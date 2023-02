Iš Turkijos ir Sirijos plūsta tragiški vaizdai

AFAD vadovas Yunusas Sezeras antradienio rytą, praėjus dienai po galingo žemės drebėjimo, pateikė atnaujintus duomenis – žuvusiųjų skaičius Turkijoje ir Sirijoje jau siekia 4 890.

Socialiniuose tinkluose publikuojami tragiški vaizdai iš katastrofos sukrėstų šalių: po nuolaužomis įstrigę žmonės šaukiasi pagalbos, daugybės žuvusių gedi artimieji.

Baiminamasi, kad šis skaičius nenumaldomai didės, o Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnai mano, kad galėjo žūti iki 20 tūkst. žmonių.

I have never seen anything like what I am seeing from #Turkey and #Syria, shocking.! #İstanbul pic.twitter.com/89bdBy1FXl — Nazaket Rather (@RatherNazaket) February 7, 2023



JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovė Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikai Rula Amin agentūrai dpa sakė, kad dėl didelio skaičiaus naujų požeminių smūgių ir drebėjimų žmonės itin bijojo likti savo namuose, tačiau neturėjo kur eiti esant minusinei oro temperatūrai.

Gelbėtojai Turkijoje ir Sirijoje antradienį, nepaisydami šalčio, naujų smūgių ir griūvančių pastatų, toliau ieškojo išgyvenusiųjų, užverstų po griuvėsiais.



Nelaimių valdymo agentūros pranešė, kad didžiuliame pasienio regione esančiuose miestuose sugriuvo keli tūkstančiai pastatų, o tai dar labiau apsunkino padėtį regione, kurį ir taip kamuoja karas, sukilėliai, pabėgėlių krizė ir neseniai kilęs choleros protrūkis.





Išgyvenusieji visą naktį plikomis rankomis naršė po daugiaaukščių gyvenamųjų namų griuvėsius, stengdamiesi išgelbėti šeimas, draugus ir visus, kurie miegojo viduje, kai ankstyvą pirmadienį įvyko pirmasis stiprus 7,8 balo žemės drebėjimas.



MIRACLE: Turkish emergency teams managed to rescue this little girl from a collapsed building in the city of Sanliurfa. #Türkiye pic.twitter.com/Y7BORYHKwX — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 6, 2023



Turkijoje paieškas apsunkino žvarbi naktis, o be namų likusioms šeimoms teko glaustis prie laužų ir įsisupti į apklotus, kad nesušaltų, rašo „Sky News“.

Naktį šalį supurtė dar vienas žemės drebėjimas (5,6 balo), pranešė Europos Viduržemio jūros seismologijos centras.

Turkijos pietuose esančioje Hatajaus provincijoje iš po nuolaužų sklido pagalbos prašančios moters balsas, netoliese gulėjo mažas vaikas be gyvybės ženklų.

Malatya Turkey a 3 year old boy rescued after being under the rubble for more than 22 hours #earthquakeinturkey #earthquake #Turkey #Turkiye #Syria pic.twitter.com/dipo7wFgKi — Aami Shaw (@PGTAnalytics) February 7, 2023



Anot valdininkų, sugriauta apie 1 500 pastatų. Denizu pristatęs vietos gyventojas pareiškė: „Po nuolaužomis atsidūrę žmonės šaukiasi pagalbos, bet niekas neatvyksta. Mes sukrėsti, sukrėsti. Dieve mano... Jie šaukia, prašo išgelbėti, tačiau mes negalime jų išgelbėti. Kaip tai padarysime?“

Į šiaurę nuo Hatajaus esančiame Kachramanmaraše vaikų turintis Nesetas Guleris sakė: „Vos spėjome išbėgti iš namo. Mūsų padėtis tragiška. Esame alkani, ištroškę. Labai blogai.“

„Sky News“ korespondentas Johnas Sparksas yra pietinėje Turkijos dalyje įsikūrusiame mieste Osmanijėje, už 150 km nuo žemės drebėjimo epicentro.

Jis ir jo komanda filmuoja gelbėjimo darbus. Gelbėjimo tarnybų darbuotojai ir padėti norintys vietos gyventojai žino, kur po nuolaužomis yra gal 15 žmonių, tačiau negali jų pasiekti. Į neviltį puolę šeimų nariai verkia ir stebi situaciją.

„Anksčiau buvo labai emocionalių scenų. Žmonės laukia naujienų apie mylimuosius ir draugus, kuriuos paskutinį kartą matė šiame pastate, – paaiškino J. Sparksas. – Sunku įsivaizduoti, kaip po nuolaužomis atsidūręs žmogus galėtų ilgai likti gyvas, ypač esant tokiai žemai temperatūrai. Tai ekstremali situacija.“