IS nužudė 19-metį studentą ketvirtadienį. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) informavo, kad tai buvo pirmas įkaito nužudymas po pagrobimo. Liepos 25 dieną IS surengė virtinę išpuolių pietinėje Suvaidos provincijoje, nusinešusių daugiau kaip 250 žmonių, daugiausiai civilių, gyvybių. Šie veiksmai buvo pražūtingiausia ataka, kad nors surengta daugiausiai vyriausybės kontroliuojamoje provincijoje ir nukreipta prieš izoliuotą drūzų mažumą. Džihadistai taip pat pagrobė 36 drūzų moteris ir vaikus iš vieno kaimo Suvaidos provincijos rytuose, nurodė Sirijos naujienų tinklalapio „Sweida24“ vadovas Nouras Radwanas (Nuras Radvanas).

