„Buvome informuoti vieno JAV pareigūno apie jų sprendimą uždaryti palestiniečių atstovybę Jungtinėse Valstijose“, – sakoma Palestinos išvadavimo organizacijos (PLO) generalinio sekretoriaus Saebo Erekato pranešime. „Tai dar vienas patvirtinimas, kad Trumpo administracija vykdo politiką bausti Palestinos žmones, įskaitant finansinės pagalbos humanitarinėms tarnyboms, tarp jų sveikatos apsaugos ir švietimo, nutraukimą“, – pridūrė jis. Palestiniečių vadovybė nutraukė ryšius su D. Trumpo administracija, nes JAV lyderis pernai gruodį nusprendė pripažinti ginčijamą Jeruzalės miestą Izraelio sostine. Susiję straipsniai: Jeruzalėje vyksta protestas prieš Filipinų lyderio vizitą Izraelio verslo magnatas nuteistas kalėti trejus metus už sukčiavimą Vėliau D. Trumpas pažadėjo įšaldyti pagalbą palestiniečiams, kol jie grįš prie derybų stalo tartis dėl Baltųjų rūmų rengiamo Artimųjų Rytų taikos plano. Prezidentas teigė, kad šis dokumentas bus „galutinė sutartis“. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos sustabdė daugiau kaip 200 mln. dolerių dvišalės pagalbos (apie 172 mln. eurų) pagalbos palestiniečiams, taip pat atšaukė savo palaikymą Jungtinių Tautų agentūrai, besirūpinančiai palestiniečių pabėgėliais. Jungtines Valstijas taip pat supykdė palestiniečių pastangos, kad įtariamus Izraelio karo nusikaltimus tirtų Tarptautinis Baudžiamasis Teismas. Sprendimas uždaryti atstovybę buvo priimtas prieš pat rugsėjo 13-ąją, kai bus minimos Oslo susitarimų 25-osios metinės. Šie susitarimai, 1993 metais patvirtinti tuomečio Izraelio premjero Yitzhako Rabino ir palestiniečių lyderio Yassero Arafato rankų paspaudimu Baltųjų rūmų pievelėje, turėjo vesti į taiką tarp žydų valstybės ir palestiniečių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.