Be to, per šią operaciją, kuri vainikavo tris atskirus tyrimus dėl Mole šeimos, šeši italai buvo areštuoti Šveicarijoje.

„Išardyta viena iš labiausiai užsigrūdinusių organizacijų Europoje“, – spaudos konferencijoje paskelbė Kalabrijos Redžo policijos komisaras Bruno Megale.

Mole šeimos klanas „ne tik dalyvavo narkotikų kontrabandoje, bet ir įvedė „Ndrangeta“ taisykles įvairiuose ekonomikos sektoriuose“, sakė B. Megale, bet plačiau to nepakomentavo.

Įtariamieji, išaiškinti per tyrimus Milane, Florencijoje ir Kalabrijos Redže, taip pat kaltinami neteisėtu ginklų laikymu, vengimu mokėti mokesčius, sukčiavimu, turto prievartavimu, nurodė policija.

Pietų Italijoje įsikūrusi „Ndrangeta“, aplenkusi garsesnę Sicilijos „Cosa Nostra“, tapo galingiausia šalies mafijos grupuote ir veikia visame pasaulyje.

Ji kontroliuoja didžiausią į Europą gabenamo kokaino dalį. Daugiau kaip tona šio narkotiko konfiskuota per įvairias operacijas 2019 ir 2020 metais Livorno uoste Toskanoje ir Džoja Tauro uoste Kalabrijoje, antradienį paskelbė pareigūnai.

Narai narkotikams paimti

Tyrėjai nustatė, kad klanas 2019-aisiais dirbo su keturiais Italijoje buvusiais Peru piliečiais ir vienu kolumbiečiu. Du buvo atsakingi už narkotikų maišymą su priemaišomis, o kiti trys buvo profesionalūs narai ir ištraukdavo narkotikus iš jūros, jei juos prireikdavo išmesti už borto nepasiekus uosto.

Italijos vidaus reikalų ministrė Luciana Lamorgese minimus areštus pavadino smūgiu nusikalstamai grupuotei, kaip manoma, turinčiai maždaug 20 tūkst. narių visame pasaulyje.

Prokuroro pavaduotoja Alessandra Dolci, vadovaujanti Milano kovos su mafija grupei, sakė, kad tyrimo metu klausantis pokalbių buvo surinkta informacijos, leidusios susidaryti vaizdą apie šiandienos „Ndrangeta“.

Policijos paskelbtuose pokalbių fragmentuose gangsteriai kalba apie vieno nario „pakrikštijimą kardu“, apie „verslo“ reikalus.

Kaip sakė prokuroro pavaduotojas Gaetano Paci, ši „nepaprastai sudėtinga ir sunki“ policijos operacija nušvietė svarbų numanomo Mole klano jaunojo lyderio Rocco vaidmenį.

26 metų Rocco, vienas antradienio operacijos taikinių, „nepaisydamas jauno amžiaus“ perėmė „vadovavimą klanui ir ėmėsi boso vaidmens“.

Dienraštis „Gazzetta del Sud“ rašė, kad Rocco Mole, kaip manoma, tapo klano bosu, nors būdamas nepilnametis trejus metus dalyvavo projekte, skirtame padėti mafijozių šeimų vaikams ištrūkti iš nusikaltėlių pasaulio.

R. Mole, kurio tėvas atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę, tą kovos su mafija bendruomenę Turine paliko ir į šeimą sugrįžo vienam konkuruojančiam klanui nužudžius jo dėdę, teigė vietos laikraštis „CNews24“.