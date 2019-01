„Jungtinės Valstijos nepripažįsta Maduro režimo Venesuelos vyriausybe“, – sakoma JAV valstybės departamento pranešime. „Taigi, Jungtinės Valstijos nemano, kad buvęs prezidentas Nicolas Maduro turi teisinius įgaliojimus nutraukti diplomatinius santykius su Jungtinėmis valstijomis ar paskelbti mūsų diplomatus nepageidaujamais asmenimis“, – priduriama jame. N. Maduro trečiadienį paskelbė nutraukiantis diplomatinius santykius su Jungtinėmis Valstijomis, kai šios šalies vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė pripažįstantis venesueliečių opozicijos lyderį Juaną Guaido (Chuaną Gvaidą) „laikinuoju prezidentu“. „Nusprendžiau nutraukti diplomatinius ir politinius santykius su Jungtinių Valstijų imperialistine vyriausybe“, – socialistas N. Maduro pareiškė tūkstančiams džiūgaujančių jo šalininkų sostinėje Karakase. N. Maduro kalbėjo, kad JAV daro „didžiulę klaidą“, mėginamos primesti Venesuelai kitą prezidentą, ir išvardijo virtinę šalių, įskaitant Gvatemalą, Braziliją, Čilę ir Argentiną, kuriose per Šaltąjį karą su Vašingtono pagalba buvo nuverstos kairiosios vyriausybės arba pereita prie kariškių valdymo.

