„Sirijos demokratinės jėgos“ (SDF) perėmė visišką kontrolę Hadžine – didžiausioje gyvenvietėje paskutinėje „Islamo valstybės“ kontroliuojamoje teritorijos dalyje, pranešė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). „Po savaitę trukusių intensyvių kovų ir aviacijos smūgių SDF sugebėjo išvaryti IS iš Hadžino“, – sakė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Pasak jo, operacija buvo baigta auštant, kitą dieną po to, kai SDF pajėgos išsiskleidė šiame dideliame kaime Eufrato slėnyje. Paskutiniai IS kovotojai ketvirtadienį buvo tunelių tinkle Hadžino pakraščiuose. Kaimas yra Deir az Zoro provincijoje, maždaug 30 km nuo sienos su Iraku. IS dar kontroliuojama teritorija kartais pavadinama „Hadžino kišene“. Tai paskutinis kažkada didžiulę teritoriją užėmusio „kalifato“, kurį IS 2014 metais paskelbė Sirijos ir Irako dalyse, likutis. Kaip sakė R. Abdel Rahmanas, iš viso 17 tūkst. kovotojų iš SDF – kurdų ir arabų aljanso – dalyvauja operacijoje už IS išstūmimą iš šios grupuotės paskutinio bastiono.

