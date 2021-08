Kalifornijoje nepaskiepyta mokytoja COVID-19 užkrėtė pusę klasės

Koronavirusu susirgo ir keleto mokinių šeimos nariai, nurodoma rugpjūčio 27 d. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) paskelbtoje ataskaitoje, skelbia „NBC News“.

Merino apygardos Visuomenės sveikatos departamento pareigūnai protrūkio klasėje tyrimą pradėjo gegužės 26 d., praėjus trims dienoms po to, kai mokytoja pranešė apie teigiamą koronaviruso testo rezultatą. Mokytoja, pirmiau išvardytus simptomus iš pradžių suvertusi alergijoms, buvo viena iš vos dviejų nepaskiepytų pradinės mokyklos darbuotojų.

Iš 24 jos mokinių buvo ištirti 22, kurių negalima skiepyti dėl per jauno amžiaus. 12-ai buvo patvirtinta koronaviruso infekcija, rašoma ataskaitoje, kurią parengė šalies sveikatos priežiūros pareigūnai bei Kalifornijos universiteto padalinių Berklyje, Davise ir Santa Kruse ekspertai.

Jaunesni nei 12-os metų amžiaus vaikai neskiepijami, vadinasi, jų saugumas priklauso nuo to, ar suaugusieji pasiskiepys ir sumažins tikimybę užsikrėsti, pažymėjo CDC.

Ekspertai padarė išvadą, kad minėtoje klasėje užsikrėtimo COVID-19 laipsnis siekė 50 proc., tačiau arčiausiai mokytojos stalo sėdėjusių moksleivių rizika susirgti buvo didesnė. Remiantis CDC duomenimis, arčiausiai mokytojos esančiose dviejose eilėse sėdėjusių mokinių užsikrėtimo laipsnis buvo 80 proc.

COVID-19 susirgo dauguma šiose eilėse sėdėjusių mokinių, tuo metu tarp sėdėjusių klasės gale infekuotųjų nedaug. Mokytoja dažnai garsiai skaitydavo neužsidėjusi apsauginės veido kaukės, nors mokykloje galiojo reikalavimas viduje dėvėti kaukę.

Taip pat koronavirusas buvo nustatytas trijų nepaskiepytos mokytojos moksleivių broliams ir seserims. CDC manymu, šie keturi vaikai „užsikrėtė namuose“.

Vėliau COVID-19 susirgo ir keturi mokinių tėvai, bet tik vienas iš jų buvo nepaskiepytas.

Paskiepytiesiems pasireiškė tokie simptomai kaip karščiavimas, drebulys, kosulys, galvos skausmas ir uoslės netekimas.

Be to, koronavirusu užsikrėtė šeši kitos klasės mokiniai (jie irgi nebuvo paskiepyti dėl amžiaus). Kai kurie tyrimo metu surinkti mėginiai leidžia daryti prielaidą, kad „susirgimai skirtingose klasėse greičiausiai yra to paties protrūkio dalis“.

Nepaskiepyta mokytoja iš viso užkrėtė 26 pradinės mokyklos moksleivius ir jų kontaktinius asmenis. Anot CDC pareigūnų, mažiausiai 18 iš jų susirgo delta atmaina.

„Protrūkio užsikrėtimo laipsnis pabrėžia didesnį delta varianto pardavimo mastą ir spartaus plitimo potencialą, ypač tarp nepaskiepytų gyventojų, pavyzdžiui, moksleivių, kurie yra per jauni skiepams nuo koronaviruso“, – teigiama ataskaitoje.

Ekspertai taip pat padarė išvadą, kad protrūkio poveikį platesniajai bendruomenei galbūt apribojo tai, jog Merino apygardos vakcinacijos mastas yra vienas didžiausių Kalifornijoje. Protrūkio metu mieste, kuriame yra pradinė mokykla, buvo visiškai paskiepyta 72 proc. gyventojų, galinčių gauti skiepą.

Kita vertus, nauji įrodymai, jog delta atmaina „pasižymi dideliu užkrečiamumu net tarp visiškai paskiepytų asmenų, remia rekomendacijas, kad mokyklose visi turėtų dėvėti apsaugines veido kaukes. Kaukių dėvėjimas, reguliarus testavimas, patalpų vėdinimas ir izoliavimasis namuose pasireiškus simptomams yra būtini veiksmai norint užtikrinti saugų mokymą mokyklose“, – tvirtino CDC.

PSO: mokytojai turi būti prioritetinėje grupėje skiepui nuo COVID-19 gauti

Mokytojai ir mokyklų darbuotojai turėtų būti tarp asmenų, kuriems teikiamas prioritetas vykdant vakcinaciją nuo koronavirusinės infekcijos, kad mokyklos Europoje ir Centrinėje Azijoje galėtų likti atidarytos, pirmadienį pareiškė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF).

Viena priemonių, turinčių užtikrinti, kad mokyklos galėtų likti atidarytos pandemijos metu, yra galimybė pasiskiepyti nuo COVID-19 mokytojams ir kitiems mokyklų darbuotojams kaip vienai iš prioritetinių grupių pagal nacionalinius vakcinacijos planus, rašoma JT agentūrų išplatintame pareiškime.

Analogišką rekomendaciją dar 2020 metų lapkritį, prieš prasidedant vakcinacijos kampanijoms, paskelbė grupė PSO ekspertų. Pareiškime pažymima, kad ji turi būti įgyvendinama užtikrinant galimybę pasiskiepyti pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Anot agentūrų, mokykloms atsidarius po vasaros atostogų, „nepaprastai svarbu, kad būtų nepertraukiamai tęsiamas mokymasis klasėse“, nepaisant užkrečiamesnės koronaviruso delta atmainos plitimo.

„Tai itin svarbu vaikų švietimui, psichinei sveikatai ir socialiniams įgūdžiams, kad mokyklos padėtų mūsų vaikams pasirengti būti laimingais ir produktyviais visuomenės nariais“, – nurodė PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge išplatintame pareiškime.

„Pandemija sukėlė katastrofiškiausią švietimo sutrikdymą istorijoje“, – pridūrė jis.

PSO ir UNICEF paragino šalis skiepyti vyresnius nei 12 metų amžiaus vaikus, jeigu jie serga COVID-19 riziką didinančiomis gretutinėmis ligomis.

Jos taip pat dar kartą akcentavo būtinybę pandemijos metu pagerinti aplinką mokyklose, įskaitant geresnį vėdinimą, mažesnį vaikų skaičių klasėse, socialinio atstumo laikymąsi ir reguliarų moksleivių bei personalo testavimą.

Liepos pradžioje PSO paskelbtose rekomendacijose rašoma, kad rizikos grupėms priklausančių vaikų, kuriems pasireiškė COVID-19 simptomai, testavimui turėtų būti teikiamas prioritetas.