Patvirtinta, kad per pastarąsias 24 valandas Kalifornijos, Oregono ir Vašingtono valstijose žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, bet pareigūnai sako, kad kai kurių rajonų vis dar neįmanoma pasiekti. Tai reiškia, kad aukų skaičius tikriausiai didės.

Kalifornijos šiaurės vakaruose siaučiantis „Kompleksinis rugpjūčio gaisras“ susijungus daugeliui mažesnių gaisrų ketvirtadienį tapo didžiausiu gaisru valstijoje per visą stebėjimų istoriją. Ugnis apėmė 188 tūkst. ha plotą.

Kaimyniniame Oregone, kur buvo „iš esmės sunaikinti“ penki miesteliai ir evakuota iki 40 tūkst. žmonių, gubernatorė Kate Brown (Keit Braun) sakė, kad per pastarąsias 72 valandas išdegęs plotas yra dukart didesnis už metinį valstijos vidurkį.

„Savo valstijoje niekada nematėme tiek nevaldomų gaisrų, – spaudos konferencijoje sakė ji. – Žinome, kad yra su gaisrais susijusių aukų. Kai tik galėsime pateikti patvirtintą informaciją, tai ir padarysime.“

Visos minėtos Vakarų pakrantės valstijos nuo savaitgalio stengiasi suvaldyti dėl beprecedentės karščio bangos ir smarkių, sausų vėjų greit plintančius gaisrus.

Drauge su aštuoniais Kalifornijoje praėjusį mėnesį žuvusiais žmonėmis regione šiemet dėl gaisrų jau žuvo 16 žmonių.

Kalifornijoje šiemet jau išdegė daugiau kaip 1,2 mln. ha plotas – tai metinis rekordas.

Gaisrų sezonas regione tęsis dar beveik keturis mėnesius.

