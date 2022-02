Itin galinga audra pasiekė Jungtinę Karalystę, perspėjama dėl „gyvybei pavojingų“ sąlygų

Pranešama, kad šimtai namų liko be elektros Kornvalio grafystėje pietvakarių Anglijoje, kurią audra naktį pasiekė pirmiausia. Nuo Atlanto vandenyno atslinkusios audros vėjo gūsių greitis siekė 145 km per valandą.

Remiantis visuomeninio transliuotojo BBC orų prognozės tarnyba, viena didžiausių šalį pasiekusių audrų per tris dešimtmečius juda į rytus Londono link.

Vaito saloje buvo užregistruoti rekordiniai vėjo gūsiai, kurių greitis siekė 195 km per valandą, pranešė Jungtinės Karalystės meteorologijos biuras.

„Preliminariai šis vėjo gūsis smarkiausias kada nors užfiksuotas Anglijoje“, – nurodė tarnyba.



Meteorologijos biuras paskelbė pirmą „raudonąjį perspėjimą“ sostinei nuo 2011 metų, kai pradėta naudoti ši perspėjimų sistema. Jis galios nuo 10 val. iki 15 val. vietos (12–17 val. Lietuvos laiku).

„Eunice“ gali sukelti „reikšmingą sutrikdymą ir pavojingas sąlygas dėl itin smarkių vėjų“, nurodė biuras.

Sinoptikai pridūrė, kad vėjo „nešamos nuolaužos kels pavojų gyvybei“. Audra gali „padaryti žalos pastatams ir namams, nuplėšti stogų ir išvartyti elektros linijų stulpus“.

Pranešama, kad audra privertė uždaryti kai kuriuos kelius, tiltus ar geležinkelio linijas. Buvo atšaukti arba vėlavo kai kurie autobusų, traukinių reisai bei keltai.

Kitas retas raudonas perspėjimas dėl pavojingų oro sąlygų buvo skirtas Kornvalio ir Pietų Velso vietovėms.

„Prašome imtis atsargumo priemonių. Būkite saugūs“, – kalbėdamas per radiją „Times Radio“ paragino vidaus reikalų ministras Damianas Hindsas.

„Neįprasta sulaukti raudono persėjimo dėl oro sąlygų. Dar neįprasčiau sulaukti jų dviejų“, – pridūrė jis.

UPDATE: We are closing all routes in Kent, and all lines in SE London are blocked by trees. Please do not travel. We will reassess the risk after 1500 on a line by line basis but it is no longer safe for our staff or trains to run. Thank you. #StormEunice