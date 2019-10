Kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės jėgos (SDF) pareiškime nurodė, kad „JAV pajėgos atsitraukė iš pasienio rajonų“ Sirijos šiaurės rytuose.

Padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) patvirtino, kad JAV pajėgos atsitraukė iš svarbių pozicijų Ras al Aine ir Tel Abjade.

Baltieji rūmai sekmadienį paskelbė, kad Turkija „netrukus pradės savo seniai planuojamą operaciją Sirijos šiaurėje“, ir nurodė, kad JAV karių nebebus Sirijos šiaurėje arti Turkijos sienos ir jie nerems Ankaros operacijų.

Pirmadienį JAV palaikomos SDF perspėjo, kad bet kokia Turkijos ataka sukeltų pavojų visiems laimėjimams, pasiektiems per kurdų vadovautas operacijas prieš „Islamo valstybę“ (IS), ir sudarytų sąlygas kai kuriems išlikusiems IS lyderiams išlįsti iš savo slėptuvių.

SDF taip pat perspėjo, kad turkų invazija keltų grėsmę SDF prižiūrimiems kalėjimams ir neformalioms gyvenvietėms, kuriose gyvena tūkstančiai IS džihadistų ir jų šeimų narių.

Turkija siekia atstumti nuo savo sienos JAV remiamas Sirijos kurdų pajėgas, kurias laiko uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK), nuo 1984-ųjų tęsiančios kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose, teroristine atšaka.

Turkijos kariškiai yra surengę du puolimus Sirijoje: prieš IS 2016 metais ir prieš SDF pagrindinę jėgą – Liaudies apsaugos dalinius (YPG) – 2018 metais.

Ilgai į paribį nustumti Sirijos kurdai – neskaitant intensyvių kampanijų prieš IS – iš esmės nesivėlė į aštuonerius metus trunkantį šalies pilietinį karą ir vietoje to kūrė savo institucijas kontroliuojamuose rajonuose.

Ras al Aino, Tel Abjado ir Ain al Arabo rajonuose prie Turkijos sienos kurdų pajėgos rengdamosi turkų puolimui išsikasė apkasų ir tunelių, sekmadienį paskelbė SOHR.