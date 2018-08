Taip pat nepasirodė pranešimų apie aukas ir žalą. Anot JAV Geologinės tarnybos, požeminio smūgio galingumas siekė 5,6 balo, o jo židinys glūdėjo apytiksliai 12,1 km gylyje. Stichijos epicentras buvo užfiksuotas 243 km atstumu į rytus nuo Ofunato miesto. Šis miestas 2011-aisiais smarkiai nukentėjo nuo 9 balų stiprumo žemės drebėjimo – tąsyk stichija nusinešė per 18 tūkst. žmonių gyvybių. Žemės drebėjimai, kurių židinys būna negiliai, neretai padaro daugiau žalos nei gilesni. Japonija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių lūžių lankui, kuriame dažnai įvyksta žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų.

