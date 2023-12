„Strinda“ pranešė apie „žalą, dėl kurios laive kilo gaisras, tačiau apie aukas šiuo metu nepranešama“, socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) pranešė CENTCOM, pridurdama, kad laivo nelaimės signalą išgirdo ir jam į pagalbą nuskubėjo JAV karinių jūrų pajėgų eskadrinis minininkas.

Ataka įvyko naktį, kai chemines medžiagas gabenantis tanklaivis plaukė Bab-el-Mandebo sąsiauriu, Jemeną skiriančiu nuo šiaurės rytinės Afrikos krantų. Kitame sąsiaurio gale yra Raudonoji jūra – vienas iš pagrindinių kelių į Sueco kanalą.

Tai buvo naujausias išpuolis, kurį surengė Jemeno hučiai, pastaruoju metu raketomis ir bepiločiais orlaiviais vis dažniau atakuojantys netoli kranto esančius laivus.

🇾🇪 The fire on the commercial tanker Strinda continues after an attack from Yemen

US Central Command:

The tanker STRINDA was attacked by what is believed to be an anti-ship cruise missile (ASCM) fired from Houthi-controlled territory in Yemen while passing through Bab… pic.twitter.com/K7is0tF31y