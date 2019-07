„Ateinantis penktadienis žymės INF sutarties pabaigą, kai iš jos pasitrauks JAV“, – J. Boltonas pareiškė dalyvaudamas vienoje studentų konferencijoje.

„JAV laikėsi sutarties, o Rusija tuo metu toliau plėtojo pažangias balistines ir hipergarsines sistemas..., pažeisdama šią sutartį“, – pridūrė prezidento Donaldo Trumpo patarėjas.

2018 metų spalio 20 dieną D. Trumpas pareiškė ketinantis pasitraukti iš INF sutarties ir sakė, kad Rusija pažeidžia šios sutarties sąlygas.

Gruodžio 4-ąją JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pareikalavo Rusijos per 60 dienų sunaikinti arba modifikuoti raketas 9М729, kurių parametrais, kaip tvirtina Vašingtonas, pažeidžiama sutartis. Vėliau amerikiečiai sugriežtino reikalavimus ir siekė tik patikrinamo šių raketų sunaikinimo.

Rusija atmetė amerikiečių kaltinimus dėl raketos ir pareiškė atsakomąsias pretenzijas JAV.

JAV administracija paskelbė, kad vasario 2 dieną sustabdo dalyvavimą INF sutartyje, o po šešių mėnesių pasitrauks iš jos, jei Rusija vėl nepradės jos laikytis.

Vasario 2-ąją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusijos atsakas į JAV pasitraukimą iš INF sutarties bus analogiškas. Jis taip pat nurodė, kad Maskva stabdo dalyvavimą sutartyje ir pradeda mokslinius tyrimus bei taikomąją veiklą dėl naujų tipų raketų kūrimo.

Liepos 3 dieną V. Putinas pasirašė įstatymą, kuriuo Rusija nebevykdo INF sutarties.

1988 metų birželio 1-ąją įsigaliojusi INF sutartis padarė galą raketų krizei Europoje, kurią buvo sukėlęs sovietų ir amerikiečių raketų dislokavimas.

INF sutartis, uždraudusi 500–5 500 km nuotolio antžemines raketų sistemas, laikoma pasaulinio saugumo užtikrinimo pagrindu. Nuogąstaujama, kad jai žlugus pavojus iškils ir naujajai Strateginės ginkluotės mažinimo (START) sutarčiai, ribojančiai Vašingtono ir Maskvos branduolinių galvučių skaičių.

Kinijos problema

J. Boltonas atkreipė dėmesį, kad INF sutartis bet kokiu atveju neužtikrina pakankamo saugumo, nes Kinija ir kitos šalys, nedalyvaujančios šiame susitarime, gali laisvai kurti ir plėtoti sistemas, neatitinkančias šio susitarimo sąlygų.

„Mūsų rankos supančiotos sutartimi, o Kinija tuo metu kuria vidutinio nuotolio ginklus be kokia nors sutartimi numatytų apribojimų“, – pažymėjo nacionalinio saugumo patarėjas.

Pasak J. Boltono, pasaulis „atitolo nuo Šaltojo karo“ ir „dvišalių sutarčių, apimančių tik tam tikrus branduolinių ginklų tipus ar tik tam tikrą priešininko raketų veikimo nuotolį“.

„Prezidentas nori veiksmingai kontroliuoti ginkluotę, turinčią užtikrinti realų Amerikos žmonių ir mūsų sąjungininkų saugumą. Kad pasiektų šį tikslą, jis padarė išvadą, kad turime vesti derybas su Kinija ir Rusija“, – kalbėjo patarėjas.

„Ginkluotės sistemų kontrolė gali padidinti JAV ir mūsų sąjungininkų nacionalinį saugumą“, – pridūrė jis.

Rusijos „mitai“

Tuo metu JAV Valstybės departamentas antradienį savo tinklalapyje paskelbė pranešimą „INF mitų griovėjai: atsakas į Rusijos propagandą dėl INF sutarties“ (INF Myth Busters: Pushing Back on Russian Propaganda Regarding the INF Treaty), kuriame kritikuojami Maskvos pareiškimai apie jos raketų sistemų, anot Vašingtono, pažeidžiančių susitarimą, bandymus, taip pat kaltinimai Vašingtonui, kad šis užsibrėžęs išardyti pasaulio saugumą didinančią svarbią ginkluotės kontrolės sutartį.

Pirmuoju mitu departamentas įvardijo Rusijos pareiškimus, kad sausį Gynybos ministerijos surengta raketos 9M729 demonstracija įrodo, jog šis ginklas nepažeidžia INF sutarties.

Pranešime pabrėžiama, kad statinėje raketos demonstracijos JAV arba NATO šalių atstovai nedalyvavo, nes Maskva tik stengėsi klaidinti, tuo pačiu sudarydama skaidrumo iliuziją.

„Rusija neturi ką pasakyti arba parodyti, kad pakeistų faktą, jog jau buvo atliktas bandymas, rodantis, kad 9M729 gali nuskrieti toliau kaip 500 km, pažeisdama INF sutartį“, – sakoma pareiškime.

„Tik visiškas ir patikrinamas Rusijos raketų 9М729, jų leidimo įrenginių ir susijusios įrangos sunaikinimas gali išsklaidyti JAV susirūpinimą“, – pabrėžė Valstybė departamentas.

Vašingtonas dar vienu Maskvos mitu vadina Rusijos tvirtinimus, kad ji siekia tartis dėl INF sutarties pratęsimo, o Jungtinės Valstijos tokias derybas atmeta.

Valstybės departamentas pažymėjo, kad šis klausimas nuo 2014 metų, kai buvo pirmąkart užfiksuoti Rusijos padaryti pažeidimai, buvo svarstomas įvairiais lygiais, įskaitant aukščiausią.

„Per kiekvieną iš šių susitikimų JAV darė spaudimą Rusijai dėl [susitarimą] pažeidžiančios jos raketos, primygtinai ragino ją grįžti prie sutarties laikymosi ir pabrėžė mūsų susirūpinimo kritinį pobūdį, – sakoma pranešime. – Tačiau susidurdavome tiks su klaidinimu, melu ir neigimu.“

Pabrėžiama, kad per pastaruosius šešis mėnesius JAV aukšto rango pareigūnai, įskaitant valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo, toliau aptarinėjo INF sutarties klausimus.

Rusija tvirtino suteikusi Vašingtonui visą informaciją apie raketos 9M729 paleidimus, tačiau Valstybės departamentas tvirtina, kad Maskva „ketverius metus slėpė jos egzistavimo faktą“, nors amerikiečiams buvo žinomos bandymų vietos ir laikas.

Valstybės departamentas taip pat atmetė Rusijos pareiškimus, esą JAV nori pradėti naujas ginklavimosi varžybas. Pranešime cituojamas NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo balandį išsakytas pareiškimas, kad JAV nedislokavo Europoje jokių naujų raketų, o Rusija jų turi, todėl Maskva akivaizdžiai pažeidžia INF susitarimą.

JAV diplomatinė tarnyba apkaltino Rusiją aktyviai skleidžiant propagandinius pareiškimus, kad Amerika pakerta Europos saugumą.

„Europos saugumą pakerta Rusija savąja raketa, konkrečiai sukurta naikinti svarbiems kariniams ir ekonominiams taikiniams Europoje ir spausti NATO vyriausybėms“, – sakoma pranešime.

„Rusijos nusiteikimas silpninti Europos saugumą ir atmesti tarptautines normas pažeidžiant pagrindinę ginklų kontrolės sutartį neturėtų būti staigmena. INF sutarties pažeidimas lydi nerimą keliančią tendenciją – grėsmingą Rusijos veiklą, įskaitant faktinę Krymo aneksiją, mėginimą įvykdyti perversmą Juodkalnijoje, daugelį kibernetinių įsilaužimų ir atakų, kišimąsi į rinkimus Vakarų šalyse, taip pat mėginimą nužudyti Sergejų ir Juliją Skripalius karine nervus paralyžiuojančia medžiaga NATO sąjungininkės teritorijoje“, – pabrėžė Valstybės departamentas.