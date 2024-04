Kaip Xi Jinpingas planuoja aplenkti JAV: iškėlė dvi svarbiausias užduotis

Vis dėlto nuogąstauti, esą, nereikia, nes Xi Jinpingas turi planą. Per savo vizitą jis kreipėsi į provincijos auditoriją, ragindamas užsiauginti „naujas gamybines jėgas“. Nuo tos akimirkos, kai buvo ištarta, ši frazė kartojama tiek šalies laikraščiuose, tiek per oficialius susitikimus. Didžiulis dėmesys jai buvo skirtas ir per praeitą mėnesį įvykusias Kinijos parlamento ir patariamojo organo sesijas. Wang Xianqingas, Pekino universiteto darbuotojas, naujos knygos šia tema įžangoje sąvoką „naujos gamybinės jėgos“ gretina su „reformos ir atsivėrimo“ strategija, atspindinčia rinkos dėsnių Kinijoje įsigalėjimą po 1978 metų. Tie žodžiai šviečia net ir šiandien, rašo Wang Xianqingas, taip siekdamas įtikinti, kad „naujos gamybinės jėgos“ turės panašų ilgalaikį poveikį.