Kanados lyderis tą pačią dieną per savo vizitą Latvijoje pranešė, kad jo šalis pasiruošusi dar ketverius metus vadovauti Aljanso batalionui. Jo biuro pranešime sakoma, kad Kanada savo karių skaičių Latvijoje padidins nuo 455 iki 540. Be to, planuojama, kad Kanada taip pat prisidės prie Latvijos oro erdvės stebėjimo ir valdymo, mokymų ir karinių jūrų pajėgų operacijų. J. Trudeau per savo vizitą pabrėžė, kad Kanada nepakeis savo požiūrio, jog būtina stiprinti Baltijos šalių saugumą.

