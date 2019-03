Generolas, kalbėdamas Kongrese, pabrėžė, kad IS kontroliuotų teritorijų Sirijoje ir Irake atsikovojimas yra „svarbi karinė pergalė“. Tačiau JAV kariuomenės stebėjimai vietoje esą rodo, kad iš atsikovotų vietovių atsitraukę IS kovotojai didžia dalimi ir toliau yra „negailestingi, nepalaužti ir radikalizuoti“.

Ekstremistai vėl susiburs nuošaliose vietose ir lauks tinkamo meto puolimui, įspėjo generolas kalbėdamas Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų komitete. Todėl JAV kariuomenės misija esą lieka nepakitusi.

J. Votelis taip kalbėjo praėjus trims mėnesiams po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė atitrauksiantis amerikiečių pajėgas iš Sirijos. D. Trumpas tokį savo sprendimą tada argumentavo tuo, kad kova su IS „laimėta“. Vis dėlto jis vėliau savo pareiškimą sušvelnino. Vasario pradžioje D. Trumpas patikino, kad ir toliau jaučiasi įsipareigojęs kovoti su IS.

Priešingai, nei pradžioje teigė D. Trumpas, iš Sirijos nebus išvesti visi 2 000 JAV kareivių. Apie 200 jų liks, prieš dvi savaites paskelbė vyriausybė.