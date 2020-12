Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenimis, per parą mirus 2 731 COVID-19 pacientui bendras koronaviruso epidemijos aukų skaičius šalyje išaugo iki 273 181.

Be to, per pastarąją parą buvo patvirtintas 195 121 naujas užsikrėtimo koronavirusu atvejis, pridūrė universitetas.