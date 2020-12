Iš viešbučio Šveicarijos kalnų kurorte pabėgo daugiau kaip 400 britų turistų

Laikraščio duomenimis, turistai 10 dienų privalėjo izoliuotis savo numeriuose, tačiau sekmadienį viešbučio darbuotojai pareigūnams pranešė, kad britai išvyko iš komplekso ir neatsako į skambučius.

Iš 420 karantinuotų britų viešbutyje sekmadienį liko mažiau nei 10.

Nepaisant valdžios reikalavimų laikytis karantino, 400 turistų iš Jungtinės Karalystės naktį iš šeštadienio į sekmadienį savavališkai pasišalino iš Šveicarijos slidinėjimo kurorte Verbjė esančio viešbučio. Jų buvimo vieta kol kas nežinoma.

Dėl naujos, dar lengviau užkrečiamos koronaviruso atmainos praeitą savaitę dauguma pasaulio šalių laikinai nutraukė susisiekimą oru su Jungtine Karalyste. Toks sprendimas apsunkino gyvenimą ne tik Jungtinėje Karalystėje įstrigusiems atvykėliams, bet ir turistams iš Jungtinės Karalystės, tuo metu atostogavusiems už gimtosios šalies ribų.

Viena iš tokių šalių, kuri ne tik nutraukė susisiekimą oru su Jungtine Karalyste, bet ir įvedė papildomų ribojimų, yra Šveicarija. Tai reiškia, kad nuo gruodžio 21 dienos įsigaliojo reikalavimas visiems, atvykusiems iš Jungtinės Karalystės, izoliuotis. Remiantis Šveicarijos valdžios sprendimais, ši taisyklė imta plačiai taikyti ir tiems, kas į šalį atvyko iki septynių dienų prieš paskelbiant ribojimus.

Bėda ta, kad Šveicarija – vienintelė Europos valstybė, kur per Kalėdas veikė slidinėjimo kurortai. Tai į šalį pritraukė daug turistų iš viso pasaulio, įskaitant slidinėjimo entuziastus iš Jungtinės Karalystės. Tą dieną, kai Šveicarijos valdžia įvedė karantino prievolę atvykėliams iš Jungtinės Karalystės, Verbjė kurorte buvo daugiau nei 400 britų. Taigi, užuot linksminęsi ir slidinėję, jie buvo priversti nutraukti poilsį ir izoliuotis viešbutyje.

Valė kantono atstovas spaudai Jeanas Markas Sandozas žurnalistams sakė, kad „kai kurie iš jų (turistų)“ spėjo kurorto pramogomis pasidžiaugti vos dieną, o tada naktį dingo. Anot atstovo, britai pabėgo „kiek įširdę ant Šveicarijos“.

Iš viso savavališkai viešbutį paliko daugiau nei 400 britų, skelbia vietos dienraštis „Sonntagszeitung“.

Viešbučio savininkas sako, kad pirmą kartą britų nebuvimą pastebėjo po to, kai niekas nepalietė prie kambarių durų palikto maisto. Be to, kaip tikina viešbučio administratorius, nė vienas iš pabėgusių turistų neatsiliepė į skambučius.

Situacija nepakito ir ateinančias dienas – britų turistų liko vis mažiau ir mažiau. Iš pradžių buvo 420 žmonių, o iki sekmadienio ryto jų liko mažiau nei 10. Dauguma iš jų savavališkai nusprendė nutraukti karantiną ir išvykti iš viešbučio. Anot policijos atstovų, neaišku, kur yra visi tie žmonės, nes tuo metu lėktuvu išvykti iš Šveicarijos į Jungtinę Karalystę jau nebuvo galima.

Nors bėgliai ir pažeidė oficialius reikalavimus, kantono atstovas teigia bandantis juos suprasti, pripažindamas, kad daugeliu atvejų „karantinas iš tikrųjų nepakeliamas“. „Tik pabandykite įsivaizduoti keturis žmones 20 kvadratinių metrų ploto numeryje,“ – sakė J. M. Sandozas.

Verbjė turizmo valdybos direktorius sakė, kad taisyklės parengtos skubotai ir gana painios. „Turėjome labai mažai informacijos ir turistus informavome, kaip galėjome, – sakė jis. – Paskambinome į visus viešbučius, visiems kelionių organizatoriams ir pasakėme, kad keliautojai iš Didžiosios Britanijos turi pranešti apie save Šveicarijos pareigūnams.“

Pareigūnas pridūrė, kad dauguma pabėgusių turistų galėjo manyti, kad taisyklėms nenusižengia.

Manoma, kad kai kurie „dingę“ britų turistai išvyko į Prancūziją. Kalnų keltuvai Prancūzijoje neveikia taikant kovos su pandemija priemones, bet trasos atidarytos ir slidininkams leidžiama slidinėti, kopti į kalnus ir leistis nuo jų slidėmis.

Nuo gruodžio 20-osios daugelis Europos šalių neįsileidžia keliautojų iš JK, Londone ir Pietų Anglijoje sugriežtinus suvaržymus dėl naujos atmainos koronaviruso. Ekspertų vertinimu, naujos atmainos viruso užkrečiamumas yra 70 proc. didesnis.

Šveicarijoje nuo pandemijos pradžios išaiškinta per 428 tūkst. užsikrėtimo koronavorusine infekcija atvejų, daugiau kaip 7 tūkst. COVID-19 pacientų mirė. 317,6 tūkst. sirgusiųjų jau pasveiko.