„Remiantis išankstinio tyrimo duomenimis, kaltinamieji buvo grupuotės, struktūriškai priklausančios Rusijos teritorijoje uždraustai teroristinei organizacijai, nariai. Ją įkūrė išeiviai iš Uzbekijos ir Kirgizijos, vėliau išvykę į Siriją“, – sakė S. Golkinas interviu laikraščiui „Kommersant“. Pasak jo, „pralaimėję vyriausybinėms ginkluotosioms pajėgoms, jie griebėsi teroro, taip pat ir mūsų šalies teritorijoje“. Pareigūnas nurodė, kad byloje dėl sprogdinimo metropolitene yra 11 kaltinamųjų, kurie šiuo metu susipažįsta su baudžiamosios bylos medžiaga. „Galutiniame tyrimo etape be (kaltinimų įvykdžius) teroro aktą bei (padarius) nusikaltimų, susijusių su neteisėtu ginklų ir sprogmenų laikymu, jiems buvo pateikti kaltinimai dėl priklausymo teroristinei organizacijai“, – sakė S. Golkinas. 2017-ųjų balandžio 3 dieną Sankt Peterburgo metropoliteno traukinio vagone sprogus savadarbei bombai žuvo 16 žmonių ir įtariamas sprogdintojas mirtininkas. Dar per 50 asmenų buvo sužeisti. Tyrėjų manymu, bombą susprogdino kirgizas Akbaržonas Džalilovas, turėjęs Rusijos pilietybę.

