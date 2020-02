Valdžios nurodymu buvo atšauktos dar kelias dienas turėjusios tęstis Venecijos karnavalo iškilmės. Uždaryti universitetai. Duris užvėrė begalė Prato mieste, netoli Florencijos, esančiame kinų kvartale veikiančių smulkių įmonių, o kinų tautybės piliečiai jau dvi savaites savanoriškai neina iš namų.

Matteo Salvini, „Lygos“ (it. „Lega“) partijos lyderis, viruso protrūkiu pasinaudojo kaip dingstimi ministrui pirmininkui Giuseppe Conte užsipulti dėl to, kad šis nepasirūpino derama sienų apsauga. M. Salvini paminėjo į doką Sicilijos uoste įplukdytą gelbėtojų laivą „Ocean Viking“ su 274 migrantais iš Afrikos ir nurodė, kad Italijos sienos turi būti tvirtos it šarvai.

Politikas paragino G. Conte atsistatydinti, jei šis nesugeba apginti Italijos ir italų.

Nuo keleto iki maždaug pusantro šimto vos per savaitę pakilęs infekuotųjų skaičius ypač pablogino G. Conte administracijos padėtį, turint omeny, kad ji ir taip sulaukė aršios kritikos dėl nesugebėjimo nuosekliai sureaguoti į plintančio viruso keliamą grėsmę. Kol G. Conte pirmininkavo serijai Romoje vykusių susitikimų, per kuriuos buvo ieškoma sprendimų, kaip užkirsti kelią ligos plitimui, su mokesčių reformomis ir investicijomis susiję jo planai, kurių tikslas – prikelti šlubčiojančią ekonomiką, nepajudėjo iš vietos. Dabar įmonėms tenka taikstytis su priemonių prieš virusą padariniais.

Vyriausybei svarstant, kaip kovoti su plintančiu virusu, Italijos vyriausybės obligacijų pajamingumas pakilo labiau nei kada nors per kiek daugiau nei mėnesį, lyginamasis akcijų indeksas toks žemas nėra buvęs nuo 2018-ųjų rugsėjo, o FTSE MIB nusmuko 4,2 proc.

G. Conte vyriausybės paskelbtas ankstyvas visų skrydžių į Kiniją ir atgal draudimas sulaukė Pekino nepritarimo. Šį sprendimą sukritikavo ir Walteris Ricciardi, Pasaulio sveikatos organizacijos vykdomosios tarybos narys. Taip esą institucijoms buvo užkirstas kelias stebėti atvykstančiųjų srautus, nes Italiją žmonės galėdavo pasiekti netiesiogiai, su sustojimais.

Bandymus suvaldyti koronavirusą iš pat pradžių galėjo apsunkinti nesėkmės identifikuojant pagrindines jo plitimo priežastis.

Beveik visi Italijoje užfiksuoti užkrato atvejai siejami su 38-erių metų vyru, vasario 18 d. prisistačiusiu į Lombardijos regione esančią ligoninę.

Ten būdamas jis apkrėtė dešimtis pacientų ir medikų, o šie toliau platino užkratą. Bandant nustatyti, kas buvo pirminis infekcijos šaltinis, dėmesys nukrypo į minėto vyro draugą – iš Kinijos grįžusį verslininką, tačiau atlikus testus paaiškėjo, kad jis neužsikrėtęs, tad klausimas, nuo ko išplito virusas, taip ir liko neatsakytas.

Remiantis Italijos naujienų agentūros ANSA perduota informacija, pirmadienį Lombardijos regione buvo užfiksuotas penktas mirties nuo viruso atvejis.

„G. Conte pateko į gana keblią padėtį: jam teiks paaiškinti, kas lėmė tokio masto viruso plitimą“, – pareiškė Sofia Ventura, politologė iš Bolonijos universiteto, pirmadienį paskelbusio, kad yra uždaromas, kaip ir kitos švietimo įstaigos šiauriniame Emilijos-Romanijos regione.

G. Conte neatmetė galimybės pristabdyti Šengeno sutartį, įgalinančią laisvą judėjimą per Europos Sąjungos valstybių narių sienas. Penktadienį, bendraudamas su reporteriais, į ES viršūnių susitikimą Briuselyje atvykęs G. Conte patikino, kad, siekdama užtikrinti maksimalią apsaugą, vyriausybė imsis visų įmanomų priemonių piliečių sveikatai apsaugoti.

„Lygos“ partija vienareikšmiškai ragino pristabdyti Šengeno sutarties galiojimą.

Sekmadienį Austrijos valstybinis geležinkelis laikinai sustabdė eismą iš Italijos per pagrindinę Alpių perėją: iš Venecijos į Miuncheną riedėjęs traukinys buvo sustabdytas prie Brenerio perėjos Italijos pusėje, kai vadovybę pasiekė informacija apie du jame esančius žmones, kuriems reiškiasi gripą primenantys simptomai. Pirmadienį traukinių eismas sugrįžo prie įprasto grafiko.

M. Salvini politinės užmačios – aiškios. Jo vadovaujama „Lygos“ partija yra populiariausia šalyje, bet jis pats ėjo vidaus reikalų ministro pareigas pirmojoje G. Conte koalicijoje ir pernai metų pastangos surengti naujus rinkimus davė priešingą rezultatą.

Dabar jam tenka kovoti su atgimstančia dešiniojo sparno „Italijos brolių“ (it. „Fratelli d'Italia“) partija, pralenkusia buvusio ministro pirmininko Silvio Berlusconi vadovaujamą „Pirmyn, Italija“ (it. „Forza Italia“).

„Sienomis M. Salvini pasinaudos kaip puikia dingstimi. Jis nusiteikęs revanšui ir kartu su savo sąjungininke bei varžove, „Italijos brolių“ lydere Giorgia Meloni, norėtų kilstelėti visuomenės nuomonės apklausų reitingus“, – sakė S. Ventura iš Bolonijos universiteto.

Savo „Facebook“ paskyroje M. Salvini paskelbė vaizdo įrašą ir žinutę, nukreiptą prieš migrantus iš Afrikos, – panašius į tuos, kurie išsilaipino Sicilijoje.

Vienas iš jų, kaip paaiškėjo, buvo užsikrėtęs virusu.

Viruso protrūkis tapo aršaus ginčo tarp G. Conte ir M. Salvini objektu. Kalbėdamas televizijos kanalo „La7“ eteryje Italijos ministras pirmininkas pareiškė, kad vienintelis politinis lyderis, su kuriuo, nepaisant telefoninių skambučių ir išsiųsto pranešimo, taip ir nepavyko susisiekti ir aptarti aktualios problemos, yra M. Salvini.

„Jei jis būtų teikęsis atsiliepti, būčiau paaiškinęs, kodėl anksčiau nebuvo galima imtis griežtesnių priemonių“, – sakė G. Conte.

Savižudiškai kelionei iš Afrikos pasiryžę migrantai sekmadienį buvo izoliuoti Pocalo uoste, o įgula liko uždaryta laive. Minėtina, kad su Afrikos žemynu kol kas nesiejamas nė vienas Italijoje užfiksuotas koronaviruso atvejis.

Kaip sakė ekstremaliosios situacijos komisijos narys Angelo Borrelli, sveikatos priežiūros institucijos vis dar negali įvardyti pirminio ligos išplitimo šaltinio.

„Prognozuoti viruso plitimo eigą labai sunku, – sakė jis. – Vienintelės konkrečios ir veiksmingos priemonės kol kas – teritorijų izoliavimas.“

G. Conte yra priverstas pripažinti, kad šitokios koronaviruso bangos nesitikėjo.

„Atvejų gausėjimo tempas mane nustebino, tačiau dabar protrūkį pavyko suvaldyti, – sekmadienį jis sakė televizijos kanalui RAI. – Maksimalios priemonės tikrai pasiteisino, nors taip ir neatrodo.“