto invazijos pradžioje, tačiau dabar ji naudoja „vis mažiau savo ginklų“, vis labiau pasikliaujanti Vakarų ginkluote.„Demilitarizacija“ ir „denacifikacija“ buvo dvi nuolat kartojamos sąvokos, kuriomis remdamasis Kremlius 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą.

Rusijos pajėgos apšaudė 10 bendruomenių Sumų srityjeRusijos pajėgos birželio 17 d. apšaudė dešimt bendruomenių Sumų srityje ir daugiau nei 21 kartą apšaudė pasienio zonas, pranešė Sumų srities karinė administracija.Apgadintas televizijos bokštas ir privačių namų ūkis, dvi parduotuvės, elektros linija, kaimo tarybos pastatą, taip pat bitynas.Pareigūnai gyvenvietėse užfiksavo 119 smūgių minosvaidžiais, artilerija, minomis ir granatsvaidžiais.

Peskovas sako, kad nemato šansų pratęsti grūdų susitarimąGrūdų susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos, Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo vertinimu, nebus pratęstas. Žiūrint į dabartines aplinkybes, susitarimas neturi jokių šansų, sakė jis leidiniui „Izvestija“, praneša agentūra „Reuters“.Grūdų susitarimas buvo pasiektas praėjusią vasarą – tai užbaigė kelis mėnesius Rusijos vykdytą Ukrainos Juodosios jūros uostų blokadą. Rusija mainai reikalavo sušvelninti Vakarų sankcijas, trukdančias eksportuoti Rusijos žemės ūkio produktus ir trąšas. Maskva nuo tada daug kartų skundėsi, kad šis reikalavimas nebuvo įgyvendintas.Grūdų susitarimo galiojimas baigiasi liepos 18 d.

Kachovkos užtvankos griūties aukų skaičius išaugo iki 45Praėjus beveik dviem savaitėms po Kachovkos užtvankos sugriovimo Pietų Ukrainoje per kilusius potvynius žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 45, pranešė naujienų agentūra AP.Ukrainos vidaus reikalų ministerijos šeštadienio vakaro duomenimis, Ukrainos kontroliuojamoje dalyje žuvo 16 žmonių, 31 laikomas dingsiu. Rusų okupuotoje teritorijoje, Maskvos paskirtų institucijų teigimu, žuvusiųjų yra 29.Rusijos okupuotoje dalyje esanti Kachovkos užtvanka prie Dnipro upės buvo sugriauta birželio 6 d. Išsiliejo milžiniški vandens kiekiai, užtvindę dideles teritorijas.Kyjivas ir Maskva kaltina vieni kitus dėl užtvankos griūties.

Ukrainos generalinis štabas: įnirtingi mūšiai tęsiasi keturiomis kryptimis Priešas ir toliau tęsia puolimą Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis, vyksta intensyvūs mūšiai, per dieną įvyko 22 susirėmimai, šeštadienį skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Išaugo aukų, žuvusiųjų dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimo, skaičiusNaujausiais duomenimis, dėl Kachovkos elektrinės užtvankos susprogdinimo žuvo 16 žmonių, o 31 žmogus laikomas dingusiu be žinios. Tai šeštadienį pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija. „Žuvo 16 žmonių: 14 Chersono srityje ir du Mykolajivo srityje. 31 žmogus laikomas dingusiu be žinios“, – skelbia ministerija. Šeštadienio duomenimis, vis dar užlieta 1300 namų. Iš jų 1274 – Chersono srityje ir 26 – Mykolajivo srityje.

PAR prezidentas Putinui: „karas turi liautis“Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Cyrilas Ramaphosa, viešintis Rusijoje su Afrikos šalių vadovų inicijuota misija, kurios tikslas – siekti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos, šeštadienį savo Rusijos kolegai Vladimirui Putinui pareiškė, kad konfliktas Ukrainoje turi liautis.„Šis karas turi liautis... Jis turi būti išspręstas derybomis ir diplomatinėmis priemonėmis“, – teigė C. Ramaphosa. Jis pridūrė, kad jo delegacija, kurią sudaro septyni Afrikos šalių lyderiai, „atvyko su labai aiškia žinute: šis karas turi būti nutrauktas“.„Šis karas daro neigiamą poveikį Afrikos žemynui ir iš tiesų daugeliui kitų pasaulio šalių“, – prieš oficialias derybas su Rusijos prezidentu kalbėjo C. Ramaphosa.Penktadienį delegacija Kijeve surengė derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.„Atvykome išklausyti jūsų ir per jus išgirsti Rusijos tautos balsą“, – sakė Komorų prezidentas Azali Assoumani, kuris šiuo metu vadovauja Afrikos Sąjungai.„Norėjome paskatinti jus pradėti derybas su Ukraina“, – kalbėjo jis.Afrikos šalių nuomonės dėl reakcijos į konfliktą skiriasi: kai kurios iš jų remia Ukrainą, kitos išlieka neutralios arba linksta prie Maskvos.

Fiodorovas: rusai į Čiuvašiją iš Zaporyžios regiono veža beveik 300 vaikųIš laikinai okupuotos Zaporyžios srities teritorijos okupantai veža vaikus į Čiuvašiją. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas apie tai pranešė „Telegram“.„Okupantai iš Berdiansko rajono į saulėtąją Čiuvašiją išveža beveik 300 vaikų. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad jau išsiųsti 48 vaikai, likusius planuojama išvežti keliomis pamainomis“, – rašė I. Fiodorovas.Jo nuomone, užpuolikai vaikus išveža „už 1 600 km nuo namų“, kad galėtų manipuliuoti situacija Berdiansko kryptimi ir laikytų juos įkaitais.Kaip pranešama, birželį okupantai išvežė pusantro šimto vaikų iš Luhansko srities Starobilsko rajono į Rusijos Federacijos Karačiajų-Čerkesijos Respublikos Kubanės rajoną.

Ukrainos vyriausybė rengia įstatymo projektą dėl anglų kaip tarptautinio komunikavimo kalbos statusoUkrainos vyriausybė rengia įstatymo projektą, kuriuo anglų kalba būtų įteisinta kaip tarptautinės komunikacijos kalba, taip pat kuria sprendimus, kurie užtikrintų, kad anglų kalbos mokymasis būtų labiau prieinamas visiems. Kaip skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis.„Ukraina yra atvira pasauliui. Kartu su Ukrainos integracija į ES stipriname bendradarbiavimą su tarptautine bendruomene. Tuo pat metu didėja anglų kalbą mokančių žmonių poreikis. Šios kalbos mokymasis turėtų tapti labiau prieinamas ukrainiečiams“, – rašė D. Šmyhalis.Premjeras pažymėjo, kad šiuo klausimu surengė susitikimą, kuriame dalyvavo Skaitmeninės transformacijos ministerija ir Kultūros ministerija.„Rengiame įstatymo projektą, kuriame anglų kalba bus įtvirtinta kaip tarptautinio komunikavimo kalba. Tuo pačiu metu rengiame sprendimus, kurie užtikrintų, kad anglų kalbos mokymasis būtų labiau prieinamas visiems“, – pabrėžė ministras pirmininkas.Jis pridūrė, kad pasiekus pergalę bus pradėtas plataus masto Ukrainos atkūrimo projektas. „Tikimės, kad čia plėtoti savo verslo ir kurti darbo vietų atvyks nemažai užsienio bendrovių ir investuotojų. Anglų kalba suteikia plačias galimybes naudotis žiniomis, darbo rinka, informacija ir kultūros produktais ir leidžia tikėtis didesnių atlyginimų. Ukrainiečiai taip pat turėtų pajusti šią naudą, kuri padės įtvirtinti Ukrainą kaip regiono lyderę“, – teigė D. Šmyhalis.Kaip praneša „Ukrinform“, beveik 90 proc. ukrainiečių mano, kad mokėti anglų kalbą turi būti privaloma.

Bidenas: Ukrainos kelias į NATO nebus „lengvas“Jungtinės Valstijos netaikys jokių specialių mechanizmų, kad Ukraina įstotų į NATO karinį aljansą, nepaisant Rusijos invazijos, šeštadienį pareiškė prezidentas Joe Bidenas.„Jie turi atitikti tuos pačius standartus. Taigi mes neketiname to palengvinti“, – teigė JAV prezidentas žurnalistams netoli Vašingtono. Šie komentarai išsakyti prieš liepos mėnesį Lietuvoje įvyksiantį NATO vadovų susitikimą.Aljanso lyderiai siekia žengti simbolinį žingsnį ir Lietuvos sostinėje Vilniuje surengti pirmąją NATO ir Ukrainos tarybos sesiją su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, penktadienį Briuselyje sakė aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.Susitikime Kijevui bus suteikta lygiateisiškesnė vieta prie derybų stalo „konsultuotis ir spręsti saugumo klausimus“, sakė J. Stoltenbergas. Tačiau jis pridūrė, kad nors viršūnių susitikime NATO stiprins politinius ryšius su Ukraina, apie Kijevo narystę nebus kalbama.„Per Vilniuje vyksiantį viršūnių susitikimą ketiname aptarti ne kvietimą, o tai, kaip galėtume priartinti Ukrainą prie NATO, – kalbėjo J. Stoltenbergas. – Esu įsitikinęs, kad rasime tinkamą sprendimą ir konsensusą.“Rytų Europai priklausančios NATO šalys siekia, kad būtų parengtas geresnis Ukrainos narystės planas, tačiau pagrindinės sąjungininkės, pavyzdžiui, Jungtinės Valstijos ir Vokietija, nėra linkusios peržengti 2014 metais duoto migloto pažado, kad Kijevas vieną dieną įstos į NATO.Tačiau penktadienį Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius užsiminė, kad gali būti sušvelninti kai kurie narystės reikalavimai, jei Ukraina galiausiai bus pasirengusi prisijungti.Nuo tada, kai Maskva praėjusių metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją, NATO šalys jau perdavė Ukrainai ginkluotės už dešimtis milijardų dolerių.Visgi kai kurie NATO lyderiai nerimauja, kad narystės išplėtimas įtraukiant Ukrainą gali padidinti tiesioginės aljanso konfrontacijos su Rusija kare tikimybę.Balandžio mėnesį Suomija tapo 31-ąja NATO nare, o Švedijos prašymą prisijungti prie aljanso stabdo Turkija. Ankara kaltina Švediją suteikiant prieglobstį kurdų kovotojams, kuriuos ji laiko teroristais.Šeštadienį J. Bidenas taip pat sulaukė klausimo apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino teiginius, esą Maskva dislokavo branduolinius ginklus artimos sąjungininkės ir kaimynės Baltarusijos teritorijoje.„Apie tai esu kalbėjęs daugybę kartų. Tai visiškai neatsakinga“, – sakė J. Bidenas žurnalistams karinėje bazėje netoli Vašingtono, pakeliui į Filadelfiją, kur ruošėsi sakyti kalbą.Prezidento komentarai atkartojo valstybės sekretoriaus Antony‘io Blinkeno, kuris diena anksčiau Baltarusijos sprendimą priimti ginklus pavadino „provokuojančiu“, žodžius.

Gynybos ministras: Danija pasirengusi perduoti F-16 naikintuvus UkrainaiDanijos vyriausybė yra pasirengusi perduoti Ukrainai naikintuvus F-16, tačiau tik tuo atveju, jei šiam žingsniui pritars šiuos orlaivius gaminančios Jungtinės Valstijos. Taip teigė „Radio 4“, kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Šeštadienį Danijos gynybos ministro pareigas einantis Troelsas Lundas Poulsenas pareiškė, kad Danija rems naikintuvų perdavimą Ukrainai. Tačiau tai įvyks tik tuo atveju, jei tam pritars Jungtinės Valstijos, gaminančios F-16.„Noriu pasakyti, kad neįsivaizduoju, jog mes to neremsime. Ukrainai reikia lėktuvų. Labiau nei bet kada, jei nori įveikti išorės agresiją. Tai pasakytina ir apie Danijos kovinius lėktuvus F-16“, – savo kalboje sakė Troelsas Lundas Poulsenas.Prieš dvi dienas šis pareigūnas sakė visiškai ką kita, teigdamas, kad Danijos pusė nepriėmė sprendimo aprūpinti Ukrainą Danijos naikintuvais. „Vyriausybė dar nepriėmė jokio sprendimo dėl F-16 naikintuvų“, – tuomet kalbėjo Troelsas Lundas Poulsenas.Ukrainiečių pilotai greitu metu atvyks į Daniją, kur bus mokomi valdyti ir prižiūrėti F-16 naikintuvus.Mokymai vyks Skriudstrupo bazėje Jutlandijoje, kur gegužės mėnesį lankėsi ministrė pirmininkė Mette Frederiksen.Danija ir Nyderlandai yra bendradarbiavimo Ukrainos pilotų mokymo srityje lyderės. Danija iš viso turi 43 kovinius lėktuvus F-16, iš kurių 30 yra aktyvi karinio parko dalis. Tačiau Danijos F-16 šiuo metu keičiami modernesniais koviniais lėktuvais F-35.Kaip pranešama, Danija yra pasirengusi apmokyti Ukrainos pilotus valdyti naikintuvus F-16, suteikdama prieigą prie savo oro pajėgų bazės.Danija, kartu su Jungtinėmis Valstijomis, Jungtine Karalyste ir Nyderlandais, paskelbė apie šimtų priešlėktuvinės gynybos raketų ir sistemų perdavimą Ukrainai, norėdamos padėti apsaugoti Ukrainos infrastruktūrą ir paremti puolamąsias operacijas.Priešlėktuvinės gynybos raketų ir amunicijos tiekimas jau prasidėjo, o galutinio pristatymo laukiama artimiausiomis savaitėmis.

ES smerkia Rusijos ketinimus surengti „rinkimus“ laikinai okupuotose Ukrainos teritorijoseEuropos Sąjunga griežtai smerkia Rusijos ketinimus šių metų rugsėjo mėnesį surengti „rinkimus“ laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, pabrėžia tokių veiksmų neteisėtumą ir primena, kad visi su šiais veiksmais susiję asmenys, įskaitant Rusijos politinę vadovybę, bus atsakingi už tokį bandymą. Tai teigiama ES atstovo spaudai pareiškime, kuris buvo paskelbtas Europos išorės veiksmų tarnybos interneto svetainėje, skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“.„Šią savaitę Rusijos centrinė rinkimų komisija nusprendė rugsėjo mėnesį surengti „rinkimus“ Ukrainos teritorijose, kurias Rusija laikinai karine jėga okupavo, taip dar kartą pažeisdama tarptautinę teisę. Tai dar vienas bergždžias Rusijos mėginimas pademonstruoti, kad įteisina savo neteisėtą karinę kontrolę ir bandymą aneksuoti Ukrainos Donecko, Luhansko, Zaporyžios ir Chersono sritis, Krymo autonominę respubliką ir Sevastopolio miestą. Tokie jos žingsniai šiurkščiai pažeidžia Jungtinių Tautų (JT) Chartiją ir Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą bei teritorinį vientisumą. Rusija neturi jokio pagrįsto pagrindo tokiems veiksmams Ukrainos teritorijoje“, – pabrėžiama pareiškime.Kaip pažymima dokumente, Rusija neturi jokio teisinio pagrindo tokiems veiksmams Ukrainos teritorijoje.„Rusija, jos politinė vadovybė ir visi, susiję su šių vadinamųjų rinkimų organizavimu, susidurs su savo neteisėtų veiksmų padariniais“, – teigiama pareiškime.Europos Sąjunga dokumente pabrėžia toliau tvirtai remsianti Ukrainą, ir reikalauja, kad Rusija nedelsdama, visiškai ir besąlygiškai išvestų visus savo karius ir karinę techniką iš visos Ukrainos teritorijos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis.Kaip skelbia Rusijos žiniasklaida, Rusijos Federacijos centrinė rinkimų komisija „po konsultacijų su gynybos ministerija ir FSB“ nusprendė surengti rinkimus laikinai okupuotose teritorijose, kurias vadina „naujaisiais Rusijos regionais“, 2023 metų rugsėjo 10 dieną.

Gynybos ministerija: artimiausiomis dienomis Ukrainą pasieks tūkstančių šautuvų partija iš KanadosArtimiausiomis dienomis Kanada baigs tiekti Ukrainai tūkstančius automatinių šautuvų ir milijoną apkabos šovinių, apie kurių skyrimą buvo paskelbta balandžio mėnesį. Kaip informavo „Ukrinform“ korespondentas, apie tai pranešė Kanados gynybos ministerija.„Artimiausiomis dienomis taip pat bus pristatytos ši anksčiau skelbta Kanados parama: 6 750 automatinių šautuvų, 1,1 mln. 7,62 mm kalibro šovinių, 250 000 5,56 mm kalibro šovinių ir 70 000 snaiperių ginklams gaminamų specialių šovinių“, – teigiama pranešime.Pažymima, kad Kanada „toliau bendradarbiaus su sąjungininkais ir partneriais ir suteiks Ukrainai karinę pagalbą, kurios jai reikia apsiginti“.Pranešama, kad į naująjį Kanados karinės pagalbos paketą įtraukta 21 000 lengvųjų ginklų ir 2,4 mln. šaudmenų. Apie naują karinės pagalbos paketą Ukrainai Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau pranešė gegužės mėnesį per Ukrainos ministro pirmininko Deniso Šmyhalio vizitą Toronte.

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje: dabar Vakarų karinės pagalbos reikia daugiauUkrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas paragino Vakarus aktyviau remti gynybą prieš Rusijos pajėgas, patikslindamas, kad dabar kuo skubiau reikalingos oro gynybos sistemos, šarvuotos transporto priemonės ir tankai.Šeštadienį laikraštyje „Berliner Zeitung“ paskelbtame interviu diplomatas taip pat pakartojo, kad Ukrainai reikia naikintuvų ir tolimojo nuotolio amunicijos.Jis pavadino šią ginkluotę „labai svarbia Ukrainos pergalei“.Kijevą gerai saugo pažangiosios priešlėktuvinės gynybos sistemos, tačiau reikia daugiau „Patriot“ ir IRIS-T sistemų, kad būtų geriau apsaugotos kitos šalies dalys, teigė O. Makejevas.Ambasadorius sukritikavo kai kurių valstybių susilaikymą nuo griežtos pozicijos Rusijos atžvilgiu, bet konkrečiai jų neįvardino.„Deja, įvairių šalių vyriausybės nuo pat 2014 metų, kai Rusija pasisavino didžiulę mūsų teritorijos dalį – Krymą ir Donbasą, – elgiasi labai neryžtingai. Ir toks neryžtingumas kasdien kainuoja gyvybes.“Artėjant liepos mėnesį Lietuvoje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, O. Makejevas paragino suteikti Ukrainai saugumo garantijas ir aiškų kelią į Vakarų gynybos aljansą.„Nėra geresnės saugumo garantijos Ukrainai nei narystė NATO.“ Ukraina jau gina rytinį NATO flangą ir yra pasirengusi ginti visą NATO, sakė jis.Paklaustas, ar Ukraina susijusi su sprogimais, pažeidusiais iš Rusijos į Vokietiją nutiestus „Nord Stream“ gamtinių dujų dujotiekius, O. Makejevas atsakė: „Nėra jokių įrodymų, kad ukrainiečiai būtų su tuo susiję.“Jis pripažino, kad sklando daug gandų ir kad žiniasklaidoje atliekami tyrimai, tačiau tvirtino, kad jie „smarkiai nutolę nuo tikrovės“.Laikraštis „The Washington Post“ neseniai pranešė, kad JAV vyriausybė sužinojo apie išpuolio sąmokslą Ukrainoje iš Europos žvalgybos tarnybos likus trims mėnesiams iki sprogimų 2022 m. rugsėjį.Vokietijos transliuotojai NDR ir WDR, taip pat laikraštis „Süddeutsche Zeitung“, atlikę tyrimus, taip pat priėjo prie išvados, kad keli šio incidento pėdsakai veda Ukrainos kryptimi.

PAR prezidentas atvyko į Rusiją (papildyta)Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Cyrilas Ramaphosa šeštadienį atvyko į Rusiją, pranešė valstybės vadovo kanceliarija.C. Ramaphosa'os vizitas yra Afrikos šalių vadovų inicijuotos misijos, kurios tikslas – siekti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos, dalis.„Jis atvyko į Rusijos kultūros sostinę po konstruktyvių diskusijų su (Ukrainos) prezidentu Volodymyru Zelenskiu“, – nurodė PAR prezidento kanceliarija ir pridūrė, kad Afrikos šalių vadovų delegacija „susitiks su (Rusijos) prezidentu Vladimiru Putinu, jog rastų kelią taikos link 16 mėnesių trunkančiame konflikte tarp Ukrainos ir Rusijos“.Delegacijos gretose be C. Ramaphosa'os dar yra Senegalo prezidentas Macky'is Sallas, Zambijos prezidentas Hakainde Hichilema ir Komoroso prezidentas Azalis Assoumanis. Ugandos, Egipto ir Kongo Respublikos lyderiai paskutinę minutę nusprendė nedalyvauti vizituose ir vietoj savęs atsiuntė savo atstovus.Naujienų agentūros AFP kalbinti analitikai teigia, kad tampa vis sudėtingiau pasiekti taiką, tiek Ukrainai, tiek Rusijai laikantis įsitikinimo, jog gali laimėti karą.„Abi pusės turi imtis deeskalacijos“, – penktadienį per spaudos konferenciją Kyjive teigė C. Ramaphosa. Jis ragino siekti taikos derybomis.Nepaisant to, V. Zelenskis bendroje spaudos konferencijoje su delegacijos nariais atmetė tokią galimybę. „Mūsų susitikime keliskart aiškiai pabrėžiau, kad vykdyti bet kokias derybas su Rusija, kol okupantai yra mūsų žemėse, reiškia įšaldyti skausmą ir kančias“, – akcentavo Ukrainos lyderis.C. Ramaphosa penktadienį tvirtino, kad, „mūsų manymu, yra svarbu atidžiai išklausyti abi šalis“. PAR prezidentas nurodė, kad „rytoj išklausysime prezidentą Putiną“.

Rusijos kariai vėl apšaudė Charkivo sritį, žuvo du civiliaiRusijos kariams apšaudant Charkivo sritį žuvo du Ukrainos civiliai, pranešė regiono karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.52 metų vyras ir 53 metų moteris žuvo per raketos ataką prieš civilinį automobilį Guryev Kazachok kaime, nurodė O. Sinegubovas.

Chersono srityje vis dar užtvindytos 28 gyvenvietėsPo Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimo Chersono srityje vis dar užtvindytos 28 gyvenvietės. Tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Remiantis tarnybos įrašu tinkle „Telegram“, iš šių gyvenviečių 11 yra įsikūrusios dešiniajame Dniepro upės krante, o likusios 17 išsidėsčiusios laikinai okupuotoje teritorijoje. Kaip teigiama, vandens lygis Dniepre laipsniškai mažėja.Skaičiuojama, kad iš Chersono srities buvo evakuoti 2 782 žmonės. Išgelbėta 716 asmenų, įskaitant 30 vaikų. 401 žmogui buvo suteikta psichologinė pagalba. Nuo darbų pradžios iš 245 namų ir rūsių buvo išpumpuota daugiau kaip 59 tūkst. tonų vandens. Gyventojams buvo pristatytos 36 tonos geriamojo vandens ir beveik 4,5 tūkst. kilogramų maisto ir būtiniausių reikmenų.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į birželio 6 dieną Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Jėgainės atkurti nebeįmanoma. Chersone tęsiasi gelbėjimo operacijos ir žmonių evakuacija iš užtvindytų vietovių.

Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad Ukrainoje esą reikia daugiau tankųRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu šeštadienį paragino padidinti tankų gamybą, kad būtų galima „patenkinti Rusijos pajėgų poreikius“ Ukrainoje.Vakarų Sibire esančioje karinės įrangos gamykloje apsilankęs S. Šoigu pabrėžė būtinybę „išlaikyti didesnius tankų gamybos pajėgumus“ ir aprūpinti techniką geresnėmis saugumo priemonėmis, tvirtino Rusijos gynybos ministerija.Anot S. Šoigu, tai esą yra būtina, kad būtų galima „patenkinti Rusijos pajėgų, vykdančių specialiąją karinę operaciją, poreikius“.Šios Rusijos gynybos ministro pastabos paskelbtos po to, kai Ukraina pradėjo kontrpuolimą prieš įsiveržusią Maskvos kariuomenę. Nors Rusija aiškina, kad ukrainiečių puolimas tariamai žlugo, Kyjivas savo ruožtu skelbia iki šiol jau atsiėmęs kelias gyvenvietes ir apie 100 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgyba: Rusija sustiprino pietinę fronto dalį koviniais sraigtasparniaisPrasidėjus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo operacijai pietų Ukrainoje, Rusija į šį regioną pradėjo gabenti atakos sraigtasparnius, teigiama šeštadienį paskelbtoje naujoje britų žvalgybos ataskaitoje.Remiantis palydoviniais vaizdais, Berdjansko oro uoste (apie 100 km nuo fronto linijos) pastarosiomis dienomis buvo dislokuota daugiau nei 20 papildomų Rusijos kovinių sraigtasparnių, teigia ataskaitos autoriai.Tikėtina, jų manymu, Rusija įgijo laikiną oro pranašumą pietų Ukrainoje, ypač dėl atakos sraigtasparnių, galinčių smogti į antžeminius taikinius dideliu atstumu.Pirmieji pranešimai apie 20 kovinių sraigtasparnių perkėlimą į Berdjanską birželio pirmoje pusėje (be ten jau dislokuotų septynių) internete pasirodė prieš tris dienas. Aktyvistai suskaičiavo penkis Ka-52, devynis Mi-8 (arba Mi-24) ir trylika Ka-29 sraigtasparnių.

Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau nukentėjo 1 512 vaikųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 17 dienos Ukrainoje jau nukentėjo 1 512 vaikų. Iš jų 488 žuvo, o 1 024 buvo sužeisti.Kaip rašo „Ukrinform“, tai šeštadienio rytą pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra. Šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (464), Charkivo (284), Kyjivo (129), Chersono (111), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (81), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Per pastarąją dieną Rusijos pajėgos atakavo Chersono sritį 75 kartusPer pastarąją dieną Rusijos pajėgos į Chersono sritį paleido 314 sviedinių. Du žmonės žuvo, o dar 25 buvo sužeisti. Tai pranešė šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Per pastarąją dieną priešas surengė 75 atakas ir paleido 314 sviedinių, panaudodamas minosvaidžius, artileriją, sistemas „Grad“ ir bepiločius orlaivius. Priešas į Chersono miestą paleido 44 sviedinius... dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, o dar 25 buvo sužeisti“, – tinkle „Telegram“ parašė O. Prokudinas.Pareigūnas pridūrė, kad Rusijos kariuomenė Chersone nusitaikė į gyvenamuosius kvartalus bei švietimo įstaigų ir administracinius pastatus, taip pat prekyvietę.Kaip jau skelbta, Chersono sritis šiuo metu patiria nuolatinį Rusijos karių apšaudymą. Dėl okupantų veiksmų čia nukenčia civiliai ir infrastruktūra.

Ukrainos prezidentas: kiekvienas susigrąžintos teritorijos metras turi didžiulę svarbąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentuoja, kad kiekvienas iš Rusijos okupacijos gniaužtų išvaduotas Ukrainos teritorijos metras turi didžiulę svarbą.Kaip rašo „Sky News“, V. Zelenskis tai pareiškė savo tradiciniame naktiniame vaizdo kreipimesi.„Judėjimas į priekį yra pats svarbiausias dalykas“, – tvirtino Ukrainos lyderis.„Kiekvienas karys, kiekvienas naujas mūsų žingsnis, kiekvienas iš priešo išlaisvintas Ukrainos teritorijos metras turi didžiulę svarbą“, – kalbėjo valstybės vadovas.Ukraina anksčiau šį mėnesį pradėjo savo ilgai lauktą kontrpuolimą. Šalis teigia jau susigrąžinusi bent septynias gyvenvietes.

H. Maliar: Ukrainos gynybos pajėgos visomis puolimo kryptimis šalies pietuose pasistūmėjo į priekį iki 2 kmUkrainos gynybos pajėgos šalies pietuose aktyvias puolamąsias operacijas vienu metu vykdo keliomis kryptimis ir kiekvienoje jų pasistūmėjo į priekį iki 2 kilometrų. Tai pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Beveik visuose pietiniuose sektoriuose ir kryptyse, kur mūsų daliniai daro pažangą, jie pasiekia taktinių laimėjimų. Jie laipsniškai juda į priekį“, – tinkle „Telegram“ parašė H. Maliar. Pasak jos, gynybos pajėgos toliau įsitvirtina kai kuriose iš priešo perimtose pozicijose ir išvaduotose gyvenvietėse.Birželio 16 dienos vakaro duomenimis, Ukrainos gynėjai tęsia puolamuosius ir gynybinius veiksmus, pasiekdami dalinių laimėjimų. Kariai operacijas vykdo okupantams turint pranašumą ore.„Tose vietovėse, kuriose vykdome gynybą nebuvo prarasta nė viena pozicija, o priešas negebėjo padaryti pažangos“, – pažymėjo H. Maliar.Gynybos viceministrės teigimu, Ukrainos ginkluotosios pajėgos šalies rytuose vykdo tiek gynybines, tiek kontrpuolamąsias operacijas. Čia priešas mėgina atimti iš Ukrainos karių jų pozicijas ir vienu metu puola keliomis kryptimis, ypač Lymane.Tuo metu Bachmuto kryptimi bendras karo veiksmų intensyvumas yra kiek sumažėjęs. Ukrainos kariai kai kuriose vietovėse vykdo puolimą, siekdami tikslo išstumti okupantus iš Bachmuto apylinkių. Rusijos kariai savo ruožtu deda visas pastangas, kad sustabdytų Ukrainos pajėgų puolamuosius veiksmus.Teigiama, kad Rusijos kariuomenė rytuose palaiko didelį buvimą ir jį didina, perdislokuodama dalinius Bachmuto kryptimi.„Berdiansko ir Mariupolio sektoriuose priešas perdislokuoja karius iš kitų krypčių ir intensyvina ugnį. Negana to, mūsų kariai nuolat susiduria su minų laukais“, – pridūrė H. Maliar.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 219 170 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 17 dienos šioje šalyje jau neteko maždaug 219 170 karių (+670 per pastarąją parą). Tai šeštadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 977 (+12) Rusijos tankus, 7 706 (+23) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 834 (+22) artilerijos sistemas, 609 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 364 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 302 (+1) sraigtasparnius, 6 557 (+38) automobilius, 18 laivų, 3 364 (+7) dronus, 520 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 1 211 (+12) sparnuotųjų raketų.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Dar viena ataka ataka Chersone: sužeisti 23 civiliai, įskaitant tris vaikusBirželio 16 d. per Rusijos smūgius Chersonui buvo sužeisti 23 žmonės, tarp jų trys vaikai. Dėl dar vieno rusų apšaudymo pradėtas baudžiamasis procesas.„Šią popietę Rusijos kariuomenė įvykdė dar vieną teroro aktą prieš dešiniojo Chersono srities kranto gyventojus. Regiono centras vėl pateko į masinį artilerijos apšaudymą. Keliuose miesto rajonuose vienu metu nuaidėjo sprogimai“, – „Facebook“ parašė Chersono srities policija.

Rusijos pajėgos bombardavo NikopolįVienas žmogus žuvo, o kitas buvo sužeistas, pranešė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.Pasak jo, per apšaudymą žuvo 81 metų vyras, o 78 metų moteris buvo sužeista.

Zelenskis: taikos derybos bus įmanomos tada, kai iš Ukrainos pasitrauks Rusijos kariaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad taikos derybos bus įmanomos tada, kai iš jo šalies pasitrauks Rusijos kariai.Kaip rašo „Sky News“, V. Zelenskis tokią pastabą išsakė penktadienį po Kyjive surengto susitikimo su Afrikos šalių vadovais.Jų delegacija atvyko į Ukrainą su taikos misija. Vadovai šeštadienį dar keliaus į Rusiją.Per delegacijos viešnagę Ukrainoje šalis buvo apšaudyta raketomis. Ukraina savo ruožtu teigė, kad Rusija tokiu būdu pasitiko Afrikos lyderius.Pranešama, kad V. Zelenskis pakvietė Afrikos šalių vadovus atvykti į planuojamą pasaulinį taikos susitikimą.

Latvijoje bus dislokuota tankų „Leopard 2“Kanada dislokuos Latvijos teritorijoje 15 tankų „Leopard 2“ su personalu ir įranga. Tai penktadienį per NATO gynybos ministrų susitikimą Briuselyje pareiškė Kanados gynybos ministrė Anita Anand, praneša portalas LSM.Pasak ministrės, taip bus patvirtinti Kanados planai ir pasirengimas didinti išplėstinio buvimo kovinę grupę Latvijoje iki brigados lygio. Tankų dalinys bus visiškai dislokuotas iki rudens. Dabar Latvijoje yra 800 Kanados karių.Anksčiau LSM rašė apie Latvijos gynybos ministerijos ketinimą gerokai sustiprinti Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ginkluotę. Jau žinoma, kad ministerija pirks šešias sistemas HIMARS, kurios efektyviai pasirodė Ukrainoje. Šalis taip pat gaus sraigtasparnių „Black Hawk“, nešiojamąjį priešlėktuvinių raketų kompleksą RBS-70, skirtą žemai skrendantiems oro taikiniams naikinti, tikisi įsigyti pakrančių gynybos sistemų ir kitos įrangos.

Švedijos vyriausybė patvirtino pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė – 21,5 mln. eurųŠvedijos vyriausybė nusprendė suteikti Ukrainai 12-ąjį pagalbos paketą, kurio vertė – 250 mln. kronų (21,5 mln. eurų). Į jį įeina ir ukrainiečių lakūnų mokymai skraidyti naikintuvais „JAS 39 Gripen“, praneša UNIAN.Švedijos vyriausybės tinklalapyje pažymima, kad 140 mln. kronų bus pervesta per Didžiosios Britanijos fondą „International Fund for Ukraine“, kurio lėšomis perkama gynybos įranga Ukrainai.90 mln. kronų skiriama NATO fondui Ukrainai remti. Šis fondas perka karinę techniką, degalus, medicinos įrangą, padeda stiprinti ir modernizuoti Ukrainos gynybos ir saugumo institucijas.Ukraina jau daug mėnesių stengiasi suburti „aviacijos koaliciją“, kad galėtų ginti savo miestus nuo Rusijos atakų. Prie šios koalicijos prisijungė Didžioji Britanija, JAV, Lenkija, Belgija, Danija, Norvegija, Nyderlandai. Kai kurios šalys teigia, kad yra pasirengusios perduoti Ukrainai naikintuvų F-16. Pasak ekspertų, Ukraina gali gauti naikintuvų „Eurofighter“ iš kelių šalių ir naikintuvų „JAS 39 Gripen“ iš Švedijos.

Belgija patvirtino 15-ąjį karinės pagalbos Ukrainai paketą – su šarvuočiaisBelgijos ministrų taryba penktadienį patvirtino 15-ąjį karinės pagalbos Ukrainai paketą.Tai pareiškė gynybos ministrė Ludivine Dedonder, praneša RTBF.Realizuodama šį paketą, Belgija nupirks ir perduos Ukrainai šarvuotųjų transporterių, kai tik Belgijos gynybos pramonės įmonės juos tinkamai paruoš.Omenyje turimi M113 tipo vikšriniai šarvuočiai, kurie prieš 10 metų buvo išimti iš Belgijos armijos ginkluotės.„Parama Ukrainai – tai ne lenktyniavimas tarp sąjungininkų, o rezultatas koordinuoto požiūrio, kurio tikslas – kuo geriau reaguoti į poreikius. Šis naujas paketas puikiai atitinka šią logiką", - pabrėžė L. Dedonder.Šarvuočių skaičius nenurodomas.Praėjusią savaitę Belgija paskelbė ketinantį perduoti Ukrainai 105 milimetrų artilerijos sviedinių už 32,4 mln. eurų.

JAV skiria Ukrainai humanitarinės pagalbos už dar 205 mln. doleriųJungtinės Valstijos paskelbė skiriančios Rusijos užpultai Ukrainai humanitarinės pagalbos už dar 205 mln. dolerių (187,6 mln. eurų).Remiantis penktadienį išplatintu JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno pranešimu, ši pagalba bus paskirstyta per regione veikiančias nevyriausybines organizacijas. Teigiama, kad naujausios paramos tikslas – padėti Ukrainai tvarkytis su maisto ir geriamojo vandens stygiumi, taip pat padėti nuo karo nukentėjusiems žmonėms palaikyti ryšius su savo artimaisiais, nuo kurių jie buvo atskirti.A. Blinkenas pranešime pakartojo raginimą nedelsiant nutraukti Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.Pasak JAV valstybės departamento, nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 metų vasarį iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 6 mln. žmonių, o dar virš 5 mln. buvo perkelta šalies viduje.Pranešime nurodoma, kad nuo karo pradžios JAV jau perdavė Ukrainai humanitarinės paramos už daugiau kaip 2 mlrd. dolerių.

„Žydų tautos gėda“ Zelenskį pavadinę Putinas sulaukė kirčio: pasisakė Ukrainos vyriausiasis rabinasUkrainos vyriausiasis rabinas Moshė Reuvenas Asmanas atsakė Kremliaus diktatoriui Vladimirui Putinui, kuris Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį pavadino „žydų tautos gėda“, rašo UNIAN.„Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad didžiuojuosi prezidentu V. Zelenskiu. Jis nepabėgo ir daro viską, kad padėtų Ukrainos žmonėms. Ir ne tik aš. Manau, kad juo didžiuojasi visas pasaulis", - pareiškė žurnalistams rabinas.Jis taip pat pabrėžė, kad Ukrainoje nėra neonacistų. „Ukrainoje yra padorių žmonių, kurie gina savo tėvynę“, – sakė M. R. Asmanas.UNIAN primena, jog penktadienį sakydamas kalbą Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, Rusijos prezidentas V. Putinas teigė nuo vaikystės turintis daug draugų žydų, kurie neva mano, kad „V. Zelenskis – ne žydas, o žydų tautos gėda“.Rusijos prezidentas taip pat pareiškė, kad jį stebina kolegų elgesys – „kaip galima remti atmatas neonacistus“.

Sprogimai Bučos rajone – po raketų smūgio detonuoja priešo palikta amunicijaKyjivo srities Bučos rajone dėl raketų smūgio ir miško gaisro buvusiose Rusijos armijos pozicijose masiškai sproginėja šaudmenys.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo srities policijos vadovas Andrijus Nebitovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusams raketomis apšaudžius Kyjivo sritį ir užsidegus miško masyvui netoli Zdviživkos, pradėjo sproginėti okupantų palikti sviediniai. Detonacija vyksta buvusiose Rusijos kariuomenės pozicijose“, – rašoma pranešime.Pasak A. Nebitovo, policija įvedė teritorijoje atitinkamą režimą ir išstatė patrulius, kad būtų išvengta gyventojų traumų, kol Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba likviduos sprogimų padarinius.Kaip jau buvo pranešta, penktadienį rusams raketomis smogus Kyjivo sričiai, nukentėjo mažiausiai septyni žmonės.

CNN: Bidens yra pasirengęs supaprastinti Ukrainos stojimą į NATOJAV prezidentas Joe Bidenas yra pasirengęs supaprastinti Ukrainos stojimą į NATO, praneša amerikiečių televizijos kanalas CNN, cituodamas savo šaltinius.Pasak jų, J. Bidenas gali leisti Kijevui atsisakyti 2008 metais priimto vadinamojo NATO narystės veiksmų plano, kurį kitos šalys turi įvykdyti, kad įstotų į karinį aljansą.Pasak CNN, tokį pasiūlymą NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pateikė per šią savaitę Vašingtone vykusį susitikimą su J. Bidenu.

Rusija į Baltarusiją atgabeno branduolinių ginklųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pranešė, kad į Baltarusiją atgabenta pirmoji branduolinių užtaisų partija, kurią planuojama pastatyti šalies teritorijoje, praneša RIA Novosti.„Tai tik pirmoji dalis. Iki metų pabaigos mes visiškai užbaigsime užduotį“, – sakė V. Putinas. Kitaip tariant, anot jo, į Baltarusiją jau pristatytos pirmosios branduolinės galvutės.Kovo mėnesį V. Putinas paskelbė, kad Rusija dislokuos Baltarusijoje taktinius branduolinius ginklus. Gegužės pabaigoje abiejų šalių gynybos ministrai Sergejus Šoigu ir Viktoras Khreninas pasirašė atitinkamus dokumentus. Tuo pačiu metu Aleksandras Lukašenka sakė, kad branduolinių ginklų judėjimas į Baltarusiją jau prasidėjo.„Branduolinių ginklų panaudojimas teoriškai įmanomas, tačiau dabar to nereikia“, - sakė V. Putinas, klausiamas, ar ketina juos panaudoti. „Mes turime daugiau tų ginklų, Vakarai apie tai žino“, - teigė V. Putinas.

Putinas: Rusijos ekonomika gerai atlaiko Vakarų daromą spaudimąRusijos ekonomikai numatomas 1,5–2 proc. siekiantis augimas, o infliacija yra mažesnė nei euro zonoje. Tai penktadienį Sankt Peterburge pareiškė šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas.Jis tokius komentarus išsakė praėjus daugiau kaip metams po to, kai Rusijai dėl jos visapusiškos invazijos į Ukrainą buvo pritaikytos griežtos Vakarų sankcijos.„Valstybės ir verslo pasirinkta strategija veikia“, – Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume tvirtino V. Putinas.Kalbėdamas apie federalinio biudžeto deficitą, Rusijos prezidentas jį aiškino struktūrinėmis investicijomis ir padidėjusiomis išlaidomis ginkluotės sektoriuje. V. Putinas taip pat nurodė, kad Rusija esą gerai atlaikė Vakarų kompanijų egzodą, rusų bendrovėms sparčiai užėmus apleistas nišas.Pasak Kremliaus vadovo, vyriausybės politikoje didelis dėmesys bus skiriamas nacionalinei ekonomikai. V. Putinas forume siekė patikinti užsienio investuotojus, kad Rusija esą neužvers jiems durų.

Chersone per apšaudymus sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 23, tarp jų – trys vaikaiPenktadienį Chersone per apšaudymus buvo sužeisti 23 žmonės, tarp jų – trys vaikai.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusijos teroristų armija intensyvia ugnimi smogė Chersonui. 23 žmonės buvo sužeisti", – pareiškė jis.Anot A. Jermako, buvo smogta Taurijos mikrorajonui, Korabelno rajonui ir centrinei miesto daliai. Per apšaudymus nukentėjo medicinos įstaiga, vaikų darželis, prekybos centras, gyvenamieji namai, automobiliai, elektros perdavimo linijos.„Tarp sužeistųjų – trys vaikai. Visi nukentėjusieji paguldyti į ligoninę. Trys žmonės yra sunkios būklės, visi kiti patyrė vidutinio sunkumo arba lengvus sužeidimus", – patikslino pareigūnas.Jis pridūrė, kad slėptuvės išgelbėjo daugelio žmonių gyvybę.Kaip pranešė Beryslavo rajono karinės administracijos vadovas Volodymyras Litvinovas, priešas dieną apšaudė Šliachovės kaimą. „Rusijos kariuomenė smogė gyvenamajam namui, nukentėjo ir ūkiniai pastatai. Vienas žmogus buvo sužeistas“, – rašoma pranešime.

Kyjivo srityje per raketų smūgį nukentėjusių žmonių skaičius išaugo iki septyniųŽmonių, sužeistų per raketų smūgį Kyjivo regionui, skaičius išaugo iki septynių. Tai penktadienį per televizijos maratoną pranešė Kyjivo srities policijos vadovas Andrijus Nebitovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Deja, nukentėjusiųjų nuo šio teroristinio smūgio padaugėjo – į gydytojus kreipėsi septyni žmonės... Jų sužeidimai gana lengvi, sunkių ar net vidutinio sunkumo sužeidimų nėra. Tačiau tarp nukentėjusiųjų yra du vaikai. Mažajam – 4 metai, o vyresniajam – 13 metų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, paskelbus oro pavojų, privačiame name buvęs paauglys nusileido į rūsį. Į šį namą pataikė rusų raketos nuolauža – sugriautas stogas, apgadintos sienos, išdaužyti visi langai.„Labai didelė tikimybe, jog jei jis būtų likęs name, tai, deja, būtų buvęs sužalotas ar net žuvęs“, – sakė Ukrainos sostinės regiono policijos vadovas.Jis pažymėjo, kad tarp nukentėjusiųjų yra dvi garbaus amžiaus moterys: viena gimusi 1936 metais, kita – 1938-aisiais. Joms taip pat suteikta medicinos pagalba, pavojus jų gyvybei negresia.Kaip anksčiau buvo pranešta, per rusų apšaudymą Kyjivo srityje nukentėjo 33 namai, iš kurių trys buvo sugriauti.

Putinas: Ukraina greitai pritrūks savo karinės technikosUkraina greitai pritrūks savo karinės technikos, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Anksčiau kalbėdamas Tarptautiniame ekonomikos forume Sankt Peterburge jis sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netrukus visiškai priklausys nuo Vakarų tiekiamos įrangos.Jis pridūrė, kad Ukrainai nepavyko padaryti pažangos vykdant savo kontrpuolimą, ir pareiškė, kad Ukrainos armija „neturi jokių šansų“ prieš Rusijos kariuomenę.

Apklausa: dalis rusų pritartų branduolinio ginklo panaudojimui UkrainojeDidžioji dauguma Rusijos gyventojų mano, kad naudoti branduolinio ginklo kare su Ukraina negalima jokiomis aplinkybėmis. Bet dalis respondentų pritartų branduoliniam smūgiui.Tai rodo Levados centro surengtos apklausos rezultatai, praneša portalas „rbc.ua“.Gegužės pabaigoje respondentams buvo užduotas toks klausimas: "Vieni mano, jog Rusija turi panaudoti branduolinį ginklą, kad iškovotų pergalę Ukrainoje, kiti mano, kad jokiomis sąlygomis negalima naudoti branduolinio ginklo. O kurio iš šių požiūrių veikiausiai laikotės jūs pats?“Didžioji dauguma – 86 proc. – rusų pareiškė, kad branduolinio ginklo negalima naudoti jokiomis aplinkybėmis. Tačiau 10 proc. respondentų sutinka, kad jis būtų naudojamas.Levados centro apklausa buvo surengta 2023 metų gegužės 25-31 dienomis, joje dalyvavo 1 603 žmonės.Gegužės viduryje paskelbtais Levados centro apklausos duomenimis, beveik trečdalis (29 proc.) Rusijos gyventojų mano, kad jų vadovybė yra pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą „jei reikės“, o 60 proc. laikosi priešingos nuomonės.

Kachovkos HE susprogdinimas: trijose Ukrainos srityse tebėra apsemtos 54 gyvenvietėsPo Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo trijose Ukrainos srityse – Chersono, Dnipropetrovsko ir Mykolajivo – tebėra apsemtos 54 gyvenvietės.Tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžis, praneša „Ukrinform“.„Chersono sritis, Dnipropetrovsko sritis ir Mykolajivo sritis – tai trys pagrindiniai regionai, kuriuose dirba mūsų pajėgos ir priemonės, kad pašalintų šios nepaprastosios situacijos padarinius. Šiuo metu labiausiai dėl Kachovkos susprogdinimo nukentėjusiose Chersono, Mykolajivo ir Dnipropetrovsko srityse tebėra užtvindytos 54 gyvenvietės, iš jų 17 yra laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje“, – sakė pareigūnas. Atstovas spaudai pažymėjo, kad šių trijų sričių teritorijoje iš viso apsemta daugiau kaip 1900 pastatų (iš jų Chersone – 1422), 201 namų ūkis ir 216 pasodybinių sklypų.„Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai evakavo 3 772 žmones ir 268 gyvūnus. Evakuacijos punktuose dirba psichologai, jie taip pat atliko didelį darbą – suteikė psichologinę pagalbą 413 žmonių“, – sakė O. Chorunžis.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Chersone per apšaudymą sužeisti šeši žmonės Mažiausiai šeši žmonės buvo sužeisti per Chersono gyvenamųjų rajonų apšaudymą, pranešė regiono prokuratūra.Pasak ministerijos, Rusijos kariai birželio 16-osios popietę apšaudė Chersoną. Dėl to buvo sugadinti aukštybiniai pastatai, medicinos ir švietimo įstaigų pastatai, transporto priemonės ir elektros linijos.Šiuo metu žinoma, jog nukentėjo mažiausiai šeši civiliai gyventojai. Miesto apšaudymas tęsiasi, sakė prokuratūra.

Zelenskis: Rusija nori susprogdinti Zaporižios AE Rusija ketina susprogdinti Zaporižios atominę elektrinę, kad destabilizuotų padėtį Ukrainoje. Taip sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per interviu amerikiečių televizijos kanalui „NBC News“, pažymėdamas, kad agresorius yra suinteresuotas, kad pasaulis spaustų Kyjivą, reikalaudamas „sustabdyti konfliktą“. Šiemet birželio 14 dieną buvo pranešta, kad situacija Zaporižios AE tampa vis pavojingesnė. Maskvos kryptimi stotis automatiškai nekontroliuoja radiacijos lygio. Rusai sunaikino gebėjimą reaguoti į nelaimingus atsitikimus, nėra įrangos ir priešgaisrinės tarnybos galimo nelaimingo atsitikimo atveju. Birželio 15 dieną „Energoatom“ vadovas įvertino avarijos Zaporižios AE tikimybę. Atsakydamas į klausimą, ar užpuolikai imsis teroro akto Zaporižios AE, kaip nutiko Kachovkos hidroelektrinėje, „Energoatom“ prezidentas Petro Kotinas sakė, kad šis klausimas kelia didžiausią susirūpinimą.

Ukraina nustatė, kur Vengrijoje laikomi 11 Rusijos perduotų Ukrainos kariųUkraina nustatė, kur yra 11 rusų nelaisvėje buvusių šalies gynėjų, kuriuos Rusija perdavė Budapeštui ir kurie dabar laikomi Vengrijos teritorijoje.„Darnus įgaliotinio komandos darbas leido nustatyti, kad dabar Vengrijos teritorijoje yra 11 Ukrainos gynėjų, kuriuos šalis agresorė laikė kaip karo belaisvius“, – pranešė „Telegram“ kanale dingusių be žinios asmenų reikalų įgaliotinis Olehas Kotenka, kuriuo remiasi UNIAN.Pasak ombudsmeno, Ukrainai taip pat pavyko nustatyti kariškių pavardes ir jų kelionės į Vengriją maršrutą. Artimieji ir atitinkamos teisėsaugos institucijos jau gavo visą informaciją.„Reikia pažymėti, kad iki šiol iš viso nebuvo jokios informacijos apie 7 iš 11 mūsų piliečių, kurių laikymo vieta nustatyta“, – pridūrė O. Kotenka.Anot pareigūno, iki karo belaisvių grįžimo į Ukrainos teritoriją jie būna įrašyti į Bendrąjį dingusiųjų be žinios ypatingomis aplinkybėmis registrą.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 8 d. Maskvos patriarchato svetainėje pasirodė informacija apie grupės karo belaisvių perdavimą Vengrijai.Kitą dieną Vengrijos ministro pirmininko pavaduotoja Zsoltas Semjénas patvirtino, kad Rusija perdavė 11 vengrų kilmės karo belaisvių, tačiau atsisakė atskleisti detales.Užsienio reikalų ministerija reikalauja suteikti Ukrainai išsamią informaciją apie belaisvius, nes Kyjivas nebuvo įspėtas apie tokias Maskvos ir Budapešto derybas. Ukrainos Vyriausioji žvalgybos valdyba iš anksto turėjo duomenų apie rengiamą informacinę-psichologinę operaciją su belaisviais, kurios tikslas – gerinti nuomonę apie Rusijos stačiatikių bažnyčią Europoje.Ukrainos vakaruose esančioje Užkarpatės srityje gyvena apie 150 tūkst. etninių vengrų (2001 metų gyventojų surašymo duomenimis). Būdami Ukrainos piliečiai, jie, kaip ir kiti ukrainiečiai, tarnauja Ukrainos ginkluotosiose pajėgose.

Zelenskis: kontrpuolimo eiga „teigiama“Ukrainos kontrpuolimo sėkmė reikš Rusijos pralaimėjimą kare, interviu JAV transliuotojui „NBC News“ sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Paklaustas apie pažangą kontrpuolime, V. Zelenskis sakė: „Viskas atrodo neblogai. Sakyčiau, iš esmės teigiamai, bet sunku... Mūsų kariai, kurie dabar yra priešakinėje fronto linijoje, susiduria su labai stipriu pasipriešinimu. Galima suprasti, kodėl. Nes jei Rusija pralaimės šią kampaniją Ukrainai, sakyčiau, iš esmės jai tai reikš pralaimėtą karą.

Kyjivo regione sužeisti du vaikai Kyjivo regione per Rusijos raketų ataką, surengtą priešpiet, buvo sužeisti du vaikai ir pagyvenusi moteris, apgadinta daugiau nei 30 namų, „Kyiv Post“ citavo regiono policiją.

Tyrėjai: labai tikėtina, kad Rusija susprogdino Kachovkos užtvankąTeisės ekspertų komanda, tirianti Kachovkos užtvankos griūtį, pareiškė, kad labai tikėtina, jog už tai atsakinga Rusija.Remiantis tarptautinės žmogaus teisių advokatų kontoros „Global Rights Compliance“ nariais, padedančiais Ukrainos prokurorams, preliminarios išvados rodo scenarijų, kai Rusija toje vietoje padėjo sprogmenis.Jie kartu su Tarptautinio baudžiamojo teismo komanda ir Ukrainos generaliniu prokuroru lankėsi Chersono regione birželio 10–11 d.Tarp jų buvo Yousufas Syedas Khanas, „Global Rights Compliance“ vyresnysis teisininkas, kuris teigė, kad išvada, kad Rusijos pusė susprogdino užtvanką iš anksto padėtais sprogmenimis, „yra 80 proc. ir daugiau“.Jie atmetė teoriją, kad nelaimę galėjo sukelti vien netinkamas valdymas.Rusija ir Ukraina anksčiau šį mėnesį apsikeitė kaltėmis dėl užtvankos pralaužimo, tačiau ekspertai parodė pirštu į Maskvą.

Rusijos pranešimai byloja apie Ukrainos laimėjimus Pietų frontePenktadienį Maskva pranešė apie intensyvias kautynes prie gyvenviečių pietryčių Ukrainoje, dar neseniai kontroliuotų Rusijos, o tai rodo Kyjivo pajėgų pažangą.Rusijos pareigūnai, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, teigė, kad ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas neva žlugo, tačiau pasak Rusijos kariuomenės, aktyviausios kovos vyksta aplink Rivnopilio ir Urožainės gyvenvietes, esančias netoli kaimų, kuriuos Ukraina pranešė atkovojusi praėjusią savaitę.Rusija teigia neva atrėmusi „penkias Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių atakas“ aplink Rivnopilį ir Urožainę. Kovos šiame rajone reiškia, kad Rusijos gynybos linija atsitraukė per kelis kilometrus ties riba, skiriančia iš dalies okupuotą pietinę Zaporižios ir rytinę Donecko sritis.Ketvirtadienį Ukrainos kariuomenė pranešė toliau žengianti į priekį, nepaisant „stipraus Rusijos kariuomenės pasipriešinimo“. Tačiau teritorija, kurioje vyksta intensyvios kautynės, vis dar yra daugiau nei už keliolikos kilometrų į šiaurę nuo stipriai įtvirtintų Rusijos gynybos linijų.Ukrainos karinė sėkmė pietiniame Zaporižios regione gali padėti Ukrainos pajėgoms pralaužti Rusijos sausumos jungtį su Krymo pusiasaliu, Rusijos atplėštu nuo Ukrainos ir aneksuotu. Tai Maskvai lemtų didelį posūkį kare.Analitikai teigia, kad kol kas Ukraina metė į mūšio lauką toli gražu ne visas savo pajėgas ir greičiausiai vis dar tiria Rusijos gynybą.

Klyčko: per naujausią Rusijos raketų ataką Kyjivas nepatyrė žalosŠiandienos Rusijos raketų ataka Kyjive nepadarė žalos, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos sostinės meras Vytalijus Klyčko.„Po raketų atakos Kyjive nėra apgadintų objektų ar namų“, – sakė V. Klyčko. Jis patikslino, kad sprogimai Podilskio rajone pasigirdo dėl veikiančios Ukrainos oro gynybos, ji buvo nukreipta į artėjančius taikinius. Kyjivo meras padėkojo oro gynybos pajėgoms už jų darbą.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad penktadienį Ukrainos oro gynyba sunaikino šešias Rusijos hipergarsines raketas „Kinžal“, šešias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir du žvalgybinius dronus.

Rusija: padarėme didelių nuostolių Ukrainos pajėgoms Rusijos gynybos ministerija penktadienį pareiškė, esą jos pajėgos per pastarąją parą atmušė daugybę Ukrainos karių bandymų kontratakuoti įvairiose fronto vietose, todėl Kyjivo pajėgos neva patyrė didelių nuostolių. Ukraina teigia, kad jos pajėgos atkovojo mažiausiai septynis kaimus ir 100 kvadratinių kilometrų, pradiniame kontrpuolimo etape, kuris, tikimasi, įgaus didesnį pagreitį, kai į kovą įsijungs daugiau karių, praneša „Reuters“. Savo kasdienėje žinutėje Rusijos gynybos ministerija nurodė, esą ji padarė didelių nuostolių Ukrainos kariams per, anot jos, nesėkmingas Ukrainos kontrpuolimo operacijas Pietų Donecko ir Donecko kryptimis. Joje teigiama, neva Rusija Ukrainos kariams atremti panaudojo sausumos karius, oro antskrydžius ir artilerijos ugnį, o per pastarąsias 24 valandas įvairiose vietose žuvo apie 500 Ukrainos karių ir sunaikinti penki tankai. Taip pat Rusijos gynybos ministerija tvirtina, esą buvo sunaikinta daug šarvuočių ir kitų Ukrainos karinės įrangos elementų. Šių teiginių nėra galimybės nepriklausomai patikrinti.

Vokietija pristatys Ukrainai dar 64 raketas „Patriot“Vokietija pristatys Ukrainai dar 64 „žemė-oras“ raketas „Patriot“, prisidėdama prie kelių kitų NATO sąjungininkių, stiprinančių Ukrainos oro gynybą.Penktadienį Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pranešė apie raketų pristatymą NATO susitikimo Briuselyje kuluaruose. Jis sakė, kad sprendimas svarbus siekiant suteikti nuolatinę paramą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, mėginančioms išlaisvinti Rusijos okupuotą teritoriją.B. Pistoriusas sakė, kad raketos turi būti pristatytos nedelsiant. JAV sukurta sistema „Patriot“ yra viena galingiausių Ukrainos turimų oro gynybos sistemų.Ketvirtadienį JAV, Didžioji Britanija, Danija ir Nyderlandai paskelbė, kad papildomai suteiks priešlėktuvinių raketų Ukrainos kontrpuolimui prieš Rusiją. Jos jau pristatomos Ukrainai, jų pristatymas turėtų būti baigtas per ateinančias savaites.

Kyjivo regione dėl raketų smūgio buvo apgadinti privatūs namaiDėl raketų smūgio Kyjivo regione buvo apgadinti keli privatūs namai. Kyjivo srities policijos vadovas Andrijus Nebytovas sakė, kad dėl raketų smūgių prasidėjo gaisras, buvo aukų.Jis taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose matyti apgadinti namai.Pasak regioninės prokuratūros, viename iš regiono rajonų buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir parduotuvė. Buvo sužeistas 82 metų vietos gyventojas ir per apšaudymą keliu važiavusio automobilio vairuotojas.Penktadienį buvo suduotas raketų smūgis Kyjivui ir regionui, pranešė vietos valdžia. Rusijos gynybos ministerija šios informacijos nekomentavo.Karo sąlygomis BBC negali greitai patikrinti karių pareigūnų pareiškimų.

Afrikos lyderiai per Kyjivo ataką slėpėsi bombų slėptuvėje Kai Afrikos lyderiai pradėjo savo taikos misiją sostinėje, Kyjive pasigirdo sprogimai. Liudininkas „Reuters“ sakė, kad įvyko du sprogimai, o tai patvirtino meras Kyjivo Vitalijus Klyčko. Jis perspėjo, kad daugiau raketų buvo nukreiptos Kyjivo link. Kitas „Reuters“ korespondentas sostinėje matė dviejų raketų dūmų pėdsakus ore – nors nebuvo aišku, ar tas raketas paleido Rusija, ar Ukrainos oro gynyba. „Reuters“ televizijos komanda pranešė, kad Afrikos lyderiai įėjo į viešbutį, kad galėtų pasinaudoti jo oro antskrydžių priedanga. Afrikos delegacija, kurią sudaro Pietų Afrikos, Senegalo, Komorų salų ir Egipto lyderiai, šiandien Kyjive susitiks su Volodymyru Zelenskiu ir pateiks pasiūlymus dėl taikos. Tikimasi, kad jie rytoj susitiks su Vladimiru Putinu.

Ukraina pranešė numušusi 12 Rusijos raketų, įskaitant šešias hipergarsines raketas „Kinžal“ Penktadienį Ukraina pranešė virš Kyjivo numušusi 12 Rusijos raketų, įskaitant šešias hipergarsines raketas „Kinžal“, jos atlėkė tuo metu, kai Afrikos lyderių delegacija atvyko į sostinę taikos misijai. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad sunaikino šešias raketas „Kinžal“, šešias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir du žvalgybinius bepiločius orlaivius. Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko sakė, kad visos raketos ir dronai buvo numušti virš sostinės. https://t.me/stranaua/110101

Kuleba: Kyjive suduoti smūgiai – „žinutė“ su taikos misija atvykusiems Afrikos lyderiams Afrikos prezidentų ir aukšto rango pareigūnų delegacija, atvykusi su taikos misiją į Ukrainą, penktadienį apsilankė Bučoje – vietoje, kur, kaip įtariama, Rusijos kariai įvykdė žudynes. PAR „Prezidentas Cyrilas Ramaphosa ir kiti Afrikos valstybių bei vyriausybių vadovai, dalyvaujantys Afrikos vadovų taikos misijoje [lankėsi] Bučos miesto Šv. Andriejaus stačiatikių cerkvėje“, – kartu su vizito vaizdo įrašu tviteryje paskelbė PAR prezidentūra. O Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad penktadienį, po to, kai pasigirdo oro pavojaus sirenos ir suveikė oro gynyba, mieste, kuriame lankosi Afrikos šalių lyderiai, nugriaudėjo sprogimas. V. Kličko socialinėje žiniasklaidoje pranešė, kad centriniame Podilės rajone įvyko sprogimas. „Raketos vis dar skrenda Kyjivo link“, – rašė jis. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pažymėjo, kad penktadienį Kyjive suduoti smūgiai – „žinutė“ Afrikos lyderiams, atvykusiems su taikos misija. Rusijos prezidentas Vladimiras „Putinas „stiprina pasitikėjimą“, surengdamas didžiausią per kelias savaites raketų ataką prieš Kyjivą būtent per Afrikos lyderių vizitą į mūsų sostinę. Rusijos raketos yra žinia Afrikai: Rusija nori daugiau karo, o ne taikos“, – sakė ministras.

Skelbiama, kad Kyjive atšauktas oro pajovus.

Britų žvalgyba: Rusijos generolas S. Goriačiovas „beveik neabejotinai“ žuvo Pietų UkrainojeBeveik neabejotina, kad birželio 12 d. ar maždaug tuo metu Pietų Ukrainoje žuvo Rusijos generolas majoras Sergejus Goriačiovas, tai sakoma tviteryje paskelbtoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos duomenų atnaujintoje suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.S. Goriačiovas buvo 35-osios mišrių ginklų armijos štabo viršininkas.„Pranešta, kad 35-osios mišrių ginklų armijos vadu paskirtas generolas leitenantas Aleksandras Sančikas užpildė spragą vadovybėje, todėl yra reali galimybė kad kariuomenės vado pareigas ėjęs S. Goriačiovas žuvo“, – sakoma žvalgybos suvestinėje.Pranešime taip pat teigiama, kad 35-osios armijos elementai 2022 m. kovą dalyvavo vykdant civilių žudynes Bučoje, o 2022 m. birželio mėnesį šios pajėgos buvo beveik sunaikintos prie Iziumo.

Vandens lygis Zaporižios AE aušinimo tvenkinyje stabilus, praneša „Energoatom“Birželio 16 dienai Zaporižios atominės elektrinės (ZAE) aušinimo tvenkinio vandens lygis yra nepakitęs ir siekia 16,67 m. Apie tai „Telegram“ pranešė bendrovė „Energoatom“.„Nepaisant to, kad Rusijos okupantai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, situacija išlieka stabili ir kontroliuojama. Birželio 16 dieną 9.00 val. vandens lygis Kachovkos užtvankoje netoli Nikopolio toliau mažėja, tačiau ZAE aušinimo tvenkinyje jis išlieka nepakitęs – 16,67 metro. To visiškai pakanka elektrinės poreikiams patenkinti“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad vandens lygis šiluminės elektrinės kanale, iš kurio, esant reikalui, maitinamas ZAE tvenkinys, yra 11,19 metro. Bendrovė „Energoatom“ teigia, kad pastaruoju metu vandens lygis kanale krenta nesmarkiai, jo rodikliai nebepriklauso nuo Kachovkos rezervuaro svyravimų.ZAE reaktoriai neveikia nuo 2022 metų rugsėjo. Nuo to laiko nevyksta aktyvus vandens garinimas iš aušinimo tvenkinio“, – pabrėžė „Energoatom“.Kaip pranešama, rusų okupantai neleidžia ZAE darbuotojams ukrainiečiams pervesti 5-ojo reaktoriaus į šaltojo sustabdymo būseną, kaip numatyta Valstybinės branduolinio reguliavimo inspekcijos 2023 metų birželio 8 dienos įsakyme.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko praneša, kad miesto Podolės rajone nugriaudėjo sprogimas. Anot jo, „į miestą vis dar skrenda raketos“.

Oro pavojus paskelbtas visoje Ukrainoje https://t.me/RBC_ua_news/53978

Pranešama apie sprogimus Kyjive Žiniasklaida skelbia, kad iš Kyjivo pranešama apie sprogimų garsus. Vietos valdžia pranešė, kad mieste veikė oro gynyba.Eilėje Ukrainos regionų paskelbtas oro pavojus. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos kiek anksčiau pranešė, kad kelios „Kalibr“ tipo raketos juda link šiaurės Ukrainos.https://t.me/uniannet/101880

Į Ukrainą atvyko PAR prezidentasPenktadienį Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Cyrilas Ramaphosa atvyko į Ukrainą, pranešė pareigūnai. Afrikos lyderiai pasišovė siekti taikos ir tarpininkauti Kyjivui ir Maskvai.Keturi prezidentai ir trys kitų Afrikos valstybių atstovai Kyjive surengs derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir šeštadienį vyks į Sankt Peterburgą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.Ši diplomatinių pastangų komanda tikisi tarti savo žodį, kad būtų išgirstas balsas žemyno, itin nukentėjusio dėl išaugusių grūdų kainų ir platesnio poveikio pasaulinei prekybai, sukelto Rusijos pernai pradėtos invazijos į Ukrainą.„Prezidentas Cyrilas Ramaphosa atvyko į Nemičiajevo geležinkelio stotį“, – tviteryje parašė PAR prezidentūra.Prie jo prisidės Senegalo prezidentas Macky Sallas ir Zambijos prezidentas Hakainde Hichilema, taip pat Komorų prezidentas Azali Assoumani, šiuo metu vadovaujantis Afrikos Sąjungai.Kiti trys į Ukrainą turėję keliauti lyderiai - Ugandos prezidentas Yoweri Museveni, Egipto Abdelis Fattah Al Sisi bei Kongo ir Brazavilio prezidentas Denisas Sassou Nguesso – atsisakė vizito ir vietoj to pasiuntė kitus atstovus.

Po dronų atakos Rusijos Kursko srityje sudegė fabriko sandėlisVakarų Rusijos Kursko srityje netoli sienos su Ukraina per dronų atakos sukeltą gaisrą sudegė tekstilės fabriko sandėlis. Tai penktadienį pranešė regiono civilinė apsauga.Pasak žiniasklaidos, pradžioje smogta administraciniam pastatui, o iš čia liepsnos išplito į sandėlį. Žmonės nenukentėjo.Rusija prieš beveik 16 mėnesių įsiveržė į Ukrainą ir beveik kasdien atakuoja miestus ir kaimus kaimyninėje šalyje, be kita ko, raketomis ir dronais. Tačiau pastaraisiais mėnesiais ir Rusijos pasienio regionai, tokie kaip Kurskas, Brianslas ir Belgorodas, vis labiau skundžiasi atakomis iš Ukrainos pusės. Net sostinė Maskva tapo dronų taikiniu. Kyjivas oficialiai nepripažįsta dalyvavimo šiose atakose.

Ukrainoje nuo karo pradžios jau žuvo 218 500 Rusijos kariųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų birželio 16 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos eliminavo apie 218 500 Rusijos karių, įskaitant 590 karių per pastarąją parą.Apie tai pranešama feisbuke paskelbtoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo žinutėje.Be to, Ukrainos kariai sunaikino 3 965 (+10 per praėjusią parą) priešo tankus, 7 683 (+16) šarvuotas kovos mašinas, 3 812 (+19) artilerijos sistemų, 606 (+2) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 364 oro gynybos sistemas, 314 orlaivių, 301 sraigtasparnį, 3 357 (+24) operatyvinius-taktinius bepiločius orlaivius, 1 199 sparnuotąsias raketas, 18 laivų / katerių, 6 519 (+13) transporto priemonių ir degalų cisternų, 519 specialiosios technikos vienetų.Duomenys nuolat atnaujinami. Kaip pranešama, per pastarąją parą oro pajėgos sudavė 13 smūgių priešo personalo telkiniams.

Afrikos lyderiai vyksta į iš anksto pasmerktą taikos misiją UkrainojeĮ Ukrainą penktadienį turi atvykti Afrikos šalių vadovai, kurie, kaip patys teigia, siekia tarpininkauti dėl taikos tarp Kyjivo ir Maskvos, nors trys prezidentai atsisakė dalyvauti misijoje, be to, ją užtemdė Ukrainos pradėtas kontrpuolimas.Keturi prezidentai ir trys atstovai Kyjive susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o šeštadienį išvyks į Sankt Peterburgą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.„Būtent paaštrėjusio konflikto metu reikia lygiai taip pat paspartinti taikos paieškas“, – sakoma Pietų Afrikos Respublikos prezidento Cyrilo Ramaphosos pareiškime.Aukšto rango diplomatijos komanda tikisi, kad prie derybų stalo bus išgirstas balsas žemyno, kuris po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą smarkiai nukentėjo nuo išaugusių grūdų kainų ir platesnio poveikio pasaulinei prekybai.„Mes norime su jais bendrauti... ir išsiaiškinti, ar yra galimybių bendromis pastangomis priartinti taiką Ukrainoje“, — sakė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olegas Nikolenka.Tačiau ši iniciatyva, naujausia iš virtinės kol kas nesėkmingų diplomatinių pastangų sustabdyti kraujo liejimą, prasideda ne pačiomis geriausiomis aplinkybėmis.Pastarosiomis savaitėmis Maskva suintensyvino naktines atakas prieš didžiuosius Ukrainos miestus, o Kyjivas pradėjo didelį kontrpuolimą, siekdamas susigrąžinti Rusijos okupuotas teritorijas.„Sąlygų taikioms ir konstruktyvioms diskusijoms nebėra“, – trečiadienį AFP sakė Kongo diplomatinis šaltinis.Trys lyderiai – Ugandos prezidentas Yoweri Museveni, Egipto prezidentas Abdel Fattah al Sisi ir Kongo-Brazavilio prezidentas Denis Sassou Nguesso – atsisakė vykti į kelionę.Vietoj savęs jie atitinkamai siunčia buvusį premjerą, dabartinį ministrą pirmininką ir savo biuro vadovą. Y. Museveni pranešė, kad negali vykti, nes susirgo COVID-19.Diplomatinis šaltinis apgailestavo, kad nedalyvaujant „Afrikos scenos sunkiasvoriui A. F. al Sisi“, iniciatyvos mastas „gali susilpnėti“.Tik trys iš pirminių misijos narių – C. Ramaphosa, Senegalo prezidentas Macky Sallas ir Zambijos prezidentas Hakainde Hichilema bei Komorų Respublikos prezidentas Azali Assoumani, kuris šiuo metu vadovauja Afrikos Sąjungai – penktadienį traukiniu iš Lenkijos vyks į Kyjivą.

Kremlius: O. Scholzo pokalbis su V. Putinu padėtų Berlynui blaiviai įvertinti situacijąKremlius mažai tikėtinais, tačiau sveikintinais pavadino Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo planus pasikalbėti telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. „Galbūt tai leistų Berlynui bent sekundei nusimesti akidangčius, kurie trukdo blaiviai vertinti situaciją“, – ketvirtadienį per Rusijos televiziją pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Kartu jis pridūrė, kad šiuo metu šiuo klausimu nėra jokio poslinkio. O. Scholzo pareiškimas dėl galimo pokalbio telefonu esą „tikriausiai buvo hipotetinis ketinimas“.Vis dėlto, anot D. Peskovo, tokie pokalbiai yra naudingi. Esą visiškai normalu, kad šalių vadovai kalbasi net sunkiausiu metu. „Ir tikriausiai būtų neblogai, jei toks pokalbis vyktų, kad jie bent jau iš pirmų lūpų išgirstų mūsų poziciją“, – teigė D. Peskovas.Berlyno ir Maskvos santykiai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios smarkiai pablogėjo. Vokietija remia Ukrainą jos gynybinėje kovoje ir reikalauja išvesti rusų dalinius iš kaimyninės šalies.O. Scholzas birželio pradžioje pareiškė, kad ketina „netrukus“ pasikalbėti su V. Putinu. Jis priminė, kad su Rusijos prezidentu kalbėjosi prieš 15 mėnesių, netrukus po to, kai šis davė įsakymą pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą.

Analitikai: okupantai rado būdą, kaip apsunkinti Ukrainos kontrpuolimąKaro studijų institutas (ISW) padarė prielaidą, kad Ukrainos kontrpuolimą gali apsunkinti okupantų plačiai naudojamos elektroninės karybos priemonės. Verta pažymėti, kad būtent elektroninės karybos įranga vis dažniau minima kasdienėse sunaikintos okupantų technikos suvestinėse.Savo išvadose ISW analitikai vadovaujasi rusų „karo korespondentų“ žinutėmis, kuriose jie vakar didžiavosi geru elektroninės karybos padalinių darbu.Ši įranga neva apsunkina tiksliųjų sviedinių naudojimą ir smarkiai trikdo ukrainiečių ryšio sistemą.Kaip tvirtina tie patys „karo korespondentai“, okupantai naudoja elektroninės karybos kompleksus „Murmansk-BN“ ukrainiečių oro žvalgybos priemonių jutikliams trikdyti, o elektroninės karybos kompleksus „Krasucha-4“ – palydoviniam ryšiui slopinti 300 km spinduliu.„ISW anksčiau rašė, kad Rusijos elektroninės karybos įranga suvaidino lemiamą vaidmenį apsunkinant ukrainiečių atakas Zaporižės kryptimi. Tiesa, neaišku, ar vis dar sėkminga rusų elektroninės karybos taktika yra pranašesnių pajėgumų ar veiksmingesnio elektroninės karybos sistemų panaudojimo rezultatas“, – teigiama ISW ataskaitoje.ISW toliau mano, kad Rusijos pajėgos atlieka doktriniškai pagrįstas gynybos operacijas, kuriose pirmasis ešelonas atremia arba sulėtina puolančiąsias pajėgas, o antrasis ešelonas kontratakuoja bet kokius prasiveržusius priešininkus.

R. Kadyrovas pareiškė, kad į Belgorodą permesti čečėnų kovotojaiČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas pareiškė, kad jo kovotojai permesti į Rusijos Belgorodo sritį pasienyje su Ukraina. Bataliono „Zapad-Achmat“ pajėgos užėmė pozicijas netoli Nechotejevkos pasienio kaimo ir kontrolės punkto Graivorono rajone, pareiškė R. Kadyrovas tinkle „Telegram“. Tikslas esą yra užkirsti kelią „ukrainiečių diversantų grupių“ išpuoliams, praneša agentūra „Reuters“.Belgorodo sritis pastaruoju metu ne kartą skelbė apie proukrainietiškų partizanų, kurie save vadina Rusijos prezidento Vladimiro Putino priešininkas, įsiveržimą. Ukraina neigė sąsajas su šiomis atakomis.„Prie sienos su Ukraina esančių teritorijų gyventojai gali būti ramūs... Kas kėsinsis į mūsų sienas, sulauks žaibiško atsako", – teigiama R. Kadyrovo žinutėje „Telegram“ kanale.https://t.me/RKadyrov_95/3701

Danija ir Nyderlandai finansuos tankų „Leopard“ papildymą UkrainaiUkraina gaus daugiau bendrovės „Rheinmetall“ pagrindinių kovos tankų „Leopard 2“, kuriuos nupirks Danija ir Nyderlandai.Ukrainos ginkluotosios pajėgos neteko pirmųjų pagrindinių kovos tankų „Leopard“ ir dabar Danija ir Nyderlandai nori finansuoti tiekimą, kad pakeistų sunaikintą įrangą, praneša Vokietijos žiniasklaidos priemonė „Handelsblatt“.Šios dvi šalys, pasak žiniasklaidos pranešimo, finansuoja 14 tankų pirkimą iš bendrovės „Rheinmetall“. Sutartys jau sudarytos, teigia laikraščio šaltiniai. Suma –triženklis skaičius milijonų eurų.Pirmieji tankai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms bus pristatyti kitų metų sausį. Iki tol „Rheinmetall“ remontuos „Leopard 2A4“, kuriuos bendrovė surinko iš įvairių šalių, turinčių tokių tankų, sandėlių.Be „Leopard 1“ ir „Leopard 2“, „Rheinmetall“ tiekia Kyjivui pėstininkų kovos mašinas „Marder“ ir jiems skirtą amuniciją. Bendrovės direktorius Arminas Pappergeris taip pat susitarė su Ukraina dėl būsimos tankų ir šaudmenų gamybos šalyje.Kaip pranešama, keletas Vokietijoje pagamintų tankų, kuriuos Ukrainai perdavė Vakarų partneriai, tikriausiai buvo prarasti Ukrainos kontrpuolimo pradžioje. Šiuo metu „Leopard“ laikomas galingiausiu koviniu tanku pasaulyje.

V. Zelenskis: Ukrainos kelias į NATO turėtų būti plėtojamas jau ruošiantis viršūnių susitikimui VilniujeUkrainos kelias į NATO ir politinis kvietimas įstoti turėtų būti plėtojamas jau ruošiantis NATO viršūnių susitikimui Vilniuje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė savo vaizdo kreipimesi 477-osios karo dienos pabaigoje.V. Zelenskis pranešė, kad tarptautiniu mastu imtasi reikšmingų žingsnių, kurie stiprina mūsų Ukrainos keliose srityse vienu metu.„Europos Parlamentas priėmė galingą rezoliuciją, remiančią mūsų tautos europinius ir euroatlantinius siekius. Konkretus raginimas Europos Sąjungos lyderiams nubrėžti aiškų mūsų šalies narystės ES kelią.O Aljanso klausimu Europos Parlamentas tiksliai nustato mūsų, Ukrainos, indėlio į euroatlantinį saugumą prasmę, o tai reiškia, kad Ukrainos kelias į NATO ir politinis kvietimas įstoti turėtų būti plėtojamas jau ruošiantis Aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje.“, – kalba prezidentas. Kaip antrą reikšmingą tarptautinį žingsnį jis išskiria JAV registruotą įstatymo projektą dėl Rusijos valstybės turto konfiskavimo ir perdavimo Uktainai kaip reparacijas. „Tokiose diktatūrose kaip Rusija pinigai yra didžiausia vertybė. Ir ypač tiems, kurie tarnauja valdančiajam režimui arba iš tikrųjų yra valstybės struktūrų savininkai.Kai teroristinė valstybė ir visi Rusijos asmenys, kurių bendradarbiavimas su Kremliumi sukūrė sąlygas Rusijos agresijai arba kurie yra vieša Rusijos korumpuotų pareigūnų priedanga, neteks pinigų, bus pasiektas labai svarbus tikslas – jie pajus, kas yra praradimas. Jie negerbia gyvybės ir nesigaili, kai prarandamos žmonių gyvybės. Rusijos valdančioji klasė nevertina žmonių ir yra pasirengusi iššvaistyti žmonių gyvybes šimtais tūkstančių. Tačiau jiems rūpi pinigai – beje, jų pasisavinti pinigai“, – sakė V. Zelenskis.

Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos per savaitę išlaisvino 7 gyvenvietesPer pastarąją savaitę Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino 7 gyvenvietes Donecko ir Zaporožės regionuose.Tai reiškia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos atgavo daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos kontrolę, per spaudos konferenciją sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Pagrindinio operacijų direktorato viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Gromovas.„Per pastarąją savaitę mūsų kariai pasiekė priešo gylį iki 3 km netoli Malaja Tokmachka kaimo ir iki 7 km į pietus nuo Velyka Novosilka. Išlaisvintos 7 gyvenvietės Donecko ir Zaporožės regionuose. Daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos buvo susigrąžinta“, - sakė O. Gromovas.

Rusijos pasienio regione – Čečėnijos kovotojaiČečėnijos kovotojai buvo dislokuoti Rusijos Belgorodo regione, besiribojančiame su Ukraina, siekiant užkirsti kelią „Ukrainos sabotažo grupuočių“ išpuoliams, sakė Čečėnijos valdovas Ramzanas Kadyrovas.Per pastarąjį mėnesį Belgorodas pranešė apie daugybę tarpvalstybinių proukrainietiškų Rusijos partizanų grupių, vadinančių save Vladimiro Putino oponentais, įsiveržimus.R. Kadyrovas sakė, kad kovotojai iš „Akhmat“ bataliono buvo išsiųsti į pasienio kaimą Nechoteebką ir patikros postą Graivorone, kur gegužę įvyko valstybinis išpuolis.„Teritorijų, besiribojančių su Ukrainos siena, gyventojai gali būti ramūs... Kas kėsinasi į mūsų sienas, sulauks žaibiško atsako“, – sakė R. Kadyrovas.Ukraina neigia dalyvavusi tarpvalstybiniuose išpuoliuose ir laiko juos tiesiogine Rusijos invazijos pasekme.

Humeniuk apie padėtį pietuose: okupantai atsitraukė iki 15 km atstumuPietuose Rusijos okupantai atsitraukė savo pozicijas iki 15 km atstumu, o tai žymiai sumažino atakų intensyvumą.Tai pareiškė OK „Pietų“ spaudos sekretorė Natalija Humeniuk kanalo „Mes esame Ukraina“ eteryje. Pasak jos, dėl tokių okupantų pozicijų atakų skaičius gerokai sumažėjo, nes kai kurių ginklų nebegalima naudoti.„Vanduo slūgsta, ir jie grįžta prie savo klastingų planų. Jie pradeda aktyviau naudoti raketų smūgius mūsų fronto sektoriuje ir didinti artilerijos dalyvavimą“, - sakė Humeniuk.Per pastarąją dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trimis kryptimis ir birželio 14 dieną pasiekė sėkmę.Kovos tęsėsi vakarinėje Donecko regiono dalyje, ypač Makarivkos srityje, ir vakarinėje Zaporožės regiono dalyje į pietus nuo Orekhovo.

JAV generolas: kontrpuolimo kaina bus labai didelė Ukraina daro nuolatinę pažangą savo vis dar besiformuojančiame priešpriešiniame puolime prieš Rusijos pajėgas, tačiau tikėtina, kad sudėtingas mūšis daug kainuos, sakė aukštas JAV generolas.„Ukraina pradėjo savo puolimą ir daro nuolatinę pažangą. Tai labai sunki kova“, - šiandien per spaudos konferenciją NATO būstinėje Briuselyje sakė JAV Jungtinio štabo viršininkų tarybos pirmininkas generolas Markas Milley.Anot jo, „tai labai žiauri kova, kuri greičiausiai užtruks daug laiko ir pareikalaus didelės kainos“.M. Milley gyrė Ukrainos pajėgų vadovavimą, įgūdžius ir moralę ir palygino tai su Rusijos strategija, kuri nėra tokia gera: „Jų vadovavimas nebūtinai yra nuoseklus, jų karių moralė nėra aukšta, jie sėdi gynybinėse pozicijose, o daugelis jų to nedaro. Net nežinau, kodėl jie ten yra“.

Rusai apšaudė Chersono sritį: yra aukųRusijos kariuomenė ketvirtadienį, birželio 15 d., vėl apšaudė Chersono sritį. Vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Chersono srities karinės administracijos vadovu Oleksandru Prokudinu.„Rusijos kariuomenė apšaudė Beryslavą“, – informavo pareigūnas.Pasak jo, 55 metų vietos gyventojas žuvo savo bute.„Rusijos aviacija taip pat smogė Kozackei. Ten sužeista 86 metų amžiaus moteris, ji nugabenta į ligoninę", – pridūrė regiono vadovas.Okupantai rusai tęsia Chersono miesto ir Chersono srities apšaudymą net ir po Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo.Portalas primena, kad ketvirtadienį rusai apšaudė Chersono srities Zelenivkos gyvenvietę. Per apšaudymą žuvo 80 metų moteris.

JAV, Didžioji Britanija, Danija ir Nyderlandai suteiks Ukrainai šimtus oro gynybos raketųUkraina gaus iš Danijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų šimtus oro gynybos raketų, sakoma ketvirtadienį paskelbtame bendrame pareiškime.Trumpojo ir vidutinio nuotolio oro gynybos raketos ir susijusios sistemos skirtos apsaugoti svarbiausią Ukrainos infrastruktūrą ir „garantuoti kontrpuolimo operacijų sėkmę ateinančiais mėnesiais“, sakoma pranešime.Keturios NATO narės siekia patenkinti Ukrainos būtiniausius oro gynybos poreikius.Raketų pristatymas jau pradėtas ir turi būti baigtas per kelias savaites, sakoma pranešime spaudai. Tai paskelbta po ketvirtadienį Briuselyje vykusio Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimo. JAV vadovaujamą grupę sudaro apie 50 šalių, tiekiančių Kyjivui ginklus ir kitą paramą.

Sąjungininkai į Ukrainą atsiųs dar 14 „Leopard 2“ tankųSąjungininkai į Ukrainą atsiųs dar 14 kovinių tankų „Leopard 2“, pranešė verslo dienraštis „Handelsblatt“.Jis citavo NATO šaltinius, teigiančius, kad Danija ir Nyderlandai finansuos Vokietijoje pagamintas transporto priemones.„Leopard 2“ tankus tieks ir atnaujins „Rheinmetall“ grupė, jie bus pristatyti iki sausio. Sutartys jau buvo pasirašytos ir Vokietijos vyriausybė buvo įtraukta, nes ji turi sutikti su transporto priemonių eksportu.

Zelenskis: Rusija pralaimės karą, jei pralaimės kontrpuolimąJei Rusija pralaimės kontrpuolimą, ji galiausiai pralaimės karą, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Todėl Maskvos pajėgos taip aršiai ir priešinasi, sakė jis NBC.V. Zelenskis teigė kad naujienos iš fronto buvo „paprastai teigiamos, bet labai sunkios“.Kontrapuolimas yra toks pat svarbus Ukrainai, kuri gali prarasti Vakarų paramą, jei negaus pakankamai naudos, kad pateisintų milijardų svarų vertės įrangą, kurią paaukojo jos sąjungininkai.

Kroatijos vyriausybė pripažino Holodomorą ukrainiečių tautos genociduKroatijos vyriausybė ketvirtadienį pritarė šalies parlamento iniciatyvai pripažinti Holodomorą ukrainiečių tautos genocidu.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kroatijos ministro pirmininko Andrejaus Plenkovo ​​pareiškimu, kurį cituoja „Nova“.„Mes pritariame Kroatijos parlamento iniciatyvai“, – atviroje vyriausybės posėdžio dalyje pareiškė premjeras.Savo ruožtu Kroatijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Zdenko Lučičius pareiškė, kad pasiūlytoje deklaracijoje Kroatijos parlamentas apibūdina Holodomorą kaip prievartinį badą, kurį Ukrainoje 1932-1933 metais sąmoningai sukėlė komunistinis stalininis režimas.Z. Lučičius pridūrė, kad tai yra genocido nusikaltimas ukrainiečių tautai.2006 metų lapkričio 28 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą „Dėl 1932–1933 metų Holodomoro Ukrainoje“, kuriame 1932–1933 metų įvykiai interpretuojami kaip ukrainiečių tautos genocidas.„rbc.ua“ primena, kad daugiau kaip 20 pasaulio šalių pripažino Holodomorą ukrainiečių tautos genocidu. Tarp jų – Didžioji Britanija, Slovėnija, Belgija, Airija, Rumunija, Moldova, Čekija, Vokietija, Islandija, Prancūzija, Bulgarija, Liuksemburgas.

KAM: Lietuva rengia vidutinio laikotarpio paramos Ukrainai planąKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, ketvirtadienį dalyvavo NATO gynybos ministrų susitikime su Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM). Pasak ministro, Lietuva rengia vidutinio laikotarpio paramos Ukrainai planą, kuris apims ne tik karo poreikius.„Rengiame vidutinio laikotarpio paramos Ukrainai planą. Parama apims ne tik karo poreikius, bet ir padės Ukrainai vykdyti gynybos reformas, su tikslu priartinti Ukrainą prie narystės NATO“, – sakė A. Anušauskas.Ministras ketvirtadienį Briuselyje dalyvavo ir Ramšteino formato Ukrainos rėmėjų grupės susitikime, kuriame aptarta karo eiga bei tolesnė šalių parama.A. Anušauskas patvirtino, kad naują Lietuvos paramos Ukrainai paketą sudaro milijonai 5,56 mm vienetų šaudmenų, bepiločių orlaivių užkardymo priemonės, 1 mln. eurų įnašas į Jungtinės Karalystės administruojamą Tarptautinį fondą Ukrainai letalinei ginkluotei finansuoti ir pusės milijono eurų finansinis įnašas į NATO Patikos fondą Ukrainai remti neletaline ginkluote.Lietuva toliau aktyviai tęsia ir Ukrainos karių rengimą, šiųo metų ambicija yra parengti 2,3 tūkst. ukrainiečių karių, skelbia KAM.Ramšteino formato koalicijos šalys, pasak KAM, taip pat sutarė dėl naujų paramos kariaujančiai Ukrainos kariuomenei iniciatyvų, tarp jų – naikintuvų F-16, informacinių technologijų paramos projektų.

Maliar: visomis kryptimis pasistūmėta apie kilometrąNors rusai įnirtingai priešinasi, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolamieji veiksmai vyksta įvairiuose fronto ruožuose, laimėjimai skiriasi, bet jų pasiekiama visur.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Šiuo metu vyksta ir puolimo, ir gynybos operacijos. Daugeliu krypčių Gynybos pajėgos vykdo puolimo operacijas, bet priešas taip pat puola, ypač rytuose. Tačiau priešui nepavyksta pasistūmėti į priekį, ir mes nepraradome nė vienos pozicijos. Kai dėl puolimo, tai čia, priešingai, mes stumiamės į priekį ir neleidžiame priešui to daryti. Įvairiuose ruožuose laimėjimai skiriasi, bet jų pasiekiama visomis kryptimis", - teigė pareigūnė.Ji pažymėjo, kad negalima iškart pamatyti Gynybos pajėgų laimėjimų, nes vyksta karas, ir visi procesai čia kur kas lėtesni nei norėtųsi, kadangi priešas taip pat neužleidžia savo pozicijų. "Rusai priešinasi, todėl padaugėjo ir raketų, ir aviacijos, ir artilerijos smūgių. Priešas iš visų jėgų stengiasi sustabdyti Ukrainos gynybos pajėgų puolimą. Bet mes judame į priekį", - sakė viceministrė.Ji taip pat pareiškė, kad rytuose priešas telkia didžiulius savo išteklius, permeta rezervus. Ukrainos kariškiai fiksuoja technikos judėjimą. Ten tęsiasi mūšiai.Pietuose, anot H. Maliar, puolimas tęsiasi keliomis kryptimis. Tai pirmiausia Berdianskio ir Mariupolio kryptys. "Yra įvairūs ruožai, ir kai kuriuose mus lydi sėkmė. Mūsų ginkluotosios pajėgos čia taip pat susiduria su įnirtingu pasipriešinimu", - pabrėžė ji.Anot H. Maliar, visomis puolimo kryptimis judama į priekį, apie kilometrą kiekviena.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prie Vuhledaro Taurijos krypties gynybos pajėgos pasistūmėjo į priekį iki 1 km.

JT ekspertė pranešė apie įtariamus Rusijos valstybės remiamus kankinimus UkrainojeKetvirtadienį Jungtinių Tautų (JT) ekspertė pareiškė susirūpinimą dėl įtariamų Rusijos karinių pajėgų vykdomų ir plačiai paplitusių kankinimų Ukrainoje bei sakė, kad tai rodo „valstybės remiamą“ piktnaudžiavimą.JT specialioji pranešėja kankinimo klausimais Alice Jill Edwards sakė, kad tarp aukų yra ir Ukrainos civilių, ir karo belaisvių.Ji citavo pranešimus ir liudijimus, kad kankinimai nuolat naudojami siekiant išgauti žvalgybos duomenis, priversti prisipažinti arba nubausti už paramą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.„Įtariama praktika apima kankinimą elektros šoku, mušimą, gaubto uždėjimą, imituojamas egzekucijas ir kitus grasinimus mirtimi“, – sakoma jos pranešime. „Jei tai pasitvirtins, (...) tai gali prilygti valstybės remiamiems kankinimams,“ – teigė pranešėja.Tariamai kankinti asmenys dažnai buvo laikomi „visiškai netinkamomis sąlygomis“ Rusijos pajėgų valdomose patalpose Ukrainoje. Pranešime išsamiai aprašyti įtariamų kankinimų padariniai: haliucinacijos, vidaus organų pažeidimai, kaulų lūžiai, insultai.A. J. Edwards sakė, kad JT teisių ekspertai išdėstė savo susirūpinimą laiške Maskvai. Laiške sakoma, kad įtariamų kankinimų nuoseklumas ir metodai rodo „koordinavimo, planavimo ir organizavimo lygį, taip pat tiesioginį aukštesnės valdžios institucijų leidimą, apgalvotą politiką ir oficialią toleranciją“.Specialieji pranešėjai yra nepriklausomi teisių ekspertai, paskirti JT Žmogaus teisių tarybos, bet jie nekalba JT vardu.„Kankinimas yra karo nusikaltimas, o sistemingas arba plačiai paplitęs kankinimas yra nusikaltimas žmoniškumui“, – perspėjo A. J. Edwards. „Paklusnumas įsakymui iš aukščiau ar politinei direktyvai negali būti kankinimo pateisinimas, bet kurio su tuo susijusio asmens veiksmai turi būti ištirti ir jis turi būti nepriklausomų institucijų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė A. J. Edwards, šiemet ketinanti surengti faktų nustatymo misiją Ukrainoje.„Kuo ilgiau trunka karas, tuo daugiau randasi pranešimų apie kankinimus ir kitokį nežmonišką elgesį“, – sakė A. J. Edwards ir paragino „atitinkamas institucijas garantuoti, kad civiliai ir karo belaisviai visais atvejais būtų apsaugoti ir su jais būtų elgiamasi humaniškai“.

Analitikai: Ukrainos pajėgos rengiasi proveržiuiPrasidėjęs Ukrainos kontrpuolimas prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas mažai ką atskleidė apie platesnius Kyjivo taktinius planus, tačiau Ukrainos pajėgos pasirengusios išnaudoti menkiausius Rusijos gynybos įtrūkius, teigia analitikai.Kyjivo kariuomenė pradėjo puolimą šalies rytuose ir pietuose, tvirtina „judanti į priekį“, o Rusija tikina, kad Ukraina patyrė „katastrofiškų“ nuostolių.„Neabejotinai matome daug taktinių apgaulės operacijų, o kampanijai įsibėgėjus galime tikėtis ir didesnių tokių operacijų, – naujienų agentūrai AFP sakė Didžiosios Britanijos saugumo žvalgybos įmonės „Janes“ analitikas Dylanas Lee Lehrke'as. – Vienas svarbiausių puolimo pranašumų yra galimybė pasirinkti sau naudingą laiką ir vietą, o priešas spėlioja“.Turima informacija rodo, kad Kyjivas meta į mūšį ne visas savo pajėgas. Pasak Viduržemio jūros strateginių studijų fondo (FMES) direktoriaus Pierre'o Razoux, fronte veikia 13 mechanizuotų, dvi šarvuotosios ir trys desantininkų brigados, taip pat mobiliosios oro puolimo pajėgos. Tai tik 15 proc. kariuomenės, maždaug 3000 vyrų. Pajėgos „pasirengusios kitam galimam proveržiui“, sakė P. Razoux. Vykdoma daug, bet mažesnių puolimų, jie skirti patikrinti Rusijos atsparumą.TaktikaTačiau kova bus sudėtinga. Pasak P. Razoux, iš viso kovoje Ukrainoje ir pasienyje dalyvauja 75 ukrainiečių brigados ir 65 rusų - skirtumas nėra didžiulis.Kyjivo veiksmų tikslai kol kas nėra aiškūs. Tikėtina, kad Kyjivas taikosi į Rusijos okupuotus miestus, tokius kaip Melitopolis ir Tokmakas pietuose ar net Luhanskas rytuose, teigia Ivanas Klyszczas, Tarptautinio gynybos ir saugumo centro (ICDS) Estijoje tyrėjas. „Tokie operatyviniai centrai Rusijos okupuotose teritorijose veikiausiai yra vykstančio kontrpuolimo tikslas“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Kiti taikiniai gali būti nuo 2014 m. Rusijos aneksuotas Krymas ir rytuose esantis Donbasas, daugiausia kontroliuojamas Rusijos. Abu regionai politiškai reikšmingi ir kariniu požiūriu būtų ambicingi frontai.„Paskelbtas tikslas išlaisvinti Donbasą. Bet kokie yra operatyviniai planai? Neįmanoma žinoti“, - sakė Alexandre'as Grinbergas iš Jeruzalės strategijos ir saugumo instituto (JISS).Operacijos šiaurėje mažai tikėtinos, o pietuose strateginę prieigą prie Krymo per Azovo jūrą blokuoja Maskva.Pasak P. Rezoux, atgauti pozicijas Donbase būtų politiškai simboliška, bet karine prasme nėra strateginis tikslas, nebent būtų siekiama sutraukti Rusijos kariuomenę į šią teritoriją prieš pradedant puolimą Azovo jūros kryptimi.Laikrodis tiksiJei būtų atgauta dalies Azovo jūros kontrolė, Krymas būtų izoliuotas, iškiltų grėsmė 80 proc. Rusijos prekybos jūra. Tačiau Rusijos pajėgos ištisus mėnesius rengėsi Ukrainos puolimui. Pastatyti 800 kilometrų ilgio gynybos įtvirtinimai, ten dislokuota daug kareivių.„Rusijos gynyba organizuota sluoksniais. Ji nėra sudėtinga: priešas turi įveikti kliūtis vieną po kitos, – sakė A. Grinbergas. – Ukrainiečiai gali prasiveržti, bet nesutriuškins šios rusų dalinių masės“.Niujorke įsikūrusi saugumo ekspertų grupė „Soufan Center“ pareiškė, kad kontrapuolimo langas į sėkmę „geriausiu atveju siaurokas“.Karas trunka jau 16 mėnesių ir prezidentas Volodymyras Zelenskis turi įrodyti Ukrainos gebėjimą atstumti Maskvos pajėgas bei pademonstruoti Vakarų karinės pagalbos vertę, kad paskatintų sąjungininkes siųsti daugiau ginklų.Kyjivas „nori pasiekti reikšmingą „pergalę“, kad parodytų savo gebėjimą kovoti tiek ukrainiečiams, tiek Vakarų partnerėms, sakė I. Klyszczas. „Jie siekia kuo greičiau išlaisvinti visą okupuotą teritoriją“.Pasak „Soufan Center“ analitikų, jei kontrpuolimas įstrigtų, iškiltų „rimtų klausimų“ dėl Vakarų noro toliau dabartiniu lygiu remti Ukrainą. Todėl Kremliaus strategija – laimėti laiko, nuvarginti priešininkę ir tikėtis, kad 2024 m. lapkritį JAV prezidentu bus išrinktas Donaldas Trumpas, „nes Ukraina jo nedomina“, sakė P. Razoux. Nuo tada Kremlius „tikėsis, kad konfliktas suskaldys pavargusią Europą“.

Ukraina: okupuotoje Volnovachoje griaudėjo sprogimaiRusijos kariuomenės laikinai okupuotame Donecko srities Volnovachos mieste ketvirtadienį griaudėjo sprogimai.Kaip rašo „Ukrinform“, Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka tai pranešė „Telegram“ kanale. Jis taip pat paskelbė atitinkamas nuotraukas, kuriose matyti dūmų stulpai, kylantys į dangų virš Volnovachos.Kitame įraše P. Andriuščenka pažymi, kad Volnovachos gyventojai patvirtino duomenis apie sprogimus.2022 metų vasario 24 d. prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Volnovachos miestas buvo beveik visiškai sunaikintas per įnirtingus Ukrainos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų mūšius.Praėjusių metų kovo 6 d. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įsaku Volnovachai buvo suteiktas Ukrainos miesto-didvyrio vardas. Kovo 11 d. Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad vadinamosios Donecko liaudies respublikos pajėgos užėmė miestą.

Ukrainoje antrą kartą per dieną paskelbtas plataus masto oro pavojusUkrainoje jau antrą kartą per dieną paskelbtas plataus masto oro pavojus. Jis gali būti susijęs su Rusijos naikintuvo MiG-31K pakilimu.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis oro pavojaus žemėlapiu.Oro pavojus Ukrainoje buvo paskelbtas 18 val. 15 min.Portalas pažymi, kad MiG-31K gali nešti viršgarsinę raketą Ch-47M2 „Kinžal“, kuri kelia grėsmę visoms šalies sritims.

JAV generolas: Ukrainos kariai rengiami trijuose žemynuoseUkrainos kariškių mokymas yra svarbi Vakarų partnerių pagalbos dalis, jie jau parengė 60 tūkst. ukrainiečių karių.Tokius duomenis ketvirtadienį per spaudos konferenciją Briuselyje po Ramšteino formato susitikimo pateikė JAV jungtinio štabų viršininkų komiteto pirmininkas Markas Milley`is, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Globaliomis pastangomis šiuo metu mokoma daugiau kaip 6 tūkst. ukrainiečių: 40-yje įvairių poligonų, 65-iuose kursuose, 33-ose šalyse, trijuose žemynuose. Visa tai vyksta dabar“, – sakė generolas.Jis pažymėjo, kad nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios partneriai parengė daugiau kaip 60 tūkst. ukrainiečių. Vien tik Jungtinėse Valstijose parengta daugiau kaip 11 tūkst. karių iš Ukrainos, šiuo metu ten treniruojasi trys batalionai, vienas iš jų – tankų batalionas.Kalbėdamas apie dabartinį Ukrainos kontrpuolimą, M. Milley`is pavadino jį „labai sunkiomis kautynėmis“. Jo vertinimu, Ukrainos ginkluotosios pajėgos pamažu stumiasi į priekį, tačiau daryti išvadas dar anksti. Kartu generolas pažymėjo labai aukštą Ukrainos karių moralę, priešingai nei rusų.„Karas yra dinamiškas, tai valios kova, tačiau galime būti tikri, kad ukrainiečių pasirengimas ginti savo žemę ir laisvę, jų drąsa ir įgūdžiai nugalės“, – pridūrė M. Milley`is.Kasdien ukrainiečiai kovoja ne tik ginklu, bet ir savo geležine nenugalima dvasia, pabrėžė pareigūnas.Jis pažymėjo, kad Kontaktinė grupė perduoda Ukrainai įrankius, kurie padės iškovoti pergalę. M. Milley`is patikino, kad partneriai palaikys Ukrainą tol, kol reikės.„Mes ir ateityje teiksime plataus masto paramą - nuo modernios ginkluotės iki žvalgybos duomenų ir Ukrainos pajėgų mokymų“, – sakė amerikiečių generolas. Jis priminė, kad praėjusią savaitę jo šalies vyriausybė pranešė apie naujus pagalbos Ukrainai paketus.Kaip anksčiau buvo pranešta, ketvirtadienį Briuselyje įvyko Ramšteino formato susitikimas, kuris buvo jau 13-asis.

Ukrainos kariai Vuhledaro rajone pasistūmėjo kilometrąPrie Vuhledaro Taurijos krypties gynybos pajėgos pasistūmėjo į priekį iki 1 kilometro.Kaip rašo „Ukrinform“, tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pranešė Taurijos krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Valerijus Šeršenis.„Vykstant gynybinei operacijai Vuhledaro miesto rajone, imamasi taktinių veiksmų. Mūsų daliniai pasistūmėjo į priekį iki 1 kilometro“, – informavo jis.Pasak pareigūno, priešas apšaudė Vuhledarą, Vodianę, Kurachovę, Maksimivką, Elizavetivką, Pričistivką, Vemivką, Velika Novosilką. Daugiausia atakų priešas surengė Marjinkos kryptimi – 13, Avdijivkos kryptimi – 9, Vuhledaro kryptimi – 2.Iš viso praėjusią parą Donecko srityje įvyko 25 koviniai susirėmimai, o naktį į ketvirtadienį – 7. Taurijos krypties gynybos pajėgų raketų kariuomenės ir artilerijos daliniai per parą atliko 1 577 ugnies užduotis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 15 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino apie 217 910 okupantų rusų, iš jų 580 – per pastarąją parą.

Piontkovskis: Prigožinas ruošia rusus kapituliacijai „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas nuteikinėja rusus, kad pralaimėjimas kare prieš Ukrainą jiems jau neišvengiamas ir ruošia juos kapituliacijai, teigia politologas Andrejus Piontkovskis. „Ir jis tai daro ne vienas, jis yra labai įtakingos grupės lyderis, antraip jis jau seniai būtų tiesiog nužudytas“, – sako A. Piontkovskis. Kaip rašo UNIAN, ekspertas atkreipė dėmesį, kad J. Prigožinas meta iššūkį Rusijos gynybos ministrui Sergejui Šoigu, Rusijos armijos generalinio štabo viršininkui, įžūliai nevykdo jų įsakymų, o socialiniuose tinkluose jį palaiko 85 proc. vartotojų.A. Piontkovskis taip pat pabrėžė, kad J. Prigožinas pastaruoju metu jis vis labiau kritikuoja pačią karo idėją, teigdamas, kad „ne mes sugalvojome šią specialią operaciją, ne mes pradėjome šį beprotišką karą, ir kai kariai tai supras, jie turi išspradyti užpakalius tiems niekšams, kurie juos įvėlė į šią tragediją.“Pasak eksperto, J. Prigožinas kalba konkrečiai auditorijai – „z-patriotams“.„Jis kreipiasi į šią minią ir tikina, kad pralaimėjimas yra neišvengiamas, jis iš esmės ruošią šią minią kapituliacijai“, – teigia A. Piontkovskis.

Belgorodo srities gyventojai skundžiasi Rusijos kareivių elgesiuRusijos kariškiai Belgorodo srities Naujosios Tavolžankos kaime bjauriai elgiasi, vagia asmeninius daiktus ir turtą iš vietos gyventojų namų. Kareivių elgesiu regiono gubernatoriaus tinklalapyje pasiskundė Šebekino miesto gyventoja Natalija Čemerčenko, praneša leidinys „Meduza“.„Naujoji Tavolžanka. Į daugelį namų įsibrauna RF kariškiai (nors nepaprastosios padėties režimas neįvestas ir jie neturi teisės eiti į privačias namų valdas). Jie gyvena mūsų namuose, bjauriai elgiasi, girtauja, šiukšlina, užteršti tualetai ir namai, vagiami asmeniniai daiktai ir turtas. Iš mūsų garažo buvo pavogtas keturratis, kuris dabar dažnai pastebimas Naujosios Tavolžankos apylinkėse. Be to, žmonės skundėsi, kad pavogta priekaba. Dabar ji prikabinta prie mūsų keturračio“, - rašo moteris.„Mes nenorime, kad mūsų namai, kurie ir taip nukentėjo nuo apšaudymų, dabar dar taptų prieglobsčiu siautėjantiems mūsų gynėjams!“ – pridūrė N. Čemerčenko.Šebekino miesto apygardos administracijos vadovas Vladimiras Ždanovas jai atsakė, kad kreipimasis perduotas atitinkamoms institucijoms.Naujoji Tavolžanka yra Šebekino rajone, kuris ribojasi su Ukraina ir yra apšaudomas. Belgorodo srities valdžia pareiškė, kad laikinai evakuos gyventojus į saugesnes vietas.

Rusija paleido pasienyje sulaikytus Estijos pareigūnusRusija ketvirtadienį paleido du Estijos Policijos ir sienos apsaugos departamento pareigūnus, kurie antradienį, ruošdamiesi sienos priežiūros darbams Estijos pietuose, per klaidą atsidūrė Rusijos Federacijos teritorijoje, praneša portalas ERR.„Antradienį pasienyje su Rusija sulaikyti Policijos ir sienos apsaugos departamento logistai grįžo į Estiją“, - pareiškė ketvirtadienį per vyriausybės spaudos konferenciją Estijos premjerė Kaja Kallas.Estijos vidaus reikalų ministras Lauris Läänemetsas portalui patvirtino, kad vyrai Estijai buvo perduoti per abiejų šalių pasienio tarnybų atstovų susitikimą, kuris prasidėjo 11 val. 30 min.Rusijos pasieniečiai kiekvienam iš logistų skyrė 3 500 rublių (apie 38 eurus) baudą.

Vidutinis užtvindymo lygis Chersono srityje – 1,93 metroChersono srityje vanduo slūgsta, šiuo metu vidutinis užtvindymo lygis siekia 1,93 metro, dešiniajame Dniepro krante apsemta 1 919 gyvenamųjų namų 26-iose gyvenvietėse.Tai pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Vanduo traukiasi iš Chersono srities miestų, gyvenviečių ir kaimų! Šią valandą vidutinis užtvindymo lygis yra 1,93 metro“, – rašoma pranešime.Kaip pažymima, dešiniajame Dniepro krante buvo apsemta 1 919 gyvenamųjų namų 26-iose gyvenvietėse. Vos tik vanduo pasitraukia nuo žmonių būstų, ten iškart pradedami atstatymo darbai.Chersono srities karinė administracija paskelbė vaizdo įrašą apie situaciją bendruomenėse.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.Birželio 15 d. ryto duomenimis, Chersono srityje buvo apsemtos 44 gyvenvietės, 27 – dešiniajame Dniepro krante ir 17 – rusų laikinai okupuotame kairiajame krante.

Opozicija: į Baltarusiją išvežtiems ukrainiečių vaikams pasakojama, kad Ukraina neegzistuojaNuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios iki šių metų gegužės į Baltarusiją iš laikinai okupuotų teritorijų buvo išvežta 2 150 ukrainiečių vaikų, jie ten „perauklėjami“.Kaip pareiškė Laisvės radijui Baltarusijos opozicijos politikas Pavelas Latuška, Baltarusijoje jie laikomi trijose vietose.„Mano komanda iš Liaudies antikrizinio valdymo parengė preliminarų pranešimą apie ukrainiečių vaikų grobimą ir perkėlimą. Baltarusijos teritorijoje yra trys vietos, kur jie laikomi. Našlaičiams skiriame ypatingą dėmesį", – pažymėjo P. Latuška.Jis taip pat teigė, kad ukrainiečių vaikai Baltarusijoje „perauklėjami“.„Užfiksavome ukrainiečių vaikų perauklėjimo faktų. Jiems pasakojama, kad Ukrainos kaip valstybės nėra, kad nėra Ukrainos kultūros, istorijos“, – sakė Baltarusijos opozicijos atstovas.Jis pažymėjo, kad Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistai visą gaunamą informaciją perduoda Ukrainos valdžiai ir Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui Hagoje.Anksčiau buvo pranešta, kad Baltarusija gali būti susijusi su daugiau kaip dviejų tūkstančių ukrainiečių vaikų deportavimu. Jie buvo išvežti į vadinamąsias poilsio stovyklas ir sanatorijas Gomelio ir Minsko srityse.Ukrainos valdžiai žinoma apie prievartinį mažiausiai 19 tūkst. ukrainiečių vaikų deportavimą į Rusiją, tačiau iš tikrųjų šis skaičius yra kur kas didesnis.

Ukrainos kariai jau išvadavo daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų šalies teritorijosUkrainos gynybos pajėgos per puolamąją operaciją jau išvadavo iš okupantų rusų daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos.Kaip rašo UNIAN, tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas ir gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar.Kaip pažymėjo generolas, Zaporižios kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos veja grobikus iš šalies miestų ir kaimų.„Pastarąją savaitę mūsų kariuomenė pasistūmėjo iki 3 km Malaja Tokmačkos gyvenvietės rajone ir iki 7 km į pietus nuo Velyka Novosilkos gyvenvietės. Išlaisvintos septynios gyvenvietės Donecko ir Zaporižios srityse. Susigrąžinta daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos“, – pabrėžė O. Hromovas.Savo ruožtu H. Maliar pažymėjo, kad dabar visur tęsiasi mūšiai ir galinga konfrontacija su okupantais rusais. Ji pridūrė, kad Ukrainos pietuose šalies kariškiai pamažu, bet nepaliaujamai stumiasi į priekį.„Rusai įnirtingai priešinasi. Ten Ukrainos ginkluotosios pajėgos susiduria su ištisiniais minų laukais, intensyvia ugnimi ir dronais kamikadzėmis. Priešas lengvai neužleidžia savo pozicijų“, - pareiškė H. Maliar.

Rusija ketina rugsėjį surengti balsavimą okupuotuose Ukrainos regionuoseKetvirtadienį Rusija pranešė, kad rugsėjį surengs vietos rinkimus keturiuose Ukrainos regionuose, kuriuos ji teigia pernai aneksavusi.Tai - Ukrainos Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sritys, nė vienos jų visos Rusija nekontroliuoja, šių regionų aneksijos tarptautinė bendruomenė nepripažįsta, o Ukraina jau pradėjo puolimo veiksmus, kad atkovotų Rusijos laikinai okupuotas teritorijas.„Rinkimai naujosiose Rusijos Federacijos teritorijose vyks vieną balsavimo dieną 2023 m. rugsėjo 10 d.“, – „Telegram“ kanale paskelbė Rusijos rinkimų komisija.

Podoliakas: Ukraina dar nepradėjo tikrojo kontrpuolimoUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas nurodė, kad Ukraina dar nepradėjo tikrojo plataus masto kontrpuolimo, nors Rusija jau šūkalioja apie pergalę, rašo UNIAN.„Mes dar nepradėjome tikrojo kontrapuolimo, o Rusija jau skelbia: „Mes jau laimėjome, mes jau atlaikėme kontrataką.“ 12.00 val. dienos pradėjome tam tikrus judėjimo pirmyn veiksmus konkrečiomis kryptimis, o V. Putinas jau kalba visiškas nesąmones, nes yra žmogus, visiškai nesigaudantis karo reikaluose, ir bendrauja su propagandistais, kurie taip pat tuose reikaluose nesigaudo. Jis sako, kad štai ir baigta, kad viskas sustabdyta, kad jų produktyvumas ypač didelis ir kad jie laimi“, – televizijos laidos eteryje kalbėjo M. Podoliakas.Jis paaiškino, kad dabartinį karo etapą galima pavadinti visos milžiniškos fronto linijos testavimu, kurį vykdo Ukrainos pajėgos.„Rusija sutelkė viską, ką tik galėjo, ir dabar bandys atsilaikyti, kadangi supranta: jei tiktai kurioje nors vietoje, o gal net keliose vietose vienu metu, gynyba bus pralaužta, pasikartos tai, kas vyko Charkivo srityje arba kur nors kitur, o tai jau privestų prie dramatiško judėjimo, neigiamo puolimo, kaip jie tai vadina“, – kalbėjo M. Podoliakas.M. Podoliakas paminėjo ir dabartinius Ukrainos pajėgų tikslus: pirma, likviduoti kuo daugiau mobilizuotųjų, antra, sunaikinti kuo daugiau rusų technikos.„Atvirai sakau – kuo daugiau, kad Rusijos armija pajustų psichologinį spaudimą“, – pabrėžė M. Podoliakas.Jis pridūrė, kad būtent naikinimu dabar ir užsiima Ukrainos pajėgos, be to, palaipsniui juda pirmyn „testavimo režimu“.

Ukraina paviešino mūšio metu apgadintos „Bradley“ nuotraukąUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar patvirtino, kad Ukrainos pajėgų puolimo metu buvo pažeista viena pėstininkų kovos mašina „Bradley“, bet ji jau remontuojama, o ekipažas sėkmingai evakavosi.Apie tai H. Maliar pranešė ketvirtadienį, birželio 15-ąją. Ji paskelbė rusų raketinės sistemos „Grad“ apgadintos pėstininkų kovos mašinos ir išgyvenusių karių, kurie toliau vykdo užduotis naudodami kitą techniką, nuotraukų.47-osios brigados kareiviai papasakojo, kad, vykdant kovinę užduotį, į „Bradley“ bokštelį pataikė raketa, ir pėstininkų kovos mašina užsidegė. Ekipažas evakavosi, o vairuotojas-mechanikas nuvairavo „Bradley“ į saugią vietą ir užgesino. Vienas iš karių patyrė lengvą kontuziją.„Šis pavyzdys įrodo, kad pėstininkų kovos mašinų gamintojo deklaruojamas išskirtinis atsparumas apšaudymui – ne tušti žodžiai. „Bradley“ padeda išsaugoti vertingiausią dalyką – kareivių gyvybes. O plieną visada galima suremontuoti. Neegzistuoja technika, kurios neįmanoma sunaikinti, egzistuoja technika, gelbstinti gyvybes“, – pabrėžė H. Maliar.https://t.me/uniannet/101780

Chersono srityje vis dar užtvindytos 44 gyvenvietėsChersono srityje vis dar užtvindytos 44 gyvenvietės. Tai ketvirtadienį pareiškė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Vandens lygis šiuo metu yra 2 metrai 4 centimetrai. Vis dar užtvindytos 44 gyvenvietės: 27 – dešiniajame krante, o 17 – laikinai okupuotame kairiajame krante“, – tinkle „Telegram“ paskelbtoje žinutėje pažymėjo O. Prokudinas. Pareigūnas pridūrė, kad užlietos dirbamos žemės plotas deokupuotose teritorijose sumažėjo 600 hektarų, taip pat sumenko dešiniajame krante po vandeniu esančių namų skaičius.Pasak O. Prokudino, kai vanduo nuslūgs, planuojama pradėti atkūrimo darbus.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, birželio 14 dieną 14 val. 30 min. vidutinis vandens lygis Chersono srityje siekė 2 metrus. Buvo skaičiuojamos 45 užtvindytos gyvenvietės, kurios atsidūrė po vandeniu, kai naktį į birželio 6 dieną Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką.

Danijos ministras atskleidė detalių apie Ukrainos pilotų mokymusDanijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas ketvirtadienį Briuselyje, prieš NATO ministrų susitikimą, skirtą karinei paramai Kijevui koordinuoti, pateikė detalių apie planus dėl galimo Ukrainos naikintuvų pilotų mokymo valdyti modernius orlaivius.Pasak Danijos naujienų agentūros „Ritzau“, mokymai vyks Skrydstrupo bazėje Jutlandijoje, kur bazuojasi Danijos naikintuvai F-16, sakė jis.Ši oro pajėgų bazė yra vos už 50 km į šiaurę nuo Vokietijos ir Danijos sienos.Danija kartu su Nyderlandais inicijavo misiją, kurios tikslas – apmokyti Ukrainos pilotus ir kuri galbūt prasidės jau rugpjūčio mėnesį.T. L. Poulsenas sakė, kad planuoja pateikti pasiūlymą ketvirtadienio posėdyje, tikėdamasis sulaukti paramos. Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren Briuselyje sakė, kad oro gynyba yra „ypač svarbi“.

TATENA vadovas atvyko į Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis ketvirtadienį, diena vėliau nei planuota, atvyko į Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę Pietų Ukrainoje. Tai „Telegram“ tinkle pranešė Ukrainos branduolinių jėgainių operatorė „Enerhoatom“. Šią informaciją patvirtino ir rusų naujienų agentūros.Ukrainos duomenimis, R. Grossio atvykimas buvo nukeltas, nes Rusijos pusė dėl mūšių Zaporižios srityje pradžioje nedavė leidimo TATENA delegacijai kirsti fronto liniją.Didžiausia Europos branduolinė elektrinė nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios yra kontroliuojama Maskvos.TATENA sekmadienį pareiškė norinti apsilankyti teritorijoje netoli elektrinės, kad įvertintų rezervuaro, skirto reaktorių aušinimui, vandens lygį. Šis po Kachovkos užtvankos sunaikinimo smarkai sumažėjo.

Britų žvalgyba: aštrėja konfliktas tarp „Vagner“ ir rusų pajėgų „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas, anksčiau aštriai kritikavęs Rusijos gynybos ministeriją, dabar, anot britų žvalgybos, metė iššūkį pačiam Kremliaus vadovui Vladimirui Putinui. Konflikte tarp Rusijos kariuomenės ir samdinių grupuotės „Vagner“, pasak britų karinių ekspertų, galimai artėja lemiamas momentas. Liepos 1 d. baigiasi terminas samdinių grupuotėms Rusijoje pasirašyti sutartis su Gynybos ministerija. Tačiau „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo kovotojai sutarčių nepasirašys, nors tokiam reikalavimui aiškiai pritarė ir prezidentas Vladimiras Putinas, pažymima trečiadienį paskelbtoje britų žvalgybos ataskaitoje. Iki šiol J. Prigožinas „aštriai kritikavo“ Rusijos gynybos ministeriją, bet pakluso V. Putino autoritetui. Tačiau dabar „Vagner“ vadovo retorika perauga į „nepagarbą platesniems Rusijos valdžios sluoksniams“, – sakoma toliau pranešime. Britų gynybos ministerija, remdamasi žvalgybine informacija, nuo Rusijos invazijos pradžios kasdien skelbia duomenis apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

J. Stoltenbergas: Rusija nesiruošia taikai, todėl Ukrainą reikia remti toliauRusija ir jos vadovybė neketina pradėti taikos derybų, todėl partneriai turėtų ir toliau remti Ukrainą, siųsdami jai daugiau ginklų. Taip teigiama NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo pareiškime prieš ketvirtadienį vyksiantį NATO gynybos ministrų susitikimą.„Nematome jokių ženklų iš prezidento [Vladimiro] Putino, iš Rusijos, kad jie iš tikrųjų ruoštųsi taikai“, – sakė J. Stoltenbergas.Kartu jis pažymėjo, kad kuo daugiau teritorijos Ukraina atgaus per vykstantį kontrpuolimą, tuo stipresnė bus šalies pozicija prie derybų stalo.„Taip pat žinome, kad kuo sėkmingesnis bus Ukrainos kontrpuolimas, tuo didesnė tikimybė, kad prezidentas Putinas tam tikrame etape supras, kad negali laimėti šio karo mūšio lauke ir turi sėsti (prie derybų stalo – red.)“, – sakė NATO vadovas, pripažindamas, kad niekas negali tiksliai pasakyti, kada ir kaip tai įvyks.Kartu, pasak jo, visiems aišku, kad jei nepavyks pasiekti teisingos ir ilgalaikės taikos, karinė parama Ukrainai turi būti tęsiama, nes tai vienintelis būdas Ukrainai išlaisvinti savo teritorijas. Taip pat svarbu pasiųsti „aiškią žinią“ Kremliui, kad jie nepajėgs laimėti mūšio lauke, pridūrė NATO vadovas.

Rusija praneša atrėmusi dronų ataką KrymeMaskvos paskirtas okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad naktį į ketvirtadienį pusiasalis atakuotas dronais. Į Krymą esą buvo paleisti devyni dronai. „Šešis objektus numušė oro gynybos pajėgos“, o dar trys „deaktyvuoti prieš juos nutupdant“, „Telegram“ tinkle pareiškė Sergejus Aksionovas.Aukų esą nėra. Vienas dronas sprogo gyvenvietėje pusiasalio centrinėje dalyje. Dėl to išdužo kelių namų langų stiklai.Rusija 2014 m. aneksavo Krymą. Ukraina ne kartą teigė, kad susigrąžins pusiasalį.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 217 910 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 15 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 217 910 karių (+580 per pastarąją parą). Tai ketvirtadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 955 (+12) Rusijos tankus, 7 667 (+14) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 793 (+10) artilerijos sistemas, 604 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 364 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 301 (+1) sraigtasparnį, 6 506 (+24) automobilius, 18 laivų, 3 333 (+9) dronus, 519 (+3) specialiosios technikos vienetų ir 1 199 (+3) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Rusijos pajėgos apgadino arba sunaikino 1 554 Ukrainos medicinos įstaigasPer daugiau nei 15 mėnesių karo Ukrainoje Kremliaus pajėgos sugadino arba sugriovė 1 554 medicinos įstaigas visoje šalyje. Apie tai pranešė Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba.Praėjus daugiau nei metams nuo plataus masto invazijos pradžios, Rusijos kariuomenė ir toliau taikosi į Ukrainos infrastruktūrą, rengia raketų atakas, smogia taikiems miestams ir civiliams gyventojams, sakoma pranešime.Taigi, nuo karo pradžios priešo sviediniai jau apgadino 1 370 medicinos įstaigų, o dar 184 visiškai sunaikino. Daugiausia nuostolių patyrė Charkivo, Chersono, Donecko, Mykolajivo ir Kyjivo regionų sveikatos priežiūros infrastruktūra.Tačiau, nepaisant nuolatinių bombardavimų ir apšaudymų, Ukraina atstato nukentėjusius objektus.Bendradarbiaujant su partneriais iki 2023 metų birželio mėnesio 301 objektas buvo visiškai atstatytas, o dar 332 objektuose darbai tebevyksta.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per pastaruosius 15 plataus masto karo mėnesių 1 004 atakos, kurias pripažino Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), nusinešė mažiausiai 101 medikų ir pacientų gyvybę. Dar daugiau jų buvo sužeista.

Rusijos kariuomenei pakeitus „Vagner“, prie Bachmuto suintensyvėjo oro antskrydžiai ir apšaudymasPo to, kai „Vagner“ samdinius Bachmuto kryptimi pakeitė reguliariosios Rusijos ginkluotosios pajėgos, sustiprėjo artilerijos apšaudymas ir oro antskrydžiai. Taip per nacionalinį naujienų teletiltą kalbėjo Ukrainos nacionalinės gvardijos atstovas spaudai Ruslanas Muzyčukas.„Galima pažymėti, kad pastarosiomis dienomis iniciatyva ten buvo būtent Ukrainos gynybos pajėgų pusėje. Pažymėtina ir tai, kad „Vagner“ pakeitė reguliariosios pajėgos, o tai atspindėjo ir pajėgų panaudojimo pobūdį: anksčiau čia buvo didžiulis kiekis gyvosios jėgos, o pastaruoju metu matome, kad kovinių susirėmimų skaičius sumažėjo iki minimumo, tuo tarpu artilerijos smūgių skaičius gerokai išaugo, kaip ir aviacijos komponento panaudojimas“, – sakė jis.R. Muzyčukas taip pat pabrėžė, kad rusai iš esmės nepakeitė savo tikslų ir vis dar daugiausia dėmesio skiria Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos ašims.Kaip pranešta anksčiau, ketvirtadienio naktį, nuo 0.20 iki 4.30 val. rusų pajėgos paleido keturias sparnuotąsias raketas Kh-101/Kh-555, taip pat 20 Irano gamybos vienkartinių dronų „Shahed-136/131“.Visi dronai ir viena sparnuotoji raketa buvo numušti, o trys raketos pataikė į pramoninius taikinius Dniepropetrovsko regione.

Rusija raketomis apšaudė pramonės objektus Kryvyj RiheRusijos ginkluotosios pajėgos, Ukrainos duomenimis, ketvirtadienio rytą atakavo du pramonės objektus Kryvyj Rihe. Trys raketos pataikė į dvi įmones, neturinčiomis nieko bendra su kariuomene, „Telegram“ tinkle pranešė miesto meras Oleksandras Vikulis. Jo duomenimis, nukentėjo 38 metų vyras, praneša agentūra „Reuters“.„Sugriovimai didžiuliai“, – rašė O. Vikulis. Taip pat atakuotas ir Odesos uostamiestis pietuose. Oro gynyba numušė visus 18 rusų dronų, artėjusių prie regiono, informavo vietos institucijos.Ir Rusijos kontroliuojamo Krymo pusiasalio institucijos pranešė apie dronų ataką – esą numušti devyni ukrainiečių dronai.

V. Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 331 Ukrainos gynėjuiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė valstybinius apdovanojimus 331 šalies gynėjui, tarp jų – Ukrainos karinių oro pajėgų kariams ir žvalgybos pareigūnams. Apie tai jis trečiadienio vakarą pranešė vaizdo kreipimesi į tautą.„Pasirašiau naujus įsakus valstybiniais apdovanojimais pagerbti mūsų karius, tarp jų – ir oro pajėgų, mūsų oro gynybos karius tuos didvyrius, kurie kiekvieną naktį, kiekvieną dieną gelbsti mūsų žmonių gyvybes. Taip pat apdovanoti mūsų žvalgybos pareigūnai ir ginkluotųjų pajėgų – kovinių brigadų ir dalinių – kariai. Iš viso 331 karys. 331 didvyriškas gyvenimas“, – sakė V. Zelenskis.Valstybės vadovas taip pat padėkojo visiems, kurie šiuo metu kovoja šalies rytuose ir pietuose, atverdami Ukrainai strateginę erdvę judėjimui į pergalę.„Dėkoju visiems, kurie dabar yra puolime ir gynyboje, kurie šturmuoja okupantų pozicijas ir atremia jų atakas. Ačiū jums visiems, kariai, už jūsų drąsą, už jūsų atsparumą ir už kiekvieną pažangos metrą!“ – sakė jis.

S. Lavrovas grasina galutinai nutraukti grūdų susitarimąRusija, pasak užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms (JT) pasiektą grūdų susitarimą su Ukraina pratęs tik tuomet, jei bus įgyvendinti Maskvai svarbūs sutarties punktai. „Jei Stambulo paketas, kaip inicijavo JT generalinis sekretorius, iki liepos 17 d. nebus įgyvendintas, tai apie tolesnį pratęsimą negali būti kalbos“, – sakė S. Lavrovas trečiadienį Juodosios jūros šalių susitikime, jį cituoja agentūra „Interfax“. Grūdų susitarimo galiojimas baigiasi liepos 18 d.Susitarimas buvo pasiektas praėjusią vasarą – tai užbaigė kelis mėnesius Rusijos vykdytą Ukrainos Juodosios jūros uostų blokadą. Rusija mainai reikalavo sušvelninti Vakarų sankcijas, trukdančias eksportuoti Rusijos žemės ūkio produktus ir trąšas. Maskva nuo tada daug kartų skundėsi, kad šis reikalavimas nebuvo įgyvendintas. S. Lavrovas dabar ypač kritikavo, kad nesilaikoma sutarties dalies dėl Rusijos amoniako eksporto atnaujinimo.Amoniakas yra nuodingos dujos, kurios perdirbamos į trąšas. Rusija yra viena didžiausių amoniako gamintojų ir eksportuotojų. Dar sovietiniais metais nutiesto amoniako vamzdyno iš Toljančio prie Volgos į Pietų Ukrainos Odesos uostą eksploatacija po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustabdyta. Rusija praėjusiais mėnesiais ne kartą spaudė, kad vamzdyno eksploatacijos atnaujinimas būtų įtrauktas į susitarimą. Pastaruoju metu būta pranešimų, kad vamzdyno atkarpa Charkivo srityje buvo apgadinta.

Naktį Ukrainoje – atakos dronais, sparnuotosiomis raketomisNaktį, nuo 00:20 iki 04:30, rusai atakavo Ukrainą sparnuotomis raketomis Kh-101/Kh-555, taip pat bepiločiais orlaiviais Shahed-136/131. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos apie tai pranešė „Telegram“.„Keturios sparnuotosios raketos Kh-101/Kh-555 buvo paleistos iš keturių strateginių bombonešių Tu-95ms iš Kaspijos jūros. Viena iš raketų buvo perimta, o likusios pataikė į pramoninius objektus Dniepropetrovsko srityje. Vietos karinės administracijos praneš apie išpuolio pasekmes“, – sakoma pranešime.Priešas iš šiaurės ir pietų krypčių paleido Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed“. Karinių oro pajėgos sunaikino visus 20 atakuojančių bepiločių orlaivių, esančių Pietų ir Rytų oro pajėgų vadovybės atsakomybės zonose.Oro pajėgos pridūrė, kad buvo sunaikintas ir operatyvinio-taktinio lygio priešo UAV, vykdęs oro žvalgybą rytų kryptimi.Kaip pranešama, praėjusią naktį daugumoje Ukrainos regionų suveikė oro antskrydžių sirenos.https://t.me/kpszsu/2563

Apie „katastrofiškus nuostolius“ prabilusiam Putinui – Ukrainos atsakasUkrainos pajėgos, vyriausybės duomenimis, per savo puolimą padarė didelių nuostolių rusų okupaciniams daliniams. „Ukrainos kariuomenė, nepaisant to, kad Rusija melagingai praneša priešingai, palyginti su okupantais, patyrė tik nedidelių nuostolių“, – trečiadienį „Telegram“ tinkle rašė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar. Jos teigimu, šis santykis Bachmuto regione yra 1:9, o Pietų Ukrainoje – daugiau nei 1:5. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.Praėjusiomis dienomis Rusijos gynybos ministerija kelis kartus skelbė, kad užkirto kelią Ukrainos puolimui ir padarė didelių nuostolių puolantiems daliniams. Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas, tikriausiai remdamasis ministerijos skaičiais, kalbėjo apie „katastrofiškus nuostolius“ Kyjivui. H. Maliar paneigė šiuos duomenis, pavadindama tai dezinformacijos kampanija, kurios tikslas yra demoralizacija.

Naktį dronais atakuota OdesaRusijos pajėgos per naktį atakavo Odesą su 13 bepiločių orlaivių „Shahed“, visus priešo bepiločius orlaivius sunaikino Ukrainos oro gynyba.Tai per „Telegram“ parašė Odesos regioninės karinės administracijos atstovas Serhijus Bračukas, praneša „Ukrinform“.„Odesos sritis. Preliminariais duomenimis: 13 šahedų užpuolė Odesos sritį. Visus juos sunaikino oro gynybos pajėgos“, – rašė Bračukas.

Dėl karo iš Ukrainos pabėgo daugiau nei 2 mln. vaikų UNICEF duomenimis, nuo karo pradžios iš Ukrainos buvo priversti bėgti daugiau nei du milijonai vaikų. Dar milijonas vaikų buvo perkelti karo draskomoje šalyje.Stulbinantys skaičiai pateikti kaip dalis labdaros organizacijos ataskaitos prieš Pasaulinę pabėgėlių dieną.„Jau daugiau nei dešimtmetį vaikų, priverstų palikti savo namus, skaičius išaugo nerimą keliančiu greičiu, o mūsų pasaulinis gebėjimas reaguoti tebėra labai įtemptas“, – sakė UNICEF vykdomoji direktorė Catherine Russell.

Buvęs NATO vadovas Rasmussenas: Vilniuje turime pakviesti Ukrainą į AljansąBuvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Rasmussenas sako, kad NATO viršūnių susitikime Vilniuje Ukrainai turėtų būti pasiūlyta tapti NATO nare.„Asmeniškai manau, kad atėjo metas pakviesti Ukrainą ir tai turėtų būti padaryta Vilniaus viršūnių susitikime. O jei ne Vilniuje, tai kitais metais vėliausiai. Bet Vilniuje mes turėtume nubrėžti aiškų kelią, kaip Ukraina turėtų įstoti į NATO“, – trečiadienį LRT televizijai teigė A. Rasmussenas.Buvusio NATO generalinio sekretoriaus teigimu, jei Ukraina nebūtų pakviesta tapti NATO nare, dėl šalyje tebevykstančio karo, tai suteiktų Rusijai motyvacijos tęsti agresiją.„(...)Vilniuje turime pasiųsti labai aiškų signalą Putinui, pakviesdami Ukrainą. Tai būtų ženklas Putinui – „nesustabdysi Ukrainos ir ji taps NATO nare“, – pabrėžė jis.Generalinis sekretorius taip pat sakė, kad Krymo aneksija ir Rusijos sukeltas karas Ukrainoje privertė pasimokyti iš praeities klaidų. Todėl susitikimo metu Vilniuje turėtų būti kalbama agresoriui suprantama kalba – galios ir vienybės.„Žvelgdami į praeitį galime pasakyti, kad mes padarėme daug klaidų ir pagrindinė klaida buvo nuvertinti Putino ambiciją ir žiaurumą. Dabar mes pasimokėme iš istorijos. Ir turime pasimokyti, kad taikymasis neskatina taikos, jis skatina tik karą ir konfliktą. Jie gerbia tik vieną kalbą – galios ir vienybės. Mes turėtumėme pademonstruoti ir vieną, ir kitą Vilniaus susitikime“, – tikino A. Rasmussenas.Pirmą kartą Lietuvoje rengiamas NATO viršūnių susitikimas vyks liepos 11–12 dienomis Vilniuje.

Rusija galėjo padvigubinti kovinių delfinų skaičių SevastopolyjeRusijos kariuomenė galėjo padvigubinti kovinių delfinų, saugančių Sevastopolio įlanką, skaičių, teigia nepriklausomas leidinys „Naval News“. „Naval News“ autorius daro šią prielaidą remdamasis tuo, kad įlankoje padidėjo aptvarų, kuriuose laikomi koviniai delfinai, skaičius.„Medžiaga, kurią matė „Naval News“, rodo, kad delfinų aptvarų skaičius išaugo. Analizė rodo, kad gyvūnų skaičius padidėjo nuo 3-4 iki 6-7“, - teigia ekspertas.Autorius paaiškino, kad delfinai laikomi prie pat įėjimo į įlanką, o jų užduotis yra apsaugoti Rusijos Juodosios jūros laivyno bazę nuo priešo karinių narų.Kovinių delfinų mokymas Juodojoje jūroje prasidėjo Sovietų kariniame jūrų laivyne. 2014 m., Rusijai užgrobus Krymą, ši programa buvo atgaivinta.

Rusai dvi savaites tyčia apšaudo amoniako vamzdyną Charkivo srityjeRusijos pajėgos pastarąsias dvi savaites tyčia taikosi į amoniako vamzdyną Kupiansko rajone Charkivo srityje, per nacionalinį „United News“ telemaratoną sakė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas, pranešė „Ukrinform“.„Apšaudomas pagrindinis amoniako vamzdynas. Tai vyksta pastarąsias dvi savaites, atakos rengiamos tyčia. Kol kas mūsų ekspertai nenustatė vamzdžiuose likusio techninio amoniako nuotėkio, bet yra toks pavojus“, – sakė O. Syniehubovas.Kovos veiksmai Kupiansko kryptimi tęsiasi, fronto linija nepasikeitė, sakė srities gubernatorius. Jo teigimu, priešai sulaukia stipraus Ukrainos kariuomenės atsako, patiria nuostolių ir atsitraukia, taip mėgindami rasti Ukrainos kariuomenės silpnąją vietą ir perprasti gynybos ypatumus.O. Syniehubovas pabrėžė, kad priešai nuolat siunčia žvalgybos grupes ne tik Kupiansko rajone, bet ir palei visą pasienį. Pasienio ruožas, kaip ir anksčiau, kiekvieną dieną priešų apšaudomas.Anksčiau pranešta, kad birželio 5 d. Charkivo srities Kupiansko rajone iš dujotiekio Toljatis-Odesa nutekėjo 134 tonos amoniako. Nors amoniakas vamzdynu netransportuojamas nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija užpuolė Ukrainą, jame liko techninio amoniako.

Maliar: vyksta labai sunki dvikovaRusijos kariuomenė sandariai užminavo teritorijas ir didina apšaudymų skaičių fronte, bandydama sustabdyti ukrainiečių puolimą, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai veržiasi į priekį.Tai trečiadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Pavyzdžiui, pietuose mūsų kariai šiuo metu susiduria su ištisiniais minų laukais, todėl labai sunku veržtis į priekį. Žvelgiant į skaičius, gali atrodyti, kad judama lėtai, bet pažanga tikrai yra. Taip pat susiduriame su tuo, kad priešas aktyviai naudoja prieštankines valdomas raketas ir dronus kamikadzė, mėgindamas sustabdyti mūsų puolimą ir pridaryti įvairių nuostolių“, – sakė pareigūnė.Anot H. Maliar, šiuo metu Ukrainos kariai įvairiuose fronto ruožuose ir puola, ir ginasi.„Tiesą sakant, turime labai sunkią dvikovą, kai ir mes dedame visas pastangas, ir priešas deda visas pastangas, kad sustabdytų ukrainiečių puolimą. Vyksta labai rimta konfrontacija. Dabar priešas didina apšaudymų skaičių – smogia daugiau artilerijos, minosvaidžių, aviacijos smūgių ir taip bando sustabdyti mūsų puolimą“, – sakė viceministrė.Ji informavo, kad praėjusią savaitę ir per dvi šios savaitės dienas fronte neužfiksuota Rusijos kariuomenės pažangos.„Ten, kur priešas bando pulti – tarkime, Bachmuto kryptimi, mes taip pat bandome pulti. Mes veržiamės į priekį, o jie – ne, nes mūsų kariai nesuteikia jiems tokios galimybės“, – teigė H. Maliar.Kaip buvo pranešta, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, okupantai rusai pagrindines jėgas telkia Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis, per parą ten įvyko 39 susirėmimai, mūšiai tęsiasi.

Ukrainoje – įspėjimas apie pavojųTrečiadienį, 20.30 val., visoje Ukrainoje paskelbtas oro antskrydžio perspėjimas.„Visoje Ukrainoje – raketų pavojus! Iš Savasleikos aerodromo Rusijoje pakilo naikintuvas MiG-31K“, - informuoja „Telegram“ kanalas „Oro pavojų žemėlapis“.Taip pat pranešama, kad gali būti panaudotos balistine trajektorija skriejančios raketos.Ukrainos gyventojai raginami būti slėptuvėse..

Kraupus apšaudymas: Sumų regione žuvo šeši žmonėsŠeši žmonės žuvo, kai buvo padegti automobilyje netoli Sumų regiono, kuris ribojasi su Rusija, teigia Sumų regioninė prokuratūra. Incidentas įvyko birželio 13 dieną.Keturi iš šešių žuvusiųjų buvo vietos miškininkai. Jie važiavo UAZ miško keliu apie septynis kilometrus nuo valstybės sienos.Pasak regioninės prokuratūros spaudos tarnybos, automobilis pateko į artilerijos ugnį, kuri buvo vykdoma iš Rusijos.Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo kartu su iš anksto apgalvota žmogžudyste.Karo sąlygomis BBC negali greitai patikrinti šalių pareiškimų.

Nyderlandai Ukrainai perduos keturis čekų radarusNyderlandai Ukrainai perduos keturis Čekijos VERA-EG radarus, kurių bendra vertė sieks 150 milijonų eurų. Apie tai Nyderlandų gynybos ministrė paskelbė savo šalies parlamentui.Gynybos ministrė Kaisa Ollongren paaiškino, kad tai yra pasyvūs radarai (tai yra, jie neskleidžia savo radijo signalo, o tik priima kitų žmonių signalus) ir jie gali rasti, identifikuoti ir sekti taikinius sausumoje ir virš jūros.Be to, K. Ollongren pakartoja mintį, kad šalių, besiruošiančių aprūpinti Ukrainą F-16 naikintuvais, koalicija ketina kuo greičiau pradėti treniruoti ukrainiečius ir vienoje iš Rytų Europos NATO šalių įkurti mokymo centrą.

Pakeliui į išlaisvintą Ukrainos kaimą – Rusijos kareivių lavonai Kelias į naujai išlaisvintą Ukrainos kaimą nuklotas rusų kareivių lavonais ir apdegusiais šarvuočiais, rašo „Skynews“.Šiurpūs vaizdai pakeliui į Storoževę Donecke liudija kovų nuožmumą, kai Ukrainos kariai pradėjo priešpriešinį puolimą ir atkovojo kelis kaimus.Nuotraukose, kurių nuspręsta nepublikuoti, matyti keli žuvę rusų kariai, gulintys ant dulkėtos žemės ar šalia esančioje žolėje ir laukuose.Ukrainos kariai kaimą išlaisvino prieš tris dienas,. Ji praėjusių metų kovą buvo užėmusios Maskvos pajėgos. Vienas karys sakė, kad per išlaisvinimo operaciją žuvo apie 50 Rusijos karių, o keturi pateko į nelaisvę.Storoževės kaime vieno aukšto gyvenamieji pastatai buvo smarkiai apgadinti per apšaudymus, praneša agentūros korespondentas. Gyvenvietė atrodo apleista, jos gyventojai arba išvyko, arba slepiasi.

Vakarų pareigūnai įvardijo, kiek savo teritorijos išlaisvino Ukraina Ukrainos pajėgos išlaisvino mažiausiai keturis kaimus ir pasistūmėjo 7 kilometrais į priekį, o „beveik visuose fronto sektoriuose vyksta intensyvios kovos“, pranešė Vakarų pareigūnai.Tai įvyko po to, kai Ukraina pradėjo savo ilgai lauktą kontrpuolimą, kurio metu prie fronto linijos ir kai kuriuose pietų Ukrainos rajonuose vyko įnirtingos kovos.Vakarų pareigūnai sakė, kad nors operacijos dar yra „labai ankstyvos dienos“, jie vis dar tiki, kad „ukrainiečiai pagreitins tempą“.Jie pridūrė, kad „dar anksti pasakyti“, ar kontrpuolimas yra sėkmingas, ar ne.„Dabar jie atakuoja. Taigi tai yra daug daugiau nei zondavimas. Tai plataus masto šarvuočių ir sunkiosios technikos judėjimas į Rusijos saugumo zoną ir ėjimas į priekį“, - sakė jie.„Pažanga yra lėta dėl minų laukų ir kliūčių, su kuriomis jie susiduria, bet tai yra taip, kaip ir tikėjomės. Jie ir toliau darys pažangą“, - teigė pareigūnai.Tačiau jie pridūrė, kad Rusijos pajėgos „paprastai gerai apsigynė“ ir atsilieka tarp taktinių linijų.„Šis manevrinis gynybos metodas ukrainiečiams yra sudėtingas ir brangus puolančioms pajėgoms, todėl pažanga šiuo metu yra lėta“, – sakė Vakarų pareigūnai.

Kuleba ir Baerbock aptarė ryžtingo žingsnio siekiant Ukrainos narystės NATO svarbąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, kalbėdamasis su Vokietijos URM vadove Annalena Baerbock, pabrėžė ryžtingo žingsnio siekiant Ukrainos narystės NATO svarbą.Ukrainos diplomatijos vadovas tai pareiškė tviteryje, praneša „Ukrinform“.„Mūsų pokalbio metu padėkojau A. Baerbock už paramą. Kalbėjomės apie Vilnių. Ukrainos pozicija aiški: įsteigti Ukrainos ir NATO tarybą be ryžtingo žingsnio narystės link – tai tas pat, kaip perduoti tanką be patrankos. Ukraina reikalinga NATO kaip sąjungininkė, o ne tik kaip privilegijuota partnerė“, – pabrėžė ministras.Kaip primena „Ukrinform“, liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyks NATO viršūnių susitikimas.Ukraina kelia savo sąjungininkams iš NATO saugumo garantijų ir aiškios perspektyvos dėl visateisės narystės Aljanse suteikimo klausimą.

Stoltenbergas: NATO sąjungininkės privalo apginkluoti Ukrainą puolimuiUkrainai pradėjus ilgai lauktą puolimą ir patyrus nuostolių, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį pareiškė, kad Aljanso narės turi garantuoti, jog Ukraina ir toliau gaus pakankamai ginklų, kad galėtų vykdyti kontrpuolimą prieš Rusiją.Ketvirtadienį Kyjivo Vakarų rėmėjos susitiks NATO būstinėje Briuselyje, Ukrainos gynybos ministras joms praneš naujausią informaciją apie ukrainiečių vykdomų puolimų eigą.„Akivaizdžiai privalome garantuoti, jog jie turėtų ginklų, atsargų ir techninę priežiūrą, kad galėtų toliau vykdyti puolimą“, – žurnalistams sakė J. Stoltenbergas.Pasak NATO vadovo, visada buvo pripažįstama, kad siekdama pralaužti stipriai įtvirtintas Rusijos linijas Ukraina patirs nuostolių. „Praradimų bus ir kalbant apie modernią NATO įrangą, – sakė J. Stoltenbergas. – Niekas nesitiki, kad aukų nebus. Tikrovė yra tokia, kad vyksta labai nuožmi kova“.J. Stoltenbergas pakartojo, kad Ukrainos puolimas žengia į priekį, bet sakė, kad tai dar tik pirmosios puolimo dienos ir „mes nežinome, ar tai bus lūžis kare“.JAV vadovaujamos NATO sąjungininkės jau pasiuntė Ukrainai ginklų, kurių vertė siekia dešimtis milijardų dolerių, kad padėtų atremti 2022 m. vasarį invaziją pradėjusias Rusijos pajėgas. Siuntos Ukrainai išsekino Vakarų atsargas, šalys suskubo jas pildyti, nes Ukraina per dieną iššaudo tūkstančius sviedinių.J. Stoltenbergas tikisi, kad penktadienį susitikę NATO gynybos ministrai susitars „iš esmės“ padidinti kiekvienos NATO narės turimos amunicijos kiekį. Be to, kitą mėnesį Lietuvos sostinėje Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime NATO taip pat tikisi patvirtinti „gynybos veiksmų planą“, siekiama, kad Vakarų gynybos pramonė padidintų gamybą.Pasak J. Stoltenbergo, šiais metais NATO šalys bendrai užsakė 155 milimetrų sviedinių už 1 mlrd. JAV dolerių. Be to, Europos Sąjunga, kurios 22 narės yra ir NATO narės, taip pat įgyvendina planą suteikti Ukrainai milijoną sviedinių ir padidinti gamybą.

Bulgarijos URM sukritikavo Rusijos ambasadorę dėl dezinformacijos skleidimoBulgarijos užsienio reikalų ministerija sukritikavo Rusijos ambasadorę Eleonorą Mitrofanovą dėl dezinformacijos skleidimo.Tai pranešė leidinys „The Sofia Globe“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.E. Mitrofanova socialiniuose tinkluose paskelbė, kad esą Bulgarija siųs savo karius į Ukrainą.Šalies valdžia tai pavadino dezinformacija.Bulgarijos URM pareiškime pažymima, kad Sofija griežtai smerkia precedento neturinčią ir neišprovokuotą Rusijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą, taip pat prisideda prie tarptautinių pastangų remti Ukrainą.„Mes nuosekliai laikomės solidarumo su Ukrainos žmonėmis pozicijos, taip pat besąlygiškai remiame jos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą su tarptautinės bendrijos pripažintomis sienomis, įskaitant teritorinius vandenis“, – pabrėžė Bulgarijos URM.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 16 Europos Sąjungos šalių, tarp jų – Bulgariją, prisijungė prie skubios pagalbos teikimo Ukrainai, kad būtų įveikti Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo padariniai.

Ukrainos karinė žvalgyba kreipėsi į Krymo gyventojusUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba kreipėsi į Krymo gyventojus, prašydama informuoti apie okupantų veiksmus pusiasalyje, praneša UNIAN. Žvalgybą pirmiausia domina rusų karinės technikos bazavimo vietos.Valdybos atstovai pažymėjo, kad jie kasdien gauna svarbios informacijos apie okupantus iš ukrainiečių Kryme.„Ukrainos piliečiai, laikinai okupuoti rašistų, primename, kad jūs galite priartinti Ukrainos gynybos pajėgų vykdomą mūsų žemių deokupaciją! Jūsų dėka pavyksta ne tik naikinti priešą , bet ir išsaugoti mūsų karių ir civilių gyvybes. Jūsų indėlis gali būti lemiamas grąžinant Ukrainai 1991-ųjų metų sienas!" – sakoma pareiškime.Ukrainos žvalgyba prašo Krymo gyventojus pranešti apie: kariuomenės dislokavimo vietas ir vadų gyvenamąsias vietas; šaudmenų bei degalų ir tepalų sandėlius; karinės technikos dislokavimo, laikymo ir remontavimo vietas; radioelektroninės žvalgybos ir radioelektroninės kovos priemonių dislokavimo taškus; okupacinių pajėgų štabų ir vadaviečių vietas; oro gynybos priemonių dislokavimo taškus.Partizanų judėjimo „Ateš“ duomenimis, kolaborantai ir atvykėliai rusai palieka šiaurinius Krymo rajonus, pirmiausia - Armianską ir Džankojų.Taip pat pranešama, kad okupantai Kryme sustiprino spaudimą vietos gyventojams ir aktyviai ieško Ukrainos pogrindininkų.

Pareigūnė: užsieniečiai neturėtų būti okupuotose Ukrainos teritorijose Užsieniečiai neturėtų būti laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, kadangi rusai gali juos panaudoti kaip gyvąjį skydą arba sakralines aukas.Tai trečiadienį pareiškė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk, praneša portalas „rbc.ua“.Pareigūnė kreipėsi į Kyjive akredituotas užsienio valstybių ambasadas dėl įtemptos padėties palei sąlyčio liniją.„Prašau imtis papildomų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto jūsų piliečių buvimo laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Apie vaikų vykimą poilsiauti Kryme negali būti net ir kalbos“, - pabrėžė I. Vereščuk.Ji pridūrė, kad rusai gali panaudoti kitų valstybių piliečius kaip gyvąjį skydą arba sakralines aukas.Portalas pažymi, kad pastaruoju metu įvykiai mūšio lauke suaktyvėjo. Ukrainos kariai per savaitę išvadavo septynias gyvenvietes.Pranešama, kad rusai neleidžia ukrainiečiams išvykti iš okupuotų regionų į Ukrainos kontroliuojamas teritorijas.

Raudonasis kryžius teigia aplankęs karo Ukrainoje belaisvius abiejose kariaujančiose šalyse Trečiadienį Raudonasis kryžius pranešė aplankęs 1 500 karo belaisvių abiejose kare Ukrainoje dalyvaujančiose šalyse.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK) pabrėžė tokios prieigos svarbą tiek Rusijos, tiek Ukrainos karo belaisviams, teigė, kad vizitai gyvybiškai svarbūs norint patikrinti kalinimo sąlygas, pasiūlyti paramą, kartais knygas, higienos ir kitus reikmenis, taip pat perduoti belaisvių žinutes artimiesiems.Raudonasis kryžius jau yra perdavęs maždaug 2500 tokių karo Ukrainoje belaisvių žinučių jų šeimoms. Organizacija teigia padėjusi suteikti informacijos maždaug 5500 šeimų apie jų artimųjų likimą. Belaisvių lankymas yra svarbi TRKK misija, įtvirtinta karo įstatymus apibrėžiančiose Ženevos konvencijose. Organizaciją ne kartą kritikavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis kaltino Raudonąjį kryžių dedant nepakankamai pastangų, kad pasiektų į Rusijos pajėgų nelaisvę paimtus Ukrainos karius.TRKK teigia turėjęs prieigą prie Rusijos laikomų karo belaisvių, taip pat ir pastarosiomis savaitėmis, tačiau jokios informacijos, kiek belaisvių aplankė, nepateikė. TRKK atstovė Europai ir Vidurinei Azijai Ariane Bauer papasakojo tik tai, kad kolegos, neseniai aplankę Rusijos kalinamus Ukrainos karo belaisvius, dar tą patį vakarą sugebėjo perduoti jų žinutes šeimoms, o jau kitą dieną artimųjų žinutės buvo perduotos belaisviams.

Charkivo srityje vyras nukentėjo nuo minos savo namo kiemeCharkivo srities Iziumo rajone vyras nukentėjo nuo minos savo namo kieme. Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis regiono policijos atstovais.„Nustatyta, kad 57 metų amžiaus Kamenkos kaimo gyventojas tvarkė savo namų valdos kiemą ir kliudė daiktą, panašų į miną „Lepestok“, - patikslino pareigūnai.Sužeistasis nugabentas į vietos medicinos įstaigą.Policininkai primena, kad gyventojai neturėtų artintis prie nežinomų daiktų. Jų aptikus reikia tučtuojau iškviesti Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojus.Prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai prieš Ukrainą, šalyje aptinkama daug minų. Rusai minuoja taikių gyventojų namus ir net žaislus.Balandžio pabaigoje „rbc.ua“, remdamasis analitinio centro „Globesec“ ataskaita, pranešė, kad Ukraina yra didžiausia pasaulyje užminuota teritorija, lenkianti tokius buvusius lyderius kaip Afganistanas ir Sirija.

Iš neseniai išvaduotų Donecko srities kaimų evakuotas 31 civilisIš neseniai Ukrainos kariuomenės išlaisvintų Donecko srities kaimų – Blagodatnės, Storoževės, Neskučnės ir Makarivkos – evakuotas 31 civilis, visi iki šiol ten dar likę gyventojai.Tai trečiadienį per spaudos konferenciją Ukrainos žiniasklaidos centre pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiose gyvenvietėse likę žmonės evakuojami. Jie jau nuvežti į vietą, kur jiems teikiama medicininė ir psichologinė pagalba, parūpinama reikiamų maisto produktų. Iš viso evakuota 30 asmenų iš minėtų gyvenviečių ir dar vienas neįgalus žmogus“, – sakė srities vadovas.Jis pažymėjo, kad šiems žmonėms, kurių dauguma yra vyresnio amžiaus, jau paruoštos vietos ilgalaikiam buvimui už regiono ribų. Mat srityje nėra nė vienos gyvenvietės, kurioje gyventojų gyvybei ir sveikatai negrėstų pavojus.„Nėra kalbos – kas nori išvažiuoti, kas nenori, visus paimame ir evakuojame. Pirmiausia evakuojame į tam tikrą stabilizavimo punktą regiono teritorijoje, kur jiems suteikiama pagalba, o paskui – už srities ribų“, – patikslino P. Kyrylenka.Pasak jo, iki 2022 metų vasario 24 d. nurodytų gyvenviečių teritorijoje Donecko srities Volnovachos rajone gyveno ne daugiau kaip 700 žmonių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos kariuomenė Donecko srityje 2023 metų birželio pradžioje iš okupantų rusų išvadavo Blagodatnės, Storoževės, Neskučnės ir Makarivkos kaimus.

Rusija: Rostovo srityje dega šiluminė elektrinėRusijos mieste Novočerkaske (Rostovo sritis) trečiadienį kilo gaisras tenykštėje šiluminėje elektrinėje. Jo epicentras buvo vieno iš energetinių blokų stogas, nukentėjo trys darbuotojai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.Gautomis žiniomis, užsidegė jėgainės šeštojo bloko stogas. Gaisrą gesina 46 žmonės ir 15 technikos vienetų.Pasak „Telegram“ kanalo „Mash“, ugnis jau persimetė į penktojo bloko stogą. Liudininkai teigia, kad prieš gaisrą girdėjo sprogimą."Trys nukentėjusieji patyrė įvairių laipsnių nudegimų. Šiuo metu juos visus apžiūri į incidento vietą atvykę medikai", – rašoma pranešime.Teigiama, kad, preliminariais duomenimis, gaisras kilo dėl technologinio proceso pažeidimo šeštajame bloke.https://twitter.com/nexta_tv/status/1668951264330129410

Maliar: rusai padidino spaudimą Chersono srities gyventojamsRusai pasinaudojo tragiškais Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo padariniais, kad padidintų spaudimą laikinai užgrobtos Chersono srities teritorijos gyventojams.Kaip rašo trečiadienį „Ukrinform“, Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar tai pranešė „Telegram“ kanale.Anot jos, prasidėjus masinei gyventojų evakuacijai iš apsemtų vietovių, Rusijos kariuomenės vadovybė ėmėsi papildomų griežtų filtravimo priemonių, kad išaiškintų proukrainietiškai nusiteikusius piliečius.Rusijos kariškiai patikros punktuose vertė žmones mokėti dideles pinigų sumas ir atiduoti per kratas rastus vertingus daiktus bei papuošalus mainais į leidimą išvykti į saugias vietas.Be to, okupantai atiminėjo ir iškart naikino Ukrainos pareigūnų išduotus pasus, gimimo liudijimus ir kitus dokumentus. Jie taip pat plėšė savininkų paliktus namus.Kaip pareiškė H. Maliar, vadinamiesiems žurnalistams filmuojant propagandinius vaizdo įrašus, okupantai ciniškai tvirtino sėkmingai surengę gyventojų evakavimą, nors jokių praktinių priemonių jie nesiėmė.Rusai taip pat draudė dirbti vietos savanoriams, kurie nukentėjusiesiems teikė humanitarinę pagalbą: maistą, vandenį, drabužius, vaistus ir kt.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Pranešama, kad sužeistas artimiausias Kadyrovo bendražygisPranešama, kad sužeistas vienas artimiausių Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo bendražygių Adamas Delimchanovas. Apie tai pranešė Rusijos gynybos ministerijos kanalas. A. Delimchanovas esą gyvas. Socialiniuose tinkluose jau buvo pasirodę pranešimų, kad jis žuvo.A. Delimchanovas yra Rusijos parlamento deputatas. Jis taip pat vadinamas R. Kadyrovo „dešiniąja ranka“. Pastaraisiais mėnesiais jis keliskart buvo su čečėnų „Achmat“ samdiniais rusų okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant Mariupolį.Pasak portalo „Meduza“, A. Delimchanovas pastaruoju metu buvo Zaporižios regione.https://www.delfi.lt/news/daily/world/skelbiama-kad-suzeistas-artimiausias-kadyrovo-bendrazygis.d?id=93654381

Ukrainos saugumo tarnyba pateikė kaltinimus „rusų pasaulio“ ideologui DuginuiUkrainos saugumo tarnyba (SBU) pareiškė kaltinimus prokremliškos tarptautinės organizacijos „Eurazijos judėjimas“ vadovui Aleksandrui Duginui, kuris yra plačiai žinomas kaip vienas pagrindinių vadinamojo „rusiškojo pasaulio“ koncepcijos ideologų. Apie tai „Telegram“ pranešė SBU spaudos tarnyba.„Šis veikėjas yra vienas pagrindinių Rusijos agresyvios politikos ir Ukrainos žmonių genocido ideologų. Daugybėje savo kalbų, spaudoje ir publikacijose jis jau daugiau kaip 10 metų neigia Ukrainos kaip suverenios valstybės egzistavimą, ragina Rusijos kariuomenę ją užimti ginklu“, – rašoma pranešime.Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, A. Duginas vienas pirmųjų viešai palaikė invazines pajėgas ir teisino karo nusikaltimus prieš Ukrainą. SBU inicijuoti kalbos ir lingvistiniai tyrimai patvirtino nusikalstamą A. Dugino veiklos pobūdį.Generalinė prokuratūra „Telegram“ pranešė, kad nuo 2022 metų gegužės propagandistas rašė ir platino turinį socialiniame tinkle „Vkontakte“ (uždraustame Ukrainoje), kuriame ragino „išvaduoti“ visą Ukrainą, ne tik Chersono ar Donbaso regionus, ir kartu su Rusija sukurti „naują valstybę, tikrą imperiją, turinčią misiją ir dvasią, stačiatikių karalystę“.Be to, įtariamasis viešai ragino sunaikinti priešą – Ukrainą – ir jos gyventojus iki paskutinio, surengti raketų atakas prieš Ukrainos miestus, įskaitant Kyjivo centrą.Kadangi nusikaltėlis slapstosi nuo teisingumo Rusijos teritorijoje, SBU imasi visapusiškų priemonių patraukti jį atsakomybėn.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, SBU pateikė kaltinimus už akių Rusijos federalinės jūrų ir upių transporto agentūros („Rosmorrechflot“) vadovui Zacharijui Dziojevui, kuris organizavo Rusijos karių perkėlimą į Ukrainą keltais.

Pareigūnas: Ukrainos ginkluotosios pajėgos per pastarąsias tris dienas kai kur pasistūmėjo į priekį 200–1 400 metrųUkrainos gynybos pajėgos per pastarąsias tris dienas kai kuriose fronto linijos atkarpose pasistūmėjo į priekį 200–1 400 metrų ir išlaisvino maždaug trijų kvadratinių kilometrų dydžio teritoriją. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Berdiansko kryptimi mūšiai tęsiasi Makarivkos kaimo apylinkėse. Kovos taip pat vyksta apie Novodanylivkos ir Novopokrovkos kaimus“, – tvirtino A. Kovaliovas.Pažymima, kad Rusijos kariai suintensyvino raketų atakas ir oro antskrydžius. Praėjusią naktį okupantai paleido sparnuotųjų raketų „Kh-22“ ir „Kalibr“, taip pat dronų „Shahed“, kuriais puolė infrastruktūrą Charkivo, Donecko, Kirovogrado ir Odesos srityse.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į birželio 14 dieną Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino tris iš keturių rusų paleistų „Kalibr“ raketų ir devynis iš 10 „Shahed-136/131“ dronų.

Ekspertas: ryškėja didelė kliūtis Ukrainos kontrpuolimuiPastaraisiais metais Rusijos karinių oro pajėgų „nebuvimas visiems pastebimas“, tačiau ilgainiui jos virs didele kliūtimi Ukrainai, mano karo ekspertas Seanas Bellas.Vakarų kariuomenės užsitikrina pranašumą ore, prieš siųsdamos sausumos pajėgas, tačiau Ukraina tokios prabangos neturi, sakė jis.Todėl Ukrainos kareiviai bando daryti pažangą teritorijose, kurių nebepasiekia jų priešlėktuvinės gynybos sistemos, o tai „labai sudėtinga ir rizikinga užduotis“, nurodė ekspertas.Kaip rašo „Sky News“, S. Bellas paaiškino, kad Rusija, regis, „mažiau nerimauja dėl teritorijos“ ir labiau stengiasi pridaryti didelių nuostolių, kad išsaugotų tai, ką pavyko užgrobti Donbase ir Kryme.Visgi tas faktas, kad Rusijos pilotams trūksta įgūdžių sausumos pajėgoms tinkamai remti, išeina Ukrainai į naudą. Atakuoti priešą skrendant 965 kilometrų per valandą greičiu ir išvengti pataikymo į saviškius, kurie išsidėstę vos už kelių šimtų metrų nuo priešo, – „labai sudėtinga“, teigė karo ekspertas.Vakarai gali sulaukti klausimo, kodėl nedavė Ukrainai naikintuvų F-16, bet net turint šių modernių naikintuvų prireiktų ne vienerių metų, norint sukurti karines oro pajėgas, galinčias pasipriešinti Rusijos karinėms oro pajėgoms. Pasak britų karinių ekspertų, Rusija per praėjusias dvi savaites suintensyvino savo oro antskrydžius Ukrainoje, pirmiausiai – šalies pietuose. Tai beveik neabejotinai yra reakcija į intensyvėjančias ukrainiečių puolamąsias akcijas, teigiama trečiadienį Gynybos ministerijos Londone paskelbtoje žvalgybos ataskaitoje.Rusų karinės oro pajėgos esą taip mėgina paremti sausumos dalinius. Tačiau nepaisant didėjimo, antskrydžių skaičius vis dar yra daug mažesnis nei karo pradžioje, kai būdavo iki 300 oro reidų. Šalies pietus rusų karinei aviacijai pasiekti neretai būdavo lengviau nei kitus fronto ruožus.Rusų pajėgos, pavyzdžiui, vis labiau naudoja sklendžiančias bombas, kurios leidžia rengti atakas iš didelio nuotolio, sakoma toliau pranešime.

Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 488 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 14 d. Ukrainoje jau žuvo 488 vaikai. Dar daugiau nei 1 016 buvo sužeista. Tai trečiadienio rytą pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (464), Charkivo (283), Kyjivo (128), Chersono (105), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (81), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Vienai dienai atidėtas planuotas TATENA vadovo apsilankymas Zaporižios AERusijos duomenimis, vienai dienai atidėtas planuotas Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo Rafaelio Grossio apsilankymas Zaporižios atominėje elektrinėje Ukrainoje. Jis didžiausioje Europos branduolinėje jėgainėje dabar lankysis ketvirtadienį, pranešė valstybinė Rusijos naujienų agentūra RIA, kuria remiasi „Reuters“.TATENA sekmadienį pareiškė norinti apsilankyti teritorijoje netoli elektrinės, kad įvertintų rezervuaro, skirto reaktorių aušinimui, vandens lygį. Šis po Kachovkos užtvankos sunaikinimo smarkai sumažėjo.R. Grossis antradienį atvyko į Ukrainą. Jis Kyjive susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir po to išvyko į Zaporižią.

Britų žvalgyba papasakojo, kaip Rusija bando atsakyti į Ukrainos kontrpuolimąPasak britų karinių ekspertų, Rusija per praėjusias dvi savaites suintensyvino savo oro antskrydžius Ukrainoje, pirmiausiai – šalies pietuose. Tai beveik neabejotinai yra reakcija į intensyvėjančias ukrainiečių puolamąsias akcijas, teigiama trečiadienį Gynybos ministerijos Londone paskelbtoje žvalgybos ataskaitoje.Rusų karinės oro pajėgos esą taip mėgina paremti sausumos dalinius. Tačiau nepaisant didėjimo, antskrydžių skaičius vis dar yra daug mažesnis nei karo pradžioje, kai būdavo iki 300 oro reidų. Šalies pietus rusų karinei aviacijai pasiekti neretai būdavo lengviau nei kitus fronto ruožus.Rusų pajėgos, pavyzdžiui, vis labiau naudoja sklendžiančias bombas, kurios leidžia rengti atakas iš didelio nuotolio, sakoma toliau pranešime.Britų gynybos ministerija, remdamasi žvalgybine informacija, nuo Rusijos invazijos pradžios kasdien skelbia duomenis apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

Mažėja į Vokietiją atvykstančių Ukrainos karo pabėgėlių skaičiusNaujausiais duomenimis, nuo metų pradžios sumažėjo į Vokietiją atvykstančių Ukrainos karo pabėgėlių skaičius.Vokietijos vyriausybė, atsakydama į įstatymų leidėjo klausimą, pranešė, kad balandžio mėnesį užregistruota apie 19 300 atvykusiųjų. Tuo tarpu gegužę į Vokietiją atvyko apie 15 600 žmonių, bėgančių nuo Rusijos invazijos.Iš viso nuo metų pradžios atvyko apie 81 600 ukrainiečių. Tačiau skaičiai aiškiai neparodo, kiek ukrainiečių nuo metų pradžios paliko Vokietiją ir išvyko į kitą ES šalį arba grįžo į savo tėvynę nepaisydami tebesitęsiančio karo.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 217 330 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 14 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 217 330 karių (+680 per pastarąją parą). Tai trečiadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 943 (+8) Rusijos tankus, 7 653 (+11) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 783 (+17) artilerijos sistemas, 603 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 364 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 300 sraigtasparnių, 6 482 (+9) automobilius, 18 laivų, 3 324 (+15) dronus, 516 (+5) specialiosios technikos vienetų ir 1 196 (+13) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Rusams raketomis smogus į Kramatorską ir Kostiantynivką žuvo trys žmonėsRusijos pajėgos raketomis smogė Donecko regiono Kramatorsko ir Kostiantynivkos miestams, žuvo trys civiliai gyventojai, dar trys buvo sužeisti. Apie tai savo įraše feisbuke pranešė Donecko regiono karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Trys žuvusieji ir trys sužeistieji – tokie yra preliminarūs duomenys apie civilių aukas po rytinio Donecko regiono apšaudymo“, – pranešė jis.Pasak P. Kyrylenkos, rusai „smogė auštant – 5 val. ryto – paleido raketas į Kramatorską ir Kostiantynivką. Kramatorske žuvo du žmonės ir dar du buvo sužeisti, Kostantynivkoje žuvo vienas žmogus ir dar vienas buvo sužeistas“.„Rašistų paleistos raketos pataikė į privatų miesto sektorių, padarydamos daug žalos: mažiausiai 5 namai visiškai sugriauti, Kramatorske apgadinta dvi dešimtys privačių namų, Kostiantynivkoje sugriauti du ir apgadinti 55 namai. Be to, buvo pažeistas dujotiekis ir elektros tinklai“, – pranešė gubernatorius.Pasak jo, Rusijos nusikaltimų vietoje dirba gelbėtojai ir atitinkamos tarnybos.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 14-osios naktį rusų okupantai Ukrainos teritoriją atakavo sparnuotosiomis raketomis ir dronais „Shahed“.Priešas panaudojo 16 sparnuotųjų raketų Kh-101/Kh-555 ir 4 bepiločius orlaivius „Shahed“ prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus Charkivo regione ir gyvenamuosius pastatus Kryvyj Rihe. Be to, priešas surengė 39 oro atakas, taip pat 62 atakas iš daugkartinių raketų paleidimo įrenginių prieš Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves.

TATENA vadovas labai sunerimęs dėl mūšių netoli Zaporižios AEUkrainoje vykstant mūšiams, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis įspėjo dėl didėjančios rizikos Zaporižios atominei elektrinei. „Esu labai susirūpinęs, – sakė jis antradienį žurnalistams Kyjive. – Pakankamai arti jėgainės vyksta karo veiksmai“. Tai esą didina matematinę tikimybę, kad bus smogta elektrinei. Zaporižios AE daugiau kaip metus kontroliuoja Rusija.Po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu TATENA vadovas išvyko į Zaporižią. Kartu su juo keliauja keli organizacijos ekspertai. Jie pakeis keturis kolegas, kurie stebėjo padėtį elektrinėje. „Mes mėginame būti vietoje kiek įmanomai matomi ir efektyvūs, kad būtų užkirstas kelias branduolinei nelaimei“, – kalbėjo R. Grossis.R. Grossis ir jo komanda, be kita ko, nori aiškumo dėl branduolinių reaktorių aušinimo, kai po Kachovkos užtvankos griūties sumažėjo rezervuarų vandens lygis.

Generalinis štabas: naktį rusai puolė Ukrainą sparnuotosomis raketomis, „Shahed“ dronais Ankstų trečiadienio rytą Rusijos įsibrovėliai atakavo Ukrainą sparnuotomis raketomis ir Irane pagamintais savižudžiais bepiločiais orlaiviais „Shahed“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas apie tai pranešė rytiniame atnaujinime, rašo „Ukrinform“.Informacija apie šių atakų pasekmes šiuo metu tikslinama, rašoma pranešime.Be to, antradienį rusai įvykdė 39 oro antskrydžius ir surengė 62 atakas naudodami daugybę raketų, paleistų į Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves.Tolimesnių raketų ir oro smūgių į taikinius visoje Ukrainoje tikimybė išlieka labai didelė.

Atakos Kryvyj Rihe aukų skaičius išaugo iki 12Dėl Rusijos raketų atakos Kryvyi Rihe, įvykusios birželio 13 d., žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12 žmonių. Apie tai „Telegram“ pranešė Kryvyi Riho Gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.„Deja, jau yra 12 aukų – naktį nuo su gyvybe nesuderinamų nudegimų mirė 67 metų vyras. Amžinas atminimas žuvusiems“, – sakė A. Vilkul.

Naktį atakuota Odesa: iš Juodosios jūros paleistos „Kalibr“ raketosRusijos kariai naktį į trečiadienį Odesą užpuolė sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, paleistomis iš Juodosios jūros srities. Ukrainos Pietų operatyvinė vadovybė apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.„Priešas nukreipė raketos „Kalibr“ smūgį iš Juodosios jūros į Odesą. Dirbo oro gynybos pajėgos. Pirminiais duomenimis, buvo numuštos dvi raketos“, – rašoma pranešime.Dėl išpuolio prie verslo centro kilo gaisras, nukentėjo prekybos tinklo sandėlis, mokymo įstaiga, gyvenamasis kompleksas, maitinimo įstaigos ir parduotuvės.Pataikęs raketą į vieno iš prekybos tinklų sandėlį, priešas sunaikino 1000 kvadratinių metrų ir sukėlė gaisrą 400 kvadratinių metrų plote. Pranešama apie tris žuvusius sandėlio darbuotojus, 7 buvo sužeisti.Nuolaužų analizė tęsiama. Po jomis gali būti žmonių.https://t.me/operativnoZSU/100992

Grossi išreiškė susirūpinimą dėl Zaporožės AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi antradienį kalbėjosi su žurnalistais Kijeve prieš pat išvykdamas į Zaporožės atominę elektrinę.R. Grossi sakė susitikęs su Volodymyru Zelenskiu aptarti atominės elektrinės saugumo.Praėjusią savaitę sunaikinus Kachovkos užtvanką, grėsmė jos saugumui išaugo.R. Grossi sakė, kad aušinimo rezervuaro lygis krenta „gana stabiliai“, tačiau tai nekelia „neatidėliotino pavojaus“.Paklaustas apie Ukrainos kontrpuolimą, R. Grossi sakė esąs „labai susirūpinęs“ dėl to, kad jėgainė vėl gali patekti į atvirą karą.„Yra aktyvi kova. Taigi nerimaujame, kad gali būti, turiu galvoje, akivaizdžiai matematiškai, smūgio galimybės“, - pridūrė jis.

Kryvyj Rihe rusų raketų atakos aukomis tapo 11 žmonių, dar 36 buvo sužeistiKryvyj Rihe per rusų raketų ataką buvo sužeisti 36 žmonės, iš jų 12 gydomi ligoninėje.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Kryvyj Rihe šįvakar turime 36 žmones, nukentėjusius nuo raketų smūgių. 12 sužeistųjų gydomi ligoninėje, iš jų dešimt yra sunkios būklės“, – parašė pareigūnas.Rusų raketų smūgio aukomis tapo 11 žmonių, tarp jų – 17-metis vaikinas.Be to, antradienį Rusijos kariškiai du kartus apšaudė Nikopolį iš sunkiosios artilerijos. 35 metų moterį sužeidė skeveldros. Ji gydoma namuose.Mieste nukentėjo keturi daugiaaukščiai pastatai, biblioteka ir dujotiekis.Kaip jau buvo pranešta, birželio 13-osios naktį Rusijos kariuomenė atakavo Kryvyj Rihą šešiomis sparnuotosiomis raketomis. Žuvo 11 žmonių – keturi dėl smūgio gyvenamajam namui, septyni – privačios įmonės sandėlyje.Ukrainos pareigūnų duomenimis, dėl rusų raketos atakos Kryvyj Rihe pastogės neteko apie 60 žmonių, dabar vietos valdžia turi jiems pasiūlyti laikiną būstą, o ateityje – išspręsti naujų butų įsigijimo arba apgriauto pastato remonto klausimą.

Kyjivas skelbia apie kontrpuolimo „laimėjimus“, „judėjimą į priekį“Antradienį Ukraina paskelbė, kad jos pajėgos juda į priekį, netrukus, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, jog ilgai lauktas kontrpuolimas žlugo.„Mūsų šalies rytuose ir pietuose vyksta įnirtingos ir gynybinės, ir puolimo kovos. Turime tam tikrų laimėjimų, įgyvendindami savo planus, judame į priekį“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.

NATO vadovas: Ukraina įsitvirtina kontrpuolimeUkrainiečiai daro pažangą ir įsitvirtina savo kontrpuolime, pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Jis pateikė trumpą komentarą prieš susitikimą su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.Tačiau jis pridūrė, kad Kijevo kontrpuolimas dar yra ankstyvoje stadijoje.

JK paskelbė apie tolesnę karinę pagalbą UkrainaiJK vyriausybė paskelbė apie naują oro gynybos pagalbos Ukrainai paketą. Ši žinia antradienį buvo paskelbta Jungtinių ekspedicinių pajėgų gynybos ministrų susitikime.Įranga, kurios vertė – 92 mln. svarų, artimiausiais mėnesiais bus įsigyta per Tarptautinį Ukrainos fondą.Pareiškime teigiama, kad įranga sustiprins Ukrainos gebėjimą „apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą, civilius gyventojus ir priešakinį personalą“.Teigiama, kad karinės pagalbos pakete bus radaras, padėsiantis apsisaugoti nuo beatodairiškų Rusijos smūgių, taip pat ginklai ir didelis kiekis amunicijos.

Per Ukrainos kontrpuolimą žuvo Rusijos karininkas Aukštas Rusijos karininkas žuvo per Ukrainos raketos smūgį per Kijevo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas, antradienį pranešė Rusijos statytinis Vladimiras Rogovas, pietinio Zaporožės regiono, kurį kontroliuoja Maskva, vadovas. Jis teigė, kad generolas majoras Sergejus Goriačiovas, Rusijos 35-osios armijos štabo viršininkas, pirmadienį žuvo Zaporožės fronte, kur Ukrainos pajėgos siekia atkovoti savo šalies teritoriją.

Ukrainos premjeras: iki šiol apsemta 30 gyvenviečių Chersono srityje ir 31 Mykolajivo srityjeSusprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, tebėra apsemta 30 gyvenviečių Chersono srityje ir 31 Mykolajivo srityje, bet vandens lygis Dniepre slūgsta.Tai antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį pareiškė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, praneša UNN.„Dėl teroro akto Kachovkos hidroelektrinėje padarinių. Vandens lygis Dniepre slūgsta, bet tebėra apsemta 30 gyvenviečių Chersono srityje ir 31 gyvenvietė Mykolajivo srityje. Iki šiol evakuota daugiau kaip 3700 žmonių“, - sakė D. Šmyhalis, kurį cituoja vyriausybės spaudos tarnyba.Premjeras nuoširdžiai padėkojo gelbėtojams, medikams, policininkams ir savanoriams, kurie pasiaukojamai ir – dažnai rusų apšaudomi – padeda žmonėms.Pranešama, kad Ukrainos vyriausybė rengia sprendimą dėl išmokų ukrainiečiams, nukentėjusiems dėl Kachovkos HE susprogdinimo.Chersono srityje žinoma apie 10 rusų sukelto potvynio aukų, Mykolajivo srityje – apie dvi. 42 gyventojai laikomi dingusiais be žinios, tarp jų – septyni vaikai.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Maliar: padėtis mūšio lauke dinamiškaPadėtis įvairiose fronto vietose dinamiška, nes Ukrainos gynybos pajėgos vykdo ir puolimo, ir gynybos veiksmus, per Ukrainos televiziją sakė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, pranešė „Ukrinform“.„Šiuo metu puolimo veiksmai tęsiasi keliose srityse. Tuo pačiu metu vykdome ir gynybinius veiksmus, nes priešas irgi veržiasi keliuose rajonuose. Todėl padėtis dinamiška. Ties Bachmutu žengiame į priekį (...) Rytai yra karo veiksmų epicentras. Ten vyksta įnirtingos kovos, reikia suprasti, kad nėra taip, kad priešas tiesiog užleidžia kadaise užimtas pozicijas, todėl tai labai sunkūs mūšiai“, – sakė H. Maliar.Pasak jos, įtakos turi ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, oro sąlygos, jos dabar „tikrai apsunkina kai kuriuos dalykus“. Be to, priešai sustiprino apšaudymą iš artilerijos ir minosvaidžių. „Apšaudydami jie mėgina sulėtinti mūsų pajėgų judėjimą ir imasi kitų priemonių“, - sakė H. Maliar.Pietų operatyvinėje zonoje Ukrainos gynybos pajėgos susiduria su tankiu laukų užminavimu, prieštankiniais grioviais ir nuolatinėmis priešo pajėgų kontratakomis, jie plačiai naudoja prieštankines raketas ir kamikadzėmis vadinamus dronus.„Kai kuriose srityse mes žengiame į priekį, o kitose, pavyzdžiui, Lymano ar Avdijivkos, Maryjinkos, priešai mėgina kontratakuoti ir veržtis į priekį, bet jiems nesiseka. Todėl padėtis dinamiška ir aktyvi tiek gynybos, tiek puolimo požiūriu“, – sakė H. Maliar.Paklausta apie Rusijos kariuomenės perkėlimą iš vienos vietos į kitą, ji sakė, kad Rusijos kariuomenė nuolat juda, tačiau vieni daliniai keičiami kitais, o kareivių skaičius nesikeičia. Tuo metu priešai intensyvina apšaudymą. „Kai jie juda, jų puolamieji veiksmai sulėtėja, jie tai kompensuoja didindami apšaudymo ir oro antskrydžių intensyvumą. Jie tai daro visomis kryptimis, ten, kur ginasi, ir kur puola“, – sakė ji.

JAV paskelbė apie 325 mln. dolerių pagalbos paketą UkrainaiPentagonas pranešė, kad JAV paskelbė apie naują 325 mln. dolerių pagalbos paketą Ukrainai, praneša „Sky News“. Pentagonas patikslino, kad į pagalbos paketą įtraukta daugybė ginklų ir gynybos priemonių. Nurodoma, kad Ukrainą pasieks šaudmenys NASAMS mobiliosioms priešlėktuvinių raketų sistemoms, „Flak Stinger“ kompleksai, šaudmenys HIMARS daugkartinio paleidimo raketų sistemoms, 15 „Bradley“ kovinių transporto priemonių, 10 „Stryker“ šarvuočių, „Javelin“ sistemos, TOW raketos, AT-4 kompleksai, daugiau nei 22 milijonai šaulių ginklų ir granatų šaudmenų.

Okupuotame Luhanske nugriaudėjo galingi sprogimaiAntradienį pietinėje okupuoto Luhansko dalyje nugriaudėjo galingi sprogimai, virš pramoninės zonos kyla dūmų stulpas.Kaip rašo „Ukrinform“, tai vietos gyventojai pranešė socialiniuose tinkluose, o „Telegram“ kanale jie paskelbė vaizdo įrašą.„Toks įspūdis, kad „atskrido“ į asfalto gamyklą. Vietos valdžia paskelbė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos paleido keturias raketas „Storm Shadow“, esą trys iš jų buvo numuštos, o ketvirtoji vis dėlto smogė taikiniui“, – teigia internautai.Remiantis jų skelbiama informacija, raketos pataikė į vieną iš įmonių pramoninėje zonoje, kur okupantai įpratę įrengti savo bazes ir amunicijos sandėlius.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią savaitę Ukrainos ginkluotosios pajėgos galingai smogė gamyklai „Luhanskteplovoz“ ir visiškai sunaikino didžiulį jos presavimo cechą. Vietos gyventojai teigia, kad ten buvo ir rusų karinės technikos bazė.

Rusija: Chakasijos regiono valdžia nebeskelbia Ukrainoje žuvusių kariškių ir samdinių nekrologųPietinėje Sibiro dalyje esančios Chakasijos respublikos vyriausybė Rusijos gynybos ministerijos prašymu nebeskelbia Ukrainoje žuvusių kariškių ir samdinių nekrologų.Tai antradienį pranešė portalas „Sibir. Realii“, remdamasis šio Rusijos regiono valdžiai artimais šaltiniais.Pasak vieno iš pašnekovų, Chakasijos vyriausybės spaudos tarnyba nustojo skelbti duomenis apie Ukrainoje žuvusius kariškius ir samdinius iš privačios karinės kompanijos „Vagner“, nes jais remiasi BBC rusų tarnyba ir „Mediazona“, skaičiuodamos Rusijos kariuomenės nuostolius. Atviri duomenys gerokai skiriasi nuo Gynybos ministerijos pranešimų. Žinyba bendrą Rusijos nuostolių mastą pastarąjį kartą nurodė 2022 metų rugsėjo mėnesį. Tada Sergejus Šoigu pareiškė, kad Ukrainoje žuvo 5937 Rusijos kariškiai.Balandžio 26 d. Chakasijos vyriausybė paskutinį kartą paskelbė nekrologą iš Ukrainos – žinią apie Aukščiausiosios Tarybos deputato Dmitrijaus Ivanovo žūtį prie Bachmuto. Gegužės 18 d. Chakasijos vadovas Valentinas Konovalovas įteikė apdovanojimus kariiškių, apie kurių mirtį buvo pranešta 2022 metų lapkritį ir šių metų sausį, šeimoms.BBC rusų tarnybos ir „Mediazona“ žurnalistai patvirtino 25 218 žmonių, kovojusių Rusijos pusėje, žūtį. Atvirų šaltinių duomenimis, Ukrainoje žuvo mažiausiai 135 žmonės iš Chakasijos.

Putinas įvardijo, ko trūksta Rusijos kariuomenei Antradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Maskvos pajėgos Ukrainoje patiria kai kurios karinės technikos, įskaitant didelio tikslumo amunicijos ir bepiločių orlaivių, trūkumą.„Vykstant specialiajai karinei operacijai tapo aišku, kad daug ko trūksta“, – Kremliuje susitikęs su karą nušviečiančiais žurnalistais pripažino V. Putinas. Rusijoje uždrausta karą vadinti karu, jis vadinamas „specialiąja karine operacija“ .„Didelio tikslumo amunicija, ryšių įranga, bepiločiai orlaiviai ir t.t. (...) Mes juos turime, bet, deja, nepakankamai“, – vardijo V. Putinas.

Putinas pareiškė, kad Ukrainos nuostoliai beveik katastrofiškiAntradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukraina patiria didžiulius nuostolius, pradėjusi garsiai išreklamuotą atsakomąjį puolimą prieš Rusijos pozicijas Ukrainoje.V. Putino teigimu, puolimas nukreiptas į kelis fronto sektorius. „Jų nuostoliai artėja prie tokio lygio, kurį būtų galima apibūdinti kaip katastrofišką“, – sakė jis per susitikimą su konfliktą nušviečiančiais Rusijos žurnalistais.V. Putinas taip pat pareiškė, kad Maskva galėjo kur kas geriau pasirengti su Ukraina besiribojančiuose pietiniuose šalies regionuose per sieną iš Ukrainos teritorijos rengiamoms atakoms.„Žinoma, čia nieko gera“, – sakė jis, turėdamas omenyje pastarojo meto išpuolius Rusijos pietiniame Belgorodo regione, ir pridūrė, kad „iš principo buvo galima numanyti, jog priešas taip ir elgsis, todėl buvo galima pasirengti geriau“.

Latvija suteiks Ukrainai 430 tūkst. eurų humanitarinę pagalbą Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo padariniams likviduotiSiekdama padėti likviduoti Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo padarinius, Latvijos vyriausybė antradienį, birželio 13 d., nusprendė suteikti Ukrainai maždaug 430 tūkst. eurų vertės humanitarinę pagalbą, praneša portalas LSM.Į Ukrainą planuojama siųsti elektros generatorius, kompresorius, siurblinę, gelbėjimosi liemenes, miegmaišius, motorinius siurblius, narų pirštines, batus, keturratį ir kitą įrangą. Šio krovinio nugabenimas gali kainuoti apie 20 tūkst. eurų.Humanitarinę pagalbą teiks Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, antklodžių ir guminių batų bus skirta iš valstybinių materialinių rezervų.Anksčiau Latvijos vyriausybė nusprendė skirti 200 tūkst. eurų, kad padėtų Ukraina kovoti su ekologine ir humanitarine krize.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Ministerija: pietiniuose Ukrainos regionuose choleros neaptikta, Odesos srityje užfiksuotas rotavirusasPietiniuose Ukrainos regionuose choleros neaptikta, Odesos srityje užfiksuotas rotavirusas.Tai antradienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos sveikatos apsaugos viceministras – vyriausiasis valstybinis sanitarijos gydytojas Ihoris Kuzinas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Noriu atkreipti dėmesį į Odesos sritį. Plečiame geriamojo vandens stebėjimo punktus. Jūros ir upių vandenyje choleros nerandame. Tačiau Odesos srityje rotavirusą aptinkame jau kelias dienas paeiliui – tai virusinė žarnyno infekcija. Maudydamasis, naudodamasis vandens telkiniais, nurijęs vandens žmogus gali užsikrėsti ūmia žarnyno infekcija“, – sakė I. Kuzinas.Pasak jo, šiuo metu palei visą Dniepro upę įrengta apie 40 vandens stebėjimo punktų, kasdien imami vandens mėginiai choleros sukėlėjui nustatyti.„Iki šiol visi rezultatai yra neigiami, o nuo birželio 1 d. kiekvienas žmogus, sergantis sunkia ūmios žarnyno infekcijos forma arba turintis virškinimo trakto sutrikimų, papildomai tiriamas dėl choleros. Pavyzdžiui, Odesos srityje praėjusią savaitę turėjome 181 žmogų su ūmia žarnyno infekcija. Ištirti 172 žmonės, netirti tik tie, kurių sirgo nesunkiai“, – papasakojo I. Kuzinas.Jis pabrėžė, kad šiuo metu situacija dėl choleros yra rami, nuspėjama ir valdoma, o užtvindytose vietovėse dirba epidemiologai. Lovų rezervas infekcinių ligų skyriuose parengtas Chersono, Odesos ir Mykolajivo srityse.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

NATO vadovas tikisi, kad Ukrainos kontrpuolimas privers Rusiją derėtisNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį prieš susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu pareiškė, kad Ukrainos puolimas siekiant išlaisvinti Rusijos okupuotas teritorijas gali priversti Kremlių derėtis.J. Stoltenbergas, vėliau antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiksiantis su J. Bidenu, CNN sakė, kad tai dar tik pirmosios „sunkaus“ puolimo dienos.Vakarų remiama Kyjivo kariuomenė mėgina pulti seniai parengtas Rusijos gynybines linijas, nusidriekusias karo draskomos Ukrainos rytuose ir pietuose. Prezidentas Vladimiras Putinas 2022 m. vasarį įsakė surengti invaziją ir sparčiai užgrobė didelius Ukrainos teritorijos plotus, bet susidūrė su įnirtingu ir vis stiprėjančiu pasipriešinimu. Kol kas neaišku, kiek per Ukrainos kontrpuolimą pavyks atgauti prarastų žemių, įskaitant visą Krymo pusiasalį.„Jie turi teisę (...) išlaisvinti savo žemę“, – sakė J. Stoltenbergas. Pasak jo, „kuo daugiau žemių bus atgauta, tuo didesnė tikimybė, kad prezidentas V. Putinas supras, jog turi sėsti prie derybų stalo ir sutikti su teisinga ir ilgalaike taika Ukrainoje“.Kalbėdamas apie tai, kas galėtų pakeisti jį patį, kai baigsis kadencija NATO vadovo poste, J. Stoltenbergas sakė: „Esu visiškai įsitikinęs, kad bus surastas puikus įpėdinis. O dabar esu susitelkęs į vadovavimą šiam Aljansui (...) nes esame karo Europoje viduryje“.NATO vadovo ir J. Bideno susitikimas buvo numatytas pirmadienį, bet buvo atidėtas, nes JAV prezidentui teko gydyti dantį. Vyksta pasirengimas NATO viršūnių susitikimui liepos mėnesį Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Podoliakas paragino sąjungininkus dėl angaruose dulkančios ginkluotėsVakarų šalys turi perduoti Ukrainai techniką, kuri ir toliau dulka angaruose. Dabar ji reikalingesnė mūšio lauke.Tai pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša portalas „rbc.ua“.Anot M. Podoliako, Rusijos karas prieš Ukrainą daugeliui Europos šalių tapo „puikia galimybe“ naudingai persiginkluoti. Jos gali atsisakyti pasenusios ginkluotės ir gauti naujos įrangos strateginių partnerių sąskaita.Kartu pareigūnas pabrėžė, jog Vakarų šalims dabar nereikia tiek daug ginkluotės, jei didžiausia strateginė grėsmė Europai yra Rusija.„Šiandien daugelio šalių angarai užpildyti modernia karine technika, kurią dengia dulkės ir kurios neplanuojama naudoti... Ar ne geriau būtų kuo daugiau ginklų perduoti tiesiai į mūšio lauką ir nuraminti agresorių čia ir dabar?" - pridūrė M. Podoliakas.Portalas pažymi, kad sąjungininkai masiškai perduoda Ukrainai ne tik modernią, bet ir pasenusią karinę techniką, kuri ilgai buvo laikoma sandėliuose.

Prancūzija atskleidė didelę Rusijos vykdomą dezinformacijos kampanijąAntradienį Prancūzija pranešė atskleidusi didelę Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją, apimančią Ukrainai priešiškų melagingų naujienų platinimą sudarant įspūdį, jog jas skelbia žinomos Prancūzijos naujienų organizacijos.„Prancūzija smerkia šiuos veiksmus, nevertus nuolatinės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės“, – sakoma užsienio reikalų ministrės Catherine Colonnos pareiškime.„Prancūzijos valdžia glaudžiai bendradarbiauja su partnerėmis, kad sužlugdytų Rusijos vadovaujamą hibridinį karą“, – pridūrė ji.

Ukrainoje žuvo savanoris iš SuomijosPraėjusį savaitgalį Ukrainoje žuvo savanoris iš Suomijos. Tai portalui „Yle“ telefonu papasakojo Tina Soini, vadovaujanti savanorių grupei Ukrainoje. Anot T. Soini, velionis buvo jos komandos narys.Grupė „Nordic Combat Medics“ teikia medicininę ir humanitarinę pagalbą netoli fronto linijos ir evakuoja žmones. Šiai grupei taip pat priklauso suomiai, kurie kaip savanoriai padeda ginti Ukrainą.Pasak T. Soini, žuvusiojo artimieji buvo informuoti apie jo mirtį ir leido jai papasakoti apie tai.Oficialiai vyras laikomas dingusiu be žinios. Formuluotė rodo, kad mirties nebuvo galima konstatuoti pagal žuvusiojo kūną.Manoma, kad tai pirmas savanoris suomis, žuvęs per karą Ukrainoje.Pirmas apie savanorio iš Suomijos žūtį pranešė laikraštis „Helsingin Sanomat“. Leidinio duomenimis, per mūšius Ukrainos rytuose žuvo vyras iki 30 metų.Užsienio reikalų ministerijai žinoma apie savanorio suomio žūtį. Tai portalui „Yle“ patvirtino Suomijos URM konsulinio skyriaus vadovas Jussis Tanneris.Praėjusių metų pabaigoje leidinys „MV-lehti“ pranešė, kad Ukrainoje karo pradžioje žuvo suomis Petris Viljakainenas, kariavęs Rusijos pusėje. Jo mirties nepavyko patvirtinti iš kitų šaltinių.

Rusija nesuteikia saugumo garantijų, kad JT galėtų pasiekti potvynio siaubiamą okupuotą Chersono srities dalįKol kas Rusija nesuteikė saugumo garantijų Jungtinių Tautų (JT) komandai, kad ji Chersono srityje galėtų persikelti į okupuotą kairįjį Dnipro krantą ir suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo potvynio, sukelto sprogus Kachovkos hidroelektrinės užtvankai.Tai sakoma JT humanitarinės pagalbos koordinatorės Ukrainoje Denise Brown pareiškime, pranešė „Ukrinform“.JT bendradarbiauja su Ukrainos ir Rusijos Federacijos vyriausybėmis, kad užsitikrintų prieigą prie visų civilių, nukentėjusių per „niokojantį Kachovkos užtvankos sunaikinimą“, sakoma pareiškime.„Turime parengtus laivus, personalą ir reikmenis. Tačiau Rusijos Federacija dar nesuteikė saugumo garantijų, kurių mums reikia norint kirsti fronto liniją į kairįjį Dnipro upės krantą, kad būtų galima pasiekti ir Oleškus“, – pabrėžė D. Brown.Koordinatorė paaiškino, kad šios garantijos būtinos komandos saugumui ir siekiant išvengti papildomos rizikos žmonėms, kuriems organizacija ketina padėti. Ji pridūrė, kad JT toliau teiks pagalbą Ukrainos kontroliuojamose teritorijose. Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką birželio 6-osios naktį. Chersono srityje potvynio paveiktose teritorijose vyksta gelbėjimo ir evakuacijos operacijos. Ypač sudėtinga padėtis laikinai okupuotoje srities teritorijoje, ten įsibrovėliai iš Rusijos neteikia jokios pagalbos Ukrainos piliečiams.

JK gynybos žvalgyba: Rusija didina dronų tiekimą iš IranoRusija didina Irane pagamintų bepiločių orlaivių tiekimą importuodamajuos per Kaspijos jūrą ir pradėdama gaminti juos vietoje, rašoma naujausioje JK gynybos žvalgybos ataskaitoje.Teigiama, kad „Rusija greičiausiai perėjo nuo nedidelių Irano nepilotuojamų orlaivių siuntų oro transportu“ prie didesnių siuntų per Kaspijos jūrą, didžiausią pasaulyje vidaus vandens telkinį, kuris jungia abi šalis.JK žvalgyba taip pat pranešė, kad Rusija, padedama Irano, pradedapati gaminti bepiločius orlaivius.Tokie bepiločiai orlaiviai suteikia pigų tolimojo nuotolio smūgio pajėgumą, kai Rusijos pajėgos išnaudojo didelę dalį savo sparnuotųjų raketų atsargų.

Rusai sprogdina hidrotechninius statinius, kad apsunkintų Ukrainos pajėgų puolimąOkupantai rusai sprogdina hidrotechninius statinius Zaporižios ir Chersono sričių teritorijose, kur kontratakuoja Ukrainos kariuomenė.Tai antradienį pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Ekologinio saugumo ir apsaugos nuo minų valdybos atstovas Vladyslavas Dudaras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Jie kasdien sprogdina nedidelius hidrotechninius statinius įvairiose gyvenvietėse“, – sakė pareigūnas.Anot jo, tokių veiksmų padariniai kol kas nėra didelio masto, nuo kiekvieno tokio sprogdinimo nukenčia vieno ar dviejų kaimų žemės ūkio naudmenos, tačiau tai vyksta reguliariai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių.

Partizanai: rusai išvažiuoja iš šiaurinių Krymo rajonųOkupantai rusai suaktyvino kontržvalgybinę veiklą laikinai okupuotame Kryme ir išvažiuoja iš šiaurinių pusiasalio rajonų, pirmiausia – iš Armiansko ir Džankojaus.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė partizanų judėjimas „Ateš“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantų „teisėsaugos institucijos“ aktyvina kontržvalgybinę veiklą pusiasalyje: pradėjo kur kas dažniau tikrinti dokumentus ir automobilius, ypač Džankojuje ir Armianske. Policininkų atostogos atšaukiamos, jiems taip pat neleidžiama išeiti į pensiją“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad rusai palieka šiaurinius Krymo rajonus, pirmiausia – Armianską ir Džankojų. Dalis okupacinės Armiansko miesto administracijos persikėlė į pusiasalio gilumą.„Rašistai aiškiai jaudinasi dėl Ukrainos kariuomenės judėjimo šalies pietuose ir ruošiasi gynybai, ieško diversantų ir išdavikų“, – teigia partizanai.Kaip anksčiau buvo pranešta, Rusijos kariškiai Krymo šiaurėje neleidžia ūkininkams įdirbti laukų, o pakrantės rajonų gyventojus įspėjo, kad kurortinio sezono šįmet nebus.

Vokietija šiemet Ukrainai perduos dar daugiau „Leopard 1“ tankųVokietija iki metų pabaigos paruoš Ukrainai daugiau nei 100 „Leopard 1“ tankų, rašė „Die Welt“, remdamasi Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu.„Šiuo metu negalėsime pakeisti Kiekvieno sunaikinto tanko (Ukrainoje), – eteryje sakė B. Pistoriusas. – Bet ką mes darome... Nuo liepos mėnesio toliautieksime permontuotus tankus „Leopard 1“, o iki metų pabaigos jų bus daugiau nei 100“.Nuo Ukrainos kontrpuolimo pradžios socialiniuose tinkluose pradėjo plisti tariamai filmuota medžiaga apie sunaikintą Vakarų įrangą, įskaitant Vokietijoje pagamintus tankus „Leopard 2“ .

Rusai apšaudė cerkvę Chersono srityje ir pražudė dvasininkąRusai iš artilerijos apšaudė Chersono srities Bilozerkos gyvenvietę. Sviediniui pataikius į tenykštės cerkvės kiemą, žuvo dvasininkas, viena moteris buvo sužeista.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas tai pranešė „Telegram“ kanale.„Rusijos kariuomenė apšaudė Bilozerką iš artilerijos, pataikė į cerkvės kiemą ir pražudė dvasininką. Velioniui buvo 72 metai. Taip pat buvo sužeista 76 metų moteris", – informavo pareigūnas.Jo duomenimis, nuo Rusijos smūgių nukentėjo keturi gyvenamieji namai, paštas, administraciniai pastatai, centrinė aikštė, kritinės infrastruktūros objektai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, iš viso per praėjusią parą Rusijos kariuomenė 39 kartus apšaudė Chersono sritį.

Aukų skaičius Kryvyj Rihe išaugo iki 11, sužeisti 28 žmonės. Gelbėtojai baigė paieškų operaciją. Šiuo metu sugriuvusio pastato konstrukcija išardoma.

Karinių oro pajėgų atstovas: Ukraina didina kovinių bepiločių orlaivių gamybąUkraina didina kovinių bepiločių orlaivių, pasižyminčių dideliu veikimo nuotoliu ir dideliu sprogmenų užtaisu, gamybą.„Ukraina nesėdi rankų sudėjusi, mes taip pat turime veikiančių aukšto lygio pajėgumų, turiu omenyje įmones, kurios gali gaminti kovinius bepiločius orlaivius. Mūsų partneriai padės mums su šiais ginklais, taip pat mes patys gaminsime kovinius bepiločius orlaivius“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas per nacionalinį teletiltą „Jungtinės žinios“, komentuodamas Rusijoje statomą „Shahed“ dronų gamyklą.Pažymima, kad Ukraina šiuo metu gamina galingesnius bepiločius orlaivius, pasižyminčius dideliu skrydžio nuotoliu ir galinčius nešti didelį sprogstamąjį užtaisą. Kartu, pasak J. Ihnato, būtina stiprinti kovos su dronais priemones.„Taip pat reikia kurti kovos priemones – šaudymo, raketų, elektroninės kovos priemones, kurios gali paveikti šių bepiločių orlaivių veiklą“, – sakė jis.Kaip pranešama, per dar vieną raketų ataką birželio 13-osios naktį priešas paleido 14 sparnuotųjų raketų, iš kurių 11 sunaikino Ukrainos oro gynybos pajėgos. Taip pat buvo numuštas vienas kovinis dronas „Shahed-136/131“.

Ekspertai: Ukraina daro tai, ko nepajėgia niekas EuropojePastarosiomis dienomis Ukraina prarado 16 amerikietiškų šarvuotų kovos mašinų „Bradley“, CNN teigė Jakubas Janovskis, kuris atlieka patvirtintų technikos nuostolių apskaitą nyderlandų portalui „Oryx“.Šis portalas fiksuoja jau 17 sunaikintų, apgadintų ar paliktų „Bradley“ kovos mašinų. Tai sudaro 15,5 proc. 109-ių kovos mašinų, kurias Ukrainai perdavė JAV. „Bradley“ gali vežti iki 10 pėstininkų ir šūviais juos dengti.Be to, „Oryx“ duomenimis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos prarado tris amerikietiškus keturių varomų ratų šarvuotuosius automobilius „Oshkosh“ ir keturis vokiškus tankus „Leopard“, iš kurių du sunaikino, o du buvo palikti. Vieno tanko ekipažas sėkmingai grįžo, kito buvo sunkiai sužeistas tankistas, mėginęs išgelbėti tanką, „The Wall Street Journal“ pasakojo 21-os mechanizuotosios brigados mechanikas, dalyvavęs sėkmingame puolime prie Orechovo Zaporižės srityje.„Jų buvo daugiau, nei tikėjomės“, – leidiniui sakė tos pačios brigados būrio vadas. Jo „Leopard 2“ prasiveržė pro pirmą gynybos liniją, saugojusią rusų pėstininkus, bet jai į pagalbą atėjo kita, vėliau – dar viena.Nepaisant nuostolių, tankai – puikūs, teigė vadas – nuo jų netgi atšoka reaktyviniai sviediniai, be to, jie šaudo kur kas tiksliau nei sovietiniai tankai.Regis, kai kurie puolime dalyvavę daliniai neturėjo priešlėktuvinės gynybos apsaugos, todėl jiems buvo pavojingi rusų bepiločių ir sraigtasparnių puolimai, teigė Šv. Andruso universiteto Škotijoje strateginių tyrimų dėstytojas Phillipsas O‘Brienas. „Ukraina nekontroliuoja oro erdvės. Tokia reali situacija. Žmonės pamiršta, kaip sunku tai, ką šiuo metu mėgina padaryti Ukraina“, – aiškino jis. Jau daug dešimtmečių niekas nebandė prasimušti pro puikiai organizuotą gynybą, neturėdamas pranašumo ore, pabrėžė Ph. O‘Brienas.Karo ekspertas iš Londono Franzas Stefanas Gady pritaria: „Ukrainiečių daliniai bando atlikti tai, ko šiuo metu nepajėgtų padaryti nė vienos Europos šalies ginkluotosios pajėgos, – įvykdyti masinę bendrąją operaciją prieš visiškai tolygaus pajėgumo priešą kare, kuriame šalis kariauja su šalimi.“Iš vakarų valstybių šiuo metu tai pajėgtų tik JAV, o Ukraina neturi tokių oro pajėgų kaip amerikiečiai, WSJ teigė F. S. Gady.Rusijos kariuomenė išdėstė gynybą „tarsi pagal vadovėlį“ ir po pernai metų pralaimėjimo pakoregavo taktiką, dabar ji kur kas veiksmingiau aptinka ukrainiečių artileriją bei tankus ir bando juos sunaikinti, AP aiškino į atsargą išėjęs Didžiosios Britanijos karinių pajėgų generolas Richardas Barronsas. „Viską susumavus, visi supranta, kad tai bus sudėtingiau, nei mūšiai už Chersoną ir Charkivą“, kuriuos Ukraina gana lengvai laimėjo pernai rudenį, sakė R. Barronsas.

Rusijos kariuomenė apšaudo ChersonąOkupantai rusai apšaudo Chersoną. Tai antradienį pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusai apšaudo Chersoną“, – tinkle „Telegram“ parašė pareigūnas.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusijos kariai pirmadienį iš artilerijos apšaudė Chersono Korabel ir Šumenskij rajonus. Tuo metu per praėjusią parą Chersono sritis iš viso buvo apšaudyta 39 kartus.

Rusija tvirtina Ukrainoje perėmusi vokiškų tankų „Leopard“ ir amerikietiškų šarvuočių „Bradley“Rusija antradienį pareiškė, kad per mūšius Ukrainoje neva perėmė keletą vokiškų tankų „Leopard“ ir amerikietiškų šarvuočių „Bradley“.Maskva išplatino vaizdo medžiagą, rodančią, kaip rusų kariai apžiūri šią techniką, kurią Ukrainai perdavė Vakarų šalys.„Tankai „Leopard“ ir šarvuočiai „Bradley“. Tai mūsų trofėjai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų technika Zaporižios srityje“, – tvirtinama Rusijos gynybos ministerijos pranešime. Ministerija nurodė, kad kai kurie jų turėjo veikiančius variklius, o tai tariamai liudija, kad kovos, kuriose ši technika dalyvavo, buvo trumpos, o Ukrainos kariai esą paliko savo puolamąsias pozicijas.Ukraina vis prašo savo Vakarų sąjungininkų perduoti modernios karinės technikos, kuri galėtų padėti jai susigrąžinti savo teritorijas, patekusias į Rusijos okupacijos gniaužtus.

Aukų skaičius Kryvyj Rihe išaugo iki 10 Po naktį į daugiabutį pataikiusios raketos Krivoy Roge žuvusiųjų skaičius jau siekia 10, skelbia „Insider“, cituojant miesto karinės administracijos vadovą Oleksandrą Vilkulą.Vienas žmogus yra po griuvėsiais, 28 sužeisti, 12 iš jų, vidutinės, sunkios ir itin sunkios būklės guli miesto ligoninėse.Rytoj, birželio 14 d., Kryvyj Riho mieste paskelbta gedulo diena.

TATENA vadovas antradienį atvyksta į UkrainąTarptautinės atominė energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis antradienį vyksta į Ukrainą. Po pokalbių Kyjive jis planuoja apsilankyti Zaporižios branduolinėje jėgainėje, kur įvertins padėtį po Kachovkos užtvankos sugriuvimo.Užtvanka sugriuvo prieš savaitę, tada iš rezervuaro, kuris naudojamos ir šešių elektrinės reaktorių aušinimui, išsiliejo milžiniškas kiekis vandens. Rusijos užimtos didžiausios Europos branduolinės jėgainės reaktoriai jau seniai išjungti. Tačiau reaktoriai ir reaktorių pastatuose esančios panaudoto branduolinio kuro talpyklos turi būti toliau aušinamos.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 216 650 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 13 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 216 650 karių (+470 per pastarąją parą). Tai antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 935 (+4) Rusijos tankus, 7 642 (+6) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 766 (+20) artilerijos sistemas, 601 daugkartinio paleidimo raketų sistemą, 363 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 300 (+1) sraigtasparnių, 6 473 (+2) automobilius, 18 laivų, 3 309 (+2) dronus, 511 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 1 183 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Ukrainos pajėgos perėmė iki 3 kv. km teritorijos kontrolę Berdiansko kryptimiUkrainos gynybos pajėgos per puolamąją operaciją Berdiansko kryptimi pasiekė laimėjimų – perėmė iki trijų kvadratinių kilometrų teritorijos kontrolę. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės žiniasklaidos centras, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovu spaudai Andrijumi Kovaliovu.„Vykdydami puolamąją operaciją Tavrijos ir Donecko operatyvinėse teritorijose, Ukrainos gynybos pajėgų smogiamosios grupės kariai per pastarąją parą Berdiansko kryptimi pasistūmėjo nuo 500 metrų iki 1 kilometro. Kontroliuojamos teritorijos plotas pasiekė iki trijų kvadratinių kilometrų“, – sakoma pranešime.Anksčiau buvo pranešta, kad Ukrainos pajėgos per praėjusią savaitę iš Rusijos pajėgų atkovojo septynias gyvenvietes, įskaitant Lobkovę, Levadnę, Novodarivką, Neskučnę, Storoževę, Makarivką ir Blahodatnę.

Po rusų smūgio Kryvyj Rihui žuvusiųjų skaičius išaugo iki šešiųPo Rusijos smūgio penkiaaukščiam gyvenamajam namui Ukrainos centriniame Kryvyj Riho mieste antradienį aukų skaičius išaugo iki šešių, pranešė pareigūnas. Anksčiau buvo pranešta apie tris žuvusius ir 25 sužeistuosius.„Deja, jau yra šeši žuvusieji. Gelbėjimo operacija tęsiama“, – sakoma miesto karinės administracijos vadovo Oleksandro Vilkulo pranešime socialinėje žiniasklaidoje.Pasak Dniepropetrovsko regiono karinės administracijos viršininko Serhijaus Lysako, be daugiaaukščio pastato, gelbėjimo darbai tęsiami ir Kryvyj Riho mieste esančioje privačioje įmonėje. „Ten vis dar ieškoma žmonių, kurie gali būti po griuvėsiais“, – pridūrė jis.Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl Kryvyj Riho apšaudymo, pranešė „RBC-Ukraina“.

Rusija teigia, kad Ukraina atakavo Kursko sritįUkraina, Rusijos duomenimis, antradienio rytą apšaudė kaimus Rusijos Kursko srityje. Apgadinti keli namai, du jų užsiliepsnojo, „Telegram“ tinkle pranešė Kursko gubernatorius Romanas Starovoitas. Esą nutrūko dujų ir elektros tiekimas.Anot R. Starovoito, smogta netoli Ukrainos sienos esantiems Tijorkino ir Gluškovo kaimams. Apie galimas aukas kol kas duomenų nėra.Be to, žiniasklaida pranešė, kad Rusijos Krasnodaro srityje ryte vienoje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Liepsnos suvaldytos, pranešė RBK, remdamasi vietos institucijomis. Gaisro priežastis kol kas nežinoma.

Britų žvalgyba: Iranas tiekia Rusijai daugiau dronųRusija, pasak britų žvalgybos, dabar gauna didesnius kiekius iranietiškų dronų kamikadzių karui prieš Ukrainą nei anksčiau. Dronai iš Irano dabar tikriausiai gabenami ne lėktuvais, o laivais Kaspijos jūra, antradienį Londone pranešė Gynybos ministerija. Tiekdamas šiuos ginklus, Iranas esą ir toliau pažeidžia JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2231.Be to, Rusija siekia pradėti dronų gamybą šalies viduje ir „labai tikėtina“, kad jai padeda Iranas. Bepiločiai orlaiviai Rusijai yra santykinai nebrangus ilgesnio nuotolio puolamasis ginklas – Rusija atakoms prieš Ukraina jau sunaudojo didelę dalį savo sparnuotųjų raketų.Britų ministerija pabrėžė, kad Kaspijos jūros svarba Rusijai nuo invazijos pradžios smarkiai išaugo. Ji suteikia Rusijai prieigą prie Azijos rinkų, įskaitant ginklų tiekimą – taip Maskva tikisi būti mažiau pažeidžiama tarptautinių santykių, teigiama toliau pranešime.

JK pareigūnas: tuoj sulauksime galingo puolimo, rusų pajėgose – chaosas„Per kelias artimiausias dienas turėtume sulaukti galingo puolimo kuriame nors iš Donbaso regionų“, – „Sky News“ sakė Jungtinės Karalystės specialiojo gynybos komiteto primininkas.Pasak Tobiaso Ellwoodo, Ukrainos pajėgos vykdo žvalgybines ir formavimo operacijas, o „pagrindinis Ukrainos pajėgumo frontas tebėra rezerve, pasiruošęs tam vieninteliam puolimui“.„Rusai nežino, kur tai įvyks, bet tenka stebėti grupėje „Vagner“ ir Rusijos pajėgose tvyrantį chaosą“, – nurodė T. Ellwoodas kanalui „Sky News“.Kachovkos užtvankos susprogdinimas, anot jo, parodė, kad Vladimiras Putinas „net netikėjo pajėgsiantis išlaikyti tą užtvanką“.Tačiau, kaip sakė T. Ellwoodas, turime būti apdairūs – nepasiduoti minčiai, kad štai Ukraina „įsikraus“ ir „viskas labai greitai baigsis“.T. Ellwoodas, buvęs gynybos ministras, paragino sąjungininkes pasiųsti daugiau tankų, naikintuvų F16 ir ilgojo nuotolio raketų.

Ukrainoje nukautas dar vienas rusų generolasUkrainai vykdant kontrpuolimą, Rusija neteko dar vieno aukščiausiosios karinės vadovybės nario. Birželio 12 d. raketų atakos metu žuvo 35-osios jungtinės armijos štabo viršininkas generolas majoras Sergejus Goriačevas, rašoma karą palaikančiame „Telegram“ kanale „Voenkor Kotenok Z“.Invazijos pradžioje S. Goriačevas vadovavo 5-ajai atskirajai tankų brigadai, o paskui buvo paaukštintas tarnyboje ir tapo armijos štabo viršininku.Remiantis naujienų portalo „Mediazona“ birželio pradžioje pateiktu vertinimu, paremtu atviraisiais šaltiniais, buvo patvirtintos keturių Rusijos generolų, 58 pulkininkų ir 176 papulkininkių mirtys. Portalas įvardijo žuvusius generolus: generolas majoras Kanamatas Botaševas (buvo išėjęs į atsargą, manoma, kad kariavo kaip „Vagner“ samdinys), generolas majoras Romanas Kutuzovas, vadovavęs apsišaukėliškos „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) 1-ajam armijos korpusui, Centro karinės apygardos 41-osios jungtinės armijos vado pavaduotojas generolas majoras Andrejus Suchoveckis ir 8-osios armijos vado pavaduotojas generolas majoras Vladimiras Frolovas.

Per rusų smūgį Kryvyj Rihui žuvo 3 žmonės, 25 sužeistiPer naktinę raketų ataką prieš gyvenamąjį namą Kryvyj Riho mieste, Ukrainos duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonės ir 25 buvo sužeisti. „Po griuvėsiais dar yra žmonių“, – „Telegram“ kanale rašė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lisakas.Kryvyj Rihas, kuriame gyvena apie 600 000 žmonių, yra Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtinė. Miestas jau ne kartą buvo tapęs rusų dronų ir atakų taikiniu.Komentuodamas naujausią ataką, V. Zelenskis tviteryje rašė: „Teroristams niekada nebus dovanota. Jie bus patraukti atsakomybėn už kiekvieną paleistą raketą“.

V. Zelenskis: ačiū kariams už kiekvieną vėliavą, grįžusią į išlaisvintus kaimusPo kelių gyvenviečių Rytų Ukrainoje išvadavimo prezidentas Volodymyras Zelenskis kalba apie sėkmingus ligšiolinius puolamuosius veiksmus prieš Rusijos ginkluotąsias pajėgas. „Ačiū mūsų vyrams už kiekvieną Ukrainos vėliavą, grįžusią į savo teisėtą vietą naujai iš okupacijos išvaduotų teritorijų kaimuose, – sakė V. Zelenskis pirmadienio vakarą Kyjive paskelbtame vaizdo įraše. – Mūšiai sunkūs, tačiau mes judame į priekį, ir tai yra svarbu“.Jau kelias dienas Ukrainos pajėgos skelbia apie kaimų išlaisvinimą, pirmiausiai – Rusijos aneksuotoje Donecko srityje. Iki šiol išvaduotos septynios gyvenvietės.„Priešo nuostoliai yra būtent tai, ko mums reikia“, – kalbėjo V. Zelenskis po susitikimo su generolais, kuriame aptarė padėtį fronte. Ypač apie Rusijos užimtu paskelbtą Bachmuto miestą esą plečiama Ukrainos kontrolė. Susitikime su karine vadovybe buvo kalbama apie „laimėjimus“, taip pat apie tai, kur fronte reikalingas pastiprinimas Rusijos gynybinėms pozicijoms pralaužti, tęsė V. Zelenskis.Jis taip pat pažymėjo, kad sąlygos koviniams veiksmams šiomis dienomis dėl orų yra nepalankios. Lietus suminkština žemę, ir ji tampa sunkiau pravažiuojama sunkiajai technikai. „Tačiau mūsų kovotojų stiprybė duoda rezultatų“, – pažymėjo prezidentas.Ypač V. Zelenkis akcentavo ir tai, kad į nelaisvę paimami rusų kariai. Tai esą padeda plėsti rezervą jų iškeitimui į rusų nelaisvėje esančius ukrainiečius.Su karine vadovybe taip pat aptartos priemonės padėčiai išlaisvintose teritorijose stabilizuoti. Esą siekiama aprūpinti jas reikalingais ginklais ir amunicija. „Mes išlaikome ir stipriname savo operatyvinį dominavimą, – sakė V. Zelenskis. – Tikime pergale, ji bus“.Ukraina daugiau kaipo 15 mėnesių ginasi nuo Rusijos agresijos. Jai padeda ginklai ir amunicija iš Vakarų.

JAV sunerimusios dėl galimo Šiaurės Korėjos ginklų tiekimo RusijaiJungtinės Valstijos yra sunerimusios dėl galimo Šiaurės Korėjos raketų tiekimo Rusijai. Nepaisant vyriausybės Pchenjane neigimo, Šiaurės Korėja 2022 m. lapkritį perdavė Rusijai ginklų, įskaitant pėstininkų raketas ir raketas samdinių grupuotei „Vagner“, – sakė JAV valstybės departamento atstovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.„Esame sunerimę, kad Šiaurės Korėja planuoja tiekti Rusijai tolesnę ginkluotę“, – pridūrė jis.JAV kovą pareiškė, kad Rusija mėgina mainais už pagalbą maisto produktais gauti daugiau ginklų iš Šiaurės Korėjos. Vašingtonas pritaikė sankcijas asmeniui, kuris mėgino tarpininkauti dėl Šiaurės Korėjos ginklų perdavimo Rusijai.Šiaurės Korėja siekia glaudesnių santykių su Kremliumi ir gina Rusijos invaziją į Ukrainą.

Ukraina: išvaduotos 7 gyvenvietėsUkrainos ginkluotosios pajėgos per savaitę atkovojo 16 kvadratinių kilometrų ploto teritoriją Bachmuto kryptimi, pranešė šalies gynybos viceministrė Hanna Maliar. „Pajėgų pasistūmėjimas Bachmuto kryptimi per praėjusią savaitę: kairiajame flange – 1,5 km, dešiniajame flange – 3,5 km. Atkovotos teritorijos plotas – 16 kv. km“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė ji.Anksčiau H. Maliar skelbė, kad per savaitę trunkantį kontrpuolimą Ukrainos kariai pasistūmėjo į priekį keletą kilometrų ir išvadavo septynias gyvenvietes.Jos teigimu, iš viso Ukrainos pajėgos pasistūmėjo 6,5 km ir atkovojo 90 kv. km ploto teritoriją.

Didžiulis gaisras Rusijoje: liepsnose skęsta naftos perdirbimo gamyklaAntradienio ryte Rusijos Krasnodaro miesto naftos perdirbimo gamykloje kilo didžiulis gaisras.Dūmai iš įvykio vietos matomi net už kelių kilometrų.Dėl ko kilo gaisras, kol kas nepranešama. Skelbiama, kad ugnį suvaldyti jau pavyko.https://t.me/uniannet/101498

Lenkijos prezidentas: Ukrainai reikia narystės NATO perspektyvosLenkijos prezidentas Andrzejus Duda paragino NATO šalis suteikti Ukrainai narystės gynybiniame aljanse perspektyvą. „Ukraina laukia vienareikšmiško signalo dėl aiškios perspektyvos tapti NATO nare“, – sakė jis pirmadienį Paryžiuje po pokalbio su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu prieš bendrą susitikimą su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu. Tai esą yra Ukrainos vadovybės ir Rusijos užpultą šalį ginančių karių lūkestis. A. Duda pabrėžė tikįs, kad Ukraina NATO viršūnių susitikimas Vilniuje išvys „šviesą tunelio gale“, kurios taip trokšta.O. Sholzas Veimaro trikampio susitikime sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, priimdamas sprendimą pulti Ukrainą, neįvertino europiečių vienybės. „Vokietija, Prancūzija ir Lenkija tvirtai palaiko Ukrainą“, – teigė jis.Ukraina remiama pagal išgales, be kita ko, ginklais – „ir mes darysime tai tol, kol reikės“, pažymėjo kancleris. Tai E. Macronas, A. Dudas ir jis esą kiekvienas atskirai pažadėję Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. „Mes einame išvien ir glaudžiai koordinuojame savo veiksmus. Ši vienybė yra mūsų stiprybė“, – sakė O Scholzas. Šios stiprybės, pasak jo, V. Putinas neįvertino, kai apsisprendė dėl fatališko puolimo. Esą laikas Rusijos prezidentui tai suprasti ir užbaigti karą.E. Macronas sakė, kad Ukrainos kontrpuolimas prieš Rusijos dalinius truks „savaites ar mėnesius“. „Mes tikimės, jog jis bus kiek įmanoma pergalingas, kad po to geromis sąlygomis galėtų prasidėti derybų etapas“, – kalbėjo Prancūzijos vadovas. Tikslas yra „padėti Ukrainai atsikovoti teritorijas, tačiau niekuomet nepulti Rusijos“.Trišalis Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos susitikimas vadinamas Veimaro trikampiu. Šį pokalbių formatą 1991 sukūrė tuometiniai užsienio reikalų ministrai Hansas Dietrichas Genscheris, Roland Dumas ir Krzysztofas Skubiszewskis. Pagrindinis jo tikslas pradžioje buvo priartinti Lenkiją ir kitas Rytų Europos šalis prie ES ir NATO.

Charkive dronais smogta civilkinės pramonės įmoneiRusijos pajėgos antradienio naktį Charkive paleido Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed“, smogdami į civilinę pramonės įmonę miesto ribose.Charkivo meras Ihoris Terechovas apie tai parašė „Telegram“ kanale, praneša „Ukrinform“.„Remiantis preliminariais pranešimais, vienu atveju nukentėjo komunalinių paslaugų įmonė Kyjivo rajone, o kitu atveju – sandėlis Saltivsky rajone, kur dėl sprogimo kilo gaisras“, – rašė M. Terechovas.Išpuolio vietose dirba visos greitosios pagalbos tarnybos.

Kryvyj Rihe rusų raketa pataikė į daugiabutį: yra nukentėjusiųRusijos didelio tikslumo raketa pataikė į gyvenamąjį namą Kryvyi Riho mieste. Pranešta apie nukentėjusius. Kai kurie žmonės gali būti likę po griuvėsiais.Apie tai „Telegram“ pranešė Kryvyi Riho miesto karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas, praneša „Ukrinform“.„Kryvyi Rihas. „Didelio tikslumo“ monstrai smogė į kelis visiškai taikius objektus įvairiose miesto vietose, įskaitant penkių aukštų daugiabutį. Į įvykio vietą išskubėjo visos greitosios pagalbos tarnybos, gaisro gesinimas baigiasi“, – rašė Vilkulas.Jis pridūrė, kad medikai pirmąją pagalbą nukentėjusiems suteikė įvykio vietoje. Kai kurie sužeisti civiliai yra sunkios būklės.Antradienio naktį visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojaus signalas, Rusijos invazijos pajėgoms paleidus raketų ir bepiločių orlaivių „Shahed kamikaze“.Pranešama, kad visos į Kyjivą paleistos raketos buvo numuštos.https://t.me/operativnoZSU/100827

Rusai apšaudė Kostiantynivką: yra aukųPirmadienį, birželio 12 d., rusai apšaudė Kostiantynivką. Per priešo smūgį žuvo žmogus, dar du gyventojai buvo sužeisti.Pranešama, kad miestas tikriausiai buvo apšaudytas iš patrankų.„Vieno vietinio parko futbolo aikštėje, pjaudamas žolę, žuvo 49 metų vyras. Be to, įsibrovėlių sviediniai pataikė ir į privatų sektorių, dėl ko 38 metų ir 85 metų moteris buvo sužeistos nuo skeveldrų“, – rašoma pranešime.

Per savaitę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino 90 kv. kilometrų teritorijąPer praėjusią savaitę Ukrainos gynėjai išlaisvino 90 kv. kilometrų teritoriją, tai yra 7 gyvenvietes.Ukrainos gynybos viceministrės Hanos Maliar teigimu, per praėjusią savaitę per puolimo operacijas Donecko ir Tavrijos zonose kariai pasistūmėjo 6,5 kilometro. Anot jos, perimtos teritorijos plotas sudaro 90 kv. kilometrų, buvo išlaisvintos septynios gyvenvietės.

Iš neseniai atkovotų Donecko srities kaimų evakuota 11 žmonių Iš neseniai atkovotų kaimų Donecko srityje evakuota 11 žmonių. Tai per „Telegram“ paskelbė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kirylenko.„Iš dabar jau deokupuotų kaimų Donecko srityje evakuota 11 civilių. Septyni žmonės vieni buvo Storoževe. Likusieji yra iš Blahodatnės ir Neskučnės. Jie išsiųsti į saugias vietas regione“, – sakė P. Kyrilenko.

JAV: per anksti pasakyti, kur vyksta Ukrainos kontrpuolimasVašingtonas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukrainai pavyks atsiimti Rusijos užgrobtas žemes.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas per spaudos konferenciją sakė, kad dar per anksti tiksliai pasakyti, kur vyksta Ukrainos kontrpuolimas.Anot jo, JAV yra pasiryžusi maksimaliai padidinti paramą Ukrainai, kad jai pasisektų mūšio lauke.Ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas prasidėjo po kelis mėnesius trukusių spėlionių. Ukrainos pareigūnai teigia, kad kariuomenė per kontrpuolimą išlaisvino pirmuosius tris kaimus šalies pietryčiuose.

Gynybos ministerija: Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasistūmėjo nuo 250 iki 700 metrųBachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasistūmėjo nuo 250 iki 700 metrų.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Ukrainos kariškiai išvadavo dar vieną gyvenvietę – Storoževę. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai pasistūmėjo nuo 250 iki 700 metrų Bachmuto kryptimi", – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė nesėkmingai puola Donecko srityje ir ginasi pietuose.

Rusų sukeltas potvynis Chersone pareikalavo dar dviejų žmonių gyvybiųChersone potvynis pareikalavo dar dviejų žmonių gyvybių. Viename miesto rajonų buvo rasti moters ir 50 metų vyro kūnai.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Dėl potvynio Chersone žuvo dar du civiliai. Šiandien viename miesto rajonų buvo rasti nuskendę nežinoma moteris ir 50 metų vyras“, – informavo pareigūnai.Jų duomenimis, šiuo metu žinoma apie 10 žmonių, kurie žuvo Rusijos kariuomenei susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką.„Dar 20 žmonių buvo sužeisti, tarp jų – penki policininkai ir du gelbėtojai“, – pridūrė Chersono srities karinės administracijos atstovai.Dingusiais laikomi 35 žmonės, tarp jų – septyni vaikai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6 d. Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, sukeldami didžiulę ekologinę katastrofą.

Blinkenas: sėkmingas Ukrainos kontrpuolimas priverstų Putiną kalbėtisPirmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė viltį, kad sėkmingas Ukrainos puolimas privers Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną kalbėtis apie invazijos nutraukimą.„Kontrpuolimo sėkmė lemtų du dalykus – sustiprintų poziciją prie bet kokio derybų stalo, be to, tai gali iš tikrųjų paskatinti Putiną pagaliau susitelkti į derybas dėl jo pradėto karo užbaigimo“, – žurnalistams sakė A. Blinkenas.

Žiniasklaida: viskas vyksta pagal planą – rusai jau priversti apšaudyti Ukrainą priešlaivinėmis raketomisRusijos karinė vadovybė permetė į Briansko sritį raketų kompleksą „Bal“, skirtą naikinti laivus jūroje. Pasak Nacionalinio pasipriešinimo centro, okupantai nusprendė šiomis raketomis smogti antžeminiams objektams Ukrainoje, praneša UNIAN.Pažymima, kad tokiais raketų kompleksais apginkluota Juodosios jūros laivyno pakrantės kariuomenės 11-oji atskiroji raketų ir artilerijos brigada. Jos nuolatinio dislokavimo vieta yra Utašo kaimas Krasnodaro krašte.„Kompleksas skirtas laivams naikinti. Bet, kai nėra atitinkamų raketų, „Bal“ pagal šaudymo į sausumos taikinius nuotolį ir galimybes buvo prilygintas raketų kompleksui „Bastion“, naudojančiam viršgarsines raketas "Oniks“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad „Bal“ aprūpintas raketomis Ch-35/35U. Po modernizavimo 2021 metais jos gali įveikti dvigubai didesnį atstumą – 500 kilometrų vietoj 260.Gegužę okupantai rusai surengė intensyvių raketų smūgių Ukrainai, pirmiausia – Kyjivui, kampaniją. Analitikų duomenimis, per mėnesį agresorius paleido į Ukrainą daugiau kaip 500 raketų ir atakos dronų, kurių bendra kaina siekė 1,7 mlrd. dolerių.Raketų atakos tęsėsi ir birželį, bet jų intensyvumas buvo mažesnis. Pastarąjį kartą priešas kiek daugiau raketų paleido birželio 9-osios naktį. Iš viso buvo paleistos 7 raketos ir 10 dronų, iš kurių pavyko numušti tik pusę.

Putinas aplankė Ukrainoje sužeistus Rusijos kareiviusPirmadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aplankė Ukrainoje sužeistus Rusijos kareivius. Tai buvo itin retas jo susitikimas akis į akį su Rusijos kariuomenės eiliniais, Kyjivui tęsiant kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas ir savaitgalį kovoms suintensyvėjus.Rusijos vadovas aplankė karius Centrinėje Višnevskio karo klinikoje prie Maskvos minint „Rusijos dieną“, patriotinę valstybinę šventę. Kremlius transliavo vaizdus, kuriuose buvo matyti tamsią eilutę vilkėjęs V. Putinas ir jį lydėjęs gynybos ministras Sergejus Šoigu su karine apranga. Pareigūnai stovėjo prieš eilę vyrų, vilkėjusių mėlynus ligoninės drabužius, kai kurie sėdėjo neįgaliojo vežimėliuose.Prisegdamas vienam jų medalį 70 metų V. Putinas ištarė: „Sveikinu jus“. Spausdamas ranką V. Putinui kareivis atsakė: „Tarnauju Rusijai“.Atrodė, kad susitikimas vyko griežtai saugant. Naujienų agentūra TASS pranešė, kad V. Putinas įteikė šaulių būrio vadui „Rusijos didvyrio žvaigždę“ – nuo sovietinių laikų aukščiausiąjį apdovanojimą Rusijoje.Rusija puola Ukrainą jau daugiau nei metus, tačiau V. Putinas labai retai susitinka su operacijoje dalyvaujančiais kariais. Pastarąjį kartą jis aplankė sužeistus kareivius pernai gegužę.

Ukrainos kariškiai sunaikino priešo sraigtasparnį Ka-52 „Aligator“Ukrainos kariškiai sunaikino priešo sraigtasparnį Ka-52. Šis atakos sraigtasparnis geriau žinomas pavadinimu „Aligator“.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generaliniu štabu.„Mūsų kariai sunaikino dar vieną brangiai kainuojantį priešo atakos sraigtasparnį Ka-52, žinomą kaip „Aligator“, – rašoma pranešime.Generalinis štabas nepatikslino, kuriame fronto ruože tai įvyko.Ka-52 yra Rusijos naujos kartos žvalgybos ir atakos sraigtasparnis. Mašina gali smogti šarvuotai ir nešarvuotai technikai, gyvajai jėgai ir oro taikiniams mūšio lauke.2022 metų lapkričio viduryje buvo patvirtinta, kad nuo invazijos pradžios Rusija prarado mažiausiai 25 sraigtasparnius Ka-52, t. y. daugiau kaip 25 proc. tokio tipo kovinių sraigtasparnių.

Danija perduos Ukrainai šaudmenų už 33 mln. eurųDanija siunčia Ukrainai amunicijos už 250 mln. Danijos kronų (daugiau kaip 33 mln. eurų). Kopenhaga perduoda sviedinius Ukrainos valdžios prašymu.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Danijos užsienio reikalų ministru Larsu Løkke Rasmussenu.„Tai reikšmingas indėlis, kurio Ukrainai skubiai reikia“, – sakė žinybos vadovas interviu televizijos kanalui TV2.„Visi matome, kokia situacija – pranešama apie kontrpuolimą. Jis jau vyksta. Ukrainai pavyko sulaikyti rusus, ir dabar atėjo metas duoti atsaką. Tam reikia, kad ukrainiečiai turėtų reikiamų pajėgumų, įskaitant amuniciją“, – patikslino ministras.Savo ruožtu Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas pabrėžė, jog tokio dydžio auka „nėra kažkas tokio, kas suteiks Ukrainai pasitikėjimo, kad ji turi pakankamai amunicijos“.„Tai yra indėlis sprendžiant konkrečią opią problemą, su kuria jie susiduria. Reikia papildomos amunicijos“, - sakė jis ir pridūrė, jog reikia dar daug nuveikti, kad būtų padidinta šaudmenų gamyba.Danija remia Ukrainą kovoje su Rusijos agresija. Ji perduoda Kyjivui karinę techniką ir ginkluotę, įskaitant tankus „Leopard 2“. Be to, Danija jau moko Ukrainos pilotus skraidyti naikintuvais F-16.Gegužės pradžioje Danijos parlamentas pritarė didžiausiam iki šiol 1,7 mlrd. kronų (apie 228 mln. eurų) vertės pagalbos Ukrainai paketui.

Mariupoliui atkurti bus išsiųstos studentų komandos iš RusijosŠiemet daugiau nei 200 tūkstančių žmonių prisijungs prie Rusijos studentų komandų organizacijos, kai kurie iš jų dalyvaus atkuriant Mariupolio infrastruktūrą, sakė Rusijos ministro pirmininko pavaduotoja Tatjana Golikova, rašo TASS.Pasak jos, „naujuose regionuose“ (kaip Rusijos valdžia vadina aneksuotas teritorijas) dirbs daugiau nei tūkstantis studentų.

Rusai aviacinėmis bombomis smogė pafrontės miestui Zaporižios srityje, yra aukų Zaporižios sritis vėl tapo rusų atakos taikiniu. Okupantai paleido tris valdomas aviacines bombas į pafrontės miestą Orichivą. Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“. „Į miesto teritoriją pataikė trys priešo valdomos aviacinės bombos: sugriauta privačių namų, nukentėjo komunikacijos“, – parašė pareigūnas. Nuo patirtų sužalojimų mirė 48 metų vyras. Sužeistas 32 metų vyras skubiai nugabentas į gydymo įstaigą. Miestas nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios yra prie fronto linijos. 2022 metais Orichivo apylinkėse vyko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir okupantų rusų mūšiai. JT duomenimis, šiuo metu mieste gyvena apie 6 tūkst. žmonių. Dalį Zaporižios srities rusai okupavo prasidėjus plataus masto invazijai. Okupantai reguliariai atakuoja Ukrainos kontroliuojamą regiono dalį. Nuo plataus masto karo pradžios iš Zaporižios srities išvažiavo 280 tūkst. žmonių. Šiuo metu Ukrainos kontroliuojamoje regiono dalyje gyvena daugiau kaip pusė milijono žmonių. https://t.me/zoda_gov_ua/19411

Zelenskis: iš rusų nelaisvės pavyko susigrąžinti daugiau kaip 2,5 tūkst. ukrainiečiųNuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios iki šiol iš rusų nelaisvės pavyko susigrąžinti 2 526 Ukrainos piliečius. Pavyzdžiui, birželio 11 d. į namus grįžo dar 95 Ukrainos gynėjai.Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša UNIAN.„Kiekvieną kartą, kai grąžiname savo žmones iš rusų nelaisvės, prisimename esminį tikslą: nieko, kas sava, nieko, kas ukrainietiška, nepaliksime priešui. Vakar iš nelaisvės grąžinome dar 95 savo vaikinus, savo karius. Iš viso nuo praėjusių metų vasario 24 d. jau grąžinti 2 526 ukrainiečiai ir ukrainietės“, – pažymėjo valstybės vadovas.V. Zelenskis padėkojo visai komandai, kuri užsiima apsikeitimu belaisviais, ir kiekvienam kariui, užtikrinančiam, kad Ukraina turėtų mainų fondą savo žmonėms išlaisvinti.„Visus prisimename, kiekvieno ir kiekvienos ieškome, visus privalome susigrąžinti. Ir susigrąžinsime", – pabrėžė V. Zelenskis.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 11 d. Ukraina per dar vieną apsikeitimą belaisviais su Rusija susigrąžino 93 eilinius ir seržantus, taip pat du karininkus, iš viso 95 žmones.Tarp išlaisvintųjų – Mariupolio, Černobylio AE, Gyvačių salos ir „Azovstal“ gynėjai.Be kariškių, rusai paėmė į nelaisvę daug civilių. Iki šiol pavyko išlaisvinti tik 139 žmones.

TATENA vadovas atvyko į UkrainąTATENA vadovas Rafaelis Grossi pranešė, kad jis nuvyko į Ukrainą – ketina susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir pristatyti pagalbos programą po Kachovkos hidroelektrinės katastrofiško potvynio. Jis taip pat ketina įvertinti situaciją Zaporožės AE ir rotuoti agentūros ekspertus atominėje elektrinėje.Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas potencialiai kelia grėsmę Zaporožės atominės elektrinės saugumui, nes reaktoriams aušinti buvo naudojamas vanduo iš rezervuaro, kuris dabar katastrofiškai mažėja.R. Grossi ketina išsiaiškinti, kokia yra situacija su vandeniu. Dabar aušinimui vandens atsargų šalia atominės elektrinės pakaks keliems mėnesiams, pridūrė TATENA.

Skaičiuoja, kad Ukraina prarado 15 proc. savo kovos mašinų „Bradley“Ukraina per kelias pirmąsias savo kontrpuolimo dienas prarado 16 iš JAV gautų šarvuočių, praneša CNN.Remiantis atvirojo kodo žvalgybos analize, kurią peržiūrėjo naujienų svetainė, sunaikintų ar sugadintų pėstininkų kovos mašinų „Bradley“ skaičius siekia 15 proc.Jakubas Janovsky iš olandų tinklalapio „Oryx“, kuris surinko duomenis, CNN sakė, kad daugelis transporto priemonių buvo apgadintos ir paliktos, o ne sunaikintos, o tai rodo, kad jos atliko savo darbą – saugiau gabeno karius į puolimo pozicijas.Karo studijų institutas anksčiau teigė, kad tikisi įrangos nuostolių per tokį puolimą, kokio ėmėsi Ukraina, bet tai nereiškia, ar kontrpuolimas bus sėkmingas, ar ne.

Meras: Melitopolyje susprogdintas dyzelinis lokomotyvas, kuriuo okupantai gabeno į frontą degalusLaikinai okupuotame Melitopolyje susprogdintas dyzelinis lokomotyvas, kuriuo okupantai rusai gabeno į frontą degalus.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Melitopolio okupantams nesiseka su technika – ji greitai susidėvi. Patikslintais duomenimis, šiąnakt sprogimas sunaikino depe stovėjusį priešo dyzelinį lokomotyvą. Rašistai naudoja techniką degalams į frontą gabenti. Bet galimybių kaskart vis mažiau“, – pažymėjo I. Fiodorovas.Anot jo, tai jau antrasis dyzelinis lokomotyvas per du pastaruosius mėnesius, kuris per anksti pasidarė nebetinkamas naudoti.Anksčiau Melitopolio meras taip pat pranešė apie susišaudymą mieste tarp vadinamosios „policijos“ ir Rusijos kariškių.„Naktį iš šeštadienio į sekmadienį okupantai kažko nepasidalijo ir, galiojant komendanto valandai, ėmė aiškintis santykius gatvės viduryje šiaurinėje miesto dalyje. Pirmą valandą nakties priešo karo policija paleido ugnį į kariškius iš Osetijos. Vienas osetinas žuvo, du sužeisti“, - pranešė I. Fiodorovas.Kaip anksčiau rašė „Ukrinform“, rusai pradėjo montuoti vaizdo stebėjimo kameras ne tik laikinai okupuotuose miestuose, bet ir strateginiuose keliuose, bijodami pogrindininkų atakų Ukrainos kontrpuolimo metu.

Po pirmųjų Ukrainos kontrpuolimo rezultatų – nerimas tarp rusų karo tinklaraštininkųPraėjusią savaitę prasidėjęs Ukrainos kontrpuolimas davė pirmuosius rezultatus – buvo pralaužta pirmoji Rusijos armijos gynybos linija.Ukrainos pajėgoms pavyko išlaisvinti Donecko srityje esančius Blahodatnės ir Makarivkos kaimus, nurodė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar. Šis pranešimas tapo karą remiančių tinklaraštininkų nerimo priežastimi, rašo „The Moscow Times“.Projektui „WarGonzo“ vadovaujantis tinklaraštininkas Semionas Pegovas mano, kad Makarivkos praradimas yra didelė problema, nes kaimas įsikūręs aukštoje vietoje, ir Ukraina galės jį naudoti kaip placdarmą tolesniems puolimams rengti. Remiantis jo vertinimais, Ukraina galėjo atkovoti iki 5 kilometrų teritorijos, bet tolesnis veržimasis bei antrosios ir trečiosios gynybos linijų pralaužimas ties Staromlynivka virs problema: „situacija gali tapti kritinė ir gerokai pavojingesnė“.Vadovaujantis „Vagner“ artimo kanalo „Grey Zone“ vertinimu, Ukraina galėjo pasistūmėti 6–7 kilometrus ir išlaisvino Blahodatnės, Neskučnės ir Storoževės kaimus. Kanalas „Ribar“ praneša, kad Makarivkos gynimas tęsiasi, bet patvirtina, jog Storoževės kaimą atkovojo Ukraina. Remiantis kanalo informacija, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko „praktiškai be mūšio“ užimti Neskučnės ir Blahodatnės kaimus. „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) dalinys „Kaskad“ atsitraukė, kad nebūtų apsuptas.

Pareigūnas: padarėme viską, kad apsaugotume Kyjivo hidroelektrinęRaketomis pažeisti Kyjivo hidroelektrinę beveik neįmanoma, padaryta viskas, kas būtina, kad ji būtų apsaugota.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pirmadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas Oleksandras Pavliukas, atsakydamas į klausimą, ar Ukraina pasirengusi apsaugoti Kyjivo HE nuo rusų atakų.„Padarėme viską, kas įmanoma, šių žingsnių svarbą supratome dar pernai, kai buvo didelis pavojus, kai aš dar vadovavau Kyjivo gynybos pajėgoms. Neatmetėme tokios galimybės, todėl oro gynybos priemonės sutelktos šia kryptimi, atliktas atitinkamas pajėgų manevras. Apskaičiuota, jog reikia mažiausiai branduolinio sprogimo jai sugriauti arba susprogdinti ją iš vidaus, kaip buvo padaryta Kachovkos hidroelektrinėje. Raketomis labai sunku, beveik neįmanoma padaryti tokią žalą“, – sakė O. Pavliukas.Bet, anot jo, Ukrainai labai svarbu turėti pakankamai lėktuvų priešo aviacijai atremti ir užsitikrinti paritetą ore.„Be pariteto ar pranašumo oro erdvėje sunku laimėti karą“, – konstatavo generolas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas žurnalistams pareiškė, kad Kyjivo HE yra Ukrainos sostinės gynybos pajėgų ir priemonių grupuotės atsakomybės zonoje. Ji apsaugota nuo smūgių iš oro ir priešo diversantų.

Rusija tikina, kad atremia Ukrainos pajėgų puolimąRusija tikina, kad jos pajėgos atremia Ukrainos dalinių puolimą Pietų fronte. „Energingai besiginančių dalinių veiksmais, artilerijos ugnimi ir sunkiosiomis liepsnosvaidžių sistemomis kariuomenės grupė „Rytai“ atrėmė tris priešo atakas iš Donecko liaudies respublikos Velyka Novosilkos krypties ir Levadnės regione Zaporižios srityje“, – pirmadienį pareiškė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Ukraina prieš tai paskelbė išlaisvinusi kelias vietoves regione. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.Vis dėlto I. Konašenkovo pranešime toliau teigiama, kad rusai smogė ukrainiečių karių koncentracijai, be kita ko, Neskučnės kaime. Šis kaimas buvo kontroliuojamas Rusijos, tačiau savaitgalį Ukrainos daliniai paskelbė vaizdus, kaip čia iškeliama nacionalinė vėliava. Taigi kaimo apšaudymas, apie kurį praneša Maskva, yra dar vienas įrodymas, kad Neskučnė nebėra rusų rankose.

Japonija atmeta Rusijos pretenzijas dėl pagalbos UkrainaiJaponijos ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Hirokazu Matsuno pareiškė, kad Japonijos vyriausybė atmetė Rusijos pretenzijas dėl Tokijo sprendimo tiekti Ukraina gynybos įrangą, praneša NHK.Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį informavo, jog iškvietė Japonijos ambasadorių Maskvoje Toyohisą Kozukį ir jam pareiškė, kad dėl šio sprendimo padaugės priešiškų veiksmų ir išaugs aukų skaičius.Japonijos vyriausybė planuoja perduoti Ukrainai apie 100 sunkvežimių ir kitų Japonijos sausumos savigynos pajėgų transporto priemonių. Rusijos ministerija jas vadina „karine technika“.H. Matsuno pirmadienį žurnalistams sakė, kad Japonijos ambasadorius atmetė Rusijos teiginius.Anot jo, T. Kozukis pareiškė, kad dabartinė situacija susiklostė dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir kad mėginimai suversti kaltę Tokijui yra labai nesąžiningi ir visiškai nepriimtini.Ambasadorius pabrėžė, kad Rusijos invazija yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas ir negali būti toleruojamas, ir primygtinai paragino Maskvą nedelsiant išvesti visą savo kariuomenę iš Ukrainos.H. Matsuno pareiškė, jog Japonija ir ateityje taikys griežtas sankcijas Rusijai ir tvirtai rems Ukrainą, kad padėtų kuo greičiau sustabdyti invaziją.

Ukraina: po užtvankos griūties užtvindytoje teritorijoje vanduo toliau slūgstaPraėjus kelioms dienoms po Kachovkos užtvankos sugriovimo, Dnipro vandens lygis užtvindytoje Pietų Ukrainos Chersono srityje, institucijų duomenimis, toliau mažėja. Pirmadienio rytą jis srities sostinėje Chersone siekė 3,29 metro, „Telegram“ kanale pranešė tenykštės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Regione vidutinis upės vandens lygis jau nuslūgo dviem metrais iki maždaug 3,60 metro, pranešė Ukrainos gelbėjimo štabas, įsteigtas kovai su užtvankos griūties padariniais. Dėl užtvankos sugriovimo vanduo kai kuriose vietose, pavyzdžiui, netoliese esančiame Nova Kachovkos mieste, pasak žiniasklaidos, pakilo daugiau kaip 10 metrų.Po užtvankos griūties Ukrainos kontroliuojamoje Dnipro dalyje vanduo vis dar yra užtvindęs 32 gyvenvietes su 3 800 pastatų, pranešta pirmadienį. Dar 14 gyvenviečių užlieta rusų okupuotame krante.Kachovkos užtvanka buvo sugriauta naktį į birželio 6 d. Pasak ekspertų, tai sukėlė didelę aplinkos katastrofą. Iki šiol pranešta apie iš viso 14 žuvusiųjų. Taip pat yra dingusiųjų.

Generolas: mūšiai dėl Mariupolio išgelbėjo Ukrainos pietusMūšiai dėl Mariupolio išgelbėjo Ukrainos pietus. Kaip praneša UNIAN korespondentas, tai pirmadienį interviu televizijos kanalui „1 + 1“ pareiškė generolas leitenantas, Ukrainos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas Oleksandras Pavliukas.„Nuo 2021 metų vasaros vertinome savo pajėgas ir pradėjome ruoštis tikėtinai plataus masto invazijai. Vėliau paaiškėjo, kad neklydome. Numatėme savo pajėgų apsupimą iš dviejų pusių: pirmasis smūgis – Mariupoliui, antrasis – Luhansko srityje, nuo Triochizbenkos kaimo pusės. Šiuose ruožuose sutelkėme savo rezervus, todėl jų puolimas, prasidėjęs 2022 metų vasario 24 d., nedavė rezultatų“, – sakė generolas.Jis pažymėjo, kad Ukrainos kariuomenė smogė gana galingą smūgį ir privertė rusus keisti savo planus. Viceministras paaiškino, kad dėl Rusijos ginkluotės ir personalo kiekio pranašumo santykiu beveik 1:7, taip pat dėl apsupimo pavojaus Luhansko ruože Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadai buvo priversti atitraukti kariuomenę iš pradžių prie Ščastjos miesto linijos, o paskui sudaryti ištisinę gynybos liniją Severodoneckas – Svatovė – Bilovodskas.„Tiesą sakant, Mariupolis išgelbėjo Ukrainos pietus. Jei ne Mariupolis, jei ne mūsų pasipriešinimas ir jei okupantai nebūtų turėję permesti ten savo pajėgas, jie būtų užėmę Odesą ir Mykolajivą, sujungdami savo grupuotes su Uždniestrės grupuote“, – pabrėžė O. Pavliukas.Anot jo, karinė vadovybė ruošėsi kovai dėl Mariupolio. Buvo sudarytos sąlygos kelis mėnesius kautis apsuptyje.„Mes padarėme viską, ką galėjome ir netgi daugiau. Visi galingi rusų smūgiai Mariupoliui pirmosiomis dienomis nuėjo niekais, nes nuolat kilnojome vadavietes ir keitėme kariuomenės dislokavimo vietas. Rytų grupuotė sutraukė prie savęs visas rusų smogiamąsias jėgas“, - sakė generolas.Įnirtingiausi mūšiai dėl Mariupolio tęsėsi kelis mėnesius nuo pirmųjų plataus masto karo dienų. Galiausiai 2022 metų gegužės 20 d., okupantai rusai visiškai užėmė miestą.Žuvo daugiau kaip 20 tūkstančių miesto gyventojų. Iš 400 tūkstančių žmonių, gyvenusių Mariupolyje iki plataus masto karo pradžios, mieste liko apie 120 tūkstančių.

Žuvusiųjų skaičius dėl Kachovkos HE užtvankos sunaikinimo išaugo iki 10Tokį skaičių Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovas Ihoris Klymenka įvardijo nacionalinio teletono eteryje.Pasak jo, dešiniajame Dniepro krante esančioje Chersono srityje žuvo 8 ukrainiečiai, 2 žmonės žuvo Mykolajivo srityje, 42 žmonės laikomi dingusiais be žinios, įskaitant septynis vaikus.Tai duomenys tik iš dešiniojo kranto, kurį kontroliuoja Ukraina. Informacija apie žuvusiuosius kairiajame okupuotame krante dar turi būti patikrinta, sakė ministras.Vidaus reikalų ministerija taip pat paskelbė, kad į Chersoną bus išsiųstos papildomos komunalinių paslaugų pajėgos iš kitų regionų, taip pat speciali įranga. Vandens lygis nukrenta, o valymas tampa įmanomas.Kasdien paimama beveik 150 geriamojo ir upių vandens mėginių. Kol kas jis atitinka standartus, sakė Vidaus reikalų ministerija.

Ukrainos kariuomenė gavo iš buvusių parlamentarų Medvedčiuko ir Kozako giminaičių konfiskuotus automobiliusUkrainos valstybinio tyrimų biuro (SBI) darbuotojai perdavė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų brigadai 17 transporto priemonių, konfiskuotų iš buvusių parlamentarų Viktoro Medvedčiuko ir Taraso Kozako artimųjų, šie buvę Ukrainos parlamento nariai apkaltinti valstybės išdavyste, pranešė SBI spaudos tarnyba.„Transporto priemonių vertė – 1,1 mln. JAV dolerių“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad Ukrainos kariuomenei buvo perduota „12 sunkvežimių, autokranas, mikroautobusas, furgonas ir du visureigiai“, pranešė „Ukrinform“.Transporto priemonės priklausė V. Medvedčuko ir T. Kozako giminaičių įmonei, susijusiai su Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą finansavimu. Šiems asmenims taip pat iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėtos smėlio gavybos dviejuose karjeruose Lvivo srityje.SBI prašymu, transporto priemonės buvo konfiskuotos 2022 m. balandį atliekant tyrimą dėl įtariamo piktnaudžiavimo valdžia ir žemės gelmių apsaugos ar naudojimo taisyklių pažeidimo.

Vokietija neturi duomenų apie tankų „Leopard“ sunaikinimą UkrainojeVokietija neturi savo duomenų apie vokiečių tankų „Leopard“ sunaikinimą per karo veiksmus Ukrainoje, o Rusijos pareiškimų Vokietijos kariuomenė Bundesveras nevertina, pirmadienį per spaudos konferenciją sakė Vokietijos gynybos ministerijos atstovas Mitko Muelleris, pranešė „Ukrinform“.„Aš neturiu savo duomenų ir nevertinsiu Rusijos pareiškimų“, - sakė pareigūnas. Jis taip pat atsisakė komentuoti Rusijos teiginius dėl Vokietijos oro gynybos sistemos „Iris-T“ radiolokatoriaus pažeidimo.Ministerijos atstovas taip pat sakė, kad darbą jau pradėjo karinės technikos remonto centras Slovakijoje . M. Muelleris priminė, kad Vokietija nuo pat karo pradžios teikia didelę paramą Ukrainai, įskaitant medžiagas, karinę įrangą, Ukrainos karių mokymus. Pagalba teikiama kartu su partnerėmis ir sąjungininkėmis, ji nenutrūks.Anksčiau pranešta, kad Ukraina pradėjo puolimo veiksmus, juose pasitelkti Vakarų partnerių tiekiami sunkieji puolimo tankai „Leopard“. Vokietija perdavė Kyjivui 18 šių tankų. Rusų propagandistai tvirtino, kad pirmieji „Leopard 2“ buvo sunaikinti, tačiau OSINT tyrėjų teigimu, šie neva sunaikinti tankai iš tikrųjų buvo žemės ūkio technika.

Ukrainos gynėjai išlaisvino Novodarivkos kaimąUkrainos gynėjai išlaisvino Zaporižios srityje esantį Novodarivkos kaimą. Tai feisbuke pranešė Zaporižios atskiroji teritorinės gynybos brigada, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Anot brigados, gyvenvietė buvo išlaisvinta per gynybinę operaciją birželio 4 dieną. Kaip teigiama, Rusijos kariai kelias dienas mėgino susigrąžinti šį kaimą į savo rankas, tačiau nesėkmingai.Ukrainos Tavrijos karinio sektoriaus atstovas Valerijus Šeršenas birželio 11 dieną pareiškė, kad netoli Novodarivkos rusai susprogdino užtvanką. Nepaisant, to, jis akcentavo, kad tai neužkerta kelio Ukrainos pajėgų puolamosioms operacijoms Tavrijos sektoriuje.

Ukraina: vandens Zaporižios AE reaktorių aušinimui pakankaZaporižios atominė elektrinė, nepaisant praėjusią savaitę įvykusios Kachovkos užtvankos griūties, dar turi pakankamai vandens reaktorių aušinimui.Vandens lygis rezervuaruose, kurie naudojami reaktoriams didžiausioje Europos branduolinėje jėgainėje aušinti, nepaisant mažėjančio Kachovkos užtvankos vandens lygio, yra stabilus ir pakankamas, pranešė Ukrainos aplinkos ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Prieš tai savo nerimą dėl reaktorių aušinimo buvo pareiškusi Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

Lenkai vis dar nori padėti ukrainiečiams, bet nebe taip ryžtingai, rodo apklausaDidžioji dauguma lenkų vis dar nori padėti ukrainiečiams, tačiau ne taip ryžtingai ir besąlygiškai kaip prieš metus, rodo laikraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtas naujas tyrimas.Gegužės ir birželio mėnesių sandūroje Varšuvos universiteto ir Varšuvos ekonomikos ir humanitarinių mokslų universiteto tyrimų laboratorijos (LAB) atlikta apklausa parodė, kad 85 proc. respondentų vis dar nori padėti pabėgėliams iš Ukrainos.Tačiau, pasak apklausos projekto vadovo daktaro Roberto Staniszewskio, jų noras padėti sumažėjo.„Mes labiausiai nepritariame nemokamam Ukrainos pabėgėlių apgyvendinimui ir maitinimui ir netgi nesutinkame, kad jie po karo apsigyventų Lenkijoje, – cituoja jį laikraštis. – Parama mažėja beveik visoms pagalbos ukrainiečiams formoms, išskyrus švietimą“.„Rzeczpospolita“ rašė: „Vos per penkis mėnesius grupė tų, kurie mano, kad Lenkija turėtų padėti Ukrainai kare, sumažėjo nuo 62 iki 42 proc. Mažiau lenkų, šiuo metu 35 proc. respondentų, neabejotinai teigiamai vertina pagalbą, kurią Lenkija suteikė Ukrainai, o sausį tokių buvo 47 proc.“.Tyrimas buvo atliktas mišriuoju būdu šių metų gegužės 23 – birželio 6 dienomis, apklausos imtis – 584 16-65 metų amžiaus asmenų.

Rusijos gynybos ministerija sako pasirašiusi sutartį su čečėnų specialiuoju daliniu „Achmat“Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pareiškė pasirašiusi sutartį su čečėnų specialiuoju daliniu „Achmat“, praneša „Reuters“.Apie tai paskelbta praėjus dienai po to, kai samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas atsisakė pasirašyti tokią sutartį.Sutartis su „Achmat“ buvo pasirašyta po to, kai ministerija šeštadienį nurodė visiems savanorių būriams iki liepos 1 dienos pasirašyti tokius dokumentus, esą siekiant padidinti Rusijos kariuomenės veiksmingumą. Manoma, kad tokiu būdu norima sutramdyti Ukrainoje besikaunančias privačias kovotojų grupes.Mainais į tokių sutarčių pasirašymą savanoriams kovotojams žadamos tokios pat išmokos ir apsauga, kokia suteikiama reguliariesiems kariams, įskaitant paramą jiems ir jų šeimoms, jei jie patiria sužalojimų ar žūsta.J. Prigožinas, kuris jau kurį laiką vaidijasi su Rusijos gynybos ministerija ir yra apkaltinęs ją negebėjimu patiekti Ukrainoje esantiems jo samdiniams užtektinai amunicijos, sekmadienį pareiškė, kad nepasirašys jokių sutarčių su S. Šoigu.

Ukraina praneša apie pirmuosius laimėjimus per kontrpuolimąUkraina praneša apie smarkius mūšius ir pirmuosius nedidelius laimėjimus per vykstantį kontrpuolimą. Naktį būta 25 susirėmimų su rusų daliniais netoli Bachmuto rytuose, taip pat toliau į pietus netoli Avdjivkos ir Marjinkos, pirmadienio rytą pranešė Ukrainos Generalinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“. Šios trys vietovės yra Rytų Ukrainos Donecko srityje.Taip pat pranešama apie mūšius tarp ukrainiečių ir rusų pajėgų Bilohorivkoje Luhansko srityje. Rusijos vadovybė kol kas šios informacijos nekomentuoja. Nepriklausomai patikrinti pranešimų apie įvykius kare nėra galimybės.Praėjusią savaitę Ukrainos kariuomenė beveik nekalbėjo apie savo kontrpuolimą, o dabar pranešė apie laimėjimus mūšio lauke. „Praėjusią savaitę rusų įsibrovėliai Bachmuto kryptimi patyrė didelių nuostolių“, – pareiškė Generalinis štabas. Gynybos viceministrė Hanna Maljar pirmadienį paskelbė nuotrauką, kurioje, jos duomenimis, matyti kariai, keliantys Ukrainos vėliavą Storoževės kaime Donecko srityje. H. Maljar savo įraše padėkojo kaimą išlaisvinusiems kariams. Tai pat pranešta apie Blahodatnės, Makarivkos ir Neskuchnės kaimų išlaisvinimą.Donecko srities gubernatorius pranešė, kad sekmadienį per rusų apšaudymą Avdijivkos regione žuvo civilis ir dar du buvo sužeisti.

Britų žvalgyba: S. Šoigu mėgina pateikti save kaip pagrindinį strategąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu kare prieš Ukrainą, pasak britų žvalgybos, vis labiau save mėgina pateikti kaip centrinę figūrą. Prezidento Vladimiro Putino patikėtinis Ukrainos kontrpuolimo šviesoje tikriausiai nori pasirodyti kaip pagrindinis strategas, pirmadienį pranešė britų gynybos ministerija.„S. Šoigu tikriausiai supranta būtinybę dėl vis labiau atviros kai kurių tautiečių kritikos išlaikyti teigiamą įvaizdį“, – teigiama pranešime. Pastaruoju metu ministras keliskart komentavo Rusijos gynybines operacijas ir, be kita ko, „beveik neabejotinai smarkiai perdėjo nuostolius Ukrainos pusėje“.S. Šoigu, be to, viešai paragino Rusijos ginkluotės pramonę padvigubinti savo pastangas ir kritikavo karininkus, kad jie nepakankamai greitai nusiuntė į frontą rezervinių šarvuotų mašinų. Vieši S. Šoigu pasirodymai kontrastuoja su kitais svarbiais karo momentais, kai gynybos ministro nesimatė, pažymi britų žvalgyba.

Daugiau kaip 23 proc. Ukrainoje esančių slėptuvių yra netinkamos naudotiIki birželio 10 dienos Ukrainoje buvo patikrinta 62 912 slėptuvių. Nustatyta, kad daugiau kaip 23 proc. jų yra netinkamos naudoti. Tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Iš patikrintų slėptuvių 9,3 proc. buvo uždarytos, o 23,6 proc. buvo netinkamos naudoti“, – teigė tarnyba.Kaip teigiama, sostinėje Kyjive buvo patikrintos 4 655 slėptuvės. Iš jų 0,6 proc. buvo uždarytos, o 34,6 proc. buvo netinkamos naudoti.Ukrainoje esančias slėptuves inspektuoja beveik 2 000 grupių, kurių gretas sudaro vietos valdžios atstovai ir nepaprastųjų situacijų tarnybos bei Nacionalinės policijos pareigūnai.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Kyjive neseniai būta incidento, kuomet per rusų apšaudymą prie uždarytos slėptuvės žuvo trys žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis davė įsakymą patikrinti visas sostinėje ir likusioje šalyje esančias gynybines struktūras.

Rusai verčia „Azovstal“ plieno gamyklą Mariupolyje karine baze, teigia mero patarėjasMariupolyje rusų okupantai toliau remontuoja savo įtvirtinimus plieno gamykloje „Azovstal“, paversdami didžiulį pramonės objektą karine baze.Taip teigia Mariupolio mero patarėjas išeivijoje Petro Andriuščenka, kuris apie tai pranešė „Telegram“, įkėlęs atitinkamą vaizdo įrašą iš miesto.„Taip dabar atrodo tiltas į Mariupolį: Rusai toliau atnaujina „Azovstal“ įtvirtinimus nuo centrinių perėjų ir tolyn, visa tai paversdami karine baze. Mariupolis jiems neturi jokios kitos paskirties ar vertės“, – prie vaizdo įrašo parašė P. Andriuščenka.Kaip pranešama, pastaruoju metu okupuotame Mariupolyje vis dažniau pasigirsta sprogimai. Okupantai miestą ir aplinkinius kaimus paverčia kariniu logistikos centru.https://t.me/andriyshTime/10685

Virš Donecko srityje esančio Storoževės kaimo iškelta Ukrainos vėliava Virš Donecko srityje išsidėsčiusio Storoževės kaimo jūrų pėstininkai iškėlė Ukrainos vėliavą. „Virš Storoževės vėl plevėsuoja valstybės vėliava. Taip bus kiekvienoje gyvenvietėje, mums laisvinant visas Ukrainos žemes. Dėkojame 35-ajai atskirajai admirolo Mychailo Ostrohradskio jūrų pėstininkų brigadai“, – feisbuke pranešė Tavrijos kryptimi veikiančių gynybos pajėgų jungtinis spaudos centras. Rusijos pajėgos užėmė Storoževės kaimą 2022 metų kovą. https://twitter.com/armyinformcomua/status/1668142247278256128?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 216 180 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 12 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 216 180 karių (+540 per pastarąją parą). Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 931 (+5) Rusijos tanką, 7 636 (+5) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 746 (+10) artilerijos sistemas, 601 daugkartinio paleidimo raketų sistemą, 362 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 299 sraigtasparnius, 6 471 (+10) automobilį, 18 laivų, 3 307 (+7) dronus, 510 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 1 183 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

V. Zelenskis pasmerkė rusus, Chersone apšaudžiusius gelbėjimo valtįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė atakas prieš gelbėjimo valtis, kuriomis užtvindytose Chersono srities teritorijose plukdomi civiliai.„Rusijos teroristai ir toliau apšaudo evakuacijos maršrutus, evakavimo punktus, žmones išgabenančias valtis“, – sekmadienio vakarą vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis. Jis pareiškė, kad už rusus dorovingesni „net gyvuliai“.Ukrainos pareigūnai skelbė, kad sekmadienį buvo apšaudyta daugiau kaip 20 žmonių plukdanti valtis, civiliams mėginus pasiekti saugias vietas iš Maskvos okupuotų Chersono srities teritorijų. V. Zelenskis patvirtino, kad per šią ataką trys žmonės žuvo, o dar 10 buvo sužeista. Prezidentas nurodė, kad iš pradžių Rusija regione susprogdino užtvanką, tuomet paliko užtvindytoje teritorijoje esančius žmones likimo valiai, o dabar juos dar ir apšaudo.Kreipimesi Ukrainos lyderis taip pat informavo, kad Hagoje veikiančio Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) atstovai buvo atvykę į Chersoną, kad savo akimis įvertintų situaciją. „Šis tyrimas labai svarbus viso pasaulio saugumui“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis kartu nurodė, kad iš potvynio zonos iki šiol evakuota apie 4 000 žmonių. Po vandeniu, anot valstybės vadovo, vis dar yra dešimtys miestelių ir kaimų, tačiau padėtis blogiausia Rusijos okupuotoje Chersono srities dalyje.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos Donecke deokupavo ir dar vieną – jau trečią – kaimąUkrainos gynybos pajėgos Donecko srityje iš Rusijos okupacijos gniaužtų išlaisvino ir dar vieną – jau trečią – kaimą. Tai paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Anot pareigūnės, deokupuota Makarivkos gyvenvietė.Anksčiau buvo skelbta apie Blagodatnės ir Neskučnės kaimų, kurie taip pat išsidėstę Donecke, išlaisvinimą.H. Maliar nurodė, kad Bachmuto kryptimi Ukrainos kariai tęsia puolamuosius veiksmus. „Esama laimėjimų Berchivkos rezervuaro teritorijoje. Pasistūmėjome į priekį 250 metrų“, – tvirtino viceministrė. Jos teigimu, dviejuose sektoriuose šalies pietuose Ukrainos pajėgos pažengė nuo 300 iki 1 500 metrų.Pareigūnė pridūrė, kad tose vietose, kur Ukrainos kariai vykdo gynybines operacijas, „nebuvo prarasta nė viena pozicija“.

Pranešama apie dar vieną susprogdintą užtvankąRusų okupantai susprogdino užtvanką upėje Donecko srityje ir sukėlė potvynį abiejose upės pusėse.„Mokri Jalio upėje okupantai susprogdino užtvanką, dėl ko abiejuose upės krantuose kilo potvyniai. Tačiau tai neturi įtakos Tauridės fronto gynybos pajėgų puolimo operacijoms“, – „Ukrainska pravda“ sakė Tauridės krypties gynybos pajėgų atstovas Valerijus Šeršenas.Jis paaiškino, kad sprogdindami hidroelektrinius rusai bando sulėtinti Ukrainos kontrpuolimą.

Ėmus slūgti vandeniui okupuotuose kaimuose, rusai neleidžia gyventojams grįžto namoLaikinai okupuotose Chersono srities teritorijose Rusijos kariuomenė plešia užtvindytus kaimus, kuriuose vanduo pradeda slūgti po sprogimo Kachovkos hidroelektrinėje, skelbia „Unian“, cituodamas Nacionalinio pasipriešinimo centrą. Pastebima, kad įsibrovėliai uždaro įvažiavimus į kaimus ir miestelius ir iš namų išsineša viską, kas vertinga.„Dabar vanduo pradeda slūgti, o vietiniai nori grįžti namo. Tačiau rusai uždarė įvažiavimą į šiuos kaimus ir miestelius ir aktyviai plešia namus. <...>. Rusai plešia net namus, kuriuose palikti žmonės“, – rašoma pranešime.Hola Prystane rusai žmones uždarė į karantiną vietinėje mokykloje. Pasai buvo atimti ir jiems neleidžiama vykti namo.„The Kyiv Independent“ rašo, jog dėl šios priežasties savanoriai negali suteikti civiliams humanitarinės pagalbos, nežinoma, ar žmonėms tiekiamas maistas ir vanduo.

Išaugo sužeistųjų per rusų išpuolį prieš evakuacijos laivą Chersono srityje skaičiusRusijos kariuomenei apšaudžius valtį su civiliais, kurie bandė evakuotis iš kairiojo Dniepro kranto Chersono srityje, sužeistųjų skaičius išaugo iki 23, praneša Chersono srities prokuratūra. Anksčiau buvo pranešta, kad žuvo trys žmonės.

Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviaisRusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais ir viena kitai grąžino po beveik 100 karių.„Sky News“ cituoja Ukrainos prezidento biuro vadovą Andrijų Jermaką, kuris pareiškė, kad per mainus namo grįžo 95 ukrainiečiai. Pasak jo, tarp perduotų belaisvių – ginkluotųjų pajėgų ir nacionalinės gvardijos kariai, taip pat pasieniečiai. Kai kurie jų buvo sužeisti.Tuo metu Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad po derybų buvo paleisti 94 Ukrainos nelaisvėje buvę rusai.

Ukraina praneša, kad Donecke išlaisvintas dar vienas kaimasUkraina sekmadienį pranešė, kad jos pajėgos Donecko srityje susigrąžino dar vieną – Neskučnės – kaimą.„Donecko srityje esanti Neskučnė vėl yra su Ukrainos vėliava“, – nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.Kiek anksčiau Kyjivas paskelbė, kad Ukrainos kariai išlaisvino Blagodatnės kaimą, kuris taip pat išsidėstęs Donecke.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad prasidėjo jo šalies kariuomenės kontrpuolimas prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Nepaisant to, valstybės vadovas nedetalizavo.Ekspertai pažymi, kad Ukraina siekia atrasti stipriai įtvirtintų Rusijos linijų silpnąsias vietas, jog galėtų prasiveržti ir susigrąžinti savo teritorijas. Vašingtone veikiantis Karo studijų institutas (ISW) šeštadienį teigė, kad Kyjivo pajėgos yra atlikusios kontrpuolimo operacijas mažiausiai keturiose fronto linijos atkarpose.

Ukrainoje per gelbėjimo laivo, dalyvaujančio po potvynių pradėtoje evakuacijos iniciatyvoje, apšaudymą žuvo trys žmonėsRusijos pajėgoms apšaudžius gelbėjimo laivą, dalyvaujantį po katastrofiškų potvynių Ukrainos pietuose pradėtoje evakuacijos iniciatyvoje, trys žmonės žuvo, o dar 10 buvo sužeista, pranešė vietos pareigūnai.„Trys civiliai žuvo, dar 10 buvo sužeista, įskaitant du teisėsaugos pareigūnus“, – teigė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Pasak jo, prasidėjus apšaudymui, 74-erių vyras savo kūnu uždengė kitą moterį. „Rusai pašovė jį į nugarą. Jis mirė nuo sužalojimų“, – socialiniuose tinkluose nurodė O. Prokudinas.Antradienį buvo sunaikinta šalia fronto linijos Chersone esanti Rusijos kontroliuojama Kachovkos užtvanka. Dėl katastrofiško incidento tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Kilo nuogąstavimų dėl galimos humanitarinės ir ekologinės nelaimės.Ukraina dėl užtvankos griūties kaltina Rusiją ir teigia, kad objektas buvo susprogdintas. Maskva savo ruožtu kaltę verčia Kyjivui.Nors Ukrainos pusė greitai pradėjo gelbėjimo operaciją, daugybė žmonių, gyvenančių Rusijos kontroliuojamose teritorijose, sakė buvę palikti likimo valiai.

Kachovkos rezervuaras iki šiol jau neteko 70 proc. vandensBirželio 11 dienos rytą Kachovkos rezervuaras buvo netekęs beveik 14 kubinių kilometrų, ar 70 proc. vandens, ten buvusio iki to paties pavadinimo hidroelektrinės susprogdinimo. Tai pranešė Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerija, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Šio ryto duomenimis, rezervuaras yra netekęs 70 proc., ar 13,95 kubinių kilometrų vandens, okupantams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę“, – tinkle „Telegram“ tvirtino ministerija.Tuo pat metu ekspertai fiksuoja žemėjantį Dniepro upės vandens lygį. Šalia Chersono lygis sumažėjo beveik 1,5 metro, iki 4,2 metrų. Vandens lygis kas valandą vidutiniškai sumažėja po 1,5 centimetro.Remiantis tyrimais, kuriuos atliko specialistai iš Valstybinio aplinkos apsaugos inspektorato ir Valstybinės vandens išteklių agentūros, Dniepro ir Inhuleco upėse esančių naftos produktų kiekis neviršija maksimalios leistinos koncentracijos.Ministerija pabrėžia, kad aplinkos apsaugos inspektoriai toliau registruoja ir vertina aplinkai padarytą žalą po Rusijos teroristinės atakos prieš Kachovkos hidroelektrinę.

Ukraina skelbia, kad jos kariuomenė išlaisvino šalies pietryčiuose esantį Blagodatnės kaimąUkraina sekmadienį paskelbė, kad jos kariuomenė susigrąžino vieną kaimą šalies pietryčiuose.Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų pranešimu, 68-osios atskirosios brigados kariai „išlaisvino Blagodatnės gyvenvietę“, išsidėsčiusią Donecko srityje.Kariuomenė išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti kariai, nešantys į sunaikintą pastatą Ukrainos vėliavą.Pasak kito ginkluotųjų pajėgų atstovo Valerijaus Šeršeno, išlaisvintas kaimas yra netoli vietovės, kurioje Doneckas ribojasi su Zaporižios sritimi. Rusija neseniai pareiškė, kad čia fiksuoja intensyvias Ukrainos atakas.V. Šeršenas nurodė, kad Ukrainos kariai į nelaisvę paėmė Rusijos ir šiai šaliai ištikimų kovotojų. Atstovas pridūrė, kad virš Blagodatnės buvo iškelta Ukrainos vėliava.Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad prasidėjo jo šalies kariuomenės kontrpuolimas prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Nepaisant to, valstybės vadovas nedetalizavo.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad kontrpuolimas jau prasidėjo, tačiau jis esą žlunga.

Viceministrė: Rusija perkelia savo pajėgiausius dalinius iš Chersono srities Ukrainos gynybos viceministrė Hana Malia praneša, kad turima informacija rusai iš Chersono krypties perkelia savo pajėgiausius dalinius. „Remiantis turima informacija, yra žinoma, kad priešas iš Chersono krypties perkelia savo pajėgiausius dalinius, pirmiausia jūrų pėstininkus, oro desantininkus ir 49-ąją armiją“, – „Telegram“ rašo ji.

Ukrainoje po pražūtingo potvynio dingusiais laikomi 35 žmonėsSekmadienį Vidaus reikalų ministras pranešė, kad Pietų Ukrainoje po pražūtingo potvynio dingusiais laikomi 35 žmonės, įskaitant septynis vaikus.

Prigožinas: „Vagner“ nepasirašys jokių sutarčių su ŠoiguRusų samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo kovotojai nepasirašys jokių sutarčių su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu, praneša agentūra „Reuters“.Gynybos ministerija šeštadienį nurodė visiems savanorių būriams iki birželio pabaigos pasirašyti sutartis su ministerija, šis žingsnis esą padidins rusų kariuomenės veiksmingumą. Nors ministerija savo viešame pranešime nepaminėjo „Vagner“, rusų žiniasklaida pareiškė, kad tai S. Šoigu mėginimas sutramdyti samdinius.„Vagner“ nepasirašys jokių sutarčių su S. Šoigu“, – pabrėžė J. Prigožinas. „Vagner“ grupuotė, pasak jo, integruota į bendrą sistemą ir yra visiškai pavaldi Rusijos interesams. Tačiau jos labai efektyvi vadovavimo struktūra esą būtų pažeista, jei ji taptų pavaldi S. Šoigu.J. Prigožinas ne kartą konfliktavo su reguliariosios kariuomenės atstovais ir kritikavo karo Ukrainoje strategiją.

Prigožinas: „Vagner“ nepasirašys sutarčių su Rusijos gynybos ministerija„Vagner“ grupės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas sako, kad jo kovotojai nepasirašys jokios sutarties su Rusijos gynybos ministerija.Ministerija sekmadienį pranešė, kad visi „savanorių būriai“ iki mėnesio pabaigos turės pasirašyti sutartis.Šiuo žingsniu siekiama patraukti savanorius, įskaitant samdinių grupę, į ministerijos kontrolę.Prigožinas buvo paprašytas pakomentuoti šį Rusijos gynybos ministerijos žingsnį. „Vagner“ nepasirašys jokių sutarčių su (Rusijos gynybos ministru Sergejumi) Šoigu“.Jis sakė, kad „Vagner“ yra integruota į bendrą sistemą ir yra visiškai pavaldi Rusijos interesams, tačiau jos vadovavimo struktūra būtų pažeista, jei reikės atsiskaityti S. Šoigu.J. Prigožinas ne kartą kritikavo aukščiausius Rusijos karinius vadovus, kad jie nesugeba tinkamai kariauti Ukrainoje.

Ukraina skelbia, kodėl Rusija susprogdino Kochovkos užtvankąRusijos pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, kad neleistų Ukrainos kariams veržtis į pietinį Chersono regioną – apie tai sekmadienį pranešė gynybos viceministrė Hanna Maliar.Ukraina apkaltino Rusijos pajėgas susprogdinus užtvanką iš su ja susijusios hidroelektrinės vidaus. Ši vietovė buvo Rusijos okupuota nuo pirmųjų Rusijos invazijos savaičių.Maskva dėl užtvankos sunaikinimo kaltino Ukrainą. Kiekviena pusė apkaltino kitą civilių apšaudymu, kai vyksta gelbėjimo darbai, pranešė „Reuters“.„Kachovkos hidroelektrinės sprogimas, matyt, buvo įvykdytas siekiant sutrukdyti Ukrainos gynybos pajėgoms pradėti puolimą Chersono sektoriuje“, – „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje rašo Maliar.Ji teigia, kad veiksmu, kuris sukėlė didžiulį potvynį, užtvindžiusį miestus ir kaimus, ir taip pat nunešusį namus ir įkaitais padariusį vietos gyventojus, buvo siekiama kartu ir padėti dislokuoti Rusijos rezervus Zaporožės ir Bachmuto srityse.

Pranešama, kad Donecke esantį kaimą išlaisvino Ukrainos kariuomenėYra pranešimų, kad Blahodatnę išlaisvino Ukrainos kariuomenė.Blahodatnė – kaimas Donecko srityje. Jis yra maždaug 136 km į šiaurės rytus nuo Mariupolio ir šiek tiek mažiau nei 64 km į rytus nuo Donecko miesto.Šį vaizdo įrašą socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Antonas Geraščenka, Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1667832620175052802?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis: teroristas siekia žmonių kančių, siekia įbauginti žmones Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bet kuris teroristas savo veiksmais siekia žmonių kančių, siekia įbauginti žmones ir viską paversti griuvėsiais. „Būtent taip elgiasi Rusija. Mes padarysime viską, kad užtikrintume žmonėms gyvenimo pagrindą net ir po šios nelaimės“, – feisbuke rašo prezidentas. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02xphXarvKtPzcstfUQiA23MRae5edRDmtfPrcrNMYgHjgoVRdsxQWWfnkfKKe8kgMl&show_text=true&width=500

Kremlius: nėra pagrindo dialogui su UkrainaKremlius pareiškė, kad nėra pagrindo jokiam galimam dialogui su Ukraina, tačiau taip pat nėra prielaidų galimoms deryboms.„Sąlygų susitarimui šiuo metu praktiškai nėra. Be to, jokiam dialogui, net menkam, nėra pagrindo “, – valstybinei televizijai „Rossija“ sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Vakarų ekspertai: ukrainiečiai per puolimą pasiekė vietinių laimėjimųUkrainos ginkluotosios pajėgos per puolimą prieš Rusijos kariuomenę Zaporižios srityje šalies pietuose, pasak Vakarų ekspertų, pasiekė vietinių laimėjimų.Laimėjimų yra Zaporižios srities vakaruose ir ten Orichivo miesto pietvakariuose bei pietryčiuose, pranešė JAV karo studijų institutas Vašingtone. Iš viso esą Ukraina puolamuosius veiksmus vykdo keturiuose fronto ruožuose.Rusų pajėgos tuo tarpu pranešė, kad puolimas ten bei Donecko srityje aplink Bachmuto miestą buvo sėkmingai atremtas. Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos sekmadienį paskelbė apie šešių dronų numušimą Charkivo srityje ir Sumuose pasienyje su Rusija.

Britų žvalgyba: užtvankos susprogdinimas paveiks geriamojo vandens tiekimą KrymuiKachovkos užtvankos susprogdinimas Ukrainos pietuose, pasak britų žvalgybos, gali atsiliepti geriamojo vandens tiekimui į Rusijos okupuotą Krymo pusiasalį.Beveik nėra abejonių, kad užtvankos griūtis smarkiai paveikė svarbiausią Krymo gėlo vandens šaltinį – Šiaurės Krymo kanalą, sekmadienį pranešė britų gynybos ministerija. Vanduo iš Kachovkos rezervuaro esą netrukus nustos tekėti kanalu Krymo kryptimi. Dėl to sumažės gėlo vandens prieinamumas Chersono srities pietuose ir Krymo šiaurėje, rašo britai savo kasdieninėje ataskaitoje.Tačiau Rusija esą neatidėliotiną gyventojų vandens poreikį, be kita ko, tikriausiai patenkins pasitelkusi rezervuarus, normuodama vandenį ir tiekdama į butelius išpilstytą vandenį.

Ukrainos žemės ūkio laukai „gali virsti dykumomis“Žiniasklaidą ne kartą raportavo apie tai, kaip Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimas paveikė kaimelius, miestus bei gėlo vandens tiekimą. Tačiau mažiau aptartos liko kitos aplinkosauginės problemos, rašo „The Guardian“.Daug dėmesio per šį karą buvo skirta žemės ūkio svarbai Ukrainoje – jos pačios ekonomikai ir pasaulio maisto tiekimui, ypač pagrindinių produktų, tokių kaip grūdai, atžvilgiu.Ukrainos žemės ūkio ministerija apskaičiavo, kad Ukrainos kontroliuojamoje Chersono provincijos dalyje po vandeniu yra 10 000 hektarų dirbamos žemės, o Rusijos okupuotoje teritorijoje – „daug kartų daugiau“.Dėl užtvankos griūties 94 proc. drėkinimo sistemų Chersone, 74 proc. Zaporožės ir 30 proc. Dniepro regionuose liko „be vandens šaltinio“, teigia ministerija ir priduria, kad dėl to žemės ūkio laukai pietų Ukrainoje „gal gali virsti dykumomis“.

Krymas gali likti be geriamo vandensKaip skelbia UNIAN, Didžiosios Britanijos gynybosministerija tvirtina, kad Rusija, sunaikinusi Kachovkoshidroelektrinę, tikriausiai rimtai sutrikdė kanalo, kuris buvopagrindinis Krymo pusiasalio geriamojo vandens tiekimo šaltinis,funkcionavimą.

Ukraina puola naktįKaip skelbia JAB Karo studijų institutas (ISW), šaltiniai iš Rusijos tvirtina, kad Ukraina turi taktinių pranašumų vykdydama šturmus naktį dėl Vakarų tiekiamos įrangos su pažangiomis naktinės optikos sistemomis.Garsus Rusijos tinklaraštininkas tvirtino, kad Ukrainos pajėgos pradeda puolimą naktį, nes Vakarų tiekiama įranga aprūpina Ukrainos pajėgas „puikia“ naktinio matymo optika.Rusijos šaltiniai plačiai teigia, kad Ukrainos pajėgos pastarosiomis dienomis pradėjo arba suintensyvino naktinius puolimus, o Ukrainos pajėgos gali vis labiau pasinaudoti vakarietiškų sistemų teikiamais pranašumais.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1667703484244787200?ref_src=twsrc%5Etfw

Vandens lygis Kachovkoje krentaKaip praneša UNIAN, vandens lygis Kachovkoje krenta. Teigiama, kad per valandą vanduo atslūgsta 4-5 cm. „Ukrhydroenergo“ praneša, kad situacija sunku prognozuoti, ją reikia toliau stebėti. Vandens lygis Kachovkos rezervuare ir toliau krenta iki 9,35 m ties Nikopoliu.Kaip praneša „Ukrhydroenergo“, per vieną dieną vandens lygis nukrito daugiau nei metru. Nuo nelaimės pradžios vandens lygis nukrito daugiau nei 7 m. Chersono srityje Dnipro vandens lygis nukrito 0,54 m ir siekia 4,18 m.

Po Kachovkos užtvankos griūties 29 žmonės vis dar laikomi dingusiaisPo Kachovkos užtvankos sugriuvimo be žinios dingusiais vis dar laikomi mažiausiai 29 žmonės. Ukrainos vidaus reikalų ministerija šeštadienio vakarą pranešė, kad Chersono srityje užlietos 46 gyvenvietės, 32 jų – Ukrainos kontroliuojamoje srities dalyje. Mykolajivo srityje užtvindyta 31 gyvenvietė.

Rusijos Kalugos srityje sudužo dronasRusijos Kalugos srityje netoli Strelkovkos kaimo sekmadienio rytą sudužo dronas. „Preliminaria informacija, sužeistųjų nėra“, – „Telegram“ kanale pranešė srities gubernatorius Vladislavas Šapša. Kalugos sritis šiaurėj ribojasi su Maskvos sritimi.Prieš tai Pietų Rusijos Belgorodo srityje pasienyje su Ukraina nuo bėgių nuvažiavo 15 tuščio krovininio traukinio vagonų. Ir čia, pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra, „Telegram“ kanale pareiškė vietos gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Apie priežastis kol kas informacijos nėra.Praėjusiomis dienomis ne kartą būta sprogimų ir atakų Belgorodo srityje, dėl kurių institucijos kaltina Ukrainą ar proukrainietiškus diversantus. Ukraina kol kas neprisiėmė atsakomybės dėl atakų Rusijoje.

Per rusų pajėgų surengtą apšaudymą Zaporižios srityje žuvo du žmonėsRusijos pajėgos šeštadienį apšaudė gyvenvietes prie fronto linijos Zaporižios srityje. Žuvo du žmonės, vienas buvo sužeistas, „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.Jo duomenimis, Orichovo gyvenvietėje pataikyta į gyvenamąjį namą. Čia žuvo 58 ir 54 metų amžiaus sutuoktiniai. Preobrašenkos gyvenvietėje sužalotas 77-erių vyras.

Į Kyjivą atvykęs Kanados premjeras pažadėjo Ukrainai tolesnę karinę paramąKanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau šeštadienį apsilankė Kyjive, kad pademonstruotų savo paramą Ukrainai.Susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu jis pažadėjo šaliai dar 500 mln. Kanados dolerių (348,14 mln. eurų) karinę paramą. Prie memorialo Kyjivo centre J. Trudeau pagerbė Ukrainos karius, žuvusius kovoje nuo 2014 metų.Su J. Trudeau į Ukrainą atvyko ir vicepremjerė Chrystia Freeland. Otava laikoma viena didžiausių Kyjivo rėmėjų, Ukrainai ginantis nuo Rusijos invazijos. Kanada, be kita ko, perdavė Ukrainai „Leoprad“ tankų.J. Trudeau Ukrainos sostinėje lankėsi jau 2022 m. gegužę. Tada jis aplankė ir smarkiai sugriautą Irpinę.

Per rusų pajėgų surengtą apšaudymą Zaporižios srityje žuvo du žmonėsRusijos pajėgos šeštadienį apšaudė gyvenvietes prie fronto linijos Zaporižios srityje. Žuvo du žmonės, vienas buvo sužeistas, „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.Jo duomenimis, Orichovo gyvenvietėje pataikyta į gyvenamąjį namą. Čia žuvo 58 ir 54 metų amžiaus sutuoktiniai. Preobrašenkos gyvenvietėje sužalotas 77-erių vyras.

Rusų pajėgos skelbia sunaikinusios dar keturis „Leopard“ tankus, penkias „Bradley“ kovos mašinasRusijos pajėgos teigia atrėmusios naują ukrainiečių puolimą Zaporižios srityje ir Donecke. Užpuolikai esą patyrė didelių nuostolių. „Bendri Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuostoliai minėtose teritorijose per parą siekė iki 300 kareivių, devynis tankus, įskaitant keturis „Leopard“, ir 11 kovos mašinų, įskaitant penkias amerikietiškas „Bradley“...“, - šeštadienį pareiškė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Esą sunaikinta ir prancūziška „Cesar“ tipo haubica. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.Atakų būta netoli Orichivo miesto ir pasienyje tarp Zaporižios ir Donecko sričių, teigiama toliau pranešime. „Visos priešo atakos buvo atremtos“. Buvo pademonstruotos ir esą sunaikintų tankų nuotraukos.Jau savaitės pradžioje Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pranešė apie aštuonis sunaikintus „Leopard“ tankus. Jo institucija tada kaip „įrodymą“ paviešino įrašus, kuriuos net prorusiški kariniai tinklaraštininkai kritikavo kaip akivaizdžiai melagingus.

Zelenskis sako, kad kontrpuolimas vykstaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad prieš Rusijos pajėgas vykdomi kontrpuolimo veiksmai, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių.„Ukrainoje vyksta kontrpuolimo ir gynybos veiksmai, bet kol kas apie tai išsamiau nekalbėsiu“, – sakė V. Zelenskis per bendrą spaudos konferenciją Kyjive su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau.Vienas žurnalistas paprašė V. Zelenskio komentaro po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad ilgai lauktas Kyjivo kontrpuolimas jau žlunga.„Įdomu tai, ką Putinas pasakė apie mūsų kontrpuolimą. Svarbu, kad Rusija visada tai jaustų – kad jiems liko nedaug laiko, tokia mano nuomonė“, – sakė V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad kasdien palaiko ryšius su kariuomenės vadais, įskaitant ginkluotųjų pajėgų vadą Valerijų Zalužną, ir „visi dabar nusiteikę pozityviai – pasakykite tai Putinui!“

JK nuo potvynio nukentėjusiems Ukrainos regionams skirs dar 16 mln. svarųJungtinė Karalystė skirs papildomą 16 mln. svarų sterlingų (18,7 mln. eurų) humanitarinę pagalbą Ukrainai po to, kai šalies pietuose sugriuvo užtvanka.Dėl Kachovkos užtvankos netoli Chersono sugriuvimo kilęs potvynis tiesiogiai paveikė 32 tūkst. žmonių. Ukraina apkaltino Rusiją užtvankos susprogdinimu.Iš šių pinigų 10 mln. svarų sterlingų bus skirta Raudonojo Kryžiaus judėjimui, 5 mln. svarų – Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biurui (OCHA) ir 1 mln. svarų – Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO).Karo nuniokotai šaliai bus perduota valčių, bendruomeninių vandens filtrų, vandens siurblių ir vandens batų – visa tai turėtų ją pasiekti kitą savaitę.Finansavimas bus skirtas organizacijoms, kurios padeda nuo potvynių nukentėjusiems žmonėms, aprūpindamos juos greitojo reagavimo įranga, pastoge ir būtiniausiomis atsargomis, taip pat nuo mūšių nukentėjusioms vietovėms ir perkeltoms bendruomenėms.Lėšos taip pat padės reaguoti į tebesitęsiančius potvynių padarinius, įskaitant per vandenį plintančias infekcines ligas, pragyvenimo šaltinių praradimą ir minų keliamą pavojų.Apie tai paskelbta tuo metu, kai vandens lygis Chersone ir toliau kyla, o potvyniai plinta į kitus miestus palei Dniepro upę.Manoma, kad potvynio padariniai tęsis daug savaičių ir kad daugeliui žmonių reikės maisto, vandens ir būtiniausių reikmenųNuo karo pradžios JK jau suteikė Ukrainai 1,5 mlrd. svarų sterlingų vertės ekonominės ir humanitarinės pagalbos, pranešė vyriausybė.

Ukrainos gynėjai: užpuolikai dar niekada nematė tiek daug mūsų karių apšaudymųUkrainos gynėjai pranešė apie sunkias kovas fronto linijoje. Kovotojai pažymėjo, kad rusų užpuolikai dar niekada nematė tiek daug Ukrainos karių apšaudymų.„Sunkūs mūšiai. Išsamesnės informacijos dar nebus. Pasakysime tik viena: okupantai dar niekada nematė tiek daug šūvių šia kryptimi“, - sakoma pranešime „Telegram“.Kartu gynėjai patikino, kad jie tik didina tempą.

Britų žvalgyba: kai kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos pralaužė pirmąją gynybos linijąDidžiosios Britanijos gynybos ministerija paskelbė dar vieną padėties Ukrainos frontuose analizę. Jų teigimu, per pastarąsias dvi dienas Ukrainos kariuomenė įvykdė keletą svarbių operacijų rytuose ir pietuose, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Kai kuriose vietovėse Ukrainos ginkluotosios pajėgos padarė didelę pažangą ir pralaužė pirmąją Rusijos gynybos liniją. Kituose rajonuose Ukrainos pažanga buvo lėtesnė. Rusijos pusės veiksmų negalima vienareikšmiškai vertinti kaip sėkmingų ar nesėkmingų. Kai kurie Rusijos daliniai vykdo veiksmingus gynybinius manevrus. Tuo pat metu kiti palieka savo pozicijas tam tikroje netvarkoje. Vis dažniau pranešama apie Rusijos karių nuostolius atsitraukiant dėl patekimo į savo minų laukus, Rusijos karinės oro pajėgos neįprastai aktyviai veikia virš pietų Ukrainos, kur oro erdvė yra saugesnė nei kitose šalies dalyse. Tačiau ar jų oro smūgiai buvo veiksmingi, dar neaišku.

Zaporožės atominė elektrinė visiškai sustabdytaPaskutinis veikiantis Ukrainos Zaporožės atominės elektrinės reaktorius buvo sustabdytas kaip saugos priemonė, nes Kachovkos užtvankos griūties sukelto potvynio metu buvo užlietas, skelbia „Sky News“. Penki iš šešių Rusijos okupuotos didžiausios Europoje elektrinės reaktorių jau buvo sustabdyti, kai visi valdymo strypai įkišami į reaktoriaus aktyviąją zoną, kad būtų sustabdyta branduolių dalijimosi reakcija ir šilumos bei slėgio susidarymas.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“ savo pareiškime teigė, kad, pratrūkus užtvankai toliau upe, tiesioginės grėsmės elektrinei nekilo.Agentūra teigė, kad šį žingsnį taip pat paskatino netoli objekto vykęs apšaudymas, dėl kurio buvo pažeistos oro linijos.

JK paskelbė apie papildomą 16 mln. svarų sterlingų humanitarinę pagalbą potvynių padariniams Ukrainoje likviduotiJungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė apie dar 16 mln. svarų sterlingų humanitarinę pagalbą Ukrainai dėl potvynių, kuriuos sukėlė Kachovkos užtvankos sugriovimas, rašo „Sky News“. Šios papildomos lėšos papildo pernai paskelbtą 220 mln. svarų sterlingų pažadą.Jos skiriamos atsižvelgiant į didėjančius poreikius visoje Ukrainoje, įskaitant vietoves, nukentėjusias nuo Naujosios Kachovkos užtvankos sugriovimo.Finansavimas bus skirtas nuo potvynio nukentėjusiose Ukrainos pietinės Chersono srities teritorijose veikiančioms pagalbos organizacijoms, kurios aprūpins jas greitojo reagavimo įranga, pastoge ir būtiniausiais reikmenimis.

Keičiasi Putino ir Kremliaus retorika dėl Ukrainos galimybių kareVladimiro Putino pasisakymai apie Ukrainos kontrpuolimą žymi pastebimą nukrypimą nuo jo ankstesnio atsainaus požiūrio į mūšio lauko realijų aptarimą, teigia karo analitikai, kuriuos cituoja „Sky News“. Rusijos prezidentas vakar pareiškė, kad kontrpuolimas prasidėjo, teigdamas, kad visi bandymai iki šiol buvo nesėkmingi, ir leisdamas suprasti, kad esą neva Ukrainos kariai patyrė didelių nuostolių.Nepaisant to, jis pripažino, kad Kyjivo ginkluotosios pajėgos vis dar turi puolamojo potencialo. Naujausiame konflikto Ukrainoje vertinime Karo studijų institutas (ISW) teigė, kad V. Putino pozicija gali reikšti, jog Kremlius mokosi iš savo ankstesnio nesėkmingo požiūrio retoriškai menkinti sėkmingus Ukrainos kontrpuolimus 2022 m.ISW anksčiau pranešė, kad Maskva priėmė naują politiką, nurodančią pareigūnams nesumenkinti Ukrainos kontrpuolimo perspektyvų.

Ukrainos kariuomenė pranešė pasistūmėjusi dar arčiau BachmutoUkrainos pajėgos teigia, kad per pastarąją dieną keliuose fronto linijos ruožuose netoli Bachmuto pasistūmėjo iki 1,4 km, rašo „Skynews“. Tai naujausias iš kelių laimėjimų, apie kuriuos šią savaitę pranešė Kyjivas netoli nuniokoto rytinio miesto, kurį Rusija po ilgo ir kruvino mūšio praėjusį mėnesį ėmė kontroliuoti.„Stengiamės... vykdyti smūgius priešui, kontratakuojame. Mums pavyko pasistūmėti iki 1 400 metrų įvairiuose fronto ruožuose“, - sakė rytinės karinės vadovybės atstovas Serhijus Čerevatis.Per televiziją transliuotuose komentaruose S. Čerevatis sakė, kad Maskvos pajėgos pradėjo kontrataką, kuri nepavyko, taip pat patyrė didelių nuostolių ir žalos karinei technikai.

Chersone sužeisti du savanoriaiRusijos kariuomenė šeštadienį apšaudė savanorius Chersono Korabelnyj rajone ir sužeidė du žmones. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas. „Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono Korabelnyj rajoną, buvo sužeisti savanoriai“, – rašė O. Prokudinas.Pasak jo, nuo Rusijos artilerijos ugnies nukentėjo du – 52 ir 25 metų – vyrai. Savanoriai teikė pagalbą nuo potvynio nukentėjusiems žmonėms. Jie gydomi ligoninėje.Iki šeštadienio 9.00 val. ryto iš užtvindytų Chersono regiono miestų ir kaimų jau buvo evakuoti 2 588 žmonės.

Ukraina: iš potvynio nusiaubtų okupuotų teritorijų leidžiama evakuotis tik turintiems rusiškus pasusIš užlietų okupuotų teritorijų Ukrainos pietinėje Chersono srityje evakuojami tik Rusijos pasų turėtojai, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kurį cituoja „Skynews“. Šią savaitę sugriovus Kachovkos užtvanką įvyko didžiulė humanitarinė katastrofa, o tūkstančiai žmonių dėl potvynio buvo priversti palikti savo namus.Kyjivas ir Maskva dėl užtvankos griūties kaltina viena kitą. Naujausioje atnaujintoje informacijoje Ukrainos generalinis štabas teigė, kad Rusijos okupantai toliau naudojasi savo padaryto nusikaltimo pasekmėmis savo tikslams. „Visų pirma iš užlietų gyvenviečių leidžiama evakuotis tik asmenims, turintiems Rusijos pasus“, – teigia ukrainiečiai. Padalinys taip pat teigė, kad Rusijos okupantai jėga iškeldino civilius gyventojus iš jų pačių išlikusių namų, kad juose galėtų apgyvendinti Rusijos kariškius.

Šaudoma į savanorius, gelbėjančius nuo potvynio Chersone nukentėjusius žmonesApie savanorių, gelbėjančių nukentėjusiuosius dėl potvynio Chersone, aprašymą praneša ir Ukrainis naujienų agentūra „Unian“. Chersone rusų okupantai šaudė į savanorius, kurie padėjo nuo potvynio nukentėjusiems žmonėms.Apie tai „Telegram" kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas. Jis pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono laivų rajoną, dėl to buvo sužeisti savanoriai.

Per naktinį išpuolį Odesoje, Ukrainoje, žuvo trys žmonėsUkrainos kariuomenė pranešė, kad per Rusijos ataką Odesos uostamiestyje naktį žuvo trys žmonės ir kelios dešimtys buvo sužeisti, rašo skynews.com. Pranešama, kad Rusijos bepiločio orlaivio nuolaužos nukrito ant daugiabučio gyvenamojo namo pietų Ukrainos mieste ir sukėlė gaisrą.Ukrainos priešlėktuvinė gynyba numušė aštuonis dronus ir dvi raketas, sakė pietinės karinės vadovybės atstovas.Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad buvo sužeisti 27 žmonės, tarp jų trys vaikai.Pasak jų, gaisras buvo greitai užgesintas, o iš pastato išgelbėta 12 žmonių.

Skelbiama apie dešiniojo Dniepro kranto apšaudymą Dėl masinio artilerijos apšaudymo iš Rusijos pajėgų dislokacijos vietos evakuacija dešiniajame Dniepro krante Chersono srityje sustabdyta, praneša Ukrainos vietos valdžios atstovai, kuriuos cituoja BBC Rusijos naujienų tarnyba.

Per dronų ir raketų ataką Odesos regione žuvo 3 žmonės, 29 sužeistiPer naujausią Rusijos smūgį raketomis ir dronais „Shahed“ žuvo trys žmonės ir 29 buvo sužeisti, įskaitant du vaikus ir nėščią moterį. Apie tai pranešė Nacionaliniame teletilte kalbėjusi Pietų operatyvinės vadovybės atstovė spaudai Natalija Humeniuk.„Sunaikinti visi aštuoni „Shahedai“, kurie taikėsi į Odesos regioną. Skelveldros sukėlė gaisrą daugiabučiame name – ten žuvo trys žmonės“, – informavo ji, pridurdama, kad šiuo metu yra žinoma, jog dėl sprogimo bangos poveikio buvo sužeisti 26 žmonės. Tarp jų, pasak jos, yra du vaikai ir nėščia moteris.Kartu ji pranešė, kad raketų ataka taip pat buvo įvykdyta Odesos regiono Juodosios jūros pakrantėje. „Buvo sunaikintos dvi raketos, o viena pataikė į pakrantę. Nuolaužos ir sprogimo bangos apgadino gyvenamuosius pastatus. Ten taip pat buvo sužeisti trys žmonės“, – sakė ji.N. Humeniuk paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir slėptis net tada, kai suveikia oro gynyba, nes raketų ir dronų numušimo pasekmės taip pat gali būti pražūtingos.

Kachovkos rezervuaras neteko daugiau nei trečdalio vandensDėl užtvankos griūties Kachovkos rezervuaras jau prarado daugiau nei trečdalį vandens, sukaupto pavasariniam laistymui, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Birželio 10 d. 06.00 val. duomenimis, Kachovkos užtvankos lygis Nikopolio rajone yra 10,55 m, t. y. beveik 1,2 m žemesnis nei praėjusią dieną.Hidroelektrinės dirba sumažintu pajėgumu, kad sumažintų rusų įvykdyto Kachovskos hidroelektrinės sprogimo padarinius. Hidroelektrinės ir toliau kaupia vandenį Dniepro aukštuosiuose rezervuaruose. Taip pat pažymima, kad pasiekus kritinį vandens lygį ir evakuavus gyventojus, laukia kitas sudėtingesnis etapas – stichinės nelaimės padarinių likvidavimas.

Padėtis potvynio zonoje išlieka sudėtingaKaip BBC sakė kairiajame Dniepro krante dirbančių savanorių grupės koordinatorius, padėtis ir toliau išlieka sudėtinga.Nuo birželio 10 d. ryto gautas 1751 prašymas evakuotis iš potvynio zonos (kai kuriais adresais gyvena daugiau nei vienas žmogus). Tarp jų yra 117 vaikų, 32 judėjimo negalią turintys žmonės ir 183 pensininkai.Giminaičiai negali rasti ir atkurti ryšio su mažiausiai 395 žmonėmis iš vietos gyvenviečių. Savanoriams iš vietos gyventojų pavyko nuvažiuoti į Soloncų gyvenvietę, kur jie galėjo perduoti vandens, maisto ir vaistų kelioms dešimtims žmonių, kurie pagalbos laukė tris dienas. Taip pat pavyko paimti kai kuriuos sunkiausiai sužeistus žmones.

Žiniasklaida: Šeštadienį Kryme nugriaudėjo sprogimai, Krymo okupacinė valdžia tai neigiaŠeštadienį, birželio 10 d., rusų laikinai okupuotame Kryme pasigirdo galingi sprogimai, pasirodė informacija apie priešlėktuvinės gynybos darbą, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „5.30 val. pasigirdo labai stiprus sprogimas“, - pranešė „Telegram“ kanalas „Chp / Simferopol“.Pasak jo, netoli Simferopolio pasigirdo du sprogimai – vienas buvo galingas, o antrasis – ne toks stiprus.„Įvyko galingas sprogimas, jau vibravo langai. Autobusų stotyje drebėjo langai. Simferopolio rajone girdėjosi sprogimas“, - rašoma kanale.Tačiau Krymo okupacinės administracijos vadovas Sergejus Aksionovas teigia esą jų priešlėktuvinė gynyba dvi balistines raketas numušė. „Ryte priešlėktuvinės gynybos pajėgos numušė dvi balistines raketas, kurias paleido Ukrainos OTRK „Grom-2“. Aukų ar sužeistųjų nebuvo“, – savo telegramos kanale rašė Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.Tiesa, jis nenurodo, apie kokį regioną ar vietovę kalbama.

Virš Krymo galimai numuštos dvi raketosRusijos aneksuoto Krymo vadovas pranešė apie bandymą apšaudyti pusiasalį, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. „Ryte priešlėktuvinės gynybos pajėgos numušė dvi balistines raketas, kurias paleido Ukrainos OTRK „Grom-2“. Aukų ar sužeistųjų nebuvo“, – savo telegramos kanale rašė Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.Nenurodoma, apie kokį regioną ar vietovę kalbama, BBC pabrėžia, kad negali patvirtinti šių teiginių.

Rusai praėjusią naktį raketomis ir dronais atakavo Poltavos regionąAnkstyvą šeštadienio rytą Rusijos invazinės pajėgos atakavo Ukrainos Poltavos regioną „Iskander“ tipo balistinėmis ir sparnuotosiomis raketomis, taip pat iranietiškais koviniais dronais. Apie tai „Telegram“ pranešė regono karinės administracijos vadovas Dmytro Luninas.Pasak D. Lunino, Poltavos regione okupantai smogė kariniam aerodromui „Mirgorod“ ir buvo pažeista aerodromo infrastruktūra ir įranga, tačiau šiuo metu apšaudymo padariniai likviduojami, o įranga gabenama į saugias vietas.Be to, „vykdant oro gynybos operaciją skeveldros padarė žalos aštuoniems privatiems pastatams ir keturiems automobiliams, nukentėjusiųjų nebuvo“, pranešė D. Luninas.

JAV teigia palydovais užfiksavusi sprogimus Kachovkos hidroelektrinėjeJAV žvalgybos palydovai užfiksavo sprogimą Kachovskos hidroelektrinėje prieš pat užtvankos sugriovimą, „New York Times“ sakė aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Pasak jo, palydovai užfiksavo stipriam sprogimui būdingą šiluminį signalą. Laikraščio šaltinis teigia, kad Amerikos žvalgyba įtaria Rusiją sunaikinus užtvanką, tačiau tvirtų įrodymų kol kas neturi.Stiprus sprogimas užfiksuotas mažiau nei 35 km spinduliu aplink užtvanką Naujojoje Kachovkoje ir seisminiais jutikliais Rumunijoje. Remiantis šiais duomenimis, sprogimas įvyko antradienį 2.54 val. Būtent tada, pasak prezidento V. Zelenskio, užtvanka buvo susprogdinta.Kaip pranešta anksčiau, Norvegijos seismologai maždaug dvidešimčia minučių anksčiau užfiksavo kitą, silpnesnį seisminį įvykį.Netoli užtvankos gyvenantys žmonės pranešė girdėję kelis sprogimus, kai užtvanka pradėjo griūti.

Ukrainoje jau žuvo 214 660 Rusijos kariųUkrainos gynybos pajėgos nuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų birželio 10 dienos nukovė apie 214 660 rusų užpuolikų, iš jų 890 – vien per pastarąją parą. Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 3 909 (+8) priešo tankus, 7 607 (+7) šarvuočius, 3 717 (+15) artilerijos sistemų, 600 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 362 (+3) oro gynybos sistemas, 314 karo lėktuvų, 299 sraigtasparnius, 3 263 (+16) taktinius dronus, 1 176 (+5) sparnuotąsias raketas, 18 karo laivų/ katerių, 6 428 (+18) sunkvežimius ir degalų cisternas ir 507 (+5) specializuotos įrangos vienetus.Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.

Estijos žvalgyba: Ukrainos ginkluotosios pajėgos rengia pagrindinį smūgįŠiuo metu kovos taip pat vyksta aplink Bachmutą, tačiau karo veiksmų intensyvumas ypač išaugo Zaporožės regione, įvykius Ukrainos fronte komentavo Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro vadovas pulkininkas Margo Grosbergas.Pasak jo, pagrindinis kontrpuolimo smūgis dar nėra suduotas, veikiau ieškoma galimų gynybos proveržio taškų. „Bet gali atsitikti ir taip, kad nematome tokio didelio masto ir didžiulio puolimo, kokį matėme Charkove praėjusį rudenį. Būkime sąžiningi, Rusijos ginkluotosios pajėgos taip pat turėjo pastaruosius devynis mėnesius pasiruošti. Vietų tokiam proveržiui paieška gali užtrukti ilgai“, – teigė M. Grosbergas. „Ši puolamoji operacija tikrai bus sudėtingesnė, daugialypė, nei buvo Charkovo kryptimi rudenį... Viskas priklauso nuo to, kur bus rastas lūžio taškas, taip sakant, kurį galima spustelėti. Manau, kad galimybių yra visuose frontuose“, – tvirtino M. Grosbergas.

Rusijoje kilo didelis gaisrasRusijoje, Ufoje, šalia geležinkelio stoties, kilo didelis gaisras, virš miesto pakilo dūmų stulpas, skelbia UNIAN.Pranešama, kad dega apie 10 degalų cisternų.https://t.me/uniannet/101162

Ir Rusija, Ir Ukraina praneša apie sunkias kovas pietryčių UkrainojeUkrainos pietryčiuose vyksta įnirtingi mūšiai, Ukrainos kariai toliau išbando savo jėgas skirtingos Rusijos linijos gynybos ruožuose. „Priešas turi savo pagrindinius rezervus mūsų kryptimi. Tai tiesiog prasideda“, – „Telegram“ kanale rašė regiono okupacinės administracijos tarybos narys Vladimiras Rogovas.Pasak jo, Rusijos minų laukai išlieka pagrindinėmis Ukrainos pajėgų problemomis, ir, pasak Kremliui palankaus pareigūno, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai dar nesugebėjo padaryti pastebimos pažangos.Tačiau sunkiausios kovos, anot V. Rogovo, dar neprasidėjo. „Sunkiausia mums ir mūsų varžovui dar laukia ateityje“, – sakė jis platformoje „Telegram“.Tuo tarpu Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar sakė, kad visuose fronto sektoriuose atsiranda įtempta situacija, o Zaporožės kryptimi Rusijos kariai laikosi linijos, ten tęsiasi poziciniai mūšiai.Pasak H. Maliar, ukrainiečiai kariai vykdo aktyvias puolamąsias operacijas Bachmuto rajone, kur Rusijos kariai traukia rezervus ir bando išlaikyti savo pozicijas.

Ukraina: į Juodąją jūrą nuplaunamo ne tik namų dalys, bet ir minosPietų Ukrainos gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk patvirtino pranešimus, kad namų fragmentai, nuplauti dėl Kakhovkos hidroelektrinės sunaikinimo, dreifuoja iš Chersono regiono į Odesos pakrantę.Be to, ji įspėjo apie pavojų, kad Juodojoje jūroje atsiras minų, kurios ten plukdomos vandens srautais iš užtvindytų teritorijų.„Šios minos gali susidurti su jūrų minomis, kurios teršia Ukrainos teritorinius vandenis. Tai bus papildomas pavojus, grėsmė“, – per spaudos konferenciją sakė N. Humeniuk.Dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimo regione buvo užtvindyta mažiausiai 600 kvadratinių kilometrų.

Analitikai: Ukrainos puolimas, atrodo, prasidedaUkrainos kariuomenė, atrodo, pradeda ilgai lauktą puolimą, o Kyjivas bando pralaužti Maskvos gynybą ir susigrąžinti savo teritoriją.Kyjivas apie savo planus kalba nekonkrečiai ir teigia, kad oficialaus paskelbimo nebus, taip bandydamas išnaudoti karo miglą savo naudai.Socialinėje žiniasklaidoje išmani Ukrainos gynybos ministerija birželio 4 dieną pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip kariai, vilkintys uniformas, prideda pirštą prie lūpų. „Planai mėgsta tylą“, – sakoma vaizdo įraše, kuris, kaip manoma, yra apie kontrpuolimą.Tačiau ketvirtadienį Vašingtone įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) tviteryje parašė: „Ukrainos kontrpuolimas prasidėjo“.„Pradinės Ukrainos kontrpuolimo operacijos gali būti sunkiausios ir lėčiausios, nes tai, be kita ko, yra įsiskverbimas į parengtas gynybines pozicijas, – teigė ISW. – Šiame etape Ukrainos nuostoliai taip pat gali būti didžiausi“.Karo analitikas Michaelas Kofmanas ketvirtadienį laikraščiui „Financial Times“ sakė, kad „remiantis vakarykščiais veiksmais ir naudojamomis Vakarų sistemomis, atrodo, kad Ukrainos puolimas jau vyksta“.Jau kelias savaites Kyjivas rengėsi puolimui: Maskva apšaudyta dronais, atakuota Rusijos teritorija ir vykdyta žvalgyba siekiant patikrinti Rusijos gynybą.Gavęs naujos karinės įrangos iš Vakarų, įskaitant vokiškus tankus, Kyjivas yra spaudžiamas įrodyti, kad gali pasiekti sėkmę.Komentuodamas Ukrainos pasirengimą puolimui, vienas aukšto rango prancūzų karininkas sakė AFP: „Ukrainiečiai patiria didelį spaudimą ir gali būti, kad esame šio karo lūžio taške“.

Pentagonas paskelbė apie naują milijardinę paramą UkrainaiJAV vyriausybė skiria Ukrainai naują milijardinę paramą, kad ši galėtų priešintis Rusijos agresijai. JAV gynybos departamentas penktadienį Vašingtone paskelbė apie naują 2,1 mlrd. dolerių (1,95 mlrd. eurų) vertės karinės pagalbos paketą. Pentagono duomenimis, jis, be kita ko, apims amuniciją įvairioms ginklų sistemoms, kurias JAV jau pristatė Ukrainai.Jungtinės Valstijos laikomos svarbiausia Ukrainos sąjungininke jos gynybinėje kovoje su rusų invazija ir praėjusiais mėnesiais sparčiu tempu skyrė šaliai milžiniškos apimties karinės įrangos paketus.Pentagono duomenimis, JAV nuo karo pradžios 2022 m. vasario pabaigoje Kyjivui suteikė ar pažadėjo suteikti karinės paramos už daugiau kaip 39,7 mlrd. dolerių (36,9 mlrd. eurų).

Rusijos okupacinė valdžia: po užtvankos griūties užtvindytoje teritorijoje žuvo aštuoni žmonėsPo Kachovkos užtvankos griūties Rusijos kontroliuojamoje užtvindytos Chersono srities dalyje, okupacinės valdžios duomenimis, iki šiol žuvo aštuoni žmonės. „Deja, yra aukų. Tai neišvengiama esant tokio masto katastrofai“, – penktadienį „Telegram“ kanale pareiškė Maskvos paskirtas teritorijos vadovas Vladimiras Saldo. Prieš tai buvo kalbama apie penkis žuvusiuosius.Po užtvankos griūties išsiliejęs vanduo užtvindė didelę dalį rusų kontroliuojamų Chersono srities teritorijų. Ukrainos išvaduota srities sostinė Chersonas taip pat paveikta potvynių. Kyjivo kontroliuojamame Dnipro krante institucijos pranešė apie penkis žuvusiuosius. Taip pat yra dingusių žmonių.V. Saldo teigimu, rusai iš savo kontroliuojamos apsemtos srities dalies evakavo apie 5 800 žmonių. 62 jų paguldyti į ligoninę. Rusijos civilinės apsaugos ministerija, be to, informavo apie dar 1 534 žmonių išgelbėjimą užimtose teritorijose. Čia esą užtvindyta daugiau kaip 22 000 namų 17-oje gyvenviečių. V. Saldo pastatams padarytą žalą įvertino daugiau kaip 1,5 mlrd. rublių (apie 17 mln. eurų).Rusų okupantų pateikiamų duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Rusija 2022 m. vasario 24 d. užpuolė Rusiją ir netrukus po to užėmė didelę dalį Chersono srities. Naktį į antradienį griuvo užtvanka. Ukraina kaltina rusų dalinius užminavus hidroelektrinę ir tada susprogdinus. Rusija tuo tarpu tikina, kad užtvanka buvo sunaikinta per ukrainiečių apšaudymą.

Rusija Kryme užminavo chemijos gamykląPasak dviejų Ukrainos pareigūnų, Rusija sprogmenimis apdėliojo pramoninę chemijos gamyklą, iš kuri, jei būtų sunaikinta, išskirtų „tūkstančius tonų“ nuodingų medžiagų, rašo „Sky News“.Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas Romanas Svitanas televizijai „Apostrof“ sakė, kad Rusijos armijos inžinieriai parengė Krymo „Titano“ gamyklą netoli Armiansko Krymo šiaurėje, kad būtų nugriauta, jei Ukrainos armija priartėtų prie pusiasalio.„Gamyklėlė jau visiškai užminuota, įskaitant konteinerius su rūgštimi, chloru ir reagentais. Neseniai jie ten pradėjo montuoti sprogmenis, nes matė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali kirsti Dniepro [upę] ir pulti Armianską“, – sakė jis.Jo perspėjimas atkartojo su Krymu besiribojančio Chersono regiono gubernatoriaus Oleksandro Prokudino komentarus, kuris praėjusį penktadienį pareiškė, kad Rusijos okupantai į gamyklą nuvežė sprogmenų.„Dėl galimo sprogimo į atmosferą pateks tūkstančiai tonų nuodingų medžiagų ir kils mirtinas pavojus žmonėms ir aplinkai“, – sakė jis.

Baltieji rūmai: Rusija planuoja kitais metais pati gaminti iranietiškus dronusRusija gauna medžiagų iš Irano, kad savo teritorijoje galėtų pastatyti dronų gamyklą, kuri „gali pradėti veikti kitų metų pradžioje“, penktadienį perspėjo Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.Baltieji rūmai paviešino palydovinę nuotrauką, kurioje matyti būsimos gamyklos vieta Alabugos specialiojoje ekonominėje zonoje, esančioje maždaug už 900 km į rytus nuo Maskvos.„Atrodo, kad Rusijos ir Irano karinė partnerystė gilėja“, – sakė J. Kirby, remdamasis JAV žvalgybos informacija.Baltieji rūmai sakė, kad paskelbs naują vyriausybinę rekomendaciją, skirtą padėti įmonėms ir vyriausybėms „užtikrinti, kad jos netyčia neprisidėtų prie Irano (dronų) programos“.Vašingtonas mano, kad Rusija iš Irano gavo šimtus kovinių dronų ir susijusios įrangos, kad padėtų Maskvai toliau kariauti prieš Ukrainą.JAV duomenimis, dronai gaminami Irane, gabenami per Kaspijos jūrą, „o vėliau Rusijos pajėgos juos naudoja prieš Ukrainą, – sakė J. Kirby. – Pastarosiomis savaitėmis Rusija naudojo Irano bepiločius orlaivius smogti Kyjivui ir terorizuoti Ukrainos gyventojams“.Vašingtonas pareiškė nerimą dėl, jo teigimu, Maskvos pastangų pačiai pradėti gaminti iranietiškus dronus.„Turime informacijos, kad Rusija iš Irano gauna medžiagų, reikalingų bepiločių orlaivių gamyklai Rusijoje statyti“, – sakė J. Kirby.

V. Putinas teigia, kad Ukrainos kontrpuolimas prasidėjoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad prasidėjo ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas, tačiau Kyjivui esą kol kas „nepavyko“ pasiekti savo tikslų.„Galime tvirtai pareikšti, kad šis Ukrainos puolimas prasidėjo, – sakė V. Putinas vaizdo interviu, kurį „Telegram“ paskelbė vienas Rusijos žurnalistas. – Tačiau Ukrainos pajėgos nepasiekė savo tikslų nė viename mūšio rajone“.Ukraina kelis mėnesius teigė, kad rengiasi kontrpuolimui siekdama išstumti Rusijos karius iš savo teritorijos, tačiau sakė, kad oficialaus pranešimo apie jo pradžią nebus.V. Putinas sakė, kad „mūšiai tęsiasi jau penkias dienas, vakar ir užvakar vyko intensyvios kovos“. Pasak jo, Ukrainos pajėgos patyrė „didelių nuostolių“, tačiau „Kyjivo režimo puolimo potencialas vis dar išlieka“.Kelias dienas Rusijos kariuomenė teigė atrėmusi puolimus Ukrainos pietuose, kurie būtų pradinis Kyjivo puolimo etapas.Tačiau Kyjivas teigė, kad pagrindinis kovos centras tebėra Ukrainos rytuose, o apie padėtį pietuose pateikė nedaug informacijos.https://t.me/nexta_live/54198

Ukrainos ekonomika traukėsi mažiau, nei prognozuotaUkrainos bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, traukėsi 10,5 proc. Ir tai yra mažiau nei tikėtasi. Pasak ekonomikos ministrės Julijos Svyrydenko, buvo prognozuojamas BVP sumažėjimas 14 proc.Penktadienį paskelbtais duomenimis, lyginant su ketvirtuoju 2022 m. ketvirčiu, BVP net 2,4 proc. ūgtelėjo. Tai, pasakė ministrės, teikia optimizmo. Duomenys esą rodo, kad Ukrainos ekonomika greičiau nei tikėtasi prisitaikė prie situacijos po Rusijos invazijos.J. Svyrydenko apgailestavo dėl Rusijos karo padarinių. Karas prasidėjo 2022 m. vasario 24 d. ir todėl nevisiškai atsiliepė pirmajam praėjusių metų ketvirčiui. Kaip problemas ministrė įvardijo stringantį grūdų ir kitų žemės ūkio produktų eksportą, o kalbant apie ateitį – Kachovkos užtvankos sugriovimo pasekmes.

Rusija perdavė Vengrijai vengrų kilmės karo belaisvius iš UkrainosRusija tiesiai Vengrijai perdavė 11 vengrų kilmės karo belaisvių iš Ukrainos. Vengrijos vicepremjeras Zsoltas Semjenis penktadienį patvirtino atitinkamą Rusijos stačiatikių bažnyčios pranešimą. Maskva esą patenkino Vengrijos prašymą. Ukraina, pasak žiniasklaidos, šiame procese nedalyvavo.„Tai buvo mano žmogiška ir patriotiška pareiga“, – sakė Z. Semjenis televizijos stočiai ATV apie belaisvių perdavimo procesą. Kaip premjero Vilktoro Orbano pavaduotojas, jis atsakingas ir už Bažnyčios klausimus.Vadovaujant V. Orbanui, ES šalis Vengrija vykdo Maskvai draugišką kursą. Tai iš esmės nepasikeitė ir po Rusijos invazijos į Ukrainą. Budapeštas remia ES sankcijas Rusijai tik su išlygomis arba kliudo jų įvedimui.Užkarpatėje, vakarinėje Ukrainos srityje, gyvena apie 150 000 etninių vengrų (2001 m. gyventojų surašymo duomenimis). Būdami Ukrainos piliečiai, jie, kaip ir kiti ukrainiečiai, tarnauja Ukrainos ginkluotosiose pajėgose.Dalis Užkarpatės iki 1918 m. priklausė tuometinei Vengrijai. V. Orbano vyriausybė nuo 2010 m. dalija Vengrijos pilietybę ir pasus etniniams vengrams kaimyninėse šalyse.Rusijos stačiatikių bažnyčiai Vengrijoje priklauso 2 300 narių. V. Orbano vyriausybė dosniai remia ją finansais.

Ukrainos pareigūnė: iš potvynio zonos iki šiol evakuota beveik 3 000 žmoniųPo Kachovkos užtvankos susprogdinimo iš potvynio zonos iki šiol evakuota beveik 3 000 žmonių. Gelbėjimo operacija tęsiasi. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.„Evakuota beveik 3 000 žmonių. Galime patvirtinti, kad, deja, jau esama šios tragedijos aukų“, – teigė N. Humeniuk.Pareigūnė apgailestavo, kad ekologinės nelaimės zonoje yra nemažai žmonių, kurie ir toliau atsisako evakuotis, net ir laukdami atoslūgio ant stogų. „Jie laukia natūralaus vandens atoslūgio. Tačiau laukimas gali būti ilgas“, – kalbėjo atstovė.Ji pažymėjo, kad, nepaisant visko, gelbėtojai, policininkai ir savanoriai bando įtikinti žmones pasitraukti iš pavojingų vietovių ir persikelti į saugesnes.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į birželio 6 d. Rusijos kariai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę ir šalia esančią užtvanką. Buvo užtvindyta dalis Chersono ir dar 80 gyvenviečių. Ukrainos saugumo tarnyba perėmė pokalbį, patvirtinantį, kad dėl hidroelektrinės sprogdinimo atsakinga Rusijos sabotažo grupė.

Pranešama, kad šnipinėjimo palydovai aptiko sprogimą prieš užtvankos griūtįJAV šnipinėjimo palydovai aptiko sprogimą prie Kachovkos užtvankos prieš pat jai sugriūnant, praneša „New York Times“.Vienas amerikiečių pareigūnas laikraščiui sakė, kad palydovai su infraraudonųjų spindulių jutikliais aptiko karščio požymį, atitinkantį didelį sprogimą.Teigiama, kad JAV žvalgybos analitikai įtaria, jog dėl nelaimės kalta Rusija, tačiau neturi tvirtų įrodymų, kas atsakingas, rašo „Sky News“.

Rusijos kariuomenė apšaudo Chersoną – atakuoja pakrantęRusijos kariuomenė vėl apšaudo Chersono miestąTai pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas „Telegram“ kanale, praneša „Ukrinform“.„Rusai vėl apšaudo Chersoną“, – rašė O. Prokudinas.Regioninės karinės administracijos vadovo teigimu, rusai šaudo į pakrantės zonas.

Kurske dronas nukrito naftos bazės teritorijojePasak Kursko srities gubernatoriaus Romano Starovoito, dronas nukrito Kursko naftos bazės cisternų parko teritorijoje.Jo teigimu, objekte nėra apgadinimų ar sunaikinimų. Dabar drono avarijos vietoje dirba specialiųjų tarnybų budinčios grupės, rašo jis.

Chersone į apšaudymą pateko Petro Porošenka5-asis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka kartu su savo komanda pateko į apšaudymą Chersone humanitarinės misijos metu, praneša „Nexta“ savo „Telegram“ kanale.Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.https://t.me/nexta_live/54192

Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo sprogimą Kachovkos užtvankojeNorvegijos seismologijos institutas penktadienį pranešė, kad užfiksavo „sprogimą“ toje vietoje ir tuo metu, kai Ukrainoje buvo pralaužta užtvanka ir dėl to kilo didelis potvynis.NORSAR pranešimas, kuriame nepateikta jokios informacijos apie sprogimo priežastį, patvirtina prielaidas, kad hidroelektrinės užtvanka, esanti Rusijos kontroliuojamoje zonoje, sprogo ne dėl žalos, padarytos per kelis mėnesius trukusį intensyvų bombardavimą.

Nufilmuota, kaip Rusijos raketos pataikė į maisto prekių parduotuvęRusija naktį surengė oro antskrydžius centrinėje ir šiaurinėje Ukrainos dalyje.Ukrainos pareigūnai pranešė, kad Umanėje, Čerkasų srityje, sparnuotosios raketos pataikė į „civilinį“ objektą.Ukrainos kariuomenė įkėlė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, matyti, kad per antskrydį nukentėjo maisto prekių parduotuvė.Vaizdo įraše matomi žmonės, sprunkantys iš pastato po šviesos blyksnio ir nuo lubų pradedančios kristi nuolaužos.https://twitter.com/DefenceU/status/1667140988257828866?ref_src=twsrc%5Etfw

JT Žmogaus teisių biuras: kol kas negalima teigti, kad užtvankos griūtis yra karo nusikaltimasJT Žmogaus teisių biuras teigia kol kas negalįs spręsti, ar Kachovkos užtvankos sugriovimas Ukrainoje yra karo nusikaltimas. „Kadangi incidento aplinkybės vis dar yra neaiškios, per anksti svarstyti, ar galėjo būti įvykdytas karo nusikaltimas, – penktadienį Ženevoje sakė biuro atstovas Jeremy‘is Laurence‘as. – Mes patvirtiname savo reikalavimą, kad būtų atliktas nepriklausomas, nešališkas, nuodugnus ir skaidrus tyrimas“.J. Laurence‘as pridūrė, kad visi prašymai patekti į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas iki šiol buvo atmesti.Ukraina kaltina rusų dalinius užminavus prie užtvankos stovinčią hidroelektrinę ir tada ją susprogdinus. Rusija tuo tarpu teigia, kad užtvanka sugriauta per ukrainiečių apšaudymą. Ekspertai taip pat neatmeta, kad Rusijos seniai kontroliuojama užtvanka buvo prastai prižiūrima ir neatlaikė vandens masių.

Belgorode dronas nukrito ant biurų pastato stogoRusijos mieste Belgorode ant biurų pastato stogo nukritęs dronas užsidegė, pranešė regiono vadovas Viačeslavas Gladkovas.Dronas jau užgesintas, aukų nebuvo. Skeveldros apgadino du automobilius.https://t.me/tvrain/66864

G. Thunberg po Kachovkos užtvankos sugriovimo kalba apie „ekocidą“Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg kaltina Rusiją sugriovus Kachovkos užtvanką Ukrainoje. Užtvankos griūties padariniai yra „absoliučiai siaubingi ir baisūs“, – sakė ji penktadienį agentūrai „Reuters“ per kassavaitinį klimato streiką prie Švedijos parlamento.„Rusija turi būti patraukta atsakomybėn už savo veiksmus ir savo nusikaltimus. Pasaulio akys dabar nukreiptos į ją“, – kalbėjo G. Thunberg. Jau ketvirtadienį 20-metė tviteryje kalbėjo apie „ekocidą“, kuris yra „neišprovokuotos Rusijos invazijos į Ukrainą tęsinys ir dar vienas siaubingas nusikaltimas“, atėmęs pasauliui žadą.Į tai reaguodamas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tviteryje rašė: „Ačiū labai už jūsų poziciją ir tiesos gynimą @GretaThunberg! (Rusija) turi būti patraukta atsakomybėn už visą blogį prieš žmones, gyvybę ir gamtą!“

Nyderlandų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad Skitų aukso kolekcija turi būti grąžinta UkrainaiNyderlandų Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį nuosprendį byloje dėl Skitų aukso kolekcijos nuosavybės. Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas iš Hagos, teismas visiškai atmetė Krymo muziejų pateiktą kasacinį skundą ir paliko galioti apeliacinį sprendimą, kuriuo buvo patenkinti Ukrainos reikalavimai.Po beveik 10 metų trukusio bylinėjimosi Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad Allardo Piersono muziejus parodos „Krymas – Juodosios jūros auksas ir paslaptys“ eksponatus turi perduoti Ukrainos nacionaliniam istorijos muziejui.Teisinis karas dėl eksponatų prasidėjo po to, kai vertinga kolekcija buvo išvežta iš Krymo į Nyderlandus parodai 2013 metais, prieš Rusijai okupuojant pusiasalį. Parodą sudarė penkių muziejų, iš kurių vienas yra Kyjive, o keturi – Kryme, kolekcijos. Paroda buvo surengta Amsterdamo Allardo Piersono muziejuje.2022 metų sausį vadinamieji Rusijos Krymo muziejai laikinai okupuotame Kryme pateikė kasacinį skundą dėl 2021 metų spalį priimto Amsterdamo apeliacinio teismo sprendimo Skitų aukso kolekciją grąžinti Ukrainai.Kol vyko teismai, kolekcija, kurios vertė siekia 10 mln. eurų, buvo saugoma tame pačiame muziejuje.Teisingumo, Kultūros, Užsienio reikalų ministerijos, Nyderlandų advokatų kontoros „Bergh Stoop & Sanders“ ir Ukrainos advokatų profesinės bendrijos „Serhiy Kozyakov and Partners“ teisininkų komandos nuo 2014 metų dirbo siekdamos grąžinti eksponatus namo.

Ukrainos viceministrė praneša apie įtemptą situaciją fronto linijojeUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar sako, kad padėtis visose fronto linijos srityse yra „įtempta“.„Sunkūs mūšiai“ tęsiasi, rašė ji pranešimų programoje „Telegram“, pridūrusi, kad rytai yra „epicentras“.„Priešas ir toliau sutelkia savo pagrindines pastangas Lymano, Bachmuto, Avdejevkos ir Marijinkos kryptimis“, – rašo ji.Ji pridūrė, kad Rusijos kariai Zaporižioje dalyvauja gynybiniuose mūšiuose.

Rusija planuoja taktinius branduolinius ginklus perkelti į BaltarusijąRusija taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje ketina pradėti dislokuoti liepos 7–8 dienomis. Taip Baltarusijos Aliaksandrui Lukašenkai sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Per susitikimą Rusijos kurortiniame Sočyje V. Putinas pareiškė, kad sausumos branduolinės raketos bus perkeltos, kai tik bus baigti pasiruošimo darbai, ir pridūrė, kad „viskas vyksta pagal planą, viskas stabilu“, teigiama Kremliaus pokalbio santraukoje.Artimi sąjungininkai anksčiau susitarė dėl plano dislokuoti šias trumpojo nuotolio branduolines raketas Baltarusijos teritorijoje.https://t.me/insiderUKR/56230

Zaporižios srityje du žmonės žuvo per ligoninės apšaudymąZaporižios srities Huliaipolės mieste apšaudyta ligoninė, žuvo du žmonės, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.Anot jo, mirė ligoninės jaunesnioji slaugytoja ir santechnikas. Dar du žmonės buvo sužeisti.https://t.me/nexta_live/54182

Pagalbos šauksmai iš apsemtų teritorijų: mes lėtai mirštame be maisto ir vandensŠimtai žmonių „Telegram“ programėlėje prašo juos išgelbėti nuo didelių potvynių Chersone, rašo BBC korespondentas.„Padėkite man, prašau!“ – rašo Svitlana, kuri teigia, kad vienu adresu Rusijos okupuotoje Dniepro upės pusėje yra įstrigę 35 žmonės.„Jie visi ant netoliese esančio stogo – vaikai rėkia ir verkia, – maldauja ji. – Trys dienos be maisto ir vandens. Mes lėtai mirštame. Prašau, prašau.“Daugiausia pagalbos šauksmų sulaukia žmonės kairiajame krante, kurį kontroliuoja Rusija.Viename šiandien paskelbtame vietiniame sąraše yra mažiausiai 150 žmonių, kurie, kaip pranešama, dingę, pavardės.Aliona parašė įrašą: „Skubiai prašome! Yra 1939 metais gimusi močiutė ir 1958 metais gimusi neįgali moteris. Reikia jas evakuoti. Padėkite!“Chersono pareigūnai patarė gelbėtojams padaryti pertrauką, kai vakar miestą smarkiai apšaudė.Socialiniuose tinkluose dešimtys žmonių visoje Ukrainoje paskelbė savo adresus ir prašymus suteikti apgyvendinimą po jų išgelbėjimo.

Chersono regione ir toliau kiek įmanoma gelbėjami gyvūnaiTuometu dėl Kachovkos hidroelektrinės griūties gali žūti 180 žmonių, tūkstančiai paukščių ir laukinių gyvūnų.Gausus vandens tiesiog nuplauna visą biologinę įvairovę. Iškilo grėsmė išnykti 9 Izmurdo ir 5 – Ramsaro vietovėms, kurių plotas viršija 76 tūkstančius hektarų.Potvyniai sukels dirvožemio degradaciją, eroziją ir išplaus visą derlingą dirvožemio sluoksnį į vandenį, o tai savo ruožtu ne tik sunaikins derlingus dirvožemius, bet ir užterš Dniepro upės vandens išteklius.https://t.me/uniannet/101127

Ukraina: Černihivo srityje sprogus minai, vienas policininkas žuvo, kitas buvo sužeistasUkrainos Černihivo srityje sprogus minai, vienas policininkas žuvo, kitas buvo sužeistas.Tai penktadienį feisbuke pranešė regiono policija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Šįryt ne tarnybos metu Oleksijus Žovtykas su kolega važiavo nuosavu automobiliu per pasienio teritoriją. Policininkai užvažiavo ant minos, kuri sprogo. 39 metų O. Žovtykas žuvo vietoje, o jo kolega patyrė traumų, jis nugabentas į ligoninę“, – rašoma pranešime.Žuvęs pareigūnas augino tris nepilnamečius vaikus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kovo mėnesį Černihivo srityje buvo palaidotas policininkas Oleksandras Ješčenka, kuris žuvo, gindamas Bachmutą.

Ukrainos ministras: per potvynį sprogus užtvankai žuvo mažiausiai penki žmonės, 13 dingoMažiausiai penki žmonės žuvo ir 13 yra dingę per potvynį, sukeltą sprogus Ukrainos Kachovkos hidroelektrinės užtvankai, penktadienį socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.Maskvos primesta valdžia okupuotoje Chersono srities dalyje ketvirtadienį pranešė, kad per potvynius Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje prie sunaikintos užtvankos žuvo penki žmonės.

Administracija: vanduo Chersone tinkamas vartotiVanduo Chersone šiuo metu yra tinkamas vartoti, nors rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, sukeldami vandens tiekimo problemų daugelyje regionų.Tai penktadienį pranešė Chersono srities karinės administracijos spaudos tarnyba, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.„Vanduo tiekiamas iš artezinių gręžinių, esančių 60-100 metrų gylyje. Ir jie niekaip nesusiję su Dniepro vandeniu. Prieš tiekiant į tinklą, vanduo specialiai apdorojamas natrio hipochloritu. Reagentas sunaikina pavojingus ligų sukėlėjus, bakterijas ir grybelius. Miesto vandentiekis turi reikiamą dezinfekcinių priemonių atsargą“, – rašoma administracijos pranešime „Telegram“ kanale.Pažymima, kad chemijos ir bakteriologijos laboratorijos specialistai kasdien atlieka vandens kokybės tyrimus ir patvirtina jo tinkamumą vartoti.

Apklausa: dauguma ukrainiečių – prieš teritorines nuolaidas RusijaiAbsoliuti apklaustų ukrainiečių dauguma – 84 proc. – yra prieš bet kokias teritorines nuolaidas Rusijai.Tai rodo Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KTSI) surengtos apklausos rezultatai, praneša UNIAN.Nuo 2022 metų gegužės KTSI savo apklausose reguliariai pateikia klausimą, ar Ukrainos gyventojai pasirengę teritorinėms nuolaidoms, kad greičiau būtų pasiekta taika ir išsaugota šalies nepriklausomybė.„Absoliuti respondentų dauguma – 84 proc. – tebesilaiko nuomonės, kad neleistinos jokios teritorinės nuolaidos, net jei dėl to karas truks ilgiau ir kils kitų grėsmių“, - pabrėžė sociologai.Tik 10 proc. Ukrainos gyventojų mano, jog dėl taikos ir šalies nepriklausomybės išsaugojimo galima atsisakyti kai kurių teritorijų.Sociologai taip pat pažymi, kad per metus – nuo 2022 metų gegužės iki 2023 metų gegužės – didesnių visuomenės nuotaikų pokyčių neužfiksuota. „Kiekvieną sykį absoliuti respondentų dauguma (82-87 proc.) pasisako prieš teritorines nuolaidas ir absoliuti mažuma (8-10 proc.) yra joms pasirengusi“, - konstatavo apklausos rengėjai.

Kachovkos užtvankai sprogus, vandens lygis rezervuare toliau krentaVandens lygis Kachovkos rezervuare karo zonoje Pietų Ukrainoje toliau krenta, pranešė valstybinė hidroelektrinės operatorė „Ukrhydroenergo“.Nuo antradienio, kai buvo sunaikinta Kachovkos hidroelektrinės užtvanka, vanduo nuslūgo beveik 5 metrais ir penktadienio rytą siekė 11,7 metro. Per parą vanduo nuslūgo maždaug per metrą.Pasak bendrovės, iki galo nesunaikinta užtvankos siena toliau griūva. Dabar siekiama užtvenkti Dnipro upės vandenį rezervuaruose aukštupyje, kad būtų sukauptos atsargos vasarai.Ukrainos kontroliuojamoje Chersono srities dalyje potvynių vanduo buvo pakilęs 5,38 metro, pranešė srities karinis gubernatorius Oleksandras Prokudinas. Po vandeniu buvo 32 kaimai ir daugiau nei 3600 namų, į saugias vietas išvežta daugiau nei 2000 žmonių ir šimtai gyvūnų. O. Prokudinas paragino žmones palikti užtvindytus namus.Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas katastrofiškus užtvankos sunaikinimo padarinius palygino su „taktinių branduolinių ginklų panaudojimu“. Ukrainos radijui jis sakė, kad už tai asmeniškai atsakingas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. „Tokius sprendimus priima tik Kremlius ir tik V. Putinas“, – sakė O. Danilovas. Jo teigimu, padariniai Rusijai taip pat bus katastrofiški, nes ji turės atlyginti žalą.Ukrainos teigimu, Rusijos kariuomenė užminavo hidroelektrinę, o paskui susprogdino. Ukrainos saugumo tarnyba SBU penktadienį paskelbė pokalbio įrašą, Rusijos kareivis prisipažįsta padaręs nusikaltimą. Girdėti, kaip vyras sako, kad už išpuolį atsakinga Rusijos sabotažo grupė. Nepriklausomai patikrinti, ar įrašas tikras, nebuvo įmanoma.

Ministras: dėl Kachovkos HE sunaikinimo gali žūti 180 tūkst. paukščiųRusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, gali žūti 160 tūkst. paukščių ir daugiau kaip 20 tūkst. laukinių gyvūnų.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerijos spaudos tarnyba, remdamasi ministru Ruslanu Strilecu.Pasak žinybos vadovo, potvynis iš esmės išplauna visą Ukrainos biologinę įvairovę. Pavyzdžiui, išnykimo pavojus gresia devyniems Smaragdo nerijos objektams.„Atkurti šias ekosistemas tokias, kokias jas sukūrė gamta, bus beveik neįmanoma. Tai užtruks dešimtis metų. Ir jokie pinigai pasaulyje nesugrąžins mums mūsų unikalios gamtos", – apgailestavo ministras.Pareigūnas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad potvynio vandenys sukels dirvožemio degradaciją ir eroziją, išplaus visą derlingą jo sluoksnį.Dar vienu iš katastrofos padarinių R. Strilecas pavadino labai vertingo išteklio – vandens – praradimą.„Iki šios dienos jau praradome trečdalį vandens iš Kachovkos tvenkinio, susikaupusio per pavasario potvynį“, – pažymėjo ministras.Kaip praneša „Ukrinform“, rusams susprogdinus Kachovkos HE užtvanką, Ukraina jau prarado 6,5 kubinio kilometro vandens. Kas sekundę iš Kachovkos telkinio išteka apie 40 tūkst. kubinių metrų vandens.

Britų žvalgyba: Rusija tyčia sabotuoja Ukrainos grūdų eksportąRusija ir toliau trukdo Ukrainos grūdų eksportui, sąmoningai lėtindama patikrinimus ir aktyviai blokuodama kai kuriuos laivus, sakoma tviteryje paskelbtoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos duomenų suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Ministerijos teigimu, per dieną patikrinamas tik vienas ar du laivai, nors 2022 m. rudenį jų būdavo patikrinama po 6-8. „Tikėtina, kad Rusija siekia gauti nuolaidų ir atnaujinti amoniako eksportą per Ukrainą iš Toljačio į Odesą nutiestu vamzdynu“, – sakoma pranešime.Žvalgybos manymu, padėtį apsunkina tai, kad pastarosiomis dienomis vamzdynas buvo apgadintas, šiuo metu jis nenaudojamas.„Tikėtina, kad likus kelioms savaitėms iki kito grūdų susitarimo pratęsimo termino šių metų liepos 16 d. Rusija stiprins retoriką ir darys kliūtis pratęsti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą“, – teigia britų analitikai.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos žemės ūkio ir maisto pramonės ministro pirmasis pavaduotojas Tarasas Vysockis teigė, jog Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas tiesiogiai nepaveikė grūdų koridoriaus ir maisto siuntų.

Rusijos žiniasklaida: drono taikinys Voroneže gali būti orlaivių gamyklaBelinskio gatvėje Voroneže nukritęs dronas bandė atakuoti Voronežo orlaivių gamyklą, tačiau buvo neutralizuotas radioelektroninės kovos priemonėmis, praneša TASS, remdamasis teisėsaugos struktūromis.Voronežo orlaivių gamykla, kuri yra Jungtinių orlaivių korporacijos dalis, įrengta už kelių kilometrų nuo gyvenamojo namo kitoje upės pusėje.„Telegram“ kanalo „Baza“ duomenimis, dronas galėjo būti nukreiptas ir į Baltimorės oro uostą, esantį maždaug už 10 km nuo namo Belinskio gatvėje, arba į regioninį Federalinės saugumo tarnybos pastatą, esantį vos už 300 metrų.https://t.me/nexta_live/54166

Rusija naktį pradėjo mišrų Ukrainos puolimąAtaka buvo mišraus tipo, nes priešas naudojo bepiločius orlaivius ir raketas, sakė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų jungtinio koordinavimo spaudos centro vadovė.Pietų gynybos pajėgos atskleidė nakties priešo atakos prieš Ukrainą detales. Pasak karių, ataka buvo laiku pratęsta ir buvo įvykdyta, naudojant įvairių tipų dronus bei raketas.Apie tai telemaratono metu pasakojo Pietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinuojančio spaudos centro vadovė Natalija Gumeniuk. „Ataka daugiausia buvo mišraus tipo ir ištęsta laiku. Jei prisiminsime, kad oro pavojaus signalai prasidėjo, suaktyvėjus karinių jūrų pajėgų raketnešiams, ypač povandeniniams...“, – pažymėjo ji.N. Gumeniuk teigia, kad rusai galėjo apgaulingai atlikti rotaciją, nes sunkiau aptikti paleidimą iš povandeninio laivo.Vėliau oro pavojus buvo susietas su oro ataka ir smogiančių dronų naudojimu. „Apskritai visa raketų trajektorija rodė, kad jomis bandoma išsekinti Ukrainos gyventojus, nes buvo įtraukti praktiškai visi regionai ir oro gynybos sistemos“, – sakė Pietų gynybos pajėgų atstovė.Anot jos, šiuo metu Juodojoje jūroje budi 16 Rusijos laivų, iš kurių vienas – raketnešis – povandeninis laivas.Naktiniai smogė Ukrainai – ją verta tai žinotiKaip pranešė „Unian“, birželio 9-osios naktį rusai atakavo Ukrainą su Irano dronais „Shahed-136/131“ ir iš oro paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis „Kh-101/Kh-55“. Išpuolis buvo nukreiptas į karinius objektus ir kritiškai svarbią infrastruktūrą.Atakos metu buvo paleista iki 16 atakuojančių dronų ir šešios sparnuotosios raketos.Ukrainos kariuomenė sunaikino keturias sparnuotąsias raketas „X-101/X-55“, dešimt atakos dronų „Shahed-136/131“, „Lancet“ ir keturis operatyvinio-taktinio lygio dronus „Orlan-10“ Supercam.

Ukrainos žvalgyba perspėja dėl Rusijos informacinės kampanijos susprogdinus Kachovkos HERusija pradeda informacinę kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Ukrainą ir jos prezidentą Volodymyrą Zelenskį bei suversti Kyjivui atsakomybę už Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimą.Tai penktadienį feisbuke pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi UNIAN.„Valstybė agresorė parengė dar vieną specialiąją informacinę operaciją, siekdama diskredituoti Ukrainą ir jos karinę-politinę vadovybę“, – sakoma pranešime.Bendromis Ukrainos žvalgybos bendruomenės pastangomis gauta informacijos, kad Rusijos socialinio projektavimo agentūra pradėjo naują Ukrainos karinės vadovybės ir valstybės veikėjų diskreditavimo kampanijos etapą.„Parengta daug provokacinių publikacijų, kurios, autorių sumanymu, turėtų suversti atsakomybę už Kachovkos HE užtvankos susprogdinimą Ukrainai ir sudaryti prielaidas politinei krizei“, – rašoma žvalgybos pranešime.Publikacijų pavadinimai yra vadinamojo antraštinio masalo pobūdžio, juose pateikiami tiesioginiai kaltinimai Ukrainos karinei-politinei vadovybei ir prezidentui.Rusijos informacinės kampanijos tikslas - skleisti melagienas:„Tu niekam neatiteksi! Praradęs viltį, kad galimas puolimas bus sėkmingas, Zelenskis perėjo prie išdegintos žemės taktikos, bet ji nukreipta prieš savo liaudį";„Užtvankos susprogdinimas turi „nuplauti“ Zelenskį“;„Zelenskis daro viską, kad nebebūtų „savas niekšas“;„Užtvankos susprogdinimas nuskandins Zelenskį ir Ukrainą“.„Po kiekvienu straipsniu neva Ukrainos ir užsienio skaitytojų vardu bus skelbiami komentarai iš netikrų paskyrų. Jie turėtų sukurti „gyvos“ diskusijos įspūdį ir įtraukti į svarstymą realius interneto vartotojus“, – pažymi Vyriausioji žvalgybos valdyba.Šio projekto biudžetas - apie 6 mln. dolerių, ir jis gali dar išaugti.Kaip anksčiau buvo pranešta, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE, sukeldama didelę ekologinę katastrofą.

„Bloomberg“: Pentagonas rengia naują 2 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketąPenktadienį Pentagonas paskelbs naują daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių vertės ilgalaikio ginklų tiekimo Ukrainai paketą, apimsiantį didelį skaičių oro gynybos raketų, pranešė „Bloomberg“.Pinigai bus naudojami pagal Ukrainos saugumo pagalbos iniciatyvą dviejų skirtingų tipų pažangių oro gynybos sistemų „Patriot“ ir „Hawk“ raketoms įsigyti.Viena tokio tipo raketų yra „Lockheed Martin Corporation“ gamybos „Pac-3 Patriot Advanced Capability Missile“, kita - „Raytheon Technologies Corp.“ sukurta „Guidance Enhanced Missile“, dar žinoma kaip GEM-T. Pagal aprašymą, tokia raketa turi patobulintą galimybę perimti taktines balistines raketas, sparnuotąsias raketas ar priešo lėktuvus, taip pat raketas PAC-3.„Ukrinform“ pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas yra įsitikinęs, jog abiem Kongreso partijoms pritarus Ukraina gaus reikiamą pagalbą, taip pat ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Rusijos mieste Voroneže nugriaudėjo sprogimai Rusijos mieste Voroneže nugriaudėjo sprogimai, skelbia „Unian“ savo „Telegram“ kanale. Kaip skelbia Rusijos televizijos kanalai, pirminiais duomenimis, dronas rėžėsi į daugiaaukščio namo langą. Regiono pareigūnas Aleksandras Gusevas sakė, kad du žmonės buvo sužeisti. Apie aukas nepranešta. Oficialios informacijos kol kas nėra. A. Gusevas pažadėjo detaliau papasakoti vėliau. „Telegram“ kanalai „Baza“ ir „Mash“ taip pat pranešė, kad dronas su sprogmenimis rėžėsi į gyvenamąjį pastatą. Vietos gyventojai patikslina, kad dronas į namą įskrido po to, kai Rusijos oro gynyba bandė jį numušti. https://t.me/uniannet/101100

Šebekine per apšaudymą buvo apgadinti keli pastatai, pranešė Belgorodo srities vadovas Gladkovas.https://t.me/nexta_live/54156

Pasakė, koks buvo rusų tikslas, sugriaunant Kachovkos užtvanką: rusams pasekmės bus katastrofiškosKachovkos užtvankos sugriuvimo pasekmės Rusijos Federacijos piliečiams bus katastrofiškos, perspėjo Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius.Rusai susprogdino Kachovskos hidroelektrinę, kad Ukrainos gynėjai nepereitų į kontrpuolimą Chersono kryptimi.Nusikaltimo pasekmės mūsų valstybei bus siaubingos, o Rusijos Federacijos piliečiams – katastrofiškos, Ukrainos radijo eteryje sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas. Pareigūnas pažymėjo, kad atsakomybė už užtvankos sugriovimą teks tiems, kurie davė nurodymą tai padaryti, ir tiems, kurie tai atliko, rašo „Unian“.„... Noriu pasakyti, kad pirmiausia rusai tai padarė kariniais tikslais, kad mes nepereitume į kontrpuolimą Chersono kryptimi. Nors, manau, šiandien galima aiškiai suprasti, kad mes turėjome visiškai kitokius planus...“, – sakė O. Danilovas.Kachovkos hidroelektrinę susprogdino rusų diversantų grupė, skelbia Ukrainos saugumo tarnyba„Tai padarė ne jie (Ukrainos pusė – „Unian“). Ten buvo mūsų diversantų grupė. Jie norėjo juos atseit išgąsdinti šia užtvanka. Viskas įvyko ne pagal planą, o labiau nei jie planavo“, - pasakojo Rusijos karys.https://t.me/uniannet/101097

Chersono srityje dešiniajame Dniepro krante vandens lygis per naktį nukrito 20 centimetrųNaktį į penktadienį Chersono srityje dešiniajame Dniepro krante vanduo nuslūgo 20 centimetrų, tačiau jo lygis dar siekia 5,38 metro. Iki ryto iš regiono evakuota beveik 2,5 tūkst. žmonių.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“."Chersono srityje dešiniajame Dniepro krante vidutinis vandens lygis yra 5,38 metro, Chersone - 5,35 metro. Jau dabar matome, kad vanduo per naktį nuslūgo 20 centimetrų. Šio ryto duomenimis, apsemti 3 624 namai 32-ose regiono gyvenvietėse. Iki ryto buvo evakuoti 2 352 žmonės ir apie 550 gyvūnų. Gerbiami chersoniečiai, jei esate apsemtoje vietovėje, nedelsdami išvažiuokite: laukti ten – ne išeitis“, – pareiškė pareigūnas.O. Prokudinas taip pat patikino, kad evakuoti žmonės bus aprūpinti viskuo, ko jiems reikia.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 6 d. Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą. Tęsiamas gyventojų evakavimas iš potencialių potvynio zonų.

ISW analitikai pranešė apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę Bachmuto srityjePer dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė tam tikrų pasiekimų Bachmuto srityje. Geolokacijos filmuota medžiaga rodo, kad Ukrainos pajėgos vykdo ribotą puolimą Berchovkos rajone, 6 km į šiaurės vakarus nuo miesto.Tai teigiama neseniai paskelbtoje Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, kurią cituoja „Unian“. Ataskaitoje pažymima, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išsiveržė 1,8 km į plotį ir 1,2 km į gylį link vakarinio Šiaurės Donecko kanalo kranto į vakarus nuo Andrejevkos (10 km į pietvakarius nuo Bachmuto) ir išvijo Rusijos 57-osios motorizuotosios šaulių brigados dalinius ir kalinius, kovojančius kaip „Šturm-Z“ brigados dalis, iš savo pozicijų.Be to, analitikas pažymėjo, kad Rusijos kariai atliko keletą ribotų antžeminių atakų palei liniją Avdejevka–Doneckas, tačiau jos nebuvo sėkmingos. Remiantis kai kuriais pranešimais, Ukrainos ginkluotosios pajėgos žengė į priekį Vodianės rajone (7 km į pietvakarius nuo Avdejevkos).

Filmuotoje medžiagoje iš Odesos pakrantės – plūduriuojantys buitiniai prietaisai ir baldaiŽmonės nufilmavo plūduriuojančius buitinius prietaisus, baldus ir dujų balionus, kuriuos po Kachovkos hidroelektrinės sprogimo nuplovė srovė.https://t.me/uniannet/101093

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 487 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 487 vaikai, o dar 1 009 buvo sužeisti. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų birželio 9 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 496 vaikai - 487 žuvo ir daugiau kaip 1 009 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 464 vaikai, Charkivo srityje – 283, Kyjivo srityje – 128, Chersono srityje – 105, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 80, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.

Rusų okupantai nuo potvynio gelbėjasi tupėdami medžiuoseUkrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka socialiniame tinkle „Twitter“ perpublikavo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad nuo potvynio Rusijos okupantai gelbėjasi tupėdami medžiuose.„Rusija nevertina gyvybių, net savo pačių karių“, – parašė jis.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1666819711114575877

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 213 770 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 010 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 213 770 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 901 tanko, 7 600 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 702 artilerijos sistemų, 599 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 359 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 299 sraigtasparnių, 3 247 dronų, 1 171 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 410 automobilių, 502 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JpqaHKT3sHqdHHY81dMGG9j224qRL5DkD2zV2X37hqCqkQ3tGKyQFcSPd9zqW6JKl&show_text=true&width=500

Vandens lygis Kachovkos hidroelektrinės vandens saugykloje – jau mažesnis nei „mirtina riba“Vandens lygis Kachovkos hidroelektrinės vandens saugykloje jau mažesnis nei „mirtina riba“, o pati elektrinė ir toliau semiama.„Po vandeniu šiuo metu yra pusė elektrinės, antroji dalis po vandeniu panirusi 70 proc. Žemės lopinėlis tarp šliuzo ir jėgainės šiuo metu visiškai nuplautas“, – sako „Ukrgidroenergo“ generalinis direktorius Igoris Sirota. Jis taip pat pažymėjo, kad vanduo ir toliau ardo jėgainės infrastuktūrą.„Vandens lygis vandens saugykloje šiuo metu siekia 12,5 metrų, tai žemiau taško, kuris siekia 12,7 metrų, kada dar galima aprūpinti vandeniu gyvenvietes ir tiekti vandenį Zaporižios atominės jėgainės aušinimui“, – sako I. Sirota.Rezervuare vanduo per parą praktiškai nusenka po metrą, skaičiuojama, kad saugykla nuo lygio, koks buvo iki sprogimo, neteks dar beveik 8,5 metro.„Turint omenyje, kokiu tempu vyksta procesai, vanduo seks dar 7–8 dienas“, – sako I. Sirota.Jis pridūrė, kad šiuo metu ruošiamas hidroelektrinės remonto projektas ir užtvankos planas. Anot generalinio direktoriaus, tai užtruks kelis mėnesius – tuo atveju, jeigu bus dirbama po 24 valandas per parą. Naujos hidroelektrinės statyboms ir senos demontavimui Naujoje Kachovoje prireiktų beveik penkerių itin intensyvaus darbo metų.https://t.me/nexta_live/54154

Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į penktadienį sunaikino keturias sparnuotąsias raketas ir dešimt dronų „Shahed“Naktį į birželio 9-ąją nuo 22 val. iki 4 val. okupantai rusai atakavo Ukrainą iranietiškais dronais „Shahed-136/131“ ir sparnuotosiomis raketomis Ch-101/Ch-55. Jie smogė kariniams ir kritinės infrastruktūros objektams.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos tai pranešė „Telegram“ kanale.Dronai „Shahed“ buvo paleisti iš pietų krypties, sparnuotosios raketos – iš Kaspijos jūros rajono, iš keturių strateginių bombonešių Tu-95MS.Rusai panaudojo iki 16 dronų ir šešias sparnuotąsias raketas.Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino keturias sparnuotąsias raketos Ch-101/Ch-55, 10 smogiamųjų dronų „Shahed-136/131“, droną „Lancet“ ir keturis operatyvinio-taktinio lygio dronus „Orlan-10“, „Supercam“.Birželio 8 d., apie 20 val., priešas dviem raketomis „Kalibr“ iš Juodosios jūros smogė vienam iš civilinių objektų Čerkasų srityje.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aviacija per praėjusią parą ir penktadienį surengė iki 20 smūgių okupantų oro gynybos priemonėms, logistikos objektams, karinei technikai ir pozicijoms.Kaip jau buvo pranešta, Rusijos kariuomenė naktį į penktadienį raketomis smogė Žytomyro srities Zviahelio bendruomenei, per ataką vienas žmogus žuvo, o dar keli buvo sužeisti.

Kare žuvusių rusų šeimoms dalijami bilietai į cirkąRusijos Tiumenės srityje mobilizuotųjų šeimoms dalijami bilietai į cirko vaidinimą, kuris įvyks šį mėnesį. Jų gavo vaikai, kurių tėvai žuvo kare Ukrainoje.Tai penktadienį pranešė UNIAN, remdamasi leidiniu „72.ru“.„Girdėjome, kad dalijo bilietus į cirką. Ir tik mobilizuotųjų, žuvusiųjų per specialiąją karinę operaciją šeimoms“, - sakė leidinio šaltiniai.„Bilietus skirstė karinis komisariatas. Jo darbuotojai patys sudarė sąrašus“, - paaiškino žurnalistams Tiumenės srities socialinės plėtros departamento atstovai.Karinis komisariatas situacijos kol kas nekomentuoja.

Rusai raketomis smogė Žytomyro sričiai, yra aukųNaktį į penktadienį Rusijos kariuomenė raketomis smogė Žytomyro srities Zviahelio bendruomenei, vienas žmogus žuvo, o dar keli buvo sužeisti.Tai feisbuke pranešė Zviahelio miesto taryba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Per dar vieną priešo raketų ataką birželio 9-osios naktį nukentėjo mūsų bendruomenės privataus sektoriaus gyvenamasis rajonas... Pirminiais duomenimis, sugriauti šeši namai, dešimtys apgadinta. „Deja, žuvo vienas žmogus, yra ir sužeistų, kuriems teikiama visa reikiama pagalba“, – rašoma pranešime.Vietoje dirba gelbėjimo tarnybos ir bendruomenės vadovybė.Informacija bus tikslinama, pridūrė miesto tarybos atstovai.Naktį visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl raketų paleidimo iš Rusijos teritorijos.https://t.me/uniannet/101077

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalas: Rusija atakavo raketomis ir dronaisKijeve ir keliuose Ukrainos regionuose paskelbtas oro pavojaus signalas, rašo UNIAN.Pranešta apie „Shahed“ judėjimą į sostinę iš šiaurės, taip pat į Poltavos sritį.Prezidentūros vadovas paragino ukrainiečius neignoruoti pavojaus signalų ir nestabdyti oro gynybos darbų.

V. Putinas teigia, kad Ukrainos kontrpuolimas prasidėjoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį Sočyje vykusioje konferencijoje pareiškė, kad Ukraina pradėjo savo lauktą kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas, tačiau nesėkmingai.„Telegram“ paskelbtoje medžiagoje jis girdimas sakant:„Prasidėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimas. Tai liudija strateginių rezervų panaudojimas.Ukrainos kariai savo tikslų nepasiekė jokiame sektoriuje – Rusijos karių drąsos, tinkamo karių organizavimo dėka“, – teigė V. Putinas.

Pranešama apie galingus sprogimus okupuotame Berdianskehttps://t.me/uniannet/101058

Lenkijos generolas: „Be jokios abejonės“, kad Rusija susprogdino Kachovkos užtvankąBuvęs Lenkijos sausumos pajėgų vadas Waldemaras Skrzypczakas birželio 8 dieną „Ukrinform“ sakė, kad Vakarų kariai „neabejoja“, kad už Kachovkos katastrofos slypi Rusija.„Rusijos propaganda ir Rusijos oligarchų, kurie vis dar finansuoja Vakarų žiniasklaidą, pinigai sėja šias abejones. Tačiau niekas kariuomenėje neabejoja, kad tai padarė rusai", – aiškino Lenkijos karo ekspertas.W. Skrzypczakas, kad Rusijos pajėgos užtvanką užminavo jau 2022 metais ir panaudojo sunaikinimą, kad sutrukdytų Ukrainos kontrpuolimo planams.Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksijus Danilovas birželio 6 d., netrukus po to, kai Rusija sugriovė užtvanką ir sukėlė didelio masto humanitarinę nelaimę, išsakė panašius komentarus.Dėl didelio potvynio dvi tris savaites bus sunku kirsti Dniepro upę, kol vandens lygis nukris.Vis dėlto, generolo vertinimu, Dniepro upė greičiausiai nebus pagrindinė kontrpuolimo kryptis, todėl Kachovkos pralaužimas Ukrainos planams reikšmingai trukdyti neturėtų.

Evakuoti ukrainiečiai iš Chersono srities naudojami kaip „skydas“Evakuoti asmenys iš užtvindytų gyvenviečių, kur vandens lygis pakilo dėl Rusijos įsibrovėlių sugriovusios Kachovskajos hidroelektrinės užtvankos, naudojami priedangai.Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Agentūros teigimu, žmonės apgyvendinti kartu su Rusijos kariuomenės daliniais, siekiant pasislėpti nuo apšaudymo.

Naujausi įrašai: nėra įrodymų, patvirtinančių Rusijos teiginius apie Ukrainos ataką prieš užtvankąNaujienų agentūra „Associated Press“ dronu stambiu planu nufilmuotoje Kachovkos užtvankoje nerodo jokių atakos iš viršaus įrodymų.Rusija apkaltino Ukrainą užtvankos apšaudymu, tačiau vis dar matomose pastatų dalyse nėra apdegimo žymių ar bombardavimui būdingų požymių.Ukraina tvirtina, kad Rusija susprogdino užtvanką iš vidaus, o vaizdo įrašas to negali patvirtinti.Ekspertai iki šiol teigia, kad tai daug labiau tikėtinas scenarijus nei Ukrainos išpuolis, nors užtvanka taip pat buvo susilpninta dėl ilgus mėnesius trukusios Rusijos aplaidumo.

Ukrainos užtvankos vanduo nebegali aušinti Zaporižios AE reaktoriųKachovkos užtvankos rezervuaras pietų Ukrainoje nebegali tiekti vandens Zaporižios atominės elektrinės reaktoriams aušinti, ketvirtadienį pranešė užtvankos operatorė.Bendrovės „Ukrhydroenergo“ generalinis direktorius Igoris Syrota pranešė, kad vandens lygis yra „žemiau kritinės 12,7 m ribos“, o tai reiškia, kad jis nebegali aprūpinti „Zaporižios atominės elektrinės tvenkinių, skirtų elektrinei aušinti“.

Ukrainos žvalgyba: buvo mažiausiai 10 bandymų nužudyti Budanovą Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylas Budanovas yra vienas pagrindinių Rusijos tikslų, surengta daugiau nei 10 pasikėsinimų jį nužudyti. Kaip interviu „Ukrainska Pravda“ sakė Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Jusovas, K. Budanovas yra vienas pagrindinių Kremliaus taikinių.„Tikrai žinoma, kad tai yra daugiau nei 10 bandymų, tačiau akivaizdu, kad yra oficialus nuosprendis, kiek jis gali būti oficialus neegzistuojančiai faktiškai fiktyviai valstybei, kuri yra Rusijos Federacija. Taip, Budanovas yra vienas iš svarbių taikinių Rusijos pasauliui, Rusijos propagandai ir Putino valdančiajam režimui“, - sakė A. Jusovas.Pats K. Budanovas supranta, kodėl jis yra svarbus Rusijos taikinys, todėl imamasi visų reikiamų atsargumo priemonių jį apsaugoti.„Jis tai puikiai supranta ir iš principo, kaip viešai komentavo, mano, kad tai yra geras įvertinimas, o tai reiškia, kad darbas daromas teisinga linkme. Todėl, žinoma, imamasi visų saugumo priemonių, tačiau tai neturi įtakos padalinio vado, departamento darbui. Galų gale manau, kad būtent Putinui ir jo vidiniam ratui reikia bijoti“, – pridūrė A. Jusovas.

Šoigu reikalauja į frontą sparčiau siųsti technikąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareikalavo paspartinti karinės technikos pristatymą į frontą. Tai, rašo gynybos ministerijos spaudos tarnyba, sakė jis per Vakarų karinės apygardos arsenalų ir saugojimo bazių patikrinimą.„Priešas šiandien bandė pulti. Vos per dvi valandas nuo pirmojo mūšio mūsų vaikinai sunaikino 30 tankų ir 10 pėstininkų kovos mašinų. Dvi valandos mūšio, ryte. Todėl ši technika reikalinga, paskubėkime“, - sakė S. Šoigu.

Mykolaivo regione dėl potvynio buvo evakuoti 467 gyventojai, vienas žmogus žuvoUkrainos Mykolaivo regione dėl potvynio, kurį sukėlė Kakhovkos hidroelektrinės užtvankos sprogimas, buvo evakuoti 467 žmonės, vienas žmogus žuvo. Apie tai pranešė regioninės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.„Šiuo metu užtvindyti 274 namų ūkiai, evakuoti 467 žmonės. Deja, yra viena auka“, - pranešė V. Kimas. Jis teigė, kad vandens lygio kilimas Mykolaivo regione sustojo visur, išskyrus Snigurovkos miesto rajoną.Dniepro upė, ant kurios stovėjo Kakhovkos hidroelektrinė, neteka per Mykolaivo regioną, tačiau dėl potvynių žemutiniame Dniepro mieste išsiliejo į ją tekanti Ingulets upė - ir ji teka per Mykolaivo ir Chersono regionus.

Okupuotame Chersone pagalbos laukia 6 tūkst. žmoniųPraėjus trims dienoms po Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sprogimo, apie 6 tūkst. žmonių laukia evakuacijos užtvindytose gyvenvietėse kairiajame Dniepro krante, kurį kontroliuoja Rusijos pajėgos. Apie tai praneša „Verstka“, remdamasi savanorių, renkančių gelbėjimo prašymus, duomenimis.Dauguma prašymų evakuotis iš Oleshki miesto. 10 proc. savanorių užregistruotų atvejų reikalinga skubi evakuacija – žmonės laukia pagalbos ant savo namų stogų. „Tai reiškia, kad mažiausiai 500 žmonių dabar jau yra vandenyje“, - „Verstka“ sakė savanorė Jekaterina. Pasak jos, daugiausia paraiškų pateikė vyresnio amžiaus žmonės, šeimos su vaikais ir gyvūnais.„Vietoje yra informacija iš savanorių, kad kai kurios gatvės visiškai pateko po vandeniu, ir jei vakar buvo gyvų žmonių, šiandien ten niekas neišgyveno, tai yra, laikas bėga – žmonės skęsta, miršta nuo hipotermijos ir dehidratacijos“, - sakė savanorė.

Rusijos kariai Chersone apšaudė Ukrainos vyriausiąjį rabiną, atvykusį gelbėti žmoniųUkrainos vyriausiasis rabinas Mošė Asmanas buvo apšaudytas rusų užtvindytame Chersono mieste vykstant gelbėjimo operacijai, o atakos akimirka užfiksuota vaizdo įraše. Apie šį incidentą rabinas parašė feisbuke.„Esu Chersone, važiavome gelbėti tų žmonių – ir per stebuklą likome gyvi“, – rašoma pranešime.M. Asmanas pažymėjo, kad jis padėjo vietiniams gyventojams evakuotis per niokojantį potvynį, kurį sukėlė rusai, susprogdinę Kachovkos HE užtvanką.Kaip pranešama, ketvirtadienį dėl rusų apšaudymo Chersone buvo sužeisti aštuoni žmonės.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką. Ketvirtadienį, birželio 8 dieną, ryte vandeniu užtvindyta buvo 600 kvadratinių kilometrų plotas, vidutinis vandens lygis siekė 5,61 m. Chersono regiono dešiniajame Dniepro krante apie 16 tūkst. žmonių atsidūrė nelaimės zonoje, iš kurios vyksta evakuacija. Laikinai okupuotame kairiajame krante – padėtis kritiška.

Sužeistųjų skaičius dėl Chersono apšaudymo evakuacijos metu išaugo iki devynių žmonių, sakė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras ProkudinasTarp sužeistųjų buvo ir du Valstybinės pagalbos tarnybos darbuotojai – naras pionierius ir vairuotojas-pionierius. Taip pat nukentėjo policininkas, gydytojas ir savanoris iš Vokietijos.https://t.me/uniannet/101026

Kachovkos hidroelektrinės sprogimas: palei Dnieprą dreifuoja daugybė minųRusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, Dniepre stebima daugybė minų. Jas jau išplauna į krantą.Tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi operatyvinės vadovybės „Pietūs“ pranešėjaus Vladislavo Nazarovo „Telegram“ kanalu.Jis pažymėjo, kad po Kachovkos hidroelektrinės sprogimo srovė neša šiukšles, įvairių daiktų nuolaužas, valtis ir net statinių konstrukcijas. Dalis jų jau yra Juodojoje jūroje.„Potvyniai taip pat išardė užminuotus užtvarus, kuriuos okupantai įrenginėjo kairiajame krante. Šiuo metu kartu su srove vandenyje dreifuoja daugybė minų“, – pabrėžė V. Nazarovas.Anot jo, viena iš šių desantinių minų jau buvo rasta Odesos srities pakrantėje. Ji buvo sunaikinta.V. Nazarovas sakė, kad prie Dniepro krantų, Juodosios jūros pakrantėje Mykolajivo ir Odesos regionuose išaugo minų pavojus.

Rusija skelbia atrėmusi Ukrainos puolimą Zaporižios srityjeRusijos ginkluotosios pajėgos, pasak gynybos ministro Sergejaus Šoigu, ketvirtadienio rytą atrėmė Ukrainos kariuomenės puolimą Ukrainos pietuose.1.30 val. vietos laiku ukrainiečių daliniai su 1 500 karių ir 150 šarvuočių Zaporižios srityje mėgino „pralaužti mūsų gynybos linijas“, – teigė S. Šoigu. Per dvi valandas trukusius susirėmimus „priešas“ esą buvo sustabdytas ir patyręs sunkių nuostolių pasitraukė.Zaporižios srityje stovi to paties pavadinimo didžiausia Europoje branduolinė jėgainė. Rusų pajėgos jos kontrolę perėmė invazijos į Ukrainą pradžioje 2022 m. pavasarį.„Specialiai šiam veržimuisi suformuotos priešiškos jėgos neįvykdė savo uždavinių“, – pareiškė Rusijos gynybos ministras. Ukrainos pusė esą prarado 30 tankų, 11 kovos mašinų ir „iki 350 vyrų“. S. Šoigu duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Kyjivas jau kelis mėnesius teigia, jog rengia didelį kontrpuolimą, kad atsikovotų Rusijos okupuotas teritorijas, įskaitant 2014 m. aneksuotą Krymo pusiasalį. Stebėtojų teigimu, praėjusiomis savaitėmis padažnėjusios Ukrainos dalinių „puolamosios akcijos“ palei fronto liniją buvo šio kontrpuolimo pranašai.

Ukrainos Gynybos ministerija: Donecko srityje kovojama dėl Didžiosios NovosilkosUkrainos ir Rusijos kariai kovoja dėl fronto linijos miesto tipo gyvenvietės Didžiosios Novosilkos Donecko srityje.Tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi gynybos viceministre Hanna Maliar.Situacija pietuoseNovopavlovsko kryptimi vyksta mūšiai dėl Didžiosios Novosilkos (Donecko sritis).Zaporižios kryptimi, Orechovo srityje, rusai aktyviai ginasi.Padėtis RytuoseBachmuto kryptimi vyksta aktyvūs Ukrainos kariuomenės veiksniai. Čia verda mūšiai. Kai kur rusai bando pereiti į puolimą, bet nesėkmingai.Kupjansko ir Šachtiorsko kryptimis rusai vykdo oro antskrydžius ir apšaudo.Avdejevkos ir Lymano kryptimis rusai bando pulti, bet nesėkmingai.Kovos tęsiasi Marinkos kryptimi. Ukrainos kariuomenė atrėmė daugybę priešo išpuolių Marinkos miesto rajone, padarydama jam didelių nuostolių.Pasiruošimas Ukrainos kontrpuolimuiVakar Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas tvirtino, kad Ukrainos kovotojai dar nepradėjo kontrpuolimo. Tuo pat metu NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė, kad Ukraina turi reikiamų pajėgumų ir ginkluotės teritorijai deokupuoti.Vakar H. Maliar pranešė, kad ukrainiečių kariuomenė Bachmuto kryptimi perėjo iš gynybos į puolimą. Įvairiose atkarpose jie pasistūmėjo iki 1100 metrų.O šiandien Trečioji šturmo brigada paskelbė apie daugiau nei 2 kvadratinių km metrų avansą Bachmuto kryptimi.https://t.me/uniannet/101020

Kremlius: Putinas nevyks į užlietą rusų kontroliuojamą Chersono dalįRusijos prezidentas Vladimiras Putinas bent jau kol kas neketina vykti į po užtvankos sugriovimo užtvindytą rusų pajėgų kontroliuojamą Pietų Ukrainos Chersono srities dalį. „Ne, šiuo metu tokių planų nėra“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į atitinkamą žurnalistų klausimą. Chersone potvynis, kurį sukėlė svarbios Kachovkos užtvankos griūtis, ypač smarkiai paveikęs rusų dalinių užimtą kairįjį Dnipro upės krantą.Užtvanka Nova Kachovkos mieste buvo sugriauta naktį į antradienį. Ukraina, kaip ir daugelis tarptautinių ekspertų, dėl katastrofos kaltina Rusiją. Užpultos šalies vyriausybė įsitikinusi, jog Maskva susprogdino užtvanką, kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui. Maskva tai neigia ir verčia kaltę Kyjivui. Ekspertai neatmeta ir galimybės, kad Rusijos seniai kontroliuojama užtvanka buvo prastai prižiūrima ir neatlaikė vandens masių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienio rytą atvyko į ukrainiečių dalinių kontroliuojamą Chersono dalį, kurioje yra ir to paties pavadinimo srities sostinė. V. Zelenskis pranešė surengęs „darbo kelionę į Chersono sritį“ ir aptaręs „gyventojų evakavimą iš galimų potvynių zonų, avarijos, sukeltos susprogdinus užtvanką, padarinių šalinimo ir pagalbos organizavimą užtvindytose vietovėse “.

Du įtakingi leidiniai paskelbė Ukrainos kontrpuolimo pradžiąUkrainos kariai pradėjo „ilgai lauktą kontrpuolimą“ ir sustiprino atakas šalies pietryčiuose, rašo „The Washington Post“, remdamasis keturiais anoniminiais šaltiniais Ukrainos ginkluotosiose pajėgose.Apie aktyvios kontrpuolimo fazės pradžią praneša ir „ABC News“, remdamasi dviem Ukrainos pareigūnais, vienas iš kurių yra artimas Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.Praėjusią savaitę Vakarų pareigūnai sakė, kad gerai apmokyti Ukrainos kariai telkiasi strateginiuose taškuose netoli fronto linijų. Anot „ABC News“, daugybė pranešimų iš fronto linijos rodo, kad mūšis prasidėjo į pietus nuo Zaporižios miesto.Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas išvakarėse tvirtino, kad Ukraina dar nepradėjo kontrpuolimo, o kai tai įvyks, „visi apie tai sužinos“.Šiandien Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pranešė apie bandymą prasiveržti per Rusijos gynybą Zaporižios kryptimi. Anot jo, tai įvyko naktį, S. Šoigu vadovo teigimu, Rusijos pajėgos sudavė „prevencinį smūgį“ ir sustabdė Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Per dvi valandas trukusį mūšį, pasak S. Šoigu, Ukrainos pajėgos prarado iki 350 karių, 30 tankų ir 11 pėstininkų kovos mašinų.https://t.me/nexta_live/54135

Zelenskis atvyko į Mykolajivo sritįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Mykolajivo sritį. Kaip rašo „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pranešė pats valstybės vadovas.„Mykolajivo sritis. Apsilankėme pagrindinėje Inhuleco upės kanalo valdybos siurblinėje, kuri buvo užtvindyta po Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimo“, – teigė V. Zelenskis. Pasak prezidento, buvo surengta civilių evakuacijos iš užtvindytų gyvenviečių operacija, o vietoje dirba gelbėtojai ir vietos pareigūnai.V. Zelenskis kartu nurodė, kad gyventojai aprūpinami geriamuoju vandeniu ir maistu. Ukrainos lyderio teigimu, Snihurivkos bendruomenėje buvo įkurtas reagavimo į ekstremaliąsias situacijas štabas, kuris veiks visą parą. Kaip teigiama, Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas supažindino prezidentą su informacija apie potvynius apgyvendintose regiono vietovėse.Kaip jau skelbta, V. Zelenskis ketvirtadienį viešėjo Chersono srityje, kurią labiausiai paveikė potvyniai, kilę po Rusijos surengto Kachovkos užtvankos susprogdinimo.

„Telegram“ kanalai publikuoja nuotraukas, kuriose matyti, kokios pasekmės buvo pataikius į gyvenamąjį pastatą Chersone per šiandieninį apšaudymą.https://t.me/uniannet/101018

Rusai apšaudė Oleškių mokyklą, kurioje prieglobstį rado nuo potvynio nukentėję civiliaiRusijos kariuomenė apšaudė mokyklą laikinai užimtoje Chersono regiono teritorijoje esančiuose Oleškiuose, kur žmonės susirinko po to, kai buvo užtvindyti jų namai. Oleškių meras išeivijoje Jevhenas Ryščukas apie tai pranešė „Telegram“.„Orkai ką tik apšaudė mokyklos Nr. 2 pastatą, kur rinkosi žmonės iš užlietų namų“, – sakė jis.Birželio 6-osios naktį Rusijos okupacinės pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, sprogimas sukėlė didelį potvynį Dniepro žemupyje.Užtvindytoje Oleškių bendruomenėje vanduo kai kuriuos vietos gyventojus privertė lipti ant stogų, kur jie laukia evakuacijos, neturėdami nei vandens, nei maisto atsargų. Kita didelė problema – užtvindytos kapinės ir elektros energijos tiekimo netekę morgai.

Ukraina praneša apie žuvusiuosius per Rusijos apšaudymą nuo potvynio nukentėjusiame Chersone Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad keli žmonės žuvo Rusijai apšaudant Chersono miesto centrą tuo metu, kai regionas kenčia nuo didžiulio potvynio, kurį sukėlė Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje sugriauta užtvanka. „Dėl Rusijos apšaudymo Chersono centre yra sužeistų ir žuvusių civilių gyventojų, jų skaičius tikslinamas“, – AFP sakė kariuomenės atstovas Serhijus Sergejevas. Meduza.io skelbia, kad žuvo moteris, patekusi į Rusijos apšaudymą Chersone. Tai paskelbė Chersono regiono karinės administracijos spaudos biuro vadovas Aleksandras Tolokonnikovas. Be to, per apšaudymą buvo sužeistas policininkas ir gelbėtojas. Rusija ataką įvykdė Korabelnajos aikštės rajone, kur žmonės susirinko evakuoti užtvindytą miestą.

Rusijoje pirmą kartą pastebėti kiniški šarvuočiaiRusijoje pirmą kartą pastebėta Kinijos karinė įranga – šarvuočiai „China Tiger“, kuriuos, kaip įtariama, gavo „kadyroviečiai“. Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi leidiniu „Militarnyj“ and „Defense Express“.Birželio 6 dieną Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame gyrėsi, kad čečėnų dalinys „Achmat“ gavo naują karinės technikos partiją. Analitikai įraše užfiksavo aštuonis Kinijoje pagamintus šarvuočius „China Tiger“.Tai pirmas kartas, kai užfiksuota, kad kiniška įranga naudojama Rusijos kariuomenėje. Analitinis projektas „Oryx“ taip pat patvirtino, kad rusai gavo Kinijos bendrovėje „Shaanxi Baoji Special Vehicles“ pagamintus šarvuočius.Žurnalistai pažymi, kad kol kas nežinoma, kaip kiniškos mašinos pateko į Rusiją. Tai galėjo įvykti per trečiąsias šalis arba tiesioginio tiekimo būdu, apie kurį Pekinas nežinojo arba galėjo užmerkti akis.Šie šarvuočiai pagaminti sunkvežimių pagrindu, kad galėtų geriau judėti bekelėje. Šarvuočio įgulą sudaro du žmonės, juo galima vežti iki devynių ekipuotų desantininkų. Mašina gali važiuoti iki 115 km/val. greičiu ir įveikti 600 km atstumą, ji apsaugota nuo kulkų ir skeveldrų. Šių šarvuočių turi kai kurios Afrikos ir Centrinės Azijos šalys, įskaitant Tadžikistaną.Kinijos valdžios institucijos oficialiai teigia, kad neteikia Rusijai ginklų ir kitokios karinės pagalbos. Tačiau Maskva ir Pekinas anksčiau yra pareiškę, kad stiprina savo partnerystę.Vakarų žiniasklaidos priemonės savo atliktuose tyrimuose tvirtino, kad Kinija padeda Rusijai gaminti ginklus ir įrangą – karinės technikos detales, bepiločius orlaivius, aviacijos įrangą ir neperšaunamas liemenes.

Ukrainiečiai pasidalijo filmuota medžiaga, kaip rusai apšaudo evakuojamus Chersono gyventojus:https://t.me/insiderUKR/56163

Lukešenka pateikė savo teoriją dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimoBaltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimo apkaltino Ukrainą. „Sakoma, vagie, kepurė dega“, – A. Lukašenką ketvirtadienį citavo valstybinė naujienų agentūra „Belta“.Pasak A. Lukašenkos, užtvankos susprogdinimu norima nukreipti dėmes.„Akivaizdu, kad Ukrainos pusei reikėjo nuslėpti tris dienas trukusią „kontrataką“, per kurią buvo sunaikinta beveik du šimtai šarvuočių ir žuvo daugiau kaip 2 000 žmonių, susitikime su Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) valstybių narių saugumo tarybų sekretoriais kalbėjo užsienio nepripažįstamas Baltarusijos vadovas. – Todėl Kachovka, Kachovka. O apie tai (nuostolius per kontrataką) niekas nekalba“.„JAV užėmė atsargią poziciją, – tęsė A. Lukašenka. – Turiu juos pagirti. Jie iš karto pareiškė: „Kol kas negalime pasakyti, kas tai padarė. Pirmiausiai turime išsiaiškinti“. Pagalvokite, kodėl?“

Kuleba: užsienio šalys nedislokuos savo karių Ukrainos teritorijojeTęsiantis dabartiniam ginkluotam konfliktui, užsienio šalys nedislokuos savo karių Ukrainos teritorijoje. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai televizijos kanalui „1+1“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Kol nesibaigs Ukrainos teritorijoje vykstantis ginkluotas konfliktas, užsienio valstybės nedislokuos savo karių mūsų šalyje. Mes to neprašome ir sakome: duokite mums ginklų, mes ir patys žinome, kaip kautis“, – kalbėjo D. Kuleba.Jis pažymėjo, kad Ukrainos narystė NATO negali nutraukti šio karo, tačiau užkirs kelią naujiems. Ministras taip pat nurodė, kad kai Ukraina įstos į NATO, jos brigados bus dislokuotos kitose Aljanso šalyse ir jas saugos.Kaip jau skelbta, buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas neseniai išsakė nuomonę, kad kai kurios Aljanso narės galėtų dislokuoti Ukrainoje savo karius, jei per artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje Ukrainai nebus suteiktos aiškios narystės perspektyvos.

Humeniuk: Kachovkos užtvankos sunaikinimas minimaliai pakenkė Ukrainos karių pozicijomsPietų gynybos pajėgų Jungtinio koordinavimo spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pabrėžė, kad žala Ukrainos karių pozicijoms dėl potvynių po Kachovkos užtvankos sprogimo yra minimali.Atsakydamas į klausimą, kiek šis potvynis pakenkė Ukrainos kariuomenei, N. Humeniuk pažymėjo: „Mes žinojome apie tikėtiną tokių įvykių raidą“.Ji pridūrė, kad dabar dalyvauja Gynybos pajėgos, įskaitant gelbėjimo operacijas ir pagalbą evakuojant žmones.„Tiesą sakant, mūsų pozicijos nebuvo paveiktos. Nes mes supratome, kaip Dniepras išsilies. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad dešinysis krantas yra aukštesnis už kairįjį, žala mūsų pozicijoms yra minimali“, - sakė N. Humeniuk.

Rusai apšaudo Chersoną, kur vyksta evakuacijaRusai apšaudo Chersoną tuo metu, kai vyksta evakuacija iš apsemtų vietovių.Apie tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandro Prokudino „Telegram“ kanalu.„Okupantai smogia pakrantės rajonams ir centrinei miesto daliai“, – rašė O. Prokudinas.https://t.me/RBC_ua_news/53131

Daugiau žinių apie pirmąją potvynio auką: Mykolajivo srityje vyras žuvo, nes atsisakė evakuacijosMykolajivo srityje 53 metų vyras tapo potvynio auka, atsisakęs būti evakuotas. Tai paskelbė regiono policijos vadovas Serhijus Šaihetas.Jis pažymėjo, kad rusams sugriovus Kachovkos hidroelektrinę, regiono Snigirevlos, Širokovlos ir Gorokhovkos teritorijos buvo užtvindytos.„Šiuo metu turime vieną auką – 53 metų vyrą iš Vasiljevkos kaimo, kuris vakar atsisakė būti evakuotas“, – sakė S. Šaihetas.Mykolajivo srities policijos vadovas sakė, kad vietos teisėsaugos pareigūnai dirba sustiprintu režimu ir patruliuoja teritorijoje valtimis, kad nustatytų asmenis, kuriems reikia pagalbos.Pasak S. Šaiheto, padėtis kontroliuojama.

Rusija: pareiškė, kad svarbaus amoniako vamzdyno susprogdinimas gali neigiamai paveikti Ukrainos grūdų susitarimąRusija ketvirtadienį pareiškė, kad svarbaus amoniako vamzdyno susprogdinimas esą gali neigiamai paveikti derybas dėl galimybės pratęsti Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą susitarimą.„Tai dar vienas dalykas, kuris smarkiai komplikuoja situaciją, susijusią su susitarimo pratęsimu“, – žurnalistams tvirtino Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Maskva trečiadienį apkaltino Ukrainos „sabotažo“ grupę susprogdinus vamzdyno Toljatis-Odesa atkarpą, kuria Rusija prieš savo invaziją į Ukrainą eksportavo amoniaką. Ukrainos pareigūnai savo ruožtu teigia, kad dėl incidento atsakingos Rusijos pajėgos.Rusijos amoniako eksporto šiuo vamzdynu atnaujinimas yra viena iš Maskvos iškeltų sąlygų, kad būtų tęsiamas grūdų eksporto susitarimas, sudarantis sąlygas saugiam Ukrainos grūdų krovinių gabenimui. Rusija kaltina Vakarus, kad šie blokuoja jos trąšų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra amoniakas, eksportą.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova trečiadienį teigė, kad Ukraina esą yra „vienintelė šalis, kuri niekuomet nebuvo suinteresuota atnaujinti vamzdyno veikimą“. Ji apkaltino Kyjivą „sudavus smūgį Jungtinių Tautų pastangoms kovoti su badu pasaulyje“.

Apklausa: pergale prieš Rusiją tiki 95 proc. ukrainiečiųAbsoliuti ukrainiečių dauguma (95 proc.) tiki, kad Ukraina įstengs nugalėti Rusiją.Tai rodo sociologijos grupės „Reitingas“ surengtos apklausos rezultatai, praneša „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, apie 60 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad karui laimėti reikia gana daug laiko: 25 proc. mano, kad reikia daugiau kaip metų, 37 proc. – nuo pusmečio iki metų. Beveik 20 proc. respondentų pareiškė, kad pergalei iškovoti prireiks kelių mėnesių, dar 20 proc. negalėjo atsakyti.Pasak sociologų, daugėja ukrainiečių, teigiančių, kad siekti pergalės prieš Rusiją reikės ilgai (daugiau kaip metus). Dauguma taip manančių yra tarp jauniausių, 18-35 metų amžiaus, respondentų (38 proc.).Apklausa buvo surengta birželio 1-2 dienomis. Joje dalyvavo 1000 respondentų nuo 18 metų amžiaus. Apklausa vyko visuose regionuose, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat teritorijas, kuriose tyrimo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.Galima paklaida – ne daugiau kaip 3,1 proc.

Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba paskelbė naujausią filmuotą medžiagą apie sunaikintą Kakhovkos hidroelektrinę ir užtvindytas teritorijas šalia jos. https://t.me/DPSUkr/11671

Iš Kremliaus – ciniški kaltinimai UkrainaiKremlius ketvirtadienį apkaltino Ukrainą apšaudžius rusų gelbėtojus rajone, užtvindytame po to, kai anksčiau šią savaitę buvo sunaikinta didžiulė Kachovkos užtvanka Ukrainos Chersono regione.Tačiau pagrįsti kaltinimus nepateikta jokių tiesioginių įrodymų.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas taip pat sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuo metu neplanuoja apsilankyti nelaimės zonoje.

Ekspertas: susprogdindamas Kachovkos hidroelektrinę, priešas mėnesiui atitolino Dniepro forsavimąKaro ekspertas Romanas Svitanas įsitikinęs, jog rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką būtent tam, kad neleistų Ukrainos kariuomenės desantui išsilaipinti kairiajame Dniepro krante, praneša UNIAN.Anot jo, rusai ten turėjo per mažai kareivių, kad sulaikytų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą per Dnieprą. Todėl užtvankos sugriovimas Rusijos planuose buvo nuo pat pradžių. Atsižvelgiant į tai pagrindinė Rusijos gynybos linija buvo nutiesta toli nuo upės – kad neapsemtų.„Mažiausiai mėnesiui jie atitolino Dniepro forsavimą šiame regione. Dabar (Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo planas) gerokai pasikeitė, bus naudojami rezervai Zaporižios, Donecko ir Luhansko kryptimi“, - sakė R. Svitanas.Ekspertas daro prielaidą, kad, vandeniui nuslūgus ir vietovėms išdžiūvus, Generalinis štabas vėl gali grįžti prie puolimo forsuojant Dnieprą plano.„Rusai šito neišvengs. Ta kryptis – iš Chersono arba iš Kachovkos link Armiansko – bus viena pagrindinių“, – pareiškė R. Svitanas.Kaip anksčiau buvo pranešta, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką.

Okupantai rusai apšaudė gyvenvietę Chersono srityje fosforo sviediniaisRusijos kariškiai apšaudė fosforo sviediniais Odradokamiankos gyvenvietę Chersono srityje.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Beryslavo rajono karinės administracijos vadovas Volodymyras Litvinovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Dėl priešo artilerijos apšaudymų Červonij Majako kaime buvo apgadinti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, Odradokamiankos gyvenvietę okupantai apšaudė fosforo sviediniais“, – parašė V. Litvinovas.Anot jo, tarp civilių gyventojų aukų nėra.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 7 d. Rusijos kariuomenė 34 kartus apšaudė Chersono sritį iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų ir dronų.

Britų žvalgyba: Ukraina perėmė iniciatyvą daugelyje fronto ruožųDaugelyje fronto ruožų Ukrainos pajėgos perėmė iniciatyvą kovoje su Rusijos kariuomene, sakoma tviteryje paskelbtoje atnaujintoje Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Esant labai sudėtingam operatyvinių veiksmų paveikslui, intensyvios kovos tęsiasi keliuose fronto sektoriuose. Daugumoje zonų iniciatyva priklauso Ukrainai“, – sakoma pranešime.Pasak JK gynybos ministerijos, veikiausiai Rusijos pajėgoms vis dar bus įsakyta kuo greičiau grįžti į puolimą.„Čečėnų daliniai vadovavo nesėkmingoms pastangoms užimti netoli Donecko miesto esantį Maryjinkos miestelį, ten fronto linija mažai keitėsi nuo 2015 metų“, – sakoma pranešime.Suvestinėje taip pat sakoma, kad per potvynį, kilusį sugriuvus Kachovkos užtvankai, Dnipro žemupyje vanduo toliau kilo, bet nuo birželio 8 d., tikėtina, pradės slūgti.„Apšaudymas apsunkina evakuoti iš užtvindytų vietovių perkeltus civilius“, – sakoma pranešime.

Zaporožioje vanduo Dnipro upėje nuslūgo 30–40 metrų dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos griūties.https://t.me/uniannet/100983

Palydovinėse nuotraukose užfiksuotos užtvankos griuvimo pasekmės Kachovkos hidroelektrinėje Chersono srityje.https://t.me/nexta_live/54115

Kachovkos katastrofa: daugelis į Raudonąją knygą įtrauktų rūšių gali išnykti visiems laikamsOkupantams rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, Ukraina gali prarasti daug į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių, kurios buvo unikalios būtent pietiniam regionui.Tai ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentobiuro vadovas Andrijus Jermakas, pažymėdamas, jog gresia pavojus, kad jų apskritai nepavyks atkurti, praneša UNIAN.Ekologai taip pat patvirtina grėsmę Chersono srities ekosistemai.Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministro pirmasis pavaduotojas Oleksandras Krasnoluckis pažymėjo, kad šimtams tūkstančių paukščių ir dešimtims tūkstančių gyvūnų gresia pražūtis.„Ten buvo daug nacionalinių gamtos parkų, kurie buvo įkurti Raudonosios knygos rūšims saugoti. Yra augalų ir gyvūnų, kurie yra unikalūs tik pietiniam regionui. Todėl kyla grėsmė, kad galime netekti tam tikrų augalų ir gyvūnų rūšių, ir jų atkurti išvis nebepavyks“, – sakė jis.Teroro aktas, okupantų rusų įvykdytas Kachovkos hidroelektrinėje, ne tik padarė didžiulę ekonominę žalą, bet ir turi siaubingų ekologinių padarinių, pažymi UNIAN.Chersono, Mykolajivo, Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse jau gaišta žuvys. Be to, Juodajai jūrai gresia siaubinga tarša, nes vandens srautai į ją išplaus tūkstančius tonų dirvožemio.

V. Zelenskis lankosi užtvindytoje Chersono srityjeKetvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė nuo potvynio nukentėjusiame pietiniame Chersono regione, ten po Rusijos okupuotos svarbios užtvankos prie fronto linijos sunaikinimo tęsiama evakuacija.V. Zelenskis pranešė surengęs „darbo kelionę į Chersono sritį“ ir aptaręs „gyventojų evakavimą iš galimų potvynių zonų, avarijos, sukeltos susprogdinus užtvanką, padarinių šalinimo ir pagalbos organizavimą užtvindytose vietovėse “.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1666726509464174592

Kinburno nerija – atkirsta nuo žemynoKaip praneša įmonės „Ukrainos miškai“ pietinis biuras, rusų kariuomenės užimta Kinburno nerija (sausumos ruožas tarp Dniepro limano ir Juodosios jūros) atkirsta – visiškai užtvindytas kelias, jungiantis pusiasalį su žemynu.Kinburno nerija – vienintelė vieta Mykolajivo srityje, iki šiol tebesanti rusų okupacijoje.„Vakare, 19.06 val. Heroiske kaimo rajone kelias, jungęs pusiasalį su žemynu, buvo visiškai užtvindytas – Kinburnas atkirstas nuo žemyno“, – rašoma įmonės feisbuko paskyroje. Įmonės duomenimis, nebeįmanoma sausumos transportu patekti iš nerijos iki žemyno.Be to, remdamasi automatizuotos sistemos „Gaisrai“ duomenimis, įmonė praneša apie didžiulius miškų gaisrus pusiasalyje.Pernai, vos ukrainiečių kariams išlaisvinus Chersoną, imta kalbėti, kad dabar laukia Kinburno nerijos išlaisvinimas. Tačiau vėliau nepublikuota jokių konkrečių faktų apie padėtį nerijoje.Kaip mano BBC rusų kalba tarnybos apžvalgininkas Ilja Abiševas, išgriauta Kachovkos užtvanka atveria naujų galimybių pranašumo turinčiai kariaujančiai pusei, o šiuo metu tai – Ukraina.„Visų pirma, atsiranda šansas išsilaipinti ir perimti Kinburno nerijos, pusiasalio tarp Juodosios jūros ir Dniepro įlankos, taip pat – salų ir atlajų (potvynio užliejamų vietų) Dniepro deltoje kontrolę. Rusų kariuomenei bus labai sunku ginti šią teritoriją, į kurią sudėtingas [ginkluotės ir kt.] tiekimas, – labai didelis kampas, o dar ir potvynis“, – pabrėžė apžvalgininkas.

TATENA: Zaporižios AE reaktorių aušinimui skirto vandens gali pakakti keliems mėnesiams Zaporižios atominėje elektrinėje vyksta darbai, kurių tikslas – užtikrinti pakankamą kiekį jėgainės reaktorių aušinimui skirto vandens, jei nutrūktų tiekimas iš Kachovkos rezervuaro. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pareiškė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi.Jis pažymėjo, kad po Kachovkos užtvankos sprogdinimo vandens lygis rezervuare tęsia mažėjimą. Trečiadienio vakarą jis buvo nukritęs maždaug 2,8 m, iki 14,03 m. R. Grossi teigimu, vandens sekimo tempas jau kiek sulėtėjo ir siekia 5–7 cm/h, palyginti su 11 cm/h užtvankos griūties dieną. Remiantis pranešimu, vandens lygiui nukritus žemiau 12,7 m, Zaporižios AE nebegalės pumpuoti rezervuare esančio vandens.TATENA vadovas nurodė, kad neįmanoma numatyti, kada tai galėtų įvykti. Tačiau jei dabartinis vandens sekimo tempas nekis, pumpavimas gali sustoti po maždaug dviejų dienų. Rengiantis tokiai galimybei, Zaporižios AE vandens atsargos nuolat pildomos. Pripildymo lygiui pasiekus aukščiausią, šio vandens pakaks keliems mėnesiams. R. Grossi paaiškino, kad nors elektrinės reaktoriai yra išjungti, jiems vis vien reikalingas aušinimo vanduo, siekiant užkirsti kelią galimiems branduoliniams incidentams, įskaitant branduolinio kuro išsilydymą.TATENA pridūrė, kad R. Grossi planuoja kitą savaitę nuvykti į Zaporižios AE, jog galėtų įvertinti situaciją po Kachovkos užtvankos griūties.

„Ukrhydroenerho“: vandens lygis Kachovkos tvenkinyje per parą nukrito beveik pusantro metroPer parą vandens lygis Kachovkos tvenkinyje nukrito 1,4 metro – iki 13,05 metro. Tai ketvirtadienį pranešė bendrovė „Ukrhydroenerho“, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.„Toliau krenta vandens lygis Kachovkos tvenkinyje. Birželio 8 d. 8 val. duomenimis, Nikopolio rajone jis sudaro 13,05 metro", – informavo kompanijos atstovai.Tačiau vandens lygio kritimas tvenkinyje sulėtėjo: birželio 7 d. rytą, praėjus parai po Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo, vandens lygis buvo nukritęs 2,5 metro, iki 14,41 metro Nikopolio rajone.Bet, anot bendrovės atstovų, toliau yra užtvankos dalis tarp jėgainės pastato ir šliuzo.Pasak energetikų, siekiant sumažinti potvynius, koreguojamas hidroelektrinių darbo režimas, kaupiamas vanduo aukščiau Kachovkos esančiuose kituose Dniepro kaskados tvenkiniuose.Kartu su projektavimo institutu „Ukrhydroprojekt“ bendrovė rengia Kachovkos tvenkinio užtvaros (perdangos) statybos projektą, kuriame numatoma pakelti vandens lygį iki projektinės žymos, sudaromas prioritetinių užduočių ir darbų sąrašas.

V. Zelenskis paneigė, kad Ukraina susprogdino „Nord Stream“ dujotiekiusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė, kad jo vyriausybė susijusi su dujotiekių „Nord Stream“ sprogdinimu, jis tai sakė Vokietijos žiniasklaidai.„Esu prezidentas ir duodu įsakymus. Ukraina nieko panašaus nepadarė. Aš niekada taip nepasielgčiau“, – sakė V. Zelenskis ir paprašė pateikti įrodymus, kad Ukraina prisidėjo prie dujotiekių sabotažo.Trečiadienį Ukrainos lyderio pasisakymas paskelbtas po antradienį pasirodžiusio JAV laikraščio „The Washington Post“ straipsnio, kuriame sakoma, kad JAV vyriausybė iš Europos žvalgybos agentūros sužinojo apie slaptą Ukrainos kariškių planą pulti dujotiekius pasitelkus narus. Apie tai buvo pranešta likus trims mėnesiams iki mįslingų sprogimų, 2022 m. rugsėjo mėnesį pramušusių skyles „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekiuose. Povandeniniais vamzdynais per Baltijos jūrą iš Rusijos į Vokietiją buvo tiekiamos gamtinės dujos.JAV laikraščio teigimu, iš pradžių JAV vyriausybė negalėjo nepriklausomai patikrinti pranešimų, bet vis tiek pasidalino informacija su Vokietijos ir kitų šalių žvalgybos tarnybomis.Vis dar neaišku, kas atsakingas už sabotažą dujotiekiuose, tyrimus atlieka Vokietija, Švedija ir Danija.

Po Kachovkos hidroelektrinės sprogimų žuvo jau penki žmonės, o dar 41 buvo sužeistas, rašo Rusijos žiniasklaida, remdamasi regiono gauleiteriais, rašo „Nexta“ savo „Telegram“ kanale.

Chersono valdžia: 600 kv. km Chersono regiono buvo po vandeniuVidutinis potvynių lygis Chersono srityje po Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimo birželio 8 d. ryte yra 5,61 metro, žalą apskaičiavo Chersono regiono administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.600 kvadratinių kilometrų regiono buvo po vandeniu, iš kurių 32 proc. yra dešiniajame krante, o 68 proc. – kairiajame krante, kurį šiuo metu užima Rusijos kariai.Ketvirtadienį, pasak Chersono administracijos vadovo, iš nelaimės zonos buvo evakuota apie 2 tūkst. žmonių Rusijos valstybinė žiniasklaida nurodo 4 300 evakuotų žmonių iš regiono skaičių.„Nepaisant neįtikėtino pavojaus ir nuolatinio Rusijos apšaudymo, evakuacija iš potvynių zonos tęsiasi. 6 val. ryto duomenimis, pavojingas teritorijas paliko 1 999 žmonės, iš Karabano mikrorajono buvo išgelbėti 1 496 žmonės. Žmonės buvo pavargę, bet aprūpinti ir pamaitinti“, – sakė O. Prokudinas.https://t.me/uniannet/100977

ISW analitikai pakomentavo situaciją aplink Bachmutą ir AvdejevvkąRusijos kariuomenė praranda pozicijas Bachmuto flanguose, praneša „Unian“.Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakuoja Bachmuto kryptimi. Jie perėjo nuo gynybinių operacijų į puolimą ir kai kuriose srityse pažengė nuo 200 iki 1000 m.Taip teigiama neseniai paskelbtoje Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje. Ten pažymima, kad rusai perkelia savo rezervus į Bachmutą, idant pasiruoštų giliai gynybai. Be to, Rusijos kariuomenė praranda pozicijas Bachmuto flanguose.Kaip pažymėjo analitikai, remiantis kai kuriais pranešimais, Ukrainos ginkluotosios pajėgos šiuo metu vykdo kontratakas į pietvakarius nuo Bachmuto Kliščejevkos rajone, į šiaurės vakarus nuo Bachmuto Arechovo-Vasiljevkos srityje ir Berchovkos srityje, taip pat į šiaurės rytus nuo Bachmuto Jakovlevkoje.Be to, ekspertai nurodė, kad rusų okupantai tęsė ribotus antžeminius puolimus Avdejevkos–Donecko linijoje. Ukrainos generalinio štabo duomenimis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmušė 13 Rusijos sausumos atakų Marijinkoje.Situacija BachmuteUkrainos ginkluotosios pajėgos Bachmute išsekino Rusijos privačią karinę bendrovę „Wagner“, todėl iki vasaros pradžios samdiniai buvo išvesti iš miesto. Birželio 6 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Bachmute likviduota 21 tūkst. „wagneriečių“.Birželio 7 dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Aleksandras Oleksandras Syrskis pareiškė, kad Bachmute Ukrainos gynybos pajėgos toliau juda flangais, o rusai praranda pozicijas.

Ukrainos VRM įspėja dėl Dniepre dreifuojančių minų keliamo pavojausUkrainos vidaus reikalų ministerija įspėja pakrantės teritorijų gyventojus, kad srauni srovė pakelia minas ir nesprogusius šaudmenis, kurie dreifuoja Dniepro upėje ir gali netikėtai sprogti.Kaip rašo „Ukrinform“, VRM tai pranešė ketvirtadienį „Telegram“ kanale.„Kartu su UNICEF Ukrainos skyriumi įspėjame: srauni srovė pakelia minas ir nesprogusius šaudmenis. Jie dreifuoja Dniepre ir gali netikėtai sprogti. Srovė taip pat gali išmesti juos į krantą potvynio rajonuose, o tai labai pavojinga žmonėms“, – pažymima pranešime.„Pamatėte pavojingą daiktą? Nesiartinkite! Nelieskite! Skambinkite 101! Būtinai priminkite vaikams saugumo taisykles, kurios gali išgelbėti gyvybę!“ – pabrėžė VRM.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Jėgainės neįmanoma atstatyti. Tęsiamas žmonių evakavimas iš užtvindytų gyvenviečių. Vanduo išjudina minas ir kitus pavojingus daiktus.

Okupuotame Luhanske nugriaudėjo keli sprogimaiLuhanske ką tik nugriaudėjo keli sprogimai, virš miesto kyla juodi dūmai, rašo „Unian“ savo „Telegram“ kanale. Visų pirma, Gorodoko mikrorajono srityje, praneša vietos gyventojai.Sprendžiant iš socialinių tinklų informacijos, į okupantus Luhanske skrido mažiausiai 4 raketos.Taip pat pranešama, kad mieste dingo mobilusis ryšys.Kaip rašo žurnalistas Denisas Kazanskis, sprogimų būta „Spalio revoliucijos“ gamyklos, „Gloria Jeans“ fabriko ir gamyklos „Luhanskcentrokuz“ gamyklos teritorijoje, kur rusai turėjo bazę ir buvo remontuojama jų technika.https://t.me/uniannet/100966https://t.me/uniannet/100973

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 486 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 486 vaikai, o dar 1 009 buvo sužeisti. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų birželio 8 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 495 vaikai - 486 žuvo ir daugiau kaip 1 009 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 464 vaikai, Charkivo srityje – 283, Kyjivo srityje – 128, Chersono srityje – 105, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 80, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Birželio 7 d. Donecko srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą žuvo ketverių metų berniukas, o dar keturi 3-13 metų amžiaus vaikai buvo sužeisti.

N. Humeniuk: vandens tiekimo sunkumai didina paniką KrymeVandens tiekimo sunkumai, kilę rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, didina paniką Kryme.Tai ketvirtadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Vandens tiekimo sunkumai stiprina panikos nuotaikas. Rusai supranta, kad Krymas tebėra Ukrainos gynybos pajėgų prioritetas, kad mes neatsisakysime išvadavimo operacijos šia kryptimi. Priešo elgesys ten kritiškai nepasikeitė, bet suvokiama, kad ši katastrofa turės reikšmingos įtakos tolesnio jų gyvenimo tvarkai“, – sakė pareigūnė.Kaip pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi Oleksijumi Danilovu, dėl Kachovkos HE susprogdinimo vandens tiekimas laikinai okupuotam Krymui artimiausiu metu taps fiziškai neįmanomas.

Ukraina: potvynis pratrūkus Kachovkos užtvankai apima daugiau nei 600 kvadratinių kilometrųPotvynis, kilęs pratrūkus Kachovkos hidroelektrinės užtvankai, apima daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos valdomame dešiniajame Dnipro upės krante ir Rusijos okupuotame kairiajame krante, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius.„Pakilusio vandens lygis vidutiniškai siekia 5,61 metro. Chersono srityje vanduo užliejo 600 kvadratinių kilometrų, 32 proc. šio ploto dešiniajame krante, 68 proc. - kairiajame“, - socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Dėl Kachovkos hidroelektrinės sprogimo rusai prarado daug pozicijųAnalitikai teigia, kad Rusijos Federacija susprogdino užtvanką bijodama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos neperplauktų Dnipro.Sugriuvus Kachovkos hidroelektrinės užtvankai, buvo sugriauta daug pirmosios rusų gynybos linijos įtvirtinimų kairiajame Dnipro krante, rašo „Unian“.Tai teigia Karo studijų institutas (ISW). Anot analitikų, sunaikinus Kachovskos hidroelektrinės užtvanką, labai pakeičiama fronto Chersono sektoriaus geografija ir topografija. Potvynis smarkiai sutrikdė parengtas Rusijos gynybines pozicijas rytiniame Dnipro krante, ypač pirmosios linijos pozicijas prie Holos Prystanės ir Aleškų.„Kachovkos hidroelektrinės užtvankos griūtis turi įtakos Rusijos karinėms pozicijoms rytiniame Dnipro krante. Potvynis sunaikino daugelį Rusijos pirmosios linijos lauko įtvirtinimų, kuriuos rusų kariai ketino panaudoti gindamiesi nuo ukrainiečių atakų. Greitas potvynis greičiausiai privertė Rusijos linijos sudėtį ir karinę techniką trauktis iš pagrindinių Rusijos kariuomenės koncentracijos taškų Aleškuose ir Holoje Prystanėje. Anksčiau Rusijos kariai šias pozicijas naudojo Chersono miesto ir kitų gyvenviečių apšaudymui dešiniajame Dnipro krante“, – teigia analitikai.Potvynis taip pat sunaikino ir Rusijos minų laukus palei pakrantę, o rusų daliniai paskubomis traukėsi 5–15 km nuo potvynių zonų. Vadinasi, rusai dabar negali vykdyti apšaudymo.Tuo metu rusai nekreipia dėmesio į tai, kad prarado gynybos liniją, pabrėždami, jog Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms dabar sunkiau kirsti Dniprą. ISW pažymi, kad jie neįvertina, ar Ukrainos pajėgos bandė kirsti Dniprą arba kokiu tikslu galėjo tai padaryti.„Tačiau aiškus nerimas Rusijos karinėje informacinėje byloja apie tai, kad tokio kirtimo baimė ir tikėjimas, jog tai jau vyksta arba buvo neišvengiama, buvo rusų sąmonėje, kurie atidžiai sekė karą, neilgai likus iki užtvankos sunaikinimo“, – teigiama instituto pranešime.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 212 760 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 730 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 8 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 212 760 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 891 tanko, 7 576 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 668 artilerijos sistemų, 595 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 355 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 299 sraigtasparnių, 3 234 dronų, 1 171 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 384 automobilių, 500 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusijos kariuomenė per parą paleido į Chersono sritį 193 sviedinius, nukentėjo gyvenamieji rajonaiPastarąją parą, birželio 7-ąją, Rusijos kariuomenė 34 kartus apšaudė Chersono sritį iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų ir dronų.Kaip praneša „Ukrinform“, srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas apie tai informavo „Telegram“ kanale.Anot jo, pastarąją parą priešas surengė 34 apšaudymus, paleisti 193 sviediniai. Į Chersono miestą priešas paleido du sviedinius.Rusijos kariškiai taikėsi į regiono gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus.Kaip pabrėžė O. Prokudinas, aukų ir sužeistųjų tarp civilių nėra.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6 d. Rusijos kariuomenė 70 kartų apšaudė Chersono sritį, žuvo vienas žmogus.

Buvęs NATO generalinis sekretorius A. F. Rasmussenas: galiausiai pavienės sąjungininkės gali pasiųsti savo karius į UkrainąAtskiros NATO valstybės narės gali dislokuoti savo karius Ukrainoje, jei viršūnių susitikimas Vilniuje nesuteiks Kyjivui jokių aiškių narystės Aljanse perspektyvų, interviu britų laikraščiui „The Guardian“ sakė buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas, pranešė „Ukrinform“.„Jei NATO nepavyks susitarti dėl aiškaus Ukrainos kelio, yra akivaizdi galimybė, jog kai kurios šalys individualiai imsis veiksmų. Žinome, kad Lenkija itin įsitraukusi į pagalbos teikimą Ukrainai. Neatmesčiau galimybės, kad šiame kontekste Lenkija įsitrauks dar labiau (...) ja gali pasekti ir Baltijos šalys, galbūt įskaitant ir galimybę pasiųsti savo karius“, – sakė buvęs NATO generalinis sekretorius.Pasak A. F. Rasmusseno, būtina, kad Ukraina gautų rašytines saugumo garantijas, pageidautina prieš viršūnių susitikimą, nors ir ne NATO struktūroje. Tai turi apimti dalijimąsi žvalgybos duomenimis, bendrus Ukrainos karių mokymus, didesnę amunicijos gamybą, sąveiką su NATO ir ginklų tiekimą tokiu kiekiu, kad pakaktų atgrasyti Rusiją nuo tolesnio puolimo. A. F. Rasmussenas pridūrė, kad pradžia buvo lėta, bet dabar šios idėjos įgauna pagreitį, įskaitant ir Prancūzijoje.Pasak A. F. Rasmusseno, vien saugumo garantijų Ukrainai nepakaks. „Kai kurios NATO sąjungininkės gali pasisakyti už saugumo garantijas, kad iš tikrųjų išvengtų realios diskusijos apie Ukrainos narystės siekius, ir tikisi, jog suteikus saugumo garantijas šios problemos pavyks išvengti. Nemanau, kad tai įmanoma. Manau, (Ukrainos narystės) NATO klausimas iškils per viršūnių susitikimą Vilniuje. Kalbėjausi su keliais Rytų Europos lyderiais, yra grupė svarbių Rytų ir Vidurio Europos sąjungininkių, norinčių bent jau aiškaus Ukrainos kelio į narystę NATO“, – sakė buvęs NATO vadovas, jis yra grupės, svarstančios tarptautines saugumo garantijas Ukrainai, vienas iš pirmininkų.NATO viršūnių susitikimas Vilniuje vyks liepos 11-12 dienomis.

Ištisos gyvenvietės – jau po vandeniu:https://t.me/uniannet/100940

Hola Prystanė paniro po vandeniuLiudininkai Hola Prystanėje – mieste Chersono srityje – praneša, kad beveik visi namai jau yra po vandeniu.Skelbiama, kad žmonės meldžia pagalbos, tačiau okupantai užtvėrė kelius ir neišleidžia gyventojų. Jie taip pat draudžia vietiniams gyventojams išplaukti valtimis gelbėti žmonių. Vandens lygis kyla toliau.https://t.me/uniannet/100880

Ombudsmenas: užtvindytose Chersono srities teritorijose okupantai paliko žmones likimo valiaiUžtvindytose Chersono srities teritorijose jas laikinai kontroliuojantys okupantai rusai paliko žmones likimo valiai. Vietos „valdžia“ pati ignoruoja pagalbos prašymus ir neleidžia to daryti savanoriams. Apie evakuaciją taip pat nekalbama.Tai pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, praneša portalas UNN.Pasak ombudsmeno, rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, labiausiai nukentėjo kairiajame Dniepro krante esanti Chersono srities dalis, kurią kontroliuoja okupacinė valdžia. Šimtai tūkstančių žmonių neturi normalios prieigos prie geriamojo vandens. Visko netekę žmonės stengiasi išgelbėti bent savo gyvybę. Bet priešas neevakuoja gyventojų ir nesuteikia galimybės evakuotis savarankiškai.Anot D. Lubineco, gaunama pranešimų, kad žmonės nepraleidžiami per kontrolės punktus ir grąžinami atgal, jei neturi Rusijos paso; Chersonas apšaudomas evakuacijos metu; į laikinai okupuotą teritoriją neįleidžiami savanoriai, norintys padėti žmonėms; patys rusai neevakuoja žmonių.Žmogaus teisių įgaliotinis pažymėjo, kad ištisos šeimos sėdi ant namų stogų ir maldauja pagalbos, tačiau okupacinė valdžia į jų prašymus nereaguoja.„Ukrainos kariškiai iš bepiločių orlaivių mato sunkią situaciją, bet, deja, niekaip negali padėti. Todėl raginu tarptautines organizacijas padėti evakuoti žmones iš Rusijos laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų, kad būtų išgelbėta jų gyvybė“, - pareiškė O. Lubinecas.„Rusija ir jos kareiviai yra tikri teroristai, nes, įvykdę teroro aktą, laiko žmones kaip įkaitus. Turime padaryti viską, kad išgelbėtume juos“, – pridūrė pareigūnas.Kaip pažymi UNN, šiuo metu Ukraina ieško būdų, kaip evakuoti savo piliečius Chersono srityje iš kairiojo Dniepro kranto.

Pranešama apie pirmas Kachovkos HE tragedijos aukasPo sprogimo Kachockos hidroelektrinėje užtvinus gyvenvietėms Chersono srityje paskendo trys žmonės. Tai savo feisbuko paskyroje paskelbė Oleškio miesto meras. Pasak jo, užtvindyta 90 proc. miestų, vandens lygis kai kur siekia tris metrus.

Per naują apšaudymą Donecko srityje žuvo 3 žmonės, įskaitant vaikąRusijos kariai Donecko srityje apšaudė ukrainiečius. 3 žmonės žuvo ir 5 buvo sužeisti. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Selidivo miesto karinė administracija.„Rasistų nežmonės dar kartą apšaudė Ukrainos Selydivskos miestelį. Dėl apšaudymo žuvo 3 žmonės, iš jų 1 vaikas. Sužeisti 5 žmonės, iš jų 4 vaikai. Visi išvežti į ligoninę, teikiama medicininė pagalba“, – rašoma pranešime.Skelbiama, kad mieste buvo apgadinti 2 privatūs namai ir 14 daugiaaukščių namų.

Potvynis užklupo Mykolajivo sritį, iškilo grėsmė 13 gyvenviečiųPotvyniai, kuriuos sukėlė Kachovkos užtvankos sunaikinimas, pasiekė Mykolajivo sritį, kur iškilo pavojus mažiausiai 13 gyvenviečių, sakė gubernatorius Vitalijus Kimas.„Šiuo metu turime geriamojo vandens. Mūsų rezervuarai pilni. Tuo pačiu metu išlieka grėsmė. Mykolaivas gali likti be vandens", – sakė jis.Didžiausia grėsmė kyla Snihurivkos bendruomenei ir 13 gyvenviečių prie Inhuletų upės, nes vanduo iš patvinusios Dnirpo upės teka į Inhuletą.

Zelenskis su Macronu aptarė skubų poreikį spręsti sugriautos užtvankos problemąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį per pokalbį su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu pabrėžė, kad būtina skubiai šalinti Rusijos kontroliuojamos užtvankos sunaikinimo pasekmes.Telefonu jiedu kalbėjosi „apie dabartinę padėtį Chersono regione, Rusijos teroro akto padarinius aplinkai ir žmonėms ir išdėstė neatidėliotinus Ukrainos poreikius likviduoti nelaimę“, – tviteryje pranešė V. Zelenskis.

Ukrainos premjeras kreipėsi į tarptautines organizacijas ragindamas evakuoti žmones iš Rusijos okupuotų užtvindytų teritorijųUkrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis vyriausybės vardu paragino tarptautines humanitarines organizacijas iš Rusijos okupuotų teritorijų Chersono regione imtis evakuoti žmones, kenčiančius nuo okupantų sukeltos nelaimės, susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Tai sakoma vaizdo kreipimesi, paskelbtame D. Šmyhalio „Telegram“ kanale.D. Šmyhalis pirmiausia kreipėsi į Jungtinių Tautų, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto ir kitų tarptautinių humanitarinių organizacijų vadovus dėl Rusijos kariuomenės susprogdintos Kachovkos HE užtvankos padarinių.Jis teigė, kad dėl šio „siaubingo“ teroristinio išpuolio buvo užtvindyta dešimtys gyvenviečių.Pasak jo, valdžios institucijos organizavo evakuaciją iš Ukrainos kontroliuojamos Chersono regiono teritorijos, tačiau rusų okupuotame kairiajame krante žmonės palikti likimo valiai.D. Šmyhalis pabrėžė, kad šimtai namų tiesiogine prasme dingo po vandeniu ir žmonės buvo priversti patys palikti savo namus, o tie, kurie nespėjo to padaryti, pateko į nelaimės spąstus.„Tarptautinės humanitarinės organizacijos, Ukrainos vyriausybės vardu raginu jus, privalote veikti nedelsiant. Kreipiamės į jus, kad imtumėtės žmonių evakuacijos iš Rusijos okupuotų Chersono regiono teritorijų. Turime išgelbėti šių žmonių, kuriuos okupantai pasmerkė mirčiai, gyvybes. Turime veikti dabar!“ savo kreipimesi pabrėžė Šmyhalas.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką. Po šio įvykio Ukrainos teisėsauga pradėjo tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Ekologinis nusikaltimas“.

Zelenskis sukrėstas: JT ir Raudonasis kryžius į pagalbą neskubėjoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo šokiruotas tuo, ką jis pavadino JT ir Raudonojo Kryžiaus nesugebėjimu padėti po užtvankos susprogdinimo. „Jų čia nėra“, – sakė prezidentas Vokietijos laikraščiams „Bild“ ir „Die Welt“: „Negavome jokio atsakymo. Esu sukrėstas“.Jis sakė, kad Rusijos kariai šaudė į Ukrainos gelbėtojų komandas. „Kai tik mūsų pagalbininkai bando juos išgelbėti, į juos šauna“, – cituojamas jis.

Zaporožės AE gali tapti nekontroliuojama: gyventojai raginami palikti miestąPirmasis miesto mero pavaduotojas Ivanas Samoydyukas komentare „Radio Liberty“ perspėjo, kad gali būti prarasta užgrobtos Zaporožės atominės elektrinės kontrolė.„Žinoma, atvirų grėsmių nėra, tačiau tai, kaip veikia stotis, akivaizdu, kad situacija bet kurią akimirką gali tapti nekontroliuojama ir būti kritiška“, - sakė I. Samoydyukas.Tiems, kurie dar negali išvykti iš okupuotos teritorijos, I. Samoydyukas patarė pasirengti dokumentus, surinkti reikalingiausius daiktus, pasirūpinti, kad automobilių bakai būtų pripildyti degalų. Zaporožės AE ir Enerhodaro miestas Zaporožės regione buvo okupuoti nuo pirmųjų Rusijos pradėto plataus masto karo savaičių.Birželio 6-osios naktį Rusijos okupantai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, dėl kurios vandens lygis Kachovkos rezervuare pradėjo kristi. Vanduo iš rezervuaro naudojamas Zaporožės AE aušinimui. TATENA perspėjo, kad vandens lygio kritimas kelia grėsmę Zaporožės AE saugumui. Atsižvelgdamas į tai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitarė su TATENA generaliniu direktoriumi Rafaeliu Grossi dėl jo naujo vizito į Ukrainą.

Putinas nurodė padėti žmonėms ChersoneRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos vadovui organizuoti „darbą, siekiant padėti žmonėms ir pašalinti nelaimės padarinius“ potvynio zonoje Chersono regione. Tai pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.Dalis Chersono srities, kuri yra kairiajame Dniepro upės krante, yra laikinai okupuota Rusijos. Jau skelbta, kad evakuacija iš šios teritorijos nevyksta, dėl to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į tarptautines organizacijas.

Lvivas tikisi pabėgėlių iš užlietų Ukrainos teritorijųPo Kachovkos užtvankos susprogdinimo Vakarų Ukrainos Lvivo miesto meras Andrijus Sadovijus tikisi pabėgėlių iš apsemtų teritorijų. „Pirmieji autobusai jau išvažiavo. Šiuo metu esame parengę 3 000 naujų miegamųjų vietų pabėgėliams“, – sakė jis trečiadienį lenkų radijo stočiai „Rmf.fm“.Mero duomenimis, Lvivas nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios priėmė apie 150 000 žmonių iš kitų šalies dalių. Pradžioje 720 000 gyventojų turėjęs miestas yra už 70 km į rytus nuo sienos su Lenkija. Čia palyginti ramu, nors pastarąjį kartą gegužės 19 d. miestas buvo atakuotas rusų raketomis.Užtvanka Nova Kachovkos mieste buvo sugriauta naktį į antradienį. Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų įsitikinę, kad užtvanką rusų okupuotoje Pietų Ukrainos Chersono srities dalyje susprogdino pati Rusija – galimai kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui.

Putinas dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimo apkaltino UkrainąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimo apkaltino Ukrainą. Pirmajame savo viešame pasisakyme apie užtvankos griūtį jis trečiadienį kalbėjo apie „barbarišką“ Kyjivo poelgį.Tai sukėlė „didelio masto ekologinę ir humanitarinę katastrofą“, anot Kremliaus, sakė V. Putinas per pokalbį telefonu su Turkijos kolega Recepu Tayyipu Erdoganu.

Ukraina tvirtina, kad užtvindyti 29 miestai ir kaimaiUkrainos vidaus reikalų ministras pranešė, kad dėl Kachovkos užtvankos apgadinimo buvo užtvindyti 29 miestai ir kaimai prie Dnipro upės.Rašydamas „Telegram“ susirašinėjimo programoje, Ihoris Klymenka sako, kad 10 iš jų buvo Ukrainos upės pusėje, o dar devyni – Rusijos okupuotame kairiajame krante.

Rusijos Federacija bandė nužudyti tuos, kurie pabėgo iš užtvindyto ChersonoEvakuojant gyventojus, rusai sudavė dešimtis smūgių civiliams, kurie bandė pabėgti iš Ostrovo mikrorajono Chersone, užtvindyto sprogus Kachovkos hidroelektrinei, „Unian“ specialiajam korespondentui tvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 124-osios brigados atstovas.„Vakar dar buvo galimybė automobiliu evakuoti žmones iš Chersono Ostrovo mikrorajono. Kai toje vietovėje buvo renkami evakuaciniai autobusai, Rusija, sekdama evakuacinius autobusus, apšaudė juos iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemos ir visko, kas pasitaikė.. Jie tiesiog trukdo, neleidžia žmonėms evakuotis – tiek šitame krante, tiek kitame. Antskrydžiai buvo Odesos aikštėje. Buvo matyti, kaip sviediniai lekia į vandenį. Buvo nukentėjusiųjų, bet vaikinai, kariai, buvo šalia ir teikė medicininę pagalbą. Žuvusiųjų nėra, yra sužeistųjų... Tiksliai dabar negaliu pasakyti [kiek buvo antskrydžių], bet manau, kad dešimtys“, – kalbėjo pašnekovas.Šiandien evakuacija iš Chersono tęsiasi. Vietos gyventojai kartu su savo augintiniais – katėmis, šunimis – bėga nuo didelio masto žmogaus sukeltos nelaimės, kurią išprovokavo rusai, pasekmių.Iš viso, Valstybinės pagalbos tarnybos duomenimis, iš dešiniojo kranto jau evakuota apie 2 tūkst. žmonių.„Iš apsemtų teritorijų buvo evakuoti 1752 žmonės, iš jų 103 vaikai. Išgelbėtas 201 žmogus (iš jų 13 vaikų). Psichologinė pagalba suteikta 111 žmonių. Pradėti 9 evakuacijos punktai. Pirminiais duomenimis, 20 gyvenviečių ir 2612 namų dešiniajame Dniepro upės krante“, – skelbiama pranešime.

Ukraina įspėja dėl ligų ir epidemijųPo Kachovkos užtvankos sunaikinimo Ukraina įspėjo dėl ligų ir epidemijų plitimo apsemtoje Chersono srityje. Dėl potvynio pietinėje srityje į šulinius ir vandens telkinius gali patekti chemikalų ir ligų sukėlėjų, trečiadienį feisbuke pareiškė Ukrainos sveikatos ministerija. Ministerijos ekspertai esą jau dirba vietoje ir analizuoja vandens mėginius. Be kita ko, bus didinamos antibiotikų atsargos regione, kad būtų galima pagydyti daugiau žarnyno infekcija susirgusių žmonių.Ministerija taip pat pranešė, kad per ateinančias 3–5 dienas vandens lygis vėl mažės, ir tai tikriausiai sukels masinį žuvų gaišimą. Todėl kategoriškai draudžiama valgyti žuvį, kad būtų sumažinta botulizmo – gyvybei pavojingos infekcinė nervų sistemos ligos – rizika.Užtvanka Nova Kachovkos mieste buvo sugriauta naktį į antradienį. Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų įsitikinę, kad užtvanką rusų okupuotoje Pietų Ukrainos Chersono srities dalyje susprogdino pati Rusija – galimai kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui.

Rusijos Šebekino mieste po apšaudymų kilo stiprus gaisrasŠebekino mieste, Rusijoje, Belgorodo srityje, kilo stiprus gaisras po to, kai, pasak gubernatoriaus Genadijaus Gladkovo, iš reaktyvinės artilerijos sistemos „Grad“ buvo apšaudytas miestas.Anot jo, daugiau nei 40 sviedinių pataikė į pramoninės zonos teritoriją, dar 20 – išskrido į įvairias miesto vietas.https://t.me/uniannet/100900

Naujausi katastrofos skaičiai: buvo užtvindyta daugiau nei 2 tūkst. namųUkrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba (SES) paaiškino situaciją Chersono regione dėl padidėjusio vandens lygio, susijusio su Kachovkos HE užtvankos sunaikinimu.Pasak gelbėtojų, 15 val. duomenimis, buvo užtvindyta 20 gyvenviečių ir 2 612 namų dešiniajame Dniepro krante. Iš potencialiai pavojingų teritorijų buvo galima evakuoti 1 752 ukrainiečius, iš kurių 103 yra vaikai.Teigiama, kad vandens lygis Chersone jau pakilo dviem metrais. Jis pasieks kritinį tašką per 24 valandas. Preliminariai, šiandien arba rytoj. Blogiausiu atveju vandens lygis gali pakilti iki 5 metrų.

Rusija kaltina Ukrainą susprogdinus svarbų amoniako vamzdynąMaskva trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos „sabotažo“ grupė susprogdino vamzdyno Toljatis-Odesa atkarpą, kuria Rusija iki karo pradžios eksportavo amoniaką.2 500 km ilgio vamzdynas yra tarptautinių derybų dėl leidimo eksportuoti grūdus iš Ukrainos vykstant karui su Rusija dalis.Ukrainos pareigūnai apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius amoniako vamzdyną netoli Masiutivkos, kaip šis kaimas vadinamas ukrainietiškai.„Ukrainos sabotažo ir žvalgybos grupė pirmadienio vakarą susprogdino amoniako vamzdyną Toljatis-Odesa“ netoli Masiutivkos kaimo Charkivo regiono šiaurės rytuose, pranešė Rusijos gynybos ministerija.Ministerija nurodė, kad buvo sužeisti keli civiliai gyventojai ir kad „jiems suteikta būtina medicinos pagalba“.Dujotiekis nustojo veikti po to, kai Maskva 2022 metų vasario mėnesį pasiuntė kariuomenę į Ukrainą.Rusijos amoniako eksporto atnaujinimas per šią jungtį yra viena iš Maskvos sąlygų, kad būtų tęsiamas grūdų eksporto susitarimas, leidžiantis saugiai gabenti Ukrainos grūdų krovinius.Rusija kaltina Vakarus, kad šie blokuoja jos trąšų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra amoniakas, eksportą.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad Kyjivas yra „vienintelė šalis, kuri niekada nebuvo suinteresuota atgaivinti vamzdyną“.Ji apkaltino Kyjivą „sudavus smūgį JT pastangoms kovoti su badu pasaulyje“ ir teigė, kad, jei remonto brigados galėtų patekti į vietą, žalai pašalinti prireiktų nuo vieno iki trijų mėnesių.

Ukraina kreipėsi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą Hagoje dėl Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo.

Putino sąjungininkas dėl užtvankos sprogdinimo kaltina JK ir NATORusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas, Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas pareiškė, kad JK, JAV ir NATO sąjungininkės turi „prisiimti atsakomybę“ už Kachovkos užtvankos sunaikinimą.N. Patruševas sakė, kad šalys „koordinuoja Ukrainos veiklą“, todėl „davė sutikimą bombardavimui“.Nepaisant kaltinimų Ukrainą užtvankos apšaudymu, Rusijos pareigūnai nepateikė jokių įrodymų, o ekspertai teigia, kad artilerijos sviediniai negalėjo pralaužti tokio masto užtvankos.Ukraina apkaltino Rusiją susprogdinus 100 pėdų statinį, taip pat neturėdama galutinių įrodymų, tačiau ekspertai mano, kad Rusija iš potvynių gali gauti daug daugiau naudos. Gynybos analitikas Michaelas Clarke'as teigia esąs „visiškai tikras“, kad už įvykį buvo atsakinga Rusija.

Kachovskos hidroelektrinės sunaikinimas greičiausiai įvyko dėl sprogimo iš vidausLabiausiai tikėtina Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo priežastis – sprogimas iš vidaus. Raketų ataka nebūtų sukėlusi tokių pasekmių.Apie tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi „The New York Times“.Leidinio atstovai paprašė inžinerijos ir amunicijos ekspertų pakomentuoti vakar įvykusį incidentą Kachovskos hidroelektrinėje. Jie pažymi, kad įrodymų vis dar mažai, tačiau užtvankos sunaikinimą galėjo sukelti tik vidinis sprogimas.Specialistų teigimu, didžiausią žalą gali padaryti sprogimas uždaroje erdvėje, kuomet visa energija nukreipiama į vidines konstrukcijas. Tačiau tam prireiktų šimtų kilogramų sprogmenų.Be to, anot žurnalistų kalbintų žmonių, išorinė raketų ataka sukeltų nedidelę žalą užtvankai. Tokiems padariniams, kokie buvo vakar, reikėtų panaudoti kur kas daugiau sprogmenų.Specialistai priduria, kad užtvankos sunaikinimo scenarijus dėl didelės vandens masės taip pat galimas, tačiau Kachovskos HE atveju jis praktiškai nerealus. Anot jų, dėl šios priežasties užtvankos dažniausiai ardomos žemės sklype, viename iš krantų. Tačiau hidroelektrinės sunaikinimas prasidėjo užtvankos centre.

Erdoganas: užtvankos katastrofą galėtų ištirti tarptautinė komisija Galėtų būti sudaryta tarptautinė komisija, kuri tirtų Kachovkos užtvankos sunaikinimą, pasiūlė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.Jis kalbėjosi telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir sakė, kad galima būtų taikyti derybų metodą, panašų į tuos, kurie buvo taikomi susitarimams dėl grūdų gabenimo Juodąja jūra. Turkija ir JT tarpininkavo susitarimui suteikti saugų grūdų eksporto iš Ukrainos koridorių per Juodąją jūrą, kad sušvelnintų pasaulinę maisto krizę.

Ukrainos pareigūnas neigia, kad vyksta kontrpuolimasJau kurį laiką kalbama apie ilgai lauktą Ukrainos kontrpuolimą.Pasak Ukrainos Gynybos tarybos sekretoriaus Oleksijaus Danilovo, jis dar neprasidėjo. Kalbėdamas su naujienų agentūra „Reuters“, jis atmetė Rusijos pareiškimus, kad manevras prasidėjo, sakydamas: „Visa tai netiesa“.Anksčiau šią savaitę Maskva pareiškė sužlugdžiusi didelį Ukrainos puolimą Donecke – to BBC nepriklausomai nepatikrino. Kijevas atsisakė tai komentuoti.

JT: Kachovkos užtvankos griūtis gali neigiamai paveikti pasaulinį badąJungtinių Tautų Pasaulio maisto programa (WFP) perspėja, kad Kachovkos užtvankos griūtis Pietų Ukrainoje gali neigiamai paveikti pasaulinį badą.„Didžiuliai potvyniai naikina naujai pasėtus grūdus, o kartu ir viltį, puoselėjamą 345-ių mln. alkanų žmonių iš viso pasaulio, kuriems grūdai iš Ukrainos yra išsigelbėjimas“, – naujienų agentūrai „dpa“ trečiadienį teigė WFP biuro Berlyne vadovas Martinas Frickas.Po antradienį įvykusios užtvankos griūties Ukrainos žemės ūkio ministerija pareiškė, kad, pirminiu vertinimu, šiauriniame Dniepro upės krante Chersono srityje vanduo užlies apie 10 tūkst. hektarų dirbamos žemės. Tuo metu pietiniame krante užtvindytas plotas bus dar didesnis, antradienio vakarą savo tinklalapyje nurodė ministerija.Rusija ir Ukraina dėl užtvankos sunaikinimo kaltina viena kitą. Abi pusės kalba apie „teroristinę ataką“ ir beprecedentę ekologinę nelaimę.Nepaisant visko, M. Frickas nurodė nenumatantis tolesnio maisto kainų infliacijos augimo. Pareigūnas pažymėjo, kad „pasaulinės maisto kainos tebėra 10 metų aukštumose“.

Humeniuk: rusai toliau apšaudo dešinįjį Chersono regiono krantąNet humanitarinės evakuacijos akivaizdoje Rusijos okupacinės pajėgos ir toliau apšaudo dešinįjį Chersono regiono krantą. Tai šalies teletilto „Jungtinės žinios“ eteryje sakė Pietų operatyvinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.„Situacija iš tiesų sudėtinga... Priešas toliau apšaudo dešinįjį krantą, toliau terorizuoja civilius gyventojus net humanitarinės evakuacijos akivaizdoje ir kartu toliau skleidžia informaciją, kad būtent Gynybos pajėgų kovos veiksmai neleidžia evakuoti kairiojo kranto gyventojų. Akivaizdu, kad civilizuotam pasauliui tokia informacija nepriimtina, visi mato ir supranta, kad Gynybos pajėgos nesitaiko į civilius gyventojus. Mes tikrai žinome, kad ten, kur yra nukentėjusių nuo potvynio civilių, mūsų apšaudymas nevyksta“, – sakė N. Humeniuk.Atstovė spaudai taip pat sakė, kad, sekant priešo elgesį kairiajame krante, galima teigti, jog jie pradėjo atitraukti savo dalinius likus kelioms dienoms iki atakos.N. Humeniuk patvirtino, kad Gynybos pajėgos buvo pasiruošusios tokiam scenarijui, nes pernai spalį prezidentas įspėjo apie priešo vykdomą Kachovkos HE užminavimą.Ji taip pat sakė, kad kaltinti Gynybos pajėgas užtvankos susprogdinimu yra klasikinis Rusijos propagandos metodas, todėl jie tai pabrėžė nuo pat pradžių.Atsakydama į klausimą apie priešo grupuotės pozicijas laikinai okupuotose teritorijose, N. Humeniuk sakė: „Jie pasitraukė įvairiais atstumais, priklausomai nuo vandens išsiliejimo – nuo 5 iki 15 km, tačiau vis tiek nenustojo apšaudyti dešiniojo kranto, net policijai ir gelbėtojams evakuojant vietos gyventojus apšaudė tas Chersono vietoves, kurios buvo užlietos“.Kartu ji pažymėjo, kad priešas vis dar turi galimybę apšaudyti dešinįjį Chersono regiono krantą, tačiau vanduo artėja, ir Gynybos pajėgos stengiasi juos apšaudydamos nustumti bent 30 km atgal, kad užkirstų kelią artilerijos atakoms.Birželio 6 dieną Rusijos kariai susprogdino Kachovkos HE užtvanką. Hidroelektrinės atkurti neįmanoma.

Hanna Maliar prabilo apie „beprotišką“ Rusijos Federacijos planą pakenkti hidroelektrineiKachovkos hidroelektrinės griovimas yra dar vienas Rusijos karo Ukrainoje instrumentų ir buvo planuotas. Okupantai laukė „tinkamiausio“ momento įvykdyti katastrofą.Tai pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos gynybos viceministrės Hannos Maliar pareiškimu per telemaratoną.„Iš tiesų, laikas (susprogdinti Kachovskos hidroelektrinę – red.) pasirinktas neatsitiktinai. Viena vertus, jie tam ruošėsi ilgai. Nes yra visi ženklai, kad tai nebuvo spontaniškas sprendimas. Kita vertus, jie laukė momento, kuris, jų nuomone, būtų „taikliausias“, – sakė H. Maliar.Ji pažymėjo, kad hidroelektrinės griovimas yra ne kas kita, kaip Rusijos Federacijos karo dalis.„Tai yra, bet kokiu atveju tai turėtų būti vertinama karine prasme. Nes tai yra vienas iš karo įrankių. Štai kaip necivilizuotai jie tai mato“, – pridūrė gynybos viceministrė.Komentuodama okupantų motyvus, H. Maliar užsiminė, kad greičiausiai rusai nori neleisti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms daryti tai, ką jos planuoja daryti.„Bet kol kas matome, kad situacija apsivertė atvirkščiai. O rusai iš tikrųjų dabar labiau pakenkė savo ginkluotosioms pajėgoms, įtvirtintoms teritorijoms, savo karinėms pozicijas. Iš esmės ta teritorija, kuri dabar yra agresoriaus kontroliuojama, daugiau kenčia“, – tvirtino Gynybos ministerijos atstovė.

Iš apsemto Chersono evakuota 1700 žmonių13 val. duomenimis, iš dešiniojo Dniepro upės kranto Chersono regiono dalies, kurį kontroliuoja Ukraina, evakuoti 1700 žmonių. Tokius duomenis pateikė Chersono regioninės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.Pasak jo, Rusijos kariai ir toliau apšaudo gyvenamuosius rajonus.

Šoigu įsakė paspartinti gynybos sistemų gamybąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu įsakė kariniam rangovui „Almaz-Antey“ paspartinti naujų oro gynybos sistemų gamybą, trečiadienį pranešė jo ministerija.„Almaz-Antey“ gamina oro gynybos raketų sistemas, tokias kaip S-300 ir S-400, kurios naudojamos numušti orlaivius ir balistines bei sparnuotąsias raketas.„Almaz-Antey Corporation gaminami produktai yra paklausūs ir pasižymi dideliu efektyvumu specialiųjų karinių operacijų srityje“, – sakė S. Šoigu, apsilankęs vienoje iš bendrovės gamyklų.Rusija savo sukeltą karą Ukrainoje vadina „ypatinga karine operacija“.

Ukrainai – kaltinimai apšaudžius Belgorodo sritįRusijos Belgorodo srities gubernatorius trečiadienį pranešė, kad Ukraina raketomis „Grad“ apšaudė Grafovkos gyvenvietę, esančią maždaug už 2 km nuo Ukrainos sienos.Gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad dalis sviedinių nukrito prie mokyklos ir apgadino pastatus, tačiau aukų nėra, pranešė „Reuters“.Ukraina iš karto nepakomentavo jo kaltinimų, o „Reuters“ negalėjo savarankiškai patikrinti jo teiginio.Ginklų sistema „Grad“ yra sunkvežimyje montuojama daugkartinė raketų paleidimo priemonė, naudojama tiek Rusijos, tiek Ukrainos pajėgų. Jos panaudojimą prieš civilines vietoves žmogaus teisių aktyvistai laiko karo nusikaltimu.

Zelenskis: okupantai nevykdo evakuacijos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad evakuacija kairiajame Dniepro upės krante, kurį yra laikinai okupavusi Rusija, okupantams visiškai nepavyko. Todėl Ukraina kreipsis į tarptautines organizacijas.„Evakuacija kairiajame krante okupantams visiškai nepavyko. Kreipsimės į tarptautines organizacijas“, – sakė prezidentas.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 6-osios naktį Rusijos pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, dėl kurios buvo užtvindytos dešimtys aplinkinių gyvenviečių, kurių daugumą kontroliuoja Rusijos okupantai.Prezidento kanceliarija anksčiau pranešė, kad įsibrovėliai paliko žmones likimo valiai ir neevakavo gyventojų iš užtvindytų gyvenviečių. Žmonės priversti sėdėti viršutiniuose aukštuose arba ant savo namų stogų be vandens ir maisto.

Po užtvankos sunaikinimo Chersono laukai gali tapti dykumomisPietų Ukrainoje sugriuvus svarbiai Dnipro užtvankai, pirminiu vertinimu, Chersono srityje šiauriniame upės krante bus užlieta maždaug 10 tūkst. hektarų dirbamos žemės, pranešė Ukrainos Žemės ūkio ministerija.Manoma, kad potvyniai bus kur kas pražūtingesni pietiniame Dnipro krante, Rusijos okupuotame regione, sakoma ministerijos svetainėje.„Be to, dėl žmogaus sukeltos nelaimės bus sutrikdytas vandens tiekimas į 31 lauko drėkinimo sistemą Dniropetrovsko, Chersono ir Zaporižios regionuose“, – nurodė ministerija.„Dėl Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo dirbami laukai Pietų Ukrainoje jau kitais metais gali virsti dykumomis“, – priduriama pranešime.Taip pat nukentės geriamojo vandens tiekimas gyvenamosiose vietovėse, žuvininkystės sektorius.Užtvanka buvo sunaikinta ankstų antradienio rytą Rusijos okupuotoje pietų Ukrainos Chersono srities dalyje. Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų mano, kad okupantai rusai galėjo susprogdino užtvanką, siekdami sutrukdyti planuojamą Ukrainos kontrpuolimą. Rusija tęsia karą Ukrainoje jau daugiau nei 15 mėnesių.

Medvedevas: Ukraina pradėjo kontrpuolimąBuvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas tvirtina, kad atrodo, jog Kyjivas pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą.Ilgametis Putino sąjungininkas toliau teigė, kad Rusija, atmušusi Ukrainos pajėgas, turėtų atsakyti savo puolimu.„Priešas jau seniai žadėjo puikų kontrpuolimą. Ir atrodo, kad jis jau kažką pradėjo“, - sakoma D. Medvedevo, dabar einančio Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojo, žinutėje „Telegram“ kanale.„Turime sustabdyti priešą ir pradėti puolimą“, – pridūrė jis.

Mūšiai dėl Bachmuto: Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėjo iš gynybos į puolimąUkrainos kariuomenė Bachmuto sektoriuje perėjo nuo gynybos prie puolimo ir padarė didelę pažangą daugelyje sričių. Tai „Telegram“ kanle pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, rašo „Unian“.„Bachmuto kryptimi mūsų kariai perėjo iš gynybos į puolimą. Pastarąją dieną įvairiuose Bachmuto krypties sektoriuose veržėmės nuo 200 iki 1100 metrų. Priešas šia kryptimi perėjo į gynybą, bandydamas išlaikyti užimtas pozicijas. Dabar priešas telkia savo rezervus šia kryptimi iš gilumos, kad galėtų gintis“, – sakė ji.Anot H. Maliar, „Wagner“ samdiniai šen bei ten lieka užnugario daliniuose. Tačiau pagrindinė karo veiksmų našta Rusijos pusėje dabar tenka reguliariajai Rusijos Federacijos kariuomenei, įskaitant desantinius puolimo dalinius.„Taip ilgai išlaikyti Bachmuto sektoriaus gynybą ir dabar ją pavyksta pulti, be kita ko, dėl iš anksto paruoštų įtvirtinimų. Visa teritorija aplink iš tikrųjų yra įtvirtinta teritorija. Įtvirtinimai buvo paruošti iš anksto mūsų karių ir vietinių karinių administracijų pajėgomis. Jie buvo kruopščiai pastatyti“, – pabrėžė viceministrė.

Serbijos prezidentas neprieštarauja amunicijos tiekimui į UkrainąSerbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius pareiškė nesąs prieš tai, kad jo šalis pardavinėtų amuniciją tarpininkams, siunčiantiems ją į Ukrainą, o tai yra ženklas, kad ištikima Rusijos sąjungininkė Balkanuose krypsta į vakarus.Valstybės vadovas savo poziciją išdėstė interviu leidiniui „Financial Times“.A.Vučičius tradiciškai palaiko Maskvą ir atsisako prisijungti prie Vakarų sankcijų Rusijai po jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Tačiau jis sakė žinąs apie JAV vyriausybės pranešimus, kad Serbijoje pagaminti šaudmenys per tarpininkus patenka į Ukrainą, ir neketinąs tam užkirsti kelio.„Ar gali būti, kad tai vyksta? Neabejoju, kad taip gali atsitikti. Kokia alternatyva mums? Jų negaminti? Neparduoti?" – sakė A. Vučičius.Kanalas, kuriuo serbiška amunicija siunčiama į Ukrainos frontą, buvo esminis veiksnys, nulėmęs pastebimus pokyčius, nes JAV, NATO ir ES palaikė Serbiją neseniai įsiplieskus etninei įtampai Kosove, teigia trys Vakarų diplomatai regione.Paklaustas, ar tai buvo sąmoningas žingsnis siekiant laimėti Vakarų sostinių pritarimą, A. Vučičius tvirtino, kad Belgradas bandė veikti „neutraliai“.„Bet aš nesu kvailys. Suprantu, kad dalis ginklų gali atsidurti Ukrainoje“, – sakė jis.Serbijos prezidentas pripažino, kad eina įtemptu lynu tarp Maskvos ir Vakarų valstybių, tačiau tvirtino neremsiąs Rusijos karinių pastangų.„Mes prisijungiame prie visų Jungtinių Tautų rezoliucijų“, – sakė jis, turėdamas omenyje JT pareiškimus, smerkiančius Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.Anot A. Vučičiaus, jau praėjo laikai, kai jis kas tris mėnesius kalbėdavosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. „To dar niekada nebuvo“, – pareiškė jis.Anksčiau buvo pranešta, kad A. Vučičius Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Moldovoje kuluaruose kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Anot jo, šis pokalbis nepadarė poveikio Serbijos pozicijai sankcijų įvedimo Rusijai klausimu.

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus.https://t.me/uniannet/100844

Ukraina pasiruošusi svarstyti prašymą dėl evakuacijos iš Belgorodo srities„Vietos gyventojų parama sukilėliams auga. Tai taikoma ir tiems, kurie nori dalyvauti ginkluotoje kovoje prieš Putiną, tiek vietos gyventojams, kurie prašo apsaugos“, – sakė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas ir pridūrė, kad Ukraina svarstytų prašymą laiku evakuoti civilius iš Belgorodo srities, jei toks bus, rašoma „Telegram“ kanale „Insaider UA“.https://t.me/insiderUKR/56097

Į miestus ir kaimus, nukentėjusius nuo Kachovkos HE susprogdinimo, bus nutiestos trys vandentiekio atkarposAtstatymo agentūra planuoja nutiesti tris 87 km ilgio vandentiekio atkarpas, kuriomis per parą bus galima patiekti apie 300 tūkst. kubinių metrų vandens miestams ir kaimams, kuriuose kilo apsirūpinimo vandeniu problemų rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę.Tai trečiadienį pranešė žinybos spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Mes planuojame kuo greičiau pradėti tiesti vamzdyną, statyti siurblines, išvalyti ir pagilinti vandens kanalą. Pirmas mūsų žingsnis – susitarti dėl jo maršruto atsižvelgiant į gyvenviečių plėtrą ir esamas komunikacijas. Vėliau pradėsime rengti projekto dokumentaciją. Atlikę geologinius ir geodezinius darbus, turėsime aiškesnį vaizdą ir galėsime tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia tokio didelio masto projektui įgyvendinti“, – sakė Atstatymo agentūros vadovas Mustafa Najemas.Dėl vandens lygio kritimo Kachovkos telkinyje didelė dalis Dnipropetrovsko, Zaporižios, Mykolajivo ir Chersono sričių rajonų liks be vandens tiekimo. Naujai pastatyta infrastruktūra aprūpins aukštos kokybės geriamuoju vandeniu Nikopolio, Marhaneco, Kryvyj Riho, Tomakivkos ir Pokrovo gyventojus.Kaip jau buvo pranešta, Bendruomenių, teritorijų ir infrastruktūros plėtros ministerija iš Ginkluotos agresijos padarinių likvidavimo fondo skirs 1,5 mlrd. grivinų (apie 37 mln. eurų) magistraliniams vandentiekiams Ukrainos pietuose tiesti.

Kinija pareiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl Ukrainos užtvankos sunaikinimoTrečiadienį Kinija pareiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl svarbios Rusijos okupuotos užtvankos sunaikinimo Ukrainoje bei „humanitarinių, ekonominių ir ekologinių padarinių“.„Esame labai susirūpinę dėl žalos Kachovkos hidroelektrinės užtvankai“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Wang Wenbinas. „Raginame visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir daryti viską, kad būtų garantuotas civilių žmonių ir objektų saugumas“, – sakė jis.Užtvankai antradienį sugriuvus ir išsiliejus didžiuliam kiekiui vandens, Ukraina evakuoja tūkstančius žmonių. Vašingtonas perspėjo, kad sunaikinus užtvanką, esančią fronto linijoje ir tiekiančią aušinimo vandenį didžiausiai Europoje atominei elektrinei, „tikėtina, kad bus daug mirčių“. Kinija dedasi esanti neutrali karo Ukrainoje atžvilgiu, tačiau nepasmerkė Maskvos dėl pradėto karo. Pekino „pozicija krizės Ukrainoje atžvilgiu yra nuosekli ir aiški“, – sakė Wang Wenbinas ir pridūrė, jog „tikimasi, kad dalyvaujančios šalys bus pasiryžusios ieškoti politinio krizės Ukrainoje sprendimo ir kartu siekti sušvelninti padėtį“.Po Rusijos invazijos į Ukrainą Kinijos ir Rusijos strateginė partnerystė tik sustiprėjo, trečiadienio duomenys rodo, kad prekybos tarp abiejų šalių apimtys nuo karo pradžios reikšmingai padidėjo.

Ministerija: užtvindytuose Ukrainos pietų rajonuose vanduo gali tapti netinkamas naudoti, žuvys pradės gaišti po 3–5 dienųUkrainos sveikatos apsaugos ministerija perspėja, kad gali pablogėti vandens kokybė šuliniuose ir atviruose telkiniuose tose teritorijose, kurios buvo užtvindytos okupantams rusams naktį į antradienį susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką.„Kachovkos vandens telkinio dugne gali būti daug sveikatai pavojingų medžiagų. Chemikalai, infekcinių ligų sukėlėjai iš kapinių, tualetų, sąvartynų gali patekti į šulinius ir atvirus vandens telkinius apsemtuose rajonuose“, – praneša „Telegram“ kanale žinyba, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.Ligų kontrolės ir prevencijos centro specialistai jau dirba vietoje, ima vandens mėginius iš vandens telkinių ir šulinių.Ministerija taip pat informuoja, kad per artimiausias tris penkias dienas apsemtuose Chersono ir Zaporižios sričių rajonuose dėl spartaus vandens lygio kritimo pradės gaišti žuvys. Pabrėžiama, kad tokias žuvis rinkti ir valgyti griežtai draudžiama – galima susirgti botulizmu.„Specialistai prireikus aprūpins vandens ir paviršių dezinfekavimo priemonėmis apsemtų privačių namų savininkus. Be to, srityse sudaromos antibiotikų ūmioms žarnyno infekcijoms gydyti ir sorbentų atsargos. Jei prasidės pilvo skausmai, vėmimas, viduriavimas, karščiavimas ir kiti neįprasti simptomai, nesiimkite savigydos – nedelsdami kreipkitės į gydytoją“, – sakoma pranešime.Siekiant sumažinti infekcinių ligų riziką nukentėjusiose vietovėse, gyventojai raginami gerti tik į butelius išpilstytą arba atvežtą vandenį, o maisto ruošimui ir buities reikmėms naudoti tik vandenį iš patikimų šaltinių. „Upė ar šulinys kieme nebėra patikimi vandens šaltiniai. Kaip ir vandentiekis, skirtas techniniams tikslams. Vandenį virinkite arba dezinfekuokite. Tačiau atminkite, kad virimas nepašalina iš vandens cheminės taršos“, – pabrėžia Ukrainos sveikatos apsaugos ministerija.https://t.me/uniannet/100839

Laukdami, kol išgelbės, užtvindytų teritorijų gyventojai praleido naktį miegodami ant stogų ar sėdėdami medžiuosePraėjo daugiau nei 24 valandos, o užtvankos pralaužimo pasekmės vis dar akivaizdžios, net kai didžiulis Chakovos rezervuaras toliau tuštėja, o potvynio vanduo plūsta į Juodąją jūrą, pranešė BBC korespondentas Ukrainoje.Palydovinėse nuotraukose matyti didžiuliai potvyniai abiejose Dniepro upės pusėse, ypač žemose vietovėse pietuose, Rusijos vis dar kontroliuojamoje teritorijoje.https://t.me/insiderUKR/56093Kai kuriose bendruomenėse potvynio vandens lygis buvo toks aukštas, kad žmonės buvo priversti nakvoti ant stogų ir sėdėti medžiuose laukdami, kol bus išgelbėti.Chersone, vieninteliame dideliame nukentėjusiame mieste, potvynis nėra toks stiprus, tačiau gelbėjimo operacijos tęsiamos, o joms trukdo dažni rusų apšaudymai iš kitapus upės.Aplinkybės, susijusios su užtvankos griūtimi, vis dar yra neišaiškintos, tačiau tikrai neatsitiktinai tai įvyko praėjus vos dienai po to, kai pasirodė ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas.Griežtai kariniu požiūriu, tai, kas įvyko vakar, turi savotišką žiaurią logiką. Baiminantis Ukrainos atakų bet kuriame 600 mylių fronto linijos taške, panašu, kad Rusijos vadai nusprendė panaikinti vienintelį perspektyvų perėjimo tašką virš Dniepro į pietus nuo Zaporižios miesto.https://t.me/uniannet/100825

Ukraina: Sumų srityje „Shahed“ pataikė į privatų gyvenamąjį namą, žuvo du žmonėsSumų srities Junakivkos bendruomenėje dronas „Shahed“ pataikė į privatų gyvenamąjį namą, du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas, jis nugabentas į ligoninę.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Naktį ir rytą rusai keturis kartus apšaudė pasienį. Užfiksuota 13 sprogimų. Junakivkos bendruomenė: dronas „Shahed“ pataikė į privatų gyvenamąjį namą, kilo gaisras, žuvo du civiliai, vienas buvo sužeistas, jis nugabentas į ligoninę“, – rašoma pranešime.Taip pat pranešama, kad antradienį rusai 19 kartų apšaudė Sumų sritį. Užfiksuotas 71 sprogimas.

Britų premjeras: JK agentūros tiria užtvankos sunaikinimą UkrainojeDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas vėlai antradienį pareiškė, kad Didžiosios Britanijos karinės ir žvalgybos agentūros tiria, ar Rusija susprogdino užtvanką pietų Ukrainoje. Premjeras sakė, jog tai įvertinti dar „per anksti“.R. Sunakas pavadino Rusijos kontroliuotos Kachovkos užtvankos sunaikinimą didžiausiu nuo karo pradžios išpuoliu prieš civilinę infrastruktūrą ir sakė, kad jei paaiškėtų, jog už tai atsakinga Maskva, tai parodytų naują Rusijos agresijos lygį.Prieš kelionę į JAV susitikti su prezidentu Joe Bidenu premjeras sakė žurnalistams, kad šiuo metu užtvankos sunaikinimą „tiria mūsų karinės ir žvalgybos agentūros (...) bet negaliu pasakyti, ar jis buvo tyčinis“.R. Sunakas sakė ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose aptarsiantis padėtį Ukrainoje su prezidentu J. Bidenu, tačiau pabrėžė, kad dabar svarbiausias yra skubus humanitarinis atsakas. Jis pridūrė, kad Jungtinė Karalystė jau skyrė išteklius ir finansavimą paremti Jungtines Tautas ir Raudonąjį kryžių, galinčius nukreipti išteklius padėti evakuoti žmones ir teikti kitą pagalbą.„Mes jau iš anksto apmąstėme tokių situacijų tikimybę, ir aš džiaugiuosi, kad Jungtinė Karalystė ir toliau įvairiais būdais remia Ukrainą“, – sakė R. Sunakas.Anksčiau Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly pasmerkė Kachovkos užtvankos sunaikinimą kaip „pasibjaurėtiną veiksmą“. „Tyčia atakuoti tik civilinę infrastruktūrą yra karo nusikaltimas“, – parašė jis socialinėje žiniasklaidoje, pažadėjęs paramą Kyjivui ir nukentėjusiems.

Chersono sritis. Taip atrodo Kachovkos hidroelektrinės sprogdinimo sukelta tragedija žmonėms ir gyvūnams. https://t.me/nexta_live/54018

Britų žvalgyba: Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimas gali sukelti dar didesnius potvyniusKachovkos hidroelektrinės sunaikinimas gali sukelti dar daugiau potvynių, teigia britų žvalgyba.Tuo pat metu mažai tikėtina, kad Zaporižios atominei elektrinei iš karto kils kokių nors papildomų saugos problemų, skelbia „Unian“.Rusijos okupantai susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę (HE) gali kilti dar didesni potvyniai.Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.Rusijos kontroliuojama Kachovkos HE buvo iš dalies sunaikinta birželio 6 d., prieš trečią valandą ryto. Iki 12 val. buvo nugriauta visa rytinė dambos ir didelė dalis hidro dalis – komunalinių paslaugų infrastruktūros buvo nuplautos.Žvalgybos duomenimis, iki griūties Kachovkos rezervuaro vandens lygis buvo rekordiškai aukštas, todėl ypač didelis vandens kiekis užlieja teritorijas Dniepro pasroviui.„Tikimasi, kad užtvankos konstrukcija per kelias ateinančias dienas dar labiau grius, o tai sukels daugiau potvynių“, – nurodė žvalgyba.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1666315882916638720?ref_src=twsrc%5EtfwKachovkos hidroelektrinės griovimas – paskutinės žiniosKaip anksčiau pranešė „Unian“, Chersono regione, Rusijos okupantams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, per artimiausias 20 valandų vandens lygis pakils dar vienu metru.Ukrainos valdžia pradėjo skubią gyventojų evakuaciją iš dešiniojo Dniepro kranto Chersono srityje. Tuo pačiu vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos nepaprastasis posėdis, kuriame buvo aptartas veiksmų planas, susijęs su šia nelaime. Ukrainos vyriausybė apkaltino Rusiją tikslingai ardant užtvanką.O okupantai, prisidengę evakuojamais civiliais, bando patekti į Ukrainos kontroliuojamą dešinįjį Dniepro krantą. Tokiu būdu rusai čia bando perkelti diveresantų grupes.

Vokietijos bendrovė „Rheinmetall“ gavo dar vieną tankų Ukrainai užsakymąVokietijos ginklų gamintoja „Rheinmetall“ rengia tankus, kurie bus perduoti Ukrainai, o antradienį paskelbė gavusi Vokietijos gynybos ministerijos užsakymą pagaminti 20 pėstininkų kovos mašinų „Marder“.Šios transporto priemonės iki liepos pabaigos turi būti pristatytos į Rusijos puolamą šalį, pranešė bendrovės gamykla Žemutinės Saksonijos žemėje.Ukrainai jau pristatyta 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“, 20 jų pateikė „Rheinmetall“, kitas 20 – Vokietijos ginkluotosios pajėgos iš savo atsargų. Be to, „Rheinmetall“ siūlo dar 60 mašinų „Marder“, jas dar reikia atnaujinti.Vokietijos kariuomenė naudoja „Marder“ nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžios ir pamažu keičia jas tankais „Puma“. „Rheinmetall“ atnaujina Ukrainai senus tankus, kad jie būtų tinkami naudoti fronte.Taip pat iki liepos pabaigos Ukrainai turi būti išsiųsta pirmoji 10 tūkst. 35 mm šaudmenų priešlėktuviniam tankui „Gepard“ partija. „Rheinmetall“ turi sutartį patiekti iš viso 300 tūkst. šovinių, taip pat nori Ukrainoje gaminti šarvuotuosius transporterius „Fuchs“.

Širdį veriantys kadrai iš Chersono regiono. Vietos gyventoja bando per potvynį išgelbėti savo augintiniushttps://t.me/uniannet/100800

Generolas: rusai praranda pozicijas prie Bachmuto Ukrainos gynybos pajėgos Bachmuto kryptimi toliau juda į priekį flanguose, priešas praranda savo pozicijas. Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis tai paskelbė „Telegram“ kanale. „Bachmuto kryptis. Gynybos pajėgos toliau juda į priekį flanguose, priešas praranda pozicijas prie Bachmuto. Dirba 3-ioji atskiroji šturmo brigada“, – pažymėjo O. Syrskis. Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Bachmutas šiame kare atlieka magneto funkciją ir būtent ten siunčiami geriausi ir naujausi ginklai, kuriuos Ukraina gauna iš partnerių Vakaruose. Rusija jau daugiau kaip aštuonis mėnesius nesėkmingai bando perimti Bachmuto kontrolę. https://t.me/osirskiy/103

Okupantai bando patekti į dešinį Dniepro krantą, apsimesdami vietos gyventojais Diversinės okupantų grupės, prisidengusios evakuotų civilių priedanga, bando patekti į dešinįjį Dniepro krantą, „Telegram“ kanale praneša „Unian“ Anot Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro, Rusijos kariškiai apsirengia civiliais drabužiais ir bando susilieti su vietos gyventojais, kurie evakuojami į dešinįjį Dniepro krantą. „Taigi, okupantai planuoja panaudoti Kachovskos hidroelektrinės sprogdinimą, kad į išlaisvintas Chersono srities teritorijas mestų diversines ir žvalgybos grupes“, – sakoma pranešime.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė amoniako vamzdyną Charkivo srityjeVėlų antradienio vakarą pranešta, kad Rusijos kariškiai antrą kartą per pastarąsias dvi dienas apšaudė amoniako vamzdyną Kupiansko rajone, Charkivo srityje.Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas tai parašė „Telegram“ programėlėje, pranešė „Ukrinform“. „Rusijos teroristai antrą kartą apšaudė amoniako vamzdyną Kupiansko rajone“, – sakoma jo pranešime.Pasak O. Syniehubovo, šeši smūgiai suduoti į siurblinės teritoriją netoli Masiutivkos kaimo. „Šiuo metu ore nėra amoniako, padėtis kontroliuojama“, – sakė jis.Per apšaudymą birželio 5 d. Rusijos sviediniai apgadino iš Toljačio į Odesą einantį amoniako vamzdyną Charkivo srities Kupiansko rajone.

Chersono srityje per artimiausias 20 valandų vandens lygis pakils metruOkupantams rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, vandens lygis Chersono srityje per artimiausias 20 valandų pakils dar metru.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi UNIAN.„Naktį incidentų neužfiksuota. Apsėmimo intensyvumas mažėja, bet dėl didelių užtvankos sugriovimų vandens dar daugės. Prognozuojame, kad per artimiausias 20 valandų jo lygis pakils apie metrą“, - pareiškė pareigūnas.Jis pažymėjo, jog naktį pradėjo semti Bilozirkos bendruomenę, kurios vakar vanduo dar nepasiekė.„Šio ryto duomenimis, kairiajame Dniepro krante esančioje Chersono srities dalyje apsemti 1852 namai. Visi dirba, kad padėtų potvynio zonoje atsidūrusiems žmonėms“, - pridūrė O. Prokudinas.Pasak jo, naktį pagalbos paprašė 13 žmonių, iš kurių penki gyvena okupuotoje Chersono srities dalyje kairiajame Dniepro krante.„Iki 6 val. ryto evakuoti 1457 žmonės, iš Korabelo mikrorajono išvežti 1286“, - informavo O. Prokudinas.Kaip jau buvo pranešta, antradienį, birželio 6-ąją, 2 val. 30 min., Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE. Jėgainė buvo susprogdinta nuotoliniu būdu. Sprogimo epicentru tapo mašinų salė.Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo Michailo Podoliako, Kachovkos HE susprogdino Rusijos kariuomenės 205-asis motorizuotųjų šaulių dalinys.

Socialiniuose tinkluose paviešintos nuotraukos, kaip trečiadienio rytą atrodo Chersonas:https://t.me/uniannet/100789

Ukrainos kariai: vandens srovė nušlavė rusų okupantusUkrainos kariai matė, kaip, rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, vandens srautas nuplovė kairiajame Dniepro krante buvusius okupantus.Duodamas komentarą CNN televizijos kanalui, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kapitonas Andrijus Pidlisnas papasakojo, kad damba sugriuvo antradienį anksti ryte, „nė vienam rusui nepavyko pasitraukti“, visos okupantų pozicijos buvo užlietos.Ukrainos karininkas mano, jog Rusija dambą susprogdino tyčia, kad užkirstų kelią Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimui pietuose.A. Pidlisnas pridūrė, kad jo bendražygiai įvykių eigą stebėjo pasitelkę dronus. Jis nurodė vietovės ypatumus, prisidėjusius prie didelių okupantų nuostolių.„Kairysis krantas [kur buvo okupantai – red.] yra žemesnis nei dešinysis, todėl labiau apsemtas. Buvo užlietos ir priešo pozicijos, įrengtos tiesiog ant upės kranto. Reikia suprasti, kad priešo pozicijos – tai ne tik apkasai, bet ir eiliniai taikių gyventojų namai, kuriuose rusai gyveno“, – pabrėžė jis.Karininkas mano, kad kairiajame Dniepro krante buvusių okupantų niekas neįspėjo, nes galbūt Rusijos Federacijos (RF) karinė vadovybė norėjo, kad potvynis Ukrainos ginkluotąsias pajėgas užkluptų netikėtai.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 212 030 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 880 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 7 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 212 030 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 873 tankų, 7 560 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 640 artilerijos sistemų, 594 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 352 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 299 sraigtasparnių, 3 219 dronų, 1 171 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 349 automobilių, 492 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Po užtvankos sunaikinimo ES pasiūlė pagalbą UkrainaiKyjivas pranešė, kad Rusijai sunaikinus svarbią užtvanką ir vandeniui užliejus dešimtis kaimų Europos Sąjunga (ES) pasiūlė Ukrainai pagalbą. „ES pasirengusi suteikti reikiamą paramą ir humanitarinę pagalbą, kad sušvelnintų šios Rusijos sukeltos nelaimės padarinius“, – antradienį po pokalbio su ES užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Pagalbą po Kachovkos užtvankos Ukrainos pietuose sunaikinimo pasiūlė ir Prancūzija.„Prancūzija pasirengusi suteikti pagalbą Ukrainos valdžios institucijoms reaguojant į dalinio užtvankos sunaikinimo padarinius“, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos laiške. Jame taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl humanitarinio poveikio ir padarinių aplinkai bei Zaporižios atominės elektrinės saugai.Prancūzija apibūdino užtvankos sunaikinimą kaip „itin rimtą veiksmą“. „Tai dar kartą parodo, kokie tragiški yra užpuolimo, už kurį atsakinga tik Rusija, padariniai“, – nurodė ministerija.

V. Zelenskis: užtvankos sunaikinimas mūsų nesustabdysPrezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad išpuolis prieš svarbią užtvanką pietų Ukrainoje nepaveiks Kyjivo planų pradėti puolimą ir susigrąžinti prarastą teritoriją.„Užtvankos susprogdinimas neturi įtakos Ukrainos gebėjimui atsiimti okupuotas teritorijas“, – „Telegram“ kanale pareiškė V. Zelenskis. Jis sakė kalbėjęsis su aukščiausiais kariuomenės vadais ir patikino, kad Ukrainos kariuomenė tam visiškai pasirengusi.„Kachovkos hidroelektrinėje Rusijos teroristų sukelta nelaimė nesustabdys Ukrainos ir ukrainiečių“, – per vakaro kreipimąsi vaizdo ryšiu sakė V. Zelenskis. Jis pažadėjo pagalbą nukentėjusiesiems užtvindytame regione.V. Zelenskio teigimu, užtvanka sunaikinta siekiant pristabdyti Ukrainos kontrpuolimą. „Mes vis tiek išlaisvinsime visą savo šalį“, – sakė jis. Tokie išpuoliai nepadės Rusijai išvengti pralaimėjimo, Maskva galiausiai turės sumokėti dar daugiau už padarytą žalą.Ukrainos generalinis prokuroras jau kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT) su prašymu pradėti tyrimą.V. Zelenskis sakė, jog vyriausybė daro viską, kad išgelbėtų potvynio aukas ir aprūpintų gyventojus geriamuoju vandeniu.Ukrainos prezidentas taip pat paaiškino, kodėl sunaikinusi užtvanką Rusija atkirto Krymo pusiasalį nuo vandens tiekimo. V. Zelenskio teigimu, Maskva jau rengiasi prarasti 2014 m. aneksuotą Krymą.

Zelenskis išpuolį prieš Kachovkos HE pavadino ekocidu: kreiptasi į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūrąAntradienio vakarą savo vaizdo įraše Volodymyras Zelenskis sakė esantis dėkingas visiems padedantiems žmonėms iš Ukrainos pietinių regionų, užtvindytų Rusijos teroristinio išpuolio.„Visų lygių vyriausybė daro viską, kad išgelbėtų žmones ir aprūpintų geriamuoju vandeniu tuos, kurie jį gavo iš Kachovkos rezervuaro. Krivyi Rihas ir visas Dniepropetrovsko sritis, miestai ir kaimai Chersono, Mykolajivo ir Zaporižios regionuose – kad ir kaip būtų sunku, mes turime padėti žmonėms“, – kalbėjo jis.Antradienio Rusijos išpuolį prieš Kavhovkos hidroelektrinę V. Zelenskis paavdino ekocidu.„Visas pasaulis sužinos apie šį Rusijos karo nusikaltimą, ekocido nusikaltimą. Šis Rusijos okupantų tyčinis užtvankos ir kitų HE objektų naikinimas yra masinio naikinimo ekologinė bomba. Savo saugumo sumetimais pasaulis dabar turėtų parodyti, kad Rusija su tokiu teroru neišsisuks. Ir aš esu dėkingas visiems lyderiams ir valstybėms, visoms tautoms ir tarptautinėms organizacijoms, kurios palaikė Ukrainą ir yra pasiruošusios padėti mūsų žmonėms ir mūsų deokupacijos pastangoms. Generalinis prokuroras jau kreipėsi į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūrą, prašydamas į užtvankos sprogimo tyrimą įtraukti tarptautinį teisingumą“, – dėstė prezodentas. Jis taip pat pridūrė, kad reikia sustabdyti Rusijos blogį ir visi kiti pasaulio teroristai turi matyti, kad už terorą pasaulis baudžia.https://t.me/V_Zelenskiy_official/6491

Kachovkos HE užtvankos sunaikinimas bus aptartas JT Saugumo TarybojeJT Saugumo Taryba Ukrainos iniciatyva antradienio vakare aptars Kachovkos HE užtvankos sunaikinimą. Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Ukrainos ambasadorius prie JT Serhijus Kyslytsya.Ukraina teigia, kad užtvanką tyčia susprogdino Rusijos kariuomenė, kurios kontroliuojama ji buvo.Rusija tvirtina, kad užtvanka sugriuvo dėl Ukrainos sabotažo.

Lavrovas vėl įspėjo Vakarus Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas dar kartą perspėjo apie karo Ukrainoje „eskalavimą“, jei Vakarų sąjungininkai suteiks Ukrainai naikintuvų F-16, skirtų naudoti konflikte.„Turime nepamiršti, kad viena iš F-16 modifikacijų gali „sutalpinti“ branduolinius ginklus“, – sakė jis antradienį sakydamas kalbą karinėje bazėje Dušanbėje, Tadžikistane, praneša „Reuters“.„Jei jie to nesupranta, jie yra beverčiai kaip kariniai strategai ir planuotojai“, - teigė S. Lavrovas. Kelios šalys, įskaitant JK, pastarosiomis savaitėmis pareiškė, kad nori padėti įsigyti naikintuvų Ukrainai. Joe Bidenas neįsipareigojo tiekti orlaivių, tačiau pareiškė, kad JAV rems tarptautines pastangas apmokyti ukrainiečių pilotus.Johnas Kirby, Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius, antradienį kalbėjo žurnalistams apie F-16: „Pažangių naikintuvų tiekimo tikslas – padėti Ukrainai apsiginti savo oro erdvę ir teritorinį vientisumą“. O S. Lavrovui jis perdavė: „Jei nerimaujate dėl Ukrainos karinių pajėgumų, turėtumėte paimti savo kariuomenę ir palikti Ukrainą“.

Pietų Ukrainoje po užtvankos sprogimo kilus potvyniui kenčia ir žūsta gyvūnaiKeli šimtai zoologijos sodo gyvūnų, kaip manoma, žuvo sugadinus Kachovkos užtvanką pietų Ukrainoje, antradienį pranešė zoologijos sodo savininkė.Olena Navrozka, kuriai priklauso zoologijos sodas Nova Kachovkoje, mano, kad tikriausiai žuvo visi maždaug 300 gyvūnų, įskaitant beždžiones, asilus ir ponius. Taip ji sakė laikraščiui „Ukrainska pravda“. Ji teigė, kad praėjusiais metais Nova Kachovką užėmę Rusijos kariai neleido evakuoti gyvūnų.Kitose vietose gyvūnai taip pat nukentėjo nuo potvynio po to, kai anksti ryte buvo susprogdinta užtvanka. Pavyzdžiui, internete paskelbtame vaizdo įraše užfiksuotos gulbės užtvindytoje aikštėje priešais vietos rotušę. Kitoje Ukrainos policijos paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip pareigūnas iš vandens gelbsti šunį.Ukrainos vidaus reikalų ministerija tviteryje parašė, kad per evakuaciją palikti naminiai gyvūnai neturėtų būti pririšti ar uždaryti narvuose, kad turėtų daugiau galimybių išgyventi.Dar kitose antradienį paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti iš vandens išgelbėtas elniukas, bebrai užtvindytose Chersono gatvėse ir žmonės, gelbstintys karves nuo kylančio vandens.

Nuo potvynių Ukrainoje bėga 17 tūkst. žmoniųUkrainos valdžia dėl Kachovkos HE susprogdinimo sukeltų potvynių evakuoja daugiau nei 17 000 žmonių, pranešė jos generalinis prokuroras.„Tačiau Rusijos ginkluotosios pajėgos „toliau apšaudo“ paveiktas gyvenvietes ir „civilius, bandančius evakuotis“, - sakė Andrijus Kostinas.Daugiau nei 40 000 žmonių gresia potvynis, tačiau 25 000 iš jų gyvena Rusijos okupuotoje teritorijoje, pridūrė jis.Jis tvirtino, kad Rusijos pareigūnai „nevykdo evakuacijos“.„Tai dar vienas akivaizdus žmogaus gyvybės ir tarptautinės teisės nepaisymas“, – sakė jis, kaltindamas Rusiją „žiauriu tarptautiniu nusikaltimu“.

Kachovkos HE sprogimas užtvindė Rusijos kariuomenės pozicijasSprogimas Kachovkos HE užtvindė Rusijos karinių dalinių pozicijas ir gali nuplauti rusų užminuotus laukus bei sukelti chaotišką minų sproginėjimą.„Buvo užlietos Rusijos karinių dalinių pozicijos, o tai gali sukelti didelio masto Rusijos minų laukų išplovimą ir chaotišką jų detonaciją“, – „Telegram“ paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar.Pasak jos, Rusijos teroristinė kariuomenė įvykdė dar vieną nusikaltimą, galintį sukelti rimtą ekologinę ir humanitarinę katastrofą. Rusijos okupantai tyčia susprogdino užtvanką, kad sustabdytų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų deokupacijos procesą ir nukreiptų visuomenės dėmesį nuo įvykių Rusijos Belgorodo srityje. Vietoj to Rusijos okupantai pasiekė priešingą efektą.Viceministrė taip pat pažymėjo, kad laikinai okupuotų Chersono regiono ir Krymo gyvenviečių civiliai gyventojai šiuo metu yra atsidūrę kritinėje padėtyje, nes sugriovus užtvanką jie neteko gėlo vandens.Negana to, Krymas gali likti be vandens 10-15 metų, o gal ir visam laikui. Tai turės didžiulių neigiamų pasekmių viso regiono žemės ūkiui ir masiniam žuvų gaišimui, kuris gali sukelti infekcinių ligų protrūkį. Tai komentare „Ukrinform“ sakė Ukrainos ekologinės lygos vadovė, Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministro patarėja Tetjana Tymočko.Kaip pranešama, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką. Chersono regione pradėta gyventojų evakuacija iš pavojingų potvynio rizikos vietų.Teisėsaugos pareigūnai pradėjo tyrimą dėl okupantų įvykdyto Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sprogdinimo ir vykdomo ekocido.Bendrovė „Ukrhydroenergo“ pareiškė, kad Kachovkos HE visiškai sunaikinta ir jos atstatyti neįmanoma.

Pateikė prognozę dėl potvynio eigos ir žalosPotvynis, kurį sukėlė Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas, pradės nykti trečią ar ketvirtą dieną, tačiau rytoj, birželio 7 d., vandens lygis stabilizuosis. Tai pareiškė „Ukrhydroenergo“ generalinis direktorius Ihoris Sirota.„Rytoj [vandens] lygis stabilizuosis. Trečią ar ketvirtą dieną jis pradės kristi. Ir mes manome, kad dešimtą dieną visas vanduo jau pateks į Juodąją jūrą. Ir tada rezervuaras bus be vandens, o Dniepro kanalas į Juodąją jūrą taip pat bus su nedideliu vandens kiekiu. Iš esmės vandens nebus, jei blokuosime Dniepro hidroelektrinę“, - sakė I. Sirota.Pasak jo, į potvynio zoną pateks daugiau nei 37 gyvenvietės, o vanduo Chersone gali pakilti virš trijų metrų.

Zelenskis: geriausi ir naujausi ginklai siunčiami Bachmuto gynėjamsBachmutas tapo karo magnetu, į kurį siunčiami geriausi ir naujausi ginklai, Ukrainos gaunami iš Vakarų partnerių. Apie tai spaudos konferencijoje Kyjive pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.Atsakydamas į klausimą, ar buvo įmanoma iš anksto įtvirtinti miestą, V. Zelenskis sakė: „Bachmutas nebuvo pasiruošęs plataus masto karui, tai nedidelis miestas, bet taip jau atsitiko, kad jame susitiko tokios didelės pajėgos. Bachmutas prisiėmė magneto funkciją, ir tai yra visa istorija... Nenoriu kalbėti apie detales, bet žmonės šia kryptimi gaudavo visus geriausius ir naujausius ginklus. Geriausias sistemas, geriausią artileriją. Manau, kad ten yra galingiausia gynyba, kokią tik buvo galima suplanuoti. Šioje kryptyje yra daug, daug karinio personalo. Jei viso to nebūtų, gynyba būtų neįmanoma“.Pasak prezidento, iš partnerių gaunami ginklai buvo nedelsiant nukreipiami Bachmuto kryptimi. Ir tai yra svarbiausias ir vienintelis dalykas, kurį buvo galima padaryti, pabrėžė jis. „Jokia kita gynyba ir jokie kiti įtvirtinimai ten nepadės. Tik ginklai. Kasdien ten [Bachmuto kryptimi] iššaunama 50 tūkst. artilerijos sviedinių“, – aiškino V. Zelenskis.Jis pažymėjo, kad žuvusių užpuolikų, daugiausia „Vagner“ grupuotės samdinių, skaičius geriausiai parodo, kokia galinga yra Bachmuto gynyba.„Bachmute likviduota 21 tūkst. „Vagner“ kovotojų, dar 60 tūkst. sužeista. Kitaip tariant, „Vagner“ nuostoliai ten siekia 81 tūkst. kovotojų. Ar stipri ten mūsų gynyba? Ar ten stiprūs žmonės, vadai? Tai akivaizdu“, – sakė prezidentas.Kaip pranešta anksčiau, birželio 5 dieną Ukrainos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis pranešė, kad Ukrainos kariai juda į priekį Bachmuto link.Rusija jau daugiau kaip aštuonis mėnesius nesėkmingai bando perimti Bachmuto kontrolę.

JAV žvalgyba dėl užtvankos atakos kaltina Rusiją JAV turi žvalgybos duomenų, kurie rodo, kad užtvankos atakos Ukrainoje kaltininkė yra Rusija, NBC sakė du JAV pareigūnai ir vienas Vakarų pareigūnas.Tikėtina, kad pažeidimas sutrukdys Ukrainai kirsti upę, sakė vienas pareigūnas.Joe Bideno administracija šiandien ketina išslaptinti dalį savo žvalgybos informacijos apie tai, kas nutiko.

Rusija uždraudė tirti avarijas hidrotechniniuose statiniuoseRusijos vyriausybė paskelbė dekretą, draudžiantį valdžios institucijoms tirti avarijas hidrotechniniuose statiniuose. Šis dekretas buvo paskelbtas gegužės 30 d., likus savaitei iki Kachovskos užtvankos susprogdinimo. Dekrete nurodyta, kad iki 2028 m. negali būti atliekami tyrimai dėl „nelaimingų atsitikimų“, atsiradusių dėl „karinių veiksmų, sabotažo ir teroro aktų“.Dokumentas buvo susijęs su Chersono, Zaporožės, Luhansko ir Donecko sritimis.Dokumento vertime rašoma: „Iki 2028 m. sausio 1 d. pavojingų gamybinių objektų avarijų ir hidrotechninių statinių avarijų, įvykusių dėl karinių veiksmų, sabotažo ir teroro aktų, techninis tyrimas nebus vykdomas“.

Zelenskis: Rusija chaotiškai pakenkė Kachovkos hidroelektrineiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad, pasak Ukrainos žvalgybos, Rusijos kariai Kachovkos hidroelektrinę susprogdino sąmoningai, bet chaotiškai. Pasak jo, tokie duomenys buvo pateikti Vyriausiojo vado būstinėje.„Pagrindinė išvada yra ta, kad sprogimas buvo tyčinis, tačiau priešas elgėsi chaotiškai, leisdamas užtvindyti savo įrangą“, – savo socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis. Pasak jo, užtvankos nugriovimas „neturėjo įtakos Ukrainos gebėjimui deokupuoti savo teritorijas“.Ukrainos prezidentas pridūrė, kad karinė vadovybė išsamiai išanalizavo situaciją fronte ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pasirengimą tolesniems veiksmams. „Pasirengimas yra maksimalus“, – sakė V. Zelenskis.Be to, V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina ketina pateikti ieškinį Tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje prieš Rusiją dėl Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo.Tarptautinis baudžiamasis teismas anksčiau išdavė arešto orderį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Guterresas: Kachovkos užtvankos susprogdinimas dar kartą parodo, koks siaubingas yra karas žmonėmsKachovkos užtvankos Pietų Ukrainoje susprogdinimas, pasak JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso, yra dar viena pražūtinga Rusijos invazijos į kaimyninę šalį pasekmė. Tai jis pareiškė antradienį Niujorke. Kartu A. Guterresas pridūrė, kad Jungtinės Tautos neturi nepriklausomų duomenų apie tai, kaip užtvanka sugriuvo.Mažiausiai 16 000 žmonių, kurie dėl potvynių neteko namų, teikiama humanitarinė pagalba, įskaitant švarų geriamąjį vandenį bei vandens valymo tabletes, teigė A. Guterresas. Šiandieninė tragedija, anot jo, yra dar vienas pavyzdys, koks siaubingas yra karas žmonėms. Atakos prieš civilinę infrastruktūrą esą turi liautis.Ukraina kaltina Rusiją susprogdinus užtvanką – dėl to kilo dideli potvyniai. Maskva teigia, kad tai Ukrainos pajėgų darbas.

Ukrainos kontroliuojamoje Chersono srityje užlietas mažiausiai 71 namasChersono srityje, vakariniame Dniepro upės krante, buvo užlietas mažiausiai 71 namas ir trys tiltai, pranešė Chersono srities karinės administracijos vadas Oleksandras Prokudinas.Pasak jo, vis daugiau regiono miestų ir kaimų užtvindo vanduo.„Evakuojame žmones iš gyvenviečių, kurios yra potvynio zonoje. Tam buvo pasitelkta 50 autobusų ir daugybė žmonių, (tarp jų) savanoriai, policijos pareigūnai, greitosios pagalbos tarnybos, karinės administracijos darbuotojai“, – pranešė O. Prokudinas.Jo pateiktais duomenimis, 15.30 val. buvo evakuoti 1 328 žmonės.

Ukrainos pagalbos tarnybos ir Raudonasis kryžius išgelbėjo 800 žmonių.Ukrainos Raudonasis Kryžius pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti trys darbuotojai, gelbėjantys pagyvenusį žmogų, įstrigusį užtvindytame name.https://twitter.com/RedCrossUkraine/status/1666039579965620224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1666039579965620224%7Ctwgr%5E1a2de217e209685c115411351b5c43b3a3509c53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-latest-russia-counteroffensive-wagner-bakhmut-putin-12541713

ES: už Kachovkos HE sunaikinimą atsakingi asmenys bus patraukti atsakomybėnVisi Rusijos dalinių vadai ir tiesioginiai Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimo vykdytojai, taip pat asmenys, atsakingi už kitų civilinės infrastruktūros objektų Ukrainoje sunaikinimą, bus patraukti atsakomybėn pagal tarptautinę teisę.Tai sakoma bendrame ES vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrellio ir už krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus pareiškime dėl Kachovkos užtvankos sunaikinimo, paskelbtame Europos išorės veiksmų tarnybos interneto svetainėje.„Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos civilinę ypatingos svarbos infrastruktūrą šiandien pasiekė beprecedentį lygį – sunaikinta Kachovkos hidroelektrinės užtvanka. Europos Sąjunga kuo griežčiausiai smerkia šį išpuolį. Tai yra naujas Rusijos žiaurumų lygmuo ir gali būti tarptautinės teisės, visų pirma tarptautinės humanitarinės teisės, pažeidimas“, – sakoma pareiškime.Jame pažymima, kad dėl potvynio žemupyje kyla pavojus šimtų tūkstančių civilių gyventojų gyvybėms maždaug 80-yje gyvenviečių, įskaitant Chersono miestą. Tai dar labiau apsunkina ir taip sunkią humanitarinę padėtį tose vietovėse.Dokumente teigiama, kad mažėjantis užtvankos vandens lygis taip pat turi įtakos Zaporižios atominės elektrinės reaktorių aušinimo vandeniui. Šiuo desperatišku veiksmu Rusija taip pat tęsia savo neapgalvotą branduolinį lošimą, keldama pavojų tinkamam ZAE saugos sistemų veikimui, aiškiai pažeisdama ankstesnes susijusias TATENA rezoliucijas. Pareiškime pabrėžiama, kad toks elgesys yra „neatsakingas ir visiškai nepriimtinas“.„Palaikome ryšius su Ukrainos valdžios institucijomis, kad užtikrintume neatidėliotiną ES pagalbą. Europos Komisijos reagavimo į ekstremalias situacijas koordinavimo centras (ERCC) aktyviai stebi padėtį ir palaiko glaudžius ryšius su Ukrainos valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba. Ukraina gali prašyti pagalbos pagal ES civilinės saugos mechanizmą (UCPM). Esame pasirengę patenkinti bet kokius neatidėliotinus poreikius, įskaitant maistą ir geriamąjį vandenį“, – sakoma pareiškime.J. Borrellis ir J. Lenarčičius priminė, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos civilinę infrastruktūrą gali būti laikomi karo nusikaltimais.„Mes pabrėžiame savo pasiryžimą užtikrinti, kad visi karo nusikaltimų ar kitų sunkiausių nusikaltimų vadai, vykdytojai ir bendrininkai būtų patraukti atsakomybėn pagal tarptautinę teisę“, – sakoma pareiškime.„Europos Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainą tiek, kiek reikės“, – sakė J. Borrellis ir J. Lenarčičius.

Scholzas: užtvanką susprogdinusi Rusija norėjo sustabdyti puolimąVokietijos kancleris Olafas Scholzas mano, kad užtvankos susprogdinimas rusų okupuotoje Ukrainos dalyje yra tikslinga Rusijos akcija, siekiant sustabdyti Ukrainos karinį puolimą. „Žinoma, kad tai Rusijos agresija, kad būtų sustabdytas Ukrainos puolimas, skirtas apginti savo šalį“, – sakė politikas RTL televizijos laidoje, kuri bus parodyta antradienio vakarą.Ataka prieš Kachovkos užtvanką yra „viena tų, kurių ilgai baiminomės“, kalbėjo O. Scholzas. Ji esą turės skaudžių padarinių visiems, kurie gyvena užtvankos apylinkėse. „Tai jau rodo, jog tai yra nauja dimensija“, – pažymėjo kancleris.Rusijos okupuotoje Ukrainos Chersono srities dalyje antradienio rytą sunaikinta užtvanka ir besiribojanti hidroelektrinė. Ukrainos duomenimis, „kritinėje zonoje“ aplink elektrinę netoli Nova Kachovkos miesto gyvena apie 16 000 žmonių.Maskva dėl užtvankos susprogdinimo kaltina Kyjivą. Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų tuo tarpu įsitikinę, kad rusų okupantai ankstų rytą patys susprogdino užtvanką – galimai kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui.

Šoigu užsiminė apie Rusijos pajėgų nuostolius Rusija antradienį pranešė, neva atremiant ilgai lauktą Ukrainos kontrpuolimą žuvo kelios dešimtys jos karių – tai retas atvejis, kai Maskva pripažįsta savo pajėgų nuostolius. „Jau trys dienos kaip Ukrainos režimas vykdo ilgai žadėtą puolimą įvairiuose fronto sektoriuose, – sakė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. – Iš viso žuvo 71 karys, o 210 buvo sužeista“. Tiesa, S. Šoigu taip pat pareiškė, neva Ukrainos puolimas nebuvo sėkmingas, o jos pajėgos patyrė didelių nuostolių. Šių teiginių nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Ukraina pirmadienį įspėjo, kad Rusija rengia dezinformacijos operaciją. Pasak Ukrainos, Rusija jau suplanavo naują informacinę-psichologinę specialiąją operaciją, kurios tikslas – diskredituoti Ukrainos kariuomenę ir skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos karių veiksmus mūšio lauke. „Planuojama Rusijos „Telegram“ kanaluose ir socialiniuose tinkluose skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovos veiksmus. Taip pat ir apie savo formuočių“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centro pranešime. Siekdami demoralizuoti ukrainiečius ir klaidinti visuomenę, taip pat ir Rusijos gyventojus, Kremliaus propagandistai platins melagingą informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą, jo kryptis ir Ukrainos armijos nuostolius. Tai gali būti daroma net ir tada, kai kontrpuolimas nevyksta. Pasak jų, šios informacinės-psichologinės specialiosios operacijos dalis gali būti Rusijos pranešimai apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų „plataus masto puolimą“ penkiuose fronto ruožuose. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad esą jis prasidėjo birželio 4 d.

„UAnimals“ aktyvistai pranešė, kad Naujojoje Kachovkoje buvo visiškai užtvindytas zoologijos sodas – išsigelbėjo tik vandens paukščiai. https://t.me/u_now/99801

Operatorė: Kachovkos hidroelektrinė visiškai sunaikintaUkrainos hidroelektrinių operatorė „Ukrhydroenergo“ pareiškė, kad Kachovkos hidroelektrinė buvo visiškai sunaikinta.Anksčiau antradienį buvo pranešta apie šios jėgainės, sujungtos su Rusijos okupuota Kachovkos užtvanka, susprogdinimą. Ukraina dėl šio išpuolio kaltina Rusiją.„Elektrinė negali būti atkurta, ji visiškai sunaikinta“, – televizijos eteryje tvirtino „Ukrhydroenergo“ vadovas Igoris Syrota. Jis nurodė, kad plūstantis vanduo plauna hidraulinę struktūrą.

„Energoatom“: parengtas veiksmų algoritmas, jei pritrūktų vandens Zaporižios AE aušinimuiSprogimas Kachovkos hidroelektrinėje neturi tiesioginės įtakos Zaporižios atominės elektrinės darbui. Parengtas elektrinės ir personalo darbo priemonių algoritmas tam atvejui, jei Kachovkos rezervuaro vandens neužtektų aušinimo tvenkiniui papildyti.Apie tai per televizijos tiltą „Jungtinės žinios“ pranešė bendrovės „Energoatom“ prezidentas Petro Kotinas.„ZAE veikia, bet negaliu sakyti, kad viskas tvarkoje, kai ją jau ilgą laiką okupavę rusai. Jėgainės degradacija tęsiasi, pradedant įranga ir baigiant kariuomenės, ginklų ir technikos buvimu AE teritorijoje. Naktį rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę – tai dar vienas padėties, susijusios su ZAE, pablogėjimas. Šiuo metu nevertiname jos kaip kritinės elektrinei, nes ją aušina nuosavas aušinimo tvenkinys, atskirtas nuo Kachovkos rezervuaro, ir jame saugomas pakankamas vandens lygis“, – sakė jis.P. Kotinas patikslino, kad šiame kontekste kyla klausimas dėl ZAE turbinų kondensatorių ir saugos sistemų maitinimo, nes, sumažėjus vandens kiekiui aušinimo tvenkinyje, reikiami kiekiai anksčiau buvo užpildomi iš Kachovkos rezervuaro.„Tačiau ši situacija yra planinė ir numatyta atominės elektrinės projekte. Yra parengtas ZAE ir personalo darbo priemonių algoritmas tam atvejui, jei Kachovkos rezervuaro vanduo nusektų. Todėl mes patvirtiname TATENA pareiškimus, kad tiesioginės ir neišvengiamos grėsmės atominei elektrinei nėra, tačiau degradacijos lygis toliau auga“, – pridūrė P. Kotinas.Kaip pranešta anksčiau, Rusijos kariai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę. Sprogus mašinų skyriui iš vidaus, jėgainė buvo visiškai sunaikinta. Dėl rezervuaro sprogimo kyla Chersono regiono energetikos objektų, įskaitant Chersono šiluminės elektrinės, užtvindymo pavojus. Beveik 12 tūkst. vartotojų mieste (Ostrovo rajone) jau neteko elektros energijos, gali kilti problemų dėl vandens tiekimo. Šiuo metu pradėta gyventojų evakuacija iš galimų potvynio zonų.

Lenkija užtvankos Ukrainoje sugriovimą pavadino Rusijos barbariškumo aktuLenkija „beprecedenčiu Rusijos barbariškumo aktu“ pavadino svarbios užtvankos Pietų Ukrainoje sugriovimą ir pareikalavo naujų sankcijų Maskvai.Užtvankos susprogdinimas pažeidžia žmogaus teisių ir aplinkosaugos normas ir turi „karo nusikaltimo požymių“, sakoma antradienį Užsienio reikalų ministerijos Varšuvoje paskelbtame pareiškime. Lenkija esą sieks, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn.Užtvanka Rusijos okupuotoje Ukrainos Chersono srities dalyje buvo sugriauta naktį į antradienį. Baiminamasi didelių potvynių. Kremlius kaltina Kyjivą. Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų tuo tarpu įsitikinę, kad rusų okupantai ankstų rytą patys susprogdino užtvanką – galimai kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui.Rusija prieš daugiau kaip 15 mėnesių įsiveržė į kaimyninę Ukrainą.

Zelenskis: pasaulis turi reaguoti į Kachovkos užtvankos sprogdinimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad „pasaulis turi reaguoti“ į Kachovkos užtvankos sugadinimą, kaltindamas Rusiją dėl veiksmų, sukėlusių didelius potvynius.„Pasaulis turi reaguoti“, – pareiškė jis socialinėje žiniasklaidoje, pridurdamas, kad Rusija 2.50 val. vietos laiku (23.50 val. Grinvičo laiku) įvykdė Kachovkos hidroelektrinės „vidinį konstrukcijų sprogdinimą“.„Rusija jau daugiau nei metus kontroliuoja užtvanką ir visą Kachovkos hidroelektrinę. Fiziškai neįmanoma jos kaip nors susprogdinti iš išorės, apšaudant. Ją užminavo rusų okupantai. Ir jie ją susprogdino“, – rašė V. Zelenskis tviteryje.

Ukrainoje užtvindytos 24 gyvenvietėsUkrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka pranešė, kad užtvindytos 24 gyvenvietės.Pasak jo, dabar vandens lygis dešiniajame Chersono srities krante yra didesnis nei 2 metrai.Ministras pažymėjo, kad jau evakuota apie tūkstantis žmonių, evakuacija tęsiasi.

Socialiniuose tinkluose dalinamasi vaizdais iš Chersono. https://t.me/uniannet/100700

Vanduo plūsta į Chersonąhttps://t.me/Ukraine_365News/54247

Kremlius dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimo apkaltino UkrainąDėl svarbios užtvankos sugriovimo Rusijos okupuotoje Nova Kachovkoje Kremlius, kaip įprasta, apkaltino Ukrainą. „Oficialiai pareiškiame, kad tai vienareikšmiškai yra tyčinis Ukrainos sabotažo aktas, kuris suplanuotas ir įvykdytas Kyjivo režimo įsakymu“, – antradienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Kaltinimų įrodymų jis nepateikė. Prezidentas Vladimiras Putinas informuojamas apie visus įvykius, pridūrė D. Peskovas.Ukraina ir daugelis Vakarų stebėtojų tuo tarpu įsitikinę, kad rusų okupantai ankstų rytą patys susprogdino užtvanką – galimai kad sutrukdytų planuojamam Ukrainos kontrpuolimui.

Ukraina reikalauja pašalinti Rusiją iš JT Saugumo TarybosUkraina pietinės Kachovkos užtvankos sugriovimą pavadino „didžiausia žmogaus sukelta katastrofa per pastaruosius dešimtmečius“.Neigiamas pasekmes artimiausiais metais pajus keli šimtai tūkstančių žmonių, perspėjo Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Jis apibūdino Rusiją kaip „teroristinę valstybę“, kuri savo karą prieš Ukrainą perkelia į naują lygį. „Šiandien Rusija yra pasaulinė grėsmė“, – pareiškė jis.Ši šalis turi netekti vietos Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, sakė jis. Rusija yra viena iš penkių veto teisę turinčių šalių Taryboje.Užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pasmerkė išpuolį prieš užtvanką ir hidroelektrinę Rusijos okupuotoje Chersono regiono dalyje kaip „baisų karo nusikaltimą“.Tai buvo „tikriausiai didžiausia technologinė katastrofa Europoje per pastaruosius dešimtmečius“ ir sukėlė pavojų tūkstančiams civilių gyventojų, parašė jis tviteryje.Ministras atmetė Maskvos kaltinimus, kad Kyjivas yra atsakingas dėl užtvankos sunaikinimo.

Ukrainos žurnalistai paskelbė palydovines nuotraukas, kuriose matyti Kachovkos HE susprogdinimo pasekmės. https://t.me/cxemu/3426

TATENA nemato pavojaus Zaporižios AE, nors Kachovkos užtvankoje vandens lygis krentaJungtinių Tautų branduolinės saugos priežiūros institucija antradienį pareiškė, kad nemato „tiesioginio pavojaus branduolinei saugai“, tačiau aiškinasi galimybes gauti vandens, kuriuo būtų galima toliau aušinti didžiausią Europoje atominę elektrinę po to, kai buvo sugadinta pietų Ukrainoje esanti užtvanka.Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą dėl Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sugadinimo ir pateikė prieštaringas versijas dėl saugumo padėties Rusijos okupuotoje elektrinėje, esančioje maždaug už 150 km.Kachovkos užtvanka yra Dniepro upės vandens rezervuaras, iš kurio į Zaporižios AE tiekiamas vanduo reaktoriams aušinti.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pareiškė, kad „atidžiai stebi padėtį“ elektrinėje, tačiau nemato „tiesioginio pavojaus branduolinei saugai“.Dėl užtvankos sugadinimo vandens lygis per valandą sumažėja maždaug penkiais centimetrais, pareiškime 35 agentūros valdybai sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi.Antradienį vanduo rezervuare buvo maždaug 16,4 m aukštyje, o jei jis nukris žemiau 12,7 m, jo nebebus galima pumpuoti į elektrinę, perspėjo R. Grossi, pridurdamas, kad tai gali atsitikti „per kelias dienas“.Elektrinės darbuotojai deda „visas pastangas, kad į aušinimo kanalus ir susijusias sistemas būtų perpumpuota kuo daugiau vandens“, o vandens tiekimas „nepagrindiniams vandens vartotojams“ elektrinėje buvo sustabdytas, sakė jis.Be to, TATENA siekia patvirtinti, ar šalia elektrinės esantis didelis aušinimo tvenkinys galės tiekti vandenį aušinimui „keletą mėnesių“, sakė jis, pridurdamas, kad šis tvenkinys „pagal projektą yra aukščiau rezervuaro lygio“.Apsaugoti tvenkinį – „gyvybiškai svarbu“„Labai svarbu, kad šis aušinimo tvenkinys išliktų nepažeistas. Negalima daryti nieko, kas galėtų pakenkti jo vientisumui. Raginu visas šalis užtikrinti, kad nebūtų daroma nieko, kas tam pakenktų“, – sakė R. Grossi pridurdamas, kad kitą savaitę apsilankys elektrinėje.Jėgainės reaktoriai jau sustabdyti, tačiau jiems vis dar reikalingas aušinimo vanduo, kad neįvyktų branduolinė katastrofa.„Ilgesnį laiką nesant vandens pagrindinėse aušinimo sistemose, išsilydytų kuras ir nustotų veikti avariniai dyzeliniai generatoriai“, – perspėjo R. Grossi. Jis ne kartą ragino apsaugoti elektrinę, nes šalia jos vyko apšaudymai ir kelis kartus buvo nutrauktas itin svarbus elektros energijos tiekimas.Rusijos paskirtas elektrinės direktorius Jurijus Černičiukas teigė, kad elektrinės saugumui grėsmės nėra, nes vandenį gali tiekti aušinimo tvenkinys. Pasak jo, vandenį galima papildyti „vandeniu iš Kachovkos rezervuaro arba iš kelių alternatyvių šaltinių“.Ukraina, kuri 1986 metais patyrė pražūtingą Černobylio atominės elektrinės katastrofą, paskelbė pavojų.„Pasaulis vėl atsidūrė ant branduolinės katastrofos slenksčio, nes Zaporižios atominė elektrinė neteko aušinimo šaltinio. Ir šis pavojus dabar sparčiai didėja“, – sakė Ukrainos prezidento padėjėjas Michaylas Podoliakas.

Buvusi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atstovė spaudai Julija Mendel socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti vandenyje paskendusi Naujosios Kachovkos centrinė aikštė ir joje esantis Kultūros centras.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1666018810955005957?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1666018810955005957%7Ctwgr%5E757cee1cf5b26330ec3ffeff74f5aaa4932880e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-latest-russia-counteroffensive-wagner-bakhmut-putin-12541713

Latvijos prezidentas: Rusija – teroristė, ją reikia sustabdytiIšrinktasis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasmerkė Rusijos pajėgų įvykdytą nusikaltimą – Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimą, praneša portalas „eurointegration“.„Rusija – teroristinė valstybė, ją reikia sustabdyti. Mes turime sustiprinti paramą Ukrainai ir patraukti atsakomybėn karo nusikaltėlius“, - parašė jis tviteryje.E. Rinkevičius taip pat pavadino Kachovkos HE susprogdinimą ekologine katastrofa, keliančia grėsmę žmonių gyvybei.Kaip jau buvo pranešta, antradienį, birželio 6-ąją, 2 val. 30 min., Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE. Jėgainė buvo susprogdinta nuotoliniu būdu. Sprogimo epicentru tapo mašinų salė.Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo Michailo Podoliako, Kachovkos HE susprogdino Rusijos kariuomenės 205-asis motorizuotųjų šaulių dalinys.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, ar Kyjivo hidroelektrinė yra apsaugota nuo atakųKyjivo hidroelektrinė yra Kyjivo pajėgų ir gynybos priemonių grupės atsakomybėje ir yra apsaugota nuo priešo oro antskrydžių, sabotažo bei žvalgybos pajėgų.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas, praneša „Ukrinform“.Jis pabrėžė, kad minėtas priemonių rinkinys buvo įgyvendintas ir jau galioja.„Kaip žinome, priešas anksčiau bandė pažeisti mūsų užtvankas Dnipro upėje, tačiau jo veiksmai buvo nesėkmingi. Žinoma, analizuojame visas grėsmes, kurios gali kilti ateityje, ir iš anksto imamės adekvačių priemonių“, – sakė S. Najevas.

Ukrainos žiniasklaida skelbia vaizdo įrašus iš Chersono, kur vandens lygis ir toliau kyla. Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas teigia, kad kritinį lygį vanduo gali pasiekti per 24 valandas. https://t.me/stranaua/108412

Kryme jau prasidėjo problemos dėl vandensRusams susprogdinus Kachovkos HE, okupuotame Kryme prasidėjo problemos dėl vandens.Apie tai rašoma „Telegram“ kanale „Krimskije Partizani“.Remiantis kanalo informacija, Kerčėje jau dingo vanduo. Kanalo įkūrėjai turi trečiadienio, birželio 7 d., vandens pristatymo grafikus. Taip pat, sprendžiant iš vaizdo įrašo, vandens kokybė Kerčėje, Eupatorijoje ir Džankojuje gerokai suprastėjo.Be to, Šiaurės Krymo kanale pradėjo kristi vandens lygis.https://t.me/krympartizans/1327

Stoltenbergas: „Rusija neturi veto teisės“ dėl Ukrainos narystės NATORusija neturi veto teisės dėl įmanomos Ukrainos narystės NATO, antradienį pareiškė Vakarų gynybos Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.„Visos sąjungininkės sutinka, kad NATO durys lieka atviros, kad Ukraina taps Aljanso nare ir kad Rusija neturi veto teisės“, – sakė J. Stoltenbergas Bratislavoje per susitikimą su NATO rytinio flango lyderiais.

Rusams susprogdinus Kachovkos HE, į Dnieprą pateko 150 tonų alyvosOkupantams rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, į Dnieprą pateko daugiau kaip 150 tonų mašininės alyvos. Gresia tolesnio nuotėkio pavojus.Tai po Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) posėdžio pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidento biuro spaudos tarnyba.„NSGT nariai buvo informuoti, kad į Dnieprą pateko mažiausiai 150 tonų tepalų, gresia pavojus, kad gali išsilieti dar daugiau kaip 300 tonų“, – rašoma pranešime.Posėdyje taip pat buvo susitarta dėl tolesnių Ukrainos žingsnių tarptautinėje arenoje. Tarp jų – JT Saugumo Tarybos sušaukimas, kreipimasis į tarptautines aplinkosaugos organizacijas ir Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, nes tokiuose rusų veiksmuose yra akivaizdžių Ženevos konvencijos pažeidimo požymių.Po posėdžio NSGT sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad jokie rusų veiksmai „nesustabdys Ukrainos išvadavimo, kuriam jau atėjo metas“.Kaip jau buvo pranešta, antradienį, birželio 6-ąją, 2 val. 30 min., Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE. Jėgainė buvo susprogdinta nuotoliniu būdu. Sprogimo epicentru tapo mašinų salė.Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo Michailo Podoliako, Kachovkos HE susprogdino Rusijos kariuomenės 205-asis motorizuotųjų šaulių dalinys.https://t.me/uniannet/100671

Čekijos ministras: Rusija nuėjo per toli Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis antradienį apkaltino agresiją Ukrainoje tęsiančią Maskvą nuėjus per toli. „Ataka prieš Naujosios Kachovkos užtvanką, esančią aukščiau apgyvendintų vietovių, prilygsta masinio naikinimo ginklų panaudojimui prieš civilius“, – tviteryje parašė Čekijos ministras. Už tokį žiaurumą privalu bausti, pridūrė J. Lipavskis. Sunaikinus užtvanką Pietų Ukrainoje vanduo gali užlieti karo niokojamą Chersono sritį. Rusijos primestas Naujosios Kachovkos administracijos vadovas Vladimiras Leontjevas pranešė, kad miestas jau užlietas, jis tai sakė Rusijos žiniasklaidai.

Dar viename socialiniuose tinkluose plintančiame vaizdo įraše užfiksuoti Kachovkos HE sprogdinimo padariniai. https://t.me/u_now/99892

Rusai apšaudo Chersoną vykstant evakuacijai dėl potvynio, sužeisti du policininkai Okupantai rusai apšaudė Chersoną, du policininkai buvo sužeisti. Rusijos pajėgos paleido ugnį į miestą vykstant vietos gyventojų evakuacijai dėl Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo. Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos vidaus reikalų ministerija.„Kol mes mėginame gelbėti žmones, rusai toliau apšaudo Chersoną“, – sakoma pranešime. Per apšaudymą du Chersono policininkai evakuacijos metu buvo sužeisti skeveldrų. „Paskelbta evakuacija, žmonės išvežami. O rusai pliekia iš artilerijos", – pridūrė VRM atstovai. Kaip jau buvo pranešta, antradienį, birželio 6-ąją, 2 val. 30 min. Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE. Jėgainė buvo susprogdinta nuotoliniu būdu. Sprogimo epicentru tapo mašinų salė. Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo Michailo Podoliako, Kachovkos HE susprogdino Rusijos kariuomenės 205-asis motorizuotųjų šaulių dalinys. https://t.me/uniannet/100677

Dėl užtvankos sunaikinimo Ukraina JT teisme pavadino Rusiją „teroristine valstybe“Antradienį Tarptautiniame Teisingumo Teisme (TTT) Ukraina pavadino Rusiją „teroristine valstybe“, apkaltinusi ją sugriovus svarbią užtvanką ir pabrėžusi, kad smurto kampanija vykdoma jau daugelį metų.„Kaip tik šiandien Rusija susprogdino didžiulę užtvanką Naujojoje Kachovkoje, dėl to evakuojami civiliai, padaryta didžiulė ekologinė žala“, – aukščiausiame Jungtinių Tautų teisme sakė Ukrainos atstovas Antonas Korynevičius.„Rusijos veiksmai yra teroristinės valstybės, agresorės veiksmai“, – sakė jis.

Zelenskis: užtvanka susprogdinta iš vidausUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, Rusijos pajėgos Kachovkos hidroelektrinės užtvanką susprogdino iš vidaus. V. Zelenskis antradienį surengė skubų šalies Nacionalinio saugumo tarybos posėdį, skirtą šį rytą nugriaudėjusiam sprogimui aptarti.„Telegram“ įraše V. Zelenskis teigia, kad išpuolis įvykdytas 2.50 val. ryto, šiuo metu potvynio zonoje yra apie aštuoniasdešimt gyvenviečių.„Rusijos teroristai detonavo sprogmenų Kachovskos hidroelektrinės užtvankos struktūros viduje. Buvo skubiai nurodyta rizikos zonose pradėti evakuaciją ir užtikrinti geriamo vandens tiekimą visiems miestams ir kaimams, kuriuos iki tol vandeniu aprūpindavo Kachovkos užtvanka. Padarysime viską, kad išgelbėtume žmones. Dirba visos tarnybos, kariuomenė, vyriausybė, kanceliarija“, – teigia V. Zelenskis.

Susprogdinus Kachovkos HE, Jungtinės Tautos priminė, kad antradienis – Rusų kalbos dienaPraėjus kelioms valandoms po Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo, Jungtinės Tautos paskelbė įrašą, primenantį, kad antradienis – Rusų kalbos diena. Toks žingsnis leidžia okupantams jaustis nebaudžiamiems už savo veiksmus.Tai pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, praneša portalas „rbc.ua“.„Nebaudžiamumas – Rusijos varomoji jėga ir svarbiausias jos ginklas. Kol tie išgamos jaučiasi nebaudžiami, jie toliau griaus civilizuotą pasaulį“, - parašė D. Lubinecas „Telegram“ kanale.Pasak jo, rusams pajusti savo nebaudžiamumą leidžia net Jungtinės Tautos, organizacija, turinti palaikyti taiką pasaulyje.Antradienį okupantams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, JT paskelbė publikaciją, skirtą Rusų kalbos dienai.„Nejaugi JT atstovai nesupranta, kad šitaip jie skatina rusus elgtis dar žiauriau, negailestingiau ir neatsakingiau. Šalis teroristė jau parodė, kad ji spjauna į visus tarptautinius susitarimus, pasirašytas konvencijas ir normas“, - pažymėjo žmogaus teisių įgaliotinis.Jis priminė numuštą lėktuvą MH-17, nukankintus ukrainiečius, prieš kameras sušaudytus karo belaisvius, nužudytus ir sužeistus vaikus, su žeme sulygintus miestus. Anot D. Lubineco, rusai įsitikinę, kad nė už vieną iš šių nusikaltimų jie nebus nubausti.„Rusijai nesvarbu, kurią dieną žudyti ir naikinti, jei ji yra įsitikinusi, kad už tai nesulauks jokios bausmės! O turi atsakyti už viską! Rusijai ne vieta JT Saugumo Taryboje ir Jungtinėse Tautose apskritai“, - pabrėžė ombudsmenas.Kaip jau buvo pranešta, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką.Chersono srityje pradėta gyventojų evakuacija iš pavojingų vietų, kurios dėl Kachovkos HE susprogdinimo gali būti užlietos.Bendrovė „Ukrhidroenerho“ pareiškė, kad jėgainė yra visiškai sunaikinta ir jos neįmanoma atstatyti.

NATO vadovas: Ukrainos užtvankos susprogdinimas rodo Rusijos karo žiaurumąAntradienį NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasmerkė „šokiruojantį“ svarbios Ukrainos užtvankos sunaikinimą ir pareiškė, kad tai ypač parodo, kokia niokojanti yra Maskvos invazija.„Kachovkos užtvankos sunaikinimas šiandien kelia pavojų tūkstančiams civilių ir padarė didžiulę žalą aplinkai. Tai siaubingas poelgis, dar kartą įrodantis Rusijos karo Ukrainoje žiaurumą“, – tviteryje parašė J. Stoltenbergas.

Britų žvalgyba: kovos Ukrainoje labai sustiprėjoDidžiosios Britanijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad per pastarąsias 48 valandas Ukrainoje „labai sustiprėjo kovos daugelyje fronto sektorių“.Kovos veiksmai vyksta ir tuose fronto ruožuose, kur „kelerius mėnesius buvo palyginti ramu“, sakoma tviteryje paskelbtoje atnaujintoje kasdienėje žvalgybos informacijos suvestinėje apie karą Ukrainoje.Išsamesnė informacija pranešime nepateikiama ir neminima, ar kovos susijusios su numatomu Ukrainos kontrpuolimu prieš dideles Ukrainos teritorijas okupavusią Rusijos kariuomenę.Ministerijos teigimu, Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ ir Rusijos kariuomenės nesutarimai pasiekė „precedento neturintį lygį“.„Pirmą kartą „Vagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad kariuomenė tyčia panaudojo mirtiną jėgą prieš „Vagner“ samdinių dalinius. Po susikirtimo „Vagner“ tikriausiai sulaikė Rusijos kariuomenės brigados vadą“, – rašoma pranešime.

Dėl Kachovkos HE susprogdinimo jau evakuoti 742 žmonės, į kai kurias gyvenvietes neįmanoma patektiRusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę, iki antradienio 10 val. iš pavojingų rajonų buvo evakuoti 742 žmonės.Tai feisbuke pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Galimo potvynio zonoje yra apie 80 gyvenviečių. Dauguma jų – laikinai okupuotos priešo. Vanduo kyla. Situaciją apsunkina tai, kad kai kurie keliai yra išplauti. Dėl to į kai kurias gyvenvietes neįmanoma patekti. Evakuacijos grupės ieško kitų maršrutų. 10 val. duomenimis, evakuoti jau 742 žmonės“, – parašė jis.Anot pareigūno, atitinkami specialistai padeda piliečiams dešiniajame Dniepro krante esančioje išlaisvintoje Chersono srities dalyje.„Dabar Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos ir policijos uždavinys – evakuoti kuo daugiau žmonių, išgelbėti juos nuo dar vieno teroristinio blogio imperijos išpuolio padarinių. Nerimaujame dėl savo žmonių, kurie liko laikinai okupuotoje regiono dalyje kairiajame krante, nes teroristams rusams gyvybė neturi jokios vertės. Rusija gali tik naikinti“, – pabrėžė ministras.Kaip patikslino I. Klymenka, didelę grėsmę kelia ir padėtis priešo okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje.„Visur, kur įkelia koją Rusijos režimas, ateina suirutė ir nelaimės. Todėl Rusija turi pasitraukti iš Zaporižios AE. Tai ne tik Ukrainos saugumo klausimas“, – pažymėjo VRM vadovas.Kaip jau buvo pranešta, birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos HE užtvanką.Chersono srityje pradėta gyventojų evakuacija iš pavojingų vietų, kurios dėl Kachovkos HE susprogdinimo gali būti užlietos.Bendrovė „Ukrhidroenerho“ pareiškė, kad jėgainė yra visiškai sunaikinta ir jos neįmanoma atstatyti.

Vaizdai iš Naujosios Kachovkos https://t.me/RBC_ua_news/52824

Pranešama, kad beveik visa Kachovkos HE dabar yra po vandeniu Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kad beveik visa Kachovkos hidroelektrinė dabar yra po vandeniu. https://t.me/ukrinform_news/101022

Australija gali pasiųsti Ukrainai naikintuvų F/A-18 „Hornet“Australija, JAV ir Ukraina aptaria galimybę pasiųsti Kyjivui 41 Australijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvą F/A-18 „Hornet“, tai rašoma „The Australian Financial Review“, pranešė „Ukrinform“.Šaltiniai teigė leidiniui, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, neseniai suteikusios leidimą kitoms Vakarų sąjungininkėms tiekti Ukrainai pažangius naikintuvus, įskaitant JAV gamybos F-16, palankiai vertina naikintuvų F/A-18 perdavimą Ukrainai.Nenaudojami naikintuvai F/A-18 laikomi angare Viljamtaune, Australijos karališkųjų oro pajėgų bazėje prie Niukaslo. Lėktuvai, jei nebus perduoti Ukrainai, bus atiduoti į metalo laužą arba parduoti privačiai aviacijos bendrovei „RAVN Aerospace“ ir naudojami mokyti amerikiečių pilotus. Mainais Australija perka iš JAV 72 naikintuvus F-35.Pabrėžiama, kad lėktuvai yra geros būklės ir per keturis mėnesius gali būti parengti padėti atremti Rusijos invaziją. Ukrainiečių lakūnų ir antžeminių įgulų mokymą valdyti naikintuvus „Hornets“ galima paspartinti parengus mokymo vadovus ukrainiečių kalba.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pažadėjo patraukti atsakomybėn Rusiją, Ukrainoje susprogdinusią užtvankąAntradienį Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis pareiškė esąs šokiruotas išpuolio prieš Ukrainos Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir pažadėjo patraukti Rusiją atsakomybėn už „karo nusikaltimą“ sunaikinant civilinę infrastruktūrą.„Esu sukrėstas precedento neturinčio išpuolio prieš Naujosios Kachovkos užtvanką. Civilinės infrastruktūros sunaikinimas yra akivaizdus karo nusikaltimas – ir mes patrauksime atsakomybėn Rusiją ir jos įgaliotus asmenis“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Ch. Michelis.

Kuleba: Kachovkos HE susprogdinimas sukėlė didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiaisUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pavadino Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimą siaubingu karo nusikaltimu, kuris sukėlė didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiais.Ukrainos diplomatijos vadovas tai parašė socialiniame tinkle „Twitter“, praneša „Ukrinform“.„Rusija sugriovė Kachovkos užtvanką, sukeldama bene didžiausią technologinę katastrofą Europoje pastaraisiais dešimtmečiais ir sukeldama pavojų tūkstančių civilių gyvybei. Tai siaubingas karo nusikaltimas. Vienintelis būdas sustabdyti Rusiją, didžiausią XXI amžiaus teroristę, - išvyti ją iš Ukrainos“, – pareiškė D. Kuleba.Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas savo ruožtu pažymėjo, kad Rusija yra pasiryžusi bet kam, ir Kachovkos HE susprogdinimas – dar vienas to įrodymas ir tarptautinis nusikaltimas.Pasak pareigūno, Rusija sugeba tik naikinti ir žudyti.„Kachovkos HE susprogdinimas yra dar vienas to įrodymas ir tarptautinis nusikaltimas. Šiandien į kampą įspeisti okupantai žudo ir be pastogės palieka tūkstančius žmonių, kuriuos dar vakar norėjo „integruoti į Rusijos Federaciją“. Žmogėdriška „išdegintos žemės“ taktika, verta Hitlerio“, – pabrėžė jis.Kaip pažymėjo generalinis prokuroras, „visi, kurie vis dar mano, kad su agresoriumi galima apie ką nors kalbėti, turi prisiminti nešvaraus vandens srautus, kurie nuplauna ramiai miegojusių žmonių namus“.„Nusikalstamo Rusijos režimo galas gali būti tik vienas – pralaimėjimas ir tribunolas“, – pabrėžė A. Kostinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 6-osios naktį Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE.Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas informavo, kad vietos gyventojai evakuojasi iš potencialių potvynių rajonų.

Ukrainos pareigūnas: užtvindyti keli kaimai prie Dnipro upėsSusprogdinus Rusijos okupuojamą Ukrainos Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, kai kurie kaimai buvo „visiškai arba iš dalies užtvindyti“, prasidėjo evakuacijos iš šios zonos, antradienį pranešė Ukrainos pareigūnas.„Kritinėje zonoje dešiniajame Chersono srities krante yra apie 16 tūkst. žmonių“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė Chersono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas ir pridūrė, kad potvynis kilo aštuoniose Dnipro upės zonose.Kylantis vanduo pastebėtas keliose vietose prie užtvankos, susprogdintos Rusijos pajėgoms laukiant Ukrainos puolimo. Kachovkos užtvanka buvo rusų užgrobta plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje, hidroelektrinė aprūpina vandeniu Krymo pusiasalį, Maskvos aneksuotą 2014 metais.Maskvos primestos Naujosios Kachovkos miesto administracijos vadovo Vladimiro Leontjevo teigimu, naktį „į Kachovkos užtvanką buvo suduoti keli smūgiai, jie sunaikino užtvankos sklendes ir sukėlė „nekontroliuojamą“ vandens srautą.1956 m. ant Dnipro upės sovietmečiu iš betono ir žemių pastatyta užtvanka yra vienas didžiausių tokio pobūdžio infrastruktūros objektų Ukrainoje.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1665975999454932992

Podoliakas įvardijo Kachovkos HE sprogdinimo vykdytojusUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas teigia, kad, Ukrainos žvalgybos duomenimis, Kachovkos hidroelektrinės užtvanką susprogdino 205-oji Rusijos ginkluotųjų pajėgų motorizuotųjų šaulių dalinys.„Tai preliminari informacija. Žinoma, dabar viskas bus patikrinta“, – sakė jis.

Buvęs Ukrainos ministras Tymofijus Mylovanovas teigia, kad dėl susprogdintos užtvankos vanduo aukščiausią lygį turėtų pasiekti apie 11 val. Pasak jo, Rusijos okupuotam kairiajam Dniepro upės krantui gresia didesnis pavojus.https://twitter.com/Mylovanov/status/1665965989626798082?ref_src=twsrc%5Etfw

V. Zelenskio atstovė: okupantai bijo, kad iš Rusijos į Krymą pateks diversantųOkupacinė Krymo valdžia bijo, kad per Kerčės tiltą iš Rusijos į laikinai okupuoto pusiasalio teritoriją pateks diversantų grupių.Tai interviu „Radio NV“ pareiškė Ukrainos prezidento nuolatinė atstovė Krymo autonominėje respublikoje Tamila Taševa, praneša „Ukrinform“.„Matome, kad Rusijos valdžia ant Kerčės tilto įrengė papildomus kontrolės postus į abi puses — tiek išvažiavimo iš Krymo, tiek įvažiavimo kryptimi. Jie bijo diversinių grupių, kurios gali atvykti į Krymą per Rusijos Federacijos teritoriją. Jų sienos skylėtos, ir dabar galima patekti į Krymo teritoriją ir imtis ten tam tikrų diversinių veiksmų. Todėl esama pagrindo panikuoti“, - sakė T. Taševa.Anot jos, šiuo metu Kerčės tiltas yra labai apkrautas. Pareigūnė pabrėžė, kad „vietiniai gyventojai, daugiausia po 2014-ųjų atvykę Rusijos piliečiai, gana aktyviai išvažiuoja iš Krymo“.Kaip jau buvo pranešta, laikinai okupuoto Krymo „vadovu“ Kremliaus paskirtas Sergejus Aksionovas pusiasalyje sukūrė savo privačią karinę kompaniją „Konvoj“, kuriai vadovauja samdinių grupuotės „Vagner“ savininko Jevgenijaus Prigožino dešinioji ranka Konstantinas Pikalovas.

„Ukrgidroenergo“: Kachovkos hidroelektrinė visiškai sunaikintaOkupantų susprogdintos Kachovkos HE nepavyks atstatyti tokios, kokia buvo, mašinų skyriaus įranga visiškai sunaikinta. Apie tai skelbia „Ukrgidroenergo“.„Dėl iš vidaus susproginto mašinų skyriaus Kachovkos HE visiškai sunaikinta. Hidroelektrinės neįmanoma atstatyti“, – teigiama pranešime.Remiantis hidroenergijos įmonės vertinimu, Kachovkos tvenkinys nuseks per artimiausias keturias dienas. Remiantis 9 val. duomenimis, vandens lygis jau sparčiai mažėja.„Toliau analizuojame situaciją, mūsų specialistai tikslina žalos mastą, vandens srauto apimtį ir greitį, Informacija bus naujinama“, – nurodė „Ukrgidroenergo“.

Ekspertai: tai baisiausio košmaro scenarijusIš Kyjivo FRANCE 24 reporteris Gulliveris Craggas skelbia, jog šios tragedijos „buvo baimintasi ir apie ją daug kalbėta dar praeitą spalį, spėta, kad užtvanką gali susprogdinti tiek viena, tiek kita karo pusė, kad abi imsis kaltinti viena kitą“, ir, deja, „nelaimės nepavyko išvengti“.Jau seniai Ukraina ir Rusija kaltino viena kitą taikantis į užtvanką. Praeitą spalį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prognozavo, kad Rusija tikrai bandys sunaikinti užtvanką ir sukelti potvynį.„Tai baisiausio košmaro scenarijus visiems žemiau gyvenantiems šimtams tūkstančių žmonių“, – konstatuoja G.Craggas.QLD universiteto Civilinės inžinerijos mokyklos profesorius Hubertas Chansonas sako, kad vanduo iš sunaikintos Kachovkos užtvankos Rusijos kontroliuojamoje pietinės Ukrainos dalyje grasina pražudyti daugybę žmonių ir sulėtinti karinius veiksmus žemyn upe.„Bet kas, kas gyvena žemiau esančiose teritorijose, gali pražūti. Prognozuojamas didžiulis potvynis, viskas priklausys tik nuo to, kiek užtvankoje tuo metu bus vandens. Nenustebčiau, kad užtvankos susprogdinimas ir buvo skirtas sulėtinti karinius veiksmus. Daugybė vandens, buvusi užtvankose, liejasi potvyniu, kuris per kelias dienas tikrai neatslūgs“, – teigia profesorius.Anot H. Chansono, užtvankos atstatymas „nebus greitas problemos sprendimas“. Kalbant apie užtvankos remontą, tektų uždaryti tiltą ir užtvankos angą, įprastai tai daroma pilant akmenis ar betono luitus.„Tai civilinės inžinerijos užduotis. O ji įmanoma tik esant saugiai aplinkai, jeigu būtų leidžiama tai daryti, jeigu tuo pasirūpintų viena atsakinga šalis“, – konstatuoja profesorius.

Vaizdo įraše – po susprogdintos užtvankos kylantis vanduo.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1665963396892639232

„The Financial Times“ Maskvos biuro vadovas pasidalino seniau daryta simuliacija, kaip žala minimai užtvankai galėtų paveikti Chersoną: „Kachovkos hidroelektrinės pažeidimas turėtų tragiškų pasekmių, tarp kurių – dešimtmetį truksiantis vandens stygius Kryme, neatitaisoma žala šimtams tūkstančių gyvybių ir rizika tūkstančiams nuskęsti“. Antrame paveikslėlyje matomi galimi Kachovskos hidroelektrinės susprogdinimo padariniai, įskaitant ir didžiosios dalies Chersono – miesto, kurį dar prieš devynis mėnesius Vladimiras Putinas vadino Rusijos dalimi – panirimas po vandeniu.https://twitter.com/mefimus/status/1665949810354974720

Ukraina stos į akistatą su Rusija aukščiausiame JT teismeAntradienį Ukraina stos akistaton su Rusija Jungtinių Tautų (JT) aukščiausiame teisme ir apkaltins priešininkę daugelį metų iki plataus masto invazijos rėmus Maskvai ištikimus separatistus.Kyjivas ir Maskva pateiks savo argumentus Hagoje įsikūrusio Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) teisėjams byloje, Ukrainos iškeltoje 2017 metais. Nuo to laiko Ukraina pateikė dar vieną ieškinį, susijusį su Rusijos 2022 m. vasarį pradėta invazija, ir kaltina Maskvą suplanavus genocidą. Šioje byloje TTT nurodė Rusijai sustabdyti invaziją.Ukrainos teisininkai kalbės antradienį nuo 10 val. vietos laiku (11 val. Lietuvos laiku), Rusijos atstovai teisme pasisakys ketvirtadienį, sakoma TTT pranešime. Po to Ukraina atsakys birželio 12 d., o Rusija – birželio 14 dieną.TTT buvo sukurtas po Antrojo pasaulinio karo spręsti JT narių ginčus. Teismo sprendimai privalomi, nors jis neturi priemonių priversti juos vykdyti.Ukraina kaltina Rusiją pažeidus JT konvencijas dėl terorizmo finansavimo ir rasinės diskriminacijos bei reikalauja atlyginti žalą per Maskvos remiamų separatistų atakas Rytų Ukrainoje nuo 2014 metų.Per aštuonerius smurto metus iki 2022 m. invazijos žuvo maždaug 13 tūkst. žmonių. Ukraina teigia, kad Rusija siuntė ginklus ir finansavo separatistų kovotojus, kai 2014 m. pradžioje Kyjive per protestus buvo nuversta prorusiška valdžia ir pratrūko kovos.Rusija neigia bet kokius ryšius su sukilėliais. Pradėjusi plataus masto puolimą Ukrainoje dabar ji yra užėmusi didelę dalį separatistų kontroliuotos teriorijos. Tarp žuvusiųjų Rytų Ukrainoje yra ir 298 žmonės, skridę iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą „Malaysia Airlines“ lėktuvu, 2014 m. liepą jis buvo numuštas virš separatistų teritorijos Rusijos pagaminta BUK raketa. Pernai Nyderlandų teismas nusprendė, kad Maskva tiesiogiai kontroliavo sukilėlius, ir už akių nuteisė du rusus ir vieną Ukrainos separatistą kalėti iki gyvos galvos.Šiemet vasarį tarptautiniai tyrėjai atskirai pareiškė, kad yra „stiprių požymių“, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas asmeniškai patvirtino, kad keleivinį lėktuvą numušusi raketa būtų pristatyta separatistams.2019 m. TTT teisėjai nusprendė nagrinėti bylą, nors Rusija siekė, kad ji būtų atmesta.Hagoje Rusijai gresia ir daugiau teisinių veiksmų dėl karo Ukrainoje. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT), nepriklausomas karo nusikaltimų tribunolas, taip pat įsikūręs Nyderlandų mieste, kovo mėnesį išdavė V. Putino arešto orderį. TBT kaltina V. Putiną karo nusikaltimu - neteisėtu vaikų deportavimu iš okupuotų Ukrainos vietovių į Rusiją.

Jermakas: kyla grėsmė Zaporižės atominei elektrineiUkrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimas – dar vienas rusų karo nusikaltimas ir ekocidas. Kaip „Telegram“ rašė A. Jermakas, dėl šio incidento prezidentas Volodymyras Zelenskis skubiai šaukia Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį.„Kachovkos HE. Dar vienas Rusijos teroristų karo nusikaltimas. Prezidentas šaukia Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį. Tai ekocidas. Rusai atsakys už tai, kad Chersono srities pietuose ir Kryme žmonės gali likti be geriamojo vandens, gali būti sunaikinta dalis gyvenviečių ir biosferos“, – pabrėžė Ukrainos prezidento administracijos vadovas.Jo teigimu, okupantų veiksmai Kachovkos HE taip pat kelia pavojų Zaporižės atominei elektrinei. Dabar dirba tiek centrinė, tiek regioninė valdžia. „Žmonių saugumas šiandien – prioritetas. Reikia pasirūpinti, kad priešas būtų nubaustas tarptautiniu lygiu“, – pridūrė A. Jermakas.

Podoliakas: žala bus milžiniškaUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas tviteryje rašo, kad padaryta žala bus milžiniška.„#Rusija susprogdino Kachovkos # hidroelektrinės užtvanką. Tikslas akivaizdus: sukurti sudėtingų kliuvinių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų progresui, perimti informacinę iniciatyvą, atitolinti teisingą karo baigtį. Didžiulėje teritorijoje bus sunaikinta visa, kas gyva, pražus daug gyvenviečių, aplinkai bus padaryta milžiniška žala...Dar vienas iš anksto kruopščiai suplanuotas nusikaltimas iš to, ką galima vadinti vienu dideliu Rusijos Federacijos XXI amžiaus nusikaltimu – didelio masto karo #Europoje. Rusija privalo nedelsiant būti pripažinta teroristine valstybe su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis....“ – rašė jis tviteryje.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1665954154567593984

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 211 150 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 800 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 211 150 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 860 tankų, 7 543 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 603 artilerijos sistemų, 590 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 351 oro gynybos priemonės, 313 lėktuvų, 299 sraigtasparnių, 3 212 dronų, 1 171 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 332 automobilių, 489 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Pirmosios reakcijos iš Ukrainos: supratę, ką pridirbo, rusai patys evakuojasiRusų okupantai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, ir vėl bandydami panaudoti technogeninio šantažo kortą, kad darytų spaudimą Ukrainai. Tiesa, jie jau suprato, ką pridirbo, todėl ir patys evakuojasi iš pavojingų rajonų.Apie tai praneša naujienų agentūra „RBK-Ukraina“, remdamasi Pietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovės Natalijos Humeniuk pareiškimu.„Rusai susprogdino dalį konstrukcijos ir naudoja dar vieną technogeninio šantažo kortą, kad darytų spaudimą gynybos pajėgoms ir Ukrainai apskritai“, – sakė ji.Anot N. Humeniuk, nebegalėdami ilgiau laukti, kur prasidės Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas, jie bando išprovokuoti tam tikrą situaciją.„O supratę, ką pridirbo, patys evakuojasi“, – pridūrė ji.https://twitter.com/Liveuamap/status/1665937703798558722

Pradėta pavojinguose rajonuose gyvenančių žmonių evakuacijaChersono srities karinės administracijos vadovybė pranešė, kad dėl susprogdintos Kachovkos hidroelektrinės užtvankos vandens lygis taps kritinis per penkias valandas. Apie tai skubaus kreipimosi į gyventojus metu informavo Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Rusijos kariuomenė surengė dar vieną teroro aktą – susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Po penkių valandų vandens lygis taps kritinis, pradėta pavojinguose rajonuose gyvenančių žmonių evakuacija“, – nurodė valdininkas.Jis paprašė žmonių greitai pasiimti dokumentus, pirmos būtinybės daiktus ir laukti evakuacinių autobusų.O. Prokudinas pažymėjo, kad incidento vietoje dirba visų atitinkamų operatyvinių tarnybų darbuotojai ir kareiviai.Taip pat Chersono srities karinės administracijos vadovas kreipėsi į kairiojo Dniepro kranto gyventojus ir jų paprašė padaryti viską, kad išsigelbėtų, palikus pavojingus rajonus.Be to, paviešintas planas su atitinkamais pavadinimais vietų, į kurias reikia persikelti žmonėms, esantiems pavojinguose „taškuose“.

Zelenskis surengs neeilinį posėdį dėl susprogdintos užtvankosAntradienį rusams Ukrainos pietuose susprogdinus Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė skubiai surengti Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) posėdį.„Kachovkos hidroelektrinė. Dar vienas Rusijos teroristų įvykdytas karo nusikaltimas. Prezidentas rengia Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį“, – „Telegram“ kanale parašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.Tai tviteryje paskelbė ir NSGT sekretorius Oleksijus Danilovas. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė surengti nepaprastąjį Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį dėl Kachovkos užtvankos susprogdinimo“, – parašė jis.Anksčiau pranešta, kad Rusijos okupacinės pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, vanduo per penkias valandas pasieks kritinį lygį, Chersono srityje evakuojami gyventojai.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1665952784665964545

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame, kaip tvirtinama, užfiksuota sprogimo Kachovkos HE akimirka. Šio vaizdo įrašo autentiškumas nėra patvirtintas.https://twitter.com/EuromaidanPR/status/1665932606829985792

V. Zelenskis pasveikino Ukrainos kariuomenės pažangąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį gyrė savo karius už pažangą prie nuniokoto Bachmuto miesto, nors Rusija tvirtino atrėmusi plataus masto puolimą Donecke.„Gerai padirbėta, kariai! Matome, kaip isteriškai reaguoja Rusija į bet kokį mūsų žingsnį, visas užimamas pozicijas. Priešas žino, kad Ukraina laimės", – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.Anksčiau Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar pranešė apie „sėkmę“ mūšio lauke. „Bachmuto sektorius išlieka karo veiksmų epicentru. Mes puolame gana plačiame fronte“, - sakė ji. „Gynybinė operacija apima kontrpuolimo veiksmus. Todėl kai kuriuose sektoriuose vykdome puolimo veiksmus“, - pridūrė H. Maliar.JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį palinkėjo Ukrainai sėkmės per laukiamą atsakomąjį puolimą. AFP paklaustas, ar tikisi, kad Ukrainai pavyks atstumti Rusijos kariuomenę, prezidentas tylėdamas pakėlė ranką sukryžiavęs vidurinį bei rodomąjį pirštus.Pastarosiomis savaitėmis karas paaštrėjo, kovos vyksta abiejose Rusijos sienos pusėse. Karo ekspertai mano, kad Ukrainos pajėgos prieš numatomą puolimą tikrina Rusijos gynybos trūkumus.Anksčiau pirmadienį Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Ukraina sekmadienį jau „pradėjo didelio masto puolimą penkiuose fronto sektoriuose“ Donecko srities pietuose. Maskva tvirtino puolimą atrėmusi ir nukovusi iš viso „1500 karių“ bei sunaikinusi daugiau nei 100 šarvuočių. Tačiau antradienį Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas šiuos teiginius atmetė kaip „nežabotas fantazijas“.Rusijos gynybos ministerija taip pat tvirtino, kad prezidento Vladimiro Putino vyriausiasis vadas Ukrainoje, Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas lankėsi „viename priešakiniame vadovybės poste“. Vėliau ministerija teigė, kad Ukrainai nepavyko „nauji mėginimai pralaužti Rusijos gynybą“ Donecko pietuose.Šių teiginių nepriklausomai patikrinti nebuvo įmanoma.

Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas dėl gresiančio potvynio paskelbė apie gyventojų evakuaciją iš dešiniojo Dniepro kranto.Kairiojo kranto gyventojų evakuoti dabar neįmanoma, nes jis laikinai užimtas.https://t.me/uniannet/100526

Ukrainos oro gynybos pajėgos per naktinę Rusijos ataką sunaikino visas 35 sparnuotąsias raketasNaktį į antradienį Rusijos kariškiai atakavo Ukrainą iš oro paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis Ch-101/Ch-555. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro gynybos pajėgos sunaikino visus priešo taikinius.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro gynybos pajėgų informacija.Nuo 0.30 val. iki 4 val. šeši rusų strateginiai bombonešiai Tu-95MS iš Kaspijos jūros rajono paleido į Ukrainą 35 sparnuotąsias raketas.Didžioji dalis raketų Ch-101/Ch-555 skrido Kyjivo kryptimi, tačiau visus 35 priešo taikinius sunaikino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro gynybos pajėgos.

Okupantai rusai susprogdino Kachovkos HE užtvankąNaktį į antradienį okupantai rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, kuri yra prie Dniepro aukščiau Chersono. Šį faktą patvirtino Ukrainos Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovai, praneša UNIAN."Rusijos okupacinė kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinę. Dabar tikslinamas sugriovimo mastas, vandens greitis ir apimtis, galimos potvynių vietos. Visos tarnybos dirba. Situacija stebima", – sakoma pranešime.Sprendžiant iš internete pasirodžiusių kadrų, užtvanka kritiškai pažeista ir nebegali sulaikyti vandens srauto. Iš Kachovkos vandens telkinio nekontroliuojamai plūsta vanduo, tai gali sukelti didelius potvynius žemiau pasroviui.Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas jau paskelbė dešiniojo Dniepro kranto gyventojų evakuaciją.UNIAN primena, jog rusai nuolat baugino ukrainiečius, kad susprogdins Kachovkos vandens telkinio užtvanką.https://t.me/uniannet/100525

Naktį vėl atakuotas Kyjivas: žalos pridarė raketų nuolaužosVėlų birželio 5-osios vakarą Rusija raketomis S-300 užpuolė Charkivą. Pasak mero Ihorio Terekhovo, išpuoliai buvo įvykdyti centrinėje miesto dalyje ir Slobido rajone, rašo „Unian“.Po vidurnakčio Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalas dėl Rusijos bombonešių paleistų raketų. Apie pirmą valandą nakties regionuose pradėjo veikti oro gynybos sistemos, kovojančios su priešo oro taikiniais. Apie 3 valandą oro pavojus paskelbtas ir sostinėje. Per naktinę ataką virš Kyjivo oro gynybos pajėgos aptiko ir sunaikino daugiau nei 20 oro taikinių. Nė viena iš raketų nepataikė į numatytus taikinius, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.„Vėl naktis. Vėl sirena. Vėl masinė raketų ataka, galimai sparnuotosiomis raketomis X-101/555. Paleidimai buvo vykdomi tradiciškai – iš Kaspijos jūros regiono strateginių bombonešių Tu-95MS. Pirminiais duomenimis, oro gynybos pajėgos oro erdvėje aplink sostinę aptiko ir sunaikino daugiau nei 20 priešo oro taikinių! Visi buvo numušti, pataikymų nebuvo“, – rašoma pranešime.Tačiau krintančios nuolaužos padarė tam tikrą žalą žemei. Taigi sostinės Desnyano rajone buvo apgadinta kelio danga, troleibusų jungties elektros laidai, išdaužytos parduotuvių vitrinos. Duomenų apie galimas aukas kol kas nėra.

Charkivas vėl atakuojamas raketomisCharkivo sritis buvo vėl atakuojama raketomis, pranešė regiono meras.„Charkivas atakuojamas raketomis. Miestiečiai girdi sprogimus – nuaidėjo bent keli“, – vėlų pirmadienio vakarą „Telegram“ rašė jis.

Per Rusijos atakas apgadintas amoniako vamzdynas Charkivo srityjeRusijos atakos apgadino amoniako vamzdyną Charkivo srities Kupiansko rajone, įvyko nuotėkis, praneša „Ukinform“.Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas tai patvirtino per „Telegram“.„Reagavimo į ekstremalias situacijas štabas buvo dislokuotas regione. Visos reikalingos tarnybos dirba vietoje. Apie visas detales informuosime vėliau“, – sakė jis.Vėliau pranešta, kad amoniako taršos ore nefiksuota, situacija toliau stebima.

RDK teigia valdantys miestą Belgorodo regioneGrupė proukrainietiškų sukilėlių, žinomų kaip Rusijos savanorių korpusas (RDK), paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose teigiama, kad jie kontroliuoja Nova Tavolžanka miestą Rusijos Belgorodo srityje.Pastarosiomis savaitėmis pasienio zonoje surengta daugybė išpuolių – Rusija kaltino Ukrainą, Kyjivas neigė, kad yra už jų, o atsakomybę prisiėmė dvi proukrainietiškos kovotojų grupuotės, iš kurių viena yra RDK.RDK paskelbtame vaizdo įraše du kovotojai atsigręžia į kamerą: vienas turi mėlyną RDK vėliavą, o kitas sako, kad grupuotė buvo vienintelė mieste likusi jėga.„Kadangi [Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas] negali kontroliuoti savo teritorijos, kalbėsime su jo vadovais, esančiais Maskvoje“, – sakė jie.Kitame vaizdo įraše užfiksuotas kareivis, judantis apleista gatve.

Popiežiaus Pranciškaus specialusis pasiuntinys apsilankė BučojePopiežiaus Pranciškaus specialusis pasiuntinys kardinolas Matteo Zuppi apsilankė Kyjivo priemiestyje Bučoje. Apie tai „Telegram“ pranešė Kyjivo regiono karinės administracijos spaudos tarnyba.„Popiežiaus Pranciškaus specialusis pasiuntinys kardinolas Matteo Zuppi apsilankė Kyjivo regiono Bučos mieste“, – sakoma pranešime. Kelionėje pasiuntinį lydėjo Kyjivo regiono gubernatorius Ruslanas Kravčenka ir vietos pareigūnai.R. Kravčenka pažymėjo, kad tai buvo pirmasis popiežiaus Pranciškaus taikos pasiuntinio vizitas į Ukrainą, kurio metu jis iš arti pamatė itin didelę kainą, kurią ukrainiečiai moka už laisvę ir taiką visame pasaulyje.Delegacijos atstovai aplankė Bučos Šv. Andriejaus Pirmojo pašauktojo cerkvę. Tai vieta, kurioje okupacijos metu buvo palaidoti 119 civilių gyventojų.„Tokios istorijos yra skaudulys visam civilizuotam pasauliui. Popiežiaus pasiuntinys kalbėjo apie nacių vykdytas masines civilių žudynes netoli Italijos Bolonijos miesto. Ukrainiečiai, kaip niekas kitas, nori, kad tokie baisūs nusikaltimai žmonijai daugiau niekada nepasikartotų“, – sakė R. Kravčenka.Gegužės 1 dieną popiežius Pranciškus pareiškė, kad Vatikanas dalyvauja taikos palaikymo misijoje, kuria siekiama nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą.

Charkive sužeisti mažiausiai 9 žmonės Mažiausiai devyni žmonės buvo sužeisti per Rusijos raketų ataką Charkivo mieste, pranešė regiono administracijos vadovas.Iš devynių per išpuolį sužeistų žmonių trijų būklė sunki, „Telegram“ kanale sakė jis ir pridūrė, kad raketos smogė privačiam miesto sektoriui, kuriame „egzistuoja tik civilinė infrastruktūra“.https://t.me/synegubov/6361?single

Buvusiam Slovakijos ministrui pareikšti kaltinimai dėl to, kad gyrė Rusijos karą UkrainojeSlovakijos generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvusiam teisingumo ministrui ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Stefanui Harabinui pateikė kaltinimus dėl „Facebook“ įrašo, kuriame giriama Rusijos invazija į Ukrainą.Kitą dieną po to, kai 2022 metų vasario 24-ąją Rusijos kariuomenė įžengė į Ukrainą, S. Harabinas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad jis „būtų pasielgęs lygiai taip pat kaip (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas“.Slovakijos, Ukrainos kaimynės ir rėmėjos, generalinės prokuratūros atstovė spaudai Zuzana Drobova agentūrai AFP sakė, kad S. Harabinui pateikti kaltinimai dėl „tautos, rasės ir įsitikinimų niekinimo ir nusikaltimo rėmimo“. Ji atsisakė pateikti daugiau informacijos, nes baudžiamasis tyrimas dar vyksta.Dienraštis „Dennik N“ teigė, kad S. Harabinui gresia treji metai kalėjimo, jei jis bus pripažintas kaltu. Laikraštyje cituojami S. Harabino pirmadienį pasakyti žodžiai, kad jis „didžiuojasi“ pareiškimu ir mielai jį pakartotų, nes tiki, kad Rusija elgiasi pagal tarptautinę teisę.„Youtube“ paskelbtame vaizdo interviu S. Harabinas taip pat teigė, kad Rusijos pareiga yra „likviduoti visus Ukrainos nacius... kurie nuo 2014 metų Donbase nužudė 14 000 vaikų, moterų ir senelių“.66 metų buvęs komunistas 2006-2009 metais dirbo teisingumo ministru pirmajame populistinio ministro pirmininko Roberto Fico kabinete. Tuo laikotarpiu jis, kaip įtariama, telefonu kalbėjo su mafijos bosu ir per dvi dienas atleido septynis regioninių teismų vadovus nenurodydamas priežasties.Aštriai kritikuojantis ES, S. Harabinas taip pat dvi kadencijas ėjo Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas ir kandidatavo į prezidento postą. 2019 metais rinkimus laimėjo dabartinė valstybės vadovė Zuzana Čaputova.Jis ne kartą sulaukė kritikos dėl to, kad feisbuke dalijosi su migrantais susijusiomis netikromis naujienomis ir peikė ES sankcijas Rusijai.Slovakija, 5,4 mln. gyventojų turinti ES valstybė, nuo Rusijos invazijos pradžios teikė Ukrainai didelę humanitarinę ir karinę pagalbą.

Kuleba: ginkluotosios pajėgos turi pakankamai ginklų pradėti kontrpuolimąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad ginkluotosios pajėgos turi pakankamai ginklų, kad galėtų pradėti kontrpuolimą, ir ši operacija suteiks šaliai pergalę, kurios jai reikia norint prisijungti prie NATO. Tai jis pareiškė interviu „Reuters“, kurį cituoja „Unian“.Narystė Aljanse greičiausiai taps įmanoma tik pasibaigus aktyviems karo veiksmams, pridūrė ministras.Kuleba neatsakė į klausimą, ar jau prasidėjo kontrpuolimas. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausia ne kada prasidės kontrpuolimas, o tai, kad jis baigsis ukrainiečių pergale.„Mes (jau) atrakinome visus ginklus... Narystė NATO negali sustabdyti šio karo, tačiau narystė NATO sustabdys tolesnius karus. Todėl geriausias būdas užtikrinti saugumą regione yra atvykti tuo momentu, kai Ukraina taps NATO nare“, – sakė jis.

JK užsienio reikalų sekretorius Kyjive susitiko su ZelenskiuPrezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly pirmadienį aptarė pasirengimą NATO aukščiausiojo lygio susitikimui, taikos formulės įgyvendinimą ir Ukrainos atkūrimą. Apie tai V. Zelenskis parašė „Telegram“.„Susitikimo metu aptarėme aktualius klausimus: Ukrainos lūkesčius dėl NATO viršūnių susitikimo Vilniuje, Ukrainos taikos formulės propagavimą ir pasirengimą pasauliniam viršūnių susitikimui, skirtam jai įgyvendinti, Londono tarptautinę konferenciją dėl Ukrainos atstatymo“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo už paramą, kurią JK suteikė ir tebeteikia Ukrainai. Kartu prezidentas priminė, kad pastarosiomis savaitėmis jis kalbėjosi su JK ministru pirmininku, turėjo tiesioginį dialogą ir pasiekė „labai svarbių susitarimų“.J. Cleverly Kyjive taip pat susitiko su Ukrainos ministru pirmininku Denisu Šmyhaliu, jiedu aptarė karinę paramą Ukrainai ir šalies integraciją į NATO.Susitikimo metu D. Šmyhalis padėkojo JK už nepajudinamą paramą, lyderystę kuriant „naikintuvų koaliciją“ ir pasiryžimą apmokyti ukrainiečių pilotus. Pasak jo, pirmosios ukrainiečių pilotų grupės jau išvyko mokytis.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos reformuojamos mūšio lauke, kad atitiktų NATO standartus. Per organizacijos viršūnių susitikimą Ukraina turėtų išgirsti pranešimus apie mūsų ateitį aljanse“, – sakė D. Šmyhalis.Jis paragino JK sugriežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant susijusias su dvejopos paskirties prekių eksportu, pabrėždamas, kad tokios priemonės sužlugdys Rusijos karinę mašiną.Be kita ko, D. Šmyhalis atkreipė dėmesį į JK dalyvavimą sparčiai atstatant Kyjivo regioną, ypač čia esančius šešis tiltus, ir naudojant JK eksporto finansavimo (UKEF) priemones.Jis išreiškė viltį, kad greitai bus sukurtas kompensavimo mechanizmas, pabrėždamas, kad Rusija turėtų sumokėti už viską, ką sugriovė. Jis taip pat padėkojo JK už tai, kad Londone surengė konferenciją dėl Ukrainos atstatymo. „Laukiame praktinių rezultatų, visų pirma lėšų pritraukimo“, – pridūrė jis.

Rusija smogė Balaklijai: daug sužeista, yra žuvusiųjųRusijos okupantai smogė Balaklijai, Charkovo sričiai. Dabar žinoma, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus, „Telegram“ sakė regiono vdovas Olegas Sinegubovas.Anot jo, dar aštuoni žmonės buvo sužeisti. Kaip pažymi „Suspilne“, remdamasi O. Sinegubovo patvirtinimu, pastaruoju metu užpuolikai pradėjo dažniau atakuoti Charkovo regioną.

Pistorius: Vokietija ateinančiomis savaitėmis nuspręs dėl savo indėlio į naikintuvų koalicijąVokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pareiškė, kad netrukus bus priimtas sprendimas dėl galimo vokiečių indėlio į naikintuvų koaliciją Ukrainai. Šis žingsnis, kuris iki šiol buvo atmetamas, gali būti persvarstytas, sakė jis rusų kalba transliuojančiai „Deutsche Welle“ tarnybai.Šiuo metu vertinama, „kas yra įmanoma ir ką mes norime ir galime padaryti“, kalbėjo B. Pistorius. Sprendimai, anot jo, paaiškės per „ateinančias dvi savaites“. Dar balandžio pabaigoje ministras sakė, kad vokiški naikintuvai nėra tinkami Ukrainai.Pasak B. Pistorijaus, Ukrainai nebūtinai bus tiekiami Bundesvero „Tornado“ ar „Eurofighter“ naikintuvai. Vokietijos indėlis, pavyzdžiui, gali būti ukrainiečių pilotų apmokymas ar naikintuvų pirkimo finansavimas.

Syrskis: Ukrainos pajėgos juda į priekį Bachmuto kryptimiPriešo naikinimas tęsiasi, gynybos pajėgos juda į priekį Bachmuto kryptimi. Tai „Telegram“ parašė Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.„Bachmuto kryptis. Priešo naikinimas tęsiasi, gynybos pajėgos juda į priekį. Gaudome juos ant žemės ir iš oro“, – sakė O. Syrskis.Generolas pulkininkas O. Syrskis parodė, kaip ukrainiečių tankistai per puolimą Bachmuto kryptimi naikina rusų pozicijas.

Kuleba: Ukraina turi pakankamai ginklųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba pirmadienį naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad šalis turi pakankamai ginklų savo atsakomajam puolimui prieš Rusiją, o operacija suteiks šaliai pergalę, kurios jai reikia norint prisijungti prie NATO. Tačiau ministras neatskleidė, ar kontrpuolimas prasidėjo. D. Kuleba pabrėžė, kad narystė kariniame aljanse „tikriausiai“ Ukrainai bus įmanoma tik pasibaigus aktyviam konfliktui.

CNN: Ukraina sukūrė agentų tinklą Rusijoje ir tiekia jiems dronusUkraina sukūrė agentų ir šalininkų tinklą Rusijoje sabotažo prieš rusiškus taikinius vykdymui ir pradėjo aprūpinti juos atakoms skirtais bepiločiais orlaiviais. Apie tai pranešė CNN, remdamasi su JAV žvalgybos duomenimis susipažinusiais šaltiniais.Pasak pranešimo, JAV pareigūnai mano, kad šie proukrainietiškai nusiteikę agentai Rusijoje gegužės pradžioje surengė dronų ataką, kurios taikinys buvo Kremlius, paleisdami dronus iš Rusijos vidaus, o ne skraidindami juos iš Ukrainos į Maskvą.Neaišku, ar kitos pastarosiomis dienomis įvykdytos dronų atakos, įskaitant ataką prieš gyvenamąjį rajoną netoli Maskvos ir smūgį naftos perdirbimo gamykloms Rusijos pietuose, taip pat buvo surengtos Rusijos viduje ir ar jas surengė šis proukrainietiškų agentų tinklas.Tačiau JAV pareigūnai mano, kad Ukraina Rusijoje sukūrė sabotažo grupes, sudarytas iš proukrainietiškai nusiteikusių asmenų ir gerai apmokytų tokio pobūdžio kovinių veiksmų vykdytojų. Manoma, kad Ukraina jiems parūpino savo pagamintų dronų, o du JAV pareigūnai CNN sakė, kad nėra įrodymų, jog kuri nors iš atakų buvo surengta naudojant JAV suteiktus bepiločius orlaivius.Pareigūnai negalėjo tvirtai pasakyti, kaip Ukrainai pavyko nugabenti dronus už priešo linijos, tačiau du iš šaltinių sakė CNN, kad ji turi nusistovėjusius kontrabandos kelius, kuriais galėtų siųsti dronus ar jų komponentus į Rusiją, kur jie galėtų būti sumontuoti.Kas tiksliai kontroliuoja šiuos daiktus, taip pat neaišku, sakė CNN šaltiniai, nors JAV pareigūnai mano, kad su tuo susiję Ukrainos žvalgybos bendruomenės elementai.Du šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nustatė bendrus parametrus, ką jo žvalgybos ir saugumo tarnybos gali daryti, tačiau ne kiekvienai operacijai reikia jo parašo.Rusijos žiniasklaidos duomenimis, Maskvą ir Maskvos sritį atakavo maždaug 25 dronai, daugumą jų numušė Maskvos srities oro gynybos pajėgos, kai kurie dronai atsitrenkė į medžius ir laidus, nes skrido labai mažame aukštyje. Trys dronai rėžėsi į gyvenamuosius pastatus, tačiau vieno iš jų sprogmenys nesprogo.Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad jo tyrėjai vietoje tiria „bepiločių orlaivių kritimo ant namų Maskvoje faktus“.

Charkovo regiono valdžia rengiasi priverstinei evakuacijai Charkovo regiono valdžios institucijos ruošiasi priverstinei civilių gyventojų evakuacijai iš pasienio zonų.„Per pastarąją parą buvo apšaudytos 26 gyvenvietės. Tai yra šiaurė, šiaurės rytų kryptis, Kupjansko kryptis. Dabar priimame sprendimą dėl galimos priverstinės vaikų ir suaugusiųjų evakuacijos iš pasienio gyvenviečių, kur matome, kad karinė padėtis blogėja“, – sakė Charkovo regioninės administracijos vadovas Olehas Sinegubovas.

Skelbiama, kad Ukraina išlaisvino vieną kaimą Rusijos „Telegram“ kanalas „Rybar“, kuris laikomas Rusijos gynybos ministerijai artimu leidiniu, patvirtino, kad Rusijos kariuomenė prarado Novodonetske kaimą pietiniame fronte.„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų šarvuota grupė sugebėjo išspausti Rusijos karius iš Novodonetske kaimo“, - rašo „Rybar“. Kanalo autoriai teigia, kad Ukrainos kariuomenė pirmą kartą šioje atakoje panaudojo vokiečių „Leopard“ tankus, o dabar Novodonecke yra du iš šių tankų ir penki kiti šarvuotieji automobiliai.Novodonetske kaimas yra 20 km į rytus nuo Vuhledaro ir 60 km į pietryčius nuo Donecko.

JAV pareigūnai įžvelgė, jog Ukraina pradėjo kontrpuolimą JAV pareigūnai patvirtino, kad esama ženklų, jog Ukraina galėjo pradėti savo laukiamą kontrpuolimą, praneša „The New York Times“.Ukrainos pajėgos pirmadienį sustiprino savo artilerijos smūgius ir antžeminius puolimus keliuose fronto linijos sektoriuose, pranešė Amerikos ir Rusijos pareigūnai.Amerikiečių pareigūnai, kurie norėjo likti anonimiški, teigė, kad atakų pagausėjimas yra galimas požymis, kad Ukrainoje prasidėjo ilgai planuotas kontrpuolimas prieš Rusijos pajėgas.Pareigūnai savo vertinimą iš dalies grindė informacija iš JAV karinių palydovų, kurie aptiko Ukrainos karinių pozicijų aktyvumą. Palydovai turi infraraudonųjų spindulių galimybes sekti artilerijos ugnį ir raketų paleidimą.Vienas iš sunkumų nustatant tikslią kontrpuolimo pradžią, neatsižvelgiant į Ukrainos operatyvines saugumo priemones, yra tai, kad mūšiai gali prasidėti nuo apgaulių ar nukreipimų, kuriuos sunku iššifruoti.Pagrįsdami pranešimus, kad kontrpuolimas galėjo prasidėti, amerikiečių kariniai analitikai teigė manantys, kad Ukrainos daliniai pradėjo pirminį postūmį, kad nustatytų Rusijos pajėgų padėtį ir stiprumą. Tokie žingsniai būtų tradicinė taktika, tokia, kokiai amerikiečiai rengė Ukrainos pajėgas.Ukrainos pareigūnai savo kolegoms amerikiečiams tiksliai nepasakė, kada prasidės kontrpuolimas, tačiau nurodė jiems terminą, per kurį jie ketino pradėti spaudimą prieš Rusijos pajėgas. Sekmadienis buvo per tą laikotarpį, sakė JAV pareigūnai, kurie norėjo likti anonimiški ir aptarė jautrią žvalgybos informaciją.

Ukraina skelbia vykdanti „puolamuosius veiksmus“: turime tam tikrų laimėjimųUkraina pirmadienį pranešė, kad fronto linijoje vykdo „puolamuosius veiksmus“, ir pažymėjo tam tikrą pažangą Bachmute, tačiau stengėsi nesureikšminti šių veiksmų masto.„Kai kuriuose sektoriuose vykdome puolamuosius veiksmus“, – sakė gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, pridurdama, kad „Bachmuto sektorius tebėra karo veiksmų centras. Mes ten žygiuojame gana plačiu frontu. Turime tam tikrų laimėjimų“.Tuo tarpu, pasak „RBC-Ukraina“, rusų okupantai ginasi ir nori išlaikyti savo pozicijas. Pietuose priešas taip pat yra gynybinėje padėtyje, ten tęsiasi vietinės reikšmės mūšiai.H. Maliar taip pat pažymėjo, kad okupantai aktyviai skelbia informaciją apie kontrpuolimą, nes jiems reikia nukreipti dėmesį nuo savo pralaimėjimo prie Bachmuto.O „Ukrinform“ perduoda JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininko generolo Marko Milley žodžius, kad Ukrainos gynėjai yra labai gerai pasirengę kontrpuolimo operacijai prieš Rusijos karius. Jis tai sakė interviu CNN.M. Milley sakė, kad kol kas per anksti kalbėti apie tai, koks bus kontrpuolimo rezultatas, tačiau mano, kad ukrainiečiai yra labai gerai pasirengę, nes JAV ir kiti sąjungininkai tiek Europoje, tiek visame pasaulyje jau suteikė Ukrainai reikiamus mokymus, ginklus, patarimus ir žvalgybinę informaciją.

Didžioji Britanija apmokė 10 Ukrainos karo kapelionųDidžioji Britanija apmokė kelis Ukrainos karo kapelionus, kad jie galėtų teikti psichologinę paramą su Rusija kovojantiems ukrainiečių kariams. Dviejų savaičių mokymuose kol kas dalyvavo dešimt dvasininkų. Jie, be kita ko, buvo mokomi, kaip suteikti pastoracinę pagalbą ir dvasinę paramą kareiviams mūšio lauke, pranešė britų vyriausybė. Pirmieji tokie kursai buvo pasiūlyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų prašymu.Ukrainos kariuomenėje yra didelis sielovados poreikis, sakė britų ginkluotųjų pajėgų kapelionas generolas Michaelis D. Parkeris. Programos vadovas Robinas Richardsonas pažymėjo, kad minėtiems dvasininkams tenka dirbti beprecedentėmis sąlygomis. „Jie remiasi savo tikėjimu, kad padėtų tiems, kurie susiduria su karo chaosu, ir daro viską, ką gali, kad suteiktų kariams vilties kalbėjo R. Richardsonas.Vienas esminių punktų kursuose buvo sielovada mūšio metu. Dvasininkai praktikavosi kartu su ukrainiečių kareiviais, kurie šiuo metu dalyvauja mokymuose Pietvakarių Anglijoje.Anot duomenų, šiuo metu Ukrainos kariuomenėje tarnauja apie 160 sielovadininkų. Tikslas, yra, kad kapelionų būtų per 700.

Rusai Torecko centre numetė dvi bombas: sužeisti trys pareigūnai Rusijos okupantai Torecko centre numetė dvi aviacines bombas ir sužeidė šešis gyventojus, įskaitant tris teisėsaugos pareigūnus.Donecko regioninės prokuratūros duomenimis, birželio 5 dieną Rusijos kariai pradėjo du smūgius į miesto centrą, naudodami FAB-250.„Dėl apšaudymo dvi moterys, 71 ir 64 metų, ir 45 metų vyras gavo šautines žaizdas. Dabar jie paguldyti į ligoninę. Be to, trys pro šalį ėjusiems teisėsaugos pareigūnai, kurie patruliavo, patyrė smegenų sukrėtimus“, – sakoma pranešime.Sprogimas taip apgadino švietimo įstaigą, gyvenamuosius daugiaaukščius pastatus, civilinę infrastruktūrą, administracinį pastatą ir banko patalpas.Okupantai ir toliau terorizuoja Donecko sritį. Praėjusią savaitę jie numetė bombas ant Torecko, nužudydami du žmones ir sužeisdami aštuonis.

Belgija aiškinasi, ar Ukraina nenaudojo jos siųstų ginklų per atakas prieš RusijąBelgija reikalauja iš Ukrainos paaiškinimų dėl pranešimų, kad Belgijoje pagamintus ginklus Rusijoje naudojo kovotojai prieš Kremlių, pirmadienį pareiškė ministras pirmininkas Alexanderis De Croo.„Mes prašome ukrainiečių paaiškinti situaciją, – sakė A. De Croo Belgijos valstybiniam radijui. – Taisyklė griežta ir aiški; Ukrainai tiekiami mūsų ginklai yra skirti gynybiniams tikslams, Ukrainos teritorijai (ginti)“.A. De Croo komentarai buvo reakcija į JAV laikraščio „The Washington Post“ pranešimą, kad Rusijos Belgorodo srityje buvo naudojami vakarietiški ginklai.Proukrainietiškos rusų kovotojų grupės, prieš Kremlių nusiteikę ultranacionalistai surengė garsiai nuskambėjusių įsiveržimų į Rusiją iš Ukrainos teritorijos.Laikraštis „The Washington Post“ citavo JAV žvalgybos šaltinius, teigiančius, kad praėjusį mėnesį per ataką buvo panaudotos keturios šarvuotos transporto priemonės, kurias Ukrainai tiekė JAV ir Lenkija.Kovotojai puolimui taip pat naudojo Belgijoje ir Čekijoje pagamintus šautuvus, rašė laikraštis.NATO narė Belgija buvo viena iš daugelio Vakarų valstybių, siuntusių ginklų Ukrainai nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija.

Generalinė prokuratūra: nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 485 vaikaiNuo praėjusių metų vasario 24 dienos Ukrainoje žuvo 485 vaikai, o daugiau nei 1005 buvo sužeisti.Pasak nepilnamečių prokurorų, 387 vaikai laikomi dingusiais be žinios. Iš viso dėl Rusijos invazijos nukentėjo daugiau nei 1490 vaikų, pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra.Tai nėra galutiniai skaičiai, nes tęsiamas darbas siekiant nustatyti aukų skaičių karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Daugiausia vaikų nukentėjo Donecko, Charkovo, Kijevo, Chersono, Zaporožės, Mykolaivo, Dniepropetrovsko, Černigovo ir Luhansko regionuose.Į Rusiją buvo deportuoti 19 505 vaikai. Iš jų 13 244 buvo rasti, o 371 vaikas buvo grąžintas namo.

Rusija pradėjo pratybas Baltijos jūrojeRusijos pajėgos pradėjo naujas karinio laivyno pratybas Baltijos jūroje. Jose dalyvauja 40 laivų, 25 lėktuvai ir daugiau kaip 3 500 kareivių, pranešė Rusijos Baltijos jūros flotilės spaudos tarnyba. Pratybos truks iki birželio 15 d.„Per pratybas bus mokomasi jūrinių komunikacijų ir laivyno bazių gynybos užduočių“, – sakoma spaudos pranešime.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau kaip 15 mėnesių Maskva ne kartą rengė pratybas Baltijoje.Baltijos jūros regione vis kyla incidentų tarp Rusijos ir NATO lėktuvų. Abi pusės kaltina viena kitą savo oro erdvės pažeidimais.Pirmadienį dideles pratybas pradėjo ir Ramiojo vandenyno laivynas.Pratybose Japonijos ir Ochotsko jūroje, remiantis Ramiojo vandenyno flotilės spaudos tarnyba, dalyvauja net per 60 laivų, 35 naikintuvai ir sraigtasparniai bei daugiau kaip 11 000 kareivių.NATO sekmadienį Baltijos jūroje pradėjo savo kasmetines pratybas, kuriose pirmą kartą kaip Aljanso narė dalyvauja Suomija. JAV karinio laivyno duomenimis, manevruose dalyvauja 50 laivų, daugiau kaip 45 lėktuvai ir 6 000 kareivių.

Kremlius: Putino pareiškimai apie karo padėtį yra klastotė Rusijos prezidento Vladimiro Putino „kreipimąsi“, kuris skambėjo kai kurių radijo stočių eteryje, Kremlius pavadino klastote.„Taip, tai iš tiesų buvo įsilaužimas. Mes tai žinome. Dabar transliuotojai apie tai yra skubiai informuoti, bet kontrolė jau atkurta“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Voronežo regiono valdžios institucijos įspėjo gyventojus, kad įvyko dar vienas radijo transliavimo tinklų įsilaužimas.„Oficialiai informuojame, kad situaciją regione ir toliau kontroliuoja valdžios institucijos ir teisėsaugos institucijos. Nėra pagrindo nerimauti“, - pareiškime sakė regioninė vyriausybė.„Rusai, bendrapiliečiai, broliai ir seserys. Šiandien 4 val. ryto NATO bloko ginkluoti Ukrainos kariai, gavę Vašingtono sutikimą ir paramą, įsiveržė į Kursko, Belgorodo ir Briansko regionų teritoriją. Mūsų pasieniečiai ir ginkluotosios pajėgos duoda vertą atkirtį aukštesnėms agresoriaus pajėgoms. Mano dekretu Kursko, Belgorodo ir Briansko regionų teritorijoje buvo įvesta karo teisė. Taip pat šiandien pasirašysiu dekretą dėl visuotinės mobilizacijos, nes norėdami nugalėti pavojingą ir klastingą priešą, turėsime suvienyti visas Rusijos Federacijos pajėgas“, - sakoma tariamai V. Putino kreipimesi, kurį išgirdo Rostovo, Belgorodo ir Voronežo regionų gyventojai.

Analitikai: Ukrainos pajėgos žengė į Donecko ir Zaporožės regionusUkrainos pajėgos vykdė vietines antžemines atakas ir pasiekė nedidelių taktinių laimėjimų vakarinėje Donecko srities dalyje ir rytinėje Zaporožės regiono dalyje, teigia Amerikos karo studijų institutas (ISW).Birželio 4 dieną paskelbtoje geografinės padėties filmuotoje medžiagoje matyti, kad mechanizuotos Ukrainos pajėgos žengė į šiaurės rytus nuo Rivnopilio.Rusijos kariniai tinklaraštininkai teigė, kad Ukrainos pajėgos smogė Pryyutne (15 km į pietvakarius nuo Velyka Novosilka) ir Makarivkos (per 4 km į pietvakarius nuo Velyka Novosilka) kryptimi ir užėmė Novodarivką (14 km į pietvakarius nuo Velyka Novosilka) ir Neskuchne (2 km į pietvakarius nuo Velyka Novosilka).Kai kurie Rusijos prokariniai tinklaraštininkai teigė, kad Ukrainos kariai pralaužė pirmąją Rusijos gynybos liniją ir rajone žengė 3 km.Pranešimai taip pat rodo, kad Rusijos pajėgos prarado savo pozicijas Levadne (18 km į pietvakarius nuo Velyka Novosilka), nors neaišku, ar tai įvyko neseniai, ar anksčiau.Kai kurie Rusijos tinklaraštininkai teigė, kad Ukrainos pajėgos pradėjo ribotas kontratakas Mala Tokmachkos rajone (28 km į pietryčius nuo Huliaipolės), o Rusijos kariai pradėjo oro antpuolius atakuodami Ukrainos pajėgas netoli Huliaipolės.Rusijos šaltiniai daugiausia teigė, kad Ukrainos vietinės kontratakos buvo žvalgybos operacijos.

Okupuotame Mariupolyje nugriaudėjo stiprus sprogimasPirmadienį rusų okupuotame Donecko srities Mariupolio mieste, „Azovstal“ metalurgijos kombinato rajone, nugriaudėjo stiprus sprogimas.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Mariupolio mero patarėju Petro Andriuščenka.„Azovstal“ rajone stiprus sprogimas! Taip pat užfiksuotas oro gynybos darbas!“ – parašė jis „Telegram“ kanale.Patarėjas taip pat skelbia susirašinėjimo vietos socialiniuose tinkluose momentines ekrano kopijas, rodančias, kad kolaborantai ir „rusų pasaulio“ gerbėjai ne juokais sunerimę. Jie spėlioja, kokios sprogimo priežastys.Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas. Šiuo metu Mariupolyje likę apie 100 tūkst. gyventojų.Praėjusių metų kovo mėnesį rusai subombardavo miesto dramos teatrą, kur slėpėsi daugiausia moterys ir vaikai. Žuvo šimtai žmonių.

Apklausa: daugumos ukrainiečių požiūris į Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujančias moteris teigiamas85 proc. Ukrainos piliečių teigiamai vertina moteris, tarnaujančias Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, rodo „Rating Group“ atlikta apklausa, jos rezultatai pristatyti per spaudos konferenciją Ukrainos „Ukrinform“ žiniasklaidos centre.Apklausa parodė, kad 64 proc. ukrainiečių be išlygų teigiamai vertina moteris Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, 21 proc. – gana teigiamai, maždaug 3 proc. nepritaria tam, kad Ukrainos kariuomenėje tarnautų moterys.Be to, 47 proc. respondentų mano, kad moterų ir vyrų nelygybė Ukrainos ginkluotosiose pajėgose pasireiškia retai, 33 proc. negalėjo pasakyti, o maždaug 19 proc. mano, kad šis reiškinys plačiai paplitęs.Tyrimo duomenimis, 71 proc. ukrainiečių mano, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantys tautinių mažumų atstovai nėra diskriminuojami.Apklausą užsakė Nepriklausoma antikorupcijos komisija, ji atlikta kovo mėnesį.

Prigožinas: Ukrainos pajėgos atsikovojo dalį gyvenvietės į šiaurę nuo Bachmuto„Vagner“ grupės vadovas Jevgenijus Prigožinas teigė, kad Ukrainos pajėgos atsiėmė dalį gyvenvietės į šiaurę nuo Bachmuto.J. Prigožinas sakė, kad Kijevo pajėgos atkovojo Berchivką ir pavadino tai gėda.Jis paragino Rusijos kariuomenės lyderius, įskaitant gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, atvykti į fronto liniją.J. Prigožino samdinių grupė vadovavo sėkmingam rytinio Bachmuto miesto puolimui praėjusį mėnesį po ilgiausio karo mūšio. Tada „Vagner“ grupės kovotojai savo pozicijas perdavė Rusijos kariams.Pirmadienį Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis sakė, kad Ukrainos pajėgos toliau „juda į priekį“ netoli miesto.Jis teigė, kad Ukrainos pajėgos sėkmingai sunaikino Rusijos pozicijas netoli miesto.

Ukrainoje patikrinta per 50 tūkst. slėptuvių, beveik trečdalis jų yra netinkamosUkrainoje iki birželio 5 d. gelbėtojai, policininkai ir vietos vykdomosios valdžios atstovai jau patikrino 50 195 slėptuves, iš kurių 32 proc. buvo uždarytos arba netinkamos naudoti.Kaip praneša „Ukrinform“, Vidaus reikalų ministerija apie tai informavo „Telegram“ kanale.„Patikrintos 50 195 slėptuvės (79 proc.), iš kurių 4 679 (9 proc. patikrintų) buvo uždarytos, 11 644 (23 proc. patikrintų) yra netinkamos naudoti“, – rašoma pranešime.Kyjive buvo patikrintos 2 156 slėptuvės (48 proc.), iš kurių 137 (6 proc. patikrintų) buvo uždarytos, o 804 slėptuvės (37 proc. patikrintų) yra netinkamos naudoti.Nacionalinės policijos ir Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pareigūnai bei vietos valdžios atstovai toliau tikrina slėptuvių būklę.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įpareigojo strateginių pramonės šakų ministrą Oleksandrą Kamišiną atlikti kruopščią visų Kyjivo gynybos statinių reviziją, o vidaus reikalų ministrą Ihorį Klymenką – visų Ukrainos gynybos statinių reviziją.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko informavo, kad iki birželio 5 d. ryto mieste buvo patikrinta daugiau nei 1600 slėptuvių.

Britų žurnalistai paskelbė sutartį, rodančią, kad Iranas pardavė Rusijai ginklus karui UkrainojeBritų žurnalistai paskelbė sutartį, rodančią, kad Iranas pardavė šaudmenis Rusijai jos plataus masto agresijai prieš Ukrainą, pranešė „Sky News“.„Tai iraniečių ir rusų sutartis dėl šaudmenų (...) Manome, kad ji 100 proc. autentiška", – tvirtino informuotas saugumo šaltinis, pranešė „Ukrinform“.Jei šie 2022 m. rugsėjo 14 d. pasirašyti 16 puslapių dokumentai tikri, jie rodo, kad Iranas pardavė Rusijai įvairaus kalibro artilerijos ir tankų sviedinių bei raketų už daugiau nei 1 mln. JAV dolerių.Šaltinis paskelbė ir penkių puslapių tariamai pasirašytą sutartį dėl tankų T-72 ir haubicų vamzdžių bei sviedinių sandorio, kurio vertė – maždaug 740 tūkst. JAV dolerių.Rusijos ir Irano ambasados Jungtinėje Karalystėje neatsakė į prašymą pakomentuoti teiginius dėl ginklų sandorio ar dokumentų autentiškumo.Anksčiau pranešta, kad Iranas slapta tiekė Rusijai didelius kiekius šovinių, raketų ir minosvaidžių sviedinių ir ketino pasiųsti daugiau ginklų karui Ukrainoje.

Reznikovas: Ukraina yra pasirengusi laikyti Kiniją tarpininke, jei ji privers Rusiją išvesti savo kariuomenęUkraina pasirengusi priimti Kiniją kaip tarpininkę derybų procese tik tuo atveju, jei Pekinas įstengs priversti Maskvą išvesti savo kariuomenę iš visų jos okupuotų Ukrainos teritorijų.Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu leidiniui „The Strait Times“ pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos vadovas Oleksijus Reznikovas.„Pirmasis signalas turėtų būti visiškas Ukrainos teritorijų išlaisvinimas. Tegul jie parodo mums geros valios gestą ir išveda savo ginkluotąsias pajėgas iš Ukrainos teritorijos. Tada matytume, kad ši derybininkė (Kinija) turi įtakos Rusijai. Jei ne, tai atleiskite, kodėl turėtume sėdėti ir gaišti laiką?“ – sakė jis.Anot O. Reznikovo, Kinija turi galimybę įtikinti Rusiją nutraukti šį karą.„Mano supratimu, Kinija tapo vyresniuoju broliu, o Rusija – jaunesniuoju. Vyresnysis brolis gali įtikinti jaunesnįjį brolį nutraukti šį kruviną karą“, – pabrėžė ministras.Tačiau O. Reznikovas pridūrė, jog tai „daugiau viltis nei tikėjimas“.Ministras taip pat pažymėjo, jog norėtų matyti įrodymų, kad Rusija yra pasirengusi gyventi taikaus sambūvio su Ukraina sąlygomis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kinijos gynybos ministras Li Shangfu pareiškė, kad jo šalis laikosi nešališkos ir neutralios pozicijos „krizės Ukrainoje“ atžvilgiu, ir žadėjo dėti pastangas, kad būtų suformuota bendrą tarptautinės bendruomenės vizija, kaip ją sureguliuoti.

Po Rusijos pareiškimų – visiškai kitokia separatistų vado žinutė: prieštarauja Maskvos teiginiamsProrusiškų Donecko separatistų lyderis Aleksandras Chodakovskis paskelbė pranešimą, prieštaraujantį Maskvos teiginiams, kad Rusija sužlugdė didelį Ukrainos puolimą Donbaso regione.Ukrainos pajėgas „lydi sėkmė“, pirmadienį „Telegram“ kanale parašė A. Chodakovskis. Pasak jo, atakos į vakarus nuo Vuhledaro miesto veikiau buvo riboti taktiniai ukrainiečių veiksmai, o ne didelė operacija.Prieš prisidėdamas prie Donecko separatistų A. Chodakovskis iki 2014 m. vadovavo Ukrainos slaptosios tarnybos SBU vietos kovos su terorizmu padaliniui. Prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą, jo padaliniai buvo įtraukti į Rusijos nacionalinę gvardiją.Iš pradžių buvo įspūdis, kad Ukrainos kariuomenė didina spaudimą Velyka Novosilkos fronto ruože, kur sekmadienį jai jau pavyko prasiveržti. Puolimo komanda beveik nepastebėta prasiveržė toliau į rytus prie Novodonezkės kaimo. Ukrainos kariai „sugebėjo pastatyti mus į sunkią padėtį“, parašė A. Chodakovskis.Ankstų pirmadienio rytą Rusijos kariuomenės atstovas Igoris Konašenkovas pareiškė, kad Maskva neva sėkmingai sužlugdė didelį Ukrainos puolimą pietinėje Donecko srities dalyje. Šių pranešimų Kyjivas nepatvirtino. Ukrainos generalinio štabo ataskaitoje nieko nesakoma apie kokį nors ypatingą aktyvumą šiame rajone, o tik sakoma, kad Rusija apšaudė Vuhledarą ir gretimus kaimus.

Reznikovas: Ukraina nenaudos naikintuvų F-16 vasaros kontrpuolimo metuŠią vasarą numatomo kontrpuolimo metu Ukraina nenaudos naikintuvų F-16, bet mes į kovą visą antžeminę ginkluotę.Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu televizijos kanalui NHK pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.Paklaustas apie naikintuvus F-16, kurių Ukraina jau seniai nori gauti, O. Reznikovas teigė, kad šią vasarą jie situacijos nepakeis.Kai kurios Vakarų šalys treniruoja arba pasisiūlė parengti ukrainiečių lakūnus, kad jie galėtų pilotuoti šiuos naikintuvus.O. Reznikovas pažymėjo, kad ukrainiečių lakūnų rengimas užtruks, be to, Ukraina dar turi susitarti su partneriais dėl inžinierių ir techninio personalo, kuris galės prižiūrėti ir remontuoti šiuos lėktuvus.Ministras pridūrė, kad Ukraina bus pasirengusi dislokuoti F-16 rudenį arba žiemą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios pradėti kontrpuolimą, tačiau šis procesas pareikalaus tam tikro laiko ir turės didelę kainą.

Popiežiaus taikos pasiuntinys išvyko derybų į UkrainąPopiežiaus Pranciškaus taikos pasiuntinys Italijos kardinolas Matteo Zuppi pirmadienį išvyko į Kyjivą dviejų dienų derybų su Ukrainos valdžia dėl Rusijos karo Ukrainoje, pranešė Vatikanas.Italijos vyskupų konferencijos vadovas M. Zuppi birželio 5–6 dienomis „lankysis Kyjive kaip Šventojo Tėvo pasiuntinys“, sakoma pranešime. „Svarbiausias šios iniciatyvos tikslas – atidžiai išklausyti Ukrainos valdžios atstovus apie galimus būdus pasiekti teisingą taiką ir palaikyti humaniškas pastangas, padedančias sumažinti įtampą“, – sakoma Italijos vyskupų konferencijos pranešime.Vatikanas gegužę pranešė, kad Pranciškus paprašė M. Zuppi vadovauti taikos misijai ir pamėginti „padėti sumažinti įtampą per konfliktą Ukrainoje“. Tuomet Vatikano atstovas Matteo Bruni sakė, kad Šventasis Tėvas niekada neatsisakė vilties, jog tai gali nutiesti kelius į taiką.Apie galimą taikos misiją Pranciškus pirmą kartą prabilo grįžęs iš kelionės į Vengriją balandžio mėnesį, nors išsamesnės informacijos apie tokią misiją tada nepateikė. Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas nuolat kalba apie ugnies nutraukimą Ukrainoje ir pasisako prieš ginklų tiekimą Kyjivui, tikina, kad Ukraina negali įveikti Rusijos ir laimėti karo.67 metų M. Zuppi pernai buvo išrinktas Italijos vyskupų konferencijos vadovu, jis kilęs iš Šv. Egidijaus katalikų bendruomenės, užsiimančios taikdariška veikla.

Naujausi duomenys: kiek raketų dar turi RusijaPačios Rusijos atsargų ir raketų gamybos tempų tikrai nepakanka, kad ji galėtų ilgai išlaikyti gegužės mėnesį pasiektą Ukrainos apšaudymų intensyvumą. Tačiau jų pakanka, kad tokios atakos kurį laiką dar būtų tęsiamos.Tai sakoma portalo „rbc.ua“ publikacijoje „Teroro arsenalas. Kodėl Rusija suaktyvino apšaudymus ir kiek raketų jai dar liko?“Informuotų šaltinių kariniuose sluoksniuose duomenimis, birželio 3 d. rusai turėjo:150 raketų „Kalibr“;maždaug 90 raketų „Ch-101“/„Ch-555“;apie 140 balistinių raketų „Iskander-M“;45 sparnuotąsias raketas „Iskander-K“;apie 80 raketų „Kinžal“;maždaug 180 raketų „Ch-22“.Šiuo metu Rusija akivaizdžiai paleidžia daugiau raketų nei pagamina. Kai dėl „Shahed“ atsargų, tai, birželio 4 d. duomenimis, rusai jau paleido 1 377 iranietiškus dronus iš 1 750, numatytų Maskvos ir Teherano sutartyje.Kaip anksčiau pranešė „rbc.ua“, 2023 metų kovą Rusija turėjo apie 146 raketas „Ch-101“, „Ch-555“ ir „Kalibr“, apie 49 hipergarsines aerobalistines raketas „Kinžal“ ir iki šimto balistinių raketų „Iskander-M“.

Britų žvalgyba: Rusijos pastangos išeikvoti Ukrainos oro gynybą greičiausiai nebuvo sėkmingos2023 m. gegužę Rusija Ukrainoje paleido daugiau nei 300 Irano „Shahed“ serijos bepiločių orlaivių. Iki šiol tai intensyviausias šios ginklų sistemos panaudojimas.Tai pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, remdamasi savo žvalgybos duomenimis. Spėjama, kad Rusija paleidžia tiek daug „Shahed“, siekdama išeikvoti modernias Ukrainos oro gynybos raketas.„Vargu, ar Rusijai pasisekė ypač sėkmingai: Ukraina neutralizavo mažiausiai 90 proc. ją atakavusių dronų. Daugiausia naudojo senesnę ir pigesnę oro gynybos ir elektroninę įrangą“, – pažymėjo britų žvalgyba.Taip pat pažymima, kad Rusija, tikėtina, bandė nustatyti Ukrainos karių vietą atokiau už fronto linijos ir smogti jiems.„Tačiau Rusija dėl savo prasto taiklumo tebėra labai neefektyvi smogdama į dideliu atstumu esančius dinamiškus taikinius“, – pridūrė žvalgyba.

Po Rusijos pareiškimų – Ukrainos įspėjimas: tai specialaus plano dalisRusija „rimtai ruošiasi“ Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimui. Ji jau suplanavo naują informacinę-psichologinę specialiąją operaciją, kurios tikslas – diskredituoti Ukrainos kariuomenę ir skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos karių veiksmus mūšio lauke.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centru.„Planuojama Rusijos „Telegram“ kanaluose ir socialiniuose tinkluose skleisti melagingą informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovos veiksmus. Taip pat ir apie savo formuočių“, - sakoma pranešime.Siekdami demoralizuoti ukrainiečius ir klaidinti visuomenę, taip pat ir Rusijos gyventojus, Kremliaus propagandistai platins melagingą informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą, jo kryptis ir Ukrainos armijos nuostolius. Tai gali būti daroma net ir tada, kai kontrpuolimas nevyksta.„Tam parengti seni vaizdo įrašai ir nuotraukos, kuriose matyti pamušta technika, žuvusieji ir belaisviai. Paruošta ir kitų melagienų“, - pridūrė Strateginės komunikacijos centro atstovai.Pasak jų, šios informacinės-psichologinės specialiosios operacijos dalis gali būti Rusijos pranešimai apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų „plataus masto puolimą“ penkiuose fronto ruožuose. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad esą jis prasidėjo birželio 4 d.

Žiniasklaida: kovose Rusijos Belgorodo srityje dalyvauja ir lenkaiLenkijos žiniasklaida pranešė, kad kovose Rusijos Belgorodo srityje prie sienos su Ukraina dalyvauja ir lenkai.Internetiniai naujienų portalai Polsatnews.pl ir Wprost.pl sekmadienį pranešė, kad išvien su Ukrainos kariuomene kovoja samdiniai, pasivadinę Lenkijos savanorių korpusu. Tai pranešta remiantis pačios grupuotės žinutėmis „Telegram“ kanale ir vaizdo įrašu, kuriame tariamai matyti Belgorodo link judantys kariai.Pasak „Polsat“, Lenkijos savanorių korpusas buvo įkurtas vasarį. Iš pradžių jis kovėsi išvien su Ukrainos kariuomene kaip nepriklausomas dalinys, jį sudarė tik lenkai. Šiuo metu dalinys veikia kartu su Rusijos savanorių korpusu.Kovojančių lenkų skaičius pranešimuose nenurodytas.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 210 350 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 410 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 210 350 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 848 tankų, 7 523 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 567 artilerijos sistemų, 584 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 349 oro gynybos priemonių, 313 lėktuvų, 298 sraigtasparnių, 3 189 dronų, 1 136 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 312 automobilių, 484 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusijos pajėgos pastarąją parą 28 kartus apšaudė Chersono sritį, sužeisti du žmonėsRusijos pajėgos pastarąją parą 28 kartus apšaudė Chersono sritį, paleido 176 sviedinius. Sužeisti du žmonės.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Pastarąją parą priešas surengė 28 apšaudymus, iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, dronų ir lėktuvų paleisti 176 sviediniai“, - sakoma pranešime.Kaip pažymėjo O. Prokudinas, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, gamyklos teritoriją ir pastatus bei Beryslavo rajono komunalinę įmonę.Dėl agresorių veiksmų buvo sužeisti du žmonės.O. Prokudinas pridūrė, kad iš išvaduotos Chersono srities teritorijos evakuota 50 žmonių.

Pranešama apie gaisrą Belgorode: dega energetikos objektasNaktį į pirmadienį Rusijos Belgorodo srityje kilo gaisras viename iš energetikos objektų, praneša UNIAN.Kaip informavo savo „Telegram“ kanale Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, incidentas įvyko Belgorodo rajone. Anot jo, gaisrą sukėlė iš bepilotės skraidyklės numestas sprogstamasis įtaisas.„Belgorodo rajone dega vienas iš energetikos objektų. Preliminariais duomenimis, gaisrą sukėlė iš drono numestas sprogstamasis įtaisas. Nukentėjusiųjų nėra. Tiekimas vartotojams nenutrauktas. Vietoje dirba operatyvinės tarnybos“, - parašė gubernatorius.UNIAN primena, kad Rusijos savanorių korpuso ir Rusijos laisvės legiono kovotojai surengė kelis reidus Rusijos teritorijoje, įsiveržę per sieną.Birželio 4 d. jie pareiškė, kad įžengė į Šebekino priemiestį. Vėliau buvo pranešta, kad jie Naujojoje Tavolžankoje paėmė į nelaisvę du Rusijos armijos kareivius. Kovotojai įrašė kreipimąsi į V. Gladkovą, kuriame pasiūlė jam mainus – kareivių grąžinimas už galimybę „pasikalbėti apie Rusijos likimą“.Regiono vadovas pareiškė esąs pasirengęs susitikti, bet nurodė kitą laiką ir vietą. Galiausiai susitikimas neįvyko.Vėliau pasirodė dar vienas Rusijos savanorių korpuso vaizdo įrašas, kuriame kovotojai pranešė, kad belaisvių skaičius padidėjo. Jie pranešė perduosią juos Ukrainai mainams.

Rusija teigia blokuojanti Ukrainos puolimą Donecko kryptimiRusijos gynybos ministerija tvirtino, kad sekmadienį ryte sutrukdė didelio masto Ukrainos puolimą Donecko srityje, rašoma BBC „Telegram“ kanale.Rusijos teiginiai nepriklausomai nebuvo patikrinti, o Ukrainos valdžia į kaltinimus nesureagavo.Teigiama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo „plataus masto ataką penkiuose fronto sektoriuose Donecko kryptimi“, naudodamos šešis mechanizuotus ir du tankų batalionus.Viename iš Rusijos gynybos ministerijos „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip karinė technika atakuojama iš oro. Vaizdo įrašo turinys nepriklausomai nebuvo patvirtintas.Anksčiau Ukrainos gynybos ministerija paskelbė, kad kontrpuolimo pradžia nebus paskelbta. Birželio 3 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo Ukrainos pasirengimą kontrpuolimui.

Zelenskis: Ukraina kartu su partneriais turi užkirsti kelią sankcijų apėjimui„Mes labai detaliai išanalizavome, kaip Rusija apeina sankcijas ir kas jai padeda. […] Matome visas galiojančių sankcijų apėjimo kryptis, kiekvieną šalį, kurios teritoriją ar jurisdikciją, Rusija naudoja terorui tęsti. Ir kartu su savo partneriais turime uždaryti visas tokias sritis, užtikrinti, kad Rusijos raketose ir ginkluose nebūtų laisvojo pasaulio produktų. Bus imtasi reikiamų veiksmų“, – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo savo vaizdo kreipimesi, praneša „Ukrinform“ korespondentas.Jo teigimu, Rusija ir toliau gamina teroristinius ginklus, būtent raketas, padedama įvairių šalių ir skirtingų kompanijų. Teroristinė valstybė per tiekėjų tinklą sugeba panaudoti pasaulio technologijas, apeiti tarptautines sankcijas.

Žiniasklaida: Latvija Ukrainai perduoda konfiskuotas transporto priemonesLatvijos valdžios institucijos Ukrainai jau perdavė 66 konfiskuotus automobilius. Juos iš neblaivių vairuotojų konfiskavo Latvijos valstybė, todėl automobiliai tapo valstybės nuosavybe.Kai automobiliai tampa Latvijos vyriausybės nuosavybe, jie gali būti nemokamai perduoti Ukrainos valdžios institucijoms.Latvijos vyriausybė šių metų pradžioje priėmė Paramos civiliams Ukrainos gyventojams įstatymo pataisas, sukuriančias teisinį pagrindą perkėlimui.„Tikiu, kad kiekvienas paramos aktas, didelis ar mažas, priartina mus prie pergalės šiame beprasmiame kare“, – apie iniciatyvą sakė Latvijos finansų ministras Arvils Ašeradens.

Bideno patarėjas: Ukraina gali susigrąžinti strategiškai svarbias teritorijasJAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sallivanas teigiamai įvertino planuojamo Ukrainos kontrpuolimo perspektyvas.Apie tai jis kalbėjo interviu CNN. J. Sallivanas pritarė nuomonei, kad kontrpuolimas gali padėti Ukrainai susigrąžinti „strategiškai svarbias teritorijas“. „Kiek, kokiose vietose – tai priklauso nuo įvykių raidos, kada Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradės kontrpuolimą. Tačiau tikime, kad jiems pasiseks“, – pabrėžė JAV pareigūnas.J. Sullivanas pažymėjo, kad įvykių mūšio lauke raida smarkiai paveiks galimas ateities derybas tarp Ukrainos ir Rusijos.

Kryme TV kanalai rodė Ukrainos gynybos ministerijos vaizdo įrašą apie kontrpuolimąUkrainos žiniasklaida praneša, kad Kryme buvo įsilaužta į TV kanalų transliaciją ir vietoje įprastų laidų eteryje buvo rodomas Ukrainos gynybos ministerijos vaizdo įrašas apie kontrpuolimą.Kaip aiškinama, vaizdo įraše kariškiai ragina informacinėje erdvėje tylėti prieš numatomą kontrpuolimą.https://t.me/RBC_ua_news/52675

Rusų partizanų ir Belgorodo gubernatoriaus susitikimas neįvykoRusijos laisvės legionas pranešė, kad Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas neatvyko į siūlytą susitikimą. Per jį kovotojai žadėjo paleisti du į nelaisvę paimtus Rusijos kariškius.„Valdžia išsigandusi prasėdėjo jaukiuose kabinetuose, palikdama savo žmones mūsų nelaisvėje. Dabar pagaliau suprantame, kokia supuvusi ir baili yra valdžia, su jais beprasmiška bendrauti“, – sako Rusijos laisvės legionas.Skelbiama, kad belaisviai bus perduoti Ukrainos pusės mainų fondui.https://t.me/uniannet/100381

Pranešama apie sprogimus Rusijos Krasnodarehttps://t.me/uniannet/100376

Gynybos viceministras: Ukraina nori išgirsti greito prisijungimo prie NATO veiksmų planąUkrainos valdžia nori išgirsti apie konkrečius žingsnius, kurių abi pusės – NATO ir Ukraina – turi imtis, kad šalis per kuo trumpesnį laiką taptų aljanso nare. Tai leidiniui „Politico“ pareiškė gynybos ministro pavaduotojas Volodymyras Havrylovas, praneša „Ukrinform“.„Norėtume išgirsti planą, strategiją arba veiksmų, kuriuos abi pusės – NATO ir Ukraina – turi atlikti, sąrašą, kad šalis per labai trumpą laiką pasiektų narystę“, – kalbėjo V. Havrylovas.Nors jis pripažino, kad kol vyksta karas tai bus neįmanoma, „kartu turime suprasti, kad po mūsų pergalės mūsų prisijungimo prie bloko procesas bus labai, labai trumpas“.Tuo pat metu, pasak pareigūno, pereinamuoju laikotarpiu prieš narystę Ukraina ves derybas su NATO dėl „saugumo garantijų sistemos“.Gynybos viceministro teigimu, tokios garantijos turėtų apimti NATO valstybių narių įsipareigojimus padėti Ukrainai laimėti karą, paramą Ukrainos ekonomikai ir tolesnių sankcijų bei kitų spaudimo Rusijai formų palaikymą.Paklaustas apie pranešimus, esą Kinija parduoda dronus Rusijai, V. Havrylovas paaiškino, kad kalbama tik apie „komercinius dronus“.„Taip, jie ir toliau pardavinėja tik įprastus komercinius produktus, kad paremtų Rusijos ekonomiką. Tai suprantama, tačiau tikimės, kad jie laikysis pažadų neparduoti Rusijai jokių ginklų, kaip Iranas. Tai labai svarbu. Kinija taip pat laikosi tam tikrų tarptautinių sankcijų prieš Rusiją, kaip ir Indija. Taigi, jei kalbama apie dvejopo naudojimo įrangą, manau, kad nei Kinija [nei] Indija nėra ... suinteresuotos pažeisti tokio pobūdžio [sankcijas], nes jos yra priklausomos nuo Europos ir Jungtinių Valstijų technologijų“, – teigė V. Havrylovas.Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas yra įsitikinęs, kad Ukraina įstos į NATO ir Europos Sąjungą daug greičiau, nei visi mano.

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius teigia, kad netoli sienos su Ukraina esančioje Novaja Tavolžankos gyvenvietėje vyksta mūšis. https://t.me/uniannet/100363

Rusijos savanorių korpusas pasiūlė Belgorodo srities vadovui susitiktiUkrainos pusėje kariaujantis Rusijos savanorių korpusas, kuris, pasak jo dalyvių, birželio 1 dieną surengė reidą Belgorodo srityje, kreipėsi į šios Rusijos srities vadovą su pasiūlymu susitikti.Paskelbtame vaizdo įraše Belgorodo srities gubernatoriui Viačeslavui Gladkovui siūloma atvykti greitosios pagalbos automobiliu, be lydinčių asmenų ir be ginklų.Kovotojai žada paleisti į nelaisvę paimtus du Rusijos karius, mainais į galimybę asmeniškai pabendrauti su V. Gladkovu, aptarti situaciją regione ir pakalbėti apie jo bei Rusijos ateitį.Vaizdo įraše taip pat matyti du belaisviai, kurie teigia esą kariškiai iš Tverės ir Pskovo sričių. Vienas iš kalinių guli ligoninės lovoje, šalia jo – lašelinė.V. Gladkovas sureagavo į šį kreipimąsi. Su sąlyga, kad belaisviai gyvi, jis sutiko atvykti nuo 17 iki 18 val.

Kyjive neveikia pusė patikrintų slėptuvių Ukrainos sostinėje Kyjive neveikia pusė patikrintų slėptuvių nuo bombardavimo – jos arba neparuoštos naudojimui, arba jų buvo neįmanoma atidaryti – praneša „Unian“.Tokia informacija socialiniame tinkle „Telegram“ pasidalino Ukrainos strateginės pramonės ministras Oleksandras Kamyšinas.Pasak jo, komisija iki šiol patikrino 1 078 slėptuves, o iš jų 597 arba 55 proc. veikia, 359 arba 33 proc. neparengtos naudojimui, o 122 arba 11 proc. nepavyko atidaryti.Civilinės saugos objektus imta tikrinti po to, kai birželio 1 d. dvi moterys ir vaikas žuvo per Rusijos raketų ataką nes negalėjo patekti į užrakintą slėptuvę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė strateginės pramonės ministrui atlikti slėptuvių patikrą Kyjive, o vidaus reikalų ministrui – visoje šalyje.Per 10 dienų planuojama patikrinti slėptuves dešimtyje sostinės mikrorajonų. Skaičiuojama, kad Kyjive civilinės saugos objektuose priedangą rasti gali 2,8 mln. gyventojų.

Ukrainos gynybos ministerija nepaskelbs apie kontrpuolimo pradžiąManoma, kad Ukrainos gynybos ministerija kontrpuolimo pradžios viešai nepaskelbs, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ užsiminė šalies gynybos viceministrė Hana Maliar.„Planai mėgsta tylą. Pranešimo apie pradžią nebus“, – rašė ji.Prie jos žinutės pridėtas ir Gynybos ministerijos vaizdo įrašas, kuriame rodomi pirštą prie lūpų, kaip tylos ženklą, pridedantys Ukrainos kareiviai. Įrašo pabaigoje pasirodo ir vakarietiški naikintuvai F-16.Tuo metu buvęs JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas Davidas Petraeusas BBC radijui sakė, kad Ukrainos kariuomenės kontrpuolimas prieš rusų pajėgas galėtų pasiekti kulminaciją per pirmąsias tris ar keturias dienas. Jis neseniai lankėsi Kyjive, kur susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Jis taip pat mano, kad ukrainiečiai gali nutraukti Kryme esančių rusų pajėgų aprūpinimą. Paklaustas apie Krymo išlaisvinimą D. Petraeusas atsakė, kad per šį kontrpuolimą tai neįvyks, tačiau gali prasidėti Krymo izoliavimas, o tai itin pakeistų karo eigą.

Danilovas: Rusijos nuostoliai Bachmute 7,5 karto didesni nei UkrainosRusijos Federacijos nuostoliai mūšiuose aplink Bachmutą nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio yra 7,5 karto didesni nei Ukrainos gynybos pajėgų. Miesto gynyba trunka 10 mėnesių.„Nuo rugsėjo 1 d., kai Maskva pradėjo samdyti nuteistuosius kovoms Bakhmute, žuvo 22 816 žmonių. Mūsų nuostoliai buvo 7,5 karto mažesni“, – interviu įtalų leidiniui „Corriere“ sakė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas. Taip pat jis pabrėžė, kad Ukraina neturi teisės atiduoti savo miestų.

Per parą Rusija apšaudė 120 Ukrainos gyvenviečiųPer parą Rusija apšaudė 120 Ukrainos gyvenviečių ir 92 infrastruktūros objektus, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Ukrainos gynybos ministerija paskelbė, kad per Rusijos smūgius žuvo 6 civiliai, o 32 buvo sužeisti.„Pastarąją parą Rusijos kareiviai apšaudė 9 Ukrainos regionus. 120 gyvenviečių ir 92 infrastruktūros objektai buvo apšaudyti naudojant įvairią ginkluotę: minosvaidžius, tankus, artileriją, reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, nepilotuojamus orlaivius, strateginius ir taktinius bombonešius“, – paskelbė Gynybos ministerija.

ES diplomatijos vadovas Singapūre susitiko su Ukrainos gynybos ministruEuropos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis susitiko su Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu. Susitikimas įvyko Singapūre, kur jie abu dalyvavo saugumo forume, praneša „Ukrinform“.„Kurioje pasaulio vietoje besusitiktume, ryšys tarp ES ir Ukrainos yra nenutraukiamas. Su Oleksijumi Reznikovu ir ES kolegomis pabrėžėme pasaulinio solidarumo ir paramos Ukrainai svarbą nes bendriems principams kyla pavojus“, – J. Borrellis rašė socialiniame tinkle „Twitter“.ES diplomatijos vadovas taip pat susitiko su Kinijos gynybos ministru Li Shangfu, su kuriuo aptarė svarbiausius strateginius klausimus, įskaitant Rusijos karą prieš Ukrainą, padėtį Pietų Kinijos jūroje ir Kinijos bei Taivano santykius.Saugumo forumas „Shangri-La dialogas“ Singapūre vyksta birželio 2-4 d. Svarbiausia jo tema yra Rusijos karas prieš Ukrainą. Renginyje dalyvauja delegacijos iš JAV ir ES, diplomatai, kariuomenės atstovai, ginklų gamintojai ir saugumo ekspertai.

Rusijos raketos pataikė į Ukrainos aerodromąSekmadienį Ukraina paskelbė, kad Rusijos raketos pataikė į aerodromą netoli Kropivnyckio miesto, centrinėje Ukrainoje, praneša „Ukrinform“.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Igantas televizijai sakė, kad Rusija paleido 6 raketas ir 5 dronus.„Deja, ne visi jie buvo sunaikinti. Oro gynyba numušė 4 iš 6 raketų, bet dvi pataikė į veikiantį aerodromą netoli Kropivnyckio“, – sakė jis.Šis miestas yra Kirovohrado srityje, centrinėje Ukrainoje.Rusija pastaruoju metu suintensyvino smūgius prieš Ukrainą, o šią savaitę sostinė Kyjivas buvo atakuojamas raketomis kelias dienas iš eilės.

Kryme griaudėjo sprogimai: drono ataka prieš DžankojųLaikinai okupuotame Kryme esančiame Džankojaus mieste nugriaudėjo sprogimai. Rusai paskelbė apie bepiločių orlaivių puolimą ir oro gynybos darbą.Vadinamasis „Krymo vadovo patarėjas“ Olegas Kriučkovas, kažkada buvęs Ukrainos žurnalistu, sakė, kad Džankojuje buvo numuštas dronas.„Dronas buvo numuštas Džankojuje, Kryme. Buvo apgadinti kelių privačių namų langai“, – O. Kriučkovą citavo Rusijos naujienų agentūra TASS.

Rusai Ukrainoje nužudė 485 vaikusDėl Rusijos karinės agresijos Ukrainoje žuvo iš viso 485 vaikai, o 1 005 buvo sužeisti, praneša „Ukrinform“.„2023 m. birželio 4 d. duomenimis, 1 490 vaikų tapo Rusijos plataus masto karinės agresijos prieš Ukrainą aukomis: 485 vaikai buvo nužudyti, o daugiau nei 1 005 sužaloti“, – rašoma Ukrainos generalinės prokuratūros ataskaitoje.Šie duomenys dar negalutiniai ir yra nuolat atnaujinami karinių veiksmų zonose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko srityje (464), taip pat Charkivo (283), Kyjivo (128), Chersono (105), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dniepropetrovsko (80), Černyhivo (71) ir Luhansko (67) srityse.Birželio 3 d. dvejų metų mergaitė žuvo, o penki vaikai, kurių amžius nuo 6 iki 17 metų, buvo sužeisti Rusijos raketai susprogdinus du gyvenamuosius namus Dnipro mieste.Tą pačią dieną du 15 ir 16 metų paaugliai buvo sužaloti rusų artilerijai apšaudžius Hirnyko miestą, Donecko srityje.

Ukraina: „Vagner“ samdinius Bachmuto srityje pakeitė reguliarioji Rusijos kariuomenėBachmuto srityje rusų kariai pakeitė „Vagner“ dalinius. Šis sprendimas turėjo įtakos kovų intensyvumui ir strategijai, praneša UNIAN.„Dabar okupantų jėgos atakų gerokai sumažėjo, bet padaugėjo artilerijos ir aviacijos puolimų. Tačiau nebėra masinių „zombių“ atakų dieną ir naktį be pertraukos“, - sakė kariškis ir snaiperis Romanas Trofimecas. Anot jo, Rusijos Federacijos reguliariosios kariuomenės kariai nėra tokie motyvuoti ir labiau baiminasi.

Gubernatorius: Rusijos pajėgos tankais, sraigtasparniais smogė Charkivo srityjeRusijos pajėgos birželio 4 d. užpuolė kelias Charkivo srities gyvenvietes, pranešė gubernatorius Olehas Syniehubovas.Smarkiai apšaudytas Vovčansko miestas. Per smūgius buvo apgadintas administracinis pastatas ir iš dalies sugriuvo du namai, ūkiniai pastatai.Pasak gubernatoriaus, rusų tankai apšaudė Hurievo kaimą. Smarkiai apgadintas kultūros pastatas. Apie aukas nepranešta.Rusijos sraigtasparniai atakavo Ivaškų kaimą, nesukeldami didelių nuostolių.Ukrainos rytinė Charkivo

Rusija Ukrainoje prarado beveik 210 000 kariųUkrainos pajėgos pastarąją parą nukovė apie 470 Rusijos karių, praneša „Ukrinform“.Nuo 2022 m. vasario 24 d., įsiveržimo į Ukrainą pradžios, iki 2023 birželio 4 d. Rusija neteko apie 209 940 kareivių.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, Rusija per parą neteko 8 tankų, 10 šarvuočių, 22 artilerijos sistemų, 1 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 2 oro gynybos sistemų, 10 dronų, 16 sunkvežimių ir benzovežių, ir 4 specialiosios technikos vienetų.Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ukrainiečiai taip pat sunaikino 4 sparnuotąsias raketas.Ukrainiečiai nuo 2022 m. vasario iki dabar sunaikino iš viso 3 837 Rusijos tankus, 7 512 šarvuočių, 3 555 artilerijos sistemas, 583 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 344 oro gynybos sistemas, 313 lėktuvų, 298 sraigtasparnius, 3 175 dronus, 1 132 sparnuotąsias raketas, 18 laivų ir katerių, 6 305 sunkvežimius ir benzovežius ir 479 specialiosios technikos vienetus.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/598805385765877

Per Rusijos raketų ataką Dnipre žuvo mergaitė, o sužeistųjų – 22Rusijos paleista raketa šeštadienio naktį pataikė į Ukrainos Dnipro miestą ir sugriovė du dviejų aukštų gyvenamuosius namus, praneša „Ukrinform“.Anksčiau skelbta, kad buvo sužalota 20 žmonių, tačiau naujausiais duomenimis sužalotųjų skaičius išaugo iki 22.„Naktį iš namo griuvėsių Pidhorodnėje buvo ištrauktas mergaitės kūnas. Jai neseniai suėjo dveji metukai. Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems. Per ataką nukentėjo 22 žmonės, 5 iš jų vaikai“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė Serhijus Lysakas, Dniepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas.Raketa pataikė tarp dviejų pastatų Pidhorodnėje, į šiaurę nuo Dnipro, ir juos sugriovė. Sprogimas apgadino dar 10 nuosavų namų, automobilį, parduotuvę ir dujotiekį.

Rusija naktį atakavo KyjivąRusija naktį iš šeštadienio į sekmadienį raketomis ir bepiločiais orlaiviais vėl puolė Kyjivą, bet visus juos numušė Ukrainos oro gynybos pajėgos, informuoja „Unian“.Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko sakė, kad priešas raketas paleido iš strateginių bombonešių TU-95MS Kaspijos jūros regione.Jis paskelbė, kad visi taikiniai buvo sunaikinti net nepasiekę Ukrainos sostinės, o antrą naktį iš eilės Kyjivo gyventojai „negirdėjo sprogimų virš savo galvų“.Apie gresiantį pavojų žmones įspėjo 1 val. 30 min. pradėjusios kaukti sirenos. Pirmiausiai jos įsijungė Ukrainos rytuose ir pietuose, o vėliau visoje šalyje ir sostinėje.Vėliau paaiškėjo, kad Kyjivo prieigose veikė oro gynyba, nors pačiame mieste buvo tylu. Perspėjimo sirenos mieste girdėjosi tris valandas iki maždaug 4 val. 30 min. ryto.Informacijos apie sunaikintus pastatus ar sužeistuosius Kyjivo srityje nėra.

Rusijos smūgis Dniprui: aukų skaičius smarkiai išaugoRusija šeštadienio naktį smogė Ukrainos Dnipro miestui. Atakos metu buvo sužalota 20 žmonių, iš jų trys vaikai buvo sunkiai sužeisti, praneša AFP.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusijos raketos pataikė į du dviejų aukštų gyvenamuosius namus, o žmonės atsidūrė po griuvėsiais.Feisbuke patalpintame vaizdo įraše matyti kaip gelbėtojai ieško žmonių sugriuvusiuose pastatuose, o fone girdimas pneumatinių plaktukų garsas.Dniepropetrovsko regiono gubernatorius Serhijus Lysakas sakė, kad nukentėjo penki vaikai, o trys berniukai sunkiai sužaloti ir jiems atliekamos operacijos.„Sužeistųjų skaičius išaugo iki 20. Iš jų 17 hospitalizuoti. Gelbėtojai ieško žmonių po sugriuvusio namo liekanomis. Ten gali būti vaikas“, – sakė jis.Pastarosiomis savaitėmis Rusijos smūgiai prieš Ukrainą suintensyvėjo, o Ukrainos pusėje kovojantys rusų savanoriai taip pat ėmė dažniau veržtis į Rusiją.Kyjivas jau ilga laiką teigia, kad Ukraina rengiasi dideliam kontrpuolimui prieš rusų okupantus ir sieks išlaisvinti savo teritorijas, kurias užėmė Rusija.

Zelenskis sureagavo į Rusijos smūgį Dniprui: rusai bus patraukti atsakomybėnŠeštadienio, birželio 3 d., vakarą Rusijos įsibrovėliai smogę prie Dnipro dar kartą įrodė, kad Rusijos Federacija yra terorizmo rėmėja.Rusijos piliečiai turės atsakyti už viską, ką jie padarė Ukrainai, „Telegram“ rašė prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Dnipras. Rusai užpuolė miestą. Įkrito (red. sprogmuo) tarp dviejų dviaukščių gyvenamųjų namų. Deja, po griuvėsiais yra žmonių. Visos tarnybos dirba“, – pabrėžė valstybės vadovas.V. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos Federacija „dar kartą įrodo, kad yra valstybinė terorizmo rėmėja“.„Už viską, kas padaryta prieš mūsų valstybę ir žmones, rusai turės atsakyti“, – sakė jis.

Pareigūnų teigimu, Rusijos okupuotuose pietų Ukrainos miestuose nugriaudėjo virtinė sprogimųRusijos ir Ukrainos pareigūnai pranešė, kad šeštadienį Rusijos okupuotuose pietinio Zaporižės regiono miestuose įvyko daugybė sprogimų.Po atakų nė viena pusė nepranešė apie aukas.Vienas iš Rusijos pajėgų regiono vadų Vladimiras Rogovas sakė, kad Rusijos oro gynyba numušė šešias raketas virš Berdiansko – uostamiesčio, esančio regiono pietrytinėje pakraštyje. Dėl išpuolio jis kaltino Ukrainos kariuomenę.Rusijoje įrengta Berdiansko civilinė-karinė administracija pranešė, kad nors raketos buvo sunaikintos danguje, skeveldros nukrito prie katalikų bažnyčios ir autobusų stoties ir apgadino automobilį.Rusijos remiamas Rogovas taip pat pranešė apie seriją sprogimų Melitopolyje, į vakarus nuo Berdiansko.Miesto meras iš Ukrainos Ivanas Fiodorovas „Telegram“ įraše pakomentavo sprogimą, tačiau iš karto nenurodė, kas yra atsakingas. Šiuo metu jis nėra Melitopolyje.Rogovas taip pat tvirtino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Černihivkos kaimui, esančiam tarp dviejų didžiųjų miestų, kuriuos šeštadienį nukentėjo.

Podgorodno bendruomenėje prie Dniepro įvyko sprogimas, yra aukų, žmonės po griuvėsiaisDniprovskio rajono Podgorodno bendruomenėje įvyko sprogimas, pranešė Dnipropetrovsko srities valstybės administracijos vadovas Sergejus Lysakas.Apgadintas dviejų aukštų gyvenamasis namas. Lysako teigimu, po griuvėsiais yra žmonių.Pirminiais duomenimis, sužeisti šeši žmonės, tarp jų – šešerių metų berniukas. Visi buvo hospitalizuoti dėl vidutinio sunkumo.Dėl sprogimo kilo du gaisrai, dabar jie užgesinti. Taip pat apgadintas gelbėjimo skyrius.

Ukrainos žvalgyba mano, kad Rusijoje galėtų kilti sukilimasUkrainos žvalgybos vertinimu, vienas iš galimų įvykių raidos Rusijoje scenarijų yra sukilimas arba karinė konfrontacija, praneša „Ukrinform“.Tokią nuomonę išsakė Andrijus Jusovas, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas.„Maskvos regione galimi vidiniai konfliktai dėl sėkmingų Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų veiksmų bei mūsų teritorijų deokupacijos“, – jis teigė Vyriausiosios žvalgybos valdybos svetainėje publikuotame pranešime.A. Jusovo manymu, tokią įvykių raidą gali paskatinti ir sėkmingi rusų sukilėlių veiksmai. Ukrainos žvalgybos atstovas pabrėžė, kad Rusijos savanorių korpuso ir Rusijos laisvės legiono operacija tęsiasi.Pasak jo, Rusijoje liko tik pilvoti kelių policininkai, o visi, kas gali kariauti, buvo nusiųsti okupuoti Ukrainą.Jis teigė, kad kovoti prieš sukilėlius nėra kelių policijos kompetencija, kurią Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė saugoti sienų, nes šie pareigūnai tėra tinkami lazdomis mušti taikius protestuotojus ir imti kyšius iš pensininkų.JAV įsikūręs Karo studijų institutas (KSI) anksčiau skelbė, kad Kremlių vis labiau neramina Ukrainos pusėje kariaujančių rusų savanorių įsiveržimas į Rusijos Belgorodo sritį.

Zelenskis griežtai pasisakė dėl NATO viršūnių susitikimo lūkesčiųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies dalyvavimas artėjančiame NATO viršūnių susitikime Vilniuje būtų beprasmiškas jeigu Ukrainai nebūtų pasiųsta aiški žinia dėl stojimo į Aljansą terminų, praneša „Unian“.Tai jis pasakė duodamas interviu „The Wall Street Journal“. Prezidentas taip pat pabrėžė suprantąs, kad vykstant karui Ukraina negalės tapti NATO nare, tačiau itin svarbu išgirsti tai, kad ji bus priimta į Aljansą pasibaigus karui su Rusija.„Kai kurios NATO valstybės taip bijo Rusijos Federacijos, kad jos net nepasiruošusios matyti Ukrainos šiame bloke. Jeigu mūsų nemato ir neduos signalo Vilniuje, tai Ukrainai šiame samite nėra ką veikti“, – sakė V. Zelenskis.„Sakykite, kiek gyvybių kainuoja viena frazė Vilniaus samite: „Ukraina pateks į NATO po šio karo“, po to, kai bus saugu?“, – klausė šalies prezidentas.Jis taip pat sakė nežinąs, ar Ukrainai bus pasiųsta konkreti žinia dėl narystės NATO per viršūnių susitikimą Vilniuje liepos mėnesį.

Šimtai slėptuvių Ukrainoje netinkamos arba uždarytosPeržiūrėjus 4800 slėptuvių, nustatyta, kad maždaug 20 proc. jų buvo „netinkamos naudoti“, o 252 uždarytos, pranešė laikraštis „Kyiv Independent“, remdamasis vidaus reikalų ministru Ihoriu Klymenko.Volodymyras Zelenskis įsakė atlikti išsamų auditą po to, kai ketvirtadienį moteris žuvo bandant patekti į uždarą prieglaudą.„Kyiv Independent“ pranešė, kad sostinės meras Vitalijus Klitschko sakė, kad Desniansky rajono vadovas Dmitrijus Ratnikovas yra galutinai atsakingas ir turėtų būti pašalintas iš pareigų.

Ukraina: okupuotoje Zaporižios srities dalyje susprogdintas geležinkelisLaikinai okupuotoje Zaporižios srities dalyje susprogdintas geležinkelis, kuriuo okupantai rusai gabena kareivius ir karinę techniką.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Prieš kelias valandas garsiai nutraukė darbą geležinkelio bėgiai šalia Jakymivo rajono Dolynskės kaimo“, – parašė pareigūnas.Jis priminė, kad okupantai geležinkeliu veža personalą ir karinę techniką, tačiau dabar jie turi „vienu keliu mažiau“.Kaip jau buvo pranešta, penktadienį okupuotoje Zaporižios srities Mychailivkos gyvenvietėje buvo susprogdintas automobilis su kolaborantais.

Zelenskis įsitikinęs: Rusija nori užimti visas buvusias Sovietų Sąjungos valstybes Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Rusija nori susigrąžinti visas buvusias Sovietų Sąjungos valstybes ir visiškai jas okupuoti. Prezidentas tai pareiškė duodamas interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai. Prezidentas pabrėžė, kad Ukraina nėra pasirengusi taikiems planams, kurie galėtų padėti įšaldyti karą, Ukrainos prezidentą cituoja naujienų agentūra „Unian“. Visų pirma jis pabrėžė, kad „Minsko susitarimai“ lėmė konflikto įšaldymą, kuris buvo naudingas tik Rusijai.Prezidentas priminė 2019 m. gruodžio mėn. įvykusį susitikimą su Normandijos ketverto lyderiais – Angela Merkel, Emmanueliu Macronu ir Vladimiru Putinu. V. Zelenskis pažymėjo, kad tada jis pabrėžė, jog Rusija nenori nutraukti karo, kuris tada tęsėsi tik Donecko ir Lugansko regionuose.„Jai tai nėra pelninga. Ir ji tikrino tai ir Moldovoje, ir Gruzijoje. Pažiūrėkite, kas nutiko šioms valstybėms, joms nebuvo leista tapti išsivysčiusiomis valstybėmis su išsivysčiusia ekonomika ir dideliu BVP. Tai buvo įšaldytas konfliktas ir Rusijos Federacija“, - sakė jis.

Ukraina teigia, kad Rusija ir toliau patiria didelių nuostolių prie BachmutoRusija ir toliau patiria didelių nuostolių kovose aplink Bachmutą Rytų Ukrainoje, šeštadienį pareiškė Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskyi, aplankęs karius fronto linijoje, praneša CNN. „Priešas ir toliau patiria didelių nuostolių Bachmuto kryptimi“, - pranešė Syrskyi per susirašinėjimo programėlę „Telegram“. „Gynybos pajėgostęsia kovą. Mes laimėsime.“A. Syrskio komentarai pasirodė praėjus dienai po to, kai Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad 99 proc. jo karių paliko Bachmutą, perdavę savo pozicijas Rusijos kariuomenės kariams.Bachmute vyko vienas kruviniausių Rusijos ir Ukrainos pajėgų mūšių nuo tada, kai Kremlius pernai pradėjo invaziją. Prigožinas praėjusį mėnesį pareiškė pergalę ir miesto kontrolę, nors Ukraina teigia, kad ji ir toliau laikosi pietvakariniame miesto pakraštyje.Pranešimai rodo, kad fronto linijos mieste ir aplink jį iš esmės nesikeičia. Gegužės pradžioje, kol „Wagner" pajėgos stūmėsi į vakarus nuo Bachmuto centro, Ukrainos pajėgos buvo pasiekusios ribotų teritorinių laimėjimų aukštesnėse vietovėse į šiaurės vakarus ir pietvakarius nuo miesto.

Buvęs CŽV direktorius įvardijo, kaip karo Ukrainoje eiga pasikeist ukrainiečiams susigrąžinus Krymą Jo prognozėmis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos palaipsniui izoliuos Rusijos aneksuotą Krymą.Buvęs CŽV direktorius Davidas Petraeusas įvertino galimybę, kad Ukraina gali anksčiau laiko susigrąžinti Krymą. Jis įsitikinęs, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradės pusiasalio izoliavimo nuo Rusijos karinio tiekimo procesą, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. Pasak „The Guardian“, jis linkęs manyti, kad Ukrainos pajėgos atims iš Rusijos okupantų galimybę papildyti atsargas Kryme palei pietrytinę pakrantę, kad jos nukirs šią susisiekimo liniją.Tačiau paklaustas, ar mano, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sugebės greitai užimti Krymą, jis nebuvo tikras. Visgi, jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradės izoliuoti Krymą, situacija labai pasikeis. Jis pažymėjo, kad dabar šalies agresorės prezidentas Vladimiras Putinas mano, jog rusai sugebės pergudrauti ukrainiečius, europiečius ir amerikiečius.„Ir mes turime padaryti viską, kad suteiktume ukrainiečiams galimybę įrodyti, jog jis klysta“, - sakė buvęs CŽV direktorius.Ukraina planuoja išlaisvinti KrymąKalbos apie Krymo išlaisvinimą Ukrainos ir užsienio žiniasklaidoje nuolat pasirodo pareiškimų apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą fone. Ukrainos žvalgybos vadovas Kirilas Budanovas anksčiau pareiškė, kad kariuomenė įžengs į Krymą 2023 m. pavasarį.

Ukrainai buvo pažadėti penki „Patriot“ kompleksai, du buvo pristatyti, tačiau reikia 50 kompleksųŠeštadienį duodamas interviu amerikiečių leidiniui „Wall Street Journal“ Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad norint apsaugoti dangų virš šalies ir užtikrinti būsimo kontrpuolimo sėkmę, reikia daug Vakarų oro gynybos sistemų, įskaitant pažangias amerikiečių „Patriot“ sistemas, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. „Bet koks kontrpuolimas be kontrolės danguje yra labai pavojingas. Įsivaizduokite kariškį, kuris supranta, kad neturi stogo. Ir jis nesupranta, kodėl kaimyninės šalys jį turi“, - sakė V. Zelenskis.Pasak jo, šiuo metu Ukrainai perduotos dvi „Patriot“ baterijos, o iš viso pažadėtos penkios.Anksčiau Ukrainos vadovas jau skundėsi, kad Ukrainai nebuvo suteiktas ne tik pakankamas skaičius „Patriotų“, bet ir raketų jiems, nes paaiškėjo, kad šalis yra eilėje dėl pristatymo.Pasak V. Zelenskio, „Europos koalicija“ dėl šių sistemų perdavimo Ukrainai dar tik formuojama.

Ukrainos URM sukritikavo Indonezijos „taikos planą“Indonezija pasiūlė savąjį „taikos planą“ Ukrainai, bet Ukrainos užsienio reikalų ministerija jį sukritikavo.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis URM atstovu spaudai Olehu Nikolenka.Indonezijos užsienio reikalų ministras Prabowo Subianto per saugumo konferenciją „Shangri-La dialogas“ Singapūre pristatė „taikos planą“ Ukrainai. Jis pažymėjo, kad „įvykiai Ukrainoje“ neigiamai veikia viso pasaulio žmones, nes išaugo maisto ir energijos kainos.Indonezijos URM vadovas paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir sukurti demilitarizuotą zoną.„Pirma, reikia nedelsiant nutraukti ugnį ir karo veiksmus. Antra, atitraukti kariuomenę iš kiekvienos pusės 15 kilometrų atstumu nuo dabartinės fronto linijos ir sudaryti demilitarizuotą zoną. Trečia, sukurti JT globojamą taikos misiją, kuri stebėtų, kaip laikomasi paliaubų“, – pareiškė jis.P. Subianto siūlo ginčijamose teritorijose surengti referendumą, kad „paaiškėtų gyventojų valia“.Ukrainos URM atstovas O. Nikolenka padėkojo Indonezijai už dėmesį karo Ukrainoje sureguliavimui. Tačiau jis pabrėžė, kad tarp Ukrainos ir Rusijos nėra ginčijamų teritorijų, kuriose reikėtų rengti referendumus, o dalies Ukrainos okupacija yra faktas, užfiksuotas oficialiuose JT dokumentuose.„Okupuotose teritorijose Rusijos armija vykdo karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Rusija turi pasitraukti iš Ukrainos, o Ukraina – atkurti savo teritorijos vientisumą su tarptautinės bendruomenės pripažintomis sienomis. Alternatyvių scenarijų negali būti“, – pabrėžė diplomatas.Pasak O. Nikolenkos, ugnies nutraukimas, pajėgų atitraukimas 15 kilometrų atstumu ir demilitarizuotos zonos sudarymas taip pat neduos rezultatų, nes Rusija tuo pasinaudos, telkdama naujas pajėgas.O. Nikolenka pakvietė Indoneziją prisijungti prie Ukrainos pasiūlytos taikos formulės, numatančios visišką Rusijos kariuomenės išvedimą ir saugumo garantijų suteikimą Ukrainai radiacinėje, branduolinėje, maisto ir energetikos srityse.

Gynybos ministerija: Ukrainą gina daugiau kaip 60 tūkst. moterų Šiandien Ukrainą gina daugiau kaip 60 tūkst. moterų, iš jų per 42 tūkst. yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karės.Tai „Telegram“ kanale pranešė Gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Daugiau kaip 60 tūkst. moterų gina Ukrainą. Daugiau kaip 42 tūkst. jų yra karės“, – rašoma pranešime.Šis skaičius nuolat didėja, nes, reaguodamos į Rusijos invaziją, daug moterų papildo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas.Kaip pažymi ministerija, šį procesą palengvina ir reikšmingi Ukrainos teisės aktų pakeitimai, leidžiantys moterims visapusiškai realizuoti save kariuomenėje.„Jos kartu su vyrais laiko gynybą, kovoja, rizikuoja ir, deja, aukoja savo gyvybes. Jos yra drąsos ir pasiaukojimo pavyzdys visam pasauliui“, – pabrėžė ministerijos atstovai.Žinyba priminė, kad 2021 metais, prieš prasidedant Rusijos plataus masto invazijai, Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo apie 30 tūkst. moterų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, šįmet Kyjivo Ivano Bohuno karo licėjus išleido 299 kariūnus, tar jų – 25 merginos

Ukrainos gynybos ministerija: Rusija bando sužlugdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo planus, bet nesėkmingaiUkrainos kontrpuolimo planai išlieka, nepaisant pastarosiomis savaitėmis Rusijos surengtos precedento neturinčios raketų ir dronų atakų bangos, pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas Volodymyras Gavrilovas, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. „Pagrindinis jų tikslas – sustabdyti mūsų kontrpuolimą ir sukelti pavojų mūsų sprendimų priėmimo centrams“, - sakė jis Singapūre vykstančios tarptautinės saugumo konferencijos „Shangri-La Dialogue“ kuluaruose.Tačiau šios masinės atakos nedavė rezultatų, sakė M. Gavrilovas.„Niekas negali sutrukdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų planams ir pakirsti Ukrainos pasitikėjimo, kad ji laimės šį karą“, - pridūrė Gavrilovas.Jis atsisakė komentuoti neseniai įvykdytus smūgius Rusijos pasienio rajonuose ir dronų atakas prieš Maskvą.„Jie turi daug savo vidaus procesų, kurie, žinoma, susiję su karu“, - sakė jis.V. Gavrilovas atmetė toje pačioje konferencijoje Singapūre Indonezijos gynybos ministro pasiūlytą taikos sureguliavimo planą, sakydamas, kad negali būti jokių kompromisų dėl teritorijų, įskaitant Krymą.

Rusijos laisvės legionas pasiūlė Belgorodo srities gyventojams evakuotis į Ukrainą Rusijos laisvės legionas pasiūlė RF Belgorodo srities gyventojams, kenčiantiems nuo Rusijos kariuomenės apšaudymų, evakuotis į Ukrainą.Tai pranešama grupuotės „Telegram“ kanale, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Putino kareiviai tęsia chaotišką Belgorodo srities apšaudymą. Bandydamas nors kiek smogti mūsų pajėgoms, priešas užlieja ugnimi gyvenvietes, nepaisydamas civilių aukų... Atsižvelgdami į grėsmę civiliams gyventojams, susitarėme su Ukrainos karine vadovybe atidaryti humanitarinius koridorius belgorodiečiams, kurie kenčia nuo režimo armijos apšaudymų“, – sakoma pranešime.Pasak Legiono atstovų, visi, kuriems reikalinga pagalba, „gali būti evakuoti į Ukrainos gilumą, kur jiems būtų suteiktas prieglobstis ir patenkinti visi svarbiausi poreikiai“.Legionas taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas Belgorodo srities Muromo kaimas, kurį apšaudo Rusijos kariuomenė. Jo žiniomis, birželio 3 d. Rusijos artilerija taip pat smogė Šebekinui, Nova Tavolžankai ir kitoms regiono gyvenvietėms.Be to, Legionas pažymi, jog Rusija į karo veiksmų zoną išsiuntė „specialųjį „Tik Tok“ dalinį „Achmat“, kad galėtų vykdyti informacines operacijas.„Tai specialiosios pajėgos, kurias Putino generolai naudoja tik inscenizuotiems vaizdo įrašams kurti. Šie aktoriai, persirengę Ičkerijos kariais, sumaniai imituoja karo veiksmus ir gyvenviečių užėmimą, būdami toli užnugaryje“, – pareiškė Legiono atstovai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, birželio 1 d. Rusijos laisvės legionas ir Rusijos savanorių korpusas paskelbė naujo reido Belgorodo srityje pradžią.Kovai su partizanais Rusijos valdžia į Belgorodo srities pasienio gyvenvietes permetė elitinį specialiųjų pajėgų dalinį.

Zelenskis: Putinas elgiasi kaip medžiojamas žvėris, kuris bijo prarasti gyvybęRusijos vadovas Vladimiras Putinas elgiasi kaip medžiojamas žvėris, kuris bijo prarasti gyvybę, todėl griebiasi grasinimų, interviu laikraščiui „The Wall Street Journal" pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis priminė, kad V. Putinas nuolat gąsdina pasaulį branduoliniais ginklais, norėdamas parodyti savo jėgą. V. Zelenskis mano, kad Rusijos prezidentas yra silpnas žmogus.„Vadovaujamas žvėris, jis bijo prarasti gyvybę. Jis turi bijoti pasaulio galios. Jis supranta galią. Jei kalbame apie Rusijos Federacijos izoliaciją, šių žmonių ratą, tai turime tai daryti galingai“, - pabrėžė Ukrainos vadovas.

Žiniasklaida: Rusijos Smolensko srityje dronas sprogo naftos perdirbimo įmonės teritorijojeRusijos Smolensko srityje dronas sprogo naftos perdirbimo įmonės teritorijoje, praneša „Telegram“ kanalas „Baza“.Incidentas įvyko netoli Peresnos kaimo.Įmonės darbuotojai girdėjo garsų sprogimą. Teritorijoje jie aptiko sprogusį lėktuvo tipo droną ir gilią duobę.Teigiama, kad bepilotė skraidyklė nešė užtaisą, ekvivalentišką maždaug dviem kilogramams trotilo.Anksčiau Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas pareiškė, kad per Ukrainos dronų ataką naktį į birželio 2-ąją Kurske nukentėjo daugiaaukščio gyvenamojo namo laiptinė ir kelis privatūs namai.

Per pastarąją parą rusai smogė 24 gyvenvietėms Zaporižios srityje, žuvo du žmonėsPastarąją parą Rusijos pajėgos smogė 111 smūgių 24-ioms Zaporižios srities gyvenvietėms.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Anot pareigūno, priešas smogė aviacijos smūgius Novodanilivkai ir Olhivskui, tris kartus panaudojo dronus Huliaipolėje ir Čarivnėje, 14 kartų apšaudė iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų Orichivą, Zalizničnę, Novoivanivką, Temyrivką, Jehorivką, 92 kartus paleido artilerijos ugnį į regiono gyvenvietes.„Per vakarinę ataką Orichive buvo sužalotas 62 metų vyras, jis operatyviai nugabentas į gydymo įstaigą", – sakė J. Malaško.Pareigūnas pabrėžė, kad „per parą priešas pražudė du srities gyventojus ir penkis sužeidė“.Kaip pridūrė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas, užfiksuoti dar 58 gyvenamųjų namų ir gyventojų nuosavybės sunaikinimo atvejai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą priešas Ukrainai smogė 67 aviacijos smūgius ir 17 raketų smūgių, 91 kartą apšaudė šalies teritoriją iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų.

Britų žvalgyba: netikėtas Rusijos sprendimas Bachmute susilpnina jų pačių pajėgumusKasdienėje ataskaitoje apie Rusijos ir Ukrainos karo eigą Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos karinė žvalgyba analizuoja Rusijos oro desantininkų vaidmenį ir būklę.Kadangi „Wagner“ grupė baigia išvesti savo šturmo būrius iš fronto Bachmute į užnugario rajonus, Rusija į jų vietą toliau perkelia reguliarius dalinius, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. „Rusijos oro desanto pajėgos (oro desantininkai) pradėjo vaidinti vis svarbesnį vaidmenį Bachmute: šiuo metu šiame sektoriuje dislokuoti 76-osios ir 106-osios divizijų daliniai ir dar dvi atskiros oro desanto brigados“, - sakoma departamento šeštadienio pranešime.Pasak britų karo analitikų, anksčiau „elitinį“ statusą turėjusios oro desantininkų pajėgos nuo invazijos į Ukrainą pradžios gerokai degradavo. Tačiau Rusijos karinė vadovybė tikriausiai vis tiek stengėsi išlaikyti kai kuriuos iš šių vis dar palyginti kovai parengtų dalinių kaip savotišką „avarinį“ rezervą.Tačiau kadangi dabar ji buvo priversta juos dislokuoti, kad laikytų fronto liniją prie Bachmuto, visos Rusijos pajėgos, britų karinės žvalgybos duomenimis, greičiausiai bus mažiau lanksčios reaguodamos į operatyvinius iššūkius.

Zelenskis: Ukraina pasirengusi kontrpuolimuiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė, kad Ukraina yra pasirengusi kontrpuolimui. Taip pat jis pabrėžė, kad jai reikia papildomų „Patriot“ sistemų, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian. Pasak jo, nors Ukraina norėtų papildomų išteklių kontrpuolimui, ji negali laukti mėnesių mėnesius.„Tiksliai nežinau, kiek tai užtruks ir kokią kainą už tai sumokėsime“, - sakė jis.V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusija turi pranašumą ore, o apsaugos nuo priešo lėktuvų trūkumas reiškia, kad kontrpuolimo metu gali žūti daug karių.Valstybės vadovas taip pat pabrėžė, kad Ukrainai reikalingi papildomi „Patriot“ kompleksai, kad būtų apsaugoti ir civiliai gyventojai, ir fronto linijoje esantys kariai.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 484 vaikai, dar 998 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 484 vaikai, o dar 998 buvo sužeisti. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų birželio 3 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 482 vaikai - 484 žuvo ir daugiau kaip 998 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 462 vaikai, Charkivo srityje – 283, Kyjivo srityje – 128, Chersono srityje – 105, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 74, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Birželio 2 d. Charkivo srities Kivšarivkos kaime per Rusijos pajėgų apšaudymą buvo sužeistas trejų metų berniukas.Tą pačią dieną Charkivo srityje prie Morozova Dolynos ir Lemiščinės kaimų automobilis su vienos šeimos nariais užvažiavo ant sprogmens, dvi 12 ir 15 metų mergaitės ir 12 metų berniukas buvo sunkiai sužeisti.

Rusijos pajėgos pastarąją parą 65 kartus apšaudė Chersono sritį, sužeisti penki žmonėsRusijos kariuomenė pastarąją parą 65 kartus apšaudė Chersono sritį.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, per pastarąją parą priešas surengė 65 apšaudymus, iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, dronų ir lėktuvų paleisti 265 sviediniai. Chersono miestą priešas apšaudė 5 kartus, paleisti 29 sviediniai.Kaip pažymėjo O. Prokudinas, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, apšaudė dvi cerkves, ambulatoriją ir tris Beryslavo rajono administracinius pastatus.Dėl agresorių veiksmų buvo sužeisti penki žmonės, tarp jų – du vaikai.O. Prokudinas pridūrė, kad iš išvaduotos Chersono srities teritorijos evakuotas dar 81 žmogus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, viename iš Chersono srities kaimų sprogus nežinomam daiktui, nukentėjo du 10 ir 13 metų vaikai, jie gana sunkios būklės paguldyti į ligoninę.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 209 470 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 560 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 209 470 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 829 tankų, 7 502 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 533 artilerijos sistemų, 582 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 342 oro gynybos priemonių, 313 lėktuvų, 298 sraigtasparnių, 3 165 dronų, 1 132 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 289 automobilių, 475 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Prigožinas apkaltino Rusijos pajėgas bandymu susprogdinti jo karius„Vagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas apkaltino Maskvą remiančias pajėgas bandymu susprogdinti jo karius, rašo „Sky news“. Penktadienį „Telegram“ žinutėje J. Prigožinas sakė, kad jo kariai rado keliolika vietų, kur Rusijos gynybos ministerijos pareigūnai buvo padėję sprogmenų, įskaitant prieštankines minas.Pareigūnai pranešė, kad įsakymus įrengti šiuos prietaisus davė jų viršininkai.J. Prigožinas sakė, kad šis žingsnis nebuvo būtinas priešui atgrasyti, nes minima teritorija buvo „užnugaryje“.„Todėl galime daryti prielaidą, kad šie užtaisai buvo skirti pasitikti besiartinančius „Vagner“ dalinius“, – sakė jis.Rusijos gynybos ministerija šių pasisakymų nekomentavo.

Danilovas: „Shahed“ dronuose rastos dalys yra iš Ukrainos partnerių šaliųBepiločiuose orlaiviuose „Shahed“ buvo rasta dalių iš šalių, kurios yra Ukrainos partnerės, pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, komentuodamas informaciją, kad kai kurios šalys padeda Rusijos Federacijai ne tik apeiti sankcijas, bet ir didinti raketų gamybą bei dronai.Jis pabrėžė, kad reikia išsiaiškinti, kaip sankcijomis suvaržyta Rusija, naudoja atsargines dalis iš šalių, kurios labai draugiškos Ukrainai, jos partneriams.Anot O. Danilovo, tai nėra pirmas atvejis, kai išmontavus „Shahed“ yra aptinkamos dalys, kurios nėra gaminamos nei Irane, nei Rusijoje.

Sumų regionas buvo apšaudytas, yra aukųRusijos pajėgos apšaudė Sumų regioną. Deja, aukų neišvengta.Per dieną rusai įvykdė 30 išpuolių Sumų regiono pasienio zonose, dėl kurių buvo užfiksuotas 181 sprogimas.Apšaudžius Chotyno bendruomenę iš minosvaidžio, užfiksuota 12 sprogimų. Dėl to vienas žmogus žuvo, taip pat buvo apgadinti privatūs namų ūkiai ir elektros laidai, pranešė „RBC-Ukraine“.

Kijeve ir daugelyje regionų paskelbtas oro pavojaus signalasBirželio 2 d. Kijeve ir kai kuriuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Ukrainiečių prašoma leistis į slėptuves.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi oro pavojaus žemėlapiu.Oro pavojaus signalas paskelbtas Kyjivo, Černigovo, Žitomyro, Vinicos, Čerkasų, Kirovorado ir Zaporožės regionuose.

Blinkenas pašiepė Rusijos kariuomenę: ji antra pagal pajėgumą UkrainojeRusijos kariuomenė yra „antra pagal pajėgumą Ukrainoje“, sako JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Šis diplomato komentaras susijęs su praeityje Kremliaus išsakytu teiginiu, kad Rusija turi „antrą pagal pajėgumą kariuomenę pasaulyje“.„Šiandien daugelis mano, kad Rusijos kariuomenė yra antra pagal stiprumą Ukrainoje – jos įranga, technologijos, vadovybė, kariai, strategija, taktika ir moralė“, – sakė A. Blinkenas.Pasak jo, Maskvos kariuomenė yra nesėkmės atvejis, nes vien per pastaruosius šešis mėnesius prarado 100 tūkst. karių. Aukščiausias JAV diplomatas anksčiau sakė, kad paliaubų konflikte negali būti, nebent tai būtų „teisingo ir ilgalaikio“ taikos susitarimo dalis, apimanti Maskvos pajėgų išvedimą iš Ukrainos.

JAV nepritaria raginimams nutraukti ugnį UkrainojeVašingtonas remia bet kurios tautos pastangas sukurti taiką Ukrainoje, tačiau nepritaria raginimams nedelsiant nutraukti ugnį, nes tai sustiprintų Vladimiro Putino kontrolę okupuotose teritorijose.Tai pasakė JAV nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.„Palaikysime bet kurios tautos pastangas, jei jos padės rasti kelią į teisingą ir ilgalaikę taiką, atitinkančią JT Chartijos principus. Tačiau negalime paremti ir nepalaikysime raginimų nutraukti ugnį, nes tai tiesiog užšaldytų dabartines linijas, įteisintų Rusijos žemių grobimą ir leistų Putinui sustiprinti jau užgrobtos teritorijos kontrolę“, – sakė J. Kirby.Anot jo, jei tokios „paliaubos“ būtų įgyvendintos, agresoriui būtų suteikta laiko ir erdvės pailsėti, apsiginkluoti ir galimai pakartotinai atakuoti. J. Kirby tikinimu, tai būtų neteisinga žinutė ne tik Kremliui, bet ir būsimiems agresoriams visame pasaulyje.

Baltieji rūmai: JAV padarė viską, kas įmanoma, kad padėtų Ukrainos kontrpuolimuiJAV ir sąjungininkės padarė viską, kas įmanoma, kad paruoštų Ukrainą kontrpuolimui.Tai pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby'is, praneša „Amerikos balsas“. „Patenkinome Ukrainos kontrpuolimo poreikius. Nuo jų priklauso, kada jie pradės. Tačiau esame įsitikinę, kad padarėme viską, kad tam paruoštume“, – sakė J. Kirby'is.Jis pažymėjo, kad kalbama ne tik apie oro gynybos sistemas, šarvuočius ir artileriją, bet ir apie amuniciją bei karinius mokymus.

Ukrainos pareigūnas: durys deryboms su Rusija uždarytosUkraina laiko uždarytas duris deryboms su Rusija ir nesiruošia pradėti dialogo.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas.„Mes durų (deryboms) neketiname atidaryti, jos gana tvirtai užtrenktos. Jūs žinote, kad šiuo klausimu yra priimtas NSGT sprendimas – su Putinu mes nesiruošiame vesti jokių derybų“, – teigė O. Danilovas, komentuodamas neseniai pasakytus Kinijos specialiojo pasiuntinio Li Hui žodžius.Anot NSGT vadovo, Ukrainos sąlygos karui baigti yra gana paprastos: 1991-ųjų sienos, Putino ir jo bendrininkų atsakomybė už visus nusikaltimus, žalos atlyginimas ir saugumo garantijos Ukrainai.Portalas primena, jog penktadienį Li Hui tvirtino, kad nei Rusija, nei Ukraina „neuždarė durų taikos deryboms“. Tokią nuomonę jis išsakė apsilankęs Maskvoje, Kyjive ir kitose Europos šalių sostinėse. Li Hui taip pat teigė, kad esą Rusija niekada neprieštaravo dialogui, kuris padėtų užbaigti karą.

Lukašenka: Ukrainos klausimą reikėjo išspręsti 2014–2015 metais, tai vienintelė mūsų klaidaBaltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka mano, kad Minskas ir Maskva turėjo „išspręsti Ukrainos klausimą“ 2014–2015 metais, kai Kyjivas „neturėjo armijos ir nebuvo pasirengęs“.Kaip praneša portalas „eurointegration“, remdamasis „BelTA“, A. Lukašenka tai pareiškė vadinamosios Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių saugumo ir specialiųjų tarnybų vadovų tarybos posėdyje.Apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas teigė „visiškai sutinkąs“ su Vladimiru Putinu, kad „ne mes pradėjome“ karą Ukrainoje, ir apskritai jis „prasidėjo dar gerokai iki 2014 metų“.„Mes matėme viską, kas vyko: ir tą „rudąjį“ perversmą, ir kur vedama Ukraina. Matėme, kas buvo priešakyje", – sakė jis, kaltindamas Ukrainos valdžią „neužtikrinus taikaus žmonių sambūvio“.Anot A. Lukašenkos, jei plataus masto karas nebūtų prasidėjęs prieš kiek daugiau kaip metus, tai jis būtų prasidėjęs rytoj, bet sunkesnėmis sąlygomis Rusijai ir Baltarusijai.„Viskas krypo į tai. Turbūt vienintelė mūsų klaida buvo ta, kad mes šio klausimo neišsprendėme 2014–2015 metai, kai Ukraina neturėjo nei kariuomenės, nei pasirengimo... Visi norėjo tai kažkaip taikiai sureguliuoti. O jie per tą laiką sukūrė kovingas ginkluotąsias pajėgas“, – sakė jis.Tai jau ne pirmas kartas, kai apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas skelbia atvirai antiukrainietiškus pareiškimus, pažymi „eurointegration“.

JK gynybos sekretorius: Ukraina gali atkovoti Krymą jau šiais metaisPasak Didžiosios Britanijos gynybos sekretoriaus Beno Wallace'o, tikėtina, kad Ukraina 2023 m. atgaus okupuotą Krymą. Jis tai sakė interviu „The Washington Post“, pranešė „Ukrinform“,„Kitaip, nei privačiai minėjo kai kurie kiti NATO pareigūnai, B. Wallace'as teigė, kad yra reali tikimybė, jog Ukraina gali sėkmingai atkovoti Krymą, nes baigiasi Rusijos pajėgoms reikalinga įranga“, – sakoma straipsnyje.Anot laikraščio, B. Wallace'as „išsakė optimistiškesnį požiūrį į dabartines Ukrainos pastangas mūšio lauke nei JAV žvalgybos pareigūnai, anksčiau šiais metais nutekintuose žvalgybos dokumentuose teigę, kad dėl personalo ir įrangos iššūkių Kyjivas greičiausiai pasieks tik nedidelių laimėjimų per itin laukiamą puolimą siekiant atkovoti Rusijos užimtą teritoriją“.„Mūšio lauke jau matėme, kad smogus netinkamoje vietoje atsidūrusioms Rusijos pajėgoms jos subliūkšta. Galima siųsti žūti dešimtis tūkstančių jaunų vyrų, o jie tai ir daro, bet negalima stebuklingai gauti tankų ir ginklų sistemų, kurių jiems reikia“, – sakė B. Wallace'as.Paklaustas apie Ukrainos narystės NATO perspektyvas, B. Wallace'as paminėjo dėl to esamus nesutarimus. Jis sakė, kad NATO, kaip ir Europos Sąjunga, neturėtų kartoti praeities klaidų pernelyg daug žadėdamos tokioms kandidatėms kaip Ukraina. „Turime būti realistai ir pasakyti: „Vilniuje tai neįvyks; tai neįvyks artimiausiu metu“, – sakė jis, turėdamas galvoje šią vasarą Lietuvos sostinėje vyksiantį NATO vadovų susitikimą.Tačiau B. Wallace‘as atkreipė dėmesį, kad daugelis valstybių pasirengusios sudaryti dvišalius ar daugiašalius „abipusės gynybos paktus“ su Ukraina ir įsipareigoti ilgalaikiams planams sukurti šalies karinius pajėgumus, kad Rusijai ar bet kam kitam būtų aišku, jog bet koks būsimas įsiveržimas į Ukrainą atsieitų labai brangiai.B. Wallace'as sakė, kad Vakarų šalys toliau remia Ukrainą ir tiekia jai ginklus bei finansuoja, nespausdamos Kyjivo lyderių derėtis su Rusija ar daryti nuolaidas. Tačiau, jo žodžiais, realybė yra tokia, kad „mums visiems baigiasi“ gynybos įranga, kurią galima padovanoti, o tai reiškia, kad Didžioji Britanija ir kitos šalys priverstos pirkti daugiau ginklų, o ne tiekti juos iš nacionalinių atsargų.Pasak B. Wallace'o, Rusijos nuostolių mastas perša mintį, kad V. Putinas vis dar tiki galįs laimėti, jei pasiųs į karą daugiau kareivių. Jo manymu, V. Putinas galbūt negauna tikslios informacijos apie karo veiksmus ir „galbūt nesuvokia karinių iššūkių savo šaliai masto“, kol neištiko žlugimas ir neiškilo vidaus iššūkiai. Tačiau jei tai atsitiks, „NATO ir Vakarai turi būti pasirengę, kad ir kas nutiktų“, sakė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius.

Ukraina: rusai atakavo Kupiansko rajoną aviacinėmis bombomis, yra aukųRusijos pajėgos penktadienį aviacinėmis bombomis atakavo Kivšarivkos gyvenvietę Charkivo srityje. Bombardavimo aukomis tapo du žmonės.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Charkivo srities karinės administracijos vadovu Olehu Sinehubovu.„Priešas vėl smogė dviem valdomomis aviacinėmis bombomis Kivšarivkos gyvenvietei Kupiansko rajone“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad buvo apgriautas gyvenamasis namas. Deja, žuvo du žmonės – pagyvenęs vyras ir moteris.„Be to, sužalotos trys moterys ir trejų metų berniukas. Dabar greitosios pagalbos tarnybos dirba vietoje. Informacija tikslinama“, – pridūrė O. Sinehubovas.Ukrainos kariams išvadavus dalį Charkivo regiono, Rusijos pajėgos reguliariai apšaudo Kupiansko rajoną.Policija ir prokurorai praneša apie žalą civilinei infrastruktūrai ir civilių aukas. Charkivo srities valdžia ragina žmones evakuotis į saugesnes regiono dalis.

Baltarusija vėl pratęsė karines pratybas su RusijaVėl pratęstos Baltarusijoje vykstančios bendros Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybos, jos vyks mažiausiai iki birželio 11 d.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“.Gautomis žiniomis, birželio 3-ioji ir 4-oji kai kuriuose poligonuose bus poilsio dienos, bet kiti dirbs be pertraukos. Tarp jų - Lepelio, Domanovo, Osipovičių ir Obuz Lesnovskio poligonai.Pasak „Belaruski Gajun“ atstovų, šios pratybos vyksta jau 58 savaites, nuo praėjusių metų balandžio 29 d.

Gegužės mėnesį Kyjive 92 tūkst. žmonių pasinaudojo metro kaip slėptuve per naktinius oro pavojusŠių metų gegužę Ukrainos sostinės metro stotimis kaip slėptuvėmis per naktinius oro pavojus pasinaudojo 92 tūkst. žmonių, tarp kurių buvo 10 300 vaikų.Tai penktadienį pranešė komunalinės įmonės „Kyjivo metropolitenas“ spaudos tarnyba, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.„Infrastruktūra, įmonės kolektyvas ir policija dirba visą parą, kad būtų užtikrintas reikiamas saugumo ir buvimo sąlygų lygis. Stotyse yra sanitariniai mazgai, fontanėliai su vandeniu, taip pat papildomų kėdžių. Prireikus stočių darbuotojai išduoda čiužinius ir antklodes, bet dauguma žmonių būtent per naktinius oro pavojus ateina su savo daiktais. Keleiviams su mažais vaikais stočių budėtojai pagal galimybes suteikia patalpą, kur patogiau būti su mažyliais. Primename, kad stotyse vėsu, todėl prašome pasirūpinti šiltais drabužiais ir pledais“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad 46 Kyjivo metro požeminės stotys dirba kaip slėptuvės visą parą. Paskelbus oro pavojų galiojant komendanto valandai (nuo 00.00 iki 05.00), įėjimą į stotį užtikrina policijos pareigūnai. Taip pat reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Okupuotose Donecko srities teritorijose trūksta geriamojo vandensLaikinai okupuotose Donecko srities teritorijose trūksta geriamojo ir techninio vandens, mat rusai išvogė infrastruktūros remontui skirtus pinigus.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Nacionalinio pasipriešinimo centru.Kaip pažymima pranešime, okupantų kontroliuojamos vadinamosios Donecko liaudies respublikos valstybinės unitarinės įmonės „Donbaso vanduo“ darbuotojai negali užtikrinti vandens tiekimo ir kanalizacijos tinklų ir objektų remonto.Problemų kyla ir dėl paprasto geriamojo vandens atvežimo okupuotų miestų gyventojams.Pasak Nacionalinio pasipriešinimo centro, vandens trūksta todėl, kad okupacinė administracija Donecko srityje tiesiog išvogė infrastruktūros remontui skirtas lėšas.

Dėl pabėgėlių iš Ukrainos pirmą kartą nuo 1990 metų padidėjo Latvijos gyventojų skaičiusLatvijos centrinė statistikos valdyba informavo, kad šalies gyventojų skaičius pernai išaugo pirmą kartą per pastaruosius 33 metus, praneša portalas LSM.Patikslintais duomenimis, 2023 metų pradžioje Latvijoje gyveno 1 883 000 žmonių – beveik 7 500 daugiau nei praėjusiais metais.Tad pirmą kartą nuo 1990 metų Latvijoje užfiksuotas gyventojų skaičiaus prieaugis. Taip atsitiko dėl to, kad į statistiką buvo įtraukti pabėgėliai ukrainiečiai, turintys leidimą gyventi Latvijoje bent 11 mėnesių. Tokių pabėgėlių šalyje buvo apie 23 500.Natūralus Latvijos gyventojų prieaugis 2022 metais buvo neigiamas: per metus mirė 14 800 žmonių daugiau nei gimė. Šalyje užregistruota tik 15 900 naujagimių – tai žemiausias rodiklis per pastaruosius šimtą metų.Vidutinis Latvijos gyventojo amžius 2022 metais priartėjo prie 43 metų, nedarbingo amžiaus gyventojų dalis pasiekė 22 proc., o amžiaus kategorijoje iki 14 metų liko tik 16 procentų šalies gyventojų.Portalas primena, jog pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Latvijoje mažėja, nes daugelis jų grįžta į tėvynę.

Charkivo srityje automobilis užvažiavo ant sprogmens, vienas žmogus žuvo, trys vaikai sunkiai sužeisti.Charkivo srityje automobilis, kuriuo vyko šeima, užvažiavo ant nežinomo sprogmens, žuvo moteris ir buvo sunkiai sužaloti trys vaikai.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien apie 12 val. netoli Bohoduchivo rajono Morozova Dolynos ir Lemiščinės kaimų nežinomas sprogmuo susprogdino automobilį, kuriuo važiavo šeima su trimis vaikais. 37 metų moteris žuvo iškart. Dvi 12 ir 15 metų mergaitės ir 12 metų berniukas buvo sunkiai sužeisti“, – pareiškė pareigūnas.Jis pridūrė, kad gydytojai kovoja dėl vaikų gyvybių.Kaip jau buvo pranešta, išlaisvintose Charkivo srities teritorijos ir pasienio zonoje yra daugybė rusų paliktų minų.

Zelenskis: Ukraina neįtrauks į karą jokios NATO šalies Ukraina neketina įtraukti į Rusijos pradėtą karą jokios NATO valstybės narės, todėl, kol šis karas tęsis, ji netaps Aljanso nare, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su Estijos prezidentu Alaru Karisu spaudos konferenciją Kyjive, pranešė „Ukrinform“.„Esame adekvatūs žmonės, suprantame, kad nei vienos NATO šalies neįtrauksime į karą. Todėl suprantame, kad kol vyksta šis karas, nebūsime NATO narė. Ne todėl, kad nenorime, o dėl to, kad tai neįmanoma“, – sakė V. Zelenskis.Drauge jis pabrėžė, kad Ukraina neieško alternatyvų narystei NATO ir jai reikia saugumo garantijų karui dar nepasibaigus.V. Zelenskio teigimu, saugumo garantijos Ukrainai apima sankcijas, finansines garantijas, ginklus, šiandien tai yra ne dokumentuose, o tikrovėje. „Jei norime jų dokumentuose, tai turėtų būti aiškiai nurodyta arba pridedama kas nors konkretaus, kad šios saugumo garantijos galiotų tol, kol Ukraina gaus svarbiausią saugumo garantiją – narystę NATO“, – paaiškino prezidentas.Anksčiau V. Zelenskis sakė, kad per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje Ukraina laukia politinio pakvietimo prisijungti prie Aljanso. Jis pabrėžė, kad Ukraina nori gauti veiksmingas saugumo garantijas dar prieš įstodama į NATO.

Ukraina gali gauti iš Vokietijos šarvuočių „Fuchs“ Ukraina iš Vokietijos pramonės atsargų gali gauti suremontuotų šarvuotųjų transporterių „TPz 1 Fuchs“.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis kompanijos „Rheinmetall“ pareiškimu, apie kurį rašo leidinys „esut.de“.Pažymima, kad šarvuočiai bus modernizuojami Ukrainoje, bendroje įmonėje, kurią „Rheinmetall“ šiuo metu stato kartu su akcine bendrove „Ukrainos gynybos pramonė“. Iš ten jie bus tiekiami Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Įmonė turėtų pradėti darbą liepos viduryje. Vėliau „Rheinmetall“ planuoja masinę šarvuotųjų transporterių gamybą.Vokietijos šarvuotieji transporteriai „TPz 1 Fuchs“ į ginkluotę buvo įtraukti 1979 metais.„rbc.ua“ primena, kad Vokietija neseniai perdavė Ukrainai septynias vikšrines bepilotes platformas THeMIS ir šaudmenų tankams „Leopard 1“.Ukraina taip pat oficialiai paprašė Berlyno perduoti jai didelio nuotolio raketų „Taurus“, kurių veikimo nuotolis – iki 500 km. Tai leistų Kyjivui smogti Rusijos karinei infrastruktūrai toli už fronto linijos.

Rusai smogė daugiaaukščiam gyvenamajam namui Zaporižios srityjeRusijos pajėgos penktadienį apšaudė daugiaaukštį gyvenamąjį namą Kamyševachos gyvenvietėje, Zaporižios srityje. Du žmonės žuvo, o dar keturi buvo sužeisti.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovu Jurijumi Malaško.„Deja, 44 ir 77 metų moterys mirė nuo patirtų sužalojimų“, – pareiškė pareigūnas.Pasak J. Malaško, priešas smogė daugiaaukščiam gyvenamajam namui. Nukentėjusieji – 41, 84 ir 87 metų moterys bei 21 metų vyras.„Jie buvo skubiai nuvežti į gydymo įstaigą“, – pridūrė regiono vadovas.

Rusai permetė specialiųjų pajėgų dalinį į Belgorodo sritį kovai su partizanaisRusijos valdžia kovai su partizanais permetė į Belgorodo srities gyvenvietes, esančias pasienyje su Ukraina, elitinių specialiųjų pajėgų dalinį.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Nacionalinio pasipriešinimo centru.„Iškilus būtinybei kovoti su partizaniniu judėjimu, į Belgorodo srities teritoriją atvyko Rusijos specialiosios paskirties pajėgų centro „Senež“ dalinys. Rusai taip bijo partizanų, kad laikinai sustabdė visas šio elitinio dalinio operacijas ir nusiuntė jį į Belgorodo srities pasienio gyvenvietes“, – rašoma pranešime.Dalinio užduotis – vykdyti antidiversinę veiklą Rusijos pasienyje. „Jokie priešo veiksmai neįstengs sustabdyti pasipriešinimo judėjimo“, – pažymėjo Nacionalinio pasipriešinimo centras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 28-ąją, Rusijos pasieniečių dieną, Rusijos savanorių korpuso kovotojai pareiškė, kad jie vėl įžengė į Rusijos teritoriją.Rusijos laisvės legionas ir Rusijos savanorių korpusas birželio 1 d. pasidalijo dviem vaizdo įrašais, iš kurių viename kovotojai teigė esantys Rusijos Federacijos ir Ukrainos pasienyje.Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos, dėl nesiliaujančių Rusijos partizanų būrių atakų Belgorodo srityje Maskva susiduria su dilema: ar stiprinti gynybą pasienyje, ar fronte Ukrainoje.

Ukrainos URM sureagavo į Orbáno pasiūlymą dėl derybų su RusijaUkrainos užsienio reikalų ministerija paragino Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbáną pareikalauti, kad Maskva nutrauktų karą ir grąžintų savo kariuomenę į Rusijos teritoriją.Tai sakoma URM atstovo Oleho Nikolenkos komentare dėl V. Orbáno pareiškimo, kad esą reikia nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas su Rusija dar iki Ukrainos kontrpuolimo pradžios, praneša „Ukrinform“.Anot O. Nikolenkos, Ukraina aiškiai apibrėžė savo poziciją: taikos derybos įmanomos tik išvedus visą Rusijos kariuomenę iš Ukrainos teritorijos.„Ugnies nutraukimas neįvykdžius šios sąlygos įšaldytų status quo, suteiktų Rusijai galimybę persigrupuoti, sukaupti jėgas ir pradėti naują agresijos bangą. Tai rodo 2014-2022 m. m. patirtis. Be to, kasdienės Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakos prieš Ukrainos miestus rodo, kad Maskvoje nesvarstomi kitų scenarijai, išskyrus tolesnį karą“, – pabrėžė URM atstovas.Kartu jis pažymėjo, jog Ukraina atkreipė dėmesį į V. Orbáno žodžius, kad jam sunku būti „vieninteliu ministru pirmininku Europos Sąjungoje, stojančiu už taiką“.„Kad palengvintume šią situaciją, raginame Vengrijos vyriausybės vadovą pagaliau imtis veiksmų. Pavyzdžiui, pasmerkti Rusijos agresiją, pareikalauti, kad Maskva nutrauktų karą ir grąžintų kariuomenę į Rusijos teritoriją, prisijungti prie Rusijos tarptautinės izoliacijos priemonių, neardyti ES vienybės“, – sakė O. Nikolenka.Kaip jau buvo pranešta, V. Orbánas interviu Vengrijos valstybiniam radijui pasisakė už paliaubas ir taikos derybas tarp Ukrainos ir Rusijos iki Ukrainos kontrpuolimo pradžios, aiškindamas savo pasiūlymą tuo, kad puolančioji pusė patiria trigubai daugiau aukų nei besiginančioji.

Ministras: gali būti, kad po karo Ukrainoje bus iki 3 mln. neregistruotų ginklųGali būti, kad karui su Rusija pasibaigus, Ukrainoje bus iki 3 mln. neregistruotų ginklų, teigia Kyjivo Europos partnerės.Tai interviu „BBC News Ukraine“ sakė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, pranešė „Ukrinform“.Paklaustas, kiek Ukrainoje yra neregistruotų ginklų, ministras sakė, kad tokių skaičiavimų šalyje nėra, tačiau „turime informacijos iš mūsų partnerių Europoje, kad po karo jų šalyje gali būti iki 3 milijonų“.Ministro teigimu, šiuo metu Ukrainoje yra apie 1,2 mln. registruotų ginklų: medžioklinių, lygiavamzdžių ir kitokių šautuvų, guminių kulkų ir kitų ginklų.I. Klymenka sakė, kad pirmosiomis plataus masto karo dienomis žmonėms buvo išduodami ginklai, nemažai jų liko į teritorinę gynybą išėjusių ukrainiečių ir teritorinių bendruomenių savanorių rankose.„Tai piliečiai, pasirengę ginti šalį. Jie turėtų pasilikti šiuos ginklus, kol galioja karo padėtis, jeigu tik prieš juos nėra vykdomas baudžiamasis tyrimas“, - sakė pareigūnas.Vidaus reikalų ministerijos vadovas patikino, kad visi ministerijos piliečiams išduoti ginklai yra apskaityti. Jis sakė esąs dėkingas „kiekvienam piliečiui, deputatui, miesto ar kaimo gyventojui, atvykusiam ir užregistravusiam savo ginklus pateikus pasą, savo vardu, kad pasibaigus karui šie ginklai būtų perduoti kaip valstybės nuosavybė ir Vidaus reikalų ministerijos turtas“.I. Klymenka pridūrė, kad problema yra ne įstatymus gerbiantys piliečiai, o tai, kad šie ginklai gali patekti į sabotažo grupuočių ar vadinamųjų miegančių Rusijos agentų grupių, jų vis dar gali būti Ukrainos teritorijoje, rankas arba nusikaltėliams.Anksčiau pranešta, kad, Kyjivo srities policijos vadovo Andrijaus Nebytovo teigimu, srities policija užregistravo dvigubai daugiau nusikaltimų, susijusių su nelegalia prekyba ginklais.

Pranešama apie sprogimus okupuotame BerdianskeRusijos okupuotame Ukrainos uostamiestyje Berdianske (Zaporižios sritis) penktadienį nugriaudėjo keli sprogimai.Kaip praneša CNN, apie tai kalbėjo tiek rusų, tiek ukrainiečių pareigūnai.Pastarieji tvirtino, kad mieste buvo smūgiuota į „okupantų pozicijas“. „Esame dėkingi Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, kurios priartina miesto išlaisvinimą“, – tinkle „Telegram“ teigė Berdiansko karinė administracija.Pareigūnai nurodė laukiantys Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo patvirtinimo ir detalių. „Remiantis preliminariais pranešimais, traukiasi laivai, neseniai atplaukę į Berdiansko uostą vogti grūdų ir metalo laužo“, – sakė jie.Tuo metu miestui rusų primestas pareigūnas Vladimiras Rogovas pareiškė, kad smūgio būta apie vidurdienį vietos laiku. Jis teigė, kad ataką prieš „taikų Berdianską surengė (Ukrainos ginkluotųjų pajėgų) kovotojai“. Pasak jo, preliminari informacija rodo, kad niekas nežuvo, taip pat nepadaryta žalos.

Kinijos pasiuntinys: yra dar „daug sunkumų“, trukdančių Ukrainos ir Rusijos taikos derybomsKinijos specialusis pasiuntinys Eurazijos reikalams penktadienį pareiškė, kad dar laukia „daug sunkumų“, kol Ukraina ir Rusija galės surengti taikos derybas dėl karo pabaigos.Kalbėdamas žurnalistams Pekine po kelionės po Europą, kurios metu aplankė Maskvą ir Kyjivą, Li Hui sakė tikįs, kad „visos šalys pritaria politiniam karo sureguliavimui“.„Šiuo metu kyla daug sunkumų, su kuriais susiduria įvairios šalys, norėdamos susėsti ir pradėti derybas“, – sakė jis, pridurdamas, kad kariaujančios pusės „nėra, kad neturėtų sutarimo momentų“.„Abi pusės nėra visiškai užtrenkusios durų taikos deryboms“, – tvirtino Li.Jis taip pat dėl karo kaltino Vakarus, kurie siunčia ginklus Ukrainai, siekdami padėti jai kovoti su Rusijos invazija.„Jei tikrai norime sustabdyti karą, išgelbėti gyvybes ir pasiekti taiką, turėtume nustoti siųsti ginklus į mūšio lauką, – sakė Li. – Visos šalys turėtų giliai apmąstyti skaudžias pamokas, kaip Ukrainos krizė išsivystė iki dabartinės būklės“.„Iš esmės Ukrainos krizė yra masinis Europos saugumo valdymo prieštaravimų protrūkis“, – teigė Li.Praėjusį mėnesį Li lankėsi daugelyje Europos sostinių, kadangi Pekinas siekia tapti tarpininku Rusijos kare Ukrainoje. Penktadienį jis užsiminė, kad Pekinas į regioną galėtų nusiųsti dar vieną delegaciją, nors konkrečios datos nenurodė ir nepasakė, kur ji galėtų vykti. „Tai buvo pirmas kartas, bet ne paskutinis“, – sakė jis.Kinija teigia, kad yra neutrali konflikto šalis, tačiau kritikuojama dėl to, kad atsisako pasmerkti Maskvą už jos puolimą, ir dėl glaudžios strateginės partnerystės su Rusija.Vasario mėnesį Pekinas paskelbė dokumentą, kuriame ragino „politiškai sureguliuoti“ konfliktą ir kuris, kaip perspėjo Vakarų šalys, gali leisti Rusijai išlaikyti didelę dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos.Per aukščiausiojo lygio susitikimą kovo mėnesį Maskvoje Kinijos vadovas Xi Jinpingas pakvietė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną apsilankyti Pekine ir abu lyderiai pareiškė, kad jų ryšiai „įžengia į naują erą“.Analitikai teigia, kad Kinija turi pranašumą santykiuose su Rusija ir kad jos įtaka didėja gilėjant Maskvos tarptautinei izoliacijai.

Blinkenas: Rusijos karas prieš Ukrainą yra strateginė nesėkmėJAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas pavadino Rusijos invaziją į Ukrainą strategine nesėkme ir pabrėžė Vakarų vienybę bei Maskvos praradimus.Rusijos prezidento Vladimiro „Putino agresijos karas prieš Ukrainą yra strateginė nesėkmė, ilgiems metams reikšmingai sumažinusi Rusijos karinę, ekonominę ir diplomatinę galią bei jos įtaką“, Helsinkyje sakytoje kalboje tvirtino A. Blinkenas.„Pažvelgus į prezidento V. Putino ilgalaikius tikslus nekyla jokių klausimų: šiandieninė Rusijos padėtis yra gerokai blogesnė, nei prieš visapusišką invaziją“, – nurodė JAV valstybės sekretorius.A. Blinkenas kalboje atkreipė dėmesį į Rusijos praradimus karo lauke ir Europos rinkose, taip pat Suomijos tapimą NATO nare.„Kremlius dažnai teigė turįs antrą pagal stiprumą pasaulio kariuomenę – daugelis tuo tikėjo. Šiandien daugybė žmonių mano, kad Rusijos kariuomenė yra antra pagal stiprumą Ukrainoje“, – pažymėjo A. Blinkenas.

Gubernatorius: Belgorodo srityje per apšaudymą žuvo du žmonėsRusijos Belgorodo srityje per apšaudymą penktadienį žuvo du civiliai, pareiškė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.„Skeveldros pataikė į pravažiuojančius automobilius. Vienu iš jų važiavusios dvi moterys dėl sužalojimų mirė iškart“, – tvirtino V. Gladkovas. Jis pareiškė, kad esą Ukrainos pajėgos apšaudė kelią Maslova Pristanės kaime Šebekino rajone. Į ligoninę išgabenti dar du sužeisti žmonės, jų būklė, anot V. Gladkovo, yra sunki.Remiantis gubernatoriaus pranešimu, per tariamą Ukrainos apšaudymą nukentėjo ir kitos regiono gyvenvietės, tačiau ten niekas nežuvo.Ketvirtadienį Rusijos kariuomenė pareiškė atrėmusi tariamą Ukrainos bandymą įsiveržti į Belgorodo sritį.

Ukrainos pareigūnas: situacija Zaporižios AE kasdien blogėjaRusų okupantai kasdien daro vis didesnę žalą Zaporižios atominei elektrinei, ir visų pirma visiškai suprastėjo elektrinės avarinės parengties ir reagavimo sistema. Apie tai per internetinį susitikimą su tarptautiniais partneriais pabrėžė laikinasis Ukrainos valstybinės branduolinio reguliavimo inspekcijos (SNRIU) vadovas Olehas Korikovas.„Sudėtinga situacija Zaporižios AE blogėja kasdien, okupantai daro tiesioginę žalą elektrinės branduolinei ir kitokiai saugai. Todėl, siekiant atkurti branduolinę ir radiacinę saugą, būtina nedelsiant išvesti Rusijos kariuomenę pagal atitinkamas TATENA (Tarptautinės atominės energijos agentūros) valdybos rezoliucijas“, – sakoma pareiškime.Tarptautiniai partneriai buvo informuoti, kad Rusijos okupantai ir toliau daro spaudimą ZAE personalui, baugina, atlieka kratas privačiose AE darbuotojų gyvenamosiose vietose, draudžia bendrauti su asmenimis, esančiais Ukrainos vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje, ir grasina konfiskuoti turtą, kai žmonės bando išvykti iš okupuotos teritorijos.Nelegaliai ZAE esantys „Rosatom“ atstovai, kurie faktiškai yra Rusijos ir jos kariuomenės vykdomų karo nusikaltimų bendrininkai, įdarbina darbuotojus, neturinčius tinkamos kvalifikacijos. Dėl Rusijos okupantų išmontuotų ar pavogtų svarbių sistemų elementų, tam tikros kompiuterinės įrangos išjungimo ir t. t., elektrinės fizinės apsaugos sistemai atkurti reikia daug pastangų ir išteklių. Okupantai beveik visiškai sugadino ZAE avarinės parengties ir reagavimo į avarijas sistemą.Okupantų „administracijos“ nurodymu buvo užblokuotas informacijos perdavimas iš ZAE automatinės radiacinės stebėsenos sistemos.„SNRIU pranešė TATENA‘i apie šį incidentą, keliantį grėsmę ZAE saugai, tačiau negavo jokios informacijos apie galimas ar planuojamas TATENA priemones šiai situacijai išspręsti“, – sakė O. Korikovas.Jis pažymėjo, kad SNRIU tikisi, jog artimiausiu metu bus sparčiai įgyvendinti penki TATENA branduolinių avarijų išvengimo principai, kurie buvo paskelbti JT Saugumo Tarybos posėdyje greta septynių TATENA esminių saugos ramsčių.Kaip pranešama, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija turėtų atsisakyti radiacinio ir branduolinio pasaulio šantažo ir perduoti ZAE visiškai kontroliuoti Ukrainai ir TATENA‘i.

Okupuoto Berdiansko uoste – sprogimai Okupuotame Berdianske, Zaporižios srityje, nugriaudėjo keli sprogimai. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti kylantis dūmų stulpas uosto teritorijoje. https://t.me/Ukraine_365News/53904

Įspėja dėl Kryme rengiamos rusų provokacijos: nukentėtų ne tik UkrainaRusai atvežė sprogmenų į laikinai okupuotame Kryme esančią chemijos gamyklą „Krymskij Titan“ ir minuoja jos teritoriją. Apie tai „Telegram“ paskelbė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Pasipriešinimo pajėgų duomenimis, rusai rengia dar vieną provokaciją chemijos gamykloje Armianske, laikinai okupuotame Kryme. Jie atvežė sprogmenų į gamyklą „Krymskij Titan“ ir minuoja jos teritoriją. Jei įvyktų sprogimas, į atmosferą būtų išmesta tūkstančiai tonų nuodingų medžiagų ir kiltų mirtinas pavojus žmonėms ir aplinkai“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad sprogimo atveju nukentėtų Krymo ir dar mažiausiai septynių Ukrainos regionų gyventojai, taip pat Turkija ir pati šalis agresorė.„Mes aiškiai suvokiame grėsmę mūsų žmonėms, nuolat stebime situaciją ir esame pasirengę operatyviai reaguoti į visas galinčias kilti grėsmes. Išlaikykite ramybę, nepasiduokite priešo provokacijoms ir sekite regioninės karinės administracijos pranešimus", - pažymėjo O. Prokudinas.Kaip pranešama, karinis partizaninis judėjimas „Ateš“ anksčiau pareiškė, kad Rusijos okupantai nori surengti provokaciją gamyklos „Krymskij Titan“ teritorijoje, kad galėtų apkaltinti Ukrainą.

Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 484 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 2 d. Ukrainoje jau žuvo 484 vaikai. Dar daugiau kaip 992 buvo sužeisti. Tai penktadienio rytą pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“. Šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (462), Charkivo (279), Kyjivo (128), Chersono (103), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (74), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Kyjive per naujausią rusų ataką sužeisti du žmonėsKyjive per naujausią Rusijos oro ataką ankstų penktadienį sužeisti du žmonės. Tai pranešė Ukrainos pareigūnai, kuriais remiasi CNN.Anot Generalinės prokuratūros, sužalojimų patyrė 11 metų vaikas ir 68 metų vyras. Pastarasis buvo hospitalizuotas. Kaip teigiama, abu juos sužeidė krintančios nuolaužos.Kiek anksčiau šalies karinės oro pajėgos skelbė, kad virš sostinės buvo sunaikinta 15 sparnuotųjų raketų ir 21 „Shahed“ dronas.Kyjivo srities karinės administracijos vadovo Ruslano Kravčenkos teigimu, nuolaužos taip pat apgadino penkis namus.

Ukraina: nuo invazijos pradžios Rusija jau neteko maždaug 208 910 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 2 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 208 910 karių (+540 per pastarąją parą). Tai penktadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 819 (+15) Rusijos tankų, 7 490 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 3 501 (+27) artilerijos sistemą, 575 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 335 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 313 lėktuvų, 298 sraigtasparnius, 6 267 (+28) automobilius, 18 laivų, 3 137 (+6) dronus, 465 (+7) specialiosios technikos vienetus ir 1 117 (+10) sparnuotųjų raketų.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Britų žvalgyba: Rusijai tenka spręsti dilemą Didžiosios Britanijos gynybos ministerija analizuoja, kaip reidai į Belgorodo regioną veikia Rusiją. Anot britų, dėl tokių veiksmų Rusijai tenka spręsti rimtą dilemą. Rusų karinė vadovybė, pasak britų žvalgybos ekspertų, dėl besikartojančių partizanų atakų Rusijos teritorijoje susiduria su dilema. Maskva turi apsispręsti – ar stiprinti savo pasienio regiono gynybą, ar pozicijas okupuotose Ukrainos teritorijose, teigiama kasdieninėje žvalgybos ataskaitoje, kurią penktadienį Londone paskelbė Gynybos ministerija. Nors Belgorodo srityje netoli sienos su Ukraina ketvirtadienį greičiau nei prieš tai pavyko nuslopinti naują partizanų puolimą, tačiau Rusija, jos pačios duomenimis, tam savo teritorijoje panaudojo visą savo karinę galią. Tai esą buvo ir koviniai sraigtasparniai, ir sunkieji raketų paleidimo įrenginiai. Maskva dėl atakų kaltina Ukrainą, tačiau Kyjivas atsakomybę neigia. Be reidų, ataskaitos autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad Belgorode taip pat buvo dronų smūgių, vietos valdžia buvo priversta pradėti pasienio miesto Šebekino gyventojų evakuaciją.

Rusija pranešė apie apšaudytą kaimąUkrainos pajėgos apšaudė vieną kaimą Rusijos vakarinėje Briansko srityje ir padegė namą, bet niekas nenukentėjo, penktadienį pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Bogomazas.Nei „Reuters“, nei „Guardian“ negalėjo patikrinti pranešimo apie ataką Lomakovkos kaime, esančiame netoli sienos su Ukrainos Černigovo sritimi.Rusijos pareigūnai pranešė apie suintensyvėjusius išpuolius iš Šiaurės Ukrainos ir sakė, kad ketvirtadienį Ukrainos kariai bandė kirsti sieną į Belgorodo sritį – tai buvo pirmasis toks įsiveržimas.Ukraina neigia, kad jos kariuomenė yra susijusi su įsiveržimais ir teigia, kad juos vykdo Rusijos savanoriai kovotojai.

Rusija skelbia Kursko pasienio regione numušusi kelis Ukrainos dronusNetoli Ukrainos sienos esančios Rusijos Kursko srities vadovybė skelbia, kad oro gynybos sistema numušė kelis Ukrainos paleistus dronus. Jie numušti netoli Kursko miesto, tviteryje pareiškė gubernatorius Romanas Starovoitas. Stebėtojai kalbėjo apie iš viso penkis sprogimus.R. Starovoitas paragino gyventojus likti ramius. „Miestą patikimai saugo mūsų kariuomenė“, – rašė jis.

Virš Kyjivo numušta 15 sparnuotųjų raketų ir 18 dronųUkraina naktį į penktadienį numušė 15 Kyjivo kryptimi skriejusių sparnuotųjų raketų ir 18 Irane pagamintų „Shahed“ dronų. Tai pranešė Generalinis štabas. Prieš tai buvo skelbta, kad į Kyjivą paleista ir numušta 30 dronų.Tai buvo šeštoji oro ataka iš eilės prieš sostinę, „Telegram“ kanale teigė Kyjivo miesto karinė administracija.Vien tik gegužę Rusija prieš Kyjivą surengė daugiau kaip 20 raketų ir dronų atakų.Po naujų atakų apie žalą ar aukas informacijos nėra. Administracijos duomenimis, vieno numušto drono nuolaužos nukrito Darnyckio rajono gatvėje.Naktį Kyjive girdėjosi sprogimai, pranešė meras Vitalijus Klyčko.

Šveicarijos parlamentas balsavo prieš įstatymą, kuris leistų perduoti ginklus UkrainaiŠveicarijos parlamentas balsavo prieš įstatymą, kuris būtų leidęs trečiosioms šalims perduoti Ukrainai Šveicarijoje pagamintą ginkluotę. Nacionalinė Taryba Berne ketvirtadienį 98 balsais atmetė kaip „Lex Ukraine“ žinomą įstatymo projektą. Už balsavo 75 parlamentarai.Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą kilo diskusija dėl tradiciškai griežto Šveicarijos neutralumo. Nepaisant didžiulio Kyjivo ir jį remiančių valstybių spaudimo, Bernas nesutinka, kad Šveicarijoje gamintus ginklus turinčios šalys tiektų juos Ukrainai. Buvo atmesti atitinkami Vokietijos, Ispanijos ir Danijos prašymai, argumentuojant galiojančiu įstatymu, kuris draudžia ginklų perdavimą į karo teritorijas.Šveicarijos Bundesratas išimties tvarka galėtų pritarti šalyje pagamintų ginklų reeksportui tik tada, jei JT Saugumo Taryba pasmerktų Rusijos karą Ukrainoje. Kadangi Rusija Taryboje turi veto teisę, šis scenarijus neįmanomas.

Karo analitikai: Ukraina nesiveržia į Belgorodo regionąVašingtone įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) išsamiai aptarė tai, ką Rusijos valdžia pavadino bandymu įsiveržti į Šebekiną – miestą, esantį Belgoro srityje, kuri ribojasi su Ukraina.Analitikai atkreipė dėmesį į „įsibrovėlių“ skaičių, kuris Rusijos šaltiniuose svyruoja nuo 10 žmonių iki keliasdešimt žmonių. Karinės doktrinos požiūriu šie veiksmai apibrėžiami kaip reidai – JAV armijos chartijoje reidas yra nedidelio masto puolamoji operacija, kuri apima greitą įsiskverbimą į priešo teritoriją, siekiant gauti informaciją, sutrikdyti priešo pajėgų veiklą arba sunaikinti objektus. Reidai baigiasi planuojamu pasitraukimu iš siaurai apibrėžtos teritorijos ir neturi tikslo išlaikyti teritoriją ilgą laiką.Rusijos savanorių korpuso ir Rusijos laisvės legiono pajėgų veiksmai, priešingai nei jų pareiškimai, visiškai atitinka šį apibrėžimą, teigia karo analitikai.

Ukrainoje – dar viena nerami naktisNaktį į penktadienį kone visoje Ukrainoje buvo paskelbtas didelio masto oro antskrydžių perspėjimas. Sirenos skambėjo ir Kyjive. „Mūsų oro gynyba yra tik titanai!“ - žavėjosi Kijevo miesto karinė administracija. Skelbiama, kad buvo nustatyta ir sunaikinta daugiau nei 30 įvairių tipų oro taikinių, tarp kurių – ir „Shahed“ dronai.Informacijos apie aukas ir sunaikinimą dar nėra. Numuštų raketų ir dronų nuolaužos taip pat yra pavojingos, tačiau šį kartą net informacija, kad nuolaužos nukrito ant kelio Darnytskyi rajone, nebuvo patvirtinta.Pastarąjį mėnesį Rusijos išpuoliai kartojosi beveik kiekvieną naktį, naudojamos priemonės kiekvieną kartą keičiasi. Anksčiau naktį tai buvo balistinės raketos. Šį kartą buvo naudojamas „Shahed“ ir kruizinių raketų derinys, sinchroniškai skrendantis į Kijevą iš skirtingų krypčių.

Nyderlandai nori Ukrainai nupirkti dešimtis „Leopard“ tankųNyderlandai planuoja įsigyti keliasdešimt „Leopard 1“ tankų ir vėliau juos perkelti į Ukrainą, praneša ANP agentūra.Jos teigimu, vyriausybė ketina pirkti tankus iš Šveicarijos bendrovės, kuriai reikės Šveicarijos vyriausybės leidimo. Vasarį Nyderlandų valdžios institucijos pareiškė, kad kartu su Vokietija ir Danija aprūpins Ukrainą mažiausiai 100 tankų „Leopard 1“.Nyderlandų gynybos ministerija agentūrai „Reuters“ sakė, kad ANP praneštas pristatymas yra šio pradinio plano dalis, tačiau į prašymą neatsakyta. Premjero Marko Rutte kabinetas kol kas šių pranešimų nekomentavo.

Stefančukas: Ukrainos kariuomenė jau dabar yra neoficiali NATO kariuomenėUkrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Ruslanas Stefančukas sako, kad Ukrainos kariuomenė jau dabar yra neoficiali NATO kariuomenė, kuri, pasak jo, stiprina ir patį Aljansą.„Ukrainos kariuomenė šiandien yra vos ne viena iš galingiausių pasaulio kariuomenių. Kai prie Aljanso prisijungs Ukraina, tai sustiprins ir patį Aljansą, nes Ukrainos kariuomenė šiandien de facto yra NATO kariuomenė, nes ji kariauja su NATO ginkluote, kovoja pagal NATO standartus ir atlieka pagrindinę NATO funkciją – saugo visus nuo Rusijos Federacijos įtakos rytiniame flange. Ar tai yra NATO kariuomenė? Man atrodo, atsakymas yra aiškus ir de facto reikia padaryt de jure“ – ketvirtadienį LRT televizijai sakė R. Stefančukas.NATO generaliniam sekretoriui pareiškus, kad kol kas narystė NATO Ukrainai nebus suteikta dėl vykstančio karo, Aukščiausiosios Rados Pirmininko teigimu, NATO viršūnių susitikime Vilniuje Ukraina norėtų išgirsti konkrečius pasiūlymus.„Mes norėtume Vilniuje išgirsti labai konkrečius dalykus. Mes šiandien kalbėjomės su kolegomis ir aš pasakiau, kad Ukraina nori gauti NATO nubrėžtą kelią, kuriuo ji eis, sužinoti laiką, kiek tai užtruks, ir gauti mūsų saugumo garantijų“ – teigė R. Stefančukas.Pasak R. Stefančuko, Ukraina ragina visus partnerius pasitikėti ir padėti Ukrainai.„Mūsų prioritetas – turėti sąžiningą taiką. Bet mes norėtume, kad ir visas pasaulis suprastų, jog tokios sąžiningos taikos sudedamoji dalis yra tai, kad mes turime įpareigoti Putiną sumokėti už šitą karą ir tai turi būti mūsų bendra pozicija. Man atrodo, tai jungia mus visus“, – sakė jis.

Bandydama užimti Bachmutą Rusija neteko 60 000 kareiviųPasak Vakarų pareigūno, Maskvos pastangos užimti Ukrainos Bachmuto miestą galėjo kainuoti daugiau nei 60 000 rusų karių aukų.Pareigūnas pridūrė, kad bendras Rusijos aukų skaičius jau viršija 200 000, ir yra požymių, kad Ukraina artimiausiomis savaitėmis gali pradėti kontrpuolimą.Praėjusį mėnesį Rusija paskelbė apie savo sėkmę, kad užėmė Bachmutą po maždaug metus trukusio mūšio.„Dabar Bachmute vertiname, kad ukrainietiški elementai pasitraukė iš pagrindinės miestelio užstatymo zonos. Matome, kad „Vagner“ samdinių pajėgos bent jau kol kas atsitraukia. Šių pajėgų elementų pakeitimas yra svarbus Rusijos ir taip pernelyg ištemptų reguliariųjų pajėgų įsipareigojimas“, - komentavo pareigūnas.

Prezidentas Iohannis: Rumunija negalės įsikišti, jei Rusija įsiverš į MoldovąRumunijos prezidentas Klausas Iohannis nemato savo šalies karinio įsikišimo galimybės, jei Rusija užpultų Moldovą.Jis tai pareiškė ketvirtadienį Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo kuluaruose, praneša Moldovos portalas „Newsmaker“.Valstybės vadovas šią poziciją aiškino tuo, kad Rumunija yra NATO narė, o Moldova – neutrali šalis.Tačiau jis pridūrė, kad Rumunija gali padėti Moldovai didinti gynybinį potencialą, mokydama ir aprūpindama jos nacionalinę armiją.„Kariniu požiūriu aš nematau mums galimybės įsikišti į konfliktą. Bet mes galime padėti mokyti kariškius, paremti įranga ir ginkluote. Yra daug būdų, kaip galime įsikišti, ir tai darome, kad padėtume Moldovai“, – pažymėjo Rumunijos prezidentas.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis viršūnių susitikimo Moldovoje kuluaruose pareiškė, kad visos šalys, turinčios bendrą sieną su Rusijos Federacija, turi prisijungti prie ES ir NATO dėl nuolatinės Rusijos grėsmės.

Šiemet Ukraina gavo 19,8 mlrd. JAV dolerių tarptautinę pagalbą, nuo karo pradžios - 32,14 mlrd. JAV doleriųŠiais metais Ukraina iš tarptautinių partnerių gavo 19,79 mlrd. JAV dolerių finansinę pagalbą, pranešė Finansų ministerijos spaudos tarnyba.Birželio 1 d. duomenimis, Ukraina gavo pagalbą iš JAV (6 mlrd. JAV dolerių), ES (8,12 mlrd. JAV dolerių), Tarptautinio valiutos fondo (2,7 mlrd. JAV dolerių), Kanados (1,76 mlrd. JAV dolerių) ir Pasaulio banko (547 mln. JAV dolerių).Nuo plataus masto invazijos pradžios Ukraina iš tarptautinių partnerių gavo 32,14 mlrd. JAV dolerių. Nuo 2023 m. pradžios bendra finansavimo apimtis pasiekė 26,5 mlrd. JAV dolerių (tai atitinka 970,3 mlrd. Ukrainos grivinų).2023 m. Ukraina tikisi gauti 42 mlrd. JAV dolerių finansinę pagalbą, įskaitant 4,6 mlrd. JAV dolerių iš Tarptautinio valiutos fondo.

Lenkija padės Ukrainai apmokyti F-16 pilotusLenkija ketina pradėti mokyti Ukrainos pilotus valdyti F-16 naikintuvus, sakė ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.„Mes sudarėme šių mokymų tvarkaraštį. Lenkija padės Ukrainai mokyti pilotus valdyti F-16 naikintuvus“, – sakė jis per spaudos konferenciją Europos viršūnių susitikime Moldovoje.M. Morawieckis taip pat sakė, kad Lenkija turi per mažai „Patriot“ priešlėktuvinių raketų sistemų, kad galėtų jas perkelti į Kijevą, ir paragino kitas šalis, kurios jų turi, kuo greičiau pasidalinti su Ukrainos kariuomene.Nyderlandų premjeras Markas Rutte sakė, kad Nyderlandai taip pat pradės mokyti ukrainiečių pilotus valdyti F-16 naikintuvus. Praėjusią savaitė jis sakė, kad Nyderlandai dar nenusprendė, ar perduoti savo F-16 Ukrainai.

Zelenskis žada griežtai reaguoti į slėptuvės užrakinimą Kyjive: „Gali būti nokautas“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada griežtai reaguoti į tragišką incidentą, kai Kyjive prie uždarytos slėptuvės žuvo žmonių.Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, V. Zelenskis tai pareiškė ketvirtadienį per spaudos konferenciją, skirtą Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Moldovoje rezultatams.„Visi atsakys. Reakcija bus griežta“, – sakė prezidentas, paklaustas, kokia bus jo reakcija į tragišką incidentą grįžus į Kyjivą.Į patikslinantį klausimą, ar yra konkrečių atsakingų žmonių, V. Zelenskis atsakė: „Tai labai konkretūs žmonės“.Pasak prezidento, „reikia, kad ir vietos valdžia galvotų galva“. „Šiandien mus ištiko tragedija. Žmonės negalėjo patekti į slėptuvę. Bet mes dabar grįšime ir būtinai pastatysime galvą į vietą", - pridūrė jis.V. Zelenskis pažymėjo, kad, grįžus į Ukrainą, reikės išsiaiškinti detales. „Išsiaiškinsime, žmonės tikrai turės atsakyti už tai, kad gyventojai neturėjo galimybės patekti į slėptuvę ir, deja, žuvo. Lyg Rusijoje turėtume mažai priešų, pažiūrėkite, turime dar ir vidinių“, - piktinosi valstybės vadovas.Jau atsakius į klausimus ir spaudos konferenciją paskelbus baigtą, Ukrainos prezidentas pridėjo dar vieną frazę: „Sakyčiau taip: gali būti nokautas“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Kyjive per rusų ataką žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikas, negalėję patekti į užrakintą slėptuvę.Dėl šio fakto Kyjivo policija pradėjo tyrimą dėl tarnybinio aplaidumo.

Chersone – dar viena kruvina ataka Vienas žmogus žuvo ir dar trys buvo sužeisti per Rusijos atakas Chersono srityje, praneša Ukrainos žiniasklaida.Rusijos kariai šiandien Nova Kachovos rajone paleido keturias valdomas bombas, o per ataką žuvo pagyvenęs vyras, pranešė laikraštis „Kyiv Independent“, remdamasis vietos miesto karine administracija.Pranešama, kad buvo sugriauti mažiausiai trys namai.Per atskirą ataką daugiau oro smūgių smogė vakariniame Dniepro upės krante esančiam Beryslavo miestui.Regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas sakė, kad du vyrai – 57 ir 20 metų – buvo lengvai sužeisti.Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos į miestą paleido dvi valdomas bombas ir pataikė į kepyklą.

Brazilijos prezidentas vėl pasmerkė Rusijos invazijąBrazilijos prezidentas Lula da Silva pakartojo savo poziciją už Ukrainos teritorinį vientisumą ir pasmerkė Rusijos invaziją.Tokie komentarai buvo pateikti po susitikimo su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto, kuris 2023 m. birželio 1–2 dienomis oficialiai lankosi Brazilijoje.

Rusija permeta karinę techniką prie Belgorodo srities sienos su UkrainaRusijos Belgorodo miesto ir srities gyventojai ketvirtadienį pastebėjo karinės technikos judėjimą link sienos su Ukraina.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Rusijos žiniasklaida.Pasak vietos gyventojų, vilkikų su tankais kolona riedėjo pasienyje su Ukraina esančio Šebekino miesto kryptimi.Anksčiau Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, kad artilerijos sviedinių skeveldros mieste apgadino automobilį ir važiuojamosios dalies atkarpą. Nutraukta elektros perdavimo linija.Rusijos valdžia vėl teigia, kad intensyviai apšaudomas Belgorodo srities Šebekino miestas. Anot gubernatoriaus, padėtis Šebekine „blogėja“. Jis taip pat sakė apie susidariusią situaciją informavęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.Dėl Šebekino apšaudymo Rusijos valdžia nuolat kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Ukraina kategoriškai neigia turinti ką nors bendra su šiomis atakomis.

Ukrainos vyriausybė nurodė patikrinti visas slėptuves Ketvirtadienio posėdyje Ukrainos ministrų kabinetas priėmė protokolinį sprendimą patikrinti visų slėptuvių veiklą šalyje ir ypač Kijeve.Tai pareiškė ministras pirmininkas Denysas Shmyhalis, komentuodamas šiandienos tragediją, kai Kijevo gyventojai žuvo dėl priešo raketų smūgio, nes negalėjo patekti į slėptuvę. „Bet kuriuo paros metu per oro antskrydį slėptuvės turėtų būti prieinamos visiems žmonėms“, – sakė vyriausybės vadovas.Be to, jis pridūrė, kad vyriausybė parengs teisės aktų pakeitimus, kad sustiprintų baudžiamąją atsakomybę prieš tuos, kurie dėl savo aplaidumo kelia mirtiną pavojų vaikams ir suaugusiems.„Bausmė bus griežta, kad tokie baisūs atvejai nepasikartotų“, – sakė jis.Birželio 1-osios naktį Rusijos okupantai smogė Kijevui „Iskander“ tipo raketomis. Ir nors visos 10 iš 10 paleistų raketų buvo sunaikintos, trys žmonės žuvo, kai į juos pataikė skeveldros. Pavyzdžiui, Kijevo Desnyansky rajone raketų atakos metu šeima bandė eiti į slėptuvę po to, kai buvo paskelbtas oro reido įspėjimas, tačiau paaiškėjo, kad ji buvo uždaryta.Kai vyras bėgo aplink namą, kad surastų darbuotoją, kuris atidarytų pastogę, numuštų raketų nuolaužos nužudė jo žmoną ir vaiką.

Charkove per sprogimą žuvo du kariūnaiCharkovo regione, vieno iš Valstybės ekstremalių situacijų tarnybos mokymo padalinių patalpose, įvyko sprogimas, per kurį žuvo du kariūnai, o dar vienas buvo sužeistas.Kaip pranešė vietos leidinys „Kharkiv Times“, cituodamas Charkovo regioninės prokuratūros pirmininką Dmitrijų Čubenko, sprogimas įvyko gegužės 31-osios popietę. „Du kariūnai, 21 ir 22 metų, mirė nuo sužalojimų greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į ligoninę“, - sakė D. Čubenko.Incidento vietą, kurioje dalyvavo sprogmenų technikai, tiria tyrimo grupės. Nustatomi įvykio liudininkai ir sprogstamojo įtaiso tipas.

Rusija tikina, kad sutrukdė tris išpuolius Belgorodo srityjePasak Rusijos naujienų agentūrų, Rusijos gynybos ministerija šiandien paskelbė sutrukdžiusi tris Ukrainos atakas Belgorodo srityje, kuri ribojasi su Ukraina.Gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos neleido Ukrainos daliniams kirsti sieną su Rusija, o Kijevo pajėgos buvo suvarytos atgal, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.Anksčiau Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad per naktinį Ukrainos pajėgų apšaudymą buvo sužeisti aštuoni žmonės, o kai kurie pastatai apgadinti.Jis pridūrė, kad pasienio miestelyje Šebekine gyvenamasis namas buvo padegtas po to, kai į jį pataikė „Grad“ sistemos raketos.

Sunakas: Ukrainos teisėta vieta yra NATOJK ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad Ukrainos teisėta vieta yra NATO. Jis tai šiandien pasakė dalyvaudamas Europos lyderių viršūnių susitikime Moldovoje.Kalbėdamas su transliuotojais Europos politinės bendruomenės susirinkime, jis sakė: „Sutinku su NATO generaliniu sekretoriumi, kad Ukrainos teisėta vieta yra NATO, ir tai, apie ką šiuo metu taip pat kalbame su Ukraina, yra užtikrinti, kad jie gautų visą reikalingą paramą sėkmingam kontrpuolimui“.R. Sunakas sakė, kad didžiuojasi, jog JK remia Ukrainą, ir pridūrė: „Norime užtikrinti, kad Ukrainai būtų sudarytos ilgalaikės saugumo priemonės, todėl siunčiame labai stiprų signalą Vladimirui Putinui, kad esame čia, pasiliksime čia ir toliau palaikysime Ukrainą – ne tik dabar, bet ir daugelį metų ateityje“.

Zelenskis: dėl naikintuvų – stiprus palaikymas iš sąjungininkų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sulaukė stipraus palaikymo iš sąjungininkų, dalyvaujančių Moldovoje vykusiame viršūnių susitikime dėl naikintuvų tiekimo Kyjivui, siekiant padėti atremti Rusijos pajėgas.Jis išsakė tokius komentarus per spaudos konferenciją po daugiau nei 40 Europos lyderių susitikimo Moldovoje, tačiau pateikė nedaug detalių.V. Zelenskis jau seniai prašė sąjungininkų aprūpinti Ukrainą naikintuvais.Jis taip pat sakė, kad pasirašė susitarimą su savo kolega iš Rumunijos Klausu Iohannisu, sustiprinančiu Bukarešto paramą „Ukrainos euroatlantinei integracijai“.„Tai svarbus žingsnis liepos mėnesį Vilniuje įvyksiančio NATO viršūnių susitikimo išvakarėse“, – sakė jis.

Serbijos prezidentas pranešė turėjęs „korektišką“ pokalbį su ZelenskiuKetvirtadienį Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo kuluaruose įvyko Ukrainos ir Serbijos prezidentų pokalbis.Tai praneša portalas „eurointegration“, remdamasis Serbijos leidiniu RTS.Kaip pareiškė Aleksandaras Vučičius, pokalbis su Volodymyru Zelenskiu nepadarė poveikio Serbijos pozicijai sankcijų įvedimo Rusijai klausimu.„Mes turėjome trumpą ir korektišką pokalbį, bet sprendimą dėl sankcijų priima Serbijos piliečiai per savo vadovybę. Mes priėmėme savo sprendimą 2022 metų kovo mėnesį ir apibrėžėme savo poziciją. Jūs niekada neįstengsite pakeisti kažkieno pozicijos vienu pokalbiu“, - sakė Serbijos prezidentas.Jis pabrėžė, kad Serbija vykdo savarankišką politiką, yra nepriklausoma šalis ir gerbia Ukrainą.

Ukraina: rusai subombardavo muzikos mokyklą Chersono srityjeChersono srityje Rusijos pajėgos ketvirtadienį numetė aviacinių bombų ant Tiahynkos bendruomenės Odradokamiankos kaimo, sugriauta muzikos mokykla.Tai pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Šiandien vėl smogta Beryslavo rajonui. Po 16 val. okupantai numetė aviacinių bombų ant Tiahynkos bendruomenės Odradokamiankos kaimo“, – rašoma pranešime.Per bombardavimą sugriauta muzikos mokykla, žmonės nenukentėjo.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono srities Beryslavo rajoną ir sužeidė tris civilius.

Rusija: Belgorode nugriaudėjo galingas sprogimasKetvirtadienį Rusijos Belgorodo mieste nugriaudėjo galingas sprogimas. Nuo jo nukentėjo aplinkiniai gyvenamieji namai, išbyrėjo langų stiklai.Kaip praneša vietos socialiniai tinklai, kuriais remiasi UNIAN, sprogimas įvyko gyvenamajame rajone Charkovskaja Gora. Jo vietoje buvo matyti dūmų stulpas. Ten susirinko žmonių, dirba gelbėjimo tarnybos.Vienas „Telegram“ kanalas pranešė, kad Belgorode „nukrito bomba iš kažkokio naikintuvo ar reaktyvinės bepilotės skraidyklės“. Yra nukentėjusiųjų.Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, kad esą sprogo drono numestas užtaisas. Nukentėjo du žmonės.Pasak UNIAN, ketvirtadienį Rusijos savanorių korpusas vėl įsiveržė į Belgorodo sritį. Padėtis Šebekino mieste komplikuojasi. Dega administracinis pastatas, rusai degina dokumentus ir mėgina palikti miestą. Degalinėse driekiasi kilometrinės eilės.

„Belaruski Gajun“: Baltarusijos kariškiai mokomi numušinėti dronus tuščiais šoviniais Baltarusijos kariškiai treniruojasi numušinėti dronus tuščiais šoviniais.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Baltarusijos gynybos ministerija ir stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“.Ministerija paskelbė pratybų vaizdo įrašą ir informavo, kad kareiviai treniravosi slopinti ir naikinti bepiločius orlaivius.„Belaruski Gajun“ praneša, kad dronams naikinti buvo naudojamas 23 mm kalibro zenitinis įrenginys ZU-23-2 ir Kalašnikovo automatas. Vaizdo įraše matyti, kad kareivis šaudo į droną iš Kalašnikovo automato su antgaliu, skirtu šaudyti tuščiais šoviniais.Pranešime pabrėžiama, kad pagal Šaudymo iš automato AK-74 taisykles griežtai draudžiama šaudyti koviniais šoviniais su ant vamzdžio prisukta įvore, skirta šūviams tuščiais šoviniais. Tai reiškia, kad kareivio dėtuvėje negalėjo būti kovinių šovinių.„Kaip net teoriškai tuščiais šoviniais gali būti „nuslopintas ir sunaikintas dronas“, Baltarusijos gynybos ministerija nenurodo. Atsižvelgiant į dviejų operatorių elgesį, galima konstatuoti, kad buvo surengta ne dronų naikinimo treniruotė, o jos imitacija“, – pažymėjo stebėjimo grupės atstovai.Anot jų, Baltarusijos gynybos ministerija neplanuoja mokytis, kaip iš tikrųjų kovoti su bepiločiais orlaiviais.Antradienį Baltarusijos kariškiai pradėjo pratybas, kurių metu treniruojasi smogti raketų smūgius. Ministerija pažymėjo, kad mokymuose dalyvauja kariuomenės dalinys, apginkluotas raketų kompleksu „Iskander-M“.Portalas primena, jog dar 2023 metų balandžio pradžioje buvo sužinota, kad Rusija perdavė Baltarusijai operatyvinį-taktinį kompleksą „Iskander-M“. Jis gali pasiekti taikinius 500 kilometrų spinduliu.Kompleksas „Iskander-M“ taip pat gali paleisti branduolinius šaudmenis, kuriuos Rusija neseniai pradėjo gabenti į Baltarusijos teritoriją.

Pranešama apie sprogimą Belgorodehttps://t.me/uniannet/100083

Putinas apdovanojo Belgorodo srities Šebekino miesto vadovą Narsumo ordinuRusijos prezidentas Vladimiras Putinas apdovanojo Belgorodo srities Šebekino miesto apygardos administracijos vadovą Vladimirą Ždanovą Narsumo ordinu, praneša UNIAN.Atitinkamas įsakas paskelbtas Kremliaus tinklalapyje. Tekste pažymima, kad V. Ždanovas apdovanotas „už narsumą ir pasiaukojimą“, parodytus atliekant „pilietinę pareigą“.Ketvirtadienio rytą Rusijos žiniasklaida ir Belgorodo srities administracija pranešė, kad Šebekinas apšaudomas, žmonės evakuojami iš miesto.Rusijos savanorių korpuso kovotojai ketvirtadienio rytą pareiškė, kad prasideda „antrasis puolimo etapas“, ir paragino vietos gyventojus likti slėptuvėse.Vėliau dieną jie teigė, kad jų priešakiniai būriai jau kaunasi Šebekino priemiesčiuose – Naujojoje Tavolžankoje ir Titovkoje.V. Ždanovas rytinėje suvestinėje tvirtino, kad „Belgorodo teritorijoje priešininko nebuvo ir nėra“.Tuo tarpu Kremlius pareiškė, kad V. Putinas nuolat informuojamas apie situaciją Šebekino rajone, o „regiono valdžia dirba pasiaukojamai“.

NATO vadovas sako tikintis Ukrainos kontrpuolimo sėkmeUkraina yra pasiruošusi surengti sėkmingą kontrpuolimą prieš Rusiją, ketvirtadienį pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.„Esu tikras, kad Ukrainos pajėgos dabar turi reikiamų pajėgumų išlaisvinti daugiau okupuotų žemių“, – spaudos konferencijoje Osle teigė J. Stoltenbergas.Nepaisant to, Aljanso vadovas pabrėžė, kad NATO turi tęsti ilgalaikę paramą Ukrainai, ir atkreipė dėmesį į šiuo metu rengiamą daugiametės finansinės ir karinės paramos paketą šiai šaliai. „Tai padės užtikrinti ilgalaikius Ukrainos atgrasymo ir gynybinius pajėgumus“, – tvirtino J. Stoltenbergas.

Apklausa: Prigožinu pasitiki vis daugiau rusųGerokai išaugo Rusijos gyventojų pasitikėjimas samdinių grupuotės „Vagner“ savininku Jevgenijumi Prigožinu. Prieš mėnesį juo pasitikėjo tik 1 proc. apklaustųjų, o gegužę – jau 4 proc.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Levados centro surengtos apklausos rezultatais.Tyrimo duomenimis, respondentai, paklausti, kuriais politikais ir visuomenės veikėjais labiausiai pasitiki, dažniausiai minėjo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną (42 proc.). Antroje vietoje – premjeras Michailas Mišustinas (18 proc.), trečioje – užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas (14 proc.).10 proc. Rusijos gyventojų pasitiki gynybos ministru Sergejumi Šoigu.Respondentai dar įvardijo buvusį prezidentą Dmitrijų Medvedevą (4 proc.), RF komunistų partijos lyderį Genadijų Ziuganovą (4 proc.), Valstybės Dūmos pirmininką Viačeslavą Volodiną (3 proc.), Maskvos merą Sergejų Sobianiną (3 proc.).Į šį sąrašą taip pat pateko propagandistas Vladimiras Solovjovas (2 proc.) ir Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas (2 proc.).Iš Leningrado kilęs J. Prigožinas praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje už kriminalinius nusikaltimus praleido už grotų apie 10 metų. Iki karo su Ukraina jis buvo žinomas kaip „Putino virėjas“ ir privačios karinės kompanijos „Vagner“, kuri daugiausia vykdė operacijas Afrikoje ir Sirijoje, įkūrėjas.2022 metų kovą grupuotė įsitraukė į karą prieš Ukrainą. J. Prigožinas Rusijos kalėjimuose užverbavo dešimtis tūkstančių kalinių, kurių dauguma žuvo Donbase, šturmuodami Bachmutą.Pastaruoju metu smarkiai išaugo J. Prigožino aktyvumas žiniasklaidoje. Jis griežtai kritikuoja Rusijos gynybos ministeriją ir net patį V. Putiną, kurį pavadino „laimingu seneliu“.

Rusijos kariuomenė tvirtina atmušusi reidus į Rusijos teritorijąRusijos kariuomenė pranešė pastaruoju metu blokavusi kelis ginkluotų grupuočių mėginimus kirsti sieną iš Ukrainos į Rusijos teritoriją Belgorodo srityje.Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas ketvirtadienį sakė, kad „Ukrainos teroristų daliniai dviejų šaulių kuopų pajėgomis, sustiprintomis tankų, mėgino įsiveržti į Rusiją Novaja Tavolšankos kaimo ir Šebekino tarptautinės automobilių sienos perėjos rajone“. Jo teigimu, iš viso atremtos trys tokios atakos.I. Konašenkovas sakė, kad Rusijos pajėgos panaudojo sunkiąją artileriją ir oro jėgą, kad atremtų įsiveržusius dalinius, šie traukdamiesi neva patyrė „didelių nuostolių“.„Pasienio zonoje sunaikinta daugiau nei 30 Ukrainos teroristų, keturi šarvuočiai, daugkartinis raketų paleidimo įrenginys „Grad“ ir visureigis“, – sakė I. Konašenkovas.Šių teiginių neįmanoma nepriklausomai patikrinti. I. Konašenkovas nepateikė jokios informacijos apie rusų nuostolius per susirėmimus.Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas anksti rytą pranešė, kad buvo apšaudytas Šebekinas, sužeisti aštuoni žmonės. Tačiau jis neigė, kad regioną užpuolė kariai iš Ukrainos. Jų „nebuvo Belgorodo srities teritorijoje ir nėra“, sakė gubernatorius „Telegram“ kanale.

Kremlius nepatenkintas, kad tarptautinė bendruomenė nekritikuoja Rusijos pasienio regiono apšaudymoKetvirtadienį Kremlius pasmerkė, jo žodžiais, tarptautinės bendruomenės tylą po Rusijos Belgorodo regiono prie sienos su Ukraina apšaudymo per išpuolį, dėl kurio Maskva kaltina Kyjivą.„Tarptautinė bendruomenė turi visas galimybes pamatyti filmuotą medžiagą, perskaityti pranešimus apie smūgius į gyvenamuosius pastatus, socialinę infrastruktūrą ir pan.“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. „Nėra nė vieno žodžio, kritikuojančio Kyjivą“, – pridūrė jis.

Šveicarijos ginklų gamintoja prašo leidimo eksportuoti senus tankus „Leopard 1“Šveicarijos ginklų gamintoja RUAG oficialiai paprašė leidimo eksportuoti dešimtis naudotų tankų, tai leistų sudaryti susitarimą, pagal kurį jie galiausiai būtų pasiųsti į Ukrainą.Šveicarijos vyriausybė laikosi griežtos neutralumo politikos ir jau leido suprasti, kad veikiausiai blokuotų sandorį. Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas (SECO) ketvirtadienį patvirtino, kad toks prašymas pateiktas.96 senstantys tankai „Leopard 1“, šiuo metu neeksploatuojami, prieš keletą metų buvo įsigyti iš Italijos. Pagal siūlomą sandorį RUAG parduotų tankus Vokietijos ginklų gamintojai „Rheinmetall“, o ši vėliau juos perduotų Ukrainai.Šiuo metu tankai yra Italijoje. Šveicarija juos nusipirko prieš keletą metų, ketindama panaudoti atsarginėms dalims arba vėl parduoti kitai šaliai.SECO, jau kovo mėnesį gavusi neoficialų RUAG prašymą, leido suprasti, kad atmes sandorį. Šveicarija primygtinai laikosi neutralumo ir draudžia tiekti Šveicarijoje pagamintus ginklus konfliktuose dalyvaujančioms šalims.„Norėtume oficialaus SECO sprendimo, kad galėtume geriau įvertinti verslo galimybes“, – sakė RUAG atstovė Kirsten Hammerich.Neseniai Šveicarija neleido Vokietijai siųsti į Ukrainą Šveicarijoje pagamintų šaudmenų tankams. Vokietija įsigijo šaudmenis prieš daugelį metų, tačiau Šveicarijos ginklų eksporto sutartyse visada yra sąlyga, leidžianti Šveicarijai blokuoti bet kokį perpardavimą.

Ihnatas: Ukraina neatakuos kompleksų „Iskander“ dislokavimo punktų Rusijoje vakarietiškais ginklaisUkraina negali smogti Rusijos Federacijos teritorijoje esančių operatyvinių-taktinių raketų kompleksų „Iskander“ dislokavimo punktams. Tai pažeistų Ukrainos įsipareigojimus tarptautiniams partneriams.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.„Mes neatakuojame taikinių Rusijos teritorijoje. Kaip sako valstybės vadovybė, yra strategija – mes pažadėjome savo partneriams neatakuoti (taikinių Rusijoje) ginkluote, kurią jie mums tiekia“, – sakė pareigūnas.Bet, anot jo, rusų raketų paleidimo iš laikinai okupuotų teritorijų atveju Ukraina panaudos visą turimą ginkluotę.J. Ihnatas taip pat teigė, kad Rusijai trūksta raketų „Iskander“, kitaip jų būtų kur kas daugiau panaudojama per apšaudymus.„Jų trūksta. Jei jų netaupytų, paleistų šimtus“, – sakė atstovas spaudai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro gynybos pajėgos naktį į ketvirtadienį sunaikino visas 10 raketų – septynias balistines raketas „Iskander-M“ ir tris sparnuotąsias raketas „Iskander-K“, kurias Rusija paleido į Kyjivą. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos sostinėje nukentėjo 19 žmonių, trys žmonės žuvo.

Zelenskis perspėjo: abejonės dėl Ukrainos narystės NATO kelia pavojų EuropaiKetvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo Europos lyderius, kad bet kokios abejonės, parodytos prieš priimant Kyjivą į NATO, paskatins Rusiją pulti daugiau šalių.„Turime atminti, kad kiekviena abejonė, parodyta čia, Europoje, yra plyšys, kurį Rusija tikrai mėgins užimti“, – sakė jis per Europos viršūnių susitikimą Moldovoje.Ukraina ir Moldova yra kandidatės į NATO ir Europos Sąjungą (ES), tačiau Rusijos invazijai tęsiantis kai kurios Europos sostinės nesiryžta nustatyti oficialaus narystės termino.Kreipdamasis į keturias dešimtis Europos lyderių iš ES ir ne ES šalių bei Aljanso narių, Ukrainos lyderis perspėjo, kad sprendimo atidėliojimas pakirs Vakarų stiprybę. Pasak jo, jei Ukraina ir Moldova neturės aiškaus kelio į narystę, pavojus iškils pažeidžiamoms provakarietiškoms politinėms jėgoms Baltarusijoje ir Sakartvele.„Nesvarbu, ar šios abejonės kyla dėl gyvybiškai svarbių saugumo žingsnių, dėl mūsų vienybės ar galbūt dėl mūsų gebėjimo atremti šių laikų iššūkius, kiekviena abejonė įneša daugiau nesaugumo“, – sakė jis.Atskirai NATO užsienio reikalų ministrai Osle diskutuoja, kokio lygio pažadus ar saugumo garantijas galėtų suteikti Ukrainai per Aljanso viršūnių susitikimą liepos mėnesį.„Norėčiau pabrėžti, kad vasarą Vilniuje per NATO viršūnių susitikimą reikia aiškių kvietimų į NATO ir saugumo garantijų iki pat narystės NATO“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė laukiąs aiškaus kvietimo įstoti ir į ES.„Neseniai vienas Kinijos žurnalistas manęs paklausė: „Kodėl NATO?“. Atsakymas labai paprastas. Kai nėra saugumo garantijų, yra tik karo garantijos, – sakė V. Zelenskis. – Mums reikia teisingos taikos. Štai kodėl kiekviena Europos šalis, kuri ribojasi su Rusija ir nenori būti Rusijos sudraskyta, turėtų būti visateisė ES ir NATO narė“.„Yra tik dvi alternatyvos: arba atviras karas, arba šliaužianti Rusijos okupacija“ – sakė V. Zelenskis. Rusija bijo NATO ir mėgina praryti tik tas valstybes, kurios nepriklauso bendrai saugumo erdvei, pridūrė jis.V. Zelenskis taip pat paragino kurti „koalicijas“ tiekti Ukrainai oro gynybos sistemas „Patriot“ ir modernius naikintuvus. „Patriot“ koalicija, padarysianti galą Rusijos šantažui balistinėmis raketomis, ir modernių naikintuvų koalicija, įrodysianti, kad teroras prieš mūsų piliečius neturi galimybių“, yra „lemiamos sudedamosios dalys“, Moldovoje sakė V. Zelenskis.Ukraina jau yra gavusi oro gynybos sistemų „Patriot“ ir sovietų gamybos naikintuvų, kai kurios Europos šalys sutiko mokyti ukrainiečių pilotus valdyti modernius naikintuvus.

Žiniasklaida: Krymo tilto atramose atsirado įtrūkimųRusijos nelegaliai pastatyto tilto per Kerčės sąsiaurį, jungiančio laikinai okupuotą Krymą su Krasnodaro kraštu, atramose atsirado įtrūkimų.Tai ketvirtadienį pranešė „Telegram“ kanalas „Krimskij viter“ („Krymo vėjas“), kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Kerčės tilto atramos pavargo. Jau metas“, – rašoma pranešime.Informacija iliustruojama eižėjančių tilto atramų nuotraukomis.Kaip anksčiau buvo pranešta, okupantai rusai nusprendė neatnaujinti sunkvežimių eismo Kerčės tiltu.2022 metų spalio 8 d. ant Kerčės tilto nugriaudėjo sprogimas ir kilo gaisras. Dėl to įgriuvo du automobiliams skirtos tilto dalies tarpatramiai, užsidegė traukinio cisternos. Tiltas sunkvežimiams buvo uždarytas.Dėl šio incidento Rusija apkaltino Ukrainą ir asmeniškai Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovą Kyrylą Budanovą.

Belgorodo srityje – didelis gaisras, Rusija praneša apie apšaudymąBelgorodo srityje esantis Šebekino miestas buvo apšaudytas naudojant „Grad“, pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.„Tiesiogiai pataikius sviediniams, dega bendrabutis, apgadintas ir administracijos pastatas“, – parašė jis. Kadrų „iš Šebekino, kur po Ukrainos apšaudymo dega bendrabutis“, paskelbė valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“. Anot V. Gladkovo, „mieste dingo elektra“. Be to, gubernatorius teigia, kad anksčiau „Telegram“ kanaluose atsiradusios informacijos apie žuvusius ir nukentėjusius per autobuso apšaudymą „nepatvirtino nei apskrities vadovas, nei greitosios medicinos pagalbos brigada, kuri apžiūrėjo autobusą – jis tuščias“.https://t.me/uniannet/100033

Baerbock: Ukraina negali tapti NATO nare „karo įkarštyje“Diskusijoje dėl Ukrainos siekio greitai tapti NATO nare Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock nubrėžė aiškias ribas. Aljansas laikosi „atvirų durų politikos“, sakė ji ketvirtadienį NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Osle. Tačiau esą yra aišku, „kad karo įkarštyje negalime kalbėti apie naują narystę“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Aljanso šalis liepą Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime atverti kelią Ukrainai į šią organizaciją. Nuo balandžio NATO narė yra Suomija. Narystės taip pat siekia Švedija.V. Zelenskis argumentuoja, kad šiuo metu vargu ar kas daugiau nei Ukrainos kariai prisideda prie euroatlantinio saugumo. Nei Ukrainoje, nei Europoje, nei kitose NATO šalyse dauguma gyventojų nesupras, jei Kyjivas Lietuvoje negaus „pelnyto kvietimo“, sakė jis balandį.Agentūros dpa informacija, tokios Aljanso narės, kaip JAV ir Vokietija, už uždarų durų aiškiai pareiškė, kad kol kas nenori duoti pažadų, kurie smarkiai skirtųsi nuo 2008 m. NATO deklaracijos. Šioje deklaracijoje tuometiniai valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė, kad Ukraina ir Gruzija turėtų prisijungti prie NATO, tačiau neįvardijo konkretaus tvarkaraščio.

Britų žvalgyba: Rusijoje pasigirdo pirmas raginimas rinkti kitą prezidentąPer Rusijos valstybinę televiziją pasigirdo pirmas raginimas pakeisti prezidentą ir vietoj Vladimiro Putino 2024 metais išrinkti ką nors kitą, ketvirtadienį tviteryje rašo Jungtinės Karalystės gynybos ministerija savo kasdienėje žvalgybos duomenų suvestinėje.Gegužės 27 dieną Rusijos opozicijos politikas Borisas Nadeždinas pasirodė per Rusijos televizijos NTV kanalą ir paragino 2024 metais išrinkti naują prezidentą siekiant atkurti normalius santykius su Europa.B. Nadeždinas nuo pat invazijos pradžios garsiai kritikavo karą, tačiau labai tikėtina, kad tai buvo pirmas nuo karo pradžios pasigirdęs raginimas pakeisti V. Putiną.Per pastaruosius 15 mėnesių Rusija įvedė tokius žodžio laisvės apribojimus, kokių nebuvo nuo sovietinių laikų, pastebi JK gynybos ministerija.Vis dėlto gali būti, kad neseniai nacionalistų, tokių kaip „Vagner“ samdinių grupuotės vadas Jevgenijus Prigožinas, išsakyta tulžinga retorika padrąsina opozicijos atstovus mesti iššūkį ir prabilti uždraustomis temomis, sakoma pranešime.

Lenkijos premjeras paaiškino, kam reikalinga komisija Rusijos įtakai tirtiLenkijoje kuriama komisija, tirsianti Rusijos įtaką vyriausybėms, sieks išsiaiškinti, apie ką opozicijos lyderis Donaldas Tuskas ir tuometinis Rusijos premjeras Vladimiras Putinas kalbėjosi per 2009 metais įvykusį neoficialų susitikimą, sakė Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.D. Tusko ir V. Putino susitikimas įvyko 2009 metų rugsėjo 1 dieną šiaurės Lenkijos pajūrio kurorto Sopoto prieplaukoje, pažymint Antrojo pasaulinio karo pradžios 70-ąsias metines. Pasak D. Tusko, kuris tuo metu irgi buvo Lenkijos ministras pirmininkas, pokalbis buvo mandagaus pobūdžio.„Norime išsiaiškinti, apie ką Vladimiras Putinas kalbėjosi su Donaldu Tusku Sopoto prieplaukoje“, – sakė M. Morawieckis ketvirtadienį paskelbtame interviu savaitraščiui „Wprost“, atsakydamas į klausimą, ar komisija nėra priemonė, skirta pašalinti D. Tuską iš politikos.Kalbėdamas apie Lenkijos opozicijos, JAV valstybės departamento ir EK kritiką šios komisijos atžvilgiu, M. Morawieckis pažymėjo, kad panašios institucijos veikia ir kitose ES šalyse, įskaitant Prancūziją. Pasak jo, panašios komisijos turėtų būti įsteigtos visose Europos šalyse, nes „Rusijos propaganda mūsų žemyne yra visagalė“.Komisija turės galią panaikinti administracinį sprendimą, kuris, jos nuomone, buvo priimtas dėl Rusijos įtakos, o tokius sprendimus priėmusiems asmenims galės uždrausti iki 10 metų eiti viešąsias pareigas, susijusias su valstybės lėšomis.Taip pat ji turės teisę iki 10 metų atimti iš tų asmenų leidimus dirbti su slapta informacija.

Rusijos laisvės legionas skelbia per naujas karines operacijas Rusijos teritorijoje sunaikinęs savaeigį minosvaidį 2S4 „Tiulpan“ ir sunkvežimį su kariniu kompleksu. Sunaikintos technikos nuotrauka publikuojama grupės „Telegram“ kanale. Kada tai buvo padaryta, nežinoma. https://t.me/uniannet/100030

Rusų partizanai skelbia apie naują operaciją: prasidėjo antras etapasRusijos laisvės legiono kovotojai ir Rusijos savanorių korpusas pranešė Rusijos teritorijoje vykdantys naują operaciją.Anot vieno iš kovotojų, veiksmai vyksta Belgorodo srities Šebekino miesto kryptimi.„Mes, Rusijos laisvės legionas, šiuo metu esame prie mūsų tėvynės sienos, labai greitai vėl pajudėsime į Rusijos teritoriją, kad atneštume savo šaliai laisvę, taiką ir ramybę. Graivoronas tik pradžia“, – teigė kovotojai.Rusijos savanorių korpusas komentare prie paskelbto vaizdo įrašo teigė, kad „prasidėjo žadėtas antras etapas“.Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas tikina, kad „priešo Belgorodo srityje nėra ir nebuvo“. Anot valdininko, pasienio rajonų ir miestų administracijos šiuo metu užsiėmusios žmonių evakuacija, nors dėl besitęsiančių apšaudymų procesas ir pristabdytas.https://t.me/stranaua/107637

Lenkijos premjeras paaiškino, kam reikalinga komisija Rusijos įtakai tirti. Lenkijoje kuriama komisija, tirsianti Rusijos įtaką vyriausybėms, sieks išsiaiškinti, apie ką opozicijos lyderis Donaldas Tuskas ir tuometinis Rusijos premjeras Vladimiras Putinas kalbėjosi per 2009 metais įvykusį neoficialų susitikimą, sakė Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.D. Tusko ir V. Putino susitikimas įvyko 2009 metų rugsėjo 1 dieną šiaurės Lenkijos pajūrio kurorto Sopoto prieplaukoje, pažymint Antrojo pasaulinio karo pradžios 70-ąsias metines. Pasak D. Tusko, kuris tuo metu irgi buvo Lenkijos ministras pirmininkas, pokalbis buvo mandagaus pobūdžio.„Norime išsiaiškinti, apie ką Vladimiras Putinas kalbėjosi su Donaldu Tusku Sopoto prieplaukoje“, – sakė M. Morawieckis ketvirtadienį paskelbtame interviu savaitraščiui „Wprost“, atsakydamas į klausimą, ar komisija nėra priemonė, skirta pašalinti D. Tuską iš politikos.Kalbėdamas apie Lenkijos opozicijos, JAV valstybės departamento ir EK kritiką šios komisijos atžvilgiu, M. Morawieckis pažymėjo, kad panašios institucijos veikia ir kitose ES šalyse, įskaitant Prancūziją. Pasak jo, panašios komisijos turėtų būti įsteigtos visose Europos šalyse, nes „Rusijos propaganda mūsų žemyne yra visagalė“.Komisija turės galią panaikinti administracinį sprendimą, kuris, jos nuomone, buvo priimtas dėl Rusijos įtakos, o tokius sprendimus priėmusiems asmenims galės uždrausti iki 10 metų eiti viešąsias pareigas, susijusias su valstybės lėšomis.Taip pat ji turės teisę iki 10 metų atimti iš tų asmenų leidimus dirbti su slapta informacija.

Borrellis viliasi, kad Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas pasiųs stiprią žinutę RusijaiEuropos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis ketvirtadienį išreiškė viltį, kad Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas Moldovoje pasiųs stiprią žinutę Rusijai.Beveik 50 Europos lyderių susitikimas Bulboacos miestelyje, esančiame už maždaug 20 km nuo Ukrainos sienos, turi pademonstruoti, kad Europa yra vieninga gindama tarptautinę tvarką, tvirtino J. Borrellis. „Svarbu, kad ši žinutė pasiektų Rusiją“, – atvykdamas į susitikimą sakė diplomatas.Į šį susitikimą nebuvo pakviestos Rusija ir Baltarusija. J. Borrellis nurodė, kad Rusija nedalyvauja ne dėl to, nes jos nepageidavo organizatoriai, o todėl, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pats atskyrė savo šalį nuo Europos bendruomenės, kai pradėjo nepateisinamą karą prieš Ukrainą.

Lenkija uždarė sienas vilkikams iš Rusijos ir BaltarusijosLenkija uždarė rytinę ES išorės sieną su Baltarusija krovininiam transportui iš kaimyninės šalies bei Rusijos. Atitinkamas vyriausybės Varšuvoje sprendimas įsigaliojo naktį į ketvirtadienį, pranešė lenkų naujienų agentūra PAP.Į Lenkiją negalės įvažiuoti Baltarusijoje ar Rusijoje registruoti sunkvežimiai, vilkikai ir transporto priemonės su priekabomis ar puspriekabėmis.Lenkijos vidaus reikalų ministerija apie ribojimus krovininiam transportui pranešė savaitės pradžioje. Prieš tai Baltarusijos aukščiausiasis teismas patvirtino bausmę lenkų mažumos atstovui Andrzejui Poczobutui. 50-metis žurnalistas vasarį dėl „neapykantos kurstymo“ ir „raginimų imtis Baltarusijai žalingų veiksmų“ buvo nuteistas aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme.Jau netrukus po to tarp abiejų šalių prasidėjo ginčas ir sienų uždarymai. Vasario viduryje Lenkija uždarė Bobrovnikų pasienio punktą. Į tai reaguodama, Baltarusija apsunkino Lenkijos sunkvežimių eismą per sieną. Vasario gale Lenkija vilkikams iš Baltarusijos uždarė ir Kukurikų-Kazlovičų pasienio punktą. Tačiau iki šiol sieną kirsti galėjo priekabos iš Baltarusijos, prikabintos prie Lenkijos vilkikų.A. Poczobutas lenkų žiniasklaidai rengė reportažus apie protestus Baltarusijoje, kuriuos sukėlė suklastoti prezidento rinkimai 2020 m. rugpjūtį. Diktatorius Aliaksandras Lukašenka ne kartą kaltino Lenkiją sąsajomis su protestais.Baltarusija turi apie 10 mln. gyventojų. Čia gyvenanti lenkų mažuma yra apie 300 000 žmonių.

Naktį virš Kyjivo numuštos septynios „Iskander-M“ ir trys „Iskander-K“ raketosŠiąnakt virš Kyjivo buvo numuštos septynios „Iskander-M“ ir trys „Iskander-K“ raketos, kurias Rusija paleido iš šiaurės pusės. Tai pranešė Ukrainos oro pajėgos, kuriomis remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„2023 metų birželio 1 dieną apie 2 val. 45 min. okupantai rusai tęsė atakų prieš Ukrainos sostinę Kyjivą seriją. Priešas ir vėl klastingai puola naudodamas balistines ir sparnuotąsias raketas iš sistemos „Iskander“, – teigiama pajėgų įraše „Telegram“ tinkle.Skaičiuojama, kad iš Rusijos Briansko srities iš viso buvo paleista 10 balistinių ir sparnuotųjų „Iskander“ raketų. Ukrainos oro gynybos pajėgos jas visas sunaikino.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, per naktinę agresorių ataką prieš Kyjivą žuvo trys žmonės, tarp jų – 11 metų vaikas.

Zelenskis atvyko į Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Moldovoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmasis iš 47 valstybių vadovų ketvirtadienį atvyko į Europos politinės bendrijos aukščiausiojo lygio susitikimą Moldovoje. Moldovos prezidentė Maia Sandu pasitiko V. Zelenskį Bulboacos mieste esančioje Mimi pilyje, kur vyks susitikimas, skirtas parodyti Europos diplomatinei jėgai prieš Rusiją. https://t.me/bbcrussian/47164

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 208 370 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. birželio 1 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 208 370 karių (+460 per pastarąją parą). Tai ketvirtadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 804 (+2) Rusijos tankus, 7 478 (+6) šarvuotąsias kovos mašinas, 3 474 (+14) artilerijos sistemas, 575 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 333 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 313 lėktuvų, 298 sraigtasparnius, 6 239 (+9) automobilius, 18 laivų, 3 131 (+7) droną, 458 (+4) specialiosios technikos vienetus ir 1 107 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Kyjivo policija pradėjo baudžiamąją bylą pagal straipsnį apie tarnybinį aplaidumą, kadangi rusų pajėgų apšaudymo metu mieste buvo uždaryta slėptuvė nuo bombų, pranešė vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Kaip anksčiau pranešta, paskelbus oro pavojų Desniansko rajono gyventojai negalėjo patekti į slėptuvę poliklinikoje, todėl žuvo dvi moterys ir 9 metų mergaitė.

Zelenskis: grūdų susitarimas svarbus visam pasauliuiLankydamasis Odesos uostamiestyje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė neseniai pratęsto grūdų susitarimo svarbą. „Pasaulis žino, koks svarbus yra grūdų eksportas jūros keliu, kad būtų užtikrintas aprūpinimas maistu“, – sakė jis trečiadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi, turėdamas omenyje susitarimą su Rusiją, kuris pasiektas tarpininkaujant užsieniui.„Visos pasaulio šalys, turinčios prieigą prie jūros, dabar gali matyti, kas gali grėsti jų uostams ir vandenims, jei Rusija blokuos Juodąją jūrą“, – kalbėjo V. Zelenskis.2022 m. pradžioje pradėjusi invaziją į Ukrainą, Rusija kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. Tų pačių metų vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys sudarė susitarimą, kuriuo remiantis, buvo atnaujintas ukrainietiškų grūdų eksportas laivais. Gegužės viduryje susitarimas pratęstas dar dviem mėnesiams – jis susietas su Maskvos reikalavimu palengvinti jos pačios eksportą.Ukraina vis kaltina Rusiją, nepaisant susitarimo, trukdant grūdų gabenimą. Maskva savo ruožtu kritikuoja, kad pažadėtos sankcijų lengvatos nėra pakankamai įgyvendinamos.

Per Kyjivo apšaudymą į slėptuvę negalėjusi patekti moteris žuvo gatvėje Kyjivo gyventojas, kurio žmona žuvo per Rusijos ataką, teigia, kad slėptuvė, ​​kurioje paskelbus oro pavojų turėjo slėptis žmonės, buvo uždaryta. „Buvo oro pavojus, žmonės bėgo slėptis. Slėptuvė tiesiog nebuvo atidaryta ir viskas. Žmonės beldė, labai ilgai beldė. Ir nieko. Ten buvo moterys, vaikai, ir niekas jos neatidarė“, – pasakojo vyras, vardu Jaroslavas. Jo žmona žuvo gatvėje, kai su vaiku ėjo į slėptuvę. Vaikas išgyveno. Pranešama, kad per išpuolį Kyjive iš viso netoli šios slėptuvės žuvo dar du žmonės. Miesto meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad savivaldybės atstovai aiškinasi, kodėl nebuvo galimybės į ją patekti. https://t.me/u_now/99159

Belgorodo gubernatorius praneša apie apšaudymąVakarų Rusijos Belgorodo srityje pasienyje su Ukraina, institucijų duomenimis, per intensyvų apšaudymą nukentėjo penki žmonės. Gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, esą Šebekino miestelis „nepaliaujamai“ apšaudomas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Nuo vidurnakčio iš sovietų gamybos daugkartinių raketų paleidimo įrenginių „Grad“ esą buvo apšaudomas centras bei kraštiniai rajonai.Ukrainos pusė to kol kas nepatvirtino. Duomenų iš karo teritorijos daugeliu atvejų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Rusų gubernatoriaus duomenimis, vienas vyras rastas be sąmonės su daugybe skeveldrų padarytų žaizdų. Kiti žmonės daugiausiai patyrė nesunkius sužalojimus. Sudegė vienas namas. V. Gladkovas paneigė pranešimus apie planuojamą miestelio evakuaciją.Rusija prieš daugiau kaip 15 mėnesių įžengė į Ukrainą ir kasdien apšaudo kaimyninės šalies teritoriją. Tačiau ir Rusijos pasienio regionai skundžiasi dažnėjančiomis Ukrainos atakomis. Gegužę būta didelių susirėmimų Belgorodo srityje su ginkluotais įsibrovėliais. Atsakomybę už akciją prisiėmė savanorių batalionas, kurį sudaro Ukrainos pusėje kovojantys rusai.

JAV pristatė 300 mln. dolerių vertės ginklų paketą ir paprašė Kyjivo nepulti Rusijos teritorijosJAV trečiadienį paskelbė apie naują 300 mln. dolerių vertės ginklų paketą Ukrainai, įskaitant oro gynybos sistemas ir dešimtis milijonų šaudmenų, tačiau perspėjo Kyjivą, kad JAV ginkluotė neturėtų būti naudojama atakuoti Rusiją.„Privačiai ukrainiečiams labai aiškiai pasakėme – ir tikrai aiškiai pasakėme viešai – kad neremiame atakų Rusijos viduje. Mes nesuteikiame teisės ir neskatiname atakų Rusijos viduje“, – žurnalistams sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.Gynybos departamentas teigė, kad su naujausiomis siuntomis bendra JAV saugumo pagalbos Ukrainai vertė nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo invaziją, padidės iki 37,6 mlrd. dolerių.Naujausios ginklų siuntos tiekiamos Ukrainai rengiantis kontrpuolimui, kuriuo siekiama išstumti Rusijos pajėgas iš okupuotų teritorijų šalies rytuose ir pietuose.Pagalba taip pat teikiama po virtinės neaiškiomis aplinkybėmis įvykdytų atakų prieš taikinius pačioje Rusijoje, įskaitant beprecedentes dronų atakas Maskvoje.J. Kirby sakė, kad JAV išdėstė savo pagrindines taisykles Ukrainai.„Mes nesakome, kur jiems smogti. Mes nesakome, kur jiems nesmogti, – sakė jis. Galiausiai prezidentas (Volodymyras) Zelenskis ir jo kariuomenės vadai nusprendžia, ką jie ketina daryti“.Tačiau „mes tikrai nenorime, kad Rusijos viduje būtų vykdomi išpuoliai, apie kuriuos propaganda sakytų, jog jie vykdomi naudojant JAV tiekiamą techniką“.J. Kirby sakė, kad, nepaisant didėjančios įtampos šiuo klausimu, Baltieji rūmai tebėra įsitikinę, kad Ukraina laikysis pažado nenaudoti JAV pagamintų karo lėktuvų F-16, kuriuos turi tiekti Europos šalys, prieš taikinius už Ukrainos sienų.„Mes gavome tokį patikinimą įvairiais lygmenimis“, – sakė J. Kirby. Pasak jo, nors Vašingtonas nuoširdžiai remia Ukrainos pastangas nugalėti Rusijos invaziją, jis nori išvengti situacijų, kurios „įtraukia Vakarus, NATO ir Jungtines Valstijas“, ir „išvengti Trečiojo pasaulinio karo“.Pentagonas pranešė, kad 300 mln. dolerių paketą sudaro amunicija oro gynybos sistemoms „Patriot“, AIM-7, „Avenger“ ir „Stinger“. Pakete taip pat – šaudmenys didelio judrumo artilerijos raketų sistemoms (HIMARS), 155 mm ir 105 mm artilerijos sviediniai, 105 mm tankų šaudmenys ir orlaivių raketos „Zuni“, taip pat daugiau kaip 30 mln. šaudmenų šaunamiesiems ginklams.

Zelenskis: grūdų susitarimas svarbus visam pasauliui Lankydamasis Odesos uostamiestyje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė neseniai pratęsto grūdų susitarimo svarbą. „Pasaulis žino, koks svarbus yra grūdų eksportas jūros keliu, kad būtų užtikrintas aprūpinimas maistu“, – sakė jis trečiadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi, turėdamas omenyje susitarimą su Rusiją, kuris pasiektas tarpininkaujant užsieniui.„Visos pasaulio šalys, turinčios prieigą prie jūros, dabar gali matyti, kas gali grėsti jų uostams ir vandenims, jei Rusija blokuos Juodąją jūrą“, – kalbėjo V. Zelenskis.2022 m. pradžioje pradėjusi invaziją į Ukrainą, Rusija kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. Tų pačių metų vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys sudarė susitarimą, kuriuo remiantis, buvo atnaujintas ukrainietiškų grūdų eksportas laivais. Gegužės viduryje susitarimas pratęstas dar dviem mėnesiams – jis susietas su Maskvos reikalavimu palengvinti jos pačios eksportą.Ukraina vis kaltina Rusiją, nepaisant susitarimo, trukdant grūdų gabenimą. Maskva savo ruožtu kritikuoja, kad pažadėtos sankcijų lengvatos nėra pakankamai įgyvendinamos.

Vėl smogta Kyjivui Ukrainos oro gynybos pajėgos aptiko ir sunaikino visus oro objektus, kuriais priešas praėjusią naktį bandė atakuoti Kyjivą. „Pirmoji vasaros diena. Vaikų diena. O rašistai vėl puola sostinę ir vėl žudo! Jie žudo ukrainiečių vaikus. Per šią ataką agresorius panaudojo operatyvines-taktines antžemines raketų sistemas. Todėl raketos į Kyjivą buvo paleistos ne iš lėktuvų. Preliminariais duomenimis, tai buvo sparnuotosios ir balistinės raketos (galutinį ginklų skaičių ir tipą nustatys karinės oro pajėgos)“, – sakė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko. Turimais duomenimis, visus aptiktus oro taikinius sunaikino oro gynybos pajėgos ir priemonės. Deja, dėl krintančių fragmentų būta aukų ir sugriovimų. Sostinės Desnianskio rajone nuolaužos nukrito ant poliklinikos ir gretimo daugiabučio. Dėl to žuvo trys žmonės, tarp jų du vaikai, 5–6 ir 12–13 metų, dar keturi buvo sužeisti. Dnieprovskio rajone nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą, užsidegė stovintys automobiliai, fragmentai nukrito ant važiuojamosios kelio dalies. Buvo sužeista žmonių, visiems jiems suteikta medicinos pagalba. Be to, Dnieprovskio rajone buvo pažeistas karšto vandens tiekimo vamzdynas. Į įvykio vietą išvyko avarinė komanda.