Sankcijos, be kita ko, draudžia transakcijas tarp Kanados ir separatistinių teritorijų. Kanadiečiai, be to, negalės įsigyti Rusijos vyriausybės obligacijų.

Kanada taip pat draudžia finansinius sandorius su Rusijos bankais, turinčiais ryšių su valstybe. Sankcijos bus taikomos ir rusų parlamentarams, kurie antradienį balsavo už „neteisėtą sprendimą pripažinti šias teritorijas“.

Gynybos ministrė Anita Anand pranešė, kad Kanada užbaigė antrąją ginklų siuntą Ukrainai. Be to, vyriausybė pritarė 460 papildomų karių nusiuntimui į Rytų Europą, be kita ko – Latviją.

Prie kitų Vakarų šalių prisijungė ir dėl aštrėjančios Ukrainos krizės finansines sankcijas Rusijai paskelbė ir Australija. Tai kelionių draudimas ir finansinės priemonės Rusijos saugumo tarybos nariams bei sankcijos Maskvos pripažintiems Donecko ir Luhansko regionams, pareiškė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.

„Invazija į Ukrainą praktiškai prasidėjo“, - sakė premjeras. Ji yra „nepateisinama, nepagrįsta, neišprovokuota ir nepriimtina“. Vizų prašymai iš Ukrainos dabar bus nagrinėjami pirmumo tvarka. „Mes glaudžiai bendradarbiausime su kaimyninėmis šalimis, kad išspręstume tikėtiną pabėgėlių problemą, - pabrėžė S. Morrisonas. – Manau, kad mes čia galime suteikti veiksmingą paramą“.