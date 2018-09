„Visi turėtų būti įbauginti iki tirtėjimo dėl šito tyrimo rezultatų“, – sakė ji per JT Saugumo Tarybos posėdį. Pasak N. Haley, britų tyrimas buvo išsamus ir objektyvus. Be to, JAV ambasadorė prie JT apkaltino Rusiją „bandant nukreipti dėmesį nuo to, kad ji yra atsakinga už tai, kas įvyko (Solsberyje)“. Pasak N. Haley, tarptautinės bendruomenės užduotis dabar – padėti Londonui rasti asmenis, įtariamus įvykdžius išpuolį prieš buvusį Rusijos šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą. Trečiadienį Didžioji Britanija pareiškė kaltinimus dviem rusams – Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui, įtariamiems pasikėsinimu nužudyti S. Skripalį ir jo dukrą. Britų tyrėjų nuomone, šie vardai yra pseudonimai. Susiję straipsniai: Rusija laikosi savo: nėra susijusi su „Novičiok“ panaudojimu Britanijoje Didžiosios pasaulio valstybės palaiko išvadas dėl Rusijos vaidmens Skripalių apnuodijime Kalbėdama parlamente, JK premjerė Theresa May pareiškė, kad šie įtariamieji yra „Rusijos karinės žvalgybos GRU darbuotojai“. S. Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti netekę sąmonės kovo pradžioje Solsberyje. Netrukus Th. May pareiškė parlamente, kad jiedu buvo apnuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta Rusijoje. Maskva mestus jai kaltinimus paneigė ir atkreipė dėmesį, kad Rusija sunaikino visas cheminio ginklo atsargas prižiūrint OPCW.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.