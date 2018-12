Michalas Kurtyka, lenkų pareigūnas, pirmininkaujantis Katovicuose vykstančioms deryboms, šeštadienį patvirtino susitarimą, kuriam pritarė diplomatai ir ministrai iš beveik 200 šalių. Per Lenkijos pietiniame Katovicų mieste surengtą 24-ąjį JT klimato susitikimą buvo siekiama parengti konkrečias taisykles šalims, pasirašiusioms 2015 metų Paryžiaus klimato susitarimą. Tarp šių uždavinių – kad šalys skaidriai teiktų ataskaitas apie savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir savo pastangas sumažinti taršą. Mokslininkai sako, kad tarša iki 2030 metų privalo būti itin smarkiai sumažinta, o iki 2050-ųjų – sumažėti beveik iki nulio, jeigu tebebus siekiama, kad pasaulio klimato vidutinė temperatūra iki šio šimtmečio pabaigos pakiltų ne daugiau kaip 1,5 Celsijaus laipsnio, palyginus su laikotarpiu iki pramonės revoliucijos. Vis dėlto per susitikimą buvo nuspręsta atidėti sprendimus dėl ambicingesnių veiksmų kovojant su pasauliniu atšilimu ir prekybos anglies dvideginio taršos leidimais tarptautinės rinkos reguliavimo.

