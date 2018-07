Sh. Abe planavo nuo trečiadienio apsilankyti Belgijoje, Prancūzijoje, Saudo Arabijoje ir Egipte. Vyriausybės vadovo biuras atsisakė komentuoti pasirodžiusius pranešimus. Naujienų agentūros „Kyodo“ duomenimis, premjeras nurodė savo pavaduotojui iš valdančiosios Liberalų demokratų partijos, kad jis „neturėjo kitos išeities, tik atšaukti“ vizitus, tęsianti stichinei nelaimei. Visuomeninis transliuotojas NHK ir keletas kitų žiniasklaidos priemonių taip pat paskelbė, kad kelionė buvo atšaukta dėl krizės. Pranešama, kad Sh. Abe jau trečiadienį apsilankys labiausiai nuo staigių potvynių nukentėjusiuose rajonuose. Planuota, kad jo kelionė į užsienį trečiadienį prasidės Belgijoje. Ten Japonijos premjeras ketino pasirašyti didelio masto susitarimą su Europos Sąjunga dėl laisvos prekybos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.