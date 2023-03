„Mes iškviečiame Rusijos ambasadorių į Valstybės departamentą“, – žurnalistams sakė atstovas spaudai Nedas Price‘as.

Kiek anksčiau JAV pasmerkė „beatodairišką“ Rusijos lėktuvo susidūrimą su vienu iš amerikiečių bepiločių orlaivių virš Juodosios jūros, per kurį bepilotis orlaivis buvo prarastas.

„Nėra neįprasta, kad Rusijos orlaiviai perima JAV orlaivius virš Juodosios jūros“, – žurnalistams sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby, turėdamas omenyje, kad vienas lėktuvas vizualiai ar elektroniniu būdu susisiekia su kitu.

Tačiau šis atvejis „vertas dėmesio dėl to, koks nesaugus ir neprofesionalus jis buvo, iš tiesų beatodairiškas“, – sakė jis.

J. Kirby sakė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas buvo informuotas apie incidentą ir kad Valstybės departamentas pareikš Vašingtono susirūpinimą Maskvai.

„Prieš skrisdami tarptautinėje oro erdvėje neprivalome prašyti rusų leidimo. To daryti nereikalaujama ir mes to nedarome“, – pridūrė jis.

Rusijos lėktuvas „Su-27“ užkabino bepiločio orlaivio „MQ-9 Reaper“ propelerį, dėl to jį reikėjo numušti į vandenį ir orlaivis buvo prarastas, sakoma JAV kariuomenės pranešime.

Prieš susidūrimą du „Su-27“ „išpylė degalų ir skrido priešais „MQ-9“, – sakoma pranešime.

JAV naudoja „MQ-9 Reapers“ tiek stebėjimui, tiek smūgiams, be to, naudoja juos įvairiose vietovėse, įskaitant Artimuosius Rytus ir Afriką. Kitos šalys, tarp jų ir Jungtinė Karalystė bei Prancūzija, taip pat naudoja „Reapers“.

Pastaraisiais metais keli JAV „MQ-9“ buvo prarasti, be kita ko, ir dėl priešiškų veiksmų.

Vienas jų 2019 metais buvo numuštas virš Jemeno raketomis „žemė-oras“, kurias paleido hučių sukilėliai, o po kelių dienų jie nesėkmingai apšaudė kitą bepilotį orlaivį, pranešė JAV Centrinė vadavietė.

Pasak žiniasklaidos pranešimų, 2022 metais vienas JAV „MQ-9“ sudužo Libijoje, kitas tais pat metais nukrito per pratybas Rumunijoje, o dar vienas aparatas buvo prarastas taip pat virš Libijos 2019 metais.