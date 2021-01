Senatoriams jo kandidatūrą patvirtinus 93 balsais prieš du, Ll. Austinas tapo antruoju patvirtintu prezidento Joe Bideno kabineto nariu ir pirmuoju Pentagonui vadovausiančiu afroamerikiečiu. Trečiadienį Kongreso aukštieji rūmai pritarė Avril Haines kandidatūrai į nacionalinės žvalgybos direktoriaus postą; ji tapo pirmąja šias pareigas užėmusia moterimi.

Ll. Austinas užsitikrino tiek J. Bideno demokratų, tiek opozicijos respublikonų palaikymą, nors Kongresui teko priimti specialią išlygą, kad jis galėtų užimti šį postą, nes nuo Ll. Austino pasitraukimo iš kariuomenės dar nėra praėję septyneri metai, kaip reikalauja įstatymas.

Senatas ketvirtadienį 69 balais prieš 27 priėmė ir perdavė prezidentui pasirašyti teisės aktą, kad Ll. Ostinui nebūtų taikoma septynerių metų „atvėsimo“ taisyklė, turinti apsaugoti JAV civilines tarnybas nuo kariškių užvaldymo. Balsavimas Senate įvyko tuojau po to, kai šį dokumentą 326 balsais prieš 78 priėmė Atstovų Rūmai.

Vest Pointo karo akademiją baigęs Ll. Austinas buvo iškilęs į Sausumos pajėgų elitą ir, įveikęs rasines kliūtis, tarnavo 41 metus.

J. Bidenas tikisi, kad Ll. Austinas atkurs stabilumą Pentagono vadovybėje, kurioje per D. Trumpo ketverių metų kadenciją pasikeitė du Senato patvirtinti gynybos sekretoriai ir dirbo keturi laikini vadovai. Be to, Pentagone įžvelgiamas poreikis imtis didesnių pastangų išrauti rasizmą ir suteikti daugiau galimybių mažumų atstovams užimti vadovaujamas pareigas.

Prognozuojama, kad J. Bidenas artimiausiomis dienomis užsitikrins pritarimą ir kitiems savo pasiūlytiems nacionalinio saugumo komandos nariams, įskaitant Antony Blinkeną, siūlomą valstybės sekretoriumi.

Ll. Austinas, išėjęs į dimisiją 2016 metais, tapo pirmuoju juodaodžiu generolu, vadovavusiu JAV Centriniam štabui, atsakingam už padėtį Vidurio Rytuose. 2012 metais jis tapo pirmuoju juodaodžiu, užėmusiu Sausumos pajėgų štabo pavaduotojo pareigas, taip pat dirbo Jungtinio štabų vadų komiteto direktoriumi. Šis darbas leido jam nuodugniai susipažinti su Pentagono vidaus veikla.

Ll. Austinas palaikė draugiškus ryšius su J. Bideno velioniu sūnumi Beau, kai jiedu tarnavo Irake.

Gruodį pristatydamas Ll. Austino kandidatūrą J. Bidenas jį vadino „unikaliai kvalifikuotu grumtis su iššūkiais ir krizėmis, su kuriomis susiduriame šiuo metu“.

Su žiniasklaida nemėgstantis bendrauti Ll. Austinas tuojau po Senato patvirtinimo per „Twitter“ parašė: „Garbė ir privilegija tarnauti mūsų šalies 28-uoju gynybos sekretoriumi. Ypač didžiuojuosi tapęs pirmuoju afroamerikiečiu, užėmusiu šį postą.“

„Imkimės darbo“, – pridūrė jis.