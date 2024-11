Ispanija skirs 10,6 mlrd. eurų nuo potvynių nukentėjusiems regionams

Šios priemonės yra „neatidėliotino atstatymo ir atkūrimo plano“ nuniokotam rytiniam Valensijos regionui dalis, per spaudos konferenciją sakė P. Sanchezas. Įvairios priemonės numato pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbantiesiems savarankiškai ir namų ūkiams, patyrusiems žūtį, nedarbingumą, praradusiems namus ir daiktus. Taip pat paskelbtos mokesčių lengvatos ir sumažinimas, būsto ir kitų paskolų grąžinimo atidėjimas trims mėnesiams, kad būtų apsaugota ekonomika ir piliečių gyvenimo šaltiniai.

Ispanija per tris dienas padvigubino karių ir policijos pareigūnų skaičių pražūtingų potvynių epicentre, antradienį pranešė P. Sanchezas. Šiuo metu rytiniame Valensijos regione yra 14 898 kareiviai bei policijos ir civilinės gvardijos pareigūnai. Šiam regionui teko beveik visos iš 218 žūčių per potvynius, per televiziją sakė P. Sanchezas.