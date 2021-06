JAV padovanos 500 mln. COVID-19 vakcinos dozių skurdesnėms pasaulio šalims

„The Washington Post“ ir „The New York Times“, remdamiesi šaltiniais, pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas apie didžiulę „Pfizer/BioNTech“ vakcinos dozių dovaną oficialiai praneš per Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą Jungtinėje Karalystėje (JK) šią savaitę.

JAV susidūrė su spaudimu imtis veiksmų dėl vakcinų trūkumo pasaulyje, turtingoms šalims įsigijus didžiąją dalį jau pagamintų COVID-19 vakcinų dozių. Pačios Jungtinės Valstijos jau paskiepijo daugiau nei pusę savo gyventojų, o kai kuriose valstijose rengiamos loterijos ir dalijamas nemokamas alus pasiskiepyti atėjusiems žmonėms, taip siekiant išnaudoti didžiules vakcinų atsargas.

J. Bidenas apie šią naujieną užsiminė prieš pakildamas skrydžiui lėktuvu į JK.

Paklaustas, ar turi vakcinos strategiją pasauliui, jis atsakė: „Turiu ir paskelbsiu ją.“

Pagal planą, pirmieji 200 mln. vakcinos dozių būtų nupirkti šiemet, o dar 300 mln. – kitąmet.

Praeitą savaitę J. Bidenas paskelbė apie pirmuosius 6 mln. vakcinos dozių, kurias JAV per „Covax“ programą paaukojo Centrinės Amerikos ir Karibų jūros regiono šalims.