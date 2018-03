Projektas, kurį vykdys Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Halo Trust“, užsiimanti po karo likusių sprogmenų naikinimu, kartu su Izraelio gynybos ministerija, kainuos iki 3 mln. JAV dolerių (2,4 mln. eurų). Pasak pareigūnų, kad išminavus tūkstančius sausumos minų bus atverta tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorija. Ekspertams teks išminuoti maždaug 3 tūkst. vienetų sprogstamųjų užtaisų, kurie, kaip manoma, buvo išbarstyti aplink Kasr al Jahudo graikų ortodoksų vienuolyną Jordano upės pakrantėje. Esama tikinčių, kad visai netoli šios vietos Jonas Krikštytojas pakrikštijo savo pusbrolį Jėzų Kristų. Kasmet čia atvyksta tūkstančiai piligrimų, norinčių pasinerti į vandenį. Dauguma tų minų yra likusios nuo 1967 metų Šešių dienų karo, per kurį Izraelis atėmė Vakarų Krantą iš Jordanijos. Nesprogusias minas žemėje paliko Izraelio ir Jordanijos pajėgos. Toje teritorijoje stovinčias bažnyčias praėjusio amžiaus 8-e dešimtmetyje evakavo Izraelis. „Išvalysime milijono kvadratinių metrų (plotą); numatome, kad žemėje rasime 2 600 prieštankinių minų ir nežinomą kiekį nuo karo likusių sprogmenų, tai gali būti minosvaidžių sviediniai, šoviniai, lengvųjų ginklų šaudmenys“, – sakė „Halo Trust“ programų vadybininkas Vakarų Krante Ronenas Shimoni. „1967-aisiais Izraelis padėjo ten prieštankinių minų, kurdamas naują sieną tarp Izraelio ir Jordanijos. Tose bažnyčiose tebegyveno vienuoliai“, – sakė jis. Kiek vėliau Izraelis uždarė tas bažnyčias, nes baiminosi, kad jomis pasinaudos jordaniečių kovotojai. Tarptautinė bendruomenė niekuomet nepripažino Izraelio Vakarų Kranto kontrolės; ta teritorija laikoma okupuotos Palestinos dalimi. R. Shimoni sakė, kad išminavimo projektui „pritarė izraeliečiai, palestiniečiai, tos aštuonios bažnyčios ir Jordanija“. Jis pabrėžė, kad jo organizacija yra neutrali. Išminavimo darbai Vakarų Krante jau prasidėjo. Ketvirtadienį ekspertai vienoje bažnyčioje ieškojo nesprogusių minų. Toje teritorijoje stovinčios senos įvairių tikėjimų bažnyčios yra apleistos. R. Shimoni pripažino, jog esama rizikos, kad vykdant išminavimo operaciją joms gali būti padaryta dar didesnė žala. „Halo Trust“ atstovas sakė, kad užbaigti darbus Jėzaus krikšto vietoje jiems dar trūksta 150 tūkst. dolerių (beveik 122 tūkst. eurų).

