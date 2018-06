Manoma, kad būtent Fazlullah 2012 metais įsakė nužudyti mergaičių švietimo aktyvistę Malalą Yousafzai. Ji per šį pasikėsinimą liko gyva ir tapo kovos už mergaičių teisę įgyti išsilavinimą tarptautiniu simboliu, o vėliau pelnė Nobelio taikos premiją. JAV pajėgos ketvirtadienį surengė kovos su terorizmu operaciją rytinėje Kunaro provincijoje, netoli Afganistano ir Pakistano sienos. Tačiau Pentagonas Fazlullah žūties nepatvirtino, nes surinkti patikimiems įrodymams gali prireikti nemažai laiko. Anksčiau ne kartą yra pasitaikę atvejų, kai būdavo paskelbiama apie aukšto rango kovotojų vadeivų žūtį, bet vėliau paaiškėdavo, kad jie liko gyvi. „Taikėmės (į Fazlullah), bet dar nesame pasiruošę paskelbti apie laimėtą aukso puodą“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas JAV gynybos pareigūnas. Kitas gynybos pareigūnas patvirtino, kad smūgio taikinys buvo Fazlullah. Afganistano gynybos ministerijos atstovas sakė, kad Fazlullah buvo tarp žuvusiųjų per šį smūgį. „Galiu patvirtinti, kad TTP lyderis Fazlullah buvo nukautas ketvirtadienį per bendrą Afganistano ir JAV operaciją Kunare“, – sakė atstovas Mohammadas Radmaneshas, turėdamas omenyje grupuotės pavadinimą urdu kalba „Tehreek-e-Taliban Pakistan“. Pakistanas šios informacijos oficialiai nepatvirtino, bet vienas aukšto rango šaltinis pakistaniečių saugumo tarnybose sakė AFP, kad Fazlullah veikiausiai buvo nukautas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.