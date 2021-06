Japonija padovanojo Taivanui per milijoną „AstraZeneca“ vakcinos dozių

Šis žingsnis, žengtas Taibėjui ieškant skiepų dozių ir kaltinant Kiniją kišimusi, tikriausiai išprovokuos Pekino nepasitenkinimą. Kinija demokratiškai ir nepriklausomai valdomą salą laiko savo teritorija ir stengiasi išlaikyti ją diplomatiškai izoliuotą.

„Gavome įvairių šalių ir teritorijų prašymų parūpinti vakcinų“, – žurnalistams Tokijuje sakė T. Motegi.

„Šiuo metu esame susitarę dėl Taivano prašymo... Nemokamai pristatysime 1,24 mln. „AstraZeneca“ vakcinos dozių, pagamintų Japonijoje“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, vakcinos bus perduotos per Taivano ambasadą atitinkančią instituciją ir salą pasieks vėliau penktadienį.

Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškime sveikino šį žingsnį ir pabrėžė „bendras laisvės ir demokratijos vertybes“.

Taivanas, kurio atsakas į pandemiją iš pradžių buvo tarp geriausių pasaulyje, dabar grumiasi su staigiu COVID-19 protrūkiu.

Pastarosiomis savaitės užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius beveik pasiekė 10 tūkst., 166 COVID-19 pacientai mirė. Protrūkį sukėlęs pradinis ligos židinys buvo susijęs su lėktuvų pilotais.

Taivanas nori artimiausiais mėnesiais tūkstančiuose skiepijimo centrų vykdyti masinį skiepijimą ir per savaitę sunaudoti po milijoną vakcinų dozių, bet salai sunkiai sekasi užsitikrinti pakankamai skiepų.

23,5 mln. gyventojų turintis Taivanas yra užsisakęs maždaug 30 mln. dozių, bet kol kas gavo tik 726,6 tūkst. „AstraZeneca“ vakcinos dozių ir 150 tūkst. „Moderna“ vakcinos dozių.

Sala skiepus gauna per programą COVAX, be to, yra įtraukta į šią savaitę Vašingtono paskelbtus planus visame pasaulyje paskirstyti 80 mln. vakcinų dozių.

Tačiau prezidentė Tsai Ing-wen atvirai apkaltino Kiniją kišantis į pastangas užsitikrinti „Pfizer“ vakcinos dozių.

Japonija užsitikrino tiek „AstraZeneca“ vakcinos dozių, kad jų pakaktų jos 60 mln. gyventojų, bet išliekant susirūpinimui dėl itin retų kraujo krešulių susidarymo atvejų nenaudoja šių skiepų, nors yra juos patvirtinusi.

Pirmenybę Japonija teikia „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinoms, kurių užsitikrino pakankamai, kad galėtų atsisakyti „AstraZeneca“ vakcinos atsargų.