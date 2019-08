„Protestai ir susirėmimai išplito už teritorijų, kuriose policija leido rengti mitingus ir eitynes, - sakoma JAV generalinio konsulato Honkonge interneto puslapyje. – Šios demonstracijos, kurios gali kilti kone nepastebimai, greičiausiai tęsis“. Perspėjimą savo piliečiams paskelbė ir Australija.

Praėjusį pirmadienį protestai specialiojoje administracinėje zonoje pasiekė kulminaciją, kai peraugo į visuotinį streiką. Čia taip pat neišvengta susirėmimų su policija, kuri prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas.

Daugiau kaip devynias savaites trunkančius protestus sukėlė ginčytinas įstatymo projektas dėl įtariamų nusikaltėlių ekstradicijos į Kiniją.

Mitingai nukreipti ir prieš vyriausybės vadovę Carrie Kam, kurią kritikai kaltina per dideliu artumu vyriausybei Pekine. Be to, demonstrantai baiminasi dėl laisvių, kurios buvo suteiktos Honkongui po jo perdavimo Kinijai.