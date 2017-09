Irako kurdų parlamentarai penktadienį balsavimu nusprendė referendumą surengti rugsėjo 25 dieną, nepaisant griežto Bagdado pasipriešinimo ir protestų kaimyniniuose Irane ir Turkijoje, kurie baiminasi, kad referendumas gali paskatinti separatizmo nuotaikas tarp šiose šalyse gyvenančių kurdų bendruomenių. „Jungtinės Valstijos Kurdistano regiono vyriausybės vadovams ne kartą pabrėžė, kad referendumas juos atitraukia nuo pastangų nugalėti IS ir užtikrinti stabilumą išlaisvintose vietovėse“, – teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Anot pranešimo, „referendumas ginčijamose vietovėse itin provokuoja ir destabilizuoja (padėtį)“. Susiję straipsniai: Irako kurdai rugsėjį surengs referendumą dėl savo regiono nepriklausomybės JAV pradėjo tiekti ginklus su „Islamo valstybe“ Sirijoje kovojantiems kurdams „Dėl šios priežasties raginame Kurdistano regiono vyriausybę atšaukti referendumą ir pradėti rimtą ir nuosaikų dialogą su Bagdadu, kuriam jis yra pasirengęs sudaryti lengvesnes sąlygas, kaip ne kartą nurodė Jungtinės Valstijos,“ – pranešė Baltieji rūmai. Referendumą inicijavęs regiono prezidentas Massudas Barzani neatmeta galimybės dėl JAV spaudimo referendumą pavėlinti. Vašingtonas priešinasi referendumui dėl to, kad jis gali susilpninti bendras arabų ir kurdų karines operacijas, kurių dėka ir Irake, ir karo draskomoje Sirijoje IS ėmė trauktis. Referendumui JAV pasiūlė neįvardytų „alternatyvų“, dėl kurių M.Barzani pažadėjo nedelsdamas atsakyti.

